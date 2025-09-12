Las 11 mejores herramientas de IA para la planificación de clases en 2026

Crear planes de clase a menudo puede parecer una carrera contra el reloj: hay que encontrar el equilibrio entre la creatividad, la claridad y la practicidad dentro de un límite de tiempo.
Es fundamental encontrar formas de simplificar este proceso sin comprometer la calidad.
Afortunadamente, las herramientas de IA para la planificación de clases ofrecen soluciones que hacen que la planificación sea más eficiente y atractiva.
En esta entrada del blog, exploraremos las 11 mejores herramientas que ayudan a los educadores a ahorrar tiempo, mantenerse organizados y ofrecer experiencias de aprendizaje significativas, al tiempo que mejoran la gestión del aula. 🧑🏫
⏰ Resumen de 60 segundos
Aquí tienes una lista de las 11 mejores herramientas de IA para la planificación de clases:
- ClickUp (Ideal para la creación de contenido con IA, la gestión de tareas y la colaboración)
- Magic School IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios personalizados y la adaptación a los estándares)
- Eduaide. IA (Ideal para la adaptación de clases en tiempo real y el análisis de las respuestas de los alumnos)
- Auto Classmate (Ideal para la generación automática de clases y la diferenciación de contenidos)
- Curipod (Ideal para el aprendizaje basado en proyectos y el diseño de clases interactivas)
- LessonPlans. IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios alineados con los estándares y la integración de la evaluación)
- ChatGPT (Ideal para la creación flexible de contenidos didácticos y enfoques de enseñanza creativos)
- Quizizz (Ideal para la creación de evaluaciones interactivas y experiencias de aprendizaje gamificadas)
- Planboard (Ideal para la organización integral de clases y el seguimiento de los estándares)
- Education Copilot (Ideal como asistente de enseñanza basado en IA y para la creación de recursos)
- Learnt. IA (Ideal para la creación de itinerarios de aprendizaje personalizados y el seguimiento del progreso de los alumnos)
¿Qué debes buscar en las herramientas de IA para la planificación de clases?
Encontrar la herramienta de IA adecuada puede transformar tu forma de abordar la planificación de clases. Estas son las funciones clave a las que debes dar prioridad:
- Facilidad de uso: Una interfaz intuitiva que no requiere horas de formación ni conocimientos técnicos para los usuarios.
- Opciones de personalización: Posibilidad de crear un plan de clases detallado personalizado para las diferentes necesidades de los alumnos
- Biblioteca de contenidos: Acceso integrado a plantillas, ideas para clases o actividades ya preparadas para ahorrar tiempo y estimular la creatividad
- Funciones de colaboración: Opciones para compartir y crear conjuntamente planes de clase con compañeros, lo que fomenta el trabajo en equipo y el intercambio de ideas
🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado mundial de la IA en la educación crezca a una tasa compuesta anual del 31,2 % entre 2025 y 2030, impulsado por la creciente demanda de plataformas de aprendizaje adaptativo que personalicen la educación.
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos comerciales, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
Las 11 mejores herramientas de IA para la planificación de clases
Encontrar la herramienta de IA perfecta para la planificación de clases puede resultar abrumador, con tantas opciones disponibles.
Hemos recopilado las 10 mejores herramientas para ayudarte a ahorrar tiempo, mantenerte organizado y crear clases atractivas que ayuden a los alumnos a aprender mejor. ¡Empecemos! 👇
1. ClickUp (Ideal para la creación de contenido con IA, la gestión de tareas y la colaboración)
ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es una plataforma integral que combina herramientas basadas en IA, funciones de gestión de tareas y capacidades de colaboración para simplificar la planificación de clases. El software educativo ClickUp ofrece a los educadores todo lo que necesitan para planificar, organizar y llevar a cabo clases en un único entorno de trabajo integrado.
ClickUp Brain
Una de sus funciones más destacadas es ClickUp Brain, una herramienta de planificación de clases basada en IA integrada directamente en el entorno de trabajo de ClickUp.
Es una herramienta inestimable para planificar clases, simplificar procesos complejos y ofrecer sugerencias personalizadas que se adapten a diferentes estilos de enseñanza y objetivos de aprendizaje.
💡 Consejo profesional: ClickUp Brain MAX en tu ordenador te ayuda a dejar de cambiar de pestaña y a empezar a dar clase. Puede buscar entre todos tus materiales didácticos, datos de alumnos y notas de reuniones dispersos por diversas aplicaciones y reunirlos al instante en una superaplicación de IA, listos para cuando los necesites. Esto significa que ya no tendrás que buscar esa lista de lecturas o esa hoja de ejercicios de laboratorio: todo está disponible en contexto.
