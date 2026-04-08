Die Risse in der Betriebsstruktur Ihres Unternehmens zeigen sich meist erst, wenn Sie bereits 35 Mitarbeiter beschäftigen und jede teamübergreifende Entscheidung eine Einladung zum Kalender erfordert.

Laut dem Work Trend Index von Microsoft empfinden 48 % der Mitarbeiter ihre Arbeit als chaotisch und fragmentiert – und dieses Problem verschärft sich nur noch, wenn die Mitarbeiterzahl ohne klare Struktur wächst.

Dieser Leitfaden beschreibt, wie eine Betriebsstruktur für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern aussehen sollte. Er behandelt, welche Organisationsmodelle zu verschiedenen Geschäftstypen passen und wie man das Verhältnis von Führungskräften zu Mitarbeitern so einstellt, dass es nicht zu Burnout führt. Außerdem wird erläutert, wie man verhindert, dass das gesamte System mit steigender Mitarbeiterzahl erstarrt.

Was ist eine Betriebsstruktur?

Eine Betriebsstruktur ist das System, das festlegt, wer wofür verantwortlich ist, wer wem unterstellt ist und wie die Arbeit zwischen Mitarbeitern und Teams fließt. Es ist das lebendige Regelwerk, das bestimmt, wie Ihr Unternehmen Entscheidungen trifft, Informationen austauscht und Mitarbeiter zur Rechenschaft zieht.

Das ist nicht dasselbe wie ein Organigramm. Ein Organigramm ist eine Momentaufnahme – eine visuelle Darstellung Ihrer UnternehmensHierarchie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine Betriebsstruktur ist das lebendige System dahinter: wie Entscheidungen getroffen werden, wie Informationen fließen und wie Verantwortlichkeiten durchgesetzt werden. Sie legt fest, was tatsächlich geschieht, wenn zwei Abteilungen sich nicht einig sind, eine Aufgabe übergeben werden muss oder jemand Neues zum Team stößt.

Bei 20 bis 50 Mitarbeitern existiert diese Struktur in der Regel nicht in dokumentierter Form. Sie existiert nur im Kopf des Gründers oder wird während der Einarbeitung als implizites Wissen weitergegeben.

Diese Lücke ist die Hauptursache für die meisten Skalierungsprobleme bei Unternehmen dieser Größe. 👀

📚 Lesen Sie auch: Was ist die richtige Struktur für das Team Ihres Unternehmens?

Warum sind 20 bis 50 Mitarbeiter ein Wendepunkt für die Unternehmensstruktur?

Bei etwa 20 Mitarbeitern kann der Gründer nicht mehr an jeder Entscheidung beteiligt sein. Bei 30 funktioniert „Frag einfach Sarah“ nicht mehr als Ihr Wissensmanagementsystem. Wenn Sie sich der 50 nähern, benötigen Sie eine mittlere Führungsebene, und funktionsübergreifende Übergaben werden zu täglichen Ereignissen.

Folgendes geht typischerweise schief:

Kommunikationsaufwand: Die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern nehmen mit steigender Mitarbeiterzahl exponentiell zu – ein Team mit 10 Mitarbeitern hat 45 Kommunikationswege, während ein Team mit 50 Mitarbeitern 1.225 hat

Gründerengpass: Ein oder zwei Führungskräfte können nicht jede Entscheidung prüfen, ohne zum schwächsten Glied in der Kette zu werden

Unklare Rollenverteilung: Bei 15 Mitarbeitern übernehmen die Mitarbeiter mehrere Rollen, aber bei 40 Mitarbeitern führen sich Bei 15 Mitarbeitern übernehmen die Mitarbeiter mehrere Rollen, aber bei 40 Mitarbeitern führen sich überschneidende Zuständigkeiten dazu, dass Dinge auf der Strecke bleiben

Compliance-Schwellenwerte: Bestimmte Vorschriften und Pflichten der Berichterstellung – wie beispielsweise das FMLA, das ab 50 Mitarbeitern gilt – treten in Kraft, sobald Sie sich dieser Schwelle nähern oder sie überschreiten

Kulturelle Abweichungen: Ohne eine dokumentierte Struktur nehmen neue Mitarbeiter uneinheitliche Erwartungen von verschiedenen Führungskräften auf

Eine gute Betriebsstruktur sollte in dieser Phase dazu dienen, Reibungsverluste zu beseitigen, statt zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu verursachen.

