Die 13 besten Kundenüberwachungs-Softwaretools

Sam Walton, Mitbegründer von Walmart, sagte einmal: „Es gibt nur einen Chef, und das ist der Kunde.“

Und ehrlich gesagt ist das das Herzstück jedes Geschäfts: langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Aber Kunden gut zu bedienen ist nicht mehr so einfach wie früher. Tatsächlich sagen 86 % der Servicemitarbeiter und 74 % der mobilen Mitarbeiter, dass die Erwartungen der Benutzer nur noch gestiegen sind 📈.

Eine Möglichkeit, immer einen Schritt voraus zu sein, besteht darin, genau zu beobachten, wie sich Kunden auf ihrer Customer Journey bewegen.

Wenn Sie die Handlungen, Fragen und Gewohnheiten Ihrer Benutzer verstehen, können Sie sie besser einschätzen und Probleme beheben, bevor sie überhaupt bemerkt werden. Das ist die Art von aufmerksamem Service, an den sich Benutzer gerne erinnern.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Kundenservice-Softwareprogramme vor, mit denen Sie die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und den Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Ihren Kunden vornehmen können.

Die besten benutzerdefinierten Kundenüberwachungsprogramme auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten benutzerdefinierten Überwachungslösungen, der Ihnen bei der Auswahl der für Sie passenden Lösung hilft:

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp Workflow-Routing und Teamzusammenarbeit KI-gestützte Dashboards, CRM-Vorlage, Formulare und Automatisierungen, Kundenbenachrichtigungen Free-Plan für immer. Kostenpflichtige Pläne verfügbar. Hotjar Nachverfolgung des Kundenverhaltens und des Feedbacks Heatmaps, Wiederholungen von Sitzungen, Echtzeit-Feedback, Umfragen, Trichteranalyse Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat pro Benutzer. Fullstory Verhaltensdaten und Einblicke in Sitzungen Automatische Wiedergabe von Sitzungen, Pfad- und Trichteranalysen, KI-Zusammenfassungen, Benutzer-Segmentierung, In-App-Zusammenarbeit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Mixpanel Produktanalysen und Kundentrends Echtzeit-Nutzungsnachverfolgung, Kundenbindungs-Kohorten, Self-Service-Dashboards, Replay-Link, Data-Warehouse-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Crazy Egg Visuelle Nachverfolgung des Website-Verhaltens Heatmaps und Scrollmaps, Sitzungsaufzeichnungen, A/B-Tests, Traffic-Segmentierung, einfaches Setup des Tag-Managers Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat pro Benutzer. ChurnZero Erfolgsteams und Kundenbindung Gesundheitsbewertung, automatisierte Playbooks, integrierte Umfragen, Echtzeit-Benachrichtigungen, umfassende CRM-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Userpilot In‑App-Benutzerinteraktion und Onboarding Kontextbezogene Walkthroughs, Produktanalysen, Sitzungswiedergabe, In-App-Umfragen und NPS, Daten-Synchronisierung-Integrationen Bezahlte Pläne beginnen bei 299 $/Monat pro Benutzer. Intercom KI‑gestütztes Unterstützen und proaktive Nachrichtenübermittlung Fin KI-Agent, Live-Chat und Posteingang, Workflows ohne Programmieraufwand, gezielte Nachrichten, detaillierte Berichterstellung Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $/Monat pro Benutzer. Sprinklr Große Unternehmen, die ein einheitliches CX-Management benötigen Omnichannel-Service & Social Media, KI-Qualitätsüberwachung, Social Listening, Workflow-Automatisierung, unterstützen für über 30 Kanäle Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zendesk Omnichannel-Kundenservice mit Automatisierung Multi-Channel-Ticketing, KI-Agenten, benutzerdefinierte Workflows, Analysen, über 1.000 Integrationen Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $/Monat pro Benutzer. HubSpot All-in-One-CRM mit CMS und Analysen CMS-Hosting, benutzerdefinierte Dashboards, Chatbots und Live-Chat, Marketing-Automatisierung, KI-Content-Tools Bezahlte Pläne beginnen bei 45 $/Monat pro Benutzer. Richpanel E-Commerce-Marken, die ihre Kosten für das Unterstützen senken möchten KI-Selbstbedienung, einheitlicher Posteingang, Workflow-Automatisierung, Berichterstellung zu den Auswirkungen auf den Umsatz, markenspezifisches Hilfezentrum Bezahlte Pläne beginnen bei 69 $/Monat pro Benutzer. Pipedrive Vertriebsteams, die die Nachverfolgung jedes Geschäfts durchführen Visuelle Pipeline, automatisierte Nachverfolgung, Prognosen, über 500 App-Integrationen, optionale Add-Ons für Leads und Dokumente Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat pro Benutzer. Churn360 SaaS-Teams mit Schwerpunkt auf Erkenntnissen zur Kundenbindung Echtzeit-Gesundheitsbewertungen, verhaltensbasierte Segmente, benutzerdefinierte Dashboard, Umfragen, CRM-Datensynchronisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Worauf sollten Sie bei einer benutzerdefinierten Überwachungssoftware für Kunden achten?

Mit tools wie KI, Big Data und CRM-Systemen (Customer Relationship Management) ist es einfacher denn je, Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen Ihrer Kunden zu gewinnen.

Die Nachverfolgung der richtigen CRM-Metriken und die Ableitung umsetzbarer Erkenntnisse aus Ihren Kundendaten hängen jedoch eng damit zusammen, dass Sie wissen, was Sie verbessern möchten.

Wie JD Rico, Editor und Venture-Partner bei Digitalist Hub, es ausdrückt: „Wenn Sie Ihre Kunden besser kennen, können Sie sie besser bedienen. “ Wenn Sie verstehen, was Ihren Kunden gefällt (und was nicht), können Sie vermeiden, dass Sie allen Kunden die gleichen E-Mail-Marketing-Kampagnen oder Telefonanrufe senden.

Das ideale Kundenüberwachungstool sollte folgende Dinge zu erledigen in der Lage sein:

✅ Verwalten Sie Leads, Kontaktdaten, verfolgen Sie Kundeninteraktionen und zeigen Sie den Kommunikationsverlauf in einer Ansicht an einem Ort an.

✅ Verwenden Sie benutzerdefinierte Nachverfolgungssoftware und CRM, um Ihr Vertriebs-Pipeline-Management zu überwachen, Leads und Geschäfte zu verfolgen und eine klare Ansicht des Vertriebsprozesses zu erhalten.

✅ Bearbeiten Sie Support-Tickets, automatisieren Sie Antworten und verwalten Sie die Kundenkommunikation.

✅ Sammeln Sie Kundeninformationen zentral und erstellen Sie auf einfache Weise eine Berichterstellung über das Verhalten und die Interaktion Ihrer Kunden.

