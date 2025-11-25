Off-Page-SEO-Vorlage für Backlinks und Markenaufbau

Wir loben schnell die Benutzeroberfläche, die Benutzererfahrung und die allgemeine Ästhetik einer Website, wenn sie herausragend sind. Wir würdigen oft den Inhalt, wenn er in Suchmaschinen gut rankt ... und das zu Recht. Aber es gibt noch eine andere Seite, wie eine Website wirklich Menschen erreicht, eine Seite, die nicht immer im Rampenlicht steht.

Hier werden On-Page-SEO und Off-Page-SEO still und leise mit der Schwerstarbeit betraut.

Tatsächlich erhalten nur 96,55 % der Inhalte niemals Traffic aus den Google-Suchergebnissen, was bedeutet, dass nur ein kleiner Teil der Seiten tatsächlich ihr Publikum erreicht. Hier macht die Off-Page-Suchmaschinenoptimierung den Unterschied.

Natürlich deckt sie viele Dinge gleichzeitig ab, vom Linkaufbau und Markennennungen bis hin zu Bewertungen und Community-Signalen (die Suchmaschinen zeigen, dass Ihre Website vertrauenswürdig ist). Da Off-Page-SEO so viele Teile umfasst, ist es selten eine Arbeit für eine einzelne Person.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen daher hilfreiche Vorlagen für Off-Page-SEO-Checklisten vor, die Ihren Aufwand unterstützen und Ihrer Arbeit die besten Chancen bieten, gesehen zu werden.

Off-Page-SEO-Checklistenvorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller ClickUp- Vorlagen für Off-Page-SEO-Checklisten:

Was sind Vorlagen für Off-Page-SEO-Checklisten?

Off-Page-SEO-Checklistenvorlagen sind strukturierte, gebrauchsfertige Leitfäden, die Ihnen dabei helfen, alle Aktivitäten außerhalb Ihrer Website zu planen, zu organisieren und zu verfolgen, um Suchmaschinenrankings und Online-Autorität zu verbessern.

Sie enthalten Aufgaben, Best Practices und Metriken für Schlüssel-Off-Page-SEO-Bereiche.

Die Erfolgsgeschichte von Zapier ist ein Beispiel dafür, wie weit eine starke Suchmaschinenoptimierung führen kann. Allein sein Blog generiert jeden Monat 1,6 Millionen organische Besuche, deren Traffic einen Wert von etwa 3,7 Millionen US-Dollar hat. Ein einziger Artikel zum Thema „die besten To-do-Listen-Apps” bringt monatlich 58.800 Besucher, während programmatische Landingpages 16 % des gesamten organischen Traffics ausmachen. Selbst kleine Forschungsstudien haben Backlinks von mehr als 90 Domains mit hoher Autorität erhalten. Was all diese Zahlen verbindet, ist die Stärke der Off-Page-SEO von Zapier. Diese Backlinks, Markennennungen und Content-Hubs sind Signale an Suchmaschinen, dass die Website glaubwürdig ist und ein höheres Ranking verdient.

Aus diesem Grund ist Off-Page-SEO für alle relevant, die ernsthaft daran interessiert sind, ihren Traffic und ihre Autorität zu steigern. Und um den Prozess zu vereinfachen, können Sie sich auf eine Off-Page-SEO-Checkliste-Vorlage verlassen.

Das können sie für Sie erledigen:

Erhalten Sie hochwertige Backlinks von seriösen Websites und analysieren Sie die Profile Ihrer Mitbewerber.

Verfolgen Sie Markenerwähnungen, um Ihre Autorität auch ohne Links zu stärken.

Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit durch Engagement in sozialen Medien und Online-Communities.

Verbessern Sie Ihre lokale Suchmaschinenoptimierung, indem Sie genaue Einträge für das Geschäft und Zitate pflegen.

Bewerben Sie wertvolle Inhalte durch Gastbeiträge, Syndizierung und Influencer-Outreach.

Was macht eine gute Off-Page-SEO-Checkliste-Vorlage aus?

Gute Leitfäden stimmen in den Grundlagen überein. Off-Page-SEO bezieht sich auf die Arbeit außerhalb Ihrer Website, um Vertrauen aufzubauen.

