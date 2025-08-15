Die 10 besten KI-Portfolio-Generatoren zum Erstellen beeindruckender digitaler Portfolios

Sie haben vielleicht eine Datei voller preisgekrönter kreativer Arbeiten, aber wenn niemand davon Notiz nimmt, spielt das dann überhaupt eine Rolle?

Zu wissen , wie man ein Portfolio erstellt, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt, ist genauso wichtig wie die Erstellung des Portfolios selbst. Sie könnten der nächste große Star sein, aber wenn Ihr Portfolio wie ein zusammengewürfeltes Word-Dokument aussieht, werden die Leute, die Ihnen Ihren Traumjob anbieten könnten, einfach weiterblättern.

Was wäre, wenn es ein intelligentes Tool gäbe, das Ihnen den ganzen Aufwand für die Formatierung und Gestaltung Ihres Portfolios abnimmt? KI-Portfolio-Generatoren helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeit so zusammenzustellen, dass Ihre Fähigkeiten klar und eindrucksvoll präsentiert werden.

Wir haben die besten KI-Portfolio-Generatoren zusammengestellt, mit denen Sie personalisierte digitale Portfolios erstellen können, ohne stundenlang mit Code oder teuren Vorlagen zu kämpfen. Werfen wir einen Blick darauf!

👀 Wussten Sie schon? Eine gut gestaltete Online-Präsenz hat einen erheblichen Einfluss auf Einstellungsentscheidungen. Tatsächlich führt etwa jeder zweite Arbeitgeber keine Vorstellungsgespräche mit Bewerbern, die er online nicht finden kann.

Die besten KI-Portfolio-Generatoren auf einen Blick

Werfen wir einen kurzen Blick auf die besten KI-Portfolio-Generatoren und ihre wichtigsten Features:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Teams jeder Größe für Projektmanagement und kollaborative Portfolios Aufgabenverwaltung, Projektansichten (Gantt, Board, Liste), Tools für die Zusammenarbeit, Zeiterfassung, Integrationen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne mit zusätzlichen Features und Anpassungsoptionen für Unternehmen verfügbar Langlebig Kleine Unternehmen und Freiberufler für eine schnelle Online-Präsenz ihres Portfolios KI-gestützter Website-Builder, automatische Generierung von Inhalten, benutzerfreundliche Oberfläche, integrierte Rechnungsstellung Free-Plan mit dauerhaftem Branding; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat/Benutzer WIX ADI Einzelpersonen und kleine bis mittelständische Unternehmen mit vielfältigen Portfolios KI-gesteuerter Designprozess, Drag-and-Drop-Editor, eine große Auswahl an Vorlagen und integrierte Business-Tools Free-Plan mit Wix-Branding und begrenztem Speicher; Premium-Pläne ab 17 $/Monat/Benutzer 10Web WordPress-Benutzer, die ihre Website mit KI verbessern möchten KI-Website-Builder auf Basis von WordPress, automatisierte Website-Optimierung (Geschwindigkeit, Core Web Vitals), Managed Hosting Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat PortfolioBox Kreative Profis wie Fotografen und Künstler Konzentrieren Sie sich auf visuelle Portfolios, verschiedene Galerie-Layouts, Prüfungen durch Clients und E-Commerce-Integration Free-Plan mit eingeschränkten Features; Pro-Pläne ab 10,99 $/Monat/Benutzer Framer AI Designer, die Wert auf codefreie, visuell ansprechende Websites legen KI-gestützte Website-Erstellung anhand von Eingabeaufforderungen, leistungsstarker visueller Editor, integrierte Animationen, Komponentenbibliothek Free-Plan mit Framer-Subdomain; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat/Website Webflow KI Designer und Entwickler, die erweiterte visuelle Kontrolle wünschen KI-gestützte Generierung von Inhalten, leistungsstarker visueller Builder mit vollständiger CSS-Kontrolle, benutzerdefinierten Interaktionen und Animationen Free-Plan mit Webflow-Subdomain; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat/Benutzer Canva Einzelpersonen und kleine Teams für visuell ansprechende, einfache Portfolios Benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche, umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen und Designelementen, Funktionen für die Zusammenarbeit Free-Plan mit vielen Features; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat/Benutzer Decktopus Einzelpersonen und Teams für Portfolios im Präsentationsstil KI-gestützte Folienerstellung, professionell gestaltete Vorlagen, einfache Integration von Inhalten und Analysen Free-Plan mit Decktopus-Branding; kostenpflichtige Pläne ab 24,99 $/Monat/Benutzer Hostinger Einzelpersonen und kleine bis mittelständische Unternehmen, die Hosting benötigen, eingeschlossen Website-Baukasten (Zyro), erschwingliches Webhosting, verschiedene Vorlagen, E-Commerce-Features Die Preise variieren erheblich je nach Hosting-Plan und Add-Ons; der Zugriff auf den Website-Builder ist oft in den Hosting-Plänen enthalten

Worauf sollten Sie bei KI-Portfolio-Generatoren achten?

