Die 10 besten Alternativen zu Proton Kalender für eine sichere und effiziente Terminplanung

Proton Kalender ist eine gute Wahl für Benutzer, denen Datenschutz wichtig ist. Es ist durchgehend verschlüsselt, kostenlos und hat keine Werbung. Es führt keine Daten nach, sondern erledigt wichtige Aufgaben wie Terminplanung, wiederkehrende Meetings und mobilen Zugriff mit Leichtigkeit.

Allerdings können seine Features etwas eingeschränkt wirken, wenn Sie nach tiefergehenden Integrationen, Aufgabenverknüpfungen oder robusten Tools für die Zusammenarbeit suchen. Wenn Ihr Workflow mehr Flexibilität und nahtlose Koordination erfordert, wird Proton Calendar möglicherweise nicht alle Ihre Anforderungen erfüllen.

Hier kommen die Alternativen zu Proton Kalender ins Spiel. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Optionen vor, die dynamischere Features, stärkere Integrationen und bessere Unterstützung für die Zusammenarbeit in Echtzeit bieten, damit Sie diejenige finden können, die am besten zu Ihrer Produktivität passt.

Die besten Alternativen zu Proton Kalender auf einen Blick

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Aufgabenplanung per Drag-and-Drop, wiederkehrende Ereignisse, gemeinsame Teamansichten All-in-One-Projektmanagement mit Kalenderintegration für Teams jeder Größe Free Forever-Plan; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Google Kalender Google Meet-Integration, Anhänge, gemeinsame Kalender Terminplanung innerhalb des Google Workspace-Ökosystems für Einzelpersonen und Freiberufler Kostenlos Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8,40 $ pro Monat und Benutzer. Microsoft Outlook-Kalender Zentrale Terminplanung, gemeinsame Teamkalender, farbcodierte Kategorien Unternehmen und Fachleute, die Microsoft 365 verwenden Kostenlos Kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat/Benutzer Fantastical Eingabe in natürlicher Sprache, Wettervorhersagen in der App, intelligente Kalender-Einstellungen Apple-Fans, die natürliche Spracheingabe und intelligentes Design bevorzugen Kostenlos Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4,75 $/Monat/Benutzer bei jährlicher Abrechnung Apple Kalender iCloud-Synchronisierung zwischen Apple-Geräten, gemeinsame Kalender, standortbasierte Benachrichtigungen Integrierter Kalender mit nativer Apple-Integration für Privatpersonen und Solopreneure Free Zoho Kalender Öffentliche/private Freigabe, mehrere Kalenderansichten, Integration von Zoom/Zoho Meeting Verwaltung von Ereignissen für Benutzer der Zoho-App in kleinen und mittelständischen Unternehmen Free Amie Kalender und Aufgaben nebeneinander, wiederkehrende Gewohnheiten, KI-Aufgabenplanung Minimalistische Planung, die Aufgaben, E-Mails und Terminplanung für kleine Teams kombiniert. Bezahlte Pläne beginnen bei 20 $/Monat/Benutzer bei jährlicher Abrechnung. Any. zu erledigen Aufgabenplanung per Drag-and-Drop, Spracheingabe, KI-gestützte Terminvorschläge Tägliche Planung der Aufgaben und plattformübergreifende Synchronisierung für Einzelpersonen und kleine Teams Persönlich: Kostenlose Pläne ab 7,99 $/Monat/Benutzer Teamup Kalender 11 Kalenderansichten, farbcodierte Unterkalender, 9 Benutzerberechtigungen, integrierte Ressourcenbuchung Verwalten Sie gemeinsame Teampläne und Ressourcen für Teams mit kleinerer oder mittelgroßer Größe. Kostenlos Kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Business Kalender 2 Flexible Monatsansicht, erweiterte wiederkehrende Ereignisse, Datei-/Foto-Anhänge Umfassende benutzerdefinierte Kalenderanpassung und Aufgabenverwaltung für Einzelpersonen und kleine Teams Kostenlose Pläne ab 4,99 $.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Proton Kalender achten?

Beim Vergleich von Alternativen zu Proton Kalender ist es wichtig, Features zu prüfen, die die persönliche und berufliche Terminplanung verbessern. Die Schlüssel-Faktoren, auf die Sie achten sollten, sind:​

Integrationsmöglichkeiten: Suchen Sie nach einer guten Alternative zu Proton Kalender, die mit anderen Produkten und Diensten verknüpft werden kann, darunter E-Mail-Systeme, Aufgabenmanagement und Konferenz-Apps.