Die nützlichsten Checklisten konzentrieren sich auf hochwertige Backlinks, Markennennungen, lokale Einträge und Bewertungen, durchdachte Community-Beteiligung und kontinuierliche Nachverfolgung. Wenn diese Aufgaben organisiert und wiederholt werden, verbessern sie das Suchmaschinenranking und sorgen für mehr Traffic aus den Suchergebnissen.

Vor diesem Hintergrund sollte eine leistungsstarke Off-Page-SEO-Checkliste-Vorlage die Arbeit einfach, wiederholbar und leicht zur Nachverfolgung geeignet machen.

Das sollten Sie bei einer guten Vorlage beachten:

✅ Schritte zum Erhalten und Aufbauen hochwertiger Backlinks, zum Wiederherstellen defekter Links und zum Vergleichen Ihres Profils mit dem Ihrer Mitbewerber

✅ Aufgaben zur Überwachung von Markennennungen und natürlichen Backlinks, zur Teilnahme an relevanten Foren und Online-Communities sowie zur Planung einer sanften Aktion zum Inhalt

✅ Lokale SEO-Elemente, um Ihr Google-Unternehmensprofil zu aktualisieren, konsistente Zitate hinzuzufügen und zu durchdachten Bewertungen einzuladen.

✅ Ein kleiner Bereich der Nachverfolgung mit Google Search Console- und Google Analytics-Konten, um Keyword-Rankings, Referral-Traffic und die Sichtbarkeit Ihrer Website für Suchmaschinen-Crawler zu überwachen.

✅ Eine druckbare, teamfreundliche Off-Page-SEO-Checkliste-Vorlage mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten, internen Links zu verwandten On-Page-Aufgaben und Platz für technische SEO-Follow-ups.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Evergreen-Inhalte, die den Traffic langfristig steigern

Die 9 besten Vorlagen für Off-Page-SEO-Checklisten

Wirkungsvolle SEO wird selten von einem Einzelkämpfer durchgeführt.

Wirkungsvolle SEO wird selten von einem Einzelkämpfer durchgeführt.

Off-Page-SEO ist eine Aufgabe, die eine einzelne Person nicht bewältigen kann. Selbst mit täglichen Checklisten-Apps kann der Versuch, all das alleine zu verwalten, schnell zu einer unübersichtlichen Liste halbfertiger Aufgaben führen.

Und es geht nicht nur um die Menge der Aufgaben, sondern auch um die Unübersichtlichkeit, die sie verursachen. Unübersichtlichkeit entsteht bei der Nachverfolgung von Backlinks in einer Tabelle, bei der Speicherung von Erwähnungen in einer anderen Tabelle und bei den Outreach-Updates, die in Chat-Threads begraben sind.

ClickUp löst diese Probleme als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich, der alle Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows zusammenführt. Anstatt zwischen Apps zu wechseln oder jedes Mal von vorne zu beginnen, befindet sich Ihr SEO-Workflow in einem einzigen, vernetzten Hub, in dem der Kontext erhalten bleibt. In diesem Sinne finden Sie hier kostenlose Vorlagen für Off-Page-SEO-Checklisten:

1. ClickUp SEO-Checkliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erleichtern Sie den Aufwand für die Off-Page-SEO-Maßnahmen mit der ClickUp-SEO-Checkliste-Vorlage.

Erinnern Sie sich an die Szene in „Matrix“, in der Neo endlich den Code hinter Alles sieht und erkennt, wie alle Teile miteinander verbunden sind? So fühlt sich eine gute SEO-Checkliste an. Die ClickUp-SEO-Checklistenvorlage bietet Teams genau diese Klarheit.

Sie organisiert alles, von der Recherche nach Short- und Long-Tail-Keywords bis hin zur Behebung defekter Links, in überschaubare Aufgaben und stellt sicher, dass kein Schritt Ihrer SEO-Strategie übersehen wird. Sie können sogar KI-Tools verwenden, um Keyword-Rankings zu verfolgen, die Optimierung von Inhalten zu planen und defekte Links zu überwachen. So behalten Sie den technischen SEO-Fortschritt im Blick, ohne Termine oder die Eigentümerschaft Ihres Teams aus den Augen zu verlieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Recherchieren Sie Einzelziele, verfolgen Sie diese in Aufgaben und stimmen Sie sie auf Ihre Inhalte ab.

