Verkaufstrends in Indien 2026: Was zu erwarten ist und wie man sich vorbereiten kann

Vor nicht allzu langer Zeit basierten Verkäufe in Indien auf Beziehungen, Telefonaten, Präsenz vor Ort und handschriftlichen Registern.

Die Technologie begann jedoch, die Regeln zu verändern. Marktplätze wie Amazon und Flipkart haben die Verteilung neu gestaltet, UPI hat Zahlungen sofort möglich gemacht und WhatsApp wurde zu einem Vertriebskanal.

Heute nimmt der Vertrieb in Indien eine Form an, die von Mobile-First-Käufen, der Entdeckung regionaler Sprachen, Social Commerce, Quick Commerce und KI-gestützten Erkenntnissen geprägt ist. Teams, die sich nicht anpassen, laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, weil ihre Vertriebssysteme nicht mithalten können.

In diesem Blogbeitrag betrachten wir die wichtigsten Verkaufstrends in Indien und wie sich Teams vorbereiten können, bevor diese Veränderungen zur Normalität werden. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie ClickUp Ihnen dabei hilft, durch die Verbindung von Workflows und die Automatisierung von Routineaufgaben immer einen Schritt voraus zu sein.

Was treibt derzeit das Umsatzwachstum in Indien an?

Indiens Vertriebsmotor wird durch digital orientierte, nicht in Großstädten lebende und Wert-orientierte Verbraucher neu gestaltet. Hier sind einige Faktoren, die das Verbraucherverhalten, die Vertriebskanäle und die Markttrends für Marken und Verkäufer in Indien verändern.

Erweiterung der Verbraucherbasis mit höherem verfügbaren Einkommen

Indische Verbraucher haben mehr Geld zur Verfügung und geben es auch aus. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen ist stark gestiegen, sodass Haushalte mehr Spielraum für frei verfügbare Ausgaben haben. Dies führt zu höheren Ausgaben für langlebige Güter, FMCG-Produkte und Lifestyle-Produkte.

Tatsächlich macht der Konsum der privaten Haushalte (definiert als Privat-Konsumausgaben oder PFCE) über 60 % des indischen BIP aus, was zeigt, wie wichtig die Konsumausgaben für das Wirtschaftswachstum sind.

Rasantes Wachstum des indischen E-Commerce-Marktes

Der indische E-Retail-Markt ist rasant gewachsen und hat heute ein Volumen von rund 60 Milliarden US-Dollar erreicht. Mit über 270 Millionen Online-Käufern hat Indien nun die USA überholt und ist gemessen an der Anzahl der Käufer zum zweitgrößten E-Retail-Markt weltweit aufgestiegen.

CAGR, wie im Bericht von Bain hervorgehoben

Eine der größten Veränderungen ist der Aufstieg der Generation Z, die bereits fast 40 % der Online-Käufer in Indien ausmacht. Sie sind weitaus experimentierfreudiger und geben dreimal so viel für aufstrebende Modemarken aus wie Millennials.

Derselbe Bericht geht davon aus, dass der indische E-Retail-Markt bis 2030 auf 170 bis 190 Milliarden US-Dollar wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18 %. Für Marken bedeutet dies, dass E-Commerce zu einem zentralen Wachstumsmotor geworden ist, der eine umfassende Lokalisierung, kohortenspezifische Strategien und eine Bharat-first-Umsetzung erfordert.

Zunehmende digitale Kompetenz und Mobile-First-Käufe

Zwischen 800 und 900 Millionen Inder sind mittlerweile online, und allein UPI wickelte im Jahr 2024 etwa 172 Milliarden Transaktionen ab, was einem Anstieg von 46 % gegenüber 2023 entspricht und etwa 80 % des Volumens der digitalen Zahlungen des Landes ausmacht.

Dieses mobile-first, UPI-gesteuerte Verhalten verkürzt den Kaufprozess. Verbraucher bewegen sich nun von der Entdeckung von Produkten in sozialen oder lokalen Inhalten zum Kauf auf Marktplätzen oder D2C-Apps mit nur wenigen Klicks.

🧠 Wissenswertes: Mittelalterliche Händler erfanden die ersten Produktvorführungen. Auf offenen Märkten führten Verkäufer dramatische Live-Vorführungen von Messern, Farbstoffen oder Stoffen durch, um Menschenmengen anzulocken. Einige engagierten sogar Darsteller, um das Produkt anzupreisen.

Stärkung der Logistik- und Infrastruktur für Zahlungen

Indiens Rang im Logistik-Index der Weltbank verbesserte sich auf Platz 38 von 139 Ländern, was auf einen schnelleren, zuverlässigeren Güterverkehr und multimodale Verbindungen zurückzuführen ist.

Der Aufstieg der digitalen Infrastruktur Indiens ( Quelle )

Die Kombination aus Maßnahmen wie dem PM GatiShakti-Plan und Einrichtungen wie der Unified Logistics Interface Platform (ULIP) hat zu einer strukturellen Verkürzung der Lieferzeiten und Senkung der Logistikkosten geführt. Das Ergebnis ist eine profitable Ausweitung von Nachnahmezahlungen (COD), Quick Commerce und SLAs für Lieferungen am selben oder nächsten Tag über die Metropolen hinaus. ​

Expansion in Tier-2- und Tier-3-Märkten

Der E-Retail öffnet sich zunehmend auch außerhalb der indischen Metropolen. Die Marktdurchdringung hat sich von Tier-2-Städten auf Tier-3-Städte und kleinere Orte ausgeweitet, wobei fast 60 % der neuen Online-Käufer aus Tier-3-Städten und kleineren Orten stammen.

