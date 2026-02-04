So meistern Sie Einstein Copilot (jetzt Agentforce) für Umsatzprognosen

4 von 5 Vertriebs- und Finanzleitern verfehlen regelmäßig ihre Umsatzprognosen.

Und es braucht keinen großen Fehlschlag, damit die Dinge außer Kontrolle geraten. Stellen Sie sich vor, ein mittelständisches Team prognostiziert 5 Millionen Dollar an neuen Einnahmen für das Quartal und verfehlt dieses Ziel dann um 10 %. Das sind 500.000 Dollar, die nie eintreffen. Bei einer Bruttomarge von 80 % entspricht dies einem Verlust von 400.000 Dollar, den die Finanzabteilung möglicherweise bereits im Plan hat.

Dann beginnt das Gerangel: Vertriebsleiter jagen Geschäfte in der letzten Phase hinterher, Vertriebsmitarbeiter versuchen, Zeitleisten vorzuverlegen, und Rabatte werden zum schnellsten Hebel, um „das Quartal zu retten“. Wenn die durchschnittlichen Rabatte von 10 % auf 18 % steigen, bedeutet das einen weiteren Wertverlust von 400.000 Dollar.

Deshalb braucht moderne Prognose mehr als Tabellenkalkulationen und Bauchgefühl. Sie braucht Echtzeit-Signale und ein System, das diese Signale in Maßnahmen umsetzen kann.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Salesforce Einstein Copilot für Umsatzprognosen einsetzen können, damit Sie risikobehaftete Geschäfte früher erkennen, die Faktoren für eine gesunde Pipeline verstehen und schneller von der „Erkenntnis” zum „nächsten Schritt” übergehen können.

Was ist Einstein Copilot (jetzt Agentforce) für Umsatzprognosen?

Agentforce ist die agentenbasierte KI-Erfahrungssuite von Salesforce. Neben anderen Anwendungsfällen in Unternehmen hilft sie Ihnen dabei, mit Prognosen und Pipeline-Erkenntnissen in natürlicher Sprache zu interagieren, die auf Ihren CRM-Daten basieren.

Mit Agentforce können Vertriebsteams durch die Analyse der Opportunity-Historie und der Kundenaktivitäten auf einfache Weise Umsatzprognosen erstellen. Die Lösung wurde für Vertriebsmitarbeiter, Manager und Betriebsteams entwickelt, die eine schnellere und genauere Sichtbarkeit über die Pipeline benötigen, ohne stundenlang mit Tabellenkalkulationen zu arbeiten.

Sie können Fragen in einfachem Englisch stellen, z. B. „Welche meiner Geschäfte sind in diesem Quartal gefährdet?“ *und erhalten eine Antwort auf der Grundlage der Echtzeitdaten Ihres Teams. Im Gegensatz zu einem statischen Bericht, den Sie am Montagmorgen erstellen, werden diese KI-gestützten Prognosen im Laufe des Fortschritts der Geschäfte aktualisiert und bieten Ihnen eine lebendige Ansicht Ihrer Pipeline.

Wie Agentforce (ehemals Einstein Copilot) Verkaufsergebnisse vorhersagt

Agentforce verwendet Machine-Learning-Modelle, die auf den Verlaufsdaten Ihres Teams trainiert wurden. Es analysiert vergangene Gewinne und Verluste, die Geschwindigkeit der Geschäftsabschlüsse in den verschiedenen Phasen und Signale zur Kundenbindung. Anschließend bewertet es aktuelle Verkaufschancen und prognostiziert deren Abschlusswahrscheinlichkeit. Die größte Stärke des Systems? Es liegt in der Identifizierung der Muster, die zu einem Gewinn für Ihr Geschäft führen.

Diese Prognosen sind keine einmaligen Momentaufnahmen. Sie werden kontinuierlich aktualisiert, sobald Echtzeitdaten eingehen. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Anruf protokolliert, ein Kunde eine E-Mail öffnet oder ein neuer Stakeholder an einem Meeting teilnimmt, berechnet das Modell die Gesundheitsbewertung der Opportunity neu. Wenn ein wichtiger Entscheidungsträger plötzlich nichts mehr von sich hören lässt, spiegelt die Bewertung das erhöhte Risiko wider.