Überprüfen Sie auf defekte Links und überwachen Sie laufende technische SEO-Korrekturen mit wiederholenden Aufgaben.

Erstellen Sie eine Sitemap, reichen Sie sie bei Suchmaschinen ein und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts bei der Indexierung durch.

Verwenden Sie Dashboards, um die Sichtbarkeit in Suchergebnissen, interne Links und den gesamten SEO-Aufwand zu überwachen.

✨ Ideal für: Marketingteams, die die Nachverfolgung von SEO-Aufgaben strukturiert durchführen möchten, ohne wichtige Details zu übersehen.

2. ClickUp-Projekt-Checkliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie Projekte in detaillierte Schritte auf und weisen Sie mit der Projekt-Checkliste-Vorlage von ClickUp klare Verantwortlichkeiten zu.

Die ClickUp-Projekt-Checkliste-Vorlage ist ein leistungsstarkes, flexibles Framework, mit dem Sie jede Phase Ihres Projekts von der Planung bis zur Ausführung organisieren können. Sie wurde entwickelt, um Aufgaben in umsetzbare Schritte zu unterteilen, sodass Sie sie perfekt auf Ihr Off-Page-SEO zuschneiden können.

Anstatt sich zu fragen, wer was erledigt, legt diese To-Do-Liste-Vorlage jeden Schritt in der richtigen Reihenfolge fest, weist klare Rollen zu und sorgt dafür, dass der gesamte Prozess reibungslos abläuft.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Fristen fest und führen Sie die Nachverfolgung von Abhängigkeiten durch, um Verzögerungen und Engpässe zu vermeiden.

Verwenden Sie Dashboards und Kalender, um den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Erstellen Sie Berichte, um die Leistung zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

✨ Ideal für: Teams, die komplexe Projekte verwalten, die Klarheit, Verantwortlichkeit und reibungslose Ausführung von Anfang bis Ende erfordern.

💡 Profi-Tipp: Das Beste an ClickUp ist wahrscheinlich seine KI, ClickUp Brain. Da sie integriert ist, kann sie auf Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte zugreifen und kennt bereits den Kontext. Das bedeutet, dass Sie keine Details in ein separates tool kopieren und einfügen oder erneut erklären müssen, woran Sie gerade arbeiten. Verwandeln Sie verstreute SEO-Daten mit ClickUp Brain in sofortige Erkenntnisse

3. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie zentralisierte Tools, die Teams mehr Raum zum Konzentrieren geben, über die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten.

Die meisten Menschen verbringen etwa 60 % ihrer Zeit mit dem, was Experten als „Arbeit über Arbeit” bezeichnen. Das bedeutet, dass Stunden damit verbracht werden, zwischen Apps zu wechseln, in langen Meetings zu sitzen oder die Nachverfolgung von Informationen durchzuführen, anstatt tatsächlich etwas voranzubringen.

Mit der wöchentlichen Checklistenvorlage von ClickUp erhalten Sie einen wöchentlichen Fahrplan für die Off-Page-SEO-Arbeit Ihres Teams. Damit können Sie Aufgaben im Voraus planen, Erinnerungen festlegen und sehen, welche Elemente im Rückstand sind.

Mit dieser SEO-Roadmap-Vorlage erhalten Sie außerdem Klarheit darüber, worauf Sie sich jeden Tag konzentrieren sollten. Diese Sicherheit sorgt dafür, dass Sie wiederholende und kleinere Aufgaben nicht aus den Augen verlieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Ihre Off-Page-Aufgaben für die Woche wie Outreach, Social Shares oder Erwähnungen im Voraus.

Überwachen Sie den Fortschritt täglich, damit nichts vergessen wird.

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben – so müssen wöchentliche Überprüfungen, Scans nach Markennennungen oder Link-Audits nicht jedes Mal neu eingerichtet werden.

Passen Sie Prioritäten unterwegs an und behalten Sie dabei den Überblick über die gesamte Wochenauslastung.

