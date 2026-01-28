Welcher KI-Stack eignet sich für Teams, die neu im Bereich KI sind?

Ein Team experimentiert mit einem KI-Schreibtool, um Zeit bei der Erstellung von Inhalten zu sparen. Bald darauf probiert jemand einen KI-Bildgenerator aus. Später kommt ein weiteres Tool hinzu, um einige sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Einzeln betrachtet scheinen diese tools hilfreich zu sein. Mit der Zeit wird das Setup jedoch immer unübersichtlicher.

Die Tools kommunizieren nicht miteinander. Einige führen ähnliche Aufgaben aus. Die Ergebnisse sind über verschiedene Apps verstreut, und es ist schwer zu sagen, was tatsächlich hilfreich ist und was nur unnötigen Ballast darstellt.

Für Teams, die neu im Bereich KI sind, ist dieses Chaos, auch bekannt als KI-Wildwuchs, eine häufige erste Phase. Es ist Teil des Lernprozesses.

Aber wissen Sie was? Sie brauchen nicht mehr KI-Tools, sondern die richtige Kombination, die den spezifischen Anforderungen Ihres Teams und dem Reifegrad Ihrer KI entspricht.

In diesem Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie über die ad hoc Einführung von KI hinausgehen und einen effektiven KI-Tech-Stack aufbauen können. Einen, der Ihnen tatsächlich die Routinearbeit abnimmt.

Die Herausforderung beim Einstieg in die KI

KI-gestützte Anwendungen kommen schneller als je zuvor auf den Markt.

Mit einer Handvoll APIs, vortrainierten Modellen und einer Cloud-Infrastruktur kann jeder ein KI-Tool erstellen. Jedes Tool verspricht schnelleres Arbeiten, intelligentere Entscheidungen oder weniger manuelle Schritte.

Sie haben die Wahl zwischen Dutzenden von Frameworks für maschinelles Lernen, Cloud-Plattformen und Datenspeicher-Tools. Je mehr Optionen zur Verfügung stehen, desto schwieriger fällt die Entscheidung.

Aber das ist noch nicht alles. Die eigentliche Herausforderung beginnt danach:

Die Migration ist riskant , da die Verlagerung von Live-Workflows und sensiblen Daten in KI-fähige Systeme leicht zu Arbeitsunterbrechungen führen kann.

Die Lernkurve ist gnadenlos . Wenn tools sich umständlich oder aufdringlich anfühlen, hören Teams auf, sie zu verwenden, egal wie leistungsfähig sie sind.

Der ROI bleibt unklar , da Führungskräfte unsicher sind, wie Erfolg aussieht und wie lange es dauern sollte, bis Ergebnisse sichtbar werden.

Technische Schulden schleichen sich ein, da übereilte KI-Entscheidungen die Komplexität von Systemen erhöhen, die ohnehin schon ausgelastet sind.

Für Teams, die noch keine Erfahrung mit KI haben, ist die frühe Einführung eine heikle Angelegenheit. Was Sie brauchen, ist ein einfaches Setup mit hoher Benutzerfreundlichkeit und nahtloser Integration.

Die richtigen KI-Tech-Stacks verleihen dem gesamten KI-Lebenszyklus die dringend benötigte Struktur und erleichtern so den Umstieg auf KI erheblich.

Wie? Finden wir es heraus!

👀 Wussten Sie schon: Laut der Umfrage „AI Usage Gap” von ClickUp sind 23 % der Fachleute im Grunde genommen „KI-gelähmt” – sie möchten die Technologie nutzen, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen und wie sie sie in ihre täglichen Aufgaben integrieren können, ohne die Dinge noch komplizierter zu machen.

Was ist ein KI-Stack?

Ein KI-Stack ist eine Reihe miteinander verbundener Tools, Technologien, Infrastrukturen und Frameworks, mit denen Sie KI-Funktionen in Ihrem gesamten Team oder Unternehmen nutzen können.

Die Ebenen eines KI-Stacks verstehen

KI-Tech-Stacks sind in Schichten aufgebaut. Sie wählen die richtigen tools für jede Schicht aus, und zusammen bilden diese Schichten Ihren KI-Stack.

Die drei Kernschichten sind:

1. Datenschicht

KI lernt aus den Informationen, die Sie ihr zur Verfügung stellen. Diese Ebene umfasst alles, woraus die KI lernen kann. Sie sorgt dafür, dass die Informationen Ihres Unternehmens organisiert, sauber und für die KI leicht auffindbar sind.

✅ Zu den wichtigsten Komponenten gehören: Dokumente, Datenbanken, Tools, Aufzeichnungssysteme

Datenbereinigungstools zur Verbesserung der Datenqualität

Data Warehouses, Data Lakes und Vektordatenbanken zur Speicherung von Rohdaten

Datenpipelines zum Extrahieren und Weiterleiten von Daten

Datenversionskontrollsysteme zur Nachverfolgung von Änderungen am Datensatz

2. Intelligenzschicht

Dies ist der denkende Teil Ihres KI-Technologie-Stacks. Er verarbeitet die gesammelten Daten, um Vorhersagen, Zusammenfassungen oder automatisierte Entscheidungen anzubieten.

✅ Zu den wichtigsten Komponenten gehören: Computersicht

Frameworks für maschinelles Lernen zur Modellentwicklung

Aktuelle KI-Modelle

Inferenz-Engines

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP)

Aufforderung, Argumentation und Entscheidungslogik

3. Anwendungsschicht

Die Anwendungsschicht verbindet KI mit Ihren Workflows, sodass Ihre Teammitglieder sie tatsächlich nutzen können, um ihre Arbeit zu erledigen.

✅ Zu den wichtigsten Komponenten gehören: Aufgaben- oder Workflow-spezifische Logik

Feedback-Erfassungsmechanismen zur Verfeinerung von Machine-Learning-Modellen

Chat-Schnittstellen, Copiloten, integrierte Features

Endbenutzeranwendungen, in denen KI-Ergebnisse generiert und überprüft werden

🧠 Wissenswertes: In den 1770er Jahren baute der Schweizer Uhrmacher Pierre Jacquet-Droz „The Writer“, einen mechanischen Jungen aus 6.000 Teilen, der benutzerdefinierte Sätze mit einer Länge von bis zu 40 Zeichen schreiben konnte. Er gilt als eines der frühesten Beispiele für einen Computer. via Colossal

Bei der Auswahl eigenständiger KI-Tools würden Sie fragen: Was kann dieses Tool?

