die 10 besten Alternativen zu Martin KI für intelligentere Terminplanung und persönliche Produktivität

Tools wie Martin AI ersparen Ihnen kurzfristige Terminänderungen. Einige Benutzer empfinden die Terminvorschläge jedoch als etwas zu starr, sodass sie Ereignisse manuell anpassen müssen, um sie an die Prioritäten im realen Leben anzupassen.

Andere empfinden die Integrationsmöglichkeiten als begrenzt, was die Verbindung mit allen täglich verwendeten tools erschwert. Daher müssen sie Informationen suchen und Aufgaben aus mehreren anderen tools verknüpfen, wodurch sie wertvolle Zeit verlieren.

Nun ist es an der Zeit, nach einer Alternative zu suchen und zu überlegen, was Ihnen bei einem Produktivität-Tool wirklich wichtig ist. Ganz gleich, ob Sie strengere Sicherheit, intelligente Überprüfungschritte zur Vermeidung von Überraschungen in letzter Minute oder intelligentes Management von Aufgaben suchen – Sie werden ein Tool finden, das zu Ihrem Anwendungsfall passt.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Martin KI-Alternativen vor, die sich an Ihre Arbeit anpassen. 🚀

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Martin KI entscheiden?

Martin KI wird zwar für seine Einfachheit gelobt, bietet jedoch nicht das Niveau, das fortgeschrittene Benutzer benötigen. Hier sind einige Gründe, warum Sie einen Wechsel zu einer Alternative zu Martin KI in Betracht ziehen sollten:

einschränkungen bei komplexer Automatisierung: *Das Tool eignet sich am besten für einfache To-do-Listen und unkomplizierte Aufgaben, während es bei vielschichtigen oder logikintensiven Arbeitsabläufen oft an seine Grenzen stößt

Fühlt sich noch in einer frühen Phase an: Benutzer beschreiben die Erfahrung eher als Alpha- oder frühe Beta-Version denn als produktionsreifes tool

Leidet unter Bugs: Core Features können sich unvorhersehbar verhalten, Fehler verursachen und den routinemäßigen Gebrauch stören

Probleme mit der Zuverlässigkeit: vielversprechende Features wie KI-Anrufe funktionieren oft nicht wie erwartet, sodass sie für den professionellen Einsatz unzuverlässig sind

Stützt sich stark auf Nutzer-Feedback: Die weitere Entwicklung hängt von der Abhängigkeit ab, dass Early Adopters Probleme melden und die Produktrichtung in Echtzeit formen

👀 Wussten Sie schon? Zwischen 1974 und 1980 erlebte das Feld der KI seinen ersten großen Rückschlag, bekannt als „KI-Winter”. Aufgrund unerfüllter Erwartungen und enttäuschender Ergebnisse früher Forschungsarbeiten kam es zu einem dramatischen Rückgang der Finanzmittel, des öffentlichen Interesses und der staatlichen Unterstützung.

Martin KI-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir mit einer eingehenden Analyse fortfahren, wollen wir die besten Martin KI-Alternativen vergleichen.

Die besten Martin KI-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Martin /AI hat aufgrund seines Potenzials großes Interesse geweckt. Wenn Sie es jedoch für zu einfach halten, gibt es viele zuverlässige Alternativen.

Sehen wir uns einige davon an.

1. ClickUp (Am besten geeignet für das Arbeitsmanagement mit KI-gestützter Automatisierung und Zusammenarbeit)

Erhalten Sie Einblicke in Aufgaben, Fortschritte des Teams und mehr mit dem ClickUp AI Knowledge Management

In einer Zeit, in der Teams mehrere KI-Tools für das Schreiben, Notiz, Planen und Brainstorming jonglieren, zeichnet sich ClickUp dadurch aus, dass es eine KI-Zersplitterung verhindert – also die Fragmentierung, die durch die Verwendung zu vieler unverbundener KI-Apps entsteht.

Anstatt sich auf separate Tools wie Martin für Brainstorming, Otter.ai für Meeting-Notizen und Google Kalender für die Terminplanung zu verlassen, vereint ClickUp alles unter einem Dach.

*clickUp ist der weltweit erste konvergente KI-Arbeitsbereich, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles basierend auf KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Brain verwandelt Ihren Arbeitsbereich in eine vollständig KI-gestützte Engine. Es versteht den Kontext Ihrer Arbeit, die Ziele, auf die Sie hinarbeiten, die Projekte, die Sie verwalten, und die Dokumente, auf die Sie sich stützen.