✅ Greifen Sie auf Echtzeit-Berichterstellung zu und integrieren Sie die Software nahtlos in Ihr CRM-Tool, Ihre Marketing-Automatisierung oder Ihre Workflow-tools.

Die beste benutzerdefinierte Überwachungssoftware

Hier sind 13 der besten benutzerdefinierten Kundenüberwachungssoftware-Optionen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Sehen wir uns ihre Stärken und Schwächen an, um herauszufinden, ob sie für Ihr Team geeignet sind.

Hotjar (am besten geeignet für die Nachverfolgung des Benutzerverhaltens und von Feedback)

via Hotjar

Niemand mag es, zu raten, warum Besucher seine Website verlassen. Und da 73 % der Verbraucher bereit sind, nach nur wenigen schlechten Erfahrungen zu einem Wettbewerber zu wechseln, bleibt Ihnen nicht viel Zeit, um dies herauszufinden. Hier hilft Hotjar.

Dieses tool gibt Ihnen eine klare Ansicht darüber, wie sich Besucher auf Ihrer Website bewegen, wo sie klicken, wo sie zögern und wo sie die Website verlassen.

Mit Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen und Echtzeit-Feedback-tools hilft Hotjar Ihrem Team, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor Ihre Kunden überhaupt daran denken, die Seite zu aktualisieren oder wegzugehen.

Die besten Features von Hotjar

Ermöglichen Sie Ihren Teams, Kundeninteraktionen in Echtzeit mit Heatmaps und Benutzeraufzeichnungen zu beobachten.

Sammeln Sie direktes Feedback mit Umfragen und Feedback-Schaltflächen, ohne das benutzerdefinierte Erlebnis zu beeinträchtigen.

Erkennen Sie Abbrüche in der Vertriebspipeline mit Trichteranalysen und Nachverfolgung.

Bieten Sie KI-gestützte Umfragevorschläge und Einblicke, um Marketingkampagnen zu verbessern.

Integrieren Sie tools wie HubSpot, Slack und Zendesk, um die Automatisierung von Workflow zu vereinfachen.

Hotjar-Limitations

Der Installationsprozess kann für Nicht-Entwickler schwierig sein.

Einige Benutzer berichten von langsamen Reaktionszeiten des Kundensupports.

Nachverfolgung-Skripte können die Ladegeschwindigkeit der Website beeinträchtigen.

Preise von Hotjar

Free : Free Forever

Wachstum : 49 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Skalierbarkeit: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hotjar-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 530 Bewertungen)

Was Benutzer über Hotjar sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Hotjar ist das beste tool, um die Benutzererfahrung auf einer Website nachzuverfolgen. Was mir an Hotjar am besten gefällt, ist das Ansehen eines Videos einer Sitzung von einem echten Benutzer.

Hotjar ist das beste tool, um die Benutzererfahrung auf einer Website nachzuverfolgen. Was mir an Hotjar am besten gefällt, ist das Ansehen eines Videos einer Sitzung von einem echten Benutzer.

2. Fullstory (am besten geeignet für Verhaltensdaten und Einblicke in Sitzungen)

via Fullstory

Manchmal sagen die Dinge, die die Benutzer auf Ihrer Website zu erledigen haben, mehr aus als jede Umfrage. Fullstory hilft Ihnen dabei, diese unausgesprochenen Momente zu erfassen, indem es genau aufzeichnet, wie sich die Benutzer bewegen, klicken, scrollen oder hängen bleiben.

Mit Echtzeit-Verhaltensdaten, Sitzungswiederholungen und KI-gestützten Erkenntnissen verschafft diese Nachverfolgung für das Kundenmanagement Ihrem Team einen klaren Überblick über die Customer Journey.

Von der Erkennung von Reibungspunkten bis hin zum Verständnis dafür, was Kunden dazu bewegt, wiederzukommen – Fullstory hilft Produkt-, Design- und Support-Teams dabei, mit Zuversicht zu arbeiten. Außerdem werden alle Interaktionen automatisch erfasst, sodass Sie sich intensiv mit den Sitzungen der Benutzer befassen können, ohne alles im Voraus zu markieren.

Die besten Features von Fullstory

Erfassen Sie jede Interaktion eines Benutzers automatisch mit fortschrittlicher Wiedergabe einer Sitzung.

Analysieren Sie Journey Maps und Funnels, um die gesamte Customer Journey zu verstehen.

Nutzen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen für schnelle Einblicke in das Kundenverhalten.

Segmentieren Sie Benutzer nach Verhalten, Gerät oder Frustrationssignalen für eine gezielte Analyse.

Arbeiten Sie teamübergreifend mit Notizen, Markierungen und Features zum direkten Freigeben zusammen.

Limitations von Fullstory

Die Preise können für kleinere Geschäfte hoch sein.

Einige Verhaltenssignale, wie z. B. Wutklicks, sind möglicherweise nicht präzise genug.

Gelegentlich langsame Ladezeiten bei der Verarbeitung großer Datensätze

Preise für Fullstory

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Fullstory

G2 : 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Was Benutzer über Fullstory sagen

Diese Capterra-Bewertung wurde freigegeben:

Sehr hilfreich bei der Ermittlung des spezifischen Marktsegmentierungsverhaltens, wodurch wir feststellen konnten, was unserem Markt fehlte. Gutes tool, um mehr über das Verhalten der Benutzer zu erfahren und zu lernen, wie man sich an ihre Bedürfnisse anpasst und ihre Erfahrung deutlich verbessert.

Sehr hilfreich bei der Ermittlung des spezifischen Marktsegmentierungsverhaltens, wodurch wir feststellen konnten, was unserem Markt fehlte. Gutes tool, um mehr über das Verhalten der Benutzer zu erfahren und zu lernen, wie man sich an ihre Bedürfnisse anpasst und ihre Erfahrung deutlich verbessert.

👀 Wissenswertes: Das Konzept des „Customer Journey Mapping“ stammt eigentlich aus dem Bereich Service Design der 1990er Jahre und nicht aus dem Vertrieb oder Marketing. Es wurde zuerst von Fluggesellschaften und Teams im Gastgewerbe eingesetzt, um das Check-in- und Boarding-Erlebnis zu verbessern.

3. Mixpanel (am besten geeignet für Produktanalysen und Kundentrends)

via Mixpanel

Es ist eine Sache, zu hören, was Benutzer über Ihr Produkt sagen. Eine andere Sache ist es, zu sehen, was sie tatsächlich damit machen. Mixpanel hilft Ihnen dabei, dies zu erledigen.

