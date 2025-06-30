10 herramientas de IA imprescindibles para organizaciones sin ánimo de lucro en 2026

En el sector sin ánimo de lucro, el tiempo y el dinero son difíciles de conseguir, pero son componentes esenciales de los esfuerzos de recaudación de fondos y para alcanzar metas clave. Como profesional del sector sin ánimo de lucro, tu objetivo es maximizar ambos recursos.

Aunque no lo creas, las herramientas de aprendizaje automático podrían ser la clave para cumplir tu misión. ✨

Las herramientas de IA están en auge (y apenas están empezando). Eso significa que las oportunidades de aprovechar estas herramientas para tu misión principal aumentan día a día. Desde la automatización de tareas hasta la generación de informes financieros, la IA tiene el potencial de ayudar en casi todos los aspectos de tu organización.

Aquí profundizaremos en la inteligencia artificial para organizaciones sin ánimo de lucro y en las herramientas que pueden utilizar para optimizar sus procesos diarios. Además, te revelaremos las 10 mejores opciones para probar hoy mismo.

Las herramientas de IA ahorran a los profesionales de las organizaciones sin ánimo de lucro tiempo y dinero valiosos en la realización de tareas cotidianas, investigaciones y procesos. Algunas herramientas de IA se centran en crear bases de datos de clientes para hacer un seguimiento de la participación de los donantes y analizar sus datos. Y otras sientan las bases para definir la misión de la organización y establecer directrices para los miembros del equipo y las partes interesadas.

Algunas herramientas de aprendizaje automático potencian el alcance mejorando la creación de contenidos, mediante el uso compartido de publicaciones en redes sociales y simplificando la redacción de solicitudes de subvenciones. Estas herramientas tienen funciones de asistentes de redacción basados en IA que generan nuevas ideas de brainstorming, estrategias de recaudación de fondos e iniciativas clave para crecer.

La gama de soluciones de IA es muy amplia, por lo que la herramienta adecuada dependerá de lo que necesites. Puedes optar por soluciones sencillas que resuelvan un problema concreto de tu público objetivo o por herramientas completas de gestión de software que optimicen todos tus flujos de trabajo.

Cómo pueden utilizar la IA las organizaciones sin ánimo de lucro

Con tantas opciones en el mercado, hay innumerables formas en que las organizaciones sin ánimo de lucro pueden utilizar la IA. Desde una mejor recaudación de fondos hasta iniciativas más claras y una mayor divulgación, la IA está aquí para ayudar.

Utiliza herramientas de IA para alcanzar las metas de tu organización sin ánimo de lucro con:

Mejor gestión de los datos de los donantes : gracias a herramientas de IA como : gracias a herramientas de IA como las plantillas de CRM , es más fácil almacenar, gestionar y realizar la elaboración de informes sobre la información de los donantes

Contenido mejorado : Destaca entre la competencia con contenido atractivo sobre cualquier tema imaginable, guiado por indicaciones personalizadas que se adaptan fácilmente a tu mensaje y misión.

Incorporación de clientes más sencilla: Con la IA, es más fácil : Con la IA, es más fácil incorporar clientes gestionarlos e introducir nuevos donantes en tu sistema gracias a los formularios y los sistemas de gestión de tareas.

Con tantos casos de uso, incorporar la IA a los flujos de trabajo de tu organización sin ánimo de lucro es una decisión obvia. Pero, ¿cómo sabes qué herramienta es la adecuada para tu misión? Aquí hemos destacado las mejores herramientas de IA para organizaciones sin ánimo de lucro. Encontrarás funciones, limitaciones, precios y valoraciones para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Prueba ClickUp Brain Usa ClickUp AI para escribir más rápido y pulir tus textos, respuestas por correo electrónico y mucho más

ClickUp ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a simplificar los flujos de trabajo y a mejorar la gestión de tareas en todos los proyectos. Si tu organización sin ánimo de lucro lleva a cabo múltiples iniciativas y campañas de recaudación de fondos, esta potente herramienta te permitirá mantenerte organizado y al tanto del progreso.