Die Erstellung eines herausragenden Portfolios erfordert Zeit und Geschick. Mit KI-Portfolio-Tools können Sie jedoch in wenigen Minuten eine professionelle Präsentation erstellen. Folgendes sollten Sie bei der Auswahl eines Website-Builders für Portfolios beachten:

Automatisierte Erstellung von Portfolios: Formatieren Sie Ihre Arbeiten, Fähigkeiten und Erfolge mithilfe von KI automatisch in ansprechenden Layouts

Große Auswahl an Vorlagen: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen, die auf verschiedene Stile und Branchen zugeschnitten sind

Intelligente Personalisierung: Passen Sie Schriftarten, Farben und Layouts an, um Ihre persönliche Marke widerzuspiegeln

Plattformverbindungen: Verknüpfen Sie Ihr Portfolio mit LinkedIn, GitHub und anderen professionellen Plattformen, um es ganz einfach freizugeben

Flexible Veröffentlichung: Geben Sie Ihr Portfolio als PDF, auf einer benutzerdefinierten Domain oder über einen eingebetteten Link frei

Mobile-First-Design: Optimieren Sie Ihre Website für eine hervorragende Ansicht auf Smartphones und Tablets

Analytics- und SEO-Tools: Verfolgen Sie die Leistung mit integrierten Analysetools und steigern Sie die Sichtbarkeit mit SEO-Features

Datensicherheit: Schützen Sie Ihre Daten mit starker Verschlüsselung und transparenten Datenschutzrichtlinien

🧠 Fun Fact: Das Konzept der digitalen Portfolios geht auf das Jahr 1989 zurück, als Pädagogen begannen, die Arbeiten ihrer Schüler zu Archivierungszwecken mit frühen Computern und Scannern elektronisch zusammenzustellen. Heute können KI-gestützte Tools Ihre Ideen in nur wenigen Minuten in elegante, interaktive Portfolios verwandeln.

Die besten KI-Portfolio-Generatoren

Hier sind die besten KI-Portfolio-Generatoren, mit denen Sie Ihre Arbeit so präsentieren können, wie sie es verdient, und Ihre kreativen Fähigkeiten hervorheben können!

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Präsentation projektbasierter Portfolios und die Zusammenarbeit)

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus Überwachen Sie alle Ihre Arbeiten an Ihrem Portfolio an einem Ort mit ClickUp Portfolios

Sie haben Stunden damit verbracht, Ihre Arbeit zu perfektionieren – lassen Sie sie nicht in alten Ordnern oder verstreuten Links verschwinden. Mit der All-in-One-App für die Arbeit von ClickUp können Sie ein elegantes, durchsuchbares Portfolio erstellen, das nicht nur gut aussieht, sondern auch hinter den Kulissen hart daran arbeitet, Ihre Projekte organisiert, auf dem neuesten Stand und präsentationsreif zu halten.

Beginnen Sie mit ClickUp Portfolios, mit denen Sie mehrere Projekte, Clients und kreative Ströme in einem übersichtlichen, visuellen Dashboard zusammenführen können. Jedes Portfolio enthält Projektdetails wie Status, Fristen und Fortschritt, sodass potenzielle Kunden nicht nur sehen können, was Sie bereits erledigt haben, sondern auch genau, wie Sie arbeiten. Sie können Ihren Fortschritt wie ein Profi verfolgen, optimieren und präsentieren.

Was ihn zu einem leistungsstarken digitalen Portfolio-Ersteller macht, sind die Echtzeit-Updates. Sie können genau anpassen, was angezeigt wird – wie Fortschrittsbalken, Fristen, Teammitglieder und mehr –, sodass Ihre Ansicht so funktioniert, wie Sie es möchten.

Verwenden Sie ClickUp-Ansichten, um Aufgaben in verschiedenen Kategorien zu visualisieren und nach Ihren Wünschen zu kommunizieren

Sie können ganz einfach nach Projekt, Status oder Priorität filtern und sortieren, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Möchten Sie andere auf dem Laufenden halten? Geben Sie einfach die Ansicht Ihres Portfolios über einen Link für alle Beteiligten frei, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Sie können sogar Kontext mit Notizen, Tags und Dateianhängen hinzufügen – alles über ein einziges, optimiertes Projekt-Portfolio-Dashboard.

Wenn Sie ein schnelles Setup wünschen, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement eine einfache Möglichkeit, aktive und fertiggestellte Projekte an einem Ort zu verfolgen. Sie hilft Ihnen, Projektdaten zu zentralisieren, sodass Sie Ihr digitales Portfolio ganz einfach online aktualisieren und freigeben können.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Ihre Arbeit, präsentieren Sie sie aber auch effektiv, sodass potenzielle Arbeitgeber, Mitarbeiter oder Clients jederzeit leicht auf dem neuesten Stand sind – mit der ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement

Sie können Ihre bisherigen Arbeiten nach Client, Projektart oder Kampagne organisieren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Ihr Portfolio für Clients bereit halten und Ihre Fortschritte transparent gestalten möchten.

