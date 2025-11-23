Über 15 der besten Figma-Website-Vorlagen für atemberaubendes Webdesign

Jedes Website-Projekt beginnt mit einem Plan. Aber mit einer leeren Leinwand kann es ewig dauern, bis man Inspiration findet und loslegen kann. Später verschwinden Stunden damit, Schaltflächen und Navigation zu überarbeiten. Deadlines verpassen sich, während man dieselben Komponenten neu erstellt, und was sich wie kreative Arbeit anfühlen sollte, wird zu repetitiver Arbeit.

Mit Figma-Website-Vorlagen fangen Sie nicht bei Null an. Sie fangen bei „erledigt“ an.

Von verkaufsfördernden SaaS-Landingpages bis hin zu beeindruckenden Portfolios – diese Figma-Website-Vorlagen bieten Ihnen alles, was Sie benötigen, um schnell responsive Websites zu entwerfen und zu skalieren.

Was sind Figma-Website-Vorlagen?

Figma-Website-Vorlagen sind vorgefertigte Website-Layouts, die in Figma, einem cloudbasierten Design- und Kollaborationstool, erstellt wurden. Jede Vorlage enthält in der Regel Komponenten wie Navigationsleisten, Raster, Schaltflächen, Formulare und Typografiesysteme, die den Best Practices für responsives Design entsprechen.

Da sie in Figma vollständig für Bearbeitung geeignet sind, können Sie diese Vorlagen an die Identität Ihrer Marke und die Anforderungen Ihres Projekts anpassen, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen. Figma-Website-Vorlagen sind außerdem auf Zusammenarbeit ausgelegt. Teams können Designs in Echtzeit freigeben, kommentieren und überarbeiten, während Entwickler Assets und CSS direkt aus Figma abrufen können, wenn es an der Zeit ist, die Website zu erstellen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie eine Vorlage als Grundlage und speichern Sie Ihre benutzerdefinierte Version als freigegebene Designbibliothek. So stellen Sie sicher, dass jedes Projekt von Anfang an Ihren Markenrichtlinien entspricht.

Die besten Website-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersichtstabelle zu den in dieser Liste aufgeführten Vorlagen für Produktlaunches von Figma und ClickUp:

Figma-Website-Vorlagen

Bei so vielen Optionen in der Figma-Community und anderen Bibliotheken kann es schwierig sein, zu entscheiden, welche Vorlagen Ihre Zeit wert sind. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht Hunderte von Dateien durchsehen müssen. Wir haben die Arbeit für Sie erledigt.

Nachfolgend finden Sie die besten Figma-Website-Vorlagen in wichtigen Kategorien wie Landing Pages, Portfolios, SaaS, E-Commerce, Blogs und Dashboard. Jede Vorlage enthält gebrauchsfertige Layouts und Komponenten, die Sie benutzerdefiniert an Ihre Marke anpassen können.

1. Minimalistische Landingpage-Vorlage

via Figma

Die Minimal Landing Page Template kombiniert ein abgeschlossenes Landingpage-Layout mit einem gebrauchsfertigen Designsystem. Neben einem Hero-Kopfzeile, Client-Logos, Service-Highlights, Testimonials und CTAs enthält sie Typografie-Skalen, Button-Varianten, Farbe-Token und Icon-Sets.

Die Vorlage verfügt über eine übersichtliche Komponentenstruktur, in der die Ebenen gut mit Beschreibung versehen und mit Auto Layout organisiert sind, sodass Sie Inhalt aktualisieren können, ohne das Design zu beeinträchtigen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verkürzen Sie die Setup-Zeit mit vorgefertigten Abschnitten und wiederverwendbaren Komponenten.

Sorgen Sie für Markenkonsistenz mit einem integrierten Styleguide.

Dank flexibler Layouts für verschiedene Branchen geeignet

🔑 Ideal für: Agenturen und Unternehmen, die eine gebrauchsfertige Landingpage und ein wiederverwendbares Designsystem für zukünftige Projekte suchen.

2. Landing-Seite-Kit-Sammlung

Die kostenlose Landing Page Kit Collection bietet 13 Landing-Page-Vorlagen für Desktop und Mobilgeräte, unterstützt durch ein umfassendes Designsystem. Sie enthält 7 Icon-Packs, ein Flaggenset, über 10 Fußzeilendesigns, über 250 globale Stile und über 100 Komponenten und Varianten.

Alles ist übersichtlich organisiert, sodass Sie Abschnitte schnell kombinieren und die Konsistenz über mehrere Seiten hinweg gewährleisten können.

🌟 Warum Sie sie lieben werden:

Verwenden Sie Elemente über Projekte hinweg wieder, anstatt sie jedes Mal neu zu erstellen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Fußzeilen und Abschnitte, um Layouts für verschiedene Branchen anzupassen.

Skalieren Sie schnell, wenn Sie mehrere Client-Websites oder Kampagnen verwalten.

🔑 Ideal für: Freiberufler und Produktteams, die schnell mehrere Landingpages erstellen müssen und dabei ein einheitliches Design beibehalten möchten.

3. SinanTokmak Website-Vorlage für das Portfolio eines Webentwicklers

Die SinanTokmak Web Developer Portfolio Website Template von Johann Leon enthält 12 vorgefertigte Webseiten in 4 responsiven Bildschirmgrößen, mit denen Sie ganz einfach eine professionelle Onlinepräsenz erstellen können, die auf jedem Gerät Arbeit leistet. Die Datei enthält klare Stile, wiederverwendbare Komponenten und eine vollständig automatische Layoutstruktur für Konsistenz und einfache Benutzerdefinierung.

Sie können Ihre Biografie, Ihre Fähigkeiten, Ihre Projekte und Ihre Blogbeiträge in einem einheitlichen Layout Feature, das sowohl Ihre Arbeit als auch Ihre Persönlichkeit hervorhebt.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Nutzen Sie die Layouts für Blogs und Fallstudien, um die Geschichte hinter Ihrer Arbeit zu erzählen.

Sparen Sie Zeit beim Setup mit einem Lebenslauf, einem Portfolio und einem Blog in einem professionellen Design.

Gestalten Sie je nach Bedarf ein Portfolio oder eine einfache persönliche Website.

🔑 Ideal für: Freiberufler und Designer, die ein Portfolio wünschen, das ihre persönliche Marke in einem klaren, modernen Format hervorhebt.

👀 Wussten Sie schon? KI-Website-Builder können dazu beitragen, die Absprungraten um durchschnittlich 15 % zu senken, und fast 90 % der Top-Websites nutzen diese Tools für die Leistungs-, SEO- oder Inhalt-Optimierung.

4. Bentolio-Portfolio-Designvorlage

Die Bentolio Portfolio Design Template ist eine elegante, eine Seite umfassende persönliche Portfolio-Vorlage, die auf dem Bento Grid-Layout basiert, einem Designtrend, der für klare Blöcke und eine sehr visuelle Erzählweise bekannt ist.

