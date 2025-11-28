Kostenlose Vorlagen für Krypto-Beobachtungslisten zur Überwachung Ihres Portfolios

Kryptowährungen waren früher eine Kuriosität für Nachtschwärmer. Heute sind sie eine ernstzunehmende Strategie. Ganz gleich, ob Sie sich für die Technologie oder die Renditen interessieren – die Nachverfolgung Ihrer Investitionen ist der Schlüssel zu intelligenteren Entscheidungen.

Berichten zufolge geben 39 % der Befragten in den USA an, dass sie Kryptowährungen kaufen und halten, um sich gegen Inflation abzusichern, doch viele verlassen sich immer noch auf eine Vielzahl von Börsen-Apps, offene Registerkarten und halb ausgefüllte Tabellenkalkulationen.

Eine einfache Vorlage für eine Krypto-Watchlist kann zwar nicht den nächsten Bullenmarkt vorhersagen, aber sie verschafft Ihnen eine klare, zentrale Ansicht über Ihre Ticker, Preise, Einstiegspunkte und Notizen, sodass Ihre Strategie auch dann organisiert bleibt, wenn die Märkte es nicht sind.

In diesem Artikel geben wir Ihnen die besten kostenlosen Vorlagen für Krypto-Watchlists frei, mit denen Sie Ihre Portfolios strukturierter und ohne Spekulationen überwachen können.

13 Vorlagen für Krypto-Beobachtungslisten auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle für alle ClickUp- und anderen Vorlagen für Krypto-Watchlists:

Was sind Vorlagen für Krypto-Beobachtungslisten?

Eine Krypto-Watchlist-Vorlage ist einfach ein strukturiertes tool zur Nachverfolgung von Coins, die Sie vor dem Einstieg in einen Handel beobachten möchten. Sie zentralisiert Preise, Einzelziele und Notizen, damit Entscheidungen konsistent bleiben.

Die meisten Vorlagen für Krypto-Beobachtungslisten enthalten strukturierte Felder wie:

Ticker, Name des Vermögenswerts und Börse

Aktueller Preis, Eintrag und Datum der Aufnahme

Einzelziele, Stopps und grundlegende Risikotags

Notizen, Forschungslinks und Status (z. B. Beobachtet, Eingegeben, Beendet)

Sie können Trades protokollieren, Vermögenswerte nach Sektor oder Thema gruppieren und die Watchlist mit einem einfachen Portfolio-Blatt verbinden, das die Allokation, nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie die Performance im Zeitverlauf anzeigt.

Ob Sie nun eine ClickUp-Liste oder ein Layout aus Google Tabellen bevorzugen, die Idee ist dieselbe: eine Watchlist, der Sie vertrauen, statt zehn Registerkarten, an die Sie sich kaum erinnern können.

Was macht eine gute Vorlage für eine Krypto-Watchlist aus?

Eine gute Vorlage für eine Krypto-Watchlist sorgt dafür, dass Ihre Daten übersichtlich, aktuell und einsatzbereit sind. Sie sollten in der Lage sein, sie in Sekundenschnelle zu überfliegen und zu erkennen, welche Vermögenswerte heute Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Suchen Sie nach Vorlagen, die:

Verwenden Sie übersichtliche Spalten für Ticker, Vermögenswert, Preis, Menge, Datum und Notizen.

Erleichtern Sie sich das Protokollieren von Trades, die Nachverfolgung von Gewinnen und Verlusten sowie die Ansicht der grundlegenden Portfolioallokation.

Unterstützt Filter oder Tags, damit Sie sich auf die relevantesten Vermögenswerte konzentrieren können.

Arbeiten Sie bequem mit Live-Preis-Funktionen oder einfachen Import-Formeln.

Verbinden Sie sie mit Ihrem allgemeinen Workflow für Recherchen, Aufgaben und Überprüfungen.

Eine leistungsstarke Vorlage für Krypto-Watchlists unterstützt auch wiederholbare Prozesse. Sie können jede Woche die gleichen Schritte wiederholen: Ticker hinzufügen, Niveaus überprüfen, Status aktualisieren und Ergebnisse protokollieren. So lernen Sie aus vergangenen Trades, anstatt dieselben Fehler zu wiederholen.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain liest Ihre Watchlist-, Trades- und Portfolio-Ansichten und verwandelt verstreute Recherchen in kurze Zusammenfassungen, die Sie tatsächlich nutzen können. Stellen Sie eine einfache Frage, und ClickUp Brain zieht den Kontext aus Aufgaben, Dokumenten und Ihrem verknüpften Blatt und antwortet dann mit den genauen Tickern, Daten und Preisniveaus, die Sie benötigen. ClickUp Brain kann auch Einzelziele und Stopps aus Ihren Notizen entwerfen und fehlende Felder vorschlagen, damit Ihre Vorlage über Zeit hinweg konsistent bleibt. KI überprüft Handelseinträge, identifiziert fehlende Details und fordert zum Abschließen der Dokumentation und zur Einhaltung der Konsistenz auf.