Sofortige Geschwindigkeit und Komfort haben Priorität. Sie bevorzugen eine Plug-and-Play-Lösung, die ein einzelnes Problem sofort löst.

📌 Beispiel: Sie fügen Ihre monatlichen Verkaufsdaten, Erkenntnisse und Zusammenfassungen in einen KI-Berichtsgenerator ein, um schnell einen professionellen Bericht zu erstellen.

Beim Aufbau eines KI-Stacks liegt der Fokus auf der Frage: Wie passt dieses Tool in unseren Workflow?

Das Ziel ist es, in KI-Lösungen zu investieren, die:

Lösen Sie Ihre Probleme

Sind untereinander hochgradig kompatibel

Einfache Integration in Ihre Legacy-Systeme/Workflows

Unterstützen Sie Ihr Team langfristig

📌 Beispiel: Sie richten ein System ein, in dem Ihre internen Verkaufsunterlagen und Projektnotizen automatisch in ein KI-Modell einfließen, das auf die Stimme Ihrer Marke trainiert wurde. Dieses Modell erstellt den Bericht und legt ihn zur Überprüfung direkt im gemeinsamen Ordner Ihres Teams ab.

Warum Teams, die neu im Bereich KI sind, ein integriertes, modulares Setup benötigen

Es ist verlockend, sich ein paar KI-Tools zuzulegen und damit Ihren Shop zu betreiben. Wenn Sie jedoch möchten, dass Ihre KI mit Ihrem Team mitwächst, ist der Aufbau eines integrierten, modularen Setups von entscheidender Bedeutung.

Hier sind die Gründe dafür:

Tools lassen sich leicht austauschen: Die KI-Landschaft ist sehr volatil. Teams müssen auf bessere Alternativen umsteigen, um mit neuen Trends Schritt zu halten. Mit einem modularen Stack ist es viel einfacher, ein KI-Tool hinzuzufügen oder zu entfernen, ohne die Arbeit zu unterbrechen.

Lösen Sie mehr Probleme mit einem einzigen tool: Teams, die neu im Bereich KI sind, kaufen letztendlich für jedes Problem eine separate KI-Anwendung, was die technischen Kosten nur erhöht. Durch den Aufbau einer zentralisierten Intelligenzschicht können Sie alle Ihre Abläufe ohne Tool-Wildwuchs optimieren.

Konsistenz zwischen verschiedenen Teams: Da eigenständige KI-Tools nicht miteinander kommunizieren, sind verschiedene Teams oder Teammitglieder gezwungen, mit inkonsistenten Ergebnissen zu arbeiten. Ein integriertes Setup behebt dieses Problem, indem es eine einzige Quelle der Wahrheit für alle schafft.

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Beispiele für einfache KI-Stacks im täglichen Gebrauch

Sie glauben, KI-Stacks seien kompliziert? In der Praxis sind sie viel einfacher und erfordern keine fortgeschrittenen Ingenieursleistungen oder die Entwicklung einer KI von Grund auf.

Entscheidend ist, die richtigen KI-Apps auszuwählen und sie mit dem richtigen Plan zu kombinieren. Wenn Sie das tun, können Sie den wahren Wert der KI nutzen – mit weniger Verwirrung, minimalen Unterbrechungen des Workflows und geringeren Kosten.

Im Folgenden finden Sie einige einfache Beispiele dafür, wie Teams KI-gestützte Tools für ihre tägliche Arbeit einsetzen.

1. CRM + Analytik + KI zum Schreiben

📌 Beispiel: Sie leiten ein Vertriebsteam, das Hunderte von aktiven Leads betreut. Anstatt Ihre Vertriebsmitarbeiter zu bitten, CRM-Datensätze manuell zu scannen, legen Sie eine KI-gestützte Analyse über Ihr CRM, um die Nachverfolgung des aktuellen Verhaltens der Leads und der Kaufsignale zu gewährleisten.

Wenn das System einen Lead mit hoher Kaufabsicht identifiziert, leitet es diesen Kontext an ein KI-Schreibtool weiter. Das Tool entwirft eine personalisierte Folge-E-Mail, die der Vertriebsmitarbeiter schnell überprüft und versendet.

2. Projektmanagement + Automatisierung von Meetings + intelligente Aufgabenverteilung

📌 Beispiel: Während Ihrer Teamsynchronisierung hört ein Meeting-Tool zu, transkribiert die Unterhaltung und identifiziert jede erwähnte „Aufgabe”, die zu erledigen ist.

Diese Aktionspunkte werden automatisch an Ihr Projektmanagement-Tool gesendet. Am Ende des Meetings ist das Board mit allen neuen Aufgaben aktualisiert.

Die KI analysiert außerdem automatisch die Workload und die Fähigkeiten jedes Teammitglieds, bevor sie die Aufgaben zuweist und die Teammitglieder benachrichtigt.

3. Interner Chat + Such-KI

📌 Beispiel: Anstatt dass Mitglieder des Teams sich gegenseitig wegen Kontextinformationen oder verlorenen Dateien anschreiben, integrieren Sie KI in das Wiki und die gemeinsamen Ordner Ihres Unternehmens. Die KI liest alles durch – Ihre Personalrichtlinien, vergangene Projektpläne und technischen Leitfäden.

Anschließend verknüpfen Sie diesen mit Ihrer internen Chat-App. Wenn ein Teammitglied eine Frage hat, gibt es diese in den Chat ein, und die KI ruft die Info für es ab.

So wählen Sie den richtigen KI-Stack für Anfänger (Schritt für Schritt)

So wählen Sie den richtigen Stack für einen erfolgreichen Einsatz von KI aus:

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Anforderungen

Beginnen Sie damit, sich anzuschauen, wie Ihr Team heute arbeitet.

Verwendet Ihr Team KI hauptsächlich für einzelne Aufgaben wie das Verfassen von Inhalten, das Zusammenfassen von Notizen oder das Brainstorming von Ideen? In diesem Fall könnten zunächst einige eigenständige KI-Tools ausreichend sein.

Wenn KI jedoch beginnt, sich auf gemeinsame Workflows auszuwirken – Statusaktualisierungen, Aufgabenerstellung, Berichterstellung oder interne Dokumentation –, kommt es schnell zu Reibungsverlusten. Das Kopieren und Einfügen von Kontext, das erneute Erklären von Aufgaben und die Nachverfolgung von Ergebnissen über verschiedene Tools hinweg wird zu einer täglichen Belastung.