Jeder Abschnitt ist in modularen Kacheln angeordnet, mit denen Sie Projekte, Fähigkeiten, Kontaktinformationen oder persönliche Angaben auf visuell strukturierte Weise hervorheben können. Das Design konzentriert sich auf Klarheit und Ausgewogenheit und bietet eine scrollfreundliche Erfahrung, die sich gut für Kreativprofis eignet.

🌟 Warum Sie sie lieben werden:

Tauschen Sie Kacheln aus, um das Raster neu anzuordnen, ohne die gesamte Seite überarbeiten zu müssen.

Bieten Sie eine schnelle Ansicht über Ihre Fähigkeiten und Projekte, ohne endloses Scrollen oder Seitenwechsel.

Erhalten Sie vorgefertigte Artboards für Bereiche wie Startseite, Projekte, Über uns, Kontakt, Blog

🔑 Ideal für: Kreative, die ein visuell orientiertes Portfolio wünschen, das leichtgewichtig, einfach zu pflegen und sofort einprägsam ist.

💡 Profi-Tipp: Selbst die besten Vorlagen können einen strukturierten Projektplan nicht ersetzen. Durch die Kombination von Figma-Vorlagen mit einem Website-Projektmanagement stellt man sicher, dass der Aufwand durch Zeitleiste und Umfangsmanagement unterstützt wird.

5. SaaS- und App-Website-Vorlage

Die SaaS & App Website Template wurde speziell für SaaS-Plattformen, App-Unternehmen und IT-Anbieter entwickelt. Sie erhalten mehrere Homepage-Varianten und eine flexible Komponentenbibliothek, die auf einem Bootstrap-Rastersystem basiert. Die Datei ist vollständig in Ebenen unterteilt und organisiert, sodass eine schnelle Bearbeitung und individuelle Benutzerdefinierung möglich sind.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Nutzen Sie Diagramme, Dashboards und Testimonial-Bereiche, um eine konversionsorientierte Storytelling-Strategie zu unterstützen.

Ordnen Sie die Abschnitte neu an, um Seiten für Produkteinführungen, Fallstudien oder Preisexperimente zu gestalten.

Erhalten Sie Homepage-Optionen für das Wachstum von SaaS, von Produktpräsentationen bis hin zu Abonnement-Plänen.

🔑 Ideal für: SaaS-Startups und App-Entwickler, die eine konversionsoptimierte Landingpage benötigen, um ihre Produkte zu präsentieren.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Website-Optimierung-Software-Tools

6. Singular SaaS-Website-Vorlage

Die Singular SaaS Website Vorlage wurde sowohl für das Design als auch für die Entwicklung konzipiert und bietet responsive Blöcke, UI-Kit-Komponenten und mobilfähige Layouts, sodass sie sich leicht an Landingpages oder App-Showcases anpassen lässt.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie mit einer Drag-and-Drop-Blockbibliothek schnell einzigartige Seiten.

Verwenden Sie integrierte Animationen und W3C-validiertes HTML/CSS für den praktischen Einsatz, nicht nur für Mockups.

Sorgen Sie mit den Features „Smart Layout” und „Color Typography” für einheitliche Designs.

🔑 Ideal für: SAAS-Startups, Produkt-Teams und Marketingagenturen, die eine Lösung vom Design bis zum Code benötigen.

7. KI-Blog-Website-UI-Vorlage (dunkles Design)

Die AI Blog Website UI Template ist eine dunkle Vorlage, die speziell für KI- und Technologie-Verlage entwickelt wurde. Sie umfasst Layouts für Startseite, Nachrichten, Blogbeiträge, Podcasts, Ressourcen und Kontaktseiten mit pixelgenauer Typografie und responsiven Auto-Layouts. Die dunkle Farbpalette sorgt für einen modernen, professionellen Look, der angenehm für die Augen und ideal für lange Lesesitzungen ist.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erweitern Sie Ihre Plattform mit vorgefertigten Seiten für Blogs, Podcasts, Nachrichten und Ressourcen.

Sorgen Sie für ein einheitliches Leseerlebnis mit drei responsiven Größen.

Nutzen Sie das integrierte Suchsystem, das speziell auf technische und KI-bezogene Inhalte zugeschnitten ist.

🔑 Ideal für: Technische Redakteure und /AI-Forscher, die einen Blog mit reichhaltigem Inhalt und moderner, dunkler Ästhetik wünschen.

ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der Anwendungsfälle für KI ist, der sie am meisten interessiert. Beispielsweise möchten nicht-technische Mitarbeiter möglicherweise lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Webseite erstellt. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als App für die Arbeit ist die KI von ClickUp hier besonders gut. Sie weiß, an welchem Projekt Sie arbeiten, und kann Ihnen konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln ganz einfach ausführen.

8. MetaBlog – Vielseitige Blog-Vorlage

Die MetaBlog Multipurpose Blog Template kombiniert übersichtliche Layouts mit Flexibilität. Sie bietet sowohl dunkle als auch helle Designs, sodass Sie eine Vorschau anzeigen und zwei visuelle Identitäten gestalten können. Die Vorlage folgt der Atomic Design-Methodik, was bedeutet, dass jede Schaltfläche, jede Karte und jeder Abschnitt wiederverwendbar ist.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Profitieren Sie von einer klaren Typografie und ausgewogenen Leerräumen mit Abschnitten für Hero-Bilder, Blog-Karten, Feature-Beiträge usw.

Verwenden Sie wiederverwendbare Komponenten wie Schaltflächen, Karten, Kopf- und Fußzeilen für ein einheitliches Design.

Übersetzen Sie Ihr Design ganz einfach in HTML/Webflow, mit klaren Abständen und Layout.

🔑 Ideal für: Content-Ersteller, die Blogs mit wiederverwendbaren Designkomponenten starten möchten, ohne sich auf einen Stil festlegen zu müssen.

9. E-Commerce-Website-Vorlage für Möbel

Die E-Commerce-Vorlage für Möbel umfasst eine Landingpage, ein Shop-Raster, Produktdetailseiten, einen Warenkorb, eine Kasse, Vergleichstabellen und sogar einen Blog mit Styling-Tipps. Das Design verwendet eine sanfte, neutrale Farbpalette, die die Produktfotografie in den Mittelpunkt stellt und sich somit ideal für die Präsentation von Wohnaccessoires und Lifestyle-Bildern eignet.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erhalten Sie einen vollständig gestalteten E-Commerce-Flow (Shop → Warenkorb → Kasse).

Verwenden Sie übersichtliche, bildorientierte Layouts, um Möbel- und Dekorationsfotografien in den Mittelpunkt zu stellen.

Schaffen Sie mit dem Lifestyle-Blog-Layout neben Ihrem Shop auch Autorität und inspirierenden Inhalt.

🔑 Ideal für: Kleine Möbelmarken und Innenarchitekten, die nach einer sofort einsatzbereiten Storefront mit einer modernen und visuell ansprechenden Ästhetik suchen.

