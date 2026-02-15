Die 10 besten Fyxer KI-Alternativen für 2026

Die meisten Teams sind sich nicht bewusst, dass ihr E-Mail-Assistent ihren Workflow tatsächlich verschlechtert, indem er Nachrichten in einer App gefangen hält, während Aufgaben, Dokumente und Projektkontexte an einem ganz anderen Ort gespeichert sind. Untersuchungen von Microsoft zeigen, dass Mitarbeiter fast 1.200 Mal pro Tag zwischen Anwendungen umschalten und dadurch fünf volle Arbeitswochen pro Jahr nur damit verschwenden, sich neu zu orientieren.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 10 Fyxer AI-Alternativen, von reinen E-Mail-Tools wie Shortwave und Superhuman bis hin zu einheitlichen Workspaces wie ClickUp, die Ihren Posteingang direkt mit umsetzbaren Aufgaben verbinden.

Warum nach Alternativen zu Fyxer KI suchen?

Die Verwendung eines eigenständigen E-Mail-Assistenten kann zunächst produktiv erscheinen, führt jedoch häufig zu einem neuen Problem: einem fragmentierten Workflow. Ihre E-Mails befinden sich in einem tool, Ihre Aufgaben in einem anderen und Ihre Meeting-Notizen ganz woanders. Sie jonglieren ständig mit verschiedenen Apps, nur um eine einzige Unterhaltung zu verfolgen, was zu einer Kontextzerstreuung führt – ein Problem, bei dem Teams Stunden damit verschwenden, nach Informationen zu suchen, zwischen Apps zu wechseln und Dateien auf mehreren Plattformen zu suchen –, wodurch wichtige Details leicht übersehen werden können. Eine Studie von Gartner ergab, dass 47 % der digitalen Arbeitnehmer Schwierigkeiten haben, die Informationen zu finden, die sie für die effektive Ausführung ihrer Arbeit benötigen.

Diese Diskrepanz ist der Grund, warum viele Teams nach Alternativen zu Fyxer KI suchen. Die Kernprobleme lassen sich in der Regel auf einige wenige Schlüsselfrustrationen zurückführen:

Einschränkungen bei der Personalisierung: Von KI entworfene Antworten können sich generisch anfühlen und die Nuancen Ihres einzigartigen Kommunikationsstils verfehlen, sodass Sie zusätzliche Zeit für deren Bearbeitung aufwenden müssen.

Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit: Möglicherweise empfinden Sie die Kategorisierung von E-Mails und die Qualität der Entwürfe als inkonsistent, was es schwierig macht, der KI vollständig zu vertrauen.

Fehlender Arbeitskontext: Ein E-Mail-Assistent, der nur Ihren Posteingang sieht, kann nicht verstehen, wie eine Nachricht mit einem bestimmten Projekt, einer Aufgabe oder einem Team-Ziel zusammenhängt. Sie müssen weiterhin manuell die Verbindungen herstellen.

Integrationslücken: Wenn die Arbeit Ihres Teams nicht nur auf Gmail oder Outlook beschränkt ist, passt ein dedizierter E-Mail-Assistent nicht in Ihren größeren Tech-Stack.

Die beste Lösung ist nicht immer ein weiteres reines E-Mail-Tool. Viele Teams schätzen einen konvergenten Workspace, der E-Mails, Aufgaben, Dokumente und KI zusammenführt. So kann der Kontext aus Ihrem Posteingang nahtlos in umsetzbare Arbeitsaufgaben übergehen.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie mit einem einzigen Klick Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails!

Bevor Sie sich mit bestimmten Alternativen befassen, ist es hilfreich, sich einen Überblick über die breitere Landschaft der KI-Anwendungen im Bereich Produktivität und Workflow-Management zu verschaffen. Dieses Video bietet eine Übersicht über verschiedene KI-Anwendungsfälle, anhand derer Sie beurteilen können, welche Features für die spezifischen Anforderungen Ihres Teams am wichtigsten sind.

