Wie man mit Claude KI einen Business-Plan erstellt

Sie verbringen Wochen damit, Ziele zu definieren, Strategien zu entwerfen und Prognosen zu erstellen. Alle sind sich über den Plan einig, aber dann kommt Monday. Deadlines häufen sich, Aufgaben verschieben sich und Entscheidungen werden spontan getroffen, während der Business-Plan still und leise in den Hintergrund tritt.

Das kommt häufiger vor, als Sie vielleicht denken. Die Herausforderung besteht nicht darin, einen Plan zu erstellen, sondern die Verbindung zwischen dem Plan und der tatsächlichen Arbeit Ihres Teams herzustellen. Bain hat herausgefunden, dass 88 % aller Unternehmensumwandlungen ihre ursprünglichen Ziele nicht erreichen.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie einen traditionellen Business-Plan in ein lebendiges System verwandeln können, das eine hohe Sichtbarkeit und Umsetzbarkeit behält.

Sie erfahren, wie Tools wie ClickUp Ihnen dabei helfen können, Strategien, Aufgaben und Unterhaltungen miteinander zu verknüpfen, damit Ihr Plan nicht nur in einem Ordner landet, sondern tatsächlich die täglichen Entscheidungen Ihres Teams beeinflusst und Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen.

Legen wir los!💪🏽

Was ist Claude und warum sollte man es für den Business-Plan verwenden?

Claude ist ein KI-Assistent von Anthropic, der für komplexe Unterhaltungen entwickelt wurde und nuancierte, kontextbezogene Texte generiert.

Claude hilft Ihnen dabei, Ideen zu sammeln, Marktannahmen zu untersuchen, strukturierte Abschnitte zu entwerfen und die Sprache so zu verfeinern, dass sie klar und professionell klingt, anstatt überstürzt oder vage.

Claude zeichnet sich bei der Geschäftsplanung durch seinen Kontext aus. Es kann lange Unterhaltungen verfolgen, sich frühere Eingaben merken und Ihnen helfen, verstreute Gedanken zu einer zusammenhängenden Erzählung zu formen. Das macht es besonders nützlich, wenn Sie an einem mehrteiligen Dokument wie einem Business-Plan arbeiten.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels im Laufe der Zeit. Nicht so mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

So verwenden Sie Claude für den Business-Plan

Die Planung eines Geschäfts kann chaotisch sein. Sie haben Dutzende von Ideen im Kopf. Gleichzeitig starrt Sie eine leere Seite an. Hier kommt Claude ins Spiel. Stellen Sie sich Claude als einen Teamkollegen vor, der sich an das erinnert, was Sie bereits freigegeben haben, kluge Fragen stellt und Ihnen hilft, Ihre verstreuten Gedanken in konkrete Pläne mit klaren Meilensteinen umzusetzen.

Um Claude optimal zu nutzen, sollten Sie es nicht wie eine Suchmaschine behandeln. Geben Sie ihm genügend Kontext, geben Sie wichtige Details frei und bauen Sie auf den Ergebnissen auf, bis Sie zufrieden sind.

Befolgen Sie diese Schritte, und Sie werden aus vagen Ideen einen Plan entwickeln, den Sie tatsächlich umsetzen können.

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Geschäftsvision mit Claude

Sie haben ein Dutzend großartiger Ideen, tun sich aber schwer, diese zu einer einzigen, schlüssigen Vision zu verweben? Das kommt unter Gründern häufiger vor, als Sie denken. Und es ist ebenso gefährlich. Wenn Sie nicht genau wissen, wohin Sie wollen, wird Ihr Business-Plan zu einer Roadmap ins Nirgendwo, und jeder Abschnitt wirkt unzusammenhängend und schwach.

Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um Claude als Denkpartner zu nutzen. Anstatt ihm einfach nur zu sagen, dass er einen Plan entwerfen soll, können Sie ihm gezielte Fragen stellen, die Ihnen helfen, Ihre abstrakten Ideen in konkrete Aussagen zu verwandeln. So können Sie herausfinden, was Sie wirklich aufbauen möchten.

Aber denken Sie daran: Ein isoliert erstelltes Visionsdokument kann leicht in einem Ordner verloren gehen und von genau dem Team übersehen werden, das es eigentlich umsetzen soll. Deshalb muss es dort leben, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet.

