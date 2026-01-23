Lohnt sich LinkedIn Premium? Vor- und Nachteile sowie Alternativen

Mit über 1,2 Milliarden Benutzern in mehr als 200 Ländern ist LinkedIn die weltweit größte Plattform für berufliches Networking.

Genau wie Ihre Präsenz in den sozialen Medien ist auch Ihre berufliche Präsenz auf dieser Plattform wichtiger denn je. Ob Sie nun Clients akquirieren, neue Jobmöglichkeiten erkunden, Talente anwerben oder mehr Vorstellungsgespräche suchen – LinkedIn spielt dabei eine wichtige Rolle.

Sicher, das LinkedIn Premium-Konto könnte Ihnen mehr Zugriff und Einblicke verschaffen.

Allerdings bleibt Ihnen damit der schwierige Teil, nämlich die Verwaltung von Unterhaltungen und Nachfassaktionen, vollständig selbst überlassen.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihre LinkedIn-Präsenz mit dem Business-Premium-Konto optimieren können, ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie.

Was LinkedIn Premium bietet

LinkedIn bietet Premium-Pläne in vier Kernkategorien an: Karriere, Business, Vertrieb und Personalbeschaffung. Jeder Plan richtet sich an eine bestimmte Zielgruppe und verfügt über unterschiedliche Features, Unterkategorien und Preise.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die einzelnen Pläne und ihre wichtigsten Features 👇

Premium-Plan Am besten geeignet für Wichtige Features Preise (ca.)* Premium-Karriere Arbeitssuchende, Fachkräfte auf der Suche nach neuen Rollen Alle Profilbesucher anzeigen, 5 InMail-Guthaben, Einblicke in Bewerber, Gehaltsdaten, Zugang zu LinkedIn Learning ~29,99 $/Monat Premium Business Gründer, Berater, selbstständige Fachleute Unbegrenzte Personensuche, Business Insights, erweiterte Suchfilter, 15 InMail-Guthaben ~59,99 $/Monat Sales Navigator Vertriebsmitarbeiter, Gründer, die Outbound-Aktivitäten zu erledigen haben, Partnerschaften Erweiterte Lead- und Konto-Suche, Lead-Benachrichtigungen, CRM-Integrationen, 50 InMail-Limits ~99,99 $/Monat Recruiter Lite Personalverantwortliche und Personalvermittler Erweiterte Kandidatensuche, Einblicke in den Einstellungsprozess, InMail, Nachverfolgung von Kandidaten ~170 $/Monat

👀 Wussten Sie schon? Die durchschnittliche Antwortrate auf Kaltakquise-E-Mails liegt bei 5,1 %, während LinkedIn-Direktnachrichten eine Antwortrate von 10,3 % erzielen, also doppelt so viel Engagement. Dennoch fließt 90 % des Aufwands weiterhin in E-Mails.

Vorteile von LinkedIn Premium

Lassen Sie uns die Vorteile von LinkedIn Premium verstehen, um Ihre Entscheidungen zu erleichtern.

Verbesserte Sichtbarkeit und Einblicke in Ihr Profil

via LinkedIn

Mit LinkedIn Premium können Sie sehen, wer die Ansicht Ihres Profils hatte (bis zu 365 Tage zurück) und wie die Personen Sie gefunden haben – über die Suche, den Feed, gemeinsame Verbindungen oder Unternehmensseiten. Diese Informationen sind wichtig, wenn Sie einen First-Mover-Vorteil benötigen.

Zum Beispiel:

Wenn ein Personalverantwortlicher Ihre Ansicht des Profils ansieht → kontaktieren Sie ihn mit einer personalisierten Direktnachricht, in der Sie sich vorstellen oder Ihr Interesse an der Position bekunden.

Wenn ein potenzieller Client oder Interessent Ihr Profil aufruft → melden Sie sich sofort, solange Sie noch im Gedächtnis sind.

Wenn Personalvermittler nach Ihren Fähigkeiten suchen → wissen Sie genau, welche Schlüsselwörter Traffic generieren, und können Ihr Profil entsprechend optimieren.

Premium-Business-Konten erhalten außerdem ein goldenes Abzeichen in ihrem Profil, das potenziellen Arbeitgebern und Clients Glaubwürdigkeit signalisieren kann. Sie können Profile auch anonym durchsuchen und unbegrenzt nach Stellenbezeichnungen, Unternehmensgröße, Standort, Branche oder Fähigkeiten filtern.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads, um Ihre LinkedIn-Verbindungen nach ihrem Engagement-Level zu segmentieren. So vermeiden Sie, dass Sie kalte Leads genauso behandeln wie warme Leads, die kurz vor der Konversion stehen.

InMail für direkte Kontaktaufnahme

via LinkedIn

Mit Premium-Plänen erhalten Sie 3 Monate lang rollierende InMail-Guthaben, um LinkedIn-Mitglieder außerhalb Ihres Netzwerks zu kontaktieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie versuchen, mit Entscheidungsträgern oder Teams für Einstellungsaufgaben in Kontakt zu treten, die Ihre Verbindungsanfrage normalerweise nicht sehen würden.

Allerdings gibt es ein paar Dinge, die Sie über InMails wissen sollten ⚠️

Es gibt drei Arten von InMails: kostenlos, kostenpflichtig (für Sales Navigator und Recruiter Lite) und gesponsert (LinkedIn Ads-Plattform).

InMail dient der ersten Kontaktaufnahme; Sie können keine weitere Nachricht an dieselbe Person senden, es sei denn, diese antwortet Ihnen.

Wenn der Empfänger innerhalb von 90 Tagen antwortet, erstattet LinkedIn Ihnen Ihr InMail-Guthaben auf Ihr Konto zurück.

InMail-Nachrichten sind auf 200 Zeichen für die Betreffzeile und 1.900 Zeichen für den Text begrenzt

✏️ Notiz: Personalvermittler müssen innerhalb eines Bewertungszeitraums von 14 Tagen bei mindestens 100 versendeten Nachrichten eine InMail-Antwortrate von mindestens 13 % aufweisen.

Erweiterte Suche und Lead-Filter

via LinkedIn

LinkedIn Premium bietet Ihnen erweiterte Such- und Filteroptionen. Sie können Ihre Verkaufskontakte oder potenziellen Kunden nach Dienstalter, Größe des Unternehmens, Berufserfahrung oder Branche eingrenzen. Dies ist wichtig, wenn Sie Kontaktlisten erstellen, die die Nachverfolgung der Einstellungsmuster Ihrer Mitbewerber durchführen oder Entscheidungsträger innerhalb Ihrer Einzelziele identifizieren möchten.

