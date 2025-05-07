10 alternativas a Alfred para impulsar tu productividad

Mil pestañas abiertas, bandejas de entrada desbordadas y una lista interminable de tareas pendientes: eso es lo que veía cada vez que abría mi Macbook. Y estoy seguro de que tú también has pasado por eso.

Ya no.

Las aplicaciones de productividad me han ahorrado horas cada semana. En lugar de tener que buscar por todo mi sistema para terminar mi trabajo, mantengo la concentración y termino mis tareas rápidamente.

Herramientas como Alfred actúan como un hub que mantiene tu flujo de trabajo organizado. Con un rápido atajo de teclado, Alfred convierte tu escritorio en una plataforma de lanzamiento para cualquier programa que necesites.

Gracias a su potente función de búsqueda, puedo encontrar fácilmente archivos ocultos y obtener al instante la información que necesito. Además, almacena fragmentos de texto de uso frecuente que están listos para insertarse con solo tocar el panel táctil.

Pero Alfred no es para todo el mundo. Aunque funciona bien en macOS, los usuarios de Windows pueden sentirse excluidos. La versión gratuita es adecuada, pero las funciones avanzadas requieren una actualización de pago. Algunos usuarios desean más personalización de la que ofrece la interfaz de Alfred.

Esto me llevó a buscar mejores alternativas a Alfred. Después de revisar varias aplicaciones de productividad, he recopilado una lista con las 10 mejores alternativas a Alfred que puedes probar.

¡También hemos incluido una plataforma adicional basada en IA al final que no te puedes perder!

¿Qué debes buscar en las alternativas a Alfred?

Las aplicaciones de productividad son aplicaciones de software que actúan como asistentes inteligentes. Te ayudan a utilizar tu tiempo de forma eficiente y a organizar los recursos digitales, al tiempo que mantienen la información importante al alcance de la mano.

Pero, ¿qué es lo que constituye una buena aplicación de productividad? Veamos los elementos clave que debes tener en cuenta:

Gestión de tareas: crea listas de tareas pendientes, establece prioridades, divide los proyectos grandes en partes más manejables, fija plazos y recordatorios para mantenerte al día. Organización: Ordena tu vida digital. Funciones como el etiquetado, la categorización y Ordena tu vida digital. Funciones como el etiquetado, la categorización y la Búsqueda universal facilitan la localización rápida de lo que necesitas, ya sea un archivo, un mensaje, una nota o una tarea específicos. Automatización: Automatiza las tareas repetitivas con Automatiza las tareas repetitivas con un software de automatización de tareas , que te permitirá ahorrar un tiempo y una energía mental muy valiosos. Colaboración: utiliza funciones como proyectos compartidos, delegación de tareas y comunicación en tiempo real, especialmente si trabajas en equipo. Control de tiempo: aprende aprende técnicas de gestión del tiempo para mejorar tu productividad. Algunas aplicaciones realizan el seguimiento del tiempo que dedicas a cada tarea, lo que te proporciona información valiosa sobre tu flujo de trabajo y te ayuda a identificar áreas de mejora. Análisis e elaboración de informes: utilice estas funciones para obtener una vista general de su progreso. Podrá ver en qué medida está cumpliendo sus metas, identificar los cuellos de botella y tomar decisiones basadas en datos para optimizar su flujo de trabajo. Acceso a documentación sobre flujos de trabajo : la app debe poder acceder a bases de datos y archivos de documentos para encontrar la información que buscas. Personalización: personaliza tu experiencia ajustando los ajustes, eligiendo la vista de la información y integrándola con otras herramientas que utilices.

Cuando estas funciones cumplan todos tus requisitos, ¡habrás encontrado la opción perfecta para ti!

Las 10 mejores alternativas a Alfred que puedes utilizar

Adquirir una aplicación de productividad es una inversión única para mejorar tu forma de trabajar. Debes asegurarte de que el software elegido se adapta bien a tus necesidades, presupuesto y herramientas existentes.

Examinemos las 10 mejores alternativas a Alfred disponibles en el mercado.

