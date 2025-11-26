Kostenlose monday.com-Board-Vorlagen für jedes Team

Es ist überraschend, wie oft kleine Projektprobleme wie wiederholte manuelle Arbeit, verwechselte Aufgaben-Eigentümerschaften und das Hinterherlaufen von Teamkollegen für Updates Zeit und Energie kosten.

Laut dem Institut für Projektmanagement verschwenden Unternehmen aufgrund schlechter Projektleistung 120.000 US-Dollar pro investierter Million US-Dollar .

Die Board-Vorlagen von monday.com wurden entwickelt, um diesen ineffizienten Kreislauf zu durchbrechen. Diese vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen vereinfachen das Projekt-Setup, indem sie eine Grundlage für Alles bieten, von täglichen Aufgaben bis hin zu großen Produkteinführungen.

Sie können sie ganz einfach an Ihr Team anpassen, sodass Sie nicht jedes Mal, wenn ein neues Projekt ansteht, das Rad neu erfinden müssen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der nützlichsten anpassbaren Board-Vorlagen vor, mit denen Sie loslegen können.

Was macht eine gute monday.com-Board-Vorlage aus?

Eine monday.com-Board-Vorlage ist eine vorgefertigte Board-Konfiguration. Sie enthält vorab festgelegte Gruppen, Elemente, Spalten, Automatisierungen und Ansichten, die einen bestimmten Workflow unterstützen.

Wenn Sie eine Vorlage anwenden, generiert monday.com automatisch ein neues Board mit allen bereits strukturierten Elementen, sodass Sie den Workflow sofort nutzen können, ohne das Board manuell einrichten zu müssen.

Auf diese Weise können Teams bestimmte Elemente speichern, wiederverwenden und bearbeiten, um sie an ihre Projektanforderungen anzupassen. Hier erfahren Sie, was Sie mit der idealen monday-Board-Vorlage alles zu erledigen haben:

✅ Organisieren Sie Aufgaben mit einer übersichtlichen Struktur aus Gruppen , Elementen und Spalten für die Nachverfolgung.

✅ Ermöglichen Sie eine flexible benutzerdefinierte Anpassung von Spalten, Ansichten und Workflows für verschiedene Projektarten.

✅ Unterstützen Sie Board-Automatisierungen, die sich wiederholende Aktionen wie Änderungen am Status oder Aktualisierungen von Aufgaben vereinfachen.

✅ Ermöglichen Sie Zusammenarbeit mit zugewiesenen Aufgaben, Kommentaren und Echtzeit-Benachrichtigungen innerhalb des Boards.

✅ Speichern, duplizieren und verwenden Sie Boards ganz einfach als Vorlagen für zukünftige Projekte.

💡 Profi-Tipp: Vorlagen-Boards können auch für persönliche Routinen und alltägliche Erinnerungen sehr hilfreich sein. Ein Reddit-Benutzer berichtete, dass er durch die Verwendung eines einzigen Boards für Arbeit und private Aufgaben vermeiden konnte, seine To-dos auf verschiedene Apps und Haftnotizen zu verteilen.

Board-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die Board-Vorlagen von monday.com und die Alternativen von ClickUp:

Kostenlose Vorlagen für monday.com-Boards

Okay, lassen Sie uns einen Blick auf die kostenlosen Board-Vorlagen von monday.com werfen, die Sie sofort verwenden können!

1. Vorlage für das Projektportfoliomanagement

via Monday

Es sind nicht immer die großen Projekte, die Sie erschöpfen. Manchmal sind es die vielen kleinen Aktualisierungen und sich ändernden Prioritäten, die Ihren Tag besonders herausfordernd machen. Diese Vorlage für das Projektmanagement hilft Ihnen, alle Ihre Projekte an einem einzigen Speicherort zu konsolidieren.

Anstatt sich mit einer Million Dinge zu beschäftigen, die überall passieren, müssen Sie sich jetzt nur noch auf einen einzigen Space konzentrieren.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sehen Sie alle Ihre Projekte, Termine und Aufgaben in einem übersichtlichen Board.

Sammeln Sie neue Anfragen für Projekte und verwalten Sie Genehmigungen ohne zusätzlichen Aufwand.

Führen Sie die Nachverfolgung von Budgets, Zeitleisten und Teamaufgaben mit einfachen Updates durch.

Freigeben Sie Dateien, Notizen und Updates in Echtzeit, direkt dort, wo die Arbeit stattfindet.

Verwenden Sie Dashboards, Kanban-Boards oder Zeitleisten, um Ihr Projekt-Portfolio nach Ihren Vorstellungen zu verfolgen.

✨ Ideal für: Teams, die mehrere Projekte, Kundenportfolios oder funktionsübergreifende Initiativen verwalten.

2. Vorlage für Kundenkampagnen für Agenturen

via Monday

Eine aktuelle Studie von PWC hat ergeben, dass die meisten leistungsstarken Teams eines gemeinsam haben: Sie nutzen Projektmanagement-Tools mit Features aus dem Vorlagen-Center, die ihnen helfen, smarter zu arbeiten.

