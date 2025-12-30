Die besten Miro-Vorlagen zur Prozessabbildung zur Visualisierung von Workflows

Haben Sie schon einmal versucht, einen Prozess zu erklären, und alle haben mit dem Kopf genickt ... aber waren trotzdem verwirrt?

Das passiert, wenn Workflows nur in den Köpfen der Menschen existieren.

Prozessabbildung behebt dieses Problem. Mit den richtigen Vorlagen können Sie unübersichtliche Workflows in klare Darstellungen umwandeln, die jeder leicht verstehen kann. Und mit Miro müssen Sie nicht bei einer leeren Tafel beginnen. Die vorgefertigten Vorlagen für die Prozessabbildung helfen Teams, effizienter zu arbeiten und ihre Prozesse zu verbessern.

In diesem Artikel sehen wir uns die besten Miro-Vorlagen für die Prozessabbildung an, mit denen Sie Ihre Prozess-Workflows visualisieren und verbessern können, ohne sich den Kopf zu zerbrechen. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ClickUp-Vorlagen für die Prozessabbildung nutzen können, um diese Visualisierungen in umsetzbare Workflows zu verwandeln, die Sie tatsächlich ausführen und verfolgen können.

🎥 Ansehen: Sind Sie neu im Bereich Prozessabbildung? Dieses kurze Video erklärt die Grundlagen und führt Sie anhand von Beispielen aus der Praxis ein, damit Sie sicher loslegen können.

Kostenlose Vorlagen für die Prozessabbildung auf einen Blick

Was sind Miro-Prozessabbildungsvorlagen?

Miro-Prozessabbildungsvorlagen sind vorgefertigte visuelle Layouts, mit denen Teams visualisieren können, wie die Arbeit tatsächlich abläuft. Anstatt Formen von Grund auf neu zu zeichnen, beginnen Sie mit einer strukturierten Vorlage und fügen einfach Ihre Schritte, Entscheidungen und Rollen ein.

Diese Vorlagen wurden in Miro im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Remote-Zusammenarbeit erstellt. Durch die Verwendung von Flussdiagrammelementen wie Aktionen, Entscheidungspunkten und Übergaben können alle Beteiligten den Prozess auf einen Blick verstehen.

🎉 Wissenswertes: Prozessdiagramme waren ursprünglich keine „nette Zugabe”, sondern ein Mittel zur Effizienzsteigerung. Als Frank und Lillian Gilbreth 1921 Prozessdiagramme einführten, war das Ziel einfach: Die Arbeit sollte sichtbar gemacht werden, damit Verschwendung nicht mehr verborgen bleiben konnte.

Was macht eine gute Miro-Vorlage für die Prozessabbildung aus?

Eine gut gestaltete Miro-Vorlage für die Prozessabbildung macht einen Prozess selbst für jemanden, der ihn zum ersten Mal sieht, klar verständlich. Hier erfahren Sie, was eine großartige Vorlage von einer durchschnittlichen Vorlage unterscheidet 👇

Start- und Endpunkte: Zeigt klar, wo der Prozess beginnt und wo er endet, ohne nach dem Kontext zu fragen.

Einfach zu erkennende Entscheidungspunkte: Hebt hervor, wo Entscheidungen getroffen werden, sodass deutlich wird, wie sich verschiedene Wege auf das Ergebnis auswirken. Wenn genehmigt → dies zu erledigen. Wenn abgelehnt → das zu erledigen.

Definierte Rollen und Beziehungen: Legt klar fest, wer für was verantwortlich ist. Dies reduziert Verwirrung und verhindert Probleme bei der Übergabe.

Für die Zusammenarbeit entwickelt: Mit Platz für Notizen, Kommentare, Feedback und Iterationen, damit das Team in Echtzeit zusammenarbeiten und eine gemeinsame Version der Wahrheit erstellen kann.

Flexibel, nicht starr: Sie sind nicht an eine bestimmte Arbeitsweise gebunden und können die Vorlage für Ihren Anwendungsfall erweitern, kürzen oder anpassen.

Konzentrieren Sie sich auf Klarheit: Sorgen Sie für übersichtliche und gut lesbare Darstellungen mit einheitlichen Formen, minimaler Unübersichtlichkeit und einfachen Beschreibungen, damit der Prozess leicht zu verfolgen und zu verbessern ist.

📌 Wussten Sie schon? Der weltweite Markt für Workflow-Management-Systeme hat ein Volumen von 10,1 Milliarden US-Dollar erreicht. Es wird erwartet, dass dieser Markt aufgrund der digitalen Transformation und der Anforderungen an hybride Arbeitsmodelle weiter wachsen wird. Dieses Wachstum wird von einem zentralen Bedürfnis angetrieben. Unternehmen zahlen nicht für mehr Tools, sondern für Klarheit. Und Prozessabbildungsvorlagen spiegeln diesen Wandel wider. Sie machen Start- und Endpunkte deutlich, heben Entscheidungspfade hervor, zeigen klar die Zuständigkeiten auf und bleiben flexibel, wenn sich die Arbeit weiterentwickelt.

Kostenlose Miro-Vorlagen für die Prozessabbildung

Miro bietet einen Bereich kostenloser Vorlagen für die Prozessabbildung, mit denen Teams innerhalb weniger Minuten von der Diskussion zur Klarheit gelangen.

Hier sind einige der besten Vorlagen.

1. Miro-Prozessabbildungsvorlage

über Miro.

Mit der Miro-Prozessablauf-Vorlage können Sie jeden Workflow in einzelne Schritte von Anfang bis Ende unterteilen. So werden alle Übergaben, Entscheidungen, Verzögerungen und Nachbearbeitungszyklen sichtbar, sodass nichts im Verborgenen bleibt.

Während Sie jeden Schritt abbilden, fördert die Vorlage ganz natürlich das Lean-Denken, d. h. sie regt Sie dazu an, zu hinterfragen, ob eine Maßnahme wirklich einen Wert für den Kunden darstellt, für die Einhaltung von Vorschriften erforderlich ist oder einfach nur existiert, weil „es schon immer so gemacht wurde“.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Heben Sie Entscheidungspunkte hervor, damit Sie leicht erkennen können, wo sich der Prozess in Bereiche aufteilt, zurückführt oder verlangsamt.

Legen Sie im Voraus Eigentümerschaft und Umfang fest, damit alle Beteiligten eine einheitliche und zuverlässige Ansicht des aktuellen Prozesses haben.

Schaffen Sie eine solide Grundlage, die Prozessverbesserungen, Automatisierung oder Neugestaltung wesentlich effektiver macht.

✅ Ideal für: Business-Analysten und Betriebsteams, die aktuelle Workflows abbilden, um Engpässe und Verbesserungsmöglichkeiten in Miro aufzudecken.