Plan Verfügbare Such- und Lead-Filter Premium Career Filtern Sie nach Unternehmen, Standort und Branche. Premium Business Unternehmenssuche nach Branche, Standort der Zentrale und Mitarbeiterzahl Suche nach potenziellen Kunden nach aktuellem/früherem Unternehmen und Berufsbezeichnung Suche nach potenziellen Kunden nach Region, Name und Schule Sales Navigator Alles aus Premium Business plus: Suche nach potenziellen Kunden nach Dienstalter, Funktion und aktuellen Jobwechseln Suche nach Käuferinteressen und gemeinsamen Kontakten Suche nach Signalen für die Kaufabsicht Filterung nach benutzerdefinierten Lead-/Account-Listen Suche nach Unternehmen nach Jahresumsatz und Mitarbeiterzahl in der Abteilung Suche in gespeicherten Accounts und Filterung nach benutzerdefinierten Account-Listen Suche nach Unternehmen, die in Ihrem CRM synchronisiert sind Recruiter Lite Suche nach Berufstiteln, Standort, Unternehmen, Fähigkeiten und BewertungenFilter nach Schulen, Branchen und gesprochenen SprachenErweiterte Kandidatensuche mit Zertifizierungsfiltern

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die boolesche Suche, um zielgenaue Abfragen zu erstellen. Kombinieren Sie Schlüsselwörter mit Operatoren, um genau das zu filtern, was Sie brauchen: UND : Erfordert alle Begriffe (z. B. „Vertrieb UND Manager”)

ODER : Enthält einen beliebigen Begriff (z. B. „CEO ODER Gründer”)

NICHT : Ausschlussbegriffe (z. B. „Manager NICHT Praktikant”)

Anführungszeichen ” “: Sucht nach exakten Wortgruppen (z. B. „Social Media Manager”)

Klammern ( ): Gruppiert Begriffe für komplexe Suchanfragen (z. B. „(Vertrieb ODER Marketing)NICHT Manager”).

Lernen und Entwicklung

via LinkedIn

LinkedIn Premium bietet Zugang zu über 20.000 Kursen, die von Branchenexperten unterrichtet werden und sich auf die derzeit gefragtesten Fähigkeiten konzentrieren. Sie finden Kurse zu Alles – von Excel-Formeln über KI-Grundlagen bis hin zum Projektmanagement.

Die meisten davon enthalten Bewertungen, Übungsdateien und Video-Transkripte. Jedes Mal, wenn Sie einen Kurs fertigstellen, erhalten Sie ein Zertifikat, das automatisch mit einem Abzeichen der Überprüfung in Ihrem LinkedIn-Profil angezeigt wird.

Top-Einblicke in Jobs und Bewerbungen

via LinkedIn

Als Premium-Benutzer können Sie sehen, wie Ihre Bewerbung im Vergleich zu anderen Bewerbern abschneidet. LinkedIn hebt die Fähigkeiten und Erfahrungen hervor, die Ihnen noch fehlen, und zeigt, inwieweit Ihr Profil den Anforderungen der Stelle entspricht.

Nachteile von LinkedIn Premium

Ist LinkedIn Premium Ihr Geld wert? Informieren Sie sich über die Nachteile, wenn Sie ein Abonnement in Betracht ziehen.

Premium-Pläne im höheren Preissegment

Die Kosten können sich schnell summieren, insbesondere wenn Sie nicht aktiv auf Jobsuche sind oder neue Kunden akquirieren. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Plan Monatliche Preise* Monatliche Preise (bei jährlicher Abrechnung)* Premium Careers 29,99 $/Monat 19,99 $/Monat Premium Business 59,99 $/Monat 47,99 $/Monat Sales Navigator Core 99,99 $/Monat 79,99 $/Monat Sales Navigator Advanced 149,99 $/Monat 108,33 $/Monat Recruiter Lite 170 $/Monat 140 $/Monat

Sie erhalten eine einmonatige kostenlose Testversion für alle Pläne, müssen jedoch Ihre Daten der Kreditkarte angeben.

Features werden möglicherweise nicht tatsächlich umgesetzt.

Die Liste der Angebote im Rahmen der Premium-Pläne ist sehr umfangreich, und wahrscheinlich werden Sie nicht alle davon nutzen.

Was Sie außerdem wissen müssen:

Geringe Antwortraten : Das Versenden einer InMail garantiert keine Antwort. Vor allem nicht, wenn Sie wenig aufwendige Vorlagen verschicken und Ihr Profil wenig aussagekräftig ist. Wenn Ihre Zielgruppe nicht auf InMails anspricht, verbrauchen Sie nur Ihr Guthaben.

Überwältigende erweiterte Suche : Erweiterte Suchfilter können übertrieben sein, wenn Sie nur gelegentlich netzwerken oder sich nur auf wenige Stellen pro Monat bewerben. Die meisten Arbeitssuchenden müssen nicht nach Mitarbeiterzahl oder Technologie-Stack filtern – selbst eine einfache Suche reicht aus.

Redundantes privates Surfen: Wenn ein Benutzer mit einem kostenlosen Konto Ihr Profil im privaten Modus aufruft, können Sie dessen Daten selbst mit einem Premium-Konto nicht sehen. Dies macht das Feature „Wer hat Ihr Profil angesehen?“ sinnlos, wenn ein Großteil der Besucher anonym surft.

Ungenutzte InMail-Guthaben: Guthaben verfallen nach drei Monaten, wenn sie nicht genutzt werden. Wenn Sie nicht aktiv auf Kundensuche oder Jobsuche sind, werden Sie zusehen müssen, wie diese Guthaben verfallen und verschwinden, ohne dass Sie sie jemals nutzen können.

👀 Wussten Sie schon? Mitglieder akzeptieren Ihre InMail mit einer um 87 % höheren Wahrscheinlichkeit, wenn Sie ein vollständiges LinkedIn-Profil haben. LinkedIn Premium nützt Ihnen nichts, wenn Sie keine persönliche Marke aufbauen, mit der sich Menschen verbinden können.

KI-Features mit begrenzter Intelligenz

LinkedIn bietet in allen Premium-Tarifen KI-gestützte Tools an:

via LinkedIn

Message Assist: Generieren Sie personalisierte Kontaktaufnahmen mit KI, um Zeit zu sparen und die Antwortraten von Käufern zu steigern.

Account IQ und Lead IQ: Verkürzen Sie Ihre Recherchezeit mit sofortigen, KI-gestützten Einblicken in Konten und Leads.

KI-gestützte Einblicke in Stellenanzeigen : Bewerten Sie Ihre Eignung für eine Stelle und erhalten Sie personalisierte Tipps, um sich gegenüber Personalvermittlern hervorzuheben.

KI-Assistent zum Erstellen von Profilen: Verbessern Sie Ihr Profil und heben Sie sich von anderen ab, um mehr Chancen zu erhalten.

KI-gestütztes Coaching und Lernen: Erhalten Sie personalisierte Karriereberatung und Empfehlungen zu Ressourcen.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels im Laufe der Zeit. Allerdings nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrer ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

Lohnt sich LinkedIn Premium? Anwendungsfälle

Die Bewertung der Vor- und Nachteile führt uns zu unserer entscheidenden Frage: Lohnt sich ein LinkedIn-Premium-Abonnement?

Ehrlich gesagt, kommt es darauf an.

