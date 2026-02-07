10 Plattformen zur Fanbindung für 2026

Die Frage lautet nicht „Wie gewinnen wir mehr Fans?“.

Die Frage lautet: „Wie sorgen wir dafür, dass sie wiederkommen, wenn sie mit einem zweiten Bildschirm schauen, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und 10 andere Dinge um ihre Aufmerksamkeit konkurrieren?“

Fans dieser Generation möchten abstimmen, Vorhersagen treffen, spielen, reagieren, Belohnungen sammeln und sich in Echtzeit wahrgenommen fühlen. Die Teams, die derzeit erfolgreich sind, sind diejenigen, die passive Zuschauer in aktive Communities verwandeln.

Genau dafür wurden Fan-Audience-Engagement-Plattformen entwickelt. Sie ermöglichen Live-Umfragen, Quizze, Gewinnspiele, Chatten, Treueprogramme und personalisierte Erlebnisse, die jedes Spiel, jede Show oder jeden Drop zu einem Ereignis machen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die 10 besten Plattformen zur Fanbindung vor, zeigen Ihnen, worin jede einzelne ihre Stärken hat, und erklären Ihnen, wie Sie die richtige Plattform für Ihr Publikum auswählen.

Was ist eine Plattform zur Fan-Interaktion?

Eine Plattform zur Fanbindung ist eine Software, die Sportteams, Unterhaltungsmarken und Content-Ersteller dabei hilft, sinnvolle wechselseitige Beziehungen zu ihrem Publikum aufzubauen. Sie nutzt interaktive digitale Erlebnisse, Gamification, Treueprogramme und Echtzeit-Kommunikationstools, um passive Zuschauer zu aktiven Teilnehmern zu machen.

Am meisten profitieren davon Organisationen, die ihre Verbindung zu ihrem Publikum vertiefen möchten, wie professionelle Sportligen, OTT-Streaming-Dienste und Ersteller, die engagierte Communities aufbauen.

Fan-Audience-Engagement-Plattform-Software auf einen Blick

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Formulare für Aufgaben, Kampagnen- und Inhalts-Workflows, Dokumente und Prüfung, KI für Ideenfindung und Antworten, Dashboards und Automatisierungen Führen Sie Fan-Engagement-Kampagnen und Community-Workflows in einem KI-gestützten Workspace durch. Free Forever; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Salesforce Media Cloud Medien-CRM und Datenmodell, Abonnenten-Lebenszyklusmanagement, Anzeigenverkaufsmanagement, Low-Code-OmniStudio-Tools, Einstein KI Unternehmen aus den Bereichen Medien und Unterhaltung Bezahlte Pläne beginnen bei 325 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung). LiveLike Engagement SDK, Live-Umfragen und Quiz, Vorhersagen, Live-Chat, Analyse-Hooks Fügen Sie Echtzeit-Interaktivität und Gamification in Fan-Apps hinzu. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Genius Sports FANHub-Aktivierung, dynamische kreative Optimierung, kostenlose Spiele Sportligen und wettintegriertes Engagement Benutzerdefinierte Preisgestaltung Cortex Fan-Datenplattform, Aktivierungen und Journeys, Content-Engine, Sponsoring und Inventar-Tools Verbindung von Fan-Daten, Inhalten und kommerziellem Inventar Benutzerdefinierte Preisgestaltung Monterosa Ereigniszentren, wiederverwendbare interaktive Elemente, Zuschauerprofile, Stream-Synchronisierung, Konverter für die Registrierung und Wert des Sponsors Interaktive Erlebnisse übertragen und streamen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Flockler Soziale Aggregation und UGC-Wände, Moderation, Marken-Layouts, Galerien mit Einkaufsmöglichkeiten Aggregation sozialer Medien und Anzeige von nutzergenerierten Inhalten Bezahlte Pläne beginnen bei 129 $/Monat. Sport Buff Interaktive In-Stream-Overlays, Live-Prognosen und Quizfragen, Sponsor-Momente, plattformübergreifendes SDK In-Stream-Engagement-Overlays Benutzerdefinierte Preisgestaltung Choicely No-Code-Fan-App-Builder, Abstimmungen und Wettbewerbe, Push-Benachrichtigungen, Web-Einbettungen Starten Sie eine Marken-App zur Fanbindung ohne Code. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 16 $/Monat. Socios. com Fan-Token-Angebote (FTO), verbindliche und unverbindliche Umfragen, tokenbasierte Belohnungen, AR-Token-Jagd, Handyspiele und Quizze Fan-Token und Einfluss durch Blockchain Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Worauf Sie bei einer Plattform zur Fan-Interaktion achten sollten

Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten: 🛠️

Audience Eigentümerschaft und First-Party-Daten: Fan-Profile, Einwilligungserfassung und Segmentierung, damit Sie direkt interagieren können, ohne auf Plattformen von Drittanbietern angewiesen zu sein.

Tools für Echtzeit-Interaktion: Umfragen, Quizze, Vorhersagen, Trivia, Live-Fragen und Antworten sowie Chatten, die mit Übertragungen, Streams oder Ereignissen vor Ort synchronisiert werden.

Personalisierung und Targeting: Personalisierte Feeds, Empfehlungen und Personalisierte Feeds, Empfehlungen und verhaltensbasierte Journeys , die sich an das Verhalten jedes einzelnen Fans anpassen.

Gamification und Belohnungen: Punktesysteme, Abzeichen, Stufen, Ranglisten und einlösbare Belohnungen, die für eine konstante Beteiligung sorgen.

