Die 12 besten Notion-Vorlagen für Bewerbungs-Tracker, um organisiert zu bleiben

Die heutige Jobsuche gleicht weniger einem Sprint als vielmehr einem Marathon. Bei der Vielzahl an Bewerbungen, Nachfassaktionen und Aufgaben für Vorstellungsgespräche verliert man leicht den Überblick über den eigenen Stand.

Wussten Sie, dass ein Bewerber durchschnittlich 21 sorgfältig ausgearbeitete Bewerbungen verschicken muss, um nur ein einziges Stellenangebot zu erhalten? Diese Daten zeigen ganz klar: Es ist nicht nur klug, sondern unerlässlich, die Nachverfolgung jedes Schritts Ihrer Jobsuche.

Von der Erfassung des Bewerbungsstatus über den Plan von Folgemaßnahmen bis hin zur Vorbereitung auf bevorstehende Vorstellungsgespräche – die Vorlagen für Bewerbungs-Tracker von Notion helfen Ihnen dabei, Ihren Bewerbungsprozess zu strukturieren.

Als Bonus werden wir Ihnen auch Vorlagen von ClickUp freigeben, sodass Sie aus den verfügbaren Optionen die beste Auswahl treffen können. Legen wir los, oder?

Was macht eine gute Notion-Vorlage für die Verfolgung von Bewerbungen aus?

Die Wahl der richtigen Vorlage für die Bewerbungsverfolgung kann den Unterschied zwischen einer organisierten Jobsuche und totalem Chaos ausmachen. Und nicht jede Vorlage ist dafür ausgelegt, die Höhen und Tiefen einer modernen Jobsuche zu bewältigen. Hier sind also einige Dinge, auf die Sie achten sollten, bevor Sie sich für eine Notion-Vorlage für die Bewerbungsverfolgung entscheiden: 👇

Übersichtliche Nachverfolgung des Status: Wählen Sie eine Vorlage, die Ihnen klar zeigt, wo jede Bewerbung steht – beworben, Vorstellungsgespräch vereinbart, Angebot erhalten oder sogar ignoriert (das kennen wir alle 😅).

Anpassbare Felder: Wählen Sie eine Vorlage, in der Sie Felder hinzufügen oder deren Bearbeitung vornehmen können, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen, z. B. zur Nachverfolgung der Unternehmensgröße, der Empfehlungsquelle oder der Gehaltsvorstellungen.

Erinnerungen an Vorstellungsgespräche und Nachfassaktionen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlage Space für Nachfassaktionen des Personalverantwortlichen, Vorstellungsgesprächstermine und nächste Schritte bietet, damit Sie keine Chancen verpassen.

Angaben zum Unternehmen und zur Rolle: Wählen Sie eine Vorlage, in der Sie Stellenbeschreibungen, Notizen zum Unternehmen und Links wie Stellenanzeigen oder LinkedIn-Profile speichern können.

Anmerkungen und Überlegungen: Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrer Vorlage kurze Notizen wie „Teamkultur hat mir gefallen” oder „bin mir bezüglich des Gehaltsbereichs unsicher” machen können. So können Sie später Angebote vergleichen und fundiertere Entscheidungen treffen.

Export- und Freigabeoptionen: Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie Ihren Tracker ganz einfach mit einem Mentor, Karrierecoach oder sogar einem Freund freigeben können.

👀 Wussten Sie schon: Im Jahr 2023 betrug die durchschnittliche Dauer von der ersten Bewerbung bis zum ersten Angebot etwa 44 Tage. Darüber hinaus gaben die meisten Mitglieder an, dass ihre Jobsuche zwischen 21 und 89 Tagen dauerte. Dies zeigt einen stetigen Anstieg der Zeit, die benötigt wurde, um ein Jobangebot zu erhalten, im Vergleich zu den Vorjahren.

Die besten Vorlagen für Bewerbungs-Tracker auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit den Vorlagen für Bewerbungstracker von Notion und ClickUp:

12 kostenlose Notion-Vorlagen für Bewerbungs-Tracker

Bevor wir zur Liste kommen, hier noch ein kurzer Hinweis: Jede der folgenden Vorlagen ist eine kostenlose Notion-Option, die sich ideal eignet, um während Ihrer Jobsuche organisiert zu bleiben.

Wir haben diese Notion-Vorlagen in kurze Beschreibungen mit ihren Schlüssel-Features unterteilt, damit Sie die perfekte Vorlage für Ihre Reise auswählen können.

1. Vorlage für die Verfolgung von Studentenjobs

via Notion

Die Vorlage „Student Job Tracker“ ist ein auf Notion basierendes Karriere-Dashboard, das speziell auf Studenten zugeschnitten ist. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Bewerbungen für Jobs und Praktika zu überwachen, alle wichtigen Dokumente an einem Ort zu speichern und Karriere-Ressourcen zu zentralisieren, sodass Ihre Jobsuche organisiert und überschaubar wird.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verfolgen Sie jede Phase Ihrer Bewerbung mit einem visuellen Tracker (beworben, Vorstellungsgespräch, Angebot, abgelehnt).

Speichern Sie Ihren Lebenslauf, Ihr Portfolio und Ihre LinkedIn-Beiträge an einem Ort, damit alles griffbereit ist.

Überprüfen Sie eingefügte Bewerbungen in einem Archivbereich, um daraus zu lernen und Fehler zu vermeiden.

✅ Ideal für: Studierende, die Studium und Bewerbungen unter einen Hut bringen müssen und eine stressfreie Möglichkeit suchen, den Überblick zu behalten.

2. Vorlage für Bewerbungs-Tracker (mit Notion KI)

via Notion

Dieser Notion-Bewerbungs-Tracker mit Notion-KI-Integration wurde entwickelt, um den Bewerbungsprozess zu vereinfachen, und fasst alle Phasen Ihrer Jobsuche in einem übersichtlichen Dashboard zusammen. Sie können Rollen protokollieren, Fristen überwachen und Notizen zu jedem Unternehmen erfassen.