💡 Profi-Tipp: Ein weiteres KI-Tool in Ihren Workflow zu integrieren, mag hilfreich erscheinen, aber ohne einen Plan kann dies schnell zu einer unübersichtlichen Vielzahl von KI-Tools führen. Zu viele Tools ohne Übersicht können zu Geldverschwendung und erhöhten Sicherheitsrisiken führen. Der Converged AI Workspace von ClickUp vereint alles an einem Ort. Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und KI befinden sich alle an einem Ort, sodass Ihre Arbeit stets mit einer Verbindung verbunden bleibt. Die KI versteht den Kontext Ihrer Aktivitäten und hilft Ihnen dabei, weniger Zeit mit dem Verschieben von Informationen zu verbringen und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit zu haben.

Formulieren Sie Ihr Leitbild

Ihr Team feilt immer wieder an der Unternehmensphilosophie, doch sie klingt immer noch so, als könnte sie zu jedem beliebigen Unternehmen passen. Das Ergebnis ist ein klarer, gut formulierter Satz, den sich niemand merken kann und mit dem sich niemand identifizieren kann. Er motiviert Ihr Team nicht und erklärt Ihren Kunden nicht klar, warum es Ihr Unternehmen gibt.

Ein starkes Leitbild sollte das Gegenteil bewirken. Es sollte konkret, handlungsorientiert und in echten Emotionen verwurzelt sein, damit die Menschen sofort verstehen, wofür Sie stehen.

👀 Wussten Sie schon? Nur 55 % der Manager erklären das „Warum” hinter Projekten, indem sie Aufgaben mit größeren Herausforderungen oder Zielen verknüpfen. Das bedeutet, dass 45 %, die sich standardmäßig eher auf Prozesse als auf Ziele konzentrieren, zu einem Mangel an Motivation und Antrieb bei den Mitgliedern des Teams führen können. Selbst Leistungsträger müssen sehen, wie wichtig ihre Arbeit ist, und einen Sinn in dem finden, was sie tun.

Claude hilft Ihnen dabei, vage, unausgereifte Ideen in eine klare, zielgerichtete Sprache zu verwandeln, die tatsächlich Anklang findet.

🛠️ Geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, z. B.: „Helfen Sie mir, ein Leitbild für eine nachhaltige Kaffee-Abonnement-Box zu schreiben, die umweltbewusste Millennials mit ethisch einwandfreien Bohnen aus einer einzigen Herkunft versorgt. “ via Claude

Bitten Sie das Tool anschließend, den Text zu überarbeiten, um ihn präziser oder emotional ansprechender zu gestalten. Ein großartiges Leitbild ist nicht nur ein Satz, den Sie einmal schreiben. Es ist ein lebendiger Leitfaden für Ihr Geschäft.

Verwenden Sie beim Verfeinern diese Grundsätze, um Ihre Mission von etwas Allgemeinem in etwas zu verwandeln, das Menschen tatsächlich bewegt:

Konkretheit: Vermeiden Sie vage Formulierungen wie „exzellenten Service bieten” und konzentrieren Sie sich stattdessen auf konkrete Ergebnisse.

Handlungsorientiert: Verwenden Sie starke Verben, die beschreiben, was Ihr Unternehmen aktiv tut.

Zielgruppenorientiert: Machen Sie deutlich, wer von Ihrer Arbeit profitiert und warum dies für diese Personen von Bedeutung ist.

Differenzierung: Geben Sie einen Hinweis darauf, was Ihren Ansatz im Vergleich zu anderen auf dem Markt einzigartig macht.

Identifizieren Sie Ihren einzigartigen Wert

Wenn Sie die Frage „Warum sollte ein Kunde Sie gegenüber anderen Anbietern bevorzugen?“ nicht in einem einzigen, klaren Satz beantworten können, haben Sie ein Positionierungsproblem. Diese Unklarheit macht Ihr Marketing ineffektiv und lässt Investoren daran zweifeln, ob Sie Ihren Markt wirklich verstehen.

Ihr einzigartiges Wertversprechen (UVP) ist der Kern Ihres Wettbewerbsvorteils. Nutzen Sie Claude, um Ihre Ideen auf Herz und Nieren zu prüfen. Bitten Sie ihn, den Advocatus Diaboli zu spielen und Ihr ursprüngliches UVP zu hinterfragen.

🛠️ Geben Sie beispielsweise das Beispiel ein: „Mein Alleinstellungsmerkmal ist eine hochwertige Software für das Projektmanagement. Bewerten Sie dies und schlagen Sie drei stärkere Alternativen vor, die sich auf einen bestimmten Kunden-Schmerzpunkt konzentrieren.“ So können Sie mehr als nur eine Liste von Features erstellen. via Claude

Ein starkes Alleinstellungsmerkmal definiert diese vier Elemente klar:

Zielgruppe: An wen richten Sie sich konkret?

