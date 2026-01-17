Die meisten Mitarbeiterschulungsprogramme sind ziemlich einseitig. Sie liefern die Inhalte, die Mitarbeiter schließen die Module ab, und das war's dann auch schon.

Sie fragen sich: Hat es tatsächlich funktioniert? Hat jemand etwas Nützliches gelernt?

Herkömmliches Feedback zu Schulungen – wie Umfragen am Ende eines Kurses oder allgemeine Quizfragen – dient lediglich dazu, ein Kästchen anzukreuzen. Es gibt Ihnen keinen Aufschluss darüber, wer Schwierigkeiten hat, warum diese Schwierigkeiten bestehen und was Sie dagegen zu erledigen haben. Sie agieren blind, obwohl Sie das Wachstum fördern könnten.

Eine /AI-Feedback-Software kann für Sie den entscheidenden Unterschied machen.

Sie führt nicht nur die Nachverfolgung des Abschlusses durch, sondern hört auch zu, passt sich an und reagiert darauf, wie Ihr Team lernt, und verwandelt die Schulung so in eine wechselseitige Unterhaltung. Das Ergebnis? Die Mitarbeiter fühlen sich unterstützt, die Fähigkeiten bleiben haften und die Schulung führt zu einem messbaren ROI.

Kein Wunder, dass die Wissensspeicherungsrate bei einem auf KI zugeschnittenen Lernansatz im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 42 % steigt. In diesem Blog stellen wir Ihnen die beste KI-Feedback-Software für Mitarbeiterschulungen vor.

Die beste KI-Feedback-Software für Mitarbeiterschulungen auf einen Blick

Bevor wir uns die Tools genauer ansehen, wollen wir zunächst einen kurzen Überblick über KI-Feedback-Software geben.

Tool Beste Features Am besten geeignet für *Preise ClickUp • KI-Feedback-Generierung und Zusammenfassungen • Automatisierte Feedback-Anfragen • Dashboards für den ROI von Schulungen Vereinheitlichung von KI-gestütztem Feedback, Schulungsabläufen und umsetzbaren Erkenntnissen auf einer Plattform Free Forever-Plan; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Leapsome • KI-Copilot für Bewertungen und Ziele • Stimmungsanalyse von Umfragen • Intelligente OKR-Vorschläge Unternehmen, die Leistung und Wachstum in Einklang bringen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Effy KI • KI-Bewertungsformulare und Zusammenfassungen • Erfassung von Feedback über Slack • Einblicke in die Stimmung KMUs, die schnelle, unkomplizierte Bewertungen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 36 $. Lattice • KI-Assistent für Feedback • KI-Agent für HR-Fragen und Antworten • Dashboard für Personalanalysen Kulturorientierte Teams, die Engagement und Wachstum managen Bezahlte Pläne beginnen bei 11 $ pro Platz und Monat. 15Five • KI-gestützte Bewertungen • Kona AI Coach-Anregungen • Engagement-Bewertung Kontinuierliche Leistungsbewertung mit Fokus auf Führungskräfte Bezahlte Pläne beginnen bei 4 $ pro Benutzer und Monat. Culture Amp • KI-Kommentarzusammenfassungen • Predictive Analytics • Skills Coach Micro-Learning Teams, die Engagement und Entwicklung fördern Benutzerdefinierte Preisgestaltung Workday Learning • KI Skills Cloud • Lernimpulse im Flow • Manager Insights Hub Unternehmen, die Workday HCM nutzen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Cornerstone OnDemand • KI-Kompetenzintelligenz • Personalplanung • KI für berufliche Mobilität Unternehmen, die agile Mitarbeiter benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Docebo • KI-Ersteller • Virtueller KI-Coach • Intelligente Inhaltssuche Unternehmen, die Lerninhalte skalieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung BetterUp • Ständig verfügbarer KI-Coach • Zielorientierte Anstöße und Rollenspiele • Talent-Dashboards Unternehmen, die in Coaching und Wohlbefinden investieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Betterworks • KI-Ziel- und Feedback-Unterstützung • Slack/Teams-Benachrichtigungen • Kalibrierungstools Unternehmen, die OKRs und Leistung vorantreiben Benutzerdefinierte Preisgestaltung Qualtrics XM EX • KI-Stimmungsanalyse • Einblicke von Manager Assist • Multi-Channel-Listening Unternehmen, die sich auf die Mitarbeitererfahrung konzentrieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Engagedly • Marissa KI-Assistent • KI-gesteuerte Ziele und IDPs • Gamifizierte Anerkennung Teams, die Leistung und Engagement verbinden Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was ist KI-Feedback-Software für Mitarbeiterschulungen?

Stellen Sie sich KI-Feedback-Software als Ihren intelligentesten und aufmerksamsten Schulungsassistenten vor. Es handelt sich um eine intelligente Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um zu beobachten, zu analysieren und darauf zu reagieren, wie Mitarbeiter lernen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schulungsmethoden, die nur den Abschluss messen, konzentrieren sich KI-Feedback-Tools auf Verständnis, Engagement und echtes Wachstum.

Sie führen die Nachverfolgung durch, wie Lernende mit den Materialien interagieren, wo sie pausieren oder sich etwas erneut ansehen, mit welchen Fragen sie Schwierigkeiten haben und wie schnell sie Fortschritte machen. Anhand dieser Daten liefert die Software dann personalisierte Anleitungen, empfiehlt nächste Schritte und passt sogar die Inhalte der Schulung in Echtzeit an.

Kurz gesagt: Sie verwandelt statische Schulungen in eine dynamische, wechselseitige Unterhaltung zwischen dem Mitarbeiter und dem Programm.

🏆 Ein echter KI-Erfolg Das Durchsehen von 1,8 Millionen Bewerbungen pro Jahr war für die Personalteams von Unilever lange Zeit eine Geduldsprobe. Anstatt sich in Lebensläufen zu verlieren, setzte das Unternehmen auf KI-gestützte Tools. Die Bewerber begannen ihren Weg mit schnellen, spielerischen Assessments, die darauf ausgelegt waren, Eigenschaften wie logisches Denkvermögen und Anpassungsfähigkeit aufzudecken. Anschließend folgten Video-Interviews, die mittels KI hinsichtlich Tonfall, Wortwahl und Ausdrucksweise analysiert wurden. 📈Die Auswirkungen waren transformativ: Die Rekrutierungszeit sank um mehr als 50.000 Stunden, die jährlichen Kosten gingen um 1 Million Pfund zurück und die Vielfalt unter den Neueinstellungen stieg um 16 %. Am aussagekräftigsten ist vielleicht, dass die Abschlussquote der Bewerber von 50 % auf 96 % stieg. Um diese Dynamik auch am Arbeitsplatz zu nutzen, führte Unilever Unabot ein, einen mehrsprachigen Chatbot, der alltägliche Fragen zu Parkplätzen, Gehaltsabrechnungen und vielem mehr beantwortete und so dafür sorgte, dass sich neue Mitarbeiter vom ersten Tag an unterstützt fühlten.

Die wichtigsten Funktionen einer KI-Feedback-Software für Schulungen, die zu erledigen sind:

Geben Sie während einer Sitzung Vorschläge in Echtzeit.

Identifizieren Sie Wissenslücken, bevor sie zu Problemen werden.

Personalisieren Sie Lernpfade basierend auf dem individuellen Tempo und Stil jedes Einzelnen.

Erstellen Sie automatisierte Zusammenfassungen für Trainer und L&D-Teams.

Nutzen Sie natürliche Sprachverarbeitung, um Feedback in Form von Unterhaltungen zu geben.

Aber wie wählt man die richtige KI-Feedback-Software aus? Finden wir es heraus!

🔎 Wussten Sie schon? Das Konzept des sofortigen Feedbacks geht auf die 1950er Jahre zurück, als der Psychologe B.F. Skinner Lehrmaschinen entwickelte, die den Schülern sofortiges Feedback darüber gaben, ob ihre Antworten richtig oder falsch waren.

Worauf sollten Sie bei einer KI-Feedback-Software für Mitarbeiterschulungen achten?

Um das richtige Tool auszuwählen, sollten Sie nach Features suchen, die das Lernen tatsächlich unterstützen. Folgende Aspekte sind dabei besonders wichtig:

Echtzeit-Feedback: Kann sie nicht nur nach der Schulung, sondern auch währenddessen Vorschläge machen?

