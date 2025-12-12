So stärken Sie Ihre LinkedIn-Marke als Produktmanager

Eine Produktmanagerin hat kürzlich auf LinkedIn über die Einführung eines Features berichtet, das völlig daneben gegangen ist. Sie erklärte, was schiefgelaufen ist, was sie daraus gelernt hat und wie sie es anders angehen würde. Der Beitrag wurde 10.000 Mal aufgerufen und brachte ihr drei Jobangebote ein.

Ihr Kollege hat im selben Monat ein äußerst erfolgreiches Feature auf den Markt gebracht und nichts gepostet. Kein einziger Personalvermittler hat sich gemeldet. 😶‍🌫️

Es geht nicht darum, wer besser im Produktbereich ist, sondern darum, wer seine Denkweise zeigt. Wenn die Leute nicht sehen können, wie Sie argumentieren, können sie sich nicht an Sie erinnern. Und deshalb ist LinkedIn wichtiger, als Produktmanager zugeben möchten.

Dieser Leitfaden erklärt Ihnen, wie Sie Ihre LinkedIn-Marke als Produktmanager authentisch ausbauen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie ClickUp Ihnen dabei hilft, die Nachverfolgung Ihrer PM-Arbeit durchzuführen und diese zu präsentieren. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Warum LinkedIn für Produktmanager wichtig ist

Als PM ist Ihr Netzwerk Ihr Kapital. LinkedIn dient als primäre Plattform, auf der Personalvermittler Sie finden, auf der Sie Vordenkerstatus aufbauen und auf der Sie über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Feld auf dem Laufenden bleiben.

Hier sind die Gründe, warum dies wichtig ist:

Karrierechancen kommen zu Ihnen: Ein aussagekräftiges Profil bedeutet, dass Sie Nachrichten für Positionen erhalten, die Ihrer Erfahrung und Ihren Gehaltsvorstellungen entsprechen.

Lernen Sie von den Besten: Sie erhalten Zugang zu Frameworks und Denkweisen, deren Entwicklung Sie selbst Jahre gekostet hätte.

Bauen Sie Glaubwürdigkeit auf, die sich verstärkt: Zukünftige Arbeitgeber und Mitarbeiter können sehen, wie Sie denken, bevor Sie ein Meeting mit ihnen haben.

Bleiben Sie den Veränderungen in der Branche einen Schritt voraus: Ihr Feed wird zu einem kuratierten Lernstream von Praktikern, die gerade jetzt Probleme Ihr Feed wird zu einem kuratierten Lernstream von Praktikern, die gerade jetzt Probleme im Produktmanagement lösen.

🧠 Wissenswertes: Das Redesign-Projekt von LinkedIn im Jahr 2012 (Codename „Project Katy”) wurde von Popstar Katy Perry inspiriert: Die Idee war, sich von einer Weboberfläche im Stil der 1990er Jahre zu lösen und etwas Moderneres und Strafferes zu schaffen.

So bauen Sie eine starke LinkedIn-Grundlage auf

Betrachten Sie Ihr LinkedIn-Profil als Ihr stets verfügbares Portfolio, das auch dann funktioniert, wenn Sie schlafen. So schaffen Sie eine Grundlage, die die richtigen Gelegenheiten anzieht.

💬 Optimieren Sie Ihr LinkedIn-Profil

Die Optimierung beginnt damit, dass Sie verstehen, wie Personalvermittler und Personalverantwortliche Kandidaten auf der Plattform finden.

Strategische Platzierung von Schlüsselwörtern fördert die Auffindbarkeit

Personalvermittler suchen nach Titeln, Fähigkeiten und Einflussbereichen.

Wenn in Ihrem Profil „Arbeit an Features” steht, die Suchanfragen jedoch nach „Produktstrategie” oder „Roadmap-Management” lauten, werden Sie nicht angezeigt.

Platzieren Sie relevante Schlüsselwörter (im Wesentlichen LinkedIn-SEO) an drei wichtigen Stellen: in Ihrer Überschrift („Senior PM | Produktstrategie & B2B SaaS”), im ersten Absatz Ihres „Über mich”-Abschnitts und in den Beschreibungen der Rollen. Testen Sie dies selbst, indem Sie nach „Produktmanager [Ihre Stadt]” suchen und sich ansehen, welche Profile am höchsten ranken.

🔍 Wussten Sie schon? In einer Studie zu LinkedIn-Profilen ergab sich, dass die Kombination aus Standort und einigen seltenen Fähigkeiten ein Profil mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 75 % in einer Stichprobe von ~970 Millionen Benutzern eindeutig identifizierbar machte.

Rich Media verwandelt Behauptungen in Beweise

Zu sagen, dass Sie ein Feature ausgeliefert haben, bedeutet ohne Beweise nichts.

Beweise überzeugen.

Beispiele:

90-sekündige Demo per Bildschirmaufzeichnung

Screenshots der Start-Metriken

Strategie-Präsentationen

Analytics-Dashboards

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Clips für übersichtliche Walkthroughs. Konzentrieren Sie sich auf den Kontext – was sich geändert hat, warum es wichtig war und welche Ergebnisse es nach der Veröffentlichung hatte. So verwandeln Sie „Ich habe X entwickelt“ in eine Geschichte über Entscheidungen, Kompromisse und Ergebnisse. Zeichnen Sie Produkt-Walkthroughs mit ClickUp Clips auf. Verwenden Sie ClickUp Clips, um hervorzuheben, wie ein Feature den Workflow verändert hat.

Quantifizierung unterscheidet starke Profile von schwachen

Jeder Punkt in Ihrer Erfahrung sollte mindestens eine Nummer enthalten: prozentuale Veränderung, Dollarbetrag, Zeitrahmen oder Volumen.

Ersetzen Sie „verbessertes Nutzerengagement” durch „Steigerung der täglich aktiven Benutzer (DAU) von 12.000 auf 31.000 innerhalb von 4 Monaten nach der Neugestaltung des Onboardings auf Grundlage von 40 Benutzerinterviews”.