📊 Statistik-Alarm: Laut einer Umfrage von Camunda sind 50 % der Unternehmensprozesse bereits teilweise oder vollständig automatisiert, und 90 % der IT-Entscheidungsträger planen, ihre Investitionen in Automatisierung in den nächsten 24 Monaten zu erhöhen.

2. Miro-Vorlage für die Organisations- und Prozessabbildung

über Miro.

Die meisten Teams haben Organigramme, Prozessdokumente und Verantwortlichkeiten, die auf verschiedene Orte verteilt sind. Die Miro-Vorlage für Organisations- und Prozessabbildungen fasst all dies zusammen.

So können Sie besser nachvollziehen, wer welche Aufgaben übernimmt und wie die Arbeitsabläufe zwischen den Mitarbeitern aussehen. Die hochrangigen Prozesskarten zeigen, wie das Unternehmen im Alltag funktioniert, und unterteilen die Arbeit in Kernfunktionen wie Vertrieb, Marketing, Betrieb, Finanzen oder Support mit den wichtigsten Prozessen, die in jedem Bereich ablaufen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Standardisieren Sie die Visualisierung von Prozessen, indem Sie eine gemeinsame Schablone und Legende verwenden, die jede Aufgabe und Entscheidung leicht verständlich macht.

Halten Sie Ihre Dokumentation genau und aktuell, indem Sie Änderungen nachverfolgen und einen klaren Rhythmus für Aktualisierungen festlegen.

Richten Sie Meetings an der tatsächlichen Arbeit aus, indem Sie dokumentieren, wer sich wie oft und warum trifft, damit Unterhaltungen die Umsetzung unterstützen, anstatt davon abzulenken.

✅ Ideal für: Gründer und wachsende Teams, die eine einzige Informationsquelle benötigen, um die Organisationsstruktur abzubilden und End-to-End-Prozesse zu dokumentieren.

📚 Weiterlesen: Entdecken Sie Beispiele für Workflow-Diagramme, um zu verstehen, wie Sie jeden Schritt einem realen Eigentümer, Input und Ergebnis in Ihren Prozessen zuordnen können.

3. Miro-Vorlage für grundlegende Prozesskarten

über Miro.

Die Miro-Vorlage für grundlegende Prozessabläufe verwendet Swimlanes, um selbst komplexe Workflows von Anfang bis Ende leicht verständlich zu machen. Die Arbeit verläuft in praktischen Schritten von links nach rechts, sodass selbst jemand, der den Prozess zum ersten Mal sieht, schnell verstehen kann, was vor sich geht.

Jede Spur zeigt, wer in jeder Phase verantwortlich ist, macht Übergaben sichtbar und hilft dabei, Stellen zu erkennen, an denen es häufig zu Verzögerungen kommt. Genehmigungen, Ablehnungen und Ausnahmen werden ebenso klar dargestellt, sodass Sonderfälle jedes Mal auf die gleiche Weise behandelt werden und der Prozess sowohl für Teams als auch für Kunden vorhersehbar bleibt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Trennen Sie alltägliche Workflows von Ausnahmefällen, indem Sie aufzeigen, wo der Prozess einfach bleibt und wo zusätzliche Kontrollen den Ablauf verlangsamen.

Zeigen Sie Nacharbeiten und Feedbackschleifen auf, damit Teams sehen können, wo Arbeit zurückgeht, und entscheiden können, ob diese Schritte wirklich notwendig sind.

Gestalten Sie den Prozess übersichtlich, indem Sie für jeden Schritt, jede Entscheidung, jeden Start und jedes Ende visuelle Darstellungen verwenden, damit Teams ihn ohne Chaos verfolgen und wiederverwenden können.

✅ Ideal für: Prozessteams und Organisationen, die verstehen möchten, wie die Arbeit tatsächlich über mehrere Rollen und Abteilungen hinweg fließt.

4. Miro-Vorlage für die Prozessabbildung der Kundenerfahrung

über Miro.

Die Miro-Vorlage für die Kundenerfahrungsprozesskarte ist eine umfassende, durchgängige Karte, die zeigt, wie ein Client Ihr Geschäft navigiert. Sie beginnt mit der Nurture Zone, in der Leads erstmals eingehen und frühes Vertrauen aufgebaut wird. Hier entdecken Menschen Sie durch Empfehlungen, Inhalte, Kontaktaufnahmen oder Unterhaltungen. Der Prozess geht dann in den Vertrieb über, wo Diskussionen zu Angeboten, Nachfassaktionen, Genehmigungen oder Ablehnungen führen.

Sobald ein Geschäft geschlossen ist, wechselt die Karte zum Onboarding und fließt dann in das Kundenmanagement ein. Lieferungen, Check-ins, Feedback und laufende Kommunikation werden Schritt für Schritt angezeigt. Schließlich endet der Prozess mit dem Offboarding, das als geplanter Teil der Erfahrung behandelt wird. Abschließende Übergaben, Feedback und Empfehlungen sind enthalten, damit Kunden mit Klarheit und einem positiven letzten Eindruck gehen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verdeutlichen Sie die Qualität der Leads, indem Sie zeigen, wer weiterkommt, wer pausiert und wer aussteigt, bevor wertvolle Verkaufszeit verschwendet wird.

Behandeln Sie jedes Verkaufsergebnis, indem Sie Ablehnungen und Änderungen abbilden, anstatt von einem geradlinigen Verlauf auszugehen.

Erkennen Sie Ineffizienzen schnell, indem Sie Automatisierung von manueller Arbeit trennen und Schleifen und Verzögerungen aufdecken.

✅ Ideal für: Teams, die eine klare Ansicht über die Customer Journey haben möchten, um vom ersten Kontakt bis zum Offboarding ein einheitliches Kundenerlebnis zu bieten.

💡 Profi-Tipp: Kundenreisen finden selten über einen einzigen Kanal statt. Eine viel zitierte Omnichannel-Studie ergab, dass 73 % der Käufer während ihrer Reise mehrere Kanäle nutzten. Genau aus diesem Grund sollten Prozesskarten digitale Berührungspunkte, Übergaben zwischen Teams und Stellen zeigen, an denen inkonsistente Kommunikation das Erlebnis beeinträchtigt.

5. Miro-BPMN-Flow-Vorlage

über Miro.

Die BPMN-Standards sind eine weit verbreitete Methode zur Dokumentation von Prozessen, sodass Business-, Betriebs- und Technikteams alle dasselbe Diagramm ohne Fehlinterpretationen verstehen können.

In der Miro BPMN-Prozessablaufvorlage beginnt jeder Prozess mit einem Auslöser, der eine Kundenanfrage, eine interne Entscheidung, ein Systemereignis oder eine geplante Aktion sein kann. Der Kern des Prozesses besteht aus Aufgabenblöcken. Jede Aufgabe steht für eine bestimmte Aktion, die von einer Person oder einem System ausgeführt wird, und wird in einer Swimlane platziert, um die Eigentümerschaft und Verantwortung klar darzustellen.