Problem gelöst: Welche konkreten Probleme beseitigen Sie für Ihre Kunden?

Schlüssel zum Unterscheidungsmerkmal: Warum sind Sie die beste Wahl, um dieses Problem zu lösen?

Beweis: Welche Belege oder besonderen Features stützen Ihre Behauptung?

Beschreiben Sie Ihren Zielmarkt

Ihren Markt als „alle“ zu definieren, ist ein klassischer Fehler, der Investoren signalisiert, dass Sie Ihre Hausaufgaben nicht erledigt haben. Andererseits kann eine zu enge Definition Ihr Geschäft klein und nicht skalierbar erscheinen lassen. Dies ist ein Balanceakt, den viele Gründer falsch einschätzen. Das Ergebnis kann ein Business-Plan sein, der sich von der Realität losgelöst anfühlt.

Mit Claude finden Sie den Sweet Spot. Beauftragen Sie ihn, eine Marktsegmentierungsanalyse für Ihre Branche durchzuführen und anschließend benutzerdefinierte Kundenprofile zu entwickeln.

🛠️ Als Beispiel bitten Sie es, „eine Kundenpersönlichkeit für den Manager einer kleinen Marketingagentur zu erstellen, der von der Vielzahl an Tools überfordert ist, einschließlich seiner täglichen Frustrationen, seines Softwarebudgets und seiner Anforderungen an eine Lösung“. Dies zwingt Sie zu einer konkreten Ausarbeitung und hilft Ihnen, unterversorgte Nischen zu identifizieren. via Claude

Schritt 2: Verfassen Sie Ihre Zusammenfassung

Ihre Zusammenfassung ist das Wichtigste, wird jedoch meist hastig erstellt und ist voller Fachjargon. Wenn sie schwach ist, werden Investoren nicht weiterlesen.

Die Zusammenfassung sollte eine prägnante, aussagekräftige Synthese Ihres gesamten Plans sein und nach Abschließen aller anderen Abschnitte verfasst werden. Sie muss selbstbewusst, aber nicht arrogant, konkret, aber nicht überwältigend sein.

🛠️ Sie können die fertiggestellten Abschnitte Ihres Business-Plans in Claude einfügen und ihn bitten, „eine einseitige Zusammenfassung für einen Investor auf der Grundlage der folgenden Business-Plan-Inhalte zu verfassen“. via Claude

Eine gute Zusammenfassung enthält in erster Linie:

Aufhänger: Ein einziger, aussagekräftiger Satz, der Aufmerksamkeit erregt.

Geschäftsbeschreibung: Was Sie tun und für wen, klar formuliert

Marktchancen: Die Größe des Preises und warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Übersicht der Lösung: Wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einen wichtigen Marktbedarf erfüllt

Geschäftsmodell: Eine einfache Erklärung, wie Sie Geld verdienen

Traktion: Alle Fortschritte, die Sie bisher erzielt haben (z. B. Benutzer, Umsatz, wichtige Neueinstellungen)

Team: Warum Ihr Team das richtige ist, um erfolgreich zu sein

Finanzielle Übersicht: Wichtige Prognosen und gegebenenfalls Ihr Finanzierungsantrag

Schritt 3: Erstellen Sie die Kernabschnitte Ihres Business-Plans

Während Sie Ihren Business-Plan erstellen, jonglieren Sie mit Marktforschung, Produktspezifikationen, Marketingstrategien und Finanzmodellen. Wir wissen, dass das eine Menge Arbeit ist.

Gehen Sie jedoch Schritt für Schritt vor und achten Sie auf die Konsistenz dieser Abschnitte. Hier sind einige Tipps für den Einstieg:

Führen Sie eine Marktanalyse durch

Unternehmer bleiben oft bei der Marktanalyse stecken, weil sie entweder in Daten versinken oder eine oberflächliche Übersicht anbieten, der es an Glaubwürdigkeit mangelt. In diesem Abschnitt müssen Sie zeigen, dass Sie Ihre Branche, Ihre Kunden und Ihre Mitbewerber genau kennen. Eine schwache Analyse lässt Ihre gesamte Geschäftsidee wie eine Vermutung erscheinen.