Personalisierung: Passen sich Inhalte und Tempo an die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden an?

Analyse von Qualifikationslücken: Wird genau ermittelt, wo jemand Hilfe benötigt?

Einfache Integration: Funktioniert sie reibungslos mit Ihren bestehenden LMS- oder HR-Tools?

Umsetzbare Erkenntnisse: Sind die Berichte für Trainer und Manager klar und nützlich?

Verzichten Sie auf Tools, die nur den Abschluss messen. Entscheiden Sie sich für Plattformen, die das Wachstum messen.

📊 Studien zeigen: Unternehmen könnten ihre Gewinne um 18 % und ihre Produktivität um 14 % steigern, wenn sie den Anteil der Mitarbeiter verdoppeln würden, die das Gefühl haben, dass sie bei der Arbeit Möglichkeiten zum Lernen und Wachsen haben.

Beste KI-Feedback-Software für Mitarbeiterschulungen

Wir zeigen Ihnen genau, was jede Plattform auszeichnet – ihre wichtigsten Features, ideale Anwendungsfälle und wie sie KI nutzt, um schnelleres, intelligenteres und menschlicheres Feedback zu geben.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Leistungsrückmeldungen und Einblicke in die Schulung)

Gestalten Sie die Mitarbeiterschulung neu, indem Sie alle Aspekte der Schulung und des Feedbacks mit ClickUp an einem Ort zusammenführen.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, definiert die Zukunft der Arbeit neu, indem er Aufgaben, Dokumente, Ziele und Kommunikation auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenführt. Damit können Teams alle Aspekte der Schulung und des Feedbacks an einem Ort verwalten.

Mit fortschrittlichen KI-Features und nahtloser Automatisierung bietet Ihnen ClickUp unübertroffenes Leistungsfeedback und umsetzbare Erkenntnisse für die Schulung.

So verändert ClickUp das Feedback- und Schulungserlebnis:

KI zum Generieren und Zusammenfassen von Feedback

Probieren Sie ClickUp Brain jetzt aus Verwandeln Sie Ihre Schulungen mit den besten KI-Tools ihrer Klasse.

ClickUp Brain, die intelligente KI-Engine der Plattform, macht es mühelos, Feedback zu generieren, zusammenzufassen und zu analysieren. Ganz gleich, ob Sie Sitzungen überprüfen oder Peer-Reviews sammeln, ClickUp Brain kann sofort wichtige Erkenntnisse herausarbeiten, Aktionspunkte hervorheben und sogar nächste Schritte vorschlagen.

Für Unternehmen, die tiefere Einblicke suchen, bietet ClickUp BrainGPT, die eigenständige Desktop-App, erweiterte Funktionen wie die Synthese von Feedback aus mehreren Quellen und Stimmungsanalysen.

Mit ClickUp BrainGPT können Sie automatisch Feedback aus verschiedenen Quellen – wie Umfragen nach der Schulung, Peer-Reviews und Bewertungen durch Vorgesetzte – sammeln und zu einer einzigen, umsetzbaren Zusammenfassung zusammenfassen. Die integrierte Stimmungsanalyse hebt positive, neutrale und negative Feedback-Trends hervor, sodass Sie Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten auf einen Blick erkennen können. Hier ist ein Beispiel für eine von ClickUp BrainGPT generierte Ausgabe👇

Mit ClickUp BrainGPT können Sie automatisch Feedback aus verschiedenen Quellen – wie Umfragen nach Schulungen, Peer-Reviews und Bewertungen durch Vorgesetzte – sammeln und zu einer einzigen, umsetzbaren Zusammenfassung zusammenfassen. Die integrierte Stimmungsanalyse hebt positive, neutrale und negative Feedback-Trends hervor, sodass Sie Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten auf einen Blick erkennen können.

Hier ist ein Beispiel für eine von ClickUp BrainGPT generierte Ausgabe👇

Bitten Sie BrainGPT, sofort Erkenntnisse aus Ihrem gesamten Workspace und den verbundenen Apps abzurufen.

Diese KI-Super-App ermöglicht die Verbindung mit all Ihren bevorzugten Apps und bringt intelligente Automatisierung, Recherche und Zusammenarbeit in Ihren gesamten Workflow – nicht nur in ClickUp. Sie wurde als Ihr All-in-One-KI-Hub entwickelt und hilft Ihnen, auf jeder von Ihnen genutzten Plattform smarter, schneller und effizienter zu arbeiten.

ClickUp AI bringt Intelligenz in Ihren gesamten Workflow und hilft Ihnen sogar dabei, alle Ihre Schulungsmaterialien mühelos zu erstellen. Sehen wir uns an, wie das funktioniert.

Dokumente für zentralisierte Schulungsmaterialien und gemeinsame Bearbeitung

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Ihren Mitarbeiter-Schulungs-Workflows, um Ideen gemeinsam mit Ihrem Team umzusetzen.

ClickUp Docs dient als zentrale Quelle für alle Schulungsressourcen, Leitfäden und SOPs. Dank der gemeinsamen Bearbeitung in Echtzeit kann Ihr Team Materialien nahtlos gemeinsam erstellen und aktualisieren.

Die KI-Felder von ClickUp können eingebettet werden, um automatisch wichtige Informationen zu extrahieren oder die Nachverfolgung des Abschlusses durchzuführen, wodurch Ihre Dokumentation sowohl dynamisch als auch umsetzbar wird.

KI-gestütztes Aufgabenmanagement für Schulungen

Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben alle Aspekte Ihres Schulungsprogramms zu, führen Sie die Nachverfolgung durch und implementieren Sie die Automatisierung.

Zuweisen: Delegieren Sie Aufgaben im Zusammenhang mit der Schulung – wie die Vorbereitung von Materialien, die Planung von Sitzungen oder die Nachverfolgung von Feedback – ganz einfach an die richtigen Mitglieder der Teams. KI-Vorschläge können dabei helfen, Aufgaben entsprechend der Workload oder dem Fachwissen den richtigen Personen zuzuweisen.

Verfolgen: Überwachen Sie den Fortschritt jeder Schulungsaktivität in Echtzeit. Sehen Sie an einem Ort, was fertiggestellt ist, was in Bearbeitung ist und was überfällig ist. Automatische Erinnerungen und Statusaktualisierungen sorgen dafür, dass alle auf dem Laufenden bleiben, ohne dass manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind.

Automatisieren: Richten Sie in ClickUp Automatisierungen ein , um sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen, das Verschieben von Aufgaben in die nächste Phase oder das Auslösen von Feedback-Anfragen nach einer Sitzung zu erledigen. Dies reduziert den manuellen Aufwand und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

KI macht Ihre Arbeit smarter. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Ihre Aufgaben zugewiesen und priorisiert werden 👇

Verwenden Sie agentenbasierte Workflows als Auslöser für Feedback-Anfragen nach der Schulung.

ClickUp Automatisierungen sorgen dafür, dass Feedback nie nachträglich erfolgt. Dank Super Agents und ClickUp Brain wird Feedback immer zum perfekten Zeitpunkt erfasst.

Führen Sie mit ClickUp Super Agents Bewertungen von Qualifikationslücken durch, planen Sie Sitzungen für Schulungen und vieles mehr.

Lösen Sie automatisch Feedback-Anfragen aus, sobald eine Sitzung beendet ist, identifizieren Sie Fortschritte und Lücken, senden Sie Erinnerungen an die Teilnehmer und eskalieren Sie sogar überfällige Antworten. Dieser automatisierte Ansatz garantiert zeitnahes, strukturiertes Feedback ohne manuelle Nachverfolgung.

Benutzerdefinierte Felder und Formulare für eine strukturierte Feedback-Erfassung

Das Sammeln von Feedback ist mit anpassbaren ClickUp-Formularen und ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern ganz einfach. Entwerfen Sie Formulare, die auf Ihre Schulungsziele zugeschnitten sind, sammeln Sie quantitative und qualitative Daten und standardisieren Sie Antworten für eine einfache Analyse. Das gesamte Feedback wird sofort in ClickUp organisiert und kann sofort überprüft und umgesetzt werden.