Haben wir schon erwähnt, dass alle Portfolio-Vorlagen von ClickUp vollständig anpassbar sind? In diesem Fall erhalten Sie 16 benutzerdefinierte Status, mit denen Sie jede Phase Ihrer Arbeit verfolgen können. Mit sechs benutzerdefinierten Feldern – wie Ausgaben, Fortschritt und Bilanz – können Sie Ihren Projekten mehr Tiefe verleihen, sodass nichts übersehen wird.

Sie können auch zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, darunter eine Portfolio-Masterliste und eine detaillierte Ansicht der Projekt-SOPs, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Dank der integrierten Zeiterfassung von ClickUp, praktischen Tags und Benachrichtigungen zu Abhängigkeiten ist es außerdem viel einfacher, den Überblick zu behalten und Termine einzuhalten.

💡 Profi-Tipp: Designer können mit der ClickUp-Vorlage für Design-Portfolio-Aufgaben noch einen Schritt weiter gehen, die visuelle Miniaturansichten, Status-Tags, Fristen und Client-Notizen an einem Ort vereint.

Möchten Sie die Inhalte Ihres Portfolios in einer flexiblen, kollaborativen Umgebung zentralisieren? Verwenden Sie ClickUp Docs, um alle Ihre Entwürfe, Fortschritte, Fallstudien und Kundenreferenzen an einem Ort zu speichern.

Sie können Rich Media – Bilder, Videos und sogar Aufgabenlisten – einbetten, um Ihre Arbeit visuell zu präsentieren und Ihr Portfolio ansprechender und informativer zu gestalten. Die Strukturierung der Inhalte ist ebenfalls einfach, da verschachtelte Seiten und Unterseiten unterstützt werden, mit denen Sie Ihr Portfolio nach Projekten, Fähigkeiten oder Kategorien organisieren können, sodass Betrachter relevante Beispiele leicht finden können. So können Sie Abschnitte für Referenzen, Metriken oder Workflows hinter den Kulissen hinzufügen, um die ganze Geschichte zu erzählen und nicht nur das Endprodukt zu zeigen.

Gestalten Sie Ihr Portfolio nuanciert und optisch ansprechend mit farbcodierten Bannern, erweiterten Gestaltungsoptionen und einer Live-Bearbeitungsfunktion in ClickUp Docs

Dokumente sind besonders hilfreich für die Zusammenarbeit. Teams können Dokumente in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Änderungen vorschlagen – ideal für die gemeinsame Erstellung von Projektbeschreibungen oder die Überarbeitung von Inhalten vor der Veröffentlichung. Dokumente können ohne Anmeldung öffentlich freigegeben werden, sodass Sie Ihr Portfolio nahtlos versenden können, um Clients oder Mitarbeiter zu gewinnen.

Sie können Dokumente direkt mit bestimmten ClickUp-Aufgaben oder Projekten innerhalb von ClickUp verknüpfen, sodass alles miteinander verbunden und leicht zugänglich bleibt. Integrierte Feedback-Tools und Versionskontrolle sorgen dafür, dass Ihr Portfolio immer auf dem neuesten Stand und mit der laufenden Arbeit abgestimmt ist.

📌 Ein Designer könnte beispielsweise ClickUp Docs verwenden, um eine Projektzusammenfassung zu schreiben, visuelle Designiterationen einzubetten und Links zu den endgültigen Ergebnissen einzufügen. Das Team könnte dann die Dokumente überprüfen und kommentieren. Nach der Fertigstellung könnte das Dokument als Teil eines öffentlich zugänglichen Portfolios freigegeben oder in eine umfassendere Vorlage zur Nachverfolgung von Projekten integriert werden.

Für Fachleute, die die Geschichte hinter einem Projekt erzählen oder Projektübersichten oder persönliche Biografien verfassen möchten, ist ClickUp Brain die weltweit umfassendste und kontextbezogenste KI für die Arbeit. Sie ist in Ihren ClickUp-Workspace integriert, kennt Ihre Arbeit und fungiert gleichzeitig als KI-Schreibassistent. Es ist die beste Möglichkeit, die Inhalte Ihres Portfolios zu kontextualisieren, zu generieren, zu verfeinern und zu lokalisieren.

Nutzen Sie die KI-Schreibhilfe von ClickUp Brain, um Inhalte für Ihr Portfolio zu erstellen, zu bearbeiten, zu korrigieren und zusammenzufassen

Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein, und schon können Sie Portfolio-Abschnitte entwerfen, die wirklich zu Ihnen passen und gleichzeitig Inhalte prägnant, selbstbewusst und fehlerfrei präsentieren.

Der ClickUp AI Knowledge Manager kann außerdem sofort Fragen zu Ihren Projekten, Dokumenten und dem Wissen Ihres Teams beantworten. Für Ersteller von Portfolios bedeutet dies, dass Sie relevante Fallstudien, Projektergebnisse oder Kundenfeedback schnell aus Ihrem Workspace abrufen können, wodurch Sie die Präsentation und Aktualisierung Ihrer Portfolio-Inhalte optimieren.

