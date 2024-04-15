Cómo lidiar con personas tóxicas en el trabajo: 10 estrategias para el éxito

La mayoría de nosotros hemos tenido que realizar el trabajo con personas tóxicas en la oficina.

Una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que el 76 % de los trabajadores que habían sufrido toxicidad en el lugar de trabajo consideraban que su salud mental se había visto afectada por el trabajo.

Los efectos de las personas tóxicas en el lugar de trabajo pueden ser de gran alcance y, a menudo, muy perjudiciales para todo el equipo y la organización, desde la disminución de la moral del equipo y el aumento de los niveles de estrés hasta la disminución de la productividad y el aumento de la rotación de personal.

Pero, ¿quiénes son estas personas tóxicas? Ya sabes a qué tipo de personas me refiero: son aquellas que constantemente (a sabiendas o no) hacen daño a los demás con su comportamiento.

Hacen comentarios sarcásticos o actúan por envidia.

Les encanta cotillear y criticar.

Acusan a los demás de no terminar su trabajo y siempre tienen excusas para no terminar el suyo.

Y la lista continúa.

Es agotador lidiar con una persona tan difícil, pero es posible que no puedas evitarlo si trabajas con ella.

Entonces, ¿cómo lidiar eficazmente con las personas tóxicas en el lugar de trabajo?

Hablaremos sobre cómo lidiar con personas tóxicas en el trabajo. También te mostraremos formas de identificarlas, establecer límites y manejar situaciones difíciles.

⏰ Resumen de 60 segundos Las personas tóxicas pueden afectar gravemente a la salud mental, provocando estrés y ansiedad. Su presencia suele tener como resultado una disminución de la moral del equipo, una reducción de la productividad y una mayor rotación de personal.

Busca señales como chismes, críticas, excusas y comentarios insensibles. Estos comportamientos pueden perturbar la armonía del equipo y crear un ambiente de trabajo hostil.

Entre los tipos más comunes se encuentran el adulador/opresor, que halaga a sus superiores pero menosprecia a sus compañeros; el microgestor, que coarta la autonomía; el manipulador, que distorsiona la realidad; y el intimidante, que utiliza su influencia para dominar.

Establece límites firmes para minimizar la interacción con compañeros tóxicos. Utiliza estrategias como el método «roca gris» para parecer poco interesante y desconectarte de las interacciones negativas.

Céntrate en tu crecimiento personal inscribiéndote en programas de formación y participando como voluntario en proyectos interdepartamentales. Esto no solo mejora tus habilidades, sino que también reduce tu exposición a personas tóxicas.

Cultiva una red de compañeros y mentores que te apoyen. Compartir experiencias y pedir consejo puede proporcionarte alivio y valiosas ideas para manejar situaciones tóxicas.

Las funciones integradas de chat y colaboración de ClickUp ayudan a mantener la transparencia y la responsabilidad. Los canales de chat en tiempo real y las @menciones agilizan la comunicación y mantienen las conversaciones en contexto.

Utiliza las vistas de ClickUp, como las vistas Lista y Tablero, para organizar las tareas y hacer que los empleados se responsabilicen. Esto desalienta comportamientos tóxicos como eludir responsabilidades o atribuirse el trabajo de otros.

Las vistas de Gantt y de cronograma de ClickUp permiten realizar la distribución de la carga de trabajo de forma equitativa, lo que reduce el estrés y previene los comportamientos tóxicos. La comunicación abierta a través de ClickUp Docs fomenta un entorno de trabajo positivo.

Las funciones de detección de colaboración y historial de tareas de ClickUp evitan los malentendidos y el gaslighting, garantizando un lugar de trabajo profesional y solidario.

Cómo detectar a las personas tóxicas en el trabajo

Todo lugar de trabajo está compuesto por personas con diferentes trayectorias profesionales, estilos de trabajo y personalidades. Aunque cada uno aporta su personalidad única al trabajo, hay algunas formas de detectar a un compañero tóxico.

Señales y comportamientos de las personas tóxicas en el trabajo

Antes de aprender a lidiar con personas tóxicas en el trabajo, debemos comprender cómo identificarlas. Si bien la siguiente lista no es exhaustiva, es un buen punto de partida para detectar empleados tóxicos.

Se ofende fácilmente

Siempre quieres tener la razón

Intenta controlar la situación.