Verwenden Sie bedingte Logik in ClickUp-Formularen, um Feedback zu organisieren.

Nutzen Sie KI-Felder, um Feedback präzise zu sammeln, zu kategorisieren und zu analysieren. Diese Felder können automatisch Stimmungen kennzeichnen, Schlüsselthemen extrahieren und dringende Probleme markieren, sodass Sie rohes Feedback ganz einfach in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln können. Alle Antworten werden sofort organisiert und stehen zur Überprüfung bereit.

Dashboards zur Visualisierung von Feedback und Schulungsfortschritten

Verwandeln Sie Feedback- und Schulungsdaten mit ClickUp Dashboards in umsetzbare Erkenntnisse. Visualisieren Sie Teilnahmequoten, Zufriedenheitswerte, Kompetenzverbesserungen und vieles mehr – alles in Echtzeit. Mit anpassbaren Karten und Berichten können Sie Trends erkennen, den ROI messen und die Wirkung Ihrer Schulungsprogramme demonstrieren.

Visualisieren Sie Teilnahmequoten, Zufriedenheitswerte, Kompetenzverbesserungen und mehr mit ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards führen alle Ihre Feedback- und Schulungsdaten an einem Ort zusammen. Verwenden Sie KI-Karten in ClickUp, um Trends aufzuzeigen, Verbesserungsmöglichkeiten hervorzuheben und Teilnahme- oder Zufriedenheitswerte in Echtzeit zu visualisieren. So können Manager und Trainer die Wirkung leicht messen und ihre Programme kontinuierlich verbessern.

Die besten Features von ClickUp

Mit ClickUp AI Cards können Sie Feedback sofort generieren, zusammenfassen und analysieren.

Automatisieren Sie die Erfassung von Feedback, die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung mithilfe von KI-Agenten .

Extrahieren Sie mühelos wichtige Daten und taggen Sie Stimmungen in Formularen und Dokumenten mit AI Fields .

Sammeln Sie strukturiertes, standardisiertes Feedback von den Teilnehmern mithilfe von anpassbaren Formularen und Benutzerdefinierten Feldern .

Sorgen Sie für zeitnahes Feedback mit automatisierten Anfragen und Erinnerungen durch Automatisierungen .

Zentralisieren und führen Sie die Bearbeitung von Schulungsmaterialien gemeinsam in Docs durch.

Visualisieren Sie Feedback-Trends, Teilnahme und Schulungsfortschritte in Echtzeit mit Dashboards und KI-Karten.

Einschränkungen von ClickUp

Die robuste Suite von ClickUp mit KI-Tools, Automatisierungen und Dashboards kann für einige Benutzer eine gewisse Lernkurve mit sich bringen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefällt, dass ich ClickUp benutzerdefiniert für die Personalbeschaffung, die Schulung von Beratern, die Verwaltung meines Kundenstamms und Empfehlungen anpassen kann. Es ist toll, dass ich es für verschiedene Funktionen wie Vermögensberatung, Personalbeschaffung, Buchhaltung und Büromanagement nutzen kann. Ich schätze auch, dass ich mit ClickUp effektiv mit meinen Mitarbeitern kommunizieren kann, indem ich sie ihren Fortschritt eingeben lasse, sodass ich über Client-Dateien auf dem Laufenden bleiben kann. Mir gefallen die Integrationsmöglichkeiten von ClickUp, insbesondere mit WhatsApp und Zoom, die mich auch dann über Nachrichten auf dem Laufenden halten, wenn ich nicht auf meinem Laptop bei ClickUp angemeldet bin. Auf diese Weise muss ich nicht den ganzen Tag an meinem Schreibtisch sitzen, bin aber trotzdem immer informiert.

Mir gefällt, dass ich ClickUp benutzerdefiniert für die Personalbeschaffung, die Schulung von Beratern, die Verwaltung meines Kundenstamms und Empfehlungen erledigen kann. Es ist toll, dass ich es für verschiedene Funktionen wie Vermögensberatung, Personalbeschaffung, Buchhaltung und Büromanagement nutzen kann. Ich schätze auch, dass ich mit ClickUp effektiv mit meinen Mitarbeitern kommunizieren kann, indem ich sie ihren Fortschritt eingeben lasse, sodass ich über Client-Dateien auf dem Laufenden bleiben kann. Mir gefallen die Integrationsmöglichkeiten von ClickUp, insbesondere mit WhatsApp und Zoom, die mich auch dann über Nachrichten auf dem Laufenden halten, wenn ich nicht auf meinem Laptop bei ClickUp angemeldet bin. Auf diese Weise muss ich nicht den ganzen Tag an meinem Schreibtisch sitzen, sondern bleibe trotzdem informiert.

📮ClickUp Insight: Nur 7 % der Fachkräfte verlassen sich in erster Linie auf KI für das Aufgabenmanagement und die Organisation. Dies könnte daran liegen, dass die Tools auf bestimmte Apps wie Kalender, To-do-Listen oder E-Mail-Apps beschränkt sind. Mit ClickUp unterstützt dieselbe KI Ihre E-Mail- und andere Kommunikationsworkflows, Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre Dokumentation. Fragen Sie einfach: „Was sind heute meine Prioritäten?“ ClickUp Brain durchsucht Ihren Workspace und teilt Ihnen anhand der Dringlichkeit und Wichtigkeit genau mit, was Sie zu tun haben. Auf diese Weise vereint ClickUp mehr als fünf Apps in einer einzigen Super-App für Sie!

2. Leapsome (am besten geeignet für die Integration von Leistungsbeurteilungen in kontinuierliche Lernpfade)

via Leapsome

Leapsome ist eine KI-gestützte, modulare Plattform zur Mitarbeiterförderung, die HRIS, Leistungsbeurteilungen, 360-Grad-Feedback, Ziele/OKRs, Engagement-Umfragen, Lernen und Vergütung kombiniert. Der integrierte KI-Copilot Leapy verbessert die Personalarbeit, indem er intelligente Empfehlungen gibt, Feedback entwirft, Erkenntnisse generiert und allen hilft, Daten in Maßnahmen umzusetzen.

Engagement-Umfragen verstauben nicht mehr – Leapsome KI analysiert Stimmungen, extrahiert Themen und erstellt in Sekundenschnelle Aktionspläne. Benötigen Sie Hilfe bei OKR? Die KI schlägt sinnvolle, auf die Prioritäten Ihres Teams abgestimmte Ziele vor. Selbst der Aufbau eines Kompetenzrahmens geht schnell, da die KI in wenigen Minuten Karrierewege und Definitionen für Rollen strukturiert.

Alles ist durch Standards auf Enterprise-Niveau gesichert und zeichnet sich durch flexible Modularität aus, sodass Teams genau das einsetzen können, was sie brauchen, wann sie es brauchen.

Die besten Features von Leapsome

Modulares System: HRIS, Bewertungen, Ziele, Feedback, Lernen, Umfragen, Vergütung, 1:1-Gespräche

KI-gestützte Unterstützung bei der Bewertung: Fasst vergangene Daten zusammen, schlägt Formulierungen vor und zeigt Themen auf.

Umfrage-Intelligenz: Analysiert die Stimmung im Team, empfiehlt nächste Schritte und erstellt Pläne.

Intelligente OKR- und Zielunterstützung: Erzeugt abgestimmte, wirkungsvolle Ziele mit KI-Vorschlägen.

KI-Wissenshub und Kompetenzentwickler: Verwandelt Dokumentationen in durchsuchbare Support-Inhalte und bildet Karrierewege intuitiv ab.

Limitierungen von Leapsome

Der umfangreiche Funktionsumfang kann für kleine Teams überwältigend sein.

Einige erweiterte Integrationen und benutzerdefinierte Workflows erfordern möglicherweise Unterstützung beim Setup.

Preise von Leapsome

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Leapsome

G2: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Leapsome?

Ein G2-Benutzer sagt:

Durch den Einsatz von Leapsome kann ich meine Rolle als Senior Customer Success Manager strategischer ausfüllen. Die Szenarioplanung ist übersichtlicher geworden, ich kann fundiertere, datengestützte Empfehlungen aussprechen und Kunden proaktiver beraten. Mit Leapsome kann ich potenzielle Risiken und Ergebnisse im Voraus abschätzen, was mich unterstützt, sicherere Entscheidungen zu treffen. Dadurch kann ich auch glaubwürdigere und beratendere Gespräche mit Stakeholdern führen, was letztendlich zu besseren Kundenergebnissen und stärkeren, langfristigen Beziehungen führt.