Überlegen Sie als Nächstes, wo KI voraussichtlich Zeit sparen wird.

Wenn das Ziel die Geschwindigkeit bei einmaligen Aufgaben ist, kann ein leichtgewichtiges Setup funktionieren.

Wenn Sie jedoch möchten, dass KI die Koordination, Nachverfolgung und manuelle Aktualisierungen im gesamten Team reduziert, benötigen Sie tools, die sich direkt in Ihre bestehenden Workflows integrieren lassen.

Denken Sie schließlich über die Einführung nach.

Wenn Ihr Team für die KI neue Schnittstellen erlernen oder ständig zwischen Tools wechseln muss, wird die Nutzung zurückgehen. Für Teams, die noch keine Erfahrung mit KI haben, lässt sich der richtige Stack in die alltäglichen Tools Ihres Teams integrieren.

👀 Wussten Sie schon: Das Wort „Roboter” stammt aus einem tschechischen Theaterstück aus dem Jahr 1920 mit dem Titel Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) von Karel Čapek. „Roboti” leitet sich von „robota” ab, was Zwangsarbeit oder Plackerei bedeutet. In dem Stück sind die Roboter eigentlich bio-technologisch hergestellte, seelenlose Wesen mit menschenähnlichem Fleisch und Blut. Schließlich revoltieren sie und vernichten die gesamte Menschheit.

Schritt 2: Gruppieren, sortieren und priorisieren Sie Problembereiche

Warum müssen Sie Ihre Schwachstellen und KI-Ziele organisieren, bevor Sie die Tools auswählen?

Nehmen wir an, das Marketingteam benötigt Hilfe beim Verfassen von Werbetexten. Das Vertriebsteam benötigt Hilfe beim Verfassen von Verkaufsargumenten.

Wenn beide Teams separate KI-Tools kaufen, haben Sie Ihre Kosten verdoppelt, ohne ein neues Problem zu lösen.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten: Gruppieren Sie Probleme nicht nach Teams oder Abteilungen, sondern nach der Art der erforderlichen KI-Fähigkeiten.

KI-Fähigkeiten Was wird behandelt? Häufige Beispiele KI-Generierung Erstellen oder Umwandeln von Inhalten Zusammenfassen langer Dokumente, Umschreiben interner Updates, Erstellen von Tagesordnungen für Meetings und Erstellen von Bildern KI-Analyse Daten interpretieren und Muster erkennen Analyse von Kundenverhaltenstrends, Kennzeichnung unterdurchschnittlicher Kampagnen und Aufspüren von Dateninkonsistenzen KI-Routing und Automatisierung Arbeit ohne manuelle Koordination verschieben Umwandlung von Meeting-Aufgaben in Aufgaben, Weiterleitung von Genehmigungen, Kategorisierung eingehender Arbeiten und Aktualisierung von Aufgaben-Statusen

Nehmen Sie sich anschließend eine Funktion nach der anderen vor und bewerten Sie jedes Problem anhand von zwei Fragen:

Wie oft tritt dieses Problem auf? Wie viel Zeit und Aufwand ist dafür erforderlich?

Probleme, die täglich auftreten und den Fortschritt behindern, sollten an erster Stelle stehen. Dies sind die Funktionen, bei denen Ihr KI-Stack keine Kompromisse eingehen darf.

Behandeln Sie diese Probleme mit großer Auswirkung als Ihre Pilot-Anwendungsfälle.

Bei der Auswahl der richtigen Tools für Ihren modernen KI-Stack sollten Sie darauf abzielen, ein zusammenhängendes Ökosystem aufzubauen, und nicht nur die richtigen Funktionen zur Lösung von Problemen zu finden.

Einige wichtige Überlegungen, die Sie bei der Auswahl von KI-Tools beachten sollten:

Native Integrationen und APIs: Geben Sie Tools mit nativen (integrierten) Integrationen für Ihre bestehenden Systeme (z. B. Ihr CRM) den Vorzug. Wenn ein Tool keine native Verbindung hat, muss es über eine robuste API verfügen. So können Sie Brückentools wie Zapier oder Make zur Automatisierung des Datenflusses verwenden.

Weniger ist mehr: Suchen Sie nach Plattformen, die mehrere miteinander verbundene Probleme auf einmal lösen – zum Beispiel ein KI-Tool, das die Transkription von Meetings, die Zusammenfassung und die Zuweisung von Aufgaben in einem Schritt erledigt. Das verhindert Überschneidungen und reduziert die Abonnementgebühren.

Minimale Lernkurve: Da Ihr Team noch keine Erfahrung mit KI hat, sollten Sie Tools vermeiden, die sofortige technische Anpassungen oder komplexen Code erfordern.

Sichere Dateninfrastruktur: Achten Sie auf Datenschutz auf Unternehmensebene, damit Ihre Daten verschlüsselt werden.

Modulare Skalierung: Wählen Sie Tools, mit denen Sie mit einem einzelnen Platz oder einem kleinen Pilotprojekt beginnen und später auf eine massive Zunahme an Daten oder Benutzern skalieren können.

Schritt 4: KI-Workflows mit einheitlicher Orchestrierung verbinden

Was passiert, wenn Sie mit zu vielen KI-Tools arbeiten?

Eine Vielzahl von Tools beeinträchtigt Ihre Produktivität, Ihr Budget und Ihre Konzentration. Bevor Sie sich versehen, führt dies zu einer Unübersichtlichkeit Ihrer Arbeit, bei der Dateien, Aktualisierungen und Entscheidungen über verschiedene Apps, Threads und Posteingänge verteilt sind.

Und die Kosten sind enorm – geschätzte 2,5 Billionen US-Dollar an globalen Verlusten an Produktivität pro Jahr.

Sobald Ihr KI-Stack in Betrieb ist, benötigen Sie eine einzige Orchestrierungsebene, um die Verbindung zwischen allem herzustellen – über Tools, Workflows und Teams hinweg.

Diese Orchestrierungsebene fungiert als Aufzeichnungssystem für:

In Bearbeitung

KI-generierte Ergebnisse

Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit

Teamübergreifende Sichtbarkeit

ClickUp wird zu dieser Orchestrierungsebene. Der weltweit erste konvergierte KI-Workspace verbindet Apps und Workflows zu einer einheitlichen Plattform.

