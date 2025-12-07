Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: Welches Video-Meeting-Tool ist besser?

Um 11 Uhr haben Sie bereits drei Meetings hinter sich und schon sechs Mal zwischen Ihrem Video-Tool, Ihrer Projektmanagement-App und Ihrer Notizsoftware umgeschaltet. An einem durchschnittlichen Tag umschaltet ein einzelner Mitarbeiter mehr als 3.600 Mal zwischen Apps und Fenstern.

Die Sache ist die: Video-Meetings sollten nicht isoliert stattfinden. Wenn Ihr tool für Telefonkonferenzen nicht mit dem Ort verbunden ist, an dem tatsächlich gearbeitet wird, gehen Entscheidungen verloren und Folgemaßnahmen werden vergessen.

Die eigentliche Frage dreht sich dabei nicht nur um die Video-Qualität oder die Bildschirm-Freigabe. Es geht darum, was nach Beendigung des Anrufs passiert. Werden diese Elemente automatisch zu Aufgaben? Können Sie den Projekt-Kontext während des Meetings aufrufen, ohne zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen?

Sowohl Zoho Meeting als auch ClickUp SyncUp versprechen eine nahtlose Videozusammenarbeit, verfolgen dabei jedoch völlig unterschiedliche Ansätze. Vergleichen wir sie und finden wir heraus, welches Tool tatsächlich hält, was es verspricht.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: Auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht für Sie:

Feature ClickUp SyncUp Zoho Meeting Verfügbar auf ClickUp-Workspace, mobile App, Chrome-Erweiterung Android, iOS, Linux, macOS, Windows Maximale Teilnehmerzahl 200 250 für Meetings, 5.000 für Webinare Maximale Anzahl von Sprechern 24 gleichzeitig Alle Teilnehmer des Meetings Audiokonferenzen Kann Audio aufzeichnen SyncUps Sichere Einwahlnummern für über 55 Länder Plan für Preise* Free-Plan, benutzerdefinierte Preise für größere Teams 1 $/Monat pro Host für Meeting-Abonnements und 8 $/Monat pro Organisator für Webinar-Abonnements Workflow-Management Aufgaben, Dokumente und Meetings – alles unter einem Workspace verbunden Funktioniert als eigenständige App – erfordert separate PM-tools Kalenderverwaltung Einheitlicher Kalender, der sich mit Google Kalender und Microsoft Outlook für die sofortige Synchronisierung von Meetings und über 1.000 weiteren Apps integrieren lässt. Kalender-Einladungen nur über Zoho Calendar und Zoho Mail Ressourcenmanagement Weisen Sie Workloads zu, führen Sie die Nachverfolgung von Kapazitäten durch und stimmen Sie Zeitpläne innerhalb von ClickUp Aufgaben ab. Beschränkt auf die Terminplanung für Meetings Technisches Fachwissen Minimal – richten Sie Meetings und Automatisierungen ohne Code ein Moderat – erfordert die Integration mit Zoho-Apps Speicher Aufzeichnungen werden mit Transkripten in Clips Hub gespeichert. Cloud-Speicher bei kostenpflichtigen Plänen (bis zu 5 GB kostenlos)

Was ist ClickUp?

Führen Sie Audio- und Videoanrufe innerhalb Ihres Workspace mit ClickUp SyncUp durch.

Dies ist ein versteckter Kostenfaktor von nicht miteinander verbundenen Video-Tools. ClickUp wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen, die die Produktivität beeinträchtigt, und ermöglicht es uns, unsere beste Arbeit zu leisten.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps für die Arbeit, Daten und Workflows zusammenführt.

Ihre Videokonferenzen finden dort statt, wo Ihre Arbeit ohnehin stattfindet – neben den zu besprechenden Aufgaben, den zu prüfenden Dokumenten und den zu planenden Projekten.

Keine Arbeitsüberlastung, keine manuellen Nachfassaktionen, keine Suche nach dem Kontext des Meetings der letzten Woche. Für Remote-Teams und Betriebsleiter, die Meetings benötigen, die tatsächlich in Maßnahmen umgesetzt werden, hier ist, was ClickUp von eigenständigen Video-Tools unterscheidet.