Die 13 besten Vorlagen für Krypto-Watchlists

Die Nachverfolgung von Kryptopreisbewegungen kann schnell kompliziert werden. An einem Tag überprüfen Sie die Preise in einer Börsen-App, am nächsten Tag jonglieren Sie mit Watchlists in Tabellen, Screenshots im Chat und Notizen, die in Dokumenten vergraben sind.

Dieses Durcheinander ist Work Sprawl: Wenn Ihre Informationen über verschiedene Apps und Dokumente verstreut sind.

Mit ClickUp können Sie all diese Daten in einem einzigen, konvergenten KI-Arbeitsbereich zusammenführen. Sie können Ihre Krypto-Watchlist, Portfoliodaten, Forschungsnotizen und Überprüfungsaufgaben im selben Arbeitsbereich speichern. Anstatt zwischen verschiedenen Tools hin und her zu wechseln, führen Sie die Nachverfolgung von Vermögenswerten, die Einrichtung von Erinnerungen und das Protokollieren von Transaktionen dort durch, wo Sie bereits Ihre Arbeit planen.

Diese 13 kostenlosen Vorlagen für Krypto-Beobachtungslisten bieten Ihnen verschiedene Optionen, wie Sie Listen, Boards, Tabellen und Dokumente durchdenken und bearbeiten können. Wählen Sie eine Vorlage, die Ihrem Stil entspricht, und fügen Sie dann ClickUp-Features hinzu, um Zahlen in einen Prozess zu verwandeln, dem Sie vertrauen können.

1. ClickUp-Vorlage für Blockchain-Ökosysteme

Kostenlose Vorlage herunterladen Fassen Sie Projekt-Aufgaben in einer einfachen Portfolio-Übersicht zusammen, um das Risiko mit der ClickUp-Vorlage für Blockchain-Ökosysteme zu visualisieren.

Die ClickUp-Vorlage für Blockchain-Ökosysteme bietet Ihnen eine Ansicht über Projekte, Personen und Meilensteine rund um eine Kette oder einen Sektor. Anstelle von verstreuten Dokumenten und Ad-hoc-Notizen erhalten Sie Listen und Boards, die zeigen, welchen Protokollen Sie folgen, was diese entwickeln und wann wichtige Termine anstehen.

Sie können Aufgaben für L1s, L2s und wichtige Apps hinzufügen und dann Links zu Whitepapers, Audits und Ihren Analysen speichern. Ansichten wie „Board“, „Liste“ und „Gantt“ erleichtern es Ihnen, zu sehen, wie die Zeitleisten mit Ihrem Portfolio und Ihrer Watchlist übereinstimmen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie L1s, L2s und dApps mit Statusangaben für Forschung, Tests, Audits, Markteinführung und Wartung.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Ticker, Sektor, Hinweise zum Umlaufangebot und wichtige On-Chain-Metriken hinzu.

Richten Sie Erinnerungen vor Freigaben, Abstimmungen oder Listings ein, damit Sie entscheiden können, ob ein Vermögenswert auf Ihrer Watchlist bleibt oder nicht.

Verknüpfen Sie Aufgaben mit einem separaten Krypto-Watchlist-Blatt, damit Forschungs- und Preisdaten miteinander verbunden bleiben.

✨ Ideal für: Forschungsteams und Protokollbetreiber, die Ketten und Apps kartieren und jedes Projekt mit einer strukturierten Krypto-Watchlist verknüpfen.

2. ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Portfolio-Management-Vorlage von ClickUp eine Forschungsbibliothek mit Tags für Sektor, Risiko und Überzeugung.

Kryptowährungen stehen mittlerweile in vielen Portfolios neben Aktien und ETFs. Mit der ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement können Sie Ihre Krypto-Watchlist wie ein echtes Portfolio behandeln. Organisieren Sie offene Positionen, geplante Einträge und Ideen, die Sie nur beobachten möchten, in einer Liste. Anschließend können Sie Benutzerdefinierte Felder für Ticker, Asset-Typ, Einstiegspreis, Größe und Überzeugung verwenden.