Verwenden Sie Claude, um öffentlich zugängliche Marktberichte zusammenzufassen und wichtige Trends zu identifizieren.

🛠️ Geben Sie beispielsweise die Eingabeaufforderung „Agieren Sie als Marktforschungsanalyst für die B2B-SaaS-Branche. Identifizieren Sie die fünf wichtigsten Trends und erläutern Sie die primären Wachstumstreiber.“ ein. via Claude

Für Wettbewerbsanalysen bitten Sie Claude, direkte, indirekte und potenzielle Wettbewerber zu identifizieren. Überprüfen Sie die Aussagen von Claude immer anhand aktueller Forschungsergebnisse und geben Sie Ihre Quellen an, da sein Wissen nur bis zu einem bestimmten Datum gültig ist (es sei denn, Sie bitten ihn ausdrücklich, direkt im Internet zu suchen).

Ihre Marktanalyse sollte Folgendes umfassen:

Branchenübersicht: Der aktuelle Stand Ihrer Branche und ihre wichtigsten Schlüssel-Trends

Marktgröße: Ihr Gesamtmarktpotenzial (TAM), Ihr bedienbarer Markt (SAM) und Ihr erreichbarer Markt (SOM) mit einer klaren Methodik.

Wachstumstreiber: Die Kräfte, die die Marktexpansion vorantreiben

Kundenanalyse: Kaufverhalten und Entscheidungsfaktoren Ihrer Zielkunden

Wettbewerbsumfeld: Wer sind die wichtigsten Akteure und wie haben sie ihre Positionierung festgelegt?

Gliederung Organisation und Management

Hier ein Profi-Tipp: Investoren setzen auf Teams, nicht nur auf Ideen. Wenn Ihr Business-Plan die Fachkompetenz Ihres Teams unterschätzt oder offensichtliche Lücken in Ihrer Organisationsstruktur ignoriert, ist das ein großes Warnsignal. Es signalisiert, dass Sie entweder nicht die richtigen Leute haben oder nicht wissen, was Sie brauchen.

Verwenden Sie Claude, um professionelle Biografien zu verfassen, die Ihre für Ihr Geschäft relevante Erfahrung hervorheben. Bitten Sie Claude, die wichtigsten Rollen zu identifizieren, die Sie entsprechend Ihrer Geschäftsphase und Ihrem Geschäftsmodell besetzen müssen.

Seien Sie ehrlich, wenn es um Lücken geht. Die Aussage „Wir haben einen Plan, im dritten Quartal einen Vice President of Sales einzustellen“ zeugt von Selbstbewusstsein und strategischem Denken und ist weitaus besser, als so zu tun, als bräuchten Sie keinen.

Beschreiben Sie Produkte oder Dienstleistungen

Gründer machen hier oft einen von zwei Fehlern: Entweder verlieren sie sich in Fachjargon, der den Leser verwirrt, oder sie bleiben zu vage, was den Kundennutzen angeht.

Ihr Produktabschnitt muss sowohl technisch korrekt als auch für Laien leicht verständlich sein. Das ist eine schwierige Balance. Bitten Sie Claude, Ihnen dabei zu helfen, diese Balance zu finden.

🛠️ Geben Sie den Befehl „Erklären Sie mein Produkt, ein maschinell lernendes Planungstool, so, als würden Sie es einem intelligenten Investor erklären, der kein Software-Ingenieur ist. “ Achten Sie darauf, dass Sie die Kern-Features, die Vorteile für den Kunden, Ihre aktuelle Phase der Entwicklung, jegliches geistige Eigentum und Ihre zukünftige Produkt-Roadmap abdecken. via Claude

Formulieren Sie für jedes Feature das „So what“ – das Alleinstellungsmerkmal und die Produktdifferenzierung, die erklären, warum ein Kunde sich dafür interessieren sollte.

Entwickeln Sie eine Marketing- und Vertriebsstrategie

Ein brillantes Produkt ohne Markteinführungsstrategie ist ein häufiger Grund für das Scheitern von Startups. Gründer sind so begeistert von dem, was sie aufbauen, dass sie es versäumen, einen Plan zu erstellen, wie sie tatsächlich Kunden gewinnen wollen. Diese Nachlässigkeit kann Ihren gesamten Business-Plan naiv und undurchführbar erscheinen lassen.

👀 Wussten Sie schon? 35 % aller Start-ups scheitern aufgrund unzureichender Nachfrage, was beweist, dass selbst brillante Produkte eine solide Markteinführungsstrategie benötigen, um zu überleben.