Was bedeutet das für Sie? Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren 👇

Schritt 5: Stellen Sie den Stack bereit und schulen Sie Ihr Team

Sobald Ihr KI-Stack fertig ist, führen Sie ihn schrittweise ein, um eine reibungslose Einführung und ein geringes Risiko zu gewährleisten.

Beginnen Sie mit Workflows, die einen unmittelbaren Wert bieten, wie z. B. das Zusammenfassen von Updates, das Verfassen von Routineinhalten oder die Weiterleitung sich wiederholender Anfragen. Verfeinern Sie diese Workflows, bevor Sie sie weiter ausbauen.

Wenn Ihr Team klein ist, setzen Sie den Stack zunächst für ein einzelnes Projekt ein.

Nutzen Sie erste Erfolge, um Vertrauen aufzubauen und die Zustimmung der Stakeholder zu gewinnen, und skalieren Sie dann die Einführung von KI schrittweise in allen Teams.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um wiederholende Koordinationsaufgaben zu erledigen, damit sich Ihr Team auf wichtige Aufgaben konzentrieren kann. Richten Sie einfache Auslöser wie Änderungen des Status der Aufgabe, Erinnerungen an Fälligkeitsdaten oder Anpassungen der Priorität ein, die automatisch Felder der Aufgabe aktualisieren, Benachrichtigungen versenden oder Folgeaufgaben erstellen. Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen. Sie können beispielsweise Statusübergänge automatisieren, wenn eine Unteraufgabe fertiggestellt ist, Stakeholder benachrichtigen, wenn ein wichtiger Meilenstein erreicht ist, oder Aufgaben basierend auf Workload-Regeln automatisch zuweisen.

Wenn Sie zum ersten Mal mit Automatisierungen beginnen, haben wir dieses Video für Sie erstellt 👇

Schritt 6: Überwachen, messen und passen Sie Ihren Tech-Stack an

Die Überwachung des KI-Stacks bedeutet zweierlei:

Bewertung der Workflow-Leistung: Vergleichen Sie die Vorher-Nachher-Baselines für genau den Prozess, den Sie getestet haben. Sehen Sie sich Metriken wie die Zeit, um eine Aufgabe abzuschließen, die Anzahl der manuellen Schritte, Überprüfungszyklen, Nacharbeitsraten und die Behandlung von Ausnahmen an.

Bewertung der Zuverlässigkeit des Stacks: Überprüfen Sie, ob Integrationen konsistent laufen und Automatisierungen zum richtigen Zeitpunkt als Auslöser ausgelöst werden. Überwachen Sie die Modellleistung, um „Modelldrift“ zu verstehen und zu minimieren – dabei verschlechtert sich die KI-Leistung im Laufe der Zeit.

Denken Sie auch daran, dass die Nachverfolgung des Fortschritts ein fortlaufender Prozess ist.

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Befragten gibt täglich Daten in drei oder mehr tools ein und kämpft damit mit einer „ App-Flut ” und verstreuten Workflows. Auch wenn Sie sich produktiv und beschäftigt fühlen, geht Ihr Kontext einfach zwischen den verschiedenen Apps verloren, ganz zu schweigen von der Energie, die Sie beim Tippen verbrauchen. BrainGPT bringt alles zusammen: Sprechen Sie einmal, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie hingehören, in ClickUp. Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur nahtlose, zentralisierte Produktivität.

Beispiele für KI-Stacks für Teams, die neu im Bereich KI sind

Nachfolgend finden Sie einen vollständigen Überblick über einen KI-Tech-Stack für Einsteiger. Wir haben Tools ausgewählt, die Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und gleichzeitig einfach zu bedienen sind.

Nutzen Sie dies als Inspiration für Ihren Tech-Stack und passen Sie ihn nach Belieben an.

1. Daten-, Berichterstellung- und Analyseebene

Diese Ebene bildet die Grundlage des Tech-Stacks. Sie hilft dabei, Informationen von Ihrer Website, Ihren Anzeigen und Ihrem CRM zu sammeln, sodass alle anderen KI-Tools in Ihrem Stack mit denselben hochwertigen Daten arbeiten können.

Er umfasst Tools für die Erfassung, Speicherung, Validierung, Analyse und allgemeine Verwaltung hochwertiger Daten.

Airbyte

Airbyte ist eine Open-Source-Plattform für die Datenintegration. Sie hilft dabei, Daten aus Hunderten verschiedener Datenquellen – wie Ihren Facebook-Anzeigen, Ihrem Shopify-Shop oder Ihrem Stripe-Konto – in ein zentrales Lager zu übertragen.

Wichtigste Features

Drei Möglichkeiten zur Integration: No-Code, Low-Code und sprachspezifische Konnektor-Entwicklungskits

Verknüpfen Sie Ihre bevorzugten Tools und sogar Legacy-Apps in weniger als 10 Minuten.

Integriert sich in wichtige Datenplattformen, darunter Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate usw.

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Google BigQuery

Google BigQuery ist ein serverloses Data Warehouse, das riesige Datenmengen verarbeiten und komplexe Suchvorgänge (Abfragen) in Sekundenschnelle ausführen kann. Es verfügt über integrierte Features, mit denen Sie KI-Modelle direkt auf Ihren gespeicherten Daten ausführen können.

Wichtigste Features

Schnelle Abfrage großer Datensätze

Verbindet sich mit Google Tabellen, Dataflow, Spark, Hadoop und anderen tools

Äußerst kostengünstig, da Sie separat für das bezahlen, was Sie speichern und was Sie suchen.

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Große Erwartungen

Great Expectations ist eine KI-gestützte Lösung, die sicherstellt, dass nur hochwertige Daten durch Ihre Pipelines fließen. Wenn beispielsweise ein negativer Preis oder eine fehlende E-Mail-Adresse vorliegt, werden Sie benachrichtigt, bevor die falschen/unvollständigen Daten Ihre KI-Modelle erreichen.

Wichtigste Features

Echtzeit-Überwachung des Datenzustands für sofortige Erkennung von Anomalien

Mit integrierten Tools zur Datenbeobachtbarkeit

Verwendet KI, um Tests automatisch zu generieren und die Datenqualität zu validieren.