Sie zeigt Ihnen, wie Menschen Ihr Produkt nutzen, welche Features sie lieben, wo sie abspringen und wie sich ihr Verhalten im Laufe der Zeit verändert. Durch die Zusammenführung von Kundendaten, Produktanalysen und Sitzungswiederholungen hilft Mixpanel Teams, intelligentere Entscheidungen zu treffen, ohne auf Berichte warten zu müssen.

Die besten Features von Mixpanel

Verfolgen Sie Kundenaktionen, Produktnutzung und Trends in Echtzeit.

Analysieren Sie die Kundenbindung mit Kohortenberichten und Nachverfolgung.

Freigeben Sie Erkenntnisse ganz einfach mit Self-Service-Dashboards für das gesamte Team.

Stellen Sie die Sitzungswiederholungen mit Produktanalysen in Verbindung, um eine vollständige Ansicht der Customer Journey zu erhalten.

Integrieren Sie sie in Ihr Data Warehouse, Ihre CRM-Software und Ihre Marketing-Automatisierungstools.

Limit von Mixpanel

Bei hohem Ereignis-Aufkommen können sich die Kosten summieren.

Für neue Benutzer kann die Einarbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Einige erweiterte Features benötigen das Unterstützen von Datenteams.

Preise für Mixpanel

Free Forever

Wachstum : Kostenlos

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mixpanel

G2 : 4,6/5 (über 1.160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Was Benutzer über Mixpanel sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Mixpanel bietet leistungsstarke Analysefunktionen, mit denen Unternehmen das Benutzerverhalten genau verstehen und datengestützte Entscheidungen treffen können. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit, die Nachverfolgung und Analyse von Benutzerinteraktionen in Echtzeit über verschiedene digitale Plattformen hinweg zu ermöglichen.

Mixpanel bietet leistungsstarke Analysefunktionen, mit denen Unternehmen das Benutzerverhalten genau verstehen und datengestützte Entscheidungen treffen können. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit, die Nachverfolgung und Analyse von Benutzerinteraktionen in Echtzeit über verschiedene digitale Plattformen hinweg zu ermöglichen.

4. Crazy Egg (am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung des Website-Verhaltens)

via Crazy Egg

Mehr als die Hälfte der Verbraucher gibt an, dass ihnen ein ausgezeichneter Service wichtiger ist als der Preis, den sie zahlen. Das bedeutet einen hohen Druck für Teams, die versuchen, Kunden zu binden. Mit Crazy Egg müssen Sie jedoch nicht mehr raten, was auf Ihrer Website arbeitet.

Crazy Egg zeigt Ihnen genau, wie Besucher sich auf Ihren Seiten bewegen, klicken und scrollen. Mit Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen und A/B-Tests hilft es Ihnen, Reibungspunkte zu erkennen, Probleme zu beheben und ein reibungsloseres Erlebnis zu schaffen, bevor kleine Probleme zu Kundenverlusten führen.

Die besten Features von Crazy Egg

Visualisieren Sie Klicks, Scrolls und Interaktionen Ihrer benutzerdefinierten Kunden mit Heatmaps und Scrollmaps.

Beobachten Sie anhand von Aufzeichnungen der Sitzungen die tatsächlichen Benutzerwege, um Schwachstellen zu erkennen.

Führen Sie A/B-Tests durch, um herauszufinden, welche Designs zu besseren Benutzerinteraktionen führen.

Segmentieren Sie den Traffic nach Gerät, Quelle oder Kampagne, um gezielte Einblicke zu erhalten.

Integrieren Sie die Software in Plattformen wie Google Tag Manager, Shopify und WordPress, um das Setup zu vereinfachen.

Limit von Crazy Egg

Einige Benutzer berichten von einer im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkten Analysetiefe.

Die Preise gelten nur für ein Jahr und können für Erst-Benutzer verwirrend sein.

Die Reaktionszeiten des Kundensupports können langsam sein.

Preise von Crazy Egg

Starter : 29 $/Monat pro Benutzer

Plus : 99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 249 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 499 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Crazy Egg

G2 : 4,1/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Was Benutzer über Crazy Egg sagen

Diese Capterra-Bewertung war ein Feature:

Ich erhalte konkrete, messbare Daten darüber, wie meine Zielgruppe meine Website täglich nutzt. Ich erhalte Aufzeichnungen von Echtzeitbesuchen meiner Benutzer. Ich erhalte hervorragende Split-Testing-Funktionen mit umfassenden Analysen, mit denen ich meinen Inhalt auf meine Besucher zuschneiden kann.

Ich erhalte konkrete, messbare Daten darüber, wie meine Zielgruppe meine Website täglich nutzt. Ich erhalte Aufzeichnungen von Echtzeitbesuchen meiner Benutzer. Ich erhalte hervorragende Split-Testing-Funktionen mit umfassenden Analysen, mit denen ich meinen Inhalt auf meine Besucher zuschneiden kann.

5. ChurnZero (am besten geeignet für Kundenerfolgsteams und Kundenbindung)

via ChurnZero

Niemand möchte einen Kunden aufgrund eines unerwarteten Ereignisses verlieren.

Anstatt zu warten, bis Probleme auftreten, wissen Sie mit ChurnZero genau, wann Sie einen Schritt tun müssen, um Ihre Beziehungen zu stärken.

ChurnZero hilft Ihnen, immer einen Schritt voraus zu sein, indem es Ihren Erfolgsteams Echtzeit-Einblicke in die Kundenzufriedenheit, das Kundenengagement und den Kundenerfolg liefert.

Dies hilft Teams bei der Nachverfolgung von Nutzungsmustern, Feedback zu sammeln und sogar Verlängerungen zu prognostizieren.

Die besten Features von ChurnZero

Überwachen Sie benutzerdefinierte Kundeninteraktionen und -zufriedenheit mit KI-gestützten Bewertungen.

Automatisieren Sie Erfolg, die Nachverfolgung von Vertragsverlängerungen und Onboarding-Workflows.

Sammeln Sie Echtzeit-Feedback mit integrierten Umfrage-tools (NPS, CSAT, CES).

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen zu wichtigen Kundenaktionen oder Risiken.

Integrieren Sie tools wie Slack, Salesforce und Snowflake für eine bessere Teamabstimmung.

Limitations von ChurnZero

Setup und benutzerdefinierte Anpassung kann für neue Benutzer zeitaufwändig sein.

Einige Benutzer berichten von einer gewissen Einarbeitungszeit bei den erweiterten Features.

UI-Updates wirken sich gelegentlich auf die Benutzerfreundlichkeit aus.

Preise von ChurnZero

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChurnZero

G2 : 4,7/5 (über 1.420 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)

Was Benutzer über ChurnZero sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

ChurnZero hat uns tools an die Hand gegeben, mit denen wir die Stimmung unserer Kunden sowohl objektiv als auch subjektiv genau nachverfolgen können. Als Administrator habe ich durch die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards eine Fülle von Daten gesammelt, die es mir ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich auf unsere Kunden und Mitglieder auswirken.