Geben Sie ClickUp Brain in natürlicher Sprache Anweisungen, um Informationen aus Ihrem Arbeitsbereich zu sammeln

Der KI-Knowledge Manager von Brain zieht Informationen aus Aufgaben, Dokumenten und Chats, um Ihnen sofortige, genaue Antworten mit vollständigem Kontext zu geben. Sie können ihn bitten, Zusammenfassungen, Entscheidungshistorien oder bestimmte Nummern zu generieren, und erhalten innerhalb von Sekunden Antworten.

Darüber hinaus erstellt der AI Project Manager automatisch Zeitleiste, weist Aufgaben zu, prognostiziert Risiken und fasst Projektaktualisierungen zusammen. Wenn Sie beispielsweise eine Produkteinführung verwalten, können Sie ihn anweisen, eine Marketing-Zeitleiste zu erstellen, Aufgaben basierend auf der Verfügbarkeit des Teams zuzuweisen und risikobehaftete Termine zu kennzeichnen.

Gewinnen Sie Einblicke und Zusammenfassungen zu Aufgaben aus Ihrem Arbeitsbereich, definieren Sie komplexe Arbeitsabläufe und erstellen Sie Projektpläne mit ClickUp Brain

Für inhalts- und kommunikationsintensive Aufgaben kann der AI Writer auf der Grundlage einiger Notizen erste Entwürfe für Blogbeiträge, Briefings oder Kampagnenpläne erstellen. Dieser persönliche KI-Assistent passt sich Ihrer Rolle an, sodass jede Antwort individuell zugeschnitten ist.

Brainstormen Sie Ideen, erstellen Sie Inhalt und verfeinern Sie Entwürfe mit ClickUp Brain

Um sich wiederholende Arbeit zu vermeiden, gibt es ClickUp Autopilot Agents. Sie können KI-Assistenten speziell für Ihr Team und dessen Anforderungen entwickeln. Im Gegensatz zu vorgefertigten Agenten können Sie mit benutzerdefinierten Agenten Ihre eigenen Auslöser, Bedingungen und Aktionen innerhalb von ClickUp definieren.

Sie können beispielsweise einen Auslöser erstellen, sodass jedes Mal, wenn ein Entwickler ein Feature als „Bereit zum Testen“ markiert, Ihr benutzerdefinierter Agent dieses einem QA-Ingenieur zuweisen und den Status der Aufgabe aktualisieren kann.

Konfigurieren Sie die Autopilot-Agenten von ClickUp, um Aktivitäten zu überwachen und Ihre Anweisungen auszuführen – ganz ohne Code

Wenn Ihr Team auch Tools außerhalb von ClickUp verwendet , ist Brain MAX die KI-Desktop-App, die alle miteinander verbindet.

Damit können Sie Ihren Arbeitsbereich und integrierte Tools durchsuchen, hochwertige externe KI-Modelle (wie GPT, Gemini oder Claude) nutzen und mit Talk to Tex Ihre Arbeit per Spracheingabe steuern, diktieren und befehlen – freihändig und überall.

sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu erhalten: *

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Einige Benutzer empfinden die umfangreichen Features und benutzerdefinierte Anpassungsoptionen als steile Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

ClickUp ist zweifellos das flexibelste und leistungsstärkste Projektmanagement-Tool, mit dem ich je gearbeitet habe. Als Gründer von WRKSTN helfe ich Agenturen und Kreativteams dabei, ihre Abläufe zu optimieren – und ClickUp spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Möglichkeit, alles von Aufgabentypen bis hin zu Automatisierungen benutzerdefiniert anzupassen, kombiniert mit tools wie Dashboards, Formularen und jetzt auch ClickUp Brain, bedeutet, dass ich skalierbare, effiziente Systeme für jeden Workflow aufbauen kann. Außerdem finde ich es toll, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt.

ClickUp ist zweifellos das flexibelste und leistungsstärkste Projektmanagement-Tool, mit dem ich je gearbeitet habe. Als Gründer von WRKSTN helfe ich Agenturen und Kreativteams dabei, ihre Abläufe zu optimieren – und ClickUp spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Möglichkeit, alles von Aufgabentypen bis hin zu Automatisierungen anzupassen, kombiniert mit Tools wie Dashboards, Formularen und jetzt auch ClickUp Brain, bedeutet, dass ich skalierbare, effiziente Systeme für jeden Workflow aufbauen kann. Außerdem finde ich es toll, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt.

