Airmeet vs. ClickUp SyncUp: Welches tool ist besser für Sie geeignet?

Ihre Webinare laufen reibungslos. Die Folien sehen toll aus, die Teilnehmer chatten aktiv und sind engagiert. Aber sobald das Webinar endet, schwindet diese Energie oft. Die Begeisterung während der Sitzung führt selten zu klaren nächsten Schritten und einer tatsächlichen Umsetzung.

Notizen gehen in zufälligen Dokumenten verloren. Ideen bleiben im Chat verborgen. Was sich wie ein bahnbrechendes Meeting anfühlte, wird zu einer weiteren Zeile in Ihrer Historie.

Diese mangelnde Kontinuität ist der Auslöser für die Debatte zwischen Airmeet und ClickUp SyncUp.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, welche Plattform Ihrem Team hilft, auch lange nach Ende des Meetings in der Synchronisierung zu bleiben.

ClickUp vs. Airmeet: Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick

Bevor wir näher darauf eingehen, hier eine kurze Ansicht der Funktionen der beiden Plattformen.

Feature/Aspekt ClickUp Airmeet Kernzweck All-in-One-Projektmanagement und Arbeitsmanagement mit integrierten Konferenz- und Kollaborationstools Virtuelle Ereignisse, Webinare, interaktive Sitzungen Aufgaben- und Projektmanagement Erweiterte Nachverfolgung von Aufgaben, Abhängigkeiten, Zeiterfassung, Automatisierungen Nicht verfügbar Tools für die Zusammenarbeit Dokumente, Chat, SyncUps, Whiteboards, Mindmaps, Kommentare, gemeinsame Kalender Ereignis-Chat, Fragen und Antworten, Networking-Lounges Enterprise Search & KI Durchsuchen Sie Aufgaben, Dokumente, Chats, Dateien und integrierte Apps; KI-gestützte Zusammenfassungen, Antworten, Automatisierungen Keine appübergreifende Suche; eingeschränkte KI KI-Notizbuch Nimmt an Meetings teil, transkribiert, fasst zusammen, erstellt Dokumente und Aktionspunkte Nicht verfügbar Whiteboards & Mindmaps Visuelle Zusammenarbeit, Brainstorming, Ideen in Aufgaben umsetzen Nicht verfügbar Clips (Video-Nachrichten) Video-Updates im Chat/in Aufgaben freigeben Nicht verfügbar SyncUps Audio-/Videoanrufe mit KI-Zusammenfassungen, Transkripten und Erstellung von Aufgaben Veranstaltungsorientiertes Video, keine KI-Zusammenfassungen oder Aufgabenintegration Integrationen Verbindet sich mit über 1.000 Tools, darunter Google Kalender, Outlook und Microsoft Teams. Lässt sich hauptsächlich mit Ereignis- und CRM-Tools integrieren. Benutzerdefinierte Anpassung Benutzerdefinierte Felder, Ansichten, Workflows, Dashboards, detaillierte Berechtigungen Einige benutzerdefinierte Optionen für die Anpassung von Ereignissen Automatisierung Integrierte Automatisierungen, KI-gesteuerte Vorschläge, benutzerdefinierte KI-Agenten Workflow-Automatisierungen für die Logistik bei Ereignissen Berichterstellung und Analysen Robuste Dashboards, Ziele und OKRs, Workload-Management, KI-gestützte Erkenntnisse Ereignis-Analysen: Teilnahme, Engagement, Leads Skalierbarkeit und Sicherheit Features des Unternehmens, Berechtigungen, HIPAA, SSO, DSGVO-konform Sicherheit auf Unternehmensniveau für Ereignisse Einzigartige Vorteile KI-Notizbuch, Enterprise-Suche, Whiteboards, Clips, kein Kontextwechsel, API-Zugriff, anpassbare Formulare Speed-Networking, Social Lounges, Sponsor-Tools

Was ist ClickUp?

Die heutige Arbeit ist kaputt.

Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über verschiedene, voneinander getrennte tools verstreut, was uns ausbremst.

