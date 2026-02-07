Wie KI für Versicherungsagenten Ihren Alltag verändert

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie nicht aus Leidenschaft für die manuelle Dateneingabe Versicherungsagent geworden sind.

Sie sind hier, um den Lebensunterhalt der Menschen zu schützen. Aber es ist schwer, ein vertrauenswürdiger Berater zu sein, wenn ein Großteil Ihres Tages mit administrativer Arbeit verbracht wird.

Dieser Kompromiss wird endlich optional.

Clevere Versicherungsmitarbeiter nutzen KI für Versicherungsagenten, um sich jede Woche mehrere Stunden Zeit zurückzuerobern. Wir sprechen hier von einer Steigerung der Produktivität von 37 %, indem wir repetitive Aufgaben, die unseren Kalender verstopfen, durch Automatisierung abwickeln. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Zeit gewinnen können.

So nutzen Sie die Automatisierung von Versicherungsagenturen, um Zeit zu sparen und sich auf hochwertige Unterhaltungen zu konzentrieren, die Ihr Geschäft ankurbeln, während Sie in ClickUp Alles organisiert halten. ⏳

Was ist KI für Versicherungsagenten?

KI für Versicherungsmakler ist eine Reihe von Tools, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Erkenntnisse aus Kundendaten gewinnen und Kundeninteraktionen personalisieren. Es handelt sich dabei nicht mehr um eine Nischentechnologie: 76 % der Versicherer haben bereits künstliche Intelligenz in mindestens einer Funktion implementiert.

Besonders hilfreich ist es, um Kontextverwirrung zu vermeiden. Derzeit müssen Sie möglicherweise zwischen Ihrem CRM, Ihrem Posteingang, Ihrem Angebotstool und Ihrem Versicherungssystem hin- und herspringen, nur um eine einzige Frage eines Clients zu beantworten. Dieses ständige Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben kostet enorm viel Zeit.

Die Automatisierung von Versicherungsagenturen verschafft Ihnen mehr Zeit. Aber die Automatisierung von Workflows allein reicht nicht aus. Sie benötigen auch eine intelligente Ebene, die die Daten versteht und in Echtzeit reagiert.

Der Kontext bleibt mit der Arbeit verknüpft. Wenn sich eine Aufgabe ändert, ändert sich auch die Antwort. Ebenso wird eine Dokumentaktualisierung überall widergespiegelt. Sie müssen keine Informationen zusammenfügen oder sich auf Ihr Gedächtnis verlassen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Im Hintergrund funktioniert dies durch drei Funktionen:

Maschinelles Lernen , um Muster in Ihren Daten zu erkennen, z. B. welche Leads Aufmerksamkeit erfordern.

Natürliche Sprachverarbeitung zum Verstehen von Fragen und Erstellen von Zusammenfassungen oder E-Mails

Automatisierungsregeln, um die Arbeit basierend auf von Ihnen festgelegten Bedingungen voranzutreiben.

In Kombination ist die Automatisierung nicht mehr nur ein weiteres KI-Tool für Versicherungsagenten, sondern wird zur verbindenden Schicht, die für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Workflows sorgt.

Unser Vorschlag: Verlegen Sie die Abläufe Ihrer Agentur in einen konvergierten Workspace wie ClickUp! Damit erhalten Sie Zugriff auf ClickUp Brain – eine KI, die direkt in Ihre Aufgaben, Dokumente und Team-Chats integriert ist. Anstatt vor einem Kundengespräch mehrere Tools zu überprüfen, können Sie Fragen stellen und den Status von Policen, Verlängerungshindernisse, Nachfassaktionen und nächste Schritte an einem Ort einsehen. Probieren Sie ClickUp Brain noch heute aus! Rufen Sie Informationen zu überfälligen und anstehenden Aufgaben in ClickUp ab.

Wie nutzen Versicherungsagenten KI in ihren täglichen Workflows?

KI zeigt sich in kleinen, praktischen Details im Laufe Ihres Tages. Hier erfahren Sie, wie sie das Wissensmanagement im Versicherungsbereich verbessert.