Features für die Zusammenarbeit: Wählen Sie Kalender mit gemeinsamer Zugriffsmöglichkeit, damit Teams schnell bevorstehende Ereignisse planen, Verfügbarkeiten einsehen und Gruppenpläne verwalten können.

Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung: Entscheiden Sie sich für Proton Kalender-Alternativen, die eine intuitive, anpassbare Benutzeroberfläche mit farbcodierten Ereignissen und flexiblen Ansichten bieten, um die Benutzerfreundlichkeit und Organisation erheblich zu verbessern.

Plattformübergreifende Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Proton Kalender-Alternative die Synchronisierung über mehrere Geräte und Betriebssysteme hinweg ermöglicht, damit Sie jederzeit Zugriff auf Ihren Terminkalender haben.

Datenschutz und Sicherheit: Suchen Sie nach einem Kalender-Tool, das in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit keine Wünsche offen lässt. Proton Calendar legt zwar Wert auf End-to-End-Verschlüsselung, dennoch ist es wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen anderer Lösungen zum Schutz sensibler Daten zu bewerten.

Die 10 besten Alternativen zu Proton Kalender

Obwohl Proton Kalender über starke Datenschutz-Features verfügt, sollten Benutzer, die nach mehr Effizienz und Integration suchen, Alternativen in Betracht ziehen. Die besten Alternativen zu Proton Kalender eignen sich für verschiedene Tools für das Projektmanagement und Terminplanungsanforderungen.

1. ClickUp (Das beste All-in-One-Projektmanagement-Tool mit Kalenderintegration)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, ist eine komplette Plattform für Projektmanagement mit intuitiver Kalenderintegration. Sie ist die perfekte Alternative für Einzelpersonen und Teams, die ihre Arbeit optimieren möchten.

Führen Sie die Bearbeitung von Aufgaben schnell im ClickUp-Kalender durch, um die Aufgabenverwaltung zu vereinfachen.

ClickUp Calendar ist ein KI-gestütztes tool, das die Terminplanung und Aufgabenverwaltung vereinfacht.

Der KI-gestützte Kalender von ClickUp ist mehr als nur ein Planungstool – er ist ein intelligenter, integrierter Workspace, der fortschrittliche Automatisierungs-, Besprechungsmanagement- und Produktivitätsfunktionen kombiniert, damit Sie und Ihr Team organisiert und effizient arbeiten können.

Es kombiniert Aufgaben und Ereignisse in einer einzigen Ansicht und bietet automatische Zeitblockierung und Meeting-Erinnerungen. Die integrierte ClickUp AI plant Ihren perfekten Zeitplan basierend auf Ihren Aufgaben, Ereignissen und Zielen.

Von der automatischen Planung von Aufgaben bis hin zur Einstellung neuer Termine – ClickUp Kalender unterstützt Sie bei der Priorisierung. Außerdem ermöglicht es die Synchronisierung mit externen Kalendern wie Google Kalender und Outlook.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über den ClickUp-Kalender zu erfahren:

Mit der Kalender-Ansicht von ClickUp können Sie Ihre Workload ganz einfach visualisieren und Aufgaben, Erinnerungen und wiederkehrende Meetings nahtlos in einem zentralen hub integrieren.

Ob Sie Ihren Kalender organisieren oder Zeit für konzentriertes Arbeiten reservieren möchten – mit farbcodierten Optionen und Echtzeit-Zusammenarbeit lässt sich alles übersichtlich organisieren, sodass Ihr gesamter Kalender für Sie arbeitet und nicht gegen Sie.

Führen Sie die Nachverfolgung von Ereignissen und Terminen ganz einfach mit der ClickUp-Kalender-Ansicht durch.

Die Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp kombinieren Terminplanung mit Maßnahmen. Alles, was Sie brauchen, von schnellen Erfolgen bis hin zu langfristigen Projekten, finden Sie in einer einzigen App.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kalender-Tools können Sie mit ClickUp Aufgaben Ereignisse direkt mit Aufgaben verknüpfen, Eigentümer zuweisen, Unteraufgaben hinzufügen, Abhängigkeiten festlegen und den Fortschritt verfolgen – alles auf derselben Seite. Das bedeutet, dass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen und keine Termine aufgrund unzusammenhängender Tools verpassen.

Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Ihrem Kalender mit ClickUp Aufgaben

Die vorgefertigten Planungsvorlagen von ClickUp helfen Ihnen, schnell loszulegen. Diese Kalender- und Planungsvorlagen haben standardisierte Formate, die Zeit sparen und Unsicherheiten minimieren. Außerdem können Sie sie an die spezifischen Prozesse Ihres Teams anpassen, wodurch sich wiederkehrende Ereignisse viel einfacher verwalten lassen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Termine ganz unkompliziert mit der ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage.

Die ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage hilft beispielsweise Einzelpersonen und Teams dabei, Ereignisse, Aktivitäten und Aufgaben auf einer einheitlichen Plattform zu verwalten und zu überwachen.

Sie können die Status, Felder und Ansichten des Kalenders an Ihre Bedürfnisse anpassen und so Ihre Organisation und Produktivität verbessern.

ClickUp Brain erweitert alltägliche Aufgaben um ausgefeilte Funktionen. Es erstellt Aufgabenbeschreibungen, fasst Meeting-Notizen zusammen, automatisiert Erinnerungen und prognostiziert Termine auf Grundlage der aktuellen Workload und Projektkomplexität.

Die KI-Kalenderfunktionen sind besonders nützlich für Teams, die schnell arbeiten müssen. Sie können innerhalb des Kalenders nach Ihrem Terminplan suchen und Fragen dazu stellen, Terminlinks versenden und an Telefonkonferenzen teilnehmen.

Sie können auch ClickUp Brain verwenden, um auf der Grundlage Ihrer Aufgaben Wochenpläne zu erstellen. Hier ist ein Beispiel: ClickUp Brain

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie Aufgaben visuell, indem Sie sie per Drag & Drop über Tage, Wochen oder Monate verschieben.

Legen Sie flexible Wiederholungsregeln fest, um die Planung wiederholender Aufgaben zu automatisieren.

Freigeben Sie Kalender an Ihr Team, um Termine zu koordinieren.

Verbinden Sie ClickUp mit Google Kalender, Outlook und mehr.

Nutzen Sie KI, um automatisch Tagesordnungen für Meetings zu erstellen, Notizen zusammenzufassen, Follow-ups zu entwerfen oder sogar Ihre Woche anhand Ihrer Workload und Prioritäten zu planen.

Limitierungen von ClickUp

Aufgrund der vielen Features kann es für neue Benutzer einige Zeit dauern, bis sie alle Möglichkeiten der Plattform verstanden haben.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp? Heath Hayden sagt:

Ich konnte mit anderen Mitgliedern meines Teams zusammenarbeiten, indem ich die Kalender-Funktion nutzte, um die Aufstellung und den Plan für eine Großveranstaltung anzuzeigen. Wir konnten alle Ereignisse je nach den Anforderungen des Führungsteams per Drag & Drop in den Kalender ziehen. Die Nutzung ist für alle Teammitglieder unglaublich einfach.

🌟 Bonus: Automatisieren Sie die Terminplanung und Kalenderverwaltung mit den KI-Agenten von ClickUp. Diese praktischen Helfer können routinemäßige Aktualisierungen, Erinnerungen und Berichterstellung automatisieren – so müssen Sie sich nicht mehr um manuelle Nachverfolgung und Statusüberprüfungen kümmern. So können Sie sowohl vorgefertigte als auch benutzerdefinierte Agenten nutzen: Automatisierte tägliche oder wöchentliche Berichte: Richten Sie vorgefertigte Agenten ein, um tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen von Aufgaben, Terminen und Fortschritten in Ihrem ausgewählten Space, Ordner oder Ihrer Liste zu veröffentlichen. So bleiben alle ohne manuellen Aufwand über Zeitpläne auf dem Laufenden.

Erinnerungen und Statusaktualisierungen: Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Agenten als Auslöser für Erinnerungen oder Kommentare, wenn Fälligkeitsdaten näher rücken, Aufgaben überfällig sind oder Prioritäten sich ändern – so stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird.

Intelligente Planungsaktionen: Agenten können so eingestellt werden, dass sie Aufgaben basierend auf Änderungen in Ihrem Kalender oder Workflow erstellen, aktualisieren oder verschieben, sodass Sie sich in Echtzeit an veränderte Prioritäten anpassen können.