Wenn Sie Agentforce eine Frage stellen, fasst es all diese Signale zu einer klaren, dialogorientierten Antwort zusammen. Sie können fragen: „Wie sieht meine Prognose für das dritte Quartal aus?“ und erhalten eine Zusammenfassung, die risikobehaftete Geschäfte, vielversprechende Chancen und empfohlene Maßnahmen hervorhebt, um die Dinge wieder auf Kurs zu bringen – alles basierend auf Ihren tatsächlichen Vertriebsaktivitäten.

via Salesforce

📚 Lesen Sie auch: So trainieren Sie Ihre eigene KI

Wichtige Agentforce-Features für Prognosen

Was macht Agentforce zu einem leistungsstarken tool für die Umsatzprognose? Das verdanken Sie drei Kernfunktionen. Jede davon behebt ein spezifisches Problem im traditionellen Prognoseprozess.

Opportunity-Bewertung und Einblicke

Anstatt sich auf das Bauchgefühl eines Vertriebsmitarbeiters zu verlassen, weist Einstein Opportunity Scoring jeder Opportunity einen Gesundheitswert von 1 bis 99 zu. Dieser Wert gibt die Zuversicht der KI an, dass der Deal auf der Grundlage historischer Muster und des aktuellen Deal-Gesundheitszustands geschlossen wird.

🌟 Eine höhere Punktzahl bedeutet, dass der Deal mehr positive Signale aufweist, die in der Vergangenheit zu Erfolgen geführt haben.

via Salesforce

Um diese Bewertung umsetzbar zu machen, bietet es Insight-Karten, die erklären, warum sich ein Geschäft in eine bestimmte Richtung entwickelt. Möglicherweise werden Warnmeldungen wie die folgenden angezeigt:

„Keine Aktivität seit 14 Tagen”

„Wichtiger Stakeholder hat auf die letzten drei E-Mails nicht geantwortet“

„Der Entscheidungstermin rückt näher“

Diese Transparenz macht Schluss mit Spekulationen bei der Überprüfung der Pipeline.

Erfassung von Aktivitäten und Automatisierung

Als Vertriebsleiter wissen Sie, dass einer der Hauptgründe für ungenaue Prognosen darin liegt, dass Vertriebsmitarbeiter viel zu tun haben und vergessen, ihre Aktivitäten zu protokollieren. Einstein Activity Capture in Agentforce löst dieses Problem. Es kann E-Mails, Kalender-Ereignisse und Anrufe direkt mit dem entsprechenden Opportunity-Datensatz in Salesforce synchronisieren.

Und warum ist das wichtig? Weil ein vollständiger Datensatz zu genaueren Vorhersagen führt. Wenn jeder Kontaktpunkt protokolliert wird, verfügt das Machine-Learning-Modell über mehr Informationen, mit denen es auch subtile Trends erkennen kann, die Ihnen sonst möglicherweise entgehen würden.

⚡️ Bonus: Außerdem kostet es nichts für Ihre Vertriebsmitarbeiter, die mühsame manuelle Dateneingabe zu erledigen, was sowohl der Produktivität als auch der Datenhygiene zugute kommt.

Die Automatisierung wiederholter manueller Arbeiten ist nur eine Möglichkeit, KI im Vertrieb einzusetzen. Neugierig auf die anderen? Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren! 🎥

Agentforce-Aktionen für Vertriebs-Workflows

Agentforce-Aktionen sind vorgefertigte oder benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen, mit denen Sie Aufgaben direkt über die Schnittstelle der Unterhaltung auslösen können. Es handelt sich um Verknüpfungen, die die Lücke zwischen Erkenntnis und Handlung schließen.

📌 Nachdem Sie beispielsweise ein Beispiel für eine Opportunity-Zusammenfassung überprüft haben, können Sie eine Aktion verwenden, um:

„Entwerfen Sie eine Folge-E-Mail an den Hauptansprechpartner.“

„Fassen Sie das letzte Meeting mit den Kunden zusammen“

„Aktualisieren Sie die Prognosekategorie auf „Best Case“ (Bestfall).