ClickUp löst dieses Problem mit einer All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Was ist SyncUp?

ClickUp SyncUp ist das in ClickUp integrierte Audio- und Videoanruf-Tool, das für eine schnelle, kontextbezogene Zusammenarbeit im Team entwickelt wurde. Sie können Anrufe direkt aus dem Chat starten, Diskussionen mit Aufgaben verknüpfen, Sitzungen aufzeichnen und mit ClickUp Brain automatisch Zusammenfassungen, Transkripte und Aktionspunkte erstellen. Dadurch entfällt das Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und die Ergebnisse des Meetings bleiben mit der Arbeit verknüpft.

ClickUp-Features

Entdecken Sie, wie ClickUp Ihnen als virtuelle Plattform für Ereignisse bei der Verwaltung Ihrer Kommunikation helfen kann.

Feature Nr. 1: Audio- und Videoanrufe

ClickUp SyncUp bietet eine nahtlose Lösung für Teams, die eine effiziente Zusammenarbeit am Arbeitsplatz anstreben.

Arbeiten Sie mit ClickUp SyncUps in Sekundenschnelle persönlich mit Ihren Kollegen zusammen.

Sie können:

Starten Sie 1:1- oder Gruppenanrufe (entweder per Video oder Audio) direkt aus ClickUp heraus.

Freigeben Sie Ihren Bildschirm während Anrufen, um visuellen Kontext zu bieten.

Chatten und verwenden Sie die Reaktionen während des Anrufs .

Erhalten Sie automatische Zusammenfassungen, Transkripte und Aktionselemente.

Verbinden Sie Aufgaben mit SyncUps für Echtzeit-Updates

Nehmen Sie jederzeit an Anrufen teil oder starten Sie sie mit der ClickUp-App für Mobilgeräte.

Ein Beispiel: Ein Remote-Team arbeitet an einer Produkteinführung. Während eines SyncUp können die Teammitglieder Updates besprechen, ihre Bildschirme freigeben, um Designs zu überprüfen, und Aufgaben direkt in ClickUp zuweisen.

Nach jedem SyncUp erstellt ClickUp automatisch KI-gestützte Zusammenfassungen, Transkripte und Aktionspunkte – so geht nichts verloren und jedes Meeting führt zu echtem Fortschritt.

📱 SyncUp überall und jederzeit

Starten Sie ClickUp SyncUps direkt von Ihrem Smartphone aus oder nehmen Sie daran teil – ganz ohne Laptop. Egal, ob Sie auf Reisen sind oder bei der Remote-Arbeit sind: Starten Sie Video- oder Audioanrufe, geben Sie Ihren Bildschirm frei und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen.

Jedes mobile SyncUp lässt sich nahtlos mit ClickUp Aufgaben, ClickUp Chat und KI-gestützten Zusammenfassungen verbinden, sodass Sie immer auf dem Laufenden bleiben und keine Updates verpassen – egal, wo Sie gerade arbeiten.

ClickUp Syncup auf Mobilgeräten

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie nicht in Echtzeit an einem SyncUp teilnehmen können, zeichnen Sie es einfach auf und greifen Sie später darauf zu. Dies ist ideal für Teams, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten.

Feature Nr. 2: All-in-One-Tool für die Zusammenarbeit

ClickUp Chat ist eine einheitliche Kommunikationsplattform, die Ihr Team innerhalb des ClickUp-Ökosystems vernetzt und aufeinander abstimmt. Über Kanäle und Direktnachrichten arbeitet Ihr Team zusammen, teilt Updates aus und sorgt für eine einheitliche Ausrichtung.

Verwenden Sie Threads, um Diskussionen innerhalb von Kanälen zu organisieren, und heften Sie wichtige Nachrichten an, damit Updates nicht untergehen.

Sie können themenspezifische Kanäle erstellen, z. B. #EventPlanning, um Diskussionen fokussiert zu halten. Gleichzeitig können Sie Einzelpersonen direkt eine Nachricht senden, um kurz zu chatten, wenn Sie die Hauptkanäle nicht überladen möchten.

