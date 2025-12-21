Die 11 besten Chatbot-Entwickler für die Automatisierung von Kundengesprächen im Jahr [Jahr]

Chatbots stehen wieder im Fokus. Diesmal liefern KI-Chatbot-Plattformen präzise Antworten in Echtzeit, anstatt steife, vorgefertigte Antworten auszugeben.

Diese Veränderung wirkt sich auf die täglichen Kundeninteraktionen der meisten Online-Unternehmen aus. KI-Chatbot-Unterhaltungen decken mittlerweile alles ab, von einfachen FAQs bis hin zu komplexen Fehlerbehebungen.

Tatsächlich gaben etwa 60 % der Benutzer zwischen 25 und 34 Jahren an, dass sie Chatbots auf Direct-to-Consumer-Websites (D2C) verwendet haben.

Früher musste man für die Entwicklung fortschrittlicher Chatbots Entwickler beauftragen oder eine neue Skriptsprache lernen. Mit modernen Chatbot-Baukästen können Sie heute benutzerdefinierte Chatbots mit visuellen Baukästen, Drag-and-Drop-Flows und KI-Modellen entwerfen, die natürliche Sprache verstehen (auch wenn Sie nur über begrenzte technische Kenntnisse verfügen).

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Chatbot-Builder und ihre Preispläne vor, damit Sie Unterhaltungen automatisieren und Ihr Geschäft ausbauen können, ohne Ihre gesamte Infrastruktur neu aufbauen zu müssen.

Die 11 besten Chatbot-Entwickler auf einen Blick

Hier finden Sie einen Vergleich der besten Chatbot-Entwickler, der Schlüssel-Features, Preise und echte Benutzer-Bewertungen umfasst, damit Sie die für Sie am besten geeignete Lösung auswählen können.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Interne Teamunterstützung und Automatisierung von Aufgaben KI-Agenten, ClickUp Brain, Chat-to-Task, KI-Automatisierungs-Builder, tiefe Integrationen Free-Pläne; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Botpress Benutzerdefinierte KI-Agenten mit LLM und Wissensdatenbank RAG-Pipelines, Multi-Agent-Bots, LLM-Support, Echtzeit-Synchronisierung, API-Logik Free-Pläne und kostenpflichtige Pläne ab 89 $/Monat pro Benutzer Intercom Skalierbarer Kundensupport mit proaktiver KI KI-Bot Fin, No-Code-Entwickler, Live-Routing, CRM-Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat pro Benutzer Chatbase Auf internen Daten trainierte KI-Agenten PDF-Dateien hochladen, Slack/Notion-Integrationen, mehrsprachiger Support, Automatisierung von Aufgaben Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 40 $/Monat pro Benutzer Dialogflow Mehrsprachige NLP- und kontextbezogene Chatbots NLP-Intent-Erkennung, Support für mehr als 14 Kanäle, CX-Flow-Builder, Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tidio KI + Live-Chat für kleine Unternehmen Lyro Chatbot, Drag-and-Drop-Entwickler, Live-Chat-Dashboard, Chatbot-Analysen Bezahlte Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer Chatfuel Chatbot-Flows für Facebook, Instagram, WhatsApp Meta-Integrationen, KI-Agenten, Kommentar-Auslöser, Stripe- und Shopify-Integrationen Bezahlte Pläne ab 23,99 $/Monat pro Benutzer Ada Support für Enterprise KI über Chat, SMS und Sprache KI-Agenten, Sprachautomatisierung, CRM-Auslöser, Personalisierung, Unternehmensintegrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung IBM Watsonx Assistant Sichere, skalierbare Chatbots für Unternehmen Visueller Builder, LLMs, HIPAA-Konformität, Multi-Channel-Support, Leistungs-Dashboards Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 140 $/Monat pro Benutzer Kommunicate Hybride KI und menschliche Unterstützung Dialogflow/OpenAI-Integration, Live-Agenten-Übergabe, Analysen, Multichannel-Support Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 100 $/Benutzer

Worauf sollten Sie bei Chatbot-Entwicklern achten?

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben ein wachsendes E-Commerce-Geschäft und möchten einen Chatbot einsetzen, der häufig gestellte Kundenfragen beantwortet und qualifizierte Leads an Ihr CRM weiterleitet. Wahrscheinlich haben Sie keine Zeit, eine neue Programmiersprache zu lernen oder fünf verschiedene tools miteinander zu verbinden.

Die besten Chatbot-Builder helfen Ihnen dabei, Konversationsschnittstellen mit genau der richtigen Struktur zu erstellen, um Ihrer Marke treu zu bleiben, während KI die Lücken mit präzisen Antworten füllt. Sie lassen sich außerdem in Ihre vorhandenen Tools und Wissensdatenbanken integrieren, sodass der Bot auf alle Ihre Kundendaten zurückgreifen kann, anstatt zu raten.

Suchen Sie nach einem Chatbot-Entwickler, der Folgendes bietet:

Ein visueller Builder mit Drag-and-Drop-Flow-Design, sodass auch Nicht-Entwickler Chatbots erstellen und die Logik schnell aktualisieren können.

Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für das Chat-Widget, den Ton und den Inhalt, damit Ihr Bot Ihre Marke auf Websites und in Apps widerspiegelt.

Integrierte NLP- und KI-Modelle, damit Ihr KI-Chatbot natürliche Sprache versteht und Variationen von Kundenfragen verarbeiten kann.

Integrationen mit CRMs, Helpdesks, Analysetools wie Google Analytics und Messaging-Kanälen wie Facebook Messenger und WhatsApp.

Dashboards zur Analyse der Chatbot-Leistung und zur Nachverfolgung der Lösungsquoten, um Flows auf der Grundlage realer Unterhaltungen zu optimieren.

Die 11 besten Chatbot-Entwickler

Im Folgenden haben wir 10 der besten Chatbot-Builder zusammengestellt – von intuitiven Drag-and-Drop-Tools bis hin zu fortschrittlichen KI-Chatbot-Plattformen mit leistungsstarken Analyse- und Integrations-Features.

1. ClickUp (Am besten geeignet für interne Teamunterstützung, Aufgabenverteilung und Projektunterstützung)

Effiziente Kommunikation mit den KI-gestützten Features von ClickUp

Die meisten Teams haben keine Probleme, weil ihnen Informationen fehlen. Sie haben Probleme, weil diese Informationen über verschiedene Tools verstreut oder in veralteten Dokumenten vergraben sind. Das ist ein klassisches Beispiel für Arbeitsausbreitung. Die Mitarbeiter verbringen einen Großteil ihres Tages damit, verschiedene Kanäle zu durchsuchen, anstatt Kunden zu helfen oder Projekte voranzubringen.

ClickUp verwandelt dieses Chaos in einen einzigen konvergierten KI-Arbeitsbereich. Mit ClickUp AI Agents und ClickUp Brain können Sie interne KI-Chatbot-Erlebnisse erstellen, die direkt in Ihrem Workspace stattfinden. Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, was Sie mit ClickUp erreichen können.

KI-Agent-Chat + Automatisierung für den internen Support

Erstellen Sie mit ClickUp AI Agents benutzerdefinierte KI-Agenten mit voreingestellten Anweisungen und Aufgaben.

ClickUp AI Agents fungieren wie interne Support-Bots, die Ihren Arbeitsbereich in- und auswendig kennen. Sie beantworten Fragen Ihres Teams, ziehen Antworten aus Dokumenten und Aufgaben und können Anfragen sogar in strukturierte Workflows weiterleiten, sodass keine Informationen verloren gehen.

Sie können Chat-Agenten zu ClickUp Chat hinzufügen, damit diese bestimmte Kanäle überwachen, wiederkehrende interne Fragen beantworten, tägliche Zusammenfassungen posten oder lange Threads zusammenfassen. Das bedeutet, dass IT- oder Ops-Teams ClickUp Chat und KI-Agent Chat nutzen können, um interne Tickets zu triagieren, häufig gestellte „Wie mache ich ...”-Fragen zu beantworten und Anfragen an die richtigen Warteschlangen weiterzuleiten, ohne dass jedes Mal ein menschlicher Agent eingreifen muss.

Verwenden Sie vorgefertigte Agenten oder erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten-Workflows beim Chatten, um Ihre Projekte zu bearbeiten.

Wenn ein Teammitglied ein Formular ausfüllt, kann der Agent eine strukturierte Aufgabe erstellen und über ClickUp Brain eine KI-Antwort senden, um zu bestätigen, dass die Anfrage protokolliert wurde. Durch diesen Grad der Automatisierung müssen menschliche Agenten nicht mehr bei jeder routinemäßigen Aktualisierung eingreifen.

Ständig verfügbarer interner Support-Concierge via KI

ClickUp BrainGPT erweitert Ihren KI-Chatbot über das Fenster des ClickUp-Workspaces hinaus auf Ihren Desktop und Browser, sodass die KI interne Unterhaltungen überall dort unterstützen kann, wo Sie arbeiten.

So nutzen Sie ihn für einen besseren internen Support und mehr Geschäftswachstum:

Stellen Sie tiefgehende Fragen zu all Ihren Kundendaten : ClickUp BrainGPT kann mithilfe mehrerer KI-Modelle Ihre Arbeits-Apps und das Internet durchsuchen. Sie können Fragen stellen wie „Welche offenen Probleme blockieren unsere drei wichtigsten Konten?“ oder „Zeigen Sie mir Muster in den letzten Chatbot-Unterhaltungen zu Abrechnungsproblemen“. Anschließend werden aus Aufgaben, Dokumenten und verbundenen Tools kontextbezogene Antworten statt isolierter Ausschnitte abgerufen.

Wählen Sie das richtige KI-Modell für jeden internen Workflow: ClickUp BrainGPT unterstützt mehrere KI-Modelle wie ChatGPT und Gemini unter einem einzigen sicheren Berechtigungssystem, sodass Sie für jede Aufgabe die beste Option auswählen können. Da alles unter den Datenschutzkontrollen von ClickUp läuft, werden Modelle von Drittanbietern nicht mit Ihren Geschäftsdaten trainiert.