Stellen Sie ClickUp AI Fragen zu Ihren Workspace-Daten und erhalten Sie sofort Einblicke und Vorschläge, um Ihr Portfolio zu verbessern

📮ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hat Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Während nur 27 % sagen, dass dies einfach ist, haben die übrigen Mitarbeiter gewisse Schwierigkeiten, wobei 23 % dies als sehr schwierig empfinden. Wenn Wissen über E-Mails, Chats und Tools verstreut ist, summiert sich die verschwendete Zeit schnell. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Workspace. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Was bedeuten diese ClickUp-Features für Sie?

Sie erhalten mehr als nur einen Ort, an dem Sie Ihre fertigen Arbeiten präsentieren können – mit ClickUp können Sie durch intelligentes Produktportfolio-Management Ihre Prozesse, Zusammenarbeit und Strategie hervorheben. Teilen Sie Updates in Echtzeit, bitten Sie um Feedback und halten Sie mit KI alles organisiert.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie einen benutzerdefinierten ClickUp Autopilot-Agenten ein, der fertiggestellte Aufgaben mit dem Status „Vom Client genehmigt“ scannt und ein benutzerdefiniertes Feld-Bewertungssystem – wie „Auswirkung“, „Kreativität“ oder „Client-Zufriedenheit“ – verwendet, um jedes Projekt zu bewerten. Nur Aufgaben, die Ihre Qualitätsschwelle erreichen (z. B. 4 Sterne oder höher), lösen den Agenten aus, automatisch einen ClickUp-Dokumententwurf für Ihr Portfolio zu erstellen, komplett mit KI-generierten Zusammenfassungen und Grafiken. Auf diese Weise bleibt Ihr Portfolio kuratiert und übersichtlich.

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Projekts in Echtzeit, fügen Sie Meilensteine hinzu, legen Sie Fristen fest und visualisieren Sie Ihren Workflow, um potenziellen Clients Ihre Fähigkeiten im Projektmanagement zu demonstrieren

Nehmen Sie mit ClickUp Clips kurze Erklärvideos auf, um Projektdurchläufe oder Designentscheidungen zu präsentieren

Erstellen Sie Wikis mit ClickUp Docs, um Ihre Prozesse, Inspirationen oder Fallstudien in einem gemeinsam nutzbaren Format zu dokumentieren

Arbeiten Sie mit ClickUp Chat sofort mit Teamkollegen oder Clients zusammen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen

Automatisieren Sie routinemäßige Aufgaben im Projektmanagement, wie die Erstellung von Aufgabenübersichten in Echtzeit, Fortschrittsberichten und Aktionselementen mithilfe des KI-gestützten Projektmanagements von ClickUp Brain

Prognostizieren Sie Projekttermine, identifizieren Sie potenzielle Hindernisse und schlagen Sie mit ClickUp AI Agents optimale Aufgabenverteilungen vor

Sammeln Sie Feedback oder neue kreative Briefings mithilfe anpassbarer ClickUp-Formulare , die direkt mit Aufgaben verknüpft sind

Einschränkungen von ClickUp

Das Laden umfangreicher Portfolio-Dokumente und Vorlagen kann länger dauern

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Rezension auf Reddit lautet:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich gerade tief in meiner Arbeit versunken bin. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch das, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Funktion, die mir sehr hilft, ist „Dokumente”. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Design-Portfolio mit ClickUp Whiteboards! Von der KI-Bildgenerierung bis hin zum Ablegen von Client-Notizen direkt im Board können Whiteboards als Portfolio-Website verwendet werden, auf der Sie Ihre Kreativität mit minimalem Aufwand präsentieren können. Sie können Ihr Whiteboard auch sofort freigeben, in Aufgaben einbetten, als PDF exportieren oder sogar direkt darauf chatten. Es ist wie ein lebendiger, visueller Lebenslauf, der zurückredet – und alle auf dem Laufenden hält.

2. Durable (Am besten für die sofortige Erstellung von KI-gestützten Portfolios geeignet)

via Durable

Durable ist ein Portfolio-Website-Builder, der mithilfe von KI mit nur wenigen Klicks personalisierte Online-Portfolios erstellt. Er umfasst wichtige Geschäftsfunktionen wie Rechnungsstellung, Client Relationship Management (CRM) und sogar grundlegende Marketing-Automatisierung – alles über ein übersichtliches, chaotisches Dashboard.

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Portfolios. Sie unterstützt den nahtlosen Export und die Veröffentlichung in verschiedenen Formaten und eignet sich daher für Freiberufler und Kreative, die eine schnelle und flexible Lösung für die Erstellung und Aktualisierung ihres Online-Portfolios suchen.