Die Spezifität beweist, dass Sie Auswirkungen messen, Zusammenhänge verstehen und Ergebnisse klar kommunizieren.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie die Erstellung von Inhalten mit KI automatisieren können

💬 Nutzen Sie den Abschnitt „Erfahrung“, um eine Geschichte zu erzählen.

Die meisten Produktmanager erstellen eine Liste ihrer Aufgaben („Roadmap verwaltet“, „mit Ingenieuren zusammengearbeitet“), aber die besten Profile zeigen, wie Sie Probleme diagnostizieren und Wert schaffen.

Eine kleine Wahrheit für jeden PM: Wenn Sie jemals gezögert haben, Ihre Erfahrungen zu beschreiben, weil Sie befürchteten, dass diese zu allgemein oder „nicht erfahren genug” wirken könnten, machen Sie sich keine Sorgen – jeder PM hat dieses Gefühl. Was zählt, ist klares Denken, nicht Perfektion. Konkrete Geschichten kommen immer besser an als ausgefeilte Behauptungen.

Herausforderung: Legen Sie die Ziele und den Kontext fest

Stellen Sie jede Rolle mit der Situation vor, die Sie übernommen haben, damit Personalvermittler den Schwierigkeitsgrad verstehen.

„Ein übernommenes Produkt mit einer Abwanderungsrate von 60 %, ohne Differenzierung gegenüber vier Mitbewerbern und einem Entwickler-Team, das Features liefert, die niemand wollte“ zeigt einem Personalverantwortlichen, dass Sie mit Chaos und Unklarheiten umgehen können. Die Herausforderungsbeschreibung beweist, dass Sie Geschäftsprobleme verstehen und nicht nur Aufgaben ausführen.

Maßnahme: Zeigen Sie Ihre Methodik und Kompromisse auf.

Erläutern Sie Ihren Prozess in 2–3 prägnanten Sätzen und konzentrieren Sie sich dabei auf das, was Sie nicht mehr zu erledigen haben.

„Ich habe Interviews mit 25 abgewanderten Kunden durchgeführt, um ihre Aufgaben zu ermitteln, und festgestellt, dass sie das Produkt für Anwendungsfall A gekauft hatten, wir es jedoch für Anwendungsfall B optimiert hatten. Daraufhin habe ich drei in Bearbeitung befindliche Features gestrichen, um den Kern-Workflow neu zu gestalten.“ Dies ist ein Beispiel für strukturiertes Denken.

Kompromisse offenbaren Urteilsvermögen; jeder kann zu Alles Ja sagen, aber strategische Produktmanager wissen, worauf sie verzichten müssen.

Ergebnis: Belegen Sie die Wirkung mit Zahlen und Ergebnissen.

Schließen Sie mit Metriken, die für Führungskräfte wichtig sind.

„Reduzierung der Abwanderungsrate von 60 % auf 18 % über zwei Quartale, Steigerung des durchschnittlichen Vertragswerts um 14.000 $ durch Upselling, Verbesserung der Teamgeschwindigkeit durch Beseitigung von 40 % der Backlog-Störungen“ – so verbinden Sie Ihre PM-Arbeit direkt mit Umsatz und Effizienz.

Wenn Sie etwas auf den Markt gebracht haben, das gescheitert ist, stehen Sie dazu und erklären Sie, was Sie daraus gelernt haben. Ehrlichkeit schafft mehr Glaubwürdigkeit als eine makellose Erfolgsbilanz.

📮 ClickUp Insight: 19 % der Befragten wissen nicht, was eine Portfolio-Karriere ist, und 18 % wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Der Wunsch ist da, aber es fehlt der Fahrplan. Mit ClickUp Brain müssen Sie sich nie wieder fragen, was Sie als Nächstes zu erledigen haben. Fragen Sie einfach: „Wie bringe ich ein Produkt auf den Markt?“ Brain durchsucht sofort das Internet, analysiert die neuesten Strategien mit mehreren LLMs und liefert einen auf Ihre Ziele zugeschnittenen Schritt-für-Schritt-Plan. Ob Sie eine Marktanalyse, eine Checkliste für Ihren ersten Client oder Ratschläge zum Aufbau mehrerer Einnahmequellen benötigen – jede Antwort ist sofort verfügbar, umsetzbar und durch echte Daten untermauert. Ihre Roadmap ist immer nur eine Frage entfernt.

💬 Entwickeln Sie eine Routine für Thought-Leadership-Inhalte

Schreiben Sie jeden Monat einen ausführlichen Artikel über ein bestimmtes Problem, das Sie gelöst haben, und nicht allgemeine Ratschläge, die jeder bereits kennt.

Wählen Sie eine Entscheidung aus, z. B. „Wie ich 47 Feature-Anfragen mit drei technischen Ressourcen priorisiert habe“, und gehen Sie Ihren genauen Prozess durch:

Zeigen Sie die Spannungen: Berichten Sie von den Widerständen der Stakeholder, denen Sie ausgesetzt waren, dem Lieblingsprojekt des CEO, das Sie gestrichen haben, und warum Sie diese Entscheidung getroffen haben.

Verwenden Sie echte Artefakte: Machen Sie einen Screenshot Ihrer Priorisierungs-Tabelle, zitieren Sie die unangenehme Slack-Unterhaltung, zeigen Sie die Vorher-Nachher-Analysen.

Konzentrieren Sie sich ganz genau: 800 Wörter zu einer Entscheidung sind besser als 2.000 Wörter, die Alles abdecken, was Sie über Produktmanagement wissen.

Halten Sie den Rhythmus ein: Mit einem Artikel alle 3–4 Wochen bleiben Sie in der Sichtbarkeit, ohne sich zu verausgaben oder zugunsten der Häufigkeit Abstriche bei der Qualität zu machen.

