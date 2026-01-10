Wir haben die 10 besten KI-Tools für Produktmanager im Jahr 2026 getestet

Das explosive Wachstum der KI-Branche hat fast die ganze Welt im Sturm erobert. Die entwickelten Tools revolutionieren bereits bestehende Branchen, steigern die Effizienz von Produktmanagern und versprechen, völlig neue Berufsfelder aus dem Nichts zu schaffen. Doch bei buchstäblich Tausenden von verfügbaren Tools, zu denen jede Woche neue hinzukommen, ist es schwer, sich nicht überfordert zu fühlen.

Deshalb haben wir viel Zeit investiert und die 10 effektivsten KI-Tools gefunden, die jeder Produktmanager in seinen täglichen Workflow integrieren sollte!

Wir haben recherchiert und die KI-Tools für Produktmanager gefunden, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern, effektiver mit Ihrem Team kommunizieren und bessere Produkte auf den Markt bringen können.

Ganz gleich, ob Sie daran arbeiten, Ihren Produktentwicklungsprozess zu verbessern, Produktanforderungsdokumente für ein neues Feature zu erstellen oder einfach nur Ihre Fähigkeiten als Produktmanager zu verbessern – diese Tools unterstützen und optimieren Ihre Prozesse bei jedem Schritt!

1. ClickUp – Am besten geeignet für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und Produktivität

ClickUp ist ein All -in-One-Projektmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um Einzelpersonen und Teams jeder Größe in verschiedenen Branchen dabei zu helfen, ihren Workflow zu optimieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die allgemeine Effizienz bei der Arbeit zu steigern.

Was ClickUp zu einem der besten und mit der besten Bewertung versehenen Produktmanagement-Tools auf dem Markt macht, sind seine Anpassungsmöglichkeiten und benutzerfreundlichen Features für die Produktentwicklung, Planung und vieles mehr.

Es bietet eine vollständig anpassbare Plattform sowie Hunderte von erweiterten Funktionen und Vorlagen für die Produktplanung, Produkt-Roadmaps, die Einführung neuer Produktfunktionen und andere wichtige Vorlagen für Produktteams. Dank dieser Flexibilität und der hilfreichen Ressourcen kann jedes Team ClickUp so konfigurieren, dass es seinen komplexen Workflows und individuellen Vorlieben optimal unterstützt wird.

Wie passt ClickUp nun in diese Zusammenstellung von KI-Tools?

Neben der umfassenden Liste an Features von ClickUp bietet die Plattform auch KI-Funktionen und vielfältige Möglichkeiten zur Automatisierung Ihrer Arbeit, darunter:

Workflow-Automatisierung : Sparen Sie wertvolle Zeit, indem : Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie Routineaufgaben basierend auf bestimmten Auslösern und Bedingungen automatisieren . Nutzen Sie die vorgefertigten Automatisierungen oder erstellen Sie eigene, um manuelle Prozesse zu reduzieren und Ihre Workflows sowie Produktentwicklungsprozesse zu beschleunigen.

Intelligente/universelle Suche : Die Universal Search lernt Sie ständig besser kennen, um Ihnen im Handumdrehen personalisiertere und relevantere Suchergebnisse zu liefern. Finden Sie schnell jede Datei, egal ob in ClickUp, einer verbundenen App oder auf Ihrem lokalen Laufwerk – alles von einem Ort aus.

ClickUp AI: Verfassen Sie bessere Texte, verbessern Sie Ihren Schreibstil, fassen Sie lange Texte zusammen und vieles mehr mit : Verfassen Sie bessere Texte, verbessern Sie Ihren Schreibstil, fassen Sie lange Texte zusammen und vieles mehr mit ClickUp AI . Als integraler Bestandteil der ClickUp-Plattform bietet ClickUp AI eine speziell entwickelte Lösung, die das Rätselraten bei der Nutzung von KI für die Arbeit in jeder Rolle überflüssig macht. Diese Funktionalität umfasst über 100 KI-Tools, die für jede Rolle und jeden Anwendungsfall optimiert sind, darunter auch für Produktmanager und Teams. Sehen Sie sich ClickUp AI hier in Aktion an:

Sehen Sie sich ClickUp AI hier in Aktion an:

Das Beste daran: ClickUp lässt sich mit über 1.000 Tools wie GitHub, Slack und Google Kalender integrieren, was die Nutzung für Produktmanager zu einem Kinderspiel macht.