✨ Ideal für: Vielbeschäftigte Fachleute oder Teams, die eine klare wöchentliche Routine wünschen, um digitale Unordnung zu reduzieren und sich auf sinnvolle Arbeit zu konzentrieren.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für eine schnellere Content-Erstellung

4. ClickUp SEO-Roadmap-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie hochgesteckte SEO-Ziele in kleinere, nachverfolgbare Aufgaben um – mit der SEO-Roadmap-Vorlage von ClickUp.

Das jüngste Core-Update von Google hat allen eine Erinnerung daran gebracht, dass sich Suchrankings ständig ändern. Diese umfassenden Updates sollen Inhalte hervorheben, die hilfreicher und nutzerorientierter sind, und können ganze Kategorien von Websites neu ordnen.

Das bedeutet, dass das, was vor einigen Monaten noch funktioniert hat, heute möglicherweise nicht mehr dasselbe Gewicht hat. Die ClickUp SEO-Roadmap-Vorlage hilft Ihnen dabei, sich genau darauf vorzubereiten. Damit können Sie SEO-Ziele skizzieren, Fortschritte verfolgen und sich einen Überblick über die oft überwältigend erscheinende Suchoptimierung verschaffen. Sie können Aufgaben wie Keyword-Recherche und Linkaufbau priorisieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie den Off-Page-Aufwand wie Backlinks, Erwähnungen und Outreach in klaren Schritten.

Überprüfen Sie den Fortschritt und finden Sie heraus, was Ihrer Website zu mehr Sichtbarkeit verhilft.

Passen Sie Prioritäten schnell an, wenn Algorithmus-Updates die Keyword-Rankings verändern.

✨ Ideal für: SEO-Experten und Content-Strategen, die einen langfristigen Plan benötigen, der sich leicht an Algorithmusänderungen anpassen lässt.

🧠 Wussten Sie schon: Vor Google war Archie die erste echte Suchmaschine, die 1990 zum Indexieren von FTP-Dateien entwickelt wurde. Sie durchsuchte nicht einmal Websites, sondern nur Listen von Dateien auf verschiedenen Servern. Heute erscheint das primitiv, aber damals war es revolutionär für die Online-Suche.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain Max geht noch einen Schritt weiter mit ClickUps Talk to Text, mit dem Sie Ideen diktieren, Inhalte entwerfen oder Aufgaben mit Ihrer Stimme viermal schneller als beim Tippen zuweisen können. Stellen Sie sich vor, Sie beenden ein Gespräch mit einem Client und sagen sofort: „Erstellen Sie eine Folgeaufgabe für nächsten Dienstag mit allen Aktionspunkten.“ Brain Max protokolliert dies, weist es zu und erstellt automatisch eine Verbindung zum richtigen Dokument oder Teammitglied. Sparen Sie sich das Tippen und setzen Sie Ihre Strategie mit dem Talk-to-Text-Feature von ClickUp in die Tat um.

5. ClickUp-Vorlage für SEO-Recherche und -Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Überwachen Sie den Fortschritt im Laufe der Zeit und geben Sie die Ergebnisse an Ihr Team weiter mithilfe der SEO-Recherche- und Management-Vorlage von ClickUp.

Bei der SEO-Recherche geht es darum, Informationen zu verstehen, Muster zu erkennen und Daten in Entscheidungen umzuwandeln, die die Sichtbarkeit verbessern. Für Teams besteht die Herausforderung selten darin, dass ihnen Daten fehlen, sondern darin, herauszufinden, wie sie alle Rechercheergebnisse aufbewahren können. Die ClickUp-Vorlage für SEO-Recherche und -Management löst dieses Problem.

Die Vorlage kombiniert die Keyword-Nachverfolgung, Wettbewerbsanalyse und Aufgabenplanung, sodass Ihr Team sowohl die Details als auch das Gesamtbild im Blick hat. So können Sie ganz einfach die Leistung messen, Kampagnen anpassen und eine Verbindung zu Ihren Zielen herstellen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Einzelziele und passen Sie Ihre Strategie an, wenn sich die Rankings ändern.

