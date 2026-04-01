Wie ich in ClickUp eine KI-Wissensdatenbank aufgebaut habe, um nicht mehr immer wieder dieselben Fragen beantworten zu müssen

Vor einigen Monaten hatte ich eine Unterhaltung mit einem Eigentümer, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Er sagte: „Ich habe das Gefühl, ich bin die menschliche Suchmaschine für mein Geschäft.“

Alle kamen zu ihm, um Antworten zu bekommen. Er wurde mit E-Mails, Slack-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, Anrufen und sogar Leuten, die an seine Tür klopften, bombardiert.

Ich musste lachen, weil ich genau wusste, was er meinte. Ich war auch schon in dieser Rolle.

In diesem Artikel werde ich Ihnen daher zwei ClickUp-Workflows vorstellen, die ich zur Lösung dieses Problems erstellt habe:

Ein reaktives ClickUp-Chat- und ClickUp-Brain-Setup, das wiederkehrende Fragen auf der Grundlage Ihrer bisherigen Unterhaltungen beantwortet Ein proaktiver Super-Agent auf Basis von ClickUp-Dokumenten, der Fragen aus Ihrer Prozessdokumentation in Echtzeit beantwortet

Beide sind darauf ausgelegt, Sie aus der Rolle der „menschlichen Suchmaschine“ zu befreien und Ihnen zu zeigen, wie Sie eine KI-Wissensdatenbank in ClickUp aufbauen – die erste Anlaufstelle Ihres Teams für Antworten.

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) verschwendet Zeit damit, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach Informationen zur Arbeit zu durchsuchen. Und wenn sie diese nicht finden? Greift jeder Sechste auf persönliche Notlösungen zurück – er durchforstet alte E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um die Informationen zusammenzufügen. ClickUp Brain macht das Suchen überflüssig, indem es sofortige, KI-gestützte Antworten liefert, die aus Ihrem gesamten Workspace und integrierten Drittanbieter-Apps stammen, sodass Sie ohne großen Aufwand genau das bekommen, was Sie brauchen.

Das eigentliche Problem: verstreutes Wissen und ständige Unterbrechungen

Wenn man das Ganze aus einer größeren Perspektive betrachtet, handelt es sich nicht nur um ein Kommunikationsproblem. Es ist ein Problem des Wissenssystems.

Jede Frage scheint wichtig zu sein:

„Wo speichern wir Client-Logos?“

„Welche Seite entwerfen wir zuerst für ein neues Website-Projekt?“

„Wie veröffentliche ich diese Stellenanzeige auf Indeed?“

Keine dieser Fragen ist für sich genommen schwer zu beantworten. Das Problem ist der ständige Kontextwechsel. Im Durchschnitt werden Wissensarbeiter wie du und ich alle zwei Minuten durch ein Meeting, eine E-Mail oder eine Benachrichtigung unterbrochen.

Jede Unterbrechung bremst Ihren Schwung, lenkt Sie ab und zwingt Sie dazu, Antworten zu wiederholen, die Sie bereits zehnmal gegeben haben. Und es kann über 20 Minuten dauern, bis wir uns danach wieder voll konzentrieren können.

Darüber hinaus befinden sich die Informationen überall – nur nicht in dem tool, das Sie tatsächlich zur Verwaltung der Arbeit nutzen.

Ein Teil der Geschichte ist in E-Mails verborgen

Ein anderer Teil ist in Slack oder WhatsApp gefangen

Der Rest befindet sich in jemandes Notizbuch oder in deinem Kopf

Selbst wenn Sie also KI als Unterstützung nutzen möchten, gibt es keine zentrale Quelle, aus der sie lernen kann.

📚 Lesen Sie auch: Die 10 besten Beispiele für Wissensmanagementsysteme

Über mich: Ich helfe Teams dabei, ClickUp mit prozessorientierter Produktivität in ein echtes Betriebssystem zu verwandeln

Ich bin Illia, ein ClickUp Verified Consultant und Gründer von sProcess, wo ich Teams dabei helfe, ClickUp in ein System zu verwandeln, das ihre Geschäftsabläufe tatsächlich unterstützt.