Für manche Fachleute führen Premium-Features direkt zu geschlossenen Geschäften oder Jobangeboten. Für andere sind es Ausgaben für Tools, die sie nie vollständig nutzen werden.

Wann ist Premium sinnvoll?

✅ Wenn Sie den kostenlosen Free-Plan von LinkedIn aktiv genutzt haben, um eine persönliche Marke aufzubauen und Ihr Netzwerk zu erweitern, sorgt Premium für einen zusätzlichen Glaubwürdigkeitsgewinn. Mit den angebotenen Metriken und Einblicken können Sie die Nachverfolgung des Engagements durchführen und Ihre Outreach-Strategie verfeinern.

Hier sind einige Instanzen, in denen Premium sinnvoll ist:

Wann ist LinkedIn Premium sinnvoll? Warum funktioniert das? Sie möchten den für Sie am besten geeigneten Job finden Arbeitssuchende, die sich aktiv auf mehrere Rollen bewerben, können ihre Bewerbungen mithilfe von Bewerberinformationen individuell anpassen und Personalverantwortliche mit personalisierten InMails kontaktieren. Premium-Mitglieder werden 2,6-mal häufiger über die Plattform eingestellt. Sie haben ein Budget für Investitionen in eine höhere Lead-Generierungseffizienz Die erweiterten Filter und Lead-Empfehlungen von Sales Navigator machen die Kundenakquise effizienter. Die CRM-Integration optimiert die Kundenansprache und das Lead-Management und reduziert den Rechercheaufwand um mehrere Stunden. Sie stellen mehrere Rollen gleichzeitig ein Die erweiterte Kandidatensuche, Projekt-Ordner und InMail-Guthaben von Recruiter Lite beschleunigen die Suche und Organisation von Talenten. Recruiter Lite macht sich wahrscheinlich bezahlt, wenn Sie jährlich 5 oder mehr Kandidaten einstellen. Sie sind Berater oder Freiberufler und bieten Dienstleistungen an Entscheidungsträger in Einzelzielen akzeptieren selten unaufgeforderte Anrufe für Verbindungen. Eine personalisierte, freundliche Kontaktaufnahme vor dem Versenden eines Anrufs für eine Verbindung ist hilfreich.

❌ Lassen Sie uns die Entscheidung noch einfacher machen. Wenn Sie in eine dieser Kategorien fallen, lohnt sich Premium möglicherweise nicht:

Szenario Warum Premium nicht ausreicht Sie netzwerken eher beiläufig Um Inhalte zu veröffentlichen, Kommentare zu schreiben und Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, benötigen Sie kein Premium-Konto. Die kostenlose Version unterstützt bereits den Aufbau organischer Beziehungen. Sie führen keine Nachverfolgung von Follow-ups durch InMail eröffnet Unterhaltungen, aber Premium bietet keine Möglichkeit, Antworten, Erinnerungen oder den Kontext laufender Beziehungen zu verwalten. Versäumte Nachfassaktionen beeinträchtigen schnell den ROI. Ihr Outreach-Volumen ist gering Das Versenden von ein paar Nachrichten oder Bewerbungen pro Monat rechtfertigt selten die laufenden Kosten für Premium-Pläne. Sie erwarten Automatisierung oder Struktur Premium bietet keine Workflows, Sequenzierung oder Lead-Pipelines. Es handelt sich um eine Zugriffsebene, nicht um ein Ausführungssystem. Sie haben kein zeitlich begrenztes Ziel Ohne ein klares Ergebnis (Vorstellungsgespräche, Einstellungen, Abschlüsse) wird Premium oft eher zu einem ungenutzten Abonnement als zu einem Leistungshebel.

👀 Wussten Sie schon? InMails haben eine 2,5-mal höhere Öffnungsrate (57,5 %) als E-Mails (21,6 %). Um sicherzustellen, dass Ihre InMails beantwortet werden, personalisieren Sie sie auf der Grundlage der letzten Aktivitäten und wählen Sie einen freundlichen Ansatz. Seien Sie in der ersten Nachricht nicht zu verkaufsorientiert.

LinkedIn Premium vs. kostenlose Version: Auf einen Blick

Hier finden Sie einen Vergleich der wichtigsten LinkedIn-Features und der Leistungen, die Sie im Free-Plan und im kostenpflichtigen Plan erhalten.

Feature Kostenloses LinkedIn-Konto Premium-Plan Profilaufrufe Letzte 5 (bis zu 90 Tage) Vollständige Liste (365 Tage) mit demografischen Daten InMail-Guthaben Keine 5 (Karriere), 15 (Geschäft) Suchfilter Grundlegende Filter zum Filtern der Suche nach Personen, Jobs, Beiträgen, Gruppen, Unternehmen, Schulen und Ereignissen. Erweiterte Suchfilter mit boolescher Filterung. Hilfreich, wenn Sie viele Personen außerhalb Ihres Netzwerks ersten, zweiten und dritten Grades suchen möchten. KI-Features NA Verfügbar in ausgewählten Regionen Bewerbernachverfolgung NA Führen Sie die Nachverfolgung durch, wer Ihre Stellenanzeigen ansieht und den Status Ihrer Bewerbungen CRM-Integration NA Integriert mit HubSpot, Salesforce, Oracle und mehr Monatliche Nutzung der Personensuche Begrenzte Suche nach Personen, die nicht zu Ihren ersten Verbindungen gehören Unbegrenzt (der Plan für Arbeitssuchende unterliegt jedoch einem Limit) Lernressourcen Eingeschränkter Zugriff Zugang zu über 20.000 Kursen Verbindungslimits 30.000 Verbindungen ersten Grades 30.000 Verbindungen ersten Grades Empfehlungen und Referenzen Empfehlungen anfordern und im Profil anzeigen Wie beim Free-Plan

Allerdings hängt der Erfolg beim Networking von Strategie und Beständigkeit ab, nicht nur von Premium-Features. Auch mit einem kostenlosen Free-Plan können Sie auf LinkedIn wachsen und Ihre Beziehungen gut verwalten.

Alternativen zu LinkedIn Premium

Wir haben die Alternativen zu LinkedIn Premium in zwei Bereiche unterteilt: Networking-Tools und LinkedIn-Automatisierungstools.

Zu den Networking-Tools gehören:👇

1. AngelList (am besten geeignet für die Einstellung von Start-ups, das Networking von Gründern und Investitionen in der Frühphase)

via AngelList

AngelList verbindet Start-up-Experten, Gründer und Investoren in einem Ökosystem. Arbeitssuchende können Start-up-Rollen durchsuchen. Sie erhalten im Voraus Informationen zu Gehaltsbereichen und Beteiligungen. Gründer können die Plattform nutzen, um Mitgründer zu finden und Talente in der Frühphase zu rekrutieren. Investoren können auf der Plattform nach Geschäften Ausschau halten.

Im Gegensatz zu LinkedIn, das sich allgemein auf berufliche Themen konzentriert, ist AngelList speziell für die Personalbeschaffung, Kapitalbeschaffung und das Networking in der Frühphase von Start-ups konzipiert.

