10 LLM-Prompt-Vorlagen für Blogs

Sie können die beste Blog-Idee der Welt haben und trotzdem eine Stunde mit den gleichen Startproblemen verlieren.

Welchen Ansatz sollten wir wählen? Welche Gliederung ist tatsächlich mit Flow gefüllt? Wie finden wir den richtigen Ton? Welche Beispiele machen das Ganze realistisch? Und wie sorgen wir für einen einheitlichen Schreibstil in allen Beiträgen?

LLM-Prompt-Vorlagen lösen dieses Problem. Sie bieten Ihnen eine Ausgangsstruktur, die Sie wiederverwenden, anpassen und im Laufe der Zeit verbessern können, egal ob Sie eine Liste, eine Anleitung, einen Vergleichsbeitrag oder einen produktbezogenen Leitfaden schreiben.

In diesem Beitrag führen wir Sie durch LLM-Prompt-Vorlagen für Blogs, die direkt neben Ihren Briefings, Gliederungen und Entwürfen verwendet werden können, damit Sie bessere erste Entwürfe erstellen, Ihre Struktur schneller straffen und den Ton Ihrer Inhalte konsistent halten können, ohne Ihre Prompts jede Woche neu erfinden zu müssen.

Was ist eine LLM-Prompt-Vorlage für Blogs?

Eine LLM-Prompt-Vorlage für Blogs ist eine wiederverwendbare Vorlage mit Lücken, die Sie einem KI-Schreibtool zur Verfügung stellen, um bei Bedarf konsistente Blog-Inhalte zu generieren.

Betrachten Sie es als eine Art Standardverfahren für Prompts. Anstatt jedes Mal einen brandneuen Prompt einzugeben, verwenden Sie dieselbe Struktur und tauschen Variablen wie {Thema}, {primäres Schlüsselwort}, {Zielgruppe}, {Tonfall}, {Wortanzahl}, {Blickwinkel} und {Beispiele} aus.

📌 Beispiel: Sie schreiben einen SEO-Blogbeitrag über: {Thema} Zielgruppe: {Zielgruppe}

Ziel: {goal}

Primäres Schlüsselwort: {primary_keyword}

Sekundäre Keywords, die natürlich eingebunden werden sollten: {secondary_keywords}

Suchabsicht: {intent}

Ton und Stil: {tone_style}

Einschränkungen: {Einschränkungen} Ausgabevorgaben: 1) Geben Sie 5 Titeloptionen an (3 davon mit dem primären Keyword). 2) Verfassen Sie eine kurze, ansprechende Einleitung (Aufhänger + warum es wichtig ist + was der Leser lernen wird). 3) Erstellen Sie eine Gliederung mit H2- und H3-Überschriften. 4) Verfassen Sie den vollständigen Beitrag (~{word_count} Wörter) mit Beispielen und umsetzbaren Schritten. 5) Fügen Sie einen kurzen FAQ-Abschnitt hinzu (4–6 Fragen). 6) Schließen Sie mit einem klaren CTA, der für {product_or_next_step}

Die 10 besten LLM-Prompt-Vorlagen für das Schreiben von Blogs

Entweder starren Sie auf eine leere Seite oder Sie durchforsten tausende generischer Prompts, die nicht zum Workflow Ihres Blogs passen. Diese Analyseparalyse führt zu schwachen Prompts und Zeitverschwendung.

Die Lösung besteht aus einer Reihe von Vorlagen, die den gesamten Content-Workflow abdecken, von der Ideenfindung bis zur Optimierung. Die folgende Liste enthält eine Mischung aus gebrauchsfertigen Prompt-Sammlungen und integrierten ClickUp-Vorlagen, die Prompts mit einer vollständigen Projektmanagement-Struktur kombinieren und Ihnen einen umsetzbaren Ausgangspunkt für jede Blogging-Aufgabe bieten.

1. ClickUp AI Prompt & Notiz-Guide für Blog-Beiträge Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verwandeln Sie Themennotizen in eine Blog-Gliederung mit der ClickUp AI-Prompt- und Notizvorlage für Blogbeiträge.