1. Wox

vía Wox

Wox es un potenciador de la productividad diseñado específicamente para usuarios de Windows. En esencia, es un lanzador de aplicaciones, un sistema optimizado para iniciar programas y abrir documentos con solo pulsar unas teclas.

Deja que la app se encargue de buscar en menús y carpetas: anticipa tus necesidades y te sugiere la app o los archivos que estás buscando tan pronto como escribes su nombre.

Wox libera todo el potencial de los complementos, añadiendo una capa adicional de personalización que te permite realizar la automatización de tareas o ampliar su funcionalidad para realizar tu trabajo.

Las mejores funciones de Wox

Inicie rápidamente programas y archivos locales sin apartar las manos del teclado.

Busca en la web añadiendo prefijos a tus búsquedas con palabras clave, como «wiki» o «g».

Añade tus búsquedas web en la ventana de ajustes, lo que agilizará tu trabajo.

Crea tu propio complemento y realiza su uso compartido con otros, ya que cuenta con compatibilidad para complementos escritos en CSharp, Python, NodeJS, Golang, etc.

Personaliza la consola eligiendo colores, fuentes y tamaños.

Limitaciones de Wox

No es compatible con MacOS: los fieles a Apple no tendrán acceso a esta aplicación.

Algunos usuarios consideraron que la cantidad de personalizaciones preconfiguradas disponibles tenía un límite.

Precios de Wox

Free

Valoraciones y reseñas de Wox

G2: Opiniones no disponibles.

Capterra: Reseñas no disponibles

2. Listary

vía Listary

Listary es otra aplicación de inicio para usuarios de Windows que resuelve dos frustraciones comunes: encontrar archivos e iniciar programas. La aplicación prioriza los resultados según tus hábitos y te ayuda a buscar en tu unidad en línea.

Una interfaz de usuario elegante e intuitiva te mantiene involucrado en todo momento. Sin embargo, al igual que Wox, Listary solo está disponible para usuarios de Windows.

Las mejores funciones de Listary

Accede al instante a la carpeta que buscas con Quick Switch.

Busca en todo tu disco duro y obtén los resultados al instante, ordenados automáticamente según tus hábitos de búsqueda.

Utiliza filtros avanzados para encontrar exactamente lo que buscas.

Utiliza métodos de línea de comandos para ejecutar comandos del sistema o aplicaciones.

Realiza acciones directamente sobre los resultados de búsqueda, como copiar, copiar ruta y mucho más.

Limitaciones de Listary

No compatible con MacOS.

Las capacidades de automatización de esta aplicación son limitadas en comparación con otras aplicaciones de productividad.

Precios de Listary

Free

Pro: 19,95 $ (pago único)

Valoraciones y reseñas de Listary

G2: 4,2/5 (más de 24 reseñas)

Capterra: Opiniones no disponibles.

3. Cerebro

vía Cerebro

Cerebro es un lanzador de aplicaciones de código abierto que se convierte en un hub para tus aplicaciones: con Cerebro, puedes abrir cualquier programa con un solo atajo de teclado.

¿Necesitas un archivo que hace tiempo que olvidaste? El potente motor de búsqueda de Cerebro entra en acción y localiza rápidamente lo que buscas, incluso si no recuerdas el nombre exacto.

Para aquellos que necesitan un mayor nivel de control, su naturaleza de código abierto permite una personalización profunda a través de complementos. Esta capacidad lo convierte en una herramienta excelente para adaptar su flujo de trabajo y liberar su productividad.

Su compatibilidad multiplataforma también lo convierte en una excelente alternativa a Alfred.

Las mejores funciones de Cerebro

Crea acciones personalizadas para automatizar tareas repetitivas o adapta la interfaz de búsqueda a tu flujo de trabajo.

Configura atajos de teclado para cualquier programa, archivo o acción.

Utiliza Cerebro en múltiples sistemas operativos, gracias a que es una aplicación de código abierto.

Limitaciones de Cerebro

Las opciones de personalización avanzadas, especialmente las relacionadas con los complementos, pueden requerir algunos conocimientos técnicos.

Algunos usuarios que buscan amplias capacidades de automatización pueden encontrar las opciones limitadas en comparación con las herramientas de automatización dedicadas.