Der Flow bewegt sich dann in Richtung definierter Endpunkte und zeigt an, ob eine Anfrage fertiggestellt, abgelehnt, angehalten oder aufgrund einer Ausnahme geschlossen wurde.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zeigen Sie, wo Entscheidungen getroffen werden, indem Sie Genehmigungen, Ablehnungen, Pausen und Schleifen abbilden, damit Teams wissen, wo sich die Arbeit ändern, verlangsamen oder stoppen kann.

Zeigen Sie Aufgaben an, die gleichzeitig ausgeführt werden können, damit Teams nicht unnötigerweise Schritt für Schritt arbeiten müssen.

Verbessern Sie den Prozess gemeinsam, indem Sie Teams Kommentare hinzufügen und den Flow im Laufe der Zeit aktualisieren lassen.

✅ Ideal für: Teams, die reale Workflows abbilden und mehrere Stakeholder aufeinander abstimmen möchten, ohne sich auf lange, veraltete Dokumentationen zu verlassen.

🎯 Vorteil von ClickUp: ClickUp-Mindmaps konzentrieren sich auf Struktur und Logik. Sie helfen Ihnen dabei, einen Prozess in kleinere Schritte zu unterteilen, Abhängigkeiten zu organisieren und zu sehen, wie Alles miteinander verbunden ist. Mindmaps sind besonders nützlich, wenn Sie einen Prozess entwerfen oder verfeinern, bevor Sie ihn in einen endgültigen Workflow festlegen. Organisieren Sie Projekte, Ideen und Aufgaben in ClickUp Mindmaps mithilfe einer flexiblen visuellen Gliederung.

6. Miro Agentic Dokument-To-Flowchart-Vorlage

über Miro.

Die Miro-Vorlage „Agentic Doc-to-Flowchart Process“ zeigt, wie rohe, unstrukturierte Ideen mithilfe von agentenbasierten Workflows in ein strukturiertes visuelles System umgewandelt werden können. Sie benötigen keine perfekten Eingaben: Lose Gedanken, Haftnotizen, kurze Texte, Bilder oder Skizzen reichen aus. Die Idee ist einfach: Fügen Sie alle Ihre Inspirationen hinzu und lassen Sie das System einen Sinn daraus machen.

Der Agent übernimmt diese Eingaben und wandelt sie in vordefinierte Ausgaben um, wie Tabellen, Eingabeaufforderungen, logische Erweiterungen und Ideenaufschlüsselungen. Von dort aus werden Sie zum Experimentieren angeregt, z. B. neue Ideen hinzuzufügen, die Richtung zu ändern, Zeichen zu erweitern oder den Flow zu unterbrechen. Die Vorlage bleibt flexibel, genau wie echte kreative Arbeit, die selten geradlinig verläuft.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie parallel mehrere strukturierte Ergebnisse, von Moodboards zur Weltgestaltung bis hin zum Design für Zeichen und Umgebungen, wobei Sie dieselbe zentrale Inspiration nutzen, ohne doppelten Aufwand zu leisten.

Verfolgen Sie jede Idee anhand visueller Verknüpfungen bis zu ihrer Quelle zurück und machen Sie so die Zusammenarbeit einfach und transparent.

Visualisieren Sie den gesamten kreativen Prozess, während er sich entfaltet, indem Sie Dokumente und Bilder nebeneinander platzieren, sodass jeder verfolgen kann, wie aus rohen Ideen ausgefeilte Konzepte entstanden sind.

✅ Ideal für: Teams, die an Spielen, Filmen, Animationen, Storytelling, Branding oder Weltentwürfen arbeiten, wo Ideen sich schnell weiterentwickeln und aufeinander abgestimmt bleiben müssen

📌 Wussten Sie schon? Laut einer globalen Umfrage von McKinsey haben 23 % der Unternehmen agentenbasierte KI-Systeme in mindestens einer Funktion des Geschäfts eingeführt, während 39 % bereits damit begonnen haben, KI-Agenten in ihren Workflows zu testen. Dieser Wandel zeigt, dass Teams über Pilotprojekte hinausgehen und strukturierte Methoden benötigen, um unstrukturierte Ideen in nutzbare Systeme umzusetzen.

7. Miro-Vorlage für Prozessablaufdiagramme

über Miro.

Die Miro-Vorlage für den Design-Prozessablauf ist ein visuelles Entscheidungssystem, mit dem Teams die Entstehung, Erprobung und Verbesserung von Designideen abbilden können. Nach der Festlegung eines Ausgangspunkts durchläuft der Flow die Definition des Ziels, die Erforschung von Ideen, die Erstellung von Prototypen und die Erprobung von Lösungen.

Checkpoints helfen Teams dabei, inne zu halten, zu überprüfen, was funktioniert, und zu entscheiden, ob eine Idee verbessert oder weiterverfolgt werden soll. Wenn etwas nicht funktioniert, kehrt der Flow ganz natürlich zum Ausgangspunkt zurück, anstatt Teams sinnlos voranzutreiben.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Bewerten Sie Ideen anhand praktischer Kriterien wie Machbarkeit, Zeit, Budget, Benutzeranforderungen, Markenrichtlinien und technische Limite.

Verfeinern Sie das endgültige Design, indem Sie Details wie Layout, Abstände, Konsistenz, Barrierefreiheit und visuelle Gestaltung verbessern, damit es für die Veröffentlichung bereit ist.

Speichern Sie wichtige Kontextinformationen im Begleitdokument, indem Sie Zusammenfassungen, Anforderungen, Recherchen und Notizen hinzufügen, damit jeder, der später hinzukommt, sowohl die Entscheidungen als auch die Gründe dafür versteht.

✅ Ideal für: Design-Teams, Produkt-Teams, Agenturen und Nicht-Designer, die den Design-Prozess verstehen und verbessern möchten, ohne sich auf lange Dokumente oder unklare Übergaben verlassen zu müssen.

⚡ ClickUp Super Agents für die Prozessausführung Selbst der beste Workflow bricht zusammen, wenn niemand ihn pflegt. Super Agents helfen dabei. Sie können Ihre Workflows überwachen, Teams bei überfälligen Schritten mit einer Erinnerung kontaktieren, fehlende Genehmigungen kennzeichnen und dafür sorgen, dass Ihre abgebildeten Prozesse jedes Mal auf die gleiche Weise ablaufen. Stellen Sie sich sie als kleine Prozess-Teamkollegen vor, die niemals einen Schritt vergessen.

8. Miro-Vorlage für Swimlane-Flussdiagramme

über Miro.