Automatisieren Sie die Kommunikation mit den Clients und Nachfassaktionen

Die Nachverfolgung von Clients im Versicherungswesen ist unverzichtbar, aber es kann mühsam sein, dies konsequent durchzuführen. Sobald ein Angebot versendet oder ein Schadenfall gemeldet wurde, hängt der nächste Schritt von Statusänderungen und Kundenreaktionen ab. Diese Logik im Kopf zu behalten oder sich auf ein separates System für Erinnerungen zu verlassen, ist nicht skalierbar.

Stattdessen können Sie mit ClickUp Automatisierungen die Follow-up-Logik direkt an die Arbeit selbst anhängen. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe als Angebot gesendet markieren, kann ClickUp automatisch eine Follow-up-Aufgabe erstellen, die einige Tage später geplant ist.

Sie definieren dies einmalig mithilfe einer vorgefertigten Automatisierung oder dem KI-Automatisierungs-Builder, mit dem Sie das Ergebnis in einfacher Sprache beschreiben und dann den Auslöser und die Aktion überprüfen können, bevor Sie es veröffentlichen.

Richten Sie Regeln in einem benutzerdefinierten Automatisierungs-Builder mit ClickUp Automations ein.

Der gleiche Ansatz gilt auch für andere KI-Workflows im Versicherungsbereich:

Wenn eine Police in die Verlängerungsphase eintritt, kann automatisch eine Outreach-Aufgabe erstellt werden

Wenn ein Schadenfall über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine Aktivität aufweist, kann ClickUp ihn zur Überprüfung anzeigen.

Wenn eine Police abgeschlossen ist, können Onboarding-Aufgaben und E-Mails ohne manuelle Übergaben zugewiesen werden.

Da diese Automatisierungen an Aufgabenaktivitäten gekoppelt sind, passen sie sich nahtlos an die Arbeitsweise Ihrer Agentur an. Aufgaben können mithilfe dynamischer Mitarbeiter selbstständig zugewiesen werden, E-Mails können basierend auf Aufgabenaktionen versendet werden und Aktualisierungen werden automatisch protokolliert.

Wenn sich Ihr Prozess ändert, passen Sie die Regel einmal an, und sie gilt überall.

In der Praxis bedeutet dies in der Regel, dass eine kleine Reihe von Regeln festgelegt wird, wie zum Beispiel:

Erstellen Sie einige Tage nach dem Versand eines Angebots eine Folgeaufgabe.

Lösen Sie vor Ablauf der Police den Auslöser für die Kontaktaufnahme zur Vertragsverlängerung.

Kennzeichnen Sie Schadensfälle, zu denen innerhalb eines festgelegten Zeitraums keine neuen Informationen vorliegen.

Weisen Sie Onboarding-Schritte zu, wenn eine Police abgeschlossen wird.

Ergebnis: Mit diesen Regeln erfolgen Nachfassaktionen als direktes Ergebnis Ihrer Arbeit und nicht als etwas, an das Sie sich erinnern müssen.

Optimieren Sie die Bearbeitung von Schadensfällen und die Dokumentation

Schadensfälle erfordern keine ständige Aufmerksamkeit, aber sie müssen rechtzeitig überprüft werden. Das Problem ist, dass Sie sich jedes Mal neu orientieren müssen, wenn Sie sich wieder mit einem Schadensfall befassen.

🔍 Wussten Sie schon? Auch wenn sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Schadensfällen verbessert hat, sind die Reparaturkosten in den letzten zwei Jahren um 26 % gestiegen. Angesichts ebenfalls steigender Prämien sind Fehler und Verzögerungen bei der Schadensbearbeitung kostspieliger denn je.

In ClickUp Docs können Sie jeden Schadenfall an eine einzelne Aufgabe binden und alles, was damit zusammenhängt, in einem verbundenen Space speichern. Aufnahmeformulare, Begleitdokumente, Zeitleisten und Notizen sind mit der Aufgabe selbst verknüpft, sodass der Schadenfall immer eine klare Informationsquelle hat.

