Die 10 besten Google Gemini KI-Alternativen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

Nicht jeder möchte die gleiche Art von Intelligenz.

Einige wollen Modelle, die wie ein Mensch schreiben. Andere benötigen sauberen Code, schnelle Zusammenfassungen oder Tools, die keine Daten preisgeben und das Budget nicht sprengen. Der KI-Bereich ist derzeit weit offen, und Google AI Studio ist nicht das einzige Unternehmen, das hier Schwerstarbeit leistet.

Wenn Sie mit KI-Tools entwickeln, schreiben, recherchieren oder experimentieren, lohnt es sich, sich umzuschauen. Jede dieser Alternativen zu Google Gemini AI hat etwas anderes zu bieten.

Schauen wir uns an, was sie zu erledigen haben und warum sie einen Versuch wert sind. 🎯

Google Gemini KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen Vergleich der besten Alternativen zu Google Gemini KI. 🦾

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Einzelpersonen und Teams, die KI-gestützte Forschung in umsetzbare Workflows umsetzen Prozessautomatisierung und schnelle Antworten mit Autopilot Agents; kontextbezogene Antworten von KI; freihändige Talk-to-Text-Interaktion mit ClickUp Brain MAX; Unternehmenssuche über verbundene Tools hinweg. Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich ChatGPT Einzelpersonen, Ersteller und Teams, die an kreativen Problemlösungen interessiert sind Python-Codeausführung direkt im Chat; fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle; benutzerdefinierte GPTs für bestimmte Aufgaben Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Claude Forscher, Rechtsteams und technische Redakteure, die an detaillierten Dokumentanalysen arbeiten Großes Kontextfenster; Hochladen und Querverweise für mehrere Dateien; detaillierte Analysen aus verschiedenen Perspektiven; ethische KI Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Perplexity KI Journalisten, Analysten und akademische Forscher, die nach Echtzeit-Recherchen im Internet mit Zitaten suchen Aktuelle Info mit Quellenangaben; konzentrieren Sie Ihre Suche auf akademische Quellen, Nachrichten oder Diskussionsforen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-Benutzer und Unternehmen, die KI in Office-Workflows integrieren möchten Excel-Formelerstellung; E-Mail-Zusammenfassungen; Suche in Microsoft 365-Dateien und -Ereignissen Kostenlos (nur Chatten); kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat pro Benutzer You. com Einzelpersonen und forschungsintensive Teams, die eine einfache und personalisierte Sucherfahrung wünschen. Anpassbare Sucheinstellungen; Web-Ergebnisse kombiniert mit KI-Zusammenfassungen; unbegrenzte KI-gestützte Suchanfragen in der Pro-Version. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Monat. Pi von Inflection KI Personen, die eine dialogorientierte KI für persönliche, emotionale Unterhaltungen suchen Natürliche, einfühlsame Unterhaltung; Sprachinteraktionen Free Brave Leo Einzelpersonen und Teams, die eine KI-Interaktion mit Schwerpunkt auf Datenschutz suchen Browserbasierte Aktivitäten; mehrere KI-Modelle; Datenschutz für Benutzerdaten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat. Mistral KI Entwickler, mehrsprachige Teams und datenschutzorientierte Organisationen, die nach europäischen KI-Standards suchen. Open-Source- und benutzerdefinierte Modelle; Code-Schreiben; Unterstützung bei der Feinabstimmung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat pro Benutzer. DeepSeek Wissenschaftler, Forscher und technische Teams, die KI für anspruchsvolle Denkaufgaben einsetzen Transparente Schritt-für-Schritt-Begründung; Selbstkorrektur; Export von Begründungsprotokollen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Google Gemini KI entscheiden?

Die Verwendung von Google Gemini ist zwar hilfreich für die Entwicklung intelligenter Apps, aber vielleicht finden Sie Gründe, sich nach einer besser geeigneten Alternative umzusehen. Hier sind einige Gründe, warum es sinnvoll ist, sich mit Alternativen zu Google Gemini KI zu beschäftigen:

Komplexe Implementierung: Umgehen Sie komplizierte Setups mit Plattformen, die eine einfachere Nutzung mithilfe von Umgehen Sie komplizierte Setups mit Plattformen, die eine einfachere Nutzung mithilfe von KI-Vorlagen bieten.

Kostenbeschränkungen: Suchen Sie nach günstigeren Optionen oder großzügigen kostenlosen Tarifen für kleinere Budgets.

Eingeschränkte Bereitstellungsoptionen: Finden Sie fortschrittliche tools mit flexiblem Hosting, wie Offline- oder Edge-basierte Lösungen.