ClickUp-Features

ClickUp SyncUp findet direkt dort statt, wo Sie arbeiten. Sie müssen nicht zwischen Apps wechseln, nach Meeting-Links suchen oder Dateien übertragen, um mit Ihrem Team zu sprechen.

Dieses In-App-Setup sowie die folgenden Features machen SyncUp zu einer soliden Alternative zu Zoho:

Feature Nr. 1: ClickUp SyncUp

Verlieren Sie nie wieder den Überblick über Ihre Meetings. ClickUp SyncUp ist ein integriertes Video- und Audioanruf-Feature, das direkt in das Projektmanagement-Tool von ClickUp eingebaut ist. Benutzer können sofort Einzel- oder Gruppen-Sprach- und Videoanrufe von jedem Chat-Kanal, jeder Direktnachricht oder jeder Unterhaltung aus starten, ohne die App wechseln zu müssen.

Verbinden Sie sich sofort mit SyncUps, den in ClickUp integrierten Sprach- und Video-Meetings.

Während Sie die komplexen Projektpläne verfeinern, können Sie Diskussionen direkt mit ClickUp Aufgaben verknüpfen. Angenommen, Sie möchten neue Aufgaben zuweisen, dann können Sie diese in Echtzeit erstellen oder aktualisieren. Jedes SyncUp protokolliert automatisch eine Zusammenfassung im Chat-Thread, sodass Mitglieder des Teams, die den Anruf verpasst haben, sich schnell auf den neuesten Stand bringen können.

Mit dem erweiterten Feature Mobile SyncUp können Sie Ihre persönliche Kommunikation überallhin mitnehmen, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen. Starten Sie SyncUps oder nehmen Sie daran teil – über die ClickUp-App von jedem Kanal oder jeder Direktnachricht aus.

Starten oder nehmen Sie an SyncUps auf Mobilgeräten teil

🚀 Smart Sync: ClickUp-Integrationen ermöglichen die Synchronisierung Ihrer aktuellen Tools und machen das Umschalten zwischen ihnen überflüssig. ClickUp lässt sich mit Tools verbinden, die Ihr Team bereits nutzt, wie Google Workspace, Microsoft Teams und Slack, damit keine Unterhaltung oder Aufgabe isoliert bleibt. Die Integrationen von Google Kalender und Microsoft Outlook führen automatisch die Synchronisierung Ihrer Meetings, Termine und Projektaktualisierungen durch.

Mit der integrierten Kalenderverwaltung von ClickUp können Sie Zeitleisten für Projekte, Aufgabenpläne und SyncUp-Sitzungen in einer einheitlichen Ansicht visualisieren. Diese Integrationen sparen Zeit und verbessern den Workflow, indem sie Dateien, Meetings und Updates an einem Ort zugänglich machen.

Feature 2: ClickUp Clips

Sie müssen sich in Meetings nicht mehr wiederholen oder lange Erklärungen tippen.

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm oder reine Sprachclips aufzeichnen und diese direkt in Dokumente, Kommentare oder Chats einfügen, sodass Ihr Team sofort und zu einem beliebigen Zeitpunkt den Kontext erhält.

Nehmen Sie Ihren Bildschirm mühelos mit ClickUp Clips auf.

Außerdem werden alle Ihre aufgezeichneten Clips und SyncUps im Clips Hub gespeichert. Sie können jederzeit auf diese Aufzeichnungen sowie auf Transkripte zugreifen und Kommentare mit Zeitstempel hinzufügen, um eine ganz bestimmte Unterhaltung zu steuern.

Greifen Sie auf alle Ihre aufgezeichneten SyncUps im ClickUp hub zu.

Tatsächlich kann jeder in Ihrem Workspace, der Zugriff auf den Kanal hat (auf dem SyncUp aufgezeichnet wurde), das Transkript anzeigen und Kommentare zur Aufzeichnung hinzufügen.

📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Aufgaben aus Chats, Dokumenten, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verknüpft, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Feature Nr. 3: ClickUp Chat

Die besten Unterhaltungen entstehen, wenn sie mit der zu besprechenden Arbeit in Verbindung stehen. Und Sie können einen Anruf (auch bekannt als SyncUp) direkt aus Ihrem Chat-Fenster heraus starten.

