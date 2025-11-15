Sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal erlebt, dass Claude eine Antwort gibt, die technisch korrekt ist, aber Ihre Erwartungen nicht abschließt.

Dann verbringen Sie die nächsten 10 Minuten damit, Ihre Anfrage umzuformulieren, in der Hoffnung, dass die KI-Götter Ihnen dieses Mal wohlgesonnen sind.

Der Unterschied liegt in Ihren Claude KI-Prompts. Ein fauler Prompt führt zu faulen Ergebnissen. Ein präziser, spezifischer Prompt macht das Tool zu Ihrem zuverlässigsten tool.

In diesem Blogbeitrag sehen wir uns zuverlässige Claude-KI-Prompts an, damit Sie auf Anhieb genau das bekommen, was Sie brauchen.

Was ist Claude KI?

Claude AI ist ein fortschrittlicher dialogorientierter KI-Assistent, der von Anthropic entwickelt wurde. Er hilft bei Schreib-, Analyse-, Code-, Mathematik-, Forschungs- und Kreativprojekten durch einfache Text-Unterhaltungen.

Darüber hinaus versteht Claude Text und Bilder, schreibt Code, erstellt Inhalt und erklärt komplexe Themen auf verständliche Weise. Es wurde entwickelt, um sowohl für private als auch für berufliche Aufgaben hilfreich, genau und sicher zu sein.

Was sind Claude KI-Prompts?

Claude-KI-Eingabeaufforderungen sind die Nachrichten, die Sie an Claude senden, also Ihre Seite der Unterhaltung. Eine Eingabeaufforderung kann alles Mögliche sein, von einer kurzen Frage bis hin zu einer detaillierten Anfrage. So teilen Sie Claude mit, wobei Sie Hilfe benötigen.

Beispielsweise ist „Wie ist das Wetter?“ eine Eingabeaufforderung. Ebenso wie „Analysiere diese Daten und erkläre die Trends“. Ihre Eingabeaufforderung könnte das KI-Tool auffordern, etwas zu schreiben, ein Problem zu lösen, ein Konzept zu erklären, Ihre Arbeit zu überprüfen oder Ideen zu sammeln.

Jedes Mal, wenn Sie eine Nachricht an Claude eingeben, ist das ein Prompt. Es handelt sich dabei einfach um die Eingabe, die Sie vornehmen, um die Unterhaltung zu beginnen oder fortzusetzen.

Wie unterscheidet sich Claude KI von ChatGPT?

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich, der Ihnen zeigt, wie sich ChatGPT und Claude in Bezug auf Stil, Argumentation und Alltagsnutzung unterscheiden.

Feature Claude KI ChatGPT Entwickler Anthropic OpenAI Kernansatz Auf ethischem Denken und Kontextsensibilität aufgebaut Entwickelt für Anpassungsfähigkeit und gründliche Problemlösung Ton und Stil Höflich, zurückhaltend und reflektiert Unterhaltung, direkt und kreativ Argumentationsstärke Hervorragend geeignet für die Analyse langer oder komplexer Texte Behandelt abstraktes Denken und mehrstufige Logik effektiv Kreativitätsniveau Vorsichtiger mit originellen Ideen Mehr Freiheit beim Brainstorming und bei narrativen Aufgaben Datei- und Textverarbeitung Liest und fasst lange Dokumente präzise zusammen Funktioniert gut mit gemischten Medien: Text, Bilder und Code Am besten geeignet für Recherche, Dokumentation und compliance-intensive Texte Kreative Arbeit, technische Projekte und interaktive Problemlösung

🔍 Wussten Sie schon? OpenAI weigerte sich zunächst, GPT-2 vollständig zu veröffentlichen, da eine einfache Eingabe wie „Schreibe einen Nachrichtenartikel über den Brexit” zu vollständig gefälschten politischen Geschichten führen konnte, die realistisch klangen, was frühzeitig Befürchtungen hinsichtlich Desinformationsmaschinen hervorrief.

So schreiben Sie effektive Claude-KI-Prompts

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Claude KI-Prompts zu erstellen, die Arbeit leisten.

Schritt 1: Seien Sie klar und konkret

Je mehr Details Sie angeben, desto besser versteht Claude Ihre Anfrage.

Anstatt „Schreibe etwas über Marketing” zu sagen, sagen Sie „Schreibe einen 300 Wörter langen Blogbeitrag über E-Mail-Marketing für kleine Unternehmen”. Geben Sie an, was Sie möchten, wie lang der Beitrag sein soll und für wen er bestimmt ist. Vage Eingabeaufforderungen führen zu allgemeinen Antworten, die Sie ohnehin umschreiben müssen.

💡 Profi-Tipp: Bitten Sie Claude, „dies in ein Artefakt zu übertragen, damit ich Änderungen nachverfolgen kann“, selbst bei Text-Analysen oder Forschungszusammenfassungen. Sie können dann „Zeile 47 aktualisieren“ oder „den Abschnitt zur Methodik ändern“ sagen, und Claude wird präzise Bearbeitung vornehmen, anstatt alles neu zu generieren. So sparen Sie Token und behalten Ihre guten Teile.

Schritt 2: Kontext bereitstellen

Claude arbeitet besser, wenn es den Hintergrund Ihrer Anfrage kennt. Erwähnen Sie Ihre Branche, Ihre Zielgruppe, Ihr Qualifikationsniveau oder Ihr Projekt-Ziel.

Beispielsweise erhalten Sie auf die Frage „Erkläre SEO“ eine grundlegende Antwort, aber auf die Frage „Erkläre SEO einem Bäckereieigentümer, der mehr lokale Kunden gewinnen möchte“ erhalten Sie praktische, relevante Ratschläge, die Sie tatsächlich umsetzen können.

Wir haben beispielsweise Claude gebeten, uns bei unseren P1-Prioritäten zu helfen. Hier ist das Ergebnis:

Schritt 3: Legen Sie das Format, den Ton und den Schreibstil fest.

Ihre Ausgabeeinstellungen formen das Ergebnis. Teilen Sie Claude mit, ob Sie Aufzählungspunkte, Absätze, eine Tabelle oder Code benötigen. Erwähnen Sie, ob Sie einen professionellen, lockeren oder freundlichen Ton wünschen.

Sagen Sie „Schreiben Sie eine formelle E-Mail an einen Client” statt „Schreiben Sie eine freundliche Nachricht an einen Teamkollegen”: Der Ton macht den Unterschied.

💡 Profi-Tipp: Verpacken Sie wichtige Info in benutzerdefinierten XML-Tags: Diese müssen enthalten sein und dürfen niemals mehr als 100 Wörter umfassen . Dank seines Trainings reagiert Claude äußerst schnell auf XML-Strukturen, sodass getaggte Inhalte selbst in langen Eingabeaufforderungen stark gewichtet werden.

Schritt 4: Komplexe Aufgaben aufteilen

Große Projekte überfordern sowohl Sie als auch Claude. Teilen Sie große Anfragen in überschaubare Teile auf. Anstatt „Abschließen Sie eine vollständige Marketingstrategie” zu sagen, beginnen Sie mit „Helfen Sie mir, meine Zielgruppe zu identifizieren” und fahren Sie dann mit „Schlagen Sie drei Marketingkanäle für diese Zielgruppe vor” fort.

Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und sorgt für eine bessere Ausgabequalität.

Schritt 5: Verwenden Sie Beispiele, wenn dies hilfreich ist

Zeigen Sie Claude, wie Erfolg aussieht.

Wenn Sie einen bestimmten Schreibstil wünschen, fügen Sie ein Beispiel ein. Benötigen Sie ein bestimmtes Datenformat? Geben Sie ein Beispiel frei. So müssen Sie nicht raten und können sicher sein, dass Claude von Anfang an Ihren Erwartungen entspricht.

💡 Profi-Tipp: Fordern Sie bei komplexen Aufgaben „lautes Denken” an. Beginnen Sie mit: „Bevor Sie antworten, schreiben Sie Ihren internen Denkprozess auf.” Claude wird buchstäblich seine Arbeit zeigen, seine eigenen Fehler mitten im Denkprozess erkennen und radikal bessere Ergebnisse für Logikrätsel, Code-Debugging oder strategische Analysen liefern.

Schritt 6: Überprüfen und verfeinern Sie Ihren Ansatz

Die erste Antwort von Claude ist ein Ausgangspunkt, nicht das Endergebnis. Wenn etwas nicht passt, sagen Sie Claude konkret, was geändert werden soll: „Formulieren Sie das prägnanter“ oder „Fügen Sie mehr technische Details hinzu“.

Jede Unterhaltung lehrt Sie, was funktioniert, sodass Ihre zukünftigen KI-Prompt-Vorlagen noch besser werden.

🧠 Wissenswertes: Forscher haben herausgefunden, dass LLMs sich kohärenter verhalten, wenn ihnen eine Persona zugewiesen wird, ähnlich wie Improvisationsschauspielern, denen eine Karte gegeben wird.

Die besten Claude-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Hier finden Sie praktische Claude-KI-Prompts für verschiedene Benutzer und Zwecke. Verwenden Sie diese als Vorlagen und passen Sie sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse an:

Für Entwickler

Erstellen Sie Python-Funktionen mit Claude AI-Prompts

Schreiben Sie eine Python-Funktion, die eine Verbindung zu einer PostgreSQL-Datenbank herstellt, alle Benutzer aus der Tabelle „customers” abruft, Verbindungsfehler mit try-except-Blöcken behandelt und die Ergebnisse als Liste von Wörterbüchern zurückgibt. Fügen Sie Typhints und einen Docstring hinzu, der die Parameter und den Rückgabewert erklärt. Debuggen Sie diesen JavaScript-Code und erklären Sie die Ursache des Fehlers, warum er auftritt, und schlagen Sie zwei Möglichkeiten vor, um ihn zu beheben: [fügen Sie Ihren Code ein]. Erwähnen Sie auch alle Leistungsverbesserungen, die Ihnen aufgefallen sind. Erstellen Sie einen REST-API-Endpunkt in Knoten.js mit Express für die Registrierung von Benutzern. Beziehen Sie E-Mail-Validierung, Passwortstärkenprüfung (mindestens 8 Zeichen, eine Nummer, ein Sonderzeichen), bcrypt-Hashing, geeignete HTTP-Status-Codes und die Behandlung doppelter E-Mail-Versuche mit ein. Erklären Sie async/await vs. promises in JavaScript anhand von zwei Code-Beispielen, die beides auf die gleiche Weise zu erledigen sind. Konzentrieren Sie sich dabei auf Unterschiede in der Lesbarkeit und Fehlerbehandlung. Sagen Sie mir, wann ich welchen Ansatz in realen Projekten verwenden sollte. Überprüfen Sie diese SQL-Abfrage auf Leistungsprobleme: [Abfrage einfügen]. Weisen Sie auf langsame Vorgänge hin, schlagen Sie bestimmte Indizes zur Erstellung vor, zeigen Sie die optimierte Version und erläutern Sie die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen. Erstellen Sie eine React-Komponente namens ImageGallery, die ein Bild-URL-Array als Props verwendet, ein responsives Raster anzeigt (drei Spalten auf dem Desktop, zwei auf dem Tablet, eine auf dem Handy), Lazy Loading mit Intersection Observer implementiert und beim Klicken eine Lightbox öffnet. Verwenden Sie TypeScript und Tailwind für das Styling. Konvertieren Sie diesen Python Flask-Endpunkt mit Express in TypeScript: [Code einfügen]. Behalten Sie die gleiche Funktionalität bei, fügen Sie geeignete Typen für Anfragen und Antworten hinzu, verwenden Sie async/await und befolgen Sie die Knoten-Konventionen.

🧠 Wissenswertes: Die DAN-Eingabeaufforderung (2022) war ein Community-Hack, der innerhalb von 48 Stunden weltweit bekannt wurde. Der „Do Anything Now”-Jailbreak begann auf Reddit als Scherz, um Sicherheitsfilter zu umgehen. Innerhalb von zwei Tagen gab es mehr als 20 forked Versionen davon und es entstand eine ganze Welle von Rollenaufforderungen, um Systemanweisungen zu überschreiben.

Für Anfänger

Verstehen Sie technische Konzepte mit Claudes Anleitung

Erklären Sie künstliche Intelligenz anhand von drei Beispielen aus meinem Alltag (z. B. Netflix-Empfehlungen oder Spotify-Playlists). Erläutern Sie mir dann, wie sich KI von normalen Computerprogrammen unterscheidet, und verwenden Sie dabei eine einfache Sprache ohne Fachbegriffe. Ich bin verwirrt über RAM und Speicher. Erklären Sie mir den Unterschied anhand einer anschaulichen Analogie, sagen Sie mir, wie viel ich für die grundlegende Nutzung (Surfen im Internet, Netflix, Word-Dokumente) benötige und was passiert, wenn mir beides ausgeht. Ich bin Student und verdiene 800 Dollar im Monat mit meinem Nebenjob. Meine Miete beträgt 400 Dollar. Helfen Sie mir, die restlichen 400 Dollar für Essen, Transport, Freizeit und Ersparnisse einzuteilen. Erklären Sie mir die 50/30/20-Regel und zeigen Sie mir, wie sie auf meine Situation Anwendung findet. Bringen Sie mir bei, wie man Pasta richtig kocht. Erklären Sie, wie viel Wasser man verwenden muss, wann man Salz hinzufügt, wie man testet, ob sie erledigt ist, und welche drei Fehler Anfänger am häufigsten machen. Erklären Sie, was „al dente” bedeutet und warum das wichtig ist. Ich muss die Photosynthese für meine Prüfung nächste Woche verstehen. Erklären Sie mir den Prozess in einfachen Schritten, als hätte ich keinerlei naturwissenschaftliche Vorkenntnisse. Verwenden Sie alltägliche Vergleiche und heben Sie die drei wichtigsten Dinge hervor, die ich mir merken muss. Ich bin 22 und kaufe mein erstes Auto. Erklären Sie mir den Unterschied zwischen Neu- und Gebrauchtwagen sowie Leasing, welche versteckten Kosten neben dem Kaufpreis noch anfallen (Versicherung, Wartung, Benzin) und welche fünf Warnsignale ich beim Kauf eines Gebrauchtwagens beachten sollte. Erklären Sie, wie Kreditkarten funktionieren, einschließlich Zinssätzen, Mindestzahlungen und Kreditwürdigkeit. Nennen Sie mir drei konkrete Regeln, die ich befolgen sollte, um keine Schulden zu machen. Erläutern Sie anhand eines Beispiels mit einem Haus im Wert von 200.000 Dollar, was eine Hypothek ist. Erklären Sie Anzahlungen, Zinssätze, monatliche Zahlungen und was ich vor der Beantragung vorbereiten muss.