Im Gegensatz zu einem normalen Flussdiagramm, das nur eine Abfolge von Schritten zeigt, unterteilt die Miro-Flussdiagrammvorlage mit Swimlanes den Prozess in horizontale Bahnen. Jede Bahn steht für einen bestimmten Akteur, z. B. ein Team, eine Rolle, einen Kunden oder ein System. Jede Aufgabe wird in der Bahn der dafür verantwortlichen Person oder des dafür verantwortlichen Systems platziert, sodass die Eigentümerschaft immer sichtbar ist. Wenn die Arbeit von einer Bahn in eine andere wechselt, ist die Übergabe ebenfalls leicht zu erkennen.

Das Flussdiagramm konzentriert sich auf reale Aufgaben wie das Überprüfen von Informationen, das Bearbeiten von Anfragen oder das Liefern von Ergebnissen und enthält auch Pfade für Ausnahmen. Wenn etwas schief geht, sind die nächsten Schritte bereits zugeordnet. Dadurch eignet sich die Vorlage besonders gut für die Einarbeitung neuer Teammitglieder, da diese schnell erkennen können, wie die Arbeitsabläufe funktionieren, wo sie hingehören und mit wem sie zusammenarbeiten müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zeigen Sie Übergaben auf, indem Sie hervorheben, wo Arbeit zwischen Teams oder Systemen wechselt, und so Verzögerungen und Verantwortungslücken sichtbar machen.

Schaffen Sie ein gemeinsames Verständnis mit klar definierten Spaltennamen und Beschreibungen der Entscheidungen, damit alle den Prozess auf die gleiche Weise lesen.

Fügen Sie den einzelnen Schritten hilfreiche Details wie Notizen, Zeitschätzungen oder Tools hinzu, damit Teams schnell Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen können.

✅ Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, die komplexe Workflows, an denen mehrere Personen oder Systeme beteiligt sind, strukturieren möchten.

9. Miro-Vorlage für die Ergebnisdarstellung

über Miro.

Die Miro-Vorlage für die Ergebnisdarstellung hilft Ihnen dabei, jedes Projekt mit den gewünschten Ergebnissen zu beginnen und dann Schritt für Schritt auf das hinzuarbeiten, was aufgebaut werden muss.

Damit können Sie ein gemeinsames Ziel definieren, wichtige beteiligte Personen abbilden und sich auf die gewünschten Ergebnisse statt auf Features konzentrieren. Die Vorlage verbindet diese Ergebnisse dann mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen und übersetzt sie in umsetzbare Backlog-Elemente.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fördern Sie eine praxisorientierte Planung, indem Sie Teams dabei unterstützen, in kombinierten Maßnahmen zu denken, die echte Veränderungen bewirken.

Reduzieren Sie Nacharbeiten, indem Sie die Logik hinter Entscheidungen für Designer, Ingenieure, Marketingfachleute und Teams sichtbar machen.

Passen Sie sich selbstbewusst an Veränderungen an, indem Sie Teams ermöglichen, Taktiken zu ändern oder neue Experimente durchzuführen, ohne dabei das gewünschte Ergebnis aus den Augen zu verlieren.

✅ Ideal für: Produktmanager und Strategieteams, die Ziele, Ergebnisse der Benutzer und Prioritäten des Backlogs aufeinander abstimmen und gleichzeitig flexibel bleiben möchten, während sich Pläne weiterentwickeln

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie von der Ergebnisplanung zur Umsetzung übergehen, bietet Miro auch einen großen Bereich an Miro-Projektmanagement-Vorlagen, mit denen Sie Ziele in Zeitleisten, Aufgaben und Lieferpläne umsetzen können, ohne den von Ihnen erstellten strategischen Kontext aus den Augen zu verlieren.

10. Miro-Vorlage für Karten zu Kundenkontaktpunkten

über Miro.

Mit der Miro-Vorlage für Kundenkontaktpunkte können Sie die gesamte Erfahrung Ihrer Kunden mit Ihrer Marke auf einer einzigen Zeitleiste darstellen. Die Vorlage unterteilt die Customer Journey in Phasen wie Bekanntheit, Kauf, Onboarding, Nutzung, Support und Verlängerung, sodass Sie verstehen, was Kunden in jeder Phase benötigen.

Jeder Punkt auf der Zeitleiste steht für einen wichtigen Moment, in dem der Kunde mit Ihrer Marke interagiert, z. B. beim Besuch der Website, im Gespräch mit dem Vertrieb, bei der Nutzung des Produkts oder bei der Kontaktaufnahme mit dem Support.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Bilden Sie mehrere reale Kundenpfade ab, damit Ihre Customer Journey widerspiegelt, wie Menschen Ihr Produkt tatsächlich entdecken, erkunden, verlassen und wieder zu ihm zurückkehren.

Erfassen Sie sowohl Schwachstellen als auch Vorteile an jedem Berührungspunkt, um zu verstehen, was Kunden frustriert und was Vertrauen schafft.

Stimmen Sie funktionsübergreifende Teams aufeinander ab, indem Sie Marketing, Produktentwicklung, Design, Vertrieb und Support eine gemeinsame Sicht auf das Kundenerlebnis bieten.

✅ Ideal für: Produkt-, UX- und Betriebsteams, die Kundeninteraktionen Schritt für Schritt abbilden und die Arbeitsabläufe zwischen den Teams an jedem Kundenkontaktpunkt verbessern möchten.

⚡ Vorlagenarchiv: Nachdem Sie die Customer Journey entschlüsselt haben, müssen Sie im nächsten Schritt entscheiden, was wann entwickelt werden soll. Hier helfen die Miro-Vorlagen für Produkt-Roadmaps Teams dabei, Kundenerkenntnisse in klare Prioritäten für Produkte umzusetzen. Sie sind besonders nützlich für: Verbindung von Kundenproblemen mit geplanten Features

Visualisierung von Zeitleisten über Releases oder Quartale hinweg

Produkt, Design und Technik an Prioritäten ausrichten

Einschränkungen bei der Verwendung von Miro für die Prozessabbildung

Miro eignet sich gut für die schnelle, kollaborative Abbildung, aber einige Benutzer berichten von einigen wiederkehrenden Problemen, sobald Ihre Workflow-Diagramme komplex werden oder eine langfristige Pflege erfordern. Hier sind die häufigsten Limite, die Kunden auf Bewertungsseiten und in Benutzerdiskussionen ansprechen:

Große Boards können verzögert reagieren oder sich träge anfühlen , insbesondere bei umfangreichen Inhalten oder vielen gleichzeitig arbeitenden Mitarbeitern.

Die Suchfunktion kann bei großen Boards eingeschränkt sein , was die Suche nach einem bestimmten Kommentar oder einer bestimmten Notiz in monatelangen Prozessdokumentationen mühsam macht.