👀 ¿Sabías que...? ¡Puedes crear tu plan de clase con solo hablar! La función «Talk to Text» de ClickUp Brain MAX te permite redactar esquemas, cuestionarios y diapositivas cuatro veces más rápido que escribiendo, ¡y la IA se encarga de pulir el texto para que quede perfecto!
ClickUp Documenti
En ClickUp Docs, puedes pedirle a Brain que cree un plan de clases adaptado a una asignatura o un curso específico. Si impartes clases de historia en secundaria, puedes darle una indicación para que genere un plan de clases semanal que abarque temas como la Guerra Civil, la Reconstrucción y figuras históricas clave.
ClickUp Brain puede estructurar el contenido, sugerir actividades para la clase e incluir preguntas clave para el debate. A continuación, los educadores pueden perfeccionar los detalles directamente en Docs, colaborar con sus compañeros mediante los comentarios de asignación de ClickUp y realizar el uso compartido de la versión final.
Tareas de ClickUp
La herramienta de IA también transforma estos planes en tareas de ClickUp s y prácticas. Una vez que el plan de clase esté listo, puedes pedirle a Brain que cree tareas para cada actividad o responsabilidad.
Por ejemplo, puede dividir un plan de clase de historia en tareas como «Crear una presentación de PowerPoint sobre la Guerra Civil», «Imprimir hojas de actividades con el cronograma» y «Preparar puntos de debate sobre la Reconstrucción». Estas tareas se pueden asignar a personas concretas, priorizar y realizar el seguimiento de ellas en el entorno de trabajo de ClickUp, manteniendo todo organizado.
Otra función muy valiosa son las plantillas de planificación de clases de ClickUp, que ahorran tiempo y proporcionan marcos estructurados para la planificación de clases.
La plantilla de plan de clase de ClickUp College « » te ayuda a definir los objetivos, los resultados de aprendizaje y las estrategias docentes, todo en un mismo lugar. Además, incorpora el modelo ADDIE, que te guía a través de cada fase: diseño, desarrollo y evaluación.
Lo que lo distingue es su capacidad para vincular los planes de clase con las tareas y las evaluaciones, manteniendo todo en consonancia.
También puedes reunir todos tus recursos —lecturas, archivos multimedia y materiales— en un solo lugar, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo a la hora de preparar cada clase.
Para necesidades educativas más amplias, la plantilla de ClickUp para la educación de los estudiantes, disponible en , permite a los educadores gestionar las tareas y realizar el seguimiento del progreso individual de los alumnos.
Al mismo tiempo, la plantilla de plan de gestión del aula de ClickUp ayuda a organizar las rutinas del aula, como asignar roles o realizar el seguimiento de las metas de comportamiento.
Las mejores funciones de ClickUp
- Colabora en tiempo real: edita y actualiza los planes de clase junto con tu equipo en Docs, asegurándote de que todos estén coordinados y al día.
- Configura el control de tiempo para la preparación de clases: Realiza un seguimiento del tiempo dedicado a la planificación de clases y a los ajustes para gestionar mejor tu calendario de planificación y tu eficiencia
- Adjunta materiales de referencia: Adjunta recursos como artículos, vídeos o enlaces directamente a las tareas de las clases, para que todo lo necesario para una clase se guarde en un solo lugar
Limitaciones de ClickUp
- La plataforma tiene un límite en el acceso sin conexión, lo que dificulta la planificación sin conexión a internet.
- Las funciones avanzadas de ClickUp pueden resultar innecesarias para los profesores que solo necesitan herramientas básicas de planificación de clases
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)
📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones sobre la seguridad.
Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje natural, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!
2. Magic School IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios personalizados y la adaptación a los estándares)
Magic School IA facilita la planificación de clases a los profesores y garantiza el cumplimiento de los estándares educativos. Además, elimina las complicaciones de la correspondencia curricular, asegurando que las clases cumplan con las directrices estatales y nacionales.
La plataforma también crea materiales para diferentes niveles de aprendizaje, de modo que cada alumno reciba el soporte que necesita. Gracias al análisis de rendimiento integrado, los profesores obtienen recomendaciones personalizadas para ayudar a los alumnos a mejorar.
