Holen Sie mit ClickUp AI mehr aus Claude heraus

ClickUp oder Claude? Du musst dich nicht entscheiden.

Ihr Team hat Claude als KI-Standard ausgewählt. Das macht ClickUp noch wertvoller, nicht weniger. Claude ist eine Schlussfolgerungs-Engine für Power-User. ClickUp AI ist die Intelligenz-Ebene für das gesamte Unternehmen. Claude benötigt strukturierte Daten, um Schlussfolgerungen zu ziehen, und ClickUp ist das System, das diese bereitstellt.

Gleichzeitig erweitert ClickUp AI Ihren Arbeitsbereich kontinuierlich, unterstützt Agenten, die ohne Eingabeaufforderung laufen, und stellt jedem in jedem Team KI im Workflow zur Verfügung, den sie bereits nutzen.

Claude übernimmt komplexe, systemübergreifende Schlussfolgerungen für Ihre technischen Benutzer. ClickUp AI kümmert sich um die anderen 95 % Ihrer Belegschaft. Zusammen bieten sie Ihnen eine intelligente Möglichkeit, KI am Arbeitsplatz zu skalieren.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie mit ClickUp AI mehr aus Claude herausholen können.

💡 Benötigen Sie Hilfe dabei, herauszufinden, wie sich ClickUp AI und Claude in Ihre Workflows integrieren lassen?

So funktioniert ClickUp AI

ClickUp AI ist eine umfassende Suite von KI-Funktionen, die in die Plattform integriert ist, in der Ihre Teams bereits ihre Arbeit verwalten.

Anstatt KI als separates Add-ON zu behandeln, das keinen Bezug zu Ihrer Arbeit hat, bietet Ihnen ClickUp den weltweit ersten konvergierten KI-Workspace – in dem KI Ihre Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen genau versteht, um Sie in jedem Teil Ihres Workflows mit relevanten, kontextbezogenen und zeitsparenden Support zu unterstützen.

Das macht es möglich:

ClickUp Brain

ClickUp Brain ist die integrierte Intelligenz-Ebene innerhalb von ClickUp. Sie macht Ihren gesamten Workspace intelligenter, egal ob ein Mensch die Daten liest oder Claude sie über MCP abruft.

Priorisieren Sie Aufgaben für die Umsetzung aus Ihrem Workspace heraus mithilfe der kontextbezogenen Antworten von ClickUp Brain

@erwähne Brain : Tagge Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten. Es ist dein intelligenter Assistent, der rund um die Uhr für dich da ist. : Tagge Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten. Es ist dein intelligenter Assistent, der rund um die Uhr für dich da ist.

Ambient Answers : Die KI beantwortet Fragen automatisch in Chats und Kommentarthreads, sodass Menschen dies nicht tun müssen : Die KI beantwortet Fragen automatisch in Chats und Kommentarthreads, sodass Menschen dies nicht tun müssen

Kontextintelligenz : Überwacht den gesamten Kontext der Arbeit, um Wissensdatenbanken kontinuierlich zu erfassen und zu aktualisieren

Enterprise-Suche : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace

AI-benutzerdefinierte Felder : Felder, die sich basierend auf dem Aufgabeninhalt automatisch ausfüllen: Stimmung, Priorität, Kategorisierung und Zusammenfassungen. Keine Eingabeaufforderung erforderlich

KI-Projektmanager: Fasst Projekte auf Dashboards automatisch zusammen, erkennt Hindernisse, schlägt Mitarbeiter vor und generiert Status-Updates auf Basis der tatsächlichen Aktivitäten

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten nutzen dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in so vielen verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten für das Umschalten und für den Kontextwechsel im Laufe der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und liefert Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie eine doppelte Steigerung der Produktivität mit ClickUp!

Super-Agenten

Super Agents sind KI-Teamkollegen, die Sie über den Super Agent Builder mit Anweisungen, Auslösern, Tools, Wissen und Speicher konfigurieren.

Nutzen Sie den No-Code-Super-Agent-Builder von ClickUp, um Ihren benutzerdefinierten Agenten in wenigen Minuten statt in Stunden zu starten

Du kannst sie taggen, ihnen Aufgaben zuweisen, ihnen im Chat eine Direktnachricht senden und sie sogar direkt an deinem Arbeitsplatz mit @erwähnen. Sie verhalten sich wie ein menschlicher Teamkollege und führen die notwendigen Schritte selbstständig aus, um die zugewiesene Arbeit abzuschließen.