Für Marketingfachleute

Steigern Sie Ihren Marketing-Aufwand mit Claude AI-Prompts

Schreiben Sie sieben Instagram-Bildunterschriften (jeweils 100–150 Zeichen) für die Sommerkampagne einer nachhaltigen Modemarke. Fügen Sie CTAs hinzu, arbeiten Sie mit Strand-/Naturbildern, betonen Sie ökologische Materialien, fügen Sie 2–3 Hashtags pro Bildunterschrift hinzu und variieren Sie den Tonfall von inspirierend über lehrreich bis verspielt. Erstellen Sie einen 30-Tage-Social-Media-Kalender für ein lokales Café, der Instagram, Facebook und TikTok abdeckt. Mischen Sie verschiedene Arten von Inhalt: Einblicke hinter die Kulissen, Produkte, Benutzerdefinierte Features, Kaffeetipps, Werbeaktionen. Schlagen Sie die besten Veröffentlichungszeiten vor und markieren Sie Tage, an denen der Fokus auf Interaktion liegt, im Gegensatz zu Tagen, an denen der Fokus auf Verkauf liegt. Entwerfen Sie eine B2B-Cold-E-Mail (unter 150 Wörtern) für mein Projektmanagement-SaaS. Beginnen Sie mit einem konkreten Problempunkt in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team, erklären Sie kurz unsere Lösung, fügen Sie eine Statistik der Produktivität hinzu und schließen Sie mit einer höflichen Anfrage für eine 15-minütige Demo. Verfassen Sie drei Betreffzeilen für einen A/B-Test. *Analysieren Sie dieses Kundenfeedback: [10–15 Bewertungen einfügen]. Identifizieren Sie die drei wichtigsten Probleme, zählen Sie, wie oft jedes einzelne auftritt, ziehen Sie Beispielzitate heran und empfehlen Sie konkrete Maßnahmen zur Behebung der einzelnen Probleme. Präsentieren Sie die Ergebnisse in einem Format, das eine Tabelle darstellt. Generieren Sie 10 Blogpost-Ideen zum Thema digitales Marketing für kleine Unternehmen mit knappem Budget. Fügen Sie Arbeitstitel, Einzelziel-Keywords, wichtige Punkte und die Gründe hinzu, warum diese für Kleinunternehmer wichtig sind. Konzentrieren Sie sich auf DIY-Taktiken. Verfassen Sie drei Produktbeschreibungen (jeweils 100–150 Wörter) für handgefertigte Keramikbecher (350 ml, mattes Finish, mikrowellengeeignet, erhältlich in den Farben Salbei, Blau und Creme). Erstens für Etsy mit Schwerpunkt auf handwerklicher Qualität, zweitens für Instagram mit Schwerpunkt auf Lifestyle und drittens für Großhandelskäufer mit Schwerpunkt auf Langlebigkeit.

💡 Profi-Tipp: Wenn Claude etwas ablehnt, fragen Sie: „Erklären Sie mir bitte, welche Sicherheitsrichtlinie Sie daran hindert, dies zu erledigen, und schlagen Sie mir dann die beste Alternative vor, die Sie mir anbieten können.“ Dies sorgt für Transparenz hinsichtlich der Grenzen und eröffnet Ihnen in der Regel eine Lösung, von der Sie bisher nichts wussten.

Für Studenten und Forscher

Fassen Sie diese Forschungsarbeit zum Klimawandel in 400 Wörtern zusammen: [Forschungsarbeit einfügen]. Gliedern Sie sie wie folgt: Forschungsfrage, Methodik, wichtigste Ergebnisse mit Daten, Einschränkungen der Studie und Schlussfolgerungen. Schreiben Sie auf Bachelor-Niveau und heben Sie die wichtigsten Ergebnisse hervor. Analysieren Sie diesen Artikel über die Regulierung sozialer Medien: [Artikel einfügen]. Identifizieren Sie das Hauptargument, die drei stärksten Beweise, logische Fehlschlüsse, Gegenargumente, die der Verfasser übersehen hat, und die offensichtliche Voreingenommenheit des Verfassers. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse als kritische Analyse. Erstellen Sie eine detaillierte Gliederung für einen 10-seitigen Aufsatz über die Ursachen der Französischen Revolution. Fügen Sie eine These hinzu, die argumentiert, dass wirtschaftliche Faktoren am wichtigsten waren, fünf Hauptabschnitte mit Unterabschnitten, spezifische Ereignisse und Daten, die du erwähnen solltest, sowie Primärquellen, die ich zitieren sollte. *Vergleichen Sie die keynesianische und die klassische Wirtschaftstheorie anhand folgender Punkte: staatliche Interventionen, Ansichten zur Arbeitslosigkeit, Herangehensweise an Rezessionen, Marktannahmen und Beispiele aus der Praxis. Erstellen Sie eine Tabelle und schreiben Sie dann einen Text von 300 Wörtern darüber, welche Theorie besser zu den Herausforderungen der heutigen Zeit passt. Erstellen Sie sechs Thesen zum Einfluss sozialer Medien auf die psychische Gesundheit von Teenagern. Betrachten Sie verschiedene Blickwinkel: Kausalität vs. Korrelation, bestimmte Plattformen, bestimmte Ergebnisse. Erläutern Sie, welchen Forschungsansatz jede These erfordert. Analysieren Sie diese Schlafstudie für meine Literaturrecherche: [Zusammenfassung einfügen]. Extrahieren Sie Forschungsdesign, Stichprobengröße, Variablen, wichtige Statistiken mit p-Werten und Schlussfolgerungen. Verfassen Sie anschließend einen 100 Wörter langen Text, in dem Sie die Grenzen der Studie kritisieren. Analysieren Sie die Symbolik von Blut, Schlaf und Dunkelheit in Macbeth. Nennen Sie für jedes Symbol zwei konkrete Szenen, erklären Sie, was sie darstellen, wie sich ihre Bedeutung entwickelt und in welcher Verbindung sie mit den Themen Schuld/Ehrgeiz stehen. Schreiben Sie 200 Wörter pro Symbol mit Zitaten.

