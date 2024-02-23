10 comunidades de Slack sobre marketing a las que unirse en 2025

Una comunidad de Slack es un espacio privado donde personas con ideas afines se reúnen para realizar el uso compartido de conocimientos sobre temas de actualidad y áreas de interés común.

Pero también se puede crear una comunidad activa en Facebook o incluso en WhatsApp. Entonces, ¿por qué Slack?

Dado que el 80 % de las empresas de la lista Fortune 100 utilizan Slack, es más sencillo hacer crecer las comunidades de Slack, ya que la mayoría de los profesionales B2B ya están familiarizados con esta herramienta. A diferencia de WhatsApp o los grupos de Facebook, Slack se integra perfectamente con las soluciones de tu lugar de trabajo.

Si eres un profesional del marketing en activo que busca orientarse en las cambiantes tendencias de marketing, unirte a comunidades relevantes de Slack te ayudará a conectar con tus compañeros de profesión y a obtener soporte instantáneo de los líderes del sector dentro de la comunidad online.

Si estás buscando grupos de Slack para profesionales del marketing de crecimiento y B2B, el trabajo preliminar está terminado. Aquí tienes nuestra lista de las 10 mejores comunidades solo por invitación para profesionales del marketing a las que debes unirte.

Comprender Slack para profesionales del marketing

No importa si eres director de marketing, gerente de marketing de nivel medio o una nueva incorporación al equipo de marketing de una empresa; adoptar la revolución digital y de la IA en curso es uno de los aspectos críticos de tu trabajo.

Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de «abrazar la revolución digital»?

Como profesional del marketing, esto significa mantenerse al día con las expectativas de los clientes, ayudar a los equipos multifuncionales con la generación de clientes potenciales y ejecutar campañas de marketing innovadoras, todo ello teniendo en cuenta el recorrido del comprador y el incierto panorama empresarial.

Es un caos, y Slack te ayuda a navegar por estas perturbaciones creando procesos de marketing sólidos y automatización.

Slack elimina la carga de tus actividades administrativas diarias, para que tú, como profesional del marketing, puedas centrarte en un trabajo más significativo, como investigar el recorrido de los compradores, idear iniciativas de marketing innovadoras e integrar análisis en tus campañas de marketing para obtener resultados a largo plazo.

Pero, ¿no es Slack una plataforma de mensajería instantánea (IM)?

Bueno, sí, pero no es una herramienta de mensajería instantánea habitual.

Slack frente a las plataformas tradicionales de mensajería instantánea

Aunque Slack ofrece todas las funciones de mensajería instantánea, como chat en grupo, intercambio de archivos y medios, uso compartido de pantalla y chats de audio y vídeo, eso no es todo lo que puede hacer.

A diferencia de las herramientas de mensajería instantánea tradicionales como Facebook Messenger, WhatsApp y Viber, Slack también ayuda a los profesionales del marketing a

Añade más de 1000 miembros a cada canal, mientras que Facebook Messenger, Viber y otras herramientas similares tienen un límite máximo de 250 personas por grupo. Para los profesionales del marketing, esto significa que Slack es una mejor opción para crear comunidades.

Carga archivos grandes de hasta 1 GB entre los miembros del equipo, mientras que las plataformas de mensajería instantánea más populares, como WhatsApp y Facebook Messenger, tienen un límite para los archivos de 16 MB o menos. Esto significaría transferir vídeos, imágenes, presentaciones y otros recursos de conocimiento con tu equipo sin problemas.

Integra más de 2400 herramientas que utilizan habitualmente, mientras que las plataformas de mensajería instantánea tradicionales no ofrecen este tipo de integraciones. Como profesional del marketing, debes utilizar una larga lista de herramientas que van desde software de gestión de proyectos , como ClickUp, hasta herramientas de gestión del conocimiento, como Notion, y herramientas de análisis, como Google Analytics. Con las integraciones de Slack, no tienes que cambiar entre estas herramientas, ya que reunir toda la información en una sola plataforma y colaborar con tu equipo es mucho más sencillo.

Las excepcionales capacidades de colaboración en tiempo real de Slack están muy por delante de las herramientas habituales de mensajería instantánea.