Diese Maßnahmen reduzieren den Kontextwechsel. Anstatt eine Erkenntnis zu erkennen und dann in Salesforce herumzuklicken, um darauf zu reagieren, können Sie den nächsten Schritt direkt aus der Unterhaltung heraus durchführen. Administratoren können die Aktionsbibliothek auch genau auf den Vertriebsprozess Ihres Teams zuschneiden.

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen vermeiden könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verknüpft, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Vorteile von Agentforce für Vertriebsteams

Die Vorteile von Agentforce Assistant unterscheiden sich je nach Ihrer Rolle ein wenig. Das gemeinsame Thema ist jedoch dasselbe: weniger Aktualisierungen, mehr Klarheit und schnellere Nachverfolgung.

Für Vertriebsmitarbeiter

Vertriebsmitarbeiter stehen an vorderster Front, und ihre größte Herausforderung besteht oft darin, herauszufinden, worauf sie ihre Zeit konzentrieren sollen. Agentforce hilft dabei, die Opportunities zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern – so können Vertriebsmitarbeiter die Deals priorisieren, die am ehesten zum Abschluss kommen (oder am ehesten ins Stocken geraten).

Dank KI-generierter Zusammenfassungen und einer umfassenderen Aktivitätshistorie (insbesondere wenn Einstein Activity Capture konfiguriert ist) verbringen Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit mit administrativer Arbeit und haben mehr Zeit für den eigentlichen Vertrieb. Sie können außerdem vor einem Anruf einen kurzen Überblick über den Kontext anfordern – beispielsweise eine Zusammenfassung des Geschäfts, die letzten Aktivitäten oder Änderungen seit dem letzten Kontakt –, um gut vorbereitet zu sein.

Für Vertriebsleiter

Manager sind für die Ziele ihres Teams verantwortlich, haben jedoch oft das Gefühl, blind zu agieren und ständig nach Updates von ihren Vertriebsmitarbeitern zu fragen. Die KI von Agentforce bietet Vertriebsmanagern die Sichtbarkeit der Pipeline in Echtzeit.

Sie erhalten frühzeitig Warnungen zu risikobehafteten Geschäften, sodass Unterhaltungen stattfinden können, solange sie noch etwas bewirken können, und nicht erst, wenn ein Geschäft bereits verloren ist. Wenn die Geschäftsleitung eine Prognosezusammenfassung anfordert, können Manager diese auf Abruf erstellen, anstatt stundenlang Tabellen zu erstellen.

Genaue Umsatzprognosen haben Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen.

Finanzen und Betrieb: Erhalten Sie sauberere, zuverlässigere Daten für Erhalten Sie sauberere, zuverlässigere Daten für die Umsatzplanung und Ressourcenzuweisung.

Marketing: Erhöhen Sie die Sichtbarkeit darüber, welche Kampagnen und Botschaften sich auf vielversprechende Verkaufschancen auswirken.

Kundenerfolg: Sie können sich besser auf die Einarbeitung neuer Kunden vorbereiten, wenn Sie ein klareres Bild davon haben, welche Geschäfte wahrscheinlich abgeschlossen werden und wann.

📚 Lesen Sie auch: Salesforce vs. ServiceNow

So aktivieren Sie Agentforce für Prognosen in Salesforce

Um mit Agentforce zu beginnen, benötigen Sie Administratorrechte in Salesforce. Die Schritte sind unkompliziert, sollten jedoch sorgfältig durchgeführt werden, damit der Assistent über die richtigen Berechtigungen und Daten verfügt.

Schritt 1: Einstein (generative KI) aktivieren

Öffnen Sie Setup. Suchen Sie in der Schnellsuche nach Generative KI. Wählen Sie Einstein-Setup Umschalten Einstein aktivieren

Dies ermöglicht die Kern-Einstein-Ebene, auf der Agentforce aufbaut.

Sie werden aufgefordert, die Datenverwendungsbedingungen von Salesforce zu überprüfen und zu akzeptieren, was bei KI-Features, die aus Ihren Daten lernen, Standard ist.

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation über die richtige Sales Cloud-Konfiguration verfügt und alle erforderlichen Einstein/KI-Features aktiviert sind, bevor Sie das Tool flächendeckend einführen.