Fyxer KI-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Teams, die ein KI-gestütztes Arbeitsmanagement wünschen, das E-Mails mit Maßnahmen verbindet ClickUp Brain, KI-Zusammenfassungen, E-Mails innerhalb von Aufgaben, Automatisierungen, Dokumente, Dashboards Free Forever, kostenpflichtige Pläne für Teams verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Shortwave Gmail-Benutzer, die einen KI-nativen Posteingang wünschen KI-Bündelung, Thread-Zusammenfassungen, Suche in natürlicher Sprache Kostenlose Stufe; Pro ~8,50 $/Benutzer/Monat, Business ~18 $/Benutzer/Monat, Premier benutzerdefiniert Superhuman Führungskräfte und Nutzer mit hohem E-Mail-Aufkommen, für die Geschwindigkeit Priorität hat Geteilter Posteingang, KI-Sofortantwort, tastaturorientierte Workflows Starter 30 $/Benutzer/Monat, Business 40 $/Benutzer/Monat, Enterprise benutzerdefiniert Missive Teams, die eine gemeinsame Zusammenarbeit im Posteingang mit integriertem Chat benötigen E-Mail-Aufgaben, interner Chat, gemeinsames Verfassen von Entwürfen Starter 14 $/Benutzer/Monat, Produktivität 18 $/Benutzer/Monat, Business 26 $/Benutzer/Monat, Enterprise benutzerdefiniert Microsoft Copilot Unternehmen, die Microsoft 365 für E-Mails, Dokumente und Meetings verwenden Outlook-Zusammenfassungen, Entwurfsunterstützung, appübergreifende Intelligenz 30 $/Benutzer/Monat Add-On Gemini (Google Workspace) Google Workspace-Benutzer, die native KI in Gmail und Docs wünschen Entwurfsunterstützung, Zusammenfassungen von E-Mail-Threads, Workspace-weiter Kontext Gemini Business 20 $/Benutzer/Monat, Enterprise 30 $/Benutzer/Monat Hiver Teams, die gemeinsame Gmail-Posteingänge für Support oder Betrieb verwalten Aufgaben, Kollisionserkennung, SLAs, Analysen Lite 19 $/Benutzer/Monat, Pro 49 $/Benutzer/Monat, Elite 79 $/Benutzer/Monat Gmelius Teams, die einen E-Mail-Workflow im Kanban-Stil in Gmail wünschen Kanban-Boards, Sequenzen, Workflow-Automatisierung Meli 19 $/Benutzer/Monat, Growth 25 $/Benutzer/Monat, Pro 40 $/Benutzer/Monat, Enterprise benutzerdefiniert Spike Benutzer, die eine dialogorientierte E-Mail-Oberfläche bevorzugen Konversationsansicht, Prioritäts-Posteingang, integrierte Notizen und Video Kostenlose Stufe; Team ~7,99 $/Benutzer/Monat, Geschäft ~12,99 $/Benutzer/Monat, Enterprise benutzerdefiniert SaneBox Personen, die eine KI-E-Mail-Filterung wünschen, ohne den Client zu wechseln Intelligente Filterung, SaneBlackHole, tägliche Zusammenfassung Snack ~7 $/Monat, Mittagessen ~12 $/Monat, Abendessen ~36 $/Monat

Die besten Fyxer KI-Alternativen

Nicht jedes KI-E-Mail-Tool ist für die tatsächliche Ausführung konzipiert. Viele helfen Ihnen beim Verfassen oder Organisieren von Nachrichten, aber sobald die Arbeit Verantwortung, Nachverfolgung und Sichtbarkeit erfordert, zeigen sich Lücken. Die folgenden Tools gehen über die Unterstützung des Posteingangs hinaus und unterstützen die tatsächlichen Arbeitsabläufe zwischen Teams.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die ein KI-gestütztes Arbeitsmanagement wünschen, das E-Mails mit Aktionen verbindet)

Erstellen Sie automatisch Aufgaben aus Chats, Dokumenten und mehr über ClickUp AI.

Die meisten E-Mail-Assistenten sind auf eine Sache optimiert: Ihren Posteingang schneller zu bearbeiten. Der größere Verlust an Produktivität tritt jedoch in der Regel nach dem Lesen der E-Mail auf, wenn die Nachverfolgung in einem anderen Tool erfolgt, die Entscheidung in einem Dokument festgehalten wird, das niemand verknüpft, und die Arbeit in einem Projekt-Board nachverfolgt wird, das keinerlei Verbindung zur ursprünglichen Unterhaltung hat.

ClickUp löst dieses Problem, indem es E-Mails als Ausgangspunkt für die Ausführung und nicht als Ende der Kommunikation betrachtet.

Im Converged AI Workspace von ClickUp befindet sich Ihr Posteingang nicht „neben“ Ihrer Arbeit. Er ist direkt mit Aufgaben, Dokumenten, Zeitleisten und Berichten verbunden, sodass der wichtige Kontext mit dem Ergebnis verknüpft bleibt. Das bedeutet weniger Kopieren und Einfügen, weniger vergessene Aktionspunkte und weniger Momente, in denen man sich fragt: „Moment mal, wo haben wir das beschlossen?“

Durchsuchen Sie Ihre Aufgaben, Dokumente und Chats in ClickUp und stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain.

Anstatt KI nur für die Erstellung allgemeiner Antworten zu verwenden, kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen, mit Projektbewusstsein von Threads zu Aktionen überzugehen. Sie können eine lange E-Mail-Kette zu wichtigen Entscheidungen zusammenfassen, nächste Schritte extrahieren, Aufgaben mit Eigentümern und Fristen erstellen und eine Antwort entwerfen, die die tatsächlichen Vorgänge im Projekt widerspiegelt und nicht nur den Inhalt der letzten Nachricht.