Für Inhalt-Ersteller und Autoren

Stärken Sie Ihre Video-Marketing-Strategie mit Claude KI-Prompts

Schreiben Sie drei einleitende Absätze (jeweils 150 Wörter) für einen Krimi, der im New York der 1920er Jahre spielt. Die Protagonistin ist eine Jazzsängerin, die in ihrer Flüsterkneipe eine Leiche findet. Der erste Absatz beginnt mit einem Dialog, der zweite mit einer Beschreibung der Atmosphäre und der dritte mit einer Handlung. Schaffen Sie einen Noir-Ton und eine Atmosphäre der Prohibitionszeit und beenden Sie jeden Absatz mit einem Cliffhanger. *Generieren Sie 12 YouTube-Titel (unter 60 Zeichen) für Heimtrainingsvideos, die sich an vielbeschäftigte Berufstätige richten. Fügen Sie Nummern hinzu, versprechen Sie Ergebnisse in weniger als 30 Minuten, erwähne, dass keine Geräte erforderlich sind, und verwenden Sie suchfreundliche Begriffe wie „Ganzkörper“, „Fettverbrennung“ und „anfängerfreundlich“. Notieren Sie sich für jedes Video eine Notiz für eine Miniaturansicht. Ich schreibe eine Science-Fiction-Geschichte über einen Wissenschaftler, der Zeitreisen erfindet, aber nur 24 Stunden in die Vergangenheit reisen kann. Überlegen Sie sich fünf Handlungswendungen innerhalb dieser Einschränkung. Jede sollte ein moralisches Dilemma schaffen, logische Konsequenzen haben, Zeitreise-Klischees vermeiden und erklären, wie sie die Geschichte verändert. Schreiben Sie die Einleitung dieses Blogs neu, um Leser zu fesseln: [Absatz einfügen]. Die Zielgruppe sind Unternehmer, die mit Produktivität zu kämpfen haben. Beginnen Sie mit einem nachvollziehbaren Problem oder einer überraschenden Statistik, lassen Sie Überflüssiges weg und wecken Sie Neugierde auf die Lösung. Halten Sie sich unter 100 Wörtern. Erstellen Sie Profilzeichnungen für drei Protagonisten eines Fantasy-Abenteuers. Für jeden benötigen Sie: Name, Alter, Beschreibung, Persönlichkeitsmerkmale, fatale Schwäche, verborgene Stärke, 100 Wörter lange Hintergrundgeschichte, Motivation, Beziehung zu anderen, Trilogie-Handlungsbogen und einzigartige Sprachmuster. Gestalten Sie sie vielfältig und komplementär. Schreiben Sie ein 15-minütiges Podcast-Skript zum Thema Produktivität für Kreative. Enthalten Sie einen Cold Open (30 Sekunden), eine Einleitung, drei Hauptabschnitte mit Tipps, eine persönliche Geschichte, eine Frage an die Zuhörer, einen CTA und ein Outro. Schreiben Sie in einem Unterhaltung-Stil mit markierten Pausen und Zeitstempeln für jeden Abschnitt.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie in Claude-Projekten eine Datei namens „ClaudeInstructions.md” mit Ihren Präferenzen hinzu: „Ich hasse Unternehmensjargon”, „Zeige Python-Code immer mit Typ-Hinweisen”, „Ich bevorzuge britische Rechtschreibung”. Claude behandelt Projektdateien als dauerhafte Anweisungen für alle Chats.

Erfahren Sie weitere Informationen über den Einsatz von KI als persönlicher Assistent:

Für Eigentümer und Unternehmer

Probieren Sie Claude KI aus, um Ihr Fachwissen besser zu positionieren

Erstellen Sie eine SWOT-Analyse für mein Online-Nachhilfegeschäft, das eine Verbindung zwischen Schülern und Nachhilfelehrern für Mathematik/Naturwissenschaften an Hochschulen herstellt. Ich berechne 30 $ pro Stunde, habe 15 Nachhilfelehrer und 40 Schüler. Liste fünf Elemente pro Kategorie mit Erläuterungen und eine Maßnahme für jede Schwäche und Bedrohung auf. Ein Benutzer hat diese Zwei-Sterne-Bewertung hinterlassen: [Bewertung einfügen]. Verfassen Sie eine öffentliche Antwort (unter 100 Wörtern), in der Sie die Frustration anerkennen, Verantwortung übernehmen, unsere Lösung erläutern, eine Lösung anbieten und positiv enden. Passen Sie sich unserem freundlichen, aber professionellen Markenton an. Entwerfen Sie einen Vorschlag für das Geschäft für Investoren in mein umweltfreundliches Verpackungs-Startup, das kompostierbare Luftpolsterfolie aus Pilzmyzel herstellt. Fügen Sie eine Zusammenfassung (250 Wörter) sowie Umrisse für folgende Punkte hinzu: Problem mit Marktdaten, unsere Lösung, Geschäftsmodell, Wettbewerbsanalyse, Dreijahresprognosen, Finanzierungsbedarf von 500.000 Dollar und Verwendung der Mittel. Ich bin freiberuflicher Grafikdesigner mit drei Jahren Erfahrung und spezialisiert auf Markenidentität für nachhaltige Unternehmen. Erstellen Sie drei Servicestufen mit: Leistungsumfang, Zeitleiste, Preis, idealer Kunde und Upsells. Bewerten Sie mich als Nachhaltigkeitsspezialist Verfassen Sie eine Stellenbeschreibung für einen virtuellen Assistenten (20 Stunden/Woche), der den Kundenservice und die Verwaltung für meinen E-Commerce-Shop für handgefertigten Schmuck übernimmt. Behandeln Sie dabei die Zusammenfassung der Rolle, die Verantwortlichkeiten (E-Mails, Bestellungen, Instagram, Trello), erforderliche vs. wünschenswerte Fähigkeiten, verwendete tools, passende Persönlichkeit und Gehaltsbereich. Entwerfen Sie eine Pressemitteilung (unter 400 Wörtern), in der unsere Partnerschaft mit EcoSupply ab nächsten Monat angekündigt wird. Wir reduzieren den Plastikverbrauch um 80 % und sind damit die ersten in unserer Branche mit vollständig kompostierbaren Verpackungen. Fügen Sie ein Zitat des CEO, ein Zitat von EcoSupply, die Boilerplates beider Unternehmen und eine Schlagzeile für lokale Geschäftsmagazine hinzu. Entwickeln Sie eine Strategie zur Kundenbindung für mein Kaffee-Abonnement (35 $/Monat, 500 Abonnenten, 8 % monatliche Abwanderungsrate). Nennen Sie mir acht Maßnahmen in den Bereichen Onboarding, Engagement, Rückgewinnung und Loyalität. Erläutern Sie für jede Maßnahme die Umsetzungsschritte, die erwarteten Auswirkungen auf die Kundenbindung und die damit verbundenen Kosten.