Sie müssen sie nicht bei jedem Schritt anleiten. Sie erledigen ihre Arbeit selbstständig.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen zur Erstellung und Arbeit mit Super Agents zu erhalten:

Für jede Abteilung stehen vorgefertigte Agent-Pakete bereit:

Abteilung Agenten Projektmanagement Intake-Agent, Zuweisungs-Agent, PM-Agent, Live-Antworten-Agent Marketing Brief Agent, Inhalt Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Produkt & Technik PRD-Agent, Triage-Agent, Codegen-Agent, Live-Answers-Agent HR Onboarding-Agent, Pulse-Check-Agent, Trainer-Agent, Live-Answers-Agent Führung Zielerinnerungs-Agent, Abstimmungs-Agent, Schlüsselergebnis-Agent, Statusaktualisierungs-Agent Vertrieb Benutzerdefinierte Agenten für Vertriebs-Workflows

Bell Direct beweist, dass man mit ClickUp kein technisches Team benötigt, um KI sinnvoll einzusetzen.

Mithilfe von ClickUp Super Agents automatisierte das Team einen durchgängigen Workflow für die Erfassung und Triage, ohne Code schreiben oder neue Tools hinzufügen zu müssen.

💡 Möchten Sie ähnliche Effizienzsteigerungen für Ihr Team erzielen?

Autopilot und Ambient Agents

Dies sind ständig aktive Agenten, die im Hintergrund laufen, ohne dass sie dazu aufgefordert werden. Denken Sie an:

Jeden Morgen generierte Dashboard-Zusammenfassungen

Status-Updates ohne Check-ins

Aufgaben werden automatisch nach Priorität sortiert und weitergeleitet

Überfällige Elemente werden markiert und eskaliert

Daten werden im gesamten Workspace kontinuierlich angereichert

Zertifizierte Agenten

Für Workflows, bei denen der Einsatz hoch genug ist, um eine benutzerdefinierte Lösung zu rechtfertigen, entwerfen und implementieren die Forward Deployed Engineers von ClickUp einen Agenten, der genau auf die spezifischen Prozesse Ihrer Organisation zugeschnitten ist. Mit Certified Agents erhalten Sie ein erstklassiges Setup sowie unbegrenzte Nutzung.

👀 Wussten Sie schon? Der zertifizierte Agent von ClickUp erzielte in einem direkten Vergleich von umsetzungsreifen Projektplänen 96 von 100 Punkten. Der nächste Wettbewerber erreichte 61 Punkte, während die meisten anderen bei 40 bis 50 Punkten blieben. Praktisch gesehen könnten Teams in einem einzigen Schritt von der Idee über den Plan zur Umsetzung gelangen, und das mit minimalem manuellem Aufwand. Das ist es, was den Certified Agent in diesem Vergleich auszeichnet.

KI-Meetings

Mit dem ClickUp-Kalender und dem AI Notetaker können Teams Meetings im Kontext planen und Notizen automatisch erfassen.

Lassen Sie ClickUp AI Ihre Meetings automatisieren – von der Terminplanung über die Protokollführung bis hin zur Zusammenfassung

Verwenden Sie Befehle in natürlicher Sprache, um Team-Kalender auf Verfügbarkeit zu überprüfen und Meetings zu planen

Nehmen Sie direkt aus ClickUp heraus an Meetings teil, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen

Erhalten Sie automatische Notizen zu Meetings in Ihrem ClickUp-Posteingang – mit Beschreibungen der Redner, Zusammenfassungen, wichtigen Themen und hervorgehobenen Entscheidungen

Die KI extrahiert Aktionspunkte aus Meeting-Notizen und wandelt sie in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben um

Die Nachverfolgung ist mit dem entsprechenden Projekt verknüpft

Zusammenfassungen werden im entsprechenden ClickUp-Space veröffentlicht

Jeder Meeting-Teilnehmer hat Sichtbarkeit darüber, was besprochen wurde, was als Nächstes zu tun ist und wer dafür verantwortlich ist.

Mehrere KI-Modelloptionen auf einer Plattform

ClickUp ist modellunabhängig. Benutzer können direkt über die ClickUp-Symbolleiste zwischen ChatGPT, Claude (einschließlich Opus 4.6), Gemini und mehr als 12 weiteren führenden KI-Modellen umschalten, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Zugriff auf mehrere KI-Modelle zum Preis von einem.