Hacer comentarios insensibles

Competitivo de forma agresiva

Sabotear el trabajo de otras personas

Siempre quejándose o lamentándose

Acusar con frecuencia a los demás de estar equivocados

Imponer constantemente sus opiniones a los demás

Tipos específicos de personas tóxicas en el trabajo

Estas personas también se pueden clasificar en diferentes categorías, tales como:

1. El adulador/opresor

¿Alguna vez has notado cómo un compañero de trabajo elogia al personal superior, pero más tarde, en su ausencia, critica a los miembros del equipo, incluido tú, por pequeños errores? Eso es lo que se conoce como «adular arriba y pisotear abajo».

Estas personas quieren mostrarse bajo una luz favorable por cualquier medio necesario, incluso si eso significa cuestionar la experiencia de su equipo ante un alto directivo, ofrecerse voluntario para objetivos agresivos o atribuirse el crédito por el trabajo de otra persona.

En el equipo, verás que fijan plazos poco realistas, acumulan trabajo extra o hacen comentarios sarcásticos. Intentan demostrar que están al mando haciendo la vida más difícil a los demás.

2. El microgestor

¿Alguna vez has pasado horas trabajando en un informe, solo para que tu equipo revise cada línea y sugiera pequeños cambios que te hacen cuestionar tu competencia?

La ironía del microgestor es que, si tienes uno, probablemente seas el que más trabaja y el que menos trabajo termina. Asignan el trabajo en un momento poco razonable. Todas las tareas, grandes o pequeñas, son igualmente urgentes y deben terminarse ahora mismo.

Con un microgestor, no hay autonomía ni independencia para tomar decisiones. Te piden actualizaciones constantemente. Un microgestor se centra en detalles menores en lugar de en el panorama general. Lo peor es que al principio ni siquiera dan consejos prácticos, pero se apresuran a encontrar defectos.

3. El manipulador

Imagina que estás trabajando en un proyecto crítico y, de repente, las metas que te habías marcado cambian de la noche a la mañana. Cuando expresas tu preocupación, tu jefe insiste: «Siempre hemos tenido estos objetivos; simplemente no has prestado atención». Te quedas confundido y cuestionándote tu comprensión de los objetivos del proyecto.

¿O alguna vez has asistido a un evento de equipo y te has dado cuenta de que hay un código de vestimenta del que nadie te había informado? Entras sintiéndote completamente fuera de lugar y, cuando lo mencionas más tarde, tu compañero se muestra sorprendido, lo que te hace preguntarte si te has perdido el memorándum cuando, en realidad, nunca se compartió.

Los gaslighters, los más tóxicos de todos, disfrutan controlando a las personas distorsionando su sentido de la realidad. Aprovechan su poder para imponerse siempre como los que tienen la razón, lo que dificulta que los demás les desafíen. También tienen una ética laboral deficiente y una inteligencia emocional baja.

4. El bulldozer

¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que le presentas tus ideas a tu jefe, pero tu compañero las descarta por completo y, en su lugar, presenta una nueva Agenda, convencido de que su enfoque o solución es la mejor opción?

Los «bulldozers» son empleados con buenas conexiones que no temen utilizar su influencia para conseguir lo que quieren. Afirman su poder desde el principio, por ejemplo, acaparando los primeros cinco minutos de una reunión, cuando todos se están presentando o acomodándose. Creen en intimidar o coaccionar a sus compañeros de trabajo para salirse con la suya.

No dudan en saltarse las normas de la organización o pasar por alto el impacto de sus acciones en la dinámica y la moral del equipo. Incluso pueden acudir a los altos cargos para influir en su favor. Los bulldozers nunca transigen.

Cómo lidiar con personas tóxicas en el trabajo

El comportamiento destructivo de un empleado, ya sea un compañero o un superior, puede dejar a cualquiera desconcertado o desmotivado. A continuación te explicamos cómo lidiar con personas tóxicas en el trabajo para que puedas mantener el control de tu vida laboral:

1. Establece límites firmes para distanciarte

El hecho de que trabajes con una persona tóxica no significa que no puedas establecer límites con ella. Ten una estrategia de salida y piensa de antemano en algunas frases que puedas utilizar cuando sea necesario.

