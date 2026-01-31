Amazon Q vs. Claude: Welche KI für Unternehmen ist 2026 besser?

Wenn Sie KI-Codierungstools einsetzen, lautet die eigentliche Frage nicht „Kann dieses Tool Code generieren?“. Sie müssen wissen, ob das Tool Ihren Entwicklungsteams dabei hilft, Produktionscode innerhalb ihrer Projektarchitektur auszuliefern. Das ist wichtig, denn selbst starke Teams verlieren Zeit durch Nacharbeiten.

In der DORA-Studie gaben leistungsstarke Mitarbeiter an, dass sie immer noch 21 % ihrer Zeit mit ungeplanten Arbeiten oder Nachbesserungen verbringen. KI-Tools können Routineaufgaben reduzieren, aber sie können auch zu mehr Pull Requests über mehrere Repositorys hinweg, mehr Code-Reviews und mehr Edge-Case-Behandlungen führen, wenn das Modell den Kontext nicht versteht.

In diesem Blog finden Sie einen Vergleich zwischen Amazon Q und Claude hinsichtlich Sicherheit, Eignung für das AWS-Ökosystem, unterstützten IDEs und CLI-Workflows für Entwickler sowie deren Preise.

Außerdem erfahren Sie, wie und wo ClickUp eingesetzt werden kann, wenn Sie einen zentralen Ort für die Nachverfolgung von Entscheidungen, Dokumenten und Lieferungen suchen.

Amazon Q vs. Claude auf einen Blick

Wenn Sie sich einen schnellen Überblick über Amazon Q und Claude verschaffen möchten, bevor Sie sich mit den Details der Features befassen, beginnen Sie hier. Diese Übersicht zeigt, wo jedes Tool am besten geeignet ist, welche komplexen Probleme es löst und wie es mit neuen Repositorys und agentenbasierten Workflows funktioniert.

Kategorie Amazon Q Claude Ideal für Teams, die tief im AWS-Ökosystem verwurzelt sind und KI-Unterstützung für die Entwicklung und den Betrieb von Software auf AWS benötigen. Teams, die einen Chat-First-Assistenten sowie Claude Code für die praktische Codierung über Codebasen hinweg wünschen. Coding-Hilfe innerhalb Ihrer IDE Amazon Q Developer unterstützt Chat und Inline-Vorschläge in unterstützten IDEs. Claude Code kann auch mit IDE-Workflows verwendet werden, ist jedoch auf einen terminalorientierten, agentenbasierten Stil ausgelegt. Antworten innerhalb des Wissens des Unternehmens finden Amazon Q Business wurde für berechtigungsabhängige Antworten in verbundenen Unternehmensinhalten entwickelt, oft mit Zitaten. Claude unterstützt die Wissensarbeit in Unternehmen durch Team-/Unternehmenssteuerungen und eine Chat-First-Erfahrung. Wo Sie den Assistenten über den Code hinaus einsetzen können Erscheint innerhalb von AWS-Diensten (Beispiel: QuickSight), sodass Teams Analysen, Berechnungen und Dashboards mit natürlicher Sprache erstellen können, die den AWS-Daten und -Tools nahekommt. Erweitert sich durch Integrationen wie Chrome, Slack und Excel zu alltäglichen Arbeitstools, was hilfreich ist, wenn der Assistent dort zum Einsatz kommen muss, wo bereits Zusammenarbeit und Analyse stattfinden. Modernisierung und Code-Transformationen Amazon Q Developer Transform konzentriert sich auf Modernisierungs-Workflows (wie Upgrades und Konvertierungen) mit Überprüfungs- und Anwendungsschritten. Claude Code kann zwar ebenfalls die Modernisierung unterstützen, ist jedoch eher für allgemeine Zwecke gedacht: Sie legen den Ansatz fest und Claude hilft Ihnen bei der Umsetzung über terminalbasierte Workflows.

Was ist Amazon Q?

Über Amazon Q

Amazon Q ist ein generativer KI-Assistent von AWS, mit dem Sie sowohl Software- als auch Geschäftsaufgaben schneller erledigen können. In der Praxis verwenden Sie ihn, um Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, Antworten auf der Grundlage von AWS-Wissen zu erhalten und Aufgaben zu beschleunigen, die oft einen häufigen Kontextwechsel erfordern.