Anstieg der Online-Bestellungen und darüber hinaus ( Quelle )

Diese Expansion verändert auch die Zusammensetzung der Online-Verkäufer. Über 60 % der seit 2021 neu hinzugekommenen Verkäufer stammen aus Tier-2- und kleineren Städten, was auf ein stärker verteilte und lokales Verkäufer-Ökosystem hindeutet.

Schlüssel-Verkaufstrends, die Sie in Indien im Auge behalten sollten

Die Vertriebslandschaft in Indien verändert sich derzeit in rasantem Tempo. Kaufverhalten, Vertrauenssignale, Kanalsuche und Kaufprozesse variieren mittlerweile stark je nach Sprache, Plattform, Geschwindigkeit und Situation.

Die folgenden Verkaufstrends in Indien definieren gemeinsam, wie erfolgreiche Unternehmen in Indien aussehen werden. 💪

1. Phygitales Einkaufen und QR-gesteuerte Customer Journeys

Indien ist mittlerweile ein QR-nativer Markt, in dem Codes in Kiranas (Tante-Emma-Läden), Tankstellen, Friseursalons und modernen Einzelhandelsgeschäften zu finden sind. Was als bequeme Methode für Zahlungen begann, hat sich mittlerweile zu einem Verhaltensreflex entwickelt.

📌 Führende Anwendungsfälle, die sich in Indien abzeichnen:

Aufklärung auf Verpackungsebene: FMCG-, Elektronik- und D2C-Marken integrieren QR-Codes in Produktverpackungen, um die Verwendung und Herkunft zu erklären oder die Authentifizierung durchzuführen, wodurch Reibungsverluste nach dem Kauf und Rücksendungen reduziert werden.

Nachverfolgung im Einzelhandel: Durch QR-Scans im Laden, die mit Angeboten oder Treueprogrammen verknüpft sind, erhalten Marken Sichtbarkeit darüber, welche SKUs und Geschäfte digitale Folgemaßnahmen fördern.

Gamifizierte Entdeckung: Rubbellose, Belohnungen durch Drehen des Glücksrads und über QR-Codes aktivierte AR-Filter verlängern die Verweildauer in physischen Räumen.

🔍 Wussten Sie schon? Der Haus-zu-Haus-Verkauf erlebte im 19. Jahrhundert aufgrund von reisenden Hausierern mit Beispielkoffern einen Boom. Sie verkauften alles von Büchern über Parfüm bis hin zu Nähmaschinen und wurden in vorformulierten Verkaufsgesprächen geschult, was sie zu frühen SDRs machte.

2. Regionalisierung und Lokalisierung

Die nächste Welle von Benutzern des Internets in Indien ist eindeutig nicht englischsprachig, sondern wird von indischen Sprachen und kostengünstigen Smartphones angetrieben. Regionalisierung geht heute weit über die Übersetzung von Sprachen hinaus. Sie umfasst:

Lokale kulturelle Bezüge

Regionsspezifischer Humor und Formate

Hyperlokale Bestrebungen (Beruf, Migration, familiäre Prioritäten)

In der Praxis erledigen erfolgreiche Teams drei Dinge:

Erstellen Sie sprachorientierte Trichter mit Suchfunktionen, Werbemitteln, Customer Journeys und IVR-/WhatsApp-Support in Tamil, Bengali, Marathi, Telugu usw., die nicht nur übersetzt, sondern kontextbezogen umgeschrieben sind.

Nutzen Sie lokale Ersteller und Mikro-Influencer auf ShareChat, Moj und YouTube, um Markengeschichten zu verbreiten, die sich „lokal produziert“ anfühlen, und richten Sie dann mit Performance-Kampagnen erneut auf diese Zielgruppen.

Entwerfen Sie Produkte und Preisgestaltungsstrategien, die auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind. Heben Sie beispielsweise einfache Kredite und gestaffelte Rückzahlungen für Käufer von Fahrzeugen der zweiten Kategorie, ernteverknüpfte Rückzahlungsstrategien für Agrar-Fintech oder die Wohnwünsche der Nachbarschaft hervor.

3. Verhaltenstechnologie im Vertrieb und bei Finanzprodukten

Indische Verbraucher sind sehr preisbewusst, sozial beeinflusst und emotional motiviert, oft sogar gleichzeitig. Mit der zunehmenden Verbreitung von App-basierten Investitionen und Guthaben beginnen Plattformen, „Behavior-Tech“ einzusetzen.