No-Code-Automatisierungen mit dem KI-Automatisierungsbuilder

Schalten Sie die gewünschte Automatisierung ein oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

Mit dem AI Automation Builder von ClickUp können Sie in einfacher Sprache beschreiben, was Sie automatisieren möchten, und er schlägt Ihnen eine vollständige Automatisierung mit Auslösern und Aktionen vor. Sie können aus über 100 Vorlagen für Automatisierungen auswählen und dann den Flow verfeinern, anstatt Code zu schreiben oder mehrere Chatbot-Builder miteinander zu verbinden.

Sie können beispielsweise folgende Regeln erstellen:

„Wenn ein Formular mit dem Tag „Dringender Ausfall“ eingereicht wird, erstellen Sie eine P1-Aufgabe, weisen Sie diese dem Bereitschaftstechniker zu und veröffentlichen Sie eine Aktualisierung im Chat-Kanal für Incidents. “

„Wenn ein Ticket in Intercom oder Zendesk mit „Feature-Anfrage” gekennzeichnet ist, erstellen Sie eine verknüpfte Aufgabe für das Produkt, fügen Sie das Kundenkonto hinzu und verschieben Sie es in die Feedback-Liste. ”

Da diese Automatisierungen auf all Ihren Kundendaten und bestehenden Systemen aufbauen, können Sie Websites, Messaging-Kanäle und Support-Tools miteinander verbinden. Anschließend können Sie die Leistung des Chatbots und das interne Anfragevolumen mit Benutzerdefinierten Feldern und ClickUp-Dashboards analysieren, anstatt die Daten in separate Tabellen zu exportieren.

Die besten Features von ClickUp

Zentralisieren Sie interne Chatbot-Unterhaltungen, Aufgaben und Dokumente in einem Workspace mit ClickUp Chat und ClickUp Brain.

Verbinden Sie ClickUp mit Tools wie Intercom, Zendesk, E-Mail und mehr, damit externe Unterhaltungen zu verknüpften Aufgaben mit vollständigem Verlauf werden.

Verfolgen Sie interne Anfragenwarteschlangen, Antworttrends und SLA-Metriken in ClickUp-Dashboards, um zu sehen, wo KI-Agenten und Automatisierungen manuelle Arbeit reduzieren.

Durchsuchen Sie ClickUp und verbundene Apps mit Enterprise AI Search und wandeln Sie Antworten mit einem Klick in ClickUp-Aufgaben oder Updates um.

Limitierungen von ClickUp

Derzeit eher auf interne Teamunterstützung als auf kundenorientierte Chatbot-Anwendungsfälle ausgerichtet.

Einige KI-Features, wie benutzerdefinierte Agenten und Zusammenfassungen, erfordern ein kostenpflichtiges ClickUp Brain-Add-On.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5,0 (über 10.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (über 4.500 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

In dieser G2-Bewertung ist eine Notiz zu lesen:

Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat meine Art, Aufgaben und Projekte zu verwalten, grundlegend verändert, indem es Routineprozesse automatisiert und intelligente Vorschläge liefert, wodurch ich viel Zeit und Aufwand spare.

Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat meine Art, Aufgaben und Projekte zu verwalten, grundlegend verändert, indem es Routineprozesse automatisiert und intelligente Vorschläge liefert, wodurch ich viel Zeit und Aufwand spare.

2. Botpress (am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer KI-Agenten mit tiefer LLM-Integration)

via Botpress

Die meisten Chatbot-Plattformen bieten Ihnen entweder ein einfaches oder ein entwicklerlastiges Toolkit. Botpress möchte diese Lücke schließen, indem es Teams eine detaillierte Kontrolle über das Verhalten von KI-Agenten ermöglicht, ohne dabei auf einen visuellen Builder zu verzichten.

Mit Botpress können Sie fortschrittliche Chatbots und KI-Agenten erstellen, die auf Ihre Website, Dateien und interne Wissensdatenbank zurückgreifen. Der Knowledge Agent übernimmt die Synchronisierung von Inhalten nahezu in Echtzeit, während RAG-Pipelines (Retrieval-Augmented Generation) Ihrem Bot helfen, komplexe Kundenfragen mit besserem Kontext zu beantworten.

Sie können beliebte KI-Modelle von Anbietern wie OpenAI und Anthropic einbinden und Konversationsschnittstellen erstellen, die auf Websites, Chat-Widgets und Messaging-Kanälen genutzt werden können.

Die besten Features von Botpress

Stapeln Sie mehrere KI-Agenten in einem einzigen Bot, z. B. Wissensagenten, Persönlichkeitsagenten und Zusammenfassungsagenten.

Trainieren Sie benutzerdefinierte Chatbots auf Websites, in PDFs und Dokumenten mithilfe von RAG-Pipelines, damit Chatbot-Unterhaltungen kontextsensitiv bleiben.

Setzen Sie Bots auf Websites, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram und anderen Plattformen ein.

Erweitern Sie Flows mit JavaScript-Aktionen, HTTP-Aufrufen und Integrationen mit vorhandenen tools für vollständige Kontrolle.