Amazon Q wird in der Regel in zwei Varianten angeboten, und diese Unterscheidung ist wichtig, wenn Sie die Eignung für Ihr Unternehmen bewerten:

Amazon Q Business für Unternehmenswissen und Workflows, die sich auf die Beantwortung von Fragen und das Abschließen von Aufgaben konzentrieren für Unternehmenswissen und Workflows, die

mit dem Schwerpunkt, Ihnen dabei zu helfen, Anwendungen auf AWS zu verstehen, zu erstellen, zu erweitern und zu betreiben. Amazon Q Developer (auch Q Developer genannt) für die Programmierung und die tägliche Arbeit mit AWS,

Wenn Sie bereits viele Systeme auf AWS betreiben, liegt der Vorteil auf der Hand: Sie können technische Entscheidungen näher an der Umgebung treffen, in der Sie Ihre Produkte ausliefern, anstatt sensible Kontexte in ein weiteres tool zu übertragen.

Features von Amazon Q

Die meisten Teams betrachten Amazon Q auf zwei Arten: Amazon Q Developer für die tägliche Codierungsarbeit und Amazon Q Business für die Suche nach Antworten in Unternehmensinhalten, ohne Berechtigungen zu verletzen.

Die folgenden Features konzentrieren sich darauf, was Ihnen hilft, im AWS-Ökosystem schneller voranzukommen, insbesondere wenn Sie Legacy-Systeme warten und Entwicklungs-Workflows straffen.

Feature Nr. 1: Amazon Q Developer für die Programmierung im Code-Editor

Über Amazon Q

Amazon Q Developer ist der Teil von Amazon Q, den Sie am häufigsten verwenden, wenn Sie Hilfe innerhalb Ihres Editors und nicht in einem separaten Chat-Fenster benötigen. Sie können Fragen in natürlicher Sprache stellen, Änderungen anfordern und kontextbezogene Hilfe erhalten, während Sie den vorhandenen Code bearbeiten.

Wenn Sie den Inline-Chat verwenden, zeigt Amazon Q die vorgeschlagene Aktualisierung als Diff in der Datei an. Sie können die Änderung akzeptieren oder ablehnen, wodurch die Kontrolle durch den Entwickler erhalten bleibt und das tool bei der Codeüberprüfung vertrauenswürdiger wird.

Mit diesem Setup können Sie Pull Requests schneller bearbeiten, da Sie weniger Zeit für das Kopieren von Snippets zwischen Tools aufwenden müssen und mehr Zeit für die Validierung der Codequalität haben, wo es darauf ankommt.

🤔 Wussten Sie schon: Amazon CodeWhisperer wurde am 30. April 2024 offiziell Teil von Amazon Q Developer, sodass viele „CodeWhisperer”-Dokumente und -Workflows nun in AWS-Rollouts auf Amazon Q Developer abgebildet werden.

Feature Nr. 2: Amazon Q Business für sichere Antworten mit Zugriffskontrolle

Über Amazon Q

Wenn Ihre Entwickler Zeit damit verlieren, nach dem neuesten Runbook, Notizen zur Architektur oder der „richtigen” Version eines Entscheidungsdokuments zu suchen, kann Amazon Q Business diesen Aufwand reduzieren.

Sie erstellen eine Verbindung zwischen dem Tool und den Tools, die Ihre Teams bereits verwenden, dann können Benutzer Fragen stellen und Antworten aus genehmigten Quellen erhalten, sodass weniger Threads zu langen Hin- und Her-Unterhaltungen führen.

Der unternehmensfreundliche Teil ist die Zugriffskontrolle. Amazon Q Business wurde so entwickelt, dass Berechtigungen respektiert werden, sodass Benutzer nur das sehen, was ihre Identität sehen darf.

Das erleichtert die Einführung in Unternehmen, da Sie die Teams nicht dazu zwingen, Inhalte in ein neues System zu duplizieren, nur um den Assistenten nutzbar zu machen.

📮 ClickUp Insight: Die Sorgen um die Arbeit hören nicht mit dem Ende des Arbeitstages auf. 28 % der Beschäftigten geben an, dass sie ständig von ihrer Arbeit verfolgt werden, während weitere 8 % häufig Schwierigkeiten haben, abzuschalten. Das bedeutet, dass mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer Stress mit nach Hause nehmen.

Funktion Nr. 3: Amazon Q in AWS-Diensten für schnellere Einblicke in das Business

Über Amazon Q

Amazon Q ist auch in AWS-Diensten verfügbar, was hilfreich ist, wenn Sie Einblicke gewinnen möchten, ohne Daten in ein anderes tool zu verschieben. Mit Amazon Q in Amazon QuickSight können Benutzer beispielsweise Dashboards, Visualisierungen und komplexe Berechnungen mithilfe natürlicher Sprache erstellen.