Es handelt sich um Analysen, die emotionale und kognitive Muster aufzeigen, wie zum Beispiel:

Warum Benutzer ihren Warenkorb verlassen, nachdem Rabatte angezeigt werden

Warum bestimmte Kundengruppen während des Schlussverkaufs Hamsterkäufe tätigen, aber nie wieder zurückkehren

Warum Benutzer behaupten, „langfristige“ Käufer zu sein, aber impulsiv handeln

Anstatt nur der Nachverfolgung des Kaufs der Kunden folgen Plattformen der Häufigkeit der Stornierung von SIPs, der Überprüfung von Portfolios, dem Abwandern nach Verlusten und dem Ausschöpfen von BNPL-Limits (Buy Now Pay Later) gegen Monatsende. Diese Verlagerung ermöglicht eine genauere Bedarfsplanung, Preisstrategie und Kundenbindungsmaßnahmen, was in einem umkämpften Markt ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. ​

🧠 Wissenswertes: Das erste Versandgeschäft wurde 1872 gegründet. Aaron Montgomery Ward erstellte einen einseitigen Katalog, mit dem Amerikaner aus ländlichen Gebieten Waren kaufen konnten, ohne lange Wege zurücklegen zu müssen. Dies revolutionierte die Verteilung lange vor dem Aufkommen des E-Commerce.

4. KI und Automatisierung als Grundvoraussetzung

KI und Automatisierung sind für Vertriebsteams in Indien kein Wettbewerbsvorteil mehr, sondern die Grundvoraussetzung.

Von Lead-Bewertung und -Prognosen bis hin zu personalisierten Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen – KI ist im modernen Vertriebsworkflow integriert. CRMs entwickeln sich weiter, um automatisch Erkenntnisse zu gewinnen, Risiken in der Pipeline zu kennzeichnen und in Echtzeit die besten nächsten Maßnahmen zu empfehlen. KI-Agenten sortieren Leads autonom, recherchieren potenzielle Kunden und erstellen Kontaktnachrichten.

Wichtig ist, dass es bei dieser Veränderung nicht darum geht, Vertriebsmitarbeiter zu ersetzen. Vielmehr entlasten KI und Automatisierung den Aufwand der Mitarbeiter, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Beziehungen aufbauen, Kundenbedürfnisse verstehen und komplexe Geschäfte abschließen.

Vertriebsprofis, die KI als täglichen Co-Piloten nutzen, werden diejenigen, die dies nicht tun, kontinuierlich übertreffen.

💡Profi-Tipp: Super Agents in ClickUp agieren wie KI-gestützte Teamkollegen, automatisieren sich wiederholende Vertriebsaufgaben, liefern Erkenntnisse und entlasten Ihr Team, damit es sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren kann. Sie können einen oder mehrere Super Agents erstellen, die Ihnen auf folgende Weise helfen: Lead-Qualifizierung und -Zuweisung: Überprüfen Sie eingehende Leads automatisch, qualifizieren Sie sie anhand festgelegter Kriterien und weisen Sie sie den richtigen Vertriebsmitarbeitern zu.

Folgeerinnerungen: Erstellen und planen Sie Folgeaufgaben oder Erinnerungen für Vertriebsmitarbeiter, damit kein Lead vergessen wird.

Pipeline-Updates: Erstellen Sie tägliche oder wöchentliche Berichte, in denen der Pipeline-Status zusammengefasst und vielversprechende Leads, ins Stocken geratene Geschäfte und nächste Schritte hervorgehoben werden.

CRM-Dateneingabe: Protokollieren Sie Anrufnotizen, aktualisieren Sie Phasen und erfassen Sie Kundeninteraktionen direkt in ClickUp, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert wird.

Angebotserstellung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Verkaufsangebote oder E-Mails mithilfe von KI, indem Sie relevante Kundendaten und Produktdetails einbeziehen.

Terminplanung: Koordinieren und planen Sie Meetings mit potenziellen Kunden durch die Integration mit Kalender-Tools.

Vertriebserkenntnisse: Analysieren Sie Verkaufstrends, prognostizieren Sie Umsätze und gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team.

5. Mobile-only-Funnels (nicht nur Mobile-first)

In Indien greifen mehr als 96 % der Social-Media-Benutzer über Smartphones auf Plattformen zu, und eine wachsende Mehrheit der Commerce-Sitzungen beginnt und endet auf Mobilgeräten.

Die Umstellung auf rein mobile Funnels bedeutet:

Ersetzen Sie statische Broschüren durch vertikale Erklär-Videos, Karussells und anklickbare Stories, die Ihre Angebote in weniger als 30 Sekunden zusammenfassen .

Mithilfe von PWAs (Progressive Web Apps) und schnellen, aber ressourcenschonenden Funktionen können Benutzer in Regionen mit geringer Bandbreite ohne App-Installation browsen, vergleichen und einkaufen.

Entwerfen Sie Lead-Erfassungsformulare mit vorausgefüllten Feldern, WhatsApp-Rückrufen, Ein-Klick-Schaltflächen für Interessen und in Inhalte eingebetteten CTAs.

6. Soziale Plattformen als Full-Funnel-Commerce

In Indien stehen soziale Plattformen bereits im Mittelpunkt des täglichen digitalen Verhaltens. WhatsApp erreicht 80,8 % der Internet-Benutzer, gefolgt von Instagram mit 77,9 % für die Suche und das Freigeben von Inhalten und Facebook mit 67,8 % für den Konsum von Nachrichten.