📮 ClickUp Insight: 29 % der Manager geben an, dass Engpässe zu spät entdeckt werden – aber nur 12 % nutzen automatisierte Statusberichte, um diese zu vermeiden. Diese Verzögerung hat ihren Preis. Wenn eine Aufgabe gemeldet wird, blockiert sie oft bereits den weiteren Fortschritt. Die Wahrheit ist: Engpässe beginnen nicht groß – sie beginnen unsichtbar. Mit ClickUp Brain können Sie proaktiv Abhängigkeiten nachverfolgen, Aktualisierungen überwachen und Risiken in Echtzeit kennzeichnen. Verwenden Sie es, um sofortige Statusberichte und intelligente Warnmeldungen zu generieren, wenn Aufgaben ruhen, Termine verschoben werden oder die Arbeitslast steigt. 💫 Echte Ergebnisse: Finastra verzeichnete dank des ClickUp-Workspace eine Steigerung der Zusammenarbeit um 30 % und eine Steigerung der GTM-Effizienz um 40 %.

2. Jasper (am besten geeignet für KI-gestütztes Marketing und die Erstellung von Inhalten)

via Jasper

Während Martin AI eher allgemeine Assistenzfunktionen übernimmt, konzentriert sich Jasper AI darauf, Sie beim Schreiben und Kommunizieren zu unterstützen. Mit seinen Schlüssel-tools wie Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor und KI-Inhalt-Vorlagen können Sie Aufgaben auslagern, auf die Martin AI nicht spezialisiert ist.

Jasper Chat kann Ideen brainstormen, überarbeiten oder erweitern, und Brand Voice sorgt für Konsistenz in Ton und Stil. Darüber hinaus helfen Workflows dabei, Entwürfe durch definierte Phasen zu bewegen, ohne jedes Mal neue Eingabeaufforderungen erstellen zu müssen, und der Dokumenteditor ermöglicht das gemeinsame Verfassen, Bearbeitung oder Verfeinern von Texten in verschiedenen Formaten.

Zwar werden Meetings, Nachverfolgungen oder komplexe Abhängigkeiten nicht durch Automatisierung abgedeckt, doch werden die meisten Anforderungen für inhaltsintensive Rollen erfüllt.

Die besten Features von Jasper

Starten Sie Einzelziel-Kampagnen mit Jasper Audiences und optimieren Sie jede Nachricht

Jasper Studio und Canvas Nutzen Sie KI, um Aufgaben mitund zu automatisieren , darunter die Erstellung von Langform-Inhalten und die visuelle Organisation von Ideen

Optimieren Sie Ihre SEO mit der integrierten Surfer SEO-Integration für bessere Sichtbarkeit

Limit-Einschränkungen von Jasper

Der Bildgenerator ist einfach gehalten, und das Tool halluziniert, wie andere KI-Tools auch, Fakten und Datenpunkte

Preise für Jasper

Pro: 69 $/Monat pro Platz

Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 1.840 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper?

Eine Rezension drückt es so aus:

Verfasst hochkonvertierende Werbetexte IN MEINEM STIL. Die Texte klingen tatsächlich wie von mir verfasst. Ich kann E-Mails, Social-Media-Beiträge und Anzeigen in wenigen Minuten schreiben, für die ich früher tagelang gegrübelt und gezögert habe. Das Tool übernimmt die ganze Arbeit für mich, sodass ich keinen Texter beauftragen muss.

Verfasst hochkonvertierende Werbetexte IN MEINEM STIL. Die Texte klingen tatsächlich wie von mir verfasst. Ich kann E-Mails, Social-Media-Beiträge und Anzeigen in wenigen Minuten schreiben, für die ich früher tagelang gegrübelt und gezögert habe. Das Tool übernimmt die ganze Arbeit für mich, sodass ich keinen Texter beauftragen muss.

👀 Wussten Sie schon? 1956 entwickelten Allen Newell, Herbert Simon und J. C. Shaw mit Logic Theorist das erste KI-Programm. Damit war die künstliche Intelligenz geboren, denn sie prägten auch den Begriff selbst.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Jasper KI

3. Microsoft Copilot Studio (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Copiloten innerhalb des Microsoft-Ökosystems)

via Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio ist eine Low-Code-Plattform, mit der Fachleute mit minimalen technischen Kenntnissen KI-gestützte Agenten erstellen und einsetzen können. Während Martin AI sich auf die autonome Ausführung von Aufgaben und Integrationen konzentriert, ergänzt Copilot Studio die Stärken des Microsoft-Ökosystems.