Beantwortung von Fragen zur Terminplanung: Setzen Sie einen Answers Agent in einem Chat-Kanal ein, um Fragen wie „Was ist heute fällig?“ oder „Wer ist für ein Meeting verfügbar?“ sofort zu beantworten, indem Sie Ihre Workspace-Daten durchsuchen. Erfahren Sie noch heute, wie Sie Ihren ersten Agenten erstellen können:

2. Google Kalender (am besten geeignet für die Terminplanung innerhalb des Google Workspace-Ökosystems)

via Google

Google Kalender ist ein weit verbreitetes Planungstool, das für seine mühelose Synchronisierung mit anderen Google-Produkten bekannt ist.

Benutzer können schnell neue Google Kalender-Ereignisse erstellen und so sicherstellen, dass alle ihre Kalender auf allen Geräten auf dem neuesten Stand bleiben. Die Kalender-Ansicht selbst ist sehr flexibel und ermöglicht es Benutzern, persönliche und berufliche Ereignisse aus mehreren integrierten Kalendern, einschließlich denen anderer Plattformen, zusammenzufassen.

Über die grundlegende Terminplanung hinaus bietet Google Kalender Features wie das automatische Hinzufügen von Ereignissen aus Gmail, z. B. Flugbuchungen und Hotelreservierungen, direkt in Ihren Kalender. Es ist eine logische, reibungslose Lösung für alle, die die Dienste von Google nutzen.

Die besten Features von Google Kalender

Integrieren Sie Google Meet für optimierte Video-Meetings und fügen Sie Anhänge aus Google Drive zu Ereignissen hinzu.

Erhalten Sie automatische Erinnerungen an Ereignisse per E-Mail oder mobile Benachrichtigungen.

Bieten Sie verschiedene Ereignisse an, darunter „Fokuszeit” und „Nicht im Büro”, um Ihre Zeit besser einteilen zu können.

Teilen Sie Kalender mit Familienmitgliedern oder Kollegen, um die Koordination zu erleichtern und alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Greifen Sie geräteübergreifend auf Ihren Kalender zu, auch auf Ihrem Android-Smartphone.

Limitierungen von Google Kalender

Es bietet keine erweiterten Features für den Projektmanagement-Kalender wie Aufgabenabhängigkeiten oder Workload-Nachverfolgung.

Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu tools, die sich auf Workflows zur Steigerung der Produktivität konzentrieren, eingeschränkt.

Preise für Google Kalender

Free

Business Starter: 8,40 $ pro Monat und Benutzer

Business Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 3.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über „ “ Google Kalender?

Eine Capterra-Bewertung sagt:

Die Farbcodierung von Google Kalender ist der Hammer! Durch die Verwendung unterschiedlicher Farben für Aufgaben, Termine und Ereignisse kann ich auf einen Blick sehen, wie mein Tag priorisiert ist. Ich habe auch separate Kalender für private und berufliche Zwecke. Es ist einfach, sie voneinander zu trennen, wenn ich Informationen isolieren muss.

3. Microsoft Outlook-Kalender (am besten geeignet für Fachleute, die Microsoft 365 verwenden)

via Microsoft

Microsoft Outlook Kalender ist ein zuverlässiges, unternehmensgerechtes Planungstool für Microsoft Outlook und Microsoft 365. Damit können Benutzer Meetings, Termine und Aktivitäten systematisch planen und gleichzeitig die Synchronisierung aller Daten zwischen den Geräten durchführen.

Durch die enge Integration mit Microsoft Teams, Word, Excel und OneDrive ist es für Fachleute im Microsoft-Ökosystem äußerst wertvoll. Sie können Einladungen versenden, die Verfügbarkeit Ihres Teams überprüfen und Online-Meetings direkt aus Ihrer Kalender-Ansicht heraus starten.

Für die Aufgabenverwaltung lässt sich die Software in Microsoft To Do integrieren, sodass Benutzer Aufgaben erstellen, verwalten und sogar direkt in ihren Kalender ziehen können, um Zeit für deren Erledigung zu reservieren.

Die besten Features von Microsoft Outlook Kalender

Planen Sie Meetings, richten Sie Erinnerungen ein und verwalten Sie Ereignisse in einem zentralen Kalender.

Organisieren Sie Meetings mit integrierten Funktionen zur Raum- und Ressourcenbuchung.

Freigeben Sie Kalender an Kollegen oder Teams, um die Verfügbarkeit zu koordinieren und Projekte zu planen.

Verwenden Sie farbcodierte Kategorien, um Ereignisse zu organisieren und visuell zu unterscheiden.