Präzises Diagrammzeichnen kann frustrierend sein , da Miro eher ein Whiteboard für die Zusammenarbeit als ein detailliertes Prozessmodellierungstool ist, insbesondere bei komplexen Prozessnotationen.

Die Aktualisierung von Prozesskarten kann zu einer lästigen Pflicht werden , und einige Benutzer sagen, dass Boards schnell veralten, wenn sich Prozesse häufig ändern.

Das Setup kann sich manuell und zeitaufwändig anfühlen, insbesondere wenn Ihr Prozess nicht genau in eine Vorlage passt und Sie die Struktur letztendlich selbst erstellen müssen.

⚡ Vorlagenarchiv: Entdecken Sie weitere Miro-Vorlagen, um die richtige Balance zwischen visueller Klarheit und einfacher Umsetzung für Ihre Workflows zu finden.

Alternative Miro-Vorlagen für die Prozessabbildung

Miro eignet sich hervorragend zur Visualisierung von Ideen, aber viele Teams möchten letztendlich, dass diese Visualisierungen in echte, nachverfolgbare Arbeit umgesetzt werden. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es geht über Diagramme hinaus und unterstützt das Geschäftsprozessmanagement, indem es Prozessabbildung mit Ausführung, Verantwortlichkeiten und Nachverfolgung des Fortschritts an einem Ort verbindet.

1. ClickUp-Prozessabbildungs-Whiteboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie mehrstufige Workflows mit der ClickUp-Vorlage „Whiteboard für Prozessabbildung“.

Die ClickUp-Vorlage „Prozessabbildung“ ist ein Werkzeug für die Produktivität, das veranschaulicht, wie die Arbeit von einer Phase zur nächsten voranschreitet, und genau umreißt, was in jeder Phase geschehen muss. Das Beste daran ist, dass sie nicht nur wie ein normales Whiteboard zur Planung dient, sondern mit realen Aufgaben verbunden ist, sodass Ihre Prozessabbildung tatsächlich in erledigte Arbeit umgesetzt werden kann.

ClickUp Whiteboards eignen sich perfekt für visuelles Denken. Sie können Workflows skizzieren, Schritte abbilden, Entscheidungspunkte hinzufügen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Dies ähnelt sehr der Verwendung eines Whiteboards, hat jedoch einen großen Vorteil. Im Gegensatz zu Tools, die auf externe Whiteboard-Integrationen angewiesen sind, sind die Whiteboards von ClickUp direkt in die Plattform integriert.

Das bedeutet, dass Teams einen Prozess visuell abbilden und dann Schritte, Formen oder Abschnitte sofort in ausführbare Aufgaben umwandeln können. Das Ergebnis ist ein reibungsloserer Übergang vom Prozessdesign zur Ausführung, ohne dass dabei der Kontext oder die Klarheit verloren gehen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Setzen Sie Pläne in die Arbeit um, indem Sie Aktionspunkte in ClickUp-Aufgaben mit Mitarbeitern, Kategorien, Beschreibungen der Priorität, Fälligkeitsdaten usw. umwandeln.

Scannen Sie den Workflow schneller, indem Sie Farben für Kategorien verwenden, die Planung, Ausführung und Aufgaben auf einer Checkliste visuell voneinander trennen.

Verstehen Sie das Board sofort dank einer integrierten Legende, die jede Kategorie erklärt und neuen Teammitgliedern und Stakeholdern das Verständnis der Prozessabbildung erleichtert.

✅ Ideal für: Teams, die mehrstufige Prozesse visuell abbilden und Ziele, Aktivitäten und Aktionspunkte für jeden Schritt definieren möchten

💬 Schnelle Realitätsprüfung Viele Prozessprobleme sind gar keine Prozessprobleme. Es handelt sich vielmehr um Probleme der Arbeitsausbreitung. Wenn Schritte in einem Tool, Genehmigungen in einem anderen, Eigentümer in einem Dokument und Feedback in einem separaten Board gespeichert sind, verlieren Teams schnell den Überblick. Die Prozessabbildung hilft dabei, diese Fragmentierung aufzudecken, sodass Sie endlich sehen können, wo Informationen verstreut sind und was zusammengeführt werden muss.

2. ClickUp-Prozessablauf-Diagramm-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bilden Sie rollenbasierte Workflows mit der ClickUp-Prozessablauf-Diagramm-Vorlage ab, einschließlich Entscheidungen, Übergaben und Verantwortlichkeiten.

Die ClickUp-Prozessablaufdiagrammvorlage ist im Grunde ein fertiges Whiteboard-Flussdiagrammsystem.

Der Workflow wird in zwei Hauptteile unterteilt: Prozessakteure und Prozessaktivitäten.

Prozessakteure zeigen anhand vertikaler Spalten für jede Rolle, wer beteiligt ist, während Prozessaktivitäten zeigen, was jede Rolle tatsächlich tut. Sie platzieren die Workflow-Schritte in den Spalten der entsprechenden Rolle, wodurch die Verantwortlichkeiten klar werden und der gesamte Prozess realistisch wirkt und nicht nur theoretisch auf dem Papier steht.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Machen Sie Ergebnisse sofort klar, indem Sie Entscheidungspfade mit Ja/Nein mit einer Beschreibung kennzeichnen, sodass die Logik leicht nachvollziehbar ist.

Erweitern Sie den Prozess ganz einfach, indem Sie Schritte und Entscheidungsblöcke duplizieren, ohne das Layout neu erstellen zu müssen.

Freigeben und arbeiten Sie ganz einfach zusammen, indem Sie Teamkollegen einladen, um Input zu geben oder den Flow gemeinsam zu überprüfen.

✅ Ideal für: Teams, die Übergaben zwischen Abteilungen wie Vertrieb, Lieferung und Kundenerfolg verwalten.

📮 ClickUp Insight: Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer hat schon einmal über Automatisierung nachgedacht – aber nie etwas unternommen. Zeitmangel, eine Überflutung mit Tools und Unsicherheit stehen dem oft im Weg. ClickUp ändert das. Mit KI-Agenten können Sie in wenigen Minuten etwas aufbauen, und einfache Befehle in natürlicher Sprache machen die Automatisierung zugänglich. Mit Features wie der automatischen Zuweisung von Aufgaben und KI-gestützten Zusammenfassungen optimiert ClickUp die Arbeit, ohne eine steile Lernkurve zu erfordern. 💫Echte Ergebnisse: QubicaAMF reduzierte die Zeit für die Berichterstellung um 40 % mithilfe der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp – und verwandelte so den stundenlangen manuellen Aufwand in sofortige Erkenntnisse.

🎥 Bonus-Video: Um zu sehen, wie diese Flussdiagramme in echte Workflows umgesetzt werden, sehen Sie sich diese kurze Übersicht über Workflows in ClickUp an:

3. ClickUp-Vorlage für eine End-to-End-Prozessabbildung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verstehen Sie, wer was wann tut, mit der ClickUp-Vorlage für End-to-End-Prozesskarten.