In den letzten mehr als sechs Jahren habe ich mit über 100 Unternehmen zusammengearbeitet und ClickUp für reale operative Workflows implementiert – von der Kundenbetreuung und Vertriebspipelines bis hin zu Marketingaktivitäten und internem Teammanagement.

Bevor ich zum Setup gelangte, das ich in diesem Beitrag freigegeben habe, habe ich in verschiedenen Teams (einschließlich meines eigenen) immer wieder dasselbe Muster beobachtet.

Warum die meisten Teams beim Aufbau einer KI-Wissensdatenbank scheitern

Jeder weiß, dass KI helfen könnte, aber niemand setzt sie richtig um.

Sie haben wahrscheinlich schon von Dutzenden KI-Tools gehört:

ChatGPT

Claude

„Öffne“ dies, „Co-Pilot“ das

Außerdem: jede Punktlösung, die versucht, KI in ihr Produkt zu integrieren, um das Wissensmanagement zu verbessern

👀 Wussten Sie schon? Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer (46,5 %) ist gezwungen, zwischen zwei oder mehr KI-Tools hin und her zu wechseln, um eine einzige Aufgabe abzuschließen.

Wenn Sie ein Geschäft führen, führen so viele Optionen zu Entscheidungslähmung. Sie haben keine Zeit, jedes Tool zu evaluieren, es in Ihre Workflows zu integrieren und für die Sicherheit zu sorgen.

Deshalb stoßen die meisten Teams auf zwei Hindernisse:

1. Zu viele Tools, kein klares SystemAnstatt die Arbeit zu vereinfachen, wird KI zu einer weiteren Ebene. Eine weitere Registerkarte. Ein weiterer Ort, den man überprüfen muss. Zu viele KI-Tools führen zu KI-Wildwuchs – wenn sich KI-Tools, -Modelle und -Plattformen chaotisch im gesamten Unternehmen ausbreiten – ohne Übersicht, Strategie oder Vorstellung davon, wer was nutzt.

2. Fehlender KontextKI-Tools kennen Ihr Geschäft nicht, es sei denn, Sie füttern sie mit strukturiertem Kontext. Und den haben die meisten Teams nicht. Wenn Ihr Wissen verstreut ist, werden auch die Ergebnisse Ihrer KI vage wirken und schwer vertrauenswürdig sein.

✅ Was Sie wirklich brauchen, ist ein System, bei dem:

Das Wissen ist an einem Ort gebündelt

Unterhaltungen finden im Kontext statt

/AI kann beides erkennen und die Verbindungen herstellen

Ein konvergierter KI-Arbeitsbereich wie ClickUp verändert die Situation grundlegend. Wenn Sie bereits Projekte und Prozesse in ClickUp verwalten, müssen Sie kein weiteres Tool hinzufügen.

Die sorgfältig zusammengestellten, maßgeschneiderten KI-Features von ClickUp – ClickUp Brain, KI-gestützte Zusammenfassungen und konfigurierbare KI-Superagenten – sind direkt in Ihrem aktuellen Workspace integriert: ClickUp-Aufgaben, Dokumente und Chat.

Anstatt also zu fragen: „Welches KI-Tool soll ich verwenden?“, lautet die Frage nun:

„Wie kann ich meinen ClickUp-Workspace so strukturieren, dass KI meinem Team im Alltag tatsächlich helfen kann?“

„Wie kann ich meinen ClickUp-Workspace so strukturieren, dass KI meinem Team im Alltag tatsächlich helfen kann?“

Der erste Schritt besteht darin, Ihr Wissen an einem Ort zu bündeln.

📚 Lesen Sie auch: Beispiele für KI-Super-Agent-Workflows

Wie ich meine KI-Wissensdatenbank in ClickUp aufgebaut habe

Wie ich bereits erwähnt habe, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Reaktiv: Lassen Sie ClickUp Brain (den nativen KI-Assistenten von ClickUp) wiederkehrende Fragen direkt im Lassen Sie ClickUp Brain (den nativen KI-Assistenten von ClickUp) wiederkehrende Fragen direkt im ClickUp-Chat beantworten Proaktiv: Erstellen Sie einen ClickUp-Super-Agenten auf Basis von Erstellen Sie einen ClickUp-Super-Agenten auf Basis von ClickUp Docs , der Fragen aus Ihrer Unternehmensdokumentation in Echtzeit beantwortet

Option 1: Ein reaktives Q&A-System in ClickUp Chat

Wenn du den schnellsten Weg suchst, um nicht mehr immer wieder dieselben Fragen beantworten zu müssen, würde ich hier ansetzen.