Wichtigste Features von AngelList

Transparente Gehalts- und Beteiligungsdaten : Zeigt Gehaltsbereiche und Beteiligungsanteile an, bevor Sie sich bewerben, sodass Sie keine überraschend niedrigen Angebote erhalten.

Startup-orientierte Jobbörse : Filtert Rollen nach Finanzierungsphase, Größe des Unternehmens, Tech-Stack und Flexibilität für Remote-Arbeit für gezielte Suchen.

Investoren- und Gründer-Matching : Verbindet Startups mit potenziellen Investoren und Mitgründern basierend auf Branche, Phase und Interessen.

Kuratierte Talentlisten : Personalvermittler erstellen private Listen mit Kandidaten, die sie für zukünftige Rollen oder Vorstellungsgespräche zur Nachverfolgung im Auge behalten möchten.

Syndikate für Investoren: Ermöglicht Angel-Investoren, Kapital zu bündeln und gemeinsam mit erfahrenen Lead-Investoren in Start-ups zu investieren.

Limit von AngelList

Der enge Fokus setzt eine Limitierung der Nützlichkeit für Fachleute außerhalb des Start-up- und Risikokapital-Ökosystems voraus.

Der Wettbewerb um Rollen kann intensiv sein, da Rollen weltweit Bewerber anziehen, die bereit sind, für Eigenkapital zu arbeiten.

Preise von AngelList

Traditionell : 0,1 % der Größe des Fonds + 10.000 $/Jahr

Full-Service: 0,15 % der Größe des Fonds + 20.000 $/Jahr

2. Bumble Bizz (am besten geeignet für stressfreies, beziehungsorientiertes professionelles Networking)

via Bumble Bizz

Bumble Bizz bringt die Swipe-Right-Funktion aus dem Dating-Bereich in das berufliche Networking. Erstellen Sie ein separates Bizz-Profil, in dem Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Branche und Ihre Wünsche hervorheben: Mentoring, Kooperationspartner, Clients oder Jobangebote. Die App zeigt Ihnen Fachleute in Ihrer Nähe an, und Sie wischen nach rechts, um eine Verbindung herzustellen, oder nach links, um weiterzusuchen.

Matches ermöglicht Direktnachrichten ohne die Formalitäten der Verbindungen auf LinkedIn oder InMails. Es kann von Freiberuflern, Beratern und Unternehmern genutzt werden, die ein ungezwungenes Networking ohne den Eindruck von Transaktionen wünschen.

Die wichtigsten Features von Bumble Bizz

Swipe-basiertes Matching : Durchsuchen Sie Profile und wischen Sie nach rechts, um eine Verbindung zu Personen herstellen zu können, mit denen Sie sich vernetzen möchten.

Separater Profi-Modus : Wechselt innerhalb derselben App zwischen den Modi „Dating“, „Freundschaft“ und „Geschäfts-Networking“.

Standortbasierte Suche : Finden Sie Fachleute in Ihrer Nähe für lokales Networking, Meetups oder Kooperationsmöglichkeiten.

Interessen- und Zielfilterung : Filtert Treffer nach dem, was sie suchen – Einstellungen, Partnerschaften, Mentoring oder freiberufliche Clients.

Direktnachrichten bei Übereinstimmung: Ermöglicht sofortiges Chatten, ohne auf die Annahme warten oder InMail-Guthaben verbrauchen zu müssen.

Limitierungen von Bumble Bizz

Im Vergleich zu LinkedIn bedeutet eine kleinere Anzahl von Benutzern weniger hochrangige Führungskräfte und Fachleute aus Nischenbranchen.

Die lockere Benutzeroberfläche könnte für konservative Branchen oder Networking-Situationen auf Führungsebene zu informell wirken.

Preise für Bumble Bizz

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

3. Xing (am besten geeignet für berufliches Networking im deutschsprachigen Europa)

via Xing

Xing dominiert mit über 20 Millionen Benutzern in der DACH-Region das berufliche Networking in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es funktioniert ähnlich wie LinkedIn, hat jedoch eine stärkere lokale Marktdurchdringung und bietet Features, die auf die europäische Geschäftskultur zugeschnitten sind.

Fachleute nutzen es, um Jobs zu finden, an Branchenereignisse teilzunehmen und sich speziellen Gruppen anzuschließen, die sich auf deutschsprachige Märkte konzentrieren. Wenn Ihre Zielgruppe oder Ihr Geschäft im deutschsprachigen Europa tätig ist, bietet Xing oft ein besseres Engagement als LinkedIn für regionale Verbindungen.

Die wichtigsten Features von Xing

Marktführerschaft im DACH-Raum : Stärkere Präsenz als LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz für lokale Verbindungen im Business-Bereich

Ereignisse finden und Netzwerke knüpfen : Durchsuchen Sie professionelle Ereignisse, Konferenzen und Meetups mit integrierter RSVP-Funktion und Teilnehmer-Netzwerken.

Branchenspezifische Gruppen : Treten Sie Nischen-Communities bei, die sich auf deutsche Geschäftssektoren konzentrieren und aktive Diskussionen und Stellenanzeigen bieten.

ProJobs-Feature : Premium-Jobbörse mit exklusiven Stellenangeboten von Unternehmen, die speziell auf das berufliche Netzwerk von Xing ausgerichtet sind.

DSGVO-konformer Datenschutz: Strengere Datenkontrollen und Transparenz im Einklang mit den europäischen Datenschutzbestimmungen

Limitierungen von Xing

Die begrenzte globale Reichweite außerhalb deutschsprachiger Länder macht es für internationales Networking unwirksam.

Eine im Vergleich zu LinkedIn kleinere Benutzerbasis bedeutet weniger Verbindungen in außereuropäischen Märkten.

Preise für Xing

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

💡 Profi-Tipp: Sind Sie erschöpft von ständigem Networking und Kontaktaufbau? Nutzen Sie Zeitblöcke, in denen Sie täglich 90 bis 120 Minuten einem Schwerpunktbereich widmen – LinkedIn-Branding oder Kontaktaufbau mit potenziellen Kunden. So vermeiden Sie Ermüdungserscheinungen durch häufige Kontextwechsel und erzielen bessere Ergebnisse als durch verstreute Aktivitäten über den ganzen Tag verteilt.

1. ClickUp (Ideal für die Zentralisierung von LinkedIn-Kontakten, Follow-ups, Inhaltsplanung und Beziehungsmanagement)

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp.

Wenn Sie auf LinkedIn netzwerken, benötigen Sie einen zentralen Workspace, um Kontakte und Follow-ups zu verwalten, sowie einen Ort für die Planung von Inhalten und die Nachverfolgung von Ergebnissen.

Enter: ClickUp, ein konvergierter KI-Arbeitsbereich. Er vereint Ihre Workflows und Tools und ermöglicht Ihnen so, Ihre LinkedIn-Aktivitäten an einem Ort zu verwalten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Mit einem Kontaktmanagement-Tool oder einem zentralen Speicherort, an dem Sie alle Ihre Geschäftskontakte und deren Informationen speichern können, lassen sich Ihre Kontakte besser verwalten.

