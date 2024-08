Cómo convertirse en ingeniero de diseño de productos

¿Alguna vez ha visto un producto brillantemente diseñado, como un utensilio de cocina de última generación, una botella de agua autolimpiable o un marco de arte digital interactivo, y ha pensado: "Yo podría haberlo creado"?

Te das cuenta de que estos productos no sólo funcionan bien, sino que combinan a la perfección forma y funcionalidad para resolver problemas reales con estilo y eficacia. Despiertan fascinación e interés por cómo se crean.

Sin embargo, su entusiasmo puede decaer cuando se enfrenta a obstáculos desalentadores, como no saber por dónde empezar, qué habilidades son esenciales y cómo introducirse en el competitivo campo de la ingeniería de diseño de productos.

Si quieres labrarte una carrera en el campo de la ingeniería de diseño de productos, este artículo te explicará en detalle el papel de un ingeniero de diseño de productos, incluidas sus responsabilidades laborales y las aptitudes necesarias.

¿Qué es un ingeniero de diseño de producto?

Un ingeniero de diseño de productos conceptualiza, diseña y desarrolla nuevos productos combinando los conocimientos técnicos con la resolución creativa de problemas. Su trabajo influye directamente en la innovación y la funcionalidad de los productos de diversos sectores.

Los diseñadores de productos generan ideas basadas en estudios de mercado y necesidades de los usuarios, crean diseños y prototipos completos utilizando programas de diseño asistido por ordenador (CAD) y realizan análisis de ingeniería, como análisis de elementos finitos (FEA) y dinámica de fluidos computacional (CFD), para garantizar que el producto cumple las especificaciones y normas del sector.

Además de sus responsabilidades técnicas y creativas, los ingenieros de diseño de productos colaboran estrechamente con otros departamentos, como el de marketing, diseño gráfico y la gestión de la cadena de suministro, para garantizar una producción eficiente y la preparación para el mercado.

El papel de un gestor de diseño de productos

Mientras que un ingeniero de diseño de productos se centra en los aspectos técnicos y detallados del diseño y la fabricación de productos, un gestor de diseño de productos supervisa todo el proceso. Participará de principio a fin e incluso puede intervenir en algunos aspectos técnicos, como la creación de especificaciones de diseño.

Los diseñadores e ingenieros de producto conocen a fondo los productos de la empresa, las necesidades de los clientes y los costes de producción. Guían el proceso de diseño ágil y garantizar que el equipo se alinee con los objetivos empresariales.

Un gestor de diseño de productos es responsable de varias tareas cotidianas, entre ellas:

Liderar y colaborar con un equipo de diseñadores e ingenieros para integrar características y funcionalidades relevantes para un producto final funcional y estéticamente agradable

Crear modelos 3D y 2D, diseños, ensamblajes, dibujos, listas de materiales y paquetes de diseño conceptual para el cliente, especialmente en un proceso de fabricación

Tutoría y formación de diseñadores junior para desarrollar sus habilidades, fomentando un entorno de colaboración y garantizando el crecimiento y desarrollo del equipo

Realizar cálculos y simulaciones de ingeniería para garantizar la funcionalidad y durabilidad del producto

El diseñador industrial desarrolla y mantiene normas y directrices de diseño para garantizar la coherencia de los productos

Analizar y resolver problemas relacionados con el diseño en todo el proceso de producciónproceso de desarrollo de productos siguiendo los principios de ingeniería

Realización de pruebas de usabilidad y recopilación de opiniones de los usuarios para perfeccionar y mejorar los diseños de los productos

Realización de análisis de elementos finitos (FEA) para garantizar la integridad del diseño

Mantener y actualizardocumentación técnica y archivos de diseño

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, calidad y reglamentación

Un ingeniero y gestor de productos también diseñaplazos del proyectopresupuestos y recursos

Competencias necesarias para un Director de Diseño de Producto: Lo que pueden aprender los aspirantes a diseñadores de productos

El camino para convertirse en un director de diseño de producto de alto nivel requiere una rica mezcla de habilidades en demanda, desde la comprensión de la dinámica del mercado y el fomento de la adaptabilidad hasta el dominio del análisis de datos y el fomento de la innovación liderazgo de equipos .

Exploremos las cinco habilidades necesarias que debes cultivar para una carrera de éxito a largo plazo en la ingeniería de diseño de productos.

1. Pensamiento estratégico

¿Puede prever los pasos inmediatos para un producto y desarrollar una visión global a largo plazo que guíe su innovación?