Für viele Erstkäufer finden Entdeckung, Bewertung, Vertrauensbildung und Kauf innerhalb dieser Plattformen statt. Hier sind einige Veränderungen, die im Laufe der Jahre zu beobachten waren:

WhatsApp hat sich zu einem hybriden CRM- und Point-of-Sale-System (POS) entwickelt. Marken geben Produktkataloge frei, beantworten häufig gestellte Fragen, beraten Käufer und nehmen UPI-Zahlungen entgegen – alles in einem einzigen Chat.

Instagram und YouTube spielen eine wichtige Rolle bei Impulskäufen und der Entdeckung neuer Produkte. Shoppable Posts, Live-Commerce und „Link-in-Bio”-Microsites führen Benutzer direkt zu vorab gefüllten Warenkörben auf D2C-Websites.

Social Listening fördert die Umsetzung von Vertriebsstrategien. Marken verfolgen Kommentare und Direktnachrichten auf Einwände, Feature-Anfragen und Erwähnungen von Wettbewerbern und nutzen diese Erkenntnisse, um Produkte, Preise und Verkaufsskripte in Echtzeit zu optimieren.

7. Influencer- und Ersteller-gesteuertes Verkaufen

Die Creator Economy in Indien wächst rasant. Die Zahl der Influencer stieg von unter 1 Million im Jahr 2020 auf über 4 Millionen in Kategorien wie Mode, Beauty, Tech, Infotainment und Finanzen.

Da sich das Vertrauen zunehmend von Marken zu Einzelpersonen verlagert, treiben Ersteller immer mehr die Produktentdeckung, Konversionen und Wiederholungskäufe voran, wodurch der von Influencern gesteuerte Verkauf zu einer zentralen Einnahmequelle wird.

So werden indische Influencer selbst zu Kanälen für die Verteilung:

Ständig verfügbare Listen von Erstellern , segmentiert nach Region, Sprache, Kategorie und Rolle im Trichter (Bekanntheitserklärer vs. Bewertungen am Ende des Trichters)

Affiliate- und Aktionscode-Infrastruktur , die den Erlös den Erstellern über Marktplätze und D2C zuordnet und leistungsbasierte Auszahlungen und Optimierungen ermöglicht.

Gemeinsam entwickelte Produkte und limitierte Auflagen, bei denen Influencer den Gewinn freigeben, schaffen eine Knappheit und Dringlichkeit, die typische Kampagnen nicht nachahmen können.

🔍 Wussten Sie schon? Im alten Rom verwendeten Ladenbesitzer Terrakotta-Token als Gutscheine. Kunden sammelten kleine Tonscheiben, die gegen Waren eingetauscht werden konnten, was sie zu einem der frühesten bekannten Verkaufsförderungsprogramme machte.

8. Nachhaltigkeit und Wert vor Marke

Indische Käufer legen zunehmend mehr Wert auf Nachhaltigkeit und echten Wert als auf große Markennamen. Kunden stellen immer kritischere Fragen zu ethischer Beschaffung, Umweltauswirkungen, langfristigen Kosteneinsparungen und Produktlebensdauer – insbesondere in den Bereichen B2B, Fertigung, Einzelhandel und Unternehmensdienstleistungen.

Die Erinnerung an eine Marke ist nach wie vor wichtig, garantiert jedoch nicht mehr automatisch Vertrauen oder Loyalität. Entscheidungsträger sind eher bereit, zu weniger bekannten Anbietern zu wechseln, wenn das Angebot einen klar messbaren Wert bietet und mit ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmt.

Verkaufsgespräche verlagern sich von einer markenorientierten Positionierung hin zu ergebnisorientierten Unterhaltungen, die auf Transparenz und verantwortungsbewussten Praktiken basieren.

Die Erkenntnis für Vertriebsteams? Führen Sie mit Fakten, nicht mit Logos. Statten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit klaren Metriken, Nachhaltigkeitszertifikaten und echten Kundenreferenzen aus, um jede Verkaufsunterhaltung zu unterstützen.

💡Profi-Tipp: Zentralisieren Sie all diese Informationen mit ClickUp Knowledge Management. Dank verknüpfter Dokumente, Wikis und der weltweit umfassendsten Work-KI erhalten Sie automatisch Antworten. Live-Bearbeitung, erweiterte Berechtigungen und Versionsverwaltung sorgen dafür, dass alles auf dem neuesten Stand bleibt und kontrolliert wird.

9. Quick Commerce als strategischer Vertriebskanal

Quick Commerce ist nicht mehr nur eine bequeme Möglichkeit, um sich spätabends noch einen Snack zu besorgen. In Indien erreichte dieser Vertriebskanal im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 6 bis 7 Milliarden US-Dollar, was etwa zwei Dritteln der E-Grocery-Bestellungen und fast 10 % der gesamten E-Retail-Ausgaben entspricht.

Berichten zufolge wird Blinkit bis Ende 2025 einen Marktanteil von über 50 % erreichen, während Zepto und Instamart auf städtischer Ebene um den zweiten Platz konkurrieren. Das bedeutet, dass Gebiets- und Key-Account-Manager jede Q-Commerce-Plattform wie einen Top-Kunden behandeln müssen.

Für Vertriebsleiter in den Bereichen FMCG, F&B, Beauty und Small-Ticket-Durables ist Quick Commerce praktisch ein neuer „moderner Handel“ mit eigenen Regeln:

Produktmix für schnelle Käufe: Kleinere Packungen, Kombi-SKUs, Nachfüllgrößen und impulsfreundliche Preise, die für 10- bis 30-minütige Einkäufe konzipiert sind.