Langformartikel mit realen Beispielen, echten Spannungen und Branchennachrichten werden freigegeben, weil sie für andere Produktmanager, die derzeit mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, sofort nützlich sind.

Wir haben mit Jacob Goldschein, CEO von Orca, einer LinkedIn-Ghostwriting-Agentur für Gründer und Betreiber, darüber gesprochen, wie PMs Storytelling authentisch einsetzen können.

Er erzählte uns:

Jede Produktgeschichte beginnt mit dem, was Sie ursprünglich dazu inspiriert hat, Produktmanager zu werden: Was hat Sie dazu inspiriert, Produkte zu lieben, etwas mit Ihren eigenen Händen, Ihren eigenen Ideen und Ihren eigenen Gedanken zu schaffen? […] Als Produktmanager ist Ihr ganzes Leben im Grunde genommen eine Geschichte der Erstellung und Ideenfindung, was sehr einzigartig ist.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie „Aha-Momente” aus Feedback von Benutzern als wertvolle Inhalte. Wenn ein Benutzer das nächste Mal etwas sagt, das Ihre Sicht auf das Produkt verändert, schreiben Sie einen kurzen Beitrag, in dem Sie diese veränderte Denkweise erläutern. Das lässt Sie neugierig wirken, nicht belehrend.

Wie ClickUp Ihnen helfen kann, konsistent zu bleiben

Der Ausbau Ihrer LinkedIn-Präsenz als Produktmanager funktioniert genauso wie Ihr Produkt: Klarheit, Iteration und Feedbackschleifen. Sie denken bereits in Systemen.

Mit der Marketing-Lösung von ClickUp können Sie Ihre persönliche Marke auf die gleiche Weise behandeln, nämlich als ein lebendiges System, das sich verbessert, je mehr Sie Weitere Informationen über Ihre Zielgruppe, Ihre Stimme und Ihre eigene Produktphilosophie erhalten.

Beginnen Sie hier. 🏁

Entdecken Sie neue Ideen auf anschauliche Weise

Ihre besten Inhalte entstehen in der Regel aus realen Produktproblemen: Kompromissdiskussionen, Spannungen mit Kunden, Priorisierungskonflikte, Abstimmungslücken.

Visualisieren Sie strategische Inhaltsansätze mit ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards hilft Ihnen dabei, diese Momente in klare Erzählperspektiven zu unterteilen.

Sie können Geschichten, die Sie freigeben möchten, wie folgt darstellen:

Eine Lektion aus einer Sprint-Retrospektive

Eine Priorisierungsentscheidung, bei der Einschränkungen die Form der Richtung gaben

Eine überraschende Erkenntnis eines Benutzers aus einer Forschungssitzung

Erstellen Sie beispielsweise in der Markenmanagement-Software ein Board mit dem Titel „Führungssignale in Konfliktsituationen”. Sie können Haftnotizen hinzufügen, um zu dokumentieren, was passiert ist, was Sie in Betracht gezogen haben, welche Entscheidung Sie getroffen haben und warum dies wichtig war.

So erhalten Sie vor dem Verfassen Ihres Entwurfs strukturierte Klarheit.

Entwerfen Sie LinkedIn-Beiträge genau dort, wo Ihre Gedanken entstehen.

Ihre Gedanken entwickeln sich durch Spezifikationen, Meeting-Notizen, Forschungszusammenfassungen, Roadmap-Kommentare und Entscheidungsprotokolle weiter.

*Verfeinern Sie verschiedene Versionen Ihrer Beiträge in ClickUp Docs, um eine einheitliche Botschaft zu vermitteln.

Mit ClickUp Docs können Sie diese Denkweise in teilbare Erzählungen umwandeln, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen. Verfassen Sie beispielsweise einen Beitrag über die Priorisierung von Features:

Entwurf Version 1: Ausführliche Beschreibung der widersprüchlichen Prioritäten in den Bereichen Design und Technik

Version 2: Ein prägnantes Karussell-Skript, das das Konzept in drei Bereiche unterteilt

Version 3: Ein Absatz als Bildunterschrift für einen kurzen Beitrag

Referenzabschnitt: Echte Notizen aus Gesprächen mit Stakeholdern und Entscheidungsprotokollen

Dieses System verwandelt Ihre Arbeit in ein konsistentes Storytelling-Asset.

Darüber hinaus können Sie Docs auch verwenden, um Entwürfe für Beiträge, Ideen für Bildunterschriften und Vorlagen für Interaktionen zu zentralisieren.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Assign Comments können Sie Experten in Ihren Denkprozess einbeziehen. Fordern Sie strukturiertes Feedback über „Assign Comments” in ClickUp an. Angenommen, Sie möchten, dass ein leitender Produktmanager Ihre Argumentation überprüft, warum die Technikabteilung sich gegen die von Ihnen vorgeschlagene Reduzierung des Umfangs gewehrt hat. Markieren Sie den entsprechenden Absatz in einem Dokument und fügen Sie einen Kommentar hinzu. Fügen Sie eine Notiz hinzu: „Bitte überprüfen Sie die Argumentation, den Ton und die Klarheit. “ Sie reagieren direkt auf die Bereiche, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Sie straffen, lösen Probleme und kommen voran.

Schaffen Sie wiederholbare Dynamik

Als Produktmanager ist Ihr Terminkalender voll mit Sprint-Reviews, Grooming-Sitzungen, Stakeholder-Synchronisierungen und ständigen Kontextwechseln. Ohne ein System gerät die Absicht, „heute zu posten“, schnell in Vergessenheit.

Optimieren Sie Ihren Veröffentlichungsrhythmus mit ClickUp Wiederholenden Aufgaben, um ein konsistentes, skalierbares Posting-System zu schaffen.

Verwenden Sie ClickUp wiederholende Aufgaben, um Ihre Inhalte in einen wiederholbaren Arbeitsrhythmus zu verwandeln.