Durch den Einsatz von Leapsome kann ich meine Rolle als Senior Customer Success Manager strategischer ausfüllen. Die Szenarioplanung ist übersichtlicher geworden, ich kann fundiertere, datengestützte Empfehlungen aussprechen und Kunden proaktiver beraten. Mit Leapsome kann ich potenzielle Risiken und Ergebnisse im Voraus antizipieren, was mich unterstützt, sicherere Entscheidungen zu treffen. Dadurch kann ich auch glaubwürdigere und beratendere Gespräche mit Stakeholdern führen, was letztendlich zu besseren Kundenergebnissen und stärkeren, langfristigen Beziehungen führt.

3. Effy AI (Am besten geeignet für blitzschnelle, KI-basierte Leistungsbeurteilungen für KMUs)

via Effy KI

Effy AI ist ein Leistungsmanagement-Tool, das speziell für kleine bis mittelgroße Teams entwickelt wurde, die Einfachheit ohne Einbußen bei der Intelligenz suchen. Es optimiert Ziele, Bewertungen, Feedback und Einzelgespräche mithilfe von sofortigen KI-Zusammenfassungen, Formularerstellung in natürlicher Sprache und intelligenten Erkenntnissen.

Dieses KI-Tool nutzt künstliche Intelligenz, um mit minimalem Aufwand benutzerdefinierte Bewertungsformulare und Feedback-Zusammenfassungen zu erstellen und Kommentare aus verschiedenen Quellen in umsetzbare Themen zu gliedern. Automatische Erinnerungen, die Nachverfolgung des Bewertungsstatus und ein übersichtliches Dashboard sorgen dafür, dass die Zyklen ohne großen Aufwand auf Kurs bleiben.

Hinter den Kulissen hilft maschinelles Lernen dabei, Stimmungen zu erkennen, Beitragstrends hervorzuheben und Überprüfungszeiten zu verkürzen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, intuitiv und für diejenigen konzipiert, die HR-tools suchen, die mehr denken als klicken.

Die besten Features von Effy KI

KI-generierte Bewertungsformulare und Zusammenfassungen auf Knopfdruck

Feedback aus verschiedenen Quellen (Vorgesetzte, Kollegen, Selbstbewertung) mit Themenauswertung

Slack-Integration für nahtlose Feedback-Erfassung

Kontinuierliches Feedback, Lob, Meeting-Notizen und individuelle Nachverfolgung

Überprüfen Sie Dashboards und Nachverfolgung des Status für vollständige Sichtbarkeit über den gesamten Zyklus hinweg.

Einschränkungen von Effy KI

Nicht für komplexe Nachverfolgungen von OKR-Zielen oder tiefgehende Analysen über Bewertungen hinaus konzipiert.

Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Integration von Effy KI in Plattformen wie Microsoft Teams.

Preise für Effy KI

Kostenlose Testversion

Die Preise beginnen bei 36 $ pro Jahr.

Effy KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Effy KI?

Ein G2-Rezensent freigibt :

Die Berichte und Analysen liefern uns klare Erkenntnisse, ohne uns mit unnötiger Komplexität zu überfordern.

Die Berichte und Analysen liefern uns klare Erkenntnisse, ohne uns mit unnötiger Komplexität zu überfordern.

4. Lattice (Am besten geeignet für KI-gestützte Personalstrategien in den Bereichen HR, Leistung und Wachstum)

via Lattice

Lattice ist eine Personalplattform, die HR-Teams dabei unterstützt, über die reine Papierarbeit hinauszugehen und eine leistungsstarke Unternehmenskultur aufzubauen. Das tool vereint HRIS und nutzt KI für Leistungsbeurteilungen, Umfragen zum Engagement, Vergütung, Karriereentwicklung und Analysen.

Das Tool integriert KI in jeden Schritt, um die Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen Talente verwalten und fördern.

Der KI-Assistent von Lattice fasst Feedback und Umfrageantworten zusammen, erstellt Zusammenfassungen von Leistungsbeurteilungen, hilft Benutzern dabei, effektiveres und gerechteres Feedback zu geben, und identifiziert Entwicklungsmöglichkeiten auf der Grundlage individueller und organisatorischer Ziele und Daten.

Der Agent kann auch aus Unternehmensdokumenten wie Richtlinien, Handbüchern und Intranet-Seiten lernen, um Fragen von Mitarbeitern sofort zu beantworten und proaktives HR-Coaching anzubieten. Er kann frühe Anzeichen von Desinteresse erkennen und Manager auf sensible Unterhaltungen vorbereiten, sodass Unternehmen von einem reaktiven zu einem strategischen Ansatz im Personalwesen übergehen können.

Die besten Features von Lattice

Einheitliche Plattform mit HRIS-, Leistungs-, Engagement-, Ziel-, Gehalts- und Karrieretools an einem Ort

KI-gestütztes Feedback- und Bewertungssupport mit Zusammenfassungen, Formulierungshilfen und Entwicklungsvorschlägen

KI-Agent , der Fragen von Mitarbeitern beantwortet, nächste Schritte vorschlägt und auf unbemerkte Trends hinweist.

Tiefgehende Einblicke , darunter People-Analytics-Dashboards, die Risiken, Motivationsfaktoren und Möglichkeiten zur Mitarbeiterbindung aufzeigen.

Onboarding & Workflows durch intelligente Automatisierung für Onboarding, Leistungszyklen und Personalverwaltung

Einschränkungen von Lattice

Die funktionsreiche Benutzeroberfläche erfordert möglicherweise eine anfängliche Einweisung für Nicht-HR-Benutzer.

Einige Benutzer empfinden die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten als eingeschränkt.

Preise von Lattice

Talentmanagement: Ab 11 $/Platz/Monat

Lattice-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 3.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lattice?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Wir arbeiten mit vielen HRIS-Systemen, darunter viele Lohnabrechnungssysteme, die auch HR-Funktionen übernehmen, oder Finanzsysteme, die die Lohnabrechnung übernehmen, und alle haben ihre Stärken – mir gefällt am besten, dass es in erster Linie ein HR-System ist. Es stellt den Menschen in den Mittelpunkt, und für unser Team ist es daher fantastisch, dass es die Möglichkeit gibt zur Nachverfolgung ihrer 1:1-Gespräche, zum Sehen des Verlaufs und zu klar definierten Karrierewegen.

Wir arbeiten mit vielen HRIS-Systemen, darunter viele Lohnabrechnungssysteme, die auch HR-Funktionen übernehmen, oder Finanzsysteme, die die Lohnabrechnung übernehmen, und alle haben ihre Stärken – mir gefällt am besten, dass es in erster Linie ein HR-System ist. Es stellt den Menschen in den Mittelpunkt, und für unser Team ist es daher fantastisch, dass es die Möglichkeit zur Nachverfolgung ihrer 1:1-Gespräche gibt, den Verlauf zu sehen und klar definierte Karrierewege zu haben.

📚 Wussten Sie schon? KI-gestützte Feedback-Tools können dazu beitragen, die Voreingenommenheit von Bewertern zu verringern! Durch die Bereitstellung neutraler Formulierungsoptionen und die Hervorhebung unsichtbarer Muster fördern sie Fairness und Klarheit in Leistungsunterhaltungen.

5. 15Five (Am besten geeignet für KI-gestützte kontinuierliche Leistungsbewertung, Feedback und Manager-Enablement)

via 15Five

15Five ist eine Leistungsmanagement-Plattform, die kontinuierliches Feedback, OKRs, Engagement-Umfragen und Coaching zu einer einheitlichen, managerorientierten Erfahrung verbindet. Im Kern unterstützt KI Alles von aufschlussreichen Bewertungshilfen bis hin zu personalisierten Coaching-Anregungen und hilft Unternehmen dabei, den Übergang vom operativen zum strategischen Personalmanagement zu vollziehen.