ChurnZero hat uns tools an die Hand gegeben, mit denen wir die Stimmung unserer Kunden sowohl objektiv als auch subjektiv genau nachverfolgen können. Als Administrator habe ich durch die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards eine Fülle von Daten gesammelt, die es mir ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich auf unsere Kunden und Mitglieder auswirken.

6. Userpilot (am besten geeignet für die Interaktion mit Benutzern innerhalb der App und das Onboarding)

via Userpilot

Unternehmen, die ihre Kunden an erste Stelle setzen, wachsen 41 % schneller als solche, die dies nicht tun. Aber wie stellen Sie sicher, dass sich jeder Kunde gesehen und mit Wert fühlt? Sie können solche Ergebnisse erzielen, indem Sie Ihren Kunden personalisierte Erlebnisse als Anbieter bieten.

Userpilot hilft Ihnen dabei, genau das zu erledigen.

Mit In-App-Nachrichten, Onboarding-Abläufen und Feedback-tools können Sie Ihre Benutzer direkt in Ihrem Produkt unterstützen und anleiten.

Die besten Features von Userpilot

Führen Sie Benutzer mit kontextbezogenen Onboarding-Funktionen, Tooltips und Produkttouren durch das System.

Verfolgen Sie das Benutzerverhalten mit Produktanalysen und Nutzungstrends.

Spielen Sie Sitzungen erneut ab, um Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit zu erkennen und die User Journey zu verstehen.

Sammeln Sie Benutzer-Feedback mit In-App-Umfragen und NPS-tools.

Integrieren Sie sie in Ihre Technologieplattform für Synchronisierung und Segmentierung.

Limit von Userpilot

Erweiterte Features wie Session Replay und Mobile Engagement sind Add-ON.

Die Einrichtung personalisierter Flows und Analysen erfordert Zeit.

Die Eintragspreise können für kleine Teams hoch sein.

Preise für Userpilot

Starter : 299 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Userpilot

G2 : 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Was Benutzer über Userpilot sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Dieses tool hat uns zahlreiche Wachstumschancen eröffnet, um die Einarbeitungszeiten und -kosten zu reduzieren, die Konversionsrate und Kundenbindung zu steigern, die Aktivitäten unserer Benutzer zu analysieren, ihr Feedback zu sammeln und den NPS zu messen.

Dieses tool hat uns zahlreiche Wachstumschancen eröffnet, um die Einarbeitungszeiten und -kosten zu reduzieren, die Konversionsrate und Kundenbindung zu steigern, die Aktivitäten unserer Benutzer zu analysieren, ihr Feedback zu sammeln und den NPS zu messen.

7. Intercom (am besten geeignet für KI-gestützten Support und proaktive Nachrichtenübermittlung)

via Intercom

Wenn Benutzer Kontakt aufnehmen, erwarten sie oft zwei einfache Dinge: schnelle Hilfe und eine menschliche Reaktion, durch die sie den Wert fühlen.

Intercom vereint diese Funktionen mit seinen KI-gestützten Kundenservice-tools wie Fin AI Agent.

Mit intelligenter Automatisierung, einem benutzerfreundlichen Live-Chat und einer zentralen Plattform zur Verwaltung von Unterhaltungen hilft Intercom wachsenden Teams dabei, auch bei zunehmender Größe persönlich zu bleiben.

Die besten Features von Intercom

Bieten Sie mit dem Fin AI Agent KI-gestütztes Unterstützen, um häufig gestellte Fragen automatisch zu beantworten.

Nutzen Sie Live-Chatten und freigegebene Posteingänge, um den Überblick über Kundengespräche zu behalten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und automatisieren Sie Routineaufgaben ohne Programmieraufwand.

Versenden Sie proaktive Nachrichten, Produkt-Touren und gezielte Updates basierend auf dem Kundenverhalten.

Greifen Sie auf detaillierte Analysen und benutzerdefinierte Berichte zu, um die Nachverfolgung der Supportleistung und des Engagements zu ermöglichen.

Limit von Intercom

Kann aufgrund seines breiten Bereichs an Features für Erstbenutzer überwältigend wirken.

Die Preise können für kleine Unternehmen hoch sein, insbesondere bei KI-Lösungen, die pro Nutzung berechnet werden.

Preise für Intercom

Kostenlose Testversion verfügbar

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Intercom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5 von 5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5 von 5 (über 1.120 Bewertungen)

Was Benutzer über Intercom sagen

Diese Capterra-Bewertung hob hervor:

Insgesamt war Intercom eine fantastische Erfahrung. Es erfüllt die Hauptanforderung unseres Geschäfts, nämlich unseren Benutzern kontinuierlichen und schnellen Support zu bieten.

Insgesamt war Intercom eine fantastische Erfahrung. Es erfüllt die Hauptanforderung unseres Geschäfts, nämlich unseren Benutzern kontinuierlichen und schnellen Support zu bieten.

👀 Wissenswertes: Die früheste Verwendung von Feedback-Schleifen für das Kundenerlebnis stammt aus der japanischen Fertigungsindustrie der 1960er Jahre, wo „Kaizen“ die Mitarbeiter an vorderster Front dazu ermutigte, Vorschläge zur Verbesserung der Benutzerergebnisse zu machen.

8. Sprinklr (Am besten geeignet für große Unternehmen, die ein einheitliches Customer Experience Management benötigen)

via Sprinklr

Wenn Ihr Geschäft über mehrere Kanäle läuft und täglich Tausende von Kunden erreicht, ist es keine leichte Aufgabe, die Synchronisierung aufrechtzuerhalten.

Hier tritt Sprinklr in Aktion. Sprinklr vereint Kundenservice, Marketing, Social Media und Analysen in einer leistungsstarken Plattform. Sie können soziale Unterhaltungen, Kundenabfragen, Marktkenntnisse und Kampagnen verwalten, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen.

Die besten Features von Sprinklr

Verwalten Sie Kundenservice, Social Engagement und Marketing von einer einheitlichen Plattform aus.

Nutzen Sie KI-gestützte Qualitätsüberwachung und Unterhaltung-Analysen, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Gewinnen Sie Einblicke in Märkte, Produkte und Benutzerdefinierte Kunden durch fortschrittliches Social Listening und Analysen.

Ermöglichen Sie die Automatisierung von Service-Workflows und steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit KI-gestützten Tools.

Unterstützen Sie Kundeninteraktionen über 30 oder mehr digitale und Sprachkanäle hinweg.

Limit von Sprinklr

Die Lernkurve kann aufgrund der Tiefe und Komplexität der Plattform steil sein.