Erstellen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben und Dokumenten in ClickUp Docs

Wenn sich Dokumente und Kommentare häufen, hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, diese schneller zu bearbeiten. Sie können das Tool bitten, eine Schadensakte zusammenzufassen, wichtige Details wie Daten oder Versicherungsnummern abzurufen oder vor einem Gespräch mit einem Client eine kurze Aktualisierung des Status bereitzustellen.

Auch Anrufe unterbrechen diesen Flow nicht. Wenn Sie mit einem Versicherer, Sachverständigen oder Client sprechen, kann ClickUp AI Notetaker die Unterhaltung aufzeichnen, ein Transkript erstellen und die nächsten Schritte automatisch in Aufgaben umwandeln.

Diese Notizen werden in ClickUp Docs gespeichert und bleiben mit dem Workflow der Schadenbearbeitung verbunden, sodass Entscheidungen und Aktionspunkte nicht in Notizen zu Meetings oder in persönlichen Notizbüchern verloren gehen.

Ergebnis: Sie können einen vollständigen Workflow für das Schadenmanagement ausarbeiten, in dem Dokumente, Aktualisierungen und Entscheidungen mit der Arbeit selbst verknüpft bleiben. Öffnen Sie eine Schadenaufgabe zu jedem beliebigen Zeitpunkt und sehen Sie, was bereits geschehen ist, was noch aussteht und was als Nächstes zu tun ist, ohne verschiedene Systeme durchsuchen oder den Kontext rekonstruieren zu müssen.

Erstellen Sie Marketinginhalte und personalisierte Werbemaßnahmen.

Content-Marketing-Arbeit wird in der Regel zwischen allen anderen Arbeiten untergebracht. Sie versuchen, die Kundenakquise in die Zeit zu quetschen, die zwischen Aufträgen an Clients und Vertragsverlängerungen übrig bleibt.

Sie können diese Aufgabe jedoch an ClickUp Super Agents auslagern, die sich um die Erstellung und Nachverfolgung kümmern.

Sie können Agenten einsetzen, die wie Teamkollegen arbeiten – Agenten, die sich an Ihre Zielgruppe erinnern, Ihren Workspace verstehen und im Hintergrund weiterarbeiten. Anstatt die KI jedes Mal neu zu aktivieren, weisen Sie einmalig eine Absicht zu und lassen die Agenten im Laufe der Arbeit Inhalte generieren, anpassen und verfeinern.

Sie können beispielsweise einen Marketing-Agenten erstellen, der auf der Grundlage von Versicherungstyp, aktuellen Aktivitäten oder Kampagnenzielen Entwürfe für Werbemaßnahmen erstellt. Sie können diesen Agenten in einer ClickUp-Aufgabe oder einem Dokument @erwähnen, bestimmte Inhalte anfordern und einen Entwurf erhalten, der dem Ton und Kontext Ihrer Agentur entspricht.

Lernen Sie die Super-Agentin von Libby bei ClickUp kennen, die Inhalte an ihrer Stelle überprüft!

So sieht das in der Praxis aus:

Anwendungsfall Aufforderung an einen Makler Ergebnis Zielgruppensegmentierung „Erstellen Sie Versionen dieses Beitrags für Kleinunternehmer und vermögende Clients. “ Maßgeschneiderte Nachrichten ohne Umschreiben Kontaktaufnahme bei Vertragsverlängerungen „Erstellen Sie eine Erinnerung für Hausbesitzer, die kürzlich einen Schaden gemeldet haben.“ Kontextbezogene E-Mail-Texte, die mit der Client-Historie verknüpft sind Bildungsinhalte „Entwerfen Sie einen Blogbeitrag über die Risiken des Fahrens im Winter für Kfz-Versicherungsnehmer.“ Strukturierte Inhalte, die Sie veröffentlichen oder erweitern können Lokale Akquise „Schreiben Sie eine E-Mail zur Kundenakquise für Restaurant-Eigentümer in meiner Stadt. “ Outreach auf Basis lokaler Geschäftskontexte

Dank ihrer Kenntnis des Workspace behandeln Super Agents nicht jede Anfrage als Einzelfall. Sie erinnern sich an frühere Entwürfe, verstehen laufende Kampagnen und verbessern sich mit der Zeit. Sie behalten die Kontrolle, müssen aber nicht jedes Mal von vorne anfangen.