Als Agentur haben Sie wahrscheinlich schon mit verstreuten Rückmeldungen, verschütteten E-Mails und sich ändernden Fristen zu kämpfen gehabt. Die Vorlage „Kundenkampagnen für Agenturen“ organisiert alle Phasen einer Kampagne (Briefings, Genehmigungen, Aufgaben, Zeitleisten und Kundenfeedback) in einem synchronisierten Workspace. Auf diese Weise bleiben Ihr Team und Ihre Kunden aufeinander abgestimmt, ohne dass es zu Überschneidungen oder Verwirrung kommt.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren Sie Client-Daten, Kampagnen-Aufgaben und Updates in einem übersichtlichen Board.

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Clients durch anpassbare Formulare und Synchronisierung der Kontakte.

Verfolgen Sie Feedback, Genehmigungen und den Fortschritt Ihrer Kampagnen ohne ständig nach Updates suchen zu müssen.

Verwalten Sie die Workload Ihres Teams und behalten Sie dabei die langfristigen Ziele im Blick.

Automatisieren Sie Routineaufgaben und Erinnerungen, damit nichts Wichtiges übersehen wird.

✨ Ideal für: Marketingagenturen, Kreativteams und Projektmanager mit Kundenkontakt im Bereich des Projektmanagements.

👀 Wissenswertes: Leonardo da Vinci war ebenfalls ein großer Fan von Aufgabenlisten. Seine berühmten Notizbücher enthalten Checklisten mit Dingen, die er lernen wollte, Menschen, mit denen er ein Meeting haben wollte, und Projekten, die er ausprobieren wollte.

3. Vorlage für Projektanfragen und -genehmigungen

via Monday

Das größte Problem bei der Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat.

Das größte Problem bei der Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat.

Dieses alte Zitat von George Bernard Shaw trifft nach wie vor zu, insbesondere wenn es um Projektanfragen geht. Wenn Sie glauben, dass Sie sich alles besser merken können, wenn Sie es in E-Mails festhalten, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken. Der ständige Austausch kann wichtige Details verschleiern.

Die Vorlage „Projektanfragen und Genehmigungen” zentralisiert alle eingehenden Projektanfragen in einem Board, sodass nichts in E-Mails oder Tabellen verloren geht. Sie unterstützt benutzerdefinierte Anfrageformulare, Echtzeit-Benachrichtigungen und automatische Erinnerungen, um Genehmigungen zu optimieren und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln Sie Projektanfragen an einem Ort mit anpassbaren, gemeinsam nutzbaren Formularen.

Halten Sie alle Beteiligten mit Echtzeit-Updates und Benachrichtigungen auf dem Laufenden.

Verfolgen Sie Genehmigungen, Feedback und Fristen, ohne anderen hinterherlaufen zu müssen.

Sortieren und verwalten Sie Anfragen nach Status, Datum oder Team mit einfachen, farbcodierten Gruppen.

Nutzen Sie die Automatisierung, um Antragsteller zu benachrichtigen, wenn ihr Projekt genehmigt wurde oder Änderungen erforderlich sind.

✨ Ideal für: Projektmanager, Teams für Betriebsabläufe und Abteilungsleiter, die interne oder Client-Anfragen bearbeiten.

💡Profi-Tipp: ClickUp Brain unterstützt Sie zusätzlich beim Projektmanagement. Es handelt sich um einen KI-gestützten Assistenten, der Feedback zusammenfassen, projektbezogene Fragen beantworten und Notizen direkt in Ihrem Workspace organisieren kann. Dank dieses Features verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche nach Informationen und haben mehr Zeit für kreative Aufgaben.

4. Vorlage für Social-Media-Planer

via Monday

Soziale Medien sind heute wohl einer der wichtigsten Bereiche in einem Unternehmen. Im Gegensatz zu anderen Abteilungen bestehen soziale Medien jedoch oft aus einem kleinen Team, das ein Dutzend Aufgaben verwaltet. Jeden zweiten Tag taucht ein neuer Trend auf, begleitet von Terminen und kreativen Inhalten.

Diese Vorlage für Social-Media-Planer vereint Ihre Beiträge, Pläne und Leistungsdaten an einem übersichtlichen Space, den Sie tatsächlich verwalten können. Sie können Ihre Social-Media-Metriken direkt in das Board importieren, sodass alle Ihre Erkenntnisse und Ressourcen an einem Ort zusammengefasst sind.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Speichern Sie kreative Assets, Texte und Kampagnendateien in einem gemeinsamen Workspace.

Planen Sie Inhalte nach Plattform, Veröffentlichungsdatum und Status mit übersichtlichen, anpassbaren Spalten.

Importieren Sie Social-Media-Metriken und erstellen Sie eine Verbindung zu externen Dateien mit nur wenigen Klicks.

Weisen Sie Team-Mitglieder zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Inhalte durch – alles ganz einfach.

Verwenden Sie farbcodierte Gruppen, um Kampagnen zu sortieren, Ergebnisse zu überwachen und Trends schnell zu erkennen.