Dazu sind weder Unterlagen noch ein Plan erforderlich. Es erfordert lediglich eine Verhaltensänderung: Hören Sie auf, Fragen überall zu beantworten. Beginnen Sie, sie an einem Ort zu beantworten.

Schritt 1: Erstellen Sie für jeden Schlüsselprozess einen eigenen Q&A-Kanal

Die meisten Teams, mit denen ich zusammenarbeite, beantworten Fragen über fünf verschiedene Kanäle hinweg:

E-Mail

Slack

WhatsApp

Meetings

Zufällige „kurze Anfragen“

Der erste Schritt ist also einfach, aber unverzichtbar: Erstellen Sie einen ClickUp-Chat-Kanal pro Kernprozess.

📌 Zum Beispiel:

„Fragen und Antworten zur Webentwicklung“

„Fragen und Antworten zum Client-Onboarding“

„Fragen und Antworten zum Einstellungsprozess“

Und legen Sie dann eine klare Regel fest: Wenn Sie eine Frage zu diesem Prozess haben, stellen Sie sie hier.

Diese eine Einschränkung leistet mehr als jedes KI-Tool. Sie extrahiert Wissen aus verstreuten Unterhaltungen und bringt es dorthin, wo es tatsächlich genutzt werden kann.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie ClickUp Chat funktioniert:

Schritt 2: Beantworten Sie Fragen in Threads und lassen Sie ClickUp Brain den Kontext erfassen

In dieser Phase passiert noch nichts Besonderes.

Sie beantworten Fragen nach wie vor manuell – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Sie antworten in öffentlichen, strukturierten Threads im ClickUp-Chat.

📌 Zum Beispiel:

Jemand fragt: „Wenn wir ein neues Website-Projekt starten, welche Seite gestalten wir zuerst?“ Ich antworte im Thread: „Wir beginnen immer mit der Startseite.“

Ich antworte im Thread: „Wir beginnen immer mit der Startseite.“

Jemand fragt: „Wo speichern wir Client-Logos?“ Ich antworte: „Wir speichern alle Client-Logos im Ordner ‚Assets‘ in Google Drive.“

Ich antworte: „Wir speichern alle Client-Logos im Ordner ‚Assets‘ in Google Drive.“

Ich antworte im Thread: „Wir beginnen immer mit der Startseite.“

Ich antworte: „Wir speichern alle Logos der Clients im Ordner ‚Assets‘ in Google Drive.“

Jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworte, helfe ich nicht nur dieser einen Person. Ich baue eine Q&A-Wissensdatenbank in ClickUp auf.

Früher gingen diese Antworten in Posteingängen oder Chat-Protokollen unter. Jetzt befinden sie sich in einem Kanal, wo ClickUp Brain sie nutzen kann, um eine durchsuchbare KI-Wissensdatenbank in ClickUp aufzubauen.

Schritt 3: Überlassen Sie wiederkehrende Fragen ClickUp Brain

Sobald du auch nur ein paar Wochen dieser Historie aufgebaut hast, ändert sich etwas.

Anstatt Sie zu fragen, kann Ihr Team ClickUp Brain direkt befragen.

Sie gehen in den Kanal, nutzen „Ask KI“ oder erwähnen Brain mit @ und geben dieselbe Frage ein (zum Beispiel: „Wo speichern wir Client-Logos?“)

Erwähne Brain in einem ClickUp-Chat-Kanal, in einem Kommentar oder per Direktnachricht, um kontextbezogene KI-Unterstützung direkt an deinem Arbeitsplatz zu erhalten

ClickUp Brain durchsucht den Kontext dieses Kanals und antwortet mit etwa folgendem Text:

„Client-Logos werden im Ordner „Assets“ in Google Drive gespeichert.“ Hier ist die Unterhaltung, in der dies besprochen wurde… Die Antwort ist stark kontextbezogen und:

„Kundenlogos werden im Ordner „Assets“ in Google Drive gespeichert.“ Hier ist die Unterhaltung, in der dies besprochen wurde…