Mit den Ansichten „Offene Positionen“, „Watchlist“ und „Geschlossene Trades“ können Sie sehen, wo Ihre Zeit und Ihr Kapital eingesetzt werden. Sie können auch Notizen dazu machen, warum Sie eingestiegen sind, was Sie beobachten und was Sie zum Ausstieg bewegen würde.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie offene Positionen und Watchlist-Elemente an einem Ort mit Feldern für Ticker, Preis und These.

Gruppieren Sie nach Sektor oder Thema, um zu sehen, wie Ihr Portfolio ausgerichtet ist, bevor Sie neue Trades hinzufügen.

Fügen Sie die nächsten Überprüfungstermine hinzu, damit Sie immer wissen, wann Sie einen Vermögenswert erneut überprüfen oder neu ausbalancieren müssen.

Erstellen Sie ein einfaches Portfolio-Dashboard, das die Allokation, nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie die Anzahl der aktiven Trades anzeigt.

✨ Ideal für: Trader und PMs, die ihre Krypto-Watchlist, aktiven Positionen und Überprüfungsrhythmus in einer einzigen Portfolio-Ansicht zusammenfassen möchten.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Portfolioüberprüfungen mit ClickUp Dashboards in einen wiederholbaren Workflow. Mit ClickUp Dashboards können Sie Live-Daten aus Ihrer Portfolio-Liste abrufen und nach Vermögenswerten, Anzahl offener Trades und als hochriskant gekennzeichneten Aufgaben zuordnen. Auf diese Weise ist Ihre „Portfolioüberprüfung” keine weitere Tabellenkalkulation mehr. Stattdessen wird sie zu einer Reihe von Widgets, die automatisch anhand derselben Daten aktualisiert werden, die Ihr Team bereits pflegt.

3. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Handelsbudgets nach Börse und Vermögenswert mit Hilfe der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement durch.

Der Handel ohne Budget kann für Trader oft eine Herausforderung sein. Sie kommen vielleicht irgendwo hin, wissen aber nicht, wie und zu welchem Preis. Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement bietet ein Kontrollpanel für die Verwaltung Ihrer Finanzen und umfasst wichtige Metriken wie Börsen, Gebühren, Liquiditätspuffer und realisierte Gewinne und Verluste.

Sie können monatliche Handelsbudgets pro Börse oder Strategie festlegen, Ein- und Auszahlungen protokollieren und jeden Eintrag mit einem Ticker oder einer Kategorie versehen. Da dies in ClickUp gespeichert ist, können Sie CSV-Dateien von Börsen anhängen, Belege hochladen und Steuernotizen neben jedem Datensatz speichern. Das macht Jahresendüberprüfungen und Berichterstellung weniger mühsam.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Budgets für jede Börse oder Strategie fest und vergleichen Sie den Plan mit den tatsächlichen Ausgaben.

Kennzeichnen Sie Einträge nach Ticker, Anlageklasse und Strategie, um zu sehen, wohin Ihr Kapital tatsächlich fließt.

Fügen Sie CSV-Dateien, PDFs und Kontoauszüge als Anhänge hinzu, um die Steuererklärung und Steuerprüfungen zu vereinfachen.

Nutzen Sie die Ansichten „Dieser Monat“, „Nach Börse“ und „Nach Vermögenswert“, um klarere Portfolioentscheidungen zu unterstützen.

✨ Ideal für: Aktive Trader, die die Nachverfolgung von Budgets, Gebühren und Gewinnen/Verlusten über verschiedene Börsen hinweg durchführen und diese mit den Vermögenswerten auf ihrer Watchlist verknüpfen.

📮 ClickUp Insight: Fast 4 von 10 Personen geben an, dass finanzielle Instabilität ihre größte Sorge bei der Planung einer Portfolio-Karriere ist, und Unsicherheit steht ganz oben auf der Liste. Anstatt zu raten, wohin Ihre Zeit und Ihr Geld fließen, verfolgen Sie jede Stunde in ClickUp mit der integrierten Zeiterfassung. Kennzeichnen Sie Arbeiten nach Clients oder Einnahmequellen, protokollieren Sie abrechnungsfähige Stunden und verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Tarife und Zahlungen zu speichern. Mit ClickUp Dashboards können Sie in Echtzeit sehen, wie viel Zeit Sie investieren, was es wert ist und welche Projekte am profitabelsten sind.

4. ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Archivieren Sie ausgeführte Vereinbarungen, Belege und Änderungen für die Berichterstellung mit der ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen.

Mit der ClickUp-Vorlage für Investitionsvereinbarungen können Sie SAFTs, SAFEs, Token-Optionsscheine und andere Vertragsdokumente in einem strukturierten ClickUp-Dokument organisieren. Abschnitte für Bedingungen, Ausübungsrechte, Rechte und Überweisungsdetails befinden sich neben Kommentaren und Aufgaben für die Due Diligence und Signaturen.