Schritt 2: Agentforce-Agenten aktivieren

Öffnen Sie Setup. Suchen Sie in der Schnellsuche nach Agenten. Klicken Sie auf Agentforce Agents (unter Agent Studio). Schalten Sie Agentforce ein. Schalten Sie Agentforce (Standard) Agent ein.

Nach der Aktivierung wird eine Liste der Agenten am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Schritt 3: Zuweisen von Zugriffs- und Berechtigungseinstellungen

Als Nächstes gewähren Sie den richtigen Benutzern Zugriff – beginnend mit Vertriebsmitarbeitern und Managern. Weisen Sie die in Ihrer Organisation verfügbaren Agentforce/Copilot-bezogenen Berechtigungen zu (die Salesforce-Bezeichnungen können je nach Edition und Release leicht variieren).

Wenn Sie einen Salesforce-Administrator oder Vertriebsfachmann haben, der die Benutzeroberfläche benutzerdefiniert anpassen wird, können Sie ihm auch Administrator-Berechtigungen zuweisen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Benutzer Zugriff auf die Objekte haben, die Agentforce Assistant benötigt, um nützlich zu sein – wie Opportunities, Konten, Kontakte, Aktivitäten und Felder im Zusammenhang mit Prognosen.

Schritt 4: Öffnen Sie den Agenten in Agentforce Builder.

Aus der Agentenliste:

Klicken Sie auf Einstein Copilot (diese Beschreibung kann je nach Ihrem Setup weiterhin angezeigt werden). Klicken Sie auf In Builder öffnen.

Dadurch gelangen Sie zu Agentforce Builder, wo Sie konfigurieren können, was der Assistent zu erledigen hat – und welche Aktionen er ausführen darf.

Schritt 5: Konfigurieren Sie Themen und Aktionen für Ihren Vertriebs-Workflow

Agentforce ist am wertvollsten, wenn es nicht nur Fragen beantwortet, sondern den Benutzern hilft, den nächsten Schritt zu tun. Sehen Sie sich die für Sales Cloud verfügbaren Themen + Aktionen an und machen Sie sie dann benutzerdefiniert, um sie an die Vertriebsmethoden Ihrer Teams anzupassen.

👀 Wussten Sie schon? In Agentforce Builder ist ein Thema eine Konfiguration, die: Definiert, bei welchen Aufgaben der Agent helfen darf (der Umfang)

Zeigt auf, auf welche Art von Benutzeranfragen es reagieren soll (Absicht).

Verbindet sich mit den Aktionen, die der Agent ausführen kann, um die Aufgabe abzuschließen (z. B. Datensätze suchen, zusammenfassen, Entwürfe erstellen, Felder aktualisieren). Anstatt also ein Chatbot zu sein, der „alles macht“, wird der Assistent durch Topics eher zu einem spezialisierten Teamkollegen mit klaren Aufgabenbereichen.

📌 Beispiel (Verkaufsprognosen)

Sie könnten ein Thema mit dem Titel „Prognose & Pipeline-Zustand” erstellen, in dem der Agent Anfragen wie die folgenden bearbeiten kann:

„Welche Geschäfte werden in diesem Quartal wahrscheinlich scheitern?“

„Meine größten Chancen beim Committen zusammenfassen”

„Was hat sich in diesem Konto seit letzter Woche geändert?“

Und unter diesem Thema würden Sie die Aktionen hinzufügen, die zur Erledigung der Arbeit zu erledigen sind (Opportunities abrufen, Aktivitäten zusammenfassen, Prognosekategorie aktualisieren, Follow-up entwerfen).

Kurz gesagt:✅ Themen = was der Agent bearbeiten sollte✅ Maßnahmen = was der Agent zu erledigen hat

Schritt 6: Behandeln Sie das Setup wie eine Einführung – nicht nur wie einen Toggl

Agentforce Assistant wird besonders nützlich, wenn:

Ihre Pipeline-Daten werden ständig aktualisiert.

Die richtigen Maßnahmen werden ermöglicht (damit Erkenntnisse zu Folgemaßnahmen führen).

Benutzer kennen die 5–10 Eingabeaufforderungen, die sie tatsächlich wöchentlich verwenden sollten.