Benutzerdefinierte Preisgestaltung bedeutet, dass es für kleinere Teams schwierig sein kann, die Erschwinglichkeit im Voraus einzuschätzen.

Preise von Sprinklr

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sprinklr-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,1/5 (über 1.120 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 80 Bewertungen)

Was Benutzer über Sprinklr sagen

Diese G2-Bewertung hat freigegeben:

Sprinklr hat die Art und Weise, wie wir den Nachverfolgung und Verwaltung unseres Social-Media-Aufwands, grundlegend verändert. Dank seines benutzerfreundlichen Designs war es für unser Team vom ersten Tag an unglaublich einfach, damit zu arbeiten – keine steile Lernkurve, sondern eine reibungslose Implementierung.

Sprinklr hat die Art und Weise, wie wir den Nachverfolgung und Verwaltung unseres Social-Media-Aufwands, grundlegend verändert. Dank seines benutzerfreundlichen Designs war es für unser Team vom ersten Tag an unglaublich einfach, damit zu arbeiten – keine steile Lernkurve, sondern eine reibungslose Implementierung.

9. Zendesk (Am besten geeignet für Omnichannel-Kundenservice mit starker Automatisierung)

via Zendesk

Zendesk ist seit langem ein vertrauenswürdiger Name für Unternehmen, die einen zuverlässigen Kundensupport über alle Kanäle hinweg wünschen. Es hilft Teams dabei, Tickets aus E-Mails, Chats, sozialen Medien und Sprachaufzeichnungen an einem Ort zu verwalten.

Ihre KI-gestützten Agenten arbeiten mit menschlichen Teams zusammen, um häufig gestellte Abfragen sofort zu beantworten, während Automatisierung Routineaufgaben reduziert und einen reibungslosen Helpdesk-Betrieb gewährleistet. Zendesk unterstützt auch den Mitarbeiterservice, sodass interne Teams Anfragen mit derselben Effizienz bearbeiten können.

Die besten Features von Zendesk

Zentralisieren Sie den Kundensupport mit Omnichannel-Ticketing und Echtzeit-Messaging.

Nutzen Sie KI-Agenten und Automatisierungstools, um Lösungszeiten zu verkürzen und die Effizienz zu steigern.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, Auslöser und Automatisierungen, um Ihre Support-Anforderungen zu erfüllen.

Gewinnen Sie Einblicke mit vorgefertigten Dashboard, Analysen und Berichterstellung tools.

Integrieren Sie über tausend Apps, darunter Microsoft Teams und Salesforce.

Limit von Zendesk

Die Preise können für kleinere Geschäfte teuer sein.

Die Qualität des Kundensupports und die Reaktionszeiten haben gemischte Bewertungen erhalten.

Preise von Zendesk

Suite Team : 25 $/Monat pro Benutzer

Suite Growth : 69 $/Monat pro Benutzer

Suite Professional : 149 $/Monat pro Benutzer

Suite Enterprise: 219 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2 : 4,3/5 (über 6.220 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Zendesk sagen

Diese Capterra-Bewertung hat Folgendes ans Licht gebracht:

Hervorragend vom ersten Tag an. Es ist fantastisch, dass man nun nicht mehr mühsam jedem einzelnen Kunden über Gmail antworten muss und keine Antworten mehr vergleichen oder frühere Interaktionen mühsam suchen kann, sondern alles und jeden an einem einzigen Ort mit einer großartigen Funktion finden kann.

Hervorragend vom ersten Tag an. Es ist fantastisch, dass man nun nicht mehr mühsam jedem einzelnen Kunden über Gmail antworten muss und keine Antworten mehr vergleichen oder frühere Interaktionen mühsam suchen kann, sondern alles und jeden an einem einzigen Ort mit einer großartigen Funktion finden kann.

10. HubSpot (Am besten geeignet für Geschäfte, die ein All-in-One-CRM mit CMS und Analysen suchen)

via HubSpot

Es ist schon schwer genug, ein Geschäft zu führen, ohne sich mit verschiedenen tools für Inhalt, Kundenservice und Berichterstellung herumschlagen zu müssen. HubSpot vereint alles an einem Ort.

Dieses Tool bietet Ihrem Team einen zentralen Ort für Marketing, Vertrieb, Kundensupport und Website-Management.

Sie können Kontakte verwalten, Berichte erstellen, Aufgaben automatisieren und sogar KI-gestützte Inhalte erstellen, ohne mühsam zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Die besten Features von HubSpot

Bieten Sie Website-Hosting mit Sicherheit und integriertem CMS Hub.

Erstellen Sie anpassbare Dashboards und Berichte für Ihr gesamtes Team.

Verwalten Sie chattende Benutzersitzungen mit Live-Chat, Chatbot-Builder und E-Mail-Nachverfolgung.

Automatisieren Sie das Lead-Management und Marketing-Workflows.

Nutzen Sie kostenlose tools wie Landingpage-Builder, Meeting-Terminplaner und KI-Inhalt-Ersteller.

Limit von HubSpot

Die Kosten können steigen, wenn Sie zu Premium-Plänen wechseln.

Die Einstellung detaillierter Berichterstellung und Workflows kann etwas gewöhnungsbedürftig sein.

Preise von HubSpot

Starter : 45 $/Monat pro Benutzer

Professional : 270 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 900 $/Monat pro Benutzer

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 12.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was Benutzer über HubSpot sagen

Diese G2-Bewertung enthält das Feature:

Ich schätze es sehr, wie die E-Mail-Vorlagen von HubSpot wiederkehrende Aufgaben rationalisieren und dazu beitragen, ein einheitliches Branding in der gesamten Kommunikation sicherzustellen. Die Möglichkeit zur Nachverfolgung von InteraktionsMetriken wie Öffnungen, Sendungen und Bounces war besonders nützlich, um die Strategie zu verfeinern und das Verhalten der Zielgruppe zu verstehen.

Ich schätze es sehr, wie die E-Mail-Vorlagen von HubSpot wiederkehrende Aufgaben rationalisieren und dazu beitragen, ein einheitliches Branding in der gesamten Kommunikation sicherzustellen. Die Möglichkeit zur Nachverfolgung von InteraktionsMetriken wie Öffnungen, Sendungen und Bounces war besonders nützlich, um die Strategie zu verfeinern und das Verhalten der Zielgruppe zu verstehen.

11. Richpanel (Am besten geeignet für E-Commerce-Marken, die ihre Kosten für das Unterstützen senken möchten)

via Richpanel

Wenn eine Marke die Personalisierung richtig umsetzt, merken das die Kunden. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Kundenbindung bei Unternehmen, die dies hervorragend beherrschen, um 71 % höher. Aber einen persönlichen Service aufrechtzuerhalten ist leichter gesagt als getan, insbesondere wenn Support-Teams täglich ein hohes Arbeitsvolumen bewältigen müssen.