Nutzen Sie Analysen, um die Leistung des Chatbots zu bewerten und die Flows auf der Grundlage realer Benutzerdaten zu optimieren.

Limitierungen von Botpress

Höhere Lernkurve für kleine Teams oder Marketingfachleute ohne technische Kenntnisse

Die Veröffentlichung auf Meta-Kanälen wie Instagram oder Facebook erfordert zusätzliches Setup.

Native Broadcast- und Kampagnen-Features sind leichter als vollständige Plattformen für Marketing-Automatisierung.

Preise für Botpress

Pay-as-you-go : Kostenlos

Plus : 89 $/Monat

Team : 495 $/Monat

Verwaltet: 1495 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Botpress-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5,0 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 30 Bewertungen)

Was Benutzer über Botpress sagen

In dieser G2-Bewertung heißt es:

Mir gefällt die Kombination aus LowCode und ProCode sowie die Integration verschiedener tools, mit denen sich RAG-basierte Chatbots schnell erstellen lassen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und leicht verständlich.

Mir gefällt die Kombination aus LowCode und ProCode sowie die Integration verschiedener tools, mit denen sich RAG-basierte Chatbots schnell erstellen lassen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und leicht verständlich.

3. Intercom (Am besten geeignet für die Skalierung des Kundensupports mit proaktiven KI-Chatbots)

via Intercom

Wenn das Volumen des Kundensupports stark ansteigt, arbeiten Teams oft mit mehreren Tools: E-Mail, Live-Chat, gemeinsamen Posteingängen und Telefonanrufen. Diese Fragmentierung macht es schwierig, konsistente Erfahrungen zu bieten.

Intercom konzentriert sich darauf, diese Kanäle in einer KI-gesteuerten Plattform für den Kundensupport zu vereinen. Der KI-Chatbot Fin, der auf OpenAI basiert, kann Kundenfragen mithilfe Ihres Hilfecenters, Ihrer Wissensdatenbank und früherer Unterhaltungen beantworten und bei Bedarf an einen menschlichen Mitarbeiter weiterleiten.

Fin wurde speziell dafür entwickelt, präzise Antworten zu geben, und lässt sich in Live-Chat-Daten integrieren, sodass Unterhaltungen natürlich wirken.

Die besten Features von Intercom

Verwenden Sie Fin, um häufig gestellte Kundenfragen mithilfe Ihres Hilfecenters und Ihrer KI-Wissensdatenbank zu beantworten.

Erstellen Sie Chatbot-Flows mit einem visuellen No-Code-Builder für die Automatisierung von Routing, FAQs und Lead-Erfassung.

Verbinden Sie Bots mit Ihrer Website, mobilen Apps und anderen Messaging-Kanälen, um eine einheitliche Verbindung zu bieten.

Leiten Sie komplexe Probleme automatisch an menschliche Agenten weiter, ohne den Kontext der Unterhaltung zu verlieren.

Integrieren Sie Tools wie Salesforce, HubSpot und Google Analytics, um Kundeninteraktionen mit Ihren Geschäftsmetriken zu verknüpfen.

Einschränkungen von Intercom

Höhere Preisstufen können für kleine Geschäfte zu hoch sein.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Bots sind im Vergleich zu entwicklerorientierten Plattformen eingeschränkt.

Die Leistung der KI ist stark von der Qualität Ihrer KI-Wissensdatenbank abhängig.

Preise für Intercom

Essential : 39 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 99 $/Monat pro Benutzer

Expert : 139 $/Monat pro Benutzer

Fin KI Agent: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Intercom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5,0 (über 3.650 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (über 1.120 Bewertungen)

Was Benutzer über Intercom sagen

Die wichtigsten Punkte dieser Capterra-Bewertung:

Ein rund um die Uhr verfügbarer Live-Support-Chat mit KI-Unterstützung ist für viele Unternehmen ein unglaublich nützliches Tool. Wann immer Kunden Fragen haben, kann der Chat auch außerhalb der Geschäftszeiten versuchen, zu helfen.

Ein rund um die Uhr verfügbarer Live-Support-Chat mit KI-Unterstützung ist für viele Unternehmen ein unglaublich nützliches Tool. Wann immer Kunden Fragen haben, kann der Chat auch außerhalb der Geschäftszeiten versuchen, zu helfen.

4. Chatbase (am besten geeignet für KI-gestützte Support-Agenten, die anhand Ihrer Daten trainiert wurden)

via Chatbase

Kundensupport-Teams stehen unter ständigem Druck, von der Bearbeitung steigender Ticketvolumina bis hin zur Reaktion auf mehreren Plattformen.

Wenn Unternehmen wachsen, kann die Menge an sich wiederholenden Kundenfragen selbst gut besetzte Teams überfordern: „Wo ist meine Bestellung?“ und „Wie kann ich stornieren?“

Chatbase bietet einen intelligenteren Ansatz. Mit diesem Chatbot-Builder können Sie einen KI-Chatbot anhand Ihrer eigenen Inhalte, wie z. B. Hilfeartikel und Produktdokumentationen, trainieren, sodass er schnelle, kontextbezogene Antworten liefern kann, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Die besten Features von Chatbase

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter anhand Ihrer eigenen Daten, indem Sie PDFs, Dokumente aus dem Hilfecenter oder öffentliche URLs hochladen.