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

🚀 Vorteil von ClickUp: Während BigQuery die Daten speichert, Airbyte sie verschiebt und Great Expectations sie validiert, benötigen Sie dennoch ein tool, um die Ergebnisse zu analysieren und zu visualisieren. ClickUp Dashboards verwandeln rohe Echtzeitdaten in leicht verständliche Erkenntnisse für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Erhalten Sie KI-gestützte Updates zu Ihren Workflows mit ClickUp Dashboards. Passen Sie Ihr Dashboard benutzerdefiniert an, indem Sie mehrere Karten (Kreisdiagramm, Diagramm, Balkendiagramm usw.) anordnen, um Arbeit, Zeit, Umsatz, Sprints und Teamleistung in einer Ansicht zu verfolgen. Mit KI Cards können Sie Arbeiten automatisch zusammenfassen, Engpässe aufdecken und narrative Statusberichte anhand derselben zugrunde liegenden Daten erstellen. Diese Kombination aus benutzerdefinierter Drag-and-Drop-Anpassung und KI-Karten hilft Ihnen dabei, Dashboards mit Diagrammen, KPIs und automatisierten Zusammenfassungen an einem Ort zu erstellen, die sofort einsatzbereit sind.

2. Kreative Inhaltsebene

KI kann Kreativität nicht ersetzen. Aber sie kann den Zeitaufwand für erste Entwürfe, Überarbeitungen und Umnutzungen reduzieren.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun die wichtigsten KI-Tools für die Ebene der Inhaltserstellung ansehen:

Jasper

Die KI-Plattform für Content-Automatisierung Jasper vereinheitlicht Ihre Markenstimme, stellt die Verbindung Ihrer Workflows her und automatisiert Ihren Content-Lebenszyklus durch intelligente Content-Pipelines.

Wichtigste Features

Jasper ist markenbewusst, d. h. es verwendet Deep-Learning-Modelle, um den spezifischen Ton, Stil und das Produktwissen Ihres Unternehmens zu verstehen.

Integriert sich mit Surfer SEO und Semrush, um Ihre Inhalte SEO-optimiert zu gestalten.

Unterstützt die Erstellung von Inhalten in über 30 Sprachen

Preise

Ab 69 $/Monat pro Benutzer

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio ist eine All-in-One-Suite für KI-Design. Sie vereinfacht komplexe Aufgaben wie Fotobearbeitung, Layout-Design und Video-Erstellung zu Ein-Klick-Aktionen.

Wichtigste Features

Erzeugt editierbare, markengerechte Designvorlagen für Social-Media-Beiträge, Präsentationen, Poster usw. aus einfachen Textvorgaben.

Verwandelt Rohdaten in visuell ansprechende, markenspezifische Diagramme

Unterstützt professionelles Design und Bearbeitung in großen Mengen

Preise

Free

Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat pro Benutzer.

HeyGen

Verwenden Sie die KI-Videoproduktionsplattform HeyGen, um professionelle Videos zu erstellen, selbst wenn Sie nur ein Skript haben. Die Plattform sorgt für Automatisierung des Prozesses und spart Ihnen Stunden an Produktionszeit. Erstellen Sie hochwertige Videos mit Voiceover, Bildmaterial und einem KI-Avatar.

Wichtigste Features

Klonen Sie Ihre eigene Stimme und Ihr Aussehen, um einen digitalen Avatar für Ihre Videos zu erstellen.

Verwandeln Sie ein einzelnes Foto oder Bild in ein sprechendes Video mit präziser Lippensynchronisierung.

Übersetzt Ihre Videos automatisch in über 175 Sprachen und Dialekte.

Preise

Free

Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat pro Benutzer.

🚀 ClickUp-Vorteil: Suchen Sie nach einem All-in-One-Tool zur KI-basierten Content-Erstellung, das sich in Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihren gesamten Arbeitsbereich integrieren lässt? Probieren Sie ClickUp Brain aus. Ob Sie nun einen Projektentwurf in einem Dokument erstellen, ein Bild entwerfen oder eine Aufgabenbeschreibung verfassen – mit nur einem Klick ist alles erledigt. Verwenden Sie ClickUp Brain für die Erstellung und Analyse von Inhalten. Mit Brain können Sie: Verfeinern Sie vorhandenen Text hinsichtlich Klarheit, Tonfall, Grammatik und Struktur.

Identifizieren Sie anhand Ihrer vorhandenen Daten Aufgaben, die verbessert werden müssen.

Erstellen Sie innerhalb von Sekunden Inhaltsbeschreibungen, Artikel, technische Dokumente, SOPs, Produktbeschreibungen, Werbetexte, Social-Media-Bildunterschriften, Onboarding-Anleitungen, Schulungshandbücher usw.

3. Marketing- und Vertriebsunterstützungsebene

Wenn Sie ein Marketing- oder Vertriebsteam leiten, sollten sich Ihre KI-Initiativen auf Hyper-Personalisierung, Automatisierung von Terminplanung und Kundenansprache sowie Verhaltensanalysen konzentrieren. Genau das leisten die Tools in dieser Ebene:

ActiveCampaign

ActiveCampaign kümmert sich um die Marketingstrategie und -umsetzung über mehrere Kanäle hinweg. Es nutzt KI, um die gesamte Customer Journey zu orchestrieren, End-to-End-Marketingkampagnen zu verwalten, Zielgruppensegmente aufzubauen und Nachrichten zu personalisieren.

Wichtigste Features

Erstellt komplette Kampagnen mit Texten und Bildern aus einfachen Textvorgaben.

Verhaltensbasierte E-Mail- und Messaging-Automatisierung

Unterstützt Omnichannel-Automatisierung (WhatsApp, SMS, E-Mails, Website usw.)

Preise

Ab 15 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Apollo. io

Apollo.io ist eine B2B-Plattform für Vertriebsinformationen und Kundenbindung, die eine riesige, verifizierte Datenbank mit über 275 Millionen Kontakten mit automatisierten Outreach-Tools kombiniert. Sie ist die ideale primäre Schnittstelle für jedes Akquiseteam.

Wichtigste Features

Intent-Signale, um Unternehmen zu kennzeichnen, die aktiv nach Ihrer Lösung suchen

Sammelt autonom Informationen über Unternehmen und Kontakte, um personalisierte Gesprächspunkte zu generieren.

Erstellt markenbewusste E-Mails, Antworten und Betreffzeilen

Preise

Free

Bezahlte Pläne beginnen bei 59 $/Monat pro Benutzer.