Die besten Features

Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps und vielem mehr ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus über 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit darzustellen, darunter Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm, Whiteboards und sogar eine Formularansicht, um Kundenfeedback zu erfassen

Drag-and-Drop-Funktion : Nehmen Sie einfach und schnell Änderungen in Ihrem ClickUp-Workspace vor. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag-and-Drop, ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Automatisierungsfunktionen : Beschleunigen Sie beliebige Prozesse mit vorgefertigten Automatisierungen und richten Sie benutzerdefinierte Abläufe mit der ClickUp-Automatisierung ein – ganz ohne Programmierkenntnisse

Dokumentation : Speichern Sie wichtige Notizen, wie z. B. Marktforschungsergebnisse und Kundeninformationen, mit : Speichern Sie wichtige Notizen, wie z. B. Marktforschungsergebnisse und Kundeninformationen, mit ClickUp Docs

Ressourcenmanagement : Überwachen Sie Ihre Ressourcen mit der Workload-Ansicht und Dashboards

Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Tools, um Ihre Apps zu konsolidieren und Ihren Workflow zu optimieren

Auf allen Geräten verfügbar : Verfügbar für Desktop, Mobilgeräte (Android- und iOS-App), Sprachsteuerung und Browser-Plattformen

Leitfaden für Produktmanager : Erfahren Sie in diesem ultimativen Leitfaden, wie Sie : Erfahren Sie in diesem ultimativen Leitfaden, wie Sie ClickUp für das Produktmanagement optimal nutzen können

Vorlagenbibliothek: Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jedes Team, darunter : Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jedes Team, darunter Vorlagen für Marktforschung, Produktentwicklung, Softwareentwickler, Kundenfeedback und Produktmarketing

Einschränkungen

Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an den breiten Bereich der Features zu gewöhnen

Noch sind nicht alle Ansichten in der App verfügbar

Preise

Fügen Sie ClickUp AI ganz einfach zu jedem kostenpflichtigen Workspace hinzu – für nur 5 $ pro Mitglied und Monat.

Free Forever-Plan : Kostenloser Free-Plan mit umfangreichen Features

Unbegrenzt : 7 $ pro Monat/Benutzer

Geschäft : 12 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Preis auf Anfrage

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7 von 5 (über 6.954 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (über 3.676 Bewertungen)

Bonus: Tools für das Produktmarketing!

2. Jam – Am besten geeignet als KI-Debugging-Assistent

Identifizieren Sie den Fehler, erhalten Sie den Code zur Behebung und geben Sie ihn an Ihr Team frei – alles über einen einzigen Link mit JamGPT

Jam hat JamGPT auf den Markt gebracht, eines der neuesten KI-Tools, das Produktmanagern dabei helfen kann, die Bedeutung der von ihnen gefundenen Fehler zu verstehen und sogar Lösungen anzubieten, die sie mit ihren Entwicklerteams freigeben können. Auf diese Weise wird ihre Effektivität gesteigert und sie können sich auch an technischen Diskussionen beteiligen.

Die Nutzung der Entwicklerprotokolle, die von der Erweiterung bereits zum Zeitpunkt der Fehlerentdeckung erfasst wurden, macht sie zu einem der wertvollsten Testtools, und JamGPT kann selbst nicht-technischen Produktmanagern Kontext liefern – entweder durch detaillierte Erklärungen oder kurze Zusammenfassungen –, wodurch die Einführung neuer Features in jeder Phase unterstützt wird.

Durch die Integration mit Projektmanagement-Tools wie ClickUp, Slack oder GitHub wird es einfach, Informationen auszutauschen und gemeinsam an der Verbesserung Ihres Produkts zu arbeiten, indem sowohl ein leistungsfähiger KI-Assistent als auch die wertvollen Daten aus der zentralen Fehlermeldungsfunktion genutzt werden.