Mit 15Five /AI können Personalverantwortliche Leistungs- und Engagementtrends identifizieren und Bereiche mit maximaler Wirkung lokalisieren. Manager erhalten KI-gestützte Bewertungen, die Formulierungsvorschläge liefern, Voreingenommenheit reduzieren und Feedback zusammenfassen.

Der Kona AI Coach, ein optionales Add-On, liefert in Echtzeit personalisierte Coaching-Impulse innerhalb des Workflows, die auf Ihren Daten basieren und auf den Kontext Ihres Teams zugeschnitten sind. Selbst Umfragedaten werden intelligenter: KI-gestützte Erkenntnisse bringen Themen zum Vorschein und schlagen anhand von offenem Feedback gezielte Maßnahmen vor.

Die 15 besten Features von 15Five

KI-gestützte Bewertungen, die dabei helfen, fairere und effektivere Beurteilungen zu verfassen.

Kona KI Coach bietet On-Demand-Coaching-Impulse auf Basis von Echtzeit-Teamdaten.

Vorausschauende Bewertung des Engagements, um Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern

Einheitliche Mitarbeitererfahrung, die Bewertungen, Coaching, Lernen und Umfragen zusammenführt

Analytikgestütztes HR-Ergebnis-Dashboard für Leistung und Mitarbeiterbindung

Limitierungen von 15Five

Die Benutzeroberfläche und die Vielzahl an Features können für neue Benutzer überwältigend sein.

Einige Benutzer äußerten Bedenken hinsichtlich der Anpassbarkeit und des Supports.

Preise für 15Five

Engage: 4 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Perform: 11 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Gesamtplattform: 16 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

15Five Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: Bewertungen sind nicht verfügbar.

Was sagen echte Benutzer über 15Five?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Wir lieben es, 15Five für unsere wöchentlichen Check-ins zu nutzen. Die meisten Teams verwenden das 1-zu-1-Feature, HighFives machen super viel Spaß! Wir nutzen die jährliche Umfrage zum Engagement, die Best-Self-Review und OKRs. Diese Features sind sehr hilfreich, um Feedback zu sammeln und Geschäftsergebnisse zu unterstützen.

Wir lieben es, 15Five für unsere wöchentlichen Check-ins zu nutzen. Die meisten Teams verwenden das 1-zu-1-Feature, HighFives machen super viel Spaß! Wir nutzen die jährliche Umfrage zum Engagement, die Best-Self-Review und OKRs. Diese Features sind sehr hilfreich, um Feedback zu sammeln und Geschäftsergebnisse zu unterstützen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie KI-generierte Dokumentenzusammenfassungen, um sich auf Einzelgespräche vorzubereiten – beginnen Sie Meetings mit einer menschlichen Note, indem Sie eine kurze persönliche Beobachtung oder Ermutigung hinzufügen, um die KI-Grundlage zu personalisieren.

6. Culture Amp (Am besten geeignet für KI-gestützte Personalanalysen und kontinuierliche Weiterentwicklung)

via Culture Amp

Culture Amp ist eine Plattform für Mitarbeitererfahrungen, die KI und Erkenntnisse aus der Personalwissenschaft nutzt, um Engagement, Leistung und Entwicklung in großem Maßstab zu fördern. Sie führt KI-gestützte Umfragen, Bewertungszyklen, OKRs, Karriereentwicklung und Personalanalysen in einem hub zusammen.

KI-gestützte Kommentarzusammenfassungen extrahieren Themen aus offenem Feedback, während vorausschauende Erkenntnisse Aufschluss darüber geben, wo Maßnahmen ergriffen werden sollten. Das Add-On „People Analytics Dashboards“ bietet Szenarioplanung, Anomalieerkennung und präskriptive Empfehlungen, die Personalverantwortlichen dabei helfen, Daten in Wirkung umzusetzen.

Culture Amp unterstützt kontinuierliches Wachstum: Pulsbefragungen zeigen Veränderungen im Engagement auf, KI-Zusammenfassungen beschleunigen Erkenntnisse und das Microlearning von Skills Coach liefert täglich kleine Impulse für die Weiterentwicklung. Karrierewege und personalisierte Entwicklungspläne werden durch KI-vorgeschlagene Kompetenzmodelle ergänzt.

Die besten Features von Culture Amp

KI-Kommentarzusammenfassungen und Pläne aus Umfragedaten

Prädiktive Personalanalysen mit Szenarioplanung, Erkennung von Ausreißern und Trendanalysen

Kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung, einschließlich Skills Coach, Micro-Learning-Anreizen und Mitarbeiterbefragungen

Integrierte Karriererahmen mit KI-gestützten Kompetenzen und personalisierter Wachstumsplanung

Unternehmensfähig mit Sicherheit, globalem Support und HRIS, Slack-Integrationen

Limitierungen von Culture Amp

Die Berichterstellung und das Setup der Administration können für neu eingestellte Teams komplex erscheinen.

Einstiegspakete bieten möglicherweise keine Live-Unterstützung.

Preise von Culture Amp

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Culture Amp

G2: 4,7/5 (über 3.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Culture Amp?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Ich finde Culture Amp ein einfach zu bedienendes Tool für das Festlegen und die Nachverfolgung von Zielen, was besonders für die Leistungsbeurteilungen am Jahresende hilfreich ist. Die Transparenz des Tools ist großartig, da sowohl Mitarbeiter als auch das Management die Leistung mit einem einzigen Klick verfolgen können. Ich schätze die Datensicherheit sehr, da Daten nur innerhalb bestimmter Hierarchien freigegeben werden, sodass mein Vorgesetzter nur meine Daten sehen kann. Es ist benutzerfreundlich, transparent und gewährleistet Datensicherheit, und das Setup verlief reibungslos.

Ich finde Culture Amp ein einfach zu bedienendes tool zur Festlegung und Nachverfolgung von Zielen, was besonders für die Leistungsbeurteilungen am Jahresende hilfreich ist. Die Transparenz des Tools ist großartig, da sowohl Mitarbeiter als auch das Management die Leistung mit einem einzigen Klick verfolgen können. Ich schätze die Datensicherheit sehr, da Daten nur innerhalb bestimmter Hierarchien freigegeben werden, sodass mein Vorgesetzter nur meine Daten sehen kann. Es ist benutzerfreundlich, transparent und gewährleistet Datensicherheit, und das Setup verlief reibungslos.

📊 Studien zeigen: Technologische Fortschritte und die zunehmende Verbreitung von KI verändern die Anforderungen, die Unternehmen an ihre Mitarbeiter stellen. Das Weltwirtschaftsforum geht davon aus, dass 59 % der weltweiten Arbeitskräfte bis 2030 ihre Fähigkeiten verbessern müssen.

7. Workday Learning (Am besten geeignet für KI-gestütztes Lernen im Unternehmen innerhalb einer einheitlichen HR-Plattform)

via Workday Learning

Workday Learning ist das integrierte Lernmanagementsystem von Workday, das in die umfassendere HCM-Suite eingebettet ist. Es verbessert das Lernen in Unternehmen durch KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierung, liefert kontextbezogene Inhalte, deckt Qualifikationslücken auf und begleitet die berufliche Entwicklung präzise.

Im Mittelpunkt der Workday-weiten KI-Strategie stehen KI-gestützte Tools wie Skills Cloud und deren neue generative KI-Funktionen. Diese Features ermöglichen KI-gestützte Kompetenzempfehlungen, automatisch generierte Entwicklungspläne und kontextbezogenes Lernen, das auf die Rolle und Laufbahn jedes einzelnen Mitarbeiters abgestimmt ist.

Der Manager Insights Hub, der auf KI basiert, fasst Stärken und Entwicklungsbereiche schnell zusammen und sammelt Feedback auf transparente Weise, um Vertrauen und Klarheit zu schaffen.

Workday Learning basiert auf Sicherheit und Governance auf Enterprise-Niveau und verwandelt statische Inhaltsbibliotheken in dynamische Entwicklungsökosysteme innerhalb Ihrer bestehenden HR-Infrastruktur.