Verwandeln Sie jede Aktualisierung in eine ClickUp Aufgabe aus dem ClickUp-Chat heraus.

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Nachricht, um sofort ClickUp-Aufgaben zu erstellen. Aus der beiläufigen Frage „Kann jemand die Tagesordnung fertigstellen?“ wird ein Element mit Nachverfolgung und Fristen sowie Mitarbeitern.

Remote-Teamleiter können unmittelbar nach einer Synchronisierung oder Ereignis Folgeaufgaben zuweisen. Dank anpassbarer Benachrichtigungen erhält Ihr Team nur Benachrichtigungen zu den für es relevanten Aktualisierungen.

Dies hilft, eine der Hauptursachen für Work Sprawl zu beheben. Anstatt dass Updates in Ereignissen, Chat-Protokollen und verstreuten Tools gespeichert werden, bleiben alle Entscheidungen, Folgemaßnahmen und Nachrichten in einem einzigen Converged AI Workspace gespeichert.

Fügen Sie Ihrem ClickUp-Chat-Kanal eine Ankündigung hinzu, um Ihr Team über neue Updates zu informieren.

Wenn eine Nachricht besondere Aufmerksamkeit erfordert, verwenden Sie Beiträge , um sie hervorzuheben. Wählen Sie zwischen „Ankündigung”, „Update”, „Anfrage”, „Entscheidung” oder „Idee”, um die Wichtigkeit der Nachricht deutlich zu machen. Für Organisatoren von Ereignissen stellt dies sicher, dass Erkenntnisse nach dem Ereignis, Feedback der Teilnehmer oder interne Nachbesprechungen schnell die richtigen Mitglieder des Teams erreichen.

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in die Chat-Plattform:

📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows und Chats auf einer Plattform. Sie können Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr starten und verwalten. ClickUp Brain sorgt dafür, dass alles miteinander verbunden, durchsuchbar und leicht zu finden ist.

Feature Nr. 3: KI-gestützte Produktivität

ClickUp Brain ist ein KI-Assistent in Ihrem ClickUp-Workspace. Er hilft Ihrem Team, schneller und mit weniger Aufwand zusammenzuarbeiten.

Integriert im Chat, kann es Aufgaben erstellen und zuweisen, Diskussionen zusammenfassen und sogar verwandte Aufgaben, Dokumente oder Kanäle in Sekundenschnelle aufrufen. Sie können Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten sofort kontextbezogene Antworten.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Nachrichten an ClickUp-Chat-Kanäle zu senden.

Nach einer Nachbesprechung kann ClickUp Brain beispielsweise eine vollständige Liste der Folgemaßnahmen aus dem Meeting erstellen, Eigentümer zuweisen und Dashboards aktualisieren.

Außerdem ist AI Catch Me Up ein Lebensretter für verteilte Teams. Wenn Sie ein oder zwei Tage lang keine Unterhaltungen mitverfolgt haben, fragen Sie ClickUp Brain nach einer Zusammenfassung. So stellen Sie sicher, dass Betriebs- und Kommunikationsmanager immer vollständige Sichtbarkeit auf Entscheidungen, Aktualisierungen und nächste Schritte haben.

📌 Probieren Sie diese Vorschläge aus:

Fassen Sie das heutige SyncUp zusammen und erstellen Sie Aufgaben für alle Aktionselemente.

Weisen Sie die Nachricht „Tolle Arbeit!“ @MyTeammate zu.

Erstellen Sie eine Zusammenfassung dieses Meetings mit Fristen für jede Aufgabe.

