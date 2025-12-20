Text-zu-Bild-Prompts für Marketing-Teams: Tipps für visuelle KI-Inhalte

Menschen halten inne, um Bilder und kurze Clips anzusehen. Das tun wir alle. Ein klares Bild sagt oft mehr als eine lange Bildunterschrift. Dieses Phänomen ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten YouTube-Shorts, die zwischen 50 und 60 Sekunden lang sind, die meisten Ansichten erzielen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie kein komplettes Design-Team benötigen, um Schritt zu halten. Mit einem KI-Bildgenerator kann Ihr Team einfache Textvorgaben in hochwertige Bilder umwandeln, diese zu kurzen Videos zusammenfügen und Kampagnen innerhalb weniger Stunden veröffentlichen.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf praktische Text-zu-Bild-Prompts für die Workflows von Marketing-Teams, mit denen Sie schnell einheitliche Markenvisuellen erstellen können.

Außerdem lernen wir, wie Sie mithilfe von Prompts den Kunststil, die Farben, die Beleuchtung und die Stimmung formen können, damit Ihre visuellen Elemente Ihre Marke widerspiegeln.

Was sind Text-zu-Bild-Prompts?

Stellen Sie sich eine Text-zu-Bild-Eingabe als eine Reihe von Anweisungen mit bestimmten Schlüsselwörtern vor, die Sie einem KI-Bildgenerator geben.

Sie geben ein paar Wörter ein, vielleicht einen oder zwei Sätze, und das Tool tut sein Bestes, um mithilfe von KI-Bildgenerierung atemberaubende Bilder zu erstellen. Das Ergebnis kann so einfach sein wie „ein Hund, der auf einem gemütlichen Sofa schläft“ oder so lebendig wie „eine futuristische Skyline, die im goldenen Sonnenuntergang leuchtet, mit holografischen Zeichen, die in der Luft schweben“.

Sie können auch verschiedene KI-Kunstgeneratoren verwenden, um Logos auf der Grundlage ihrer einzigartigen kreativen Prozesse und Modelle zu erstellen.

✍🏻 Notiz: Je klarer Sie sich ausdrücken, desto besser kann die KI Ihre Vorstellung umsetzen. Wenn Sie zusätzliche Details zu Kunststil, Stimmung, Farbe oder Hintergrund angeben, wirkt das Ergebnis persönlicher und raffinierter.

Es gibt viele Text-zu-Bild-Generatoren, die diesen Prozess ermöglichen. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney und Stable Diffusion sind einige der bekannteren tools. Jedes hat seine eigene Persönlichkeit und Stärken.

Hier sind einige Beispiele für Prompts, die Szenen zum Leben erwecken:

„Ein rotes Oldtimer-Cabrio fährt bei Sonnenuntergang eine Küstenstraße entlang, Wellen brechen sich an den Klippen, Möwen kreisen am Himmel.“

„Ein ruhiger Bergsee mit einer kleinen Holzhütte am Ufer, schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund und sanftem Morgenlicht. ”

„Ein abstraktes Poster mit wirbelnden Farben im Art-déco-Stil, mit leuchtenden goldenen Linien und tiefem Blau.“

Das Bonner Institut bestätigt, dass visuelle Reize das Gehirn schneller erreichen als Worte und dass verschiedene Systeme uns dabei helfen, diese entsprechend zu verarbeiten. Die Amygdala, die uns dabei hilft, auf Angst und andere intensive Emotionen zu reagieren, wird durch bestimmte Bilder aktiviert und kann sogar körperliche Auslöser wie einen schnellen Pulse oder schwitzige Hände auslösen.

Das Wesentliche lässt sich einfach zusammenfassen: Auf sozialen Plattformen können positive Bilder mehr Aufmerksamkeit erregen und die Wahrscheinlichkeit eines Klicks oder einer Weitergabe erhöhen.

Gleichzeitig kann ein Foto neben einer Aussage diese Aussage glaubwürdiger machen, selbst wenn das Foto keine neuen Fakten hinzufügt. Deshalb ist die sorgfältige Auswahl der Bilder so wichtig.

Wenn Bilder schneller ankommen und länger im Gedächtnis bleiben, sollten Marketing-Teams eine einfache Möglichkeit haben, sie zu erstellen. Hier erfahren Sie, wie Text-zu-Bild-Prompts dabei helfen:

Verwandeln Sie schnelle Ideen mit Text-zu-Bild-Prompts in markengerechte Grafiken in großem Maßstab , sodass kleine Teams in wenigen Minuten Variationen für Social-Media-Grafiken, Anzeigen und E-Mail-Kopfzeilen erstellen können.

Sorgen Sie für einheitliche Kampagnen, indem Sie eine klare Prompt-Struktur mit Kunststil, Farbschemata und Lichtverhältnissen wiederverwenden , sodass die generierten Bilder in allen Kanälen einheitlich aussehen und wirken.

Senken Sie Kosten, indem Sie Marketingfachleuten ermöglichen, einfache Textbeschreibungen in einem KI-Bildgenerator in hochwertige Bilder umzuwandeln, während sich Designer auf komplexere Designaufgaben konzentrieren können, die diese wirklich benötigen.

🎥 Wenn Sie sich für KI im Marketing interessieren, aber nicht wissen, wie Sie sie im Alltag einsetzen können, führt Sie dieser einsteigerfreundliche Leitfaden durch bewährte Anwendungsfälle und praktische tools, die Sie sofort nutzen können.

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Inhalten

Reuters veröffentlichte einen Bericht, in dem es hieß, dass die Designteams von IBM die Durchlaufzeiten für Kampagnen von etwa zwei Wochen auf rund zwei Tage verkürzen konnten, nachdem sie die generativen Tools von Adobe in ihren Prozess integriert hatten.

Das ist die Art von Veränderung, die vielbeschäftigte Teams sofort spüren. Mit einer klaren Text-zu-Bild-Anweisung können Sie noch am selben Vormittag vom Briefing zu hochwertigen Bildern gelangen.

Beginnen Sie mit einer einfachen Textbeschreibung und formen Sie dann die Bildvorlage mit Motiv, Kunststil, Beleuchtung, Stimmung und Farbe. Ihr KI-Bildgenerator liefert Ihnen mehrere generierte Bilder, die Sie nebeneinander betrachten können, sodass Sie nur das behalten, was zur Geschichte passt.

📁 Speichern Sie die Prompts, die funktioniert haben, zusammen mit Seeds oder Einstellungen, und schon haben Sie eine Bibliothek, die Sie nächste Woche wiederverwenden können.

Außerdem hilft es kleineren Teams, Grafiken für soziale Medien und Kopfzeilen für E-Mails zu veröffentlichen, ohne lange warten zu müssen. Am Ende werden Sie sich zwar immer noch mit dem Design befassen müssen, aber Sie müssen nicht mehr jedes Mal bei Null anfangen. Im Laufe eines Monats summieren sich diese eingesparten Stunden zu einem besseren Plan, saubereren Tests und stabileren Ergebnissen.

Sorgen Sie für einheitliche Markenbilder über alle Kanäle hinweg

Einheitliches Branding = höhere Einnahmen. Dies ist eine wichtige Erinnerung daran, dass einheitliche visuelle Elemente mit der Zeit Vertrauen schaffen.

Wenn Sie eine Bildanweisung verfassen, verwenden Sie jedes Mal dieselbe Hintergrundsprache, damit die generierten Bilder wie aus einer Familie stammen. Wenn ein Detail abweicht, fügen Sie eine kurze negative Zeile hinzu, die angibt, was zu vermeiden ist.