🔑 Best Practices: Es ist immer ratsam, benutzerdefinierte Anpassungen zunächst in einer Sandbox-Umgebung zu testen, bevor Sie sie für Ihr gesamtes Team einführen.

Best Practices für KI-gestützte Umsatzprognosen

Die Implementierung eines KI-Tools ist kein Allheilmittel. Um das Beste aus KI-gestützten Umsatzprognosen herauszuholen, müssen Sie diese mit soliden Arbeitsgewohnheiten kombinieren.

Halten Sie Ihre Opportunity-Daten sauber

🧠 Wissenswertes: Nur 35 % der Vertriebsmitarbeiter vertrauen vollständig auf die Genauigkeit ihrer CRM-Daten.

Ein KI-Modell ist nur so intelligent wie die Daten, aus denen es lernt. Wenn die Opportunity-Datensätze in Ihrem CRM unvollständig oder veraltet sind, sind Ihre Prognosen unzuverlässig.

Legen Sie einen Rhythmus fest: Richten Sie regelmäßige Meetings für das Team oder Erinnerungen für Vertriebsmitarbeiter ein, um wichtige Opportunity-Felder wie Abschlussdatum, Betrag und Phase zu überprüfen und zu aktualisieren.

Verwenden Sie Schutzvorrichtungen: Implementieren Sie Validierungsregeln oder Pflichtfelder in Salesforce, um zu verhindern, dass Vertriebsmitarbeiter Opportunities mit fehlenden Informationen speichern.

Passen Sie die Vertriebsphasen an die Prognosekategorien an.

Ihre Vertriebsphasen sollten klar vermitteln, wo sich ein Geschäft im Kaufprozess befindet. Ordnen Sie jede Phase einer entsprechenden Prognosekategorie zu – wie Pipeline, Best Case, Commit oder Closed –, damit die Zusammenfassungen von Agentforce mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Ihr Team über den Trichter spricht.

Diese Zuordnung sollte vierteljährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass Ihre Phasen weiterhin der Realität entsprechen.

Verfolgen Sie die Prognosegenauigkeit im Zeitverlauf

Vertrauen Sie nicht blind den Vorhersagen der KI. Überprüfen Sie sie. Vergleichen Sie jedes Quartal die von Agentforce prognostizierten Abschlussquoten mit Ihren tatsächlichen Ergebnissen, um die Prognosegenauigkeit im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Dies hilft Ihnen dabei, Erwartungen zu kalibrieren und Bereiche zu identifizieren, in denen das Modell möglicherweise unterdurchschnittlich abschneidet. Beispielsweise könnten Sie feststellen, dass es für eine bestimmte Produktlinie oder in einem neuen Markt weniger genau ist. Dies ist wertvolles Feedback für das Coaching und die Prozessverbesserung.

👀 Wussten Sie schon? Gartner hat herausgefunden, dass Analyseprogramme, die direkt von Chief Sales Officers (CSOs) geleitet werden, mit 2,3-mal höherer Wahrscheinlichkeit eine höhere Prognosegenauigkeit erzielen als solche, die von anderen geleitet werden.

📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für Umsatzprognosen

Limitations of Agentforce for Prognosen

Wie jede KI-gestützte Prognoseebene funktioniert Agentforce am besten, wenn die Grundlagen bereits solide sind. Hier sind einige Limite, die Sie bei der Einführung beachten sollten.

Es ist nur so gut wie Ihre Salesforce-Daten

Agentforce kann Erkenntnisse liefern und Fragen zur Prognose beantworten, aber es kann keine fehlerhaften Eingaben korrigieren. Wenn Vertriebsmitarbeiter keine Aktivitäten protokollieren oder Opportunities nicht aktualisieren, hat die KI nichts zu analysieren und ihre Vorhersagen sind nutzlos.

Es ist Teil des Salesforce-Ökosystems.

Agentforce wurde entwickelt, um in Salesforce hilfreich zu sein. Alle von ihm generierten Erkenntnisse und Zusammenfassungen befinden sich innerhalb des Salesforce-Ökosystems. Dies erschwert die Arbeit für Stakeholder in den Bereichen Finanzen, Betrieb oder Führung, die keine Salesforce-Lizenz besitzen oder verwenden.