Die ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Vorlage ist ein Schreibkit auf Basis von ClickUp Docs, das aus einem chaotischen Themenhaufen eine Blog-Gliederung macht, auf der Sie aufbauen können. Sie beginnen, indem Sie Ihr Thema und Ihre Brainstorming-Notizen in das Dokument einfügen und dann den Prompt-Blöcken folgen, um eine übersichtliche Entwurfsstruktur zu formen, ohne Ihre ursprünglichen Gedanken zu vernachlässigen.

Wenn Sie einen schnelleren ersten Durchgang oder einen saubereren zweiten Durchgang wünschen, befindet sich ClickUp Brain direkt im Dokument, um Ihnen bei der Bearbeitung, Erweitern, Vereinfachen oder Weiter schreiben zu helfen, ohne dass Sie zwischen tools wechseln müssen.

Bearbeiten, erweitern oder schreiben Sie weiter in Dokumenten mit ClickUp Brain.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Beschleunigen Sie Ihre Operationen im Bereich des Inhalts mit den KI-Fähigkeiten von ClickUp Brain, wenn Sie schnelle Überarbeitungen oder klare nächste Schritte benötigen.

Erstellen Sie Entwürfe schneller mit einem integrierten Prompt-Flow, der Sie durch Titel, Meta-Beschreibung, Einleitung und Hauptinhalte in einem Dokument führt.

Polieren Sie den Entwurf direkt vor Ort mit ClickUp Brain-Aktionen wie „Schreiben verbessern“, „Rechtschreibung und Grammatik korrigieren“, „Länger machen“, „Kürzer machen“ und „Schreiben vereinfachen“.

✅ Ideal für: SEO-Content-Vermarkter, die wöchentliche Blogbeiträge schreiben, und freiberufliche Autoren, die ihren Clients lange Entwürfe liefern.

🧠 Interessante Tatsache: 51 % der Marketer nutzen KI-Tools zur Optimierung von Inhalten, von E-Mail-Kampagnen bis hin zur Suchmaschinenoptimierung. Und 50 % erstellen Inhalte mit künstlicher Intelligenz.

2. ClickUp ChatGPT-Prompts für Vorlagen zum Schreiben

Kostenlose Vorlage erhalten Starten Sie mit einer On-Demand-Prompt-Bibliothek, indem Sie die ClickUp ChatGPT-Prompts für Schreibvorlagen verwenden.

Wenn Sie auf eine leere Seite starren und Ihr Gehirn alles andere als schreiben tut, bietet Ihnen die ClickUp ChatGPT-Prompt-Vorlage für das Schreiben eine fertige Prompt-Bibliothek, die Sie bei Bedarf öffnen und verwenden können.

Es ist in Docs mit Abschnitten eingerichtet, die Sie ein- und ausblenden können, um zu dem gewünschten Prompt-Set zu springen, anstatt gespeicherte Notizen zu durchsuchen.

Und da sie in ClickUp gespeichert sind, können Sie die Prompts direkt neben Ihren Briefings, Entwürfen und Rückmeldungen ablegen und dann ClickUp Brain hinzuziehen, um sie umzuschreiben, zu erweitern, zusammenzufassen oder neue Blickwinkel zu generieren, ohne das Dokument verlassen zu müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Finden Sie schnell die richtige Vorlage dank gruppierter, ausblendbarer Abschnitte wie Blog-Texte, Biografien, Bücher und mehr, sodass Sie immer nur einen Klick vom nächsten Entwurf entfernt sind.

Behalten Sie Ihr Schreibsystem an einem Ort, indem Sie das Dokument mit Aufgaben oder anderen Dokumenten verknüpft halten, sodass die Prompts mit der Arbeit verbunden bleiben.

Verbessern Sie die Ausgabequalität mit den integrierten Gebrauchsanweisungen und verwenden Sie dann ClickUp Brain, um Abschnitte zu überarbeiten, weiterzuschreiben oder Absätze in Aktionselemente umzuwandeln.

✅ Ideal für: Content-Autoren, die eine wiederverwendbare Prompt-Bibliothek aufbauen, oder freiberufliche Texter, die für verschiedene Clients unterschiedliche Schreibstile verwenden.