📖 Lesen Sie auch: Wie man Prompt Engineer wird

Für alltägliche Aufgaben und den persönlichen Gebrauch

Nutzen Sie KI, um Bilder mit HTML und CSS zu generieren

Planen Sie eine siebentägige vegetarische Mahlzeitenvorbereitung für eine Person mit einem Budget von 50 $. Berücksichtigen Sie dabei täglich Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks. Die Zubereitung der Mahlzeiten sollte weniger als 30 Minuten dauern, verwenden Sie sich überschneidende Zutaten, um Abfall zu reduzieren, decken Sie den Grundbedarf an Nährstoffen und fügen Sie eine kategorisierte Einkaufsliste mit Preisen hinzu. Notiz: Die Optionen für das Kochen am Sonntag* Schreiben Sie eine höfliche, aber bestimmte E-Mail an meinen Vermieter bezüglich der defekten Heizung (seit 5 Tagen). Verweisen Sie auf die Klausel zur Bewohnbarkeit in meinem Mietvertrag, erwähne ich meinen Text von vor 4 Tagen, mache ich eine Notiz von Temperaturen unter 15 °C in der Nacht, fordere ich eine Reparatur innerhalb von 48 Stunden und sage, dass ich dies gemäß meinen Mieterrechten dokumentiere. Bleiben Sie professionell und sachlich.* Erstellen Sie einen 12-wöchigen Trainingsplan für Anfänger für zu Hause (3x/Woche, ohne Geräte). Struktur: Wochen 1–4 Grundlagen, 5–8 Steigerung der Intensität, 9–12 zusätzliche Herausforderungen. Legen Sie Übungen, Sätze, Wiederholungen und Pausen für jede Woche fest, mit einfacheren Modifikationen. Fügen Sie ein fünfminütiges Aufwärm- und Abkühlprogramm hinzu. Konzentrieren Sie sich auf Nachhaltigkeit. Erstellen Sie ein Bild eines minimalistischen skandinavischen Schlafzimmers: niedriges Plattformbett mit weißer Bettwäsche, helle Eichenböden, großes Fenster mit transparenten Vorhängen und sanftem Tageslicht, kleiner Nachttisch aus Holz mit Keramiklampe und Pflanze, cremefarbene Wolldecke, weiße Wände mit einem abstrakten Kunstwerk in Erdtönen, friedlich und luftig, Morgenlicht, Architekturfotografie Ich bin in Seattle und plane ein Date mit meiner outdoorbegeisterten Freundin am Samstagabend, brauche aber ein Backup für den Fall, dass es regnet. Schlagen Sie mir 5 Date-Ideen mit Outdoor-Aktivitäten und Indoor-Alternativen vor, einschließlich Zeitplan, Gründe, warum es romantisch ist, Kostenvoranschlag und einem Restaurant/Bar in der Nähe für danach. Wir sind Ende 20 und bevorzugen Erlebnisse gegenüber schicken Restaurants. Erstellen Sie eine Packliste für zwei Wochen in Europa im Oktober (London, Paris, Amsterdam). Ordnen Sie nach: Kleidung für 10–18 °C und Regen mit mehreren Schichten, Toilettenartikel, Notiz zu dort zu kaufenden Artikeln, Elektronikgeräte mit Adaptern, Dokumente mit Backup-Kopien, Medikamente und wichtige Dinge für die Tagestasche. Markieren Sie Handgepäck und aufgegebenes Gepäck. Schlagen Sie 7–8 vielseitige Kombinationsmöglichkeiten vor.

Häufige Fehler, die Sie bei Claude KI-Prompts vermeiden sollten

Viele Claude KI-Bewertungen heben diese häufigen Fehler hervor, die Prompts weniger effektiv machen.

Fehler Was passiert So beheben Sie das Problem Mit unterhaltungs-Floskeln Die KI verschwendet Zeit damit, Fülltext zu interpretieren, anstatt sich auf die Absicht zu konzentrieren. Formulieren Sie direkt und entfernen Sie unnötige Wörter. Abstrakte Ziele vorgeben Es fällt schwer zu definieren, was „besser” oder „verbessern” bedeutet. Verwandeln Sie vage Ziele in messbare Anforderungen (z. B. „um 30 % kürzen“). Übermäßige Nutzung von Einschränkungen Übermäßige Regeln führen zu roboterhaften oder oberflächlichen Antworten. Balance zwischen Klarheit und kreativem Spielraum Fehlender Kontext der Rolle Ohne Kenntnis der Zielgruppe oder des Zwecks mangelt es den Ergebnissen an Ausrichtung. Sagen Sie Claude, für wen oder warum er schreibt (z. B. „für eine E-Mail von Client“). Folgeaufforderungen ignorieren Einmalige Eingaben führen selten zur besten Version. Bauen Sie auf früheren Antworten auf, um Tonfall, Logik oder Struktur zu verfeinern.

🔍 Wussten Sie schon? Menschen treten buchstäblich gegeneinander an, indem sie live auf der Bühne KI-Prompts schreiben. Das nennt man „Prompt Battle”, und das Publikum bewertet die Ergebnisse in Echtzeit anhand von Stimmung, Chaos und purer Kreativität, nicht anhand technischer Fähigkeiten. Ja, das Schreiben von Prompts ist jetzt offiziell eine Performance-Kunst.

Limit bei der Verwendung von Claude KI

Claude KI wurde für tiefgreifendes Denken und natürliche Unterhaltung entwickelt, hat jedoch noch immer Grenzen, die die Zuverlässigkeit in bestimmten Anwendungsfällen beeinträchtigen. Einige Benutzer suchen aufgrund dieser Einschränkungen nach Alternativen zu Claude KI:

Nutzungs- und Nachrichtenbeschränkungen : kostenlose Benutzer unterliegen täglichen Nachrichtenkontingenten, und kostenpflichtige Pläne haben rollierende Zurücksetzungen (z. B. alle fünf Stunden), was die Kontinuität einschränkt.

Langsameres Ansprechen oder Latenz unter Last : In Bewertungen wird eine langsamere Leistung bei hoher Auslastung des Systems gemeldet, was zu Störungen im Workflow führen kann.

Limit-Integration und benutzerdefinierte Anpassung (insbesondere in der kostenlosen Version): Einige Benutzer sagen, dass das Ökosystem von Claude im Vergleich zu anderen weniger Plug-ins oder eine tiefere Integration mit Unternehmen bietet.

Lücken bei fortgeschrittenen oder Nischenaufgaben: Auch wenn es stark im logischen Denken ist, kann es bei hochtechnischen Bereichen oder emotionalen Nuancen Schwierigkeiten haben.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Claude Code für effizientes und präzises Codieren nutzen können

Claude /AI-Alternativen zum Entdecken

Hier sind einige Claude-Alternativen, die Ihren Workflow unterstützen. 👇

1. ClickUp

Warum sich auf ein LLM beschränken, wenn Sie es in einem KI-gestützten Arbeitsbereich haben können?

Viele Claude-KI-Alternativen konzentrieren sich nur auf die Generierung von Ideen oder das Verfassen von Text.

Das hilft, aber Teams brauchen dennoch einen Ort, an dem diese Ideen in Aufgaben, Genehmigungen, Version von Inhalt und tatsächliche Ergebnisse umgesetzt werden. ClickUp schließt diese Lücke.

Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles basierend auf KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Hier finden Sie einen genaueren Überblick über die KI-Funktionen. 💬

Arbeiten Sie mit einer KI, die Sie und Ihre Arbeit versteht.

Fragen Sie ClickUp Brain nach Fortschrittsberichten, wobei überfällige und blockierte Aufgaben markiert werden.

ClickUp Brain versteht den Kontext Ihrer Arbeit.