Langlebige beste Features

Erstellen Sie mit wenigen Klicks eine Portfolio-Website – KI übernimmt Design, Layout und Starter-Inhalte

Optimieren Sie Ihre Portfolios für die Suche mit integrierten SEO-Tools, ohne manuelles Setup

Schützen Sie Ihre Website mit SSL, DDoS-Abwehr und globaler Bereitstellung von Inhalten

Fügen Sie benutzerdefinierte Features wie Planungstools und Referenzen hinzu, um das Engagement zu steigern

Dauerhafte Einschränkungen

Die KI-generierten Designs bieten im Vergleich zu herkömmlichen Website-Baukästen weniger benutzerdefinierte Anpassungsoptionen. Dies kann die kreative Kontrolle über das Layout einschränken

Langlebige Preise

Starter: 15 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Dauerhafte Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Durable?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es erstellt eine Website in nur fünf Minuten. Wenn Sie die Website aktualisieren möchten, können Sie die vorhandene Version nicht bearbeiten, sondern müssen ein neues Projekt erstellen und dann erneut daran arbeiten.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für Styleguides zur Stärkung Ihrer Marke

3. WIX ADI (Am besten geeignet für KI-gestütztes Design zum einfachen Erstellen von Portfolios)

via WIX ADI

Möchten Sie ein Portfolio erstellen, das Ihren kreativen und dennoch professionellen Arbeitsstil widerspiegelt, ohne einen Entwickler beauftragen zu müssen? Wix ist ein benutzerfreundlicher Website-Baukasten für Portfolios, mit dem Sie veröffentlichungsfertige digitale Portfolios erstellen können, die Designfreiheit mit intelligenter Automatisierung verbinden.

Der KI-gestützte Website-Baukasten beginnt mit einigen Fragen – welche Art von kreativer Arbeit Sie erledigen und welche ästhetischen Vorlieben Sie haben – und generiert dann ein benutzerdefiniertes Website-Layout. Sie sind auch nicht an ein Thema gebunden; Wix gibt Ihnen die volle Kontrolle, Ihren Online-Space anzupassen, zu testen und zu erweitern.

Außerdem bietet es erweiterte Features wie Tools für die Kundenbuchung, E-Commerce, Video-Hosting und SEO-Anpassung.

Die besten Features von WIX ADI

Wählen Sie aus über 900 vorgefertigten Vorlagen, um ein gutes Portfolio zu erstellen, das zu Ihrer Marke passt

Passen Sie jedes Designelement mit einer intuitiven Benutzeroberfläche an, mit der Sie die volle Kontrolle haben

Verwenden Sie beeindruckende Schriftarten und Farbschemata, um Ihre Website optisch ansprechend zu gestalten

Fügen Sie Einstiegsanimationen und Bildfilter hinzu, um die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zu ziehen

Einschränkungen von WIX ADI

Einige App-Integrationen von Drittanbietern erfordern zusätzliche Schritte beim Setup

Preise für WIX ADI

Light : 17 $/Monat pro Benutzer

Kernfunktion : 29 $/Monat pro Benutzer

Business : 36 $/Monat pro Benutzer

Business Elite: 159 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu WIX ADI

G2: 4,2/5 (über 1.690 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 10.360 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über WIX ADI?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Insgesamt war meine Erfahrung mit Wix 8/10. Es war perfekt für eine Website für Anfänger und leicht zu erlernen und selbst zu erstellen.

💡 Profi-Tipp: Mit einer persönlichen Website können Sie Ihre Sichtbarkeit im Internet erheblich steigern und mehr Clients gewinnen. Im Gegensatz zu Social-Media-Plattformen können Sie auf einer personalisierten Website Ihre Arbeit strukturiert und professionell präsentieren, sodass Clients sich leichter zurechtfinden und Ihr Angebot besser verstehen. Dieser zentralisierte Ansatz zeigt nicht nur Ihr Engagement für Ihr Handwerk, sondern bietet Besuchern, die mehr über Ihre Dienstleistungen erfahren möchten, auch ein nahtloses Erlebnis.

4. 10Web (Am besten für die KI-gestützte Erstellung von Portfolios für WordPress geeignet)

via 10Web

10Web ist das Ergebnis, wenn WordPress auf Automatisierung trifft und sich für Effizienz entscheidet. Es bietet die Flexibilität von WordPress mit einem Designstudio ohne Code, in dem Sie Ihre Vision beschreiben können und die KI die Arbeit für Sie erledigt.

Sobald Ihre einzigartige Portfolio-Website erstellt ist, können Sie sie mit WordPress-Tools vollständig anpassen. Außerdem wird sie auf Google Cloud gehostet, was bedeutet, dass sie schnell, sicher und zuverlässig ist. Basierend auf Elementor gibt Ihnen der Drag-and-Drop-Editor die Kontrolle über die Anpassung jedes Aspekts des für Ihre Website ausgewählten Themes.

die besten Features von 10Web

Verfeinern Sie Text, Grafiken und Layout mit KI-Co-Pilot

Profitieren Sie von für Mobilgeräte optimierten, responsiven Designs und erweiterten Features für mehr Sicherheit

Erstellen Sie suchmaschinenoptimierte Inhalte, die in den Suchergebnissen gut ranken

Verwalten Sie Ihre Website mit automatisierten Updates, professionellem Hosting und Support von Google Cloud

limits von 10Web

Die ersten KI-generierten Entwürfe müssen möglicherweise noch etwas angepasst werden, um genau Ihren Vorstellungen zu entsprechen

preise für 10Web

KI-Starter: 20 $/Monat

KI Premium: 30 $/Monat

AI Ultimate: 45 $/Monat

bewertungen und Rezensionen zu 10Web

G2: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 3,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 10Web?