Utiliza campos personalizados para crear presupuestos e informes para los donantes. Aprovecha las automatizaciones de ClickUp para crear tareas para los voluntarios y los miembros del equipo. Cambia a la vista del Calendario para llevar un control de la agenda de todos. Asigna prioridades a las tareas para que todos sepan qué es lo más importante.

ClickUp AI es un asistente de redacción que se encarga de las tareas que requieren mucho tiempo y las hace más eficaces. Úsalo con fines de marketing, como generar nuevas ideas para contenido en redes sociales. Resumir tareas y crear informes financieros formales. Crea y comparte rápidamente formularios de inscripción para incorporar a nuevos voluntarios o donantes en solo unos minutos.

Usa ClickUp AI para generar automáticamente actualizaciones de tareas, resúmenes y mucho más con solo pulsar un botón

Utiliza ClickUp CRM para hacer el seguimiento de la información de tus donantes y crear conjuntos de datos para la elaboración de informes. Los campos personalizados ofrecen información valiosa para tomar decisiones basadas en datos a la hora de poner en marcha nuevas campañas de recaudación de fondos. Programa revisiones y reuniones con las partes interesadas clave, y no pierdas nunca la conexión con tus donantes.

Con ClickUp Docs, es fácil colaborar con los miembros del equipo, los donantes y los voluntarios en un mismo espacio. Actualiza fácilmente los permisos para que todos tengan acceso a lo que necesitan. Utiliza Docs para crear centros de conocimiento sobre buenas prácticas, diseñar nuevas iniciativas o generar conclusiones de reuniones y conferencias.

Las mejores funciones de ClickUp

Las herramientas de redacción con IA de ClickUp te ahorran tiempo a la hora de crear todo tipo de contenidos, desde recursos de marca hasta solicitudes de subvenciones y materiales para la recaudación de fondos.

Utiliza el software de base de datos de clientes integrado para conectar con usuarios reales y establecer mejores relaciones con tus seguidores

La interfaz intuitiva facilita la incorporación de nuevos miembros del equipo y permite que todos se pongan al día rápidamente.

Establece colaboraciones y capta nuevos donantes gracias a los permisos y a los ajustes de acceso de los usuarios

El seguimiento de datos integrado te permite analizar métricas para identificar a los principales donantes y realizar la automatización de la elaboración de informes y los mensajes de agradecimiento a los colaboradores.

La integración con docenas de herramientas y complementos, como las extensiones de Chrome , te permite realizar el trabajo de manera perfecta con cronómetros, aplicaciones de mensajería y productos de software.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp AI solo está disponible actualmente en la versión de escritorio, pero pronto se lanzará la versión móvil.

Si quieres aprovechar todas las funciones de la herramienta, ten en cuenta que habrá una curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3800 opiniones)

📮 ClickUp Insight: El 74 % de los empleados utiliza dos o más herramientas solo para encontrar la información que necesitan, mientras saltan entre correos electrónicos, chat, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación. Este cambio constante de contexto supone una pérdida de tiempo y ralentiza la productividad. Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp unifica todo tu trabajo —correo electrónico, chat, documentos, tareas y notas— en un único entorno de trabajo con función de búsqueda, para que todo esté exactamente donde lo necesitas.

2. DonorSearch IA

vía DonorSearch IA

DonorSearch AI es una herramienta de IA diseñada para resolver problemas clave en el sector sin ánimo de lucro. Aprovecha el poder de la IA para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a identificar y segmentar a los posibles donantes. Diseñada para aumentar los ingresos por recaudación de fondos, destacar a los posibles donantes de mayor impacto y desarrollar mejores estrategias, es una herramienta clave para las organizaciones sin ánimo de lucro.

Las mejores funciones de DonorSearch IA

El algoritmo de aprendizaje automático utiliza más de 800 puntos de datos para recomendar a los posibles donantes con mayor probabilidad de realizar una donación en un periodo de 12 meses.

Los algoritmos de IA crean segmentos de donantes basados en la capacidad de recaudación, la experiencia de los donantes y las donaciones anuales, para que tus campañas de recaudación lleguen a tu público objetivo.

