Consejos y herramientas para reducir la ansiedad en el trabajo

¡Hola!

Quick mental health check: ¿Cómo estás hoy?

Tómate un minuto para evaluar cómo te sientes (de verdad):

esperamos que te vaya bien, pero si tienes dificultades, a partir de ahora todo irá mejor: estamos aquí para ayudarte. Hemos escrito este artículo para ofrecerte algunos consejos y sugerencias sobre cómo controlar tus niveles de estrés y ansiedad en el trabajo.

No es ningún secreto que la salud mental es un tema importante hoy en día, como debe ser. Con la reciente pandemia, hablar de salud mental se ha normalizado más que nunca, y las conversaciones están llegando por fin al lugar de trabajo.

Como sociedad, hemos empezado a entender realmente el bienestar mental como una parte integral de nuestra salud general. Pero incluso con el aumento de las conversaciones, puede seguir siendo difícil ser consciente del propio bienestar mental y tenerlo presente en medio de un día, una semana o un mes ajetreados.

Ni que decir tiene que trabajar hasta alcanzar su punto de agotamiento no es sostenible, sino que perjudica nuestra salud mental y nos hace sentir más ansiosos día tras día. Dado que la ansiedad es uno de los principales problemas de salud mental a los que se enfrenta la gente cada día, ya sea en el Inicio o en el trabajo, es hora de arrojar más luz sobre este tema y compartir formas de gestionarlo, holistically. ✨

Profundicemos en lo que hay que saber sobre el bienestar mental en el trabajo, cómo la ansiedad laboral es afecta a la productividad de las personas, junto con algunos consejos y herramientas esenciales para mantener todo su bienestar en buena figura

Salud mental: Cuidando el centro de control de tu cuerpo 🧠🌱

La palabra salud mental se ha utilizado mucho últimamente, así que vamos a definirla rápidamente para darte más contexto.

Según la Instituto Nacional de Salud Mental la salud mental abarca nuestro bienestar emocional, psicológico y social; afecta a cómo pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. Es esencial para nuestra salud general y nuestra calidad de vida.

Vivimos en un mundo en el que estamos constantemente en movimiento, y puede ser difícil dar un paso atrás y cuidar de nosotros mismos. La realidad es que nuestra salud mental afecta en gran medida a nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y a nuestra calidad de vida.

Si no empezamos a reconocer y normalizar la necesidad de darnos un respiro para hacer un chequeo de salud mental de vez en cuando, o al menos atender las necesidades cuando surgen, corremos el riesgo de caer en el caos.

Al fin y al cabo, nuestro cerebro es el principal centro de control de nuestro cuerpo; cuando está en caos, todo lo demás se resiente.

vía Nami.orgami.org

Ansiedad: Mucho más que preocuparse 🎭

¿Conoces esa sensación? Esa opresión en el pecho, el nudo en la garganta y el nudo de pánico que se forma cuando sientes que algo va a salir mal. Y qué me dices de la sensación de no poder salir nunca adelante ni hacer lo suficiente? 🥵

Empiezas a cuestionarte cada decisión que tomas y te preguntas si has acertado o no. Puede que incluso te encuentres repitiendo un escenario que ya ocurrió intentando analizar cómo dijiste las cosas, cómo actuaste, etc. En resumen, sientes que tu mente no sabe cómo dejar de pensar o anticipar un resultado negativo en el futuro ansiedad laboral .

La sociedad en la que vivimos promueve el ajetreo y el bullicio, lo que hace que nos presionemos constantemente pensando que tendríamos más éxito si nunca dejáramos de movernos o de pensar.

Pero no somos tiburones: a veces necesitamos dejar de movernos. ✋ 🛑

Darse cuenta de cuándo hay que darle al botón de pausa ⏸

El Ley de rendimientos decrecientes es un término de uso común en economía, pero que sin duda puede aplicarse a nuestra vida cotidiana y a nuestra salud mental. Sugiere que puedes cosechar los frutos de tus inversiones (tu tiempo, dinero, energía, etc.) hasta un cierto umbral, pero llega un momento en el que empiezas a recibir un rendimiento menor rendimiento de la inversión (ROI) .