En el corazón de la ingeniería de diseño de productos se encuentra su capacidad para crear productos que satisfagan las demandas actuales del mercado y se alineen con los objetivos a largo plazo y la visión estratégica de la empresa.

Esto significa que cada función creada y cada actualización lanzada deben contribuir al objetivo del producto. Para cultivar el pensamiento estratégico, realice una serie de Análisis DAFO combinando el pensamiento analítico y crítico con la lógica inductiva y deductiva.

Este enfoque te empuja a comprender la misión del producto, su lugar en el mercado y cómo puede evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios.

vía Academia Enago Opte por la Escuela de Productos gratuita Microcertificación de estrategia de producto (PSC)™️ para aprender a definir una hoja de ruta de diseño de productos, establecer OKR y comunicar el plan a las partes interesadas para una mejor alineación de la marca.

2. Análisis de datos

En la era del Big Data, la capacidad de analizar y extraer información de los conjuntos de datos es fundamental. Como gestor de diseño de productos, debes ser experto en convertir grandes cantidades de interacciones de usuarios, métricas de rendimiento y datos de mercado en información práctica.

Debe ser capaz de identificar y supervisar KPI y métricas configure e interprete pruebas A/B y utilice herramientas de análisis como Google Analytics para supervisar el comportamiento de los usuarios.

Para mejorar sus habilidades de análisis de datos, considere la posibilidad de inscribirse en cursos en línea centrados en herramientas y técnicas esenciales, incluyendo SQL, Python y Excel.

Considera la posibilidad de aprender software como Tableau o Power BI para crear informes significativos visualizaciones de datos que pueden ayudarle a comunicar sus ideas a los miembros de su equipo y a las partes interesadas. Estas herramientas también te ayudarán a basar tus mejoras de diseño en datos sólidos y no en la intuición.

Participa en hackathons para aplicar el análisis de datos a situaciones reales y observa cómo otros profesionales abordan de forma creativa problemas complejos utilizando su experiencia práctica.

3. Liderazgo de equipos

Aunque tengas una sólida estrategia de diseño de producto, como diseñador de producto debes ser capaz de motivar, apoyar e impulsar a tu equipo hacia el objetivo común. Un liderazgo de equipo sólido implica comunicar el proyecto y cómo contribuye cada miembro del equipo a lograrlo.

Utilice Software de gestión de productos ClickUp para definir las funciones, las responsabilidades y los resultados esperados de cada tarea y realizar un seguimiento del progreso. Al definir claramente sus responsabilidades dentro de la plataforma ClickUp, puede empoderar a los miembros de su equipo para que asuman la responsabilidad de su trabajo.

Reconozca sus logros con la función integrada de ClickUp plantillas de fijación de objetivos y seguimiento y métricas de rendimiento para ayudarles a mantenerse comprometidos y motivados.

ClickUp le permite trazar fácilmente su visión del producto, alinear a su equipo y acelerar el lanzamiento del producto al mercado.

Visualice todo el ciclo de vida de su producto con el software de gestión de productos ClickUp

Utilice el Plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp para acelerar los proyectos de diseño de productos. Organiza todo el proceso de diseño, desde el concepto hasta el lanzamiento.

Por ejemplo, el Vista del diagrama de Gantt de ClickUp le ayuda a realizar un seguimiento de las dependencias y los plazos de las tareas.

Con esta plantilla, puede organizar ordenadamente todas las tareas de diseño de productos en cuatro estados: Bloqueado, Completado, En curso y Por hacer.

Realice un seguimiento de los diferentes hitos y entregables del proyecto con la plantilla de desarrollo de nuevos productos de ClickUp

Descargar esta plantilla Utilice plantillas de gestión de productos para almacenar información sobre acciones específicas relacionadas con su producto y encontrarla fácilmente.

Desde un lanzamiento con éxito hasta nuevas iteraciones, pasando por el seguimiento de errores y los comentarios de los clientes, estas plantillas preconstruidas plantillas de lanzamiento de productos son utilizadas por los jefes de producto con visión de futuro para avanzar en serio.

4. Negociación y resolución de conflictos Un día en la vida de un jefe de producto no está exento de opiniones e intereses divergentes. De hecho, en los entornos de colaboración, el conflicto es inevitable.

Una habilidad clave para el éxito de un ingeniero de diseño de productos es la capacidad de resolver conflictos de equipo tratar de forma constructiva con las partes interesadas, incluidos los miembros del equipo, los socios externos y la dirección.

Debe justificar con diplomacia los recursos, los plazos y las prioridades al tiempo que articula una visión del diseño.