Community-Features und Moderation: Gruppen, Kommentare, Gruppen, Kommentare, UGC , Berichterstellung und Moderationskontrollen, um Unterhaltungen gesund und markengerecht zu halten.

Messaging- und Lifecycle-Kampagnen: E-Mail-, SMS-, Push- und In-App-Benachrichtigungen mit Zeitplanung, Vorlagen und A/B-Tests

Analysen und Attribution: Kundenbindung, Kohorten, Trichter und Nachverfolgung der Conversions , die das Engagement mit den Ergebnissen in Bezug auf Ticketverkäufe, Merchandising und Abonnements verknüpfen.

Vertrauen, Sicherheit und Compliance: DSGVO/CCPA unterstützen, Verschlüsselung, SSO/2FA (zweistufige Authentifizierung), Audit-Protokolle und Optionen zur Datenresidenz, falls erforderlich

Die 10 besten Plattformen zur Fanbindung

Schauen wir uns nun die 10 besten Plattformen zur Fanbindung genauer an und sehen wir uns an, was jede einzelne davon am besten kann 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für Fan-Engagement-Kampagnen und Community-Workflows in einem KI-gestützten Workspace)

Fan-Engagement bedeutet, mehrere Aspekte gleichzeitig anzugehen.

Sie müssen Kampagnen durchführen, Inhalte genehmigen, Community-Unterhaltungen moderieren, die Leistungen der Ersteller nachverfolgen und sich mit einem ständigen Strom von Fan-Feedback auseinandersetzen, das Ihre Pläne über Nacht ändern kann. 😵‍💫

Wenn all dies über verteilte Chats, Tabellen und Dokumente läuft, riskieren Sie, den Thread zu verlieren, der zeigt, was gerade passiert und wer die nächste Entscheidung trifft.

Entdecken Sie ClickUp, den weltweit ersten konvergenten KI-Workspace, der Planung, Ausführung und KI in einem System vereint, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit immer mit dem Kontext verbunden bleibt, in dem sie entstanden ist.

Den Anfang macht ClickUp Forms. Anfragen zur Fanbindung kommen von überall her, beispielsweise aus Einträgen in Wettbewerben, VIP-Anfragen, Übermittlungen von Herstellern, Sponsorleistungen und Eskalationen aus der Community.

Erfassen Sie Anfragen zur Fanbindung aus Wettbewerben, von VIPs, Sponsoren und Herstellern mit ClickUp Formularen

Mit Formularen können Sie all das nahtlos erfassen und in ClickUp in Aufgaben umwandeln!

Mit anderen Worten: ClickUp Aufgaben bieten Ihrem Engagement-Team eine zentrale Steuerungsplattform für alle Aufgaben. Jede Kampagnenaktivierung, jede Leistung eines Erstellers, jede Moderationswarteschlange oder jede Sponsorenverpflichtung kann als messbare Aufgabe mit Eigentümern und Phasen verwaltet werden.

Verwandeln Sie jede Aktivierung und jedes Ergebnis mit ClickUp Aufgaben in eigene, nachverfolgbare Arbeiten.

Und wenn Sie eine Ansicht des „Lebenszyklus” Ihrer Fans, Sponsoren oder Abonnenten benötigen, brauchen Sie dafür keine komplexen, von Beratern geleiteten Journey Builder. Nutzen Sie einfach die benutzerdefinierten Felder von ClickUp! Verwenden Sie die Beziehungsfelder, um Konten mit Kampagnen zu verbinden, die Felder für den Fortschritt, um den Abschluss von Phasen zu verfolgen, und die Formelfelder, um die Interaktionsrate zu bewerten.

Sie erhalten eine Struktur mit vordefinierten Abläufen und haben gleichzeitig die Freiheit, Schritte spontan anzupassen, wenn sich Ihre Engagement-Strategie weiterentwickelt.

Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen mit den Feldern „Beziehung“, „Fortschritt“ und „Formel“ mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp.

Und sobald die Arbeit strukturiert ist, lautet die nächste Frage immer dieselbe: Wo befindet sich das Playbook und wie bleibt das Team auf Kurs, wenn sich der Plan mitten in der Kampagne ändert?

Die Antwort lautet: ClickUp Docs. Docs bietet Ihnen eine zentrale Quelle für Kampagnenbeschreibungen, Richtlinien für Ersteller, Moderationsregeln, Eskalationsschritte, Sponsoren-Notizen und Antwortvorlagen. Sie können ein Dokument als Kampagnen-Hub strukturieren und es dann in verschachtelte Seiten für jede Aktivierung, jeden Kanal oder jeden Partner unterteilen, um sicherzustellen, dass der Kontext leicht zu finden und einfach zu aktualisieren ist.

Zentralisieren Sie Briefings, Richtlinien und Vorlagen in einer einzigen Quelle mit ClickUp Docs

Und wenn Sie Echtzeit-Interaktionsmomente schaffen möchten, wird ClickUp zum Motor hinter diesem Erlebnis. Verwenden Sie Dokumente, um Skripte und Notizen zur Ablaufplanung zu schreiben, und nutzen Sie dann ClickUp Prüfung, um Kommentare direkt auf Video-Bildern oder Bildmaterial zu hinterlassen, während Ihr Team Umfragen und Sponsoren-Creatives fertigstellt.

Um schnelle und konsistente Antworten zu erhalten, verwenden Sie einfach ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten.