Die besten Features

Erhalten Sie KI-Vorschläge oder kurze Zusammenfassungen für die meisten Fehler

Bildschirmaufnahmen mit detaillierten Anmerkungen

Kernintegrationen mit Produktmanagement-Tools wie ClickUp

Relevante Konsolenprotokolle und Netzwerkanfragen automatisch erfassen

Freigeben Sie Instant Replays an Ihr Technik-Team

Einschränkungen

Für einige weniger technisch versierte Produktmanager wären die KI-Antworten ungewohnt

Preise

Einzelperson : Free-Plan

Team : 10 $ pro Monat und Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Preisangebote

Kundenbewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 4,7 von 5 (3,4 Tausend positive Bewertungen)

3. ChatGPT – Am besten geeignet zur Optimierung des Produktentwicklungsprozesses

Geben Sie eine Eingabe ein, um beispielsweise mit ChatGPT eine detaillierte Antwort zu erhalten

ChatGPT hat sich zu einem der meistgenutzten tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) für Produktmanager entwickelt, da es relevante Antworten auf die meisten Fragen der Benutzer liefert und so ein deutlich besseres Erlebnis bietet als eine durchschnittliche Abfrage bei einem Suchmaschinenanbieter. Natürlich ist es eine Kunst, das tool dazu zu bringen, die richtigen Antworten zu geben, und Produktmanager, die es ausprobieren, stellen fest, dass die Ergebnisse je nach Qualität ihrer Eingabeaufforderungen variieren.

ChatGPT lässt sich für so viele verschiedene Anwendungsfälle nutzen. Geben Sie einfach benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen ein, um Ihren Produktentwicklungsprozess zu verbessern, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Sie Ihre Kundeninteraktionen optimieren können, und vieles mehr. Es kann sogar dazu verwendet werden, anhand von gesammeltem Kundenfeedback die Bedürfnisse und Probleme Ihrer Kunden zu identifizieren, Ideen für Ihre nächste Produkt-Roadmap zu entwickeln und je nach den Daten, die Sie freigeben, sogar Stimmungsanalysen durchzuführen – was es bei oft mühsamen Aufgaben im täglichen Workflow von Produktmanagern sehr nützlich macht.

Die besten Features

Analysieren Sie Kundendaten oder Nutzungsdaten innerhalb des Produkts, um Kundeninteraktionen zu automatisieren

Ist ein Anbieter von wertvollen Erkenntnissen aus seiner Wissensdatenbank

Lässt sich mit Plugins von Drittanbietern integrieren

Kann eine zugewiesene Rolle übernehmen, um Fragen zu beantworten

Unterstützt das Verfassen von Produktmaterialien, wie z. B. PRDs

Einschränkungen

Die Qualität der Antworten hängt von der Fähigkeit des Benutzers ab, Eingabeaufforderungen zu verfassen

Preise

Free-Plan : Verfügbar

ChatGPT Plus: 20 $ pro Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6 von 5 (über 209 Bewertungen)

Product Hunt: 4,4 von 5 (585 Upvotes)

Schauen Sie sich diese ChatGPT-Alternativen an!

4. Canva – Am besten geeignet für KI-generiertes Grafikdesign

Erstellen Sie Bilder im Handumdrehen mit dem KI-Bildgenerator-Feature von Canva

Canva bietet einen kostenlosen Bildgenerator, der deutlich macht, wie wertvoll er bei den täglichen Aufgaben eines Produktmanagers sein kann. Die Suche nach den richtigen Bildern für Ihre Präsentationen und Unterlagen für Stakeholder-Meetings, Produkteinführungen und so weiter war schon immer schwierig. Oft haben Sie eine Vorstellung davon, was Sie wollen, aber die Bilddatenbanken entsprechen nicht Ihrer Vision.

Dank des KI-gestützten Tools von Canva können Sie nun Ideen generieren und Ergebnisse so lange anpassen, bis Sie das perfekte Bild gefunden haben – ganz nach Ihren Vorgaben, damit Sie stets über einen hochwertigen Inhalt-Kalender verfügen.

