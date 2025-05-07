Las mejores alternativas y competidores de Workona en 2025

Las pestañas abiertas pueden ser monstruos devoradores de RAM. A nadie le gusta hacer malabarismos con docenas de pestañas diferentes mientras trabaja. Es probable que el navegador tampoco le guste.

Es un hecho conocido que el desorden causa estrés en el trabajo. Esto no solo se refiere a los escritorios desordenados, sino también a tu entorno de trabajo digital. Afortunadamente, las aplicaciones y extensiones de navegador como Workona te ayudan a organizar tu trabajo con un gestor de pestañas para mantener toda la información relevante en un solo espacio.

Agrupar pestañas y organizar listas de tareas pendientes, especialmente en varias cuentas, es una forma rápida de ahorrarte la molestia de tener que saltar de una plataforma a otra o de un navegador a otro.

Workona es muy popular gracias a funciones como la sincronización automática entre dispositivos, la suspensión de pestañas, el Autoguardado, un práctico panel de control para la gestión de pestañas e integraciones de terceros. Sin embargo, la aplicación no es adecuada para todo el mundo; por ejemplo, es posible que desees más versatilidad o un proceso de configuración más sencillo.

En este artículo, te revelaremos las mejores alternativas a Workona. Echa un vistazo a sus funciones y precios y encuentra la herramienta perfecta que te permita optimizar tus flujos de trabajo. ✅

¿Qué es Workona?

Workona es un organizador de entornos de trabajo basado en navegador. Con esta práctica herramienta, puedes crear pestañas separadas para cada proyecto en el que estés trabajando o agrupar aplicaciones y plataformas relevantes juntas. Puedes crear una pestaña de Workona para tus proyectos, añadir notas, adjuntar documentos e invitar a los miembros de tu equipo a contribuir.

A través de Workona

Aunque Workona tiene sus ventajas, hay algunos ejemplos por los que podrías considerar una alternativa. Por ejemplo, puede que no te guste que la plataforma acceda al historial de tu navegador para prestar sus servicios o que no tenga suficientes tutoriales en vídeo para determinadas funciones.

Qué buscar en una alternativa a Workona

Hay muchas herramientas con funciones similares a las de Workona, pero el problema es encontrar una que se adapte a tu patrón de trabajo. Para disfrutar de la máxima funcionalidad, aquí tienes algunos aspectos en los que debes centrarte:

Funciones de visualización: la plataforma debe ofrecer un panel de control de gestión de pestañas que actúe como centro de control, ayudándole a visualizar sus proyectos y tareas, listas de tareas pendientes y : la plataforma debe ofrecer un panel de control de gestión de pestañas que actúe como centro de control, ayudándole a visualizar sus proyectos y tareas, listas de tareas pendientes y gestionar recursos Gestión de documentos : debe ofrecer un espacio centralizado para crear, almacenar y trabajar en documentos relacionados con proyectos. Integraciones: debe integrarse a la perfección con aplicaciones de colaboración, : debe integrarse a la perfección con aplicaciones de colaboración, gestión del flujo de trabajo seguimiento de hábitos y comunicación, para que no tengas que cambiar entre múltiples plataformas o pestañas abiertas. Opciones de colaboración: Workona tiene funciones de colaboración limitadas, pero varias herramientas populares de organización y gestión de pestañas incluyen funciones de primer nivel para equipos, como pizarras digitales , edición en tiempo real y hilos de comentarios para gestionar fácilmente las tareas. Versatilidad: debe funcionar a la perfección en diferentes plataformas, desde ordenadores de escritorio hasta teléfonos inteligentes, lo que te ofrece la flexibilidad de realizar el seguimiento de tu trabajo desde cualquier lugar.

Las mejores alternativas a Workona

Hemos analizado docenas de alternativas a Workona, desde gestores de pestañas y extensiones de navegador hasta organizadores de tareas, y hemos seleccionado las 9 mejores que ofrecen las funciones más centradas en la eficiencia.