✨ Ideal für: Social-Media-Manager, Marketing-Teams und Content-Ersteller, die Multi-Channel-Kampagnen jonglieren.

📮 ClickUp Insight: Fast 28 % der Mitarbeiter betrachten unsichtbare Arbeit einfach als Teil einer guten Teamarbeit, aber für 10 % fühlt es sich so an, als würden immer dieselben wenigen Personen die zusätzliche Last tragen. Was als Teamarbeit beginnt, kann leicht zu stiller Frustration führen, wenn die Last nicht fair freigegeben wird. Die gute Nachricht ist, dass Support nicht immer von einem Teamkollegen kommen muss. Egal, ob Sie nach einem alten Dokument suchen, den Status einer Aufgabe überprüfen, an die sich niemand mehr erinnert, oder versuchen, die Person zu finden, die letztes Jahr eine ähnliche Anfrage bearbeitet hat – ClickUp Brain hilft Ihnen, schnell das zu finden, was Sie brauchen, und sorgt dafür, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt.

5. Vorlage für die Kunden-Onboarding

via Monday

Die Einarbeitung neuer Kunden ist ein entscheidender Moment, der eine sorgfältige Planung und Durchführung erfordert. Ein holpriger Start kann einen falschen Eindruck hinterlassen. Mit dieser Vorlage können Sie den gesamten Einarbeitungsprozess verwalten, vom Kick-off-Meeting über die Implementierung bis hin zur Client-Schulung, auf einem einzigen Board.

Sie bieten Sichtbarkeit zum Fortschritt und zum Zeitaufwand, sodass interne Teams aufeinander abgestimmt bleiben und Kunden sich bei jedem Schritt unterstützt fühlen.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwalten Sie jeden Schritt des Onboardings, von Kickoff-Gesprächen bis hin zur Übergabe der Clients, in einem einzigen Board.

Verfolgen Sie den Fortschritt, den Zeitaufwand und die nächsten Schritte mit vollständiger Sichtbarkeit für Ihr Team.

Halten Sie Vertriebs-, Erfolgs- und Client-Teams auf einer gemeinsamen Plattform auf dem Laufenden.

Weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Fristen fest und geben Sie Updates frei, damit nichts unter den Tisch fällt.

Passen Sie das Board ganz einfach an die individuellen Onboarding-Anforderungen jedes Clients an.

✨ Ideal für: Kundenerfolgsteams, Kundenbetreuer und Sales-Enablement-Teams, die sich auf die Nachbetreuung nach dem Verkauf konzentrieren.

6. Vorlage für die Produktentwicklung

via Monday

Um ein Produkt auf Kurs zu halten, braucht es mehr als nur großartige Ideen. Es geht darum, Sprint-Ziele auszubalancieren, Fehler zu beheben und sicherzustellen, dass die Roadmap für alle Beteiligten klar bleibt.

Mit dieser Vorlage für die Produktentwicklung können Teams Scrum-Sprints mühelos planen, verfolgen und verwalten – von der Priorisierung des Backlogs bis hin zu Sprint-Retrospektiven. Sie enthält Tools, mit denen Sie Ihre Produktvision mit einer übergeordneten Roadmap abgleichen, die Nachverfolgung von Bug-Tickets durchführen und gemeinsame Retrospektiven durchführen können.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwalten Sie Ihren Backlog und Ihre Sprint-Prioritäten mit klaren Verantwortlichkeiten und Nachverfolgung.

Planen Sie Ihre Produktziele mit einer übergeordneten Roadmap, die eine Verbindung zu den Ausführungsaufgaben hat.

Führen Sie die Nachverfolgung von Fehlern, Kundenfeedback und Lösungen in einem übersichtlichen Board durch.

Führen Sie effektive Retrospektiven durch, indem Sie Feedback und Aktionspunkte Ihrer Teams an einem Ort sammeln.

Behalten Sie den Überblick über den Sprint-Fortschritt und kontinuierliche Verbesserungen mit klaren, gemeinsamen Updates.

✨ Ideal für: Produktmanager, Entwicklerteams und agile Teams, die Sprints und Releases verwalten.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

monday.com-Vorlagen Einschränkungen

Mit den meisten zufrieden, aber mit einigen grundlegenden Funktionen ernsthaft unzufrieden.

Mit den meisten zufrieden, aber mit einigen grundlegenden Funktionen ernsthaft unzufrieden.

So fasste ein Reddit-Benutzer seine Erfahrungen mit monday.com zusammen.

Bevor Sie loslegen, sollten Sie wissen, wo es möglicherweise zu kleinen Schwierigkeiten kommen kann:

Viele Vorlagen bieten ein allgemeines Setup, was bedeutet, dass Sie sie oft für Ihr spezifisches Projekt bearbeiten und benutzerdefiniert anpassen müssen.

Automatisierungslimits bei kostenlosen und niedrigeren Plänen können es schwierig machen, Ihre Workflows vollständig zu optimieren.

Aktivitätsprotokolle innerhalb von Vorlagen bieten nicht immer eine detaillierte Ansicht über Aktualisierungen oder Änderungen über mehrere Boards hinweg.