Planen und verwalten Sie den Linkaufbau oder Änderungen am Inhalt zusammen mit der Keyword-Recherche.

Vergleichen Sie die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber und reagieren Sie mit Ihren eigenen Verbesserungen.

✨ Ideal für: SEO-Teams, die einen zentralen Ort für die Verwaltung von Recherchen, Kampagnen und Nachverfolgung der Leistung suchen.

🧠 Wussten Sie schon: Haben Sie sich jemals gefragt, warum Links „UTM”-Tags haben? Das „U” stammt von Urchin Software, einem Unternehmen, das Google 2005 gekauft hat. Diese Übernahme führte zu Google Analytics, einem der heute am häufigsten verwendeten Web-Tools.

6. ClickUp SEO-Projektmanagement-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erzielen Sie mit einem koordinierten Plan mithilfe der ClickUp SEO-Projektmanagement-Vorlage stetig Ergebnisse.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Unternehmen bringt eine neue Produktlinie auf den Markt, und das Marketing-Team ist bereits voll damit beschäftigt. Autoren verfassen Blogbeiträge, Designer optimieren Landingpages und Entwickler beheben Probleme mit der Geschwindigkeit der Website. Unterdessen möchten die Führungskräfte wissen, wie die Kampagne läuft und wie es weitergeht.

Die Brücke, die Sie brauchen, ist die SEO-Projektmanagement-Vorlage von ClickUp. 💯 Sie vereint alle beweglichen Teile einer SEO-Kampagne in einem organisierten Hub. Recherche, Inhalte, technische Korrekturen und Berichterstellung werden nicht mehr isoliert betrachtet, sondern arbeiten zusammen. Von der Festlegung von Zielen und der Überprüfung von Inhalten auf Websites bis hin zur Zuweisung von Arbeit und der Messung von Ergebnissen – mit dieser Vorlage müssen Sie nicht mehr beweglichen Teilen hinterherjagen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Weisen Sie Aufgaben über den gesamten SEO-Workflow hinweg zu und überwachen Sie deren Fortschritt.

Organisieren Sie Keywords, Recherchen und Leistungsdaten an einem zentralen Space.

Verfolgen Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcen, indem Sie eine Sichtbarkeit darüber behalten, wie viel Zeit und Aufwand Sie investieren.

Vereinfachen Sie die Kommunikation, damit Aktualisierungen und nächste Schritte immer klar sind.

✨ Ideal für: Marketingteams, die komplette SEO-Kampagnen verwalten und die Nachverfolgung von Strategie bis zur Umsetzung an einem Ort durchführen möchten.

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie sich ClickUp Agents als Teamkollegen vor, die nie müde werden, sich um repetitive Aufgaben zu kümmern. Diese KI-SEO-Tools können Fragen beantworten, Updates generieren, die Nachverfolgung des Fortschritts durchführen und sogar Erkenntnisse aus Tools wie Google Drive, GitHub oder Salesforce gewinnen – und das alles, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Wenn Sie beispielsweise fragen: „Wie viele Backlinks haben wir diese Woche gewonnen?“, kann ein Mitarbeiter diese Daten sofort abrufen, zusammenfassen und sogar nächste Schritte vorschlagen. Sie können auch benutzerdefinierte Agenten erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Geben Sie einfach die Aufgabe ein (z. B. wöchentliche SEO-Fortschrittsberichte oder Überwachung von Erwähnungen von Mitbewerbern), wählen Sie die Datenquellen aus, und schon läuft alles wie von selbst.

7. ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie die Phasen Ihrer Kampagne vom Start bis zum Abschluss übersichtlich mit der ClickUp-Vorlage für das Kampagnenmanagement.

Liquid Death und Yeti haben mit der Einführung eines skurrilen Mini-Sargkühlers eine Kampagne gestartet, die die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen hat. Sie war verspielt und unerwartet und verbreitete sich wie ein Lauffeuer über soziale Plattformen und Medienkanäle. Die Lektion war einfach: Wenn kreative Ideen auf einen klaren Plan treffen, können die Ergebnisse unvergesslich sein.