Dabei hilft Ihnen KI dabei, Folge-E-Mails zu verfassen, Ihre Bewerbungsunterlagen zu optimieren und den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten – und das mit weniger Aufwand und weniger Ablenkungen.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Ziehen Sie Bewerbungen per Drag & Drop auf die Tafel, um sofort zu sehen, wo jede einzelne steht.

Laden Sie Ihren Lebenslauf an einen leicht zugänglichen Speicherort hoch, damit Sie nie wieder Ordner durchsuchen müssen.

Sortieren und filtern Sie mit einem Kalender, um Fälligkeitsdaten und Zeitleiste für Vorstellungsgespräche im Blick zu behalten.

✅ Ideal für: Berufstätige und Studenten, die Organisation mit KI-gestützter Unterstützung kombinieren möchten, um den Bewerbungsprozess zu beschleunigen.

📮 ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Sicherheitsbedenken. Was aber, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der Einführung von KI, während er Ihre Chatten, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Arbeitsbereich miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

3. Vorlage für ein Starter-Kit zur Jobsuche für Studenten

via Notion

Das Student Job Search Starter Kit von Notion ist ein abgeschlossenes Toolkit für Absolventen, die bereit sind, ihre Karriere zu starten. Es vereint alles, was Sie für eine organisierte Jobsuche benötigen, einschließlich Lebenslauf- und Portfolio-Management, Bewerbungsverfolgung, Vorbereitungen für Vorstellungsgespräche und Aufgaben-Listen.

Dank seines strukturierten Layouts hilft es Ihnen, konzentriert und motiviert zu bleiben und jeden Schritt im anspruchsvollen Prozess der Jobsuche im Blick zu behalten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit einem übersichtlichen Job-Tracker, der Ihnen den Status Ihrer Bewerbungen bei den einzelnen Unternehmen anzeigt.

Bereiten Sie sich mit einer Checkliste für Vorstellungsgespräche, Networking und Nachfassaktionen besser vor.

Halten Sie Notizen von Personalvermittlern fest, heben Sie Fähigkeiten hervor und notieren Sie Karriereüberlegungen in speziellen Abschnitten.

✅ Ideal für: Studierende und Absolventen, die einen optimierten Arbeitsbereich für die Verwaltung ihrer gesamten Karriere suchen, von Bewerbungen bis hin zu Vorstellungsgesprächen.

4. Vorlage für Gewohnheits-Tracker

via Notion

Bei der Jobsuche kommt es vor allem auf Konsequenz an, und die Notion-Vorlage für Gewohnheitstracker hilft Ihnen dabei, tägliche Routinen rund um Ihre Jobsuche aufzubauen. Ob Sie sich auf eine bestimmte Anzahl von Stellen bewerben, Ihr LinkedIn-Profil aktualisieren oder Interviewfragen üben – Sie können jede Gewohnheit in einem einfachen Format mit einem Klick protokollieren und nachverfolgen.

Außerdem helfen Ihnen einfache Kontrollkästchen und Streak-Zähler dabei, den Überblick zu behalten und auf dem Weg zu Ihrer nächsten Rolle zu bleiben.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Führen Sie eine tägliche und wöchentliche Nachverfolgung Ihrer Jobsuch-Gewohnheiten durch, z. B. indem Sie sich auf zwei Stellen pro Tag bewerben oder einen Personalvermittler kontaktieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Gewohnheitskategorien, die Ihren Zielen entsprechen, z. B. Networking, Portfolio-Aktualisierungen oder Vorbereitungen für Vorstellungsgespräche.

Erkennen Sie Fortschritte und Lücken ganz einfach mit einer Wochen- oder Monatsansicht.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die bei ihrer Suche konsequent und diszipliniert bleiben möchten, ohne an Schwung zu verlieren.

🎉 Wissenswertes: Einige Bewerber der Generation Z verlassen sich nicht nur auf Mama und Papa, sondern bringen sie sogar mit zum Vorstellungsgespräch. In einer Studie unter 831 Arbeitssuchenden der Generation Z (unter 27 Jahren) gaben 77 % an, dass ein übergeordnetes Elternteil an einem Vorstellungsgespräch teilgenommen hat, während 48 % zugaben, dass ihre übergeordneten Eltern eine Aufgabe für sie fertiggestellt haben.

5. Professionelle Lebenslauf-Vorlage

via Notion

Der erste Eindruck zählt, und Ihr Lebenslauf ist oft der erste Eindruck, den Sie hinterlassen. Diese professionelle Lebenslauf-Vorlage in Notion ist Ihr persönliches Karriere-Portfolio, übersichtlich für Personalvermittler zusammengestellt.

Diese kostenlose Vorlage organisiert Ihre Berufserfahrung, Ausbildung, Fähigkeiten und Kontaktdaten in einer übersichtlichen Struktur. So lässt sie sich leicht überfliegen und ist dennoch aussagekräftig genug, um Ihre Schlüsselerfolge hervorzuheben. Das minimalistische Design schafft die richtige Balance zwischen Professionalität und Persönlichkeit und sorgt dafür, dass Ihre berufliche Laufbahn klar und eindrucksvoll dargestellt wird.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Heben Sie Fähigkeiten, relevante Kurse und Schlüsselerfahrungen in speziellen Abschnitten hervor.

Führen Sie eine schnelle Bearbeitung des Designs durch, um Ihr Profil an jede Rolle anzupassen, auf die Sie sich bewerben.

Freigeben Sie einen Notion-Link für reibungslose, digitalisierte Bewerbungen.

✅ Ideal für: Berufstätige und Studenten, die einen professionellen, leicht zu aktualisierenden Lebenslauf wünschen, der in digitalem und gedrucktem Format nahtlos arbeitet.