Ergebnis: Ihr Marketing bleibt konsistent und persönlich, auch wenn die Betreuung der Clients Priorität hat. Daher besteht keine Abhängigkeit zwischen der Kundenansprache und dem Zeitpunkt, an dem Sie Zeit dafür finden.

Analysieren Sie Daten für die Risikobewertung und Lead-Bewertung.

Priorisierung ist eine tägliche Aufgabe. Die Entscheidung, worauf man sich konzentrieren soll, hängt vom Verständnis der Lead-Aktivität, des Zeitpunkts der Vertragsverlängerung und der Kundenbindung ab. Ohne eine klare Ansicht werden diese Entscheidungen schwieriger, als sie sein müssten.

ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine Live-Ansicht dieser Daten, ohne dass Sie Berichte manuell zusammenstellen müssen. Sie wählen aus, was Sie für die Nachverfolgung verfolgen möchten, und Dashboards wandelt dies in visuelle Berichte um, die sich automatisch aktualisieren, wenn sich die Arbeit ändert.

Sie können beispielsweise ein Pipeline-Dashboard erstellen, das anzeigt, wo Geschäfte scheitern, welche Leads schneller konvertieren und wie sich verschiedene Quellen im Laufe der Zeit entwickeln. Sie können Widgets im CRM-Stil hinzufügen, die Clients hervorheben, deren Verträge bald zur Verlängerung anstehen, oder Policen, die möglicherweise überprüft werden müssen, und so Risiken und Chancen an einem Ort anzeigen.

Visualisieren Sie Ihre Versicherungs-Workflow-Daten in ClickUp-Dashboards

ClickUp Brain sorgt für noch mehr Sichtbarkeit. Wenn Sie sich ein Dashboard ansehen, können Sie direkte Fragen stellen wie „Welche Leads werden diesen Monat am ehesten geschlossen?“ oder „Welche Verlängerungen müssen diese Woche bearbeitet werden?“.

Brain liest die zugrunde liegenden Dashboard-Daten und liefert klare Antworten, ohne dass Sie Diagramme manuell interpretieren müssen. Makler können dann Ihre Mitglieder des Teams damit beauftragen, Muster im Lead-Engagement oder Statusänderungen in Ihrem Workspace zu überwachen und proaktiv Erkenntnisse zu gewinnen.

Anstatt Dashboards wiederholt zu überprüfen, werden Sie benachrichtigt, wenn etwas einen für Sie wichtigen Schwellenwert überschreitet.

ClickUp-Dashboards helfen Ihnen dabei: Priorisierung von Leads basierend auf tatsächlichem Engagement und Historie

Erkennen Sie Verlängerungsrisiken , bevor sie zu Kundenabwanderungen führen.

Identifizieren Sie Deckungslücken in Ihrem gesamten Geschäftsportfolio.

Konzentrieren Sie Ihre Kundenakquise auf die Bereiche, in denen sie die größte Wirkung erzielen kann. Die Daten, die Sie bereits in Ihrer täglichen Arbeit generieren, werden überwacht, um fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

KI-Prompts, die Versicherungsagenten heute nutzen können

Diese Eingabeaufforderungen können Sie per Kopieren und Einfügen in jedes KI-Tool einfügen oder ClickUp Brain die Arbeit überlassen. Wir zeigen Ihnen auch, wie es funktioniert, wenn die KI Zugriff auf Live-Workspace-Informationen hat.

Aufforderungen zur Kommunikation mit den Clients

Verwenden Sie diese Vorlagen, um Client-Mitteilungen zu erstellen, die speziell auf das jeweilige Konto zugeschnitten sind.