Mit ClickUp Chat können Sie mit Ihrem Team kommunizieren und zusammenarbeiten, indem Sie alle Ihre Diskussionen und Aufgaben auf einer einheitlichen Plattform zusammenführen. Versenden Sie bis zu 1.000 Nachrichten pro Arbeitsbereich (Free-Plan) und organisieren Sie diese übersichtlich in Threads und Kanälen.

Innerhalb des Chats können Sie Kommentare sortieren und in umsetzbare Aufgaben und To-do-Listen umwandeln. Sie können auch Dateien freigeben, Ankündigungen posten, Aufgaben verwalten und mithilfe von Stichwörtern nach bestimmten Nachrichten suchen (genau wie bei Slack).

Arbeiten Sie mit Ihren Team-Mitgliedern über ClickUp Chat zusammen.

Sie können SyncUp direkt aus dem ClickUp-Chat starten. Da Ihre Team-Mitglieder bereits Zugriff auf diesen Kommunikations-Thread haben, müssen Sie keine Zeit damit verbringen, den Kontext aufzubauen oder Dateien über mehrere Collaboration-Tools hinweg freizugeben.

⭐ Bonus: Der KI-Notizblock von ClickUp zeichnet Unterhaltungen automatisch in Echtzeit auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen – so wird jede Unterhaltung zu umsetzbaren Erkenntnissen. Nach Ende des Meetings erstellt der KI-Notizbuchhalter prägnante Zusammenfassungen, hält getroffene Entscheidungen fest und identifiziert sogar nächste Schritte oder Eigentümer. Diese Notizen werden sofort mit Ihren ClickUp-Aufgaben oder -Dokumenten verknüpft, sodass Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand bleibt, selbst wenn es an mehreren Projekten arbeitet. Überlassen Sie die Notizen zu den Meetings dem KI-Notizbuch von ClickUp, während Sie sich auf Ihre Meetings konzentrieren.

Feature Nr. 4: ClickUp Brain

Sind Sie es leid, nach einem Video-Gespräch Zeit mit der Suche nach den wichtigsten Informationen zu verschwenden? Mit ClickUp Brain, einer leistungsstarken kontextbezogenen KI-Ebene, die in Ihren Workspace integriert ist, sind Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings und Dashboards miteinander verbunden. Das bedeutet, dass Brain Ihren Arbeitskontext wirklich versteht.

Das Beste daran ist, dass Brain automatisch Aktionspunkte aus Meetings extrahiert und diese sofort nach Beendigung des Anrufs in korrekt formatierte, zugewiesene Aufgaben umwandelt. So müssen Sie weder alte Tagesordnungen noch Slack-Threads durchforsten.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain durchsuchbare Transkripte und Zusammenfassungen.

Außerdem kann es frühere Notizen von Meetings zusammenfassen, wichtigen Fortschritt bei Aufgaben hervorheben und Hindernisse hervorheben, Gesprächspunkte generieren und nächste Schritte festlegen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Agenten von ClickUp in Ihren Team-Kanälen, um einfache Fragen zu beantworten. Dieser Agent ruft Informationen aus den Kanälen ab, auf die er Zugriff hat, und beantwortet Fragen wie „Wer ist hier der Projektleiter?“ oder „Wem wurde in dem gestrigen Meeting die Testaufgabe zugewiesen?“, ohne jemanden in Ihrem Team zu stören. Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben in Ihrem Workflow innerhalb weniger Minuten. Automatisieren Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen mit den vorgefertigten Agenten von ClickUp.

Preise für ClickUp

Was ist Zoho Meeting?

via Zoho

Zoho Meeting ist eine Online-Plattform für Meetings und Webinare, die für die Zusammenarbeit und Kommunikation am Arbeitsplatz für Unternehmen und Einzelpersonen entwickelt wurde. Sie ist eine von vielen Komponenten im umfassenden Zoho-Ökosystem.

Die Plattform unterstützt dedizierte virtuelle Meeting-Räume mit zugewiesenen Controllern und lässt sich direkt in Kalendersysteme und die Anwendungssuite von Zoho (einschließlich Zoho CRM) integrieren. Sie bietet erweiterte Sicherheit mit SSL/128-Bit-AES-Verschlüsselung und Features wie passwortgeschützte Räume und Warteraumkontrollen, um ungebetene Gäste fernzuhalten.