Eche un vistazo a esto gráfico por ejemplo. 👀

vía Excelencia personal Lo que ves aquí es una representación de la correlación entre tu esfuerzo y tu rendimiento. En el Punto de Rendimiento Decreciente, habrías ejercido toda tu energía y tiempo, haciendo que la calidad de tu trabajo, acciones, ideas, etc. sea menos óptima y creativa en comparación con cuando estás bien descansado y tu batería está completamente cargada. 🔋

Más horas de trabajo no siempre significan lograr más y tener tendencias perfeccionistas no siempre es saludable para tu salud mental. 😬

Sin tiempo para el autocuidado o la reflexión, el nivel de ansiedad que estás experimentando seguirá intensificándose si sigues sobrepasando tus límites... y créeme, todo el mundo tiene su límite final. Esto te llevará al agotamiento e incluso puede que pierdas la motivación y quieras dejarlo por completo debido a la niveles devastadores de agotamiento .

es hora de recuperar nuestra salud mental

Cómo empezar a reducir la ansiedad innecesaria, en el trabajo o en casa

La ansiedad, que no debe confundirse con ansiedad crónica la ansiedad crónica es una emoción humana normal que todos experimentamos en distintos niveles a lo largo de nuestra vida. La sensación de ansiedad irá y vendrá, por lo que tendremos que poner en práctica hábitos saludables que nos ayuden a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Esto incluye dedicar tiempo al autocuidado, hacer cambios en el estilo de vida, aprender cuándo hay que tomarse un descanso (y tomárselo de verdad) y poner en práctica herramientas que ayuden a organizar y gestionar la carga de trabajo.

He aquí algunos consejos y técnicas de afrontamiento para reducir la ansiedad relacionada con el trabajo:

💜 Tómate tiempo para el autocuidado

El autocuidado es diferente para cada persona, y no siempre se trata de esos caprichos de gratificación instantánea que los minoristas comercializan como "autocuidado."

Tenemos que empezar a desmentir la idea de que el autocuidado consiste en hacerse la manicura, comer helado cuando estás triste y darte una mascarilla para los poros (aunque, sí, pueden ayudarte a sentirte mejor momentáneamente). Pero pensar en el autocuidado de esta manera ha contribuido definitivamente a la idea errónea de que el autocuidado es este concepto frívolo y fastuoso en lugar de una habilidad para la vida.

Es importante encontrar lo que necesitas, disfrutar y llenar tu copa emocional, y estar dispuesto a hacer algunos cambios para integrarlos en tu rutina.

Ya sea dar un paseo en bici por la mañana antes de ir a trabajar, darte un masaje, hablar con un amigo o terapeuta o ir al gimnasio a hacer ejercicio, asegúrate de sacar tiempo en tu agenda para dar prioridad a tus necesidades. 🌱 #ListentoMoiraRose

🏃 Hacer un chequeo de lifestyle

¿Duermes lo suficiente? ¿Bebes suficiente agua? ¿Comes alimentos sanos y equilibrados? ¿Mueves tu cuerpo lo suficiente cada día? ¿Cuál es tu consumo de cafeína?_ 😅 Lo sé... es mucho para tener en cuenta cada día.

Aquí tienes algunos consejos para tu estilo de vida:

Mejorar la calidad del sueño 💤

Establece un recordatorio de la hora de acostarse en tu teléfono

Invierte en elcolchón adecuado para un sueño sin interrupciones

Elimine la luz azul entre dos y tres horas antes de acostarse

Utilice unapp para dormir para obtener datos sobre la calidad de tu sueño

Bebaté descafeinado para dormir ¡Hidrat e, hidrate, hidrate! 💧

Hazte con una botella de agua reutilizable o invierte en unabotella de agua inteligente para que te recuerde que debes hidratarte, especialmente en tus días de trabajo más ajetreados

Come comidas saludables 🥗

Consigue alimentos ricos en nutrientes que realmente comerás

Reduce los alimentos azucarados, procesados, edulcorantes artificiales, alcohol, cafeína

Cuida tusalud intestinal;comer alimentos buenos para el intestino Mueve tu cuerpo 💃