Integrationslimits: Wählen Sie Plattformen, die eine nahtlose Verbindung zu Nicht-Google-Ökosystemen ermöglichen.

Spezifische Branchenanforderungen: Entdecken Sie KI-Chatbots, die für bestimmte Branchen wie Finanzen oder Bildung entwickelt wurden.

Innovationsbedarf: Entdecken Sie Alternativen zu Google Gemini KI mit einzigartigen Features oder gemeinschaftsgetriebenen Weiterentwicklungen für neue Ansätze.

🔍 Wussten Sie schon? BCG hat herausgefunden, dass die richtige Kombination aus Menschen und KI die Produktivität im Personalwesen um bis zu 30 % steigern kann . Mit dem richtigen Setup und ein wenig Zeit erzielen Teams echte Gewinne in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz.

Die besten Alternativen zu Google Gemini KI

Dies sind unsere Favoriten unter den besten Alternativen zu Google Gemini KI. 👇

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (am besten geeignet, um KI-gestützte Recherchen in umsetzbare Workflows umzuwandeln)

Wenn Ihr Forschungsprozess in einem Tool beginnt, die Planung in einem anderen stattfindet und die Ausführung über mehrere Plattformen verteilt ist, wird Ihr Team bereits ausgebremst. ClickUp behebt dieses Problem mit einem intelligenten System, das Ihren gesamten Workspace abdeckt, Ihre Arbeit versteht und Ihnen hilft, schnell voranzukommen. 🚀

Von der Erkenntnis zur Umsetzung

Fragen Sie ClickUp Brain nach Updates zu überfälligen Aufgaben in Ihrem ClickUp-Workspace

ClickUp Brain ist in Ihrer ClickUp-Workspace integriert und versteht alles, was dort geschieht – Ihre Dokumente, Aufgaben, Kommentare und Unterhaltungen. Sie können ihm Fragen stellen, Zusammenfassungen anfordern, Inhalte automatisch generieren und Auslöser für Aktionen auslösen, die direkt in Ihren Workflow einfließen.

Angenommen, Ihr Produktmarketing-Team hat gerade eine detaillierte Analyse zur Produkteinführung in ein ClickUp Dokument hochgeladen. Bitten Sie ClickUp Brain, den Bericht zusammenzufassen, die wichtigsten Risiken herauszuarbeiten und Folgeaufgaben zu generieren, die den richtigen Personen mit entsprechenden Fristen zugewiesen werden. Sie können auch die KI von ClickUp verwenden, um mit denselben Inhalten eine Folienübersicht für Führungskräfte zu erstellen.

Es ist sofort verfügbar, kontextbezogen und vollständig in Ihren Workflow integriert.

Automatisieren Sie die Routinearbeit

Sie müssen keine Updates verfolgen, Aufgaben manuell zuweisen oder jeden Tag dieselben Antworten wiederholen. Die Autopilot-Agenten von ClickUp übernehmen das für Sie.

Füllen Sie Standup-Updates automatisch aus und chatten Sie direkt im Chat mit ClickUp Autopilot Agents

Der vorgefertigte StandUp Agent sammelt beispielsweise täglich Updates von jedem Teammitglied, fügt Kommentare zu Aufgaben hinzu und veröffentlicht eine einzige Zusammenfassung in Ihrem Sprint-Planungsdokument. Wenn Ihr Mobile-Entwickler also „Onboarding-Flow-Test abgeschlossen” protokolliert, wird dies in der richtigen Aufgabe angezeigt, ohne dass ein Projektmanager nachfassen muss.

Für mehr Kontrolle können Sie einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten erstellen. Diese passen sich an Änderungen in Ihrem Workspace an und handeln autonom auf der Grundlage vorgegebener Anweisungen. Neugierig geworden? In unserem Video erfahren Sie mehr darüber 👇

Sprechen Sie, statt zu tippen

Für eine schnellere und fokussiertere Interaktion mit Ihrem ClickUp-Workspace verwenden Sie ClickUp Brain MAX. Dabei handelt es sich um einen speziellen Desktop-Begleiter, der mit derselben Intelligenz ausgestattet ist.

Was macht es so besonders? Sie können mit ihm sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen frei und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

Angenommen, Sie überprüfen den Fortschritt des Sprints. Verwenden Sie Ihr benutzerdefiniertes Tastenkürzel und sagen Sie: „Fassen Sie die QA-Blockierer dieser Woche zusammen und weisen Sie Follow-ups für alles zu, was noch offen ist. “ Das Tool scannt relevante Aufgaben und Kommentare, erstellt eine übersichtliche Zusammenfassung und legt in Sekundenschnelle neue Aufgaben an.