Treffen Sie intelligentere, kontextbezogenere Kampagnenentscheidungen ClickUp Brain

Und da Meetings genauso viele Folgeaufgaben mit sich bringen wie E-Mails, kann ClickUp AI Notetaker automatisch an Anrufen teilnehmen, Transkripte erstellen und Zusammenfassungen und Aktionspunkte generieren, die direkt neben der Arbeit gespeichert werden, sodass Ihre „wichtigen Dinge” nicht in einer weiteren App verloren gehen.

Erhalten Sie automatisierte Notizen und Zusammenfassungen mit ClickUp AI Notetaker.

Die besten Features von ClickUp

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt innerhalb von Aufgaben, damit Unterhaltungen mit der Arbeit verknüpft bleiben, auf die sie sich beziehen, und Antworten automatisch im Thread der Aufgabe erfasst werden.

Verwandeln Sie eine E-Mail in eine umsetzbare Aufgabe oder einen Kommentar, indem Sie sie weiterleiten, sodass Follow-ups innerhalb von Sekunden zuzuweisende, nachverfolgbare Arbeiten werden.

Fassen Sie E-Mail-Threads zusammen, extrahieren Sie Aktionspunkte und entwerfen Sie Antworten mithilfe von KI, die nicht nur in Ihrem Posteingang, sondern in Ihrem gesamten Workspace funktioniert.

Zeichnen Sie Meetings automatisch auf und erstellen Sie durchsuchbare Transkripte, intelligente Zusammenfassungen und Aktionspunkte, die direkt mit Aufgaben und Projekten verbunden sind.

Durchsuchen Sie Ihren aktuellen Gmail-E-Mail-Verlauf direkt in ClickUp, damit Sie wichtige Zusammenhänge finden können, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

Als Auslöser für Workflows dienen E-Mails, die Aufgaben betreffen, wie z. B. die automatische Zuweisung von Aufgaben, die Aktualisierung des Status oder die Weiterleitung von Anfragen, sobald diese eingehen.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Einheitlicher Kontext: Alles befindet sich in einem Workspace, was bedeutet, dass KI-Vorschläge auf Ihrem gesamten Arbeitsverlauf basieren und nicht nur auf Ihrem Posteingang.

Kontextbezogene KI: ClickUp Brain verbindet Unterhaltungen mit Projekten, zeigt verwandte Aufgaben an und entwirft Antworten mit dem tatsächlichen Projektkontext.

Flexibilität im Workflow: ClickUp passt sich den Prozessen Ihres Teams an, egal ob Sie die Kommunikation mit Clients, interne Projekte oder ClickUp passt sich den Prozessen Ihres Teams an, egal ob Sie die Kommunikation mit Clients, interne Projekte oder funktionsübergreifende Initiativen verwalten.

Nachteile:

Die Tiefe der Features kann für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.

Die mobile App unterscheidet sich in einigen Punkten von der Desktop-Version.

Fortgeschrittene Features erfordern möglicherweise etwas Zeit für die anfängliche Konfiguration für Ihren spezifischen Workflow.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Während 34 % der Benutzer volles Vertrauen in KI-Systeme haben, verfolgt eine etwas größere Gruppe (38 %) einen Ansatz, der auf „Vertrauen, aber überprüfen“ basiert. Ein eigenständiges Tool, das mit Ihrem Arbeitskontext nicht vertraut ist, birgt oft ein höheres Risiko, ungenaue oder unbefriedigende Antworten zu generieren. Aus diesem Grund haben wir ClickUp Brain entwickelt, die KI, die Ihr Projektmanagement, Ihr Wissensmanagement und Ihre Zusammenarbeit über Ihren gesamten Arbeitsbereich und integrierte Tools von Drittanbietern hinweg verbindet. Erhalten Sie kontextbezogene Antworten ohne umzuschalten und steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz um das 2- bis 3-fache, genau wie unsere Clients bei Seequent.

2. Shortwave (am besten geeignet für Gmail-Benutzer, die eine KI-native Verwalung des Posteingangs wünschen)

via Shortwave

Wenn Ihr Hauptproblem ein überfüllter Gmail-Posteingang ist, könnte Shortwave die Lösung sein. Es handelt sich um einen vollständigen Ersatz für die Gmail-Oberfläche, der von Grund auf neu entwickelt wurde und auf KI basiert. Es ist nicht nur ein Plugin, sondern eine völlig neue Art, Ihre E-Mails zu nutzen.

Das herausragende Feature ist das „Bündeln“, bei dem verwandte E-Mails automatisch zusammengefasst werden. Newsletter, Kalendereinladungen und Benachrichtigungen werden in übersichtlichen Bündeln verstaut, sodass Ihre wichtigen Unterhaltungen im Vordergrund stehen. Dies reduziert die visuelle Unübersichtlichkeit erheblich und hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – ein wichtiges Ziel für ein effektives E-Mail-Management.