Es gibt keinen integrierten Bereich für den Austausch von Ideen oder Brainstorming, sodass Sie möglicherweise zusätzliche Tools für die kreative Zusammenarbeit benötigen.

Größere Boards und komplexe Vorlagen können zu längeren Ladezeiten führen, insbesondere wenn Ihr Workspace wächst.

Alternative Board-Vorlagen

Die meisten Board-Vorlagen sind zu allgemein, um zu Ihrem tatsächlichen Workflow zu passen, oder zu starr, um sich an Ihre sich weiterentwickelnden Prozesse anzupassen. Am Ende haben Sie ein Board, das zwar organisiert aussieht, Ihrem Team aber nicht wirklich dabei hilft, schneller voranzukommen.

ClickUp verfolgt einen anderen Ansatz als weltweit erster konvergierter KI-Workspace.

Die Board-Vorlagen in ClickUp sind nicht nur visuelle Layouts – sie verfügen über integrierte Automatisierungen, verknüpfte Dokumente und intelligente Aufgabenbeziehungen, die tatsächlich widerspiegeln, wie die Arbeit erledigt wird. Sie beseitigen Work Sprawl, indem sie Ihre Boards direkt mit allem verbinden, was Ihr Team benötigt: Dateien, Kommunikation, Zeitleisten und Berichte.

Keine manuellen Aktualisierungen mehr – nur noch 100 % Kontext an einem Ort, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten, um Projekte voranzubringen.

Hier sind 15 der besten Vorlagen von ClickUp, die Ihre tägliche Arbeit tatsächlich mit Ihren größeren Zielen verbinden:

1. ClickUp-Board-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Aufgaben auf übersichtliche und vernetzte Weise mit der ClickUp-Board-Vorlage.

Selbst wenn Dashboards verfügbar sind, greifen 43 % der Teams immer noch auf Tabellenkalkulationen zurück, um sich selbst einen Überblick zu verschaffen. Das liegt oft daran, dass Dashboards nicht das gesamte Bild zeigen oder für die tägliche Arbeit nicht flexibel genug sind.

Die ClickUp-Board-Vorlage löst dieses Problem, indem sie einen vollständig anpassbaren Workflow bereitstellt, der als Live-Visual-Tracker fungiert.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie die Spalten an Ihren Workflow an und sorgen Sie für eine einheitliche Darstellung.

Visualisieren Sie Aufgaben, Status und Fortschritte in einer einzigen Board-Ansicht.

Gruppieren Sie Aufgaben nach Sprint, Priorität oder Eigentümer, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Verfolgen Sie Aktualisierungen und treiben Sie Aufgaben mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen voran.

Nutzen Sie integrierte Board-Ansichten, ohne die Verbindung zu Ihren Zielen oder Ihrer Zeitleiste zu verlieren.

✨ Ideal für: Projektteams, Abteilungsleiter und Teams, die nach einem anpassbaren Projekt-Board suchen.

Da wir gerade beim Thema Datenvisualisierung sind: Projektmanager können den Fortschritt und die Ziele in Echtzeit über ein anpassbares Dashboard für Projektmanagement verfolgen. Hier ist ein kurzes Video, das erklärt, wie das funktioniert:

2. ClickUp-Projektboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Bieten Sie Ihrem Team einen übersichtlichen Space zum Planen, Nachverfolgen und Ausführen von Projekten mit der Projekt-Board-Vorlage von ClickUp.

Bei der Verwaltung eines Projekts müssen oft alle Komponenten aufeinander abgestimmt werden, ohne dass dabei die Qualität leidet oder Termine verpasst werden. Wenn Ihre Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, Updates und Rückmeldungen jedoch in unterschiedlichen Bereichen existieren, wird die Situation schwierig.

Die ClickUp-Projektboard-Vorlage wurde für solche Momente entwickelt und bietet Folgendes, um alles in einer Ansicht zusammenzufassen.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Teilen Sie komplexe Projekte in überschaubare Aufgaben und klare Workflows auf.

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben, Termine und Verantwortlichkeiten in einem einzigen Board.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und geben Sie Projekt-Updates an die Beteiligten frei.

Passen Sie Ansichten und Spalten an die Größe und den Umfang Ihres Projekts an.

Verschaffen Sie sich eine Ansicht über Ihr Projekt, ohne dabei die Details aus den Augen zu verlieren.

✨ Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, Projektmanager und Betriebsteams, die kollaborative Projekte verwalten.

3. Einfache Kanban-Board-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erleben Sie eine einfache Möglichkeit, mit der ClickUp Simple Kanban Board Vorlage organisiert zu bleiben.

Die ClickUp-Kanban-Vorlage ist ein flexibles tool, mit dem Teams ihre Workflows visualisieren und verwalten können. Sie bietet benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten. So lässt sich der Fortschritt leicht verfolgen, große Projekte aufteilen und Engpässe erkennen.

Mit integrierten Projektmanagement-Tools wie Tagging, Unteraufgaben und Aufgabenabhängigkeiten können Teams die Transparenz verbessern und die Ressourcennutzung optimieren, um die Produktivität zu steigern.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit einfachen Drag-and-Drop-Bewegungen zwischen den Spalten.