Wenn Sie die Berichterstellung für Produkte oder Plattform-Gesundheitsmetriken unterstützen, ist diese Funktion sehr praktisch. Ihre Teams können Treiber und Trends schneller erkunden und die Ergebnisse dann in etwas umwandeln, auf das die Stakeholder reagieren können. Sie verbringen weniger Zeit damit, Fragen in Abfragen zu übersetzen, und haben mehr Zeit für die Validierung der Ergebnisse.

Dies ist nützlich, wenn Teams von Unternehmen möchten, dass Business-Intelligence-Workflows nah am AWS-Ökosystem bleiben, insbesondere wenn Zugriffskontrollen und genehmigte Datenquellen eine Rolle spielen.

Funktion Nr. 4: Amazon Q Developer Transform für Modernisierung und groß angelegte Code-Upgrades

über AWS

Wenn Ihr Team auf AWS liefert, aber jeden Quartal einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, technische Schulden abzubauen, ist die schwierigste Arbeit oft die „Zwischenarbeit“: Upgrades von Laufzeiten, Ersetzen veralteter APIs und Refactoring von Legacy-Systemen, ohne den Produktionscode zu beeinträchtigen.

Amazon Q Developer Transform wurde für solche strukturierten Änderungen entwickelt. In unterstützten IDEs kann es Automatisierungen für Sprach- und Betriebssystem-Upgrades und -Konvertierungen durchführen, Änderungen über mehrere Dateien hinweg generieren und Ihnen dann ermöglichen, diese Änderungen wie bei jedem anderen Diff zu überprüfen und anzuwenden.

Ein praktisches Beispiel ist die Modernisierung von Java. Amazon Q Developer kann Java-Anwendungen auf neuere Versionen aktualisieren (einschließlich der Aktualisierung veralteter Komponenten/APIs und der Aktualisierung von Abhängigkeiten), und der Workflow ist so konzipiert, dass Sie die Änderungen in Ihrer IDE überprüfen können, bevor Sie sie akzeptieren.

Preise für Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 $/Monat pro Benutzer

Amazon Q Business Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Amazon Q Business-Verbrauchspreis: 200 $ für 30.000 Einheiten/Monat

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $/Monat pro Benutzer

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/Monat pro Benutzer

Was ist Claude?

Via Claude

Claude ist ein von Anthropic entwickelter KI-Assistent, der Ihnen bei Aufgaben zur Erledigung von Wissens- und technischen Arbeiten wie Schreiben, Analysieren und Codieren durch eine Chat-Erfahrung und eine API hilft.

Für Softwareteams ist Claude Code die Version, die für praktische Ingenieursarbeiten entwickelt wurde. Sie können damit direkt in Ihrer Codebasis arbeiten, einschließlich der Bearbeitung von Dateien und der Ausführung von Befehlen, sodass Sie von einer Anfrage zu Arbeitsänderungen übergehen können, ohne ständig Kontext zwischen Tools kopieren und einfügen zu müssen.

Sie verbringen weniger Zeit damit, den Kontext erneut zu erklären, und haben mehr Zeit, das Endergebnis vor der Auslieferung zu überprüfen.

Claude-Features

Claude bietet eine Kombination aus Code- und Alltagsproduktivitätsfunktionen, mit denen Sie schneller vorankommen, ohne Abstriche bei Qualität oder Zugriff zu machen.

Die folgenden Features decken die wichtigsten Aspekte für Produktmanager, Entwickler und Teams des Unternehmens ab, die Claude im Hinblick auf eine sichere Einführung und praktische Workflows evaluieren.

Feature Nr. 1: Claude in Chrome für schnellere Browser-Workflows

Via Claude

Claude in Chrome bringt Claude in Ihren Browser, sodass Sie Fragen zu der angezeigten Seite stellen und Maßnahmen ergreifen können, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Claude kann durch Seiten navigieren, auf Schaltflächen klicken und Formulare ausfüllen, was hilfreich ist, wenn Sie schnell webbasierte Aufgaben erledigen möchten.

Claude kann auch bei sich wiederholenden Aufgaben im Browser helfen, sodass Sie nicht jeden Tag die gleichen Überprüfungen wiederholen müssen.

Dies ist nützlich, wenn Ihr Team konsistente Ergebnisse aus browserbasierten Workflows benötigt, ohne zusätzliche manuelle Schritte hinzuzufügen.

Feature Nr. 2: Claude in Slack für Hilfe innerhalb des Kanals

Via Claude

Claude in Slack bringt Claude dorthin, wo Ihre Entwicklungsteams bereits zusammenarbeiten, sodass Sie Fragen in einem Thread stellen und Hilfe erhalten können, ohne den Kontext in ein anderes Tool zu verschieben. Claude respektiert die bereits bestehenden Slack-Berechtigungen, und Slack-Administratoren genehmigen die App.