Incorpora el ejercicio a tu rutina diaria para liberar las hormonas de la "felicidad/sentirse bien" llamadasendorfinasy para ayudar a estimular la liberación de otras sustancias químicas cerebrales que desempeñan un rol importante en la regulación del estado de ánimo

Aleja tu mente de pensamientos no deseados y negativos

Esto también tiene que ver con el autocuidado 😉

Por cierto, bailar cuenta como ejercicio, así que ponte tus canciones favoritas aunque sea 5-10 minutos al día y saca de tu cabeza los pensamientos ansiosos 🕺

Vigile su consumo de cafeína ☕️

Toma nota de la cantidad de cafeína que consumes diariamente y registra tu estado de ánimo a lo largo del día para ver cómo te afecta la cafeína

Disminuye tu consumo de cafeína o evítala por completo si te está causando unansiedad inducida por la cafeína* Cambiar el consumo de café o bebidas energéticas por alternativas naturales como el té

🤳 Disminuir el tiempo de pantalla y reducir el tiempo dedicado a las redes sociales

Reduce el tiempo que pasas en las redes sociales, especialmente cuando te sientas ansioso y abrumado. Empieza a ajustar límites de tiempo en tu uso diario de las redes sociales para mantenerte centrado en tu trabajo y limitar las distracciones que pueden afectar a tu productividad y tu forma de pensar. Incluso puedes activar el modo "No molestar" o "Concentración" en tu teléfono para limitar las distracciones y la tentación de consultar las notificaciones

✋ Saber cuándo tomarse un descanso (y tomárselo de verdad)

Esto es un reto, ¡lo sé! 😬

Recuerda que tomarse un descanso es una parte importante de un equilibrio saludable entre trabajo y vida privada. Cuando te tomas un tiempo libre, tu cerebro puede descansar y recargarse, lo que permite una mayor claridad mental. Y cuando te sientes fresco y menos estresado, tu cerebro puede literalmente rendir más ¡!

👩‍💻 Utilizar una herramienta de gestión de tareas y productividad

A veces parece que tenemos demasiadas cosas entre manos, y cuantas más tareas terminas, más tareas nuevas aparecen. Es fácil sentirse abrumado por este tipo de situaciones porque estás constantemente pensando en todo lo que hay que terminar sin tener claro cómo abordarlas.

Con las herramientas de gestión de tareas y productividad, las cosas pueden ser más manejables. Una herramienta de gestión de tareas y productividad como ClickUp puede ayudarte a reducir la ansiedad consolidando tu trabajo en un solo lugar, organizando tu trabajo y gestionando la carga de trabajo, seguimiento de sus tareas bloc de notas, tareas y mucho más para que no tengas que confiar en tu memoria para recordar cada pequeño detalle

Bonus: Herramientas de productividad para el TDAH Funciones clave de ClickUp que te ayudarán a recuperar el control sobre tu carga de trabajo: Integraciones: Conecta tus herramientas de trabajo más utilizadas (más de 1.000 opciones) a ClickUp y reúne todo tu trabajo en un solo lugarJerarquía: Estructura tu trabajo por espacios, carpetas, tareas, subtareas y más para mantenerlos organizados y fácilmente accesiblesVista Calendario: Mantente al día programando y viendo tus tareas por día, semana, mesVISTA CARGA DE TRABAJO: Planifica y controla tu capacidad de trabajo para evitar la sobrecarga y el agotamientoModo "Yo": Minimiza otras distracciones en la pantalla y sólo ve las tareas que te han sido asignadasSEGUIMIENTO DEL TIEMPO: Gestiona mejor tu tiempo. Realice un seguimiento de su tiempo y ajuste las duraciones estimadasIndicadores de prioridad: Organiza las tareas según su importancia y urgenciaComentarios asignados Asignado a mi vista en Notificaciones Asigna comentarios a tu equipo (y a ti mismo) y consulta los comentarios/elementos de acción que se te han asignado en la vista "Asignado a mí" de las notificaciones

Visualización de la carga de trabajo en la vista Carga de trabajo de ClickUp

⏳ Gestión del tiempo y ajuste de límites

Con el ajetreado ritmo de trabajo actual, no es de extrañar que muchas personas se sientan ansiosas. Con tantas cosas pendientes y tan poco tiempo al día, es fácil que la ansiedad se apodere de uno. Por eso es fundamental que encontremos formas de gestionar nuestro tiempo de manera más eficaz

Técnicas de gestión del tiempo como bloqueo del tiempo al priorizar las tareas en función de su urgencia, importancia y sensibilidad a los plazos, puede estructurar su jornada laboral y controlar su carga de trabajo.