Eine weitere großartige Alternative zu den Miro -Prozessabbildungsvorlagen ist die ClickUp-Prozessabbildungs-Whiteboard-Vorlage.

Die Vorlage basiert auf drei definierten Elementgruppen: Terminal-Aktivitäten markieren den Beginn und das Ende des Prozesses, Aktivitäts-Elemente stellen die tatsächliche Arbeit dar, die in jedem Schritt erledigt wird, und Entscheidungs-Elemente heben wichtige Kontrollpunkte hervor, an denen sich der Workflow je nach Ja- oder Nein-Ergebnis verzweigt, was reale Szenarien widerspiegelt, in denen Prozesse nicht immer geradlinig verlaufen.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, fügt ClickUp BrainGPT Ihren abgebildeten Prozessen eine intelligente Ebene hinzu. Sie können Fragen zu Ihren Workflows stellen, Zusammenfassungen erstellen, Dokumentationen entwerfen oder sogar Automatisierungen mit einfacher, natürlicher Sprache erstellen.

Bitten Sie ClickUp BrainGPT, die Arbeitsverteilung zu analysieren und die Workloads neu auszubalancieren, um die Effizienz zu verbessern.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Klären Sie sofort die Eigentümerschaft, indem Sie jede Aktion der richtigen Rolle oder Abteilung zuordnen und so für mehr Klarheit sorgen.

Sorgen Sie mit einem einheitlichen Legensystem dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, damit der Prozess auch dann klar bleibt, wenn mehrere Personen daran arbeiten.

Setzen Sie Ihre Prozessdarstellung in die Praxis um, indem Sie die einzelnen Schritte in ClickUp-Aufgaben mit Eigentümern, Fristen und Nachverfolgung umwandeln.

✅ Ideal für: Betriebsleiter und Prozessverantwortliche, die Workflows mehrerer Teams entwirren und in leicht verständliche Grafiken umwandeln müssen, die jeder tatsächlich umsetzen kann.

4. ClickUp PDCA-Prozessabbildungsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie iterative Prozessverbesserungen mit der ClickUp PDCA-Prozessabbildungsvorlage.

Die ClickUp PDCA-Prozessablaufvorlage setzt das Konzept „Planen, Ausführen, Überprüfen und Handeln“ in ein ausführbares System um. Die Idee dahinter ist einfach: Sie erfassen eine Verbesserungsmöglichkeit, planen sie sorgfältig, testen sie, überprüfen die Ergebnisse und legen dann fest, was funktioniert hat.

Visuell kombiniert die Vorlage ein kreisförmiges PDCA-Whiteboard für Brainstorming und Nachverfolgung des Flows mit einer Listenansicht, die jede Idee in eine echte ClickUp Aufgabe umwandelt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Führen Sie eine Synchronisierung von realen Aufgaben mit dem Whiteboard durch, damit Aktualisierungen, Eigentümer und Fälligkeitsdaten überall miteinander verbunden bleiben.

Organisieren Sie Ihre Arbeit nach PDCA-Phasen mithilfe des integrierten Plan/Do/Check/Act-Selektors, um Aufgaben filterbar zu halten.

Visualisieren Sie Verbesserungszyklen mit einem farbcodierten PDCA-Whiteboard, das anzeigt, was geplant, ausgeführt, überprüft oder standardisiert wird.

✅ Ideal für: Prozessteams und Manager, die kontinuierliche Verbesserungszyklen durchführen möchten, ohne dabei die Übersicht zu verlieren, indem sie ein einziges visuelles und aufgabenbasiertes System verwenden.

Hier ist, was ein echter Benutzer über die Verwendung von ClickUp zur Verwaltung und Ausführung seiner Workflows sagt:

ClickUp bietet mir ein echtes „Arbeitsbetriebssystem“. Ich finde es toll, dass ich nahtlos zwischen Whiteboards, Dokumenten, Aufgaben und Dashboards wechseln kann, ohne den Kontext zu verlieren. Es ist die einzige Plattform, auf der ich einen gesamten Service-Entwurf abbilden, die Knoten in Aufgaben umwandeln, Automatisierungen rund um den Workflow erstellen und dann die Ausführung an einem Ort verfolgen kann. So bleiben meine Kundenarbeit, Produkt-Sprints und internen Projekte an einem Ort vereint, anstatt über verschiedene Tools verstreut zu sein.

ClickUp bietet mir ein echtes „Arbeitsbetriebssystem“. Ich finde es toll, dass ich nahtlos zwischen Whiteboards, Dokumenten, Aufgaben und Dashboards wechseln kann, ohne den Kontext zu verlieren. Es ist die einzige Plattform, auf der ich einen gesamten Service-Entwurf abbilden, die Knoten in Aufgaben umwandeln, Automatisierungen rund um den Workflow erstellen und dann die Ausführung an einem Ort verfolgen kann. So bleiben meine Kundenarbeit, Produkt-Sprints und internen Projekte an einem Ort vereint, anstatt über verschiedene Tools verstreut zu sein.

5. ClickUp-Vorlage für Prozessabbildungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Prozessabbildungen wie ein Projekt mit der ClickUp-Vorlage für Prozessabbildungen.

Die ClickUp-Prozessabbildungsvorlage bietet Ihnen eine schrittweise Anleitung, um jeden Prozess zu dokumentieren, seine tatsächliche Funktionsweise zu visualisieren und ihn dann mit Hilfe einer Struktur zu verbessern. Sie können wählen, wie Sie den Prozess abbilden möchten, ob mit einem Flussdiagramm, einem Swimlane-Diagramm oder sogar einer Wertstromkarte. Es gibt auch eine integrierte Fortschrittsleiste, die automatisch anzeigt, wie viel der Prozessabbildungsarbeit bereits abgeschlossen ist, sodass Sie immer wissen, wo Sie stehen.

Sie erhalten 22 gut aufeinander abgestimmte Unteraufgaben, die Sie von Anfang bis Ende begleiten. Diese Aufgaben führen Sie durch jede Phase, einschließlich der Abstimmung mit den Beteiligten, der Erstellung der Dokumentation, des Verständnisses des aktuellen Prozesses, der Identifizierung von Problemen und Verschwendung, der Gestaltung des verbesserten zukünftigen Zustands und schließlich der Einführung und Standardisierung des neuen Prozesses.

Sobald Ihr Prozess klar abgebildet ist, sorgt ClickUp dafür, dass er reibungslos und ohne ständigen manuellen Aufwand abläuft. ClickUp Automatisierungen helfen Teams dabei, wiederholende Schritte zu vereinfachen und Übergaben zu reduzieren, sobald ein Prozess live geht. Sie können Regeln festlegen, die automatisch Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren, Stakeholder benachrichtigen oder Auslöser für Folgeaktionen auslösen, je nachdem, was in Ihrem Workflow gerade passiert.