6. Vorlage für eine Online-Portfolio-Website

via Notion

Die Online-Portfolio-Website-Vorlage in Notion fungiert als Ihre persönliche Website, die es ermöglicht, eine Biografie, Fotos, Projektgalerien und Berufserfahrung abzuschließen.

Damit können Sie eine professionelle digitale Präsenz aufbauen, die sich leicht freigeben lässt, und Personalvermittlern und Mitarbeitern eine übersichtliche Möglichkeit bieten, Ihre Stärken zu erkunden, Ihre Arbeiten anzusehen und über einen einzigen Link mit Ihnen in Verbindung zu treten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Schreiben Sie einen kurzen Abschnitt „Über mich“, der persönlicher wirkt als ein Lebenslauf.

Präsentieren Sie Ihre besten Projekte in einer Galerie mit Fallstudien, Designs, Code oder Schreibbeispielen.

Freigeben Sie Ihre Kontaktdaten im Voraus, um die Kontaktaufnahme durch Personalvermittler zu vereinfachen.

✅ Ideal für: Kreative Fachkräfte, Entwickler, Designer und Studenten, die eine professionelle Online-Präsenz wünschen, um ihre Bewerbungen zu unterstützen.

💡 Profi-Tipp: In den letzten fünf Jahren hat sich die durchschnittliche Länge eines Lebenslaufs fast verdoppelt, von etwa einer Seite auf fast zwei Seiten. Arbeitgeber erwarten mehr Details, aber achten Sie darauf, dass diese relevant und aussagekräftig sind und nicht nur Füllmaterial darstellen.

7. Vorlage für Jobbörsen

via Notion

Um offene Rollen zu veröffentlichen, müssen Sie nicht unbedingt eine komplette Karriereseite erstellen. Mit der Job Board-Vorlage in Notion können Sie Stellenangebote ganz einfach in Echtzeit freigeben. Sie können Rollen auflisten, sie nach Team oder Status kennzeichnen und Details wie Aufgabenbereiche und Fristen hinzufügen, sodass Bewerber die Rollenangebote ganz einfach durchsuchen und sich ohne zusätzlichen Aufwand bewerben können.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Veröffentlichen Sie eine öffentlich zugängliche Job-Board-Seite, die Sie ganz einfach mit anderen freigeben können.

Kennzeichnen Sie Tag-Angebote nach Datum der Veröffentlichung, Abteilung und Status, um sie schnell sortieren zu können.

Führen Sie in Echtzeit Bearbeitung an Stellenanzeigen durch, damit die Stellenangebote immer auf dem neuesten Stand sind.

✅ Ideal für: Kleine Unternehmen, Start-ups oder Studentenvereinigungen, die auf einfache Weise Stellen- oder Praktikumsangebote freigeben möchten, ohne eine vollwertige Karriereseite zu benötigen.

⭐ Profi-Tipp: ClickUp Brain macht die Jobnachverfolgung noch intelligenter. Über die Vorlagen hinaus fungiert ClickUp Brain als Ihr KI-Assistent in Ihrem gesamten Arbeitsbereich und hilft Ihnen dabei, Inhalte zu generieren, Kontexte sofort sichtbar zu machen und den Zeitaufwand für „Arbeit über Arbeit“ zu reduzieren. Es ist die weltweit umfassendste Arbeit-KI, die Aufgaben, Dokumente, Chats und Ihre Prioritäten an einem Ort in Verbindung bringt, sodass Sie während Ihrer Jobsuche nie nach Details suchen müssen. Erhalten Sie sofortige Antworten aus Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain.

8. Notion-Vorlage für Vorstellungsgespräche

via Notion

Die Interview Panel Template von Notion wurde entwickelt, um den Interviewprozess zu optimieren, indem sie eine strukturierte Rubrik zur Bewertung von Bewerbern bietet. Sie unterteilt Interviews nach Phasen, Attributen und zugewiesenen Panelteilnehmern und gewährleistet so Fairness und Konsistenz bei jeder Interaktion mit den Bewerbern.

Für Arbeitssuchende bietet die Auseinandersetzung mit dieser Art von Rubrik wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie Unternehmen Bewerber bewerten, und hilft Ihnen dabei, sich klar und deutlich vorzubereiten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Befolgen Sie vordefinierte Phasen wie die Vorauswahl durch Personalvermittler, technische Vertiefungen und Abschlussgespräche.

Verwenden Sie Attribut-Checklisten für Fähigkeiten, Motivation, Logistik und Erfahrung, um Ihre Bewertungen konsistent zu halten.

Weisen Sie fest zu, wer welche Fragen stellt, damit Bewerber nicht zweimal mit derselben Frage konfrontiert werden.

✅ Ideal für: Personalvermittler, Personalverantwortliche und Bewerber, die einen Blick hinter die Kulissen strukturierter Bewerbungsprozesse werfen möchten.

🎉 Fun Fact: Während eines Vorstellungsgesprächs teilte ein Bewerber beiläufig mit, wie er Donuts ins Büro mitbrachte, obwohl er wusste, dass sein Personalchef eine strenge Diät einhielt. Die „süße Sabotage” wurde als stolze Anekdote in die Geschichte aufgenommen, aber natürlich war der Personalverantwortliche davon nicht begeistert. Dies verdeutlicht einen klassischen Fehler im Vorstellungsgespräch: Man versucht, witzig oder „sympathisch” zu sein, offenbart dabei aber versehentlich ein fragwürdiges Urteilsvermögen. Denken Sie immer daran: Was Sie für eine clevere Geschichte halten, könnte bei Arbeitgebern Alarmglocken läuten lassen.

9. Vorlage für den Bewerber-Tracker auf der Jobseite

via Notion

Diese Vorlage für die Verbindung von Jobbörsen mit Bewerberverfolgung verbindet eine öffentlich zugängliche Jobbörse direkt mit einem Dashboard zur Bewerberverfolgung und sorgt so für einen reibungsloseren Einstellungsprozess von Anfang bis Ende.