Sin más preámbulos, ¡comencemos! ?

Visualiza tareas, proyectos y flujos de trabajo de la forma que mejor te convenga con las más de 15 vistas personalizables de ClickUp.

Como plataforma líder en gestión de proyectos y tareas, ClickUp ayuda a organizar múltiples entornos de trabajo a la vez. Es una alternativa perfecta a Workona si buscas optimizar flujos de trabajo complejos, minimizar los cambios de contexto y completar proyectos de alto riesgo más rápidamente sin sentirte abrumado.

Mantén tus recursos en perfecto estado con ClickUp Docs, un espacio único donde tú y tu equipo podéis crear, editar y compartir documentos. Conecta estos documentos a tareas y mantén todos los datos contextuales en un solo lugar.

¿Quieres tener una visión general de tus proyectos? ¡Puedes hacerlo con los paneles de ClickUp! Obtén información en tiempo real sobre todos los aspectos de los flujos de trabajo de tus proyectos, identifica áreas de mejora, realiza el seguimiento del tiempo y gestiona las cargas de trabajo con más de 15 vistas y más de 50 widgets.

Utiliza ClickUp para impulsar los flujos de trabajo multitarea con sólidas funciones de supervisión y análisis.

Ordenar tareas es muy fácil con los tableros Kanban de ClickUp: arrastra y suelta las tareas para clasificarlas según su estado. Otras vistas que mejoran la visibilidad son Carga de trabajo, Gantt y Lista.

La colaboración en ClickUp nunca es un problema, gracias a las pizarras blancas de ClickUp. Estas pizarras digitales son ideales para intercambiar ideas en tiempo real. Si no quieres crear tu pizarra blanca desde cero, utiliza plantillas. La plantilla de pizarra blanca de flujo de procesos de ClickUp es excelente para organizar equipos con listas de tareas, listas de control y comentarios.

ClickUp se integra con más de 1000 aplicaciones para ayudarte a crear un entorno de trabajo centralizado sin tener que saltar de una pestaña a otra.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Lleva tiempo explorar todas las opciones de funciones.

La aplicación móvil podría mejorarse.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Business : 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)

2. Tablerone

No confundas esta plataforma con Toblerone, la famosa marca suiza de chocolate. ?

Tablerone es una plataforma diseñada para los acumuladores de pestañas. Ya sabes, aquellos que se atreven a abrir más de 50 pestañas en su navegador o las guardan para más tarde. Aunque algunos puedan decir que son demasiadas pestañas, esta herramienta de gestión de pestañas es la solución para evitar que el navegador se cuelgue y consuma todo el uso de la CPU.

Tablerone minimiza el desorden del navegador con el guardado automático: cada sesión activa se guarda para que puedas volver a ella más tarde sin perder información. Si no le das un nombre a tu sesión, Tablerone lo hará por ti utilizando el nombre de la primera pestaña abierta.

Organizar sesiones de Tablerone es muy sencillo. Guarda pestañas específicas haciendo clic en el botón de la extensión situado a la derecha de la barra de direcciones, o utiliza la tecla Ctrl para seleccionar y guardar varias pestañas.

Crea sesiones para separar tus actividades de trabajo y navegación privada, personaliza el orden de las pestañas y utiliza opciones de filtrado por palabras clave para encontrar las sesiones deseadas en un abrir y cerrar de ojos.

Las mejores funciones de Tablerone

Funciones sencillas para organizar pestañas

Guardado automático habilitado (así como opciones de descarte automático de pestañas).

Filtrado avanzado por palabras clave para navegar por tus numerosas pestañas.

Funciones de personalización de sesiones para una gestión eficiente de las pestañas.

Limitaciones de Tablerone

Por ahora solo funciona en Google Chrome.

El modo de suspensión automático puede provocar interrupciones inesperadas.