Bitten Sie Ihre Teamkollegen, zunächst diese Blöcke zu verwenden und dann Details für jede Szene hinzuzufügen. Sehen Sie sich gemeinsam eine Übersicht der generierten Bilder an und überprüfen Sie vor der Veröffentlichung den Ton, die Farbpalette und die Komposition. Wenn Sie regionale Versionen benötigen, ändern Sie die Einstellung oder die Farbe des Produkts und behalten Sie die Lichtbedingungen und das Layout bei.

Verwenden Sie denselben Grafikstil, dieselben Lichtverhältnisse, denselben Hintergrund und dieselben Stimmungswörter in jeder Bildvorlage, damit Ihre Grafiken kanalübergreifend einheitlich bleiben.

Führen Sie eine kurze Liste mit Negativkriterien, wie „keine grellen Neonfarben, keine überladenen Hintergründe“, um die Qualität zu sichern, ohne täglich Kontrollen durchführen zu müssen.

👀 Wissenswertes: Auch auf der geschäftlichen Seite wächst TikTok weiter. Schätzungen zufolge erzielte die Plattform im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 23 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aus Werbung. Wo auch immer die Werbegelder hingehen, folgen in der Regel kreative Normen. Es ist also mit mehr KI-orientierten Bildelementen zu rechnen, die auf vertikale Bildschirme abgestimmt sind.

Schnelles Experimentieren mit mehreren Designvarianten

Auf der Google Marketing Live 2024 stellte Google eine Funktion zur Erstellung kreativer Assets vor, mit der Werbetreibende innerhalb von Performance Max mehr Bildvarianten erstellen und testen können – genau das, was die meisten Teams bei engen Zeitplänen benötigen.

Mit jedem beliebigen KI-Bildgenerator können Sie noch heute eine einfache Version erledigen.

✅ Schreiben Sie drei Text-zu-Bild-Prompts für dieselbe Idee, jeweils mit einem anderen Bildstil oder einer anderen Beleuchtung, und halten Sie das Thema und die Botschaft konsistent. ✅ Generieren Sie ein Dutzend Optionen, geben Sie ihnen eine Beschreibung und wählen Sie zwei oder drei pro Kanal aus. Versuchen Sie für Video-Cover und Shorts engere Ausschnitte und starke Blickpunkte✅ Lassen Sie für LinkedIn-Banner Platz für Text✅ Verfolgen Sie, welche Prompt-Zeilen tendenziell die Aufmerksamkeit verbessern, wie z. B. weiches volumetrisches Licht oder Gegenlicht zur goldenen Stunde, und übernehmen Sie diese Zeilen in Ihre Standard-Prompt-Struktur✅ Wenn Sie lokalisieren, tauschen Sie den Hintergrund oder die Farbakzente aus und behalten Sie das Kernbild bei.

Auf diese Weise lernen Sie aus jeder Runde, anstatt jedes Mal von vorne anzufangen.

Reduzieren Sie die Abhängigkeit von externen Designern für schnelle Projekte

McKinsey schätzt, dass generative KI die Marketing-Produktivität um etwa 5 bis 15 % der Gesamtausgaben steigern kann. Dies deckt sich mit den Erfahrungen vieler Teams, die auf promptgesteuerte Workflows umgestellt haben.

Das spart Designern Zeit.

Lassen Sie Marketingfachleute schnelle Elemente mit Text-zu-Bild-Prompts erledigen und bitten Sie Designer, die wesentlichen Elemente zu verfeinern, die wirklich Gestaltung erfordern. Beginnen Sie damit, die Assets aufzulisten, die Sie intern erstellen werden, wie Social-Media-Beiträge, Kopfzeilen für Blogs, einfache Anzeigen und Webinar-Karten.

Wenn eine Anfrage eingeht, öffnen Sie den KI-Bildgenerator, fügen Sie die Eingabe ein und erstellen Sie in weniger als einer Stunde drei Optionen. Beziehen Sie einen Designer für den letzten Schliff oder für Layouts, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, mit ein.

💡 Profi-Tipp: Benötigen Sie Hilfe bei der Berechnung des Gesamt-ROI Ihrer Marketingkampagnen? Mit dem kostenlosen tool „Marketing ROI Calculator” von ClickUp können Sie alle Ihre Kampagnen, ROIs und KPIs an einem einzigen Ort verfolgen. Sie müssen lediglich Ihre Marketingausgaben und die durch einzelne Kampagnen generierten Einnahmen eingeben, und das Tool berechnet sofort Ihren ROI-Prozentsatz und Ihren Nettogewinn!

So erstellen Sie effektive Text-zu-Bild-Prompts

Bevor wir die Anwendungsfälle von Text-zu-Bild-Prompts besprechen, wollen wir einige Schlüsselpunkte klären. KI ist brillant darin, Muster zu erstellen und zu verstehen, neigt jedoch auch dazu, Ihre Absicht falsch zu interpretieren, wenn der Prompt vage formuliert ist.

Sehen wir uns an, wie Sie Text-zu-Bild-Prompts wie eine klare Karte für Ihren KI-Bildgenerator erstellen können, indem Sie das gewünschte Ergebnis benennen.

1. Marktforschung

Mit Tabellenkalkulationen ist es schwierig, Zahlen mit tatsächlichen Geschäftsergebnissen in Verbindung zu bringen. Daten sind oft über verschiedene Segmente und Zeiträume verstreut, sodass Teams unsicher sind, was die Metriken wirklich aussagen. Eine klare Grafik, die mit dem richtigen Diagrammstil, den richtigen Farben und Platz für Notizen gestaltet ist, hilft dabei, diese Erkenntnisse sichtbar zu machen, sodass Diskussionen fokussiert und sinnvoll bleiben.

Prompt

„Übersichtliche Infografik der Marktanteile nach Segmenten für Q1 bis Q4, minimalistischer Stil, Markenfarben Blau und Grau, breites Layout mit Legende auf der rechten Seite, schlichter weißer Hintergrund, ruhige Atmosphäre, hohe Auflösung, keine Unordnung und keine starken Schatten“

2. Konzeptualisierung

Frühe Ideen verlieren oft an Schwung, wenn das Team sie nicht visualisieren kann. Eine klare Text-zu-Bild-Anweisung vermittelt allen ein gemeinsames Bild des Konzepts, der Zielgruppe und des Lebensmoments, in den es passt. Durch die Definition des Kunststils, des Hintergrunds, der Stimmung und der Farben schafft man eine Szene, die dem Team hilft, sich auf das zu einigen, was gerade entwickelt wird.

Prompt

„Konzeptskizze einer mobilen App, die Schülern bei der Planung von Lernsitzungen hilft, digitale Kunst, sanfter Farbverlauf im Hintergrund, Markenfarben Lila und Blaugrün, freundliche Atmosphäre, übersichtliche UI-Blöcke und große Schaltflächen, leerer Platz auf der linken Seite für Notizen, keine winzigen Texte und überladenen Bildschirme“

💡 Profi-Tipp: Marketingteams auf ClickUp können ein Dokument namens „Prompt Library“ (Prompt-Bibliothek) mit Abschnitten für Social-Media-Grafiken, Anzeigen, E-Mail-Kopfzeilen und Blog-Grafiken erstellen. Speichern Sie Ihre besten Text-zu-Bild-Prompts mit Beispielausgaben und taggen Sie sie nach Kanälen, damit kostenlose Benutzer und neue Teammitglieder konsistente, hochwertige Bilder liefern können, ohne raten zu müssen.

3. Erstellen eines Produktanforderungsdokuments (PRD)

Ein Produktanforderungsdokument lässt sich leichter abstimmen, wenn alle Beteiligten dasselbe Bild vom Benutzer und vom Ergebnis haben. Kleine, gut platzierte Grafiken helfen den Lesern, lange Seiten zu überfliegen und sich die Kernreise, die wichtigsten Objekte auf dem Bildschirm und den Erfolg zu merken. Durch die Darstellung potenzieller Risiken, zu vermeidender Fehler und die Beibehaltung eines einheitlichen Bildstils und einer einheitlichen Farbpalette wird das PRD klarer und umsetzbarer.