Puede empezar a hacer un seguimiento del tiempo que dedica a cada tipo de tarea para calibrar su grado de exigencia, identificar los bloqueos y clasificarlas por prioridades.

⭐️ Consejo profesional: Si necesitas un herramienta de gestión de tareas con capacidades de control de tiempo clickUp le ayudará Controle fácilmente el tiempo dedicado a cualquier tarea, ajuste la duración estimada de finalización para establecer expectativas y añada indicadores de prioridad para etiquetar sus tareas según su urgencia o importancia.

El ajuste de estos límites de tiempo será clave para controlar los niveles de estrés y evitar que se sienta constantemente abrumado.

Control de tiempo global en ClickUp en el escritorio y en la aplicación móvil

✅ Ajuste de metas SMART

Ajustes Metas SMART pueden ayudarte a crear un camino estructurado y mantenerte centrado. Cuando ajustes metas, asegúrate de que son: Sespecíficos, Malcanzables, Aalcanzables, Rpertinentes y Tbasados en el tiempo.

Nos gustaría añadir a la lista el realismo ¿Por qué? Bueno, todos tenemos a veces la tendencia a disparar a las estrellas (¡a veces sin darnos cuenta!), pero el ajuste de metas realistas SMART es una manera de ser honestos y transparentes con nosotros mismos. Cuanto más realistas sean nuestros objetivos, más control tendremos sobre la consecución de nuestras metas generales

Consejo de ⭐️Pro:Mantén un seguimiento de todas tus metas con Metas de ClickUp función. Metas ClickUp está aquí para ayudarle a establecer y realizar un seguimiento de sus metas de una manera que funcione para usted. Puede escribir todas sus metas, clasificarlas según sus preferencias y añadir notas a cada meta. Una vez que haya terminado de ajustar las metas, ¡tome las riendas y comience el seguimiento!

Ya lo tienes 👊 😉

Ajuste de objetivos claros y medibles en Metas de ClickUp

🙋 ¡Nunca te sientas mal por necesitar ayuda!

Es importante aprender a pedir ayuda cuando te sientes abrumado o ansioso en el trabajo. Puede parecer que eres el único que está luchando con estas emociones difíciles, pero eso no podría estar más lejos de la verdad.

Muchas personas experimentan estos sentimientos cada día y hace falta mucho valor para admitir que se necesita ayuda. Si te sientes angustiado porque estás asumiendo demasiadas cosas por tu cuenta y parece que nunca podrás ponerte al día, pide ayuda o delega las tareas que te correspondan.

Todos necesitamos ayuda de una forma u otra. Ya sea compartiendo con tu jefe o tus compañeros que te sientes abrumado por la carga de trabajo, confundido con una tarea o inseguro sobre el primer paso a dar en un proyecto, comunicarte y ser transparente con ellos puede ayudarles a entender tu situación y, a su vez, ayudarte a encontrar una solución.

Empecemos a eliminar juntos el estigma en torno a pedir ayuda. 🤝 💜

Bonus: Mira cómo ser neurodiverso puede ser una ventaja competitiva 😊

Devuelva la calma a su jornada laboral 🧘‍♀️

Creemos en la importancia de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal y de dedicar tiempo a la relajación y a las cosas que llenan tu copa.

Por eso hemos creado ClickUp una plataforma todo en uno que puede aportar equilibrio a tu vida, ahorrarte un día a la semana y ayudarte a crear un flujo de trabajo que reduzca tu estrés, no que lo aumente.

Y cuando ahorres un día a la semana, utiliza el tiempo ahorrado para llenar tu taza, sea lo que sea para ti