Precios de Tablerone

Gratis con la opción de hacer una donación a la plataforma.

Valoraciones y reseñas de Tablerone

Product Hunt : 4,7/5 (más de 15 reseñas)

AlternativeTo: 5/5 (menos de 10 reseñas)

3. tabXpert

Cada pestaña abierta en tu navegador consume una parte de la memoria del sistema y sobrecarga tu CPU. ¿Por qué no mejorar tu experiencia de navegación y aumentar el rendimiento con tabXpert?

Esta plataforma te permite crear sesiones de navegación dedicadas, también llamadas entornos de trabajo. Cada sesión consta de pestañas activas, un historial de pestañas cerradas y marcadores. Como todo se guarda automáticamente, siempre puedes continuar donde lo dejaste.

Utiliza la herramienta de arrastrar y soltar para reorganizar las pestañas dentro de las sesiones. Comparte enlaces con tus compañeros de trabajo y utiliza atajos de teclado para cambiar de pestaña y mejorar tu productividad. Incluso puedes importar marcadores de Google Chrome y aplicar filtros y etiquetas para organizarlos.

Otra función que te encantará es la sincronización en la nube: haz una copia de seguridad de tus datos y accede a ellos desde cualquier dispositivo con compatibilidad. La herramienta te ofrece interfaces emergentes, pestañas y ventanas para una mayor flexibilidad.

Las mejores funciones de tabXpert

El diseño de arrastrar y soltar hace que la gestión de pestañas sea muy sencilla.

El guardado automático evita la pérdida de páginas, incluso con muchas pestañas en una sola ventana.

La sincronización en la nube crea un proceso más fluido con su gestor de marcadores.

Interfaces emergentes, pestañas y ventanas.

Limitaciones de tabXpert

La experiencia del usuario podría mejorarse en comparación con algunas de las mejores alternativas de esta lista.

No hay opción para arrastrar pestañas a diferentes sesiones en el modo de búsqueda.

Precios de tabXpert

tabXpert Free

tabXpert Pro: desde 2,50 $ al mes.

Valoraciones y opiniones de tabXpert

Estadísticas de Chrome : 4,45/5 (más de 200 opiniones)

AlternativeTo: 4,5/5 (menos de 5 reseñas)

4. Trello

Trello no es un simple organizador de pestañas, sino una potente herramienta de productividad que ayuda a organizar tareas y se basa en tres conceptos sencillos: tableros, listas y tarjetas.

Las tableros se pueden utilizar para agrupar tareas según sus estados, como pendientes, en curso o completadas. Las listas representan las diferentes fases de tus tareas, y las tarjetas permiten mover tareas específicas entre listas y tableros para facilitar la navegación y optimizar el flujo de trabajo. Añade enlaces a las tarjetas y deshazte de esas pestañas que te distraen.

Trello también puede ser el lugar perfecto para crear un hub de información para tu equipo: guarda los documentos importantes en un solo lugar y permite que tu personal acceda a ellos con solo unos clics.

Con las más de 200 integraciones de Trello y una amplia colección de plantillas, podrás llevar tu productividad a nuevos niveles. ?

Las mejores funciones de Trello

Gestión avanzada de tareas mediante tableros, listas y tarjetas.

Hub de información personalizable

Más de 200 integraciones

Varias plantillas para organizar el trabajo.

Limitaciones de Trello

Falta de personalización avanzada para las tareas.

La interfaz de usuario puede parecer desordenada.

Precios de Trello

Free

Estándar : 5 $ al mes por usuario

Premium : 10 $ al mes por usuario

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario.

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 22 500 opiniones)

5. Partizion

¡Despídete de las sesiones de navegación dispersas con Partizion, un organizador de pestañas de primera categoría con funciones de autoguardado! La plataforma te permite separar los proyectos personales y laborales creando entornos de trabajo individuales para cada uno de ellos.