Wenn Claude eine Codierungsanfrage erkennt, kann Claude in Slack die Codierungsanfragen an den Claude Code-Workflow weiterleiten und eine Remote-Sitzung starten, die Sie überprüfen können, einschließlich Verknüpfungen zum Öffnen eines Pull Requests.

Dies ist nützlich, wenn Sie eine schnellere Koordination in Slack wünschen, ohne dass die Entwickler die Kontrolle über Änderungen verlieren.

🤔 Wussten Sie schon: Anthropic berechnet die Preise für einige Claude-Modelle in „Millionen Input-Tokens” und „Millionen Output-Tokens”. Claude Sonnet 4.5 beispielsweise listet die Preise pro Million Tokens auf der Seite des Modells von Anthropic auf, was hilfreich ist, wenn Sie die nutzungsbasierten Preise verschiedener tools vergleichen möchten.

Feature Nr. 3: Claude in Excel für eine schnellere Arbeitsmappenanalyse

Via Claude

Claude in Excel hilft Ihnen, eine gesamte Arbeitsmappe zu verstehen, einschließlich verschachtelter Formeln und Abhängigkeiten zwischen Registerkarten. Sie können Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten Erklärungen mit Verweisen auf Zellenebene, sodass Sie die Logik überprüfen können, anstatt zu raten.

Sie können auch Szenarien testen, ohne Formeln zu zerstören, und Fehler wie #REF!, #VALUE! oder zirkuläre Verweise debuggen, indem Sie deren Ursachen zurückverfolgen.

Dies ist nützlich, wenn Teams von Unternehmen Antworten benötigen, die transparent bleiben, insbesondere wenn die Tabelle Teil eines größeren Systems oder einer größeren Entscheidung ist.

Feature Nr. 4: Claude Skills für wiederholbare, standardisierte Workflows

Via Claude

Mit Claude Skills können Sie Ihre Verfahren und Best Practices in wiederverwendbare Anweisungen oder standardisierte Workflows umwandeln, sodass Claude sie jedes Mal auf die gleiche Weise anwenden kann. Das bedeutet konsistentere Ergebnisse bei speziellen Aufgaben und weniger „Prompt-Wrangling“, wenn verschiedene Teams dasselbe Format oder denselben Workflow benötigen.

Die Fähigkeiten funktionieren auch über Claude.ai, Claude Code und die API hinweg, sodass Sie einmal entwickeln und denselben Ansatz an verschiedenen Stellen verwenden können.

Diese Technik ist nützlich, wenn Sie möchten, dass Teams, die mit unterschiedlichen tools arbeiten, dennoch einen einheitlichen Ansatz für Dokumentation und Workflow verfolgen.

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Max: ab 100 $/Monat pro Benutzer

Team (Standard-Platz): 30 $/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Mitglieder)

Team (Premium-Lizenz): 150 $/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Mitglieder)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Amazon Q vs. Claude: Vergleich der Features

Sowohl Amazon Q als auch Claude unterstützen KI-gestützte Arbeit, fügen sich jedoch auf unterschiedliche Weise in Unternehmenssysteme ein. Amazon Q basiert auf dem AWS-Ökosystem, mit Amazon Q Developer für die Programmierung und Amazon Q Business für berechtigungsabhängige Antworten. Claude konzentriert sich auf eine Chat-First-Erfahrung mit Claude Code und Integrationen wie Chrome, Slack, Excel und Skills.

Als Nächstes vergleichen wir die Features, die für Entwicklungs-Workflows und die tägliche Engineering-Arbeit am wichtigsten sind.

Feature Nr. 1: Programmierhilfe innerhalb Ihrer IDE

Amazon Q Developer

Wenn Ihre Teams innerhalb des AWS-Ökosystems entwickeln, ist Amazon Q Developer darauf ausgelegt, eng mit AWS-bezogenen Entwicklungsarbeiten zu arbeiten. Es läuft in unterstützten IDEs und bietet Ihnen Chat- und Inline-Hilfe, sodass Sie Code generieren, Änderungen vornehmen und diese überprüfen können, ohne Ihren Editor zu verlassen. Inline-Erfahrungen sind nützlich für sicherere Updates, da Sie vorgeschlagene Änderungen überprüfen können, bevor Sie sie anwenden.