3. ClickUp-Blog-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Entwerfen Sie Blog-Beiträge in einem Layout im Stil einer Veröffentlichung mit der ClickUp-Blog-Vorlage.

Wenn Ihre Blog-Beiträge vor der Veröffentlichung wie eine echte Veröffentlichungsseite aussehen und sich auch so anfühlen sollen, bietet Ihnen die ClickUp-Blog-Vorlage genau dieses Layout direkt in ClickUp. Sie erhalten ein übersichtliches, leserfreundliches Dokument mit einem Hero-Bild, unterteilten Inhalten und einem integrierten Navigationsbereich, der das Überfliegen und Wiederaufrufen langer Beiträge erleichtert.

Im Gegensatz zu eigenständigen Prompt-Dokumenten stellt diese Vorlage eine Verbindung zwischen Ihren LLM-Prompts und Fristen, Mitarbeitern und GenehmigungsWorkflows her und verwandelt Anweisungen in einen umsetzbaren Projekt-Plan.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwerfen Sie Ihre Inhalte in einem ausgefeilten Layout im Blog-Stil mit einem Titelbild, Kopfzeilen für die Abschnitte und einer Tabelle in der Seitenleiste, die den Flow leicht verständlich macht.

Verwandeln Sie jeden Beitrag in einen nachverfolgbaren Workflow mit ClickUp benutzerdefinierten Statussen für jede Phase, vom Entwurf über die Überprüfung bis hin zur Veröffentlichung.

Nutzen Sie ClickUp Brain MAX , wenn Sie Referenzen aus Ihrem gesamten Workspace und dem Internet abrufen müssen, und generieren Sie dann direkt beim Schreiben schnelle Fülltexte wie Einleitungen, Abschnittsübersichten, FAQs und Ideen für Bildunterschriften.

✅ Ideal für: Content-Vermarkter, die wöchentliche Blogbeiträge veröffentlichen, oder Solo-Gründer, die Produkt-Updates und Thought-Leadership-Artikel schreiben.

4. ClickUp-Vorlage für den Redaktionskalender eines Blogs

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Blog-Beiträge in einer stufenbasierten Phase mit der ClickUp-Vorlage für den Blog-Kalender.

Die Blog-Planung wird viel einfacher, wenn alle Beiträge in einer visuellen Pipeline zusammengefasst sind. Die ClickUp-Vorlage für den Blog-Redaktionskalender bietet Ihnen ein stufenbasiertes Board für Ihre Content-Engine, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was sich in der Ideenfindung, Keyword-Recherche, beim Schreiben, beim Design und bei den Aktionen befindet. Und wenn Sie einen Schritt zurücktreten möchten, hilft Ihnen die ClickUp-Kalenderansicht dabei, die Veröffentlichungstermine für den gesamten Monat auf einen Blick zu planen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bewegen Sie jeden Beitrag durch klare Phasen wie Idee, Keyword-Recherche, Erstellung des Inhalts, Design und Aktion mithilfe eines Workflow-Boards.

Behalten Sie wichtige Details zu jedem Beitrag im Blick durch Nachverfolgung der Blog-Phase, Veröffentlichungsdaten, Grafiken, Kanäle und der Freigabe von Texten direkt auf jeder Karte.

Fügen Sie Unteraufgaben für Ergebnisse wie Gliederung, Entwurf, Grafiken, SEO-Updates und abschließende Qualitätssicherung hinzu.

✅ Ideal für: Leiter der Inhalt-Operationen, die das Schreiben, Design und die Aktion für jeden Beitrag koordinieren.

5. ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten

Kostenlose Vorlage erhalten Entwerfen Sie Pressemitteilungen mit einem vorgegebenen Layout mithilfe der ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten.

Wenn Sie schnell eine Pressemitteilung versenden müssen, bietet Ihnen die ClickUp Content Writing Template eine fertige Vorlage, die Sie sofort verwenden können. Sie beginnt mit einem Feld für Ihr Logo und führt Sie dann durch die wesentlichen Elemente einer Pressemitteilung in der Reihenfolge, die Ihre Leser erwarten: Pressemitteilung oben, eine klare Überschrift und Unterüberschrift sowie ein Leitfaden für den Hauptteil, der Ihnen hilft, mit einem passenden Datumsvermerk zu beginnen und die Geschichte flüssig zu gestalten.