Features von Zoho Meeting

Zoho Meeting ist eine eigenständige App, die sowohl für interne Meetings als auch für externe Webinare entwickelt wurde. Von Einzelgesprächen über Gruppenmeetings mit bis zu 250 Teilnehmern bis hin zu Webinaren mit bis zu 5.000 Teilnehmern – diese App wird von Remote-Teams und Webinar-Veranstaltern aufgrund der folgenden wichtigen Features genutzt:

Funktion Nr. 1: Besprechungsräume

Zoho Meeting Rooms verwandelt Ihre physischen Konferenzräume in eine virtuelle Meeting-Plattform, auf der Teams gemeinsam an Online-Meetings teilnehmen können.

Benutzer können einen Raum einrichten, indem sie ein Display (z. B. einen Fernseher oder Monitor) mit einer speziellen Controller-App auf einem iOS-Gerät (der Zoho Meeting Rooms Controller-App) koppeln, um eine freihändige Bedienung zu ermöglichen.

via Zoho Meeting

Sie können über Ihr Zoho Meeting-Konto mehrere Räume erstellen und verwalten und diese bei der Planung mit bestimmten Sitzungen verknüpfen. Mit dem Controller können Sie außerdem Audio- und Video-Einstellungen anpassen, Sitzungen aufzeichnen und die Nachverfolgung aller raumbasierten Aktionen über einen Aktionsprotokoll-Viewer durchführen.

Feature Nr. 2: Breakout-Räume

Breakout-Räume sind virtuelle Räume innerhalb eines Meetings, in denen Sie die Teilnehmer in kleinere Gruppen aufteilen können, um gezielte Diskussionen und Brainstormings durchzuführen. Während einer laufenden Sitzung in Zoho Meetings können Gastgeber mehrere Räume (bis zu 20) erstellen, Teilnehmer manuell oder automatisch zuweisen und Timer für die Dauer der unabhängigen Arbeit jeder Gruppe einstellen.

Jeder Breakout-Raum funktioniert wie ein Mini-Meeting mit eigener Bildschirmfreigabe und Whiteboard-Zugang. Während Workshops und funktionsübergreifenden Teamsitzungen kann der Gastgeber die Diskussionen (in einzelnen Breakout-Räumen) überwachen, bevor er alle wieder in die Hauptsitzung zurückholt.

👀 Wussten Sie schon? Fast 55 % der Mitarbeiter erledigen während langer Meetings mehrere Aufgaben gleichzeitig. Dabei entgehen ihnen möglicherweise wichtige Informationen, sodass sie Hilfe bei Notizen und Zusammenfassungen benötigen, um die Lücken zu schließen und eine Verbindung zu den Informationen herzustellen. Freigeben Sie die Zusammenfassung des Meetings immer den Teilnehmern, damit diese darauf zurückgreifen und Verbindungen herstellen können.

Feature Nr. 3: Virtuelle Whiteboards

Virtual Whiteboard ist ein tool für die Zusammenarbeit, mit dem Teilnehmer während Online-Meetings in Echtzeit Ideen sammeln und visualisieren können.

via Zoho

Das Whiteboard verfügt über Textformatierungsoptionen (Schriftarten, Farben und Ausrichtung) und eine erweiterte Formerkennung, die Ihre groben Skizzen in präzise geometrische Formen umwandelt. Sie können Bilder direkt auf die Leinwand hochladen und mit Anmerkungen versehen und das Whiteboard als Bild herunterladen, um es später wieder aufzurufen oder zu freigeben.

Preise für Zoho Meeting

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bonus: Sie können Teammitgliedern zwischen SyncUps Aufgaben zuweisen, indem Sie einfach ihren Namen erwähnen. Mit ClickUp Brain MAXs Talk to Text können Sie Ihre Gedanken außerdem ohne zusätzliche Schritte in über 50 Sprachen transkribieren. Sehen Sie sich die umfangreichen Funktionen von Brain Max in diesem Video an:

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: Vergleich der Features

Sowohl ClickUp SyncUp als auch Zoho Meeting helfen Remote-Teams dabei, über Video-Anrufe und Kollaborations-Features in Verbindung zu bleiben.