Sichtbarkeit in der App als neues Verkaufsregal: Suchrankings, bezahlte Platzierungen, Banner und In-App-Samples sorgen mittlerweile für deutlich höhere Umsätze als einfache Listings.

Disziplin im Dark-Store-Betrieb: Vertriebs- und Betriebsteams stimmen sich ab, um hohe Lieferquoten aufrechtzuerhalten, das Verfallsdatum zu verwalten und den Lagerbestand auf der Grundlage der lokalen Nachfrage zu verwalten.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für Verkaufsangebote, um Geschäfte schneller zu schließen

10. Immersive Produkterlebnisse

Marken wie Lenskart haben gezeigt, wie AR den Kaufprozess grundlegend verändern kann. Mit dem virtuellen 3D-Anprobe-Feature können Benutzer Brillenfassungen in Echtzeit an ihrem Gesicht sehen, was Unsicherheiten verringert und zu einer höheren Konversionsrate führt. Dies reduziert Retouren und erhöht die Zeit, die mit der Marke verbracht wird, was sich direkt positiv auf die Stückkosten auswirkt. ​

Dieses Playbook verbreitet sich in:

Beauty: AR-Farbabstimmung für Foundation, Lippenstift und Haarfarbe, damit Benutzer vor dem Kauf auf Nykaa oder in Marken-Apps experimentieren können.

Möbel und Dekoration: „View in Room”-Erlebnisse, bei denen Benutzer über die Kamera ihres Smartphones Sofas, Lampen oder Dekorationsartikel in ihrer eigenen Wohnung platzieren können.

Automobile und langlebige Konsumgüter: Virtuelle Demos, die Features, Varianten und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten präsentieren, ohne dass jeder Händler über den gesamten Bestand verfügen muss.

🧠 Wissenswertes: National Cash Register (NCR) entwickelte Ende des 19. Jahrhunderts gemeinsam mit John H. Patterson das weltweit erste strukturierte Verkaufstrainingsprogramm. Die Vertriebsmitarbeiter übten Skripte, Rollenspiele und den Umgang mit Einwänden, wodurch NCR zu einem der ersten Unternehmen wurde, das Sales Enablement formalisierte.

Wie Vertriebsteams sich auf diese Veränderungen vorbereiten können

Das Verständnis der sich abzeichnenden Verkaufstrends in Indien ist nur die halbe Miete. Der eigentliche Vorteil hängt davon ab, wie schnell die Vertriebsteams diese Veränderungen in umsetzungsreife Prozesse umsetzen.

Hier erfahren Sie, wie Vertriebsleiter diese Veränderungen umsetzen können.

Schaffen Sie einen einheitlichen Rahmen für den Vertrieb

Da Verbraucher sowohl online als auch offline mit Unternehmen interagieren, verteilen sich Daten und Aktivitäten leicht über verschiedene Systeme und Kanäle. Vertriebsteams müssen sich dann mit Projektmanagement-Tools, CRMs, Chat-Tools, Tabellenkalkulationen und regionalen Workflows herumschlagen, was zu einer Vielzahl von Tools führt, die die Ausführung verlangsamen und die Sichtbarkeit beeinträchtigen.

Wie man Probleme bei der Arbeit behebt

Weltweit beeinträchtigt diese Fragmentierung die Produktivität in großem Umfang und trägt zu geschätzten Effizienzverlusten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar bei, da Teams mehr Zeit mit der Suche, Abstimmung und Aktualisierung von Systemen verbringen als mit dem eigentlichen Verkauf.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der entwickelt wurde, um die Arbeitslast für Vertriebsteams zu reduzieren, die Pipelines, Nachfassaktionen, Deal-Notizen und Prognosen über zu viele tools hinweg verwalten müssen.

Klarheit beginnt mit Sichtbarkeit. Erfassen Sie Ihre gesamten Vertriebsaktivitäten in ClickUp for Sales Teams, gewinnen Sie Leads aus sozialen, regionalen, Marktplatz- und Offline-Kanälen und verfolgen Sie jedes Geschäft durch Qualifizierung, Nachverfolgung, Compliance-Prüfungen und Verlängerung.

Organisieren Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess mit den benutzerdefinierten Statusen für ClickUp-Aufgaben

Mit den benutzerdefinierten Aufgaben-Statusen von ClickUp können Teams Phasen wie „Inbound“, „Soziales Interesse“, „Regionale Nachverfolgung erforderlich“, „Überprüfung und Compliance“ und „Bereit zum Abschluss“ definieren. Dadurch erhalten Vertriebsleiter ein viel klareres Bild davon, wo die Nachfrage ins Stocken gerät und warum.