Unternehmen können Rollen in einer Liste ausschreiben, Bewerbungen entgegennehmen und die Nachverfolgung des Fortschritts der Kandidaten an einem Ort durchführen. Für Arbeitssuchende stellt dieses System sicher, dass Ihre Bewerbungsdaten nahtlos in den Workflow des Personalverantwortlichen einfließen, wodurch die Wahrscheinlichkeit verpasster Rückmeldungen verringert wird.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verfolgen Sie in Echtzeit den Status Ihrer Bewerbungen – neu, in Bearbeitung, im Vorstellungsgespräch oder im Angebot.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formular-Anwendungen, um schnell und effizient Informationen über Bewerber zu sammeln.

Verwalten Sie Rollen, Lebensläufe und Vorstellungsgespräche von einem zentralen Workspace für Personalvermittler aus.

✅ Ideal für: Unternehmen und Personalabteilungen, die mehrere Rollen gleichzeitig verwalten möchten, sowie Arbeitssuchende, die Wert auf Transparenz bei der Nachverfolgung ihrer Bewerbungen legen.

10. Vorlage für KI-Lebenslauf-Generator

via Notion

Da bereits 25 % der Generation Z KI-Bots zum Verfassen von Lebensläufen und Anschreiben nutzen, ist es offensichtlich, dass Arbeitssuchende nach intelligenteren Möglichkeiten suchen, um sich von der Masse abzuheben. Die KI-Lebenslauf-Vorlage macht diesen Prozess mühelos.

Geben Sie einfach Ihre Daten ein, darunter Ausbildung, Berufserfahrung und Fähigkeiten, und lassen Sie die KI daraus einen ausgefeilten, branchenüblichen Lebenslauf erstellen, der Ihre Stärken hervorhebt und Ihre Geschichte auf die von Ihnen angestrebte Rolle zuschneidet.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Befolgen Sie die Anweisungen für jeden Abschnitt Ihres Lebenslaufs, einschließlich Zielsetzung, Ausbildung, Berufserfahrung und Fähigkeiten.

Formatieren Sie Ihre Informationen in einem übersichtlichen, professionellen Layout, das Personalverantwortliche leicht überfliegen können.

Passen Sie die Vorlage an verschiedene Branchen und Karrierestufen an.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die einen schnellen und dennoch professionellen Lebenslauf wünschen, der speziell auf Bewerbungen zugeschnitten ist, insbesondere Studenten, Quereinsteiger oder Fachkräfte, die ihren Lebenslauf auffrischen möchten.

📌 Wussten Sie schon? Fast die Hälfte der Arbeitssuchenden der Generation Z gibt zu, in Bewerbungen zu lügen. Etwa 23 % haben ihre Arbeit erfahren geschönt und fast 18 % haben ihre Titel übertrieben dargestellt.

11. Vorlage für KI-Stellenbeschreibungen

via Notion

Die AI Job Description Writer Template hilft Personal-Teams dabei, innerhalb weniger Minuten klare, rollenspezifische Stellenbeschreibungen zu erstellen. Sie geben eine kurze Unternehmensübersicht und Details zur Rolle ein, dann erstellt Notion AI einen ausgefeilten Entwurf für eine Stellenbeschreibung, den Sie verfeinern und veröffentlichen können. So bleibt die Sprache über alle Rollen hinweg konsistent und Sie sparen Zeit, wenn mehrere Stellen gleichzeitig ausgeschrieben werden.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Erstellen Sie mit KI mit nur einem Klick Entwürfe für Lebensläufe oder Stellenbeschreibungen und verfeinern Sie diese anschließend, indem Sie sie umschreiben, erweitern oder den Ton sofort anpassen.

Fügen Sie die Vorlagen einfach in Karriereseiten, Jobbörsen oder Dokumente ein, dank der Markdown-kompatiblen Ausgabe, die die Format beibehält.

Mit der integrierten Version können Sie jederzeit Bearbeitungen rückgängig machen oder vergleichen.

✅ Ideal für: Startups und kleine Teams, die schnell hochwertige Stellenbeschreibungen benötigen und eine einheitliche Sprache in allen Stellenanzeigen wünschen.

12. Vorlage für eine Fallstudien-Galerie

via Notion

Die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit präsentieren, kann den Unterschied zwischen einer verpassten Chance und einem herausragenden Auftritt ausmachen. Die Notion-Vorlage für Fallstudien bietet Ihnen einen speziellen Bereich, in dem Sie Fallstudien übersichtlich und wirkungsvoll organisieren und präsentieren können. Sie können Projektziele, Strategien, Ergebnisse und wichtige Erkenntnisse hervorheben und diese mit Bildern und Daten untermauern, sodass Ihre Leistungen für sich selbst sprechen.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Hinterlassen Sie einen starken Eindruck, indem Sie Ihren Problemlösungsprozess klar darstellen.

Machen Sie Ihr Portfolio mit Bildern, Diagrammen und realen Daten interaktiv.

Freigeben Sie alles ganz einfach über einen einzigen Link, um während Bewerbungen oder Vorstellungsgesprächen schnell darauf zugreifen zu können.

✅ Ideal für: Fachleute, die ihre Bewerbungen durch die Präsentation detaillierter Projektdokumentationen und Ergebnisse stärken möchten.

👀 Wussten Sie schon? Eine groß angelegte Feldstudie mit fast einer halben Million Arbeitssuchenden ergab, dass die Verwendung von KI-Schreibhilfen für Lebensläufe zu einer um 8 % höheren Chance auf eine Einstellung führte. Wichtig ist, dass die Studie auch zeigte, dass dieser Vorteil branchen- und demografienübergreifend gleichbleibend war. Die Schlussfolgerung? Der Einsatz von KI kann Ihre Chancen auf Vorstellungsgespräche und Stellenangebote messbar verbessern.