Die besten Features von Workday Learning

Integriertes, in den Arbeitsablauf eingebundenes Lernen als Teil der umfassenden Workday HCM-Suite

KI-gestützte Einblicke in Fähigkeiten und Lernvorschläge über Skills Cloud und generative KI

KI-generierte Zusammenfassungen von Wachstumsplänen auf der Grundlage mehrdimensionaler Rückmeldungen

Kontextbezogene Lernimpulse und Inhaltsvorschläge aus Daten des Unternehmens

Limitierungen von Workday Learning

Die lernspezifische Benutzererfahrung kann sich einfach anfühlen, und das Setup für Administratoren kann für kleinere Teams komplex sein.

Benutzer greifen manchmal auf externe Autorentools für komplexe oder markenspezifische Schulungsmodule zurück.

Preise für Workday Learning

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Workday Learning

G2: 4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Workday Learning?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Einfache Benutzeroberfläche, geführte Lernanweisungen für Programme und Kurse mit mehreren Lektionen sowie ein Tool für die Video-Bearbeitung.

Einfache Benutzeroberfläche, geführte Lernanweisungen für Programme und Kurse mit mehreren Lektionen sowie ein Tool für die Video-Bearbeitung.

8. Cornerstone OnDemand (Am besten geeignet für KI-gestützte Agilität der Belegschaft und Unternehmensschulungen in großem Maßstab)

via Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand ist mit seiner Galaxy-Suite eine umfassende, KI-gestützte Talentmanagement-Plattform. Die KI-Funktionen, die über Cornerstone Galaxy eingeführt wurden, ermöglichen dynamische Kompetenzintelligenz, personalisierte Lernempfehlungen und strategische Personalplanung.

Sie kann Terabytes an Talentdaten analysieren, um interne Qualifikationslücken zu identifizieren, zukünftige Bedürfnisse vorherzusagen und gezielte Entwicklungsmöglichkeiten vorzuschlagen. In Verbindung mit der Übernahme von SkyHive nutzt sie außerdem globale Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt, um interne Mobilität und den Einsatz von Talenten zu optimieren.

Dies macht Cornerstone zu einem leistungsstarken Motor für die Entwicklung einer zukunftsfähigen Belegschaft, ohne dass Sie Vermutungen anstellen müssen.

Die besten Features von Cornerstone OnDemand

KI-gestützte Kompetenzintelligenz für Gap-Analysen und personalisierte Lernpfade

Generative KI-Empfehlungen für berufliche Mobilität, Rollenbereitschaft und Weiterqualifizierung

Personalplanung auf Basis von Unternehmensdaten und Arbeitsmarkttrends

Lernmanagement auf Unternehmensebene, eingebunden in Talententwicklungs-Workflows

Umfassende Integrationen, Compliance, mehrsprachiges Support und Governance

Limit von Cornerstone OnDemand

Kann für Benutzer und Administratoren, die einfachere, agile tools benötigen, komplex und schwerfällig wirken.

Einige Benutzer berichten von schlechten Integrationserfahrungen und inkonsistenten Designs zwischen den Modulen.

Preise für Cornerstone OnDemand

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cornerstone OnDemand

G2: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Cornerstone OnDemand?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Die Daten werden mit Sicherheit gespeichert. Die Software hilft den Benutzern, ihre Lernfähigkeiten zu verbessern.

Die Daten werden mit Sicherheit gespeichert. Die Software hilft den Benutzern, ihre Lernfähigkeiten zu verbessern.

9. Docebo (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-basierten Inhalten und skalierbare, personalisierte Lernerfahrungen)

via Docebo

Docebo ist eine cloudbasierte, KI-gestützte Lernplattform, die LMS- und LXP-Funktionen kombiniert und Unternehmen eine intelligente Skalierung ermöglicht. Sie integriert KI in den gesamten Lernzyklus, von der Erstellung und Kennzeichnung von Inhalten bis hin zur personalisierten Bereitstellung und Unterstützung der Lernenden, wodurch manuelle Workloads reduziert und gleichzeitig hochrelevante Erfahrungen geboten werden.

Das AI Creator-Tool automatisiert die Erstellung von Unterrichtseinheiten und generiert strukturierte Kurse, Bewertungen, Übersetzungen und sogar lebensechte KI-Videopräsentatoren.

Darüber hinaus indexieren die KI-gestützten Suchfunktionen von Docebo, darunter Harmony Search, Inhalte mittels Sprach-zu-Text-Umwandlung und Metadaten, um eine genauere und intuitivere Suche zu ermöglichen.

Der KI-Virtual-Coach ermöglicht realistische, szenariobasierte Simulationen mit personalisiertem Feedback für praxisorientiertes Lernen. Zusammen optimieren diese Features die Erstellung von Kursen, verbessern die Auffindbarkeit und bieten immersives Lernen – und das alles auf Unternehmensebene.

Die besten Features von Docebo

AI Creator bietet Automatisierung für Kursdesign, Übersetzungen, Bewertungen und KI-Videopräsentationen.

Harmony Search indexiert und ruft Inhalte intuitiv mithilfe von KI-gestützter Indexierung ab.

KI Virtual Coach bietet interaktive Simulationen mit sofortigem Feedback.

Die Automatisierung der Metadaten-Kennzeichnung und der Zuweisung von Fähigkeiten hilft, die Organisation von Inhalten zu verbessern.

Personalisierte Lernempfehlungen und mehrsprachiger Support in großem Umfang

Limitierungen von Docebo

Die mobile App „Go. Learn“ hat bestimmte Systemanforderungen und Einschränkungen, die eine Limitierung der Zugänglichkeit möglicherweise nach sich ziehen.

Es kann schwierig sein, Lernende automatisch für regionsspezifische Sitzungen anzumelden, was zu Verwirrung in globalen Teams führen kann.

Preise von Docebo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Docebo

G2: 4,3/5 (über 660 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Docebo?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Sobald alles eingerichtet ist, sorgt Docebo dafür, dass interne Schulungen wirklich gut organisiert und leicht zu verfolgen sind. Ich verwalte Social-Media-Workflows und helfe bei der Einarbeitung, daher ist es eine große Erleichterung, alle unsere Kurse an einem zentralen Ort zu haben. Das Layout ist für die Lernenden einfach zu navigieren, und ich bekomme jetzt viel weniger Fragen wie „Wo finde ich das?“. Die Plattform läuft auch reibungslos, was wichtig ist, wenn man versucht, die Schulungen konsistent zu halten.

Sobald alles eingerichtet ist, sorgt Docebo dafür, dass interne Schulungen wirklich gut organisiert und leicht zu verfolgen sind. Ich verwalte Social-Media-Workflows und helfe beim Onboarding, daher ist es für mich eine große Erleichterung, dass alle unsere Kurse an einem zentralen Ort zusammengefasst sind. Das Layout ist für die Lernenden einfach zu navigieren, und ich bekomme jetzt viel weniger Fragen wie „Wo finde ich das?". Die Plattform läuft auch reibungslos, was wichtig ist, wenn man versucht, die Schulungen konsistent zu halten.

10. BetterUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Coaching in großem Maßstab für das Wohlbefinden in Unternehmen)

via BetterUp

BetterUp ist eine menschenzentrierte Coaching-Plattform, die auf /AI und Verhaltenswissenschaften basiert und die Entwicklung in Unternehmen fördert.

Der Flaggschiff-KI-Coach BetterUp Grow bietet personalisierten Support in Echtzeit, der jederzeit verfügbar ist und auf rollenspezifischen Kontexten, Verhaltensdaten und Unternehmenswerten basiert. Er fungiert als kontextbezogener Leitfaden, der auf Millionen von Coaching-Sitzungen basiert und Rollenspiele für schwierige Unterhaltungen, Ziele und eine unübertroffene Zugänglichkeit im Flow der Arbeit bietet.

Mit Erkenntnissen aus Milliarden von Datenpunkten liefert BetterUp Informationen für Talent Intelligence und strategische Entwicklung. Unternehmen erhalten Dashboards, die aufzeigen, wo das Vertrauen wächst – oder einen Schub benötigt –, während Mitarbeiter maßgeschneiderte Impulse erhalten, wenn sie diese am dringendsten benötigen.

Die besten Features von BetterUp

Ständig verfügbare, kontextsensitive KI-Coaching-Lösung, die auf jede Rolle und jede Person zugeschnitten ist.