⌛ Zeitspar-Tipp: Webdesign-Workflows verlaufen selten linear. Von der Erfassung der Anforderungen über Designiterationen bis hin zu Stakeholder-Reviews und Entwicklungsübergaben kann das ständige Hin und Her zeitaufwändig und chaotisch sein. Die kombinierte Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung kann Ihnen dabei helfen, Aufgaben automatisch zuzuweisen, Feedback an das richtige Team weiterzuleiten und Genehmigungen als Auslöser zu verwenden, wenn ein Design zur Überprüfung bereit ist. Sehen Sie sich dieses Video an, um Teams von Verwaltungsaufwand zu kostenfrei zu befreien und bis zu 26 Stunden pro Woche zu sparen.

10. Website-Vorlage für Newsletter-Abonnements

Die Website-Vorlage für Newsletter-Abonnements wurde für Plattformen entwickelt, deren Schwerpunkt auf der Zusammenstellung und Verwaltung von Newslettern liegt. Die durchgängige Verwendung einer kräftigen grünen Farbpalette in Kombination mit einer klaren Typografie und leichten 2D-Illustrationen verleiht ihr ein frisches und ansprechendes Aussehen. Auch wenn einige Designanpassungen erforderlich sein könnten (z. B. das Entfernen zusätzlicher Schatten), lässt sie sich dank ihrer minimalistischen und funktionalen Struktur leicht anpassen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Decken Sie die gesamte Benutzer Journey ab, vom Login und Abonnement bis hin zur Rechnungsstellung und Newsfeeds.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Designs für Vorlagen für Nachrichten, Blogs, Umfragen, Meinungen und mehr.

Ersetzen Sie Platzhalterillustrationen und ändern Sie Farben, Schriftarten und Layouts, um sie an Ihre Marke anzupassen.

🔑 Ideal für: Kleine Geschäfte und Creator, die ein Abonnement-basiertes Newsletter-Modell betreiben möchten.

11. Vorlage für ein Dashboard zur Aufgabenverwaltung

Die Task Management Dashboard Template bietet Ihnen ein modernes Aufgabenmanagementsystem, bei dem Klarheit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Es umfasst Kanban-Boards, mehrstufige Aufgabenabläufe und integrierte Nachrichtenfelder. Das Design ist hell und minimalistisch gehalten, mit farbigen Beschreibungen für Priorität und Status.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie komponentenbasierte Karten, die Kommentare, Tags und Anhänge anzeigen, damit Sie einen Live-Workflow demonstrieren können.

Probieren Sie verschiedene Navigationsmuster (Dashboard, Projekte, Aufgaben, Nachrichten, Benutzer) aus, um beliebte Produktivität-Apps nachzubilden.

Kombinieren Sie ein klares Typografiesystem mit kontrastierenden Farbakzenten, damit auch lange Sitzungen angenehm für die Augen bleiben.

🔑 Ideal für: Designer, die Prototypen präsentieren möchten, die professionell aussehen und gleichzeitig echte KollaborationsFeatures widerspiegeln müssen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Aufgabe-Management-Software-Tools zur Optimierung Ihres Workflows

12. Web-App – Vorlage für ein Nachhaltigkeits-Dashboard und ein Bewertungs-Tool

Für Unternehmen, die Nachhaltigkeitsinitiativen nachverfolgen und darüber Bericht erstatten müssen, bietet diese Web-App-Vorlage zum Thema Nachhaltigkeit ein gebrauchsfertiges Dashboard, mit dem sich Fortschritt visualisieren und Nachhaltigkeitsberichte einfach erstellen lassen.

Sie verfügt über Dashboards für Governance, Lieferkette, Umwelt und soziale Nachhaltigkeit sowie interaktive Bewertungs-tools. Die Design-Features wie domänenbasierte Bewertung, Reifegradmessungen und Panels zur Nachverfolgung von Verbesserungen machen sie praktisch für die ESG-Berichterstellung (Environmental, Social and Governance) von Unternehmen.

Warum Sie sie lieben werden:

Simulieren Sie echte Unternehmensbewertungen mit Bewertungsbereichen und umsetzbaren Erkenntnissen.

Fügen Sie visuelle Berichtselemente wie Anzeigen, farbcodierte Metriken und strukturierte Tabellen hinzu, damit Ihr Bericht für Präsentationen im Sitzungssaal bereit ist.

Passen Sie das Bewertungs-tool und die Dashboard-Komponenten an verschiedene Nachhaltigkeits-Metriken oder KPIs an.

🔑 Ideal für: ESG-Berater und Nachhaltigkeitsbeauftragte, die eine professionelle Möglichkeit benötigen, Leistungsdaten zu präsentieren und die Nachverfolgung des Projektfortschritts im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele zu gewährleisten.

🌟 Bonus: Website-Entwicklung ist ein kniffliges Geschäft. Ohne ein intelligentes, zentralisiertes tool werden Kundenanforderungen, Design-Diskussionen, Figma-Kommentare, Wireframe-Beschreibungen usw. in separaten tools gespeichert, was zu Unklarheiten und Verzögerungen führt. ClickUp Brain MAX bringt Ruhe in dieses Chaos. Es kann: Verwandeln Sie lange, komplizierte E-Mail-Threads mit allen Anforderungen Ihrer Clients in klare, strukturierte Aufgaben.

Erstellen Sie Sitemaps mit alternativen Versionen für unterschiedliche User Journeys und SEO-freundliche Namenskonventionen für Seiten.

Verschieben Sie Aufgaben automatisch durch verschiedene Status, benachrichtigen Sie Teams, wenn Assets zur Überprüfung gesendet werden, und erstellen Sie regelmäßig Fortschrittsberichte für Stakeholder. Sie vereint Daten und Workflows systemübergreifend und ermöglicht es Ihnen, den gesamten Prozess über ein einziges Dashboard zu verwalten. So sieht das in der Praxis aus ⬇️

13. Website-Vorlage für Geschäft und Coaching

Die Website-Vorlage für Unternehmen und Coaching ist besonders nützlich für Anbieter, die potenzielle Kunden auf elegante Weise ansprechen, informieren und überzeugen möchten. Das Besondere daran ist die integrierte strukturierte Verkaufsseite und der Webinar-Flow, sodass Sie nicht nur Ihre Dienstleistungen präsentieren, sondern auch einen Weg aufzeigen, der potenzielle Kunden zur Buchung oder zum Kauf animiert.

🌟 Warum Sie sie lieben werden:

Erhalten Sie gebrauchsfertige Webinar- und Wiedergabeseiten, mit denen Sie bei der Einstellung von Online-Workshops oder Live-Events viel Zeit sparen.

Nutzen Sie das integrierte Design für Seiten, das auf Überzeugungskraft setzt, um Ihre Konversionsrate zu steigern.

Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen persönlichem Branding und Dienstleistungspräsentation durch eine einfache, aber effektive Designstruktur.

🔑 Ideal für: Business- und Life-Coaches, die eine professionelle Website erstellen möchten, um ihre Dienstleistungen und Client-Referenzen zu präsentieren.