Aufforderung 1: „Entwerfen Sie eine Folge-E-Mail für [Client Name], der vor drei Tagen ein Angebot für [Versicherungstyp] erhalten hat. Beziehen Sie sich auf seine Bedenken bezüglich [spezifisches Anliegen] und erläutern Sie [wesentlicher Vorteil] in beratendem Ton. “

So würde ClickUp Brain beispielsweise auf diese vollständige Eingabe reagieren, wenn sie abgeschlossen ist:

Bitten Sie ClickUp Brain, einen Entwurf für eine E-Mail für die zeitnahe Kommunikation mit Clients zu erstellen.

Zusätzliche Hinweise:

„Erstellen Sie eine Erinnerung an die Verlängerung für [Kundenname], dessen Kfz-Versicherung in 45 Tagen ausläuft. Erwähne seinen schadenfreien Status und laden Sie ihn zu einer Überprüfung seines Versicherungsschutzes ein.“

„Erstellen Sie eine kurze Statusaktualisierung für [Client Name], in der Sie den Erhalt von [Dokumentname] bestätigen und die nächsten Schritte skizzieren. “

Dokumentationsaufforderungen

Verwenden Sie diese Eingabeaufforderungen, um die wichtigsten Details an einem Ort zu konsolidieren, damit Sie vor einem wichtigen Anruf nicht Updates aus E-Mails zusammensuchen müssen.

Aufforderung 1: „Fassen Sie wichtige Daten, Deckungssummen und Ausschlüsse aus den Anhängen der Versicherungsunterlagen in Stichpunkten zusammen. “

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Ihren Arbeitsplatz nach den neuesten Updates zu durchsuchen.

Zusätzliche Hinweise:

„Erstellen Sie ein Briefing für den Client für mein bevorstehendes Gespräch mit [Kundenname] unter Verwendung der letzten Aktualisierungen der Aufgaben und Kommentare. “

„Extrahieren Sie Versicherungsnummern, Gültigkeitsdaten und namentlich genannte Versicherte aus diesen Dokumenten und formatieren Sie sie in einer Tabelle.“

Marketing-Aufforderungen

Verwenden Sie diese Vorlagen, um kontextbezogene, informative und kundenrelevante Marketinginhalte zu erstellen, ohne von einer leeren Seite aus beginnen zu müssen.

Aufgabe 1: „Verfassen Sie einen LinkedIn-Beitrag, in dem Sie jungen Familien die Umbrella-Versicherung in einem klaren, beratenden Ton erklären.“

Erstellen Sie Marketinginhalte mit ClickUp Brain

Zusätzliche Hinweise:

„Entwerfen Sie eine dreiteilige E-Mail-Serie für neue Hausbesitzer, in der Sie den Standardversicherungsschutz im Vergleich zu optionalen Zusatzversicherungen erläutern.“

„Entwickeln Sie fünf Blog-Ideen zu häufigen Fehlern, die Menschen in ihren 30ern beim Abschluss von Versicherungen machen.“

Analyseaufforderungen

Verwenden Sie diese Hinweise, wenn Sie sich nicht sicher sind, wen Sie zuerst kontaktieren sollen, welche Vertragsverlängerungen Aufmerksamkeit erfordern oder wo Cross-Selling-Möglichkeiten bestehen.

Aufforderung 1: „Markieren Sie Konten, die aufgrund der jüngsten Aktivitäten von einer Überprüfung der Police profitieren könnten. “

Automatisieren Sie Berichte und Aufgabenanalysen mit ClickUp Brain

Zusätzliche Hinweise:

„Identifizieren Sie Clients, deren Verträge in den nächsten 90 Tagen verlängert werden müssen und die in den letzten 30 Tagen nicht auf Ihre Kontaktaufnahme reagiert haben.“

„Identifizieren Sie aus meiner Liste der Clients Konten mit Kfz-Versicherung, aber ohne Zusatzversicherung, und fassen Sie potenzielle Cross-Selling-Möglichkeiten zusammen.“

Warum funktionieren diese Eingabeaufforderungen in ClickUp besser?