Die Antwort ist stark kontextbezogen und:

Basierend darauf, wie Ihr Team arbeitet

Unter Verwendung Ihrer tatsächlichen Entscheidungen

Mit Verknüpfungen zurück zum ursprünglichen Thread

Deshalb nenne ich es ein reaktives System:

Das Team stellt eine Frage

ClickUp AI reagiert anhand des vorhandenen Kontexts

Sie sind nicht auf dem Laufenden

Es ist eine einfache Umstellung, die jedoch zwei wichtige Vorteile mit sich bringt:

Reduziert Unterbrechungen : Weniger „kurze Fragen“ landen in deinem Posteingang oder deinen Direktnachrichten

Erstellt eine lebendige Wissensdatenbank: Jede Antwort, die Sie geben, macht ClickUp Brain für die nächste Person schlauer

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten in Ihrem ausgewählten Chat-Kanal, wenn Sie Brain erwähnen

Wenn Sie diesen reaktiven Q&A-Kanal nur für Ihre ein oder zwei wichtigsten Prozesse einrichten würden, würden Sie bereits einen großen Unterschied in Ihrem Arbeitsalltag spüren.

Es gibt jedoch einen Limit.

Das reaktive System weiß nur, was bereits gefragt wurde. Das bedeutet: Wenn noch niemand die Frage gestellt hat, hat Ihre KI nichts, womit sie arbeiten kann.

Hier kommt ein proaktives System ins Spiel.

Option 2: Ein proaktiver KI-Super-Agent auf Basis von ClickUp Docs

Der Kern des proaktiven Systems ist folgender: Anstatt auf Fragen zu warten und diese einzeln zu beantworten, gestalten Sie zunächst Ihren Prozess, dokumentieren ihn und lassen dann einen KI-Super-Agenten in ClickUp Fragen auf der Grundlage dieser Dokumentation beantworten.

Beginnen Sie mit einem prozessorientierten ClickUp-Framework

Immer wenn ich einen neuen ClickUp-Workflow erstelle, folge ich einem sogenannten prozessorientierten ClickUp-Framework.

Bevor ich auf Spaces, Listen oder Ansichten eingehe, beantworte ich eine einfache Frage:

„Wie läuft die Arbeit gerade?“

„Wie läuft die Arbeit gerade?“

Ich werde den gesamten Prozess Schritt für Schritt erläutern:

Was sind die wichtigsten Phasen?

Wer ist an den einzelnen Schritten beteiligt?

Welche Tools oder Ressourcen verwenden wir?

Wo kommt es normalerweise zu Übergaben oder Verzögerungen?

Für einen Einstellungs-Workflow könnte dies folgende Schritte umfassen:

Definieren Sie die Rolle

Verfassen Sie die Stellenbeschreibung

Stellen Sie die Stelle auf Indeed ein

Bewerber prüfen

Führen Sie Interviews durch

Sobald ich den Prozess abgebildet habe, kann ich vorhersagen, welche Art von Fragen die Leute stellen werden, während sie ihn durchlaufen.

„Wie veröffentliche ich die Stellenanzeige auf Indeed?“

„Wo finde ich die Anmeldedaten?“

„Nach welchen Kriterien erstellen wir eine Vorauswahl an Bewerbern?“

Anstatt darauf zu warten, dass diese Fragen beim Chatten auftauchen, dokumentiere ich die Antworten gleich im Voraus.

💡 Profi-Tipp: Nutze ClickUp-Whiteboards, um schneller eine Prozesskarte zu erstellen. Schreiben Sie in Ihrer Prozesskarte jeden Schritt als klare Aktion auf (z. B. „Entwurf schreiben“ statt „Entwurfsphase“). Auf diese Weise können Sie diese Schritte nach Erledigung der Prozesskartierung mit einem Klick direkt in ClickUp-Aufgaben umwandeln. Visualisieren, ordnen und optimieren Sie Prozesse oder Workflows gemeinsam auf ClickUp-Whiteboards

Erstellen Sie Dokumente zum Prozess-Erstellen, die Ihr Super Agent nutzen kann

Genau hier machen die meisten Leute die Sache unnötig kompliziert.

Sie brauchen keine 50 Seiten lange Standardarbeitsanweisung.