👉🏽 Unser AI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt genau, wie Sie KI einsetzen können, um die Komplexität in Ihrer Organisationsstruktur zu reduzieren.

Die besten Organisationsstrukturen für Unternehmen mit 20 bis 50 Mitarbeitern

In dieser Phase gibt es keine einzige „richtige“ Organisationsstruktur. Ihre Wahl hängt davon ab, wie Ihre Arbeitsabläufe aussehen und worauf Sie sich konzentrieren möchten. Bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, hier eine kurze Übersicht:

Strukturtyp Am besten geeignet für Entscheidungsgeschwindigkeit Hauptrisiko Funktional Spezialisierte Teams Mittel Silos Flach Kleine, erfahrene Teams Hoch Unklarheit bei Entscheidungen Matrix Funktionsübergreifende Arbeit Mittel Unklarheiten bei den Rollen Hybrid/Divisional Setup bei mehreren Produkten Mittel bis hoch Koordinationsaufwand

Funktionale Organisationsstruktur

Eine funktionale Organisationsstruktur gruppiert Teams nach Fachbereichen wie Technik, Marketing, Vertrieb, Betrieb und Finanzen. Jede Abteilung hat einen Leiter, der dem Gründer oder CEO unterstellt ist. Dies ist bei dieser Größe die gängigste Standard-Lösung, da sie widerspiegelt, wie sich Unternehmen auf natürliche Weise gruppieren, wenn sie Spezialisten einstellen.

Wann es am besten funktioniert:

Klare Spezialisierung: Jedes Team vertieft sein Fachwissen in seinem Bereich

Einfache Verfahren für die Berichterstellung: Jeder kennt seinen Vorgesetzten und seine Abteilung

Einfachere Personalbeschaffung: Stellenbeschreibungen lassen sich klar einer Abteilung zuordnen

Die größte Einschränkung sind funktionale Silos. Wenn ein Kundenproblem die Zusammenarbeit von Marketing, Produktentwicklung und Support erfordert, hat niemand die Verantwortung für den funktionsübergreifenden Workflow.

Flache Organisationsstruktur

Eine flache Struktur bedeutet minimale Führungsebenen, große Führungsspannen (wie viele Mitarbeiter einem Manager unterstehen) und ein hohes Maß an individueller Autonomie. Viele Start-ups beginnen standardmäßig mit einer flachen Struktur – nicht aus bewusster Entscheidung.

Wann es am besten funktioniert:

Vertrauensvolle, erfahrene Teams: Die meisten Mitarbeiter sind erfahren und arbeiten eigenverantwortlich

Schnelle Zyklen: Die Kosten des Wartens auf eine Genehmigung überwiegen das Risiko einer falschen Entscheidung

Kreative oder F&E-intensive Arbeit: Eine starre Hierarchie hemmt die Leistung, die Sie benötigen

Flache Strukturen stoßen bei etwa 30 Mitarbeitern an ihre Grenzen. Ohne klare Eigentümerschaft kommen Entscheidungen zum Stillstand, weil jeder mitreden kann und niemand das letzte Wort hat – Konsenslähmung.

Matrix-Organisationsstruktur

In einer Matrixstruktur berichten Mitarbeiter sowohl an einen Funktionsleiter als auch an einen Projekt- oder Produktmanager. Eine vollständige Matrix ist bei 20 bis 50 Mitarbeitern selten, aber eine vereinfachte Version ist häufiger anzutreffen, als man denkt. Immer wenn jemand aus dem Marketingteam in ein Produktteam „eingebettet“ ist, handelt es sich um eine Matrix-ähnliche Struktur.