Prompts erzielen bessere Ergebnisse, wenn die KI Zugriff auf den tatsächlichen Kontext hat. In ClickUp kann Brain Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Dashboards lesen, anstatt sich auf eingefügten Text zu verlassen. Dadurch spiegelt das Ergebnis die tatsächlichen Kundenaktivitäten wider und nicht allgemeine Annahmen.

Nutzen Sie diese Hinweise als Ausgangspunkt. Je besser Ihr Workspace Ihre Arbeitsweise widerspiegelt, desto nützlicher sind die Ergebnisse.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Kommunikation im Team in erster Linie E-Mail und Chat. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit dem konvergierten KI-Arbeitsbereich von ClickUp werden Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!

So implementieren Sie KI in Ihrer Versicherungsagentur

Der einfachste Weg zur Automatisierung von Prozessen mit KI ist die schrittweise Einführung.

Der Versuch, alles auf einmal zu ändern, führt zu Reibungsverlusten durch Budgetkürzungen, Unterbrechungen des Workflows und Compliance-Bedenken. Mit einem schrittweisen Ansatz können Sie frühzeitig den Wert nachweisen und mit Zuversicht expandieren.

Schritt 1: Beginnen Sie mit einem Workflow, der Sie ausbremst.

Wählen Sie eine einzelne, besonders aufwändige Aufgabe aus und verbessern Sie diese, bevor Sie sich anderen Aufgaben zuwenden. Für die meisten Agenturen sind dies entweder Clients-Follow-ups oder die Dokumentation von Schadensfällen. Wählen Sie einen Workflow aus, verbessern Sie ihn von Anfang bis Ende und stellen Sie sicher, dass er Zeit spart, bevor Sie ihn auf andere Bereiche ausweiten.

Sobald Sie wissen, was Sie verbessern möchten, sollten Sie sich überlegen, wo KI eingesetzt werden soll. Tools, die außerhalb Ihres Kern-Workflows liegen, verursachen zusätzlichen Aufwand. Suchen Sie nach einem Setup, bei dem KI mit Aufgaben, Dokumenten und Kundendaten zusammenarbeitet, damit der Kontext nicht neu erstellt werden muss.

Schritt 3: Bereiten Sie Ihre Daten vor, bevor Sie künstliche Intelligenz hinzufügen

Bevor Sie weitere Automatisierungen hinzufügen, sollten Sie sicherstellen, dass die Grundlagen stimmen. Einheitliche Kundennamen, klare Policenkennungen und einfache Ordnerstrukturen sind dabei sehr hilfreich. Dies erfordert keine komplette Umstellung, sondern lediglich eine ausreichende Einheitlichkeit, damit die KI Informationen genau lesen und eine Verbindung zu ihnen herstellen kann.

Schritt 4: Führen Sie KI durch kleine, wiederholbare Aktionen ein

Führen Sie KI durch kleine, wiederholbare Aktionen ein, die Ihr Team schnell übernehmen kann, wie z. B. Erinnerungen oder Zusammenfassungen. Sobald diese zur Routine geworden sind, fügen Sie komplexere Workflows hinzu, wie z. B. mehrstufige Automatisierungen oder Analysen. Die Akzeptanz bleibt bestehen, wenn die Veränderungen schrittweise erfolgen.

Eine schrittweise Einführung neuer Funktionen ist effektiver, als von Ihrem Team zu verlangen, seine Arbeitsweise von heute auf morgen zu ändern.

Schritt 5: Messen Sie die Ergebnisse

Konzentrieren Sie sich bei Ihrer Expansion auf wichtige Leistungsindikatoren: Zeitersparnis bei bestimmten Aufgaben, verbesserte Konsistenz bei der Nachverfolgung, schnellere Schadensregulierung oder höhere Client-Antwortraten. Diese Ergebnisse zeigen Ihnen, was funktioniert und wo Sie als Nächstes investieren sollten.

Schritt 6: Halten Sie die Compliance von Anfang an sichtbar für die Sichtbarkeit

Stellen Sie während des gesamten Prozesses die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit in den Vordergrund. Wählen Sie Tools, die Aktionen, Entscheidungen und Kommunikation mit bestimmten Datensätzen mit Zeitstempeln und Eigentümerschaft verknüpfen. Wenn KI für Compliance und Audits in den Workflow integriert ist, verlangsamt sie Sie später nicht.