Greifen Sie offline auf Ihren gesamten Kalender zu und profitieren Sie von Flexibilität, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist.

Limitierungen des Microsoft Outlook-Kalenders

Die Weboberfläche und die mobilen Apps sind im Vergleich zu eigenständigen Kalender-Apps manchmal weniger intuitiv für einfache Terminplanungen zum persönlichen Gebrauch.

Erweiterte Features wie Automatisierung oder detaillierte Analysen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Preise für Microsoft Outlook Kalender

Free

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Premium: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Outlook Kalender

G2: 4,5/5 (über 3.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.300 Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? Die Idee, alle vier Jahre einen Schalttag einzufügen, geht auf etwa 300 v. Chr. zurück. Diese Methode synchronisiert unseren Kalender mit der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, wodurch sich in jedem Sonnenjahr zusätzliche 0,2422 Tage ergeben.

4. Fantastical (Beste Apple-orientierte Kalender-App mit natürlicher Spracheingabe und intelligentem Design)

via Fantastical

Fantastical ist in das Apple-Ökosystem integriert und bekannt für sein intuitives Design und seine natürliche Sprachverarbeitung, die es Benutzern ermöglichen, mühelos Ereignisse zu erstellen und ein einheitliches Erlebnis auf allen Geräten zu bieten. ​

Es unterstützt mehrere Kalenderkonten, darunter iCloud, Google und Microsoft Exchange, und fasst alle Ihre Kalender an einem Ort zusammen. Tools wie „Openings” und „Meeting Proposals” erleichtern die Suche nach für alle Seiten passenden Terminen mit externen Kontakten.

Zu den Features der Anwendung gehören eine detaillierte Monatskalender-Ansicht, die Möglichkeit, Dateien als Anhänge an Ereignisse zu verwenden, und die Integration mit anderen Apps wie Todoist für die Aufgabenverwaltung.

Das Beste daran ist, dass es ursprünglich nur für Apple verfügbar war, jetzt aber auch eine Windows-Desktop-Version gibt.

Die besten Features von Fantastical

Erstellen Sie neue Ereignisse mit natürlicher Spracheingabe und vereinfachen Sie so den Planungsprozess.

Greifen Sie innerhalb der App auf Wettervorhersagen zu, um Ihre Ereignisse entsprechend zu planen.

Gruppieren Sie Kalender in Sets, die je nach Speicherort oder Aktivität automatisch wechseln.

Schlagen Sie den Teilnehmern mehrere Optionen für Meetings vor, um eine effiziente Terminfindung zu ermöglichen.

Ansicht und Verwaltung von Aufgaben aus Google Tasks, Microsoft 365 und mehr

Limitierungen von Fantastical

Es gibt keine Android-App, was die Nutzbarkeit für Benutzer außerhalb der Apple- und Windows-Ökosysteme einschränkt.

Premium-Features erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement, das für Gelegenheitsbenutzer teuer sein kann.

Preise für Fantastical

Free

Für Privatpersonen: 6,99 € pro Monat

Für Familien mit bis zu 5 Mitgliedern: 10,49 $/Monat

Für Teams: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fantastical

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

5. Apple Kalender (Bester integrierter Kalender für native Apple-Integration)

via Apple

Apple Kalender bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit, Ihren Kalender zu verwalten, und ist eng in macOS- und iOS-Geräte integriert. Dank seiner Einfachheit und nahtlosen Synchronisierung ist es eine zuverlässige Wahl für Apple-Fans. ​

Mit dieser Anwendung können Benutzer separate Kalender für Arbeit, Privates und andere Kategorien erstellen und so ihre Terminplanung organisieren. Darüber hinaus lässt sie sich mit anderen Diensten wie Siri für die sprachgesteuerte Terminplanung integrieren und sendet Benachrichtigungen über bevorstehende Ereignisse, sodass Sie immer über wichtige Termine informiert sind.

Die besten Features von Apple Kalender

Führen Sie die Synchronisierung aller Ihrer Apple-Geräte über iCloud durch, damit Ihr Kalender immer auf dem neuesten Stand ist.

Freigeben Sie Kalender an andere, um Familien- oder Teamtermine zu koordinieren.

Erstellen Sie separate Kalender für Arbeit, Privates und andere Kategorien, um Ihre Ereignisse effektiv zu organisieren.