Verbinden Sie sich mit Tools wie Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk und anderen, um benutzerdefinierte Daten abzurufen und zu aktualisieren.

Passen Sie KI-Aktionen benutzerdefiniert an, damit der Bot Aufgaben wie die Umplanung von Meetings, die Änderung von Adressen oder die Weiterleitung komplexer Probleme ausführen kann.

Überarbeiten Sie Bot-Antworten ganz einfach mit einer „Chat-Protokoll”-Oberfläche und einem Vertrauenswürdigkeitsfilter.

Bieten Sie mehrsprachigen Support in über 80 Sprachen mit automatischer Spracherkennung und Übersetzung.

Limit von Chatbase

Kein visueller Flow-Builder und keine Möglichkeit, Pfade für Unterhaltungen zu definieren

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für die Lead-Erfassung; nur grundlegende Felder wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Kein integrierter Live-Chat oder proaktive Kontaktaufnahme auf Plattformen wie Facebook oder WhatsApp

Preise für Chatbase

Benutzerdefinierte, kreditbasierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Chatbase

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5,0 (über 70 Bewertungen)

Was Benutzer über Chatbase sagen

Diese Capterra-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Bisher war es eine großartige Erfahrung. Es ist toll, einen Chatbot maßschneidern zu können, der relevante Infos über unser Geschäft freigibt.

Bisher war es eine großartige Erfahrung. Es ist toll, einen Chatbot maßschneidern zu können, der relevante Infos über unser Geschäft freigibt.

5. Dialogflow (am besten geeignet für fortgeschrittene NLP- und mehrsprachige Chatbot-Erfahrungen)

via Google

Viele Chatbots versagen, wenn Benutzer leicht abweichende Fragen stellen.

Hier kommt der Kundensupport ins Stocken. Wenn Ihr Bot die Absicht nicht erfassen kann, muss Ihr Team manuell eingreifen, was den Zweck der Automatisierung zunichte macht.

Dialogflow, die KI-Chatbot-Plattform von Google, wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Anstatt sich auf feste Flows zu verlassen, nutzt sie natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um die Absichten der Benutzer zu verstehen und aussagekräftige Daten aus Unterhaltungen zu extrahieren, unabhängig davon, wie diese formuliert sind.

Die besten Features von Dialogflow

Verstehen Sie die Absichten Ihrer Benutzer präzise mithilfe von Trainingsphrasen und anpassbaren Entitäten.

Unterstützen Sie den Einsatz von KI-Chatbots auf über 14 Plattformen, darunter Websites, Messaging-Apps und sprachbasierte Assistenten.

Nutzen Sie den Flow Builder von Dialogflow CX für fortschrittlichere, kontextbezogene Unterhaltungen.

Nahtlose Integration über APIs und Webhooks zur Verbindung mit bestehenden Tools und Systemen.

Analysieren Sie die Leistung von Chatbots mit integrierten Schulungstools, Fallback-Nachverfolgung und Analyse von Benutzereingaben.

Limitierungen von Dialogflow

Erfordert Code, um Kundendaten zu speichern oder Chatbot-Unterhaltungen zu personalisieren.

Es fehlt eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen von Chatbot-Flows.

Keine native Live-Chat-Integration für die Übergabe an einen Mitarbeiter

Steilere Lernkurve mit Dialogflow CX für nicht-technische Benutzer

Preise für Dialogflow

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dialogflow

G2 : 4,4/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 25 Bewertungen)

Was Benutzer über Dialogflow sagen

In dieser Capterra-Bewertung ist die Notiz:

DialogFlow erleichtert die Verwaltung von Terminbuchungen und die Bereitstellung von Informationen für Kunden, wenn Sie es in Ihre Chat-Anwendungen integrieren, die Kunden normalerweise für die Kommunikation mit Ihnen verwenden.

DialogFlow erleichtert die Verwaltung von Terminbuchungen und die Bereitstellung von Informationen für Kunden, wenn Sie es in Ihre Chat-Anwendungen integrieren, die Kunden normalerweise für das Chatten mit Ihnen verwenden.

6. Tidio (Am besten geeignet für die Kombination von Live-Chat und KI-Chatbots, um kleine Unternehmen zu unterstützen)

via Tidio

Kleine Unternehmen und schlanke Teams haben selten die Kapazitäten, um auf jede Kundenanfrage in Echtzeit zu reagieren. Hinzu kommen unterschiedliche Zeitzonen, sodass Kunden leicht mehrere Stunden auf eine einfache Antwort warten müssen.

Tidio vereint Live-Chat, Chat-Widget-Anpassung und KI-Chatbot-Funktionen in einer einzigen Oberfläche, sodass Sie die Automatisierung des ersten Support-Schritts durchführen und bei Bedarf dennoch in Unterhaltungen eingreifen können.