Wann es am besten funktioniert:

Projektlastige Unternehmen: Agenturen, Beratungsfirmen oder Produktunternehmen, die mehrere Initiativen gleichzeitig durchführen

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit: Wenn die Arbeit eine tägliche Abstimmung zwischen den Abteilungen erfordert

Das Risiko ist Verwirrung. Ohne klare Definitionen der Rollen führt die doppelte Berichterstellung zu Reibungen hinsichtlich der Prioritäten und der Zuständigkeiten.

Abteilungs- und hybride Organisationsstrukturen

Eine divisionalisierte Struktur organisiert Teams nach Produktlinien, Kundensegmenten oder Regionen statt nach Funktionen.

Reine Abteilungsstrukturen sind bei 20 bis 50 Mitarbeitern selten, da sich Funktionen nicht über Abteilungen hinweg duplizieren lassen. Hybride Modelle werden jedoch immer beliebter – wie beispielsweise ein gemeinsames Betriebsteam, das zwei produktorientierte Teams unterstützt.

Wann es am besten funktioniert:

Unternehmen mit mehreren Produkten: Unterschiedliche Angebote erfordern unterschiedliche Markteinführungsstrategien

Geografische Verteilung: Regionale Teams benötigen lokale Autonomie, um schnell handeln zu können

Das Hauptrisiko ist die Doppelung von Ressourcen. Bei dieser Größe können Sie sich nicht mehrere Full-Stack-Teams leisten, sodass hybride Teams die Koordination erschweren.

📚 Lesen Sie auch: So erledigen Sie eine effektive Organisationsplanung

So bauen Sie eine Betriebsstruktur für Unternehmen mit 20 bis 50 Mitarbeitern auf

Der Aufbau einer Betriebsstruktur ist kein einmaliges Projekt. Es ist eine fortlaufende Aufgabe. Die Reihenfolge ist entscheidend: Definieren Sie zuerst die Struktur und richten Sie dann die Personalbeschaffung, die Entscheidungsfindung und die Workflows daran aus. ✨

Legen Sie Rollen und Berichtswege fest, bevor Sie neue Mitarbeiter einstellen

Der häufigste Fehler in dieser Phase ist es, jemanden für eine Rolle einzustellen, bevor entschieden wurde, wo diese in der Struktur angesiedelt ist. Wenn Sie zuerst die Berichtswege festlegen, müssen Sie schwierige Fragen klären: Berichtet dieser neue Mitarbeiter an den VP of Product oder an den Head of Engineering?

Probieren Sie Folgendes aus: Zeichnen Sie das Organigramm, das Sie bei 50 Mitarbeitern benötigen, und arbeiten Sie dann rückwärts bis zum heutigen Tag. Identifizieren Sie die Lücken. Das wird sowohl Ihr Einstellungsplan als auch Ihre Struktur.

Erstellen Sie Ihr Organigramm in wenigen Minuten mit der Organigramm-Vorlage von ClickUp. Diese Whiteboard-Vorlage ist für die Bearbeitung geeignet und kann geteilt werden! Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie ein gemeinsam nutzbares Organigramm mit der ClickUp-Vorlage für Organigramme

Legen Sie das richtige Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern fest

Der allgemeine Bereich, der für die meisten Teams dieser Größe gilt, liegt bei fünf bis acht direkten Untergebenen pro Führungskraft. Bei weniger als dieser Zahl ist die Führungsstruktur wahrscheinlich kopflastig. Bei mehr als dieser Zahl können Führungskräfte kein aussagekräftiges Feedback geben oder Hindernisse nicht schnell genug beseitigen.