Angenommen, ein Wachstumsmanager fragt: Was verlangsamt den Fortschritt im Arbeitsbereich für die Q3-Kampagne? ClickUp Brain scannt ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben, Status und Abhängigkeiten und antwortet dann klar und deutlich:

Nicht zugewiesene Aufgaben

Fehlende Genehmigungen

Verzögerungen bei der Überprüfung des Inhalts

Die Arbeit bleibt hinter Asset-Anfragen zurück

Der Blocker-Bericht zeigt die Eigentümer für Maßnahmen und die Auswirkungen auf den Zeitplan, sodass das Team Probleme beheben kann, anstatt sich mit endloser Arbeit herumzuschlagen.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus: Überprüfen Sie alle Aufgaben mit dem Tag „Q3-Kampagne” und identifizieren Sie Hindernisse in den Bereichen Kreativität, Produkt und Genehmigungen.

Finden Sie schneller die richtige Botschaft

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, direkt in Ihrem Arbeitsbereich die Richtung zu formen und überzeugendere Texte zu verfassen. Sie müssen nicht zwischen Registerkarten wechseln!

Angenommen, Ihr Team bereitet die Einführung eines neuen Features vor. Der Projektmanager öffnet ein ClickUp-Dokument und bittet ClickUp Brain, das Kernwertversprechen zu definieren, verschiedene Varianten der Botschaft für unterschiedliche Zielgruppen zu erstellen und den Erzählbogen zu skizzieren. Das System stellt diese Erzählung in Verbindung mit bereits vorhandenen Aufgabenlisten und Eigentümerschaften her, sodass später niemand auf den Kontext warten muss.

📌 Probieren Sie diese KI-Schreibvorlagen aus: Definieren Sie den Kernwert der Botschaft für unsere bevorstehende Markteinführung, die das Einzelziel Remote-First-SaaS-Teams hat. Erstellen Sie drei Varianten für: Website, Verkaufspräsentation und soziale Medien

Schreiben Sie einen 1000 Wörter langen Blogbeitrag über Produktentwicklung in verteilten Teams. Fügen Sie klare Überschriften hinzu und verwenden Sie nach Möglichkeit Aufzählungspunkte und Tabellen.

Schreiben Sie diesen Absatz um, damit er selbstbewusst und vorteilhaft klingt. Füllwörter entfernen.

Verwandeln Sie dieses Kundenanrufprotokoll in drei Gesprächspunkte und empfohlene Feature-Positionierungen

Zentralisieren Sie KI-Modelle in einem kontrollierten Arbeitsbereich.

ClickUp Brain fungiert als Ihr dedizierter KI-Arbeitsbereich. Die Erfahrung fühlt sich stabil und fundiert an, da es Kontext aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Bereichen, Ihrer Wissensdatenbank und verbundenen tools bezieht.

Außerdem können Sie die Intelligenz wählen, die zum jeweiligen Moment passt: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini oder DeepSeek.

Diese Wahl ist wichtig:

Strategische Narrative fließen besser durch Claude .

Client-orientierte Texte werden durch ChatGPT deutlich verbessert.

Recherchen und technische Analysen werden durch Gemini übersichtlicher.

Die High-Level-Synthese verrichtet zuverlässig ihre Arbeit mit DeepSeek.

Mit seiner fortschrittlichen KI-Suche können Sie sofort Informationen aus Aufgaben, Dokumenten, Dateien und sogar externen Quellen wie Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint und dem gesamten Internet finden, ohne zwischen mehreren tools wechseln zu müssen. Mit der Web-Suchfunktion können Sie aktuelle Trends, Marktdaten oder Best Practices direkt von Ihrem Arbeitsbereich aus recherchieren, sodass Sie ganz einfach Erkenntnisse sammeln und freigeben können, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Darüber hinaus bietet ClickUp Brain auch die Erstellung von Bildern aus Text-Prompts, sodass Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Grafiken erstellen können.

Erstellen Sie beeindruckende Bilder mit Hilfe von natürlichen Sprachbefehlen in ClickUp Brain.

Verschieben Sie Ihre gesamte Arbeit in eine einzige KI-Super-App.

Als eigenständige KI-Super-App von ClickUp hilft Ihnen ClickUp Brain MAX's Talk to Text dabei, Ihren Schwung beizubehalten und 400 % schneller zu arbeiten. Sie halten einen Schlüssel gedrückt, sprechen ganz natürlich und ClickUp wandelt Ihre Stimme in strukturierten Text um, den Sie überall verwenden können. Außerdem können Sie damit auf mehrere LLMs zugreifen, Berichterstellung durchführen und Daten aus Ihrem Workspace abrufen – alles über eine einzige Schnittstelle.

Claude kann Ihnen zwar beim Schreiben helfen, sobald Sie etwas eingeben, aber Claude erfasst nicht Ihre Gedanken während der Arbeit. ClickUp tut dies.

Die besten Features von ClickUp

Standardisieren Sie die Art und Weise, wie Ihr Team KI-Prompts verwendet: Speichern Sie wiederverwendbare Prompts in ClickUp Brain, damit Ihr gesamtes Team Ergebnisse generiert, die auf den Tonfall, den Client-Kontext und die Strategie abgestimmt sind.

Automatisieren Sie wiederkehrende Workflows: Verwandeln Sie häufige Kundenanfragen, Genehmigungen und Berichterstellung mit Verwandeln Sie häufige Kundenanfragen, Genehmigungen und Berichterstellung mit ClickUp Automatisierung in wiederholbare Auslöser.

Halten Sie den Lieferprozess ohne manuelle Überwachung am Laufen: Lassen Sie Lassen Sie ClickUp Ambient Agents einen Schritt machen, wenn Aufgaben ins Stocken geraten oder jemand überlastet ist.

Passen Sie Zeitpläne an tatsächliche Änderungen der Arbeitsbelastung an: Organisieren Sie Meetings und Termine anhand sich ändernder Prioritäten im Organisieren Sie Meetings und Termine anhand sich ändernder Prioritäten im ClickUp-Kalender neu, um Ihre Woche automatisch anzupassen.

Verwandeln Sie Anrufe in klare nächste Schritte: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um Entscheidungen festzuhalten und Folgemaßnahmen direkt in Aufgaben zuzuweisen.

Übersetzen Sie Client-Meldungen in strukturierte Daten: Klassifizieren Sie Stimmung, Dringlichkeit und Art der Anfrage direkt in den Aufgaben mithilfe von Klassifizieren Sie Stimmung, Dringlichkeit und Art der Anfrage direkt in den Aufgaben mithilfe von ClickUp AI Fields , um sicherzustellen, dass Ihre Pipeline den tatsächlichen Anforderungen entspricht.

Geben Sie der KI Zugriff auf den tatsächlichen Kontext: Verbinden Sie Google Drive und Figma mit ClickUp über Verbinden Sie Google Drive und Figma mit ClickUp über ClickUp-Integrationen , um der KI einen vollständigen Kontoverlauf anstelle von isolierten Eingabeaufforderungen zur Verfügung zu stellen.

Limit von ClickUp

Seine Feature und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten können neue Benutzer überwältigen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.585 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp AI?