Wenn Sie Leads, Kunden und Interaktionen in großem Umfang verwalten, benötigen Sie die Kontaktlisten-Vorlage von ClickUp, um alles im Blick zu behalten.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Kostenlose Vorlage herunterladen Suchen Sie ganz einfach nach Kontakten und filtern Sie diese nach Priorität mit der ClickUp-Kontaktliste-Vorlage.

Erfassen Sie Kontaktdaten über ein Formular – sammeln Sie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, LinkedIn-Profile und Notizen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Speichern Sie Kundeninformationen mit benutzerdefinierten Status wie „Erster Kontakt“, „Aktiv“, „Nicht interessiert“, „Inaktiv“, „Lead“ oder anderen relevanten Status.

Organisieren Sie Ihre Kontakte mit benutzerdefinierten Ansichten – Listenansicht zum schnellen Überfliegen, Board-Ansicht zur visuellen Nachverfolgung der Pipeline oder Tabelle zum Sortieren von Daten.

Fügen Sie 11 verschiedene Benutzerdefinierte Felder hinzu, z. B. Facebook-Profil, Standort, E-Mail-Adresse des Referenten, Instagram-Profil und Bewertung, um wichtige Informationen über Kontakte zu speichern und Kontaktdaten einfach zu visualisieren.

Weisen Sie Ihren Team-Mitgliedern direkt aus den Kontaktdatensätzen Folgeaufgaben mit Fälligkeitsdaten und Tags mit Priorität zu.

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie in ClickUp Dokumente Vorlagen für verschiedene Kommunikationsszenarien. Verwenden Sie die Vorlagen und Vorschläge von ClickUp Brain, um personalisierte und natürlich klingende Nachrichten zu erstellen. Auf diese Weise muss Ihr Team keine Systeme von Grund auf neu überdenken und muss auch keine Kompromisse bei roboterhaft klingenden Nachrichten eingehen.

Sobald Sie Kontakte durch die Nachverfolgung identifiziert haben, besteht der nächste Schritt darin, sie durch Ihren Verkaufstrichter zu leiten.

Sie benötigen ein System, um Leads zu qualifizieren, Follow-ups zu planen und Geschäfte abzuschließen, ohne dass Ihnen potenzielle Kunden durch die Lappen gehen.

Die Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp kommt Ihnen zu Hilfe. Mit dieser Vorlage können Sie:

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter in einer einzigen Ansicht mit der Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp.

Visualisieren Sie die Phasen eines Geschäftsabschlusses vom ersten Kontakt bis zum geschlossenen Abschluss in 4 verschiedenen ClickUp-Ansichten.

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben, wenn ein Lead eine neue Phase erreicht – setzen Sie Auslöser für Folge-E-Mails ein, planen Sie Erstgespräche oder weisen Sie Angebote zu.

Verfolgen Sie den Wert von Geschäften und prognostizieren Sie den Umsatz, indem Sie aktive Opportunities nach Abschlussdatum und potenzieller Größe des Vertrags filtern.

Richten Sie Erinnerungen für Check-ins ein, damit Sie keine Nachfassaktionen verpassen.

KI-gestützte kontextbezogene Intelligenz

ClickUp Brain, eine kontextbezogene KI, versteht Ihr Outreach-System, da es sich innerhalb von ClickUp befindet. Es verfügt über Kontextinformationen aus Ihren Listen, Aufgaben, Dokumenten, CRM-Feldern und Notizen.

Er kann Outreach-Nachrichten, Zusammenfassungen und Folgeaufgaben basierend auf Ihrem tatsächlichen Workflow generieren.

Für Ihre LinkedIn-Aktivitäten kann der KI-Assistent LinkedIn-Beiträge zusammenfassen, rollenspezifische Probleme herausarbeiten und wichtige Details extrahieren, die Sie in Ihrer Nachricht verwenden können.

Verwenden Sie dann BrainGPT, um Ihre Outreach-Nachricht in verschiedenen Tönen neu zu verfassen. Sie können sogar verschiedene Versionen mit mehreren Blickwinkeln erstellen (mit Wert-Fokus, mit Problem-Fokus, mit Einsatz-Fokus). Testen Sie diese Varianten, um herauszufinden, was bei den einzelnen ICPs Anklang findet.

Entwerfen Sie LinkedIn-E-Mails für die Kaltakquise mit ClickUp Brain

Denken Sie daran, die KI-generierten Inhalte zu humanisieren und der Botschaft Ihre Persönlichkeit zu verleihen.

Wenn Sie gerade erst mit KI-generierten Inhalten beginnen, haben wir dieses Video für Sie erstellt.

Wenn Sie außerdem das Tippen als zeitraubend empfinden, können Sie die Talk-to-Text-Funktion von ClickUp nutzen. Mit Talk-to-Text können Sie:

Taggen Sie Teamkollegen, Aufgaben oder Dokumente automatisch, während Sie diktieren, indem Sie kontextsensitive @Erwähnungen und Links verwenden.

Erstellen Sie ein persönliches Vokabular, das Produktnamen, Akronyme und häufig verwendete Wörter für diktierte Texte automatisch ergänzt, damit diese wie von Ihnen gesprochen klingen.

Wandeln Sie Sprachmemos in strukturierten Text um und weisen Sie sie als Aufgaben zu.

Greifen Sie auf ChatGPT, Claude, Gemini und andere KI-Modelle zu, ohne die App zu wechseln – und reduzieren Sie so die KI-Ausbreitung

Workflows der Automatisierung einrichten

Wenn Sie Outreach in großem Umfang verwalten, ist es unmöglich, alles manuell zu erledigen. Sie benötigen KI-automatisierte Workflows, die auch dann weiterlaufen, wenn Sie nicht jede Antwort überwachen.

Wenn Sie jedoch die LinkedIn-Kontaktaufnahme mit KI automatisieren, sollten Sie unbedingt die folgenden Limite konfigurieren:

Tägliche Anfragen für Verbindungen festlegen

Senden Sie in regelmäßigen Abständen Anfragen für Verbindungen

Senden Sie Nachrichten während der Arbeitszeiten Ihrer potenziellen Kunden, um die Antwortrate zu maximieren und menschlicher zu wirken.

Mit den no-code -Automatisierungen von ClickUp können Sie triggerbasierte Workflows erstellen , die aktiviert werden, wenn Sie eine Verbindungsanfrage auf LinkedIn senden. Diese führen die Akquise im Hintergrund durch.

Schalten Sie die gewünschten Automatisierungen ein oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

Definieren Sie in Automatisierungen „Wenn-dann-Regeln“, die Ihnen Zeit sparen und versäumte Schritte vermeiden. Automatisierungen können auch mit anstehenden Fälligkeitsdaten, Änderungen bei den Mitarbeitern oder sogar Ereignissen der Zeiterfassung verknüpft werden, sodass Aufgaben stets konsistent mit einer Beschreibung versehen bleiben.