Und da das Schreiben nur die halbe Miete ist, helfen Ihnen ClickUp Assigned Comments dabei, bestimmte Änderungen ohne langwieriges Hin und Her an den richtigen Prüfer zu senden, während ClickUp Automatisierungen den Entwurf mit zeitnahen Erinnerungen und Übergaben durch die Prüfschritte leiten können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie die wichtigsten Infos im Voraus mit speziellen Feldern für Kontaktdaten und Veröffentlichungsdatum, sodass jeder Entwurf sofort zur Freigabe bereit ist.

Schreiben Sie mit weniger Lücken, indem Sie die integrierten Prompts für Überschriften, Unterüberschriften und Textkörper verwenden, einschließlich des Datumsformats direkt im Dokument.

Sorgen Sie für ein einheitliches Branding Ihrer Veröffentlichungen, indem Sie Ihr Logo oben im Dokument einfügen.

✅ Ideal für: PR-Manager, die Pressemitteilungen verfassen und zur Überprüfung und Genehmigung weiterleiten.

💡 Profi-Tipp: Inhalte wirken nur dann „langsam“, wenn sie verstreut sind. Mit anderen Worten: Sie haben die Kurzbeschreibung in einem tool, das Feedback in einem anderen, während die Freigaben in Direktnachrichten erfolgen. ClickUp vereint Ihren gesamten Inhalt-Pipeline an einem Ort, sodass Sie von der Kurzbeschreibung über den Entwurf und die Überprüfung bis hin zur Fertigstellung gelangen können, ohne Links nachgehen oder Kommentare durchforsten zu müssen. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Teams ClickUp nutzen, um die Produktion von Inhalt von Anfang bis Ende zu optimieren, vom Feedback bis zum fertigen Ergebnis:

6. ClickUp-Blog-Datenbank-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie jeden Blogbeitrag vom Entwurf bis zur Veröffentlichung mit der ClickUp-Blog-Datenbank-Vorlage.

Wenn Ihr Blog-Backlog immer weiter wächst, bietet Ihnen die ClickUp-Blog-Datenbankvorlage einen zentralen Ort für die Nachverfolgung aller Beiträge vom Entwurf bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus.

Sie können schnell sehen, was „Veröffentlicht“ ist, was „Aktualisierung erforderlich“ ist oder was „In Bearbeitung“ ist, zusammen mit der Kategorie, zu der es gehört, und wann es fällig ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gruppieren Sie Beiträge nach Status, um Ihre Veröffentlichungspipeline auf einen Blick sichtbar zu halten (Veröffentlicht, Aktualisierung erforderlich, In Bearbeitung).

Tag jeden Beitrag mit einem Datenbank-Status und einer Blog-Kategorie, um Ihre Bibliothek auch bei wachsendem Umfang übersichtlich zu halten.

Fügen Sie Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und Prioritäten hinzu, um den richtigen Beitrag zur richtigen Zeit in Bewegung zu halten.

✅ Ideal für: Content-Marketing-Maintainer, die einen Blog mit mehreren Kategorien und einem Aktualisierungszyklus verwalten.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Workspaces.

7. ClickUp-Vorlage für Schreibrichtlinien

Kostenlose Vorlage erhalten Standardisieren Sie die Sprach- und Schreibregeln für alle Autoren mit der ClickUp-Vorlage für Schreibrichtlinien.

Wenn mehrere Personen schreiben, benötigen Sie ein standardisiertes Format, um sicherzustellen, dass alles, was veröffentlicht wird, denselben Stil, Ton und dieselbe Schreibstruktur aufweist.

Die ClickUp-Vorlage für Schreibrichtlinien bietet Ihrem Team eine einzige, leicht verständliche Startseite mit den Regeln, die Ihre Inhalte formen, von der Stimme und dem Ton Ihrer Marke bis hin zu den grammatikalischen Entscheidungen, an die sich alle halten sollen.