Claude Code

Claude Code unterstützt ebenfalls IDE-Workflows, basiert jedoch auf einem terminalorientierten, agentenbasierten Flow. Es eignet sich besonders, wenn Sie einen Assistenten benötigen, der eine gesamte Codebasis verwaltet, Änderungen an mehreren Dateien vornimmt und Ihnen dabei hilft, von der Anfrage zur Umsetzung zu gelangen, ohne ständig den Kontext zwischen verschiedenen tools kopieren zu müssen.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Entscheiden Sie sich für Amazon Q Developer, wenn Ihre täglichen Entwicklungs-Workflows AWS-basiert sind und Sie IDE-native Support wünschen. Entscheiden Sie sich für Claude Code, wenn Sie terminalbasierte Workflows bevorzugen und einen agentenbasierten Assistenten suchen, der Ihre gesamte Codebasis abdeckt.

Funktion Nr. 2: Antworten innerhalb des Wissens des Unternehmens finden

Amazon Q Business

Amazon Q Business wurde für berechtigungsbasierte Antworten zu Enterprise-Inhalten entwickelt. Sie verbinden Datenquellen, verwalten Identitäts- und Zugriffskontrollen und geben Antworten mit Quellenangaben, damit Ihr Team die Quelle überprüfen kann, bevor es eine Lösung umsetzt.

Claude

Claude kann auch die Wissensarbeit in Unternehmen unterstützen, insbesondere bei Team- und Enterprise-Plänen, bei denen Sie über Admin-Kontrollen wie SSO und rollenbasierte Berechtigungen verfügen. Die Stärke von Claude liegt in einer reibungsloseren Assistenzfunktion über verschiedene Apps hinweg, während das Muster „Konnektoren plus Zitate” bei Amazon Q Business deutlicher zum Tragen kommt.

🏆 Gewinner: Amazon Q Business, wenn Sie standardmäßig berechtigungsabhängige Antworten mit Zitaten aus verbundenen Systemen wünschen.

Feature Nr. 3: Wo Sie den Assistenten über den Code hinaus einsetzen können

Amazon Q

Amazon Q ist in AWS-Diensten integriert, was hilfreich ist, wenn Sie Antworten und Einblicke benötigen, ohne Daten in andere tools übertragen zu müssen. Ein anschauliches Beispiel ist Amazon Q in Amazon QuickSight, wo Sie Dashboards, Visualisierungen und komplexe Berechnungen mithilfe natürlicher Sprache erstellen können.

Claude

Claude konzentriert sich darauf, den Assistenten in die alltäglichen Tools zu integrieren, die Ihre Teams bereits verwenden. Sie können Claude in Chrome zum Navigieren auf Websites und zum Abschließen von Browser-Aufgaben verwenden, Claude in Slack zur Zusammenarbeit in Kanälen und Claude in Excel zum Verstehen von Arbeitsmappen mit überprüfbaren Zitaten auf Zellenebene.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Entscheiden Sie sich für Amazon Q, wenn Ihre Workflows innerhalb von AWS-Diensten stattfinden. Entscheiden Sie sich für Claude, wenn Ihr Team täglich einen Assistenten für Browser, Chats und Tabellenkalkulationen benötigt.

Feature Nr. 4: Wo Sie den Assistenten über den Code hinaus einsetzen können

Amazon Q Developer

Amazon Q Developer verfügt über eine spezielle „Transform”-Funktion für Modernisierungsarbeiten, einschließlich automatisierter Upgrades und Konvertierungen in IDE-Workflows, mit einem expliziten Überprüfungs- und Anwendungsschritt, damit Teams die Entwickleraufsicht aufrechterhalten können.

Claude Code

Claude Code kann weiterhin Modernisierungsarbeiten unterstützen, verfolgt jedoch einen allgemeineren agentenbasierten Ansatz. Es funktioniert weitgehend als terminalbasiertes Tool, mit dem Sie Dateien bearbeiten, Befehle ausführen und Commits erstellen können. Damit können Sie einen Upgrade-Plan für ein komplexes Repo ausführen, sofern Ihr Team die Schritte definiert und die Ergebnisse validiert.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Amazon Q Developer, wenn Modernisierung eine zentrale Anforderung ist (Java-Upgrades, Konvertierungen, wiederholbare Flows). Entscheiden Sie sich für Claude Code, wenn Sie einen flexiblen Terminal-Agenten suchen, der Ihnen bei der Ausführung von Migrationen hilft, die Sie selbst über verschiedene Stacks und Workflows hinweg entwerfen.

Amazon Q vs. Claude auf Reddit

Bevor Sie sich auf Preisseiten oder Listen mit Features verlassen, sollten Sie sich ansehen, wie Entwickler über diese Tools sprechen, wenn sie sie tatsächlich verwenden. Die folgenden Kommentare geben Ihnen einen schnellen Überblick darüber, wo Amazon Q und Claude wirklich hilfreich sind und wo Teams auf Probleme stoßen.