Nutzen Sie Claude als Brainstorming-App, um verschiedene Marketingideen und Szenarien zur Kundenakquise zu erkunden.

🛠️ Fordern Sie es auf, eine Marketing- und Vertriebsstrategie zu entwerfen, die Ihre Positionierung, Ihr Preismodell, Ihre Werbekanäle und Ihren Vertriebsprozess umfasst. Bitten Sie es beispielsweise, „drei verschiedene Strategien zur Kundengewinnung für eine neue mobile App für Studenten zu entwickeln, einschließlich der geschätzten Kosten und potenziellen Konversionsraten“. via Claude

Ihre Strategie sollte Folgendes umfassen:

Positionierung: Wie soll Ihre Marke auf dem Markt wahrgenommen werden?

Preisstrategie: Ihr Preismodell und die Gründe dafür

Aktion-Kanäle: Die spezifischen Kanäle, die Sie nutzen werden, um Ihre Zielkunden zu erreichen.

Verkaufsprozess: Der Schritt-für-Schritt-Weg vom Interessenten zum zahlenden Kunden

Kundenbindung: Ihr Plan, um Kunden zu binden und die Abwanderung zu reduzieren

Erstellen Sie Finanzprognosen für Projekte

Nichts zerstört die Glaubwürdigkeit schneller als unrealistische Finanzprognosen. Investoren haben schon Tausende von „Hockeyschläger”-Diagrammen gesehen und interessieren sich mehr für die Logik hinter Ihren Zahlen als für die Zahlen selbst. Wenn Sie Ihre Annahmen nicht verteidigen können, sind Ihre Prognosen wertlos.

An dieser Stelle fühlen sich viele Gründer ohne Finanzhintergrund eingeschüchtert. Sie können Claude zur Strukturierung Ihrer Finanzberichte verwenden, müssen jedoch die grundlegenden Annahmen bereitstellen.

🛠️ Geben Sie folgende Eingabe ein: „Helfen Sie mir dabei, eine Bottom-up-Umsatzprognose für ein Geschäft mit Abonnement-SaaS-Produkten zu erstellen. Stellen Sie mir klärende Fragen zu meinen Annahmen hinsichtlich Preisgestaltung, Abwanderungsrate und Kundenakquisitionskosten, bevor Sie die Zahlen generieren.“ Erstellen Sie immer drei Szenarien – konservativ, moderat und optimistisch. Dokumentieren Sie jede Annahme. via Claude

Ihre Finanzprognosen sollten Folgendes enthalten:

Umsatzprognosen: Basierend auf Ihren Annahmen zu Preisgestaltung und Verkaufsvolumen

Kostenstruktur: Eine Aufschlüsselung Ihrer fixen und variablen Kosten

Cashflow: Eine Aufstellung, aus der hervorgeht, wann Geld eingeht und ausgegeben wird.

Break-even-Analyse: Der Punkt, an dem Ihr Geschäft rentabel wird.

Finanzierungsbedarf: Wie viel Geld benötigen Sie und wofür werden Sie es verwenden?

💡 Profi-Tipp: Benötigen Sie einen Ort, an dem Sie alle Komponenten Ihres Plans speichern können? Probieren Sie die Business-Plan-Vorlage von ClickUp kostenlos aus! Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Business-Plan-Vorlage von ClickUp als Ihre einzige Informationsquelle – von der Zusammenfassung bis zu den Finanzdaten. Behandeln Sie diese Vorlage wie Ihr „Business-Plan-Hauptquartier“ – jeder Abschnitt wird zu einem nachverfolgbaren Element, das Sie tatsächlich vorantreiben können. Verwenden Sie die Themenansicht, um wichtige Bereiche zu organisieren, die Zeitleiste, um Ihren Ausführungsplan zu erstellen, und die Business-Plan-Ansicht, um die eigentlichen Plan-Dokumente an einem Ort zu speichern. Verfolgen Sie dann den Fortschritt mit den integrierten Statusangaben (Zu erledigen, In Bearbeitung, Überarbeitung erforderlich, Abgeschlossen), damit Ihr Plan während der Erstellung immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Die besten Eingabeaufforderungen für das Verfassen eines Business-Plans mit Claude

Enttäuschende Ergebnisse mit einem KI-Tool können frustrierend sein. Meistens liegt das Problem jedoch nicht an der KI selbst, sondern an den Eingabeaufforderungen. Wenn Ihre Eingabeaufforderungen vage oder zu allgemein sind, sind die Ergebnisse in der Regel ebenso allgemein.