Neue Autoren – ob Mensch oder KI – können vom ersten Tag an markengerechte Inhalte produzieren, da die Regeln direkt in das System eingebettet sind.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Dokumentieren Sie die Persönlichkeit Ihrer Marke und Ihre Sprachrichtlinien, damit Autoren beim Verfassen von Entwürfen schnell darauf zurückgreifen können.

Standardisieren Sie Grammatik und Mechanik, einschließlich Entscheidungen wie aktive vs. passive Stimme, damit Bewertungen leichter zu verschieben sind.

Nutzen Sie die integrierten Abschnitte, um einen lebendigen Styleguide zu erstellen, den Ihr Team im Zuge der Weiterentwicklung Ihrer Inhalte aktualisieren kann.

✅ Ideal für: Leiter des Inhalts, die ein Team von Autoren leiten, die unter einer einheitlichen Markenbotschaft veröffentlichen.

🧠 Wissenswertes: 45 % der Marketingfachleute nutzen KI-Tools, um Konzepte und Ideen für Inhalte zu entwickeln.

8. HubSpot-Marketing- und Vorlagen zur Produktivität

via HubSot

Sie benötigen eine Eingabeaufforderung für eine ganz bestimmte Marketing-Aufgabe, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen.

Diese umfangreiche Bibliothek aus HubSpots über 1000 Marketing- und Produktivitätsvorlagen ist eine umfassende Referenz für fast alle Anwendungsfälle in den Bereichen Marketing, Vertrieb oder Produktivität, einschließlich eines großen Abschnitts über Blog-Inhalte.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für die Arbeit im Marketing und für alltägliche Produktivität, damit Sie immer eine Vorlage für den nächsten Schritt der anstehenden Aufgabe parat haben.

Benutzerdefinierte Prompts passen Sie an Ihre Ziele, Ihren Kanal und Ihr Publikum an, anstatt sie jedes Mal von Grund auf neu zu schreiben.

Verwenden Sie sie als wiederverwendbare „Prompt-Datenbank” für eine schnellere Umsetzung in den Bereichen SEO, Social Media, Markenbildung, Lead-Generierung und Planung.

✅ Ideal für: Marketingmanager, die eine einzige, wiederverwendbare Prompt-Bibliothek für die Planung und Produktion von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg wünschen.

9. CO-STAR-Framework für LLM-Prompts

via Medium

Das CO-STAR-Framework für LLM-Prompts ist ein strukturiertes System zum Verfassen effektiver Prompts. Es steht für Kontext, Ziel, Stil, Ton, Zielgruppe und Format für die Antwort.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Prompts mit Kontext + Ziel, damit das Modell die Situation und die genaue Aufgabe, die zu erledigen ist, versteht, bevor es mit dem Schreiben beginnt.

Legen Sie Stil, Tonfall und Zielgruppe fest, wenn Sie möchten, dass die Ausgabe in allen Beiträgen, Seiten oder für alle Stakeholder einheitlich klingt.

Legen Sie das Antwortformat fest, damit Sie die Ergebnisse in der gewünschten Form erhalten, z. B. als Gliederung, Tabelle, Checkliste oder JSON.

✅ Ideal für: Content-Strategen, die wiederverwendbare Prompts für Blog-Briefings und produktionsreife Entwürfe schreiben.

Tipps zum Verfassen effektiver LLM-Prompts für Blogs

Selbst die beste Vorlage kann versagen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie sie effektiv benutzerdefiniert anpassen können. Nutzen Sie diese Tipps, um mit jeder Prompt-Engineering-Vorlage konsistente, hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Legen Sie im Voraus Ziele, Einschränkungen und Zielgruppe fest: Jede Vorlage sollte drei Fragen beantworten, bevor sie nach Inhalten fragt: Was ist der Zweck dieses Artikels? Was darf er nicht enthalten? Wer liest ihn?

