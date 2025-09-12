Las 11 mejores herramientas de IA para la planificación de clases en 2026

Crear planes de clase a menudo puede parecer una carrera contra el reloj: hay que encontrar el equilibrio entre la creatividad, la claridad y la practicidad dentro de un límite de tiempo.

Es fundamental encontrar formas de simplificar este proceso sin comprometer la calidad.

Afortunadamente, las herramientas de IA para la planificación de clases ofrecen soluciones que hacen que la planificación sea más eficiente y atractiva.

En esta entrada del blog, exploraremos las 11 mejores herramientas que ayudan a los educadores a ahorrar tiempo, mantenerse organizados y ofrecer experiencias de aprendizaje significativas, al tiempo que mejoran la gestión del aula. 🧑‍🏫

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes una lista de las 11 mejores herramientas de IA para la planificación de clases: ClickUp (Ideal para la creación de contenido con IA, la gestión de tareas y la colaboración) (Ideal para la creación de contenido con IA, la gestión de tareas y la colaboración) Magic School IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios personalizados y la adaptación a los estándares) Eduaide. IA (Ideal para la adaptación de clases en tiempo real y el análisis de las respuestas de los alumnos) Auto Classmate (Ideal para la generación automática de clases y la diferenciación de contenidos) Curipod (Ideal para el aprendizaje basado en proyectos y el diseño de clases interactivas) LessonPlans. IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios alineados con los estándares y la integración de la evaluación) ChatGPT (Ideal para la creación flexible de contenidos didácticos y enfoques de enseñanza creativos) Quizizz (Ideal para la creación de evaluaciones interactivas y experiencias de aprendizaje gamificadas) Planboard (Ideal para la organización integral de clases y el seguimiento de los estándares) Education Copilot (Ideal como asistente de enseñanza basado en IA y para la creación de recursos) Learnt. IA (Ideal para la creación de itinerarios de aprendizaje personalizados y el seguimiento del progreso de los alumnos)

Encontrar la herramienta de IA adecuada puede transformar tu forma de abordar la planificación de clases. Estas son las funciones clave a las que debes dar prioridad:

Facilidad de uso: Una interfaz intuitiva que no requiere horas de formación ni conocimientos técnicos para los usuarios.

Opciones de personalización: Posibilidad de crear un plan de clases detallado personalizado para las diferentes necesidades de los alumnos

Biblioteca de contenidos: Acceso integrado a plantillas, ideas para clases o actividades ya preparadas para Acceso integrado a plantillas, ideas para clases o actividades ya preparadas para ahorrar tiempo y estimular la creatividad

Funciones de colaboración: Opciones para compartir y crear conjuntamente planes de clase con compañeros, lo que fomenta el trabajo en equipo y el intercambio de ideas

🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado mundial de la IA en la educación crezca a una tasa compuesta anual del 31,2 % entre 2025 y 2030, impulsado por la creciente demanda de plataformas de aprendizaje adaptativo que personalicen la educación.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos comerciales, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Encontrar la herramienta de IA perfecta para la planificación de clases puede resultar abrumador, con tantas opciones disponibles.

Hemos recopilado las 10 mejores herramientas para ayudarte a ahorrar tiempo, mantenerte organizado y crear clases atractivas que ayuden a los alumnos a aprender mejor. ¡Empecemos! 👇

1. ClickUp (Ideal para la creación de contenido con IA, la gestión de tareas y la colaboración)

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es una plataforma integral que combina herramientas basadas en IA, funciones de gestión de tareas y capacidades de colaboración para simplificar la planificación de clases. El software educativo ClickUp ofrece a los educadores todo lo que necesitan para planificar, organizar y llevar a cabo clases en un único entorno de trabajo integrado.

ClickUp Brain

Utiliza ClickUp Brain para generar al instante un plan de clase detallado en ClickUp Documentos

Una de sus funciones más destacadas es ClickUp Brain, una herramienta de planificación de clases basada en IA integrada directamente en el entorno de trabajo de ClickUp.

Es una herramienta inestimable para planificar clases, simplificar procesos complejos y ofrecer sugerencias personalizadas que se adapten a diferentes estilos de enseñanza y objetivos de aprendizaje.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain MAX en tu ordenador te ayuda a dejar de cambiar de pestaña y a empezar a dar clase. Puede buscar entre todos tus materiales didácticos, datos de alumnos y notas de reuniones dispersos por diversas aplicaciones y reunirlos al instante en una superaplicación de IA, listos para cuando los necesites. Esto significa que ya no tendrás que buscar esa lista de lecturas o esa hoja de ejercicios de laboratorio: todo está disponible en contexto. Utiliza ClickUp Brain MAX para buscar en todos tus recursos de planificación de clases (documentos, diapositivas, unidades compartidas, tareas, proyectos de los alumnos) y aplicaciones conectadas (por ejemplo, Google Drive, OneDrive, Slack, etc.).