Entonces, ¿cómo ayuda Slack a los profesionales del marketing?

Además de ayudar a los profesionales del marketing a crear procesos de colaboración sólidos con equipos internos y clientes, una gran ventaja de Slack para los equipos de marketing es que permite aprovechar el marketing impulsado por la comunidad.

El marketing comunitario se popularizó rápidamente debido a la confianza que genera.

Desde la perspectiva del usuario, unirse a una comunidad de marca tiene mucho más sentido que confiar en los anuncios y contenidos patrocinados para tomar sus decisiones de compra. En una comunidad de marca, pueden explorar las iniciativas de apoyo al producto de la marca e interactuar con clientes anteriores antes de decidir invertir en el producto.

Desde la perspectiva de una marca, las comunidades crean una oportunidad para dirigirse a un grupo de usuarios y compartir ideas antes de que entren en la fase de desarrollo.

Con Slack, los profesionales del marketing pueden crear canales separados para debates, organizar conversaciones a través de hilos de Slack y comunicarse directamente con otros miembros a través de mensajes de Slack para establecer contactos.

Las comunidades de Slack ya son tendencia, y en la siguiente sección hacemos una lista de algunas de las mejores comunidades para los profesionales del marketing que desean crear una red profesional.

Canales de Slack destacados a los que todo profesional del marketing debería unirse

Aquí tienes una lista de comunidades de Slack para profesionales del marketing de contenido, del marketing por correo electrónico, del marketing de productos y del growth hacking, y para gestores de redes sociales que tengan curiosidad por probar el marketing comunitario en 2024:

1. OnlineGeniuses

vía Online Genuises

OnlineGeniuses es una de las mejores comunidades de Slack sobre marketing para profesionales del posicionamiento en buscadores (SEO) y del marketing digital.

Con más de 35 000 miembros activos y más de diez canales, entre los que se incluyen SEO, PPC, marketing en redes sociales y marketing por correo electrónico, esta comunidad de Slack es ahora el lugar de referencia para los profesionales del marketing B2B que desean adquirir conocimientos, establecer contactos con personas afines, resolver problemas, responder preguntas de forma colaborativa y realizar estudios de mercado.

Ventajas para los profesionales del marketing

Haz preguntas y aprende de los mejores profesionales del marketing. Participa en sesiones periódicas de preguntas y respuestas con los mejores profesionales del marketing de marcas como Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier y Bumble.

Encuentre talento para su equipo de marketing, con más de 35 000 profesionales del marketing potenciales ya presentes en la comunidad. Hay un canal de Slack dedicado a la contratación, donde los profesionales del marketing publican ofertas de trabajo como consultores a tiempo parcial y completo.

Pregunta a profesionales del marketing especializados en nichos específicos sobre sus estrategias, herramientas, marcos y otros recursos, y establece contactos con ellos. Adquiere conocimientos a través de la colaboración y contribuye de forma significativa a los debates.

Precio: Comunidad Slack gratuita. Para acceder a funciones como una red de talentos en el mercado online y evitar el proceso de selección, debes optar por el plan OG, que cuesta a partir de 99,99 $ al año.

2. Chatear con profesionales del marketing

vía Marketers Chat para chatear

Marketers Chat es una comunidad de marketing en Slack que fomenta la conversación en tiempo real entre los profesionales del marketing modernos. Centrada principalmente en el marketing de afiliación, algunos de los canales de Slack dentro de esta comunidad son SEO, SEM y Promo Zone. El canal Services permite a los profesionales del marketing, los gestores de marcas y las marcas promocionar sus servicios ante el público.

Ventajas para los profesionales del marketing

Conecta con otros profesionales del marketing afines y aprende nuevas tácticas de marketing sin tener que seguir a más de 200 000 influencers en Twitter y otras plataformas sociales.

Recibe actualizaciones periódicas sobre los blogs recién publicados con un canal de Slack dedicado a las noticias que se integra con los blogs y portales de noticias más populares del sector.