Las mejores funciones de Magic School IA
- Adapta las clases a los estándares educativos para lograr una progresión estructurada
- Crea variaciones de las clases para proporcionar soporte a diferentes capacidades de aprendizaje
- Crea evaluaciones con rúbricas para hacer el seguimiento de la comprensión de los alumnos
- Analiza los datos de rendimiento y sugiere intervenciones con objetivos específicos
Limitaciones de Magic School IA
- Personalización limitada en la versión gratuita
- La configuración inicial para la planificación curricular es compleja
Precios de Magic School IA
- Free
- Además: 99,96 $ al año
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Magic School IA
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🔍 ¿Sabías que...? Las 5 E —Engage (involucrar), Explore (explorar), Explain (explicar), Elaborate (desarrollar) y Evaluate (evaluar)— son un modelo didáctico muy utilizado en la planificación de clases. Fomenta el aprendizaje activo y garantiza que cada fase de la clase se base en la anterior, lo que promueve una comprensión más profunda.
3. Eduaide. IA (Ideal para la adaptación de clases en tiempo real y el análisis de las respuestas de los alumnos)
Eduaide. La IA hace que la planificación de clases sea más dinámica al ajustar el contenido en función de la participación de los alumnos en tiempo real.
En lugar de seguir un plan rígido, realiza un seguimiento de la participación y adapta las clases según sea necesario para ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas. Analiza las respuestas escritas y verbales para identificar lagunas de comprensión y sugerir explicaciones más claras. Una guía de ritmo integrada mantiene las clases por el buen camino, garantizando que los conceptos se traten de forma eficaz sin abrumar a los alumnos.
Eduaide. Las mejores funciones de IA
- Ajusta los planes de clase al instante en función de los niveles de participación
- Analiza las respuestas de los alumnos y recomienda estrategias de aclaración
- Detecta posibles dificultades de aprendizaje antes de que surjan
- Modifica automáticamente el ritmo de las clases para que se desarrollen con fluidez
Eduaide. Limitaciones de la IA
- Los usuarios han expresado su preocupación por la privacidad en relación con la gestión de los datos de los alumnos
- Aunque adapta las clases en función de los datos del aula, es posible que no tenga plenamente en cuenta los estilos de aprendizaje individuales ni las necesidades específicas de los alumnos.
Precios de Eduaide. IA
- Free
- Pro: 5,99 $ al mes
- Centros educativos y distritos: Precios personalizados
Eduaide. Valoraciones y reseñas sobre IA
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
4. Auto Classmate (La mejor para la generación automatizada de clases y la diferenciación de contenidos)
Auto Classmate ayuda a los educadores a crear planes de clase estructurados generando objetivos, actividades y evaluaciones adaptados a sus necesidades. Personaliza los materiales para diferentes niveles de habilidad, garantizando que todos los alumnos puedan participar en el contenido.
Un sistema de diferenciación integrado ajusta la complejidad de las lecciones, lo que permite a los profesores adaptarse al nivel de cada alumno. Las hojas de trabajo personalizables, los cuestionarios y los ejercicios interactivos proporcionan un apoyo adicional, lo que lo convierte en un potente complemento de los métodos de enseñanza tradicionales.
Las mejores funciones de Auto Classmate
- Crea planes de clase completos, incluyendo objetivos y actividades
- Crea materiales diferenciados que se adapten a distintos niveles de habilidad
- Elabora cuestionarios y tareas con opciones de andamiaje integradas
- Proveedor de recursos de aprendizaje en múltiples formatos, incluidos los visuales y auditivos
- Sugiere conexiones interdisciplinarias para mejorar la integración de las materias
Límites de Auto Classmate
- La versión gratuita carece de opciones de personalización completas
- El procesamiento de contenido a gran escala requiere una cantidad considerable de recursos del sistema
Precios de Auto Classmate
- Educador individual: 10 $ al mes
- Centro educativo o distrito: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Auto Classmate
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🧠 Dato curioso: La Universidad de Al Quaraouiyine, en Fez (Marruecos), está considerada la institución educativa más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. Fue fundada en el año 859 d. C. y sigue en activo hoy en día.
5. Curipod (Ideal para el aprendizaje basado en proyectos y el diseño de clases interactivas)
Curipod da vida al aprendizaje basado en proyectos mediante una planificación de clases interactiva y estructurada. Los profesores pueden diseñar proyectos basados en la investigación que involucren a los alumnos en diversas materias. Los cronogramas personalizables de los proyectos, las herramientas de colaboración y el seguimiento de los hitos mantienen el aprendizaje por el buen camino, al tiempo que mantienen a los alumnos involucrados.