Sie können den Status von „Entwurf“ bis „Unterzeichnet“ verfolgen und Erinnerungen für Meilensteine wie das erste Vesting-Datum oder das Ablaufdatum der Sperrfrist festlegen. Verknüpfen Sie dann jede Vereinbarung mit dem entsprechenden Ticker oder Projekt in Ihren Ansichten „Blockchain-Ökosystem“ oder „Portfoliomanagement“. Auf diese Weise sehen Sie, wenn eine Token-Freigabe in Ihrer Tabelle erscheint, auch den rechtlichen Kontext und die ursprüngliche These hinter der Zuteilung.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Protokollieren Sie SAFT-, SAFE- oder Optionsgeschäfte mit Feldern für Ticker, Zuteilung, Vesting und Lockup.

Verfolgen Sie Signaturen, KYC, Finanzierungen und Checklistenelemente zum Abschluss mit klaren Statusangaben.

Fügen Sie Anhänge mit Entwürfen, Redlines und endgültigen PDFs für einen übersichtlichen Prüfpfad hinzu.

Verbinden Sie jedes Geschäft mit dem Watchlist-Eintrag, damit Bewertungen und Entscheidungen an reale Werte gebunden bleiben.

✨ Ideal für: Angel-Investoren, Fonds und Betreiber, die Deal-Dokumente, rechtliche Bestimmungen und Watchlist-Daten im selben Workspace zusammenführen möchten.

5. ClickUp-Vorlage für die Vermögensnachverfolgung

Kostenlose Vorlage herunterladen Fügen Sie Screenshots und Rechnungen als Anhänge hinzu, damit Audits und Aktualisierungen mit der Vorlage für die Nachverfolgung von Assets von ClickUp leicht zu lesen sind.

Der Verlust eines Wallet-Schlüssels oder das Vergessen, auf welchem Gerät sich eine Seed-Phrase befindet, ist ein Risiko, das keine Tabellenkalkulation allein beheben kann. Die ClickUp-Vorlage zur Nachverfolgung des Vermögens bietet Ihnen eine zentrale Registrierung für Alles, was Ihr Krypto-Portfolio ausmacht.

Sie können Wallets, Hardwaregeräte, Börsenkonten, NFTs und Lizenzen mit Feldern für Eigentümer, Zugriffsmethode, Speicherort des Backups und Datum der letzten Überprüfung erfassen. Sie können auch Tags für „Hoher Wert“, „Verwahrung“ oder „Kaltlagerung“ hinzufügen, um eine schnelle Sortierung zu ermöglichen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie Wallets, Schlüssel-Backups, Gerätedetails und Lizenzen.

Legen Sie wiederholende Aufgaben fest, um Backups zu testen, API-Schlüssel zu rotieren oder Zugriffslisten zu überprüfen.

Fügen Sie Screenshots und Rechnungen als Kauf- und Verwahrungsnachweis als Anhang bei.

Verknüpfen Sie Ihre Beobachtungsliste mit Ihren Portfolio-Listen, um einen vollständigen Überblick darüber zu erhalten, „wo sich alles wirklich befindet“.

✨ Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die Komfort und Sicherheit in Einklang bringen und gleichzeitig ihre Vermögensaufzeichnungen in der Nähe ihrer Krypto-Watchlist und Portfolio-Daten aufbewahren möchten.

🤯 Interessante Tatsache: Analysten schätzen, dass ein bedeutender Teil aller jemals geschürften Bitcoins aufgrund verlorener Schlüssel oder vergessener Wallets unzugänglich ist. Diese Zahl wird oft mit etwa 20 % des gesamten Bitcoin-Angebots angegeben.

6. ClickUp-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewahren Sie Ihre Daten, Recherchen und Ausführungen an einem Ort auf – mit der ClickUp-Liste-Vorlage.

Die ClickUp-Listenvorlage ist der einfachste Weg, um eine Krypto-Beobachtungsliste in ein funktionierendes System zum Erledigen von Aufgaben zu verwandeln. Jede Zeile entspricht einer Coin, und jede Coin enthält alles, was Sie zum Handeln benötigen: Ticker, aktueller Preis, Datum der Aufnahme, These, Einzelziel und Stop.