Darüber hinaus kann der ClickUp AI Notetaker an Zoom-, Google Meet- oder Teams-Anrufen teilnehmen, Unterhaltungen transkribieren, Diskussionen zusammenfassen und umsetzbare Dokumente mit den wichtigsten Erkenntnissen und nächsten Schritten erstellen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Clips, um Video-Updates, Feedback oder Walkthroughs direkt im Chat oder in Aufgaben aufzuzeichnen und freizugeben – so bleibt Ihr hybrides Team visuell und asynchron auf dem gleichen Stand.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain MAX vereint Ihr Arbeitsumfeld, einschließlich Aufgaben, Dokumente, Meetings, Chats und KI-Tools. Ihr Team kann schnell Ihren Workspace, integrierte Apps und sogar das Internet durchsuchen. Mit Talk to Text in ClickUp kann Ihr Team Aufgaben, Nachrichten oder Notizen aus Meetings und SyncUps sprechen, anstatt sie einzutippen. Dies hilft Remote-Leitern und Betriebsleitern, Ideen sofort festzuhalten.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI in Videoanrufen einsetzt

Preise für ClickUp

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Clips, um kurze Updates, Feedback von Benutzern oder Mini-Walkthroughs aufzuzeichnen und in kurze Videos umzuwandeln. Freigeben Sie diese direkt in Ihren Chat-Kanälen, damit Ihr hybrides Team genau versteht, was Sie meinen, ohne lange E-Mails oder verwirrende Threads. Dies ist ideal, um Aufgaben nach Ereignissen zu klären, Feedback zum Design zu geben oder Projekt-Updates zu überprüfen.

🎥 Wir werden KI-gestützte Meeting-Features untersuchen, Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit und asynchron vergleichen und Ihnen dabei helfen, die Plattform zu finden, die Ihre Meetings mehr an Produktivität gewinnt und weniger mühsam macht.

Was ist Airmeet?

via Airmeet

Airmeet ist eine Plattform für virtuelle und hybride Ereignisse. Sie unterstützt Unternehmen dabei, interaktive Erlebnisse wie Konferenzen, Webinare, Workshops und Meetups zu veranstalten.

Die Plattform macht virtuelle Meetings attraktiver. Die Teilnehmer können an Live-Sitzungen teilnehmen, an virtuellen Tischen Platz nehmen, soziale Lounges besuchen und in Echtzeit mit Fragen und Antworten chatten. Sie unterstützt sowohl reine Online- als auch hybride (persönliche + virtuelle) Ereignisse.

🔍 Wussten Sie schon? Im April 1993 gründeten die Unternehmer Alan Saperstein und Randy Selman ConventionView, die erste virtuelle Messe. Sie filmten physische Messestände, verwandelten sie in anklickbare HTML-Karten und hosteten sie online vom Waldorf Astoria in New York aus.

Features von Airmeet

Hier sind einige herausragende Features von Airmeet, die Sie für eine verbesserte direkte Kommunikation nutzen können:

Feature Nr. 1: Netzwerktabellen und Einbindung der Teilnehmer

Ermöglichen Sie den Teilnehmern mit den Networking-Tischen von Airmeet einen sinnvollen Austausch.

Die virtuellen Networking-Tische von Airmeet simulieren das persönliche Networking mit kleinen, themenbezogenen Diskussionen. Dieses Setup fördert schnelle, natürliche Unterhaltungen. Die Teilnehmer können sich Themen anschließen, die ihren Interessen oder beruflichen Zielen entsprechen.

Außerdem bietet es Echtzeit-Tools wie Live-Fragen und Antworten, Umfragen und das Chatten, die die Teilnehmer dazu animieren, sich während der Sitzungen zu engagieren.

Airmeet bietet außerdem Live-Untertitelübersetzungen und mehrsprachige Chats, was für ein globales Webinar-Publikum hilfreich sein kann. Diese Tools sind eher für die Einbindung der Teilnehmer als für die laufende Kommunikation im Team konzipiert.

Airmeet bietet außerdem Live-Untertitelübersetzungen und mehrsprachige Chats, was für ein globales Webinar-Publikum hilfreich sein kann.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen und Checklisten für die Planung von Ereignissen in Excel und ClickUp

Feature Nr. 2: Analysen und Einblicke

Erhalten Sie mit Airmeet Echtzeit-Einblicke in Meeting-Statistiken

Airmeet bietet Echtzeit-Analysen zu Anwesenheit, Engagement und Feedback zu den Sitzungen. Organisatoren können sehen, wie sich die Teilnehmer in den Sitzungen verhalten, welche Vorträge am beliebtesten sind und wie die Teilnehmer miteinander interagieren.