Einige Redditoren berichten, wie hilfreich Amazon Q ist:

✅ „Amazon Q ist enorm hilfreich! Das RAG ist großartig ... Aber wirklich, großartige Arbeit als Anbieter bei der Bereitstellung genauer Informationen ...“

✅ „Amazon Q ist enorm hilfreich! Das RAG ist großartig ... Aber wirklich, großartige Arbeit als Anbieter bei der Bereitstellung genauer Informationen ...“

Andere Benutzer äußerten sich wie folgt:

🚩 „Anfangs war es sehr hilfreich … Dazu gehörten auch Funktionen, die es gar nicht gibt.“

🚩 „Anfangs war es sehr hilfreich … Dazu gehörten auch Funktionen, die es gar nicht gibt.“

Über Claude sagen Redditoren:

✅ „Claude Code fühlt sich einfach anders an ... Claude Code mit Opus 4. 5 ist derzeit die beste Entwicklererfahrung.“

✅ „Claude Code fühlt sich einfach anders an ... Claude Code mit Opus 4. 5 ist derzeit die beste Entwicklererfahrung.“

Während einige sagten:

🚩 „Ich kann nichts erledigen, wenn ich ständig an die Hand genommen werde ... Liest keine Dateien, versucht nichts zu verstehen. “

🚩 „Ich kann nichts erledigen, wenn ich ständig an die Hand genommen werde … Liest keine Dateien, versucht nichts zu verstehen. “

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Amazon Q und Claude.

Ein Sprint scheitert selten daran, dass Ihr Team keinen Code schreiben kann.

Ein Sprint bricht zusammen, weil die „endgültige” Entscheidung im Chat steht, die Anforderungen in einem Dokument stehen und die Aufgabe Links zu drei verschiedenen Orten enthält. Dann fügt jemand eine KI-Antwort in den Workflow ein, aber niemand kann sagen, welcher Kontext die Ausgabe geprägt hat.

Das ist Arbeitsausbreitung. Sie liefern zwar weiterhin Ergebnisse, verschwenden aber Zeit damit, nach der Quelle der Wahrheit zu suchen, weil Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen nicht miteinander verbunden sind.

Nun kommt noch die KI-Ausbreitung hinzu. Ein Team stützt sich auf Amazon Q in AWS. Ein anderes Team stützt sich auf Claude Code in einem separaten Flow. Eingabeaufforderungen werden umgeschrieben, Ausgaben werden zwischen Tools kopiert, und es wird schwieriger zu erklären, warum eine Änderung vorgenommen wurde.

Hier passt ClickUp als konvergierter KI-Workspace perfekt. ✨️

ClickUp vereint Ihre Arbeit und KI in einem vernetzten System, sodass Aufgaben, Dokumente und Workflows im gleichen Kontext bleiben. ClickUp Brain kann Aktionspunkte aus Dokumenten und Chats extrahieren und in strukturierte Aufgaben umwandeln, wodurch Sie von der KI-Ausgabe zur tatsächlichen Ausführung übergehen können, ohne die Rückverfolgbarkeit zu verlieren.

Als Nächstes sehen Sie, wie dies für Softwareteams aussieht, einschließlich der Frage, wie ClickUp mit Agenten und Automatisierungen die Lieferung am Laufen halten kann.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Zentralisieren Sie KI-Antworten an einem Ort, damit Ihre Codierungsentscheidungen mit ClickUp Brain an die Lieferung gebunden bleiben.

Wenn Sie Amazon Q und Claude Code vergleichen, werden Sie schnell feststellen, dass es nicht schwer ist, das „beste” Modell auszuwählen. Sie benötigen einen Ort, an dem die KI-Ergebnisse an der Arbeit Ihres Teams anhängen bleiben. Andernfalls schweben die Antworten im Chat herum und niemand kann Entscheidungen zu den tatsächlichen Aufgaben und Dokumenten zurückverfolgen.

ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es KI direkt in Ihren Arbeitsbereich einbettet, sodass Sie Notizen, Dokumente und Unterhaltungen in strukturierte Abläufe umwandeln können. Sie können aus Chats und Dokumenten Aufgaben erstellen, Zusammenfassungen generieren und Antworten mit Kontext aus Ihrem Arbeitsbereich erhalten, anstatt jedes Mal von vorne anzufangen.