Sie können eine Liste als Ihre Master-Watchlist verwenden und sie nach Ansicht unterteilen: „Hohe Überzeugung“, „Kurzfristig“, „Langfristig“ oder „Recherche erforderlich“. Kommentare speichern Fragen und Folgemaßnahmen, während Anhänge Screenshots oder PDFs enthalten, die Sie später benötigen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie einen Rückstand an Vermögenswerten mit Ticker, Preis, These und nächstem Schritt in einer Ansicht.

Filtern Sie nach Sektor, Überzeugung oder Katalysator-Datum, um sich jeden Tag auf eine kleine Auswahl zu konzentrieren.

Fügen Sie Unteraufgaben für Einträge, Ausgänge und Überprüfungen hinzu, damit Sie jedes Mal die gleiche Routine befolgen können.

Rollen Sie fertiggestellte Trades in eine separate Ansicht, um zu sehen, wie sich Ihre Watchlist-Ideen im Laufe der Zeit entwickelt haben.

✨ Ideal für: Trader und Forscher, die eine übersichtliche Krypto-Watchlist wünschen, eine Liste, die sie in wenigen Minuten aktualisieren und auf der Grundlage der Daten handeln können, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

7. ClickUp-Tabellenvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Richten Sie Ihre Liste in ClickUp ein – benennen Sie sie, wählen Sie einen Space aus und wählen Sie „Elemente importieren”.

Bitcoin stieg am 6. Oktober 2025 auf Rekordhöhen, um kurz darauf wieder zu fallen , als verändernde Wirtschaftsschlagzeilen der Auslöser für eine allgemeine Risikoaversion waren. Nachrichten, Threads und Diagramme kommen in der Kryptowelt immer sehr schnell. Mit der ClickUp-Tabellenvorlage können Sie festhalten, was Sie gesehen haben, wann Sie es gesehen haben und warum es wichtig war, damit Sie Ihre zukünftigen Entscheidungen nachvollziehen können.

Jede Zeile kann einen Ticker, den Namen des Vermögenswerts, den Preis zum Zeitpunkt der Notiz, das Datum, eine Zusammenfassung der These, einen Quelllink und einen einfachen Status wie „Beobachten“, „Eingegeben“ oder „Bestanden“ enthalten. Sie können Felder für das Katalysatorfenster, das Risikotag und den Überzeugungsgrad hinzufügen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie ein Rechercheblatt mit Spalten für Ticker, Preis, These und Quellenlinks.

Filtern Sie nach Tags oder Zeitrahmen, um jede Woche die relevantesten Setups zu finden.

Verknüpfen Sie vielversprechende Zeilen mit Aufgaben in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio Listen zur Ausführung

Behalten Sie Kommentare und Anhänge (Diagramme, PDFs, Threads) zu jeder Zeile bei.

✨ Ideal für: Analysten und Händler, die eine strukturierte Recherche-Tabelle wünschen, die eine nahtlose Verbindung zu ihrer Krypto-Watchlist und ihren Portfolio-Workflows hat.

8. ClickUp-Kanban-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Lesen Sie Einblicke in Sekundenschnelle mit klaren Preisniveaus und nächsten Schritten mithilfe der ClickUp-Kanban-Vorlage.

Wenn Sie eher in Spalten als in Zeilen denken, verwandelt die ClickUp Kanban-Vorlage Ihre Krypto-Beobachtungsliste in ein übersichtliches Board. Legen Sie Spalten wie „Beobachten“, „Eintrag geplant“, „Gekauft“, „Reduziert“ und „Verkauft“ fest und ziehen Sie die Karten dann entsprechend der Entwicklung der Trades.

Jede Karte kann den Ticker, den aktuellen Preis, das Einstiegsdatum, das Einzelziel, den Stopp und eine kurze These anzeigen. Sie können die Swimlanes dann nach Sektor, Überzeugung oder Konto gruppieren, sodass Sie Muster auf einen Blick erkennen können. Dieses Board wird zu einem schnellen täglichen Überblick: Überprüfen Sie, was unter „Einstieg geplant“ steht, bestätigen Sie die Preisniveaus und verschieben Sie den Eintrag entweder nach „Gekauft“ oder zurück nach „Beobachten“.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Coins visuell von „Beobachten” bis „Verkauft” mit übersichtlichen, einfachen Spalten.

Fügen Sie wichtige Daten zu jeder Karte hinzu, damit Sie nicht jedes Detailfenster öffnen müssen.

Gruppieren Sie nach Sektor oder Risikostufe, um Ihr Portfolio ausgewogen zu halten.

Verwenden Sie Filter und IB-Limits, um eine Überlastung einzelner Spalten zu vermeiden.