¿Cómo dominar las valiosas habilidades de negociación y resolución de conflictos?

Apúntate a talleres destinados a mejorar tus habilidades analíticas e interpersonales para poder cambiar la narrativa y avanzar hacia la colaboración con facilidad

Lee libros sobre negociación, comoLlegar al sí de Fisher y Ury

Aprende a mantener la calma durante los conflictos y practica la respiración profunda y la atención plena

5. Resolución creativa de problemas

La ingeniería de diseño de productos resuelve problemas, desde los puntos débiles de los usuarios hasta los retos técnicos, como garantizar una asignación óptima de los recursos. Sin embargo, el enfoque creativo de los jefes de diseño de productos para resolver problemas los distingue de los demás.

Piensan con originalidad y aplican una mentalidad analítica para idear soluciones eficaces.

Aprenda a aplicar marcos específicos, como los Cinco porqués o los Seis sombreros para pensar, para resolver problemas de forma más creativa.

vía EasyRetro Por ejemplo, el método de los cinco porqués puede ayudar a identificar las razones fundamentales de un fallo de diseño, mientras que la aplicación de los seis sombreros para pensar puede fomentar soluciones creativas al alentar diversos puntos de vista dentro del equipo de diseño del producto.

vía Aprendizaje BiteSize

Cómo convertirse en ingeniero de diseño de productos o diseñador de productos

He aquí un enfoque paso a paso para los aspirantes a diseñadores de productos que se embarcan en esta carrera profesional:

1. Establecer una sólida base educativa

El primer paso para convertirse en un ingeniero de diseño de productos de éxito es establecer una sólida base educativa.

Suele ser necesaria una licenciatura en fabricación, diseño industrial, ingeniería mecánica, fundamentos de productos de sistemas eléctricos o un campo relacionado. Los cursos sobre ciencia de los materiales, diseño asistido por ordenador y desarrollo de productos aportarán los conocimientos técnicos necesarios para esta función.

Dado que la ingeniería de diseño de productos suele abarcar muchas industrias, sus intereses específicos y objetivos profesionales pueden determinar tu especialización.

Por ejemplo, un grado en ingeniería de software puede ser el más adecuado para desarrollar productos informáticos.

Del mismo modo, puedes especializarte aún más cursando un máster centrado en un aspecto específico de la ingeniería de diseño o en el desarrollo de productos de software Desarrollo ágil de productos . Por ejemplo, si te interesa el diseño sostenible, puedes cursar un máster en ingeniería medioambiental.

Un máster puede abrirte las puertas a campos especializados y convertirte en un candidato más atractivo para puestos específicos dentro del sector. También puede ayudarte a ascender más rápidamente en tu carrera profesional, cualificándote para puestos de alto nivel y permitiéndote aspirar a un salario más alto como ingeniero de diseño de productos.

2. Complemente su titulación con experiencia laboral relacionada con la industria

La mayoría de las empresas prefieren candidatos con experiencia práctica o una sólida cartera con el tipo de productos con los que trabajan.

Si estás empezando como ingeniero de diseño de productos o aspiras a conseguir puestos de nivel inicial, empieza haciendo prácticas en distintas empresas para adquirir experiencia práctica.

Una ventaja: también tendrás la oportunidad de aprender directamente de profesionales experimentados y trabajar con herramientas estándar del sector.

Por ejemplo, consigue unas prácticas en una empresa como Apple o Dyson para experimentar el desarrollo de productos en el sector tecnológico o de bienes de consumo.

Trabaja en un puesto de formación cooperativa en un fabricante de automóviles como Tesla para conocer mejor el diseño y la ingeniería del automóvil.

Investiga y presenta tu candidatura a través de sus portales de empleo oficiales o aprovecha las oportunidades de establecer contactos a través de las asociaciones profesionales y los servicios de empleo de las universidades.

Las prácticas también pueden convertirse en ofertas de trabajo, lo que te permitirá ampliar tu red profesional desde el principio.

En Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp puede hacer que su búsqueda de empleo sea más organizada y eficiente, asegurándole que se mantiene al tanto de todas las oportunidades y requisitos.

Puede crear listas diferentes para las empresas que le interesen, para las que esté entrevistando actualmente y para las que haya solicitado empleo.

No pierdas de vista tu búsqueda de empleo con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

Descargar esta plantilla Controle el progreso de cada solicitud, establezca recordatorios de seguimiento y gestione las tareas relacionadas con preparación de entrevistas actualizar el currículum y establecer contactos.