Die Vorlage für das Marketingkampagnen-Management von ClickUp hilft Ihnen dabei, dieselbe Sorgfalt in Ihre Kampagnen einfließen zu lassen. Sie fasst alle Elemente an einem Ort zusammen, von Inhalten und Zeitleisten bis hin zu Budgets und Rollen der Teams, sodass Sie nie das Gefühl haben, zu viele Dinge gleichzeitig jonglieren zu müssen.

Außerdem wird die Anpassung während der Kampagne weniger stressig. Ganz gleich, ob Sie eine Überschrift austauschen, ein Veröffentlichungsdatum verschieben oder die Botschaft für einen Kanal verfeinern müssen – Sie haben bereits die richtige Struktur dafür.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Weisen Sie die Arbeit in den Bereichen Inhalt, Design, Aktion, Community und Analyse an einem Ort zu.

Nutzen Sie Ansichten wie Kalender oder Phasenübersicht, um den Überblick über den Zeitplan zu behalten.

Berichten Sie über Ergebnisse mit integrierter Nachverfolgung, damit alle Beteiligten den Überblick behalten.

✨ Ideal für: Marketingteams, die Kampagnen starten und dabei Wert auf Koordination, Sichtbarkeit und Kontrolle von der Ideenfindung bis zur Auswertung legen.

8. ClickUp-Vorlage für Aufgabenmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie Ihre Arbeit mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement in überschaubare Aufgaben mit klaren Statusangaben auf.

Immer mehr Menschen erledigen immer mehr in immer kürzerer Zeit, was beweist, dass Effizienz eine Frage sorgfältiger Planung ist. Für Teams dient dies als Erinnerung daran, dass Ergebnisse immer wichtiger sind als geleistete Arbeitsstunden.

Die ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement hilft Ihnen dabei, diese Idee in die tägliche Praxis umzusetzen. Sie fasst alle Ihre Aufgaben an einem Ort zusammen und verschafft Ihnen einen klaren Überblick darüber, was gerade in Arbeit ist, was bereits fertiggestellt wurde und was als Nächstes zu tun ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Ansichten wie Liste, Board oder Kalender.

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, damit jeder weiß, worauf er sich konzentrieren muss.

Nutzen Sie Automatisierungen und Felder, um Zeit bei sich wiederholenden Aktualisierungen zu sparen.

✨ Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die eine einfache, aber anpassungsfähige Möglichkeit suchen, Aufgaben zu organisieren und Fortschritte sichtbar zu machen.

Benötigen Sie Hilfe beim SEO-Projektmanagement? Sehen Sie sich dieses Video an:

9. ClickUp-Vorlage für SEO-Berichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Erkennen Sie Trends im Zeitverlauf mit vierteljährlicher Berichterstellung mit der ClickUp SEO-Vorlage.

Mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Berichte können Sie verstreute Zahlen in eine aussagekräftige SEO-Geschichte verwandeln. Sie können Traffic, Keywords, Leads und mehr verfolgen und dabei Grafiken und Diagramme verwenden, um Ihre Erkenntnisse leicht verständlich zu machen.

Sie können auch wiederkehrende Bewertungen einrichten, Metriken mit Benutzerdefinierten Feldern aktualisieren und die Leistung kontinuierlich überwachen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie kundenfertige Berichte mit übersichtlichen Ansichten von Traffic, Keywords und Conversions.

Speichern Sie alle SEO-Datenpunkte in einem gemeinsamen Workspace, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Verwenden Sie Grafiken und Diagramme, um komplexe Metriken in Geschichten zu übersetzen, die für Stakeholder verständlich sind.

✨ Ideal für: SEO-Manager und digitale Marketing-Teams, die die Nachverfolgung der Leistung konsistent durchführen und Ergebnisse übersichtlich präsentieren möchten.

📖 Lesen Sie auch: Die beste SEO-Agentur-Software zur Steigerung Ihres organischen Traffics

Der einzige Traffic, den Sie lieben werden – mit ClickUp

Off-Page-SEO ist die stille Kraft, die darüber entscheidet, ob Ihre Arbeit tatsächlich Menschen erreicht.