Precios de Cerebro

Free

Valoraciones y reseñas de Cerebro

G2: Opiniones no disponibles.

Capterra: Opiniones no disponibles.

4. Ueli

vía Ueli

Ueli tiene una gran cantidad de funciones útiles disponibles tanto para usuarios de Mac como de Windows. Es un lanzador de teclas, lo que significa que tu teclado puede convertirse en tu centro de comandos para una variedad de tareas.

Algunas de estas tareas incluyen:

Búsqueda de aplicaciones y herramientas en tu sistema

Buscar marcadores en tu navegador

Acceso rápido a una calculadora, un conversor de monedas y un traductor de idiomas.

Búsqueda inteligente de archivos y URL

Las mejores funciones de Ueli

Configura atajos de teclado y añade motores de búsqueda personalizados (dependiendo de la versión).

Automatiza tareas sencillas o inicia flujos de trabajo complejos con una sola pulsación, ahorrando tiempo y esfuerzo valiosos.

Especifica las carpetas donde están instaladas tus aplicaciones y qué extensión de archivo se debe utilizar para reconocer una aplicación.

Limitaciones de Ueli

Las capacidades de automatización son limitadas en comparación con herramientas que cuentan con amplias bibliotecas de complementos.

Precios de Ueli

Free

Valoraciones y reseñas de Ueli

G2: Opiniones no disponibles.

Capterra: Opiniones no disponibles.

5. Raycast

vía Raycast

Esta está pensada exclusivamente para los usuarios de Apple. Raycast es un lanzador de aplicaciones multifuncional para sistemas macOS. Ofrece una gran cantidad de herramientas de IA para aumentar tu productividad.

Considera esta aplicación de productividad como tu asistente digital: utilízala para mejorar tu flujo de trabajo más allá de simplemente abrir programas. Su función principal te permite iniciar cualquier programa en tu Mac a la velocidad del rayo utilizando atajos de teclado o la búsqueda.

Las mejores funciones de Raycast

Utiliza el potente motor de búsqueda para encontrar lo que necesitas en un instante, incluso si no recuerdas el nombre exacto del archivo.

Guarda los fragmentos que utilizas con frecuencia e insértalos fácilmente con un solo toque para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Crea flujos de trabajo personalizados y automatiza acciones complejas con un solo clic o atajo de teclado.

Integra una amplia gama de miniaplicaciones directamente en su interfaz para trasladar gran parte de tu flujo de trabajo habitual a la aplicación.

Limitaciones de Raycast

Actualmente, Raycast solo funciona en macOS. Los usuarios de Windows tendrán que buscar otras alternativas a Alfred y Raycast.

Aprovechar todo su potencial con flujos de trabajo personalizados y extensiones puede suponer una ligera curva de aprendizaje para aquellos que buscan un alto nivel de automatización.

Precios de Raycast

Free

Raycast Pro: 8 $ al mes

Equipo Pro: 12 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Raycast

G2: 4,6/5 (más de 11 reseñas)

Capterra: Opiniones no disponibles.

6. Quicksilver

a través de Quicksilver

Quicksilver, el lanzador de aplicaciones gratuito, te ayuda a buscar cualquier cosa en tu sistema de forma elegante y eficiente en cuestión de segundos.

Esta eficaz aplicación de productividad para sistemas Mac te permite acceder rápidamente y gestionar diversas aplicaciones, documentos, contactos, música y mucho más. Puedes explorar el sistema de archivos de tu Mac utilizando palabras clave y búsquedas aproximadas. También puedes gestionar archivos arrastrando y soltando o seleccionando contenido y organizándolo en grupos.

Las mejores funciones de Quicksilver

Inicie aplicaciones y archivos con atajos de teclado ultrarrápidos.

El motor de búsqueda revela archivos específicos al instante, incluso con palabras clave imprecisas.

Almacena fragmentos de código que utilices con frecuencia para insertarlos rápidamente y evitar tener que escribir lo mismo una y otra vez.

Automatiza flujos de trabajo complejos con acciones personalizadas, lo que te ahorrará clics y tiempo.