Gracias a los campos personalizables, también puedes añadir notas sobre el proceso de entrevistas de cada empresa, incluidas las habituales preguntas de la entrevista para jefes de producto , contactos clave y opiniones recibidas. De este modo, dispondrá de toda la información necesaria durante su búsqueda de empleo.

3. No deje nunca de actualizar sus conocimientos técnicos

El diseño de productos evoluciona continuamente con las tecnologías emergentes, por lo que es fundamental trabajar continuamente en habilidades técnicas que puedan aplicarse en un entorno laboral.

Por ejemplo, es esencial comprender los procesos de fabricación y la ciencia de los materiales, ya que estos factores influyen en las decisiones de diseño. Por otra parte, los conocimientos en impresión 3D y tecnologías de creación de prototipos pueden ser valiosos si desea elevar el diseño gráfico al siguiente nivel .

Consejos para que los diseñadores de productos se perfeccionen:

Completar campamentos de entrenamiento cada año para abordar las lagunas de conocimiento

Apúntate a clases autodidactas o magistrales en Udemy, Coursera o sitios comoMaven con cursos sobre productos impartidos por expertos del sector

4. Construye tu portafolio para mostrar tus capacidades

Independientemente de tu sector, tener un portafolio es esencial como ingeniero de diseño de productos para mostrar tu amplia experiencia y tu capacidad para aplicar el pensamiento de diseño en diferentes contextos.

Lo ideal es que tu portafolio incluya varios proyectos, desde encargos personales hasta trabajos como freelance o voluntario.

Utilice el

/ref/ https://clickup.com/templates/design-portfolio-t-194515457 Plantilla ClickUp Design Portfolio /%href/

para mostrar tu portafolio profesional y generar confianza con clientes potenciales.

Tanto si trabajas como autónomo como si lo haces en equipo, esta plantilla personalizable te permite introducir detalles fundamentales como los entregables, los plazos y los miembros del equipo, así como compartir informes de progreso con las partes interesadas en tiempo real.

La plantilla de portafolio de diseño de ClickUp hace que sea más fácil que nunca crear un portafolio profesional que destaque entre la multitud

Descargar esta plantilla Consejos para crear una cartera de diseño de productos:

Si buscas un puesto de prácticas, incluye proyectos de diseño realizados como parte del trabajo del curso

Como diseñador de productos con experiencia, incluye en tu portafolio nuevos proyectos y estudios de casos que destaquen el crecimiento y el impacto de tu trabajo, ideal para consultoría especializada y oportunidades como freelance

Presenta tu portafolio en tu sitio web con información sobre tus proyectos, puntos débiles, testimonios y resultados. Añade elementos multimedia como vídeos, prototipos y gráficos para hacerlo más atractivo

5. Dedica tiempo a las certificaciones profesionales y a los trabajos en red

Aunque la mayoría de los trabajos de nivel inicial no requieren titulación, ésta podría beneficiar al avance profesional. Considere la posibilidad de obtener certificaciones profesionales como Profesional certificado de SolidWorks (CSWP) o credenciales específicas de otro software de CAD.

Por ejemplo, obtenga la certificación Certified SolidWorks Associate (CSWA) para mejorar su currículum y demostrar su dominio de los estándares del sector software de diseño de productos .

Únete a asociaciones profesionales como la Industrial Designers Society of America (IDSA) o The Institution of Engineering Designers (IED) para relacionarte con otros diseñadores, mantenerte informado sobre las tendencias del sector y encontrar oportunidades de empleo.

Cómo superar los retos al entrar en la ingeniería de diseño de productos

Entrar en el campo de la ingeniería de diseño de producto viene con varios obstáculos únicos que pueden dificultar el progreso, incluso para las personas más entusiastas y cualificados, incluyendo:

1. Complejidad interdisciplinar

La ingeniería de diseño de productos exige conocimientos en varios campos, como el diseño, la ingeniería, la interfaz/experiencia del usuario (UI/UX) y las tendencias del mercado. Aunque maniobrar entre estas áreas puede resultar abrumador, es esencial para crear productos de éxito.

Cursos autodidácticos y certificaciones de diseño mencionadas anteriormente le ayudarán a adquirir sólidos conocimientos básicos.

Además, buscar el asesoramiento de profesionales con experiencia con un conjunto de competencias más amplio y que puedan orientar la integración de estas disciplinas.

2. Accesibilidad de recursos y herramientas

Acceso a herramientas de diseño de productos y los recursos pueden suponer un obstáculo si se trabaja en entornos con pocos recursos o se es nuevo en este campo.

