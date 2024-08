10 kostenlose Vorlagen für Gewohnheits-Tracker in Google Sheets & ClickUp

Die meisten von uns wissen, was wir tun sollten, um uns ein ausgeglichenes Leben aufzubauen. Es geht ungefähr so:

Regelmäßig Sport treiben. Tauschen Sie Junkfood gegen gesunde, selbst gekochte Mahlzeiten. Trinken Sie Wasser. Genügend Schlaf bekommen. Schränken Sie unsere Zeit in den sozialen Medien ein. Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Lieben. Lernen und wachsen Sie weiter. 🌻

Aber tun wir diese Dinge immer?

Hmmm ... nicht so sehr. Trotz der besten Absichten kann es schwieriger sein, gute Gewohnheiten beizubehalten, als es klingt, und schlechte Gewohnheiten schleichen sich schnell wieder ein.

Hier kommen die Vorlagen für Gewohnheitstracker ins Spiel. Wenn Sie Gewohnheiten verfolgen, sind sie leichter zu verwalten. Und ehe du dich versiehst, sind deine brandneuen Gewohnheiten - sagen wir es mal so - zur Gewohnheit geworden, sodass du nicht mehr darüber nachdenken musst. 🤩

Sehen wir uns an, wie eine Vorlage für einen Gewohnheitstracker Ihnen dabei helfen kann, diese Gewohnheiten zu entwickeln und zu erhalten gesunden Gewohnheiten . Anschließend stellen wir Ihnen einige Ideen für Gewohnheits-Tracker vor, mit denen Sie Ihre Ziele Schritt für Schritt erreichen können.

Was ist eine Vorlage für einen Habit Tracker?

Eine Vorlage für einen Gewohnheitstracker hilft Ihnen dabei, sich Ziele zu setzen und diese Ziele dann in kleine Aktionen aufzuteilen, die Sie regelmäßig durchführen können, um positive Veränderungen zu erreichen.

Gewohnheits-Tracker helfen Ihnen, eine Dynamik aufzubauen, indem sie Sie daran erinnern, welche Aktionen Sie jeden Tag durchführen sollten. Ein bisschen wie zielverfolgungs-Apps sie bieten eine visuelle Momentaufnahme Ihres Fortschritts, halten Sie auf dem Laufenden und helfen Ihnen, sich schnell wieder zu orientieren, wenn Sie vom Weg abgekommen sind.

Sie motivieren Sie zum Weitermachen, bis diese neuen, positiven Gewohnheiten in Ihrem Alltag verankert sind - was etwas länger dauern kann als die allgemein akzeptierten 21 Tage .

Sie können eine Vorlage für einen wöchentlichen Gewohnheits-Tracker verwenden, um Ziele für eine Woche zu setzen, einen 30-Tage-Gewohnheits-Tracker, um die Zielsetzung für einen ganzen Monat zu unterstützen, oder einen jährlichen Gewohnheits-Tracker für ein ganzes Jahr - oder darüber hinaus.

Verwenden Sie die Vorlagen für Gewohnheits-Tracker auch für Projekte zur Selbstfürsorge, wie z. B. die Erhöhung der Wasseraufnahme, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln oder regelmäßige Pausen während des Arbeitstages. Oder verwenden Sie sie, um sich zu helfen prioritäten für Ihre Arbeit zu setzen sparen Sie für einen Traumurlaub, oder nehmen Sie sich Zeit, um endlich ein Buch zu schreiben, ein paar Seiten nach der anderen. 📚

Ganz gleich, wie man es anwendet, die Verwendung eines Habit-Trackers zur Verwaltung von Aufgaben ist eine der produktivsten Dinge, die Sie tun können .

Was macht eine gute Habit-Tracker-Vorlage aus?

Die beste gewohnheits-Tracker-Apps und Vorlagen haben bestimmte Dinge gemeinsam:

Sie sind einfach und leicht zu bedienen

Ihr Format passt zu Ihnen - egal, ob es sich um eine gut gestaltete Tabelle mit Daten, einen Mini-Gewohnheitstracker für die Handtasche oder das Portemonnaie, einen Bullet-Journal-Gewohnheitstracker mit verschiedenen Farben für unterschiedliche Ziele oder einen kreisförmigen Gewohnheitstracker handelt, der von einem Tag auf den nächsten übergeht