Shortwave bietet auch eine Suche in natürlicher Sprache, sodass Sie Fragen stellen können wie „Zeige mir E-Mails von Sarah zum Budget für das dritte Quartal“. Für Einzelpersonen und kleine Teams, die Gmail nutzen und sich einen intelligenteren Posteingang wünschen, ohne eine vollständige Arbeitsplattform einzuführen, ist dies eine fokussierte und leistungsstarke Lösung.

Die besten Features von Shortwave

KI-gestützte Bündelung: Gruppiert automatisch ähnliche E-Mails und reduziert so die Überlastung des Posteingangs, ohne dass Sie komplexe Filter einstellen müssen.

Thread-Zusammenfassungen: Bietet KI-generierte Zusammenfassungen langer E-Mail-Ketten, damit Sie sich schnell auf den neuesten Stand bringen können.

Suche in natürlicher Sprache: Ermöglicht Ihnen das Auffinden von E-Mails, indem Sie Fragen in einfachem Englisch stellen, anstatt nach Stichwörtern zu raten.

Vor- und Nachteile von Shortwave

Vorteile:

Tief in Gmail integriert für einen nahtlosen Workflow

Intelligente Bündelung und Zusammenfassungen helfen Ihnen, E-Mails schneller zu bearbeiten.

Entwickelt für Geschwindigkeit mit einer tastaturfreundlichen Benutzeroberfläche

Nachteile:

Funktioniert nur mit Gmail, nicht mit Outlook oder anderen Anbietern.

Die Features für die Zusammenarbeit im Team sind begrenzt.

Für die volle KI-Funktionalität ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Shortwave-Preise

Kostenloser Tarif Pro: 8,50 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Business: 18 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Premier: benutzerdefiniert

Kurzbewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen) Capterra: Nicht auf der Liste

3. Superhuman (am besten geeignet für Führungskräfte und Nutzer mit hohem Aufkommen an E-Mails, die Wert auf Geschwindigkeit legen)

via Superhuman

Superhuman wurde für einen Zweck entwickelt: Geschwindigkeit. Es handelt sich um einen Premium-E-Mail-Client mit einem Keyboard-First-Design, mit dem Sie Ihren Posteingang durchfliegen können, ohne jemals Ihre Maus zu berühren. Wenn Sie als Führungskraft oder Gründer täglich Hunderte von E-Mails erhalten, können Sie damit viel Zeit sparen.

Das Feature „Split Inbox” kategorisiert Ihre E-Mails automatisch in anpassbare Streams, wie VIPs, Teamnachrichten oder Newsletter. So können Sie jede Kategorie mit der richtigen Aufmerksamkeit bearbeiten. Die KI-Funktion „Instant Reply” schlägt Ihnen außerdem vollständige Antworten vor, die Sie mit einem einzigen Tastendruck versenden können.

Superhuman funktioniert sowohl mit Gmail als auch mit Outlook und ist damit flexibler als einige andere Alternativen. Es ist eine Investition, aber für diejenigen, deren Zeit ihr wertvollstes Gut ist, können die Gewinne bei der Produktivität die Kosten rechtfertigen.

Die besten Features von Superhuman

Geteilter Posteingang: Unterteilt Ihren Posteingang in Streams, damit Sie sich ohne Ablenkung auf das Wesentliche konzentrieren können.

KI-Sofortantwort: Schlägt vollständige E-Mail-Antworten vor, die im Laufe der Zeit Ihren Schreibstil lernen.

Keyboard-First-Design: Fast jede Aktion verfügt über eine Verknüpfung, wodurch die Benutzeroberfläche für maximale Geschwindigkeit optimiert wird.

Vor- und Nachteile von Superhuman

Vorteile:

Benutzer berichten von erheblichen Verbesserungen bei der Bearbeitungszeit für E-Mails.

Unterstützt sowohl Gmail- als auch Outlook-Konten.

Enthält Features wie die Nachverfolgung des Lesestatus und Erinnerungen für Folgemaßnahmen.

Nachteile:

Erfordert eine persönliche Einführungs-Sitzung, um loszulegen.

Es gibt keine kostenlose Testversion zur Evaluierung.

Die Features für die Zusammenarbeit sind begrenzt, da das Tool für den individuellen Gebrauch konzipiert ist.

Übermenschliche Preisgestaltung

Starter: 30 $/Benutzer/Monat Business: 40 $/Benutzer/Monat Enterprise: benutzerdefiniert

Überragende Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 14.000 Bewertungen) Capterra: 4,9/5 (über 2.000 Bewertungen)

4. Missive (Am besten geeignet für Teams, die eine Zusammenarbeit über einen gemeinsamen Posteingang mit integriertem Chat benötigen)

via Missive

Missive wurde für Teams entwickelt, die bei der Kundenkommunikation zusammenarbeiten. Es kombiniert E-Mail, Chat und grundlegende Aufgabenverwaltung in einer einzigen Oberfläche, sodass Sie E-Mails diskutieren und zuweisen können, ohne den Thread jemals verlassen zu müssen.