Brain nutzt diese Modelle im Hintergrund für die Workspace-Intelligenz, und Super Agents können so konfiguriert werden, dass sie jedes verfügbare Modell nutzen. Administratoren können festlegen, welche Modelle pro Workspace verfügbar sind.

Das bedeutet, dass Ihr Team Claudes Schlussfolgerungen bereits direkt in ClickUp erhält, angewendet auf den gesamten Arbeitskontext.

📚 Lesen Sie auch: Externe KI-Modelle von ClickUp nutzen

Was Claude zu bieten hat

Claude ist eine leistungsstarke Schlussfolgerungs-Engine, die in Verbindung mit ClickUp echte systemübergreifende Intelligenz bietet:

Claude Code : Terminal-native agentische Programmierung. Autonome Bearbeitung mehrerer Dateien, Refactoring und Debugging. Ideal für Entwickler : Terminal-native agentische Programmierung. Autonome Bearbeitung mehrerer Dateien, Refactoring und Debugging. Ideal für Entwickler

Claude Cowork : Agent für Wissensarbeit im Hintergrund. Denken Sie an Tabellenkalkulationen, Berichte und Datenanalysen, die autonom ablaufen.

Claude Desktop: Universeller KI-Assistent für individuelle Deep Work, Recherche und Analyse

Claude stellt eine Verbindung über MCP (Model Context Protocol) mit ClickUp her, einem offenen Standard, der es jedem KI-Tool ermöglicht, Daten aus externen Systemen zu lesen und in diese zu schreiben. Der MCP-Server von ClickUp gewährt Claude vollen Zugriff auf Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Benutzerdefinierte Felder und die Suchfunktion.

🌟 Das ist eine gute Sache. Je mehr KI-Tools über MCP mit ClickUp verbunden sind, desto unverzichtbarer wird ClickUp als System für den Kontext.

Vier Gründe, warum ClickUp und Claude zusammen besser sind

Anstatt miteinander zu konkurrieren, ergänzen sich ClickUp und Claude in den Bereichen Analyse, Umsetzung und teamweite Einführung. Sie verbinden tiefgreifende Schlussfolgerungen mit operativem Kontext, sodass Sie intelligentes Denken in organisierte, effiziente Arbeit umsetzen können.

So geht’s:

1. Analysieren Sie mit Claude, systematisieren Sie mit ClickUp

👉🏼 Claude ist hervorragend in der Analyse – beim Recherchieren, Zusammenfassen, Erkunden möglicher Workflow-Abläufe, Abrufen von Daten aus verschiedenen Systemen und Erstellen von Empfehlungen. Das ist es, was eine Reasoning-Engine gut kann.

🏆 Bei ClickUp werden diese Erkenntnisse zu festgelegten Workflows.

Die Analyse wird in Aufgaben mit Eigentümern und Fristen umgewandelt

Die Empfehlung wird zu einem Super-Agenten, der jedes Mal ausgeführt wird, wenn sich der Status ändert

Die Recherche wird in Dokumente strukturiert, die mit dem Projekt verknüpft sind

Aus einmaligen Ergebnissen wird ein wiederholbarer, geregelter Prozess, den das gesamte Unternehmen umsetzt.

Claude hilft dir dabei, herauszufinden, was zu erledigen ist. ClickUp AI hilft dir dabei, es tatsächlich umzusetzen – in großem Maßstab, für jedes Team und ohne dass jemand erneut Anweisungen geben muss.

2. Gemeinsame KI für das Unternehmen vs. persönliche KI für Einzelpersonen

👉🏼 Was Sie in Claude erstellen, bleibt bei Ihnen: Ihre Fähigkeiten, Ihre MCP-Konfigurationen, Ihr Projektkontext. Wenn Sie etwas Großartiges erstellen, hat das restliche Team keine Möglichkeit, es zu sehen, zu nutzen oder davon zu profitieren.