14. NGO-Website-Vorlage

Diese NGO-Website-Vorlage ist ein übersichtliches und funktionales Designsystem für gemeinnützige und wohltätige Organisationen. Sie umfasst 8 strukturierte Seiten-Layouts, darunter eine Startseite, eine Spendenseite, Ereignisse, einen Blog, Medien und mehr, und bildet somit eine gebrauchsfertige Grundlage für wirkungsvolle Zwecke. Das Design schafft ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und Vertrauenswürdigkeit für Organisationen, die auf Spenden und die Unterstützung der Gemeinschaft angewiesen sind.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erhalten Sie einen Styleguide und wiederverwendbare Komponenten, um die Konsistenz aller Seiten zu gewährleisten.

Verwenden Sie klare Typografie und Bilder, um Storytelling und Transparenz in den Vordergrund zu stellen und das Vertrauen der Spender zu stärken.

Passen Sie vorgefertigte Seiten für Ereignisse und Medien an, um beeindruckende Geschichten zu präsentieren, ohne bei Null anfangen zu müssen.

🔑 Ideal für: Wohltätigkeitsorganisationen, NGOs, Initiativen für Behinderte und Barrierefreiheit, Basisorganisationen oder alle Projekte, die sich auf soziales Engagement und Fundraising konzentrieren.

15. Website-Vorlage für Cafés

Die Cafe-Website-Vorlage wurde für Restaurants entwickelt, die durch ihr Design Geschmack und Gastfreundschaft vermitteln möchten. Sie umfasst 3 einzigartige Homepage-Layouts und mehr als 12 Innenseiten mit Menüs, Reservierungen, Ereignissen, Team-Biografien und Blog-Bereichen. Durch die auffällige Typografie und die bildorientierten Layouts lassen sich Signatur-Spezialitäten, Aktionen oder Chefkoch-Spezialitäten leicht hervorheben.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erhalten Sie gebrauchsfertige Strukturen für Reservierungen, mit denen Sie Besucher ganz einfach zu Gästen machen können.

Heben Sie Ihre Food-Fotografie mit speziellen Menü- und Galerieseiten hervor, die Restaurants dabei helfen, sofort Appetit zu machen.

Einfach skalierbar für Cafés, Leisten, Bäckereien und gehobene Restaurants, die sowohl Einfachheit als auch Tiefe benötigen.

🔑 Ideal für: Café-Eigentümer, die eine gut gestaltete Website wünschen, um ihr Lokal, ihre Speisekarte, ihr Ambiente, ihr Team und ihre Reservierungsdetails zu präsentieren.

16. Website-Design-Vorlage für Autovermietungen

Die Website-Design-Vorlage für Autovermietungen erfasst die User Journey perfekt, indem sie klare Grafiken mit intuitiven Buchungsabläufen kombiniert, sodass Fahrzeuge leicht zu finden und zu reservieren sind. Der Fokus liegt auf Übersichtlichkeit und Konversion, indem spezielle Seiten zum Durchsuchen von Automodellen, zum Vergleichen von Preisen und zum Abschließen von Reservierungen mit nur wenigen Klicks integriert sind.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie vorgefertigte Buchungs- und Reservierungs-Flows, um den Vermietungsprozess übersichtlich darzustellen und noch einfacher benutzerdefiniert anzupassen.

Fügen Sie Vergleichstabellen für Fahrzeugmodelle, Preise und Schlüssel-Features hinzu, damit Benutzer schneller und sicherer eine Entscheidung treffen können.

Heben Sie Elemente hervor, die das Vertrauen Ihrer Kunden stärken, wie Bewertungen, FAQs, Richtlinien und ausreichend Space für Fotos, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

🔑 Ideal für: Autovermietungen, Automobil-Startups und Reiseunternehmen, die ihre Online-Konversionsrate steigern möchten.

Warum Figma-Website-Vorlagen verwenden?

Mit Figma-Website-Vorlagen haben Sie einen enormen Vorsprung, da Sie die Phase der leeren Leinwand überspringen und direkt mit der eigentlichen Designarbeit beginnen können. Anstatt Schaltflächen, Raster, Layouts und Navigationen von Grund auf neu zu erstellen, beginnen Sie mit einer ausgefeilten, zur Bearbeitung geeigneten Grundlage, die den modernen Best Practices für UI/UX entspricht.

Hier sind die Gründe, warum Teams auf Figma-Vorlagen vertrauen:

Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Komponenten, Abschnitten und responsiven Systemen.

Sorgen Sie für einheitliches Design auf allen Seiten mit freigegebenen Stilen und wiederverwendbaren Elementen.

Schnellere Zusammenarbeit durch Freigeben von Dateien, Kommentieren, Überprüfen und Iterieren in Echtzeit

Reibungslose Übergabe dank übersichtlicher Ebenen, Token und Spezifikationen, die Entwickler sofort verwenden können.

Reduzieren Sie Designfehler dank branchenüblicher Abständen, Typografie und Barrierefreiheit.

✨ Produktivität-Hack: Verwenden Sie Ihre Figma-Vorlagen zusammen mit einer freigegebenen Komponentenbibliothek, um Aktualisierungen über mehrere Designs hinweg zu vereinfachen. Zusätzlich können Sie eine Checkliste für den Website-Start verwenden, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Was macht eine großartige Figma-Website-Vorlage aus?

Eine gute Figma-Website-Vorlage gibt Ihnen die Freiheit, Layouts anzupassen und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit und Designqualität auf allen Seiten konsistent zu halten. Außerdem sollte sie Teams einen Vorsprung verschaffen, ohne ihre Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung an individuelle Markenanforderungen einzuschränken. Wichtige Qualitätsmerkmale:

Responsive Layouts für Desktop, Tablet und Mobilgeräte

Wiederverwendbare Komponenten (Schaltflächen, Navigationsleisten, Karten, modale Fenster, Formular), die mit dem Wachstum Ihrer Website skalierbar sind.

Übersichtliche Dateiorganisation mit klarer Benennung, automatischem Layout und einheitlichen Abständen

Skalierbare Design-Token für Typografie, Farben, Rastersysteme und Schatten

Barrierefreies Design (lesbare Schrift, Kontrast, Abstände, Elementhierarchie)

Vorlage-Typen:

Wählen Sie je nach Ihrem Projekt:

Landingpage-Vorlagen : konversionsorientiert, ideal für Produkteinführungen und Kampagnen

Portfolio-Vorlagen : Projektpräsentationen, Fallstudien, Biografien und Hero-Layouts

E-Commerce-Vorlagen : Produktraster, Warenkorb-Flows, Kasse und Filter

SaaS-/Startup-Vorlagen : Preistabellen, Feature-Bereiche, Erfahrungsberichte, Dashboards

Blog-/Inhalt-Vorlagen: Kategorie-Karten, Artikel-Layouts, Leseerlebnisse

Dashboard- und Web-App-Vorlagen: Analyse-Benutzeroberfläche, Karten, Tabellen, Admin-Panels

Wenn Sie von Anfang an die richtige Vorlage auswählen, reduzieren Sie die Iterationszeit erheblich und stellen sicher, dass Ihr Design mit dem Zweck Ihrer Website übereinstimmt.