Anstatt E-Mails weiterzuleiten oder Teamkollegen in CC zu setzen, können Sie interne Kommentare verwenden, die Kunden nie zu sehen bekommen. Dadurch entfällt das klassische Problem „Hat jemand darauf geantwortet?“, mit dem Teams zu kämpfen haben, die herkömmliche E-Mails für gemeinsame Posteingänge wie support@ oder sales@ verwenden.

Missive ermöglicht auch das gemeinsame Verfassen von Entwürfen, wobei mehrere Personen gleichzeitig an derselben E-Mail-Antwort arbeiten können. Für Teams, die jede Art von gemeinsamem KommunikationsWorkflow verwalten, schließt es effektiv die Lücke zwischen E-Mail und Teamzusammenarbeit.

Die besten Features von Missive

Gemeinsame Posteingänge mit Zuweisungen: Weisen Sie E-Mails wie Aufgaben an Team-Mitglieder zu und verfolgen Sie deren Status.

Interner Chat neben E-Mail: Besprechen Sie E-Mails mit Teamkollegen in einer Nebenunterhaltung, die als Anhang zum Thread bleibt.

Kollaboratives Verfassen: Arbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit an E-Mail-Antworten.

Vor- und Nachteile von Missive

Vorteile:

Hält Unterhaltungen nachvollziehbar und Posteingänge übersichtlicher, indem interne E-Mail-Weiterleitungen vermieden werden.

Konsolidiert E-Mails und Team-Chats in einem einzigen tool.

Bietet eine Helpdesk-ähnliche Organisation für jeden gemeinsamen Posteingang.

Nachteile:

Bietet eine Lernkurve für Teams, die an herkömmliche E-Mails gewöhnt sind.

Die mobile App hat einen eingeschränkteren Funktionsumfang als die Version für den Desktop.

Einige Integrationen sind nur in höheren Plänen verfügbar.

Preise für Missive

Starter: 14 $/Benutzer/Monat Produktiv: 18 $/Benutzer/Monat Business: 26 $/Benutzer/Monat Enterprise: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Missive

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen) Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

5. Microsoft Copilot (am besten geeignet für Unternehmen, die Microsoft 365 nutzen)

über Microsoft Copilot

Für Unternehmen, die bereits das Microsoft-Ökosystem nutzen, bietet Copilot KI-Unterstützung, ohne dass ein weiterer Anbieter hinzukommt. Die KI ist in den tools integriert, die Sie bereits verwenden, wie Outlook, Teams und Word.

In Outlook kann Copilot lange E-Mail-Threads zusammenfassen, Antwortentwürfe erstellen und Ihnen bei der Vorbereitung auf Meetings helfen, indem es relevante Dokumente heranzieht. Seine wahre Stärke liegt in seiner appübergreifenden Intelligenz. Es kann auf Ihren Kalender zugreifen, Daten aus einer Excel-Tabelle abrufen oder Inhalte aus einem Word-Dokument einbinden, wenn es Ihnen beim Verfassen einer E-Mail hilft.

Diese tiefe Integration macht Copilot zu einer leistungsstarken Wahl für Teams in Unternehmen, in denen Microsoft 365 der Standard ist. Allerdings sind dafür sowohl ein Microsoft 365-Abonnement als auch eine zusätzliche Copilot-Lizenz erforderlich.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Outlook-E-Mail-Zusammenfassung: Bietet KI-generierte Zusammenfassungen langer Threads, wobei wichtige Punkte und Aktionselemente hervorgehoben werden.

Entwurfsunterstützung mit Kontext: Entwerfen Sie E-Mail-Antworten auf der Grundlage Ihres Kalenders, aktueller Dokumente und früherer Korrespondenz.

App-übergreifende Intelligenz: Ruft beim Verfassen von E-Mails relevante Informationen aus Teams, SharePoint und Excel ab.

Vor- und Nachteile von Microsoft Copilot

Vorteile:

Dank nativer Integration müssen Sie keine neuen Apps installieren oder erlernen.

Bietet Sicherheit und Compliance auf Enterprise-Niveau innerhalb des Microsoft-Ökosystems.

Bietet umfassende KI-Funktionen, die über die reine Verwaltung von E-Mails hinausgehen.

Nachteile:

Erfordert ein Microsoft 365-Abonnement sowie eine zusätzliche Copilot-Lizenz.

Die KI-Funktionen sind auf das Microsoft-Ökosystem beschränkt.

Die Verfügbarkeit der Features kann je nach Microsoft 365-Plan variieren.