Ein ClickUp-Benutzer gibt seine Erfahrungen ebenfalls auf G2 frei:

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Arbeitsablauf. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Unternehmen-Niveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalt entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst. *

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Arbeitsablauf. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Unternehmensniveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst. *

2. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT von OpenAI kann einen Bereich von Aufgaben übernehmen, vom Schreiben von Python-Skripten bis zum Planen Ihres nächsten Urlaubs. Sie erhalten eine übersichtliche Chat-Oberfläche, die Sie nicht mit Schaltflächen oder Einstellungen überfordert, sodass Sie sofort mit der Arbeit beginnen können.

Darüber hinaus lernt das Feature im Laufe der Zeit Ihre Präferenzen kennen, sodass Sie nicht bei jeder Sitzung Ihren Schreibstil oder Ihre Projektanforderungen neu erklären müssen. ChatGPT eignet sich gut für Menschen, die Flexibilität wünschen, ohne verstehen zu müssen, wie KI im Hintergrund funktioniert.

Die besten Features von ChatGPT

Trainieren Sie benutzerdefinierte GPTs auf der Grundlage spezifischer Wissensdatenbanken oder Anweisungen, um Nischenaufgaben wie die Überprüfung von Lebensläufen oder die Änderung von Rezepten zu bewältigen.

Laden Sie mehrere Dateitypen gleichzeitig hoch – PDFs, Tabellen, Bilder – und verknüpfen Sie Informationen zwischen ihnen in einer einzigen Unterhaltung.

Verwenden Sie die erweiterte Datenanalyse, um Python-Code auf hochgeladenen Datensätzen auszuführen und Visualisierungen und statistische Zusammenfassungen zu erstellen, ohne selbst programmieren zu müssen.

Greifen Sie über API-Integrationen auf ChatGPT zu, um Antworten direkt in Ihre eigenen Anwendungen oder automatisierten Workflows einzubetten.

Limit von ChatGPT

Free Benutzer werden in busy Periods auf langsamere Modelle umgeleitet, was häufiger vorkommt, als Sie erwarten würden.

Die Bilderzeugung unterliegt strengeren Auflagen als spezielle tools, sodass KI-Bild-Prompts abgelehnt werden, die andere Plattformen problemlos verarbeiten.

Die Qualität der Antworten schwankt je nachdem, mit welcher Version Sie gerade kommunizieren.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1.045 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Manchmal verliert es den Kontext, was den Gesamtfluss stört. Frühere Versionen neigten zu Halluzinationen und erfanden oft Informationen. Beispielsweise, als ich um Buchempfehlungen bat, schlug es gelegentlich Titel vor, die es gar nicht gibt. Wenn ich es zum Generieren von Code verwende, versichert es mir oft, dass der Code funktionieren wird, aber in der Praxis funktioniert er nicht wie versprochen.

Manchmal verliert es den Kontext, was den Gesamtfluss stört. Frühere Versionen neigten zu Halluzinationen und erfanden oft Informationen. Beispielsweise, als ich um Buchempfehlungen bat, schlug es mir gelegentlich Titel vor, die es gar nicht gibt. Wenn ich es zum Generieren von Code verwende, versichert es mir oft, dass der Code funktionieren wird, aber in der Praxis funktioniert er nicht wie versprochen.

3. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini greift auf den riesigen Index des Unternehmens zu und ist direkt mit Ihrem Google Workspace verbunden. Wenn Sie Gmail, Drive und Docs nutzen, kann Gemini diese Apps durchsuchen, um das zu finden, was Sie brauchen.

Die multimodalen Funktionen sind ebenfalls solide. Sie können Videos, Bilder und Dokumente gleichzeitig hochladen, was bei komplexen Projekten sehr praktisch ist. Allerdings hat man manchmal das Gefühl, dass Google noch dabei ist, herauszufinden, was Gemini eigentlich sein soll. Der Funktionsumfang wird regelmäßig erweitert, aber im Vergleich zu Schreib-tools, die schon länger auf dem Markt sind, wirkt die Benutzererfahrung noch etwas unausgereift.

Die besten Features von Google Gemini

Verarbeiten Sie Video-Inhalte direkt, indem Sie Dateien hochladen oder YouTube-Links freigeben, um wichtige Momente, Themen oder bestimmte Zeitstempel zu extrahieren.

Verwenden Sie Gems, um personalisierte KI-Versionen für verschiedene Zwecke zu erstellen, z. B. als Brainstorming-Partner, Karrierecoach oder Inhalt-Editor.

Arbeiten Sie gemeinsam an Gemini-Unterhaltungen, indem Sie diese mit Teammitgliedern freigeben, die den Thread fortsetzen und eigene Fragen hinzufügen können.

Exportieren Sie Code-Schnipsel, die Gemini generiert, direkt in Google Colab-Notebooks, um sie sofort zu testen und zu iterieren.

Google Gemini-Limitations

Die Antworten sind eher konservativ und vermeiden manchmal nuancierte Sichtweisen oder kreative Blickwinkel.

Durch die umfassende Integration in das Google-Ökosystem committieren Sie im Grunde genommen zur Nutzung der gesamten Produktpalette.

Preise für Google Gemini

Free

Google AI Pro: 19,99 $/Monat

Google AI Ultra: 249,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 275 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Gemini?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich schätze die nahtlose Integration von Gemini in Google-Apps wie Gmail und Google Drive sehr, da ich damit E-Mails verfassen, Dokumente zusammenfassen und an Inhalt arbeiten kann, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen. Das spart mir viel Zeit und erleichtert meine täglichen Aufgaben erheblich.

Ich schätze die nahtlose Integration von Gemini in Google-Apps wie Gmail und Google Drive sehr, da ich damit E-Mails entwerfen, Dokumente zusammenfassen und an Inhalt arbeiten kann, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen. Das spart mir viel Zeit und erleichtert meine täglichen Aufgaben erheblich.

🧠 Wissenswertes: Prompts werden derzeit aus einer Sicherheitansicht untersucht. Das britische /AI Safety Institute hat herausgefunden, dass selbst einfache Prompts die Sicherheitsvorkehrungen in LLMs umgehen können, was zeigt, dass das Design von Prompts kreativ ist und ein Risikofaktor darstellt.

4. Perplexity KI

via Perplexity KI

Perplexity KI bezeichnet sich selbst als Antwort-Engine, und das trifft es genau. Jede Antwort enthält Quellenangaben, aus denen genau hervorgeht, woher die Informationen stammen. Außerdem stehen Ihnen je nach Bedarf verschiedene Suchmodi zur Verfügung: „Quick“ für schnelle Antworten, „Pro“ für tiefere Analysen mit leistungsfähigeren Modellen und „Focus“ für die Konzentration auf bestimmte Quellentypen.

Perplexity eignet sich eher als Recherchebegleiter denn als kreativer Partner. Bitten Sie die KI, ein Gedicht zu schreiben oder Ideen für eine Kampagne zu entwickeln, und Sie werden den Unterschied spüren. Aber wenn es darum geht, schnell Fakten zu sammeln? Dann liefert sie genau das, was Sie brauchen.