Richpanel erleichtert Ihnen die Arbeit ein wenig.

Durch die Kombination von Self-Service-Optionen mit intelligenter Automatisierung hilft sie E-Commerce-Marken dabei, häufig gestellte Abfragen zu bearbeiten, während die Mitarbeiter mehr Space haben, um mit den Kunden in sinnvollere Weise in Verbindung zu treten.

Die besten Features von Richpanel

Bieten Sie KI-gestützten Kundensupport mit Automatisierung und Self-Service-Abläufen.

Verwalten Sie Unterhaltungen per E-Mail, chatten, Social Media, SMS und Telefon über einen einzigen Posteingang.

Erleichtern Sie sich wiederholende Aufgaben mit Bots, Zuweisungen und KI-gesteuerten Antworten durch Automatisierung.

Bieten Sie erweiterte Berichterstellung zu Unterhaltungen, Teamaktivitäten und Auswirkungen auf den Umsatz.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit einem No-Code-Builder und einem markenspezifischen Hilfecenter.

Limitations von Richpanel

Erfordert Zeit und unterstützt die Einstellung komplexer Self-Service-Abläufe.

Unternehmen-Features wie mehrere Geschäfte und Marken sind nur in höheren Plänen verfügbar.

Die Optionen für Berichterstellung sind umfangreich, können aber zunächst etwas überwältigend wirken.

Preise für Richpanel

Pro : 69 $/Monat pro Benutzer

Pro Max : 99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Richpanel

G2 : 4,7/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Richpanel sagen

Diese G2-Bewertung hat freigegeben:

Richpanel hat unser Verständnis von Kunden und unsere Interaktion mit ihnen abgeschlossen verändert. Die Art und Weise, wie es Kundendaten aus verschiedenen Quellen und Kanälen konsolidiert, ist bahnbrechend.

Richpanel hat unser Verständnis von Kunden und unsere Interaktion mit ihnen abgeschlossen verändert. Die Art und Weise, wie es Kundendaten aus verschiedenen Quellen und Kanälen konsolidiert, ist bahnbrechend.

12. Pipedrive (Am besten geeignet für Vertriebsteams, die den Überblick über jedes Geschäft behalten möchten)

via Pipedrive

Wenn Ihr Team Dutzende von Leads jongliert, kann es leicht passieren, dass etwas unter den Tisch fällt. Pipedrive hilft Ihnen dabei, indem es alles an einem Ort zusammenfasst.

Von Nachfassaktionen bis hin zu Prognosen – sie verschafft Ihrem Team eine klare Ansicht über jedes Geschäft und darüber, was Aufmerksamkeit erfordert. Mit einer einfachen visuellen Pipeline und benutzerfreundlichen KI-Hinweisen sorgt Pipedrive dafür, dass sich der Verkaufsprozess selbst an den geschäftigsten Tagen überschaubar anfühlt.

Was sie auszeichnet, ist ihre Fokussierung. Pipedrive versucht nicht, ein Alleskönner zu sein. Es hilft Vertriebsteams einfach dabei, organisiert zu bleiben, ihre Aufgaben zu automatisieren und mehr Geschäfte ohne zusätzlichen Aufwand abzuschließen.

Die besten Features von Pipedrive

Organisieren und führen Sie Geschäfte mit einer visuellen Darstellung der Phasen der Vertriebspipeline durch.

Automatisieren Sie Nachfassaktionen und Erinnerungen für Leads und Aufgaben.

Greifen Sie auf übersichtliche Berichte, Prognosen und Leistungsdaten zu.

Integrieren Sie über 500 Apps, darunter E-Mail- und Messaging-tools.

Nutzen Sie Add-Ons wie LeadBooster und Smart Dokumente für mehr Flexibilität.

Limit von Pipedrive

Erweiterte Berichterstellung und Prognosen sind nur in den höheren Plänen enthalten.

Telefonischer Support ist nur mit Premium-Abonnements verfügbar.

Preise für Pipedrive

Lite : 19 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 34 $/Monat pro Benutzer

Premium : 64 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 89 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 2.560 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Pipedrive sagen

Diese Capterra-Bewertung hob hervor:

Sie können einen potenziellen Kunden aufrufen und erfahren seine Augenfarbe, sein bevorzugtes Essen, wo Sie ihn kennengelernt haben, und sogar eine Notiz mit wichtigen Details aus Ihrer Unterhaltung mit ihm eingeben, die Sie in Ihre nächste Unterhaltung einfließen lassen können.

Sie können einen potenziellen Kunden aufrufen und erfahren seine Augenfarbe, sein bevorzugtes Essen, wo Sie ihn kennengelernt haben, und sogar eine Notiz mit wichtigen Details aus Ihrer Unterhaltung mit ihm eingeben, die Sie in Ihre nächste Unterhaltung einfließen lassen können.

13. Churn360 (Am besten geeignet für SaaS-Teams, die sich auf Kundenbindung und Erkenntnisse konzentrieren)

via Churn360

Die Abwanderung von Kunden ist die stille Sorge jedes SaaS-Unternehmens. Churn360 schreitet mit einer klaren Mission voran: Teams dabei zu helfen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen und stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.

Das Tool ermöglicht Erfolg Managern eine vollständige Ansicht über jedes Konto, führt Nachverfolgung der Gesundheitswerte durch und erleichtert es, rechtzeitig zu handeln, bevor es zu spät ist.

Die Plattform zeichnet sich insbesondere durch ihre durchdachten Analysen und die Art und Weise aus, wie sie benutzerdefinierte Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführt.

Die besten Features von Churn360

Führen Sie die Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit und des Kundenengagements in Echtzeit durch.

Segmentieren Sie benutzerdefinierte Benutzer anhand ihres Verhaltens und ihrer Interaktionstrends.

Richten Sie benutzerdefinierte Dashboards ein, um wichtige Metriken zur Kundenerfahrung zu überwachen.

Versenden Sie personalisierte Kampagnen und benutzerdefinierte Umfragen.

Integrieren Sie sie in CRMs und führen Sie Benutzerdefinierte Daten in einer Ansicht zusammen.

Limitations von Churn360

Im Vergleich zu anderen Customer-Success-tools nur eingeschränkte Automatisierung

Einige Benutzer könnten die Benutzeroberfläche zunächst als komplex empfinden.

Die Berichterstellung-Features könnten für fortgeschrittene Anforderungen etwas zu einfach sein.