Teilen Sie größere Projekte in kleinere, überschaubare Schritte auf.

Erkennen Sie Engpässe frühzeitig und passen Sie Prioritäten mit weniger Spekulationen an.

Verbessern Sie die Kommunikation, indem Sie allen Sichtbarkeit zum Status der Aufgaben geben.

Passen Sie Spalten, Beschreibungen und Workflows an die Anforderungen Ihres Projekts an.

✨ Ideal für: Teams, die nach einer übersichtlichen, visuellen Möglichkeit zur Nachverfolgung von Aufgaben, Workflows und Projektphasen suchen.

4. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement mehrerer Projekte

Kostenlose Vorlage erhalten Genießen Sie die Gewissheit, dass alle Ihre Arbeiten an einem Ort gespeichert sind, dank der ClickUp-Vorlage für mehrere Projekte.

Fast 60 % der Projektmanager bearbeiten bis zu fünf Projekte gleichzeitig. Bei so vielen Vorgängen gleichzeitig ist es nur natürlich, dass einige Details übersehen werden. Aber die ClickUp Simple Sprints Kanban Board-Vorlage kommt Ihnen zu Hilfe. Diese Vorlage hilft Agile-Teams dabei, ihre Arbeit klar zu planen, auszuführen, zu konfigurieren und zu verfolgen.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Planen Sie Sprints mit voreingestellten Board- und Listenansichten für mehr Sichtbarkeit.

Schätzen Sie Aufgaben ein und führen Sie die Nachverfolgung der Fertigstellung innerhalb jedes Sprint-Zyklus durch.

Passen Sie Workflows und Automatisierungen benutzerdefiniert an Ihren agilen Prozess an.

Überwachen Sie den Sprint-Fortschritt und identifizieren Sie Hindernisse in Echtzeit.

Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden über Ziele, Zeitleisten und nächste Schritte.

✨ Ideal für: Projektmanager und Teams, die mehrere Projekte oder agile Sprints gleichzeitig jonglieren.

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihrer Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features die Verbindung zum Kontext halten, ihn durchsuchbar und verwaltbar halten!

5. ClickUp-Kanban-Ansicht-Roadmap-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie den Überblick, auch wenn sich Details ändern – mit der Kanban-Ansicht-Roadmap-Vorlage von ClickUp.

Herkömmliche Roadmaps sehen oft auf den ersten Blick hervorragend aus ... bis sich die Pläne ändern. Wenn Sie Ziele und Aufgaben anpassen, wird Ihnen bewusst, wie viel Aufwand die manuelle Aktualisierung dieser Elemente erfordert.

Die ClickUp-Vorlage „Kanban View Roadmap” erleichtert spontane Anpassungen, ohne dass Sie jedes Mal von vorne beginnen müssen, wenn sich Ihre Prioritäten ändern. Bieten Sie Ihrem Team eine flexible, visuelle Möglichkeit, Roadmaps als lebendiges Dokument zu verwalten.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie eine übersichtliche visuelle Roadmap mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion.

Fügen Sie Aufgaben hinzu, verschieben Sie sie oder entfernen Sie sie ganz einfach, wenn sich Ihre Pläne ändern.

Weisen Sie Eigentümer und Fristen zu, um die Verantwortlichkeit zu einem Teil des Workflows zu machen.

Halten Sie Ihre Roadmap mit dem Projektfortschritt und Feedback in Echtzeit auf dem neuesten Stand.

Freigeben Sie Updates den Beteiligten in einem Format, das leicht zu verfolgen und anzupassen ist.

✨ Ideal für: Produktmanager, Projektplaner und Führungsteams, die sich auf strategische Roadmaps abstimmen.

6. ClickUp Kanban für die Softwareentwicklung

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie für Klarheit in Ihrem Entwicklungs-Workflow mit dieser ClickUp-Kanban-Vorlage für die Softwareentwicklung.

Software-Projekte sind bekannt für ihre Unvorhersehbarkeit. Die Witze über Entwickler, die spontan zusätzliche Aufgaben erhalten, haben einen wahren Kern.

Die ClickUp-Kanban-Vorlage für die Softwareentwicklung hilft Teams dabei, ihren Workflow zu visualisieren und zu verwalten, indem Aufgaben als Karten dargestellt werden, die sich durch die einzelnen Phasen der Entwicklung bewegen. Sie bietet anpassbare Kanban-Boards, ermöglicht die Festlegung von WIP-Limits (In Bearbeitung) und enthält Dashboards zur Verfolgung der Zykluszeit.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Visualisieren Sie jede Phase des Entwicklungsprozesses mit anpassbaren Kanban-Boards.

Legen Sie Limits für Arbeiten in Bearbeitung fest, um Engpässe und eine Überlastung Ihres Teams zu vermeiden.

Optimieren Sie die Erfassung von Anfragen und organisieren Sie Alles in einem Workflow.

Verfolgen Sie Zykluszeiten und überwachen Sie die Teamleistung mit Echtzeit-Dashboards.