Integrieren Sie Ereignisse und To-Do-Fristen aus der nativen Erinnerungs-App.

Erhalten Sie standortbasierte Benachrichtigungen mit integrierten Zeitschätzungen.

Limitierungen von Apple Kalender

Es fehlen erweiterte Features für die Produktivität wie Aufgabenverwaltung oder Workflow-Automatisierung.

Es ist nur auf Apple-Geräten verfügbar.

Preise für Apple Kalender

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Kalender

G2: 4,1/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über den Apple-Kalender „ “?

Eine G2-Bewertung sagt:

Es interagiert nativ mit meinem Mac, wenn ich Termine aus E-Mails oder Nachrichten speichern muss. Die Benachrichtigungen auf meinem Mac mit Optionen zur Interaktion, ohne die App zu öffnen, sind ebenfalls ein großartiges Feature.

6. Zoho Calendar (Der beste kostenlose Kalender für Benutzer der Zoho-App)

via Zoho

Zoho Calendar ist eine einfache, geschäftsfreundliche Terminplanungsanwendung, mit der Teams Ereignisse organisieren, Kalender freigeben und abteilungsübergreifend zusammenarbeiten können. Als Teil des Zoho-Ökosystems für Produktivität eignet es sich besonders gut für Unternehmen, die Tools wie Zoho Mail, CRM oder Project verwenden.

Von der Verwaltung von Teamkalendern bis zur Organisation von Besprechungsräumen bietet Zoho Calendar eine professionelle Terminplanung ohne Unübersichtlichkeit. Es unterstützt die bidirektionale Synchronisierung mit externen Kalendern und bietet leistungsstarke Verwaltungskontrollen für die Verwaltung von Benutzerzugriffen und Berechtigungen.

Darüber hinaus können Sie eine benutzerdefinierte Domain verwenden und Dateien über Zoho WorkDrive als Anhang hinzufügen – Features, die das Programm eher zu einer vollständigen Suite für die Produktivität als zu einem einfachen Kalender machen.

Die besten Features von Zoho Kalender

Erstellen und verwalten Sie Gruppenkalender, um Meetings , Termine und Team-Ereignisse zu organisieren

Fügen Sie mit dem Feature „Schnellereignisse” Pufferzeiten zwischen aufeinanderfolgenden Ereignissen ein.

Freigeben Sie Kalender privat oder öffentlich und binden Sie sie für einen einfachen Zugriff in Websites ein.

Wählen Sie aus mehreren Layouts – Tages-, Wochen-, Monats-, Agenda- und sogar Mehrmonats-Layouts.

Planen Sie Online-Meetings über Zoom, Zoho Meeting oder andere Integrationen und nehmen Sie daran teil.

Limitierungen von Zoho Kalender

Die mobile Version fehlt das eine Feature, das auf der Desktop-Oberfläche verfügbar ist.

Die Synchronisierung mit Nicht-Zoho-Plattformen wie Outlook oder Apple Kalender erfordert ein manuelles Setup.

Preise für Zoho Kalender

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Kalender

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Bemerkenswerte 70 % der Erwachsenen nutzen digitale Kalender, um ihren Alltag zu organisieren, was zeigt, wie wichtig diese tools für modernes Zeitmanagement sind.

7. Amie (Der beste minimalistische Kalender, der Aufgaben, E-Mails und Terminplanung kombiniert)

via Amie

Amie verfolgt einen anderen Ansatz in Sachen Produktivität, indem es Kalender, Aufgaben, Musik und E-Mails in einer einzigen App vereint. Die minimalistische Benutzeroberfläche wurde für Menschen entwickelt, die mehr als nur einen Kalender wollen, und bietet eine übersichtliche Oberfläche, auf der Sie Ihren Zeitplan ohne Ablenkungen verwalten können.

Verwalten Sie private und berufliche Ereignisse in derselben Ansicht, mit Unterstützung für gemeinsame und private Kalender. Mit Amie können Sie auch Dateien als Anhänge hinzufügen, Zeiten automatisch blockieren und sogar Spotify-Playlists zu Ereignissen hinzufügen, um ihnen eine persönliche Note zu verleihen.

Amies Zeitmanagement wird auch durch integrierte Tools wie einen Pomodoro-Timer und KI-gestützte Notizen zu Meetings unterstützt, die Diskussionspunkte sofort in geplante Aufgaben umwandeln.