Sie erhalten über 1.500 vorgefertigte Konnektoren zu internen tools, direkte Verankerung von Antworten durch Wissensquellen und Governance auf Unternehmensebene über Microsoft Purview.

Die Lösung funktioniert über natürliche Sprachbefehle und visuelle Dialogabläufe, die durch Komponenten wie Themen, Slot-Filling und Entitäten unterstützt werden. Das bedeutet, dass auch Nicht-Entwickler strukturierte, kontextsensitive KI-Agenten erstellen können, die Arbeitsabläufe automatisieren, Daten abrufen und mehrstufige Unterhaltungen führen können.

Die besten Features von Microsoft Copilot Studio

Erstellen Sie agentenbasierte Assistenten für die Bearbeitung mehrschrittiger Aufgaben mithilfe von Sprachmodellen, Anweisungen, Wissen, Aktionen, Eingaben und Auslösern.

Nutzen Sie die erweiterte Prompt- und Plugin-Verwaltung, um generative KI-Prompt-Vorlagen zu entwerfen und zu testen.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit über 1.000 vorgefertigten Konnektoren zu Systemen wie SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow und vielen mehr.

Limit von Microsoft Copilot Studio

Es liefert ungenaue Ergebnisse in Excel, sodass Benutzer dieselbe Frage in mehreren Abfragen neu formulieren müssen.

Preise für Microsoft Copilot Studio

Pay-as-you-go-Option

Copilot Studio: 200,00 $ für 25.000 Copilot-Guthaben/Monat, jährlich zu zahlen

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot Studio?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem Erfahrungsbericht eines echten Benutzers:

Copilot spart mir viel Zeit und ermöglicht es mir, als Anbieter meinen Clients mehr zu bieten als zuvor, indem es mich bei komplexen Aufgaben und Analysen unterstützt.

Copilot spart mir viel Zeit und ermöglicht es mir, als Anbieter meinen Clients mehr zu bieten als zuvor, indem es mich bei komplexen Aufgaben und Analysen unterstützt.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Microsoft Copilot

4. Notion AI (am besten geeignet zur Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Dokumentation innerhalb von Notion)

via Notion

Für vielbeschäftigte asynchrone Teams, die in einem Notion-Arbeitsbereich arbeiten, ist Notion AI praktisch für die Verwaltung alltäglicher Aufgaben. Es ist zwar nicht dafür ausgelegt, Ihren Kalender zu verwalten oder E-Mail-Follow-ups zu automatisieren wie Martin AI. Wenn Ihre größte Herausforderung jedoch darin besteht, organisiert zu bleiben und schriftliche Arbeiten schneller zu erledigen, kann Notion AI Ihnen helfen.

Damit können Sie KI für Meeting-Notizen nutzen und verstreute Brainstorming-Sitzungen in prägnante Zusammenfassungen umwandeln. Und wenn Sie sich durch ein langes Dokument kämpfen müssen, können Sie es einfach auffordern, die wichtigsten Punkte herauszufiltern, indem Sie den Befehl /ask AI verwenden.

Es funktioniert nahtlos innerhalb des Notion-Editors, wo Sie den Ton verfeinern, Grammatik korrigieren, Inhalte übersetzen oder unordentliche Notizen neu formatieren können, ohne die App zu wechseln. Die KI ist kontextsensitiv innerhalb Ihres Workspace, sodass sie bei der Generierung von Ergebnissen direkt auf Ihre vorhandenen Seiten und verknüpften Dokumente zurückgreift.

Die besten Features von Notion KI

Kategorisieren Sie Inhalt, erstellen Sie FAQs und bauen Sie durchsuchbare Wissensdatenbanken auf.

Erstellen Sie Inhalte wie Blogbeiträge, E-Mails oder Projektbeschreibungen mit dem Textgenerator von Notion AI.

Übersetzen Sie Texte zwischen verschiedenen Sprachen, ohne den Kontext zu verändern.

Limit von Notion KI

Einige Automatisierungen funktionieren unvorhersehbar, z. B. löst die wiederkehrende Erstellung von Seiten keine Automatisierungen als Auslöser aus.