Was beeinflusst das richtige Verhältnis:

Komplexität der Arbeit: Autonome Wissensarbeit lässt größere Verantwortungsbereiche zu, während operative oder Nachwuchsteams engere Verantwortungsbereiche benötigen

Erfahrungen als Führungskraft: Ein Manager, der zum ersten Mal neun Mitarbeiter direkt unter sich hat, ist ein Rezept für Burnout

Geografische Verteilung: Remote-Teams benötigen oft etwas engere Zuständigkeitsbereiche, da informelle Absprachen nicht von selbst zustande kommen

Wenn Sie fast 50 Mitarbeiter haben und die Führungskräfte nur 2–3 Mitarbeiter unter sich haben, ist Ihre Organisation wahrscheinlich zu kopflastig.

Legen Sie fest, wie funktionsübergreifende Entscheidungen getroffen werden

Die Arbeit überschreitet ständig Teamgrenzen. Ein neues Feature erfordert die Abstimmung zwischen Design, Entwicklung und Marketing. Eine Eskalation durch einen Client betrifft Vertrieb, Support und Produktentwicklung. Ohne ein dokumentiertes Rahmenwerk entscheiden in solchen Momenten standardmäßig diejenigen, die am lautesten sprechen.

Die Vorlage „Entscheidungsrahmen“ von ClickUp soll Ihnen helfen, die Vor- und Nachteile jeder Entscheidung schnell und präzise abzuwägen und diese anschließend zu dokumentieren und zu speichern. Kostenlose Vorlage herunterladen Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und das Sammeln von Feedback mit der Vorlage „Decision-Making Framework“ von ClickUp

Jeder wiederkehrende Workflow sollte Folgendes definieren:

Wer entscheidet: Eine Person mit Entscheidungsbefugnis

Wer wird konsultiert: Mitwirkende, deren Meinung vor einer Entscheidung eingeholt werden muss

Wer wird informiert: Stakeholder, die Sichtbarkeit benötigen, aber kein Vetorecht haben

Wenn jeder weiß, wer die Entscheidungen trifft, werden Meetings kürzer und asynchrone Threads ruhiger.

📮ClickUp Insight: Jeder dritte Mitarbeiter (33 %) gibt an, dass die Entscheidungszuständigkeit innerhalb seines Projekts unklar ist oder ständig wechselt. Wenn die Verantwortung ein bewegliches Ziel ist, kann der Fortschritt in der Verwirrung leicht verloren gehen. 🌀 ClickUp ändert das. Mit den Mitarbeitern in Aufgaben und Dashboards wird die Eigentümerschaft unmissverständlich klar. Sie wissen immer, wer verantwortlich ist, was den Prozess aufhält und was als Nächstes ansteht.

Überprüfen Sie die Struktur in regelmäßigen Abständen

Ein Setup, das bei 25 Mitarbeitern funktioniert, wird bei 40 Mitarbeitern Risse zeigen. Überprüfen Sie Ihre Betriebsstruktur vierteljährlich in Zeiträumen schnellen Wachstums und mindestens zweimal jährlich in stabilen Zeiten.

Bei jeder Überprüfung sollte folgende Frage gestellt werden:

Wo stocken die Entscheidungsprozesse? Wenn dieselbe Person fünf Workflows blockiert, müssen die Wege der Berichterstellung angepasst werden

Wo fällt die Arbeit durch das Raster? Versäumte Übergaben bedeuten in der Regel, dass die Eigentümerschaft an den Schnittstellen unklar ist

Sind Führungskräfte in ihrem derzeitigen Verantwortungsbereich effektiv? Wenn sich das Team einer Führungskraft innerhalb von sechs Monaten verdoppelt hat, prüfen Sie, ob sie noch über Wenn sich das Team einer Führungskraft innerhalb von sechs Monaten verdoppelt hat, prüfen Sie, ob sie noch über die Kapazitäten verfügt, um es weiterhin gut zu leiten

Unternehmen, die reibungslos skalieren, betrachten die Struktur als ein lebendiges System und nicht als eine einmalige Entscheidung.