Richten Sie wiederholende Aufgabenvorlagen ein, die auf Ihren Inhaltspfeilern basieren. Zum Beispiel:

„Freigeben Sie jeden Freitag eine Produktkenntnis aus dieser Woche“

„Analysieren Sie jede Woche dienstags eine Feature-Entscheidung und die dabei in Betracht gezogenen Kompromisse.“

„Teilen Sie jeden Mittwoch den Beitrag eines Teamkollegen oder Gründers und fügen Sie einen aussagekräftigen Kommentar hinzu.“

Jede Aufgabe kann Aufforderungen, Referenzlinks und Ihren „Story-Ansatz“ enthalten, der nach dem Kenntnisstand des Publikums (Anfänger, Praktiker, Führungskräfte) gestaffelt ist. Wenn die Aufgabe in Ihrem LinkedIn-Inhaltskalender wieder auftaucht, bauen Sie im Grunde genommen ein System auf, das sich selbst speist.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit „Talk to Text” in ClickUp bleiben Ihre besten Ideen lange genug präsent, um ihnen Form zu geben. Angenommen, Sie wechseln zwischen einer Roadmap-Synchronisierung und einer Stakeholder-Überprüfung, und Ihnen fällt eine großartige Idee für LinkedIn ein, etwas Prägnantes aus einem echten Produktkompromiss, den Sie letzte Woche eingegangen sind. Sie sprechen es laut in ClickUp BrainGPT, dem KI-Desktop-Begleiter, aus, und schon wird es zu einer Aufgabe in Ihrem Workspace. Die Idee bleibt festgehalten und kann später weiter ausgearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie hier:

Verwandeln Sie Ihre Erfahrungen aus der Arbeit in aussagekräftige Inhalte.

Zu Ihren Aufgaben gehört es, Unklarheiten zu beseitigen, Daten zu interpretieren, Entscheidungen zu formulieren und Kompromisse zu artikulieren. Diese Denkweise zeugt von einem ausgeprägten Produktverständnis und ist genau das, was Ihnen auf LinkedIn Glaubwürdigkeit verschafft. Die Herausforderung besteht darin, dies in einem prägnanten, überzeugenden und leserfreundlichen Format zu präsentieren.

Extrahieren Sie mit ClickUp Brain klare, auf Erkenntnissen basierende Erzählungen aus Ihrer Produktarbeit.

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent für soziale Medien, hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeitsnotizen in aufschlussreiche Beiträge umzuwandeln, die Ihre Fachkompetenz unterstreichen.

Quelle:

Retros mit widersprüchlichen Standpunkten

Transkripte von Kundengesprächen, in denen Einwände eine andere Richtung nahmen

Notizen zur Priorisierung von Features, die Ihre Gründe darlegen

Experimentelle Ergebnisse, die Ihre Roadmap-Annahmen verändert haben

Leiten Sie dann ClickUp Brain an, Ihre Argumentation klar darzulegen, anstatt das Ereignis zusammenzufassen.

✅ Probieren Sie diese Aufforderung aus: Fassen Sie diesen Kundenfeedback-Thread in einem Beitrag zusammen, in dem Sie erklären, wie Sie die Priorisierung von Features angesichts konkurrierender Stakeholder-Anforderungen gestalten können. Schreiben Sie in der zweiten Person, direkt, durchdacht und ohne Klischees.

Ein ClickUp-Benutzer gibt an, wie wir ihm geholfen haben, Arbeitsüberlastung zu beseitigen:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitsphase befinde, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Da ich in der Content-Branche tätig bin, nutze ich die KI hauptsächlich zum Schreiben. Sie übernimmt auch die Bearbeitung meiner Texte (fantastisch!). Eine weitere große Hilfe ist für mich Docs. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitsphase befinde, ist das das Letzte, was ich zu erledigen habe.

Da ich in der Content-Branche tätig bin, nutze ich die KI hauptsächlich zum Schreiben. Sie übernimmt auch die Bearbeitung meiner Texte (fantastisch!). Eine weitere große Hilfe ist für mich Docs. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

Aber das ist noch nicht alles!

*Generieren Sie mit ClickUp Brain alternative Hooks und Übergänge, um den Entwurfsflow aufrechtzuerhalten.

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, mit Tonfalländerungen, Hook-Variationen und Beispielen zu experimentieren. Angenommen, Ihre Einleitung wirkt zu akademisch.

Erwähne @Brain und frage nach drei Versionen:

Ein offenes

Eine Analyse

Ein wenig spielerisch

Wählen Sie den Stil, der zu Ihrer LinkedIn-Stimme passt, und verfeinern Sie ihn im selben ClickUp-Dokument.

🧠 Wissenswertes: Produktmanager werden zwar manchmal als „Mini-CEOs” ihrer Produkte bezeichnet, doch einigen Kommentaren zufolge sind sie proportional gesehen eher selten: In manchen Unternehmen gibt es mehr VPs als PMs, und PMs sind statistisch gesehen „Einhörner”, da ihre Rolle die Bereiche Business, Design, Engineering und Daten umfasst.

Passen Sie Ihre Inhalte an Ihren Arbeitszyklus an.

Ihr Terminkalender ist bereits mit Sprint-Reviews, Team-Synchronisationen, Backlog-Verfeinerungssitzungen, Roadmap-Diskussionen und Einzelgesprächen gefüllt. Die Konsistenz auf LinkedIn wird einfacher, wenn Ihr Veröffentlichungsplan sich an den Rhythmus dieser Realität anpasst.

Passen Sie Ihre Posting-Gewohnheiten mithilfe des ClickUp-Kalenders an Ihre tatsächlichen Arbeitsmuster an.

Der ClickUp-Kalender vereint Ihre Aufgaben, Anrufe und Prioritäten in einem visuellen Flow.

Hier überprüft ClickUp Brain Ihre Aufgaben mit hoher Priorität, Ihre Meeting-Auslastung und Ihre typischen Fokusfenster, um automatisch Zeit für das Verfassen von Entwürfen zu reservieren, sodass Sie schreiben können, wenn Ihre Energie gutes Denken unterstützt, und nicht, wenn Sie unter Termindruck stehen.