Preise für Churn360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Churn360-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Churn360 sagen

In dieser Capterra-Bewertung wurde Notiz genommen:

Churn360 hilft Ihnen dabei, die Kundenabwanderung zu reduzieren, indem es Ihnen zeigt, welche Benutzer gefährdet sind. Das bedeutet, dass wir mehr Benutzer verwalten können als ohne Churn360 und somit unseren Umsatz steigern können.

Churn360 hilft Ihnen dabei, die Kundenabwanderung zu reduzieren, indem es Ihnen zeigt, welche Benutzer gefährdet sind. Das bedeutet, dass wir mehr Benutzer verwalten können als ohne Churn360 und somit unseren Umsatz steigern können.

Die meisten Kundenüberwachungstools zeichnen sich in einem Bereich aus, sei es Sitzungsverfolgung, Produktanalyse, Feedback-Erfassung oder Einblicke in den Kundenerfolg.

Wenn Teams jedoch zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln müssen, um sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen, geht der Kontext verloren, Follow-ups werden versäumt und das tatsächliche Benutzererlebnis bleibt fragmentiert.

Hier hebt sich ClickUp als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich ✅ von der Konkurrenz ab.

Anstatt mehrere Teile der Customer Journey über verschiedene, voneinander getrennte tools hinweg zu verfolgen (auch bekannt als „Work Sprawl“), vereint ClickUp alles in einem anpassungsfähigen Workspace. Von der Erfassung von Kundenfeedback und der Nachverfolgung von Gesundheitswerten bis hin zur Automatisierung von Follow-ups und der Synchronisierung von CRM-Updates bietet ClickUp Ihrem Team eine strukturierte und dennoch flexible Möglichkeit, jede Kundeninteraktion zu überwachen und zu verwalten.

Schauen wir uns die Details an und sehen wir uns an, wie Sie Ihre benutzerdefinierte Kundenüberwachungs-Workflow optimieren können:

Protokollieren Sie Probleme und Kundenfeedback mit ClickUp Formularen und ClickUp Aufgaben

Formulare und Aufgaben gehen in ClickUp Hand in Hand.

Angenommen, Ihr Support-Team wünscht sich eine einfache Möglichkeit für Kunden, Probleme zu melden. Sie können ein ClickUp-Formular einrichten, das jede Übermittlung in eine Aufgabe in Ihrer Support-Pipeline umwandelt.

Sammeln Sie UX-Feedback und machen Sie es mit ClickUp Formularen umsetzbar.

Mit ClickUp Aufgabe können Sie ganz einfach Eigentümerschaft zuweisen, Fortschritte verfolgen und sicherstellen, dass nichts übersehen wird. Wenn ein Kunde seine Erfahrung in einem Feedback-Formular schlecht bewertet, kann ClickUp diese als Folgeaufgabe für den Kundenbetreuer kennzeichnen.

Teams, die sich um die Einarbeitung kümmern, können dasselbe tun und jeden Schritt in eine nachverfolgbare Aufgabe verwandeln, vom ersten Telefonat bis zur Übergabe-Besprechung.

Diese einfache Verknüpfung zwischen Formularen und Aufgaben hält Ihre Workflows in Gang und stellt sicher, dass jeder Kundenkontakt nachverfolgt wird.

Sorgen Sie mit ClickUp Comments und ClickUp Chatten für klare interne Unterhaltungen.

Protokollieren Sie detaillierte benutzerdefinierte Kundenaktualisierungen, Feedback und Entscheidungen direkt in den Kommentar der Aufgabe mit ClickUp Assign Comments.

ClickUp bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Kommunikation in Echtzeit: Kommentare auf Aufgabe und Team-Chat. Beide dienen unterschiedlichen Zwecken in Kundenüberwachungs-Workflows.

Verwenden Sie ClickUp Assign Comments, wenn Sie Diskussionen zu einer bestimmten Aufgabe protokollieren möchten.

📌 Beispiel: Wenn ein Support-Ticket technische Unterstützung erfordert, kann der Mitarbeiter direkt einen Kommentar zur Aufgabe hinterlassen, den richtigen Entwickler taggen und die Lösungsschritte dokumentieren. Jede Aktualisierung bleibt als Anhang an der Aufgabe hängen, sodass alle Beteiligten bei einer späteren Eskalation des Falls die vollständige Ansicht erhalten, ohne E-Mails durchsuchen zu müssen.

ClickUp Chat hingegen funktioniert wie ein gemeinsamer Kanal für Echtzeit-Unterhaltungen innerhalb des Teams.

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem die Account-Management- und Support-Teams eine schnelle Synchronisierung benötigen, wenn ein wichtiger Kunde ein Problem meldet. Anstatt einen separaten Thread oder eine separate Nachricht zu erstellen, können sie direkt in einem Arbeitsbereich miteinander kommunizieren, die nächsten Schritte festlegen und sofort Aufgaben oder Folgemaßnahmen zuweisen.

Erstellen Sie Dashboards zur Kundenzufriedenheit mit ClickUp Dashboards

Bringen Sie alle Ihre Kunden-KPIs mit einem benutzerdefinierten ClickUp-Dashboard in einer Ansicht zusammen.

Für Kundenerfolgsteams, Produktmanager und Supportleiter kommt es oft darauf an, die richtigen Daten vor Augen zu haben, um Risiken vorzubeugen – ohne sich durch verstreute Berichte wühlen zu müssen.

ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine übersichtliche, benutzerdefinierte Ansicht der Kunden-Metriken, die tatsächlich etwas bewirken.

Sie können Schlüssel-Erkenntnisse wie gefährdete Konten, Zufriedenheitstrends oder Nachfassfristen ganz einfach aufdecken – ohne dass Sie einen Datenanalysten zur Verfügung haben müssen.

📌 Beispiel: Ein SaaS-Erfolgsmanager kann ein Dashboard erstellen, das Kunden-Health-Scores unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts, Live-NPS-Feedback und überfällige Onboarding-Aufgaben in Echtzeit anzeigt. Anstatt zwischen verschiedenen tools zu wechseln, erhalten sie eine einzige Ansicht, die ihnen hilft, einzugreifen, bevor Probleme eskalieren.

Halten Sie Kundenbenachrichtigungen und Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen und KI-Agenten am Laufen

Automatisieren Sie routinemäßige Nachfassaktionen und benutzerdefinierte Benachrichtigungen, um mit ClickUp Automatisierungen Zeit zu sparen.

ClickUp Automatisierungen helfen Teams, schnell zu reagieren, ohne zusätzlichen Administrator. Stellen Sie sich Folgendes vor: Der Gesundheitswert eines Clients fällt unter einen festgelegten Schwellenwert, der über ein benutzerdefiniertes Feld zur Nachverfolgung dient.