🏆 ClickUp AI ist von Grund auf auf Zusammenarbeit ausgelegt:

Super-Agenten sind im Workspace sichtbar. Wenn eine Person einen Agenten erstellt, profitiert die gesamte Organisation davon

ClickUp-Automatisierungen sind für alle Auslöser, nicht nur für die Person, die sie eingerichtet hat

AI-Benutzerdefinierte Felder werden für das gesamte Team ausgefüllt

Gemeinsame Wissensdatenbanken werden für jeden Benutzer und jeden Mitarbeiter freigegeben

3. Ständig verfügbare Informationen vs. Antworten auf Abruf

👉🏼 Claude funktioniert, wenn jemand eine Eingabe macht. Wenn niemand etwas fragt, passiert nichts.

🏆 ClickUp AI arbeitet kontinuierlich, unabhängig davon, ob jemand darauf achtet oder nicht:

Brain bereichert Daten im Hintergrund: Es fasst Projekte zusammen, füllt Benutzerdefinierte Felder aus und aktualisiert Wissensdatenbanken.

Autopilot-Agenten überwachen den Workspace rund um die Uhr: Sie kennzeichnen überfällige Elemente, sortieren neue Aufgaben automatisch und fassen Dashboard-Zusammenfassungen zusammen.

Super Agents sind Auslöser für Workflow-Ereignisse: Statusänderungen, neue Aufgaben, Erwähnungen und Zeitpläne

Der Workspace wird von Stunde zu Stunde intelligenter, ohne dass jemand aktiv eingreifen muss. Sie nutzen ClickUp AI nicht so, wie Sie Claude nutzen. ClickUp AI läuft einfach.

4. Kontexttiefe, die Claude intelligenter macht

ClickUp AI reichert die Daten in Ihrem Workspace kontinuierlich an. Wenn Claude also über MCP eine Verbindung zu ClickUp herstellt, liest es keine rohen Aufgabenlisten. Es liest vorverarbeitete Informationen: von Brain generierte Zusammenfassungen, durch KI klassifizierte Benutzerdefinierte Felder und strukturierte Projekteinblicke, die ohne manuelle Eingabe erstellt wurden.

Der sich verstärkende Kreislauf:

🤝 Das Ergebnis: Claude liefert bessere Ergebnisse, da ClickUp AI die mühsame Arbeit des Organisierens, Zusammenfassens und Klassifizierens der Daten bereits erledigt hat, bevor Claude überhaupt damit in Berührung kam. Und wenn Claude die Ergebnisse zurückschreibt, greift ClickUp AI diese auf und hält den Zyklus am Laufen.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur KI-Reife zeigt, dass der Zugang zu KI am Arbeitsplatz nach wie vor begrenzt ist – 36 % der Befragten haben überhaupt keinen Zugang, und nur 14 % geben an, dass die meisten Mitarbeiter tatsächlich damit experimentieren können. Wenn KI hinter Berechtigungen, zusätzlichen Tools oder komplizierten Setups verborgen ist, haben Teams nicht einmal die Möglichkeit, sie in der realen, alltäglichen Arbeit auszuprobieren. ClickUp Brain beseitigt all diese Hindernisse, indem es KI direkt in den Workspace integriert, den Sie bereits nutzen. Sie können auf mehrere KI-Modelle zugreifen, Bilder generieren, Code schreiben oder debuggen, im Web suchen, Dokumente zusammenfassen und vieles mehr – ohne zwischen Tools zu wechseln oder den Fokus zu verlieren. Es ist Ihr allgegenwärtiger KI-Partner, einfach zu bedienen und für jeden im Team zugänglich.

Das richtige KI-Tool für den richtigen Anwendungsfall

Es geht nicht darum, Claude durch ClickUp AI zu ersetzen. Es geht darum, die richtige KI für die richtige Aufgabe einzusetzen.

Anwendungsfall Das beste tool Warum Gründliche Recherche und Analyse Claude Systemübergreifendes Schlussfolgern, Synthese langer Kontexte Agentbasierte Programmierung und Fehlerbehebung Claude-Code Terminal-native, autonome Änderungen an mehreren Dateien Systemübergreifende Datenkoordination Claude + MCP Kombiniert Daten aus ClickUp, Salesforce und Datenbanken Aktualisierungen zum Status des Projekts ClickUp AI Immer verfügbar, automatisch aus tatsächlichen Aktivitäten generiert Entwürfe für Inhalte in Dokumenten ClickUp AI Im Kontext, verknüpft mit dem Briefing und der Aufgabe Fragen zur Arbeit Brain Sofortige Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Kommentaren Aufgabenverteilung und Triage Super-Agenten Ereignisgesteuert, Workspace-bezogen, mit Berechtigungen Meeting-Notizen und Nachverfolgung KI-Meetings Automatische Erfassung, Erstellung von Aktionspunkten Hintergrundüberwachung Autopilot-Agenten Rund um die Uhr, ohne Aufforderung, immer aktiv Benutzerdefinierte Workflows für kritische Aufgaben Zertifizierte Agenten Speziell entwickelt, FDE-unterstützt, unbegrenzt Persönliche Deep Work Claude Desktop Desktop Individuelles Denken, Entwerfen, Erkunden Gemeinsame Team-Workflows Super-Agenten Für die Organisation sichtbar, auf Workspace-Ebene verwaltet