Während ClickUp SyncUp für die schnelle interne Abstimmung entwickelt wurde (Wechsel von Aufgabenbesprechungen zu Live-Anrufen ohne Wechsel der Registerkarten), konzentriert sich Zoho Meeting auf strukturierte Meetings und die Durchführung von Webinaren.

Schauen wir uns einmal an, wie sich die beiden Tools (ClickUp SyncUp und Zoho Meeting) in ihren Kern-Features unterscheiden.

Feature Nr. 1: Transkription und Zusammenfassungen

Beide Tools nutzen KI für Video-Konferenzen. Mit ClickUp Notetaker erhalten Sie zeitgestempelte Transkripte Ihrer Audio- und Video-SyncUps (keine separate Integration erforderlich). Das Tool identifiziert Sprecher und erstellt übersichtliche, durchsuchbare Transkripte sowie intelligente Zusammenfassungen in Ihren ClickUp-Dokumenten. Brain extrahiert außerdem umsetzbare Elemente aus dem Transkript, um Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Anhängen zu erstellen und zuzuweisen.

Zoho Meeting nutzt Rev AI und Zia (unterstützt von OpenAI), um Zusammenfassungen und Echtzeit-Transkriptionen zu erstellen. Außerdem können Sie in Zoho Meetings keine Aufgaben direkt aus Transkripten zuweisen. Sie müssen Aktionspunkte manuell in Ihre Software für Projektmanagement oder Aufgabenliste übertragen, was die Umsetzung erschwert.

🏆 Gewinner: ClickUp überzeugt durch sein Feature zur Integration von Aufgaben, das die Lücke zwischen Notizen und Ausführung schließt.

Feature Nr. 2: Benutzerdefinierte Anpassung und Branding

Mit ClickUp SyncUp können Sie einen Video-Hintergrund hinzufügen, wenn Sie einen Mac mit Apple Silicon unter macOS Sequoia verwenden. Es gibt keine Möglichkeit, benutzerdefinierte virtuelle Hintergründe mit Ihrem Firmenlogo oder Branding hochzuladen.

Mit Zoho Meeting können Sie jedoch benutzerdefinierte Hintergründe für virtuelle Meetings hochladen, darunter auch Ihr Branding für das Geschäft und Ihre Logos. Sie können aus vorgefertigten Vorlagen für Hintergründe wählen, die Ablenkungen minimieren.

🏆 Gewinner: Zoho Meeting, da es eine benutzerdefinierte Anpassung für alle Geräte und Betriebssysteme ermöglicht.

Funktion Nr. 3: Bildschirmfreigabe

Teilen und zeichnen Sie Ihre Bildschirme mit ClickUp Clip auf.

ClickUp SyncUp ermöglicht die Bildschirmfreigabe während Audio- und Videoanrufen. Sie können den gesamten Bildschirm, ein bestimmtes Anwendungsfenster oder eine Browser-Registerkarte freigeben. Das herausragende Feature hierbei sind Kommentare mit Zeitstempel. Wenn Sie um 2:15 Uhr einige Notizen oder Fragen an ein bestimmtes Mitglied des Teams haben, können Sie dort klicken und einen Kommentar hinzufügen.

Mit Zoho Meeting können Sie auch Bildschirme und einzelne Anwendungsfenster freigeben. Es ist interaktiv, da Benutzer während der Aufzeichnung ihres Bildschirms zeichnen oder Anmerkungen machen können, aber auch hier können Sie keine Aufgaben verwalten.

🏆 Gewinner: ClickUp überzeugt mit seinem Feature für Kommentare mit Zeitstempel, das Bildschirmfreigaben auch nach Ende des Meetings zu durchsuchbaren, kollaborativen Diskussionen macht.

Feature Nr. 4: Meeting-Chat

Bringen Sie Ihre Unterhaltungen und Ihre Arbeit mit ClickUp Chat zusammen.

ClickUp SyncUp findet innerhalb von ClickUp Chat statt, was bedeutet, dass der bereits von Ihnen genutzte Thread der Unterhaltung zu Ihrem Meeting-Raum wird. Senden Sie Nachrichten, geben Sie Dateien frei und erstellen Sie Aufgaben aus dem Chat heraus, ohne ein separates Meeting-Chat-Fenster öffnen zu müssen.