Aquí tienes algunas ideas:

Si te ves envuelto en una conversación tóxica, utiliza una excusa para marcharte. Podrías decir: «Lo siento, pero tengo que terminar esto en una hora. ¿Podemos hablar más tarde?» o «Lo siento, tengo que irme a una reunión. ¿Podemos continuar con esto más tarde?».

aprende a contrarrestarlo con frases como: «Agradezco tu orientación. Es bueno aprender algo nuevo cada día». Comunica que estás abierto a comentarios constructivos, pero que te harás responsable de tu trabajo. Si tu supervisor empieza a microgestionar tu trabajo con frases como: «Agradezco tu orientación. Es bueno aprender algo nuevo cada día». Comunica que estás abierto a comentarios constructivos, pero que te harás responsable de tu trabajo.

Si tu compañero de trabajo tóxico hace comentarios sarcásticos sobre ti en un entorno grupal, mantén la calma y di: «Centrémonos en los resultados del proyecto por ahora».

En cada situación, di algo objetivo para calmar los ánimos sin ser grosero. Si es posible, aquí tienes otras cosas que puedes hacer para minimizar tu interacción con el empleado tóxico:

Cambia tu horario (o tus horas de oficina).

Solicita un cambio de asiento o incluso de equipo.

Comunícate por correo electrónico tanto como sea posible en lugar de reuniones cara a cara.

2. Utiliza el método «roca gris».

Se trata de una estrategia psicológica para lidiar con personas emocionalmente manipuladoras o tóxicas. Su nombre proviene del concepto de volverse tan poco interesante e indiferente como una roca gris.

Puedes aplicar este método de la «roca gris» de la siguiente manera:

Utilizar un tono de voz monótono para que la conversación resulte aburrida y menos interesante.

Evitar el contacto visual para indicar a la persona que no tienes interés en interactuar más de lo necesario.

Orientarse hacia temas mundanos que probablemente no despierten interés ni reacciones emocionales si se introducen a la fuerza en una conversación.

Cuando mantienes una distancia emocional y pareces tan aburrido como una piedra gris, privas a las personas tóxicas del combustible que necesitan para continuar con su comportamiento negativo contigo.

3. Crea un filtro de impacto personal

Este filtro consiste en una serie de preguntas o criterios que debes aplicar después de interactuar con un empleado tóxico para evaluar su impacto real en tu trabajo y tu bienestar. Esto te ayudará a reducir el desgaste emocional y mental que estas interacciones te causan.

A continuación te explicamos cómo puedes poner en práctica esta técnica:

Identifica lo que realmente te importa. Los criterios pueden incluir preguntas como: «¿Afecta esto a la calidad de mi trabajo?» o «¿Está afectando esto a mis relaciones profesionales?».

Después de una reunión con un empleado tóxico, pregúntate si la interacción cumple alguno de tus criterios predefinidos.

Si la interacción no pasa por tu filtro, decide conscientemente dejarla pasar; repítete a ti mismo que no merece la pena gastar tu energía en ello.

Este método refuerza tu control sobre cómo reaccionas y procesas las interacciones, lo que te permite mantener la compostura y la profesionalidad.

4. Utiliza el método socrático

El cuestionamiento socrático implica un diálogo disciplinado y reflexivo entre dos o más personas. Cuando trates con un compañero tóxico, utiliza este método para cuestionar su negatividad o sus afirmaciones problemáticas sin enfrentarte directamente a él.

He aquí un ejemplo:

Tu compañero tóxico se queja con frecuencia de las decisiones del equipo, afirmando que siempre se le excluye de la toma de decisiones.

Puedes reducir la toxicidad en la conversación haciendo preguntas incisivas que les animen a explicar sus pensamientos y comportamientos.

Tú: Has hecho una mención a que te sientes excluido de la toma de decisiones. ¿De qué decisiones se trata concretamente?

Compañero de trabajo tóxico: No me preguntaron sobre el cronograma del proyecto.

Tú: Entendido. ¿Cómo podría haber alterado tu aportación el cronograma?

Compañero de trabajo tóxico: Yo habría propuesto algo más realista.

Tú: Interesante. ¿Cuál es tu idea sobre el cronograma y por qué? ¿Cómo podemos incluir tus ideas en el futuro?

Si esta conversación no da un resultado positivo, al menos les pones en evidencia y les pides que justifiquen su comportamiento de forma indirecta.

5. Gamifica tus interacciones con el empleado tóxico

Convierte tus conversaciones con este tipo de personas en un juego personal. Fíjate metas para mantener la compostura y que lidiar con ellas te resulte menos estresante.