Integre servicios web para buscar definiciones o realizar cálculos, todo ello desde Quicksilver.

Limitaciones de Quicksilver

Los usuarios de Windows no pueden utilizar Quicksilver, ya que está diseñado específicamente para macOS.

Dominar sus funciones lleva tiempo en comparación con lanzadores más sencillos.

Precios de Quicksilver

Free

Valoraciones y reseñas de Quicksilver

G2: Opiniones no disponibles.

Capterra: Opiniones no disponibles.

7. Clipy

vía Clipy

A diferencia de otras alternativas a Alfred, Clipy es una práctica extensión de Chrome que simplifica el proceso de copiar y pegar texto. Al ser un gestor del portapapeles, almacena y recupera las cadenas de texto que utilizas con frecuencia.

Clipy es una herramienta que te ahorra tiempo y mejora tu forma de trabajar. Tanto si eres creador de contenido, desarrollador o simplemente alguien que utiliza con frecuencia fragmentos de texto, puede ser una valiosa incorporación a tu navegador Chrome.

Las mejores funciones de Clipy

Almacena el texto y los enlaces que hayas copiado y accede a ellos fácilmente cuando los necesites.

Organiza tus fragmentos y enlaces en categorías.

La función de búsqueda te permite encontrar lo que buscas en un instante, incluso si no recuerdas la frase exacta.

Accede a tus fragmentos y al historial del portapapeles en todos tus dispositivos para tener siempre a mano tus bloques de texto esenciales.

Limitaciones de Clipy

Funciona como una extensión de Chrome, por lo que no es compatible con otros navegadores web como Firefox, Safari o Edge.

Almacenar información confidencial, como contraseñas, en un gestor de portapapeles puede plantear problemas de seguridad para algunos usuarios.

No cuenta con herramientas basadas en IA y, por lo tanto, carece de funcionalidades avanzadas, a diferencia de otras herramientas de productividad.

Precios de Clipy

Free

Valoraciones y reseñas de Clipy

G2: Reseñas no disponibles.

Capterra: Opiniones no disponibles.

8. AutoHotkey

a través de AutoHotkey

¿Quieres realizar la automatización de tareas repetitivas, aumentar tu eficiencia y personalizar tu experiencia con Windows? AutoHotkey podría serte de ayuda.

Este lenguaje de programación gratis y de código abierto te permite crear scripts pequeños o complejos para diversos fines.

Los comandos integrados facilitan la creación de atajos de teclado básicos y la automatización. Con unas pocas líneas de código, puedes automatizar tareas como rellenar formularios, hacer clic automáticamente en acciones repetitivas y configurar macros personalizadas.

Las mejores funciones de AutoHotkey

Utiliza funciones de scripting completas para crear una herramienta robusta que te permita crear prototipos rápidamente y desarrollar soluciones de automatización complejas.

Crea sustituciones de texto similares a las del autocorrector y personaliza todo tu entorno Windows para satisfacer tus necesidades específicas.

Ejecútalo sin problemas en segundo plano sin consumir recursos excesivos, lo que lo hace ideal para el uso diario.

Limitaciones de AutoHotkey

Actualmente exclusivo para el sistema operativo Windows. Los usuarios de Mac o Linux tendrán que explorar herramientas de automatización alternativas.

Al igual que con cualquier lenguaje de programación, los scripts maliciosos pueden suponer un riesgo para la seguridad.

Precios de AutoHotkey

Free Forever

Valoraciones y reseñas de AutoHotkey

G2: Opiniones no disponibles.

Capterra: Opiniones no disponibles.

9. Agent Ransack

Buscar un archivo perdido en tu PC o en unidades de red es fácil con esta alternativa a Alfred. Esta herramienta gratuita de búsqueda de archivos ha sido una compañera de confianza para muchos durante más de 20 años.

También cuenta con un modo Lite, que es gratis tanto para uso personal como comercial, y un modo Profesional que incluye funciones opcionales de pago. Actualmente, se conoce con los nombres de Agent Ransack y FileLocatorPro.