Angenommen, die Sprint-Planung verschafft Ihnen immer dienstags Klarheit. ClickUp Brain plant den späten Dienstagvormittag als Zeitfenster für Ihre Entwürfe ein. Angenommen, freitags ist nach den StandUp-Meetings weniger los. Dann wird der Freitagnachmittag für die Veröffentlichung vorgesehen. Die Nachverfolgung Ihres Inhalts folgt nun Ihrem Produkt-Rhythmus.

⚡️ Vorlagenarchiv: Die ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Inhaltskalender verbindet diesen gesamten Workflow miteinander, sodass jeder Beitrag denselben Kreislauf durchläuft. Die Vorlage für den Social-Media-Kalender enthält bereits Felder für die Speicherung von Ideen, Entwürfe von Beschreibungen, geplante Beiträge und die Nachverfolgung von Interaktionen. Sie müssen nur noch Ihre Säulen einfügen und können mit der Produktion beginnen.

Lassen Sie sich bei der Ausrichtung Ihrer zukünftigen Inhalte von der Performance leiten.

*Analysieren Sie mithilfe von ClickUp-Dashboards das Engagement-Verhalten, um Ihre Strategie für den Inhalt zu optimieren.

ClickUp-Dashboards zeigen, welche Themen das Vertrauen stärken und welche nicht. Angenommen, es erfolgt eine Nachverfolgung der folgenden Themen:

Viele Kommentare zu Beiträgen, die echte Unterhaltungen mit Stakeholdern zeigen

Hohe Speicherkapazität für Beiträge, die mentale Modelle aufschlüsseln

Tiefgreifende Eindrücke auf kurzen, prägnanten Karussell-Posts

Das zeigt Ihnen, dass Ihr Publikum Wert auf praktisches Denken und konkrete Entscheidungsgeschichten legt. Also setzen Sie verstärkt darauf.

🚀 Vorteil von ClickUp: Starke LinkedIn-Beiträge basieren oft auf visueller Klarheit. Mit ClickUp Prüfung können Sie Karussells, UI-Aufschlüsselungen und Produkt-Storytelling-Beiträge verfeinern, ohne Feedback in Chats einholen zu müssen. Kommentieren und verfeinern Sie visuelle Beiträge effizient mit ClickUp Prüfung Laden Sie Ihre Entwürfe, Karussells oder kurzen Video-Clips direkt in Ihre Aufgabe hoch. Ihre Prüfer können auf eine beliebige Stelle des Bildmaterials klicken und präzise Kommentare zu bestimmten Frames oder Abschnitten hinterlassen.

So bauen Sie Ihr Netzwerk auf und treten authentisch in Kontakt

Ein starkes Profil bedeutet nichts, wenn es niemand sieht.

Ihr berufliches Netzwerk bestimmt Ihre Reichweite, und Ihr Engagement bestimmt Ihre Sichtbarkeit. Hier erfahren Sie, wie Sie Verbindungen aufbauen, die tatsächlich zu Chancen führen.

📌 Folgen Sie PM-Führungskräften und tauschen Sie sich mit ihnen aus.

Wenn Sie den richtigen Personen folgen, erhalten Sie wertvolle Inhalte in Ihrem Feed und werden bemerkt, wenn Sie sich sinnvoll einbringen.

Lenny Rachitsky : Ehemaliger Produktmanager bei Airbnb, der den beliebtesten Produkt-Newsletter betreibt und tiefgehende Einblicke in Wachstum, Kundenbindung und Karriereberatung freigibt. Ehemaliger Produktmanager bei Airbnb, der den beliebtesten Produkt-Newsletter betreibt und tiefgehende Einblicke in Wachstum, Kundenbindung und Karriereberatung freigibt.

Shreyas Doshi : Ehemaliger Produktmanager bei Stripe, Twitter und Google, bekannt für mentale Modelle und Priorisierungsrahmen, die herkömmliche Denkweisen in Frage stellen. Ehemaliger Produktmanager bei Stripe, Twitter und Google, bekannt für mentale Modelle und Priorisierungsrahmen, die herkömmliche Denkweisen in Frage stellen.

Elena Verna : Wachstumsberaterin, die PLG-Strategien und Aktivierungsmetriken anhand realer Unternehmensbeispiele aufschlüsselt. Wachstumsberaterin, die PLG-Strategien und Aktivierungsmetriken anhand realer Unternehmensbeispiele aufschlüsselt.

Gibson Biddle : Ehemaliger Vizepräsident von Netflix, der anhand von Fallstudien und seinen „Ask Me Anything”-Sitzungen Produktstrategien vermittelt. Ehemaliger Vizepräsident von Netflix, der anhand von Fallstudien und seinen „Ask Me Anything”-Sitzungen Produktstrategien vermittelt.

💡 Profi-Tipp: Interagieren Sie strategisch mit den Inhalten. Kommentieren Sie, wenn Sie etwas Substanzielles beizutragen haben, z. B. eine ähnliche Erfahrung, einen Gegenpunkt mit Begründung oder eine Folgefrage, die die Diskussion vertieft. „Toller Beitrag!“ bringt keinen Wert, aber „Wir haben diesen Priorisierungsansatz bei [Unternehmen] ausprobiert und festgestellt, dass er scheiterte, wenn die Stakeholder widersprüchliche Metriken für den Erfolg hatten. Ich bin neugierig, wie Sie mit dieser Spannung umgehen“ – solche Kommentare regen Unterhaltungen an, durch die Sie auffallen.

📌 Treten Sie PM-Communities und -Ereignisse bei

via Product School

Communities bieten Ihnen Zugang zu Kollegen, die ähnliche Probleme lösen, und schaffen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Product School: Veranstaltet kostenlose Webinare mit Produktmanagern von Top-Unternehmen und organisiert lokale Meetups in über 20 Städten.