✨ Ideal für: Visuelle Denker, die eine Krypto-Watchlist wünschen, die sie in wenigen Sekunden lesen können, anstatt durch ein langes Blatt zu scrollen.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Ihre Krypto-Notizen mit ClickUp Brain MAX in einen sprachgesteuerten Workflow. Wenn sich die Märkte schnell bewegen, ist der Engpass in der Regel Ihre Tippgeschwindigkeit und nicht Ihr Denkvermögen. Mit Talk to Text von ClickUp Brain MAX können Sie Aktualisierungen Ihrer Watchlist, Handelsideen und Einträge im Tagebuch diktieren, während Sie den Blick auf das Diagramm richten. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Sprache in einen übersichtlichen, strukturierten Text umzuwandeln, und das bis zu viermal schneller als beim Tippen. Aber das ist noch nicht alles. Da es mit Ihrem ClickUp-Workspace verbunden ist, können diese Notizen sofort zu Aufgaben, Kommentaren oder Aktualisierungen in Ihren Krypto-Watchlist-Vorlagen werden. ClickUp Brain MAX basiert außerdem auf mehreren Premium-KI-Modellen wie GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 und Gemini 2. 5 Pro und wählt automatisch das beste Modell für Ihre jeweilige Aufgabe aus. Speziell für Kryptowährungen können Sie: Legen Sie neue Ticker mit Eintrag, Ungültigkeitsdatum und Notizen fest und lassen Sie ClickUp Brain MAX diese direkt in Ihre ClickUp-Liste oder Kanban-Ansicht für Ihre Krypto-Watchlist einfügen.

Besprechen Sie Ihre Überlegungen nach einem Handel („SOL zu X Dollar verkauft, weil die Finanzierung sprunghaft angestiegen ist und die Stimmung abgekühlt ist“) und bitten Sie dann darum, die Lektion zusammenzufassen und sie mit dieser Aufgabe zu verknüpfen, damit Sie sie später noch einmal überprüfen können.

Stellen Sie Fragen wie „Welche Ticker auf meiner Watchlist liegen innerhalb von 3 % ihres Einzelziels?“ oder „Fassen Sie die realisierten Gewinne und Verluste dieser Woche und die größten Gewinner aus meiner Portfolioansicht zusammen“ und erhalten Sie Antworten, die auf Ihren tatsächlichen Aufgaben, Dokumenten und verknüpften Google Drive-Dateien (einschließlich Watchlist-Tabellen) basieren, anstatt allgemeine Ratschläge. Erhalten Sie detaillierte Zusammenfassungen und Übersichten mit ClickUp Brain MAX

9. ClickUp-Vorlage für den Business-Plan von Investmentbankern

Kostenlose Vorlage herunterladen Treffen Sie fundierte Entscheidungen, wenn Ihr Mandat Token und Aktien umfasst, indem Sie die ClickUp-Vorlage für den Business-Plan von Investmentbankern verwenden.

Bis August 2025 beliefen sich die weltweiten M&A-Transaktionen seit Jahresbeginn auf etwa 2,6 Billionen US-Dollar, wobei viele Teams nun neben Aktien, Umsatzprognosen und Branchentrends auch Token bewerten. Die ClickUp-Vorlage für den Business-Plan von Investmentbankern bietet Ihnen ein dokumentorientiertes Layout, in dem Sie On-Chain-Metriken mit klassischen Marktanalysen kombinieren können.

Sie können Abschnitte für Marktumfeld, Wettbewerbsumfeld, Umsatztreiber, Token-Ökonomie und Hauptrisiken strukturieren. Ticker und Preise aus Ihrer Krypto-Watchlist können direkt in diesen Abschnitten referenziert werden, sodass Ihr Plan immer mit Live-Daten verknüpft bleibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie einen einzigen Plan, der die Größe des Marktes, Vergleichsdaten, Design-Details für Token und Risikohinweise umfasst.

Fügen Sie jedem Abschnitt Anhänge mit Modellen, Memos und Checklisten für die Sorgfaltspflicht hinzu.

Weisen Sie jedem Teil des Plans Eigentümer und Fälligkeitsdaten zu, um die Arbeit voranzutreiben.

Verknüpfen Sie zurück zu Ihrer Krypto-Watchlist und Ihren Portfolio-Listen, um schnell darauf zugreifen zu können.

✨ Ideal für: Investmentteams, die Token- und Aktienengagements ausbalancieren und einen strukturierten Plan benötigen, der mit ihrer laufenden Watchlist und Recherche verbunden ist.

10. ClickUp-Projektverfolgungsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie ein laufendes Protokoll über Änderungen an Allokation, Einzelzielen und Risiken, damit Sie die Ergebnisse später mit der ClickUp-ProjektverfolgungsVorlage einsehen können.