Im Kern verbindet das CRM von ClickUp Kontakte, Konten und Geschäfte mit den daran ausgeführten Arbeiten.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zum Reifegrad der KI zeigt eine klare Herausforderung auf: 54 % der Teams arbeiten mit verstreuten Systemen, 49 % tauschen selten Informationen zwischen Tools aus und 43 % haben Schwierigkeiten, die benötigten Informationen zu finden. Wenn die Arbeit fragmentiert ist, können Ihre KI-Tools nicht auf den gesamten Kontext zugreifen, was zu unvollständigen Antworten, verzögerten Reaktionen und Ergebnissen führt, denen es an Tiefe oder Genauigkeit mangelt. Das ist Arbeitsausbreitung in Aktion, die Unternehmen Millionen an Verlusten an Produktivität und Zeitverschwendung kostet. ClickUp Brain überwindet diese Herausforderung durch einen einheitlichen, KI-gestützten Workspace, in dem Aufgaben, Dokumente, Chats und Ziele miteinander verknüpft sind. Enterprise Search macht jedes Detail sofort sichtbar, während KI-Agenten plattformübergreifend arbeiten, um Kontextinformationen zu sammeln, Aktualisierungen zu teilen und die Arbeit voranzutreiben. Das Ergebnis ist eine KI, die schneller, klarer und stets auf dem neuesten Stand ist – etwas, das isolierte tools einfach nicht leisten können.

Erfassen und durchführen Sie Automatisierungen für Lead-Workflows über alle Kanäle hinweg

Die heutige Customer Journey in Indien beginnt nicht an einem einzigen Ort. Sie kann über Social-Media-Nachrichten, QR-Code-Scans, Marktplatz-Chats, Website-Formulare oder WhatsApp beginnen.

📌 Das müssen Sie erledigen:

Standardisieren Sie die Formate zur Erfassung von Leads über alle Kontaktpunkte hinweg.

Leiten Sie Leads anhand von Kriterien wie Region, Produktinteresse, Sprachpräferenz oder Größe des Geschäfts an die richtigen Verkäufer weiter.

Auslöser für Follow-up-Erinnerungen ohne manuelle Überwachung.

🚀 Vorteil von ClickUp: Erledigen Sie routinemäßige Vertriebsaufgaben und verschieben Sie Leads und Follow-ups mithilfe von ClickUp Automatisierungen ohne manuellen Eingriff durch Workflows. Richten Sie dann ClickUp Agents ein, um das Lead-Management um intelligente und kontextbezogene Entscheidungsfindung zu ergänzen. Starten Sie ClickUp Agents, um die Weiterleitung, Priorisierung und Eskalation von Leads automatisch zu verwalten. Wenn ein Lead über ClickUp Formular eingeht, können Agenten die Daten anreichern, personalisierte Follow-ups entwerfen, den besten Kontaktkanal (E-Mail, WhatsApp oder Anruf) vorschlagen und die nächsten Schritte automatisch planen. Darüber hinaus fassen Agenten die Lead-Aktivitäten für eine schnellere Überprüfung zusammen und analysieren Muster für geschlossene oder verlorene Geschäfte, um Verbesserungen für Formulare, Routing-Logik und Follow-up-Strategien zu empfehlen.

Entdecken Sie die besten KI-Agenten für Vertriebsproduktivität und CRM-Automatisierungen. 👇

Erstellen Sie KI-gestützte Prognosen mit Sales Intelligence

Die indischen Märkte verändern sich schnell aufgrund kultureller Ereignisse, regionaler Zyklen, Preisverschiebungen, festivalbedingter Spitzen und Trends auf Plattformebene. In diesem Umfeld benötigen Vertriebsleiter eine kontinuierliche Sichtbarkeit darüber, wie sich die Pipeline verhält und wohin sie sich wahrscheinlich als Nächstes entwickeln wird.

Und genau das bietet ClickUp Brain.

Angenommen, Sie sind Vertriebsleiter und bereiten sich auf die monatliche Überprüfung der Umsatzprognose vor. Anstatt Berichte zu erstellen, fragen Sie ClickUp Brain: „Fassen Sie den aktuellen Stand der Pipeline zusammen, einschließlich Lead-Geschwindigkeit, Konversionsraten und Gewinnraten.“

ClickUp Brain analysiert Live-Daten aus dem Workspace und liefert einen Echtzeit-Überblick über die Umsatzdynamik.

Verwenden Sie ClickUp Brain für schnelle Antworten zum Thema Umsatzdynamik

Als Nächstes führen Sie eine Folgeabfrage durch: „Sind wir angesichts der aktuellen Trends auf dem besten Weg, das Einzelziel für dieses Quartal zu erreichen?“ ClickUp Brain nutzt dann Verlaufsdaten und aktuelle Daten, um potenzielle Defizite aufzuzeigen, Regionen oder Phasen mit erhöhtem Risiko hervorzuheben und prognostizierte Gewinnraten anzuzeigen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp BrainGPT ist ein Desktop-KI-Assistent, der Erkenntnisse aus allen verbundenen Tools in einer durchsuchbaren, aktionsbereiten Oberfläche zusammenführt. Enterprise Search ruft Daten aus Tools wie ClickUp, Google Drive, HubSpot oder Salesforce in einer einzigen Abfrage ab, sodass Teams schnell Kampagnenpläne, Preisaktualisierungen oder regionale Leistungsnotizen finden können, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen – insbesondere, wenn die Zeit knapp ist. Mit ClickUp Talk to Text in BrainGPT können Führungskräfte unterwegs Beobachtungen zu Geschäften, Marktfeedback aus Telefonaten oder Meeting-Notizen diktieren. Diese Eingaben sind sofort durchsuchbar und nutzbar, sodass die Erkenntnisse aus der Praxis mit dem Projektmanagement und der Strategie verbunden bleiben. Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Drittanbieter-Apps und ClickUp BrainGPT, um schnelle Antworten zu erhalten

Standardisieren Sie regionale und kulturelle Strategien

Da Regionalisierung in Indien zu einer strategischen Säule wird, gibt es kein Patentrezept, das für alle Märkte funktioniert. Um in verschiedenen Sprach- und Kultursegmenten Fuß zu fassen, benötigen Sie lokalisierte Strategien, die Vertriebsmitarbeiter zuverlässig umsetzen können.