Prompt

„Storyboard zur User Journey in drei Bildern für die Bestellung von Lebensmitteln in der App, minimalistischer Vektorgrafikstil, Bild 1: Stöbern, Bild 2: Warenkorb, Bild 3: Lieferbestätigung, Markenfarben Grün und Anthrazit, klarer weißer Hintergrund, ruhige Stimmung, keine winzigen Texte und Farbverläufe“

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Funktion „Talk to Text” von ClickUp BrainGPT, um Prompt-Ideen spontan zu diktieren. Sprechen Sie das Thema, die Stimmung, die Farben und den Hintergrund, solange die Idee noch frisch ist, und führen Sie anschließend eine leichte Bearbeitung durch. So können Sie Prompt-Texte auf einfache Weise festhalten, ohne den Flow zu unterbrechen. Erfassen Sie Meeting-Notizen freihändig mit ClickUp Talk To Text

4. Bug-Testing und Software-Testing

Fehler sind leicht zu übersehen, wenn die Testnotizen verstreut sind. Eine Checkliste in Bildform hilft dem Team, sich über verschiedene Geräte, Plattformen und kritische Zustände hinweg zu konzentrieren. Durch die Einbeziehung bekannter Risikobereiche und Space für Pass- oder Fail-Tags werden die Tests übersichtlicher und zuverlässiger.

Prompt

„QA-Checkliste-Poster für den mobilen Checkout-Flow mit Gerätesymbolen, minimalistischem Flat-Art-Stil, übersichtlichen Spalten für Schritte und Bestanden/Nicht bestanden, Markenfarbenschemata für Überschriften, weißem Hintergrund, ruhiger Atmosphäre, hoher Auflösung, ohne kleine Kontrollkästchen und dichte Text-Blöcke”

5. Kundeninterviews

Entscheidungen fallen leichter, wenn das Team eine Verbindung zu den realen Personen hinter den Daten herstellt. Ein einfaches einseitiges Dokument macht die Persona mit einem Namen, einem kurzen Zitat, ihrer Hauptaufgabe und ihren größten Problemen greifbar. Durch Hinzufügen des Kontexts, in dem das Produkt verwendet wird, und eines warmen Akzents innerhalb der Markenpalette bleibt der Fokus auf den Menschen und die Identifizierbarkeit.

Prompt

„Einseitige Kundenpersönlichkeit mit Platzhalter für Foto, Name, kurzem Zitat, den drei größten Problemen, den drei wichtigsten Zielen, minimalistischem Layout, Markenfarben mit warmen Akzenten, weichem Hintergrund, freundlicher Stimmung, Vermeidung von steifen Unternehmensbildern“

💡 Profi-Tipp: Bitten Sie ClickUp Brain, Rohnotizen in Prompt-Starter umzuwandeln. Beispiel für einen Prompt an ClickUp Brain: „Fassen Sie die Probleme der Kunden aus den Interviews der letzten Woche zusammen und entwerfen Sie drei Bild-Prompt-Ideen für eine ruhige Onboarding-Kopfzeile. ” Dadurch bleibt das Verständnis der KI für Ihren Kontext nah an Ihrem Workflow.

Sie können ClickUp Brain auf vielfältige Weise einsetzen, um Ihre Marketingaufgaben zu vereinfachen. Hier ist ein Anwendungsbeispiel:

Fassen Sie Dokumente zusammen und finden Sie die benötigten Dateien schneller, indem Sie ClickUp Brain fragen

6. Fertigstellung des Preismodells

Preisverhandlungen sind einfacher, wenn die Kompromisse klar sind. Eine übersichtliche Tabelle enthält die Namen der einzelnen Stufen, die wichtigsten Features und ein einziges Highlight, das den Preis jeder Stufe rechtfertigt. Durch Hinzufügen von Limiten oder Plätzen, wo dies relevant ist, sowie einem Hintergrund, der sich gut ausdrucken lässt, bleibt der Vergleich einfach und nützlich.

Prompt

„Preisvergleichstabelle mit drei nebeneinander angeordneten Stufen, minimalistisches Design, Markenpalette mit dezentem Akzent auf der mittleren Stufe, klare Features, Platz für Fußnoten, hohe Auflösung für Web und Druck, keine auffälligen Farbverläufe und dekorativen Symbole“

7. Erstellen einer Pressemitteilung

Ankündigungen kommen besser an, wenn der Beweis im Voraus sichtbar ist. Ein klares Hero-Bild verbindet den Produktnamen mit seinem Hauptvorteil und legt gleichzeitig die richtige Einstellung für Stil, Stimmung und Farbe fest. Wenn Sie Platz für die Überschrift lassen und einen Hintergrund wählen, der gut lesbar bleibt, eignet sich das Bild sowohl für Nachrichtenbeiträge als auch für soziale Kanäle.

Prompt

„Pressemitteilung mit Hero-Bild des Produkts auf einem aufgeräumten Tisch, fotorealistische Bilder, sanfte Studiobeleuchtung, Markenfarben Blau und Weiß, ruhige Stimmung, leerer Platz rechts für die Überschrift, hochwertige Bilder, keine Reflexionen über dem Textbereich“

8. Kunden-Onboarding

Onboarding funktioniert am besten, wenn die ersten Schritte klar und einfach sind. Eine kurze Reihe von Grafiken zeigt die drei Schritte, die ein neuer Benutzer ausführen muss, sowie die Bildschirme oder Objekte, die ihm angezeigt werden. Verwenden Sie einen hilfreichen, menschlichen Ton und halten Sie den Grafikstil und den Hintergrund im Einklang mit der Marke, damit der Leitfaden ruhig und leicht verständlich wirkt.

Prompt

„Dreistufige Onboarding-Grafiken, die die Anmeldung, das erste Projekt und den ersten Erfolg zeigen, moderner Vektorgrafikstil, Markenpalette, sanfter Farbverlauf im Hintergrund, freundliche Stimmung, nummerierte Markierungen, keine winzigen Texte und unruhigen Muster“

via Gemini

📮 ClickUp Insight: Etwa 33 % der Wissensarbeiter kontaktieren täglich 1 bis 3 Personen, nur um sich über den Kontext zu informieren. Stellen Sie sich vor, die Antworten wären bereits schriftlich festgehalten und leicht zu finden. Mit ClickUp Brain können Sie direkt in Ihrem Workspace Fragen stellen und die benötigten Informationen aus Ihrer ClickUp-Arbeit und den verbundenen Apps abrufen, sodass der Kontextwechsel in den Hintergrund tritt.

9. Nachverfolgung von KPIs und Leistungsindikatoren

Stakeholder wollen ein einfaches Signal, keine Flut von Nummern. Ein fokussiertes Bild hebt die richtigen KPIs innerhalb eines definierten Zeitfensters hervor und verwendet die effektivsten Diagrammtypen, um den Trend darzustellen. Mit Farben, ausgewogenen Leerräumen und einer Größe des Exports, die zu Folien oder Dokumenten passt, bleibt das Update leicht verständlich und einfach zu teilen.

Prompt

„Hero-Grafik für das KPI-Dashboard der Geschäftsleitung mit drei übersichtlichen Diagrammen und einer großen Überschrift, minimalistischem Diagrammstil, Markenfarben Blau und Grau, großzügigen Weißräumen, schlichtem Hintergrund, seriöser, ruhiger Stimmung, ohne 3D-Effekte und Unordnung“

10. Analyse von Kundenbewertungen

Lange Feedback-Threads können ohne eine klare Methode zum Erkennen von Mustern zu einem unübersichtlichen Durcheinander werden. Eine Themenkarte macht Schwachstellen und positive Momente sichtbar, indem sie die wichtigsten Themen mit kurzen Beispielen und Stimmungsaufteilungen gruppiert. Durch Hinzufügen der Quelle, des Zeitrahmens und der Größe der Stichproben bleibt die Ansicht fundiert und der Ton neutral und respektvoll.