🚀 ClickUp-Vorteil: Die Super Agents von ClickUp sind Ihre KI-Teamkollegen, die Ihnen die schwere Arbeit abnehmen. Mit Super Agents können Sie: Lösen Sie automatisch Aufgaben aus, wenn ein Lead nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums antwortet.

Leiten Sie hochwertige Interessenten basierend auf Gebiet, Fachwissen oder Workload an bestimmte Mitglieder des Teams weiter – dies ist besonders wichtig, wenn Sie mehrere Leads verwalten

Versenden Sie personalisierte Outreach-Sequenzen, die sich ohne manuelle Aktualisierungen an die Reaktionen der Leads anpassen.

Führen Sie eine Synchronisierung Ihrer LinkedIn-Aktivitäten mit Ihrem CRM durch, damit neue Verbindungen automatisch mit angereicherten Daten in Ihre Kontaktliste aufgenommen werden. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über Super Agents und ihre Funktionsweise zu erfahren 👇

Die wichtigsten Features von ClickUp

Sofortige Audio- und Video-Zusammenarbeit: Starten Sie Starten Sie ClickUp SyncUps direkt aus Aufgaben heraus, um Outreach-Strategien zu besprechen, Listen mit potenziellen Kunden zu überprüfen oder Follow-up-Sequenzen in Echtzeit durchzugehen.

ClickUp-Integrationen : ClickUp lässt sich mit über 1000 Apps integrieren und bietet native Integrationen mit CRMs, E-Mail-Plattformen und Tools für die Automatisierung, sodass Sie Lead-Daten zentralisieren und Kontextwechsel vermeiden können. ClickUp lässt sich mit über 1000 Apps integrieren und bietet native Integrationen mit CRMs, E-Mail-Plattformen und Tools für die Automatisierung, sodass Sie Lead-Daten zentralisieren und Kontextwechsel vermeiden können.

Unternehmensweite Suche: Finden Sie Kontaktdaten, vergangene Unterhaltungen oder Vorlagen für Kontaktaufnahmen sofort in Ihrem ClickUp-Workspace und verbundenen Apps mit Finden Sie Kontaktdaten, vergangene Unterhaltungen oder Vorlagen für Kontaktaufnahmen sofort in Ihrem ClickUp-Workspace und verbundenen Apps mit Enterprise Search.

Zentraler Wissenshub: Speichern Sie alle LinkedIn-Strategien, Vorlagen für die Kontaktaufnahme und Networking-Leitfäden in Speichern Sie alle LinkedIn-Strategien, Vorlagen für die Kontaktaufnahme und Networking-Leitfäden in ClickUp-Dokumenten , damit Ihr gesamtes Team auf dieselben Informationen zugreifen kann.

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreichen Features sind mit einer Lernkurve verbunden, die für neue Benutzer überwältigend sein kann.

Die Automatisierung der Planung von LinkedIn-Beiträgen erfolgt nicht nativ.

ClickUp-Preise

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hören Sie es von einem G2-Rezensenten:

Ich nutze ClickUp für die tägliche Verwaltung von Aufgaben. Es vereint alle Tools, die wir brauchen, an einem Ort, und das ist großartig! Ich liebe die schnelle Übersicht über Projekte und die Möglichkeit, Dashboards zu verwenden, um alles noch anschaulicher zu gestalten. Außerdem schätze ich die Möglichkeit, Felder, Status und Ansichten anzupassen.

Ich nutze ClickUp für die tägliche Aufgabenverwaltung. Es vereint alle Tools, die wir brauchen, an einem Ort, und das ist großartig! Ich liebe die schnelle Übersicht über Projekte und die Möglichkeit, Dashboards zu verwenden, um alles noch anschaulicher zu gestalten. Außerdem schätze ich die Möglichkeit, Felder, Status und Ansichten anzupassen.

💟 Bonus: Tools und Strategien zur Steigerung der Produktivität des Geschäfts

Automatisierungstools von Drittanbietern für LinkedIn können repetitive Aufgaben wie das Extrahieren von Lead-Daten und das Planen von Follow-ups übernehmen, ohne die Erkennungssysteme von LinkedIn als Auslöser zu nutzen. Hier sind einige, die Sie kennen sollten:

1. Phantombuster (am besten geeignet für die Extraktion und Anreicherung von LinkedIn-Lead-Daten in großem Umfang)

via Phantombuster

PhantomBuster ist eine cloudbasierte Plattform, die das Sammeln, Organisieren und Exportieren strukturierter Daten aus LinkedIn ohne manuelles Kopieren und Einfügen vereinfacht. Sie bietet einen Bereich mit LinkedIn-spezifischen Tools, mit denen Sie Listen aus Suchanfragen, Unternehmensseiten, Gruppenmitgliedern, Profilaktivitäten und Beitragsinteraktionen erstellen können.

Sie können wichtige öffentliche Profildetails, Unternehmensinformationen und Aktivitätsmetadaten in Tabellenkalkulationen oder CRM-Systeme extrahieren und diese Daten für die weitere Verwendung in einem Workspace zentralisieren. Außerdem erhalten Sie einen „LinkedIn Leads”-Hub, in dem Sie gesammelte LinkedIn-Leads effizient filtern, gruppieren und verwalten können.

Die wichtigsten Features von Phantombuster

Automatisiertes Profil-Scraping: Extrahiert Namen, Titel, Unternehmensdetails und Kontakt-Info aus LinkedIn-Suchen oder Sales Navigator-Ergebnissen.

Erweitert Lead-Daten: Ruft E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus gescrapten LinkedIn-Profilen mithilfe von Datenquellen von Drittanbietern ab.

Integration mit CRMs und Lead-Management-Software : Extrahierte Lead-Daten werden direkt in HubSpot, Salesforce oder Google Tabellen übertragen, ohne dass ein manueller Export erforderlich ist. Extrahierte Lead-Daten werden direkt in HubSpot, Salesforce oder Google Tabellen übertragen, ohne dass ein manueller Export erforderlich ist.

Workflows planen: Führt Phantoms in festgelegten Intervallen im Autopilot-Modus aus, um eine konsistente Akquisetätigkeit aufrechtzuerhalten.

Limit von Phantombuster

Risiko von Einschränkungen des LinkedIn-Kontos, wenn die täglichen Limits überschritten werden oder die Aktivitäten unnatürlich erscheinen

Da LinkedIn E-Mail-Adressen nicht öffentlich listet, sind separate Tools zur E-Mail-Suche erforderlich, um Ihre Kontakte vollständig zu vervollständigen.

Preise für Phantombuster

Starter : 69 $/Monat

Pro : 159 $/Monat

Team: 439 $/Monat

Was sagen echte Benutzer über Phantombuster?