Limitations von Notion

Notion ist zwar ein flexibles und leistungsstarkes Tool, aber das Feedback der Benutzer zeigt einige Bereiche auf, in denen es insbesondere in Abhängigkeit von Ihrer Arbeitsbelastung, der Größe Ihres Teams oder Ihren Erwartungen zu kurz greifen kann.

Im Folgenden finden Sie einige häufig genannte Probleme, die von Benutzern in Berichten angegeben wurden:

Steile Lernkurve für die DIY-Einrichtung : Die hohe Benutzerdefiniertheit bedeutet, dass die Einarbeitung mit erheblichem Aufwand verbunden ist, insbesondere bei der Gestaltung relationaler Datenbanken oder Team-Workflows.

Die Leistung nimmt mit zunehmender Größe ab : Bei Workspaces mit umfangreichen Medien, großen Datenbanken oder vielen Mitgliedern kann es zu Verzögerungen kommen.

Der Offline-Zugriff ist eingeschränkt : Die Offline-Bearbeitung ist nicht nahtlos; Benutzer ohne stabile Internetverbindung haben Probleme mit der Synchronisierung oder können Seiten nicht laden.

KI-Features sind nicht vollständig autonom : Notion KI hilft dabei, Inhalte zu verfeinern, zusammenzufassen oder zu unterstützen, kann jedoch keine vollständigen Dokumente von Grund auf neu erstellen; sie verbessert menschliche Eingaben, ersetzt sie jedoch nicht.

Support und Versionierung können lückenhaft sein: Obwohl sie im Allgemeinen hilfreich sind, sind Kundensupport- und Versionsverlaufstools (insbesondere zur Nachverfolgung von Rollbacks oder zum Verhindern doppelter Dokumente) nicht immer robust.

Alternative Notion-Vorlagen

Wenn es um die Verwaltung von Bewerbungen geht, ist das Projektmanagement von Notion eine gute Option. Anbieter wie ClickUp bieten jedoch eine strukturiertere, anpassbare und funktionsreichere Möglichkeit, während der Jobsuche organisiert zu bleiben. Wie?

Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der alle Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows zusammenführt. Mit mehr Flexibilität, integrierter Automatisierung und mühelosem Freigeben bietet ClickUp leistungsstarke und dennoch einfache Vorlagen, mit denen Sie Ihre Jobsuche organisiert und stressfrei vorantreiben können. Außerdem beseitigt ClickUp alle Formen von Work Sprawl, um 100 % Kontext und einen einzigen Ort für die Zusammenarbeit von Menschen und Agenten zu bieten.

Hier sind die besten ClickUp-Vorlagen für die Nachverfolgung von Bewerbungen, die sich hervorragend als Notion-Alternativen eignen:

ClickUp-Vorlage für die Jobsuche

Kostenlose Vorlage erhalten Führen Sie die Nachverfolgung und das Verwalten aller Ihrer Bewerbungen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für die Jobsuche durch.

Die ClickUp-Vorlage für die Jobsuche erleichtert Ihnen die Verwaltung Ihrer Jobsuche, indem sie Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und Kontakte zu Personalvermittlern unter einem Dach zusammenfasst. Von der Nachverfolgung von Arbeitgeberdetails und Gehaltsvorstellungen bis hin zur Vorbereitung von Ressourcen für Vorstellungsgespräche – sie strukturiert die Kernelemente der Jobsuche, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, die richtige Rolle zu finden.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verfolgen Sie alle Bewerbungen an einem Ort mit Spalten für Unternehmen, Rolle, Gehalt, Sozialleistungen und Notiz, sodass Sie die Stellenangebote leicht miteinander vergleichen können.

Überwachen Sie jede Phase des Bewerbungsgesprächs mit integrierten Status-Tags wie „beworben“, „Telefoninterview“, „persönliches Vorstellungsgespräch“ und „endgültige Entscheidung“, damit Sie immer wissen, wo Sie stehen.

Bewerten Sie potenzielle Arbeitgeber schnell, indem Sie Glassdoor-Bewertungen und Vergünstigungen als Felder hinzufügen, um fundiertere Karriereentscheidungen zu treffen.

Speichern Sie Anschreiben, Kontakte von Personalvermittlern und E-Mail-Threads direkt in jedem Job-Eintrag, damit Sie wichtige Details immer griffbereit haben.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die ein einfaches, aber leistungsstarkes System suchen, um ihren gesamten Bewerbungsprozess an einem Ort zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie sich fragen , wie Sie KI für die Jobsuche nutzen können, finden Sie hier einige Möglichkeiten, wie Sie sie in Arbeit einsetzen können: Fassen Sie Stellenanzeigen in kurzen, übersichtlichen Einblicken zusammen, um das Lesen langer Beschreibungen zu vermeiden.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain oder Premium-KI-Modellen wie ChatGPT, Gemini und Claude, die in die Brain MAX Desktop-App integriert sind, in Sekundenschnelle personalisierte Follow-up-E-Mails an Personalvermittler.

Zeigen Sie alle Bewerbungen mit hoher Priorität und bevorstehenden Fristen sofort an.

Erstellen Sie Notizen zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, indem Sie Fragen, Unternehmens-Info und Ihre eigenen gespeicherten Ressourcen zusammenstellen.