Sie benötigen eine kleine Auswahl an aussagekräftigen Dokumenten, die widerspiegeln, wie die Arbeit tatsächlich abläuft.

In einem Workflow zur Website-Entwicklung könnte ich beispielsweise folgende Dokumente erstellen:

Website-Entwicklungsprozess: Standard-Workflow

So fügen Sie eine neue Seite zu einem Website-Projekt hinzu

Workflow für Kundenfeedback: Website-Projekte

Jedes Dokument führt Sie in klarer, einfacher Sprache durch die einzelnen Schritte, Entscheidungen und Best Practices. Betrachten Sie sie als Ihre internen Leitfäden.

Speichern Sie wichtige Richtlinien und Playbooks an einem Ort, damit Ihre Mitarbeiter und Super Agents mit ClickUp Docs schnell Antworten finden

Jetzt verfügen Sie über eine Dokumentation, die:

Befindet sich dort, wo die Arbeit stattfindet (innerhalb von ClickUp)

Ist in Ihrer Sprache verfasst, für Ihr Team

Behandelt die Fragen, von denen Sie wissen, dass sie kommen werden

Trainieren Sie einen Super-Agenten anhand Ihrer Dokumente

Sobald Ihre Dokumente eingerichtet sind, besteht der nächste Schritt darin , einen ClickUp-Super-Agenten (einen KI-Agenten) einzurichten und ihm genau vorzuschreiben, wie er sich verhalten soll. Stellen Sie sich einen Super-Agenten wie einen KI-Teamkollegen vor, der Aufgaben genauso übernehmen kann wie ein Mensch. In ClickUp können Sie Super-Agenten Aufgaben zuweisen, ihnen Fragen stellen und ihnen sogar eine Direktnachricht senden, um sie um Hilfe bei Ihrer Arbeit zu bitten.

Mit ClickUp ist die Erstellung benutzerdefinierter Super Agents dank des No-Code-Agent-Builders ganz einfach. Sie können mit dem Builder in natürlicher Sprache sprechen, Ihre Anforderungen auflisten, und er konfiguriert den Agenten für Sie.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Nutzen Sie sie für:

Erstellen Sie einen neuen Agenten, der für einen bestimmten Prozess zuständig ist (zum Beispiel „Web Dev Q&A Agent“) Geben Sie ihr klare Anweisungen zu folgenden Punkten: Wem sie helfen soll (meinem Team, Rollen, Erfahrungsniveau) Welche Arten von Fragen sie beantworten soll Wie sie antworten soll (Tonfall, Detailgrad, wann auf vollständige Docs-Dokumente verlinkt werden soll) Für wen ist das nützlich (mein Team, Rollen, Erfahrungsniveau) Welche Arten von Fragen sollte sie beantworten? Wie die Antwort aussehen sollte (Tonfall, Detailgrad, wann auf vollständige Dokumente-Dokumente verknüpft werden sollten) Fügen Sie die relevanten Dokumente als Wissensquellen hinzu als Anhänge

Für wen ist das nützlich (mein Team, Rollen, Erfahrungsniveau)

Welche Arten von Fragen sollte sie beantworten?

Wie die Antwort aussehen sollte (Tonfall, Detailgrad, wann auf vollständige Dokumente-Dokumente verknüpft werden sollten)

Erstellen Sie benutzerdefinierte Super Agents in ClickUp, um Routineaufgaben zu automatisieren

Wenn nun jemand im Chat-Kanal eine Frage stellt, muss er dich nicht mehr taggen. Er kann einfach eine Nachricht wie diese posten:

„Welche Seite entwerfen wir normalerweise als Erstes, wenn wir ein neues Website-Projekt starten?“

„Welche Seite entwerfen wir normalerweise als Erstes, wenn wir ein neues Website-Projekt starten?“

Der Super Agent liest die Frage, greift auf die Dokumente zurück und antwortet:

„Wir beginnen in der Regel mit der Startseite. Die vollständige Aufschlüsselung findest du im Dokument ‚Website-Entwicklungsprozess: Standard-Workflow‘.“

„Wir beginnen in der Regel mit der Startseite. Die vollständige Aufschlüsselung findest du im Dokument ‚Website-Entwicklungsprozess: Standard-Workflow‘.“

Das Mitglied des Teams erhält eine prägnante Antwort sowie einen Link zur zugrunde liegenden Dokumentation, falls es weitere Informationen benötigt.