Las mejores funciones de Agent Ransack

Busca archivos utilizando texto que aparece resaltado como palabras clave, lo que reduce el tiempo dedicado a abrir cada archivo para encontrar la información adecuada.

Combina términos de búsqueda utilizando los conocidos operadores booleanos AND, OR y NO.

Obtenga soporte para expresiones regulares compatibles con Perl.

Comparte los resultados con otros mediante la elaboración de informes, impresión y exportación.

Limitaciones de Agent Ransack

Carece de algunas opciones de filtrado avanzadas que los usuarios avanzados desean.

Aunque por lo general es rápido, algunos usuarios informan de que Agent Ransack puede tener dificultades con conjuntos de datos enormes o unidades de red complejas.

Actualmente, Agent Ransack solo está disponible para usuarios de Windows. Los usuarios de Mac que busquen una solución similar para la búsqueda de archivos tendrán que explorar otras opciones alternativas.

Precios de Agent Ransack

Free

Licencia estándar: 69 $/usuario al mes.

Licencia para técnicos: 124 $/usuario al mes

Licencia flotante: 179 $ al mes por usuario activo.

Valoraciones y reseñas de Agent Ransack

G2: 4,6/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: Opiniones no disponibles.

10. Algolia

vía Algolia

¿Sabías que esta plataforma realiza la friolera de 1,7 billones de búsquedas al año?

La plataforma basada en IA de Algolia va más allá de la simple coincidencia de palabras clave para comprender la verdadera intención detrás de la consulta de un usuario.

Utiliza el procesamiento del lenguaje natural y la coincidencia de palabras clave para ofrecer resultados de búsqueda ultrarrápidos y muy relevantes, lo que lo convierte en la mejor opción para mejorar la productividad. Su barra de búsqueda intuitiva comprende la intención del usuario, prioriza la relevancia y personaliza la experiencia de búsqueda.

Las mejores funciones de Algolia

Busca tan rápido como escribes con la búsqueda de corporación con IA más rápida.

Implemente API en cuestión de minutos y controle fácilmente las clasificaciones.

Cumple con las normas SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 y MACH Alliance, y tiene seguridad.

Índicea tu contenido con clientes API o integraciones de socios, ajusta tus clasificaciones y lanza con componentes de interfaz de usuario.

Diseña recorridos online que comiencen con la comprensión de la audiencia y terminen con mejores resultados empresariales.

Limitaciones de Algolia

Para sitios web o aplicaciones más pequeños con datos limitados, la configuración y el mantenimiento continuo de Algolia pueden resultar abrumadores en comparación con soluciones de búsqueda más sencillas.

Aprovechar todo el potencial de las funciones de personalización de esta plataforma puede implicar una curva de aprendizaje.

Precios de Algolia

Creación: Gratis

Crecer: Pago por uso

Premium: Precio personalizado

Elevate: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Algolia

G2: 4,5/5 (más de 370 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El 30 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA para la investigación y la recopilación de información. Pero, ¿existe alguna IA que te ayude a encontrar ese archivo perdido en el trabajo o ese hilo importante de Slack que olvidaste guardar? ¡Sí! La búsqueda conectada con tecnología de IA de ClickUp puede buscar instantáneamente en todo el contenido de tu entorno de trabajo, incluidas las aplicaciones integradas de terceros, y obtener información, recursos y respuestas. ¡Ahorra hasta 5 horas a la semana con la búsqueda avanzada de ClickUp!

Aparte de las búsquedas de archivos y los lanzadores de aplicaciones, como todas las alternativas a Alfred que he enumerado en la lista, querrás que tu plataforma de productividad te ayude con algo más que búsquedas, comandos rápidos y almacenamiento de fragmentos.

ClickUp es un centro de comandos de gestión de proyectos todo en uno, un entorno de trabajo digital que mantiene a tu equipo, tus tareas, tus documentos y tus comunicaciones organizados en un solo lugar.

ClickUp estructura tus proyectos en una jerarquía clara. Creas entornos de trabajo para categorías amplias (como marketing o ingeniería) y luego los divides en espacios para proyectos específicos (como una campaña en redes sociales o el lanzamiento de un producto).