Passen Sie Prioritäten an und verwalten Sie Entwicklungsaufgaben mit klarer Verantwortungszuweisung und Nachverfolgung des Fortschritts.

✨ Ideal für: Entwicklungsteams, QA-Tester und Software-Produktmanager für die Nachverfolgung von Feature-Anfragen und Fehlern.

👀 Wissenswertes: Flussdiagramme haben ihren Ursprung in der Stahlindustrie. Im Jahr 1921 führten die Wirtschaftsingenieure Frank und Lillian Gilbreth Flussdiagramme ein, um Fabrikprozesse abzubilden.

7. ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung

Kostenlose Vorlage erhalten Geben Sie Ihrem Team die Tools an die Hand, mit denen es sicher planen kann – mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung.

Ohne einen soliden Plan können selbst die besten Teams den Fokus verlieren. Nicht so mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Planung. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, jeden Sprint klar zu strukturieren, Abhängigkeiten zu verfolgen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Planen Sie Sprints mit anpassbaren Boards, die sich an jede Größe des Projekts anpassen lassen.

Visualisieren Sie Aufgaben, Abhängigkeiten und Fristen in einer übersichtlichen Zeitleiste.

Verfolgen Sie den Sprint-Fortschritt von Anfang bis Ende mit übersichtlichen Status-Updates.

Bringen Sie alle Beteiligten in einem gemeinsamen Bereich auf einen Nenner, was Ziele, Zeitleisten und Ressourcenzuweisung angeht.

Passen Sie Pläne und Prioritäten schnell an, basierend auf Feedback oder sich ändernden Anforderungen.

✨ Ideal für: Scrum-Teams, agile Projektmanager und Entwicklerteams, die iterative Sprint-Zyklen durchführen.

8. ClickUp-Design-Board-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie jeden Sprint und verfolgen Sie Abhängigkeiten mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprintplanung.

Die ClickUp-Design-Board-Vorlage erleichtert es Ihnen, Konzepte zu organisieren, Grafiken freizugeben und mit Ihrem Team oder Ihren Clients zusammenzuarbeiten, ohne dass es zu den üblichen Hin- und Her-Diskussionen kommt. Sie können jede Phase Ihres Projekts mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Zeitleisten verfolgen, die speziell auf die Designarbeit zugeschnitten sind.

Die Vorlage erleichtert auch das Sammeln von Feedback, die Verwaltung von Überarbeitungen und die Organisation aller kreativen Assets an einem Ort für eine nahtlose Teamarbeit.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln Sie Designelemente, Entwürfe und Feedback in einem einzigen, übersichtlichen Board.

Visualisieren Sie kreative Ideen mit Bildern, Videos und Notizen an einem Ort.

Erstellen Sie kollaborative Workspaces, in denen Ihr Team Beiträge leisten und Updates freigeben kann.

Freigeben Sie Boards für Kunden oder Stakeholder, um schnelle Überprüfungen und Genehmigungen zu ermöglichen.

Passen Sie Workflows an den kreativen Prozess Ihres Projekts an.

✨ Ideal für: Designteams, Kreativagenturen und funktionsübergreifende Teams, die Design-Assets und Feedback verwalten.

💡 Profi-Tipp: Für Teams, die ihre Produktivität noch weiter steigern möchten, bietet ClickUp Brain MAX erweiterte Features wie: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint und alle Ihre verbundenen Apps sofort, um Dateien, Dokumente und Anhänge zu finden, ohne Ihren Workflow zu verlassen – kein Umschalten zwischen Registerkarten mehr, um das zu finden, was Sie brauchen.

Verwenden Sie „Talk to Text“ , um den Status von Aufgaben zu aktualisieren, neue Board-Elemente zu erstellen oder Teammitgliedern Arbeit zuzuweisen – ganz ohne Hände, während Sie in Meetings sind oder Projektaktualisierungen überprüfen.

Greifen Sie auf mehrere KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini in einem einzigen, kontextbezogenen Workspace zu, der Ihre Board-Struktur, Team-Workflows und Projektverlauf versteht. Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI, die Ihre Projekte in- und auswendig kennt. Schluss mit der Unübersichtlichkeit der KI-Tools. Nutzen Sie Ihre Stimme, um Board-Automatisierungen zu generieren, Vorlagen mit echten Projektdaten zu füllen und sofortige Antworten zum Status des Projekts zu erhalten.

9. ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“

Kostenlose Vorlage erhalten Erledigen Sie Ihre Aufgaben ohne Stress mit der Getting Things Done-Vorlage von ClickUp.

Endlose Listen mit Aufgaben bei der Arbeit vermitteln das Gefühl, dass Sie hart arbeiten, aber selten vorankommen. Die Vorlage „Getting Things Done“ (GTD) von ClickUp, inspiriert von David Allens Methode, hilft Ihnen dabei, Aufgaben so zu erfassen, zu organisieren und zu verwalten, dass Sie Ihren Kopf frei bekommen.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln Sie Aufgaben, Ideen und Aktionselemente in einem übersichtlichen Board.