Diese Analysen sind entscheidend für die Bewertung des Erfolgs eines Ereignisses und die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Ereignisse.

💡 Profi-Tipp: Messen Sie die kognitive Belastung pro Teilnehmer. Wenn Mitglieder des Teams eine neue Benutzeroberfläche erlernen oder sich mehrere Anmeldedaten merken müssen, wird das Tool zu einer Belastung für die Aufmerksamkeit. Wählen Sie die einfachste Benutzeroberfläche, die Ihre Ziele dennoch unterstützt.

Planen Sie virtuelle Expo-Meetings, um mit Airmeet ein globales Publikum zu erreichen

Airmeet bietet virtuelle Messehallen und Sponsorenstände, in denen Aussteller ihre Produkte oder Dienstleistungen präsentieren können.

Die Teilnehmer können diese Stände erkunden, mit Vertretern chatten und Materialien herunterladen, was ein umfassendes virtuelles Ausstellungserlebnis bietet.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Notizen für eine bessere Organisation

Preise für Airmeet

Kostenlose Testversion

Premium-Webinar: 199 $/Monat

Ereignisse: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Verwaltete Ereignisse: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

🧠 Wissenswertes: 1916 veranstaltete das American Institute of Electrical Engineers die erste virtuelle Konferenz. Dabei wurden acht US-Städte über Telefonleitungen verknüpft, sodass die Mitglieder die Präsentationen gleichzeitig verfolgen konnten. Über 5.000 Menschen nahmen von entfernten Standorten aus teil, einige tauschten sogar Updates per Telegramm aus.

📖 Lesen Sie auch: KI-Transkript-Zusammenfassungen, mit denen Sie Zeit sparen

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: Vergleich der Features für virtuelle Ereignisse

Beide tools bieten einzigartige Funktionen.

ClickUp fungiert als All-in-One-Messaging- und Arbeitshub. Airmeet konzentriert sich auf interaktive virtuelle Ereignisse.

Hier werden wir die wichtigsten Features nebeneinander aufschlüsseln, um zu sehen, wie sie im Vergleich zueinander abschneiden.

Funktion Nr. 1: Teamzusammenarbeit

Sehen wir uns an, wie jede Plattform Ihrem Team dabei hilft, eine Verbindung herzustellen und nahtlos zusammenzuarbeiten.

ClickUp

Kanäle, Direktnachrichten und integrierte KI-Tools wie ClickUp Brain sorgen für eine nahtlose Teamkommunikation. Sie können Nachrichten in Aufgaben umwandeln, Updates teilen und Diskussionen zusammenfassen, ohne den Workspace zu verlassen.

ClickUp AI Notetaker kann auch an Meetings auf Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams teilnehmen. Es transkribiert Unterhaltungen, fasst Diskussionen zusammen und extrahiert wichtige Aktionspunkte.

Nach dem Meeting wird ein ClickUp-Dokument mit allen Details erstellt. Das Dokument enthält den Namen des Meetings, das Datum, die Teilnehmer, eine Zusammenfassung, die wichtigsten Erkenntnisse, die nächsten Schritte und das vollständige Protokoll.

Airmeet

Airmeet konzentriert sich auf die Interaktion mit dem Publikum während Online-Ereignisse. Es bietet die Möglichkeit zum Chatten für Teilnehmer und eine Frage-Antwort-Runde während der Sitzung.

Allerdings ist es nicht für die kontinuierliche Zusammenarbeit im Team ausgelegt.

🏆 Gewinner: ClickUp! Seine Features ermöglichen eine nahtlose interne Teamkommunikation und Nachverfolgung.

Funktion Nr. 2: Video- und Meeting-Funktionen

Als Nächstes sehen wir uns an, wie beide Tools mit Ereignissen und virtuellen Erlebnissen umgehen, um Sitzungen interessant zu gestalten.