Accede a un montón de recursos gratuitos que te brindarán soporte en tus tareas de marketing, en canales como Ofertas y Herramientas. Hablamos de auditorías gratuitas, consultas, recomendaciones de herramientas y mucho más.

Precio: Gratis

3. Growmance

vía Growmance

Growmance comenzó como un pequeño foro de debate para que los profesionales del marketing se reunieran. Ganó popularidad y se convirtió en una herramienta de confianza para que los profesionales del marketing B2B descubrieran nuevas oportunidades y participaran en debates de expertos sin tener que pagar una cuota de suscripción.

Ventajas para los profesionales del marketing

Disfruta de una comunidad fiable solo por invitación para profesionales del marketing, donde tus datos están seguros y no hay cargos ocultos.

Accede a ofertas de empleo y oportunidades exclusivas en los equipos de marketing de las principales organizaciones B2B. Ponte en contacto con los responsables de publicar las ofertas y los directores de contratación y pide referencias a otros empleados de las mismas marcas para aumentar tus posibilidades.

Ponte en contacto con expertos para plantearles tus preguntas, recibir formación rápida y aprender sus trucos de marketing probados y comprobados.

Precio: Gratis, gratuito/a

4. Trucos para el crecimiento del CRO

vía CRO Growth Hacks

El siguiente nombre en nuestra lista de comunidades de Slack dedicadas al marketing es CRO Growth Hacks. Los canales y conversaciones de esta comunidad giran principalmente en torno a la optimización de la tasa de conversión (CRO), y algunos de los mejores canales a los que unirse son SEO Hacks y Business Hacks.

Ventajas para los profesionales del marketing

Aprende de los expertos cómo combinan estrategias innovadoras de CRO para aumentar las posibilidades de conversión. Incluso los profesionales del marketing con experiencia tienen dificultades para optimizar la conversión, y esta comunidad de Slack es la mejor fuente de conocimiento para obtener respuestas a todas tus preguntas relacionadas con el CRO.

Utiliza el canal Shameless Plug Slack para realizar la promoción abierta de tus servicios, próximos seminarios web, lanzamientos de productos, eventos locales y boletines informativos.

Accede a canales dedicados para sesiones de preguntas y respuestas con objetivos específicos.

Precio: Gratis

5. Crecimiento impulsado por el producto

Product-led Growth es una comunidad de Slack muy interesante para directores de marketing de productos, especialistas en marketing de contenidos y equipos de crecimiento que desean aprender las buenas prácticas relacionadas con el marketing impulsado por los productos.

Con más de 15 000 miembros activos, esta comunidad de Slack tiene como objetivo ayudar a las empresas a pasar de un modelo basado en las ventas a otro basado en los productos para lograr el éxito a largo plazo.

Ventajas para los profesionales del marketing

Aprende tácticas de crecimiento basadas en productos de algunos de los mejores profesionales del marketing, que trabajan en Amplitude, PayPal, Fullstory y HubSpot, entre otros.

Debatid y aprended de las experiencias de los demás, y cuestionad las opiniones de los demás con respeto para iniciar debates valiosos. Establecer un aprendizaje colaborativo es una de las principales metas de esta comunidad.

Descubre marcos y recursos prácticos para el marketing de productos. También es una gran fuente de talento para que los responsables de contratación encuentren a sus próximos compañeros de equipo.

Precio: Gratis, gratuito/a. Para disfrutar de ventajas como llamadas de coaching con expertos, debes optar por los planes de pago, a partir de 299 $ al mes.

6. RevGenius

vía RevGenius

Con 35 000 miembros, RevGenius es la siguiente comunidad de Slack de nuestra lista para profesionales del marketing B2B.

Con más de 30 canales especializados y profesionales del marketing con amplia experiencia que representan a marcas como Workato, Dooly, Dock y Clearbit, RevGenius es un tesoro de conocimientos y perspectivas sobre marketing. Chatear GTM, chatear Marketing y chatear RevOps son los canales más populares para aprender estrategias de crecimiento y análisis de marketing.

Ventajas para los profesionales del marketing

Interactúa con líderes de pensamiento futuristas en marketing B2B y aprende de sus experiencias pasadas.