Mind the Product: Globale Community mit regionalen Ereignissen, Slack-Kanälen nach Fachgebieten (B2B, Verbraucher, KI/ML)

Women in Product: Mentorenprogramme und Networking-Ereignisse, die darauf abzielen, Frauen in PM-Rollen zu unterstützen

Product-Led Alliance: Community speziell für PMs, die an produktorientierten Wachstumsstrategien arbeiten

Reforge: Premium-Kurse mit kohortenbasiertem Lernen und einem Netzwerk aus erfahrenen Produktmanagern und Wachstumsführern

Nehmen Sie an Ereignissen teil, deren Ziel über das Sammeln von Kontakten hinausgeht. Fragen Sie die Referenten nach konkreten Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind, stellen Sie sich 3–5 Personen vor, die ein echtes Interesse an ihrer Arbeit haben, und melden Sie sich innerhalb von 48 Stunden unter Bezugnahme auf Ihre Unterhaltung wieder.

🔍 Wussten Sie schon? Führungskräfte, die auf LinkedIn posten, erzielen derzeit bis zu viermal mehr Impressionen als normale LinkedIn-Benutzer, wodurch die Präsenz von Führungskräften zu einem wichtigen Verstärker wird.

📌 Zusammenarbeit bei Inhalten

Die gemeinsame Erstellung von Inhalten fördert Beziehungen schneller als passives Networking und positioniert beide Mitwirkenden als Vordenker. Hier sind einige Vorschläge, die Sie ausprobieren können:

Jemanden taggen: Schreiben Sie einen Beitrag über ein Framework, das Sie von einem anderen PM gelernt haben, taggen Sie ihn und erklären Sie, wie Sie es angewendet haben (oft wird er den Beitrag dann teilen und sich daran beteiligen).

Gemeinsame Artikel: Nehmen Sie Kontakt zu Produktmanagern auf, die an ähnlichen Problemen arbeiten, und verfassen Sie gemeinsam einen LinkedIn-Artikel, in dem Sie Ihre Ansätze zu Entdeckung, Priorisierung oder Stakeholder-Management vergleichen.

Interviewformat: Fragen Sie einen Produktmanager, den Sie bewundern, ob Sie ihn zu einer kürzlich erfolgten Produkteinführung interviewen dürfen, und veröffentlichen Sie das Interview dann als Artikel, in dem Sie ihn namentlich nennen und ihm Sichtbarkeit verschaffen.

Zusammenfassende Beiträge: Erstellen Sie „Was 5 PMs aus fehlgeschlagenen Produkteinführungen gelernt haben”, indem Sie kurze Geschichten aus Ihrem Netzwerk sammeln und jeden Mitwirkenden namentlich nennen.

Zusammenarbeit schafft gegenseitige Sichtbarkeit und fördert die Gegenseitigkeit. Wenn Sie jemand anderem zu mehr Sichtbarkeit verhelfen, wird dieser sich daran erinnern und sich revanchieren.

Als wir Jacob fragten, wie man professionelle Vordenkerrolle und persönliche Meinung in Einklang bringt, sagte er, dass dies vom Kontext abhängt:

Wenn wir an etwas sehr Technischem arbeiten, sollten persönliche Einblicke vielleicht nur 5 % der Beiträge ausmachen. Wenn Sie in einer Branche wie SaaS tätig sind, in der es so viele Menschen gibt, die etwas Ähnliches wie Sie entwickeln, können Sie sich durch Ihre Persönlichkeit von anderen abheben.

Wenn wir an etwas sehr Technischem arbeiten, sollten persönliche Einblicke vielleicht nur 5 % der Beiträge ausmachen. Wenn Sie in einer Branche wie SaaS tätig sind, in der es so viele Menschen gibt, die etwas Ähnliches wie Sie entwickeln, können Sie sich durch Ihre Persönlichkeit von anderen abheben.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept des Personal Branding wurde bereits 1997 offiziell eingeführt, als Tom Peters den Artikel The Brand Called You in Fast Company veröffentlichte und den Lesern sagte: „Wir sind CEOs unserer eigenen Unternehmen: Me Inc… unsere wichtigste Aufgabe ist es, Head Marketer für die Marke namens You zu sein. ”

Wichtige Metriken, die Sie zur Nachverfolgung nutzen sollten, um Ihre persönliche Marke auf LinkedIn als Produktmanager auszubauen

Eine persönliche Marke auf LinkedIn aufzubauen, ohne die Nachverfolgung der Performance durchzuführen, ist wie Features ohne Analysen zu veröffentlichen (ein PM-Witz, dem wir nicht widerstehen konnten). LinkedIn bietet klare Metriken, die zeigen, was funktioniert und was angepasst werden muss. 📊

Profilaufrufe

Wöchentliche Ansichten von Profilen messen Ihre Auffindbarkeit und die Wirksamkeit Ihrer Inhalte.

Ein Anstieg nach der Veröffentlichung von Inhalten oder der Teilnahme an Diskussionen zeigt Ihnen, dass diese Aktivitäten den Traffic steigern. Streben Sie ein stetiges Wachstum an: 50 Ansichten pro Woche als Basis, 200+ wenn Sie aktiv Beiträge veröffentlichen.

Die Aufschlüsselung „Wie Nutzer Sie gefunden haben“ zeigt, ob Suchbegriffe oder Ihre Inhalte für Besuche sorgen.

Profilauftritte auf LinkedIn

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Recruiter auf LinkedIn kontaktieren können

Verbindungsanfragen

Die Qualität der eingehenden Anfragen ist wichtiger als die Quantität. Wenn Personalvermittler, Personalverantwortliche oder leitende Produktmanager Sie unaufgefordert kontaktieren, funktioniert Ihre Positionierung.