So standardisieren Sie Ihr Vertriebs-Playbook:

Entwickeln Sie regionale Verkaufsskripte, Einwandbehandlungsstrategien und Preismaterialien, die kulturelle Nuancen widerspiegeln.

Schulen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter in sprachunabhängigen Ansätzen (z. B. wie man WhatsApp nutzt, wie man Follow-ups im lokalen Kontext personalisiert).

Pflegen Sie lokalisierte Repositorys für Wissen, auf die Vertriebsmitarbeiter bei Bedarf zurückgreifen können.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie in ClickUp Docs regionsspezifische Vertriebsleitfäden. Sie können Ihr gesamtes Material in strukturierten Dokumenten oder Unterseiten für jede Sprache oder jeden Markt zusammenfassen. Führen Sie ein leicht zugängliches Vertriebshandbuch in ClickUp-Dokumenten Echtzeit-Zusammenarbeit, Kommentare und Versionshistorie helfen Regionalmanagern dabei, Inhalte korrekt und aktuell zu halten, während integrierte Schulungsmaterialien, Checklisten und verknüpfte Vertriebsaufgaben sicherstellen, dass Vertriebsmitarbeiter schnell das richtige Playbook für ihren Kontext finden und ausführen können.

Integrieren Sie Echtzeit-Zusammenarbeit und funktionsübergreifende Abstimmung

Die Umsatzdynamik hängt von der Leistung der einzelnen Verkäufer und davon ab, wie gut der Vertrieb mit den Bereichen Marketing, Betrieb, Produkt und Kundensupport zusammenarbeitet. Wenn Teams nicht in Echtzeit aufeinander abgestimmt sind, führt dies zu widersprüchlichen Botschaften, verzögerten Antworten an Käufer, verpassten Übergaben und einer schlechten Kundenerfahrung.

ClickUp Chat hilft dabei, indem es Unterhaltungen direkt in den Arbeitskontext einbindet:

Nutzen Sie kontextbezogene Unterhaltungen: Chatten Sie direkt in Aufgaben, Geschäften und Dokumenten über diese Vertriebs-Kollaborationssoftware, damit Diskussionen immer genau auf den jeweiligen Kunden, die Kampagne oder das Problem bezogen bleiben.

Sorgen Sie für funktionsübergreifende Sichtbarkeit: Bringen Sie Vertriebs-, Marketing-, Support- und Produktteams in denselben Chat-Threads zusammen.

Organisieren Sie Diskussionen mit Threads und Erwähnungen: Beziehen Sie mit @mentions sofort die richtigen Stakeholder mit ein und sorgen Sie für strukturierte themenspezifische Unterhaltungen.

Zentralisieren Sie Rich Media und Anhänge: Freigeben Sie Pitch-Decks, Preislisten, Marktfeedback oder Anrufaufzeichnungen direkt im Chat, um den Hin- und Her-Wechsel zwischen verschiedenen tools zu reduzieren.

Halten Sie alle mit ClickUp Chat über Vertriebsprioritäten, Änderungen und nächste Schritte auf dem Laufenden.

Implementieren Sie eine strukturierte Zielsetzung und Nachverfolgung der Anreize

Angesichts der sich schnell verändernden Märkte sorgen klare Ziele und Anreize dafür, dass die Teams fokussiert bleiben. Dennoch müssen die Ziele auf die regionalen Gegebenheiten, Prioritäten für Produkte und das sich wandelnde Kundenverhalten abgestimmt sein und dürfen nicht willkürlichen Unternehmenszielen folgen.

📌 Das können Sie erledigen:

Definieren Sie messbare Ziele für jeden Markt und jede Produktlinie.

Machen Sie die Leistung in Echtzeit messbar, nicht erst im Nachhinein.

Verbinden Sie individuelle und Team-Anreize mit Verhaltensweisen, die langfristige Umsätze generieren, und nicht nur kurzfristige Erfolge.

Allzu oft verlassen sich Teams jedoch auf Tabellenkalkulationen oder isolierte Tools, die es schwierig machen, zu erkennen, was funktioniert, was nicht funktioniert und worauf man sich als Nächstes konzentrieren sollte. Genau diese Lücke soll die ClickUp Sales Tracker-Vorlage schließen. Sie ist als listenbasierter Sales Tracker konzipiert, der jede Kundenbestellung oder jedes Verkaufsziel vom Anfang bis zum Abschluss verfolgt.

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie klare Verkaufsziele und erkennen Sie Trends frühzeitig mit der ClickUp Sales Tracker-Vorlage.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Spiegeln Sie den tatsächlichen Vertriebsfortschritt mit benutzerdefinierten Status wie „Ziel erreicht“, „Ziel nicht erreicht“, „Abgeschlossen“ und anderen wider.