Die besten Features von Perplexity KI

Erstellen Sie Sammlungen, um Recherche-Threads nach Themen zu organisieren, und laden Sie Mitarbeiter ein, Abfragen und Ergebnisse in freigegebenen Bereichen beizusteuern.

Verwenden Sie Pro Search mit o1-mini-Logik, um komplexe, mehrschrittige Probleme zu lösen, die eine tiefere logische Analyse erfordern, die über die einfache Informationsbeschaffung hinausgeht.

Laden Sie fertige Such-Threads als formatierte Dokumente herunter, um Ihre Recherchen mit intakten Zitaten für Berichte oder Präsentationen zu bewahren.

Heften Sie häufig referenzierte Quellen innerhalb einer Unterhaltung an, damit Perplexity diese bei der Beantwortung nachfolgender verwandter Fragen priorisiert.

Einschränkungen von Perplexity KI

Die Unterstützung für Datei-Uploads ist nach wie vor sehr einfach, sodass komplexe Dokumentanalysen nicht so reibungslos funktionieren wie auf anderen Plattformen.

Kreative Anfragen wirken steif und uninspiriert, da das tool eher auf Genauigkeit als auf Fantasie optimiert ist.

Pro-Suchkontingente begrenzen Ihre tägliche Nutzung selbst bei kostenpflichtigen Plänen, was bei umfangreichen Sitzungen sehr störend sein kann.

Sie können keine benutzerdefinierten Anweisungen als Einstellung festlegen oder Personas erstellen, um den Antwortstil an verschiedene Projekte anzupassen.

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 200 $/Monat

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Max: 325 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity KI

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Perplexity KI?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Was mir an Perplexity am besten gefällt, ist die Geschwindigkeit und Präzision beim Abrufen von Informationen. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit eines KI-Sprachmodells mit einer Echtzeit-Websuche, sodass ich fast sofort aktuelle, mit Quellenangaben versehene Antworten erhalte. Es eignet sich hervorragend für schnelle Recherchen, Faktenprüfungen und die Erkundung von Themen, ohne sich in Dutzenden von Registerkarten zu verlieren. Ich schätze auch die übersichtliche, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche und die transparente Angabe der Quellen.

Was mir an Perplexity am besten gefällt, ist die Geschwindigkeit und Präzision beim Abrufen von Informationen. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit eines KI-Sprachmodells mit einer Echtzeit-Websuche, sodass ich fast sofort aktuelle, mit Quellenangaben versehene Antworten erhalte. Es eignet sich hervorragend für schnelle Recherchen, Faktenprüfungen und die Erkundung von Themen, ohne sich in Dutzenden von Registerkarten zu verlieren. Ich schätze auch die übersichtliche, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche und die transparente Angabe der Quellen.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen für Prompt Engineering

5. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

Der integrierte Ansatz von Microsoft Copilot verändert Ihre Arbeit. Analysieren Sie Verkaufsdaten in Excel? Copilot kann Trends erkennen und Diagramme auf der Grundlage von Anfragen in natürlicher Sprache erstellen. Erstellen Sie eine Präsentation in PowerPoint? Beschreiben Sie, was Sie benötigen, und Copilot generiert die Folien von Grund auf neu.

Es gibt auch eine eigenständige Chat-Version, aber der wahre Wert zeigt sich in den Microsoft 365-Apps, wo Copilot mühsame Teile Ihres Workflows automatisiert. Der Nachteil? Sie müssen bereits für Microsoft 365 bezahlen, und dann kommt mit Copilot noch ein weiteres Abonnement hinzu. Für kleine Teams oder einzelne Benutzer ist die Preisstruktur möglicherweise schwer zu rechtfertigen, es sei denn, sie sind fest vom Microsoft-Ökosystem committen.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Verweisen Sie in Ihren Eingabeaufforderungen auf bestimmte SharePoint-Dokumente oder OneDrive-Ordner, damit Copilot den Kontext aus den tatsächlichen Dateien Ihres Unternehmens bezieht.

Verwenden Sie Copilot Lab-Prompts als Start-Vorlagen für gängige Geschäftsszenarien wie Wettbewerbsanalysen oder Projekt-Starts.

Verfolgen Sie Änderungen und Vorschläge, die Copilot in Word-Dokumenten vornimmt, über den Standard-Revisionsverlauf, damit Sie die vollständige Version behalten.

Planen Sie automatisierte Zusammenfassungs-E-Mails in Outlook, die Meeting-Notizen, Aktionspunkte und Entscheidungen aus Ihren Teams-Unterhaltungen zusammenfassen.

Limit von Microsoft Copilot

Die Effektivität variiert stark, je nachdem, in welcher Microsoft-Anwendung Sie sie gerade verwenden.

Personen, die mit dem Microsoft-Ökosystem nicht vertraut sind, müssen sich in einem längeren Zeitraum sowohl mit den Apps als auch mit den KI-Features vertraut machen.

Preise für Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Kostenlos

Microsoft Copilot Pro: 20 $/Monat

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (über 125 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Was mir an Microsoft Copilot am besten gefällt, ist die nahtlose Integration in Microsoft 365-Anwendungen wie Word, Excel und Outlook. Es spart Zeit, indem es innerhalb von Sekunden Entwürfe erstellt, Daten analysiert und lange Threads oder Dokumente zusammenfasst. Die Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache machen die Verwendung sehr einfach, selbst für jemanden, der nicht sehr technisch versiert ist. Bei sich wiederholenden oder rechercheintensiven Aufgaben fühlt es sich an, als hätte ich einen persönlichen Assistenten in meinem Arbeitsbereich, was sowohl die Produktivität als auch die Konzentration verbessert.

Was mir an Microsoft Copilot am besten gefällt, ist die nahtlose Integration in Microsoft 365-Anwendungen wie Word, Excel und Outlook. Es spart Zeit, indem es innerhalb von Sekunden Entwürfe erstellt, Daten analysiert und lange Threads oder Dokumente zusammenfasst. Die Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache machen die Verwendung sehr einfach, selbst für jemanden, der nicht sehr technisch versiert ist. Bei sich wiederholenden oder rechercheintensiven Aufgaben fühlt es sich an, als hätte ich einen persönlichen Assistenten in meinem Arbeitsbereich, was sowohl die Produktivität als auch die Konzentration verbessert.

Überwinden Sie das Ein-Modell-Denken mit ClickUp

Großartige Claude-KI-Prompts formen besseres Denken. Sie können Ihnen zwar dabei helfen, Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu schreiben oder Anweisungen zu testen, aber Sie benötigen dennoch einen Ort, an dem die Arbeit vorankommt.

ClickUp macht das ganz einfach. Es vereint Planung, Schreiben, Zusammenarbeit und Lieferung in einem Arbeitsbereich. Und Sie sind nicht auf ein einziges KI-Modell beschränkt. Sie können je nach Bedarf zwischen Claude, ChatGPT und Gemini wechseln.

Strategie, Entwürfe, Überarbeitungen, Recherchen – alles an einem Ort, an dem bereits Ihre Aufgaben, Dokumente, Entscheidungen und Zeitleiste gespeichert sind.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