Echtzeit-Anleitung, einschließlich Rollenspielen für Unterhaltungen und Zielvorgaben

Skalierbare Talent-Intelligence-Dashboards aus aggregierten und anonymisierten Daten

Die auf Verhaltenswissenschaften basierende Grundlage liefert zuverlässige, umsetzbare Erkenntnisse.

Entwickelt für Unternehmen – vertraut von globalen Marken, entwickelt für hybrides Arbeiten.

Limitierungen von BetterUp

KI-Coaching basiert auf einer hybriden Herangehensweise – einige Benutzer bevorzugen nach wie vor ausschließlich von Menschen durchgeführte Sitzungen.

Obwohl vielversprechend, müssen die Ergebnisse des Coachings noch stärker und konsistenter gemessen werden.

Preise von BetterUp

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BetterUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über BetterUp?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Am meisten schätze ich die Professionalität der Coaches. Ich habe einen persönlichen Coach und habe auch Coaching mit Einzelzielen in den Bereichen Kommunikation und Feedback geben und erhalten in Anspruch genommen. Die Zeit, die ich mit einem erfahrenen Coach für meine persönliche Entwicklung aufwenden kann, ist von unschätzbarem Wert. Ich wurde ermutigt, mir mehr Zeit für Selbstreflexion zu nehmen und meine Ziele klar zu definieren, damit ich mich besser konzentrieren und Prioritäten setzen kann. Am Ende jeder Sitzung helfen mir die Coaches dabei, einen Plan zu erstellen. Außerdem geben sie mir Ressourcen auf dem BetterUp-Portal frei, die sich auf die von uns besprochenen Themen beziehen.

Am meisten schätze ich die Professionalität der Coaches. Ich habe einen persönlichen Coach und habe auch Coaching mit Einzelzielen in den Bereichen Kommunikation und Feedback geben und erhalten in Anspruch genommen. Die Zeit, die ich mit einem erfahrenen Coach für meine persönliche Entwicklung aufwenden kann, ist von unschätzbarem Wert. Ich wurde ermutigt, mir mehr Zeit für Selbstreflexion zu nehmen und meine Ziele klar zu definieren, damit ich mich besser konzentrieren und Prioritäten setzen kann. Am Ende jeder Sitzung helfen mir die Coaches dabei, einen Plan zu erstellen. Außerdem geben sie mir Ressourcen auf dem BetterUp-Portal frei, die sich auf die von uns besprochenen Themen beziehen.

11. Betterworks (Am besten geeignet für KI-gestützte Zielausrichtung und kontinuierliche Leistung auf Unternehmensebene)

via Betterworks

Betterworks ist eine Leistungsmanagement-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Workflows im Unternehmen mit KI-gestützter Zielsetzung, Feedback und Analysen zu modernisieren – und das alles in Echtzeit. Zu den KI-Features gehören Unterstützung bei der Zielformulierung, intelligente Hinweise zur Aktualisierung von Zielen und intelligente Einblicke, die Leistungsgespräche proaktiv und strategieorientiert gestalten.

Durch die Integration in alltägliche Tools wie Slack, Teams und Outlook sorgt Betterworks dafür, dass die Leistung im Vordergrund bleibt und nicht in den Hintergrund gerät. Die Kalibrierungsschnittstelle bietet Flexibilität und Übersichtlichkeit und hilft Personalverantwortlichen dabei, Bewertungen zu standardisieren und Manager mit plattforminternen Coaching-Inhalten zu unterstützen.

Generative KI unterstützt außerdem ein konsistenteres, vorurteilsfreies Feedback und sorgt für Sichtbarkeit zwischen Teams und Bewertungen.

Die besten Features von Betterworks

KI-gestützte Zielformulierung und intelligente Erinnerungen für Aktualisierungen

Kontinuierliche Feedback-Schleifen, die in Workflows und Messaging-Tools eingebettet sind

Flexible Kalibrierungstools, die von Führungskräften geführt werden

Echtzeit-Einblicke und Analysen zur Leistungsanpassung

Sicherheit auf Enterprise-Niveau, mehrsprachiger Support und umfassende Integrationsmöglichkeiten

Limitierungen von Betterworks

Ziel- und objektive Features erfordern möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit, bevor ihr voller Wert ausgeschöpft werden kann.

Preise von Betterworks

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Betterworks

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

12. Qualtrics XM Employee Experience (Am besten geeignet für KI-gestütztes Zuhören und intelligente Maßnahmen während der gesamten Mitarbeiterlaufbahn)

via Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience ist eine AI-gestützte Plattform, die darauf ausgelegt ist, an jedem Berührungspunkt – vom Onboarding bis zum Ausscheiden – zuzuhören und das Feedback der Mitarbeiter in sinnvolle Maßnahmen umzusetzen. Sie ermöglicht kontinuierliches Zuhören, vorausschauende Erkenntnisse und maßgeschneiderte Interventionen, indem sie Pulse-Befragungen, Lifecycle Listening, Well-being, DEI und Journey Analytics miteinander verknüpft.

Die KI-Engine ermöglicht automatisierte Textanalysen, Stimmungserkennung und narrative Einblicke, während gleichzeitig der Datenschutz durch anonymisierte Verarbeitung und Governance auf Niveau der Unternehmen gewährleistet ist.

Manager Assist liefert personalisierte Einblicke auf Teamebene und Aktionsboards, während Employee Experience Discover Feedback aus verschiedenen Kanälen – sozialen Medien, Audio und digitalen Medien – zusammenführt, um eine ganzheitliche Ansicht der Stimmung der Mitarbeiter zu bieten. So wird passives Feedback in proaktive, menschenzentrierte Lösungen umgewandelt, die das Engagement und die Leistung in großem Maßstab verbessern.

Die besten Features von Qualtrics XM Employee Experience

Kontinuierliches Lifecycle-Listening während der Einarbeitung, bei Aktionen und beim Ausscheiden

KI-gestützte Managerunterstützung mit narrativen Zusammenfassungen und Team-Einblicken

Multi-Channel-Listening mit Sentiment-Analyse durch EX Discover

Datenschutz und Sicherheit auf Unternehmensebene mit anonymisierten KI-Grundlagen

Limitierungen von Qualtrics XM für die Mitarbeitererfahrung

Einige langjährige Benutzer berichten von Problemen wie Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Antworten und unzureichendem Support.

Online-Umfrage-Tools wie Qualtrics können unbeabsichtigt bestimmte Populationen ausschließen, was sich auf die Repräsentativität der Daten auswirkt.

Preise für Qualtrics XM Employee Experience

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Qualtrics XM Employee Experience Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Qualtrics XM für die Mitarbeitererfahrung?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Ich kann nur sagen, dass sie sich hervorragend zum Sammeln und Analysieren von Daten eignet, um ein effektives Feedback zu erhalten. Der Zugriff auf Echtzeit-Einblicke in die Stimmungsanalyse ist sehr hilfreich, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. Außerdem gefällt mir die benutzerfreundliche Oberfläche, die es den Teams ermöglicht, die Daten zu überwachen und richtig umzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie meiner Meinung nach das Engagement der Mitarbeiter fördert.

Ich kann nur sagen, dass sie sich hervorragend zum Sammeln und Analysieren von Daten eignet, um ein effektives Feedback zu erhalten. Der Zugriff auf Echtzeit-Einblicke in die Stimmungsanalyse ist sehr hilfreich, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. Außerdem gefällt mir die benutzerfreundliche Oberfläche, die es den Teams ermöglicht, die Daten zu überwachen und richtig umzusetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie meiner Meinung nach das Engagement der Mitarbeiter fördert.

13. Engagedly (Am besten geeignet für KI-gestützte Ausrichtung der Ziele, Engagement und Talentförderung)

via Engagedly

Engagedly ist eine Talentmanagement-Plattform, die Leistungsbeurteilungen, Ziele und OKRs, kontinuierliches Feedback, Lernen, Anerkennung und Karriereentwicklung miteinander verbindet.

Das Herzstück bildet Marissa /AI, ein agenterischer KI-Assistent, der Talent-Workflows automatisiert und optimiert: Er entwirft aufschlussreiches Feedback, passt IG-Entwicklungspfade an, fasst Umfragethemen zusammen und hilft Managern dabei, die Leistung agil und sinnvoll zu gestalten.