Wenn Ihre Architekturentscheidungen, Spezifikationen und Aktionselemente im selben System gespeichert sind, verbringen Sie weniger Zeit damit, den Kontext erneut zu erklären, und haben mehr Zeit, um mit Zuversicht zu liefern.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX können Sie Ihre Programmierarbeit an dem Ort durchführen, an dem Ihr Team plant, überprüft und ausliefert. Standardisieren Sie PR-Zusammenfassungen und Entscheidungsnotizen in Amazon Q- und Claude Code-Workflows mit ClickUp Brain MAX. Hier ist ein einfacher Workflow, den Sie wiederverwenden können: Halten Sie Entscheidungen schnell mit Talk to Text fest: Diktieren Sie kurze Notizen wie „Warum wir den AuthentifizierungsFlow geändert haben“ oder „Was als Nächstes getestet werden soll“ und fügen Sie sie direkt in die Aufgabe oder das Dokument ein, damit die Begründung als Anhang zur Arbeit bleibt.

Bitten Sie ClickUp Brain MAX, den PR-Kontext zur Überprüfung zusammenzufassen: Geben Sie dem Tool den Befehl „Fassen Sie die Änderungen, Risiken und den Testplan für diese Aufgabe zusammen“ und fügen Sie die Ausgabe dann in die PR-Beschreibung oder den Aufgabenkommentar ein, damit die Codeüberprüfungen konsistent bleiben.

Finden Sie die Quelle der Wahrheit mit ClickUp Enterprise Search : Durchsuchen Sie Aufgaben, Dokumente und verbundene Tools, um Antworten auf Fragen wie „Wo finde ich die neuesten API-Spezifikationen?“ oder „Was haben wir bezüglich Caching beschlossen?“ zu finden, ohne sich durch Threads wühlen zu müssen.

Wählen Sie das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe: Verwenden Sie den Modell-Selektor von ClickUp , wenn Sie eine andere Art von Hilfe benötigen, aber behalten Sie sensible, arbeitsplatzbezogene Fragen in ClickUp Brain MAX, damit die Antworten mit Ihrem tatsächlichen Kontext verknüpft bleiben.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain Super Agents und ClickUp Codegen

Automatisieren Sie mit ClickUp Codegen die Übergabe von KI-Vorschlägen zu echten Pull Requests im gesamten Workflow Ihres Teams.

Wenn Sie Amazon Q und Claude Code vergleichen, werden Sie ein Muster erkennen. Der Assistent kann Lösungen vorschlagen, aber Ihr Team benötigt dennoch eine zuverlässige Methode, um diese Vorschläge in Dateien, Überprüfungen und Übergaben in die Praxis umzusetzen.

Hier kommen die ClickUp Brain Super Agents ins Spiel. Sie können Agenten erstellen und anpassen, die in Ihrem Arbeitsbereich agieren. Dieses Feature ermöglicht Routineaufgaben wie das Zusammenfassen von Kontexten, das Entwerfen von Updates und die Aufrechterhaltung des Workflow-Kontinuitäts über denselben Prozess, den Ihr Team bereits verwendet.

Verbinden Sie diese dann mit ClickUp Codegen. ClickUp Codegen ist ein KI-Entwickler-Teamkollege, den Sie in einer Aufgabe erwähnen können, um Code-Fragen in natürlicher Sprache zu beantworten und bei der Erstellung produktionsreifer Pull Requests zu helfen. So können Sie Ihre Arbeit von der Anfrage bis zur PR vorantreiben, ohne sich in verstreuten Chats und anderen Tools zersplittern zu müssen.

Gemeinsam kümmern sich die Agenten um die Koordination und ClickUp Codegen um den Build-Schritt, sodass Ihr Team weniger Zeit damit verbringt, Kontexte zwischen verschiedenen tools zu verknüpfen, und mehr Zeit für die Auslieferung unter Aufsicht der Entwickler hat.

💡 Profi-Tipp: Nachdem ClickUp Codegen einen Pull Request gestellt hat, bitten Sie ClickUp Brain, zusammenzufassen, was sich geändert hat, warum die Änderung vorgenommen wurde und was als Nächstes getestet werden muss, und speichern Sie diese Zusammenfassung dann in der Aufgabe. Später können Sie ClickUp Enterprise Search und Ask verwenden, um schnell die Frage „Warum haben wir dieses Modul geändert?“ zu beantworten und eine mit Zitaten untermauerte Antwort aus genau der Aufgabe, dem Dokument oder dem Kommentar zu erhalten, in dem die Entscheidung getroffen wurde. Sie können ClickUp Brain auch bitten, ClickUp Brain Super Agents zu erstellen, um alle Ihre Details zur Arbeit zusammenzufassen und so bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Erstellen Sie mit ClickUp Brain einen Superagenten für die Zusammenfassung von Code-Reviews und Bereitstellungsentscheidungen.

ClickUp One Up #3: ClickUp-Automatisierungen

Bringen Sie Ihre Arbeit voran, sobald die KI-Ausgabe mit ClickUp Automatisierungen zu einer Aufgabe wird.