Praktische Anwendungen von KI für Versicherungsmakler

KI verändert derzeit aktiv die Arbeitsweise von Versicherern. Von der Verkürzung der Bearbeitungszeiten für Schadensfälle bis hin zur Verbesserung von Underwriting-Entscheidungen und Katastrophenbewertungen – führende Versicherer und Insurtech-Unternehmen setzen KI-Tools ein, die die Effizienz und Servicequalität spürbar steigern.

Im Folgenden finden Sie vier konkrete Instanzen des Einsatzes von KI in der Branche.

KI-generierte Kundenkommunikation bei Allstate

Der große Versicherer Allstate nutzt generative KI, um Kunden-E-Mails und -Kommunikation in großem Umfang zu verfassen. Programmmanager berichten, dass KI-generierte Nachrichten einfühlsamer und klarer sind als von Menschen verfasste Entwürfe. Versicherer automatisieren nun Zehntausende von täglichen Kommunikationen, die zuvor von menschlichen Vertretern verwaltet wurden, wodurch die Klarheit verbessert und Missverständnisse bei der Nachverfolgung von Schadensfällen reduziert werden.

Ultraschnelle KI-Schadensbearbeitung durch Lemonade

Das InsurTech-Unternehmen Lemonade hat seine KI „AI Jim” zur Automatisierung der Schadenbearbeitung eingesetzt und ist dafür bekannt, dass es einen echten Versicherungsanspruch in nur 2 Sekunden begleicht, indem es den Anspruch erfasst, die Versicherungsbedingungen überprüft, Betrugsfilter ausführt und Anweisungen für die Zahlung erteilt – alles ohne menschliches Zutun. Lemonade berichtet, dass ein erheblicher Teil seiner Schadenfälle über KI-Systeme abgewickelt wird, was die Bearbeitungszeit erheblich verkürzt.

KI für automatisierte Schadensbewertung

Progressive nutzt KI-gestützte Bildverarbeitung, um Fahrzeugschäden anhand von Fotos zu schätzen, die Kunden eingereicht haben. Durch das Training von Modellen anhand umfangreicher historischer Schadensbilder können die Systeme von Progressive automatisierte Erstschadensschätzungen erstellen, wodurch die Bearbeitung der ersten Schadensmeldung beschleunigt und der manuelle Überprüfungsaufwand in den ersten Phasen der Schadensabwicklung reduziert wird.

KI-gestützte Geodaten zur Bewertung von Katastrophenschäden

Der australische Versicherer Suncorp betreibt ein KI-gestütztes Katastrophenmanagementzentrum, das Echtzeit-Geodaten mit Kunden- und Schadensdaten überlagert, um Sturm- und Hochwasserschäden zu bewerten. Dieses System beschleunigt die Bewertung von Sachschäden nach Naturkatastrophen, indem es Bilder vor und nach dem Ereignis vergleicht und so den Versicherern hilft, die Auswirkungen schneller einzuschätzen und die Auszahlungsprozesse früher einzuleiten.

Können Versicherungsagenten KI vertrauen?

KI ist am zuverlässigsten, wenn sie unterstützende Aufgaben übernimmt und nicht Entscheidungen trifft.

Es ist nützlich für die Erstellung von Nachfassaktionen, die Zusammenfassung von Schadensakten, das Extrahieren von Details aus Dokumenten oder das Hervorheben von Mustern und Zusammenhängen in Ihren Daten. Es sollte nicht die letzte Instanz für Erklärungen oder Empfehlungen zum Versicherungsschutz sein. Diese müssen weiterhin von Ihnen überprüft werden.

Zwar kann KI die richtigen Informationen generieren, doch können diese auch falsch oder unvollständig sein, wenn der Kontext fragmentiert ist. Am sichersten ist es, die Ergebnisse der KI als ersten Entwurf zu betrachten. Lassen Sie die KI die Teile zusammenfügen und wenden Sie dann Ihr eigenes Urteilsvermögen an, bevor etwas an den Client weitergegeben wird. So bleiben Geschwindigkeitsgewinne erhalten, ohne die Korrektheit zu beeinträchtigen.