Preise für Notion KI

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion KI

G2: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Laut einem Rezensenten:

Notion AI ist fantastisch! Ich muss nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen, um Brainstorming zu betreiben, Meeting-Notizen zusammenzufassen, meine Texte zu überarbeiten oder den Ton meiner Texte anzupassen, da die KI all das für mich übernimmt und alles an einem Ort gespeichert ist.

Notion AI ist fantastisch! Ich muss nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen, um Brainstorming zu betreiben, Meeting-Notizen zusammenzufassen, meine Texte zu überarbeiten oder den Ton meiner Texte anzupassen, da die KI all das für mich übernimmt und alles an einem Ort gespeichert ist.

👀 Wussten Sie schon? Generative KI ist eine Billionen-Dollar-Veränderung. Laut McKinsey könnten Gen-KI-Anwendungen der Weltwirtschaft jedes Jahr bis zu 4,4 Billionen Dollar einbringen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Notion KI-Alternativen und -Konkurrenten

5. NotebookLM (Am besten geeignet für KI-gestützte Recherche und Wissensmanagement)

via NotebookLM

NotebookLM ist das Recherche- und Zusammenfassungstool von Google, das schnell Informationen aus Ihren eigenen Inhalten extrahiert. Es arbeitet ausschließlich mit den von Ihnen hochgeladenen Materialien wie PDFs, Strategie-Dokumenten, Interviewtranskripten oder Board Decks und hilft Ihnen, die Informationen zu verstehen und zu organisieren.

Sobald Ihre Dokumente eingegeben sind, können Sie Fragen stellen, Zusammenfassungen anfordern oder neuen Inhalt auf der Grundlage dessen generieren, was das Tool bereits „weiß“. Darüber hinaus bietet es Inline-Zitate, die mit der Quelldatei und dem Speicherort aller KI-generierten Erkenntnisse verknüpft sind.

Sie können verwandte Dokumente auch in Notizbüchern gruppieren, um Inhalt nach Team, Projekt, Sprints oder Zielen zu verwalten.

Während Martin AI sich auf die Automatisierung von Arbeitsabläufen konzentriert, wurde NotebookLM speziell für Wissensarbeit entwickelt. Damit eignet es sich besonders für Forscher, Strategen und Teams, die mit umfangreichen Inhalten arbeiten und aus ihren Daten Bedeutungen und Verbindungen extrahieren müssen.

Die besten Features von NotebookLM

Navigieren Sie durch komplexe Themen und entdecken Sie Verbindungen innerhalb von Notizbüchern mit der Mind Map

Erstellen Sie Ergebnisse in über 50 Sprachen, darunter Studienführer, Zusammenfassungen und Antworten zum Chatten

Analysieren Sie PDFs und Bilder mit automatischen Vorschlägen für ergänzende Quellen, um Ihr Wissen zu erweitern

Limitations von NotebookLM

Manchmal können die Antworten etwas zu allgemein oder oberflächlich wirken, insbesondere wenn Ihr Material technischer Natur ist

Preise für NotebookLM

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu NotebookLM

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten NotebookLM-Alternativen für Notizen

6. Celoxis (am besten geeignet für Projektportfolio-Management auf Unternehmensebene)

via Celoxis

Celoxis ist eine Projekt- und Portfolio-Management-Plattform für Unternehmen, die mehrphasige Initiativen verwalten. Mithilfe von Gantt-Diagrammen mit automatischer Terminplanung, projektübergreifenden Abhängigkeiten und kritischer Pfadanalyse können Sie Ressourcen mit integrierter Kapazitätsplanung, kompetenzbasierter Filterung und Echtzeit-Workload-Ausgleichen.

Während Martin AI sich stark auf Automatisierung konzentriert, bietet Celoxis mit Lex einen KI-Assistenten für Abfragen in natürlicher Sprache. Ähnlich wie bei Martin AI können Sie Lex bitten, Risiken aufzuzeigen, Ressourcen neu zu verteilen, Zeitleiste zu prognostizieren oder Personalpläne zu erstellen. Der Unterschied besteht darin, dass Lex direkt mit den Dashboards von Celoxis verbunden ist und Ihnen sofortige, kontextbezogene Daten liefert.

Die Plattform bietet außerdem integrierte Funktionen für Budgetierung, Umsatzprognosen, Margen-Nachverfolgung und benutzerdefinierte KPI-Berichterstellung. Diese Kombination aus fortschrittlicher Planung, KI-gestützten Entscheidungen und Finanzkontrolle macht sie zu einer guten Wahl für Großprojekte.