Puedes crear colecciones agrupando las pestañas en uso dentro de cada entorno de trabajo. Por ejemplo, nombra una colección «Herramientas de trabajo» y añade todas las pestañas necesarias para tu trabajo. De esta manera, ordenarás tu navegador y disfrutarás de una interfaz limpia y una mayor productividad.

Partizion ofrece vistas personalizadas: utiliza listas, tableros Kanban o cuadrículas para revisar los entornos de trabajo y las colecciones desde diferentes perspectivas. La plataforma incluye opciones eficientes de etiquetado y filtrado para facilitar la búsqueda sin estrés.

Las mejores funciones de Partizion

Vistas personalizadas para una organización sencilla.

Sincronización perfecta entre dispositivos.

Autoguardado de sesiones

Añadir etiquetas y filtros

Límites de Partizion

Opciones de personalización limitadas.

No hay versión gratuita.

Precios de Partizion

Starter : 6 $ al mes

Pro: 8 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Partizion

Product Hunt: 5/5 (menos de 5 reseñas)

6. Cluster

Cluster es un gestor de pestañas y ventanas, nos referimos a ventanas del navegador, por supuesto.

Resulta muy útil cuando utilizas diferentes conjuntos de pestañas para objetivos distintos y no quieres sobrecargar tu sistema.

Supongamos que estás buscando ideas para renovar la oficina y trabajando en un proyecto de diseño de aplicaciones al mismo tiempo. Las docenas de pestañas abiertas no solo desencadenan confusión, sino que también pueden aumentar tus niveles de estrés.

Con Cluster, tienes la opción de agrupar tus pestañas en ventanas separadas y gestionarlas desde una única interfaz. Arrastra y suelta pestañas entre ventanas, utiliza diferentes métodos de clasificación, guarda ventanas para su uso futuro y suspende pestañas cuando no las estés utilizando.

Aunque Cluster solo se puede utilizar en Chrome, sigue disfrutando de flexibilidad gracias a sus capacidades de sincronización en la nube. La plataforma de gestión de pestañas infinitas también ofrece compatibilidad con exportaciones e importaciones para facilitar la colaboración, así como herramientas de búsqueda y filtrado para una navegación fluida.

Las mejores funciones de Cluster

Gestiona las ventanas y pestañas de Chrome.

Diseño de arrastrar y soltar

El administrador de marcadores proporciona sincronización en la nube.

Suspensión de pestañas para liberar memoria.

Limitaciones del clúster

Retrasos ocasionales con las funciones de importación/exportación.

No ofrece copias de seguridad para las ventanas guardadas.

Precios por clúster

Licencia gratuita

Licencia completa: 9,80 $.

Valoraciones y reseñas de Cluster

Estadísticas de Chrome: 4,5/5 (más de 650 opiniones)

7. Sesión Buddy

¿Necesitas ayuda para gestionar sesiones largas de Chrome? ¿Por qué no dejas que SessionBuddy te eche una mano? ?

Esta extensión de Chrome para la productividad evita el desorden en el navegador y mantiene tus sesiones organizadas.

Al iniciar la extensión, verás tu sesión actual con todas las pestañas abiertas. Pulsa el botón Guardar en la esquina superior derecha y tu sesión aparecerá en Sesiones guardadas en el menú de la parte izquierda de la pantalla. Asigna un nombre a la sesión para facilitar la navegación.

Repite estos pasos para cada sesión que quieras guardar. Cuando la lista de sesiones se acumule, utiliza la barra de búsqueda situada en la esquina superior izquierda de la pantalla para localizar la que estás buscando.

Elige si mostrar u ocultar las URL de las pestañas y utiliza opciones de clasificación como Por título o URL para una organización impecable.

El administrador de pestañas y marcadores te permite realizar copias de seguridad (descargando un archivo JSON), exportar e importar sesiones. Ten en cuenta que debes iniciar las copias de seguridad debido a los límites de seguridad del navegador.