4. Kundensupport und Serviceebene

Die Integration von KI in Ihre CX-Ebene bedeutet den Übergang von reaktiver Fehlerbehebung zu proaktivem Service. Das Ziel ist es, einfache Anfragen sofort mit Bots zu lösen und gleichzeitig die menschlichen Mitarbeiter mit dem notwendigen Kontext auszustatten, um komplexe, emotionsgeladene Situationen zu bewältigen.

Die folgenden beiden tools bilden die Grundlage für diese Ebene:

Intercom

Intercom wickelt die Echtzeit-Kundenkommunikation über Chat, In-App-Nachrichten und Support-Posteingänge ab. Seine KI-Funktionen helfen dabei, Anfragen zu sortieren, Antworten vorzuschlagen und häufig gestellte Fragen zu beantworten, bevor sie einen menschlichen Mitarbeiter erreichen.

Wichtigste Features

Ein GPT-4-basierter Bot für den First-Line-Support

Kontextbezogene benutzerdefinierte Kundenprofile mit Unterhaltungen

Einheitlicher Posteingang für Chat, E-Mail und In-App-Nachrichten

Preise

Ab 39 $/Monat pro Benutzer

Gong

Gong fungiert als die Augen und Ohren Ihres After-Sales-Teams. Es zeichnet jede Kundeninteraktion (Anrufe, E-Mails und Meetings) auf, transkribiert sie und analysiert sie, um Muster, Risiken und Chancen zu identifizieren, die menschlichen Mitarbeitern oft entgehen.

Wichtigste Features

KI-gestützte Analyse von Kundenstimmungen und Themen

Messen Sie die Akzeptanz von Methoden im Feld, zoomen Sie heraus, um aggregierte Trends der Teams zu erkennen, und zoomen Sie hinein, um Muster auf individueller Ebene zu erkennen.

Einblicke in die Leistung von Agenten und Coaching-Möglichkeiten

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

5. Workflow-Orchestrierungsebene

Es ist eine Sache, Systeme zu kaufen und zu implementieren, aber eine ganz andere, KI-gestützte Workflows für den täglichen Betrieb aufzubauen. Kein Wunder, dass dies für Teams, die noch keine Erfahrung mit KI haben, der schwierigste Schritt ist.

ClickUp senkt diese Hürde mit einer programmierfreien, anfängerfreundlichen Workflow-Automatisierung. Es bietet integrierte, intuitive Tools, mit denen Sie klein anfangen können – beispielsweise mit der Automatisierung von Status-Updates für Aufgaben – und schnell zu vollständig autonomen KI-Agenten skalieren können, die ganze Projekte für Sie verwalten.

Entdecken Sie die Möglichkeiten eines kontextbezogenen KI-Agenten für Ihr Team:

Kontextbezogene KI, die Ihre Arbeit versteht

ClickUp BrainGPT ist Ihr stets verfügbarer Desktop-KI-Assistent, der Ihre Arbeit, Aufgaben, Dokumente, Chats, Projekte, Roadmaps und Teams versteht. Alles befindet sich in Ihrem ClickUp-Workspace und ist mit diesem verbunden.

Fragen Sie ClickUp BrainGPT nach Berichten zum Fortschritt, wobei überfällige und blockierte Aufgaben markiert werden.

BrainGPT, die kontextbezogene KI, versteht den Kontext Ihrer Arbeit. Da sie direkt in Ihre Workflows eingebettet ist, kann sie folgende Fragen beantworten:

Welche Arbeiten sind derzeit in Bearbeitung?

Wem gehört was?

Was überfällig ist, blockiert ist oder auf Eingaben wartet

Wie Aufgaben und Dokumente miteinander in Verbindung stehen

📌 Beispiel: Stellen Sie sich einen Projektleiter vor, der nach einem Tag voller Telefonate mitten in der Woche zur Arbeit kommt. Anstatt in Chats und Dokumenten nach Updates zu suchen, fragt er BrainGPT: Was ist der aktuelle Status der Website-Einführung?

BrainGPT bezieht den Kontext direkt aus dem Workspace und antwortet mit einer prägnanten Zusammenfassung:

Das Design der Homepage ist genehmigt und bereit für die Entwicklung.

Aktualisierungen werden derzeit geprüft und dem Verantwortlichen für den Inhalt zugewiesen.

QA ist blockiert, wartet auf endgültige Assets

Zwei Aufgaben sind überfällig und demselben Eigentümer zugewiesen.

Darüber hinaus kann BrainGPT auch Hindernisse zusammenfassen und einen kurzen Status-Bericht für die Stakeholder erstellen.

Ein KI-Assistent, der die Ausbreitung von KI verhindert

Die Verbreitung von KI beginnt in der Regel mit guten Absichten. Ein Tool zum Schreiben. Ein weiteres für Meetings. Ein drittes für die Suche. Bald jongliert Ihr Team mit mehreren KI-Apps, jede mit ihrer eigenen Benutzeroberfläche, ihren eigenen Preisen und ihrer eigenen Lernkurve.

Anstatt die Arbeit zu vereinfachen, sorgt KI für Reibungsverluste.

So reduziert BrainGPT die KI-Ausbreitung:

Zugriff auf mehrere KI-Modelle an einem Ort: Mit ClickUp Brain GPT können Teams über eine einzige Oberfläche auf mehrere führende KI-Modelle zugreifen, ohne zwischen Tools wechseln oder separate Abonnements verwalten zu müssen.

Eine App für Arbeit und KI: ClickUp bettet KI direkt in Aufgaben, Dokumente, Chats und Projekte ein. Das bedeutet, dass KI-Ergebnisse automatisch mit der Ausführung verknüpft werden – ohne Kopieren und Einfügen, ohne Kontextverlust und ohne zusätzliche Tools.

Unternehmensweite Suche in Ihrem gesamten Workspace: Anstatt Ordner, Chats und Laufwerke manuell zu durchsuchen, können Teams mit Brain GPT Fragen in einfacher Sprache stellen und Antworten aus Aufgaben, Dokumenten und verbundenen Tools abrufen. Anstatt Ordner, Chats und Laufwerke manuell zu durchsuchen, können Teams mit Brain GPT Fragen in einfacher Sprache stellen und Antworten aus Aufgaben, Dokumenten und verbundenen Tools abrufen.