KI kann Ihnen dabei helfen, Code zu generieren und Lösungen zu verfeinern, aber Sie verlieren dennoch Zeit, wenn die Arbeit bei Übergaben ins Stocken gerät. Ein PR wird geöffnet, aber niemand wird benachrichtigt. Es kommt zu einer Statusänderung, aber der nächste Schritt bleibt hängen. Hier macht ClickUp Automations den Unterschied.

Mit ClickUp Automations können Sie Auslöser und Aktionen mit optionalen Bedingungen festlegen, sodass Routineaufgaben ohne manuelle Nachverfolgung ausgeführt werden. Sie können mit vorgefertigten Automatisierungen beginnen oder eigene erstellen, um automatisch Aufgaben zuzuweisen, Vorlagen anzuwenden oder Aktualisierungen zu übertragen, wenn sich ein Status ändert.

So können Sie KI-Ergebnisse in konsistente Ausführungen umsetzen und Ihre Entwicklungs-Workflows auch dann vorhersehbar halten, wenn mehrere Tools zum Einsatz kommen.

💡 Profi-Tipp: Sobald Ihre ClickUp-Automatisierungen damit beginnen, Prüfer zuzuweisen und den nächsten Eigentümer zu benachrichtigen, ist der nächste Engpass die Sichtbarkeit. Führungskräfte fragen immer noch: „Was ist der Grund für die Verzögerung?“ und erfahrene Entwickler werden weiterhin in Threads zum Status einbezogen. Mit den KI-Karten von ClickUp können Sie auf fokussierte Zusammenfassungen für Ihre gesamte Arbeit zugreifen. Fügen Sie die KI-Karten von ClickUp zu einem ClickUp-Dashboard hinzu, damit die Antworten aus der Arbeit selbst stammen und nicht aus Check-ins: Verwenden Sie KI Executive Summary , um eine aktuelle Ansicht des Zustands Ihres Engineering-Bereichs zu erhalten (was läuft nach Plan, was hinkt hinterher, was erfordert Aufmerksamkeit).

Verwenden Sie KI-Projekt Update für eine Release-Liste, um den Fortschritt zusammenzufassen und Risiken auf einen Blick zu erkennen.

Verwenden Sie AI Brain , um eine benutzerdefinierte Eingabeaufforderung auszuführen, z. B.: „Aufgaben auflisten, die durch Codeüberprüfung blockiert sind, Eigentümer benachrichtigen und nächste Schritte basierend auf den neuesten Kommentaren vorschlagen“ (Sie können auch bestimmte Listen oder Aufgaben erwähnen, um den Umfang der Ausgabe zu begrenzen).

Wenn Automatisierungen die Arbeit vorantreiben, klicken Sie auf der Karte auf „Rerun KI“, um die Beschreibung zu aktualisieren, ohne den Bericht neu erstellen zu müssen.

ClickUp hilft Ihnen bei der Optimierung Ihres KI-Workflows

Amazon Q kann die richtige Wahl sein, wenn Ihre Entwicklungs-Workflows tief im AWS-Ökosystem verankert sind und Sie mit großen Codebasen arbeiten. Claude Code kann die bessere Wahl sein, wenn Sie einen Chat-First-Assistenten suchen, der die Arbeit mit alltäglichen Tools über eine einfache Lernkurve hinweg unterstützt.

In beiden Fällen ist das tatsächliche Risiko dasselbe. KI-Ausgaben werden in den Chat kopiert, Entscheidungen gehen verloren und niemand kann nachvollziehen, warum eine Änderung am neuen Code oder an der AWS-Infrastruktur vorgenommen wurde.

ClickUp hilft Ihnen mit einem anderen Ansatz, dies und mehr zu vermeiden. Sie binden die KI-Antworten an die Arbeit, die Ihr Team tatsächlich leistet, sodass die Ausführung mit dem Kontext verbunden bleibt. Dies hilft Ihnen bei der Versionskontrolle Ihrer Informationen und bei der Verwaltung vorhersehbarer Kosten und komplexer Codebasen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um KI-Ergebnisse über Aufgaben und Dokumente hinweg durchsuchbar zu halten.

Verwenden Sie ClickUp Brain Agents und ClickUp Codegen, um Anfragen in strukturierte Ausführung und PR-fähige Arbeit umzuwandeln.

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um manuelle Übergaben zu vermeiden und den Workflow am Laufen zu halten.

Melden Sie sich bei ClickUp an, um Ihre Planung, Codierungs-Workflows und KI-Nachverfolgung von einem einzigen Workspace aus durchzuführen.