Prompt

„Überprüfen Sie das Insight-Board mit gruppierten Haftnotizen für Top-Themen, kurzen Beispielzitaten, leichter Stimmungsfärbung, Whiteboard-Optik, Markenakzentfarben, sauberem Hintergrund, reflektierender Stimmung, vermeiden Sie Emojis und starke Farbverläufe. ”

via ChatGPT

Selbst bei technischen Arbeiten kann ein kleines Diagramm Datenstrukturen verständlicher machen. Durch die Darstellung der Tabellen, Schlüsselfelder und erwarteten Verknüpfungstypen wird Klarheit geschaffen, bevor Abfragen geschrieben werden. Durch Hinzufügen von Filtern, dem Zeitfenster und dem Verwendungsort des Ergebnisses bleibt das Diagramm praktisch und fokussiert.

Prompt

„Datenflussdiagramm mit drei Tabellen mit Schlüsseln und Verknüpfungen, minimalistischer Diagrammstil, Markenblau, klare Pfeile und Beschreibungen, weißer Hintergrund, anleitender Stil, keine Code-Blöcke und dichte Notationen“

12. Erstellen einer Pitch-Präsentation

Präsentationen sind leichter zu verfolgen, wenn jede Idee durch ein aussagekräftiges Bild untermauert wird. Eine klare Grafik, die auf das Publikum und das Ziel der Präsentation abgestimmt ist, macht die Botschaft auf jeder Folie einprägsamer. Mit dem richtigen Grafikstil, Hintergrund und Platz für kurze Texte bleibt die Geschichte fokussiert und konsistent.

Prompt

„Slide-Hero-Bild für Marktchancen mit abstrakten, nach oben gerichteten Formen, modernem Vektor-Bildstil, Markenpalette mit warmen Akzenten, ausgewogenem Negativraum für die Überschrift, selbstbewusster, ruhiger Stimmung, Vermeidung von Stockfotos und kitschigen Symbolen.“

👀 Wissenswertes: Barbies Welt war tatsächlich ganz in Rosa gehalten. Für die Kulissen des Films wurde so viel leuchtendes Fuchsia verwendet, dass die Lagerbestände eines Lieferanten während der Produktion fast aufgebraucht wurden. Das ist echte Hingabe an eine Farbpalette.

13. Limite der Features erkennen

Klare Grenzen erleichtern Entscheidungen über Features. Eine Karte zeigt den Namen des Features, seinen Hauptanwendungsfall und die Einschränkungen, die derzeit die Form seiner Möglichkeiten und Grenzen bestimmen. Durch die neutrale, markengerechte Darstellung von Szenarien außerhalb des Anwendungsbereichs, Risiken und technischen Limiten können sich Teams sicher auf den Anwendungsbereich einigen.

Prompt

„Karte der Funktionsgrenzen, die die Kernfunktion in der Mitte mit deutlich ausgegrauten Ringen außerhalb des Anwendungsbereichs zeigt, einfacher Diagrammstil, Markenblau mit hellgrauen Ausnahmen, lesbare Beschreibungen, schlichter Hintergrund, anleitender Stil, keine Symbole mit Achtung“

via Gemini

14. Vereinfachen Sie Kommunikation und Zusammenarbeit

Teams erzielen schneller Fortschritte, wenn der Status ohne weitere Meetings sichtbar ist. Ein gemeinsames Board-Bild zeigt den Namen des Projekts, die aktuelle Phase und die Aufgaben, an denen jeder Eigentümer als Nächstes arbeitet. Durch das Hinzufügen von Risiken oder Hindernissen neben den Farben der Marken wird die Aktualisierung transparent und leicht zu überblicken.

Prompt

„Team-Statusboard mit drei Spalten: jetzt, später, klare Eigentümer-Tags, minimalistischer Kartenstil, Markenfarben für Prioritäten, sanfter Hintergrund, kollaborative Atmosphäre, keine Chat-Blasen und dekorative Unordnung“

via ChatGPT

Komplexe Grafiken verwirren oft diejenigen, die sich nicht intensiv mit den Daten beschäftigen. Eine einfache Grafik, die die richtigen Metriken, Vergleichsgruppen und Zeitfenster zeigt, macht Erkenntnisse für das gesamte Team zugänglich. Durch Hinzufügen des ausgewählten Diagrammtyps, eines Hinweises auf die Zuverlässigkeit oder Abweichung und der richtigen Größe des Exports bleibt die Grafik in jeder Umgebung nützlich.

Prompt

„Vorher-Nachher-Diagramm für die Konversionsrate nach Kohorte, einfacher Linienstil, leicht schattierte Konfidenzintervalle, Markenblau und neutrale Farben, einfarbiger Hintergrund, seriöse Stimmung, 3D und Rasterrauschen vermeiden“

16. Entwicklung von QA-Testszenarien

Textbeschreibungen lassen oft Details darüber außer Acht, wie ein Feature tatsächlich funktioniert. Ein kleines Storyboard erleichtert das Verständnis, indem es das Feature, die Benutzerrolle, die Erfolgskriterien sowie den Happy Path und die Randfälle zeigt. Durch Hinzufügen des Geräte- oder Browserkontexts und die Verwendung einer neutralen Farbpalette bleibt das Storyboard einfach und übersichtlich.

Prompt

„Vier-Panel-Storyboard mit Anmeldeszenarien: Happy Path, Timeout, falsches Passwort und Sperrung; minimalistischer Strichzeichnungsstil; klarer Platz für Bildunterschriften; Akzentfarbe der Marke für Hervorhebungen; weißer Hintergrund; ruhige Anleitungsatmosphäre; keine Alarmfarben verwenden“

17. Ihre Argumente hinterfragen

Ideen halten besser stand, wenn sie mit Alternativen verglichen werden. Ein ausgewogenes Vergleichsbild stellt die Behauptung, ein Gegenbeispiel und die für jede Seite wichtigen Beweise dar. Ein neutraler und respektvoller Ton hilft dem Team, die Vor- und Nachteile zu diskutieren, ohne den Fokus zu verlieren.

Prompt

„Seite-an-Seite-Vergleichsbild mit Behauptung links und Gegenbeispiel rechts, ausgewogenes Layout, minimalistisches Design, Markenfarben Blau und Grau, klare Beschriftungsbereiche, neutraler Hintergrund, durchdachte Stimmung, keine sarkastischen Bilder“

18. Wettbewerbsanalyse auf einer Seite

Wettbewerbsanalysen funktionieren am besten, wenn sie kurz und direkt sind. Ein einseitiges Dokument hebt die wichtigsten Wettbewerber, die verglichenen Features und das Datum der Momentaufnahme hervor, damit der Kontext klar ist. Durch die Verwendung der Markenpalette bleibt der Vergleich konsistent und leicht zu teilen.

Prompt

„Wettbewerbsmatrix mit fünf Anbietern und acht Features, minimalistischer Stil der Tabellen, Markenfarben für hervorgehobene Spalten, weißer Hintergrund, ruhige Atmosphäre, keine überladenen Logos und keine dichten Fußnoten“

19. Moodboard für Social-Media-Kampagnen

Kreativteams finden schneller zu einer gemeinsamen Linie, wenn der Ton von Anfang an klar ist. Ein Moodboard zeigt das Thema, die Zielplattform und die Farbschemata, die als Leitfaden für die Arbeit dienen. Durch klare Vorgaben, was zu tun und was zu unterlassen ist, bleibt der Stil bei allen Herstellern einheitlich.