Nutzen Sie den Answers Agent in ClickUp, um kontextbezogene Informationen zu finden, ohne Ihre Teamkollegen zu stören

Hier wird das System proaktiv:

Sie haben den Prozess bereits durchdacht

Sie haben die wichtigsten Fragen und Antworten bereits dokumentiert

Der Agent steht bereit, sobald jemand eine Frage stellt – selbst wenn diese Frage zum ersten Mal auftaucht

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Ihre KI-Wissensdatenbank in ClickUp aufbauen, ist das Ziel nicht, eine Enzyklopädie zu schreiben. Vielmehr geht es darum, ClickUp genügend hochwertigen Kontext zu liefern, damit es die häufigsten Fragen direkt beantworten und für den Rest intelligente, KI-gestützte Vorschläge machen kann. Wenn eine wirklich neue Frage auftaucht, können Sie dennoch: Probieren Sie es aus und beantworten Sie die Frage selbst

Entscheiden Sie, ob es sich lohnt, dies für das nächste Mal zu den Dokumenten hinzuzufügen Mit der Zeit werden sowohl Ihre Dokumentation als auch Ihr Agent immer besser!

Reaktiv vs. proaktiv: Wie diese Systeme zusammenarbeiten

Sie müssen sich nicht zwischen reaktiven und proaktiven Ansätzen entscheiden. Tatsächlich kombiniere ich sie gerne.

Beginnen Sie mit reaktiven „Wenn“-Bedingungen: Wechseln Sie zu einem proaktiven Ansatz, wenn: Sie haben noch keine formelle Dokumentation Sie haben Ihren Workflow abgebildet Sie möchten echte Fragen und die Sprache Ihres Teams erfassen Sie kennen die häufigsten Fragen und Fallstricke Sie möchten schnelle Erfolge erzielen, indem Sie ClickUp wiederkehrende Fragen auf der Grundlage früherer Chat-Threads beantworten lassen Sie sind bereit, in eine Dokumentation zu investieren, die jahrelang Bestand haben wird

🌟 Insider-Tipp: In der Praxis mache ich oft Folgendes: Beginnen Sie mit einem Q&A-Chat-Kanal und ClickUp Brain, um alles an einem Ort zu haben

Beobachten Sie, welche Fragen immer wieder auftauchen

Wandeln Sie diese Muster mithilfe meines prozessorientierten Frameworks in Dokumente und Diagramme um

Verbinden Sie diese Dokumente mit einem speziellen Super-Agenten, der im selben Chat-Kanal tätig ist Mit der Zeit werden immer mehr Fragen vom Agenten und den Dokumenten beantwortet – nicht von mir.

Das eigentliche Ergebnis: Ihren Fokus bewahren und Ihr Wissen erweitern

Man könnte dies leicht als einen weiteren Anwendungsfall für KI-Wissensmanagement betrachten, doch die Auswirkungen sind sehr menschlich.

Wenn Sie nicht mehr die Standard-„menschliche Suchmaschine“ sind, passieren einige wichtige Dinge:

Sie gewinnen Ihre Konzentrationszeit zurück. Anstatt alle fünf Minuten unterbrochen zu werden, können Sie sich länger auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Ihr Team wird selbstständiger. Die Teammitglieder haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie in ClickUp Fragen stellen, da sie wissen, dass ein Agent oder ein bestehender Thread möglicherweise bereits die Antwort bereithält.

Ihr Wissen bleibt nicht mehr nur in Ihrem Kopf. Es wird in ClickUp Chat und Docs erfasst, wo die KI es tatsächlich nutzen kann.

Neue Mitarbeiter arbeiten sich schneller ein. Anstatt sich auf Erfahrungswissen oder Vermutungen zu verlassen, können sie frühere Fragen und Antworten durchsehen, die Dokumente lesen und den Agenten direkt fragen.