Eine G2-Bewertung hebt sowohl Vor- als auch Nachteile hervor:

Die Einfachheit von allem, wo kein Code mehr erforderlich ist und Sie Ihre Aufgaben wie gewohnt ohne Probleme erledigen können, die einfache Implementierung und großartige Features, mit denen Sie Ihre Website nach Ihren Wünschen anpassen können […] Das Dashboard lässt sich manchmal nur schwer öffnen

5. PortfolioBox (Am besten geeignet für visuell beeindruckende, galerieorientierte Portfolios)

via Portfoliobox

Sind Sie es leid, dass Ihr Portfolio aus einer langweiligen Reihe von Miniaturansichten besteht? Portfoliobox wurde speziell für Kreative – Fotografen, Designer, Illustratoren und sogar Maskenbildner – entwickelt und stellt visuelles Storytelling in den Mittelpunkt seiner Plattform. Die Vorlagen sind so gestaltet, dass Ihre Arbeit atmen kann, mit Layout-Optionen, die eher an kuratierte Galerien als an Websites von der Stange erinnern.

Der Online-Portfolio-Builder ist ein überraschend umfassendes Tool: Sie können Client-Buchungen verwalten, Drucke oder Produkte verkaufen und sogar über dasselbe Dashboard bloggen. Die E-Commerce- und Terminplanungs-Features sind ebenfalls integriert, sodass Sie keine Plug-ins oder zusätzliche Tools benötigen, um Ihr Geschäft zu betreiben.

Die besten Features von PortfolioBox

Verkaufen Sie digitale oder physische Produkte mit integrierten Store-Features und mehreren Zahlungsoptionen

Verwalten Sie Buchungen für Ereignisse, Kurse oder Dienstleistungen mit Echtzeit-Nachverfolgung der Verfügbarkeit

Wählen Sie aus Vorlagen für Projekt -Portfolios und fügen Sie Inhalte wie Galerien, Lebensläufe oder Musik hinzu – ganz ohne Programmierkenntnisse

Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit mit automatischer Suchmaschinenoptimierung, damit Clients Ihre Arbeit online finden können

Einschränkungen von PortfolioBox

Der Portfolio-Website-Builder eignet sich am besten für Solokünstler und kleine Unternehmen, ist jedoch für größere Unternehmen möglicherweise nicht gut skalierbar

Preise für PortfolioBox

Free

Persönlich : 10,90 $ pro Monat und Benutzer

Professional: 19,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu PortfolioBox

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über PortfolioBox?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde es toll, dass es eine riesige Auswahl an Galerie-Stilen und Layouts gibt, sodass man wirklich nicht nur das Beste für seinen Kunststil auswählen kann, sondern auch für jede einzelne Sammlung oder jedes einzelne Projekt... Das automatische Speichern kann auf verschiedenen Geräten etwas fehlerhaft sein – auf einem Desktop-Browser funktioniert es jedoch einwandfrei.

6. Framer AI (Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver Portfolios aus Textvorlagen)

via Framer AI

Dies ist für Kreative, die global tätig werden möchten, ohne ihre Stimme zu verlieren. Mit Framer ist es ganz einfach, mehrsprachige, interaktive Portfolios aus einfachen Textvorlagen zu erstellen. Die KI generiert ganze Abschnitte, Layouts und Interaktionen, die aussehen, als wären sie von einem äußerst produktiven Designer handcodiert worden.

Das herausragende Feature ist die Art und Weise, wie die Lokalisierung gehandhabt wird. Anstelle von holprigen Übersetzungen oder roboterhaften Formulierungen hilft Ihnen Framer dabei, regionsspezifische Versionen Ihrer Website zu erstellen und dabei den Ton und die Nuancen Ihrer Originalinhalte beizubehalten.

Die besten Features von Framer AI

Übersetzen Sie Ihre Website sofort mit KI, die den Ton Ihrer Marke und den regionalen Sprachgebrauch beibehält

Verfeinern Sie Ihre Texte mit Verbesserungen für neue oder bestehende Inhalte mit nur einem Klick

Passen Sie die KI-Ausgabe an, indem Sie Ton, Kontext und Wortpräferenzen festlegen

Steuern Sie Layout, Animation und Interaktivität bis ins Detail

Einschränkungen von Framer AI

Fortgeschrittene Features wie benutzerdefinierte KI-Komponenten erfordern etwas Zeit, bis sie beherrscht sind

Preise für Framer AI

Mini: 10 $/Monat pro Website

Basis: 20 $/Monat pro Website

Pro: 40 $/Monat pro Website

Startup : 75 $/Monat pro Website

Scaleup : 200 $/Monat pro Website

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Framer AI

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Framer AI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Framer bietet mir die perfekte Mischung aus Gestaltungsfreiheit und Entwicklungsleistung. Ich kann vollständig responsive, interaktive Websites erstellen, ohne eine einzige Zeile Backend-Code zu schreiben.