Al igual que las buenas alternativas a Alfred que he enumerado, la Búsqueda universal de ClickUp te permite encontrar cualquier cosa en cualquier lugar de tu entorno de trabajo.

Encuentre cualquier cosa rápidamente con la búsqueda universal de ClickUp. Obtén resultados de búsqueda más personalizados y relevantes con ClickUp Búsqueda universal.

Accede a la búsqueda universal desde prácticamente cualquier lugar de ClickUp, incluyendo el centro de comandos, la barra de acciones global o tu escritorio: siempre está a un clic de distancia.

¡Y eso no es todo!

Potencia tu productividad con ClickUp Brain's AI Knowledge Manager, la primera red neuronal del mundo que conecta tareas, documentos, personas y la base de conocimientos de tu empresa con la IA.

Obtenga respuestas instantáneas y precisas basadas en el contexto de cualquier trabajo con ClickUp Brain.

ClickUp Brain va más allá de la simple búsqueda de información. ¿Necesitas conocer el estado de una tarea específica o los detalles de una política mencionada en una discusión anterior? El AI Knowledge Manager encontrará la respuesta y te la presentará de forma clara y concisa.

¿Has encontrado el documento, pero no quieres leer todo ese texto? Yo también he pasado por eso. Resumir los puntos clave de documentos extensos, hilos de tareas o actualizaciones de proyectos escribiendo una indicación en ClickUp Brain. Esto te ahorrará tiempo, ya que podrás captar rápidamente la esencia de la información sin tener que leer todo en detalle.

También puedes utilizar ClickUp Automatizaciones para reducir el trabajo manual y liberar tiempo para otras cosas importantes.

Crea, realiza el seguimiento y supervisa todas tus automatizaciones de ClickUp, ya sean personalizadas o predefinidas.

ClickUp Automatizaciones agilizan tu flujo de trabajo al automatizar tareas repetitivas y eliminar la necesidad de cambiar de contexto.

Puedes crear automatizaciones personalizadas o utilizar las ya predefinidas para que reaccionen a desencadenantes específicos y realicen acciones predefinidas. Por ejemplo, una actualización del estado de una tarea puede enviar automáticamente una notificación por correo electrónico, actualizar una tarea dependiente o asignarla al siguiente miembro del equipo.

Las mejores funciones de ClickUp

Añade más de 1000 integraciones de ClickUp , incluidas todas las herramientas populares de gestión de proyectos y productividad, como GitHub, Asana, Slack, GSuite y muchas más.

Utiliza ClickUp Brain como tu AI Knowledge ManagerTM para navegar rápidamente por cualquier parte de ClickUp o automatizar resúmenes de proyectos, generar ideas, escribir mejor, enviar actualizaciones de proyectos e informes de estado, y crear plantillas para cualquier uso.

Comparte y recibe comentarios instantáneos, chatea en tiempo real, envía o comparte cualquier archivo o vídeo con ClickUp Chat View

Crea, edita, supervisa y realiza un seguimiento de ClickUp Docs en tiempo real con los miembros de tu equipo, con detección de colaboración y creación de contenido impulsada por IA.

Realiza el control de tiempo, establece estimaciones, añade notas, consulta informes y asigna tiempo a tu equipo desde cualquier lugar con la función de control de tiempo de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La versión móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio.

Los nuevos usuarios pueden sentirse abrumados por el gran número de funciones disponibles.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

Ve más allá de las alternativas a Alfred con ClickUp.

Desde rápidos lanzadores de aplicaciones hasta sólidas capacidades de búsqueda e inteligencia basada en IA, Alfred y sus alternativas hacen que tu experiencia de trabajo sea fluida.

Sin embargo, necesitaba una solución integral que integrara fácilmente la gestión de proyectos, la comunicación y la automatización, y ClickUp se perfiló como un potente competidor.

Tanto si eres autónomo, una pequeña empresa o una gran corporación, ClickUp ofrece una solución escalable y adaptable diseñada para potenciar a tu equipo e impulsar tu productividad.

¡Regístrate para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y optimiza tus jornadas laborales!