Die besten Features von Amie

Verwalten Sie Kalender und Listen mit Aufgaben nebeneinander, um Zeitblöcke einfach zu erstellen.

Erstellen Sie wiederkehrende Gewohnheiten oder Ziele, die mit Ihrem Kalender verknüpft sind.

Nutzen Sie KI-gestützte Terminplanung, um Aufgaben automatisch in optimale Zeitfenster einzuplanen.

Arbeiten Sie gemeinsam mit Kalenderkommentaren und Erwähnungen

Stellen Sie Terminplanungslinks bereit, um Ihre Verfügbarkeit ganz einfach mit externen Parteien freizugeben.

Limitierungen von Amie

Es fehlen erweiterte Tools für das Projektmanagement wie Abhängigkeiten oder Zeitleisten-Ansichten.

Im Vergleich zu leistungsstärkeren Suiten für die Produktivität gibt es nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten.

Der Schwerpunkt des Designs und der Features liegt auf der individuellen Produktivität, was für die Terminplanung und das Ressourcenmanagement in großen Unternehmen möglicherweise weniger tiefgreifend ist.

Preise für Amie

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Amie

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Die Umsetzung strategischer Hacks zur Steigerung der Produktivität hilft Ihnen, Prokrastination zu überwinden, Ihren Fokus zu schärfen und Zeitleisten für Projekte zu optimieren. Wenn Sie diese Methoden in Ihren täglichen Workflow integrieren, können Sie Ihre Planung verbessern und Ihre Ziele effizienter erreichen.

8. Any. do (Bester aufgabenorientierter Kalender mit Tagesplanung und plattformübergreifender Synchronisierung)

Any. do ist ein vielseitiges Aufgabenmanagementprogramm, das To-do-Listen, Kalenderplanung und Kollaborationsfunktionen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform vereint.

Die Lösung eignet sich sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch und unterstützt Einzelpersonen und Teams dabei, Aktivitäten effizient zu organisieren, Erinnerungen festzulegen und Projekte zu verwalten. Das Feature „Mein Tag” fördert die tägliche Überprüfung von Ereignissen und Aufgaben und fordert die Benutzer dazu auf, Prioritäten zu setzen und ihren Tag proaktiv zu planen.

Any. do ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel, darunter iOS, Android, macOS, Windows und Browser, und ermöglicht so eine nahtlose Synchronisierung von Aufgaben und Ereignissen. Integrierte Erinnerungen und wiederholende Aufgaben machen Ihren Kalender zu einem leistungsstarken Planungstool.

Die besten Features von Any.do

Organisieren Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Erinnerungen in einer übersichtlichen Drag-and-Drop-Oberfläche.

Verwenden Sie Sprachbefehle, um Aufgaben hinzuzufügen oder Ereignisse zu planen – ideal für vielbeschäftigte Berufstätige.

Aktivieren Sie KI-gestützte Vorschläge, um Ihren Zeitplan zu optimieren.

Richten Sie einmalige, wiederkehrende und standortbasierte Erinnerungen für Ereignisse und Aufgaben ein.

Synchronisieren Sie nahtlos mit mehreren externen Kalenderplattformen wie Google Kalender und Outlook.

Any. zu erledigen

Viele nützliche Features, wie wiederholende Aufgaben und standortbasierte Erinnerungen, sind kostenpflichtig.

Das tool hat gelegentlich Verzögerungen bei der Synchronisierung mit externen Kalendern.

Any. do-Preise

Persönlich: Kostenlos

Premium: 7 $/Monat

Familie: 9,99 $/Monat für vier Benutzer

Teams: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Any. zu erledigen: Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,4 (über 180 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Any.do?

Eine Capterra-Bewertung sagt:

„Any. Do hat sich gut entwickelt und im Laufe der Zeit eine Reihe neuer Features hinzugefügt, die die Aufgabenverwaltung einfacher und angenehmer machen. Was mir an dieser Software am besten gefällt, ist das einfache Layout und die Benutzeroberfläche. Ich schätze auch die Premium-Features wie die WhatsApp-Integration für Erinnerungen, die Integration mit dem Kalender, die Farbcodierung und vieles mehr. ”

9. Teamup Kalender (am besten geeignet für die Verwaltung gemeinsamer Teamtermine und Ressourcen)

via Teamup

Der Teamup-Kalender wurde entwickelt, um Team- und Gruppenpläne zu organisieren, ohne dass sich jeder Benutzer anmelden muss. Er bietet anpassbare Zugriffslinks, sodass nur Sie – oder Ihr gesamtes Team – bestimmte Kalender in der Ansicht oder für die Bearbeitung nutzen können.