Asiste regularmente a eventos impactantes sobre ventas B2B, marketing y RevOps para aprender las complejidades de dirigir y ejecutar campañas de marketing B2B exitosas sin argumentos de venta ocultos.

Identifica las mejores oportunidades laborales en Chat Job Postings, que ya es todo un éxito entre los miembros.

Precio: Gratis, gratuito/a

7. Curva de demanda

vía Demand Curve

Demand Curve es la comunidad premium para los principales líderes de marketing de crecimiento que buscan ampliar e innovar sus operaciones de crecimiento.

Hay canales de Slack dedicados a debatir todo lo relacionado con el marketing, ya sea redacción publicitaria, marketing en vídeo o complementos de Shopify. Hay una lista de espera de 30 días para unirse a esta comunidad y, a diferencia de otros grupos de Slack, Demand Curve tiene un proceso de aprobación para evaluar a cada miembro.

Ventajas para los profesionales del marketing

Encuentra recursos gratis y de pago para autónomos y agencias de marketing.

Establezca contactos con líderes del sector, ya que Demand Curve representa a profesionales de las principales empresas B2B, como Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable y Salesforce, y plataformas de financiación de startups, como YC Combinator.

Desbloquea el acceso a canales ocultos de Slack dentro de esta comunidad online aportando contribuciones significativas.

Precio: Gratis

8. Superpath

vía Superpath

Superpath es una comunidad dedicada de Slack para profesionales del marketing de contenidos B2B. Les ayuda a crear redes con otros profesionales del contenido y propietarios de agencias de marketing, y a formar parte de un ecosistema de crecimiento centrado en los compañeros.

Con más de 18 000 miembros, es una de las mejores comunidades para aprender todo lo relacionado con el contenido y conseguir las mejores oportunidades laborales en el campo.

Ventajas para los profesionales del marketing

Encuentra oportunidades de tendencia en redacción de contenidos, marketing y SEO. Superpath tiene un canal dedicado llamado Freelance Gigs para apoyar a los autónomos con todo esto y mucho más.

Colabora en la creación de contenido como invitado, comparte conocimientos sobre temas específicos e intercambia enlaces en uno de los canales más populares de Superpath: Content Collab.

Comparte fotos de tus mascotas en el canal Pets, cuyo nombre no puede ser más acertado. Este canal es una buena distracción en medio de serias discusiones sobre marketing.

Precio: Hay un plan Free disponible. Para acceder a ventajas como transcripciones de podcasts, llamadas 1:1 y cursos exclusivos, debes optar por uno de los planes de pago, a partir de 20 $ al mes.

9. Peak Freelance

vía Peak Freelance

Peak Freelance es una comunidad de Slack que empodera a los escritores autónomos con acceso a bolsas de trabajo, consejos de redacción, plantillas y cursos para triunfar en su empresa como autónomos. Si eres un escritor autónomo que planea expandirse y trabajar con marcas B2B globales, esta comunidad de Slack es para ti.

Ventajas para los profesionales del marketing

Accede a un amplio tablero de trabajo donde se publican casi a diario los últimos trabajos freelance.

Aprovecha los recursos profesionales para autónomos, como plantillas y cursos, para dar a tu empresa autónoma la orientación que necesita.

Aprovecha las oportunidades de networking con los mejores freelancers de diferentes nichos B2B para aprender de sus experiencias.

Precio: Gratis, gratuito/a

10. Correo electrónico Geeks

vía Emailgeeks

Por último, si eres un profesional del marketing por correo electrónico que intenta mantenerse al día con las últimas tendencias en este ámbito, Email Geeks es tu comunidad de Slack de referencia. Con 82 canales, es una de las comunidades de marketing más grandes.

Ventajas para los profesionales del marketing

Aprende las buenas prácticas y estrategias de marketing por correo electrónico de más de 21 000 expertos en correo electrónico de marcas líderes como Google, Uber, Mailchimp, Twitter y otras marcas populares.

Obtén ayuda con los problemas clave a los que se enfrentan los profesionales del marketing por correo electrónico e información útil de líderes de opinión. Con canales como «Diseño de correos electrónicos» y «Entrega de correos electrónicos», siempre tendrás a alguien a quien acudir.