Las mejores funciones de Session Buddy

Facilidad de uso

Varias funciones de clasificación para el trabajo desde muchas pestañas.

Copia de seguridad sin esfuerzo

Opciones de exportación/importación

Limitaciones de Session Buddy

Sin copia de seguridad en la nube, lo que puede provocar la pérdida de sesiones activas.

No hay opción para restaurar grupos de pestañas.

Precios de Session Buddy para sesiones

Gratis, gratuito/a, con la opción de donar dinero para apoyar la plataforma.

Valoraciones y reseñas de Session Buddy durante las sesiones

Product Hunt: 4,5/5 (más de 5 reseñas)

8. HiTabs

Te presentamos HiTabs, una cómoda plataforma para organizar pestañas, marcadores y enlaces. A diferencia de muchas otras plataformas que hemos comentado, esta no es una extensión, sino un sitio web. Por lo tanto, no estás limitado a un navegador específico.

HiTabs te permite clasificar tus pestañas en función de categorías como navegación laboral y privada. Utiliza la interfaz de arrastrar y soltar para mover pestañas y crear un espacio de trabajo personalizado.

Lo que hace que HiTabs sea tan práctico es la opción de importar marcadores desde los principales navegadores y sitios web de marcadores sociales, lo que facilita enormemente la configuración inicial. Otra opción que te encantará es la posibilidad de crear un código corto para el trabajo en equipo. Te permite compartir tus pestañas con otros usuarios o añadir a tu navegador grupos de pestañas creados por otros.

Las mejores funciones de HiTabs

Compatible con varios navegadores.

Interfaz de arrastrar y soltar

Importación del administrador de marcadores

Códigos cortos para el uso compartido de pestañas

Limitaciones de HiTabs

Solo disponible al registro.

No tiene extensión para el navegador y solo funciona en su propia aplicación.

Precios de HiTabs

Free

Valoraciones y reseñas de HiTabs

Aún no hay opiniones disponibles.

9. TabCloud

Ir y venir entre sesiones puede resultar agotador, no solo para ti, sino también para tu sistema. TabCloud pone fin a esto guardando tus sesiones de ventanas. Ábrelas cuando te resulte más conveniente para facilitar la navegación.

Puedes acceder a las pestañas directamente desde la extensión, guardar las sesiones actuales, restaurar las anteriores y mover las pestañas arrastrándolas y soltándolas.

Esta extensión es una excelente opción para ti si formas parte de un equipo híbrido o tiendes a cambiar de dispositivo con frecuencia. Con TabCloud, puedes acceder a las sesiones de ventana guardadas desde cualquier dispositivo: todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión, abrir la extensión y pulsar el signo más para restaurarlas.

Las mejores funciones de TabCloud

Guarda las sesiones de las ventanas con unos pocos clics.

Diseño de arrastrar y soltar

Te permite acceder a sesiones guardadas desde múltiples dispositivos.

Limitaciones de TabCloud

Problemas ocasionales con el inicio de sesión

No hay forma de restaurar las pestañas eliminadas.

Precios de TabCloud

Free

Valoraciones y reseñas de TabCloud

Chrome Web Store: 4,4/5 (más de 2000 reseñas)

¡Conviértete en un maestro de la organización con estas alternativas a Workona!

Según las conclusiones de la Conferencia CHI 2024 sobre Factores Humanos en Sistemas Informáticos, el desorden en la navegación puede provocar una sobrecarga de información, perturbar su concentración y causar una enorme caída de la productividad. Las alternativas a Workona que hemos enumerado le ayudarán sin duda a evitar caídas de productividad debidas al desorden o al agotamiento del sistema.

¿Aún no te decides? ClickUp puede ser una excelente opción predeterminada para cualquiera que desee crear un entorno centralizado para documentos, tareas, listas de tareas pendientes y múltiples flujos de trabajo.

Crea una cuenta gratuita para explorar la plataforma.