Prompt

„Moodboard für die Kampagne mit sechs Kacheln, die Texturen, Farbmuster und Beispielbilder kombinieren; moderner, minimalistischer Kunststil; Markenpalette; weicher Papierhintergrund; einladende Stimmung; keine Wasserzeichen aus Bilddatenbanken verwenden“

20. Optionen für Landingpage-Hero-Bilder auf Seiten

Der erste Bildschirm bildet die Form der Wahrnehmung des Produkts ab. Durch das Testen von drei Varianten lässt sich das Design finden, das die beste Verbindung zum Publikum herstellt und das Versprechen einlöst. Mit einem Produktfoto oder einer abstrakten Grafik, einem klaren Hintergrund und Platz für Text lassen sich die einzelnen Optionen leicht vergleichen.

Prompt

„Landingpage-Hero mit Produkt auf sauberer Oberfläche, fotorealistische Bilder, weiches Randlicht, Markenblau, leerer Platz für Überschrift auf der linken Seite, hohe Auflösung, keine störenden Reflexionen in der Nähe des Textes“

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Sparen Sie sich das Tippen und verwandeln Sie Ihre Sprache mit ClickUp Talk to Text sofort in ausgefeilte Dokumente, Aufgaben und Nachrichten

Wenn Ihre größte Herausforderung nicht darin besteht, Bilder zu generieren, sondern Text-zu-Bild-Prompts über alle Kampagnen hinweg konsistent zu halten, bietet ClickUp BrainGPT Ihrem Marketingteam eine praktische „Heimatbasis” für das Verfassen von Prompts.

Anstatt Prompt-Zeilen in zufälligen Dokumenten und Chats zu verlieren, können Sie Ihre beste Prompt-Struktur in Docs speichern, sie mit kampagnenbezogenen Aufgaben verknüpfen und sie mit intaktem Genehmigungskontext wiederverwenden. ClickUp BrainGPT unterstützt auch mehrere KI-Modelle wie ChatGPT und Gemini (sodass Sie je nach Bedarf zwischen präziseren Texten und detaillierteren Bildanweisungen wechseln können) und ist so konzipiert, dass es app-übergreifend funktioniert, sodass Ihr Team nicht den ganzen Tag lang kopieren und einfügen muss.

Talk to Text von ClickUp BrainGPT fügt sich nahtlos in denselben Workflow ein. Sie können eine Eingabeaufforderung laut aussprechen (Thema, Kunststil, Lichtverhältnisse, Farbschemata, Hintergrund und Negative) und sie in sauberen Text umwandeln, den Sie in ein Dokument, eine Aufgabe oder Ihren KI-Bildgenerator einfügen können. Das macht es einfacher, Ideen während Brainstormings, Überprüfungen oder beim Erstellen von Grafiken für soziale Medien festzuhalten.

Integrierte Bilderzeugung in ClickUp

Und wenn Ihre Dokumentation stark auf visuelle Elemente angewiesen ist, nehmen Ihnen ClickUp Brain und BrainGPT auch diese Arbeit ab. Wann immer Sie ein Diagramm, ein schnelles Mockup oder einen Ersatz für einen veralteten Screenshot benötigen, können Sie diesen direkt in der Aufgabe oder im Dokument erstellen.

Beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen. Ein Flussdiagramm für ein neues Modell der Berechtigung, eine vereinfachte UI-Skizze oder eine übersichtliche Illustration für eine Anleitung – ClickUp Brain erstellt es sofort. Sie können sogar Ihre vorhandenen Grafiken hochladen und klarere, aktualisierte Varianten anfordern, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumentation mit dem aktuellen Produkt übereinstimmt, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Dadurch lassen sich visuelle Dokumentationen genauso schnell aktualisieren wie Text-Bearbeitungen, insbesondere wenn sich Features spät in einem Sprint ändern oder Sie versuchen, Leitfäden, FAQs und interne Dokumente visuell konsistent zu halten.

Visuelles Beispiel: einfache vs. umfangreiche Prompts

Unten sehen Sie zwei Bilder, die mit den integrierten Tools von ClickUp erstellt wurden. Das erste Bild wurde mit einer einfachen Eingabe erstellt, während das zweite Bild mit einer umfangreicheren, detaillierteren Eingabe erstellt wurde. Beide Ansätze liefern hochwertige Ergebnisse, aber der Detaillierungsgrad und die kreative Ausrichtung können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden:

ClickUp BrainGPT für die Bilderstellung

Oder wenn Sie einfach nur ein niedliches Bild für eine süße Kampagne erstellen oder ein wenig Freude für einen beliebigen Anlass freigeben möchten, ist ClickUp Brain genau das Richtige für Sie 🐶✨

Unabhängig von Ihrem Ansatz macht die Bildgenerierung von ClickUp die Aktualisierung visueller Dokumentationen so schnell wie Text-Bearbeitungen – insbesondere, wenn sich Features spät in einem Sprint ändern oder Sie Leitfäden, FAQs und interne Dokumente visuell konsistent halten müssen.

Bildgenerierung mit ClickUp Brain

Die besten Features von ClickUp BrainGPT

Diktieren Sie Ihre Ideen sofort mit Talk to Text, damit Sie Details festhalten können, solange sie noch frisch sind.

Schreiben Sie grobe Textbeschreibungen in eine wiederholbare Prompt-Struktur um, damit die generierten Bilder konsistent bleiben.

Finden Sie mit Enterprise Search schneller frühere Eingabeaufforderungen und Markenreferenzen, damit Sie bereits Bewährtes wiederverwenden können.

Wechseln Sie zwischen mehreren KI-Modellen, um das Modell an die jeweilige Aufgabe anzupassen, z. B. kreative Ideenfindung vs. Marketing-Optimierung.

Verwandeln Sie genehmigte Prompt-Blöcke in nachverfolgbare Aufgaben, damit Überprüfungen, Überarbeitungen und die endgültige Freigabe an einem Ort bleiben

Einschränkungen von ClickUp BrainGPT

Für die volle Funktionalität sind kostenpflichtige KI-Stufen und Add-Ons erforderlich, abhängig vom Plan und den Einstellungen des Administrators

Es bedarf einer einfachen Governance-Maßnahme, wie beispielsweise der Aktualisierung Ihrer Prompt-Bibliothek, da Teams sonst zu einmaligen Prompt-Stilen tendieren.

2. Canva KI (Magic Media)

über Canva KI

Canva AI wurde für die Realität der Marketingarbeit entwickelt: „Erstellen, Größe anpassen, versenden“. Mit Magic Media können Sie KI-Bilder aus einem Text direkt dort generieren, wo Ihr Team bereits Anzeigen, Präsentationen, Landingpage-Grafiken und Social-Media-Beiträge erstellt. Das verkürzt die Zeitspanne zwischen der Bilderzeugung und dem Produktionsdesign, insbesondere wenn Sie schnell mehrere Formate benötigen.

Dies ist auch nützlich, wenn Ihnen die Markenkonsistenz wichtig ist, Sie aber nicht möchten, dass jede Anfrage zu einem Design-Ticket wird. Der Workflow von Canva konzentriert sich auf Vorlagen und schnelle Bearbeitungen, sodass Teams Variationen erstellen können, während Typografie und Markenelemente unter Kontrolle bleiben.

Die besten Features von Canva KI

Erzeugen Sie Bilder aus Text-Prompts innerhalb desselben Editors, der auch für Marketingmaterialien verwendet wird.

Erstellen Sie schnell Variationen für verschiedene Kanäle, Größen und kreative Ausrichtungen

Wenden Sie Vorlagen und Markenkontrollen an, damit die visuellen Elemente in Social-Media-Beiträgen und Kampagnenmaterialien einheitlich bleiben.