Automatisieren Sie Übergaben, Genehmigungen und Aktualisierungen mit ClickUp Automatisierungen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, indem Sie eine Person benennen, die den gesamten Aufwand für die Prozessabbildung von Anfang bis zur Umsetzung leitet.

Teilen Sie die Arbeit mithilfe von Checklisten für Aufgaben in kleine Schritte auf, um sicherzustellen, dass bei der Abbildung oder Ausführung nichts übersehen wird.

Speichern Sie alle Kontextinformationen an einem Ort, indem Sie SOPs, Screenshots und Referenzdateien direkt an die Aufgaben anhängen.

✅ Ideal für: Betriebs- und Projektmanager, die funktionsübergreifende Prozesse verwalten und auf reibungslose Übergaben und zuverlässige Ausführung angewiesen sind

🎯 Bonus: ClickUp BrainGPT kann Ihre abgebildeten Prozesse analysieren, komplexe Flows zusammenfassen, Verbesserungen vorschlagen und sogar dabei helfen, SOPs oder Ideen für Automatisierungen direkt aus Ihren Workflows zu generieren. Darüber hinaus können Sie mit Talk-to-Text Ihre Prozessschritte, Entscheidungen oder Ausnahmen einfach aussprechen, und BrainGPT wandelt sie sofort in strukturierten Text um. Verwandeln Sie ungeordnete Gedanken in klare, umsetzbare Dokumentationen mit ClickUp BrainMAX.

6. ClickUp – Einfache Prozessabbildungsvorlage für Aufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren und ordnen Sie einfache Workflows mithilfe der ClickUp-Vorlage „Einfache Prozessabbildung“.

Die ClickUp-Vorlage „Einfache Prozessabbildung“ beginnt mit einfachen schriftlichen Anweisungen, die Ihnen als Leitfaden dienen. Zunächst legen Sie fest, was ganz am Anfang geschehen muss. Dann erstellen Sie eine Liste mit allem, was zu erledigen ist, ohne sich um die Reihenfolge zu kümmern. Erst wenn alles sichtbar ist, fordert die Vorlage Sie auf, die Elemente in der Reihenfolge anzuordnen, in der sie fertiggestellt werden müssen.

Was diese Vorlage so nützlich macht, ist die Art und Weise, wie sie den Kontext und die Verantwortlichkeiten erfasst. Mit den Benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie die Art des Prozesses definieren, den Zweck und Umfang anhand einer Prozessagenda erläutern und eine einzelne Person als Verantwortlichen für den gesamten Prozess benennen.

Der Prozess wird in Unteraufgaben unterteilt, wobei jede Unteraufgabe einen definierten Schritt im Prozess darstellt. Dadurch wird die Prozessdokumentation zu etwas Praktischem, das leicht zu pflegen und für die tatsächliche Ausführung bereit ist.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit einem Fertigstellungsbalken, der anzeigt, wie viel der Prozessabbildungsarbeit tatsächlich erledigt ist.

Zentralisieren Sie Ihre Prozessdarstellung, indem Sie Diagramme direkt in die Aufgabe verknüpfen, um sofortigen Zugriff zu ermöglichen und Suchzeiten zu vermeiden.

Setzen Sie die richtige Reihenfolge mithilfe von Abhängigkeiten in ClickUp durch, um zu zeigen, was zuerst geschehen muss und wo Engpässe bestehen.

✅ Ideal für: Teams und Betriebsleiter, die reale Prozesse schnell dokumentieren und sequenzieren möchten, ohne umfangreiche oder überkomplizierte Karten zu erstellen.

7. ClickUp-Vorlage für Schwimmlane-Prozesskarten

Kostenlose Vorlage herunterladen Klären Sie Verantwortlichkeiten und Übergaben zwischen verschiedenen Rollen mithilfe der ClickUp Swimlane-Prozessabbildungsvorlage.

Die ClickUp Swimlane-Prozessabbildungsvorlage ist ein Prozessabbildungssystem, mit dem Sie dokumentieren können, wer was wann und in welcher Reihenfolge innerhalb eines Prozesses tut. Die Vorlage hilft Ihnen zunächst dabei, den Prozess zu benennen, den Sie abbilden möchten, z. B. Kunden-Onboarding, Einstellung, Auftragsabwicklung oder Supportbearbeitung. Dieser einfache Schritt schafft einen Kontext und stellt sicher, dass jeder genau weiß, worum es bei dem Workflow geht.

Jede Spur steht für eine bestimmte Rolle oder ein bestimmtes Team, und jeder Schritt innerhalb einer Spur gehört zu diesem Eigentümer. Innerhalb dieser Spuren fügen Sie Aktionsboxen für die tatsächlich auszuführende Arbeit hinzu, wie z. B. das Versenden von Angeboten oder das Sammeln von Dokumenten. Da jeder Schritt mit einer Rolle verknüpft ist und in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt wird, wird der Prozess wiederholbar, was für Klarheit und Verantwortlichkeit ohne zusätzliche Erklärungen sorgt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie Prozessgrenzen, indem Sie genau markieren, wo der Workflow beginnt und endet, und so Unklarheiten hinsichtlich des Umfangs beseitigen.

Bilden Sie reale Entscheidungspunkte mithilfe von Ja/Nein-Prüfpunkten ab, anstatt von einem geradlinigen Prozess auszugehen.

Visualisieren Sie Übergaben und Abläufe mit Flusspfeilen, sodass Änderungen an der Eigentümerschaft und Engpässe leicht zu erkennen sind.

Standardisieren Sie die Prozessabbildung mit einer integrierten Legende, damit alle dieselbe visuelle Sprache verwenden und den Flow sofort verstehen.

✅ Ideal für: Betriebs-, Personal- und Kundenteams, die mehrstufige Workflows mit häufigen Übergaben und Genehmigungen abbilden.

⚡ Vorlagenarchiv: Suchen Sie nach Inspiration, bevor Sie Ihren eigenen Prozess erstellen? Diese Workflow-Vorlagen enthalten gebrauchsfertige Layouts für gängige Flows im Business, von Genehmigungen und Übergaben bis hin zu Onboarding und Lieferung. Sehen Sie sich auch diese Workflow-Beispiele an, die zeigen, wie Teams Schritte, Rollen und Entscheidungen in der Praxis strukturieren, damit Sie eine Vorlage leichter an Ihre eigene Arbeitsweise anpassen können.

8. ClickUp Einfache Mindmap-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Gliedern Sie Konzepte mit der ClickUp Simple Mind Map-Vorlage in miteinander verbundene Bereiche auf.