Entwerfen Sie Stichpunkte für Ihren Lebenslauf, die auf jede Stellenbeschreibung zugeschnitten sind. ClickUp Brain MAX erledigt all das für Sie. Vergessen Sie das Hin- und Herwechseln zwischen Jobbörsen, Google Drive, gespeicherten E-Mails oder LinkedIn. Mit Brain MAX können Sie alle Ihre verbundenen Apps sofort durchsuchen, um relevante Rollen, Stellenbeschreibungen, Nachrichten von Personalvermittlern oder Notizen zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche zu finden. Zeichnen Sie Ihre Probevorstellungsgespräche auf und lassen Sie Brain MAX diese transkribieren, um wichtige Erkenntnisse und Aktionspunkte zu extrahieren. Verwenden Sie das Feature „Talk to Text“, um sofort Notizen zu erfassen oder Aufgaben für Folgeerinnerungen zu erstellen.

2. ClickUp-Vorlage für die erweiterte Jobsuche

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie jede Phase Ihrer Jobsuche, von der Suche nach Stellenangeboten bis zur Zusage, mit der ClickUp-Vorlage für die erweiterte Jobsuche.

Suchen Sie nach einer intelligenteren Möglichkeit, Ihre Jobsuche zu verwalten? Die ClickUp-Vorlage für die erweiterte Jobsuche vereinfacht die Bearbeitung mehrerer Bewerbungen und macht sie übersichtlich und Schritt für Schritt. Da alle Ihre Jobdetails wie Unternehmenslisten und Vorstellungsgespräche an einem Ort gespeichert sind, müssen Sie sich keine Gedanken mehr über verstreute Notizen machen und können sich darauf konzentrieren, bessere Karriereschritte zu machen.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Erstellen Sie mit ClickUp Aufgaben strukturierte Bewerbungsaufgaben mit Fälligkeitsdatum und Erinnerung, damit Sie kein Vorstellungsgespräch oder Follow-up abschließen.

Visualisieren Sie Ihren Einstellungsprozess in der ClickUp-Board- Ansicht, indem Sie Karten von „Interessent” nach „Akzeptiert” ziehen, während Sie vorankommen.

Erfassen Sie Details wie Gehalt, Unternehmenswebsites oder Kontakte von Personalvermittlern mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp , z. B. „Geld“, „Website“ und „E-Mail“.

Sortieren und priorisieren Sie Rollen schnell in der ClickUp-Tabellenansicht mithilfe von Filtern und Tags für dringende, Remote- oder standortbezogene Stellenangebote.

✅ Ideal für: Fachleute, die mehrere Bewerbungen verwalten und ein übersichtliches, visuelles und zuverlässiges System suchen, um die Nachverfolgung jedes Schritts ihrer Jobsuche-Strategie zu gewährleisten.

3. ClickUp-Vorlage für den Karriereweg

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Ihre Karrieremöglichkeiten und visualisieren Sie die progression Ihrer Rolle mit der ClickUp-Vorlage für Karrierewege.

Die ClickUp-Vorlage für den Karriereweg beseitigt die Unsicherheit bei der Planung Ihres beruflichen Werdegangs, indem sie Ihnen einen strukturierten Fahrplan für jede Rolle bietet. Wenn Sie sich auf einen Karrierewechsel vorbereiten, können Sie Ihre zukünftigen Ziele Schritt für Schritt festlegen und sie mit konkreten Meilensteinen in Verbindung bringen.

Dynamische Roadmaps veranschaulichen, wie sich Verantwortlichkeiten und Erwartungen im Laufe der Zeit entwickeln, sodass die berufliche Entwicklung transparent und nicht verwirrend erscheint.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Führen Sie die Nachverfolgung von Fähigkeiten und Kompetenzen mithilfe integrierter ClickUp-Dashboard durch, um zu sehen, wo Lücken bestehen.

Legen Sie für jede Rolle Aktionspläne mit messbaren Zielen fest und weisen Sie OKRs direkt in der Vorlage zu.

Verwenden Sie Farbcodierungen und Verbindungselemente, um Karriereleitern für unterschiedliche oder neue Jobfunktionen benutzerdefiniert anzupassen.

Visualisieren Sie Zeitleisten und die Erwartungen der Rolle in der Whiteboard-Ansicht, um mehr Klarheit und eine bessere Planung zu erzielen.

✅ Ideal für: HR-Teams, Manager und Einzelpersonen, die eine strukturierte, visuelle Methode suchen, um ihre Karriereentwicklung als Karte abzubilden und ihr Wachstum an den Unternehmenszielen auszurichten.

📌 Wussten Sie schon? Eine ernsthafte Jobsuche kann bis zu 10.000 Dollar kosten, dank Ausgaben für professionelle Lebenslaufautoren, Premium-LinkedIn-Abonnements, Networking-Ereignisse und Karrierecoaches. Zwar muss nicht jeder Tausende ausgeben, doch dieser Trend verdeutlicht, wie wettbewerbsintensiv der Arbeitsmarkt geworden ist, auf dem Bewerber die Jobsuche als eine Investition mit hohem Einsatz betrachten.

4. ClickUp-Vorlage für Stellenangebote

Kostenlose Vorlage erhalten Präsentieren Sie Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und Ziele in einem professionellen Format mit der ClickUp-Vorlage für Stellenangebote.

Das Verfassen eines Bewerbungsschreibens muss nicht überwältigend sein. Die ClickUp-Vorlage für Bewerbungsschreiben bietet Ihnen eine vorgefertigte Struktur, um Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und Ihr Angebot auf professionelle Weise zu präsentieren.

Sie können einfach die Details ausfüllen, Abschnitte benutzerdefiniert anpassen und sich darauf konzentrieren, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen. Mit den KollaborationsFeatures von ClickUp können Sie auch in Echtzeit Bearbeitung durchführen und alles übersichtlich organisieren.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Erfassen Sie persönliche Angaben, Ziele und Erfolge in klar definierten Abschnitten.

Fügen Sie akademische Leistungen und Berufserfahrungen mit einfachen, editierbaren Tabellen hinzu.

Nutzen Sie die Live-Zusammenarbeit von ClickUp für Bearbeitung, Freigabe und sofortige Feedback-Erteilung.