🤔 Sie sind kein Fan von Figma? Hier finden Sie Alternativen zu Figma mit leistungsstärkeren Komponentensystemen und Kollaborations-Features.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Dateistruktur der Vorlage. Eine gut strukturierte Vorlage verfügt beispielsweise über Komponenten wie Schaltflächen und Überschriften, die mit Auto Layout eingerichtet wurden und eine einheitliche Benennung aufweisen (btn/primary, btn/secondary).

Einschränkungen bei der Verwendung von Figma für Website-Vorlagen

Figma-Vorlagen verschaffen Ihnen zwar einen Vorsprung, sind jedoch keine Abschließen-Lösung für die Erstellung einer Live-Website. Hier sind einige Einschränkungen, die Sie beachten sollten:

Nur Design, nicht entwicklungsbereit: Figma-Vorlagen bieten Struktur, Grafiken und UI-Muster. Sie enthalten jedoch keinen funktionierenden Code. Sie müssen das Design weiterhin an einen Entwickler weitergeben oder einen Website-Builder verwenden, um es funktionsfähig zu machen.

Die Benutzerdefinierte Anpassung erfordert Fachwissen: Vorlagen sparen Zeit, aber um sie an Ihre Marke anzupassen, müssen Sie die tools von Figma gut beherrschen. Ohne Design-Know-how kann es zu unpassenden Schriftarten, Abstandsproblemen oder fehlerhaften Layouts kommen.

Leistungsaspekte: Einige Vorlagen enthalten große, detaillierte Komponenten, die Figma-Dateien schwer und langsam machen können, insbesondere bei der Arbeit in kollaborativen Umgebungen.

Nicht für das End-to-End-Designmanagement geeignet: Figma verfügt nicht über Features zur Planung von Kampagnen, Nachverfolgung von Ergebnissen, Verwaltung von Zeitleisten und Überwachung der Leistung.

Alternative Figma-Website-Vorlagen

Figma-Vorlagen kümmern sich um die kreative Seite des Webdesigns, lösen jedoch nicht das größere Problem: die Verwaltung von allem, was rund um das Design geschieht.

ClickUp bietet eine Reihe von Website-orientierten Vorlagen, die Figma ergänzen, indem sie das Website-Projektmanagement von Anfang bis Ende abdecken.

Während ClickUp Whiteboards sich hervorragend für virtuelle Designdiskussionen und das Sammeln von Feedback eignen, reduzieren die Automatisierungen in ClickUp den Verwaltungsaufwand für das manuelle Versenden von Designs von der Erstellung über die Überprüfung bis zur endgültigen Freigabe.

Sie können Figma-Boards auch mit Projektmanagement-Vorlagen in ClickUp verbinden und so den Designstatus automatisch mit Aufgabenlisten synchronisieren.

Hier sind die besten ClickUp-Vorlagen 👇

ClickUp-Website-Projekt-Plan-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie den Start Ihrer nächsten Website von Anfang bis Ende mit der Website-Projekt-Plan-Vorlage von ClickUp.

Die Erstellung einer Website umfasst mehr als nur das Design. Dazu gehören auch Strategie, Fristen, Tests und Zusammenarbeit. Die ClickUp-Website-Projekt-Plan-Vorlage verwandelt diesen komplexen Prozess in einen strukturierten und nachverfolgbaren Workflow, sodass Ihr Team vom Konzept bis zur Veröffentlichung nichts übersehen kann.

Anstatt bei Null anzufangen, erhalten Sie mit dieser Vorlage einen vorgefertigten Projektplan mit Listen und Listenansichten für jede Phase der Website-Erstellung, von der ersten Recherche bis zur endgültigen Bereitstellung. Sie können Eigentümer zuweisen, Fälligkeitstermine festlegen, Budgets nachverfolgen und den Fortschritt in jeder Phase überwachen – alles an einem Ort.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie jede Phase Ihrer Website-Einführung an einem Ort, indem Sie Aufgaben von der Recherche bis zur Entwicklung gruppieren und gleichzeitig die Zeitleiste und das Budget in Echtzeit nachverfolgen.

Passen Sie Termine, Abhängigkeiten und Meilensteine per Drag & Drop an und stimmen Sie funktionsübergreifende Teams auf Deadlines ab.

Gleichen Sie die Arbeitslasten in der Workload-Ansicht aus, um über- oder unterausgelastete Teammitglieder zu erkennen und Aufgaben neu zu verteilen, bevor es zu Verzögerungen kommt.

Verfolgen Sie Ihre Ausgaben mit dem Cost Tracker, um die geschätzten und tatsächlichen Kosten über alle Phasen hinweg zu vergleichen und Ihr Budget unter Kontrolle zu halten.

🔑 Ideal für: Teams, die neue Websites starten oder bestehende Websites neu gestalten und eine klare Struktur benötigen, um Aufgaben, Budgets und Freigaben an einem Ort zu verwalten.

2. ClickUp-Vorlage für Website-Design-Projekt-Plan

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie jede kreative Phase und bleiben Sie mit der Website-Design-Projekt-Plan-Vorlage von ClickUp im Zeitplan.

Nachdem Sie Ihr gesamtes Website-Projekt in der vorherigen Vorlage geplant haben, wollen wir uns nun auf eine der wichtigsten Phasen konzentrieren: die Designphase.

Die ClickUp-Vorlage für Website-Design-Projektpläne bietet Kreativteams einen zentralen Space, an dem sie alle Design-Ergebnisse planen, entwerfen und überprüfen können, von Wireframes bis hin zu endgültigen Layouts. Mit nur zwei Kernansichten – Liste und Tafel – sorgt sie für einen einfachen und schnellen Webdesign-Workflow.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Teilen Sie Designaufgaben in überschaubare Teilaufgaben wie Mockups, Inhaltsaktualisierungen und Kundenfeedback in der Listenansicht auf, um Ihren Arbeitsablauf strukturiert und einfach zu halten.

Verschieben Sie Aufgaben mühelos zwischen den Phasen in der Board-Ansicht , um Überprüfungen und Überarbeitungen zu optimieren.

Priorisieren Sie die Lieferung mit integrierten Markierungen und eindeutigen Status, die dringende Bearbeitungen und ausstehende Genehmigungen hervorheben, damit vor dem Start nichts übersehen wird.

🔑 Ideal für: Designer und kreatives Projektmanagement, die eine einfache und visuelle Möglichkeit benötigen, um Website-Design-Aufgaben, Überarbeitungen und Freigaben innerhalb eines schnelllebigen Produktionszyklus zu verwalten.

3. ClickUp-Webdesign-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie Designanfragen, Feedback und Freigaben an einem einzigen, übersichtlichen Ort mit der ClickUp-Webdesign-Vorlage.

Während sich die vorherige Vorlage auf die Umsetzung eines einzelnen Website-Designprojekts konzentriert, ist die ClickUp-Webdesignvorlage für Designteams konzipiert, die mehrere Websites verwalten, wie beispielsweise ein internes Kreativstudio oder eine Agentur.

Sie verbindet die Kundenakquise, Priorisierung und Designer-Workload in einem durchgängigen System, sodass Sie schneller liefern können, ohne Ihr Team zu überlasten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Zentralisieren Sie alle Designanfragen mit dem integrierten Designanfrageformular , das Projektdetails erfasst und automatisch Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich erstellt.