Por ejemplo, ponte como reto respirar profundamente tres veces antes de responder a cualquier emoción o comentario negativo. Si mantienes la calma en todas las conversaciones a lo largo de la semana, recompénsate con algo que te guste (como una taza de café excepcional o un descanso extra).

O bien, fíjate la meta de encontrar al menos un punto de acuerdo con la persona tóxica durante las reuniones o conversaciones informales. Esto te ayudará a manejar la toxicidad de manera positiva, reducir la ansiedad en el lugar de trabajo y mejorar tus habilidades interpersonales.

6. Haz el desarrollo profesional una prioridad

Mantente ocupado y sé productivo en el trabajo.

Canaliza tu energía y concéntrate en tu trabajo o en proyectos que beneficien tu crecimiento profesional. Por ejemplo: ejemplo:

mejoren tus habilidades . Esto te hará más valioso para tu equipo actual y te abrirá las puertas a nuevos proyectos en los que interactuarás menos con empleados tóxicos y disfrutarás de Inscríbete en programas de formación, talleres o cursos online que. Esto te hará más valioso para tu equipo actual y te abrirá las puertas a nuevos proyectos en los que interactuarás menos con empleados tóxicos y disfrutarás de una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo.

Ofrecete como voluntario para nuevos proyectos , especialmente aquellos que sean interdepartamentales o que impliquen trabajar con diferentes equipos. Esto diversifica tu experiencia laboral dentro de la organización y también puede reducir tu exposición a un compañero de trabajo tóxico en particular.

Asiste a conferencias, seminarios y eventos del sector. Una sólida red profesional puede proporcionarte soporte y asesoramiento, lo que podría dar lugar a otras oportunidades laborales.

Te ayuda a:

Identifica áreas de mejora y establece expectativas realistas.

Sigue el progreso hacia tus metas y reflexiona sobre tus éxitos.

Organiza fácilmente recursos, tareas y cronogramas en un solo lugar

7. Busca mediación profesional

Si la situación no mejora, propone una mediación a través de RR. HH., un superior o incluso un compañero para abordar los conflictos continuos.

Por ejemplo, si quieres terminar un proyecto a tiempo pero te enfrentas a dificultades debido al comportamiento tóxico de un empleado o a su falta de cooperación, la mediación profesional puede ayudarte a encauzar el problema en una dirección de productividad.

A través de este enfoque estratégico, tú y el empleado tóxico podéis comunicar vuestras preocupaciones, expectativas y obstáculos en un entorno controlado, guiados por un mediador neutral.

Aunque no se obtenga ningún resultado positivo, al menos le habrás informado al mediador sobre el problema y sobre cómo el comportamiento de la otra persona está causando retrasos.

8. Crea tu red de apoyo

No sufras en silencio.

Todo el mundo se enfrenta a situaciones tóxicas en algún momento de su vida. Fomentar la confianza en el equipo te ayudará a aliviar el estrés, mantenerte fuerte y conservar una perspectiva saludable en el trabajo.

Habla con tus compañeros de trabajo más cercanos, amigos o familiares sobre lo que estás viviendo. A veces, desahogarte sobre la situación puede ayudarte a sentirte mejor y menos abrumado. Además, las personas con las que hables pueden ofrecerte consejos valiosos o ideas sobre cómo manejar la situación.

9. Mantén una actitud positiva

Las personas tóxicas pueden sacar de quicio a cualquiera porque su comportamiento es irracional. No te dejes arrastrar y respondas emocionalmente. Mantén una actitud positiva.

10. Cuídate

Recuerda: el autocuidado no es un lujo, es un servicio que te prestas a ti mismo. Desarrolla mecanismos de afrontamiento adecuados para mantenerte fuerte en situaciones estresantes.

Come sano, duerme lo suficiente, haz ejercicio y mantente hidratado. También puedes empezar a escribir un diario privado, meditar o practicar terapia artística para procesar tus emociones de forma constructiva y aportar una sensación de calma a tu rutina diaria.

Cuando tienes tantos medios creativos a los que recurrir, estarás ocupado y, por lo tanto, no siempre centrarás tus pensamientos en el empleado tóxico.

¿Necesitas ayuda para cuidar de ti mismo de forma consciente? La plantilla de plan de autocuidado de ClickUp puede ayudarte a mantenerte en el buen camino con tu esfuerzo.