Para los educadores que desean crear clases inmersivas y centradas en el alumno, Curipod es una herramienta muy valiosa que deben incluir en su kit de herramientas docentes.
Las mejores funciones de Curipod
- Desarrolla planes de unidad basados en proyectos con conexiones interdisciplinarias integradas
- Diseña actividades prácticas que fomenten la resolución de problemas y el pensamiento crítico
- Gestiona los materiales y recursos del aula para una ejecución organizada
- Fomenta el trabajo en grupo con funciones de colaboración para el trabajo en equipo y la responsabilidad
Limitaciones de Curipod
- Recursos adicionales necesarios para proyectos complejos en comparación con las clases tradicionales
- Adaptabilidad limitada para la enseñanza no basada en proyectos
- Limitaciones de capacidad de almacenamiento al gestionar archivos multimedia de gran tamaño
- Ajustes de permisos complejos para proyectos colaborativos
Precios de Curipod
- Free
- Colegios y distritos: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Curipod
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
📮 Por qué la inversión en IA rara vez sale a cuenta
Más del 80 % de las iniciativas de IA fracasan, muchas de ellas porque las herramientas no comparten contexto. Descubre cómo la IA contextual de ClickUp reconstruye la capa de inteligencia entre tareas, documentos y chats, para que la IA realmente ayude a tu equipo.
6. LessonPlans. IA (Ideal para el desarrollo de planes de estudios alineados con los estándares y la integración de evaluaciones)
LessonPlans.ai va un paso más allá del software básico de gestión universitaria, ya que garantiza que todo se ajuste al plan de estudios y ofrece diferentes formas de realizar el seguimiento del progreso de los alumnos.
Los profesores pueden utilizar ajustes basados en IA para personalizar las clases según las diferentes necesidades de los alumnos, y el contenido diferenciado garantiza que todos los alumnos tengan acceso al material. Gracias a las sugerencias automatizadas sobre el ritmo de avance y a la integración entre cursos, la planificación a largo plazo también resulta más sencilla.
Las mejores funciones de LessonPlans.ia
- Adapta las clases a los estándares académicos estatales y nacionales
- Integra evaluaciones en los planes de clase para realizar el seguimiento del progreso
- Crea mapas curriculares estructurados para un aprendizaje secuencial
- Adapta las clases de forma dinámica en función de las necesidades y el rendimiento de los alumnos
- Ofrece comentarios en tiempo real para mejorar las estrategias de enseñanza
Limitaciones de LessonPlans.ia
- Gestionar los estándares de varias asignaturas puede resultar tedioso
- El acceso sin conexión está restringido a las suscripciones premium
- Las herramientas de colaboración son limitadas para la enseñanza en equipo
Precios de LessonPlans.ia
- Pro: 49 $ al año
- Organizaciones sin ánimo de lucro: precios personalizados
Valoraciones y reseñas de LessonPlans.ia
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🤝 Recordatorio amistoso: Crear demasiados planes de clase a la vez puede provocar agotamiento, especialmente en el caso de los profesores que imparten varias clases o asignaturas. Es fundamental que los educadores se tomen su tiempo y se centren en la calidad más que en la cantidad a la hora de diseñar sus clases.
7. ChatGPT (Ideal para la creación flexible de contenidos didácticos y enfoques de enseñanza creativos)
ChatGPT facilita a los educadores la creación de materiales didácticos atractivos y variados para diferentes materias. Permite a los profesores personalizar el contenido en tiempo real, de modo que puedan elaborar rápidamente guiones de clase, indicaciones de debate y ejercicios interactivos que se adapten a su estilo de enseñanza.
La plataforma también genera actividades creativas que hacen que las clases sean más atractivas, al tiempo que se adapta a diferentes capacidades de aprendizaje. Adapta las explicaciones sobre la marcha, ofreciendo diversas formas de presentar los conceptos y garantizar que los alumnos los comprendan.