Das Freigeben von Pipeline-Kontext bedeutet oft immer noch, Daten zu exportieren, Screenshots zu versenden oder Salesforce-Updates in ein anderes System zu übertragen. Das Ergebnis sind häufig Produktivitätsverluste aufgrund von Work Sprawl (wenn Arbeitsaktivitäten und Kontext über mehrere tools verteilt sind, die nicht miteinander kommunizieren).

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zum Reifegrad der KI zeigt eine klare Herausforderung auf: 54 % der Teams arbeiten mit verstreuten Systemen, 49 % geben selten Kontextinformationen zwischen Tools frei und 43 % haben Schwierigkeiten, die benötigten Informationen zu finden. Wenn die Arbeit fragmentiert ist, können Ihre KI-Tools nicht auf den gesamten Kontext zugreifen, was zu unvollständigen Antworten, verzögerten Reaktionen und Ergebnissen führt, denen es an Tiefe oder Genauigkeit mangelt. Das ist Arbeitsausbreitung in Aktion, die Unternehmen Millionen an Verlusten an Produktivität und Zeitverschwendung kostet. ClickUp Brain löst dieses Problem durch den Einsatz eines einheitlichen, KI-gestützten Arbeitsbereichs, in dem Aufgaben, Dokumente, Chats und Ziele miteinander verknüpft sind. Enterprise Search macht jedes Detail sofort sichtbar, während KI-Agenten plattformübergreifend arbeiten, um Kontextinformationen zu sammeln, Aktualisierungen weiterzugeben und die Arbeit voranzubringen. Das Ergebnis ist eine KI, die schneller, klarer und stets auf dem neuesten Stand ist – etwas, das isolierte tools einfach nicht leisten können.

Es kann Risiken aufzeigen – aber die Umsetzung erfolgt weiterhin an anderer Stelle.

Die Verwendung von Agentforce bringt eine Lücke bei den Maßnahmen mit sich. Es ist zwar hervorragend darin, Ihnen mitzuteilen, was gerade passiert – beispielsweise indem es einen gefährdeten Deal kennzeichnet –, aber es übernimmt nicht die Nachverfolgung. Das Erstellen von Aufgaben, das Einrichten von Erinnerungen und die Koordination mit anderen Teams erfordern nach wie vor ein System zur Verwaltung der Ausführung.

Die Einführung und Pflege erfordern einen echten Verwaltungsaufwand.

Um den größten Wert zu erzielen, müssen Teams in der Regel Berechtigungen konfigurieren, Aktionen optimieren und die Erfahrung an ihren Vertriebsprozess anpassen. Dies ist kein einmaliges Setup – es erfordert eine kontinuierliche Pflege, da sich Workflows weiterentwickeln, Felder ändern und Teams wachsen.

💬 Aufgrund dieser Limite ergänzen Teams Agentforce häufig durch eine umfassendere Arbeitsmanagement-Plattform (wie ClickUp!).

Wie lässt sich Salesforce Agentforce mit ClickUp ergänzen?

Die größte Herausforderung bei jedem Prognosetool besteht darin, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen.

Einstein Copilot für Umsatzprognosen liefert zwar wichtige Informationen, doch diese Informationen bleiben oft in Salesforce stecken, was zu einer Kluft zwischen Wissen und Handeln führt. Überbrücken Sie diese Kluft zwischen Erkenntnis und Handeln mit einem konvergenten KI-Workspace wie ClickUp.

ClickUp vereint alle Ihre Arbeits-Apps, Daten und Workflows auf einer einzigen sicheren Plattform, auf der kontextbezogene KI als integrierte Intelligenzschicht dient. 🛠️

Prognosen aus Salesforce herausholen (ohne Tabellen zu exportieren)

Nicht jeder, der sich zu den Prognosen äußern muss, verbringt den ganzen Tag in Salesforce – insbesondere Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen, Betrieb und Führung. Anstatt Screenshots weiterzuleiten oder Berichte zu exportieren, die sofort veraltet sind, können Sie mit ClickUp Dashboards gemeinsam nutzbare, stets aktuelle Ansichten der Arbeit hinter den Zahlen erstellen.

Richten Sie ein Live-ClickUp-Dashboard ein, das den Zustand Ihrer Pipeline und KPIs in Echtzeit verfolgt.