Die Märkte bewegen sich nach ihrem eigenen Zeitplan. Indexanpassungen, politische Meetings und Änderungen an den Börsen können sich auf Ihr Portfolio auswirken. Die ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage hilft Ihnen dabei, die wiederkehrenden Arbeiten rund um Ihre Krypto-Watchlist zu planen und zu verfolgen.

Richten Sie Aufgaben für wöchentliche Überprüfungen der Watchlist, monatliche Neugewichtungen und vierteljährliche Strategiesitzungen ein. Verwenden Sie die Kalender-, Gantt- und Zeitleistenansichten, um zu sehen, wann wichtige Ereignisse zusammenfallen, und weisen Sie dann Eigentümer zu, damit immer jemand für die Überprüfung von Risiken und Engagements zuständig ist. Sie können auch Screenshots oder Notizen aus jeder Überprüfung als Anhänge anhängen, um die Dokumentation zu vervollständigen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen für Ihre Beobachtungsliste und Ihr Portfolio mit klaren Eigentümern.

Ordnen Sie externe Ereignisse (Freigabedaten, politische Entscheidungen, wichtige Wirtschaftsveröffentlichungen) Ihrem Überprüfungskalender zu.

Fügen Sie Anhänge mit Notizen und Dateien aus jeder Überprüfung hinzu, um eine Historie Ihrer Entscheidungen zu erstellen.

Verwenden Sie Ansichten, um alle anstehenden Arbeiten an den Kontosystemen und Strategien anzuzeigen.

✨ Ideal für: Trader und Ops-Leiter, die Portfolio-Überprüfungen nach einem festen Zeitplan und nicht nur nach großen Kursbewegungen durchführen möchten.

💡 Profi-Tipp: ClickUp AI Notetaker kann an Ihren Zoom- oder anderen unterstützten Anrufen teilnehmen, Audioaufnahmen machen, ein Transkript erstellen und Aktionspunkte und Entscheidungen aus dem Meeting hervorheben. Laden Sie den KI-Notizmacher zu Ihrer monatlichen Portfolioüberprüfung ein und verknüpfen Sie die Zusammenfassung direkt mit Aufgaben, damit Folgemaßnahmen sofort in Ihren Workflow gelangen.

11. ClickUp OKR-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Vergleichen Sie Vorher-Nachher-Metriken in einem Blatt für eine übersichtliche Analyse mit der ClickUp OKR-Vorlage.

Gute Ergebnisse kommen mit guten Gewohnheiten. Mit der ClickUp OKR-Vorlage können Sie vierteljährliche Ziele für Ihren Krypto-Prozess festlegen und diese direkt mit Ihrer Watchlist und Ihren Handelsdaten verknüpfen.

Sie könnten sich beispielsweise das Ziel „Verbesserung der Risikodisziplin” setzen, mit den folgenden Schlüsselzielen: „100 % der Einträge mit Preis, Datum und These protokollieren” oder „Maximalen Drawdown unter einem festgelegten Prozentsatz halten”. Jedes Schlüsselziel kann mit einer bestimmten Registerkarte, Liste oder einem Dashboard verknüpft werden. Bei jeder Überprüfung können Sie den Fortschritt aktualisieren, Einzelziele anpassen und notieren, was funktioniert hat und was nicht.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie vage Ziele („besser handeln“) in konkrete, messbare Key Results um.

Verknüpfen Sie jedes KR mit Live-Daten – Watchlist, Rechercheblatt oder Portfolio-Dashboard.

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen, damit Sie Trends noch vor Quartalsende erkennen können.

Überprüfen Sie fertiggestellte Ziele, um zu erfahren, welche Gewohnheiten den größten Unterschied gemacht haben.

✨ Ideal für: Trader und kleine Teams, die ihre Krypto-Watchlists und Handelsgewohnheiten an klare, nachvollziehbare Ziele knüpfen möchten.

12. Google Tabellen-Vorlage für Krypto-Portfolio-Tracker von SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Einige Trader bevorzugen Sheets, insbesondere wenn sie die vollständige Kontrolle über Formeln behalten möchten. Die Google Tabellen Crypto Portfolio Tracker Vorlage von SpreadsheetPoint bietet Ihnen eine vorgefertigte Krypto-Watchlist und ein Portfolio in einem Sheet.

Sie können den Ticker, die Menge, den Kaufpreis und das Kaufdatum protokollieren und dann mithilfe von Formeln den aktuellen Wert und die Gewinne und Verluste berechnen. Filter und einfache Diagramme machen es Ihnen leicht zu erkennen, welche Vermögenswerte Ihr Portfolio dominieren und welche kaum Einfluss haben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nachverfolgung des Tickers, der Menge, des Kaufpreises und des aktuellen Preises in einer einzigen kostenlosen Tabelle.