ClickUp kann automatisch eine Aufgabe für den Kundenbetreuer erstellen, den Support-Leiter benachrichtigen und sogar eine Slack-Aktualisierung senden. Sie können auch Erinnerungen für Verlängerungen, Nachfassaktionen zu Umfragen oder Tickets, die zu lange unbeantwortet bleiben, festlegen.

ClickUp Brain und ClickUp Agents erleichtern Ihrem Team den gesamten Prozess. Die Software hilft Ihnen, indem sie Kunden-Updates zusammenfasst, Vorschläge für die nächsten Schritte macht und sogar kurze Fragen zu Ihren Konten beantwortet – direkt in ClickUp.

Erweitern Sie Ihren Workflow um eine intelligente Ebene mit ClickUp Brain

Verbinden Sie ClickUp mit Ihrem CRM und Ihrem Support-Stack

Dank seiner über 1000 Integrationen wird ClickUp für Ihr Team und dessen bestehende Workflows noch nützlicher.

Wenn Ihr Team Intercom, Zendesk oder HubSpot verwendet, können Sie Daten synchronisieren, sodass Kundengespräche, Deal-Updates oder Support-Tickets direkt in ClickUp einfließen.

Führen Sie die Synchronisierung von Kundendaten aus Ihrem CRM oder Helpdesk mit ClickUp durch, um eine vollständige Echtzeit-Ansicht Ihrer Kunden zu erhalten.

📌 Beispiel: Wenn in Zendesk ein Ticket erstellt wird, kann in ClickUp eine entsprechende Aufgabe zur Nachverfolgung und Zusammenarbeit im Team angezeigt werden. Auf diese Weise arbeiten alle Teams mit denselben Informationen.

Die CRM-Vorlage von ClickUp geht noch einen Schritt weiter und bietet Teams einen strukturierten, einsatzbereiten Arbeitsbereich für die Verwaltung von Kundenbeziehungen vom ersten Kontakt bis zur Vertragsverlängerung.

Kostenlose Vorlage herunterladen Vermeiden Sie versäumte Nachfassaktionen, vergessene Leads und manuelle Statusaktualisierungen mit der CRM-Vorlage von ClickUp.

Der wahre Wert? Sie filtert Störfaktoren heraus. Und zwar so:

Zentralisieren Sie Leads, Kontakte und Deal-Pipelines in einem organisierten Workspace, damit Ihre Teams stets den vollständigen Kundenkontext im Blick haben.

Priorisieren Sie Aufgaben nach Phase und Kundenbedarf, damit keine Gelegenheit oder Nachverfolgung übersehen wird.

Verknüpfen Sie Kontaktdaten, Gespräche und Aktualisierungen direkt mit Aufgaben, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Vertriebs-, Support- und Account-Teams zu ermöglichen.

👀 Wissenswertes: Einzelhändler wie IKEA beobachteten, wie sich Käufer durch das Layout bewegten, und stellten fest, dass lange, gewundene Wege die Produktpräsenz erhöhten – ein Offline-Beispiel für die Überwachung der Customer Journey, das das Ladendesign weltweit formte.

Hier sind drei weitere Kundenüberwachungstools, die Ihnen bei der Nachverfolgung und dem Erfolg helfen:

Amplitude : Hilft Teams dabei, das Benutzerverhalten, die Kundenbindung und die Konversion mithilfe fortschrittlicher Kohortenanalysen zu verstehen.

Freshdesk : Bietet Ticketing, Omnichannel-Support und KI-gestützte Automatisierung – ideal für vereinfachte Support-Workflows.

Heap : Erfasst automatisch alle Interaktionen der Benutzer auf Ihrer Website oder App, ohne dass manuelle Ereignisse gesetzt werden müssen.

Verwandeln Sie Kundenkontaktpunkte in ClickUp-Checkpoints

Guter Service bedeutet eher, Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten, als sie zu beheben.

Genau das erledigen Kundenüberwachungstools. Sie ermöglichen es Ihnen, Muster zu erkennen, frühe Anzeichen für Kundenabwanderung zu erkennen und wirklich zu verstehen, was Ihre Kunden von Ihnen erwarten.

Mit den richtigen tools schaffen Sie Verbindungen. Hier hebt sich ClickUp unauffällig von anderen ab. 🌟

ClickUp ist ein flexibler Raum, in dem kundenorientierte Teams Feedback überwachen, Probleme verfolgen, Nachfassaktionen automatisieren und zusammenarbeiten können, ohne den Überblick zu verlieren.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Benutzerdefinierte Überwachung und -Nachverfolgung unter einem Dach zu vereinen, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

Zu den besten Kundenmanagement-Softwareoptionen gehören Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly und Bitrix24. Diese Plattformen bieten einen Bereich von Funktionen wie Vertriebs-Pipeline-Management, Kundenkommunikation, Workflow-Automatisierung und Integrationen. Die richtige Wahl hängt von der Größe Ihres Geschäfts und Ihren spezifischen Anforderungen ab. Salesforce ist Beispielsweise für seine robusten Features und Integrationen bekannt, während HubSpot CRM und Zoho CRM wegen ihrer benutzerfreundlichen Oberflächen und Free-Plans beliebt sind.

CRM (Customer Relationship Management) konzentriert sich auf die Verwaltung der Interaktionen eines Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kunden, einschließlich Vertrieb, Marketing und Support. Bei CSM (Customer Success Management) hingegen geht es darum, sicherzustellen, dass Kunden mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung die gewünschten Ergebnisse erzielen. Während es bei CRM um die Organisation und Nachverfolgung von Beziehungen und Daten geht, ist CSM proaktiv und konzentriert sich auf Onboarding, Schulung und die Maximierung des Kundennutzens und der Kundenbindung.

Zu den besten Apps für die Nachverfolgung von Clients gehören ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM und Pipedrive. HubSpot CRM bietet eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung von Kontakten, Geschäften und Aufgaben mit Features wie E-Mail-Verfolgung und Terminplanung. Zoho CRM bietet Vertriebsautomatisierung und Multichannel-Kommunikation, während Pipedrive für sein visuelles Vertriebs-Pipeline-Management bekannt ist. ClickUp vereint alle Ihre tools in einem zentralen Workspace, sodass alles an einem Ort bleibt.

Ja, es gibt mehrere kostenlose CRM-Optionen. ClickUp bietet einen Free Forever-Plan mit KI-Funktionen. HubSpot CRM bietet eine robuste kostenlose Version mit Kontaktverwaltung, E-Mail-Tracking und Live-Chat. Zoho CRM bietet einen kostenlosen Tarif für bis zu drei Benutzer, einschließlich Lead- und Deal-Management. Bitrix24 bietet ebenfalls einen kostenlosen Tarif mit CRM, Aufgabe und Kommunikationstools, allerdings ist die Einarbeitungszeit möglicherweise etwas länger.