Dadurch erhalten Stakeholder ein klares Bild von:

Wo sich die Pipeline entwickelt

Was blockiert wird

Was ist in Bewegung und

Was als Nächstes zu beachten ist

Ihre Finanz- und Führungsteams müssen die Prognose sehen, aber sie arbeiten nicht mit Salesforce. Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards dynamische, gemeinsam nutzbare Pipeline-Ansichten, anstatt veraltete Berichte zu exportieren. Diese Dashboards bieten eine übersichtliche, visuelle Darstellung des Zustands Ihrer Pipeline, indem sie Daten aus Ihrem gesamten Workspace zusammenführen. Sie können sie mit jedem freigeben, unabhängig davon, ob diese Person über eine Salesforce-Lizenz verfügt.

Reagieren Sie schneller auf Erkenntnisse mit nachverfolgbaren Aufgaben.

Agentforce Assistant kann Risiken kennzeichnen. Aber es verwaltet die Ausführung nicht selbstständig.

ClickUp schließt diese Lücke, indem es Erkenntnisse in konkrete Aufgaben umwandelt – mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Sichtbarkeit.

Setzen Sie Vertriebserkenntnisse mit ClickUp Aufgaben, die Sie zuweisen und für die Nachverfolgung verwenden können, in Maßnahmen um.

📌 Beispiel:

Ein Geschäft wird als „gefährdet“ eingestuft → Erstellen Sie eine ClickUp Aufgabe für den Vertriebsmitarbeiter.

Die rechtliche Prüfung steht noch aus → weisen Sie eine Aufgabe dem richtigen Stakeholder zu.

Eine Verlängerung verzögert sich → setzen Sie einen Auslöser für eine Eskalations-Checkliste ein

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie diese Workflows sogar standardisieren, sodass Nachfassaktionen konsistent erfolgen und nicht nur dann, wenn jemand daran denkt, sie in Gang zu setzen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie einen Schritt weiter gehen als „eine Aufgabe erstellen”? Kombinieren Sie diese Auslöser mit ClickUp Super Agents – KI-Teamkollegen innerhalb von ClickUp, die anhand Ihres tatsächlichen Kontexts (Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Felder und verbundene Tools) Maßnahmen in Ihrem gesamten Workspace ergreifen können. Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Super Agents ohne Programmieraufwand, um Ihre tägliche Arbeit zu vereinfachen und zu beschleunigen. 📌 Als Beispiel: Wenn Salesforce einen Deal als gefährdet kennzeichnet, kann ein Super Agent automatisch: Entwerfen Sie eine versandfertige Nachricht, damit der Vertriebsmitarbeiter nicht bei Null anfangen muss.

Erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung des Geschäfts (was sich geändert hat + was feststeckt)

Ziehen Sie die neuesten Notizen, E-Mails oder Anrufzusammenfassungen aus Ihrem ClickUp-Workspace in die Aufgabe.

Schlagen Sie die nächstbeste Maßnahme vor (Nachverfolgung, Kontaktaufnahme mit Stakeholdern, rechtliche Hinweise, Eskalation an die Geschäftsleitung).

Reduzieren Sie „Context Sprawl” für Vertriebsmitarbeiter und Manager.

Prognosen scheitern, wenn wichtige Kontextinformationen über zu viele verschiedene Orte verstreut sind: Salesforce-Notizen, E-Mail-Threads, Slack-Nachrichten, Anrufzusammenfassungen und zufällige Dokumente. Vertriebsmitarbeiter verschwenden bis zu 60 % ihrer Zeit damit, nach Details zu suchen, anstatt Geschäfte voranzutreiben.

ClickUp hilft Teams dabei, die Unterhaltung und die Arbeit in einer App zu zentralisieren.

Mit der ClickUp Salesforce-Integration können Teams Salesforce-Datensätze mit dem ClickUp-Workspace verbinden. Suchen Sie nach Salesforce-Datensätzen wie Opportunities und Kontakten und zeigen Sie eine Vorschau an, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen, sodass der Kontext des Geschäfts während der Arbeit zugänglich bleibt.

Und mit der kontextbezogenen KI-Unterstützung von ClickUp Brain können Vertriebsmitarbeiter:

Fassen Sie schnell zusammen, was mit laufenden Geschäften geschieht.