Verwenden Sie Import-Formeln, um Preisdaten ohne manuelle Eingabe zu aktualisieren.

Fügen Sie Notizen und Tags für Strategien, Sektoren oder Überzeugungen hinzu.

Erweitern Sie die Vorlage mit Ihren eigenen Diagrammen und Metriken, während Sie dazulernen.

✨ Ideal für: Alle, die eine kostenlose Krypto-Watchlist und einen benutzerdefinierten Portfolio-Tracker in Google Tabellen suchen, die sie im Laufe der Zeit an ihre Strategie anpassen können.

💡 Profi-Tipp: Die KI-Agenten von ClickUp können Listen oder Dashboards überwachen und Auslöser für Maßnahmen auslösen, wenn etwas nicht stimmt, z. B. fehlende Felder oder veraltete Daten. Sie können eine Einstellung für einen Agenten vornehmen, der jeden Morgen Ihre importierten Watchlist-Aufgaben überprüft und eine Aufgabe erstellt, wenn ein Ticker ein Einzelziel, einen Stopp oder die letzte Preisnotiz verfehlt. So bleibt Ihr Prozess ohne manuelle Überprüfungen übersichtlich. Überlassen Sie Routinekontrollen ClickUp AI Agents und halten Sie Ihre Watchlist ganz einfach auf dem neuesten Stand.

13. Krypto-Diagramm-Vorlage von Template. Net

Zahlen sind nützlich, aber Diagramme sind einprägsamer. Mit der Crypto Chart Template von Template.net können Sie Daten aus Ihrer Krypto-Watchlist-Vorlage oder Google Tabellen einfügen und sofort in übersichtliche Diagramme umwandeln.

Sie können die Aufteilung nach Vermögenswerten, Preisentwicklungen im Zeitverlauf oder Veränderungen in der Dominanz der Top-Holdings anzeigen. Tauschen Sie Balkendiagramme gegen Liniendiagramme aus, passen Sie Beschreibungen an und heben Sie Schlüsselwerte hervor, die Ihnen wichtig sind. Nach der Einstellung lassen sich diese Grafiken ganz einfach für Berichte, Threads oder Team-Updates exportieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwandeln Sie Ihre Watchlist- und Portfolio-Daten in übersichtliche Diagramme, die sich schnell lesen lassen.

Visualisieren Sie die Allokation nach Vermögenswerten, Sektoren oder Überzeugungsgrad.

Markieren Sie Einträge und Ausstiege, um den Zeitpunkt und die Ergebnisse von Trades zu analysieren.

Exportieren Sie hochwertige Bilder für Updates, Rezensionen oder Social-Media-Beiträge.

✨ Ideal für: Trader und Autoren, die eine schnelle Möglichkeit suchen, Daten aus Krypto-Beobachtungslisten in Diagramme umzuwandeln, um Entscheidungen zu treffen und zu kommunizieren.

🤯 Interessante Tatsache: Die US-Regierung verfügt mittlerweile über beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar, darunter eine große Bitcoin-Reserve, was deutlich macht, wie sehr digitale Vermögenswerte mittlerweile Teil der nationalen Bilanzen geworden sind.

Bringen Sie Ihr Krypto-Spiel auf die nächste Stufe mit ClickUp

Die meisten Menschen beginnen mit einem Patchwork-System: Börsen-Apps für Preise, eine Beobachtungsliste in Google Tabellen, Notizen im Chat und das Gefühl, dass ihnen etwas entgeht. Mit der Zeit wird dieses Patchwork zu einer Arbeitsflut, und es wird immer schwieriger zu erkennen, welche Trades wirklich wichtig sind.

ClickUp bietet Ihrer Krypto-Beobachtungsliste eine Startseite. ✨

Zentralisieren Sie mehrere Datenpunkte in Listen oder Tabellen, fügen Sie Recherchen hinzu, planen Sie Überprüfungsaufgaben und erstellen Sie Verbindungen zu Dashboards für eine einfache Portfolio-Ansicht. Mit ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker und AI Agents können Sie Daten zusammenfassen, Notizen diktieren, Meetings erfassen und kleine Überprüfungen automatisieren. Wenn das nach der Art von Ordnung klingt, die Sie sich wünschen, melden Sie sich bei ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau eines Workspaces, in dem Ihre Beobachtungsliste, Ihr Portfolio und Ihre nächsten Schritte endlich zusammenkommen.