Sortieren Sie Aufgaben nach Priorität, Kontext oder Projekt mit anpassbaren Ansichten.

Teilen Sie große Projekte in kleinere, überschaubare nächste Schritte auf.

Überprüfen und aktualisieren Sie Aufgaben regelmäßig, um den Überblick über Ihre Verpflichtungen zu behalten.

Verwenden Sie klare Kategorien wie „Nächste Aktionen“, „Warten auf“ und „Irgendwann“, um Ihren Workflow in Gang zu halten.

✨ Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die GTD-Methoden zur Erfassung, Priorisierung und Ausführung von Aufgaben anwenden.

10. ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Kostenlose Vorlage erhalten Geben Sie jedem neuen Kunden das Gefühl, eine Priorität zu sein – mit der ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding.

Es wird zwar viel darüber gesprochen, dass KI Ihnen Ihren Arbeitsplatz wegnehmen könnte, aber wenn es um die Kundenbindung geht, ist der menschliche Faktor nach wie vor am wichtigsten. 68 % der Unternehmen geben an, dass Personalisierung sehr wichtig ist, und 64 % nennen die Verbesserung des Kundenerlebnisses als ihre oberste Priorität.

All dies beginnt mit einem reibungslosen, durchdachten Onboarding-Prozess, bei dem sich Kunden von Anfang an wertgeschätzt fühlen. Diese Vorlage für das Kunden-Onboarding hilft Ihnen dabei.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Führen Sie neue Kunden mit einem klaren, schrittweisen Prozess durch das Onboarding.

Verfolgen Sie Aufgaben, Zeitleisten und Meilensteine in einem gemeinsamen Workspace.

Stimmen Sie Ihre Teams für Kundenerfolg, Vertrieb und Support-Teams auf denselben Plan ab.

Automatisieren Sie Nachverfolgungen, Aktualisierungen und Erinnerungen, um versäumte Schritte zu vermeiden.

Passen Sie das Onboarding-Erlebnis an die Bedürfnisse jedes Kunden an, ohne dabei an Konsistenz einzubüßen.

✨ Ideal für: Vertriebs-, Erfolgs- und Client-Teams, die die Onboarding-Prozesse für neue Benutzer optimieren möchten.

11. ClickUp-Vorlage für die Auswahlmatrix bei der Personalbeschaffung

Kostenlose Vorlage erhalten Bauen Sie ein Team auf, das zu Ihren Zielen passt und mit Ihnen wächst, indem Sie zur ClickUp-Matrix für die Personalauswahl wechseln.

Die richtigen Mitarbeiter für Ihr Team zu finden, ist nie nur eine Frage der Lebensläufe. Was wirklich zählt, ist, dass jeder Kandidat eine faire Bewertung erhält, die auf den für die Rolle wirklich wichtigen Kriterien basiert. Um Sie dabei zu unterstützen, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die Auswahl-Matrix bei der Strukturierung Ihres Einstellungsprozesses.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren und führen Sie die Nachverfolgung aller Bewerbungen in einem einzigen, strukturierten Board durch.

Bewerten Sie Kandidaten anhand klarer Kriterien wie Fähigkeiten, Erfahrung und Qualifikationen.

Vergleichen Sie Bewerber nebeneinander, um objektivere Entscheidungen zu treffen.

Optimieren Sie den Einstellungsprozess mit anpassbaren Ansichten und Nachverfolgung des Status.

Freigeben Sie Ihrem Einstellungsteam in Echtzeit Feedback, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

✨ Ideal für: HR-Teams, Personalvermittler und Personalverantwortliche, die Kandidaten anhand strukturierter Kriterien bewerten.

👀 Wissenswertes: Post-it-Notizzettel wurden zufällig zu Workflow-Tools. Ursprünglich ein fehlgeschlagenes Experiment mit Klebstoff, fanden Post-its ihren Zweck, als Menschen begannen, sie zum Organisieren von Ideen an Wänden zu verwenden.

12. ClickUp-Vorlage für Projektrückblicke

Kostenlose Vorlage erhalten Verwandeln Sie jedes Projekt in eine Lernerfahrung mit der Projekt-Retrospektive-Vorlage von ClickUp.

Der Abschluss eines Projekts ist ein Meilenstein, aber sich Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, wie es gelaufen ist, hilft Teams wirklich dabei, sich weiterzuentwickeln. Die ClickUp-Vorlage für Projektrückblicke bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, zurückzublicken und sowohl aus Erfolgen als auch aus Rückschlägen zu lernen.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Halten Sie fest, was gut funktioniert hat und wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten und legen Sie klare Schritte für zukünftige Projekte fest.

Bewerten Sie die Leistung der Teams offen und strukturiert anhand der Ziele.

Fördern Sie ehrliches Feedback und stärken Sie die Zusammenarbeit durch gemeinsame Reflexionen.

Dokumentieren Sie gewonnene Erkenntnisse und Best Practices, um diese mit Ihrem Team weiterzuführen.

✨ Ideal für: Teams, Scrum Master und Teamleiter, die Retrospektiven oder Nachbesprechungen durchführen.