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, neue Konzepte für die Interaktion zu entwickeln, Umfragefragen zu entwerfen, Mechanismen für Werbegeschenke zu erarbeiten und Variationen für Social-Media-Texte und Push-Benachrichtigungen zu erstellen.

Entwickeln Sie mit ClickUp Brain Ideen für die Interaktion, Fragen für Umfragen und Social-Media-Texte und erstellen Sie Entwürfe dafür.

Es wird auch zu Ihrer Verknüpfung zu Antworten und Ressourcen. Fragen Sie ClickUp Brain: „Welche Kampagnen warten noch auf ihre Genehmigung?“ oder „Wo ist das neueste Sponsoren-Creative?“, und es kann Ihnen in Sekundenschnelle genau den Kontext liefern, den Sie benötigen.

Und wenn Sie Bildmaterial benötigen, kann Brain Bilder generieren, um schnelle Social-Media-Konzepte, Entwürfe für Spieltagsgrafiken oder Platzhalter für Markenelemente zu unterstützen, die Sie vor dem Design überprüfen möchten.

Erstellen Sie Grafiken und alle Arten von Bildern mit ClickUp Brain.

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie Fan-Kampagnen von Anfang bis Ende: Überwachen Sie Starttermine, Content-Pipelines, SLAs für Community-Reaktionen und die Workload Ihres Teams in Echtzeit mit Überwachen Sie Starttermine, Content-Pipelines, SLAs für Community-Reaktionen und die Workload Ihres Teams in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Verbinden Sie Ihre Engagement-Tools: Führen Sie die Synchronisierung Ihrer Arbeit mit Tools wie Slack, Google Drive, GitHub und anderen mithilfe von Führen Sie die Synchronisierung Ihrer Arbeit mit Tools wie Slack, Google Drive, GitHub und anderen mithilfe von ClickUp-Integrationen durch und halten Sie Sponsoren-Assets, Dateien der Ersteller und Updates in einem einzigen Flow zusammen.

Nutzen Sie den KI-Desktop-Begleiter, um schneller voranzukommen: Durchsuchen Sie Ihren Arbeitsbereich, verbundene Apps und das Internet mit Durchsuchen Sie Ihren Arbeitsbereich, verbundene Apps und das Internet mit ClickUp BrainGPT , der eigenständigen Desktop-App, und verwenden Sie dann Talk-to-Text , um Antworten, Updates und Notizen freihändig zu verfassen.

Automatisieren Sie Workflows mit hohem Volumen: Leiten Sie Übermittlungen von Formularen weiter, weisen Sie Eigentümer zu, aktualisieren Sie Status, lösen Sie Genehmigungen als Auslöser aus und starten Sie Follow-ups automatisch mit Leiten Sie Übermittlungen von Formularen weiter, weisen Sie Eigentümer zu, aktualisieren Sie Status, lösen Sie Genehmigungen als Auslöser aus und starten Sie Follow-ups automatisch mit ClickUp Automatisierungen

Limitierungen von ClickUp

Die Vielzahl an benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann für neue Benutzer überwältigend sein.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die größte Stärke von ClickUp ist seine enorme Flexibilität. Als jemand, der funktionsübergreifende Initiativen in einem schnell wachsenden KI-SaaS-Unternehmen leitet, schätze ich es sehr, dass es Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chats und sogar einfache CRM-ähnliche Pipelines auf einer einzigen Plattform zusammenfasst. Die Möglichkeit, zwischen Listen-, Board-, Kalender- und Gantt-Ansichten zu wechseln, ohne Daten duplizieren zu müssen, spart enorm viel Zeit. Mit benutzerdefinierten Feldern, Automatisierungen und Dashboards können wir unsere genauen Vertriebs- und Produkt-Workflows abbilden.

Die größte Stärke von ClickUp ist seine enorme Flexibilität. Als jemand, der funktionsübergreifende Initiativen in einem schnell wachsenden KI-SaaS-Unternehmen leitet, schätze ich es sehr, dass es Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chats und sogar einfache CRM-ähnliche Pipelines auf einer einzigen Plattform zusammenfasst. Die Möglichkeit, zwischen Listen-, Board-, Kalender- und Gantt-Ansichten zu wechseln, ohne Daten duplizieren zu müssen, spart enorm viel Zeit. Mit benutzerdefinierten Feldern, Automatisierungen und Dashboards können wir unsere genauen Vertriebs- und Produkt-Workflows abbilden.

🏆 Vorteil von ClickUp: Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um Ihre Engagement-Aktivitäten im Hintergrund auszuführen. Dabei handelt es sich um KI-gestützte Teammitglieder, die Sie erstellen und benutzerdefiniert anpassen können, um mehrstufige Workflows auszuführen. Richten Sie beispielsweise einen Super-Agenten ein, der eine Liste mit Formular-Übermittlungen auf neue Übermittlungen überwacht und dann automatisch die entsprechenden Folgemaßnahmen zu erledigen hat: Kategorisieren Sie Anfragen nach Typ, z. B. Ersteller, Werbegeschenk, Sponsoring, Eskalation.

Fassen Sie die wichtigsten Details zusammen und fügen Sie der Aufgabe eine übersichtliche Kurzbeschreibung hinzu.

Weisen Sie den richtigen Eigentümer zu und legen Sie den richtigen Status basierend auf Ihren Regeln fest.

Leiten Sie dringende Elemente zur Überprüfung an den richtigen Kanal weiter. Und da Super Agents steuerbar sind, entscheiden Sie anhand von Berechtigungen und Toolsets, worauf sie Zugriff haben, und Sie können überprüfen, was sie getan haben, wenn der Workflow sensible Interaktionen betrifft.