Sie ermöglichen es Ihnen, Dinge abzuhaken, wenn Sie sie erledigt haben, entweder elektronisch oder auf einem ausdruckbaren Planer, so dass Sie ein tägliches Erfolgserlebnis haben ✅

Sie helfen beiprioritätenmanagement damit Sie sich immer auf das Wesentliche konzentrieren können

Sie funktionieren neben allen anderendigitale Planer die Sie verwenden, umihr Arbeitspensum zu bewältigen ## 10 Habit-Tracker-Vorlagen für das Jahr 2024

Ganz gleich, welches Ziel Sie verfolgen, es gibt eine Vorlage für einen Gewohnheits-Tracker für Sie. Vielleicht haben Sie sich vorgenommen, einen Monat lang jeden Tag einen potenziellen Neukunden anzurufen. Oder vielleicht arbeiten Sie auf ein längerfristiges Ziel hin, wie z. B. die Vorbereitung auf einen Marathonlauf. (Dafür können Sie einen Gewohnheits-Tracker für 100 Tage verwenden.) 🏃

Viele Vorlagen für Gewohnheitstracker gibt es inzwischen in digitaler Form. Wenn du aber lieber mit einer gedruckten Kopie arbeitest, kannst du dir eine der kostenlosen Vorlagen für Gewohnheits-Tracker ausdrucken, die es im Internet gibt, und sie nach Belieben mit Motivationsaufklebern versehen.

Schauen wir uns einige der besten Optionen an, die heute online verfügbar sind.

1. ClickUp Vorlage für persönlichen Gewohnheits-Tracker

Setzen Sie gesunde neue Gewohnheiten Schritt für Schritt um - mit der ClickUp Personal Habit Tracker Template

Die ClickUp Persönlicher Gewohnheits-Tracker ist eine kostenlose Vorlage zur Verfolgung von Gewohnheiten, die Ihnen hilft, Ihre täglichen Aktivitäten zu meistern und gesunde Gewohnheiten zu unterstützen, während Sie auf Ihre Ziele hinarbeiten.

Beginnen Sie mit einer ClickUp-Doku oder Klebezettel auf einem ClickUp Whiteboard, um Ihre Ziele zu identifizieren. Machen Sie dann ein Brainstorming über die Gewohnheiten, die Sie einführen müssen, um sie zu erreichen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Ihre wahren Prioritäten sind, können Sie eine vorlage zur Prioritätensetzung kann Ihnen dabei helfen, sich darüber klar zu werden.

Erstellen Sie für jede Gewohnheit, die Sie verfolgen wollen, eine Aufgabe. Das kann alles sein, von "jeden Tag 10 Minuten meditieren" bis "dreimal pro Woche lernen" Legen Sie für jede Aufgabe einen Zeitplan fest, indem Sie Meilensteine damit Sie Miniziele haben, auf die Sie hinarbeiten können, und verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für kleinere, regelmäßige Aufgaben, z. B. 15 Seiten lesen oder jeden Tag 10 000 Schritte gehen.🚶

Verwenden Sie die Statusfelder "Offen" und "Erledigt" sowie den Fortschrittsbalken, um zu sehen, wie Sie bei einzelnen Aufgaben vorankommen. Entscheiden Sie dann, wie Sie Ihren Gesamtfortschritt verfolgen möchten - wählen Sie aus einer Tabelle oder eine Listenansicht. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Arbeit zu erledigen Vorlage

Erledigen Sie erfolgreich alle anstehenden Aufgaben mit der ClickUp Aufgabenvorlage

Die ClickUp Arbeit zu erledigen Vorlage hilft Ihnen, Ihre Aufgaben schnell, effizient und in der richtigen Reihenfolge zu erledigen, und schafft so gute Gewohnheiten, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen. 🌈

Diese Planervorlage unterteilt jede große Aufgabe in kleinere, leichter zu bewältigende Teilaufgaben, die jeweils mit einem Fälligkeitsdatum versehen sind. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben zu priorisieren, damit Sie immer zuerst an den wichtigsten Aufgaben arbeiten, und ermöglicht es Ihnen, alles mithilfe eines flexiblen Kanban-Tafel . Und wenn noch andere Personen beteiligt sind, können Sie anderen Aufgaben zuweisen, indem Sie ClickUp-Automatisierungen .

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern wie "Aufgabentyp", "Häufigkeit" und "Wichtige Notizen", und verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" oder "Abgebrochen".