Las mejores funciones de ChatGPT
- Genera contenido personalizado para tus clases, incluyendo explicaciones y narraciones
- Crea indicaciones de debate que fomenten el pensamiento crítico
- Adapta los materiales didácticos a diferentes niveles de habilidad y estilos de aprendizaje
- Desarrolla estrategias creativas de participación para fomentar la implicación de los alumnos
- Modifica el contenido en tiempo real para ofrecer enfoques de enseñanza personalizados
Limitaciones de ChatGPT
- No hay una alineación directa con los estándares del plan de estudios
- Funciones limitadas de planificación de clases preestructuradas
- No hay herramientas integradas de seguimiento de evaluaciones para el progreso de los alumnos
- Carece de espacio de almacenamiento para organizar los materiales didácticos
Precios de ChatGPT
- Free
- Además: 20 $ al mes
- Pro: 200 $ al mes
Valoraciones y reseñas de ChatGPT
- G2: 4,7/5 (más de 665 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (95 opiniones)
8. Quizizz (Ideal para la creación de evaluaciones interactivas y experiencias de aprendizaje gamificadas)
Quizizz hace que las evaluaciones sean más atractivas con cuestionarios interactivos y elementos de aprendizaje gamificados. Aporta un toque divertido a las herramientas tradicionales de creación de exámenes al integrar formatos de preguntas interesantes y ofrecer comentarios en tiempo real.
Los profesores pueden crear evaluaciones adaptativas basadas en el rendimiento de los alumnos, lo que garantiza que cada uno de ellos disfrute de una experiencia personalizada. Quizizz también cuenta con un banco de preguntas integrado y modificaciones de cuestionarios generadas por IA, lo que facilita la creación de contenido.
Las mejores funciones de Quizizz
- Diseña cuestionarios gamificados con funciones de participación competitiva
- Genera evaluaciones en tiempo real con ajustes de dificultad adaptativos
- Realiza el seguimiento del progreso de los alumnos mediante análisis detallados del rendimiento
- Accede a un amplio banco de preguntas con modificaciones generadas por IA
- Ofrece modalidades de aprendizaje interactivas para aumentar la participación de los alumnos
Limitaciones de Quizizz
- Carece de funciones completas para la planificación de clases
- Límite en la capacidad para modificar cuestionarios ya existentes más allá de los cambios básicos
Precios de Quizizz
- Básico: Gratuito
- Centro educativo: Precios personalizados
- Distrito: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Quizizz
- G2: 4,9/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 540 opiniones)
🔍 ¿Sabías que...? Un plan de clase suele abarcar un solo periodo, pero los planes de unidad son hojas de ruta a más largo plazo que abarcan varias clases o semanas. Los planes de unidad ayudan a los profesores a organizar temas o materias a lo largo del tiempo, lo que facilita la conexión entre clases y el desarrollo de los conocimientos previos.
9. Planboard (Ideal para la organización integral de clases y el seguimiento de estándares)
Planboard ayuda a los profesores a mantenerse organizados y a cumplir fácilmente con los estándares del plan de estudios. Ofrece sugerencias inteligentes para organizar las clases, distribuirlas en el tiempo y gestionar los recursos, de modo que los profesores puedan planificar de forma eficiente y mantener el rumbo.
Además, facilita la colaboración, permitiendo el uso compartido y la adaptación de los materiales con facilidad. La programación dinámica garantiza que las clases se desarrollen sin contratiempos, y el seguimiento de recursos mantiene todo organizado en todas las asignaturas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los profesores.
Las mejores funciones de Planboard
- Organiza los planes de clase con la estructuración de contenido basada en IA
- Realiza un seguimiento de los estándares del plan de estudios para garantizar una cobertura completa
- Utiliza herramientas de mapas visuales para realizar un seguimiento estructurado del progreso
- Accede a sugerencias de automatización sobre el ritmo de las clases y su ajuste
- Colabora en el desarrollo de las clases con las funciones compartidas del equipo
Limitaciones de Planboard
- Generación de contenido impulsada por IA limitada en comparación con otras herramientas de IA
- Curva de aprendizaje inicial para usuarios que no están familiarizados con la planificación digital
- Herramientas básicas de evaluación frente a plataformas especializadas en la calificación
- La integración con sistemas externos de gestión del aprendizaje es limitada
Precios de Planboard
- Free
- Básico: 200 $ al mes (para 10 usuarios)
- Pro: 500 $ al mes (para 30 usuarios)
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Planboard
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: 4,8/5 (más de 22 opiniones)
🧠 Dato curioso: En 1997, las Naciones Unidas declararon el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización para destacar la importancia de la educación y la alfabetización en el desarrollo mundial.