2. Salesforce Media Cloud (am besten geeignet für Unternehmen im Bereich Medien und Unterhaltung)

via Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (jetzt Agentforce Media) ist ein Branchen-CRM für Medien- und Unterhaltungs-Teams, die sich um das Wachstum ihrer Zielgruppe, die Customer Journey ihrer Abonnenten und den Verkauf von Werbeanzeigen kümmern müssen. Es wurde entwickelt, um eine Verbindung zwischen den Daten von Zielgruppen und Werbekunden herzustellen und diesen Kontext dann in Vertriebs- und Service-Workflows, einschließlich Agentforce Sales und Agentforce Service, zu operationalisieren.

Außerdem setzt Media Cloud auf Lebenszyklus-Workflows. Das Subscriber Lifecycle Management (SLM) konzentriert sich auf den Kreislauf „Anziehen → Gewinnen → Bedienen → Binden“ mit vordefinierten Customer Journeys und einer internen CSR-Ansicht, die Kundeninteraktionen und Produkte an einem Ort zusammenführt.

Und für die Monetarisierung wurde Advertising Sales Management (ASM) rund um Medienwerbung entwickelt, mit dem Ziel, manuelle Backoffice-Arbeiten zu reduzieren und kanalübergreifendes Engagement und Zusammenarbeit zu unterstützen.

Die besten Features von Salesforce Media Cloud

Medien-spezifischer Handel: Arbeiten Sie mit einem Datenmodell für die Medienbranche sowie Enterprise Product Catalog und Industries CPQ für Angebote, Pakete und Guided Selling.

KI-gestützte Empfehlungen: Nutzen Sie Einstein AI, um Inhalte, Merchandise-Artikel oder Erlebnisse vorzuschlagen, die auf die individuellen Vorlieben der Fans zugeschnitten sind.

Schaffen Sie geführte Fan- und Abonnenten-Erlebnisse: Erstellen Sie OmniScript-Flows, die dynamische Kundeninteraktionen über Kanäle und Geräte hinweg mit Low-Code-Tools ermöglichen.

Limit der Salesforce Media Cloud

Das vollständige Erlebnis hängt oft davon ab, dass Media Cloud mit zusätzlichen Salesforce-Produkten und Add-Ons kombiniert wird, was die Komplexität der Implementierung erhöht.

Die Berichterstellung auf Kontoebene kann sich einschränkend anfühlen. Einige Benutzer wünschen sich mehr Flexibilität, um drei oder vier verschiedene Berichtstypen in einer einheitlichen Ansicht zu kombinieren.

Preise für Salesforce Media Cloud Cloud

Media Cloud Growth: 325 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Media Cloud Advanced: 475 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Media Cloud Einstein 1 für den Vertrieb: 850 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Media Cloud Cloud

G2: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Salesforce Media Cloud?

Ein G2-Rezensent sagt:

Was mir an der Salesforce-Plattform am besten gefällt, sind ihre leistungsstarken Funktionen für Berichterstellung und Dashboard. Außerdem schätze ich die Layouts der Konto- und Kontaktseiten und die Flexibilität der Plattform in Bezug auf die Konfiguration. Die Möglichkeit, Felder, Beziehungen und Layouts an die geschäftlichen Anforderungen anzupassen, ist für mich äußerst wertvoll, da wir Salesforce so ohne aufwendige Entwicklungsarbeit an verschiedene Anwendungsfälle anpassen können.

Was mir an der Salesforce-Plattform am besten gefällt, sind ihre leistungsstarken Funktionen für Berichterstellung und Dashboard-Funktionen. Außerdem schätze ich die Layouts der Seiten für Konten und Kontakte und die Flexibilität der Plattform in Bezug auf die Konfiguration. Die Möglichkeit, Felder, Beziehungen und Layouts an die geschäftlichen Anforderungen anzupassen, ist für mich äußerst wertvoll, da wir Salesforce so ohne aufwendige Entwicklungsarbeiten an verschiedene Anwendungsfälle anpassen können.

3. LiveLike (am besten geeignet, um Fan-Apps um Echtzeit-Interaktivität und Gamification zu ergänzen)

via LiveLike

LiveLike ist eine Plattform zur Einbindung des Publikums, die für Sport- und Medienteams entwickelt wurde, die ihre Fans während des Zuschauens einbinden möchten. Anstatt Ihre bestehende Fan-Erfahrung zu ersetzen, wird sie mit einem Engagement SDK ergänzt, das interaktive Ebenen in Ihre mobile App oder Ihr Webvideo-Erlebnis einbindet, darunter Umfragen, Quizfragen, Vorhersagen und Live-Chats.

Im Vergleich zu einer CRM-orientierten Plattform ähnelt LiveLike eher einer Engagement-Engine. Der Fokus liegt auf spontaner Beteiligung und Community-Loops. Anschließend erhalten Sie die Tools, um diese Erlebnisse über die Producer Suite und APIs wiederholt zu starten.

Die besten Features von LiveLike

Interaktive Widgets schnell bereitstellen: Starten Sie Umfragen, Quizspiele, Schieberegler, Cheer-Meter und AMA-artige Frage-Antwort-Runden als vorgefertigte Engagement-Module.

Verfolgen Sie das Engagement in Ihrem Analytics-Stack: Kombinieren Sie das Analytics-Dashboard von LiveLike mit SDK-Hooks, die clientseitige Ereignisse an Ihre eigenen Analytics-Tools senden.