Das Tool eignet sich hervorragend für Vereine, Freiwilligengruppen oder projektbasierte Teams, die mehrere Kalender unter einem Dach benötigen. Betten Sie Teamup-Kalender in Websites ein, richten Sie farbcodierte Unterkalender ein und automatisieren Sie sogar E-Mail-Zusammenfassungen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Die besten Features von Teamup Kalender

Zeigen Sie Zeitpläne in 11 verschiedenen Formaten an, darunter Zeitleiste, Tabelle und Mehrtagesansichten.

Erstellen Sie farbcodierte Unterkalender für verschiedene Teams, Ressourcen oder Ereignisse.

Legen Sie 9 verschiedene Berechtigungen für die sichere Freigabe von Kalendern fest.

Buchen Sie Ressourcen wie Meeting-Räume oder Geräte direkt im Kalender.

Freigeben Sie Kalender mit einzigartigen, konfigurierbaren Links, ohne dass ein Benutzerkonto erforderlich ist.

Unterstützt die komplexe Verwaltung der Zeitzonen für geografisch verteilte Teams.

Limitierungen von Teamup Kalender

Im Vergleich zur Desktop-App eingeschränkte Funktionalität der mobilen App

Keine integrierte Anbindung an Cloud-Speicher-Dienste

Preise für Teamup Kalender

Free

Plus: 12 $/Monat, jährlich abgerechnet

Pro: 30 $/Monat, jährliche Abrechnung

Geschäft: 70 $/Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: 120 $/Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Teamup Kalender

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Teamup Kalender?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich nutze ihn für Alles. Meine persönlichen täglichen Aufgaben, meinen Unterrichtsplan und die Raumreservierung. Ich liebe die Funktionen zum Freigeben sowie die Berechtigungsebenen für jeden Kalender. Und obendrein lässt er sich auch noch in meine Notion-Seiten integrieren.

10. Business Calendar 2 (am besten geeignet für umfassende benutzerdefinierte Android-Kalender und Aufgabenverwaltung)

via Business Kalender 2

Business Calendar 2 ist eine Kalender- und Aufgabenverwaltungs-App für Android-Benutzer. Sie bietet umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, intelligente Terminplanungsfunktionen und eine reibungslose Integration mit Google Kalender, Outlook und Exchange.

Die größte Stärke bei der Terminplanung liegt in den vielfältigen Ansichten (Monat, Woche, Tag, Jahr, Agenda, Aufgaben) und den flexiblen Widget-Optionen, die einen schnellen Überblick über den Terminkalender des Benutzers bieten. Für das Zeitmanagement bietet die Anwendung eine „Heatmap“ in der Jahresansicht, mit der sich belegte und freie Tage schnell erkennen lassen, was die langfristige Planung erleichtert.

Ob Sie Ihre Agenda verwalten oder berufliche Meetings koordinieren – Business Calendar 2 bietet Ihnen die Flexibilität und Kontrolle, Ihren Tag präzise zu planen.

Die 2 besten Features von Business Calendar

Nutzen Sie die Monatskalender-Ansicht, um eine umfassende Übersicht über Ihren Zeitplan zu erhalten.

Legen Sie wiederkehrende Ereignisse mit flexiblen Regeln fest, um komplexen Terminplanungsanforderungen gerecht zu werden.

Verschieben und kopieren Sie Termine effizient mit der Drag-and-Drop-Funktion.

Fügen Sie Anhänge und Fotos zu Kalender-Ereignissen hinzu, damit alle relevanten Informationen an einem Ort gespeichert sind.

Geben Sie neue Ereignisse mit einem leistungsstarken Feature für die Spracheingabe ein und reduzieren Sie so den Zeitaufwand für die manuellen Einträge.

Wählen Sie aus mehreren Widgets für die Startseite und 14 UI-Themes für einen personalisierten Zugriff.

Einschränkungen von Business Calendar 2

Es ist nur für Android verfügbar, es gibt keine iOS- oder Desktop-Version.

Viele Benutzer empfinden die in der kostenlosen Version enthaltenen Werbeanzeigen als störend.

Preise für Business Calendar 2

Free

Pro: Einmalige Zahlung von 4,99 $.

Bewertungen und Rezensionen zu Business Calendar 2

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