Diese Erfahrung vereint Echtzeit-Anerkennung, spielerisches Engagement und intelligente Dashboards mit Einblicken. Teams profitieren von KI-gestützter Leistungskalibrierung, KI-unterstützten Lernvorschlägen, die an den Fortschritt beim Erreichen der Ziele geknüpft sind, und intelligenten Erinnerungen, die alle auf dem gleichen Stand halten.

Unterstützt durch Talentanalysen, anpassbare Workflows und eine Mobile-First-Strategie verwandelt Engagedly das Talentmanagement in eine proaktive Erfahrung.

Die besten Features von Engagedly

Marissa KI automatisiert Feedback, Erstellung von Zielen, IDP-Entwicklung und Umfragezusammenfassungen.

KI-gestützte Zielausrichtung mit Gamification, Anerkennung und abgestufter Sichtbarkeit

Kontinuierliches Feedback und regelmäßige Überprüfungen mit Stimmungsanalysen und Echtzeit-Einblicken

Integrierte Lernpfade und von KI empfohlene Mobilität von Fähigkeiten

Einheitliche Plattform mit Dashboards, Analysen, Mentoring und mobiler Einbindung

Limitierungen von Engagedly

Einige Benutzer erwähnen Einschränkungen, wenn sie versuchen, die Software genau auf die individuellen Anforderungen ihres Unternehmens zuzuschneiden.

Preise von Engagedly

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Engagedly

G2: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Engagedly?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Die Software von Engagedly ist eine robuste Lösung für modernes Personalmanagement, die Zielsetzung, Feedback, Leistungsmanagement und 360-Grad-Bewertungen in einer benutzerfreundlichen Plattform vereint. Die intuitive Benutzeroberfläche der Software erleichtert es Mitarbeitern und Führungskräften, Ziele zu erstellen und zu verfolgen, kontinuierliches Feedback zu geben und Check-ins und Einzelgespräche durchzuführen. Das Feature für 360-Grad-Bewertungen bietet eine umfassende Ansicht der Leistung der Mitarbeiter und gewährleistet faire und genaue Bewertungen.

Die Software von Engagedly ist eine robuste Lösung für modernes Personalmanagement, die Zielsetzung, Feedback, Leistungsmanagement und 360-Grad-Bewertungen in einer benutzerfreundlichen Plattform vereint. Die intuitive Benutzeroberfläche der Software erleichtert es Mitarbeitern und Führungskräften, Ziele zu erstellen und zu verfolgen, kontinuierliches Feedback zu geben und Check-ins und Einzelgespräche durchzuführen. Das Feature für 360-Grad-Bewertungen bietet eine umfassende Ansicht der Leistung der Mitarbeiter und gewährleistet faire und genaue Bewertungen.

🧭 Wissenswertes: Das moderne OKR-Framework entstand in den 1970er Jahren bei Intel unter der Leitung von Andy Grove, der weithin als Vater der OKRs gilt. Grove baute auf Peter Druckers MBO-Framework auf, führte jedoch einen agileren, zielorientierten Ansatz ein, der Klarheit und Verantwortlichkeit in den Vordergrund stellte und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Zielsetzung ermöglichte.

Die wichtigsten Vorteile von KI-Feedback-Software in der Mitarbeiterschulung

KI-Feedback-Software verwandelt die Mitarbeiterschulung von einer reinen Pflichtübung in eine motivierende, ergebnisorientierte Erfahrung. Anstatt bis zum Ende eines Kurses zu warten, um zu sehen, ob das Gelernte „haften geblieben” ist, liefert KI in Echtzeit Erkenntnisse, personalisiert den Lernprozess und gibt Trainern klare Signale, wo sie eingreifen müssen.

1. Echtzeit-Feedback, das die Mitarbeiterbindung fördert

KI wartet nicht bis zur Umfrage nach der Schulung – sie coacht sofort. Die Lernenden erhalten sofortige Hinweise, Anstöße und Korrekturen, die ihnen helfen, Konzepte schneller zu verstehen und länger zu behalten.

2. Personalisierte Lernpfade

Kein Mitarbeiter lernt auf die gleiche Weise wie ein anderer. KI analysiert Verhalten, Tempo und Verständnis, um für jeden Lernenden den nächstbesten Schritt zu empfehlen und einen maßgeschneiderten Weg zu schaffen, der die Schulung relevant und motivierend hält.

3. Früherkennung von Qualifikationslücken

Anstatt Leistungslücken erst Monate später zu entdecken, zeigt die KI bereits während der Schulung auf, wo Mitarbeiter Schwierigkeiten haben. Trainer können dann gezielt Support leisten und verhindern, dass kleine Probleme zu großen Hindernissen werden.

4. Umsetzbare Erkenntnisse für Führungskräfte und die Personalabteilung

KI-gestützte Dashboards verwandeln rohe Feedbackdaten in klare, visuelle Erkenntnisse. Führungskräfte können Muster erkennen, die Nachverfolgung des ROI durchführen und Schulungen direkt mit Leistungsverbesserungen verknüpfen.

5. Skalierbare, kontinuierliche Verbesserung

Ob Sie nun 50 oder 5.000 Mitarbeiter schulen – KI sorgt für Konsistenz und Fairness. Außerdem lernt sie mit der Zeit dazu, verbessert Empfehlungen, verfeinert Inhalte und macht jeden Zyklus intelligenter als den vorherigen.

Es ist Zeit, smarter statt härter zu trainieren.

Mitarbeiterschulungen müssen kein statischer, einseitiger Prozess sein.

Mit KI-Feedback-Software können Sie das Lernen in eine personalisierte, interaktive Erfahrung verwandeln, die sich an jeden Mitarbeiter anpasst. Anstatt sich auf veraltete Umfragen oder allgemeine Bewertungen zu verlassen, bietet KI Echtzeit-Einblicke, skalierbare Personalisierung und umsetzbare Anleitungen – und macht so die Schulung zu einem echten Wachstumsmotor für Ihr Unternehmen.

Von Tools für kontinuierliches Feedback bis hin zu KI-gestütztem Coaching – diese Plattformen beweisen, dass Schulungen effektiver werden, wenn das Feedback intelligenter wird. Das Ergebnis? Engagierte Mitarbeiter, schnellere Kompetenzentwicklung und messbarer ROI bei jeder Lerninitiative.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

KI liefert personalisierte Erkenntnisse in Echtzeit anstelle von einheitlichen Bewertungen. Sie zeigt Wissenslücken auf, schlägt maßgeschneiderte Lernpfade vor und fasst Feedback in klare Aktionspunkte für Mitarbeiter und Führungskräfte zusammen.

Nein. KI beschleunigt und skaliert den Feedback-Prozess, aber menschliche Trainer bringen Kontext, Empathie und Mentoring ein, was KI nicht leisten kann. Die besten Ergebnisse erzielt man durch die Kombination der Effizienz von KI mit menschlichem Coaching.

KI kann Nuancen wie Körpersprache, emotionale Zusammenhänge oder kulturelle Hinweise übersehen. Außerdem benötigt sie hochwertige Daten, um aussagekräftige Erkenntnisse zu generieren. Aus diesem Grund nutzen viele Unternehmen KI als Ergänzung zum menschlichen Urteilsvermögen und nicht als Ersatz dafür.

Durch die Nachverfolgung von Metriken wie Verbesserung der Fähigkeiten, Abschlussquoten von Schulungen, Mitarbeiterleistung und Engagement. KI verknüpft auch Lernergebnisse mit geschäftlichen KPIs, wodurch es einfacher wird, den Wert von Schulungsinvestitionen nachzuweisen.

Branchen mit einer großen, verteilten oder sich schnell entwickelnden Belegschaft profitieren am meisten davon – beispielsweise Technologie, Gesundheitswesen, Finanzwesen, Einzelhandel und Fertigung. Überall dort, wo Mitarbeiter sich ständig weiterbilden müssen, bietet KI-Feedback einen Wert.

Die Kosten variieren je nach Plattform und Größe des Unternehmens. Einige Tools bieten erschwingliche Einstiegspakete für kleine Teams, während Lösungen für Unternehmen benutzerdefinierte Angebote erfordern. Viele Anbieter bieten auch kostenlose Testversionen an, sodass Sie das Produkt vor dem Kauf testen können.