Ein starker Workflow ist auch direkt mit Ihrer On-Page-SEO-Checkliste verbunden und stellt sicher, dass Ihre Inhalte gut optimiert sind. Mit einer organisierten Checkliste für die Keyword-Recherche können Sie den Aufwand für Ihre Off-Page-Maßnahmen auf das abstimmen, wonach die Leute tatsächlich suchen.

Und vergessen Sie nicht: Off-Page-SEO-Maßnahmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie echte Autorität widerspiegeln, die sich auf den Suchmaschinenseiten widerspiegelt. Die Kombination aus Struktur und Strategie ist der Schlüssel zum Ergebnis.

Bei den von uns vorgestellten Vorlagen geht es nicht darum, Checklisten um ihrer selbst willen zu erstellen, sondern Ihrem Team zu helfen, mit Zuversicht voranzukommen. Was ClickUp von anderen Tools unterscheidet, ist die Art und Weise, wie es all diese beweglichen Teile an einem Ort zusammenführt. Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen, um Backlinks, Erwähnungen oder Outreach zu verfolgen.

Wenn Sie bereit sind, Klarheit in Ihren Workflow zu bringen, ist eine Vorlage der beste Ausgangspunkt.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Off-Page-SEO umfasst alle Aktivitäten, die Sie außerhalb Ihrer Website zu erledigen haben, um deren Sichtbarkeit und Vertrauenswürdigkeit zu verbessern. Betrachten Sie es als den Ruf Ihrer Website in der weiteren digitalen Welt. Dazu gehören Backlinks, Markennennungen, soziale Signale und Partnerschaften, die Suchmaschinen signalisieren, dass Ihre Inhalte glaubwürdig und rankingwürdig sind.

Eine Prüfung beginnt damit, dass untersucht wird, wer auf Ihre Website verknüpft und ob diese Verknüpfungen hilfreich oder schädlich sind. Als Nächstes überprüfen Sie Ihre Markennennungen, sozialen Aktivitäten und Online-Bewertungen, um zu sehen, wie Ihr Geschäft wahrgenommen wird. Vergleichen Sie schließlich Ihr Profil mit dem Ihrer Mitbewerber, um Möglichkeiten zu finden, bei denen Ihnen möglicherweise Sichtbarkeit fehlt.

Im Kern basiert Off-Page-SEO auf Backlinks, Online-Autorität und dem Vertrauen der Community. Hochwertige Backlinks, positive Bewertungen, soziales Engagement und Inhalte von Gästen spielen dabei eine Rolle. Zusammen bilden sie die Signale, anhand derer Suchmaschinen entscheiden, wie zuverlässig Ihre Website ist.

Es gibt verschiedene Tools, mit denen Sie Backlinks verfolgen, die Domain-Autorität messen und Markenerwähnungen überwachen können. Dazu gehören Plattformen, die sich auf Link-Analyse, Social Listening und Wettbewerbsbeobachtung spezialisiert haben. Die beste Wahl hängt davon ab, ob Sie einen einfachen Tracker für kleine Überprüfungen oder eine vollständige Plattform für größere Kampagnen benötigen.

Beginnen Sie mit den Grundlagen: Überprüfen Sie Backlinks, bitten Sie um Bewertungen, veröffentlichen Sie Inhalte von Gästen und bleiben Sie auf den sozialen Plattformen aktiv, auf denen Ihre Kunden zu finden sind. Passen Sie die Liste dann an Ihre Branche an. Ein lokales Café könnte sich beispielsweise darauf konzentrieren, in Food-Blogs aufgeführt zu werden, während eine Designagentur sich eher auf Inhalte von Gästen auf kreativen Websites konzentrieren könnte.

Ein Beispiel ist die frühe Strategie von Airbnb, durch Gastblogs und Partnerschaften Vertrauen in die Marke aufzubauen, was dazu beitrug, die Bekanntheit zu steigern, bevor das Unternehmen zu einem Begriff wurde. Ein weiteres Beispiel ist der Ansatz von HubSpot, kostenlose Tools zu entwickeln, die massive Backlinks von Blogs und Geschäften weltweit generierten. Diese Kampagnen zeigen, wie kreative Ideen außerhalb Ihrer Website Autorität und Aufmerksamkeit zurück auf Ihre Website lenken können.