7. Webflow (Am besten geeignet für leistungsstarke, codefreie visuelle Kontrolle über das Portfolio-Design)

via Webflow

Webflow AI basiert auf dem Prinzip der visuellen Entwicklung. Es bietet Kreativen direkten Zugriff auf die Kernbausteine des Webs – HTML, CSS und JavaScript – jedoch über eine Oberfläche, die eher an eine Design-Projektmanagement-Software als an einen herkömmlichen Website-Builder erinnert.

Sie können benutzerdefinierte Inhaltsstrukturen erstellen (zum Beispiel Fallstudien mit einzigartigen Layouts, dynamischen Bildergalerien oder filterbaren Projektbibliotheken), ohne Backend-Code schreiben zu müssen. Animationen basieren auf Zeitleisten und bieten Motion Designern und Visual Storytellern die Tools, um flüssige Interaktionen zu erstellen, ohne auf ein Entwicklerteam angewiesen zu sein.

Die besten Features von Webflow

Generieren Sie automatisch sauberen, semantischen Code und hosten Sie ihn auf einer global verteilten Infrastruktur

Erstellen Sie mit KI Überschriften, CTAs und Blogstrukturen, die zu Ihrer Markenstimme passen

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit automatisierter SEO und intelligenter Organisation von Inhalten

Analysieren Sie die Besucherinteraktion mit KI-Erkenntnissen, um die Wirkung Ihrer Website zu steigern

Erweitern Sie Ihr Portfolio von einfach bis fortgeschritten mit voller Kontrolle über Design und Features

Einschränkungen von Webflow

Sie werden etwas Zeit benötigen, um sich mit den KI-Features vertraut zu machen und zu lernen, wie Sie sie effektiv einsetzen können

Die Qualität der KI-Ergebnisse hängt stark davon ab, wie gut Sie beschreiben, was Sie wollen

Preise für Webflow

Free

Basis: 18 $/Monat pro Benutzer

CMS: 29 $/Monat pro Benutzer

Business: 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Webflow

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Webflow?

In einer Bewertung von Capterra heißt es:

Meine Erfahrungen mit Webflow waren insgesamt positiv und großartig! Ich liebe es, wie vielfältig Webflow ist und auf verschiedenen Ebenen eingesetzt werden kann. Ich bin sehr zufrieden mit Webflow und finde, dass es in seinem Feld eine herausragende Rolle spielt. Für Anfänger ist es nicht das einfachste Design-Tool, wenn sie noch keine Erfahrung damit haben.

8. Canva (Am besten geeignet für schnelles und einfaches visuelles Portfolio-Design mit Vorlagen)

via Canva

Der kostenlose Website-Baukasten für Portfolios von Canva nutzt KI-Tools (Magic Studio™) für einfaches Drag-and-Drop-Design und bietet Hunderte von anpassbaren Vorlagen für Portfolios. Sie können schnell ein digitales Portfolio mit integrierten Stockfotos, Videos und Grafiken zusammenstellen und es mit einer kostenlosen Canva-Domain oder einer benutzerdefinierten Domain online veröffentlichen.

Wählen Sie aus über 50.000 Vorlagen für Grafikdesign und passen Sie diese mithilfe der umfangreichen Bibliothek von Canva an. Dieser Online-Portfolio-Ersteller beseitigt technische Hindernisse und lässt Ihnen gleichzeitig die kreative Kontrolle.

Die besten Features von Canva

Wenden Sie mit den Tools für Logos, Farben und Schriftarten benutzerdefiniertes Branding an

Bearbeiten Sie Fotos sofort mit KI-Tools wie Hintergrundentferner und Foto-Optimierer

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Team-Mitgliedern an freigegebenen Portfolios, egal wo Sie sich befinden

Greifen Sie direkt über die Plattform auf Millionen von Stockfotos, Symbolen und Designelementen zu

Einschränkungen von Canva

Fortgeschrittene Features für die Bearbeitung von Vektoren und die Verwaltung von Ebenen sind im Vergleich zu professioneller Design-Software nur eingeschränkt verfügbar

Einige Elemente der Vorlagen können selbst in kostenpflichtigen Plänen nur eingeschränkt angepasst werden

Preise von Canva

Free

Pro : 15 $/Monat pro Person

Teams : 10 $/Monat pro Person (mindestens 3 Personen)

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Bildung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.730 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Beste an Canva ist die Anzahl der Vorlagenoptionen, die es bietet, sowie die Vielzahl an Optionen zur individuellen Anpassung. Damit können Sie jedes gewünschte Design erstellen und anpassen, egal ob Sie ein einfaches Design für die Veröffentlichung in sozialen Medien oder einen Lebenslauf erstellen möchten.

9. Decktopus (Am besten geeignet für KI-gestützte Portfolios im Präsentationsstil)

via Decktopus

Decktopus zeichnet sich dadurch aus, dass KI im Mittelpunkt des Präsentationsdesigns steht. Während andere Tools sich auf Vorlagen konzentrieren, nutzt Decktopus intelligente Algorithmen, um die schwierigen Designentscheidungen zu treffen.