Kombinieren Sie KI-Bilder mit produktionsfertigen Layouts, Exporten und Kommentaren für die Zusammenarbeit

Beschleunigen Sie den Zyklus vom Entwurf bis zur Freigabe, indem Sie Optionen generieren, aus denen die Beteiligten frühzeitig auswählen können.

Einschränkungen der Canva-KI

Bietet im Vergleich zu spezialisierten Grafikgeneratoren nur einen begrenzten Kontrolldurchsatz, wenn Sie hochtechnische Parameter benötigen

Je nach Team-Setup sind kostenpflichtige Pläne für eine intensivere KI-Nutzung und höhere Limits erforderlich.

Vor der Veröffentlichung muss noch eine Überprüfung durch einen Mitarbeiter hinsichtlich Markengenauigkeit, Produktdetails und Compliance erfolgen.

Preise für Canva KI

Free-Plan

Canva Pro: 15 $ pro Monat/Benutzer

Canva Business: 20 $ pro Monat/Benutzer

Canva für Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

3. Adobe Firefly

über Adobe Firefly

Adobe Firefly ist eine gute Wahl, wenn Sie KI-generierte Bilder benötigen, die sich in professionelle kreative Workflows einfügen, sowie klarere Richtlinien für kommerzielle Arbeiten. Adobe positioniert Firefly als Produkt für den kommerziellen Einsatz, das sich gut in das breitere Adobe-Ökosystem integrieren lässt. Dies ist wichtig, wenn Ihr Team bereits mit Creative Cloud für die endgültige Designproduktion arbeitet.

Marketingteams nutzen Firefly häufig, um schnell Assets zu generieren, verschiedene Kunststile auszuprobieren und kreative Konzepte zu iterieren, bevor sie diese mit Adobe-Tools finalisieren. Das System basiert auf einem Guthaben-System, sodass Sie die Nutzung innerhalb Ihres Teams vorhersehbar verwalten können.

Die besten Features von Adobe Firefly

Erstellen Sie Bilder aus Text-Prompts mit markengerechten Steuerelementen für Stil und Komposition.

Unterstützen Sie kommerzielle Workflows mit Adobes Positionierung für eine sicherere Beschaffung von Inhalten

Integrieren Sie die Lösung in die umfassende Kreativ-Toolchain von Adobe für die finale Bearbeitung und Produktion von Assets.

Verwenden Sie generative Guthaben, um die Bilderzeugung auf Team-Ebene zu verwalten

Fügen Sie Herkunftsangaben hinzu, indem Sie den Ansatz von Adobe zur Überprüfung von Inhalten nutzen, sofern verfügbar.

Limit von Adobe Firefly

Verbraucht schnell Guthaben, wenn Sie viele Variationen ausführen, insbesondere bei höheren Einstellungen für die Qualität

Funktioniert am besten, wenn Ihr Team bereits Adobe-Tools für das endgültige Design und die Bearbeitung verwendet

Vor der Veröffentlichung muss noch die Genauigkeit, die Markenansprüche und die Nutzungsrechte überprüft werden.

Preise für Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $ pro Monat/Benutzer

Firefly Pro: 19,99 $ pro Monat/Benutzer

Firefly Premium: 199,99 $ pro Monat/Benutzer

Creative Cloud Pro: 69,99 $ pro Monat/Benutzer

4. DALL·E (OpenAI)

DALL·E wird häufig für die Erstellung von Marketingbildern verwendet, da es sich gut für das iterative Verfassen von Prompts eignet, insbesondere wenn Sie einen Text in mehreren Durchgängen verfeinern, um der gewünschten Stimmung, Beleuchtung und Komposition näher zu kommen. Es wird auch häufig verwendet, wenn Sie schnell Ideen für Social-Media-Grafiken, Kopfzeilen für Blogs und Kampagnenkonzepte benötigen.

Wenn Ihr Workflow ChatGPT umfasst, kann die Bildgenerierung im DALL·E-Stil auch dialogorientiert erfolgen, d. h. Sie können Änderungen wie andere Hintergründe, Farbschemata oder einen neuen Bildstil anfordern, ohne die gesamte Eingabeaufforderung von Grund auf neu schreiben zu müssen.

Die besten Features von DALL·E

Erstellen Sie Bilder aus einer einfachen Textvorlage und verfeinern Sie diese dann durch iterative Nachbearbeitung.

Entdecken Sie schnell mehrere visuelle Richtungen für dieselbe Kampagnenidee

Unterstützt einen breiten Bereich von Stilen, von fotorealistischen Bildern bis hin zu digitalen Kunstwerken

Eignet sich gut für die Konzeption von Marketing-Visualisierungen vor dem endgültigen Layout-Design

Bieten Sie API-Zugriff für Teams, die ihre Bildgenerierungs-Workflows automatisieren möchten

Limitierungen von DALL·E

Erfordert sorgfältige Eingabeaufforderungen und Überprüfungen hinsichtlich Markengenauigkeit, Produktdetails und Aussagen

Enthält Nutzungs- und Sicherheitsbeschränkungen, die sich darauf auswirken, was generiert werden kann

Kann bei exakter Typografie, winzigen Details oder strengen Layoutanforderungen weniger vorhersehbar sein

Preise für DALL·E

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

5. Midjourney

über Midjourney

Midjourney ist beliebt, wenn Sie auffällige, stilisierte Grafiken wünschen und bereit sind, ein wenig zu experimentieren, um genau das gewünschte Aussehen zu erzielen. Marketing-Teams verwenden es häufig für auffällige Konzeptgrafiken, Moodboards für Kampagnen und Hero-Grafiken, bei denen der Kunststil genauso wichtig ist wie die wörtliche Genauigkeit.

Das Plansystem von Midjourney basiert auf GPU-Zeit und Generierungsmodi, sodass Sie je nach Ihren Terminvorgaben zwischen einer schnelleren Generierung oder einer langsameren Bearbeitung in der Warteschlange wählen können.

Midjourney bietet in höheren Tarifen auch Datenschutzkontrollen über den Stealth-Modus, was wichtig ist, wenn Sie an Kampagnen vor der Markteinführung oder an Kundenvisualisierungen arbeiten, die nicht öffentlich sichtbar sein sollen.

Die besten Features von Midjourney

Erstellen Sie stilisierte Bilder mit einer starken ästhetischen Konsistenz über alle Variationen hinweg

Bieten Sie mehrere Generierungsgeschwindigkeiten an, darunter die Modi „Schnell“ und „Entspannt“.

Unterstützen Sie einen höheren Datenschutz durch den Stealth-Modus

Ermöglichen Sie umfangreiche Experimente durch den unbegrenzten Relax-Modus in den kostenpflichtigen Tarifen

Skalieren Sie die Nutzung mit vorhersehbaren Stufen des Abonnements, die auf Ihren Output-Anforderungen basieren

Limitierungen von Midjourney

Erfordert Abonnementstufen für die meisten anspruchsvollen Marketing-Anwendungsfälle

Verursacht Ungenauigkeiten bei der Wiedergabe des Textes und einer strengen Layout-Kontrolle, sodass für die endgültige Gestaltung weiterhin ein Layout-Tool erforderlich ist.

Beschränkt Datenschutz-Features über den Stealth-Modus auf die Stufen Pro und Mega

Preise von Midjourney

Basis-Plan: 10 $ pro Monat

Standard-Plan: 30 $ pro Monat

Pro-Plan: 60 $ pro Monat

Mega-Plan: 120 $ pro Monat

Integration von KI-generierten Bildern in Marketing-Workflows

Wenn Ihr Team über eine Reihe aussagekräftiger Text-zu-Bild-Prompts und einen Ordner voller generierter Bilder verfügt, besteht die nächste Aufgabe darin, diese Assets auf einem klaren Weg von der Idee bis zur Veröffentlichung zu begleiten.