Talk to Text für schnellere Updates: Für schnelle Ideen, Notizen oder Aufgaben-Updates ermöglicht Talk-to-Text den Mitgliedern des Teams, natürlich zu sprechen, anstatt alles eintippen zu müssen. Für schnelle Ideen, Notizen oder Aufgaben-Updates ermöglicht Talk-to-Text den Mitgliedern des Teams, natürlich zu sprechen, anstatt alles eintippen zu müssen.

KI Notetaker setzt Unterhaltungen in Maßnahmen um: KI Notetaker erfasst Unterhaltungen, fasst wichtige Punkte zusammen und wandelt Aktionselemente direkt in Aufgaben um – so bleibt die Arbeit ohne manuelle Nachverfolgung in Gang. KI Notetaker erfasst Unterhaltungen, fasst wichtige Punkte zusammen und wandelt Aktionselemente direkt in Aufgaben um – so bleibt die Arbeit ohne manuelle Nachverfolgung in Gang.

Das können Sie mit AI Notetaker erledigen 👇

Zusammen ersetzen diese Funktionen eine Vielzahl von KI-Tools durch eine einzige, kontextbezogene KI-Ebene. Für Teams, die noch keine Erfahrung mit KI haben, ist diese Konsolidierung entscheidend für eine nachhaltige frühe Einführung.

KI-gestützte Agenten, die die schwere Arbeit erledigen

Für benutzerdefinierte, mehrstufige oder komplexe Geschäftsprozess-Automatisierungen stehen Ihnen ClickUp Super Agents zur Verfügung.

Super Agents sind KI-gestützte Agenten, die dafür entwickelt wurden, komplexe End-to-End-Workflows ohne ständige menschliche Aufsicht zu bewältigen. Anstatt einen Auslöser für eine einzelne Aktion zu aktivieren, können sie die Arbeit beobachten, den Kontext interpretieren und eine Reihe von Aktionen auf der Grundlage vordefinierter Ziele ausführen.

Führen Sie eine Unterhaltung mit Super Agents in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain durch.

Da Super Agents in ClickUp integriert sind, arbeiten sie mit vollständiger Kenntnis Ihrer Aufgaben, Dokumente, Status, Eigentümer und Fristen.

📌 Beispiel: Super Agents glänzen, wenn Workflows mehrere Tools oder Schritte umfassen und teamübergreifend wiederholt werden können. Anwendungsfälle sind unter anderem:

Anwendungsfall Was der Super Agent zu erledigen hat Kreativ-Briefings Entwerfen Sie kreative Briefings anhand von Aufgaben oder Unterhaltungen und schlagen Sie umsetzbare Verbesserungen vor. Feature-Übersicht Wandelt rohe Feature-Anfragen in strukturierte Briefings mit Umfang, Annahmen und Schlüssel-Anforderungen um. Folge-E-Mails Verwandelt KI-Notetaker-Meeting-Notizen in prägnante, kundenfertige Follow-up-E-Mails mit Entscheidungen, Eigentümern und Fälligkeitsdaten. Eskalation von Problemen Verwalten Sie eine zentralisierte Eskalationsübersicht, die mit jeder Aufgabe verknüpft ist und als Dokument verfügbar ist. Stellenbeschreibungen Erstellt vollständige Stellenbeschreibungen anhand von Aufgabendetails und relevantem Webkontext. SharePoint-Suche Durchsuchen Sie SharePoint direkt aus ClickUp heraus, um Fragen zu beantworten, die in einem Chat-Kanal gestellt wurden.

Verbinden Sie Ihren KI-Tech-Stack mit über 1000 wichtigen Business-Tools wie Google Tabellen, Gitlab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio usw. mithilfe von ClickUp Integrations.

Erstellen Sie einen integrierten KI-Tech-Stack mit ClickUp Integrations.

Wählen Sie einfach das gewünschte Tool aus und umschalten Sie auf es, um es schnell einzurichten. Sie können auch benutzerdefinierte Integrationen mithilfe von APIs einrichten, um Ihren Tech-Stack abzuschließen.

Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen

Aber wissen Sie auch, was ClickUp AI wirklich anfängerfreundlich macht?

Vorgefertigte Vorlagen für alles – Workflows, Automatisierungen, Inhaltskalender, Vision Boards, Marketingkampagnen, Wettbewerbsanalysen, Flottenmanagement, Projektmanagement und vieles mehr.

Das ClickUp Vorlagen-Center bietet über 500 vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie Ihre Geschäftsprozesse schnell in Gang bringen können.

Jede Vorlage bietet einen Ausgangspunkt. Sie können beispielsweise eine Vorlage für die Erstellung von Inhalten übernehmen und dann die darin enthaltenen KI-Agenten ganz einfach an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Dadurch entfällt die Angst vor dem „Leerzustand”, die die Einführung von KI in neuen Teams oft behindert.

Sie können nicht nur aus der umfangreichen Bibliothek mit Vorlagen von ClickUp auswählen, sondern auch benutzerdefinierte Vorlagen für die zukünftige Verwendung erstellen und speichern.

Häufige Fehler, die Teams bei der Einführung von KI machen

Hier sind vier häufige Herausforderungen bei der Einführung von KI und praktische Lösungen, um sie zu beheben:

Häufige Fallstricke Warum das so ist Lösungen ✅ Automatisierung fehlerhafter Prozesse Teams gehen davon aus, dass KI ineffiziente Workflows „bereinigen” wird. Sie liefern unvollständige oder inkonsistente Daten, was zu unzuverlässigen Ergebnissen führt und bestehende Fehler verstärkt. Stabilisieren Sie zunächst den Workflow, um einen reibungslosen Ablauf des maschinellen Lernens zu gewährleisten. Nutzen Sie KI, um Reibungsverluste aus einem klaren Prozess zu beseitigen, und nicht, um einen fehlerhaften Prozess zu kompensieren. Kauf von KI-Tools wegen des Hypes Neue KI-Tools versprechen umfassende Funktionen und schnelle Erfolge, was den Druck erhöht, sie frühzeitig einzuführen. Bewerten Sie Tools anhand der Integrationsqualität, des Datenzugriffs, der Eignung für den Betrieb und der soliden Erfolgsbilanz des Anbieters. Übermäßige Vorabinvestitionen Bewerten Sie tools anhand der Integrationsqualität, des Datenzugriffs und der betrieblichen Eignung. Beginnen Sie mit begrenzten Daten, einer kleinen Benutzergruppe und ein oder zwei Workflows. Erweitern Sie erst, nachdem die Workflow-Leistung und die Modellgenauigkeit gemessen wurden. Vorausgesetzt, alle KI-Tools sind „einfach” zu bedienen Teams gehen davon aus, dass „KI einfach ist“, haben dann aber mit inkonsistenter Nutzung und mangelnder Akzeptanz zu kämpfen. Um das Fachwissen Ihres Teams über KI-Tools zu erweitern, geben Sie ihm ein Handbuch an die Hand. Erstellen Sie eine Bibliothek mit bewährten KI-Prompts, führen Sie kurze Tutorials durch und setzen Sie KI-Champions ein, um die Einführung zu erleichtern.