Verfolgen Sie den Fortschritt im Board „Designstatus“, indem Sie Anfragen durch Phasen wie „Entwerfen“, „Eingaben erforderlich“, „Kundenprüfung“ und „Genehmigt“ verschieben, um Designer und Kunden auf dem gleichen Stand zu halten.

Priorisieren Sie Projekte nach Komplexität und Teamkapazität mithilfe der Ansichten „Nach Komplexität“ und „Designer-Kapazität“, um die Arbeitslasten effektiv auszugleichen.

Skalieren Sie Ihren Workflow mühelos mit der Ansicht „Neue Designanfragen“, in der alle aktiven und eingehenden Projekte mit Sichtbarkeit und Sortierbarkeit angezeigt werden.

🔑 Ideal für: Designstudios, Freiberufler oder interne Teams, die Projekte bearbeiten, bei denen die Verwaltung von Feedback-Schleifen und die Zuweisung von Ressourcen ebenso wichtig sind wie die Designqualität.

4. ClickUp-Vorlage für den Plan zum Projekt zur Neugestaltung der Website

Kostenlose Vorlage erhalten Verleihen Sie Ihrer Website mit der ClickUp-Vorlage für Website-Neugestaltung vom Konzept bis zum Relaunch mehr Klarheit und Selbstvertrauen.

Nachdem wir uns mit dem Planen und Gestalten einer neuen Website befasst haben, wenden wir uns nun der Überarbeitung und Iteration bestehender Websites zu.

Die Vorlage „ClickUp Website Redesign Project Plan“ hilft Teams dabei, den komplexen Prozess der Aktualisierung bestehender Webseiten zu bewältigen. Im Gegensatz zu anderen Vorlagen, die Ihnen eine vollständige Liste Setup zur Verfügung stellen, konzentriert sich diese Vorlage auf einzelne Aufgabenvorlagen. Jede Neugestaltungsaktivität wird zu einer wiederverwendbaren Aufgabe, die Sie anpassen, duplizieren und Ihrem Team zuweisen können.

Sie können schnell Aufgaben wie „Layout der Startseite aktualisieren“ oder „Produktseiten aktualisieren“ erstellen. Weisen Sie diese Ihrem Team zu und führen Sie die Nachverfolgung an einem Ort durch. So lassen sich häufig wechselnde Neugestaltungsarbeiten einfach verwalten.

🌟 Warum Sie sie lieben werden:

Verwenden Sie Aufgaben für die Neugestaltung wieder und führen Sie Bearbeitung im Laufe Ihres Projekts durch, um flexibel zu bleiben, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Verfolgen Sie jeden Schritt des Redesign-Prozesses mit integrierten Ansichten, mit denen Sie Aufgaben ganz einfach von „In Bearbeitung“ zu „Überprüfen“ und „Abgeschlossen“ verschieben können.

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit Unteraufgaben, Feedback und Anhängen, die an einem Ort gespeichert sind, damit alle über die nächsten Schritte auf dem Laufenden bleiben.

🔑 Ideal für: Webdesign- oder Marketingteams, die regelmäßig Neugestaltungen vornehmen und eine flexible und wiederverwendbare Setup zur Nachverfolgung von Änderungen und Genehmigungen benötigen.

5. ClickUp-Website-Entwicklungs-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Führen Sie Code-Nachverfolgung, Qualitätssicherung und Bereitstellung in einem Workflow mit der ClickUp-Website-Entwicklungs-Vorlage durch.

Nachdem Sie Ihre Website geplant, gestaltet und neu gestaltet haben, ist der nächste Schritt die Erstellung mit der ClickUp-Website-Entwicklungsvorlage.

Dies ist eine Vorlage auf Ordner-Ebene. Sie bietet Ihnen einen kompletten Arbeitsbereich mit mehreren bereits eingerichteten Listen, Boards und Fortschritts-Ansichten. Sie finden dort Listen wie Backlog und Sitemap, die Ihnen jeweils dabei helfen, Aufgaben über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg zu organisieren.

Die integrierte Board-Ansicht verfolgt jede Phase der Arbeit, einschließlich Entdeckung, Bedarfsanalyse, Entwicklung, Test und Live. Sie können ganz einfach zwischen den Ansichten wechseln, sehen, was gerade in Bearbeitung ist, und überwachen, wie jedes Feature seiner Fertigstellung entgegengeht.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erstellen und implementieren Sie Ihre Website mit Zuversicht, indem Sie Entwicklungsaufgaben, Code-Updates und Feature-Rollouts in einem strukturierten Space nachverfolgen.

Sorgen Sie dafür, dass Designer, Inhalt-Ersteller, Entwickler und Projektmanager dank gemeinsamer Ansichten und einheitlicher Workflows, die die Team-Synchronisierung gewährleisten, immer auf dem gleichen Stand sind.

Überwachen Sie den Fortschritt und die Abhängigkeiten in Board- und Listenansichten, um Engpässe frühzeitig zu erkennen und Verzögerungen zu vermeiden.

Duplizieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Setup für zukünftige Builds, um einen konsistenten, wiederholbaren Entwicklungsprozess zu gewährleisten.

🔑 Ideal für: Webentwickler, technische Leiter und funktionsübergreifende Teams, die ein anpassungsfähiges Framework benötigen, um alles zu bewältigen.

Lassen Sie ClickUp Agents Ihren Workflow im Hintergrund ausführen ClickUp Agents helfen Ihnen dabei, den Aufbau Ihrer Website voranzutreiben, indem sie Aufgaben, Abhängigkeiten, Genehmigungen und Fristen für Sie im Auge behalten. Sie leiten Arbeiten automatisch weiter, benachrichtigen die Eigentümer, wenn Designs oder Assets fertig sind, eskalieren Hindernisse und erstellen Fortschrittsberichte, damit es zwischen Design, Inhalt und Entwicklung zu keinen Verzögerungen kommt. Während Ihr Team arbeitet, kümmern sich die Agents um die Routineaufgaben. ClickUp AI-Agenten

6. ClickUp-Vorlage für einen Website-Produktionsplan

Kostenlose Vorlage erhalten Koordinieren Sie Teams und erreichen Sie jeden Meilenstein der Markteinführung mit der ClickUp-Vorlage für den Website-Produktionsplan.

Sobald Ihre Website erstellt und getestet ist, verlagert sich der Fokus auf die Produktion, wo jede Live-Aktualisierung und jeder Inhalt reibungslos ablaufen muss. Die ClickUp-Website-Produktionsplan-Vorlage hilft Teams dabei, laufende Releases zu verwalten und Live-Assets zu überwachen, ohne Ihre Website zu stören.

Sie wurde für die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Projektmanagern, Content-Managern und QA-Teams entwickelt. Mit Funktionen wie User Stories und Prioritätskennzeichnung können Sie Bugfixes, Leistungsoptimierungen oder Feature-Rollouts wie bei jeder Produktveröffentlichung verwalten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Planen, Nachverfolgung und Genehmigen Sie Aktualisierungen des Inhalts oder des Designs, bevor sie live gehen, damit jede Änderung reibungslos und fehlerfrei verläuft.