Hören Sie es von einem G2-Rezensenten:

Was mir an PhantomBuster am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, die Kontaktaufnahme und Lead-Generierung auf LinkedIn zu automatisieren, ohne dass man dafür Code schreiben muss. Die Vorlagen sind sehr intuitiv, und sobald man ein paar Workflows eingerichtet hat, spart man jede Woche mehrere Stunden Zeit. Mir gefällt auch sehr gut, dass man verschiedene Automatisierungen miteinander verknüpfen kann – zum Beispiel das Extrahieren von Profilen, das Anreichern von Daten und das automatische Versenden personalisierter Kontaktanfragen. Das Tool ist zuverlässig, gut dokumentiert und das Support-Team ist schnell und hilfsbereit.

Was mir an PhantomBuster am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, die Kontaktaufnahme und Lead-Generierung auf LinkedIn zu automatisieren, ohne dass man dafür Code schreiben muss. Die Vorlagen sind sehr intuitiv, und sobald man ein paar Workflows eingerichtet hat, spart man jede Woche mehrere Stunden Zeit. Mir gefällt auch sehr gut, dass man verschiedene Automatisierungen miteinander verknüpfen kann – zum Beispiel das Extrahieren von Profilen, das Anreichern von Daten und das automatische Versenden personalisierter Anträge für Verbindungen. Das Tool ist zuverlässig, gut dokumentiert und das Support-Team ist schnell und hilfsbereit.

2. Expandi (am besten geeignet für die sichere Durchführung von bedingten, mehrstufigen LinkedIn-Outreach-Sequenzen)

via Expandi

Die LinkedIn-Prospektierungsplattform Expandi bietet einen zentralen Workspace für die Verwaltung Ihrer LinkedIn-Kontakte. Sie können detaillierte Informationen zu Leads anzeigen und potenzielle Kunden nach Kriterien wie Titel, Unternehmen, Branche und Engagement-Signalen filtern.

Expandi umfasst auch einen intelligenten Posteingang, um Nachrichten zu konsolidieren und die Nachverfolgung von Unterhaltungen zu vereinfachen. Zur Bewertung der Kampagnenleistung stehen Ihnen erweiterte Analyse- und Funktionen für die Berichterstellung zur Verfügung. Es lässt sich mit anderen tools verbinden, um LinkedIn-Lead-Erkenntnisse in umfassendere Workflows zu integrieren.

Erweitern Sie wichtige Features

Cloud-basierte Automatisierung : Führt Kampagnen über dedizierte IP-Adressen statt über Ihren lokalen Browser aus, um das Risiko einer Erkennung zu minimieren.

Intelligente Sequenzen mit bedingter Logik : Ist eine Bedingung erfüllt, werden verschiedene Follow-up-Pfade ausgelöst.

Multichannel-Kampagnen : Kombiniert LinkedIn InMails, Kontaktanfragen und E-Mail-Kontaktaufnahmen in einem Workflow.

A/B-Tests für Nachrichten : Testet mehrere Nachrichtenvarianten gleichzeitig, um herauszufinden, welcher Text höhere Antwortraten erzielt.

Automatisches Löschen ausstehender Anfragen: Entfernt unbeantwortete Anfragen zur Verbindung nach Ablauf einer von Ihnen festgelegten Zeitspanne, um Ihr Profil übersichtlich zu halten.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Höhere Preise im Vergleich zu anderen LinkedIn-Automatisierungstools, insbesondere für Einzelbenutzer

Risiko einer Sperrung des Kontos, wenn Benutzer übermäßig aggressive Kampagnen durchführen

Expandi-Preise

Geschäft: 99 $/Monat

Agentur: Benutzerdefiniert

Was sagen echte Benutzer über Expandi?

Hören Sie es von einem G2-Rezensenten:

Sie sind schon fast am Ziel. Ich war jedes Mal, wenn wir miteinander zu tun hatten, von ihrem Kundenservice beeindruckt. Das zeichnet sie besonders aus. Sie nehmen das Feedback ihrer Kunden offensichtlich ernst und arbeiten daran, die Integrationen zu optimieren. Als wir Probleme mit der Integration oder der Abrechnung hatten, hat sich ihr Team sofort darum gekümmert. Gute Arbeit. Das war selten und beeindruckend.

Sie sind schon fast am Ziel. Ich war jedes Mal, wenn wir miteinander zu tun hatten, von ihrem Kundenservice beeindruckt. Das zeichnet sie besonders aus. Sie nehmen das Feedback ihrer Kunden offensichtlich ernst und arbeiten daran, die Integrationen zu optimieren. Als wir Probleme mit der Integration oder der Abrechnung hatten, hat sich ihr Team sofort darum gekümmert. Gute Arbeit. Das war selten und beeindruckend.

3. Dux Soup (am besten geeignet für die browserbasierte LinkedIn-Kundenakquise mit leichter Automatisierung)

via Dux Soup

Dux-Soup automatisiert die Suche nach potenziellen Kunden auf LinkedIn mithilfe einer Chrome-Erweiterung, die direkt im Browser ausgeführt wird.

Vertriebsprofis nutzen es, um Profile zu besuchen, Verbindungen anzufordern und Leads in großem Umfang zu pflegen, während sie menschliches Verhalten imitieren, um nicht entdeckt zu werden. Das tool lässt sich in CRMs integrieren und unterstützt personalisierte Nachrichtensequenzen für effiziente Outreach-Kampagnen.

Die wichtigsten Features von Dux Soup

Planung von Drip-Kampagnen : Verteilt Anfragen für Verbindungen und Nachrichten über den Tag verteilt, um organische Aktivitätsmuster zu simulieren.

Profil-Tagging und Notizen : Versieht potenzielle Kunden mit benutzerdefinierten Beschreibungen und fügt private Notizen hinzu, die nur für Sie sichtbar sind, um Leads besser zu organisieren.

Skill-Empfehlungen in großem Umfang : Empfiehlt automatisch Skills in Einzelzielen, um die Sichtbarkeit und Interaktion zu erhöhen, bevor Anfragen gesendet werden.

CSV-Export für CRM-Synchronisierung: Lädt potenzielle Kundendaten in Tabellen herunter, die manuell in HubSpot, Salesforce oder andere Systeme importiert werden können.

Limit von Dux Soup

Keine nativen CRM-Integrationen – manuelle CSV-Exporte und -Importe für die Synchronisierung von Lead-Daten erforderlich

Einfache Analysen im Vergleich zu Cloud-Plattformen, wodurch die Nachverfolgung der Kampagnenleistung über mehrere Sequenzen schwieriger ist.

Preise für Dux Soup

Pro Dux Individual : 14,99 $/Monat

Turbo Team : 55 $/Monat

Cloud-Agentur: 99 $/Monat

Was sagen echte Benutzer über Dux Soup?

Ein G2-Rezensent sagt:

Dux-soup ist immer auf der Suche nach talentierten Marketingfachleuten, die uns dabei helfen, optimal mit unserem Markt zu kommunizieren. Ich nutze Dux-soup seit über einem Jahr. Es ist das beste Tool für die Automatisierung auf LinkedIn und bietet Verbindungen zu vielen CRM-Produkten.

Dux-soup ist immer auf der Suche nach talentierten Marketingfachleuten, die uns dabei helfen, optimal mit unserem Markt zu kommunizieren. Ich nutze Dux-soup seit über einem Jahr. Es ist das beste Tool für die Automatisierung auf LinkedIn und bietet Verbindungen zu vielen CRM-Produkten.