Zoho Meeting verfügt über eine integrierte Chat-Plattform, über die die Teilnehmer während des Meetings Textnachrichten und Links untereinander austauschen können. Sie können öffentlich mit allen Meeting-Teilnehmern chatten oder Privatnachrichten an bestimmte Personen senden.

Der Chat ist jedoch von Ihrer allgemeinen Teamkommunikation getrennt. Er existiert nur innerhalb des Meeting-Fensters und hat keine Verbindung zu Ihren Projektmanagement- oder Aufgaben-Systemen.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt, weil es Chats und Meetings in einem durchgängigen Thread zusammenfasst und kontextsensitiv ist.

🧠 Interessante Tatsache: Fast 70 % der Mitarbeiter sind der Meinung, dass eine schlechte Zusammenarbeit ihre Produktivität limitiert und Zeit kostet. Ihre überarbeiteten und überlasteten Mitarbeiter brauchen ein Kommunikationssystem, bei dem sie nicht zwischen 10 verschiedenen Apps hin- und herwechseln müssen.

Feature Nr. 6: Meeting-Analysen

Mit den ClickUp-Dashboards können Sie die Aktivitäten im gesamten Arbeitsbereich verfolgen, aber ClickUp bietet keine nativen Analysen speziell für SyncUp-Meetings. Mit anderen Worten: Sie können in ClickUp keine meetingspezifischen Metriken wie Dauer der Anwesenheit, Teilnehmerengagement oder Häufigkeit der Anrufe verfolgen.

Zoho Meeting bietet jedoch detaillierte Analysen zur Nachverfolgung der Anzahl der Sitzungen, ihrer Dauer und ihres Verlaufs. Die Plattform verfolgt die Beteiligung der Teilnehmer, einschließlich ihres Aktivitätsniveaus, ihrer Gerätepräferenzen und ihrer Sitzungsdauer, und liefert den Veranstaltern von Webinaren detaillierte Einblicke.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden. Zoho Meeting eignet sich ideal für Schulungen und abteilungsweite Meetings. ClickUp SyncUp eignet sich am besten für die schnelle teamübergreifende Kommunikation oder die Kommunikation am Arbeitsplatz.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten, über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 % . Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die mit ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

Feature Nr. 7: Rollen, Berechtigungen und Preise

Neben Mitgliedern und Administratoren gewährt ClickUp auch Gästen (mit Kanalzugang) die Berechtigung, SyncUps zu initiieren. Jeder Workspace, in dem die Chat ClickApp aktiviert ist, kann auf SyncUps zugreifen und diese nutzen (auch für Benutzer des Free-Plans). Derzeit können bis zu 200 Teilnehmer an einem SyncUp teilnehmen, und Anrufe können bis zu 10 Stunden pro Sitzung dauern. 24 Sprecher können gleichzeitig sprechen.

In Zoho können bis zu zwei Gastgeber ein Meeting veranstalten, und nur die Co-Gastgeber haben die Berechtigung, Teilnehmer stummzuschalten, Meetings zu sperren und Bildschirmfreigaben zu verwalten. Der Free-Plan von Zoho Meeting unterstützt 100 Teilnehmer für 60-minütige Sitzungen, und im kostenpflichtigen Plan können maximal 250 Teilnehmer an regulären Meetings teilnehmen.

🏆 Gewinner: Auch hier hängt der Gewinner von Ihren Anforderungen ab. ClickUp eignet sich für Teams des Projektmanagements, die aufgabenbezogene Berechtigungen und All-in-One-Preise benötigen. Zoho Meeting eignet sich für Webinar-Veranstalter, die spezielle Organisator-Steuerelemente, Tausende von Teilnehmern und niedrigere Einstiegskosten benötigen.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting auf Reddit

Um eine unvoreingenommene Meinung zu beiden tools zu erhalten, haben wir uns Reddit und G2 angesehen.

Hier erfahren Sie, was echte Benutzer über beide KI-Meeting-Tools zu sagen haben.