Las puntuaciones de probabilidad ofrecen una visibilidad inmediata de qué públicos son los más propensos a financiar tus iniciativas

Los complementos te permiten elaborar planes de marketing, mejorar el retorno de la inversión de las campañas y seleccionar clientes potenciales en función de su poder adquisitivo y otros factores

Limitaciones de DonorSearch IA

La integración podría mejorarse para convertirla en una solución más completa.

Algunos usuarios consideraron que los datos sobre organizaciones benéficas no siempre estaban actualizados

Precios de DonorSearch IA

Solicita una demostración para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de DonorSearch IA

G2 : N/A

Capterra: N/A

📮 Por qué la inversión en IA rara vez sale a cuenta Más del 80 % de las iniciativas de IA fracasan, muchas de ellas porque las herramientas no realizan un uso compartido del contexto. Descubre cómo la IA contextual de ClickUp reconstruye la capa de inteligencia en tareas, documentos y chats, para que la IA realmente ayude a tu equipo. Empieza a usar ClickUp La IA contextual capta todo tu contexto de trabajo —tus proyectos, tareas, documentos, reuniones, decisiones y conversaciones— en todos los equipos y herramientas.

3. RapidMiner

vía RapidMiner

RapidMiner es una herramienta de análisis de datos que ofrece información basada en IA sobre tus donantes y simplifica tus operaciones. Respaldada por el aprendizaje automático, está diseñada para generar información, mejorar el alcance y conectar a las organizaciones sin ánimo de lucro con los principales donantes. ✍️

Las mejores funciones de RapidMiner

Con la segmentación de clientes basada en IA, mejora tu alcance en todo, desde las redes sociales hasta los servicios personalizados.

El análisis de datos y las previsiones mejoran los programas de recaudación de fondos y destacan las donaciones importantes, lo que facilita el envío automático de agradecimientos.

La automatización cognitiva de procesos robóticos libera tiempo para que los miembros de tu equipo y los voluntarios se centren en lo que más importa

La información sobre el valor del ciclo de vida del cliente te permite identificar quiénes son tus donantes más valiosos, tanto si realizan donaciones ocasionales como si contribuyen regularmente a tu causa

Limitaciones de RapidMiner

Hay quien considera que la interfaz de usuario está desactualizada y que la experiencia del usuario podría mejorarse

El precio de las funciones más avanzadas o del tratamiento de grandes volúmenes de datos puede resultar elevado para las organizaciones sin ánimo de lucro con presupuestos ajustados.

Precios de RapidMiner

Póngase en contacto con el equipo de ventas para solicitar información sobre precios

Valoraciones y reseñas de RapidMiner

G2 : 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 reseñas)

4. Sisense

vía Sisense

Sisense es una herramienta de software de análisis sin código que ofrece información detallada sobre tu proceso de recaudación de fondos. La integración con varias fuentes de datos y los paneles personalizados ofrecen flexibilidad e información a medida basada en tus propios datos de donantes.

Las mejores funciones de Sisense

La herramienta predictiva toma enormes conjuntos de datos y los convierte en información útil en cuestión de minutos, en lugar de horas.

Los precios flexibles y los planes de pago por uso hacen que esta herramienta sea asequible para la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro.

Toma decisiones proactivas gracias a las alertas y recomendaciones integradas

El soporte en materia de seguridad, privacidad y protección de datos mantiene a salvo los datos de tus clientes y la información de tus donantes

Limitaciones de Sisense

Algunos usuarios experimentan problemas de estabilidad y de carga con conjuntos de datos de gran tamaño

Las herramientas de visualización y elaboración de informes son más básicas en comparación con otras herramientas

Precios de Sisense

Ponte en contacto con nosotros para obtener un presupuesto personalizado

Valoraciones y reseñas de Sisense

G2 : 4,3/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

5. Sembly

vía Sembly

Sembly es un asistente de reuniones basado en IA para la toma de notas, la creación de contenido y la obtención de información. Con funciones personalizables de organización y específicas para reuniones, es una herramienta imprescindible para sacar el máximo partido a cada debate.

Las mejores funciones de Sembly

Céntrate en el debate en curso, ya que Sembly toma notas de la reunión al instante por ti.

Utiliza la función de búsqueda para realizar el seguimiento de cualquier reunión anterior basándote en palabras clave, fechas o elementos de la Agenda.