💡 Profi-Tipp: Setzen Sie einen Super-Agenten ein, um strukturelle Schwachstellen zu erkennen, bevor sie Sie ausbremsen. Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp Super Agents in ClickUp können Ihre Workflows kontinuierlich scannen, um Engpässe, unklare Eigentümerschaften und überlastete Führungskräfte zu erkennen. Anstatt auf vierteljährliche Überprüfungen zu warten, erhalten Sie in Echtzeit Hinweise darauf, wo Ihre Struktur weiterentwickelt werden muss – so können Sie Probleme beheben, solange sie noch klein sind.

🎥 Erfahren Sie, wie KI-Agenten operative Reibungsverluste beseitigen können, damit sich Ihr kleines Team auf kreative, strategische und wirkungsvolle Arbeiten konzentrieren kann.

Wie ClickUp Ihre Betriebsstruktur bei der Skalierung unterstützt

Alles, was wir oben behandelt haben, ist Strategie. Aber Strategie bricht schnell zusammen, wenn die Umsetzung auf verschiedene tools verteilt ist.

Wenn die Informationen Ihres Teams über E-Mails, Tabellenkalkulationen, Chat-Apps und Einzellösungen verstreut sind, bricht die Struktur, die Sie auf dem Papier entworfen haben, im Arbeitsalltag zusammen. Diese Fragmentierung der Arbeit führt dazu, dass niemand mehr weiß, wer für was verantwortlich ist, was in Bearbeitung ist oder wo es zu Engpässen kommt.

ClickUp ist ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, der Projektmanagement, Dokumente und Kommunikation auf einer Plattform vereint – damit Ihre Betriebsstruktur in der Praxis auch wirklich funktioniert. Für Unternehmen, die eine Betriebsstruktur für 20 bis 50 Mitarbeiter aufbauen, beseitigt ClickUp die Kontextflut, die Klarheit unmöglich macht.

Visualisieren Sie Ihr Organigramm und Ihre Team-Workflows in einem Workspace

Jedes Team-Mitglied sollte in der Lage sein, die Frage „Wer ist dafür verantwortlich?“ zu beantworten, ohne nachfragen zu müssen.

Visualisieren Sie Ihre Ideen, Prozesse und Teamstrukturen mit ClickUp Whiteboards

Mit den Whiteboards und Listenansichten von ClickUp können Sie Ihr Organigramm, Ihre Berichtswege und Ihre Teamstrukturen visuell darstellen – genau dort, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet.

Im Gegensatz zu einem statischen Diagramm, das in einem Google Drive-Ordner vergraben ist, handelt es sich hierbei um lebendige Dokumente. Wenn sich eine Rolle ändert oder ein Team umstrukturiert wird, wird das Organigramm in demselben Workspace aktualisiert, den die Mitarbeiter jeden Morgen öffnen.

Richten Sie mithilfe der ClickUp-Hierarchie mit Spaces und Ordnern eine skalierbare Struktur ein. Mit Spaces können Sie Workflows oder Arbeitsarten nach Abteilung, Team oder Initiative organisieren, wobei jede ihre eigenen Einstellungen, Status und Datenschutzkontrollen hat.

Organisieren Sie komplexe Workflows mit mehreren Listen in ClickUp-Ordnern, die sich in Spaces befinden. Ihre Entwicklungsabteilung erhält einen eigenen Space; funktionsübergreifende Projekte werden in gemeinsamen Ordnern verwaltet.

ClickUp-Dashboards bieten Betriebsleitern und Gründern Sichtbarkeit auf die Workload-Verteilung, die Aufgabenverantwortung und den Team-Fortschritt in Echtzeit, ohne dass ein einziges Status-Meeting angesetzt werden muss.

Sie sehen auf einen Blick, welche Abteilungen überlastet sind, wo die Arbeit ins Stocken gerät und ob die Eigentümerschaft klar ist. Die zuvor erwähnte vierteljährliche Überprüfung der Struktur? Dank Dashboards ist das eine fünfminütige Überprüfung statt einer zweistündigen Datenerhebung.