Die besten Features

Nutzen Sie die Text-zu-Bild-Generierung

Magischer Radierer zum Entfernen unerwünschter Ablenkungen aus Bildern

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Importieren Sie Bilder ganz einfach in einen Planer für den Inhalt

Übersetzen Sie die von Ihnen erstellten Designs automatisch

Einschränkungen

Die Urheberrechte sind nach wie vor umstritten, seien Sie also vorsichtig mit den Assets für öffentlich zugängliche Materialien.

Preise

Verfügbar im Free-Plan

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7 von 5 (über 4.092 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (über 11.209 Bewertungen)

5. TLDV – Am besten geeignet für die Aufzeichnung und Transkription von Meetings, um Kundenfeedback festzuhalten

Nutzen Sie TLDV, eine GPT-basierte Meeting-Software, um Ihre Online-Meetings aufzuzeichnen, zu transkribieren, wichtige Stellen zu markieren und zu freigeben

Seien wir ehrlich: Im Produktmanagement verbringen Sie einen Großteil Ihrer Zeit in Meetings. Ganz gleich, ob Sie versuchen, Ihre Ideen den Stakeholdern zu präsentieren, oder ob Sie Ihr Entwicklerteam von einem neuen Feature überzeugen wollen.

TLDV ist eine KI-Software, die Ihre Produktivität enorm steigert, indem sie Notizen zu Ihren Meetings macht und diese in übersichtlichen Stichpunkten zusammenfasst.

Es ist äußerst wichtig, dass Sie den Benutzern während Ihrer Interviews Ihre volle Aufmerksamkeit widmen können. Mit TLDV können Sie sich darauf konzentrieren, das Beste aus jeder Unterhaltung herauszuholen, während die KI die mühsame Arbeit des Notizenschreibens für Sie übernimmt.

Die besten Features

Zoom- oder Google Meet-Meetings automatisch aufzeichnen

KI-transkribierte Meeting-Notizen

Automatische Beschreibung von Sprechern und Namen

Integrationen mit HubSpot und Salesforce

Einfach zu bedienende Funktion zum Ausschneiden und Freigeben

Einschränkungen

Längere Videos werden möglicherweise nicht korrekt transkribiert

Preise

Free-Plan : Verfügbar

Pro-Plan: 25 $ pro Benutzer und Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,9 von 5 (über 33 Bewertungen)

Product Hunt: 4,7 von 5 (3,7k Upvotes)

6. Notion – Am besten geeignet zum Zusammenfassen von Notizen und Erstellen von Aktionspunkten

Fassen Sie Aktionselemente und wichtige Erkenntnisse mit KI von Notion zusammen

Notion ist eines der am häufigsten genutzten tools zum Erstellen von Notizen und wurde um einige sehr nützliche KI-Features erweitert, die das bisherige Erlebnis noch verbessern.

Im täglichen Workflow des Produktmanagements bedeutet dies, dass sie Spaß daran haben können, Produkt-Roadmaps und Unternehmens-Wikis zu erstellen, und dabei von einer leistungsfähigen KI unterstützt werden, um besser zu kommunizieren und den Zeitaufwand für wiederholende Aufgaben, wie beispielsweise Zusammenfassungen, zu reduzieren.

Die besten Features

KI-generierte Elemente und Erkenntnisse

Integrieren Sie sie in Produktmanagement-Tools wie ClickUp

Private Team-Spaces

Erweiterte Kontrollen für die Sicherheit

Bearbeitungshistorie der Seite für bis zu 90 Tage

Einschränkungen

Die KI-Komponente ist nicht Teil des Kernangebots und muss separat bezahlt werden.

Preise

Free-Plan : Verfügbar

Plus : 10 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 18 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen : Demo anfordern

KI: 8 $ pro Benutzer zusätzlich/Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7 von 5 (über 4.532 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (über 1.663 Bewertungen)

7. Otter. KI – Am besten geeignet für Notizen zu Meetings und Echtzeit-Transkription

Besprechungsassistent, der Audio aufzeichnet, Notizen schreibt, Folien automatisch erfasst und Zusammenfassungen erstellt.

Otter.AI hebt die Qualität Ihrer Meetings auf ein neues Niveau, indem es Ihnen einen KI-Assistenten zur Verfügung stellt, der Ihre Audioaufnahmen aufzeichnet, Ihre langen Notizen in nützliche Zusammenfassungen umwandelt und sogar geteilte Präsentationsfolien erfasst.