Die besten Features von Celoxis

Automatisieren Sie die Projektannahme über Webformulare, E-Mails und Tabellenkalkulationen mit benutzerdefinierter Ranglistenlogik, um Anfragen zu priorisieren

Erstellen Sie dynamische Projekt-Plans mit einer fortschrittlichen Terminplanung, die sich an die Verfügbarkeit von Ressourcen, Abhängigkeiten von Aufgaben, Verzögerungen und Prioritäten anpasst

Verwalten Sie Risiken mithilfe visueller Dashboards, die Wahrscheinlichkeit, Auswirkungen und benutzerdefinierte Risikoparameter bewerten

Limit-Einschränkungen von Celoxis

Zwar gibt es eine für Mobilgeräte optimierte Weboberfläche, doch Celoxis bietet keine native mobile App, was für Benutzer, die Aufgaben unterwegs verwalten müssen, limit sein kann

Preise von Celoxis

Core: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Essential: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 45 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Celoxis

G2: 4,5/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 310 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Celoxis?

Ein G2-Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Celoxis bietet eine umfassende Projektmanagementumgebung, die alles von der Aufgabenplanung und Ressourcenzuweisung bis hin zu Stundenzetteln und benutzerdefinierter Berichterstellung abdeckt. Die Gantt-Diagramme sind intuitiv, die Echtzeit-Dashboards sind ein großes Plus für die Nachverfolgung von KPIs und die benutzerdefinierten Workflows helfen dabei, Projektprozesse mit den Unternehmensabläufen in Einklang zu bringen.

Celoxis bietet eine umfassende Umgebung für Projektmanagement, die alles von der Planung von Aufgaben und der Ressourcenzuweisung bis hin zu Stundenzetteln und benutzerdefinierter Berichterstellung abdeckt. Die Gantt-Diagramme sind intuitiv, die Echtzeit-Dashboards sind ein großes Plus für die Nachverfolgung von KPIs, und die benutzerdefinierten Workflows helfen dabei, Projektprozesse an die Unternehmensabläufe anzupassen.

🧠 Wissenswertes: 1966 entwickelte MIT-Professor Joseph Weizenbaum mit Eliza den weltweit ersten Chatbot. Eliza war als Psychotherapeutin konzipiert und ahmte Unterhaltungen nach, indem sie einfache Regeln auf die Eingaben der Benutzer anwendete. Der nach Eliza Doolittle aus Pygmalion benannte Bot zeigte schon lange vor dem Aufkommen moderner KI-Modelle, wie Sprache allein Intelligenz simulieren kann.

7. STAN /AI (Am besten geeignet für Echtzeit-Dashboards für Führungskräfte und KI-Erkenntnisse)

via STAN KI

STAN AI wurde speziell für Immobilien- und Gemeinschaftsverwalter entwickelt und ist eine Nischenalternative zu Martin /AI. Anstelle einer allgemeinen Projekt-Automatisierung konzentriert es sich auf die Kommunikation mit den Bewohnern und Serviceanfragen.

Das KI-Tool ist als Suite von KI-Tools verfügbar, darunter Textbot, E-Mail, Web-Chat und Sprache, und reagiert sofort auf Nachrichten von Bewohnern, bucht Annehmlichkeiten und bearbeitet Wartungsanfragen ohne menschliches Zutun.

Der virtuelle KI-Assistent lässt sich in Ihre bestehende Immobilienverwaltungssoftware wie Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS und andere integrieren. Bewohner können Konto Info einsehen, Buchungen für Einrichtungen vornehmen und Serviceanfragen direkt einreichen, während STAN diese an Ihr PMS weiterleitet und die Bewohner über den Status auf dem Laufenden hält.

Die besten Features von STAN KI

Konfigurieren Sie über 600 Workflow-Integrationen und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Beantwortung von Google-Bewertungen mit der KI-Engine von STAN Turbo

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Erscheinungsbild des Chatbots mit White-Label-Optionen, um das Branding Ihres Unternehmens zu entsprechen

Nutzen Sie Features wie KI-Personas, Emojis, kontextbezogene Interpretation und Multi-Channel-Kommunikation

Einschränkungen von STAN KI

Das Setup ist zeitaufwändig

Preise für STAN KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu STAN KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über STAN KI?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Sobald Sie STAN AI eingerichtet und Ihre Bewohner darüber informiert haben, kann es sehr hilfreich sein, um die Anzahl der täglich eingehenden Anrufe und E-Mails zu reduzieren.