Precio: Gratis

Las ventajas de los canales de Slack para diferentes disciplinas de marketing

Los canales de Slack sobre marketing ayudan a diferentes disciplinas de profesionales del marketing de diversas maneras. A continuación, se explica cómo los profesionales del marketing de contenido, del marketing por correo electrónico y del marketing digital se benefician de estas comunidades:

Profesionales del marketing de contenido

Aprender estrategias de crecimiento orgánico que han funcionado para otras marcas.

Comprender las buenas prácticas para crear diversos recursos de contenido.

Desarrolla habilidades esenciales para la reutilización, optimización y elaboración de informes de contenido preguntando a miembros expertos de la comunidad y asistiendo a seminarios web.

Profesionales del marketing por correo electrónico

Obtén consejos y ejemplos reales de algunos de los casos de uso más importantes del marketing por correo electrónico, como crear una lista de correo electrónico, hacer crecer el boletín informativo de tu empresa o crear una secuencia de correos electrónicos de bienvenida.

Accede a información basada en datos relacionada con el diseño de correos electrónicos, las páginas de destino de boletines informativos y la ubicación de llamadas a la acción para obtener la máxima conversión.

Perfecciona tus habilidades de redacción con plantillas de correo electrónico, consejos para escribir asuntos y plantillas de correo electrónico probadas y comprobadas que han generado altas tasas de apertura para otras marcas.

Profesionales del marketing digital

Mantenerse al día con las tendencias clave de marketing digital y prepararse para realizar los cambios necesarios en sus habilidades para adaptarse a la IA y sus implicaciones.

Encontrar ofertas de trabajo relevantes de las principales organizaciones B2B y establecer conexiones con personas de dentro de las empresas para obtener referencias.

Usar Slack como herramienta de marketing

Slack permite a los profesionales del marketing como tú colaborar y comunicarte con los miembros de tu equipo en tiempo real. Algunas formas en las que puedes integrar Slack en tus responsabilidades diarias son:

Creación de flujos de trabajo centralizados para optimizar las operaciones de marketing

Por ejemplo, si estás a punto de lanzar una campaña en redes sociales, crea flujos de trabajo automatizados en Slack integrando Slack con herramientas relevantes como Notion (para mantener tu contenido en redes sociales), ClickUp (para gestionar tus tareas y KPI), herramientas de escucha social ( para recopilar información sobre la audiencia) y Figma (para diseñar los creativos).

De esta manera, tu equipo tendrá fácil acceso a todos los recursos de la campaña en un solo lugar y podrás lanzar la campaña más rápidamente.

Creación de un entorno de trabajo colaborativo para diferentes iniciativas de marketing

Por ejemplo, las funciones de gestión de proyectos de Slack te permiten reunir a todo tu equipo mediante la integración de Slack y ClickUp, Canvas te permite intercambiar nuevas ideas y Slack Connect te ayuda a invitar a consultores y autónomos de otros entornos de trabajo para asegurarte de que todos estén en sintonía.

Convierte Slack en tu repositorio de recursos rápidos

Utiliza la opción de búsqueda avanzada de Slack para encontrar rápidamente todos los recursos y archivos multimedia compartidos en una conversación, configura recordatorios personalizados para no perderte ninguna tarea pendiente e intégralo con Documentos de Google, Dropbox, Notion y aplicaciones similares para recibir todas las notificaciones relacionadas con la gestión de documentos en tu canal compartido de Slack.

Consejos y normas de etiqueta para profesionales del marketing que utilizan Slack

Antes de utilizar Slack como tu principal canal de marketing, conoce los mejores trucos y normas de etiqueta de Slack para sacarle el máximo partido:

Utiliza los hilos de Slack para la colaboración en equipo. En lugar de enviar un nuevo mensaje cada vez que respondas a una conversación en curso, utiliza los hilos para agilizar la comunicación, ahorrar tiempo a los miembros de tu equipo y ayudarles a encontrar respuestas más rápidamente.

Utiliza un lenguaje inclusivo. Cuando te dirijas a tu equipo, sustituye «chicos» por «compañeros» o «equipo» para que todos se sientan incluidos.