4. Dripify (Am besten geeignet für die teamorientierte Kundenakquise und Nachverfolgung der Leistung auf LinkedIn)

via Dripify

Dripify bietet eine Reihe von Features, die sich auf die Erstellung und Durchführung mehrstufiger LinkedIn-Engagement-Sequenzen, die Nachverfolgung von Metriken und die Verwaltung von Teamaktivitäten über ein zentrales Dashboard konzentrieren.

Benutzer können strukturierte Lead-Daten abrufen, potenzielle Kunden anhand von Kriterien wie Titel oder Unternehmen filtern und diese für eine tiefergehende Analyse exportieren.

Über einen integrierten Posteingang können Sie Ihre LinkedIn-Unterhaltungen zentralisieren. Dripify bietet außerdem Vorlagen und Tools für die Berichterstellung, die Sie beim laufenden LinkedIn-Akquisenaufwand unterstützen.

Die wichtigsten Features von Dripify

Visueller Workflow-Builder : Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen mehrstufiger Kampagnen mit bedingten Bereichen basierend auf den Antworten potenzieller Kunden

Tools für die Zusammenarbeit im Team : Freigeben von Kampagnenvorlagen, Zuweisung von Leads an Teammitglieder und Überwachung der kollektiven Outreach-Performance über ein einziges Dashboard.

Integrierte Sicherheitslimits : Begrenzt automatisch die täglichen Aktionen, um die von LinkedIn empfohlenen Limite einzuhalten und das Risiko einer Sperrung zu verringern.

Lead-Bewertung und -Filterung : Bewertet potenzielle Kunden anhand ihres Engagements und filtert vielversprechende Leads mit Priorität für eine vorrangige Nachverfolgung.

Native CRM-Integrationen: Durchführt die Synchronisierung von Lead-Daten direkt mit Pipedrive, HubSpot und Salesforce, ohne dass manuelle Exporte erforderlich sind.

Limitierungen von Dripify

Gelegentliche Verzögerungen bei der Webhook-Synchronisierung mit einigen CRM-Plattformen bei Datenübertragungen mit hohem Volumen

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Benutzer, die eine detaillierte Kontrolle über den Zeitpunkt von Aktionen über die voreingestellten Sicherheitsfenster hinaus wünschen.

Preise für Dripify

Basic : 59 $ pro Benutzer und Monat

Pro : 79 $/Benutzer/Monat

Erweitert : 99 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Anpassbar

Was sagen echte Benutzer über Dripify?

Laut einem G2-Rezensenten:

Ich nutze Dripify, um potenzielle Kunden aus LinkedIn hinzuzufügen, und schätze es sehr, dass ich damit automatisch Verbindungen herstellen und Nachrichten versenden kann, um automatisch eine Beziehung aufzubauen. Mir gefällt, dass ich eine Suche eingeben kann und das Programm dann automatisch Verbindungen zu den Personen aus meiner Suche herstellt und ihnen Nachrichten sendet. Das Setup ist super einfach und die Automatisierung ist besser, schneller und effizienter, was mein Team dazu veranlasst hat, von Octopus zu Dripify zu wechseln.

Ich nutze Dripify, um potenzielle Kunden aus LinkedIn hinzuzufügen, und schätze es sehr, dass ich damit automatisch Verbindungen herstellen und Nachrichten versenden kann, um automatisch eine Beziehung aufzubauen. Mir gefällt, dass ich eine Suche eingeben kann und das Programm dann automatisch Verbindungen zu den Personen aus meiner Suche herstellt und ihnen Nachrichten sendet. Das Setup ist super einfach und die Automatisierung ist besser, schneller und effizienter, was mein Team dazu veranlasst hat, von Octopus zu Dripify zu wechseln.

Lohnt sich LinkedIn Premium also?

LinkedIn Premium kann wirklich nützlich sein, wenn Sie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, sei es der Einstieg in eine neue Rolle, die Beschleunigung des Einstellungsprozesses oder die Eröffnung von Möglichkeiten für Unterhaltungen mit Verkaufszwecken. Bei gelegentlicher Nutzung wirkt es oft wenig überzeugend. Bei gezielter Nutzung kann es Zeitleisten verkürzen und Chancen aufzeigen, die Sie sonst nicht erreichen würden.

Genauso wichtig wie das Abonnement selbst ist es, wie Sie die damit verbundenen Aufgaben organisieren. Networking, Nachfassaktionen, Ideen für Inhalte, Unterhaltungen und Leads verlieren an Wert, wenn sie in verstreuten Notizen und halb vergessenen Erinnerungen vor sich hin schlummern. Durch die Verknüpfung Ihrer LinkedIn-Aktivitäten mit einem zentralisierten System wie ClickUp werden Ihre Verbindungen zu konsistenten Fortschritten und nicht nur zu weiteren Benachrichtigungen.

Von Tools zur Verwaltung von Kontakten über die Erstellung von Inhalten bis hin zur Verwaltung von Aufgaben und der Einrichtung von Automatisierungen – ClickUp optimiert Ihren Networking-Aufwand. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und nutzen Sie ClickUp für Ihr Wachstum auf LinkedIn.

Häufig gestellte Fragen

Nein. Sie benötigen kein Premium-Konto, um Angebote auf LinkedIn zu erhalten. Sie können sich über LinkedIn Apply auf Stellen bewerben, auch mit einem kostenlosen Free-Plan. Wichtiger als Premium-Features ist eine solide Strategie für die Stellensuche – die richtigen Rollen ins Visier nehmen, benutzerdefinierte Bewerbungen erstellen und strategisch nachfassen. Allerdings erhöhen sich Ihre Chancen auf eine Anstellung durch Premium-Features wie InMail und Bewerber-Insights um das 2,6-Fache.

Nein. Mit Premium Career erhalten Sie nur 5 InMail-Guthaben pro Monat und mit Premium Business 15. Sales Navigator bietet 50 Guthaben pro Monat. Ungenutzte Guthaben werden drei Monate lang übertragen, sind jedoch niemals unbegrenzt verfügbar.

Premium Career kostet 29,99 $ pro Monat, bei jährlicher Abrechnung jedoch nur 19,99 $ pro Monat. Die Preise für andere Pläne reichen bis zu 170 $ pro Monat.

Mit LinkedIn Premium erhalten Sie Zugang zu über 20.000 Kursen. Die Qualität dieser Kurse und ihr Wert variieren je nach Ihrem Kenntnisstand.

Kleine Unternehmen erhalten mit LinkedIn Premium Business ein Gold-Abzeichen und KI-gestützte Features. Sie können Profile von Personen anzeigen, die ihr Profil in den letzten 365 Tagen angesehen haben, und monatlich 15 InMail-Guthaben versenden. Es lohnt sich, wenn Unternehmen hochwertige Geschäfte abschließen können und damit den ROI der monatlichen Investition von 59,99 $ rechtfertigen.