Sobald die Genauigkeit gewährleistet ist, ist das nächste Anliegen die Datenverwaltung. Client-Informationen sind sensibel, und nicht alle KI-Tools gehen damit einheitlich um. Bevor Sie sich auf ein System verlassen, müssen Sie wissen, wohin Ihre Daten gehen, wer darauf zugreifen kann und ob Aktionen protokolliert werden.

KI, die innerhalb eines kontrollierten Arbeitsbereichs betrieben wird, beispielsweise ClickUp Brain im ClickUp-Ökosystem, macht diese Antworten leichter zu überprüfen als Tools, die Daten möglicherweise an andere Orte senden.

So betrachtet wird deutlich, dass man KI nicht isoliert betrachten kann. Es muss überprüft werden, ob sie innerhalb klarer Grenzen eingesetzt wird, von Menschen überprüft wird und auf Systemen basiert, die Sie bereits kontrollieren. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, reduziert KI den Aufwand für Ihre Rolle.

Was bedeutet das für Versicherungsagenten?

Die Produktivität von Versicherungsagenten steigt, wenn Routinearbeiten nicht mehr mit Unterhaltungen mit Clients um Ihre Aufmerksamkeit konkurrieren.

In diesem Leitfaden zieht sich ein roter Faden durch: Wenn Nachfassaktionen automatisch ausgelöst werden, Schadensfälle an einem Ort dokumentiert bleiben, die Kundenansprache relevant bleibt und die Berichterstellung keinen manuellen Aufwand erfordert, wird Ihr Arbeitsalltag einfacher. KI funktioniert am besten, wenn sie sich an Ihre bereits bestehenden Arbeitsabläufe anpasst und den Koordinationsaufwand reduziert, statt eine weitere Verwaltungsebene hinzuzufügen.

Wenn die Steigerung der Produktivität von Versicherungsmaklern das Ziel ist, ist der nächste Schritt ganz einfach: Beginnen Sie mit einem Workspace wie ClickUp, der Ihre bestehenden Workflows unterstützt, anstatt sie zu ersetzen.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp, damit Sie ohne ständige Kontextwechsel Fortschritte erzielen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Nein, KI ersetzt Versicherungsagenten nicht. Sie übernimmt administrative und sich wiederholende Arbeiten wie Nachfassaktionen und Berichterstellung, sodass Agenten mehr Zeit für die Beratung von Clients, die Überprüfung von Versicherungsschutz und die Bearbeitung komplexer Fälle haben, die Urteilsvermögen und Vertrauen erfordern.

KI-Tools führen in der Regel einzelne Funktionen aus, wie beispielsweise das Verfassen einer E-Mail, während die KI-Workflow-Automatisierung mehrere Schritte miteinander verbindet, um einen Prozess von Anfang bis Ende durchzuführen. Sie dient als Auslöser, verschiebt Daten zwischen Systemen und behält den Kontext über den gesamten Lebenszyklus der Clients hinweg ohne manuelles Eingreifen bei.

Agenturen messen die Steigerungen der Produktivität durch KI durch die Nachverfolgung der operativen Ergebnisse. Zu den gängigen Indikatoren gehören Zeitersparnis bei Routineaufgaben, verbesserte Konsistenz bei der Nachverfolgung, schnellere Reaktionszeiten, weniger verzögerte Schadensfälle oder Vertragsverlängerungen und die Möglichkeit, mehr Konten zu betreuen, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.

Die Hauptrisiken sind fehlerhafte Ergebnisse, schlechte Datenqualität und Datenschutzbedenken. KI-generierte Inhalte sollten vor der Verwendung durch Clients immer überprüft werden, insbesondere wenn es um Deckungs- oder Versicherungsdetails geht. Agenturen benötigen außerdem Tools, die Kundendaten sicher, überprüfbar und auf kontrollierte Systeme beschränkt halten.