Sie können alle Ihre Aufgaben in der Aufgabenlistenansicht sehen. Verwenden Sie die Vorlage als Wochenplaner in Weekly Kalenderansicht oder verwenden Sie sie als Vorlage für einen monatlichen Gewohnheitstracker in der monatlichen Kalenderansicht. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Täglich zu erledigende Dinge Vorlage

Diese klassische ClickUp-Vorlage für tägliche Aufgaben macht es einfach, Aufgaben und deren Fortschritt zu verfolgen

Die ClickUp Vorlage für täglich zu erledigende Dinge ist ein Tracker für tägliche Gewohnheiten - denn tägliche Gewohnheiten helfen Ihnen, langfristige Ziele zu erreichen.

Verwenden Sie Checklisten und benutzerdefinierte Felder wie Kategorien, Arbeitspensum und Fortschritt, um sicherzustellen, dass Sie jeden Tag nichts vergessen. Sortieren Sie Aufgaben nach ihrem Fälligkeitsdatum und ordnen Sie sie nach Prioritäten, damit Sie wissen, worauf Sie sich zuerst konzentrieren müssen.

Mit dieser einfachen Vorlage für Gewohnheitslisten können Sie auch Aufgaben abhaken, wenn Sie sie erledigt haben. Anschließend können Sie sie ausblenden - oder sie offen und sichtbar lassen, wenn Sie das möchten. Wenn Sie Ihre erledigten Aufgaben sehen, haben Sie oft ein Erfolgserlebnis. ✅

In der Board-Ansicht sehen Sie schnell, was noch zu tun ist und was bereits erledigt wurde, so dass Sie immer wissen, wo Sie im Gesamtbild stehen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Kalender To Do Liste Vorlage

Sehen Sie alle Ihre Aufgaben für jeden Tag auf der ClickUp Calendar To-Do List Template

Die ClickUp Kalender Aufgabenliste Vorlage eignet sich besonders gut, wenn du mit mehreren Aufgaben jonglierst und nicht genau weißt, wo du anfangen sollst. Diese kostenlose Vorlage für einen Gewohnheitstracker zeigt Ihnen alle Ihre Aufgaben in einem Zeitleistenformat, sodass Sie leicht erkennen können, was Sie tun müssen.

Wenn Sie dann loslegen wollen, können Sie die Details jeder Aufgabe aufschlüsseln. Benutzerdefinierte Attribute wie Kategorie, Rolle, Ressourcen und Produktivitätsstufe zeigen Ihnen genau, womit Sie arbeiten und was Sie erreichen müssen.

Sie können Ihre Aufgaben auch nach einigen dieser Attribute ordnen, z. B. nach Kategorie und Rolle, so dass Sie ähnliche Aufgaben zusammen bearbeiten können, wenn Sie möchten. Wenn Sie fertig sind, ändern Sie einfach den Status von Offen auf Erledigt.

Sie können diese Vorlage als täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Gewohnheits-Tracker verwenden, je nachdem, wie weit im Voraus Sie planen möchten. 🗓️ Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Persönlicher Entwicklungsplan Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihren Entwicklungsplan aufzulisten und zu visualisieren

Kontinuierliche persönliche Entwicklung ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Entwicklung - und der Entwicklung Ihrer Karriere. Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus, indem Sie Ihre Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten kennenlernen und dann planen, wie Sie sich am besten weiterentwickeln können.

Die ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan hilft Ihnen, genau das zu tun. Es ist ein persönlicher und professioneller Ziel-Tracker und Projektplaner, der Ihnen hilft ziele zu setzen und organisieren Sie Ihre Aufgaben, wobei Sie mögliche Hindernisse berücksichtigen. Dann können Sie Ihren Fortschritt in Richtung dieser Ziele messen.

Mehrere Aufgabenstatus wie "Nicht auf dem richtigen Weg", "Auf dem richtigen Weg" und "Ziel erreicht" sorgen dafür, dass Sie konzentriert und motiviert bleiben. Und benutzerdefinierte Attribute wie die Möglichkeit, einen Verantwortungspartner zu wählen, tägliche Mindestziele festzulegen und Erfolge und Errungenschaften zu feiern, bringen Sie weiter. 🏆

Die PD pro Quartal Board-Ansicht zeigt Ihnen Ihre persönlichen Entwicklungsplan für alle drei Monate. Sie können auch Ihren Zufriedenheitsgrad für jede Aufgabe messen, indem Sie eine Anzahl von Herzen von fünf für das benutzerdefinierte Feld "Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Fortschritt?" auswählen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Täglicher persönlicher Zeitplan für Kinder Vorlage