Preise für Microsoft Copilot

Copilot für Microsoft 365: 30 $/Benutzer/Monat (Add-ON)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen) Capterra: Nicht auf der Liste

6. Gemini (am besten geeignet für Google Workspace-Benutzer, die native KI-Unterstützung wünschen)

via Gemini

Ähnlich wie Microsoft Copilot lässt sich Googles Gemini AI direkt in Gmail und den gesamten Google Workspace integrieren. Für Teams, die auf dem Google-Ökosystem aufbauen, bietet es E-Mail-Unterstützung, ohne dass Sie die Tools verlassen müssen, die Sie täglich verwenden.

In Gmail kann Gemini Ihnen beim Verfassen von E-Mails helfen, Threads zusammenfassen und Antworten vorschlagen. Die Integration erstreckt sich auch auf andere Google-Apps, wie Google Meet für Zusammenfassungen von Meetings und Google Docs für gemeinsames Schreiben. So entsteht ein einheitliches KI-Erlebnis über alle Ihre Google-Tools hinweg.

Die KI versteht Ihre Google Drive-Dateien, Kalenderereignisse und Ihren Kommunikationsverlauf und macht ihre Vorschläge so kontextbezogener als es ein eigenständiges Tool könnte.

Die besten Features von Gemini

Gmail-Entwurfsassistent: Schlägt während der Eingabe Vervollständigungen vor oder generiert anhand einer einfachen Eingabeaufforderung einen vollständigen Entwurf.

Zusammenfassung von Threads: Fasst lange Unterhaltungen per E-Mail zu den wichtigsten Schlüsseln zusammen, damit Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können.

Workspace-übergreifende Intelligenz: Verweist auf Ihre Google Drive-Dokumente und Kalender-Ereignisse, wenn Sie beim Verfassen von Nachrichten unterstützt werden.

Vor- und Nachteile von Gemini

Vorteile:

Erscheint direkt in den Google-Apps, die Sie bereits verwenden, ohne dass eine zusätzliche Installation erforderlich ist.

Häufig in Google Workspace-Plänen enthalten, abhängig von Ihrem Abonnement.

Bietet eine einheitliche KI-Erfahrung für E-Mails, Dokumente und Meetings.

Nachteile:

Beschränkt auf das Google Workspace-Ökosystem

Die KI-Funktionen variieren je nach Ihrem Plan erheblich.

Einige Features befinden sich noch in der Einführung und sind möglicherweise nicht für alle Benutzer verfügbar.

Preise für Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: 20 $/Benutzer/Monat (Add-On) Gemini Enterprise: 30 $/Benutzer/Monat (Add-On)

Gemini-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht als eigenständiges „Gemini for Workspace”-Produkt in der Liste aufgeführt Capterra: Nicht aufgeführt

7. Hiver (am besten geeignet für Support-Teams, die gemeinsame Gmail-Posteingänge verwalten)

via Hiver

Hiver verwandelt Ihren Gmail-Posteingang in einen Helpdesk, ohne dass Ihr Team eine neue Benutzeroberfläche erlernen muss. Es wurde für Teams entwickelt, die gemeinsame Posteingänge wie support@ oder sales@ verwalten und E-Mails zuweisen, verfolgen und gemeinsam bearbeiten müssen.

Hiver fügt Features wie E-Mail-Zuweisung, Nachverfolgung des Status und Kollisionserkennung direkt in Gmail hinzu. Die Kollisionserkennung ist besonders nützlich, da sie Sie benachrichtigt, wenn ein Teamkollege bereits auf eine E-Mail antwortet, und so doppelte Antworten verhindert.

Für Support-Teams und Betriebsteams, die mehr Struktur ohne die Komplexität eines vollständigen Ticketingsystems wünschen, ist Hiver eine praktische Wahl.

Die besten Features von Hiver

E-Mail-Zuweisung und Status: Weisen Sie E-Mails Team-Mitgliedern zu und führen Sie die Nachverfolgung des Status durch (geöffnet, ausstehend, geschlossen) innerhalb von Gmail.

Kollisionserkennung: Benachrichtigt Sie, wenn ein Teamkollege dieselbe E-Mail in seiner Ansicht ansieht oder beantwortet.

SLA-Nachverfolgung und -Analyse: Legen Sie Einzelziele für die Reaktionszeit fest und überwachen Sie die Leistung Ihres Teams.

Vor- und Nachteile von Hiver

Vorteile:

Funktioniert innerhalb von Gmail, was die Einarbeitungszeit für Ihr Team verkürzt.

Bietet Helpdesk-Features ohne die Komplexität eines vollständigen Ticketingsystems.

Schnell und einfach einzurichten

Nachteile:

Funktioniert nur mit Gmail.

Weniger geeignet für komplexe Support-Workflows, die eine erweiterte Weiterleitung erfordern.