👀 ¿Sabías que...? ¡Puedes crear tu plan de clase con solo hablar! La función «Talk to Text» de ClickUp Brain MAX te permite redactar esquemas, cuestionarios y diapositivas cuatro veces más rápido que escribiendo, ¡y la IA se encarga de pulir el texto para que quede perfecto!

ClickUp Documenti

En ClickUp Docs, puedes pedirle a Brain que cree un plan de clases adaptado a una asignatura o un curso específico. Si impartes clases de historia en secundaria, puedes darle una indicación para que genere un plan de clases semanal que abarque temas como la Guerra Civil, la Reconstrucción y figuras históricas clave.

ClickUp Brain puede estructurar el contenido, sugerir actividades para la clase e incluir preguntas clave para el debate. A continuación, los educadores pueden perfeccionar los detalles directamente en Docs, colaborar con sus compañeros mediante los comentarios de asignación de ClickUp y realizar el uso compartido de la versión final.

Tareas de ClickUp

Crea y organiza tareas de planificación de clases en ClickUp utilizando ClickUp Brain

La herramienta de IA también transforma estos planes en tareas de ClickUp s y prácticas. Una vez que el plan de clase esté listo, puedes pedirle a Brain que cree tareas para cada actividad o responsabilidad.

Por ejemplo, puede dividir un plan de clase de historia en tareas como «Crear una presentación de PowerPoint sobre la Guerra Civil», «Imprimir hojas de actividades con el cronograma» y «Preparar puntos de debate sobre la Reconstrucción». Estas tareas se pueden asignar a personas concretas, priorizar y realizar el seguimiento de ellas en el entorno de trabajo de ClickUp, manteniendo todo organizado.

Otra función muy valiosa son las plantillas de planificación de clases de ClickUp, que ahorran tiempo y proporcionan marcos estructurados para la planificación de clases.

Descargar esta plantilla La plantilla de planes de clase para la universidad de ClickUp está diseñada para ayudar a los profesores a crear, gestionar y realizar el seguimiento de los planes de clase para cursos universitarios.

La plantilla de plan de clase de ClickUp College « » te ayuda a definir los objetivos, los resultados de aprendizaje y las estrategias docentes, todo en un mismo lugar. Además, incorpora el modelo ADDIE, que te guía a través de cada fase: diseño, desarrollo y evaluación.

Lo que lo distingue es su capacidad para vincular los planes de clase con las tareas y las evaluaciones, manteniendo todo en consonancia.

También puedes reunir todos tus recursos —lecturas, archivos multimedia y materiales— en un solo lugar, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo a la hora de preparar cada clase.

Para necesidades educativas más amplias, la plantilla de ClickUp para la educación de los estudiantes, disponible en , permite a los educadores gestionar las tareas y realizar el seguimiento del progreso individual de los alumnos.

Al mismo tiempo, la plantilla de plan de gestión del aula de ClickUp ayuda a organizar las rutinas del aula, como asignar roles o realizar el seguimiento de las metas de comportamiento.

Las mejores funciones de ClickUp

Colabora en tiempo real: edita y actualiza los planes de clase junto con tu equipo en Docs, asegurándote de que todos estén coordinados y al día.

Configura el control de tiempo para la preparación de clases: Realiza un seguimiento del tiempo dedicado a la planificación de clases y a los ajustes para gestionar mejor tu calendario de planificación y tu eficiencia

Adjunta materiales de referencia: Adjunta recursos como artículos, vídeos o enlaces directamente a las tareas de las clases, para que todo lo necesario para una clase se guarde en un solo lugar

Limitaciones de ClickUp

La plataforma tiene un límite en el acceso sin conexión, lo que dificulta la planificación sin conexión a internet.

Las funciones avanzadas de ClickUp pueden resultar innecesarias para los profesores que solo necesitan herramientas básicas de planificación de clases

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones sobre la seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje natural, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

2. Magic School IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios personalizados y la adaptación a los estándares)

a través de Magic School IA

Magic School IA facilita la planificación de clases a los profesores y garantiza el cumplimiento de los estándares educativos. Además, elimina las complicaciones de la correspondencia curricular, asegurando que las clases cumplan con las directrices estatales y nacionales.