Sobald Sie STAN AI in der Einstellung eingerichtet und Ihre Bewohner darüber informiert haben, kann es sehr hilfreich sein, um die Anzahl der täglich eingehenden Anrufe und E-Mails zu reduzieren.

8. Zendesk AI (am besten geeignet für KI-gesteuerte Automatisierung des Kundensupports)

via Zendesk

Zendesk AI, oft auch als AI Copilot bezeichnet, ist in die Zendesk Resolution Platform integriert. Wie Martin AI beschleunigt es Workflows durch Echtzeit-Vorschläge und Automatisierung. Während Martin jedoch breiter gefächert ist, ist Zendesk AI auf den Kundensupport spezialisiert.

Es analysiert Tickets hinsichtlich Stimmung, Sprache und Absicht und schlägt sofort Antworten, Maßnahmen oder Wissensartikel vor. Das intelligente Triage-Feature kategorisiert Anfragen automatisch und leitet sie je nach Dringlichkeit oder Thema weiter, um die Antwortzeiten zu verkürzen.

Wenn Sie sich für höherwertige Pläne entscheiden, erhalten Sie Features wie Ticket-Zusammenfassungen, Stimmungsprognosen und Makro-Vorschläge auf Basis vergangener Trends.

Die besten Features von Zendesk KI

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit KI-gestützten Vorschlägen, darunter Entwürfe für Antworten, Umformulierungen und Anpassungen des Tonfalls

Verbessern Sie den benutzerdefinierten Selbstservice mit generativer KI -Suche und semantischen Suchfunktionen

Nutzen Sie Echtzeit-Analysen und -Erkenntnisse, um Ticket-Trends und die Kundenstimmung zu überwachen und Service-Workflows zu optimieren

Limit von Zendesk KI

Die Administrator-Einstellungen können etwas komplex oder unintuitiv sein, insbesondere beim Einrichten von erweiterten Workflows oder Automatisierung-Regeln

Preise für Zendesk KI

Kostenlose Testversion

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk KI

G2: 4,3/5 (über 6.500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.060 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zendesk KI?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem Erfahrungsbericht eines echten Benutzers:

Zendesk ist eines der besten tools für das Ticketmanagement, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Die Navigation durch die Optionen, das Dashboard, das Anrufen von Partnern über integrierte Erweiterungen und die Verwendung von KI für die Ticketzusammenfassung sind super einfach und in wenigen Minuten zu verstehen. In der Büroumgebung ist die Leistung absolut gut und die Umgebung bietet auch Sicherheit.

Zendesk ist eines der besten tools für das Ticketmanagement, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Die Navigation durch die Optionen, das Dashboard, das Anrufen von Partnern über integrierte Erweiterungen und die Verwendung von KI für die Ticketzusammenfassung sind super einfach und in wenigen Minuten zu verstehen. In der Büroumgebung ist die Leistung absolut gut und die Umgebung bietet auch Sicherheit.

9. Qodo (Am besten geeignet für No-Code-KI-Workflows und Automatisierung)

via Qodo

Wie Martin AI nutzt auch Qodo AI Automatisierung, um die Arbeit zu beschleunigen, konzentriert sich jedoch auf Codequalität und Delivery Pipelines. Es bietet Qodo Gen, Qodo Merge und Qodo Command für die Codegenerierung, Test Erstellung und Pull-Request-Feedback direkt in Ihrer IDE oder CI-Pipeline.

Mit dem Agent-Framework können Sie mehrstufige Agenten für CI/CD, Problemtriage oder die Nachverfolgung technischer Schulden erstellen. Sie können Agenten vom Terminal aus, über Webhooks oder in einer Web-Benutzeroberfläche ausführen. Damit ist Qodo AI eine gute Option für Teams, die KI als Teil ihres Softwareentwicklungsprozesses einsetzen möchten.