Wenn Sie stärkere, nützlichere Inhalte für Ihren Business-Plan wünschen, müssen Sie effektive KI-Eingabeaufforderungen verfassen, die Claude einen klaren Kontext und spezifische Anweisungen liefern. Dies hilft der KI zu verstehen, was Sie erreichen möchten, und Ergebnisse zu erzielen, die Ihre Arbeit tatsächlich voranbringen.

👀 Wussten Sie schon? Claude reduziert die Bearbeitungszeit um 80 % von 90 Minuten auf 18 Minuten und demonstriert damit die Geschwindigkeit von KI bei der Erstellung von Business-Plänen.

Eine Tabelle mit Beispielen für Eingabeaufforderungen für verschiedene Abschnitte Ihres Business-Plans:

Abschnitt „Business-Plan“ Beispiel für eine Eingabeaufforderung Leitbild 🛠️ „Verfassen Sie drei Optionen für ein Leitbild für eine Direktvertriebsmarke für Hautpflegeprodukte, die sich an die Generation Z richtet. Gestalten Sie jedes Leitbild zunehmend spezifischer und emotional ansprechender, wobei Sie den Schwerpunkt auf reine Inhaltsstoffe und Nachhaltigkeit legen.“ Marktanalyse 🛠️ „Agieren Sie als Marktforschungsanalyst. Identifizieren Sie die fünf wichtigsten Trends, die den globalen E-Learning-Markt beeinflussen, und erklären Sie, wie jeder dieser Trends eine Chance oder Gefahr für eine neue Sprachlern-App darstellt. “ Wettbewerbsanalyse 🛠️ „Analysieren Sie Wettbewerber wie Duolingo und Babbel. Identifizieren Sie Lücken in deren Angeboten, die eine neue KI-gestützte Sprach-App ausnutzen könnte. Seien Sie konkret in Bezug auf ungedeckte Kundenbedürfnisse, wie z. B. fortgeschrittene Übungen zur Unterhaltung. “ Finanzprognosen 🛠️ „Helfen Sie mir dabei, eine Bottom-up-Umsatzprognose für ein Freemium-Handyspiel zu erstellen. Stellen Sie mir Fragen zu meinen Annahmen hinsichtlich der Kosten für die Nutzerakquise, der Konversionsrate zu zahlenden Benutzern und des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer, bevor Sie Zahlen generieren. “ Zusammenfassung 🛠️ „Verfassen Sie auf der Grundlage der folgenden Abschnitte des Business-Plans eine überzeugende einseitige Zusammenfassung, die einen Risikokapitalgeber dazu veranlasst, mehr lesen zu wollen: [fertiggestellte Abschnitte hier einfügen]”

Einschränkungen bei der Verwendung eigenständiger KI für die Geschäftsplanung

Wenn Sie sich bei Ihrem Business-Plan ausschließlich auf ein eigenständiges KI-Tool wie Claude verlassen, kann dies zu schwerwiegenden Fehlern führen. Möglicherweise erhalten Sie einen Plan, der auf veralteten Informationen oder sachlichen Ungenauigkeiten basiert und völlig losgelöst von der Realität Ihres Geschäfts ist.

👀 Wussten Sie schon? 60 % der IT-Führungskräfte berichten von der Herausforderung isolierter Daten, was zu fehlerhaften und von der Geschäftsrealität losgelösten KI-generierten Plänen führt.

Dies liegt daran, dass KI-Tools trotz ihrer Leistungsfähigkeit inhärente Limite haben. Wenn Sie diese Limite verstehen, können Sie KI als leistungsstarken Partner nutzen und nicht als unvollkommenen Ersatz für Ihr eigenes strategisches Denken.

Hier sind die wichtigsten Lücken, die Sie beachten sollten, bevor Sie KI dazu nutzen, das Denken für Sie zu erledigen:

Wissensstand: KI-Modelle haben möglicherweise keinen Zugriff auf Echtzeit-Marktdaten oder Nachrichten, sodass ihre Informationen Monate oder sogar Jahre veraltet sein können.

Keine Validierung: Sie können ihre eigenen Ergebnisse nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen und präsentieren möglicherweise ungenaue Informationen mit voller Überzeugung.

Kontextabhängigkeit: Die Qualität der Ergebnisse ist vollständig von der Qualität und dem Kontext Ihrer Eingaben abhängig.