Verfolgen Sie die Arbeit teamübergreifend mit ClickUp-Dashboards

Automatisieren Sie Übergaben und Arbeitsabläufe abteilungsübergreifend

Das Schwierigste an einer Betriebsstruktur ist nicht, die Grenzen zu ziehen – sondern sicherzustellen, dass die Arbeit tatsächlich über diese Grenzen hinweg fließt, ohne dass manuell nachgehakt werden muss. Bei 25 bis 50 Mitarbeitern haben Sie genug Teams, dass ein verpasster Übergang zwischen Design und Technik oder zwischen Vertrieb und Onboarding Sie Tage kostet. Und diese Tage summieren sich.

Beseitigen Sie sich wiederkehrende Übergabearbeiten mit ClickUp-Automatisierungen. Jede Automatisierung besteht aus drei Komponenten:

Auslöser (Ereignisse, die den Prozess in Gang setzen)

Bedingungen (Kriterien, die erfüllt sein müssen)

Maßnahmen (was als Nächstes geschieht)

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Wenn beispielsweise eine Aufgabe von „Design abgeschlossen“ zu „Bereit für die Entwicklung“ wechselt, werden der Mitarbeiter, die Priorität und das Fälligkeitsdatum automatisch durch eine voreingestellte Automatisierung aktualisiert. Wenn ein Client in Ihrer Vertriebspipeline einen Vertrag unterzeichnet, kann im Customer-Success-Space eine Onboarding-Aufgabe erstellt werden, dem bereits der richtige Verantwortliche zugewiesen ist.

Niemand muss daran denken, das nächste Team zu benachrichtigen. Niemand muss Details in eine neue Aufgabe kopieren und einfügen.

💡 Profi-Tipp: Mit dem visuellen Builder von ClickUp oder dem KI-Automation Builder, mit dem Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache beschreiben können, lassen sich diese Automatisierungen ohne eine einzige Zeile Code erstellen.

Decken Sie mit ClickUp Brain – der integrierten, dialogorientierten und kontextbezogenen KI, die überall in ClickUp verfügbar ist – Hindernisse zwischen Teams auf und fassen Sie den Status des Projekts in wenigen Minuten zusammen.

Fassen Sie Aufgabenaktivitäten schnell zusammen und erhalten Sie Antworten mit ClickUp Brain

Brain hat den vollständigen Kontext zu Ihren Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen im gesamten Workspace im Blick. Es verbindet die Mitarbeiter, die Arbeit und das Wissen Ihres Unternehmens und kann in Echtzeit Projektzusammenfassungen erstellen, ohne dass Sie eine einzige Aufgabe öffnen müssen. Es handelt sich nicht um ein Add-On eines Drittanbieters, sondern ist ein integraler Bestandteil der Funktionsweise von ClickUp.

💡 Profi-Tipp: Holen Sie sich mit ClickUp Brain MAX eine kontextbezogene KI, die in Ihrem gesamten Arbeitsbereich, in verbundenen Tools und sogar im Internet funktioniert. Dieser KI-Desktop-Agent hat Zugriff auf Ihre Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen. Es ist kein separates KI-Add-On erforderlich. ✨ Ach ja, und Sie erhalten außerdem Zugriff auf Premium-KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini, Claude usw. – alles an einem Ort!

Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung der Teams und eine klare Kommunikation

Mit ClickUp Docs und ClickUp Chat bleiben Entscheidungsprotokolle und funktionsübergreifende Kommunikation an einem Ort. ClickUp Docs lässt sich direkt in Aufgaben integrieren, sodass das von Ihnen definierte Entscheidungsrahmenwerk (wer entscheidet, wer konsultiert wird, wer informiert wird) direkt neben der Arbeit steht, die es regelt.