So hat der Einsatz von ClickUp Brain dazu beigetragen, das Unternehmenswissen bei SERHANT zu zentralisieren:

📚 Lesen Sie auch: Wie schnell wachsende Unternehmen organisiert bleiben

So erstellen Sie Ihre eigene KI-Wissensdatenbank in ClickUp (Schritt für Schritt)

Wenn Sie sich derzeit in Ihrem Geschäft wie eine „menschliche Suchmaschine“ fühlen, erfahren Sie hier, wie Sie noch diese Woche loslegen können:

Wählen Sie zunächst einen Prozess aus : Beginnen Sie dort, wo Fragen häufig auftreten: Onboarding, Einstellung, Lieferung, Support

Erstellen Sie einen Q&A-Chat-Kanal : Machen Sie ihn zum Standard-Ort für alle Fragen zu diesem Prozess

Beantworten Sie Fragen in Threads einheitlich : So bauen Sie ohne zusätzlichen Aufwand Ihre erste KI-Wissensdatenbank auf

Nutzen Sie KI, bevor Sie manuell antworten : Ermutigen Sie Ihr Team, zuerst ClickUp AI zu befragen und erst bei Bedarf einen Kollegen um Hilfe zu bitten

Stellen Sie Ihren Prozess einfach dar : Skizzieren Sie die wichtigsten Schritte und Entscheidungen – denken Sie nicht zu viel darüber nach

Dokumentieren Sie die 5–10 häufigsten Fragen : Wandeln Sie Muster in kurze, praktische Dokumente um

Erstellen Sie einen Super-Agenten für diesen Prozess : Schaffen Sie eine Verbindung zwischen ihm und Ihren Dokumenten und legen Sie fest, wie er reagieren soll

Im Laufe der Zeit verfeinern: Wenn neue Fragen auftauchen, entscheiden Sie: einmalig beantworten oder für die Zukunft dokumentieren

📮 ClickUp Insight: 24 % der Befragten geben an, dass sie KI-Agenten hauptsächlich zur Automatisierung langweiliger Aufgaben nutzen möchten. Die Erwartung hier ist eine Entlastung von geringwertiger Arbeit, und das ist fair. Wenn ein Agent ständig für Setup, Aufsicht oder Anleitung zuständig ist, fühlt es sich nicht mehr hilfreich an, sondern eher wie zusätzliche Arbeit. In ClickUp arbeiten Super Agents kontinuierlich im Hintergrund, aktualisieren Aufgaben, erstellen Dokumente und treiben die Arbeit mit denselben Tools voran, die Ihr Team bereits nutzt. Sie können ihnen eine Direktnachricht senden, um einmalige Hilfe zu erhalten, und sie sogar in einem Dokument @erwähnen, um aus einem Brainstorming einen klaren Plan zu machen!

📚 Lesen Sie auch: Was ist eine Wissenskarte und wie erstellt man eine?

Von fragmentierten Antworten zu narrensicherem Wissen mit ClickUp

In den meisten Teams ist das Wissen über verschiedene Tools verteilt, sodass selbst die beste KI mit unvollständigen Kontextinformationen zu kämpfen hat. Ihre KI-Wissensdatenbank in ClickUp funktioniert, weil sie KI nicht als Add-On behandelt. Sie integriert KI dort, wo Ihre Arbeit bereits stattfindet, und macht KI so kontextbewusst.

Ihre Unterhaltungen, Dokumente und Aufgaben befinden sich an einem Ort, und die KI kann alle diese Informationen auswerten. Das bedeutet, dass die Antworten nicht pauschal sind – sie basieren darauf, wie Ihr Team tatsächlich arbeitet. Mit der Zeit stärkt jede Interaktion das System. Anstatt Informationen über verschiedene Tools hinweg zu suchen, bauen Sie eine einzige, lebendige Quelle der Wahrheit auf.

Die wichtigste Erkenntnis? Sie müssen nicht jedes KI-Tool auf dem Markt einsetzen, um Ergebnisse zu erzielen. Durch die Kombination von ClickUp Chat, ClickUp Brain und einem fokussierten Super-Agenten im Rahmen eines klaren Prozesses können Sie:

Unterbrechungen reduzieren

Machen Sie Ihr Team autonomer

Verwandeln Sie Ihr Wissen in eine durchsuchbare, /AI-fähige Ressource

Wenn Sie diese Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen möchten, kann das ClickUp-Team Ihnen dabei helfen, das Setup benutzerdefiniert anzupassen!