ClickUp

ClickUp bietet eine umfassende Suite von tools zur Optimierung von Teambesprechungen und Videoanrufen.

Mit ClicUp SyncUp können Teams Audio- oder Videoanrufe direkt in ClickUp starten. So bleibt eine Verbindung zwischen Diskussionen und relevanten Aufgaben und Projekten bestehen.

Darüber hinaus können Teams mit ClickUp Meetings an einem Ort Besprechungsagenden erstellen, Aufgaben zuweisen und Diskussionen dokumentieren.

Airmeet

Airmeet eignet sich hervorragend für die Ausrichtung von groß angelegten Webinaren und virtuellen Ereignissen und bietet Features für Bühnenmanagement, Breakout-Tische und Interaktivität mit dem Publikum. Die Tools sind jedoch eher auf Ereignisse ausgerichtet als auf interne Meetings von Teams zugeschnitten.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! Airmeet eignet sich ideal für publikumsorientierte Ereignisse, während ClickUp am besten für die interne Kommunikation mit KI-Meeting-Tools geeignet ist.

Feature Nr. 3: Integrationen und Workflow-Automatisierung

Sehen wir uns an, wie jede Plattform mit Ihren Tools verbunden ist und Automatisierung nutzt, um die Effizienz und das Engagement Ihres Publikums zu steigern.

ClickUp

ClickUp ist tief in Dokumente, Chats, Kalender, CRM und über 1.000 Tools integriert, um Workflows weitgehend zu automatisieren. Teams können ihre Arbeit zentralisieren und die Tool-Müdigkeit reduzieren.

Darüber hinaus ermöglichen ClickUp Automatisierungen Teams die Optimierung sich wiederholender Aufgaben, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Sie können Aufgaben automatisch zuweisen, Status aktualisieren, Benachrichtigungen senden oder Auslöser basierend auf einfachen „Wenn-dann“-Regeln auslösen.

Airmeet

Airmeet bietet Integrationen mit CRMs, E-Mail-Marketing-Plattformen und Kalender-Apps, wodurch die Verwaltung von Anmeldungen, das Versenden von Erinnerungen an Ereignisse und die Nachverfolgung von Teilnehmerinformationen vereinfacht werden.

Allerdings sind die Funktionen der Automatisierung auf ereignisbezogene Aufgaben beschränkt. Als Ergebnis eignet sich die Plattform nur für die Verwaltung der Teilnehmererfahrung.

🏆 Gewinner: ClickUp überzeugt durch die Verbindung der Arbeit Ihrer Teams, die Automatisierung von Follow-ups und die Schaffung einer einzigen Informationsquelle.

ClickUp-Agenten agieren wie Teamkollegen, die sich nie ausloggen. Sie setzen die Ergebnisse von Meetings in echten Fortschritt um. Sie achten auf Änderungen, führen die Nachverfolgung von Folgemaßnahmen durch, markieren Hindernisse und dienen als Auslöser für die nächsten Schritte – auch nach Beendigung des Gesprächs. Keine vergessenen Aktionspunkte. Keine Verwirrung darüber, wer für was zuständig ist. Nur stetige, kontinuierliche Dynamik. ClickUp StandUp Agent meldet sich, führt die Nachverfolgung des Fortschritts durch und weist Aufgaben sofort zu, sodass Ihr Team fokussiert und aufeinander abgestimmt bleibt.

🧠 Wissenswertes: 1998 brachte die weltweit erste vollständig online stattfindende globale Konferenz namens Avatars98 Tausende von Menschen in einer virtuellen 3D-Welt zusammen, wobei frühe Avatar-Technologie zum Einsatz kam. Die Konferenz umfasste Stände, Kunstgalerien und Networking-Spaces sowie physische „Satelliten”-Treffen in 30 Städten.

ClickUp vs. Airmeet auf Reddit

Wir haben auch auf Reddit nachgeschaut, was echte Benutzer über ClickUp SyncUp und Airmeet sagen. Es gab keine Threads, in denen die beiden Tools direkt miteinander verglichen wurden, aber wir haben einige nützliche Meinungen zu den einzelnen tools gefunden.