Schaffen Sie schon früh Routine und Struktur mit der ClickUp Daily Personal Schedule for Kids Template

"Hast du dir die Zähne geputzt, dein Bett gemacht und deine Hausaufgaben gemacht?" Alle Eltern kennen diese Art von täglichen Aufgaben - und wissen, wie schwierig es manchmal sein kann, Kinder dazu zu bringen, sie zu erledigen. Legen Sie schon früh gute Gewohnheiten fest und machen Sie es sich (und Ihren Kindern) leichter mit der ClickUp Täglicher persönlicher Zeitplan für Kinder .

Diese Vorlage wurde ursprünglich für Kinder entwickelt, die von zu Hause aus lernen. Sie kann aber auch leicht angepasst werden, um gute Gewohnheiten für Kinder zu entwickeln, die die Schule besuchen. Es ist ein visuelles, kinderfreundliches Werkzeug, das Struktur bietet und ihnen genau zeigt, was sie jeden Tag und wann tun müssen - mit hilfreichen Erinnerungen, wenn sie gebraucht werden.

Zeitblöcke für Hausaufgaben, Familienzeit und lustige Aktivitäten sorgen für ein ausgewogenes Gleichgewicht, so dass die Kinder produktiv und zufrieden sind. Sie können zusätzliche Aufgaben hinzufügen, die sie erledigen müssen, z. B. Zähne putzen oder das Bett machen. 🛏️

Es dient sogar als Stimmungsaufzeichnung und fördert die persönliche Interaktion mit benutzerdefinierten Feldern wie "Wie war dein Tag?", "Was hat dich heute zum Lächeln gebracht?" und "Gibt es irgendetwas, worüber du unter vier Augen sprechen möchtest?" Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Persönliche Produktivität Vorlage

Nutzen Sie ClickUp für Ihre persönliche Produktivität mit dieser Vorlage

Verabschieden Sie sich von der Überforderung und bringen Sie Ordnung in Ihr Leben mit ClickUp's persönliche Produktivitätsvorlage .

Legen Sie Ihre längerfristigen Ziele fest und planen Sie dann kleinere Aufgaben, die Sie auf dem Weg zu diesen Zielen unterstützen. Setzen Sie Prioritäten für Ihren Tag, von der morgendlichen Meditation bis hin zu Ihren Besprechungen und der Planung Ihrer Mahlzeiten, je nachdem, was Ihnen am wichtigsten ist, damit Sie konzentriert und motiviert bleiben.

Ändern Sie Aufgaben von "Zu erledigen" in "Erledigt", während Sie sie abarbeiten - oder verwenden Sie spezifischere benutzerdefinierte Status wie "Mahlzeiten geplant", "Auf dem Fleischmarkt kaufen" und "Geschafft", um jeden Schritt zu verfolgen. Verwenden Sie die Zeiterfassungs-App, um genau zu sehen, wie viel Zeit Sie für eine Aufgabe aufwenden und eine Gantt-Diagramm um zu sehen, wie weit Sie noch von der Fertigstellung entfernt sind. Dann können Sie entscheiden, wo Sie Ihren Plan eventuell anpassen müssen.

Diese kostenlose Vorlage für den Gewohnheits-Tracker hilft Ihnen auch dabei, wiederkehrende Aufgaben einzurichten. Legen Sie beispielsweise eine Aufgabe fest, die Sie daran erinnert, im Laufe des Tages regelmäßig Pausen zu machen, damit Sie produktiv bleiben. 💪 Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp SMART Goals Vorlage

Verwenden Sie die SMART Goals-Vorlage von ClickUp, um Ihre Ziele in einem überschaubaren System zu organisieren, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt

Die besten Ziele sind SMART-Ziele, d. h. sie sind spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden.

Die ClickUp SMART Goals Vorlage hilft Ihnen, sich über all diese Elemente Ihrer Ziele klar zu werden und sie in weitaus überschaubarere Teile zu zerlegen. Mit kleineren Meilensteinen, die Sie anstreben, ist es einfacher, motiviert und konzentriert zu bleiben.