Produktmanager und ihre Teams können sich auf die Produktvision abstimmen, da die KI in der Lage ist, automatisch eine konkrete Zeitleiste aus den in jedem Meeting besprochenen Inhalten zu erstellen.

Die besten Features

KI-gestützte Transkription von Meeting-Notizen

Bietet wichtige Erkenntnisse und Automatisierungen bei den Gliederungen

Erweiterte Such-, Export- und Wiedergabe-Funktionen

Der KI-Assistent nimmt auch dann an Meetings teil, wenn er dreifach gebucht ist

Einschränkungen

Englisch ist die einzige Sprache, die transkribiert werden kann

Preise

Free-Plan : Verfügbar

Pro : 17 $ pro Monat

Geschäft : 30 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Preis auf Anfrage

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,1 von 5 (über 111 Bewertungen)

Capterra: 4,5 von 5 (über 63 Bewertungen)

8. Collato – Am besten geeignet für KI-gestützte Suchmaschinen

Bündeln Sie Ihre verstreuten Informationen an einem Ort und machen Sie Ihre Dokumentation mit Collato leichter zugänglich

Haben Sie Schwierigkeiten, Produktinformationen in den Hunderten von Dokumenten zu finden, die Ihr Team erstellt hat? Collato nutzt maschinelles Lernen und fungiert als kollektives Gehirn Ihres Teams für Alles, was leicht zugänglich und nur einen Klick entfernt sein muss.

Als Produktmanager können Sie die Synchronisierung mehrerer Tools durchführen und sie in einer visuellen Karte integrieren, um Informationen zu bündeln, die sonst oft isoliert bleiben. Das spart Ihnen Zeit, da Ihnen alle relevanten Dateien zur Verfügung stehen, anstatt jedes Mal 30 Minuten zu verlieren, wenn ein wichtiges Dokument für Ihre Produkt-Roadmap verlegt wurde.

Die besten Features

Suchen Sie nach Informationen auf jeder Plattform mit Verbindung

Lässt sich in Tools wie Google Docs oder Confluence integrieren

Übersichtliche visuelle Karten

Relevante Informationen zur semantischen Suchmaschine

Vollständig verschlüsselte Daten

Einschränkungen

Derzeit begrenzte Anzahl an Integrationen

Preise

Free Beta

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8 von 5 (5+ Bewertungen)

Product Hunt: 4,7 von 5 (1,7k Upvotes)

9. Midjourney AI – Am besten geeignet als KI-Kunstgenerator-App

Erstellen Sie KI-Videos, indem Sie einfach Text in Midjourney AI eingeben

Midjourney AI hat sich dank der außergewöhnlichen und in manchen Fällen fast lebensechten Bilder, die es generieren kann, zur zweitbeliebtesten KI-Software nach ChatGPT entwickelt. Es ist in der Lage, jede erdenkliche Eingabe zu verarbeiten und erstaunliche Ergebnisse zu liefern.

Wenn wir uns einer Sache sicher sind, dann ist es, dass Sie mit Ihren Präsentationen und den darin enthaltenen Grafiken einen großartigen Eindruck hinterlassen werden. Diese lassen sich nicht nur wesentlich kostengünstiger erstellen, sondern sind auch ansprechender als das, was durchschnittliche Anbieter von Bilddatenbanken bieten. Ihre Präsentationen werden stets professionell wirken, und jede Produktvision wird für die Betrachter definitiv inspirierender erscheinen.

Die besten Features

Realistische Text-zu-Bild-Generierung

Möglichkeit, selbst kleinste Details in Ihren fertigen Bildern zu ändern

Bekannte Stile der Kunstillustration nachahmen

Technische Kontrolle der Textvorgaben

Einschränkungen

Die Genauigkeit der Ergebnisse hängt davon ab, inwieweit der Benutzer kreative und auch technische Eingabeaufforderungen versteht.

Preise

Kostenlose Testversion : Verfügbar

Basisplan : 10 $ pro Monat

Standard-Plan : 30 $ pro Monat

Pro-Plan: 60 $ pro Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6 von 5 (4+ Bewertungen)

Product Hunt: 4,6 von 5 (1,1k Upvotes)

Schaut euch diese Midjourney-Alternativen an!