Stückkosten , Versandkosten , Versandgebühren , Rücksendungen und Gewinnziel . Erfassen Sie wichtige Metriken mit 12 gebrauchsfertigen benutzerdefinierten ClickUp-Feldern , darunterund

Organisieren Sie dieselbe Ansicht anders mit benutzerdefinierten ClickUp-Ansichten (Verkaufstracker, Verkaufsvolumen pro Monat und Status pro Produkt).

ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte

Kombinieren Sie dies mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte, um die tägliche Nachverfolgung des Umsatzes in strategische Leistungserkenntnisse umzuwandeln, ohne Updates aus mehreren Quellen manuell zusammenstellen zu müssen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie Schlüssel-Metriken aus verschiedenen Teams und Regionen in einer einzigen Ebene der Berichterstellung zusammen – mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte.

Mit dieser Vorlage für einen Vertriebsplan können Sie:

Verfolgen und analysieren Sie die Vertriebsleistung konsistent über Quartale und Jahre hinweg.

Verwenden Sie einfache Statusangaben wie „Offen” und „Fertiggestellt”, um Zyklen der Berichterstellung und Leistungsbewertungen zu verfolgen.

Erfassen Sie strukturierte Daten mit 10 vordefinierten Benutzerdefinierten Feldern, wie z. B. Vertriebsregion , Vertriebsleistung , Vertriebsjahr , Vertriebsquartal und Vertriebswert .

Überprüfen Sie die Leistung aus verschiedenen Blickwinkeln, darunter Jahresumsatzberichte, Quartalsberichte und Monatsumsatzberichte.

Risiken und Herausforderungen, auf die sich Vertriebsteams einstellen müssen

Im Folgenden sind die Schlüssel-Risiken aufgeführt, auf die Vertriebsleiter achten müssen, insbesondere im Zusammenhang mit Phygitalisierung, Einführung von KI, CRM-Modernisierung und regionaler Expansion:

Schlechte Datenqualität: Unvollständige, inkonsistente oder isolierte Vertriebsdaten beeinträchtigen Prognosen, Lead-Bewertungen und KI-Erkenntnisse. Fast die Hälfte der indischen Verkäufer nennt unvollständige oder ungenaue Unvollständige, inkonsistente oder isolierte Vertriebsdaten beeinträchtigen Prognosen, Lead-Bewertungen und KI-Erkenntnisse. Fast die Hälfte der indischen Verkäufer nennt unvollständige oder ungenaue CRM-SaaS-Daten als größte Herausforderung, was zu verlorenen Geschäften und Fehlentscheidungen führt.

Widerstand gegen die Einführung neuer Technologien: Insbesondere in Tier-2- und Tier-3-Märkten zögern Vertriebsteams möglicherweise aufgrund der wahrgenommenen Komplexität oder mangelnden Zuversicht, neue Systeme einzuführen, was die Akzeptanz von CRM und AI verlangsamt.

Probleme mit der Verbindung und dem mobilen Zugriff: Die Abhängigkeit von mobilen CRM-Tools kann nach hinten losgehen, wenn Vertriebsmitarbeiter in Gebieten mit instabiler Internetverbindung arbeiten, was zu Problemen bei der Synchronisierung und einem Verlust an Produktivität führen kann.

Unklarer ROI von KI und Entscheidungsmüdigkeit: Teams führen möglicherweise KI ohne klare Ziele ein oder versäumen es, die tatsächlichen Auswirkungen zu messen, was zu Budgetverschwendung, einer verzögerten Einführung digitaler Technologien und Zurückhaltung bei Investitionen in Tools führt.

Kulturelle Barrieren und Qualifikationslücken: Mangelnde Schulungen, Unsicherheit im Umgang mit neuen Paradigmen oder mangelndes Verständnis der Limite von KI können die Akzeptanz von Veränderungen verlangsamen und die Wirksamkeit von Tools zur Umsatzsteigerung beeinträchtigen.

Bauen Sie mit ClickUp eine zukunftsfähige Vertriebsorganisation auf

Die Verkaufstrends in Indien werden sich aufgrund von Technologie, regionalen Nuancen und sich ändernden Käufererwartungen weiterhin in sich überschneidenden Verschiebungen entwickeln. In den kommenden Jahren wird der Vorteil nicht darin bestehen, jede Veränderung richtig vorherzusagen, sondern darin, Verkaufssysteme aufzubauen, die sich an diese Veränderungen anpassen können.

Der konvergierte KI-Workspace von ClickUp vereint Planung, Ausführung, Zusammenarbeit und Berichterstellung in einem vernetzten System. Auf dieser Grundlage zentralisiert das CRM das Pipeline-Management, die Prognosen und die Geschäftsabwicklung. Darüber hinaus liefern ClickUp Brain und BrainGPT Echtzeit-Einblicke, Muster und Risiken aus Ihren Verkaufsdaten und helfen Führungskräften so, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Und während Volumen und Komplexität zunehmen, sorgen ClickUp-Automatisierungen und Agents dafür, dass Follow-ups, Übergaben und nächste Schritte automatisch weiterlaufen.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und bereiten Sie Ihr Vertriebsteam auf die kommenden Veränderungen vor.