La transcripción incluye la identificación precisa de los hablantes, notas con marca de tiempo y marcadores para crear un registro realista.

Los resúmenes de reuniones generados por IA en varios idiomas sintetizan debates largos y ofrecen conclusiones simplificadas

Limitaciones de Sembly

Algunos usuarios tuvieron problemas para que Sembly funcionara en Zoom

La navegación no siempre es intuitiva, por lo que lleva un poco de tiempo aprender a utilizar Sembly al máximo.

Precios de Sembly

Personal : Free

Professional : 10 $ al mes

Equipo : 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Sembly

G2 : 4,3/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: N/A

6. Asistente de IA de Buffer

vía Buffer

Un aspecto clave del trabajo de las organizaciones sin ánimo de lucro es la divulgación. El asistente de IA de Buffer tiene como objetivo simplificar esta tarea generando al instante nuevas ideas de contenido. Las herramientas de difusión rápida hacen llegar tu contenido a tu público objetivo, lo que se traduce en un mayor éxito de tus campañas de recaudación de fondos.

Las mejores funciones de Buffer IA Assistant

Utiliza la herramienta de IA para generar nuevas ideas y crear campañas con mayor impacto social

Reutiliza el contenido en segundos para realizar su uso compartido en diferentes plataformas en la mitad de tiempo

Analiza contenidos extensos y genera ideas al instante para publicaciones en redes sociales con el fin de reforzar tus campañas de marketing

Las herramientas de reformulación y resumen limpian tu contenido para hacerlo más eficaz

Limitaciones del asistente de IA de Buffer

Algunos usuarios han detectado sesgos en el contenido, pero Buffer IA pide a los usuarios que informen de estos problemas para poder solucionarlos.

Lleva un tiempo aprender a usar la herramienta

Precios de Buffer IA Assistant

Gratis : Hasta tres canales

Essentials : 6 $ al mes por canal

Equipo : 12 $ al mes por canal

Agency: 120 $ al mes por 10 canales

Valoraciones y reseñas de Buffer IA Assistant

G2 : 4,3/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

7. Otter

vía Otter

Otter es un asistente de reuniones basado en IA que resume tus reuniones, destaca los puntos clave y ofrece un espacio para comentarios que facilita la colaboración en equipo. Lo mejor de todo es que se integra con otras aplicaciones, por lo que puedes incorporarlo a los flujos de trabajo existentes sin alterar la forma en que tu equipo lleva a cabo sus tareas.

Las mejores funciones de Otter

Conecta Otter a las reuniones de tu Calendario y obtén al instante notas y transcripciones automatizadas de las reuniones

El chatbot Otter está integrado en las reuniones para que puedas chatear con los miembros del equipo o personalizar la toma de notas

Los resúmenes en directo permiten a los asistentes que llegan tarde ponerse al día

La extensión OtterPilot for Sales genera información sobre los datos, crea correos electrónicos de seguimiento y añade al instante notas de las llamadas en tu Salesforce

Limitaciones de Otter

En el caso de audios complejos con debates animados, las transcripciones no siempre son precisas

La herramienta tiene compatibilidad solo con el inglés, lo que limita su uso para organizaciones sin ánimo de lucro multilingües.

Precios de Otter

Básico : Gratis, gratuito/a

Pro : 16,99 $ al mes por usuario

Business : 40 $ al mes por usuario

Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Otter

G2 : 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

8. AssemblyAI

vía AssemblyAI

AssemblyAI es una herramienta de transcripción diseñada para crear actas de las reuniones y generar conclusiones clave para las organizaciones sin ánimo de lucro. La API cuenta con funciones de seguridad y gestión de datos integradas para proteger a los empleados, voluntarios y donantes.

Las mejores funciones de AssemblyAI

Entre sus funciones se incluyen el filtrado de lenguaje soez, diccionarios de vocabulario personalizados y rótulos a medida para comunicarte de la forma que mejor se adapte a tu organización sin ánimo de lucro.

Los modelos de inteligencia de audio generan resúmenes al instante y moderan el contenido

Una precisión a nivel humano significa que la herramienta comete un 43 % menos de errores que sus competidores.