10. H2O. KI – Am besten geeignet, um mithilfe von Automatisierung das Kundenverhalten zu verstehen

Erstellen Sie mit H2O KI schnell und einfach Vorhersagemodelle und gewinnen Sie Einblicke in das Kundenverhalten, Marktforschung und andere Daten.

H2O bietet Unternehmen einen einfachen Zugang zur Erstellung eigener Sprachmodelle und KI-Tools und ermöglicht ihnen gleichzeitig, den Datenschutz ihrer Daten zu wahren – ein seit langem diskutiertes Problem im Zusammenhang mit KI-Technologien.

Insbesondere wenn Sie über umfangreiche proprietäre Kundendaten und Markttrends verfügen, wird es mit H2O.AI ganz einfach, Ihre Daten einzuspielen und Ihre eigenen KI-Tools zu erstellen – etwas, das zuvor vielleicht Monate gedauert hätte.

Durch die Optimierung der Prozesse der natürlichen Sprachverarbeitung können Sie sich auf die Entwicklung von Features und die Erstellung von Lösungen für Endbenutzer konzentrieren, die auf den Daten basieren, die Sie im Laufe der Zeit gesammelt haben – das macht die Arbeit des Produktmanagements zum Kinderspiel.

Die besten Features

Erstellen Sie KI-Modelle in wenigen Minuten

Gewinnen Sie Einblicke in das Verhalten der Benutzer und analysieren Sie Kundenfeedback mithilfe von maschinellem Lernen

Wahren Sie den Datenschutz Ihrer Unternehmensdaten und nutzen Sie gleichzeitig die Vorteile des maschinellen Lernens

Erstellen Sie Vorhersagemodelle für die Marktanalyse und erkennen Sie Anomalien in Ihren Datenbanken

Einschränkungen

Der Nutzen ist für Unternehmen größer, die sich in der Phase des Unternehmens befinden oder dieser näher sind

Preise

Demo anfordern

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5 von 5 (über 24 Bewertungen)

Capterra: 4,6 von 5 (über 10 Bewertungen)

Wir sind der Meinung, dass das Zeitalter der KI-Tools gerade erst begonnen hat und wir noch nicht einmal ansatzweise erkennen können, was im kommenden Jahr alles möglich sein wird oder wie wertvoll KI-Tools für das Ressourcenmanagement sind. Diese Tools können Ihnen bei fast jedem Aspekt Ihrer Arbeit helfen. Von der Marktforschung über die Erfassung von Daten zum Kundenverhalten bis hin zur Feinabstimmung Ihrer Botschaften, um Ihre Zielgruppe und potenzielle Kunden anzusprechen – KI-gestützte Tools können Ihre Prozesse verbessern und Ihnen helfen, bessere datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Von der Beschleunigung Ihrer wiederkehrenden Produktmanagement-Aufgaben mit ClickUp über die Einbindung in das Engineering-Team mit Jam bis hin zur Erstellung beeindruckender Illustrationen, wie sie Ihre Designer früher mit Midjourney AI erledigt haben – wir können mit Sicherheit sagen, dass Sie unglaublich produktiv werden, sobald Sie mindestens eines oder mehrere dieser KI-Tools nutzen.

Und ganz gleich, ob Sie in Ihrem Unternehmen allein für die Produktdokumentation verantwortlich sind oder Teil eines größeren Teams sind: ClickUp hilft Ihnen dabei, die Nachverfolgung der wichtigen Aspekte Ihres Produktentwicklungsprozesses zu übernehmen, Ihre Teams aufeinander abzustimmen und Ihre allgemeine Produktivität bei der Arbeit zu steigern. Das ist natürlich erst der Anfang – probieren Sie es selbst aus und nutzen Sie alle fantastischen Features, die es bietet.

Gastautor:

Michael Stroe ist Growth Manager bei Jam, einem Unternehmen, das Tausenden von Teams dabei hilft, hochwertige Software schneller auf den Markt zu bringen. In seiner Freizeit genießt er leckere Burger und gewinnt gerne freundschaftliche UNO-Partien.