La plataforma también crea materiales para diferentes niveles de aprendizaje, de modo que cada alumno reciba el soporte que necesita. Gracias al análisis de rendimiento integrado, los profesores obtienen recomendaciones personalizadas para ayudar a los alumnos a mejorar.

Las mejores funciones de Magic School IA

Adapta las clases a los estándares educativos para lograr una progresión estructurada

Crea variaciones de las clases para proporcionar soporte a diferentes capacidades de aprendizaje

Crea evaluaciones con rúbricas para hacer el seguimiento de la comprensión de los alumnos

Analiza los datos de rendimiento y sugiere intervenciones con objetivos específicos

Limitaciones de Magic School IA

Personalización limitada en la versión gratuita

La configuración inicial para la planificación curricular es compleja

Precios de Magic School IA

Free

Además: 99,96 $ al año

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Magic School IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Las 5 E —Engage (involucrar), Explore (explorar), Explain (explicar), Elaborate (desarrollar) y Evaluate (evaluar)— son un modelo didáctico muy utilizado en la planificación de clases. Fomenta el aprendizaje activo y garantiza que cada fase de la clase se base en la anterior, lo que promueve una comprensión más profunda.

3. Eduaide. IA (Ideal para la adaptación de clases en tiempo real y el análisis de las respuestas de los alumnos)

Eduaide. La IA hace que la planificación de clases sea más dinámica al ajustar el contenido en función de la participación de los alumnos en tiempo real.

En lugar de seguir un plan rígido, realiza un seguimiento de la participación y adapta las clases según sea necesario para ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas. Analiza las respuestas escritas y verbales para identificar lagunas de comprensión y sugerir explicaciones más claras. Una guía de ritmo integrada mantiene las clases por el buen camino, garantizando que los conceptos se traten de forma eficaz sin abrumar a los alumnos.

Eduaide. Las mejores funciones de IA

Ajusta los planes de clase al instante en función de los niveles de participación

Analiza las respuestas de los alumnos y recomienda estrategias de aclaración

Detecta posibles dificultades de aprendizaje antes de que surjan

Modifica automáticamente el ritmo de las clases para que se desarrollen con fluidez

Eduaide. Limitaciones de la IA

Los usuarios han expresado su preocupación por la privacidad en relación con la gestión de los datos de los alumnos

Aunque adapta las clases en función de los datos del aula, es posible que no tenga plenamente en cuenta los estilos de aprendizaje individuales ni las necesidades específicas de los alumnos.

Precios de Eduaide. IA

Free

Pro: 5,99 $ al mes

Centros educativos y distritos: Precios personalizados

Eduaide. Valoraciones y reseñas sobre IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

4. Auto Classmate (La mejor para la generación automatizada de clases y la diferenciación de contenidos)

vía Auto Classmate

Auto Classmate ayuda a los educadores a crear planes de clase estructurados generando objetivos, actividades y evaluaciones adaptados a sus necesidades. Personaliza los materiales para diferentes niveles de habilidad, garantizando que todos los alumnos puedan participar en el contenido.

Un sistema de diferenciación integrado ajusta la complejidad de las lecciones, lo que permite a los profesores adaptarse al nivel de cada alumno. Las hojas de trabajo personalizables, los cuestionarios y los ejercicios interactivos proporcionan un apoyo adicional, lo que lo convierte en un potente complemento de los métodos de enseñanza tradicionales.

Las mejores funciones de Auto Classmate

Crea planes de clase completos, incluyendo objetivos y actividades

Crea materiales diferenciados que se adapten a distintos niveles de habilidad

Elabora cuestionarios y tareas con opciones de andamiaje integradas

Proveedor de recursos de aprendizaje en múltiples formatos, incluidos los visuales y auditivos

Sugiere conexiones interdisciplinarias para mejorar la integración de las materias

Límites de Auto Classmate

La versión gratuita carece de opciones de personalización completas

El procesamiento de contenido a gran escala requiere una cantidad considerable de recursos del sistema

Precios de Auto Classmate

Educador individual: 10 $ al mes

Centro educativo o distrito: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Auto Classmate

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: La Universidad de Al Quaraouiyine, en Fez (Marruecos), está considerada la institución educativa más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. Fue fundada en el año 859 d. C. y sigue en activo hoy en día.