Allzu oft geht diese Arbeit in der Arbeitsflut unter, da die Aufgaben verstreut sind und die KI-Tools nicht miteinander kommunizieren.

Kontextverwirrung verschlimmert die Situation, wenn Sie verschiedene Systeme durchsuchen müssen, nur um einfache Fragen zu beantworten, z. B. was sich geändert hat oder wo sich eine Datei befindet.

ClickUp vereint alles in einem einzigen konvergierten KI-Workspace. Hier ist ein einfacher, durchgängiger Flow, der verschiedene ClickUp-Features in der richtigen Reihenfolge nutzt, damit die Arbeit eine hohe Sichtbarkeit hat und leicht zu genehmigen ist.

Beginnen Sie mit einem lebendigen Zuhause in ClickUp Docs

Erstellen Sie Ihre Prompt-Bibliothek in einfacher Sprache mit ClickUp-Dokumenten

Geben Sie Ihren Bildern und Texten mit ClickUp Docs einen einzigen, einladenden Ort. Erstellen Sie in ClickUp ein Dokument mit dem Namen „Prompt-Bibliothek und Markenbilder”.

Behalten Sie die Prompts, die tatsächlich funktionieren, kleine Notizen dazu, warum sie funktioniert haben, und einen leicht lesbaren Markenleitfaden. Wenn jemand nach einem Hero-Bild fragt, findet er ein Beispiel, einen einsatzbereiten Bild-Prompt und zwei Zeilen zu Stimmung und Farbe. Wenn sich Ihre Marke ändert, beginnen Sie mit der Bearbeitung dieses Dokuments, damit das gesamte Team mit der aktualisierten Version synchron bleibt.

Hier sind einige hilfreiche Tipps, die Ihnen dabei helfen, alles in Ihren ClickUp-Dokumenten zu strukturieren:

Prompt-Blöcke, gruppiert nach Anwendungsfällen, wie Grafiken für soziale Medien, E-Mail-Kopfzeilen, bezahlte Anzeigen

Ein kurzer Abschnitt zu „Marken-Tokens“ mit Kunststil, Farbschemata, Lichtverhältnissen und einer kleinen Liste negativer Bedingungen

👀 Wissenswertes: IKEA war still und leise ein Pionier für „gefälschte” Fotos, die echt wirken. Bereits 2014 waren etwa 75 % der Bilder in seinem Katalog computergenerierte Renderings, die erstellt wurden, um Beleuchtung, Farbe und Layout in großem Maßstab zu steuern. Dies ist ein frühes Beispiel dafür, wie Fotoshootings durch synthetische Bilder ersetzt werden können, ohne das Vertrauen zu verlieren.

Fragen Sie im ClickUp-Chat, erfassen Sie als ClickUp-Aufgaben

Sammeln Sie Feedback an einem Ort und verwandeln Sie die beste Nachricht mit ClickUp Chat in eine Aufgabe

Die meisten Anfragen beginnen mit einem Satz. Behalten Sie diesen Ansatz bei. Erstellen Sie einen ClickUp-Chat -Kanal mit dem Namen „Grafikanfragen und Feedback“.

Wenn jemand schreibt: „Wir brauchen bis morgen eine LinkedIn-Kopfzeile, Ton, Produkt auf der rechten Seite“, wandeln Sie diese Nachricht mit ClickUp Aufgaben im selben Fenster in eine Aufgabe um. Fügen Sie in die Aufgabenbeschreibung die genaue Eingabeaufforderung aus ClickUp Dokumenten ein und fügen Sie Größen, Fälligkeitsdaten und den Prüfer hinzu. Mit einem einzigen Schritt kommen Sie vom Reden zum Handeln, und nichts geht in einem separaten Thread verloren.

📌 Beispiel: Ein Produktvermarkter hinterlässt eine Nachricht mit dem Ziel und dem Tonfall. Sie wandeln diese in eine ClickUp Aufgabe mit dem Titel „LinkedIn-Kopfzeile für Fallstudie” um, weisen sie zu, fügen den Text zur Bildvorlage ein und hängen zwei zuvor erstellte Bilder als Anhänge an, die zum Look passen. Der Ersteller verfügt nun ohne Meeting über Kontext, Referenz und Eigentümerschaft.

Lassen Sie ClickUp Automatisierungen die Arbeit leiten, statt Menschen zu drängen

Verschieben Sie Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen automatisch in die richtige Liste

Ein guter Prozess fühlt sich natürlich und leicht umsetzbar an. Richten Sie einige ClickUp-Automatisierungen ein, die die Arbeit vorantreiben, ohne dass Sie ständig nachfragen müssen. Wenn der Status auf „Zur Überprüfung bereit“ wechselt, posten Sie dies im ClickUp-Chat, taggen Sie den Kreativleiter und verschieben Sie die ClickUp-Aufgabe in die Überprüfungsliste.

Wenn eine Aufgabe in 24 Stunden fällig ist und noch in Bearbeitung ist, erinnern Sie den Mitarbeiter und den Eigentümer des Projekts daran. Erstellen Sie eine vierteljährliche Erinnerung, um Ihr ClickUp-Dokument „Prompt Library and Brand Visuals” (Prompt-Bibliothek und Markenvisuelle) zu aktualisieren, damit Ihre Text-zu-Bild-Prompts für das Marketingteam auf dem neuesten Stand bleiben.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Agents, um Bildanfragen voranzutreiben (ohne auf Genehmigungen warten zu müssen). Workflow-orientierte kreative Zusammenarbeit mit ClickUp Agents Sobald Ihr Team Text-zu-Bild-Prompts in großem Umfang einsetzt, ist die eigentliche Verzögerung selten die Bildgenerierung. Es sind die Folgefragen: „Wo ist die neueste Version?“ oder „Welchen Prompt haben wir genehmigt?“ ClickUp AI Agents können diese Koordinationsarbeit im Kontext übernehmen, sodass Ihr Workflow sichtbar bleibt. So können Sie sie für KI-generierte Bilder verwenden: Richten Sie einen Live-Antwort-Agenten für „Wo ist das?“-Fragen ein: Verweisen Sie den ClickUp-Agenten auf den Bereich/die Liste, in dem/der kreative Aufgaben gespeichert sind (und auf das Dokument, in dem sich Ihre Eingabeaufforderungsbibliothek und Markentoken befinden). Wenn jemand fragt: „Welche Eingabeaufforderung verwenden wir für die Landing Page?“ oder „Welche Farbschemata sind für Social-Media-Beiträge zugelassen?“, kann der KI-Agent mit dem richtigen Kontext antworten.

Verwenden Sie einen Live Intelligence Agent für Sichtbarkeit des Status: Konfigurieren Sie ihn so, dass er wöchentlich ein Update mit den Status „Genehmigt“, „In Prüfung“ und „In Überarbeitung“ freigibt, insbesondere wenn mehrere Ersteller generierte Bilder für verschiedene Kanäle produzieren.

Erstellen Sie einfache Agenten ohne Code: Betrachten Sie es wie das Verfassen von Eingabeaufforderungen für Vorgänge: Definieren Sie, was der Agent zu erledigen hat, wählen Sie den Kontext (bestimmte Dokumente, Listen oder verbundene Apps) und wählen Sie dann die Aktionen aus, die er ausführen kann, z. B. das Zusammenfassen von Aktualisierungen oder das Vorschlagen von nächsten Schritten.

Erstellen, überprüfen und genehmigen Sie alles an einem Ort

Optimiertes Board für kreative Workflows in ClickUp Aufgaben

Der Ersteller führt den Text-zu-Bild-Auftrag in Ihrem KI-Bildgenerator aus, lädt drei generierte Bilder in dieselbe ClickUp Aufgabe hoch und fügt unter jedem Bild eine einzeilige Notiz hinzu. Die Prüfer können direkt dort Kommentare hinterlassen.