Ein ClickUp-Benutzer sagt:

Wir haben diese Funktion in letzter Zeit in jedem Meeting getestet und ehrlich gesagt hat sie alles verändert. Sie zeichnet Zoom-Anrufe auf, erstellt Zusammenfassungen und vollständige Transkripte und extrahiert sogar Aktionspunkte, die wir in Aufgaben automatisieren können. Außerdem markiert sie potenzielle Probleme und Lösungen, die während der Diskussion auftauchen. Das ist sehr hilfreich für die Nachbereitung.

Wir haben dieses Feature in letzter Zeit in jedem Meeting getestet und ehrlich gesagt hat es alles verändert. Es zeichnet Zoom-Anrufe auf, erstellt Zusammenfassungen und vollständige Transkripte und extrahiert sogar Aktionspunkte, die wir in Aufgaben automatisieren können. Es markiert potenzielle Probleme und Lösungen, die während der Diskussion auftauchen. Das ist sehr hilfreich für die Nachbereitung.

Ein anderer Benutzer, der die kontextbezogene Funktion von Brain MAX zum Auffinden nützlicher Dokumente als praktisch empfand, sagt:

Es kann auf Ihre anderen Apps zugreifen. Ich habe beispielsweise mein Laufwerk mit einer Synchronisierung versehen und kann so viel schneller eine Tabelle oder etwas anderes über Brain Max finden, als wenn ich Drive öffnen und danach suchen müsste.

Es kann auf Ihre anderen Apps zugreifen. Ich habe beispielsweise mein Laufwerk mit einer Synchronisierung versehen und kann so viel schneller eine Tabelle oder etwas anderes über Brain Max finden, als wenn ich Drive öffnen und danach suchen müsste.

Da es zu Zoho Meeting nicht viele Bewertungen auf Reddit gab, haben wir diese von G2 bezogen.

Die meisten Benutzer beschweren sich über die Audio- und Videoqualität, wie Sie dieser Bewertung entnehmen können:

Die Videoqualität könnte besser sein – manchmal wirkt das Bild etwas verzögert und unscharf, selbst bei einer stabilen Internetverbindung. Eine verbesserte Videooptimierung und -klarheit würde das Gesamterlebnis deutlich verbessern.

Die Videoqualität könnte besser sein – manchmal wirkt das Bild etwas verzögert und unscharf, selbst bei einer stabilen Internetverbindung. Eine verbesserte Videooptimierung und -klarheit würde das Gesamterlebnis deutlich verbessern.

Ein anderer Benutzer beschwert sich über häufige Abstürze von Apps:

Jedes Mal, wenn ich meinen Bildschirm freigebe, stürzt die App ab. Das ist, gelinde gesagt, frustrierend. Die anderen Teilnehmer meiner Meetings haben ein ruckeliges Video. Sie frieren ein. Ich bin mir nicht sicher, ob das an ihrer Verbindung oder an der App liegt.

Jedes Mal, wenn ich meinen Bildschirm freigebe, stürzt die App ab. Das ist, gelinde gesagt, frustrierend. Die anderen Teilnehmer meiner Meetings haben ein ruckeliges Video. Sie frieren ein. Ich bin mir nicht sicher, ob das an ihrer Internetverbindung oder an der App liegt.

Welches Tool für Video-Meetings ist das beste?

Das Urteil über das beste Tool für Video-Meetings ist da. ClickUp geht als Sieger hervor.

Zoho Meeting eignet sich besonders für Webinare. Es bietet Ihnen Zugriff auf wichtige Features wie Breakout-Räume, virtuelle Whiteboards, detaillierte Analysen und benutzerdefiniertes Branding, mit denen externe Präsentationen professionell wirken.

Das KI-Feature beschränkt sich jedoch auf die Zusammenfassung. Es erstellt keine Aktionspunkte und treibt die Arbeit nicht voran. Es bleiben Notizen zu Aufgaben übrig, die manuell zugewiesen und nachverfolgt werden müssen.

ClickUp Syncups geht noch einen Schritt weiter. Es wurde für Teams entwickelt, die schnell arbeiten müssen, ohne den Kontext zu wechseln. Sie chatten bereits über eine Aufgabe, jemand hat eine Frage, Sie klicken auf SyncUp, besprechen die Frage und machen sich an die Arbeit. Konzentrieren Sie sich auf die Ausführung, während ClickUp den Rest erledigt.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um loszulegen!