13. ClickUp-Vorlage für den IT-Support

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der ClickUp-Vorlage für den IT-Support kann sich Ihr IT-Team auf die Lösung von Problemen konzentrieren, anstatt diese zu sortieren.

Wenn sich IT-Anfragen häufen, kann dies schnell Auswirkungen auf Ihr Team und Ihre Kunden haben. Hier bietet die IT-Support-Vorlage von ClickUp Ihrem Support-Team eine einfache, übersichtliche Möglichkeit, Anfragen zu verwalten und Probleme schneller zu lösen.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren Sie Support-Tickets und führen Sie die Nachverfolgung ihres Status in einem zentralen Board durch.

Weisen Sie Aufgaben zu und arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, um Probleme effizient zu lösen.

Überwachen Sie Fortschritte, Fristen und Kundenaktualisierungen mit klarer Sichtbarkeit.

Automatisieren Sie routinemäßige Aktualisierungen und Erinnerungen, um zu vermeiden, dass wichtige Anfragen übersehen werden.

Führen Sie eine durchsuchbare Aufzeichnung früherer Tickets, Lösungen und Rückmeldungen für zukünftige Referenzzwecke.

✨ Ideal für: IT-Helpdesk-Teams, interne Support-Abteilungen und Kundensupport-Manager für die Nachverfolgung von IT-Tickets.

14. ClickUp-Vorlage für Berichte über Geschäftsausgaben

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie den Überblick über Ihre Geschäftsinvestitionen mit der ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Geschäftsausgaben schaden, sollten Sie versuchen, verstreute Belege in die richtige Reihenfolge zu bringen. Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsausgabenberichte hilft Ihnen dabei, Ordnung in Ihre Nachverfolgung der Finanzen zu bringen. Sie können alle Ihre Geschäftsausgaben ganz einfach in einem übersichtlichen Workspace protokollieren, kategorisieren und überwachen.

Diese Vorlage optimiert Genehmigungen und Berichterstellung und macht das Finanzmanagement einfacher und transparenter.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen, aktualisieren und führen Sie die Nachverfolgung von Spesenabrechnungen in einem gemeinsamen Workspace durch.

Visualisieren Sie Ausgabentrends und identifizieren Sie Bereiche, in denen Kosten eingespart werden können.

Überwachen Sie Budgets, führen Sie die Nachverfolgung von Erstattungen durch und verwalten Sie Genehmigungen ganz einfach.

Organisieren Sie Ihre Finanzunterlagen für Audits, Berichterstellung oder Prognosen.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Finanzteams oder Managern bei der Nachverfolgung der Ausgaben zusammen.

✨ Ideal für: Finanzteams, Abteilungsleiter und Mitarbeiter des Projektmanagements, die Budgets und Ausgaben überwachen.

15. ClickUp-Blog-Redaktionskalender-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Konzentrieren Sie sich auf das Schreiben und nicht auf die Organisation Ihres Zeitplans mit der ClickUp-Blog-Redaktionskalender-Vorlage.

Ein Content-Ersteller hat zwei Vollzeitjobs: Inhalte erstellen und diese organisieren. Letzteres sollte nicht Teil der Stellenbeschreibung sein. Aus diesem Grund bietet Ihnen die ClickUp-Blog-Redaktionskalender-Vorlage eine einfache Möglichkeit, Ihre Ideen zu skizzieren und die Nachverfolgung von Terminen durchzuführen.

➡️ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Planen und organisieren Sie alle Blog-Inhalte in einem übersichtlichen, anpassbaren Board.

Legen Sie Fristen fest, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts vom Entwurf bis zur Veröffentlichung durch.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Autoren, Editors und Mitwirkenden zusammen.

Identifizieren Sie Inhaltslücken und planen Sie im Voraus, um zeitnah und konsistent zu veröffentlichen.

Überwachen Sie den Status von Beiträgen, Genehmigungen und Feedback in einem gemeinsamen redaktionellen Workflow.

✨ Ideal für: Content-Teams, Marketingmanager und Blogger, die redaktionelle Workflows und Termine planen.

Verbessern Sie Ihre Montagen mit den kostenlosen Vorlagen von ClickUp

Das Verwalten von Projekten ist schon schwer genug, ohne dass Sie Stunden damit verbringen müssen, immer wieder dieselben Boards einzurichten. Anstatt sich das anzutun, sollten Sie lieber auf vorgefertigte Vorlagen umsteigen.

Die Board-Vorlagen von Monday.com bieten Ihnen einen guten Ausgangspunkt, wenn Sie das Setup vereinfachen und schnell loslegen möchten.

Wenn Sie jedoch mehr Flexibilität und kreative Kontrolle wünschen, bieten die Vorlagen von ClickUp das gewisse Extra, das Ihr Team zu schätzen wissen wird.

Von Projektplanung und Sprint-Boards bis hin zu Onboarding-Workflows und Redaktionskalendern bietet Ihnen ClickUp gebrauchsfertige Vorlagen, die mit Ihrem Team mitwachsen. Sind Sie bereit, Ihre Prozesse zu vereinfachen und Zeit zu sparen?