Einige erweiterte Features sind auf höherwertige Pläne beschränkt.

Preise für Hiver

Lite: 19 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Pro: 49 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Elite: 79 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Hiver

G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen) Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

8. Gmelius (am besten geeignet für Teams, die eine Verwaltung von E-Mails im Kanban-Stil in Gmail wünschen)

via Gmelius

Gmelius bringt Projektmanagement-Konzepte direkt in Ihren Gmail-Posteingang. Damit können Sie Ihre E-Mails auf einem Kanban-Board visualisieren, automatisierte Outreach-Sequenzen erstellen und Workflows für wiederkehrende Aufgaben aufbauen.

Die Kanban-Ansicht ist das herausragende Feature, eine Form der Workflow-Visualisierung, die Ihre E-Mails in Karten umwandelt, die Sie zwischen Spalten hin- und herziehen können. Dies ist ideal für Vertriebspipelines oder Support-Warteschlangen, bei denen jede E-Mail eine Phase in einem Prozess darstellt.

Für Teams, die visuell denken und Projektmanagement-Prinzipien auf ihren Posteingang anwenden möchten, bietet Gmelius einen einzigartigen und leistungsstarken Ansatz.

Die besten Features von Gmelius

Kanban-Boards für E-Mails: Visualisieren und verwalten Sie Ihren E-Mail-Workflow, indem Sie E-Mail-Karten zwischen anpassbaren Spalten verschieben.

E-Mail-Sequenzen: Erstellen Sie automatisierte Follow-up-Sequenzen für Outreach-Kampagnen.

Workflow-Automatisierung: Erstellen Sie Regeln, um E-Mails basierend auf Ihren definierten Kriterien automatisch zuzuweisen, zu beschreiben oder zu verschieben.

Vor- und Nachteile von Gmelius

Vorteile:

Das visuelle Kanban-Board macht es einfach, den Status Ihres Workflows auf einen Blick zu erkennen.

Kombiniert Verwaltung des Posteingangs und Kontaktaufnahme in einem einzigen tool.

Funktioniert nativ innerhalb der Gmail-Oberfläche.

Nachteile:

Unterstützt nur Gmail.

Der Kanban-Ansatz mag einigen Benutzern ungewohnt erscheinen.

Erweiterte Features der Automatisierung sind in den niedrigeren Plänen nur eingeschränkt verfügbar.

Preise von Gmelius

Meli: 19 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Growth: 25 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Pro: 40 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Gmelius

G2: 4,4/5 (über 700 Bewertungen) Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

9. Spike (am besten geeignet für Benutzer, die E-Mail-Unterhaltungen gegenüber herkömmlichen Threads bevorzugen)

via Spike

Spike definiert E-Mails als Unterhaltung neu. Es zeigt Ihre Nachrichten in einem Format einer Konversation an, wodurch die Kommunikation unmittelbarer und weniger formell wirkt.

Der Priority Inbox nutzt KI, um wichtige Nachrichten anzuzeigen und gleichzeitig Störfaktoren wie Newsletter und Benachrichtigungen herauszufiltern. Spike verfügt außerdem über integrierte Features wie gemeinsame Notizen und Videoanrufe, sodass weniger separate Tools erforderlich sind.

Spike funktioniert mit mehreren E-Mail-Anbietern und ist damit flexibler als Alternativen, die nur mit Gmail kompatibel sind. Für diejenigen, die herkömmliche E-Mail-Oberflächen als unübersichtlich empfinden, bietet es eine völlig neue Erfahrung.

Die besten Features von Spike

Konversationsansicht für E-Mails: Zeigt Nachrichten wie Chat-Blasen an, um die Kommunikation zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Priority Posteingang: Nutzt KI, um Ihre wichtigsten Nachrichten automatisch zu identifizieren und anzuzeigen.

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit: Umfasst Notizen, Aufgaben und Videoanrufe innerhalb der App.

Vor- und Nachteile von Spike

Vorteile:

Die chatähnliche Benutzeroberfläche kann E-Mail-Stress reduzieren und die Antwortgeschwindigkeit erhöhen.

Unterstützt verschiedene E-Mail-Konten, nicht nur Gmail.

Konsolidiert Kommunikation und grundlegende Zusammenarbeit in einem tool.

Nachteile:

Die Konversationsansicht kann für Benutzer, die an herkömmliche E-Mails gewöhnt sind, verwirrend sein.

Weniger geeignet für formelle Geschäftskorrespondenz

Einige Features funktionieren auf der mobilen App besser als auf dem Desktop.