Hier ist, was ein Benutzer über die Verwendung von Airmeet für B2B-Webinare zu sagen hatte:

…Airmeet – hervorragend geeignet für interaktive Webinare, Networking-Lounges und nahtlose Integrationen mit CRMs…

Ein anderer Reddit-Benutzer schlug Airmeet vor:

Sie können Airmeet ausprobieren. Es ist über den Browser zugänglich und bietet zahlreiche Features zur Interaktion.

Hier ist, was ein Benutzer über die Verwendung von SyncUps zu sagen hatte:

Ich nutze die Chat- und Synchronisierungsfunktionen sehr häufig. Ich bin von Google Chat zu ClickUp Chat gewechselt und habe es nicht bereut ... Allerdings ist es noch recht neu und wird ständig verbessert. Die Integration mit den anderen Funktionen von ClickUp ist für mich das entscheidende Feature.

Ein anderer ClickUp-Benutzer kommentierte:

Wir haben ClickUp erfolgreich für Unternehmen jeder Größe (von Einzelunternehmern bis hin zu großen Teams) und in verschiedenen Branchen eingesetzt, von denen viele einen Umsatz von mehreren Millionen Dollar erzielen... ClickUp ist wirklich lebensverändernd, und ich nutze es sowohl für die Arbeit in einer Agentur als auch für die Organisation meines Privatlebens. Ich glaube, das Geheimnis für den Erfolg mit ClickUp liegt darin, wie man die Einstellung vornimmt.

🔍 Wussten Sie schon? Das unternehmensweite Meeting von IBM, das vollständig in Second Life stattfand, war das erste Mal, dass ein großes Unternehmen Avatare für eine Jahreskonferenz einsetzte. Die Mitarbeiter konnten in virtuellen Auditorien herumlaufen, Vorträgen beiwohnen und als 3D-Versionen ihrer selbst chatten.

Wer sollte sich für ClickUp statt Airmeet entscheiden? Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn Sie Folgendes benötigen: Ein einziger Ort für Meetings, Chatten, Dokumente und Aufgaben

KI-gestützte Zusammenfassungen, Nachverfolgungen und nächste Schritte

Bessere Abstimmung nach Meetings – nicht nur währenddessen

Ein Kollaborationshub, auf dem Unterhaltungen automatisch in Maßnahmen umgesetzt werden. Entscheiden Sie sich für Airmeet, wenn Sie Folgendes benötigen: Eine Plattform, die sich auf externe Zielgruppen konzentriert – nicht auf interne Teamarbeit

Um professionelle, einmalige Webinare oder virtuelle Ereignisse zu veranstalten

Temporäre Tools zur Einbindung der Teilnehmer wie Umfragen oder Fragen und Antworten

Welches Meeting-Tool ist das beste?

Die Ergebnisse liegen vor! 👑

Airmeet ist eine gute Wahl für interaktive Webinare, Konferenzen und virtuelle Ereignisse. Es sorgt mit Umfragen, Fragen und Antworten sowie Networking-Tabellen für die Beteiligung der Teilnehmer. Wenn es jedoch um die interne Abstimmung im Team und die Umsetzung von Diskussionen in Maßnahmen geht, stößt es an seine Grenzen.

ClickUp hilft dabei, dass jedes Meeting und jede Unterhaltung zu konkreten Maßnahmen führt. Mit SyncUps, AI Notetaker, Clips und Aufgaben können Teams Aktionspunkte erfassen, Folgemaßnahmen zuweisen und Projekte vorantreiben.

Es schließt die Lücke zwischen dem, was besprochen wurde, und dem, was tatsächlich erledigt wird – genau das, was den meisten Teams nach einem erfolgreichen Ereignis fehlt.

Remote- oder Hybrid-Teams können so synchron bleiben, Verantwortlichkeiten sicherstellen und einen klaren Überblick über wichtige Entscheidungen behalten.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!