Die ClickUp Simple Mind Map Vorlage ist eine einsteigerfreundliche Methode, um eine chaotische Idee in Ihrem Kopf in etwas zu verwandeln, das tatsächlich Sinn ergibt. Sie beginnen mit einer Hauptidee in der Mitte, z. B. einem Projekt, einem Plan oder einem Prozess, und bauen dann Bereiche darum herum auf. Jeder Bereich unterteilt die Idee in Teile, und kleinere Bereiche gehen tiefer ins Detail.

Das Beste an dieser Vorlage ist, dass sie zwei verschiedene Arbeitsweisen unterstützt: den Aufgabenmodus und den Leer-Modus.

Im Aufgabenmodus ist jeder Knoten mit echten ClickUp-Aufgaben und Unteraufgaben verbunden, sodass Sie Ihr gesamtes Projekt wie einen Baum und nicht wie eine lange, überwältigende Liste sehen können. Im Leer-Modus funktioniert es jedoch wie ein frei fließendes Brainstorming-Board, bei dem Knoten Ideen darstellen, sodass Sie ohne Druck offen denken können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Setzen Sie Ideen nur dann in konkrete Aufgaben um, wenn sie umsetzbar sind, damit Sie reibungslos vom Plan zur Ausführung übergehen können.

Reduzieren Sie mentale Überlastung, indem Sie alle Ideen, Schritte und Verbindungen in einem übersichtlichen visuellen System zusammenfassen.

Wechseln Sie ganz einfach zwischen dem Leer-Modus und dem Modus für Aufgaben, um frei zu brainstormen oder den Ablauf zu planen, ohne zusätzliche Setup-Einstellungen vornehmen zu müssen.

✅ Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die Ideen visuell brainstormen und die richtigen Ideen erst dann in Aufgaben umsetzen möchten, wenn sie zur Umsetzung bereit sind.

9. ClickUp-Konzeptkarten-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Entdecken Sie mit der Konzeptkarten-Vorlage von ClickUp, wie Ideen zusammenhängen und zu Ergebnissen führen.

Die ClickUp-Konzeptkarten-Vorlage hilft Ihnen auch dabei, eine große Idee in kleinere Teile zu zerlegen. Das Hauptkonzept hält Ihr Denken fokussiert, da alles, was Sie später hinzufügen, wieder mit dieser einen zentralen Idee in Verbindung steht.

Von dort aus fügen Sie Unterkonzepte hinzu, die im Grunde genommen die Hauptpfeiler Ihres Hauptthemas sind. Wenn Ihr Hauptkonzept beispielsweise „Content-Strategie” lautet, könnten Ihre Unterkonzepte „Zielgruppenforschung”, „Erstellung von Inhalten”, „Verteilung” und „Nachverfolgung der Ergebnisse” sein.

Jede Idee hat eine Verbindung zu einem erwarteten Ergebnis, sodass Sie über das „Was zu erledigen ist?“ hinausdenken und sich auf das „Was wird damit erreicht?“ konzentrieren müssen. Dadurch wird die Concept Map zu einer ergebnisorientierten Methode, um Ideen zu planen und zu erklären.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren Sie logische Beziehungen zwischen Ideen mithilfe von mit Beschreibungen versehenen Verbindungselementen, die zeigen, wie Konzepte zu Ergebnissen führen.

Behalten Sie den Überblick auch bei großen Karten dank einer farbcodierten Hierarchie, die selbst umfangreiche Darstellungen leicht verständlich macht.

Arbeiten Sie mit Teams zusammen, indem Sie die Beiträge aller Beteiligten erfassen und in einer gemeinsamen Arbeitsfläche eine Verbindung zwischen ihnen herstellen.

✅ Ideal für: Prozessteams, die Strategien planen, Lernrahmen entwickeln oder komplexe Projekte verwalten, die Logik und umsetzbare Ergebnisse erfordern.

10. ClickUp-Vorlage für Arbeitsplan-Whiteboard

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, analysieren und verbessern Sie Projekte visuell mit der ClickUp-Arbeitsplan-Whiteboard-Vorlage.

Die ClickUp-Arbeitsplan-Whiteboard-Vorlage basiert auf der DMAIC-Methodik, die häufig bei der Prozessverbesserung zum Einsatz kommt.

Es begleitet Teams durch den gesamten Planungsprozess, von der Definition des Problems bis zur Leistungskontrolle nach der Umsetzung. Auf einem Whiteboard dargestellt, funktioniert es wie ein lebendiges Projektmanagement-Diagramm, das Prioritäten verständlicher macht und die Zusammenarbeit in Echtzeit effektiver gestaltet. Dies ist besonders nützlich bei Brainstorming-Sitzungen, Planungsworkshops oder internen Meetings, bei denen es auf Abstimmung ankommt.

Teams können diese Vorlage verwenden, um Ziele aufzuschlüsseln, zu ermitteln, was gemessen werden muss, Lücken zu analysieren, Verbesserungen zu planen und zu entscheiden, wie die Ergebnisse in der Nachverfolgung verfolgt werden sollen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sie können Haftnotizen hinzufügen, Elemente verschieben und Ihren Plan Schritt für Schritt erstellen, bis er fertiggestellt und logisch erscheint.

Stellen Sie die gesamte Logik Ihres Projekts auf einem einzigen Whiteboard dar, damit jeder das Warum, Was und Wie versteht, bevor auch nur eine einzige Aufgabe erstellt wird.

Entwerfen Sie nicht nur die Arbeit, sondern auch das System für die Nachverfolgung und Kontrolle im Voraus, damit die Verbesserungen auch lange nach der Ausführung Bestand haben.

✅ Ideal für: Business-Analysten und Betriebsteams, die verbesserungsorientierte Projekte mit Zielen, Maßnahmen und Ergebnissen visuell planen möchten.

Wenn Prozessabbildung auf Ausführung in ClickUp trifft

Die Vorlagen für die Prozessabbildung von Miro sind ein guter Ausgangspunkt. Sie helfen Ihnen dabei, Workflows zu visualisieren und komplexe Prozesse zu verdeutlichen. Wenn Ihr Ziel Diskussionen, Erkenntnisse und ein gemeinsames Verständnis sind, ist Miro genau das Richtige für Sie.

Sobald der Prozess jedoch eingerichtet ist, besteht die nächste Herausforderung in der Umsetzung. Hier zeichnet sich ClickUp aus. Mit den Vorlagen zur Prozessabbildung von ClickUp können Sie Visualisierungen in Maßnahmen umsetzen.

Wenn Sie also möchten, dass Ihre Prozesskarten mehr als nur gut aussehen, lohnt es sich, ClickUp auszuprobieren. Beginnen Sie mit der Abbildung und Umsetzung und bringen Sie Ihre Workflows mit ClickUp tatsächlich voran.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.