Spike-Preise

Kostenloser Tarif Team: 7,99 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Business: 12,99 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen) Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

10. Sanebox (am besten geeignet für Personen, die eine KI-E-Mail-Filterung wünschen, ohne den Client zu wechseln)

via Sanebox

Sanebox arbeitet im Hintergrund mit Ihrem bestehenden E-Mail-Client zusammen, um Ihre Nachrichten zu filtern und zu organisieren. Es analysiert Ihr E-Mail-Verhalten, um zu lernen, was für Sie wichtig ist, und verschiebt weniger wichtige Nachrichten automatisch in separate Ordner.

Das bekannteste Feature ist SaneBlackHole, mit dem Sie einen Absender mit einem Klick sperren können. Ziehen Sie eine E-Mail einfach in den BlackHole-Ordner, und Sie werden nie wieder eine Nachricht von diesem Absender sehen.

Für Personen, die eine KI-gestützte Verwaltung der E-Mails wünschen, ohne einen völlig neuen Client für E-Mails einzuführen, ist Sanebox eine schlanke und effektive Lösung.

Die besten Features von Sanebox

KI-E-Mail-Filterung: Lernt Ihre E-Mail-Gewohnheiten, um weniger wichtige Nachrichten automatisch in separate Ordner zu sortieren.

SaneBlackHole: Ein Ein-Klick-Feature zum Abbestellen, das tatsächlich funktioniert.

Tägliche Zusammenfassung: Fasst Ihre weniger wichtigen E-Mails in einer einzigen täglichen Zusammenfassung zusammen.

Vor- und Nachteile von Sanebox

Vorteile:

Funktioniert mit jedem E-Mail-Client, einschließlich Gmail, Outlook und Apple Mail.

Arbeitet automatisch im Hintergrund mit minimaler täglicher Interaktion.

Reduziert effektiv Unordnung und Lärm im Posteingang.

Nachteile:

Der Anbieter bietet nur Filterfunktionen und hilft nicht beim Verfassen oder Zusammenfassen von E-Mails.

Erfordert die Gewährung des Zugriffs eines Drittanbieters auf Ihre E-Mails.

Die KI kann gelegentlich wichtige E-Mails falsch ablegen.

Preise für SaneBox

Snack: ~7 $/Monat Mittagessen: ~12 $/Monat Abendessen: ~36 $/Monat

SaneBox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen) Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Wählen Sie den richtigen Workflow, nicht nur das richtige tool.

Die beste Fyxer KI-Alternative für Sie hängt davon ab, was Sie lösen möchten. Wenn Sie nur einen schnelleren oder übersichtlicheren Posteingang wünschen, könnte ein dedizierter E-Mail-Client wie Shortwave oder Superhuman ausreichen. Wenn Ihr Team bereits in das Microsoft- oder Google-Ökosystem eingebunden ist, sind Copilot oder Gemini die logische Wahl.

Die größten Steigerungen der Produktivität erzielen Sie jedoch nicht nur durch eine schnellere Verwaltung von E-Mails. Sie entstehen durch die Beseitigung der Trennung zwischen Ihren E-Mails und Ihrer tatsächlichen Arbeit. Wenn Ihre Kommunikation, Aufgaben, Dokumente und Projekte alle an einem Ort gespeichert sind, wird Ihre KI wirklich intelligent – ein wesentlicher Vorteil der kontextbezogenen KI.

Das Ziel ist nicht nur ein leerer Posteingang. Es geht darum, sicherzustellen, dass jede wichtige E-Mail zu den richtigen Maßnahmen führt, am richtigen Ort durch Nachverfolgung verfolgt wird und den richtigen Kontext enthält – das ist der Kern der Workflow-Automatisierung. Um diesen wirklich vernetzten Workflow aufzubauen, starten Sie kostenlos mit ClickUp. ✨

Häufig gestellte Fragen

Fyxer AI ist ein KI-gestützter E-Mail-Assistent für Gmail und Outlook, der Ihnen bei der Verwaltung Ihres Posteingangs hilft. Er nutzt KI, um E-Mails zu sortieren, automatische Antwortentwürfe zu erstellen und Notizen zu Meetings zu erfassen.

Fyxer AI ist ein spezialisierter E-Mail-Assistent, während Microsoft Copilot eine KI-Ebene für die gesamte Microsoft 365-Suite darstellt. Copilot bietet einen breiteren Kontext, indem es E-Mails mit Ihrem Kalender, Ihren Dokumenten und Teams verbindet.

Ja, ein konvergierter Workspace wie ClickUp ersetzt einen eigenständigen Assistenten, indem er E-Mails im Kontext Ihrer Arbeit verarbeitet. ClickUp Task Management und ClickUp Brain bieten KI-Unterstützung, die auf Ihrer gesamten Projekthistorie basiert.

Zu den üblichen Einschränkungen gehören generische, von KI verfasste Antworten, inkonsistente E-Mail-Kategorisierung und eine mangelnde Integration in Ihren weiteren Arbeitskontext. Das bedeutet, dass Sie E-Mails weiterhin manuell mit Ihren Projekten und Aufgaben verbinden müssen.