Treue- und Prämienprogramm: Erstellen Sie punktebasierte Systeme, bei denen Fans für ihre Teilnahme Prämien erhalten.

Limitierungen von LiveLike

Verzögerungen beim Streaming von Inhalten können das Echtzeitgefühl von Live-Interaktionen beeinträchtigen.

Verzögerungen bei Benutzernachrichten können den Chat-Flow bei Ereignissen mit hohem Datenverkehr stören.

Preise für LiveLike

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LiveLike-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LiveLike?

Ein G2-Rezensent sagt:

Livelike ist ein interaktives Tool, das zur Steigerung der Zuschauerbindung beiträgt und es den Zuschauern ermöglicht, in Echtzeit zu interagieren. Es bietet maßgeschneiderte Widgets und Integrationsoptionen, die Rundfunkveranstalter an ihre Marke anpassen können.

Livelike ist ein interaktives tool, das zur Steigerung der Zuschauerbindung beiträgt und es den Zuschauern ermöglicht, in Echtzeit zu interagieren. Es bietet maßgeschneiderte Widgets und Integrationsoptionen, die Rundfunkveranstalter an ihre Marke anpassen können.

🧠 Wissenswertes: Pokémon GO hat die Sichtweise der Menschen auf Gamification verändert. Eine groß angelegte Studie schätzt, dass das Spiel in kurzer Zeit zu 144 Milliarden zusätzlichen Schritten in den USA geführt hat und dass engagierte Benutzer täglich etwa 1.473 Schritte mehr zurückgelegt haben.

4. Genius Sports (am besten geeignet für Sportligen und wettintegriertes Engagement)

via Genius Sports

Genius Sports wurde für die Momente vor, während und nach dem Spiel entwickelt, in denen die Aufmerksamkeit der Fans über verschiedene Kanäle hinweg in Aktionen umgesetzt wird.

Über seine FANHub-Plattform fungiert Genius Sports als Omni-Channel-Aktivierungsplattform. Mit anderen Worten: FANHub vereint programmatischen Einkauf und Social-Media-Einkauf, Publikumsaktivierung und kreative Personalisierung in einer sportorientierten Plattform, die auf dem Verhalten der Fans auf verschiedenen Bildschirmen basiert.

Und wenn Sie wiederholbare Beteiligungsschleifen wünschen, bietet Genius auch kostenlose Spielformate über die FanHub-Spielesuite, darunter Quizspiele, Bracket-Challenges, Pick'em-Spiele und Umfragen.

Die besten Features von Genius Sports

Fan-Identitätsauflösung: Verwenden Sie FANHub:ID, um die Identität Ihrer Fans in einem einzigen Profil zu vereinen, damit Sie sie kanalübergreifend ansprechen und messen können.

Sportbezogene Personalisierung: Nutzen Sie Dynamic Creative Optimization, um Display- und Video-Creatives anhand von Sportkontexten und Fan-Signalen individuell anzupassen.

Second-Screen-Erlebnisse: Bieten Sie synchronisierte Statistiken und interaktive Elemente, die das Live-Erlebnis verbessern.

Limit von Genius Sports

Ein kampagnen- und medienorientierter Fan-Aktivierungs-Stack kann für Teams, die hauptsächlich In-App-Interaktionsmodule wie Live-Umfragen und Chatten wünschen, weniger Plug-and-Play-fähig sein.

Die Implementierung ist in der Regel für Unternehmen spezifisch und erfordert die Koordination von Daten-, Medien- und Messungs-Workflows, bevor Teams einen konsistenten Anstieg feststellen können.

Preise von Genius Sports

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Genius Sports

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon: Die Nutzung von ClickUp AI ist von 665.000 auf über 2 Millionen AI-Kunden gestiegen. Das bedeutet, dass sich die Anzahl der Workspaces, in denen KI zum Einsatz kommt, in nur einem Jahr mehr als verdreifacht hat.

5. Cortex (am besten geeignet für KI-gestützte Optimierung des Inhalts und soziale Interaktion)

via Cortex

Cortex ist eine speziell für den Sport entwickelte Plattform für Fanbindung und Marketingtechnologie. Sie stellt eine Verbindung zwischen Inhalten, Fan-Daten und kommerziellen Beständen her. Anstatt separate tools für die Durchführung von Aktivierungen, die Speicherung von Fan-Profilen und die Nachverfolgung von Sponsoring-Leistungen zu verwenden, integriert Cortex all diese Funktionen in einem Tool.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Kombination einer sportorientierten Fan-Datenplattform mit Engagement-Tools wie digitalen Aktivierungen und Live-Inhalt-Workflows.

Das bedeutet, dass Quiz, Wettbewerbe oder Formular-Übermittlungen direkt in einen einheitlichen Fan-Datensatz einfließen können, was nützlich ist, wenn Sie Follow-ups personalisieren und Ihren Partnern den Wert Ihrer Arbeit verdeutlichen möchten.

Die besten Features von Cortex

Fan-Datenbasis: Nutzen Sie die Fan-Datenplattform, um getrennte Fan-Datenquellen zu einer zentralen Nutzen Sie die Fan-Datenplattform, um getrennte Fan-Datenquellen zu einer zentralen Quelle für Multi-Channel -Personalisierung und Targeting zusammenzuführen.

Content-Engine für Spieltage: Veröffentlichen und verwalten Sie Inhalte mit tools wie einem Sport-CMS, Digital Asset Management und Live-Blogging für die Berichterstattung in Echtzeit.