Vorteile eines anfängerfreundlichen KI-Stacks

Hier sind fünf Schlüsselvorteile eines einsteigerfreundlichen KI-Stacks:

Sie müssen kein Technikfreak sein: Auch Nicht-Techniker können mit No-Code-Tools und Automatisierung ganz einfach einen professionellen KI-Tech-Stack aufbauen. Sie müssen weder Code lernen noch einen teuren Entwickler beauftragen.

Die Investition macht sich fast sofort bezahlt: Da Sie keine Tausende für Setup-Gebühren ausgeben, deckt die Zeit, die Sie bereits in den ersten Wochen sparen, in der Regel die Kosten für die tools.

Sie können klein anfangen und später erweitern: Sie müssen nicht das gesamte Geschäft auf einmal umstellen. Beginnen Sie damit, nur Sie müssen nicht das gesamte Geschäft auf einmal umstellen. Beginnen Sie damit, nur das Projektmanagement zu automatisieren. Sobald das funktioniert, können Sie ein Tool für die Automatisierung Ihres Kundensupports hinzufügen.

Ihr Team wird ihn tatsächlich nutzen: Anstatt sich von komplexer Technologie bedroht zu fühlen, sehen die Mitarbeiter diese tools als hilfreiche Verbesserungen ihres täglichen Workflows. Dies führt zu höherer Zufriedenheit und deutlich weniger „Widerstand gegen Veränderungen“.

Sie sind nicht an ein einziges tool gebunden: Wenn nächsten Monat ein besseres tool auf den Markt kommt, können Sie mit einem anfänger-stack das alte tool ganz einfach austauschen. Sie sind nicht an einen 3-Jahres-Vertrag für ein tool gebunden, das möglicherweise bald veraltet ist.

Erstellen Sie Ihren KI-Stack in wenigen Minuten mit ClickUp

Wir erleben derzeit die schnellste Technologieeinführung in der Geschichte, und obwohl es ganz normal ist, sich davon überwältigt zu fühlen, können Sie es sich nicht leisten, abzuwarten.

ClickUp bietet Ihnen hier einen Vorsprung und hilft Ihnen, KI ohne Lernkurve einzuführen.

ClickUp bietet die perfekte No-Code-Produktionsumgebung zum Aufbau benutzerdefinierter KI-Stacks. Sie können alle Ihre Apps integrieren, komplexe Automatisierungen einrichten, Echtzeit-Metriken analysieren und kreative Assets in wenigen Minuten generieren.

Vor allem aber fungiert die kontextbezogene KI von ClickUp als Bindeglied, das Ihren gesamten Stack mühelos miteinander verbindet.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein KI-Stack ist eine strategisch geplante Kombination von KI-Tools zur Automatisierung und Verbesserung von Geschäftsabläufen. Er umfasst in der Regel drei Ebenen: Daten (zum Speichern und Verarbeiten von Daten, bevor diese in KI-Tools eingespeist werden), Intelligenz (enthält alle Ihre KI-Modelle und die Intelligenzinfrastruktur) und Anwendung (dies sind die Tools, mit denen Sie auf KI zugreifen). Für Einsteiger konzentriert sich der Stack auf benutzerfreundliche, programmierfreie Tools, die unmittelbare Engpässe lösen, ohne dass tiefgreifende technische Kenntnisse oder benutzerdefinierte Programmierung erforderlich sind.

Beginnen Sie damit, bestehende Prozesse abzubilden, um zentrale Engpässe zu identifizieren. So können Sie besser verstehen, welche KI-Ziele Sie für Ihren Stack verfolgen müssen. Gruppieren Sie anschließend diese Probleme, um die spezifischen Funktionen zu definieren, die Sie benötigen, wie z. B. Zusammenfassung oder Datenextraktion. Wählen Sie seriöse Anbieter aus, konfigurieren Sie die Software für Ihren Workflow und führen Sie Teamschulungen durch. Überwachen Sie schließlich die Leistung durch regelmäßige Audits, um sicherzustellen, dass der Stack zuverlässig bleibt.

Die „besten” Tools für kleine Teams zeichnen sich durch hohe Vielseitigkeit, geringen Wartungsaufwand und Kosteneffizienz aus. Sie sollten mehrere Funktionen erfüllen, um eine unübersichtliche Tool-Vielfalt zu vermeiden. Zu den Top-Auswahlen gehören ClickUp für All-in-One-Projektintelligenz und -Automatisierung, ActiveCampaign für Marketing, Intercom für Kundensupport und Jasper für das Verfassen von Texten.

ClickUp vereinfacht die Einführung von KI durch eine einheitliche, programmierfreie Umgebung, in der künstliche Intelligenz nativ integriert ist. Features wie ClickUp BrainGPT bieten sofortige Antworten aus der Wissensdatenbank Ihres Unternehmens, während programmfreie Automatisierungen die Dateneingabe und Statusaktualisierungen automatisch übernehmen. Dadurch entfällt die Umschaltsteuer, da Teams direkt innerhalb ihrer bestehenden Aufgaben und Dokumente auf mehrere erstklassige LLMs wie GPT und Claude zugreifen können.

Messen Sie den Erfolg, indem Sie die Leistungsbasiswerte vor und nach der Umstellung vergleichen. Zu den wichtigsten Metriken gehören die Zeit, die für die Fertigstellung bestimmter Aufgaben benötigt wird, die Reduzierung manueller Schritte und verbesserte Nacharbeitsraten. Verfolgen Sie außerdem den ROI, indem Sie die eingesparten Stunden im Verhältnis zu den Tool-Kosten berechnen.