5. Curipod (Ideal para el aprendizaje basado en proyectos y el diseño de clases interactivas)

vía Curipod

Curipod da vida al aprendizaje basado en proyectos mediante una planificación de clases interactiva y estructurada. Los profesores pueden diseñar proyectos basados en la investigación que involucren a los alumnos en diversas materias. Los cronogramas personalizables de los proyectos, las herramientas de colaboración y el seguimiento de los hitos mantienen el aprendizaje por el buen camino, al tiempo que mantienen a los alumnos involucrados.

Para los educadores que desean crear clases inmersivas y centradas en el alumno, Curipod es una herramienta muy valiosa que deben incluir en su kit de herramientas docentes.

Las mejores funciones de Curipod

Desarrolla planes de unidad basados en proyectos con conexiones interdisciplinarias integradas

Diseña actividades prácticas que fomenten la resolución de problemas y el pensamiento crítico

Gestiona los materiales y recursos del aula para una ejecución organizada

Fomenta el trabajo en grupo con funciones de colaboración para el trabajo en equipo y la responsabilidad

Limitaciones de Curipod

Recursos adicionales necesarios para proyectos complejos en comparación con las clases tradicionales

Adaptabilidad limitada para la enseñanza no basada en proyectos

Limitaciones de capacidad de almacenamiento al gestionar archivos multimedia de gran tamaño

Ajustes de permisos complejos para proyectos colaborativos

Precios de Curipod

Free

Colegios y distritos: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Curipod

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮 Por qué la inversión en IA rara vez sale a cuenta Más del 80 % de las iniciativas de IA fracasan, muchas de ellas porque las herramientas no comparten contexto. Descubre cómo la IA contextual de ClickUp reconstruye la capa de inteligencia entre tareas, documentos y chats, para que la IA realmente ayude a tu equipo. Empieza a usar ClickUp La IA contextual captura todo tu contexto de trabajo —tus proyectos, tareas, documentos, reuniones, decisiones y conversaciones— en todos los equipos y herramientas.

6. LessonPlans. IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios alineados con los estándares y la integración de evaluaciones)

vía LessonPlans.ai / IA

LessonPlans.ai va un paso más allá del software básico de gestión universitaria, ya que garantiza que todo se ajuste al plan de estudios y ofrece diferentes formas de realizar el seguimiento del progreso de los alumnos.

Los profesores pueden utilizar ajustes basados en IA para personalizar las clases según las diferentes necesidades de los alumnos, y el contenido diferenciado garantiza que todos los alumnos tengan acceso al material. Gracias a las sugerencias automatizadas sobre el ritmo de avance y a la integración entre cursos, la planificación a largo plazo también resulta más sencilla.

Las mejores funciones de LessonPlans.ia

Adapta las clases a los estándares académicos estatales y nacionales

Integra evaluaciones en los planes de clase para realizar el seguimiento del progreso

Crea mapas curriculares estructurados para un aprendizaje secuencial

Adapta las clases de forma dinámica en función de las necesidades y el rendimiento de los alumnos

Ofrece comentarios en tiempo real para mejorar las estrategias de enseñanza

Limitaciones de LessonPlans.ia

Gestionar los estándares de varias asignaturas puede resultar tedioso

El acceso sin conexión está restringido a las suscripciones premium

Las herramientas de colaboración son limitadas para la enseñanza en equipo

Precios de LessonPlans.ia

Pro: 49 $ al año

Organizaciones sin ánimo de lucro: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LessonPlans.ia

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🤝 Recordatorio amistoso: Crear demasiados planes de clase a la vez puede provocar agotamiento, especialmente en el caso de los profesores que imparten varias clases o asignaturas. Es fundamental que los educadores se tomen su tiempo y se centren en la calidad más que en la cantidad a la hora de diseñar sus clases.

7. ChatGPT (Ideal para la creación flexible de contenidos didácticos y enfoques de enseñanza creativos)

a través de ChatGPT

ChatGPT facilita a los educadores la creación de materiales didácticos atractivos y variados para diferentes materias. Permite a los profesores personalizar el contenido en tiempo real, de modo que puedan elaborar rápidamente guiones de clase, indicaciones de debate y ejercicios interactivos que se adapten a su estilo de enseñanza.

La plataforma también genera actividades creativas que hacen que las clases sean más atractivas, al tiempo que se adapta a diferentes capacidades de aprendizaje. Adapta las explicaciones sobre la marcha, ofreciendo diversas formas de presentar los conceptos y garantizar que los alumnos los comprendan.