Aprovecha el software de código abierto y plataformas en línea como:

Krita, para pintar e ilustrar productos digitales

FreeCAD, un modelador 3D paramétrico, para fines de ingeniería

Pencil Project, una herramienta de creación de prototipos GUI de código abierto para crear maquetas y wireframes

La creación de redes también puede abrir puertas a recursos y laboratorios compartidos. El crowdfunding o la participación en espacios maker pueden facilitar el acceso a equipos o herramientas más caros, como Adobe Creative Suite, que tiene un precio elevado.

3. Equilibrio entre innovación y viabilidad

Que tengas una idea en la cabeza no significa que vaya a convertirse automáticamente en un proyecto o diseño de éxito. Como ingeniero de diseño de productos, debe equilibrar la innovación con los aspectos prácticos de la producción y la viabilidad del mercado.

Sin embargo, esta mentalidad puede ahogar la creatividad. Una forma inteligente de evitarlo es desarrollar prototipos de baja fidelidad para probar e iterar sobre sus ideas. Utilice Herramientas de IA para el diseño o impresión 3D para crear modelos físicos y virtuales de los productos que tienes en mente.

Los bucles de retroalimentación periódicos con los usuarios potenciales y las partes interesadas pueden proporcionar información valiosa, asegurando que su idea se basa en la realidad y se alinea con las necesidades de los usuarios y las demandas del mercado.

Ventajas de ser ingeniero de diseño de productos

Los siguientes beneficios ponen de relieve la naturaleza gratificante de la carrera de ingeniería de diseño de productos y pueden servir de motivación para los aspirantes a profesionales:

1. Creativamente satisfactorio

La ingeniería de diseño de productos combina los conocimientos técnicos con la creatividad. Imagine la emoción de concebir y desarrollar productos desde cero, cada proyecto un reto único, ya sea un dispositivo médico que salva vidas o el último gadget de consumo.

Ver cómo sus visionarios diseños cobran vida y se convierten en parte integrante de la vida cotidiana de las personas puede ser muy satisfactorio.

2. Financieramente gratificante

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el demanda de ingenieros de diseño de productos crecerá un 2% hasta 2032.

Aunque pueda parecer más lento que la tasa de crecimiento media de otras ocupaciones, el salario medio de los ingenieros de diseño de productos es notablemente alto -164.639 dólares al año en EE. UU.-, lo que refleja las habilidades especializadas y los conocimientos necesarios en este campo.

Además, tienes la flexibilidad de trabajar en una amplia gama de sectores como el software, la automoción, la electrónica, los bienes de consumo y la sanidad, cada uno de los cuales ofrece oportunidades económicas únicas y la posibilidad de desarrollar una carrera lucrativa.

3. Creación de prototipos e iteración

La fase de creación de prototipos es una de las partes más emocionantes de ser ingeniero de diseño de productos. Tienes la oportunidad de crear prototipos físicos de tus diseños, probarlos e iterar en función de los comentarios.

Este enfoque práctico le permite ver cómo toman forma sus ideas y perfeccionarlas hasta que están listas para la producción, lo que le proporciona una gran sensación de logro.

4. Impacto en el éxito de la empresa

Tu papel contribuye directamente al éxito comercial de una empresa. Los productos bien diseñados pueden diferenciar una marca en un mercado saturado, impulsar las ventas y fidelizar a los clientes.

Saber que tu trabajo tiene una enorme repercusión en los resultados y la reputación de la empresa puede ser increíblemente motivador y gratificante.

Los mejores diseñadores de productos combinan creatividad y funcionalidad para transformar vidas

El mundo necesita solucionadores de problemas, y el mercado laboral valora mucho a las personas capaces de identificar problemas y desarrollar soluciones eficaces. Como ingeniero de diseño de productos, puedes satisfacer esta demanda y dar forma al mundo con tus diseños innovadores.

El camino puede ser difícil, pero el éxito en este campo es posible con dedicación y trabajo duro. Desarrollar una amplia gama de habilidades, incluidos conocimientos técnicos, habilidades interpersonales como la comunicación y visión para los negocios, te ayudará a convertirte en un fantástico ingeniero de diseño de productos.

Además, es esencial que te sientas cómodo utilizando una herramienta integrada como ClickUp para gestionar las grandes ideas, comunicaciones, tareas y diseños de tu equipo en un lugar centralizado sin la pesada carga administrativa o los traspasos manuales.

Crea tu primer espacio de trabajo ClickUp para ver la diferencia. Regístrese en ClickUp de forma gratuita.