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Claude kümmert sich um persönliche, tiefgreifende, systemübergreifende Aufgaben. ClickUp AI übernimmt die teamweiten, stets aktiven, gemeinsamen Workflows. Mit diesen beiden Lösungen decken Sie das gesamte Unternehmen ab.

Was das für Ihr Unternehmen bedeutet

Für jedes Mitglied des Teams

Eine KI, die sofort nach dem Öffnen von ClickUp funktioniert – ganz ohne MCP-Setup, Terminalbefehle oder spezielle Kenntnisse. Brain beantwortet Fragen, Agenten übernehmen repetitive Aufgaben, Benutzerdefinierte Felder klassifizieren Aufgaben automatisch und Meeting-Notizen erstellen sich von selbst.

Für technisch versierte Benutzer

Claude Code, Claude Cowork und Claude Desktop für tiefgreifende Schlussfolgerungen, Programmierung und systemübergreifende Koordination. Der MCP-Server von ClickUp gewährt ihnen vollen Zugriff auf den Workspace. Was sie in Claude erstellen, wird an ClickUp zurückgemeldet, wo Agenten es weiterverarbeiten.

Siemens India hat dies in der Praxis erlebt. Das Project Services-Team hat 150 Jahre gebündelte PM-Expertise in die KI-gestützten Workflows von ClickUp eingebracht. Die Überprüfung von Portfoliorisiken wurde von 12–15 Stunden auf 15 Minuten verkürzt, und ein PM mit nur drei Monaten Erfahrung greift nun auf dieselben Erkenntnisse zurück wie ein erfahrener Veteran.

Für IT und Führungskräfte

Eine einheitliche KI-Plattform mit denselben SSO-Anmeldeinformationen, Berechtigungen und Compliance-Standards wie der Rest von ClickUp. ISO 42001-zertifiziert für KI-Management, keine Datenspeicherung durch KI-Partner und zentralisierte Administrationskontrollen darüber, welche Modelle, Agenten und Funktionen aktiviert sind. Vergleichen Sie das mit 200 einzelnen Claude-Instanzen, die im gesamten Unternehmen laufen, ohne zentrale Sichtbarkeit darüber, was die KI mit den Unternehmensdaten macht.

Für Ihre KI-Strategie

ClickUp ist modellunabhängig, sodass Ihr Team heute vielleicht Claude Opus 4.6 bevorzugt, morgen könnte das beste Modell jedoch von ganz woanders stammen. ClickUp integriert die neuesten Modelle, ohne dass jemand Workflows neu erstellen, Agenten neu trainieren oder MCP-Verbindungen neu konfigurieren muss. Ihre KI-Strategie bleibt flexibel, auch wenn sich die Modelllandschaft ständig verändert.

Wie ClickUp und Claude über MCP miteinander verbunden sind: Die Architektur

Tiefgreifende Schlussfolgerungen treffen auf echte Umsetzung mit ClickUp AI und Claude

Claude ist vielleicht Ihr KI-Standard auf der Modellebene. Mit ClickUp AI wird diese Intelligenz in Ihrem gesamten Unternehmen einsatzbereit.

Als weltweit umfassendste und kontextbezogene Arbeits-KI macht Brain den Workspace von innen heraus intelligenter. Super Agents stellen jedem Team KI-Kollegen zur Seite, die rund um die Uhr im Einsatz sind, während Certified Agents dabei helfen, komplexe, risikoreiche und benutzerdefinierte Workflows zu verwalten.

Claude nutzt diese erweiterten Informationen von außen über MCP.

Zusammen ergeben sie eine Synergie.