Gruppieren Sie die Arbeit nach Themen, um Engpässe frühzeitig zu erkennen und Probleme zu lösen, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.

Sorgen Sie für eine produktionsreife Website, indem Sie Updates kontinuierlich verwalten, um sie ständig zu verbessern und stets stabil zu halten.

🔑 Ideal für: Digitalagenturen, Produktteams und Webmanager, die die Einführung mehrerer Teams überwachen

7. ClickUp-Vorlage zum Erstellen von Webseiten

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen und verwalten Sie jede Seite übersichtlich mit der ClickUp-Vorlage zum Erstellen von Seiten.

Die ClickUp-Vorlage zum Erstellen von Webseiten ist nützlich, um Ihre Sitemap in gut strukturierte Live-Webseiten umzuwandeln, sodass Sie jede Seite auf organisierte Weise planen, gestalten und veröffentlichen können.

Anstatt die Website als ein großes Projekt zu verwalten, konzentriert sich diese Vorlage auf die einzelnen Seiten, aus denen Ihre Website besteht. Sie fasst alles – von Entwürfen und Design-Feedback bis hin zu Seitenlinks – in einem Arbeitsbereich zusammen, sodass Ihr Team ohne Verwirrung zusammenarbeiten kann.

Sie können den Fortschritt auf verschiedene Weise anzeigen: Die Sitemap-Ansicht zeigt, wie die Seiten eine Verbindung eingehen, während die Board- und Listenansichten den Status jeder Aufgabe in Echtzeit anzeigen. Und wenn Sie Zeitpläne koordinieren, hilft Ihnen die Gantt-Diagramm-Ansicht dabei, Liefertermine und Verzögerungen auf einer farbkodierten Zeitachse zu verfolgen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Organisieren Sie alle Seiten übersichtlich, indem Sie Kern-, Produkt- und Hilfeseiten voneinander trennen, damit Teams parallel entwerfen und entwickeln können.

Zentralisieren Sie Designs und Client-Feedback direkt in den Aufgaben, um Überarbeitungen schneller und einfacher zu gestalten.

Erfassen Sie Kommentare effizient mit Status wie „Aktualisierung erforderlich“ und „In Überprüfung“, die Feedback-Schleifen sichtbar und übersichtlich halten.

🔑 Ideal für: Agenturen, die nach einem Webdesign-tool suchen, um mehrseitige Websites zu erstellen, bei denen jede Seite individuelle Aufmerksamkeit erfordert.

8. ClickUp-Website-Planer-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verwandeln Sie Ihre Ideen mit der ClickUp-Website-Planer-Vorlage in einen strukturierten Website-Plan.

Die ClickUp-Website-Planer-Vorlage bietet Ihnen einen vollständigen Fahrplan für Ihr Web-Projekt und verwandelt einen chaotischen Prozess mit mehreren Teams in einen übersichtlichen, visuellen Workflow.

Von der ersten Brainstorming-Sitzung bis zur abschließenden Überprüfung wird jede Phase von der Ideenfindung bis zum Testen genau geplant. Sie können Aufwand zuweisen und die Arbeit aus verschiedenen Ansichten betrachten (Kanban-, Gantt- oder Zeitleistenansicht ), um eine vorhersehbare und reibungslose Lieferung zu gewährleisten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erkennen Sie frühzeitig Ungleichgewichte in der Arbeitsbelastung dank integrierter Aufwand und Team-Tags, die anzeigen, wer überlastet und wer verfügbar ist.

Vereinfachen Sie kreative Überprüfungen durch klare Statusphasen wie „Interne Überprüfung” und „In Bearbeitung”, um das Feedback zwischen den Teams zu optimieren.

Sorgen Sie in jeder Phase für Verantwortlichkeit mit Aufgaben, die Eigentümerschaft, erforderliche Teams und Fälligkeitstermine anzeigen, um Verwirrung und Doppelarbeit zu vermeiden.

🔑 Ideal für: Marketingmanager, Designstudios oder Start-ups, die bei der Planung und Umsetzung einer neuen Website mehrere Disziplinen (Text, Design und Entwicklung) koordinieren müssen.

9. ClickUp-Website-Vorlage für den Arbeitsumfang

Kostenlose Vorlage erhalten Legen Sie vom ersten Tag an klare Erwartungen und Ergebnisse fest – mit der ClickUp-Website-Vorlage „Scope of Work”.

Bevor die erste Zeile Code geschrieben wird, braucht jedes Website-Projekt vor allem eines: Klarheit. Die ClickUp-Website-Vorlage für den Arbeitsumfang schafft diese Grundlage.

Detaillierte ClickUp-Dokumente helfen dabei, alle Projektdetails wie Ziele, Ergebnisse, Zeitpläne und Kosten im Voraus zu speichern, sodass sich alle darüber einig sind, was wann erstellt wird. Dieses umfassende Arbeitsdokument kann mit ClickUp-Aufgaben verknüpft werden, sodass die Teams, die an Designmodulen, der Erstellung von Inhalten, Integrationen und Startaktivitäten arbeiten, schnell überprüfen können, was im Umfang enthalten ist und was genehmigt werden muss.

Diese Vorlage ist für Teams und Clients gedacht, die während der Umsetzung keine Unklarheiten wünschen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie Ziele, Leistungen und Preise im Voraus fest, um klare Erwartungen zu schaffen und spätere Missverständnisse zu vermeiden.

Dokumentieren Sie alle Annahmen und Änderungskontrollregeln, um alle Beteiligten während der Entwicklung des Projekts auf dem gleichen Stand zu halten.

Weisen Sie jeder Phase Eigentümer, Zeitleisten und Aufgaben zu, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen und unklare Zuständigkeiten zu vermeiden.

Sorgen Sie für Transparenz mit integrierten Tarifplänen und Kostentabellen, die Budgets sichtbar machen und Ausgaben unter Kontrolle halten.

🔑 Ideal für: Agenturen, Berater und internes Projektmanagement, die Vereinbarungen und den Umfang von Webentwicklungsprojekten formalisieren müssen.

10. ClickUp-Vorlage für einen Plan zum Projekt Website-Migration

Kostenlose Vorlage erhalten Verschieben Sie Ihre Website reibungslos und mit Sicherheit mit der ClickUp-Vorlage für Website-Migrations-Projekt-Plan.

Die Migration einer Website ist eines der schwierigsten digitalen Projekte. Neben der Übertragung von Dateien müssen Sie auch die Link-Equity und das Vertrauen der Benutzer schützen.

Die ClickUp-Vorlage für Website-Migrations-Projekte hilft Teams dabei, Migrationen strukturiert und sicher zu planen, zu testen und durchzuführen. Sie unterteilt den Prozess in Phasen, sodass alle Abhängigkeiten und Weiterleitungen in Synchronisierung abgewickelt werden können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie Migrationen in strukturierten Phasen mit integrierten Kontrollpunkten und Überprüfungs-Schritten, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Sichern Sie den SEO-Wert und die Website-Performance, indem Sie Weiterleitungen, Metadaten-Audits und Aufgaben in einer übersichtlichen Ansicht nachverfolgen.