Selektive Akzeptanz basierend auf der Relevanz für Ihre Ziele ist besser als willkürliches Wachstum.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Produktjargon in Erklärungen. Ein einfacher Beitrag, in dem Sie etwas wie „Was wir wirklich unter Benutzerempathie bei Produktentscheidungen verstehen” erläutern, hilft Nicht-PMs, Ihre Welt zu verstehen, und baut Nischenkompetenz auf.

Post-Impressionen und Interaktionsrate

Impressionen zeigen die Reichweite, aber die Interaktionsrate (Likes + Kommentare + Shares geteilt durch Impressionen) gibt Aufschluss über die Resonanz.

Ein Beitrag mit 5.000 Impressionen und 2 % Engagement übertrifft einen Beitrag mit 10.000 Impressionen und 0,5 % Engagement.

Unterschiedliche Themen führen zu unterschiedlichen Ebenen sinnvoller Interaktion:

Beiträge zur Priorisierung von Roadmaps: Erzeugen oft ein hohes Engagement von anderen Produktmanagern, die ihre eigenen Ansätze und Frameworks freigeben.

Geschichten über Produktmisserfolge: Regt Diskussionen an, denn Menschen möchten aus Fehlern lernen, ohne sie selbst zu begehen.

Taktiken für das Stakeholder-Management: Sprechen Sie alle an, da diese Herausforderung alle Produktkontexte und Größen von Unternehmen betrifft.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie monatlich Ihre fünf erfolgreichsten Beiträge, um Muster in Bezug auf Thema, Format und Tonfall zu erkennen, und konzentrieren Sie sich dann verstärkt auf das, was Ihr Publikum als wertvoll empfindet.

Beispiele für erfolgreiche LinkedIn-Profile für Produktmanager

Starke Profile folgen klaren Mustern: strategische Positionierung, greifbare Beweise für die Wirkung und konsequentes Engagement. Hier sind PMs, deren Profile zeigen, was funktioniert.

Rishab Jolly

via LinkedIn

Rishab Jolly ist Senior Product Manager bei Microsoft und treibt die Strategie und Umsetzung für Azure Application Insights voran. Sein Profil zeigt, wie technische PMs auch ohne Titel eine Vordenkerrolle einnehmen können.

Was seine Marke so erfolgreich macht, ist Konsistenz gepaart mit Spezifität. Er teilt Einblicke in Storytelling und den Einfluss von Stakeholdern mit seiner über 20.000 Mitglieder starken LinkedIn-Community und veröffentlicht Frameworks und Lektionen aus der Entwicklung von Entwicklertools in großem Maßstab. Außerdem moderiert er den Podcast „Curious Soul“, in dem er Technologieführer von Microsoft, Meta und anderen Unternehmen interviewt und wichtige Erkenntnisse in LinkedIn-Inhalte umsetzt.

Die Lektion: Wählen Sie eine Nische (z. B. Cloud-Produktmanagement oder Stakeholder-Storytelling) und machen Sie sich diese durch konsistente Erstellung von Inhalt zu eigen.

📣 SME Speaks: Auf die Frage, ob er zögert, sich selbst zu vermarkten, antwortete Jacob ganz direkt: Es ist unvermeidlich. Wir befinden uns in einem Zeitraum, in dem Marketing unter der Leitung des Gründers der Schlüssel zum Erfolg ist, insbesondere im B2B-Bereich. Es ist ganz normal, dass Sie Angst haben, sich selbst zu vermarkten, und die meisten Menschen haben diese Angst am Anfang. Aber es geht vielmehr darum, zu verstehen, dass dies unvermeidlich ist, wenn Sie weiter wachsen wollen. Es ist unvermeidlich. Wir befinden uns in einem Zeitraum, in dem Marketing unter der Leitung des Gründers der Schlüssel zum Erfolg ist, insbesondere im B2B-Bereich. Es ist ganz normal, dass Sie Angst haben, sich selbst zu vermarkten, und die meisten Menschen haben diese Angst am Anfang. Aber es geht vielmehr darum, zu verstehen, dass dies unvermeidlich ist, wenn Sie weiter wachsen wollen.

Adrienne Tan

via LinkedIn

Adrienne Tan ist Mitbegründerin und CEO von Brainmates, einer der renommiertesten Produktmanagement-Beratungsfirmen Australiens. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung hat sie die Herangehensweise von Unternehmen aus verschiedenen Branchen an Produktstrategie, Kundennutzen und Geschäftswachstum geprägt.

Ihre Erfahrung zeigt messbare Beiträge: die Einführung der ersten nationalen Produktmanagement-Konferenz in Australien, die Betreuung aufstrebender Produktmanager und die Beratung von Unternehmen zu kundenorientierten Rahmenbedingungen. Jede Rolle steht in direkter Verbindung zu Ergebnissen wie einer verbesserten Produkt-Markt-Passung, einer stärkeren Ausrichtung auf die Markteinführung und einer erhöhten geschäftlichen Agilität.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie damit, Ihre Produktexperimente wie Story-Bögen zu dokumentieren. Schreiben Sie eine kurze Beitragsreihe, in der Sie eine Hypothese, ein überraschendes Ergebnis und Ihre geplanten Änderungen für das nächste Mal vorstellen. So geben Sie Ihren Followern einen Platz auf Ihrer Wachstumsmentalität.

Stephanie Neill

via LinkedIn

Stephanie Neill ist Head of Product bei Stripe und verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von Teams bei The New York Times, IAC und Twitch. Ihr Profil zeigt, wie man Führungsqualitäten ohne abstrakte Behauptungen präsentieren kann. Sie hat Produkt-Communities in den gesamten USA aufgebaut und skaliert und leitet Teams, die sich auf die Integration von maschinellem Lernen zur Optimierung von Abläufen und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses konzentrieren.