Stellen Sie Kontext, Quellen und Beispiele bereit: Geben Sie der KI Referenzmaterial, wie z. B. Beiträge von Mitbewerbern, um sich davon abzuheben, Quelldokumente zum Zitieren oder Beispielbeiträge, die den von Ihnen gewünschten Ton treffen. Beziehen Sie den Kontext aus verknüpften ClickUp-Dokumenten und Aufgaben mit ClickUp Brain, damit Ihre Prompts automatisch relevante Hintergrundinformationen enthalten.

Geben Sie die Struktur, den Stil und die Länge der Ausgabe an: Teilen Sie der KI genau mit, wie das Endprodukt aussehen soll. Als Beispiel: „Schreiben Sie einen Blogbeitrag mit 1.200 Wörtern, einem H1- und vier H2-Abschnitten sowie Aufzählungspunkten unter jedem H2-Abschnitt.“ Fügen Sie auch Stilvorgaben hinzu, wie „Schreiben Sie in der zweiten Person, in einem konversationellen Ton ohne Fachjargon und auf einem Leselevel der 8. Klasse“.

Testen, bewerten und iterieren: Ihr erster Versuch mit einer Eingabeaufforderung führt selten zu perfekten Ergebnissen. Führen Sie sie aus, bewerten Sie das Ergebnis, identifizieren Sie, was fehlt oder falsch ist, und Ihr erster Versuch mit einer Eingabeaufforderung führt selten zu perfekten Ergebnissen. Führen Sie sie aus, bewerten Sie das Ergebnis, identifizieren Sie, was fehlt oder falsch ist, und verfeinern Sie dann die Eingabeaufforderung . Führen Sie ein Protokoll über Ihre Eingabeaufforderungsversionen und deren Ergebnisse, um die Nachverfolgung der Ergebnisse für Ihre spezifischen LLM-Testszenarien durchzuführen.

Verwandeln Sie Prompts mit ClickUp in ein wiederholbares Blog-System

Der eigentliche Gewinn besteht darin, eine Prompt-Bibliothek aufzubauen, die Ihr Team für jeden Blog, den Sie veröffentlichen, wiederverwenden, verbessern und auf die es sich verlassen kann.

ClickUp macht das ganz einfach. Speichern Sie Ihre Prompts dort, wo Ihre Inhalte liegen, neben Briefings, Entwürfen, Skizzen und Feedback. Verwandeln Sie jede Vorlage in einen konsistenten Workflow, sorgen Sie für klare Eigentümerschaften und nutzen Sie KI innerhalb des Workspaces, um Entwürfe zu erstellen, zu verfeinern, Änderungen zusammenzufassen und die nächsten Schritte zu planen, ohne den Kontext zu verlieren.

Wenn Prompts und Prozesse Hand in Hand gehen, wird das Schreiben schneller und die Qualität bleibt gleichbleibend hoch.

Erstellen Sie Ihr Prompt-System in ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

Ein Prompt ist eine einzelne, einmalige Anweisung, die Sie einem KI-Modell für eine bestimmte Aufgabe geben. Eine Prompt-Vorlage ist eine wiederverwendbare Prompt-Struktur mit Variablen, die Sie für jede Verwendung benutzerdefiniert anpassen können – Sie schreiben sie einmal und können sie dann wiederholt mit unterschiedlichen Eingaben verwenden.

Beginnen Sie damit, Ihre Markenstimme, Ihre Zielgruppe und Ihre Inhaltsstandards in einem zentralen Dokument zu dokumentieren. Betten Sie diese dann als Standardanweisungen in Ihre Vorlagen ein. Verknüpfen Sie Ihr Style-Guide-Dokument mit Inhaltsaufgaben, damit ClickUp Brain bei der Erstellung von Entwürfen automatisch darauf zurückgreift.

Nein – Vorlagen dienen dazu, das Verfassen von Entwürfen zu beschleunigen und repetitive Arbeiten zu reduzieren, aber menschliches Urteilsvermögen ist nach wie vor unerlässlich für die Strategie, die Überprüfung von Fakten, das Hinzufügen origineller Erkenntnisse und die endgültige Bearbeitung. Betrachten Sie KI als eine Maschine für erste Entwürfe, nicht als vollständigen Ersatz für redaktionelle Kontrolle.