Speichern Sie Ihre Angebote in Ihrem ClickUp-Workspace, damit Sie später darauf zugreifen können.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die sich auf strukturierte und professionelle Weise präsentieren und potenzielle Arbeitgeber beeindrucken möchten, ohne Zeit mit dem Format zu verschwenden.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie ein überzeugendes Bewerbungsschreiben verfassen:

5. ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie Aufgaben, Fristen und Team-Updates mit der ClickUp-Projekt-Nachverfolgungs-Vorlage.

Die ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage hilft Ihnen dabei, eine stressige Jobsuche in einen klaren, organisierten Plan zu verwandeln. Anstatt zu überlegen, wo Sie sich beworben haben, wann Sie nachfassen sollten oder welches Vorstellungsgespräch als nächstes ansteht, haben Sie alles an einem Ort übersichtlich dargestellt. Sie können sich das als Ihre Jobsuche-Zentrale vorstellen, d. h. strukturiert, zuverlässig und darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, schneller zu Ihrem nächsten Jobangebot zu gelangen.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verfolgen Sie den Status Ihrer Bewerbungen mit dem RAG-Statusfeld (Rot = ausstehend, Gelb = in Bearbeitung, Grün = Erfolg).

Überwachen Sie Ihren Fortschritt mit einer Live-Leiste, die sich automatisch aktualisiert.

Teilen Sie den Prozess in Unteraufgaben wie „Bewerben“, „Nachfassen“ oder „Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch“ auf.

Legen Sie in ClickUp Erinnerungen und Fälligkeitsdaten fest, damit Sie kein Vorstellungsgespräch und keine Antwort des Personalvermittlers verpassen.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die eine intelligentere, organisierte Möglichkeit suchen, Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und Ergebnisse in einem einzigen Dashboard zur Nachverfolgung zu erfassen.

6. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie Kontakte zu Personalvermittlern, Nachfassaktionen und Interaktionen mit Bewerbern nahtlos mit der ClickUp-CRM-Vorlage.

Die ClickUp CRM-Vorlage kann für die Nachverfolgung von Bewerbungen angepasst werden, mit Status wie „Beworben“, „Vorstellungsgespräch“ und „Angebot erhalten“, um Ihren Fortschritt auf einen Blick zu visualisieren. Sie enthält außerdem integrierte Automatisierungen und benutzerdefinierte Felder zum Protokollieren von Firmennamen, Rollen, Kontakten und Fristen und ist damit ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung aller Schritte der Jobsuche. Und dank anpassbarer Ansichten wie Kalender, Board und Dokumente wissen Sie immer genau, wo jede Bewerbung steht.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Planen Sie Ihre gesamte Jobsuche in einer Board-Ansicht, um Rollen von der Bewerbung bis zur Einstellung zu verfolgen.

Behalten Sie Interviewtermine und Fristen in der ClickUp-Kalender-Ansicht im Blick.

Verwenden Sie die Ansicht „Meine Aufgaben“, um Aufgaben wie die Aktualisierung Ihres Lebenslaufs, Networking oder die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche zu verwalten.

Greifen Sie auf ein Dokument mit Strategien für Bewerbungen, Nachfassaktionen und Tipps zum Personal Branding zu.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die ein CRM-ähnliches System wünschen, um Bewerbungen nachzuverfolgen, Interaktionen mit Personalvermittlern zu verwalten und alle Karrieremöglichkeiten zu organisieren.

7. ClickUp-Aufgabe-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Ihre Bewerbungen und Folgeaufgaben in einer übersichtlichen, nach Prioritäten geordneten Liste mit der ClickUp-Aufgabe-Liste-Vorlage.

Wenn Sie viele Bewerbungen verschicken, Vorstellungsgespräche führen und den Überblick über die weiteren Schritte behalten müssen, kann das schnell überwältigend werden. Die ClickUp-Aufgabe-Liste-Vorlage erleichtert Ihnen die Verwaltung, indem sie Ihnen hilft, jeden Schritt in umsetzbare Aufgaben zu unterteilen. So können Sie auf einfache Weise planen, was noch aussteht, was gerade in Bearbeitung ist und was bereits erledigt wurde.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Organisieren Sie Bewerbungen mit der Listenansicht von ClickUp , um alle Rollen, Fristen und nächsten Schritte auf einen Blick zu sehen.

Fügen Sie Lebensläufe, Anschreiben und Notizen direkt in Aufgaben ein, um während Telefonaten oder Vorstellungsgesprächen schnell darauf zugreifen zu können.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um jede Bewerbung nach Unternehmen, Rolle oder Priorität zu kennzeichnen.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende und Studenten, die ihre Jobsuche in eine einfache Checkliste umwandeln möchten, damit jede Bewerbung, jedes Vorstellungsgespräch und jede Nachverfolgung ohne Unordnung auf Kurs bleibt.

⚡ Vorlagenarchiv: Haben Sie Schwierigkeiten, schnell personalisierte Bewerbungen zu verfassen? Diese Vorlagen für Anschreiben geben Ihrem Schreiben Struktur, heben Ihre Stärken hervor und helfen Ihnen, Botschaften zu verfassen, die bei Personalvermittlern auffallen. Kombinieren Sie sie mit diesem Leitfaden zum Verfassen von Anschreiben für Bewerbungen, um jede Bewerbung zu optimieren und wirkungsvoll zu gestalten.

8. ClickUp-Vorlage für die Verfolgung persönlicher Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie für Konsistenz bei Ihrer Jobsuche, indem Sie Ihre täglichen Gewohnheiten und Routinen mit der ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker“ nachverfolgen.