Wenn eine Änderung erforderlich ist, setzen Sie den Status auf „Überarbeitung erforderlich”, behalten Sie den ersten Satz im Anhang und fügen Sie die aktualisierten Dateien unter „Runde 2” hinzu. Wenn alles passt, setzen Sie den Status auf „Genehmigt”.

Eine abschließende Automatisierung kann eine kurze Zusammenfassung im ClickUp Chat mit einem Link zur Aufgabe und dem fertigen Asset teilen. Von hier aus können Kanalbesitzer das Bild für Social-Media-Beiträge, Anzeigen oder E-Mails abrufen, und Sie müssen niemanden mehr nach Dateien fragen.

Ein paar hilfreiche Dinge, die Sie beachten sollten:

Fügen Sie der Aufgabe „Notizen zur Verwendung“ hinzu, z. B. „für dunkle Hintergründe geeignet, das rechte Drittel frei lassen“.

Speichern Sie die erfolgreiche Bildanweisung mit einer kleinen Lektion, die Sie daraus gelernt haben, wieder im ClickUp-Dokument.

Halten Sie Richtlinien dort lebendig, wo sie tatsächlich gesehen werden

Ihre Marke ist kein PDF in einem Ordner. Sie lebt in dem ClickUp-Dokument, das Sie in Schritt 1 geöffnet haben. Wenn Sie eine neue Farbpalette verwenden oder einen weicheren Kunststil wünschen, ändern Sie zunächst den Wortlaut im Dokument und benachrichtigen Sie dann mit ClickUp Automatisierungen die Bereiche „Design“, „Social“ und „Lifecycle“ im ClickUp Chat.

Die nächste Bildvorlage, die jemand kopiert, enthält bereits die Aktualisierung. Auf diese Weise bleiben KI-generierte Bilder über einen längeren Zeitraum hinweg konsistent, ohne dass tägliche Erinnerungen oder langwierige Genehmigungsprozesse erforderlich sind.

Best Practices für Marketing-Teams, die KI-Text-zu-Bild-Funktionen nutzen

/AI kann den Prozess beschleunigen, funktioniert jedoch am besten, wenn Ihre Text-zu-Bild-Prompts innerhalb klarer Grenzen liegen, die Vertrauen, Zugang und Markenklarheit schützen.

In diesem Sinne finden Sie hier eine kurze Liste, die Sie griffbereit halten sollten:

Seien Sie offen in Bezug auf den Einsatz von KI in Anzeigen und Werbeaussagen und belegen Sie Ihre Aussagen gemäß den FTC-Richtlinien für wahrheitsgemäße Werbung und KI.

Schreiben Sie für jedes Bild einen Alternativtext, vermeiden Sie nach Möglichkeit Text in Bildern und fügen Sie eine kurze Text-Version für Diagramme hinzu , damit jeder die Botschaft versteht.

Sorgen Sie für Markenkonsistenz innerhalb der Eingabeaufforderung mit einem einheitlichen Grafikstil, Farben und einer einheitlichen Stimmung, denn konsistentes Branding korreliert mit stärkerem Wachstum.

Notieren Sie die Herkunft neben jedem Asset mithilfe von Content Credentials oder einem einfachen Protokoll mit Modell, Version und Einstellungen, damit Sie überprüfen können, wie die Bilder erstellt wurden.

Befolgen Sie die Kanal-Playbooks und testen Sie für jede Platzierung einige promptgesteuerte Varianten, wobei Sie sich an den Plattformrichtlinien wie den Kreativspezifikationen von LinkedIn orientieren.

Text-zu-Bild, ClickUp zum Erfolg

Sie haben Ihre Idee sorgfältig in ein Bild umgesetzt. Wir haben erläutert, wie Sie den Kunststil, die Beleuchtung, die Stimmung und die Prompt-Struktur formen können, damit Ihre Visualisierungen bewusst und nicht zufällig wirken.

Aber hier ist der Teil, den Teams wirklich schätzen: ClickUp vereint Alles an einem Ort, sodass das Verfassen von Prompts, die Bilderzeugung, Überprüfungen und Freigaben nicht mehr in verstreuten tools stattfinden müssen.

ClickUp Brain und ClickUp BrainGPT bieten Marketingfachleuten eine schnellere Möglichkeit, von Anfang an mit visuellen Elementen zu arbeiten. Geben Sie eine grobe Idee mit Talk to Text ein, verwandeln Sie sie mit ClickUp BrainGPT in eine ausgefeilte Eingabeaufforderung und generieren Sie unterstützende Bilder – Moodboards, Kopfzeilen, Miniaturansichten, Diagramme – direkt in Ihrem Workspace. Kein Kopieren und Einfügen. Kein Wechseln zwischen Apps. Keine verlorenen Versionen.

ClickUp Docs enthält Ihre aktive Prompt-Bibliothek, ClickUp Chat erfasst die Anfragen, ClickUp Aufgaben treibt die Arbeit voran und ClickUp Automatisierungen sorgen für reibungslose Überprüfungen. Und wenn Sie bereit sind, Bilder zu erstellen oder zu verfeinern, bleibt ClickUp Brain mit Ihrem Projektkontext verbunden, sodass die Ergebnisse genau zu dem passen, was Sie tatsächlich erstellen.

Auch andere Tools können Bilder erstellen. ClickUp hilft Ihrem Team dabei, diese pünktlich, markengerecht und aufeinander abgestimmt zu erstellen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre eigene Prompt-Bibliothek zu erstellen und einheitliche, AI-fähige Grafiken zu generieren, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Es handelt sich um eine kurze, klare Anweisung, die Sie einem KI-Bildgenerator geben, um Wörter in Bilder umzuwandeln. Im Marketing nennt ein guter Prompt das Thema, den Kunststil, die Beleuchtung, die Farbe, die Stimmung und alle „zu vermeidenden“ Notizen, damit das Ergebnis zu Ihrer Marke und Ihrem Zweck passt.

Ja, wenn Ihre Text-zu-Bild-Prompts denselben Bildstil, dieselben Farbschemata, denselben Hintergrund und dieselbe Stimmung in allen Assets wiederholen. Speichern Sie erfolgreiche Prompts in einer gemeinsamen Bibliothek, damit Ihre generierten Bilder wie aus einem Guss wirken, von Social-Media-Beiträgen bis hin zu Anzeigen.

Wählen Sie das Tool, das Ihren Anforderungen entspricht, und lassen Sie sich nicht von Hype beeinflussen. Wenn Sie fotorealistische Bilder wünschen, wählen Sie ein Modell, das für diese Stärke bekannt ist. Wenn Sie digitale Malerei oder Art-Déco-Stil lieben, wählen Sie ein Modell, das stilisierte Arbeiten gut verarbeitet. Testen Sie einige Modelle, speichern Sie einen kleinen Satz von Prompts und beurteilen Sie anhand der hochwertigen Bilder, die Sie tatsächlich ausliefern können.

Bewahren Sie alle Arbeiten an einem Ort auf. Speichern Sie Eingabeaufforderungen, Versionen, Kommentare und Freigaben in ClickUp-Aufgaben, damit Prüfer Feedback geben und ihre Zustimmung erteilen können, ohne nach Dateien suchen zu müssen.

Ja. Führen Sie eine lebendige Prompt-Bibliothek in ClickUp Dokumente, besprechen Sie Anfragen im ClickUp Chat, wandeln Sie Nachrichten in ClickUp Aufgaben um und lassen Sie ClickUp Automatisierungen Überprüfungen und Übergaben anstoßen. So werden Text-zu-Bild-Prompts Teil eines stabilen, durchgängigen Prozesses, auf den Sie sich verlassen können.