Las mejores funciones de ChatGPT

Genera contenido personalizado para tus clases, incluyendo explicaciones y narraciones

Crea indicaciones de debate que fomenten el pensamiento crítico

Adapta los materiales didácticos a diferentes niveles de habilidad y estilos de aprendizaje

Desarrolla estrategias creativas de participación para fomentar la implicación de los alumnos

Modifica el contenido en tiempo real para ofrecer enfoques de enseñanza personalizados

Limitaciones de ChatGPT

No hay una alineación directa con los estándares del plan de estudios

Funciones limitadas de planificación de clases preestructuradas

No hay herramientas integradas de seguimiento de evaluaciones para el progreso de los alumnos

Carece de espacio de almacenamiento para organizar los materiales didácticos

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 665 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (95 opiniones)

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones de calendario y planificación con IA

8. Quizizz (Ideal para la creación de evaluaciones interactivas y experiencias de aprendizaje gamificadas)

a través de Quizizz

Quizizz hace que las evaluaciones sean más atractivas con cuestionarios interactivos y elementos de aprendizaje gamificados. Aporta un toque divertido a las herramientas tradicionales de creación de exámenes al integrar formatos de preguntas interesantes y ofrecer comentarios en tiempo real.

Los profesores pueden crear evaluaciones adaptativas basadas en el rendimiento de los alumnos, lo que garantiza que cada uno de ellos disfrute de una experiencia personalizada. Quizizz también cuenta con un banco de preguntas integrado y modificaciones de cuestionarios generadas por IA, lo que facilita la creación de contenido.

Las mejores funciones de Quizizz

Diseña cuestionarios gamificados con funciones de participación competitiva

Genera evaluaciones en tiempo real con ajustes de dificultad adaptativos

Realiza el seguimiento del progreso de los alumnos mediante análisis detallados del rendimiento

Accede a un amplio banco de preguntas con modificaciones generadas por IA

Ofrece modalidades de aprendizaje interactivas para aumentar la participación de los alumnos

Limitaciones de Quizizz

Carece de funciones completas para la planificación de clases

Límite en la capacidad para modificar cuestionarios ya existentes más allá de los cambios básicos

Precios de Quizizz

Básico: Gratuito

Centro educativo: Precios personalizados

Distrito: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Quizizz

G2: 4,9/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 540 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Un plan de clase suele abarcar un solo periodo, pero los planes de unidad son hojas de ruta a más largo plazo que abarcan varias clases o semanas. Los planes de unidad ayudan a los profesores a organizar temas o materias a lo largo del tiempo, lo que facilita la conexión entre clases y el desarrollo de los conocimientos previos.

9. Planboard (Ideal para la organización integral de clases y el seguimiento de estándares)

vía Planboard

Planboard ayuda a los profesores a mantenerse organizados y a cumplir fácilmente con los estándares del plan de estudios. Ofrece sugerencias inteligentes para organizar las clases, distribuirlas en el tiempo y gestionar los recursos, de modo que los profesores puedan planificar de forma eficiente y mantener el rumbo.

Además, facilita la colaboración, permitiendo el uso compartido y la adaptación de los materiales con facilidad. La programación dinámica garantiza que las clases se desarrollen sin contratiempos, y el seguimiento de recursos mantiene todo organizado en todas las asignaturas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los profesores.

Las mejores funciones de Planboard

Organiza los planes de clase con la estructuración de contenido basada en IA

Realiza un seguimiento de los estándares del plan de estudios para garantizar una cobertura completa

Utiliza herramientas de mapas visuales para realizar un seguimiento estructurado del progreso

Accede a sugerencias de automatización sobre el ritmo de las clases y su ajuste

Colabora en el desarrollo de las clases con las funciones compartidas del equipo

Limitaciones de Planboard

Generación de contenido impulsada por IA limitada en comparación con otras herramientas de IA

Curva de aprendizaje inicial para usuarios que no están familiarizados con la planificación digital

Herramientas básicas de evaluación frente a plataformas especializadas en la calificación

La integración con sistemas externos de gestión del aprendizaje es limitada

Precios de Planboard

Free

Básico: 200 $ al mes (para 10 usuarios)

Pro: 500 $ al mes (para 30 usuarios)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Planboard

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 22 opiniones)

🧠 Dato curioso: En 1997, las Naciones Unidas declararon el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización para destacar la importancia de la educación y la alfabetización en el desarrollo mundial.