Ihre Erfahrungen schaffen eine Verbindung zwischen ihrer Arbeit und den Geschäftsergebnissen: Größe des Teams, Auswirkungen auf den Umsatz und technische Komplexität. Das Profil schafft ein Gleichgewicht zwischen strategischer Vision und praktischer Umsetzung und zeigt, dass sie sowohl die Richtung vorgeben als auch Ergebnisse liefern kann. Die Lektion: Quantifizieren Sie Ihre Führungswirkung anhand von Teamwachstum, Umsatzbeitrag und technischem Umfang.

💡 Profi-Tipp: Kommentieren Sie strategisch, bevor Sie etwas posten. Interagieren Sie eine Woche lang mit Gründern, Designern oder anderen Produktmanagern zu deren Beiträgen, bevor Sie Ihre eigenen freigeben. Der Algorithmus von LinkedIn wird Ihre Sichtbarkeit in deren Netzwerken auf natürliche Weise erhöhen.

Häufige Fehler beim LinkedIn-Branding, die PMs vermeiden sollten

Hier finden Sie eine Übersicht über Fehler, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie Ihre LinkedIn-Marke als Produktmanager stärken möchten:

Zusammenfassungen enthalten eine Liste der Verantwortlichkeiten, nicht der Denkprozesse: Schreiben Sie eine kurze Geschichte über eine aktuelle Produkt-Herausforderung, Ihre Überlegungen und die Auswirkungen. So zeigen Sie, wie Sie an Produktentscheidungen herangehen.

Nur Updates zu Produkteinführungen oder Werbeaktionen veröffentlichen: Freigeben Sie die Kompromisse, Misserfolge und Benutzererkenntnisse, die hinter diesen Produkteinführungen stehen. Prozessbeiträge signalisieren echte PM-Tiefe.

Beiträge klingen allgemein oder motivierend: Verankern Sie jede Erkenntnis in einer realen Situation: Was ist passiert → Was haben Sie versucht → Was hat sich verändert. Das macht das Gelernte glaubwürdig.

Nur durch Likes auf Beiträge interagieren: Fügen Sie Kommentare mit Ihrer Perspektive oder dem von Ihnen angewandten Rahmen hinzu. Ein konsistenter Standpunkt schafft Anerkennung.

Das Profil hebt eher das Unternehmen als Ihre Rolle hervor: Machen Sie deutlich, was Sie beeinflusst, vorangetrieben oder verändert haben. Lassen Sie sich nicht durch „wir“ in den Hintergrund drängen.

Fähigkeiten werden ohne Nachweis auf einer Liste aufgeführt: Unterstützen Sie jede Fähigkeit mit einem konkreten Beispiel aus Ihrer Erfahrung oder Ihren Inhalten. Zeigen statt erzählen

🔍 Wussten Sie schon? Eine Studie in Frontiers in Psychology hat ergeben, dass Personen, die ihre persönliche Marke aktiv verwalten, deutlich höhere Chancen auf beruflichen Aufstieg und Anerkennung haben als diejenigen, die dies nicht tun.

Öffentlich entwickeln, in ClickUp denken

Jedes starke Produkt erzählt eine Geschichte über Absichten, Kompromisse und Lektionen, die dabei gelernt wurden, und das Gleiche gilt für jeden starken Produktmanager. LinkedIn belohnt klares Denken mehr als Perfektion, und Ihre Glaubwürdigkeit wächst, wenn Sie zeigen, wie Sie denken, und nicht, wie Sie arbeiten.

ClickUp verwandelt diese Überlegungen in einen Rhythmus.

Während ClickUp Brain beispielsweise Ideen in dem Moment festhält, in dem sie entstehen, formt Docs sie zu prägnanten Erzählungen, und Wiederholende Aufgaben sorgen dafür, dass Sie auch in stressigen Wochen nicht an Schwung verlieren. Was als durchdachte Dokumentation beginnt, wird zu einem sichtbaren Beweis für Ihr Produkturteil, genau die Qualität, nach der Personalvermittler und Kollegen suchen.

Schließlich ist Sichtbarkeit ein weiteres Produkt, das es zu verwalten gilt. Mit ClickUp als Workspace lassen sich Ihre Ideen mit derselben Präzision skalieren, die Sie bei jeder Produkteinführung an den Tag legen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Zwei bis drei Beiträge pro Woche sind ideal. So bleibt Ihr Profil aktiv, während Sie genügend Zeit haben, Ihre Ideen zu durchdenken, über Ihre Arbeit zu reflektieren und etwas Sinnvolles zu freigeben, anstatt jeden Tag hastig etwas zu posten.

Teilen Sie Ihre Erkenntnisse aus der realen Produktarbeit. Sprechen Sie beispielsweise darüber, wie Sie eine Feature-Entscheidung getroffen haben, welche Kompromisse die Form des Endergebnisses beeinflusst haben, was Sie aus einem fehlgeschlagenen Experiment gelernt haben oder wie das Feedback der Benutzer die Richtung beeinflusst hat. Menschen reagieren eher auf Denkprozesse und Ehrlichkeit als auf Theorie.

Der Creator-Modus ist hilfreich, wenn Sie Ihre Zielgruppe vergrößern und durch bestimmte Themen entdeckt werden möchten. Ein normales Profil ist völlig ausreichend, wenn Ihr Ziel darin besteht, Glaubwürdigkeit aufzubauen und still und leise Chancen zu erschließen. Die Wahl hängt davon ab, ob Ihnen Sichtbarkeit oder Einfachheit wichtiger ist.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre eigenen Erfahrungen, anstatt gängige PM-Frameworks zu wiederholen. Wenn Sie aus Ihrem Arbeitsalltag sprechen, wird Ihre Perspektive ganz natürlich einzigartig.

ClickUp hilft Ihnen dabei, konsistent zu bleiben, indem es alles an einem Ort zusammenfasst. Sie können Ihren wöchentlichen Veröffentlichungsplan erstellen, Inhalte in ClickUp Docs entwerfen, Referenzbeispiele speichern und Ideen, die Sie weiterentwickeln möchten, als ClickUp-Aufgaben verfolgen.