Die Vorlage regt Sie auch dazu an, sich eingehender mit Ihren Zielen zu befassen und mögliche Hindernisse zu erkennen, die sich Ihnen in den Weg stellen könnten. So regen beispielsweise benutzerdefinierte Felder wie "Warum setze ich mir dieses Ziel gerade jetzt?" und "Verfüge ich über die erforderlichen Fähigkeiten, um dieses Ziel zu erreichen?" sowie "Höhe des erforderlichen Aufwands" zum Nachdenken an - und sorgen dafür, dass Sie sich die richtigen Ziele zur richtigen Zeit setzen. 🚦

Hilfreiche Statusmeldungen wie "Nicht auf dem richtigen Weg", "Auf dem richtigen Weg" und "Erledigt" zeigen Ihnen, wie Sie vorankommen, und warnen Sie, wenn Sie Korrekturmaßnahmen ergreifen müssen, um Ihr Ziel zu erreichen. Diese Vorlage herunterladen

9. Google Sheets Gewohnheits-Tracker Tabellenvorlage von Hellometrics

über Hellometrische Daten Die Google Sheets Habit Tracker-Vorlage wurde entwickelt, um Geschäftsinhabern oder Bloggern dabei zu helfen, wiederkehrende Aufgaben zu verfolgen, aber jeder kann sie nutzen, um gute Gewohnheiten zu etablieren.

Verwalten Sie Ihre Arbeitsroutine, indem Sie Aufgaben einrichten, die zu bestimmten Zeiten zu erledigen sind, z. B. täglich, ein- oder zweimal pro Woche oder einmal im Monat. Sie können die Vorlage an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.

Haken Sie dann die erledigten Aufgaben ab. Wenn Sie sie abhaken, erhalten Sie ein schönes Bild, das Ihnen ein Erfolgserlebnis vermittelt. Und wenn Sie eine Zusammenfassung sehen möchten, können Sie auf der Registerkarte "Fortschritt" sehen, wie oft Sie die einzelnen Aufgaben erledigt haben - so bleiben Sie auf dem Laufenden, falls Sie sich gedrückt haben. 👀 Diese Vorlage herunterladen

10. Google Sheets Habit Tracker Tabellenkalkulation Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Diese Google Sheets-Vorlage für den Gewohnheits-Tracker ist ein einfaches und benutzerfreundliches Dokument, in dem Sie Ihre Aufgaben - oder die Gewohnheiten, an denen Sie arbeiten möchten - zusammen mit einem Fälligkeitsdatum und einer Uhrzeit auflisten können. Sie können den wöchentlichen oder monatlichen Gewohnheits-Tracker wie eine wiederkehrende Aufgabe angeben und dann den Status von "Unvollständig" in "Erledigt" ändern, wenn die Aufgabe erledigt ist.

Sie müssen für ein Template.net-Abonnement bezahlen, bevor Sie diese Gewohnheits-Tracker-Vorlage im Google Sheets- oder Excel-Format herunterladen können. Wenn Sie das getan haben, können Sie die Vorlage bearbeiten und ausdrucken, und sie wird Ihnen helfen, sich selbst gegenüber verantwortlich zu bleiben. 📝 Diese Vorlage herunterladen

Erreichen Sie Ihre Ziele mit Habit-Tracker-Vorlagen, die für Sie arbeiten

Jeder Mensch braucht etwas, das er anstrebt, sei es beruflicher Erfolg, gute Gesundheit, finanzielle Nachhaltigkeit - oder eine Kombination davon. Das Erreichen solcher Ziele geschieht jedoch nicht über Nacht. Sie sind das Ergebnis guter Gewohnheiten, die man immer wieder anwendet, auch wenn das Leben einem in die Quere kommt.

Tools wie Vorlagen für Gewohnheits-Tracker helfen uns dabei, uns darüber klar zu werden, was wir erreichen wollen, und erinnern uns jeden Tag daran, was wir tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie sorgen dafür, dass wir uns trotz aller Ablenkungen konzentrieren können. Wenn wir unsere Fortschritte klar sehen können, motiviert uns das zum Weitermachen. 🙌

Die kostenlosen Vorlagen für Gewohnheits-Tracker von ClickUp gehören zu den besten, die online verfügbar sind. Wie alle ClickUp-Vorlagen sind sie einfach zu handhaben, lassen sich an Ihre Bedürfnisse anpassen und helfen Ihnen dabei ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren wie nie zuvor. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und erhalten Sie Zugang zu unserer großen Auswahl an Vorlagen für Gewohnheits-Tracker und vielem mehr. Es war noch nie so einfach, Ihr Geschäft - und Ihr Leben - zu managen.