10. Education Copilot (La mejor opción para la creación de recursos y asistentes de enseñanza basados en IA)

vía Education Copilot

Education Copilot actúa como un asistente de enseñanza virtual, ayudando a los profesores a crear recursos didácticos y estrategias de enseñanza rápidamente. Ajusta el contenido en tiempo real para adaptarse a las necesidades cambiantes del aula, lo que la convierte en una herramienta de IA flexible y que ahorra tiempo a los estudiantes.

Los profesores pueden generar hojas de ejercicios, evaluaciones y componentes de las clases según sea necesario, mientras que la plataforma adapta la enseñanza a los diferentes estilos de aprendizaje. También ofrece apoyo específico para ayudar a los alumnos a superar los retos, todo ello sin interrumpir el flujo de la clase.

Las mejores funciones de Education Copilot

Crea estrategias didácticas adaptadas a las necesidades del aula

Crea hojas de trabajo, cuestionarios y materiales complementarios al instante

Modifica los planes de clase de forma dinámica en función de los comentarios de los alumnos

Adapta las explicaciones para dar cabida a diferentes estilos de aprendizaje

Ofrece herramientas de intervención específicas para los alumnos con dificultades

Limitaciones de Education Copilot

Requiere ajustes manuales para realizar modificaciones precisas en las clases

La plataforma no funciona bien con documentos de más de 20 páginas o más de 15 000 palabras.

Precios de Education Copilot

Para profesores: 9 $ al mes

Para colegios y distritos: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Education Copilot

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Según un informe del Foro Económico Mundial sobre Educación 4.0, la IA está transformando la educación al apoyar a los profesores mediante la automatización de tareas, lo que les permite dedicar más tiempo a la interacción con los alumnos. Perfecciona las evaluaciones y ofrece información en tiempo real para mejorar las estrategias de enseñanza.

11. Learnt.ai (La mejor para la creación de itinerarios de aprendizaje personalizados y el seguimiento del progreso de los alumnos)

Learnt.ai personaliza la planificación de clases, creando itinerarios de aprendizaje adaptados al rendimiento de cada alumno. Ofrece evaluaciones automatizadas que realizan el seguimiento del progreso de los alumnos a lo largo del tiempo y proporciona intervenciones específicas con objetivos.

El sistema de análisis predictivo de la plataforma ayuda a los profesores a anticipar las dificultades de aprendizaje, lo que permite desarrollar estrategias didácticas más precisas. Al combinar planes de clase de alta calidad con informes detallados de progreso, Learnt.ai garantiza que se cumplan los objetivos de aprendizaje personalizados y los del grupo en su conjunto.

Las mejores funciones de Learnt.ai

Crea itinerarios de aprendizaje personalizados adaptados al rendimiento de los alumnos

Realiza un seguimiento del progreso de los alumnos mediante análisis en tiempo real y evaluaciones adaptativas

Identifica las carencias en las competencias y recomienda estrategias de intervención con objetivos específicos

Ajusta la complejidad del contenido de forma dinámica en función del progreso del aprendizaje

Ofrece información automatizada para perfeccionar los planes de clase y los métodos de enseñanza

Limitaciones de Learnt.IA

Requisitos complejos de privacidad de datos para el seguimiento del rendimiento de los alumnos

Dificultades para comprender contextos complejos, lo que puede dar lugar a posibles malinterpretaciones o imprecisiones en la generación de contenidos

Precios de Learnt.IA

Free

Starter: 6 $ al mes

Lo esencial: 9 $ al mes

Professional: 39 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Learnt.ai

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: La primera escuela pública de Estados Unidos fue la Boston Latin School, fundada en 1635. Hoy en día sigue siendo una de las escuelas más prestigiosas del país.

Planificación de clases: un paso más allá con ClickUp

La planificación de clases es una tarea esencial, pero que requiere mucho tiempo, y que exige un equilibrio entre creatividad, estructura y adaptabilidad. Las herramientas de IA están ayudando a los educadores a mejorar la calidad de las clases y a ahorrar un tiempo valioso, todo ello sin comprometer la participación ni la personalización.

Entre las muchas soluciones disponibles, ClickUp ofrece un enfoque integral para la planificación de clases. Más que un simple gestor de tareas, ClickUp integra la planificación de clases basada en IA, la colaboración fluida y la organización estructurada en un único y potente entorno de trabajo.

Los educadores pueden generar planes de clase al instante, dividirlos en tareas prácticas y gestionar sus horarios, todo en un mismo lugar.

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