Nutzen Sie wichtige Updates, die Ihnen helfen, Geschäfte voranzubringen, und

Erhalten Sie den benötigten Kontext, ohne sich durch fünf tools wühlen zu müssen.

Bitten Sie ClickUp Brain, den Status Ihrer Geschäfte und wichtige Aktualisierungen für Ihre Konten zusammenzufassen.

Sie können sogar @mention ClickUp Brain in einem Kommentar zu einer Aufgabe oder in einem Chat-Thread erwähnen, um eine Zusammenfassung des Status eines Geschäfts zu erhalten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Team ständig Zeit mit Fragen wie „Wo war dieser Thread?“ und „Was ist der aktuelle Stand bei diesem Deal?“ verliert, ist ClickUp Brain MAX die Lösung. Diese Desktop-KI-Super-App fasst nicht nur die Inhalte von ClickUp zusammen, sondern hilft Ihnen auch dabei, Ihren ClickUp-Workspace und verbundene Apps (wie Salesforce, Slack, E-Mail und Google Docs) von einem Ort aus zu durchsuchen.

Erstellen Sie eine lebendige Prognose (keinen Screenshot in einer E-Mail).

Prognosen sind nicht nur Zahlen, sondern Geschichten: Was bewegt sich, was stagniert und was muss entschieden werden? Diese Geschichten gehen jedoch oft in Meetings, Slack-Nachrichten oder einmaligen Präsentationen unter.

Stattdessen können Teams in ClickUp Docs ein dynamisches Prognose-Dokument erstellen, das stets auf dem neuesten Stand ist und direkt mit der dahinterstehenden Ausführungsarbeit verknüpft ist. ClickUp-Kommentare und -Genehmigungen sind direkt integriert, sodass Sie eine einzige zuverlässige Quelle für alle Ihre Prognosediskussionen haben.

Verwandeln Sie Prognosen in Ergebnisse mit Agentforce + ClickUp

Genaue Umsatzprognosen hängen von drei Faktoren ab: sauberen Daten, einem konsistenten Prozess und zeitnahen Maßnahmen auf der Grundlage von Erkenntnissen. KI-Assistenten wie Agentforce sind eine große Hilfe, da sie manuelle Arbeit reduzieren und Signale erkennen, die Menschen möglicherweise übersehen würden. Sie funktionieren jedoch am besten, wenn Sie sie mit einer disziplinierten Pipeline-Pflege kombinieren.

Die eigentliche Lücke bei der Prognose besteht darin, zu wissen, dass ein Geschäft gefährdet ist, und tatsächlich etwas dagegen zu erledigen.

Wenn Sie Prognoseerkenntnisse mit einem System kombinieren, das für die Umsetzung entwickelt wurde, können Sie von reaktiven Maßnahmen am Quartalsende zu einem wiederholbaren Rhythmus übergehen. So bauen Sie die nötige Stärke auf, um Ihre Einzelziele mit Zuversicht zu erreichen.

Möchten Sie Risiken frühzeitig erkennen und schneller reagieren? Erweitern Sie Ihren Prognose-Workflow über Salesforce hinaus.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Einstein Forecasting ist ein Predictive-Analytics-Feature, das automatisierte Prognosewerte generiert, während Copilot (jetzt Agentforce) ein dialogorientierter KI-Assistent ist, mit dem Sie Fragen stellen und Zusammenfassungen zu Ihrer Prognose erhalten können.

Nicht direkt. Die Antworten von Agentforce sind in Salesforce enthalten, sodass die Daten in der Regel exportiert oder separate Berichte erstellt werden müssen, um sie an externe Stakeholder freizugeben.

Für möglichst zuverlässige Prognosen benötigt Agentforce vollständige Opportunity-Datensätze, eine Historie der protokollierten Aktivitäten wie E-Mails und Anrufe sowie die historischen Gewinn-/Verlustdaten Ihres Unternehmens.

KI-gestützte Prognosen liefern kontinuierliche, objektive Aktualisierungen auf Basis von Echtzeitdaten, während manuelle Methoden statisch sind und auf den subjektiven Einschätzungen einzelner Vertriebsmitarbeiter beruhen.