10. Education Copilot (La mejor opción para la creación de recursos y asistentes de enseñanza basados en IA)
Education Copilot actúa como un asistente de enseñanza virtual, ayudando a los profesores a crear recursos didácticos y estrategias de enseñanza rápidamente. Ajusta el contenido en tiempo real para adaptarse a las necesidades cambiantes del aula, lo que la convierte en una herramienta de IA flexible y que ahorra tiempo a los estudiantes.
Los profesores pueden generar hojas de ejercicios, evaluaciones y componentes de las clases según sea necesario, mientras que la plataforma adapta la enseñanza a los diferentes estilos de aprendizaje. También ofrece apoyo específico para ayudar a los alumnos a superar los retos, todo ello sin interrumpir el flujo de la clase.
Las mejores funciones de Education Copilot
- Crea estrategias didácticas adaptadas a las necesidades del aula
- Crea hojas de trabajo, cuestionarios y materiales complementarios al instante
- Modifica los planes de clase de forma dinámica en función de los comentarios de los alumnos
- Adapta las explicaciones para dar cabida a diferentes estilos de aprendizaje
- Ofrece herramientas de intervención específicas para los alumnos con dificultades
Limitaciones de Education Copilot
- Requiere ajustes manuales para realizar modificaciones precisas en las clases
- La plataforma no funciona bien con documentos de más de 20 páginas o más de 15 000 palabras.
Precios de Education Copilot
- Para profesores: 9 $ al mes
- Para colegios y distritos: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Education Copilot
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🔍 ¿Sabías que...? Según un informe del Foro Económico Mundial sobre Educación 4.0, la IA está transformando la educación al apoyar a los profesores mediante la automatización de tareas, lo que les permite dedicar más tiempo a la interacción con los alumnos. Perfecciona las evaluaciones y ofrece información en tiempo real para mejorar las estrategias de enseñanza.
11. Learnt.ai (La mejor para la creación de itinerarios de aprendizaje personalizados y el seguimiento del progreso de los alumnos)
Learnt.ai personaliza la planificación de clases, creando itinerarios de aprendizaje adaptados al rendimiento de cada alumno. Ofrece evaluaciones automatizadas que realizan el seguimiento del progreso de los alumnos a lo largo del tiempo y proporciona intervenciones específicas con objetivos.
El sistema de análisis predictivo de la plataforma ayuda a los profesores a anticipar las dificultades de aprendizaje, lo que permite desarrollar estrategias didácticas más precisas. Al combinar planes de clase de alta calidad con informes detallados de progreso, Learnt.ai garantiza que se cumplan los objetivos de aprendizaje personalizados y los del grupo en su conjunto.
Las mejores funciones de Learnt.ai
- Crea itinerarios de aprendizaje personalizados adaptados al rendimiento de los alumnos
- Realiza un seguimiento del progreso de los alumnos mediante análisis en tiempo real y evaluaciones adaptativas
- Identifica las carencias en las competencias y recomienda estrategias de intervención con objetivos específicos
- Ajusta la complejidad del contenido de forma dinámica en función del progreso del aprendizaje
- Ofrece información automatizada para perfeccionar los planes de clase y los métodos de enseñanza
Limitaciones de Learnt.IA
- Requisitos complejos de privacidad de datos para el seguimiento del rendimiento de los alumnos
- Dificultades para comprender contextos complejos, lo que puede dar lugar a posibles malinterpretaciones o imprecisiones en la generación de contenidos
Precios de Learnt.IA
- Free
- Starter: 6 $ al mes
- Lo esencial: 9 $ al mes
- Professional: 39 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Learnt.ai
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🧠 Dato curioso: La primera escuela pública de Estados Unidos fue la Boston Latin School, fundada en 1635. Hoy en día sigue siendo una de las escuelas más prestigiosas del país.
Planificación de clases: un paso más allá con ClickUp
La planificación de clases es una tarea esencial, pero que requiere mucho tiempo, y que exige un equilibrio entre creatividad, estructura y adaptabilidad. Las herramientas de IA están ayudando a los educadores a mejorar la calidad de las clases y a ahorrar un tiempo valioso, todo ello sin comprometer la participación ni la personalización.
Entre las muchas soluciones disponibles, ClickUp ofrece un enfoque integral para la planificación de clases. Más que un simple gestor de tareas, ClickUp integra la planificación de clases basada en IA, la colaboración fluida y la organización estructurada en un único y potente entorno de trabajo.
Los educadores pueden generar planes de clase al instante, dividirlos en tareas prácticas y gestionar sus horarios, todo en un mismo lugar.
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