Erkennen Sie Risiken frühzeitig mit Status wie „Blockiert“ und „In Überprüfung“, die Engpässe anzeigen, bevor sie sich auf Zeitleiste auswirken.

Vereinheitlichen Sie technische und nicht-technische Teams in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem Entwickler, Marketingfachleute und Stakeholder in Echtzeit aufeinander abgestimmt bleiben.

🔑 Ideal für: Marketing- und IT-Teams, die Domain-Umzüge, CMS-Änderungen oder groß angelegte Neugestaltungen verwalten

11. ClickUp-Sitemap-Whiteboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Stellen Sie Ihre gesamte Website-Struktur visuell mit der ClickUp-Sitemap-Whiteboard-Vorlage dar.

Bevor Wireframes oder Mockups zum Leben erweckt werden, beginnt jede großartige Website mit einer klaren Sitemap.

Die ClickUp Sitemap Whiteboard Template bietet Ihrem Team eine visuelle Möglichkeit, die Struktur Ihrer Website zu planen, von Top-Level-Menüs bis hin zu verschachtelten Unterseiten. Sie können Elemente per Drag & Drop in Echtzeit verschieben und neu anordnen. Auf diese Weise lassen sich der Content-Flow und die User Journeys vor dem Schreiben des Codes leicht abstimmen.

Ganz gleich, ob Sie erste Ideen skizzieren oder eine genehmigte Website-Struktur finalisieren – ClickUp Whiteboards bieten Ihnen einen intuitiven Arbeitsbereich, in dem Sie mit Ihrem Team Brainstorming betreiben, Connectors zur Erstellung von User Journeys verwenden, Ideen auf Haftnotizen festhalten und Elemente zur besseren Übersichtlichkeit in Farbe kennzeichnen können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Ihre gesamte Website-Architektur auf einen Blick, um fehlende Links und inhaltliche Überschneidungen sofort zu erkennen.

Arbeiten Sie live mit Designern, Entwicklern und Inhalt-Strategen zusammen und nutzen Sie Kommentare und Haftnotizen, um Ideen in Echtzeit zu verfeinern.

Ziehen Sie Elemente per Drag & Drop in Ihr Projekt, um die Beziehungen zwischen den Seiten übersichtlich zu halten und Ihre Struktur zu organisieren.

Wandeln Sie genehmigte Sitemap-Abschnitte in umsetzbare Aufgaben um, um Planung und Ausführung ohne manuelle Einrichtung zu verbinden.

🔑 Ideal für: UX-Designer, Inhalt-Strategen und Webteams, die eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit benötigen, sich vor dem Erstellen einer Website über die Struktur der Website zu einigen.

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Sitemap-Vorlagen zur Visualisierung Ihrer Website

12. ClickUp-Landingpage-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Entwerfen und testen Sie mit der ClickUp-Landingpage-Vorlage schneller Seiten mit hoher Konversionsrate.

Landingpages sind dann erfolgreich, wenn sie überzeugende Inhalte, ein klares Design und eindeutige Handlungsaufforderungen miteinander verbinden. Der Vergleich verschiedener Ansätze und die Nachverfolgung dessen, was funktioniert (und was nicht), kann jedoch chaotisch sein. Anstelle von verstreuten Lesezeichen oder zufälligen Screenshots bietet Ihnen die ClickUp-Landingpage-Vorlage einen zentralen Ort, an dem Sie Designentscheidungen, Textstile und CTAs nebeneinander studieren können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Vergleichen Sie führende Marken, indem Sie deren Landingpages speichern und analysieren, um deren Messaging und Layout-Muster zu studieren.

Quantifizieren Sie Design-Diskussionen mit Bewertungsfeldern, die Inhalt und Benutzerfreundlichkeit objektiv bewerten.

Führen Sie Nachverfolgung wiederkehrender Designelemente wie die Platzierung von Schaltflächen und den Tonfall, um herauszufinden, was konsistent Klicks und Konversionen generiert.

Erstellen Sie mit ClickUp Dokumenten ein freigegebenes Inspirationsarchiv, in dem Ihr Team Links und Notizen für zukünftige Neugestaltungen speichern kann.

🔑 Ideal für: Marketing-Teams, Designer und Wachstumsstrategen, die nach einem praktischen System suchen, um leistungsstarke Landingpages zu analysieren, zu benchmarken und zu replizieren.

13. ClickUp-Benutzer-Flow-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren und optimieren Sie jede Benutzer Journey mit der ClickUp User Flow Vorlage.

Jedes großartige Produkterlebnis beginnt damit, dass man versteht, wie sich die Benutzer tatsächlich darin bewegen.

Die ClickUp-Benutzer-Flow-Vorlage verwandelt diese unsichtbaren Wege in übersichtliche, visuelle Karten, die jede Aktion und jedes Ergebnis auf diesem Weg zeigen. Anstatt zu raten, wo Benutzer möglicherweise verloren gehen, können Sie ihren Weg Schritt für Schritt verfolgen. Als Ergebnis hilft dies dabei, intelligentere und reibungslosere Erfahrungen zu gestalten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwandeln Sie komplexe Benutzerpfade in übersichtliche, visuelle Flussdiagramme, die jeder sofort verstehen kann.

Identifizieren Sie frühzeitig Reibungspunkte, um die Benutzer Journey vor dem Launch zu optimieren und Abbrüche zu vermeiden.

Vergleichen Sie alternative Flows nebeneinander (z. B. Gast-Checkout vs. Anmeldung), um die intuitivste Erfahrung zu finden.

Bringen Sie UX-, Produkt- und Entwicklungsteams auf einen gemeinsamen Nenner, um den Hin- und Her-Verkehr zu reduzieren und Entscheidungen zu beschleunigen.

🔑 Ideal für: Produktdesigner, UX-Forscher und Entwickler, die eine praktische Möglichkeit benötigen, das Benutzerverhalten und das Design als Karte abzubilden.

Planen und erstellen Sie Websites schneller mit ClickUp

Figma-Vorlagen verschaffen Ihnen einen Vorsprung auf der kreativen Seite mit Mockups, UI-Kits und Designsystemen, die Ihnen stundenlange Layout-Arbeit ersparen. Wenn Sie diese mit den Website-Vorlagen von ClickUp kombinieren, können Sie schnell vom Entwurf zur Umsetzung übergehen. Außerdem bleibt alles, von der Planung des Inhalts bis zur Nachverfolgung der Entwicklungsaufgaben, an einem Ort organisiert.

Darüber hinaus sorgen die KI, Automatisierungen und Integrationen von ClickUp dafür, dass Projekte vorankommen. Sie weisen Aufgaben sofort zu, generieren Texte, synchronisieren Aktualisierungen zwischen verschiedenen tools und verfolgen den Fortschritt, ohne dass Sie sich um Kleinigkeiten kümmern müssen.

Zusammen bilden Figma-Vorlagen und ClickUp-Vorlagen einen nahtlosen Weg von der Idee bis zur Markteinführung.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erstellen Sie Websites schneller und intelligenter.