Der KI-Chatbot Lyro lernt aus Ihren FAQs und Ihrer Wissensdatenbank und beantwortet dann automatisch Kundenfragen. Er wurde entwickelt, um die Support-Belastung für kleine Teams schnell zu reduzieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Die besten Features von Tidio

Trainieren Sie den Lyro-Chatbot automatisch anhand Ihrer FAQs und Support-Inhalte.

Verwalten Sie Live-Chat, KI-Chatbots und Messaging-Kanäle über ein einziges Dashboard.

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Builder, um benutzerdefinierte Chatbot-Flows zu erstellen.

Verbinden Sie sich mit E-Mail-Tools, Google Analytics und CRMs, um tiefere Einblicke zu gewinnen.

Überwachen Sie die Leistung Ihres Chatbots mit integrierter Berichterstellung und Statistiken zur Unterhaltung.

Limitierungen von Tidio

Begrenzte Komplexität des Flows im Vergleich zu entwicklerorientierten Plattformen

Der Free-Plan umfasst Branding und begrenzt das Chatbot-Volumen.

Preise für Tidio

Starter : 29 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 59 $/Monat pro Benutzer

Plus : 749 $/Monat pro Benutzer

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Tidio-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5,0 (über 1.840 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5,0 (über 575 Bewertungen)

Was Benutzer über Tidio sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Tidio ist ein wirklich praktisches tool zur Verwaltung von Kundenchats und zur Automatisierung einfacher Unterhaltungen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, leicht zu bedienen und lässt sich gut in die meisten Websites integrieren.

Tidio ist ein wirklich praktisches tool zur Verwaltung von Kundenchats und zur Automatisierung einfacher Unterhaltungen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, leicht zu bedienen und lässt sich gut in die meisten Websites integrieren.

7. Chatfuel (Am besten geeignet für den Verkauf und das Supporten direkt auf Meta-Plattformen)

via Chatfuel

Die meisten E-Commerce-Marken verlieren potenzielle Kunden aufgrund von unterbrochenen Messaging-Prozessen.

Ein Käufer legt ein Produkt in den Warenkorb, schließt den Kauf jedoch nie ab. Oder er stellt eine Frage auf Instagram und wartet stundenlang auf eine Antwort. Multiplizieren Sie das nun mit Hunderten von täglichen Interaktionen.

Chatfuel löst dieses Problem, indem es Ihre Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Kanäle in vollautomatische Vertriebs- und Support-Engines verwandelt. Der intuitive Flow Builder und die ChatGPT-basierten KI-Agenten helfen Ihnen beim Aufbau von Konversationsschnittstellen. Diese übernehmen alles von der Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe und Terminbuchungen bis hin zur Lead-Qualifizierung und Live-Chat-Weiterleitung.

Die besten Features von Chatfuel

Erstellen und automatisieren Sie Chat-Flows auf Facebook, Instagram und WhatsApp ohne Programmierkenntnisse.

Behandeln Sie abgebrochene Warenkörbe, Upsells und Lead-Erfassung mithilfe von KI-gestützten Messaging-Agenten.

Reagieren Sie mit Auslösern und Automatisierung auf Kommentare, Erwähnungen und Direktnachrichten.

Integrieren Sie Stripe, Google Tabellen, Calendly, Shopify und Zapier.

Nutzen Sie integrierte Analysen und A/B-Tests, um Flows und Kampagnenleistung zu optimieren.

Limit von Chatfuel

Chatbot-Flows können nicht über verschiedene Kanäle hinweg dupliziert werden.

Begrenzte Unterstützung für Mehrsprachen für ein globales Publikum

Kein natives Web-Chat-Widget für Websites außerhalb der Meta-Plattformen

Fortgeschrittene Anwendungsfälle (z. B. benutzerdefinierte NLP- oder API-Aufrufe) erfordern ein technisches Setup.

Preise für Chatfuel

Geschäft für Facebook : 23,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft für WhatsApp und Instagram : 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 400 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Chatfuel

G2 : 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 25 Bewertungen)

Was Benutzer über Chatfuel sagen

Diese G2-Bewertung wurde freigegeben:

Ich habe den Block-Ansatz verwendet, um einen Bot zu erstellen. Jetzt bin ich zu Flows gewechselt und bin begeistert! Einfach zu verstehen, einfach zu verwalten, kein Code erforderlich – einfach perfekt!

Ich habe den Block-Ansatz verwendet, um einen Bot zu erstellen. Jetzt bin ich zu Flows gewechselt und bin begeistert! Einfach zu verstehen, einfach zu verwalten, kein Code erforderlich – einfach perfekt!

8. Ada (Am besten geeignet für die Automatisierung des Kundenservice auf Niveau der Unternehmen über alle Kanäle hinweg)

via Ada

Die meisten Support-Teams in Unternehmen befinden sich in einem frustrierenden Zyklus: steigende Kundenerwartungen, unvorhersehbare Ticketvolumina und ein Flickenteppich aus Systemen, der alles verlangsamt.

Ada hilft Unternehmen, diesem Zyklus zu entkommen, indem es einen KI-basierten Kundenservice bietet, der Interaktionen über Sprache, Chat, SMS und mehr automatisiert.