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheiten dient nicht nur der Nachverfolgung Ihrer täglichen Routinen, sondern kann auch als intelligenter Bewerbungs-Tracker genutzt werden. Dank ihrer flexiblen Struktur können Sie alle Ihre Bewerbungen auflisten, Antworten verfolgen, Fristen für Nachfassaktionen festlegen und sich während der Jobsuche motivieren.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verfolgen Sie die Phasen Ihrer Bewerbung mithilfe benutzerdefinierter Status (z. B. „Beworben“, „Vorstellungsgespräch vereinbart“, „Angebot erhalten“), um vollständige Transparenz zu gewährleisten.

Fügen Sie Details mit Benutzerdefinierten Feldern wie Firmenname, Rolle, Bewerbungsdatum und Kontaktinfo des Personalverantwortlichen hinzu.

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt mit Fortschrittsbalken und Listen-/Tabellenansichten, um zu sehen, wie viele Bewerbungen sich in welcher Phase befinden.

Automatisieren Sie Erinnerungen mit ClickUp Automatisierungen , um mit Personalvermittlern in Kontakt zu bleiben und keine Fristen zu verpassen.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die Struktur, Verantwortlichkeit und Automatisierung in ihren Bewerbungsprozess bringen und gleichzeitig den Stress der Nachverfolgung mehrerer Stellenangebote reduzieren möchten.

💡 Bonus: ClickUp Brain kann Ihnen auch bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche helfen. Durch das Abrufen von Kontext aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Notizen erhalten Sie sofortige Antworten, Übungsfragen und sogar Antwortentwürfe, sodass Sie selbstbewusst in Vorstellungsgespräche gehen können. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen , KI für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche zu nutzen, ist dies ein echter Game-Changer. Meistern Sie Ihr nächstes Vorstellungsgespräch mit Tipps von ClickUp Brain.

9. ClickUp-Vorlage für Meilenstein-Tracker

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie die wichtigsten Phasen Ihrer Jobsuche und messen Sie den Fortschritt in Richtung Ihrer Bewerbungs- und Vorstellungsgesprächsziele mit der ClickUp Milestone Tracker-Vorlage zur Nachverfolgung.

Die Jobsuche kann schnell unübersichtlich werden, wenn sich eine Rolle in der Interview-Phase befindet, eine andere auf das Feedback der Personalabteilung wartet und eine dritte noch eine Folge-E-Mail erfordert. Die ClickUp-Vorlage für Meilenstein-Tracker hilft Ihnen dabei, klare Meilensteine für jeden Schritt festzulegen, von der Vorbereitung Ihres Lebenslaufs bis zum Abschließen der Vorstellungsgespräche, und gleichzeitig Zeitleiste und Fortschritt zu verwalten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verwenden Sie die Fortschrittsanzeigen von ClickUp, um genau zu sehen, wie weit Sie in jeder Phase gekommen sind, ohne zu zweifeln.

Weisen Sie Eigentümerschafts-Felder zu, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, ob ein Schritt in Ihrer Verantwortung liegt oder ob Sie auf das Feedback des Personalvermittlers warten.

Fügen Sie Meilenstein-Tags hinzu, um Bewerbungen nach Unternehmen, Rolle oder Phase des Einstellungsprozesses zu kennzeichnen, damit Sie sie schnell filtern und nachverfolgen können.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, die ihren Fortschritt gerne in Meilensteinen sehen, sodass sich jede Bewerbung, jedes Vorstellungsgespräch und jede Frist wie ein Schritt näher zum Ziel anfühlt.

10. ClickUp-Vorlage für Folge-E-Mails

Kostenlose Vorlage erhalten Versenden Sie zeitnahe und personalisierte Mitteilungen an Personalvermittler mit der ClickUp-Vorlage für Folge-E-Mails.

Die ClickUp-Vorlage für Folge-E-Mails ist wie ein persönlicher Assistent für Ihre Jobsuche. Sie hilft Ihnen dabei, benutzerdefinierte Folge-E-Mails an die vielen Personalvermittler zu verfassen, mit denen Sie in Kontakt stehen. Da ClickUp Ihnen die Arbeit abnimmt, können Sie Ihre Energie darauf konzentrieren, Vorstellungsgespräche zu meistern und Angebote für Ihren Traumjob zu erhalten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verfolgen Sie den genauen Status und die Priorität jeder Bewerbungsnachverfolgung mit ClickUp-Aufgaben und Unteraufgaben.

Erstellen Sie Checklisten in ClickUp Dokumente , um sicherzustellen, dass jede Folge-E-Mail die richtigen Details und den richtigen Ton enthält.

Planen Sie Follow-up-E-Mails im Voraus, um eine konsistente und professionelle Kommunikation zu gewährleisten.

Automatisieren Sie Erinnerungen in ClickUp, um ausstehende Antworten oder überfällige Rückmeldungen von Personalvermittlern nie zu vergessen.

✅ Ideal für: Arbeitssuchende, Quereinsteiger und Fachkräfte, die ein übersichtliches, kostenloses System zur Verwaltung ihrer Bewerbungsnachverfolgung suchen.

Erleichtern Sie sich die Jobsuche mit ClickUp

Die richtige Rolle zu finden ist anspruchsvoll, aber mit den richtigen tools behalten Sie die Kontrolle. Notion-Vorlagen bieten einen guten Ausgangspunkt, aber ClickUp hebt die Nachverfolgung von Bewerbungen mit erweiterten Ansichten, Benutzerdefinierten Feldern und integrierten Workflows auf die nächste Stufe.

Mit ClickUp können Sie alles, einschließlich Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, Lebensläufe und Nachfassaktionen, in einem übersichtlichen System verwalten.

Die Vorlagen von ClickUp sind flexibel genug für Anfänger und leistungsstark genug für erfahrene Arbeitssuchende. Sie erhalten die Struktur, die Sie benötigen, um organisiert zu bleiben, sowie die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung.

Wenn Sie eine reibungslose, optimierte Methode suchen, um fokussiert und organisiert zu bleiben, ist ClickUp genau das Richtige für Sie, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu Ihrer nächsten Rolle zu begleiten.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!