Sorgen Sie mit ClickUp Chat für klare und kontextbezogene Unterhaltungen

Mit ClickUp Chat kann Ihr Team über Kanäle oder Direktnachrichten kommunizieren, aus Nachrichten Aufgaben erstellen und mithilfe von KI Threads zusammenfassen – und das alles, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Wenn eine funktionsübergreifende Diskussion erforderlich ist, sorgt ClickUp Chat dafür, dass diese direkt neben der entsprechenden Arbeit in einem Thread verläuft und durchsuchbar bleibt, sodass der Kontext nicht über E-Mails, Slack und Meeting-Notizen verstreut wird.

📮ClickUp Insight: Jeder fünfte Berufstätige verbringt täglich mehr als drei Stunden damit, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichem Kontext zu seinen Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer vollen Arbeitswoche, die für etwas verschwendet werden, das eigentlich nur Sekunden dauern sollte! Die Small Business Suite von ClickUp vereint all Ihre Arbeit – über Aufgaben, Dokumente, E-Mails und Chats hinweg –, sodass Sie genau das finden, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

Erstellen Sie Ihre Betriebsstruktur mit ClickUp

Bei einer Organisationsstruktur für ein Unternehmen mit 20 bis 50 Mitarbeitern geht es nicht darum, die „richtige“ Vorlage für ein Organigramm auszuwählen. Es geht darum, Klarheit zu schaffen – klare Rollen, klare Entscheidungsbefugnisse, klare Übergaben –, damit Sie wachsen können, ohne dass der Gründer zum Engpass für Alles wird.

Entwerfen Sie die Struktur, die Sie bei 50 Mitarbeitern benötigen, und arbeiten Sie rückwärts. Legen Sie realistische Verhältnisse zwischen Führungskräften und Mitarbeitern fest. Dokumentieren Sie, wer funktionsübergreifende Entscheidungen trifft.

Überprüfen Sie diese regelmäßig, denn eine Struktur, die sich nicht mit den Teams weiterentwickelt, wird zum größten Leistungshemmnis. Unternehmen, die diese Wachstumsphase gut meistern, betrachten die Betriebsstruktur als ein lebendiges System.

ClickUp macht Ihre Betriebsabläufe umsetzbar, da alle Daten – Workload, Engpässe, Zuständigkeitslücken, Entscheidungsprotokolle – an einem Ort zusammengefasst sind. Sie müssen keine vierteljährliche Auswertung aus sechs verschiedenen tools zusammenstellen und hoffen, dass die Daten übereinstimmen. Sie lesen einfach, was bereits erfasst wurde, während Ihre Teams arbeiten. 🙌

Starten Sie kostenlos mit ClickUp. ✨

Häufig gestellte Fragen zur Organisationsstruktur für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern

Wie unterscheidet sich eine Betriebsstruktur von einem Organigramm?

Ein Organigramm ist eine visuelle Übersicht über Namen und Berichtswege. Eine Betriebsstruktur umfasst die geltenden Regeln dafür, wie Entscheidungen getroffen werden, wie die Arbeit zwischen den Teams fließt und wie die Verantwortlichkeiten verteilt sind.

Wann sollte ein wachsendes Unternehmen seinen ersten mittleren Führungskräfte einstellen?

Die meisten Unternehmen benötigen ihre erste mittlere Führungsebene, wenn Teamleiter mehr als acht direkte Untergebene haben. Dies geschieht in der Regel, wenn der Gründer nicht mehr an den täglichen Entscheidungen der Abteilung teilnehmen kann – bei etwa 20 bis 25 Mitarbeitern.

Kann ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitern mehr als eine Organisationsstruktur gleichzeitig nutzen?

Ja, viele Unternehmen dieser Größe verfolgen einen hybriden Ansatz. Als Beispiel lässt sich eine funktionale Struktur für gemeinsame Teams wie Finanzen und Personalwesen mit projektbasierten Teams für die Produktbereitstellung kombinieren.