Te ayuda a identificar las áreas de tu vida que necesitan atención y te proporciona una hoja de ruta sobre cómo priorizar el autocuidado. Utiliza la vista Lista de autocuidado para realizar el seguimiento y supervisar fácilmente tus metas de autocuidado. La vista de calendario de autocuidado te ayudará a planificar cuándo completar tus metas y mantenerte en el buen camino.

Cómo lidiar con personas tóxicas en el trabajo: resumen Establece límites y minimiza la interacción.

Sé la «roca gris»: poco interesante y poco receptivo.

Evalúa su impacto real en ti.

Desafía su negatividad

Incentívate por mantener la calma.

Céntrate en tu crecimiento

Busca ayuda

Crea una red de soporte

Mantén una actitud positiva

Practica técnicas de autocuidado y afrontamiento.

El rol de los directivos a la hora de limitar el impacto de los empleados tóxicos

Si eres gerente o jefe de equipo, no puedes ignorar lo que ocurre en tu equipo. Estarás de acuerdo en que, cuando no se controla el comportamiento tóxico, se transmite el mensaje de que dicho comportamiento es tolerado, lo que conduce a una disminución de la moral y la productividad generales del equipo.

Además, tus empleados más productivos pueden cambiar de equipo o abandonar la organización en busca de un entorno de trabajo más saludable, lo que provocaría un aumento de la rotación de personal.

Esto es lo que puedes hacer para limitar el impacto de los empleados tóxicos:

1. Documenta el comportamiento tóxico

Detalla minuciosamente lo que está sucediendo para crear un registro en caso de que necesites tomar medidas contra el empleado. Para empezar, habla con todos los miembros del equipo y pídeles que compartan detalles de incidencias en las que hayan experimentado un comportamiento tóxico por parte de un compañero.

Recopila correos electrónicos y ejemplos que muestren cómo el empleado tóxico socava u ofende a sus compañeros.

Recurre al manual del empleado para obtener orientación.

No actúes basándote en rumores; confía en las pruebas para escalar el asunto. Debes estar seguro de que se trata de un patrón constante de comportamiento tóxico y no de incidencias aisladas, como un mal humor momentáneo o un arrebato puntual.

2. Identifica el origen del problema

Una vez que hayas documentado el comportamiento tóxico, ponte en contacto con el empleado para comprender el razonamiento que hay detrás de sus acciones. Por ejemplo, es posible que descubras que la persona está trabajando horas extras que considera innecesarias y descargando su frustración en sus compañeros.

O, si no tienen las habilidades o la formación adecuadas, podrían perder el tiempo en la oficina o criticar a los demás por envidia. Sentirse amenazado por el éxito de un compañero también puede dar lugar a comportamientos tóxicos, como cotillear o menospreciar a los demás.

3. Encuentre y aplique soluciones

Una vez sentadas las bases, busca una solución para el empleado tóxico y el equipo. Dependiendo de la situación, considera si los esfuerzos correctivos pueden ayudar.

Por ejemplo, si ves que un empleado tóxico se muestra brusco con los demás y, en general, desmotivado en el trabajo debido a la falta de oportunidades de aprendizaje, inscríbelo en talleres en los que pueda mejorar sus habilidades, trabajar en nuevos proyectos y sentirse más satisfecho.

Si estos esfuerzos no dan resultado, estudie la posibilidad de reubicar al empleado en otro proyecto, rol o equipo.

Por ejemplo, podrían pasar de un equipo de desarrollo de software de alto riesgo a un proyecto de mantenimiento heredado, donde su interacción con el equipo central es mínima y el impacto en los resultados importantes puede contenerse.

4. Prepárate para tomar decisiones difíciles

Incluso después de comunicar el problema al empleado tóxico y aplicar una solución, es posible que la situación no mejore. Si no observa ningún cambio en su comportamiento, tal vez sea necesario rescindir su contrato.

Es un paso difícil de dar, pero importante si quieres proteger a tu equipo y permitirles centrarse en su trabajo sin verse traumatizados por la toxicidad de alguien.

Aprender a gestionar a las personas tóxicas en el trabajo implica lidiar con relaciones interpersonales complejas y problemas de cultura de equipo. Aunque la tecnología por sí sola no puede resolver estos problemas, puede ayudar a gestionar la comunicación y la retroalimentación de manera más eficaz.

📮ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen distribuirse en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación posterior de la información y la transparencia. Pero con una solución integrada como ClickUp, tus hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene tus conversaciones en contexto, fácilmente disponibles y con visibilidad para todos los que necesitan estar involucrados.