Isolationsproblem: Das größte Problem besteht darin, dass die Inhalte isoliert erstellt werden, ohne Verbindung zu Ihren Projektplänen, Aufgaben und Das größte Problem besteht darin, dass die Inhalte isoliert erstellt werden, ohne Verbindung zu Ihren Projektplänen, Aufgaben und der Zusammenarbeit im Team , was zu einer massiven Kontextzerstreuung führt.

Keine Rechenschaftspflicht: Eine KI kann nicht nachverfolgen, ob der Plan umgesetzt wird oder ob Meilensteine erreicht werden.

Wie ClickUp die Lücke in der KI-Planung schließt

Ihr Business-Plan ist nur dann nützlich, wenn er tatsächlich mit der Arbeit Ihres Teams in Verbindung steht – und genau hier kommt ein konvergierter Workspace wie ClickUp ins Spiel.

Hier finden Sie alles an einem Ort. Ihr Plan, Ihre Aufgaben, Projekte und Unterhaltungen sind alle an einem Ort zusammengefasst. Das bedeutet, dass jede Aktualisierung oder Zuweisung einer Aufgabe mit dem Gesamtbild verbunden ist. Ihr Business-Plan ist nicht mehr nur ein Dokument, sondern wird zu einer Roadmap, die die Arbeit Ihres Teams tatsächlich leitet.

Sie müssen nicht mehr zwischen Registerkarten wechseln oder Info zwischen verschiedenen tools kopieren. Alles, was Sie brauchen, ist bereits vorhanden, verknüpft und einsatzbereit. Von der Nachverfolgung des Fortschritts bis hin zur Abstimmung aller Beteiligten – ClickUp macht es einfach, von der Planung zur Umsetzung zu gelangen.

Erhalten Sie sofortige, kontextbezogene Antworten mit ClickUp Brain.

ClickUp Brain, die native KI von ClickUp, schließt die Lücke zwischen Planung und Umsetzung, indem es den Kontext aus der tatsächlichen Arbeit Ihres Teams nutzt. Da es Zugriff auf Ihre Projekte, Dokumente, Aufgaben und Chats innerhalb von ClickUp hat, liefert es echte, relevante und fundierte Antworten – keine allgemeinen Vorschläge.

Sie können ihm Fragen in einfachem Englisch stellen:

Wie ist der Status unserer Markteinführung im dritten Quartal?

Fassen Sie das Feedback aus diesem Client-Dokument zusammen.

Was steht dieser Initiative im Weg?

Geben Sie einfach @Brain in einen Kommentar zu einer Aufgabe oder eine Chat-Nachricht ein, und Sie erhalten sofort Einblicke aus Live-Workspace-Daten.

Probieren Sie ClickUp Brain aus! Erhalten Sie den gesamten Arbeitskontext mit ClickUp Brain.

Als Beispiel können Sie ClickUp Brain beispielsweise mit folgenden Eingaben versorgen:

🛠️ „Erstellen Sie einen Plan für die Markteinführung eines B2B-SaaS-Startups, das in einen umkämpften Markt eintritt, einschließlich Schlüssel-Meilensteine, Metriken für den Erfolg und Ausführungsrisiken. “

ClickUp Brain hilft Ihnen bei der Recherche zu Ihrer Branche, damit Sie umfassende Business-Pläne erstellen können.

Eine weitere Eingabeaufforderung könnte lauten:🛠️ „Entwerfen Sie einen Marketing-Plan für die Einführung eines neuen umweltfreundlichen Produkts, einschließlich Zielgruppe, Botschaften, Kanäle und KPIs. “

Erstellen Sie mit ClickUp Brain einen strukturierten Marketing-Plan auf der Grundlage Ihrer zuvor durchgeführten Recherchen.

Mit Hilfe solcher Eingabeaufforderungen macht es ClickUp Brain einfach, Ideen in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln, sodass Pläne tatsächlich umgesetzt werden und nicht nur in einem Dokument schlummern.

💡 Profi-Tipp: In ClickUp Brain können Sie je nach Bedarf zwischen mehreren LLMs (einschließlich Claude) wechseln – verwenden Sie ein Modell für schnelle Zusammenfassungen, ein anderes für prägnantere Texte und ein weiteres für tiefgreifendere Argumentationen. Auf diese Weise müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Tools kopieren und einfügen und verlieren keinen Kontext. Behalten Sie alles in Ihrem Workspace, damit die KI auf der Grundlage der Aufgaben, Dokumente und Projekte reagieren kann, an denen Sie bereits arbeiten. Verwenden Sie mehrere LLMs über eine einzige Schnittstelle in ClickUp Brain.