Das größte Unterscheidungsmerkmal dieses KI-Kommunikationstools ist die umfassende Integration des Unternehmens: Ada lässt sich direkt in CRMs, Zahlungsgateways, Ticketing-Plattformen und Analysetools einbinden. Anschließend erfolgt die Synchronisierung Ihrer Kundendaten, um personalisiertere und zuverlässigere Erlebnisse zu bieten.

Die besten Features von Ada

Trainieren Sie KI-Agenten, damit sie Millionen von Unterhaltungen mit Kunden autonom anhand Ihrer vorhandenen Dokumentation, FAQs und Workflows bearbeiten können.

Integrieren Sie mehr als 30 Unternehmenstools wie Salesforce, Shopify und Contentful, um Daten abzurufen und Auslöser in Echtzeit auszulösen.

Setzen Sie KI-Sprachagenten ein, um den telefonischen Support zu automatisieren, IVRs durch dialogorientierte KI zu ersetzen und die Bearbeitungszeit der Agenten um bis zu 42 % zu reduzieren.

Trainieren Sie Ihre KI-Agenten im Laufe der Zeit mithilfe von Tests, Feedback und Scorecards, um eine kontinuierliche Verbesserung zu erzielen.

Unterstützt über 50 Sprachen und lässt sich nahtlos über stark frequentierte digitale Kanäle skalieren, mit Verfügbarkeit und Sicherheit auf Enterprise-Niveau.

Ada-Limitierungen

Die Preise sind nicht öffentlich zugänglich und erfordern eine Beratung.

Trustpilot-Bewertungen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit.

Begrenzte Sichtbarkeit auf die Komplexität des Setups ohne Produktdemo

Aufgrund seiner Ausrichtung auf Unternehmen weniger geeignet für kleinere Unternehmen oder Start-ups in der Frühphase.

Preise für Ada

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ada-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Ada sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Wir schließen wöchentlich einen Chatbot-Bericht ab und führen täglich Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass unsere Kunden sofort relevante Antworten erhalten.

Wir schließen wöchentlich einen Chatbot-Bericht ab und führen täglich Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass unsere Kunden sofort relevante Antworten erhalten.

9. IBM Watsonx Assistant (am besten geeignet für virtuelle Agenten auf Unternehmensebene)

via IBM

Stellen Sie sich eine globale Bank vor, die täglich mehr als 10.000 Kundenanfragen bearbeitet, von Passwort-Zurücksetzungen bis hin zu Hypotheken-Status-Prüfungen. Das Support-Team ist überlastet und der alte Chatbot kann keine nuancierten, mehrsprachigen Unterhaltungen bewältigen.

Hier macht der IBM Watsonx Assistant den Unterschied. Dieses für Unternehmensumgebungen entwickelte KI-Tool für den Kundenservice hilft Teams beim Aufbau virtueller Agenten.

Diese laufen in der Regel über Web-, Mobil- und Messaging-Kanäle und halten dabei strenge Daten- und Compliance-Anforderungen ein. Mit einem visuellen Builder ohne Programmieraufwand und den Sprachmodellen von IBM können Sie Flows erstellen, die auf Ihrer Wissensdatenbank basieren und eine Verbindung zu Backoffice-Systemen herstellen.

Die besten Features von IBM Watsonx Assistant

Erstellen Sie KI-gestützte Chatbots mit einem visuellen Builder, der auch für Nicht-Entwickler verständlich ist.

Integrieren Sie Drittanbieter-Apps und Kommunikationskanäle wie SMS, WhatsApp und Web-Chat-Widgets.

Verwenden Sie integrierte Dashboards und NLP-Metriken, um die Leistung von Chatbots zu analysieren und Absichten zu verbessern.

Setzen Sie Bots in stark regulierten Umgebungen ein, mit Features, die HIPAA-konforme Implementierungen und den sicheren Umgang mit Kundendaten unterstützen.

Erweitern Sie Unterhaltungsschnittstellen mit Sprach- und Telefonie-Integrationen für Callcenter-Szenarien.

Limitierungen von IBM Watsonx Assistant

Die Einarbeitung kann aufgrund der Registrierungs- und Überprüfungsanforderungen komplex erscheinen.

Weniger Tutorials und Lernressourcen als andere Chatbot-Plattformen

Die Integration mit Apps von Drittanbietern erfordert möglicherweise technische Kenntnisse.

Preise für IBM Watsonx Assistant

Lite : Kostenlos

Plus : Preise gemäß den Spezifikationen des Benutzers

Enterprise: Preise gemäß Benutzerspezifikationen

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Assistant

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über IBM Watsonx Assistant sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Er beeindruckt durch seine natürliche Sprachverarbeitung und macht unseren Kundenservice reaktionsschneller und die Benutzerführung intuitiver.

Er beeindruckt durch seine natürliche Sprachverarbeitung und macht unseren Kundenservice reaktionsschneller und die Benutzerführung intuitiver.