Por ejemplo, la función de detección de colaboración de ClickUp facilita el trabajo en equipo profesional, permitiendo la transparencia y evitando malentendidos.

Te permite saber si un compañero de equipo está viendo una tarea, añadiendo un nuevo comentario o realizando ediciones en documentos en tiempo real. También puedes recibir comentarios automáticos e instantáneos sobre nuevos comentarios, cambios de estado y cualquier cosa relacionada con una tarea. Con todas las acciones visibles en el historial de tareas, no hay margen para el gaslighting u otros comportamientos tóxicos.

Con ClickUp Chat, puedes optimizar la comunicación del equipo con canales de chat en tiempo real. Añade a cualquier persona a las conversaciones de trabajo con menciones y asigna comentarios para que tu equipo, incluidos aquellos que causan problemas en el trabajo, sigan adelante con las tareas pendientes.

Colabora y aclara conversaciones con ClickUp Chat, donde puedes añadir comentarios, etiquetar a tu equipo y chatear en tiempo real desde cualquier dispositivo.

Los gerentes y los responsables de tareas pueden crear elementos de acción al instante y asignarlos a otras personas o a sí mismos utilizando la función «Asignar comentarios» de ClickUp. De esta manera, aumentas la responsabilidad de tu equipo y eliminas cualquier posibilidad de desacuerdos o conflictos relacionados con el trabajo o los plazos.

Asigna fácilmente comentarios al equipo dentro de una tarea de ClickUp para convertir rápidamente tus ideas en elementos concretos.

Otra forma eficaz de ver con precisión dónde se encuentra cada tarea dentro del flujo de trabajo es a través de ClickUp Views.

La vista Lista de ClickUp te permite a ti y a tu equipo ver las tareas en espacios, carpetas o listas específicos, organizadas por estado dentro de cada nivel de jerarquía. También existe la vista Tablero de ClickUp con funciones de arrastrar y soltar para una gestión ágil del equipo.

Una organización adecuada de las tareas facilita que los empleados se responsabilicen de sus contribuciones (o de la falta de ellas). También desalienta a los compañeros de trabajo tóxicos a eludir sus responsabilidades o atribuirse el trabajo de otros miembros del equipo como propio.

La vista Gantt de ClickUp te permite evaluar todas las actividades del equipo de forma objetiva, identificando los cuellos de botella y las áreas de preocupación que pueden atribuirse a un comportamiento tóxico.

Con la vista de cronograma, puedes evaluar la carga de trabajo de cada miembro del equipo para que la distribución del trabajo sea justa y nadie se vea sometido a un estrés laboral excesivo.

Muestra cronogramas individuales o de todo el equipo en orden cronológico o alfabético, o por fecha de vencimiento o fecha de inicio, utilizando la vista Cronograma de ClickUp para mantener a la vista las tareas importantes.

Puedes ajustar los cronogramas y las prioridades para mitigar el impacto negativo en los plazos del proyecto y la moral del equipo, utilizando información basada en datos para tomar decisiones informadas.

Por último, fomenta un entorno de comunicación abierta utilizando ClickUp Docs para la documentación y los debates sobre los proyectos, lo que permitirá a los miembros del equipo expresar sus preocupaciones o sugerencias de forma constructiva.

Crea documentos de forma colaborativa con tu equipo utilizando ClickUp Docs.

Convierte las discusiones en tareas viables para garantizar que las buenas ideas sean reconocidas y ejecutadas, lo que puede ayudar a dejar de lado los comportamientos negativos al centrarse en las contribuciones positivas.

Aprender a lidiar con personas tóxicas en el trabajo

A veces, tendrás que realizar el trabajo junto a personas tóxicas en tu carrera profesional. Debes comprender que su comportamiento refleja su estado interno, no tu valía.

No puedes cambiarlos, pero depende de ti decidir cómo lidiar con la situación y seguir adelante. Esperamos que todas las estrategias de este blog te ayuden a aprender a lidiar con personas tóxicas en el trabajo. Da los pasos necesarios para crear una narrativa positiva para ti mismo en la dinámica del lugar de trabajo.

El software de trabajo colaborativo y comunicación como ClickUp puede ayudar a mantener la profesionalidad en el lugar de trabajo al permitir la transparencia y crear responsabilidad.