Toolkit für digitale Aktivierungen: Führen Sie Formulare, Q&As und Wettbewerbe mit logischen Optionen wie Dropdown-Menüs und Mehrfachauswahl durch, die entwickelt wurden, um Fan-Daten während der Interaktion zu erfassen.

Limitierungen von Cortex

Die Features (wie die „Fandom Engine“) sind fest mit sportspezifischer Logik programmiert, was die Anpassung an nicht-wettbewerbsorientierte Ereignisse erschwert.

Die MACH-, API-first- und Headless-Architektur erhöht die Komplexität der Implementierung, und Teams benötigen möglicherweise technische Ressourcen für Integrationen, Daten-Flows und Stack-Design.

Preise für Cortex

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Cortex-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Monterosa (am besten geeignet für interaktive Broadcast- und Streaming-Erlebnisse)

via Monterosa

Monterosa wurde mit seiner Interaction Cloud-Plattform für Teams entwickelt, die Fan-Engagement als eine Art Produktschicht betrachten möchten.

Sie erhalten eine große Bibliothek mit vorgefertigten interaktiven „Elementen”, die zu benutzerdefinierten Erlebnissen kombiniert und dann auf Bildschirmen, in Streams, im Stadion und im Fernsehen eingesetzt werden können, ohne dass sie jedes Mal neu erstellt werden müssen.

Ein nützlicher Anwendungsfall sind die Event-Center, die als zentrale Anlaufstelle für Spieltage dienen, wo Live-Inhalte, interaktive Momente und Commerce zusammenkommen. Denken Sie an Live-Kommentare, exklusive Clips, Sportdaten und interaktive Module wie Ergebnisvorhersagen, Quizze und Umfragen, die in einer Zeitleiste zusammengefasst sind.

Die besten Features von Monterosa

Identitäts- und First-Party-Datenerfassung: Nutzen Sie Audience Profiles, um Verhaltens- und Präferenzdaten aus Interaktionen zu sammeln und diese in Ihr CRM, CDP oder Ihre Marketingplattform zu übertragen, um eine bessere Segmentierung und Sponsoring-Ergebnisse zu erzielen.

Abstimmungen und Umfragen in großem Umfang: Verarbeiten Sie Millionen von gleichzeitigen Stimmen während Live-Übertragungen mit bewährter Zuverlässigkeit.

Zugangs- und Konversionstools: Nutzen Sie Konverter wie Access Gate, Sponsoren, Featured Links und Banner, um aus der Teilnahme Registrierungen, Wert der Partner und nachverfolgbare Ergebnisse zu generieren.

Einschränkungen von Monterosa

Einige Funktionen erfordern möglicherweise die Unterstützung des Anbieters (z. B. weist die Dokumentation Sie an, ein Ticket zu erstellen, um Identify zu aktivieren), was eine zusätzliche Abhängigkeit vom Support hinsichtlich der Rollout-Zeitpläne mit sich bringt.

Bietet eine serverseitige Control-API für programmatische Inhaltsverwaltung und Automatisierungen, was bedeutet, dass Sie möglicherweise Entwicklungszeit für tiefere Integrationen benötigen.

Preise von Monterosa

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Monterosa-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Reddit hat das Internet einmal in ein riesiges gemeinschaftliches Wandbild verwandelt. Laut Reddit wurden in r/place 2022 über 160 Millionen Kacheln platziert, wobei über 10,4 Millionen Benutzer mindestens eine Kachel platziert haben.

7. Flockler (am besten geeignet für die Aggregation von Social Media und die Anzeige von nutzergenerierten Inhalten)

via Flockler

Flockler ist eine Plattform zur Aggregation von Social-Media-Inhalten und zur Anzeige von nutzergenerierten Inhalten, mit der Teams Inhalte aus über 13 Quellen zusammenstellen, kuratieren und als Markenwände, Raster, Karussells und Diashows auf Websites und digitalen Bildschirmen veröffentlichen können.

Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Fanbindung durch eine Präsentation gefördert werden soll, beispielsweise durch einen Matchday-Hub, eine Kampagnen-Landingpage, eine Sponsorenseite oder einen Bildschirm im Stadion, auf dem Fan-Inhalte Teil des Erlebnisses werden.

Über Social Feeds hinaus unterstützt Flockler auch das Sammeln von Inhalten außerhalb sozialer Netzwerke durch benutzerdefinierte Inhalte und Bewertungen, gepaart mit Moderationskontrollen, um Beiträge vor ihrer Veröffentlichung zu genehmigen und unerwünschte Inhalte jederzeit auszublenden.

Die besten Features von Flockler

Automatisierte Social-Media-Aggregation: Sammeln Sie Inhalte von Instagram, Twitter/X, TikTok und YouTube basierend auf Hashtags, Erwähnungen oder bestimmten Konten.

Anpassbare Display-Layouts: Erstellen Sie Social Walls, Karussells und Raster, die Ihren Markenrichtlinien entsprechen und sich nahtlos einbetten lassen.

Shoppable Fan-Galerien: Versehen Sie UGC mit Produkt-Tags, um shoppable Feeds zu erstellen, die Social Proof mit Merchandise- und Commerce-Seiten verbinden.

Limitierungen von Flockler

Nach der Veröffentlichung gibt es ein Limit für die Neuanordnung der Kacheln, was es schwieriger machen kann, die genaue Reihenfolge auf dem Bildschirm manuell zu kuratieren, sobald eine Anzeige live ist.