So können Sie Ihre Energie in die Erstellung überzeugender Inhalte stecken, während die KI sich um visuelle Elemente, Layout und Formatierung kümmert.

Das Tool eignet sich besonders für Vertriebsteams und Veranstaltungsplaner, die schnell ansprechende Präsentationen erstellen müssen. Das KI-System lernt aus Ihren Eingaben und Präferenzen und schlägt Layouts und Designelemente vor, die zu Ihrer persönlichen Marke und Ihrem Stil passen.

Die besten Features von Decktopus

Erstellen Sie dynamische Portfolios mit über 100 professionellen Beispielen als Inspiration

Wählen Sie Themen und Stile, die zu Ihrer Marke passen, mit intelligenten Vorschlägen für Schriftarten und Farben

Erhalten Sie Echtzeit-Feedback zur Präsentation, vom Tempo bis zur Körpersprache

Betten Sie interaktive Formulare in Folien ein, um Feedback zu sammeln und Leads zu erfassen

Einschränkungen von Decktopus

Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen benutzerdefinierten KI-Anpassungsoptionen vertraut zu machen

Preise für Decktopus

Pro: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 49,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Decktopus

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Decktopus?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Im Vergleich zu PowerPoint lassen sich die Vorlagen super einfach anpassen. Sobald Sie den Stil und die Farbe ausgewählt haben, können Sie loslegen. Ich brauche weniger als 10 Minuten, um die Vorlagen anzupassen. Die Auswahl an Stockbildern ist begrenzt. Aber da im Internet so viele kostenlose Bilder und Illustrationen verfügbar sind, ist das kein großes Problem.

10. Hostinger (Am besten geeignet für erschwingliches All-in-One-Hosting und die Erstellung von Portfolios)

via Hostinger

Hostinger ist eine unkomplizierte Webplattform, die Kreativen genau das bietet, was sie benötigen, um ein solides, professionelles Portfolio aufzubauen, ohne dass dies zu einer Vollzeitbeschäftigung wird. Sie ist schnell, erschwinglich und erfreulich optimiert.

Es bietet eine echte Struktur, ohne Künstler, Freiberufler und Designer zu überfordern, die lieber Zeit mit dem kreativen Schaffen verbringen als sich mit dem Backend-Chaos herumzuschlagen. Mit dem All-in-One-Setup erhalten Sie Hosting, einen übersichtlichen und intuitiven Website-Builder, grundlegende SEO-Tools und wichtige Sicherheitsfeatures – und das alles sofort.

Die besten Features von Hostinger

Verwalten Sie Ihre Website ganz einfach mit einem benutzerdefinierten hPanel-Kontrollpanel

Sichern Sie sich eine kostenlose Domain und profitieren Sie von einer reibungslosen Website-Migration mit ausgewählten Plänen

Sichern Sie Ihre Website mit SSL, DDoS-Schutz und 24/7-Überwachung

Bieten Sie weltweit schnelle Leistung mit einer Server-Infrastruktur auf mehreren Kontinenten

Einschränkungen von Hostinger

Es gibt keinen telefonischen Support, und einige Upsells während des Bezahlvorgangs könnten etwas übertrieben wirken

Preise von Hostinger

Premium-Website-Builder: 11,99 $/Monat

Business Website Builder: 13,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Hostinger

G2: 4,4/5 (708+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (302+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hostinger?

In einer Bewertung von Capterra heißt es:

Niedrige Preise One-Stop-Service für Domain-Kauf, Hosting, E-Mail und Website-Erstellung Einfache Domain-Übertragung Guter Kundensupport Intuitive Benutzeroberfläche Komplexe Website-Analysen Die Auswahl an Vorlagen könnte besser sein Die Einrichtung der E-Mail ist kompliziert Es könnten mehr Integrationen vorhanden sein, insbesondere für E-Commerce.

Präsentieren Sie Ihre besten Arbeiten mit ClickUp

Um ein beeindruckendes digitales Portfolio aufzubauen, reicht es nicht aus, einfach nur Ihre besten Arbeiten zusammenzustellen. Sie benötigen die richtigen Tools, um Ihre kreativen Projekte effektiv zu organisieren, zu präsentieren und freizugeben.

ClickUp bietet einen einheitlichen Workspace, in dem Sie und Ihr Team beeindruckende Portfolios erstellen können, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind, und gleichzeitig den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen können.

Mit den anpassbaren Features können Sie die Struktur und Präsentation Ihres Portfolios an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen, unabhängig davon, ob Sie Projektportfolios, Produktkollektionen oder kreative Arbeiten verwalten. Mit leistungsstarken Tools für die Zusammenarbeit können Sie Feedback sammeln, Prioritäten anpassen und alle Beteiligten während des gesamten Prozesses der Erstellung des Portfolios auf dem Laufenden halten.

Sind Sie bereit, ein auffälliges Portfolio zu erstellen, das Ihre Arbeit wirklich repräsentiert? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um mit dem Aufbau Ihrer professionellen Präsentation zu beginnen!