Setzen Sie Ihren Business-Plan mit ClickUp Docs in die Tat um

Mit ClickUp Docs können Sie in Echtzeit an Ihrem Business-Plan zusammenarbeiten – und dabei stets die enge Verbindung zur Umsetzung wahren.

Während Sie Ziele, Meilensteine oder Strategien skizzieren, können Sie beliebigen Text markieren und sofort in eine Aufgabe umwandeln. Weisen Sie diese einem Teamkollegen zu, fügen Sie ein Fälligkeitsdatum hinzu und verknüpfen Sie sie mit einem Projekt – alles, ohne das Dokument zu verlassen.

Erstellen und verknüpfen Sie umsetzbare ClickUp-Aufgaben innerhalb von ClickUp Docs.

📽️ Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie die Vorlagen und Features von ClickUp jede Art von Planung in einen umsetzbaren Fahrplan verwandeln können:

Verfolgen Sie den Fortschritt und bleiben Sie mit ClickUp Dashboards auf dem Laufenden

Die Planung hört nicht auf, sobald die Arbeit beginnt. Mit ClickUp Dashboards können Sie den Fortschritt Ihres Business-Plans in Echtzeit verfolgen.

Mit Dashboards können Sie Workspace-Daten in visuelle Einblicke umwandeln – Diagramme, Grafiken und Zeitleisten, die die Nachverfolgung der Arbeit in den Teams und Initiativen zeigen. Freigeben Sie diese an die Beteiligten, damit alle auf dem gleichen Stand sind, ohne dass es zu manueller Berichterstellung kommt.

Erhalten Sie hochwertige Einblicke oder vertiefen Sie sich mit ClickUp Dashboards in Diagramme und Grafiken, um Details zu erfahren.

Schneller vom Plan zum Fortschritt

KI-Tools wie Claude machen die Geschäftsplanung schneller und weniger einschüchternd. Sie helfen Ihnen dabei, Ideen zu organisieren, Abschnitte zu entwerfen und die leere Seite hinter sich zu lassen. Aber Geschwindigkeit allein schafft noch keine Wirkung.

Ein Business-Plan ist nur dann von Bedeutung, wenn er mit der Umsetzung verbunden bleibt. Wenn Ziele, Aufgaben und Unterhaltungen in verschiedenen Tools gespeichert sind, wird selbst der beste Plan ignoriert.

ClickUp hilft Ihnen dabei, diese Lücke zu schließen, indem es Planung und Arbeit an einem Ort zusammenführt. Ihr Business-Plan wird zusammen mit den Aufgaben angezeigt, die ihn zum Leben erwecken, sodass Teams leichter aufeinander abgestimmt bleiben und strategisch handeln können.

Sie müssen nicht alles auf einmal ändern. Fangen Sie klein an, indem Sie einen Plan mit der tatsächlichen Arbeit verbinden. Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und verwandeln Sie Planung noch heute in Fortschritt. ✨

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Claude kann alle Abschnitte eines Business-Plans entwerfen, benötigt jedoch Ihre Eingaben zu geschäftsspezifischen Details, Annahmen und strategischen Entscheidungen. Betrachten Sie es als Beschleuniger und nicht als Ersatz für Ihre Gründerkenntnisse.

Mit Claude allein erstellen Sie isolierte Dokumente, während ClickUp Brain in Ihrem vernetzten Workspace funktioniert. Das bedeutet, dass die Abschnitte Ihres Business-Plans direkt mit Aufgaben, Zeitleisten und der Zusammenarbeit im Team verknüpft werden können, um die tatsächliche Umsetzung zu ermöglichen.

Claude zeichnet sich durch narrative Abschnitte wie Zusammenfassungen, Marktanalysen und Produktbeschreibungen aus, in denen es Informationen zusammenfassen und eine überzeugende Sprache entwickeln kann. Finanzprognosen erfordern jedoch mehr menschliche Aufsicht und die Überprüfung von Annahmen.

Ein von Claude unterstützter Business-Plan kann investorenreif sein, wenn Sie alle Aussagen validieren, den Inhalt benutzerdefiniert an Ihr spezifisches Geschäft anpassen und sicherstellen, dass die Finanzprognosen auf vertretbaren Annahmen basieren. Investoren bewerten die Überlegungen hinter dem Plan, nicht nur dessen Ausarbeitung.