Die organische Frische hängt vom Umfang der Fan-Inhalte ab, und Wände können statisch wirken, wenn die Marke oder Community nicht regelmäßig Beiträge veröffentlicht.

Preise von Flockler

Basis: 129 $/Monat

Business: 229 $/Monat

Pro: 379 $/Monat

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Flockler-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Flockler?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich mag die einfache Bedienung und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten von Flockler. Die Social Wall sorgt für Sichtbarkeit auf den individuellen Websites unserer Clients, was ein großer Vorteil ist. Besonders schätze ich, dass wir alle von uns genutzten Social-Media-Kanäle in einem tool zusammengefasst haben, und die automatische Zuordnung ist ein hervorragendes Feature. Die Benutzeroberfläche von Flockler ist übersichtlich gestaltet, was die Nutzung sehr angenehm macht. Außerdem war das Setup sehr einfach.

Ich mag die einfache Bedienung und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten von Flockler. Die Social Wall sorgt für Sichtbarkeit auf den individuellen Websites unserer Clients, was ein großer Vorteil ist. Ich schätze besonders, dass wir alle von uns genutzten Social-Media-Kanäle in einem tool zusammengefasst haben, und die automatische Zuordnung ist ein hervorragendes Feature. Die Benutzeroberfläche von Flockler ist übersichtlich gestaltet, was die Nutzung sehr angenehm macht. Außerdem war das Setup sehr einfach.

8. Sport Buff (am besten geeignet für In-Stream-Engagement-Overlays)

via Sport Buff

Sport Buff ist eine interaktive Overlay-Plattform, die direkt über Live-Sport-Videos gelegt wird und passive Streams in etwas verwandelt, mit dem Fans in Echtzeit interagieren können. Sie fügt zeitgesteuerte Interaktionsmomente in das Fernseherlebnis selbst ein, wie Live-Umfragen, Vorhersagen, Quizfragen und interaktive Aufforderungen, die parallel zum Geschehen angezeigt werden.

Da Sport Buff als SDK bereitgestellt wird, können Rundfunkveranstalter und Rechteinhaber es in ihre eigenen OTT-Apps und Video-Umgebungen einbetten. So bleibt das Erlebnis nativ für Ihr Produkt, während Sie gleichzeitig ein wiederholbares Format für die Interaktion mit Live-, VOD- und Archivinhalten erhalten.

Außerdem werden Monetarisierung und Datenerfassung unterstützt. Das Overlay unterstützt Commerce- und Sponsorenmomente während des Streams und hilft Engagement-Teams dabei, neue Inventare zu erstellen und gleichzeitig Interaktionssignale zu sammeln, die für zukünftige Kampagnen genutzt werden können.

Die besten Features von Sport Buff

Unaufdringliches Overlay-Design: Interaktive „Buff“-Karten erscheinen am Rand von Streams und binden Fans ein, ohne den Hauptinhalt zu verdecken.

Vorhersage- und Quizspiele: Ermöglichen Sie Fans, Spielergebnisse vorherzusagen und während Live-Übertragungen in Ranglisten gegeneinander anzutreten.

Plattformübergreifende Bereitstellung: Nutzen Sie dieselbe Engagement-Ebene für Web-OTT, iOS, Android und andere Partnerplattformen.

Limit für Sportfans

Einige UX-Notizen weisen darauf hin, dass Anmeldeaufforderungen den Stream blockieren und die Ansicht beeinträchtigen können.

Live-Momente können aufgrund von Latenzschwankungen im Stream vom Video-Feed abweichen, daher muss das Setup sorgfältig durchgeführt werden.

Preise für Sport Buff

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Sport Buff

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Choicely (am besten geeignet für die Einführung von Fan-Engagement-Apps ohne Programmieraufwand)

via Choicely

Choicely ist eine No-Code-Plattform für mobile Apps, die von Sport- und Unterhaltungs-Teams genutzt wird, um eine Marken-Fan-App zu erstellen und diese dann mit interaktiven Aktivierungen, die während und zwischen Ereignissen laufen, aktuell zu halten.

Sie wurde für Engagement-Teams entwickelt, die Inhalte veröffentlichen, Updates pushen und Beteiligungsmomente an einem Ort durchführen möchten.

Ein großer Teil der Attraktivität liegt in der Geschwindigkeit. Der visuelle Editor von Choicely unterstützt die Bearbeitung von Apps in Echtzeit, und das Toolkit zur Fanbindung umfasst gängige Aktivierungsformate wie Abstimmungen, Umfragen, Bewertungen, Befragungen und Wettbewerbe, die auch im Internet eingebettet werden können, wenn Sie möchten, dass diese Momente über die App hinaus weiterleben.

Die besten Features von Choicely

Ersteller von Abstimmungskampagnen: Erstellen Sie mehrrundige Abstimmungswettbewerbe, Turniere im K.o.-System und Award-Kampagnen.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität der Abstimmung: Integrierte Schutzmaßnahmen gegen Manipulationen der Abstimmung, einschließlich Optionen für ein Ratenlimit und für die Überprüfung.

White-Label-Bereitstellung: Präsentieren Sie Abstimmungen unter Ihrer eigenen Marke mit anpassbaren Design- und Domain-Optionen.

Einschränkungen bei der Auswahl

Das Hochladen von Inhalten kann manchmal zu Problemen führen, was die Veröffentlichung verlangsamt, wenn Sie schnell vorankommen möchten.

Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu vollständig benutzerdefinierten Apps deutlich eingeschränkt, was für Teams mit spezifischen Anforderungen an die Benutzeroberfläche oder Features hinderlich sein kann.

Choicely-Preise

Kostenlos ( maximal 50 aktive Benutzer pro Monat)

Premium: Ab 16 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Choicely

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Choicely?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Choicely. Tolles Unternehmen, beste tools für Apps.

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Choicely. Tolles Unternehmen, beste tools für Apps.

10. Socios.com (am besten geeignet für Fan-Token und Blockchain-basierten Einfluss)

Socios.com ist die führende Plattform zur Fanbindung, die auf Blockchain-Technologie basiert. Sie wurde speziell für Sport- und Unterhaltungsunternehmen entwickelt, die ihren Fans ein tieferes Gefühl von „Eigentümerschaft“ und Einfluss bieten möchten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Treue-Apps verwendet Socios Fan-Token – digitale Vermögenswerte, die Fans erwerben, um Stimmrechte bei offiziellen Teamentscheidungen zu erhalten, beispielsweise bei der Gestaltung von Trikots, Stadionwandbildern oder sogar Walk-on-Songs.

Es wurde für globale Marken entwickelt, die ihre internationalen Fangemeinden monetarisieren möchten, die möglicherweise nie einen Fuß in das Heimstadion setzen werden. Durch den Besitz von Tokens gelangen Fans in ein gamifiziertes Ökosystem, in dem die Nachverfolgung ihrer Teilnahme in Ranglisten erfolgt und zu „unbezahlbaren“ Belohnungen wie VIP-Erlebnissen, signierten Erinnerungsstücken und Meet-and-Greets führt.

Die besten Features von Socios.com

Fan-Token-Angebote (FTO): Prägen Sie digitale Marken-Assets, die Fans eine dauerhafte „Mitgliedschaft” und einen Platz bei vom Verein genehmigten Umfragen bieten.

Token-basierte Belohnungen und Erlebnisse: Nutzen Sie die Eigentümerschaft, um exklusive Inhalte, Early-Access-Tickets und reale Belohnungen basierend auf dem Aktivitätsniveau der Fans freizuschalten.

Token-Jagd mit Augmented Reality (AR): Fördern Sie physisches und digitales Engagement, indem Sie Fans an bestimmten Speicherorten mit ihrer Handykamera Token und Belohnungen „sammeln” lassen.

Limitierungen von Socios.com

Die Verwendung von Kryptowährungen und Blockchain kann für weniger technikaffine Fans eine Hürde darstellen und erfordert umfangreiche Aufklärungsinhalte.

Die finanzielle Volatilität von Tokens kann manchmal zu einer negativen Stimmung unter den Fans führen, wenn der Wert der Vermögenswerte sinkt, wodurch der Fokus vom Engagement weg verlagert wird.

Preise von Socios.com

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Socios.com

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Bauen Sie eine Fan-Engagement-Engine auf, die Ihr Team mit ClickUp betreiben kann.

Die Auswahl einer Plattform zur Fanbindung ist spannend. Die wöchentliche Umsetzung ist jedoch der schwierige Teil. Ideen kommen schnell, Genehmigungen werden chaotisch, Assets gehen verloren und Erkenntnisse verschwinden beim Chatten.

ClickUp bringt alles an einem Ort zusammen.

Verwenden Sie ClickUp Formulare, um Anfragen und Kampagnenbeiträge auf übersichtliche und einheitliche Weise zu erfassen. Erstellen Sie Ihre Playbooks, Zeitleisten und Run-of-Show-Dokumente in ClickUp Docs. Dann lassen Sie sich von ClickUp Brain dabei helfen, mit besserem Kontext schneller voranzukommen, vom Entwerfen von Texten über das Zusammenfassen von Feedback bis hin zum Erstellen der nächsten Schritte.

Wenn alles zusammenpasst, kann Ihr Team weniger Zeit mit der Koordination verbringen und mehr Zeit damit, Momente zu schaffen, die Fans berühren.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp! ✅

Häufig gestellte Fragen

Ein CRM führt die Nachverfolgung von Kundendaten durch und verwaltet Beziehungen durch Vertriebs- und Serviceinteraktionen. Eine Plattform zur Fanbindung konzentriert sich speziell auf interaktive Erlebnisse wie Umfragen, Vorhersagen und Gamification, die passive Zuschauer zu aktiven Teilnehmern machen.

Auf jeden Fall. Viele Fan-Engagement-Plattformen bedienen Streaming-Dienste, Musikkünstler und Content-Ersteller, die interaktive Beziehungen zu ihrem Publikum aufbauen müssen, beispielsweise durch Abstimmungen, Belohnungen und Echtzeit-Interaktion.

Die meisten Plattformen bieten APIs und native Integrationen mit Marketing-Automatisierungstools, CRMs und Analyseplattformen. Für die Verwaltung der Kampagnen selbst verwenden Teams häufig Projektmanagement-Tools wie ClickUp, um die Erstellung von Inhalten zu koordinieren, Zeitleisten zu verfolgen und Feedback zu zentralisieren.

Priorisieren Sie mobile Erlebnisse, Echtzeit-Interaktionsmöglichkeiten, die über Zeitzonen hinweg funktionieren, und robuste Analysen, um das Verhalten Ihres verteilten Publikums zu verstehen. Achten Sie außerdem auf Integrationsflexibilität, um eine Verbindung zu den Streaming-Plattformen und sozialen Kanälen herzustellen, auf denen Ihre digitalaffinen Fans bereits ihre Zeit verbringen.