Genera subtítulos automáticamente para que tu contenido sea accesible según la ADA y más fácil de entender

Limitaciones de AssemblyAI

La herramienta no es tan precisa si hay mucho ruido de fondo.

Algunos usuarios desearían que hubiera más integraciones

Precios de AssemblyAI

Core Transcription : 0,650016 $/hora

Transcripción en tiempo real : 0,75024 $/hora

Audio Intelligence : 0,12-0,30 $/hora

LeMur : Precios basados en tokens

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para obtener un presupuesto personalizado

Valoraciones y reseñas de AssemblyAI

G2 : 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: N/A

9. Runway

vía Runway

Las organizaciones sin ánimo de lucro despiertan interés y recaudan fondos con narraciones únicas. Runway ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a crear mejores historias, desde textos escritos hasta vídeos informativos. Úsalo para complementar el contenido escrito con vídeos, imágenes y gráficos atractivos que impulsen tus iniciativas.

Las mejores funciones de Runway

Más de 30 herramientas mágicas de IA te permiten crear imágenes a tu manera

Crea vídeos a partir de unas pocas palabras clave, imágenes o clips cortos que ilustren tu iniciativa

El generador de imágenes crea gráficos, retratos y composiciones atractivos a partir de texto

Crea modelos personalizados basados en estilos y temas

Utiliza las herramientas de edición para eliminar fondos y acelerar o ralentizar los vídeos

Limitaciones de Runway

Algunas funciones de edición requieren créditos adicionales

No todos los formatos de archivo tienen compatibilidad para la exportación

Precios de Runway

Básico : Gratis, gratuito/a

Estándar : 15 $/usuario/mes

Pro : 35 $/usuario/mes

Ilimitado : 95 $/usuario/mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Runway

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Looka

vía Looka

Crear una marca en la que la gente confíe y con la que se divierta interactuando conduce a una mejor recaudación de fondos. Looka es una herramienta de branding que diseña logotipos, sitios web y otros materiales de marketing. Úsala para crear una identidad de marca coherente y conectar con los usuarios.

Las mejores funciones de Looka

Las herramientas de IA crean al instante cientos de bocetos de logotipos entre los que elegir, basados en palabras clave y estilos

Obtén acceso inmediato a más de 15 archivos de logotipos diseñados para diversas plataformas y casos de uso

El Brand Kit incluye más de 300 plantillas, desde facturas hasta folletos para recaudar fondos con tu imagen de marca.

Las plantillas para redes sociales facilitan la conexión con los usuarios en diferentes plataformas sin tener que dedicar horas a reformatear tus recursos de marca

Limitaciones de Looka

Dado que Looka está diseñada para la gestión de la marca, necesitarás otra herramienta para el análisis de datos y la gestión de tareas.

Los resultados no siempre son personalizados, por lo que tendrás que filtrarlos para encontrar diseños que otras marcas aún no utilicen.

Precios de Looka

Gratis para empezar a usarlas

Paquete básico de logotipos : 20 $, pago único

Paquete Premium de logotipos : 65 $, pago único

Suscripción a Brand Kit : 96 $ al año, facturado anualmente

Suscripción web a Band Kit: 129 $ al año, facturada anualmente

Valoraciones y reseñas de Looka

G2 : 3/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 5/5 (más de 2 reseñas)

Reunión para cumplir tu misión y crear iniciativas atractivas con ClickUp

Desde herramientas de investigación de clientes potenciales hasta la generación de imágenes y chatbots basados en IA que generan respuestas similares a las de un humano, las herramientas de esta lista son solo algunos ejemplos de las muchas formas en que los profesionales de las organizaciones sin ánimo de lucro pueden aprovechar el poder de la inteligencia artificial en sus procesos diarios. Elige una o combina varias para crear una mejor imagen de marca, generar información a partir de los datos, optimizar las comunicaciones con los donantes y gestionar los flujos de trabajo.

Regístrate hoy mismo en ClickUp y sienta las bases para que tu organización sin ánimo de lucro alcance un mayor éxito. Utiliza el CRM para realizar un seguimiento de las estadísticas de tus donantes y asignar al instante tareas y elementos a empleados y voluntarios. Las herramientas de IA integradas te ahorran tiempo y facilitan la creación del contenido que necesitas para tu misión principal.