Para respuestas rápidas o seguimientos como «Sí, lo haré» o «Estoy de acuerdo», utiliza emojis. Por ejemplo, para las dos respuestas anteriores, los emojis adecuados serían ✅ y «+1», respectivamente.

Establece el estado «No molestar» para crear expectativas realistas. De esta manera, tu equipo estará al tanto del horario de trabajo y se comunicará contigo durante ese tiempo o esperará hasta el día siguiente para recibir tu respuesta.

Fomenta la comunicación asincrónica, reduce las reuniones y ayuda a los empleados a mantener su productividad. Únete a reuniones rápidas cuando sea necesario para comunicarte rápidamente.

No etiquetes «Canal» o «Todos» cada vez que publiques un mensaje, ya que se notificará a todos los miembros del canal, aunque no tengan nada que ver con él. Notifica solo a aquellos que formen parte de un proyecto.

Optimiza tus operaciones de marketing con ClickUp.

Slack ayuda a los profesionales del marketing de diferentes disciplinas a optimizar la colaboración interna, crear plantillas de hojas de ruta de marketing para equipos completos y experimentar una gestión eficaz de proyectos de marketing mediante la integración de Slack con soluciones como ClickUp, Notion y Airtable.

Únete a las comunidades de Slack para acceder a plantillas de planes de marketing probadas y comprobadas, establecer contactos con expertos del sector para aprender nuevas técnicas de conversión y optimización, y acceder regularmente a oportunidades de empleo y consultoría.

Y si buscas más opciones, ClickUp es una excelente alternativa a Slack para optimizar las operaciones y la colaboración de tu equipo de marketing.

La solución de ClickUp para equipos de marketing es una herramienta escalable para que los responsables y equipos de marketing creen un lugar de trabajo todo en uno. Tu equipo de marketing puede:

Utiliza ClickUp Brain para desarrollar más rápidamente el contenido de tus campañas de marketing. Genera ideas de contenido, resúmenes, correos electrónicos y casos prácticos para tus próximas campañas de marketing a la velocidad del rayo y ayuda a los miembros de tu equipo a aumentar su productividad.

Utiliza ClickUp Brain para generar ideas y escribir y realizar edición de contenido en cuestión de segundos.

Utiliza las pizarras de ClickUp para intercambiar ideas con los miembros de tu equipo en un solo lugar, anima a todos a participar en los debates estratégicos en curso y asegúrate de que todos estén sincronizados con el flujo de tareas.

Convierte las ideas de tu equipo en acciones coordinadas con ClickUp, todo en una sola pizarra.

Establece la transparencia en todo el equipo y realiza un seguimiento del progreso de los miembros de tu equipo hacia una meta común con ClickUp Goals . Realiza un seguimiento y gestiona el progreso de tu equipo hacia metas comunes con ClickUp Goals.

Realiza un seguimiento del progreso de tus tareas con ClickUp Metas.

Elimine los flujos de trabajo redundantes con ClickUp Automations y supervise los cronogramas para asegurarse de que los miembros del equipo no estén trabajando en tareas repetitivas y sigan siendo productivos.

Configura automatizaciones personalizadas en ClickUp para tareas repetitivas.

Utiliza la integración de Slack y ClickUp para crear un completo panel de marketing accesible para todos los miembros del equipo.

Crea y gestiona tareas en ClickUp con su integración con Slack.

Para explorar ClickUp, regístrate y disfruta de una versión de prueba gratuita.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es una comunidad de Slack?

Una comunidad de Slack es un grupo de personas que se reúnen para debatir sobre las tendencias del sector, colaborar en nuevos proyectos e interactuar con líderes de opinión experimentados para obtener más información.

2. ¿Se puede utilizar Slack para el marketing?

Sí, utilizar Slack para el marketing te ayuda a optimizar las actividades de tu equipo de marketing y convierte cada iniciativa de marketing en un esfuerzo colaborativo.

3. ¿Qué es Slack en el marketing digital?

Slack es la solución de nueva generación para que los equipos de marketing digital colaboren mejor.