Die besten Features von Qodo

Arbeiten Sie nahtlos zusammen, während Qodo-Agenten in Ihrer IDE, Ihrem Terminal oder Ihrer Git-Plattform ausgeführt werden

Passen Sie KI-Workflow-Automatisierungen mit Qodo Command an, mit dem Sie Agenten für die Automatisierung einzigartiger Aufgaben erstellen und anpassen können

Integrieren Sie die Lösung in Ihre bestehende Umgebung dank Integrationen für beliebte IDEs (VSCode, JetBrains), Git-Plattformen und andere tools

Limit-Einschränkungen von Qodo

Benutzer beschweren sich darüber, dass sie mehrere Versuche unternehmen müssen, damit Testfälle funktionieren

Preise für Qodo

Entwickler: Kostenlos

Teams: 38 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Qodo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Qodo?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Qodo versteht den Kontext meines Codes auf intelligente Weise und verfügt über Projekt-spezifische Nuancen, die einen großen Unterschied machen können. Es hilft dabei, den Zeitaufwand für das Herausfinden der Syntax oder das Abrufen von Funktion Namen zu reduzieren und verbessert sowohl die Geschwindigkeit als auch die Codequalität.

Qodo versteht den Kontext meines Codes auf intelligente Weise und verfügt über Projekt-spezifische Nuancen, die einen großen Unterschied machen können. Es hilft dabei, den Zeitaufwand für das Herausfinden der Syntax oder das Abrufen von Funktion Namen zu reduzieren und verbessert sowohl die Geschwindigkeit als auch die Codequalität.

10. My AskAI (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter KI-Assistenten für Fragen und Antworten aus Dokumenten)

via My AskAI

My AskAI automatisiert den Kundensupport über SMS, chatten, E-Mail, WhatsApp und tools wie Intercom, Slack und Zendesk. Wie Martin AI kann es mit Ihren eigenen Inhalten trainiert werden, aber AskAI konzentriert sich mehr auf die Omnichannel-Abdeckung.

Es lernt aus Ihrer Wissensdatenbank, Ihren Hilfeartikeln und Ihrer Website und beantwortet Fragen dann sofort. Bei Bedarf bietet das KI-Automatisierung tool eine reibungslose Übergabe an menschliche Agenten, sodass Sie keine Einbußen bei der Zuverlässigkeit hinnehmen müssen.

Integrierte Analysen der Unterhaltung geben Ihnen Einblicke in wiederkehrende Probleme, Fehler oder häufig gestellte Fragen.

Die besten Features von My AskAI

Automatisieren Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, indem Sie das Tool mit Ihren Dokumenten, FAQs oder Wissensdatenbanken trainieren

Durchsuchen Sie mehrere Datenquellen wie PDFs, Seiten, Datenbanken oder Cloud-Speicher, um genaue Informationen abzurufen

Freigeben Sie Antworten mit anpassbaren Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer sensible Informationen sehen können

Limit von My AskAI

Benutzer beklagen Probleme beim Hochladen interner Dokumente

Meine AskAI-Preise

Kostenlose Testversion

Pro: 149 $/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Meine AskAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über My AskAI?

Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hatte:

Ich arbeite mit einer Reihe kleiner Unternehmen zusammen, und dies ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Onboarding-Prozess zu verbessern. Sie können schnell alle Onboarding-Dokumente in Verbindung bringen, sodass neue Teammitglieder Fragen stellen und Antworten finden können, ohne Dateien durchsuchen zu müssen.

Ich arbeite mit einer Reihe kleiner Unternehmen zusammen, und dies ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Onboarding-Prozess zu verbessern. Sie können schnell alle Onboarding-Dokumente miteinander in Verbindung bringen, sodass neue Mitglieder des Teams Fragen stellen und Antworten finden können, ohne Dateien durchsuchen zu müssen.

👀 Wussten Sie schon? 1981 startete Japan ein ehrgeiziges Projekt namens „Fifth Generation Computer Project” und investierte 850 Millionen Dollar in die Entwicklung von Computern, die wie Menschen denken und eine Unterhaltung führen können.

Machen Sie ClickUp zu Ihrem KI-Produktivitätspartner

Während andere Martin KI-Alternativen sich auf bestimmte Aspekte wie Terminplanung, Schreiben oder Erinnerung konzentrieren, integriert ClickUp alles in einer App.

Das KI-gestützte Projektmanagement aktualisiert Aufgaben, richtet Erinnerungen ein und verfolgt den Fortschritt, während der Wissensmanager Fragen sofort beantwortet.

Darüber hinaus hilft Ihnen der AI Writer beim Entwerfen, Bearbeiten und Zusammenfassen von Inhalten auf verschiedenen Geräten. In Kombination mit benutzerdefinierten Agents und tools wie Docs, Kalender, Erinnerung und Ansichten erhalten Sie einen kompletten Arbeitsbereich für sich und Ihr Team.