10. Kommunicate (am besten geeignet für hybride KI + Chatbots, die von Menschen unterstützt werden)

via Kommunicate

Stellen Sie sich vor, ein Kunde besucht Ihre Website um 2 Uhr morgens mit einer Frage zur Rechnungsstellung, die für einen einfachen Bot zu komplex, aber zu dringend ist, um bis zum Morgen zu warten. Viele Chatbot-Entwickler automatisieren entweder Alles oder verlassen sich vollständig auf menschliche Mitarbeiter.

Kommunicate bietet ein Hybridmodell. Sie können benutzerdefinierte Chatbots erstellen oder KI-Engines wie OpenAI, Dialogflow und Amazon Lex verbinden und dann einen Echtzeit-Live-Chat darüberlegen.

Unterhaltungen können mit einem Bot beginnen und bei Bedarf innerhalb desselben Widgets für Chatten an einen menschlichen Mitarbeiter übergeben werden.

Die besten Features von Kommunicate

Erstellen Sie benutzerdefinierte Chatbots per Drag-and-Drop oder integrieren Sie sie in führende KI-Chatbot-Engines wie OpenAI, Dialogflow und Amazon Lex.

Automatisieren Sie Chatbot-Unterhaltungen und bieten Sie gleichzeitig die Möglichkeit, komplexe Kundeninteraktionen in Echtzeit an einen Mitarbeiter zu übergeben.

Verbinden Sie Ihren Chatbot mit mehreren Messaging-Kanälen, darunter WhatsApp, Facebook Messenger und Website-Widgets für den Chat.

Greifen Sie auf detaillierte Chatbot-Leistungsanalysen zu, um Kundeninteraktionen zu verbessern und Lösungszeiten zu optimieren.

Nutzen Sie Kundendaten, um Antworten benutzerdefiniert zu personalisieren, Unterhaltungen Teams zuzuweisen und Auslöser für Aktionen auf Plattformen wie HubSpot und Salesforce zu nutzen.

Einschränkungen von Kommunicate

Der visuelle Chatbot-Builder kann für fortgeschrittene Benutzer einen Limit-Effekt haben.

Einige Integrationen erfordern technisches Wissen oder Unterstützung der Entwickler.

Dem Dashboard für die Berichterstellung und Analyse fehlen benutzerdefinierte Anpassungsoptionen.

Preise von Kommunicate

Starter : 40 $/Monat pro Benutzer

Professional : 200 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kommunicate

G2 : 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was Benutzer über Kommunicate sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Wir haben sehr von der Nutzung von Kommunicate profitiert, wodurch wir die Bearbeitung von Kundenanfragen erheblich verbessert und die Kundenzufriedenheit gesteigert haben. Das Tolle daran ist, dass man eine Verbindung zu verschiedenen Kanälen wie Facebook, WhatsApp und Web-Chat an einem Ort herstellen kann.

Wir haben sehr von der Nutzung von Kommunicate profitiert, wodurch wir die Bearbeitung von Kundenanfragen erheblich verbessert und die Kundenzufriedenheit gesteigert haben. Das Tolle daran ist, dass man eine Verbindung zu verschiedenen Kanälen wie Facebook, WhatsApp und Web-Chat an einem Ort herstellen kann.

Hier sind drei weitere hilfreiche Chatbot-Builder, die zu den bereits vorgestellten tools passen:

ManyChat : Ermöglicht Ihnen die Automatisierung der gesamten Customer Journey in sozialen Kanälen, um mit Bestellaktualisierungen und Produktvorschlägen die Konversionsrate zu steigern.

Landbot : Hilft Ihnen dabei, interaktive, visuell ansprechende Chatbots für Ihre Website, WhatsApp oder interne Workflows zu erstellen.

Voiceflow : Kombiniert Konversationsdesign, Flow-Mapping und Testtools in einem Workspace, sodass Sie Sprach- und Chat-Agenten kanalübergreifend prototypisieren, testen und bereitstellen können.

ClickUp steigert Ihre Produktivität

Da ein Drittel der Amerikaner KI-Chatbots nutzt, ist es klar, dass Geschäfte mit den Erwartungen ihrer Kunden Schritt halten und rund um die Uhr erreichbar sein müssen.

Der Aufstieg von No-Code-Chatbot-Entwicklern bedeutet, dass nun mehr Teams intelligente Assistenten entwerfen können, ohne auch nur eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Aber hier ist der Haken: Die meisten Plattformen konzentrieren sich auf externe Automatisierung – Verkaufs-Chats, FAQs und Kundentickets. Hier hebt sich ClickUp von anderen Plattformen ab. Während andere Plattformen Ihnen helfen, Kundenfragen zu beantworten, hilft ClickUp Ihrem gesamten Unternehmen, schneller zu denken, zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen.

Das Ergebnis? Echte Teams sehen bereits den Unterschied:

Durch den Einsatz von ClickUp konnte Atrato die Produktentwicklung um 30 % beschleunigen und dank intelligenterer Automatisierung der Aufgaben die Überlastung der Entwickler um 20 % reduzieren.

In einer Welt, in der Supportanforderungen ständig vorhanden sind und Projekte schnell voranschreiten, reicht ein einfacher Chatbot nicht aus. Wenn Sie nach einem Chatbot suchen, der agiert, weiterleitet, zusammenfasst und lernt, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!