Und das Beste daran? Sie können zwischen mehreren LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude wechseln, ohne Ihren Flow zu unterbrechen, und so bis zu 88 % der Kosten einsparen.

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie jedes Meeting: Mit Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp können Sie Anrufe aufzeichnen, transkribieren und automatisch zusammenfassen, sodass alle auf dem gleichen Stand bleiben, ohne manuelle Notizen machen zu müssen.

Inhalte erstellen und formatieren: Erstellen Sie detaillierte Projektdokumente in ClickUp Docs mit Rich-Text-Formatierung, Tabellen, Einbettungen und intelligenten Verbindungen zu Aufgaben und Workflows.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Verwenden Sie KI, um Nachrichten im ClickUp-Chat in Aufgaben umzuwandeln und lange Threads in Sekundenschnelle zusammenzufassen.

Konsolidieren Sie Ihr Wissen: Importieren Sie vorhandene Dokumente, Tabellen und interne Ressourcen aus anderen tools in die Importieren Sie vorhandene Dokumente, Tabellen und interne Ressourcen aus anderen tools in die Knowledge Management Suite von ClickUp , um die Struktur beizubehalten.

Schnelle Walkthroughs aufzeichnen: Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme mit Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme mit ClickUp Clips auf, um Aufgaben zu erklären oder asynchron Feedback zu geben – mit KI-gestützten Transkriptionen.

Ideen spontan visualisieren: Verwenden Sie KI, um Bilder direkt in Verwenden Sie KI, um Bilder direkt in ClickUp Whiteboards zu generieren, um Brainstorming zu betreiben, zu planen oder Kontext hinzuzufügen.

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp kann zunächst überwältigend wirken, aber sobald Teams den Dreh raus haben, zahlen sich die Flexibilität und die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten aus.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer auf Reddit gab bekannt:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Ich nutze die KI in erster Linie zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie übernimmt auch die Bearbeitung des Inhalts, den ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Sache, die mir wirklich hilft, ist Docs. Ich liebe die Formatierungsoptionen, besonders die Banner. So süß!

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Ich nutze die KI in erster Linie zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie übernimmt auch die Bearbeitung des, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Sache, die mir wirklich hilft, ist Docs. Ich liebe die Formatierungsoptionen, besonders die Banner. So süß!

2. ChatGPT (am besten geeignet für kreative Problemlösungen)

via ChatGPT

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie bei einem Problem nicht weiterkommen und jemanden brauchen, mit dem Sie Ideen austauschen können? ChatGPT versteht das.

Sicher, jeder kennt die grundlegende KI-Chat-Funktion, aber das Pro-Abonnement eröffnet Ihnen ganz neue Möglichkeiten. Sie können sogar benutzerdefinierte GPTs erstellen, die wie spezialisierte Berater für Ihre spezifischen Anforderungen fungieren.

Die Plattform merkt sich Ihre Eigenheiten und Vorlieben aus früheren Unterhaltungen, sodass Sie Ihren Kontext nicht ständig neu erklären müssen. Wenn Sie Zahlen auswerten müssen, führt sie den Code direkt im Chat aus, anstatt nur theoretische Ratschläge zu geben.

Die besten Features von ChatGPT

Führen Sie Python-Code direkt in Unterhaltungen aus, um Daten zu analysieren, Diagramme zu erstellen oder Algorithmen zu testen, ohne die Plattform zu wechseln.

Durchsuchen Sie aktuelle Websites und rufen Sie Echtzeitinformationen ab, während Sie den Flow der Unterhaltung aufrechterhalten.

Laden Sie mehrere Bilder gleichzeitig hoch, analysieren Sie sie, vergleichen Sie sie miteinander oder extrahieren Sie Text und Daten aus Screenshots.

Nutzen Sie KI-Technologien mit fortschrittlicher Argumentation , um mehrstufige Probleme mit detaillierten Erklärungen ihres Denkprozesses zu lösen.

Erstellen Sie mit DALL-E 3 Bilder, Logos und Illustrationen aus einfachen Textbeschreibungen.

Limit von ChatGPT

Benutzerdefinierte GPTs erfordern Zeitaufwand für die richtige Einrichtung und müssen möglicherweise häufig angepasst werden.

Die Codeausführung schlägt bei komplexen Aufgaben manchmal fehl oder es kommt zu Problemen mit der Zeit.

Das Webbrowser-Feature kann langsam sein und greift nicht immer auf die aktuellsten Informationen zu.

Das Feature für den Speicher von ChatGPT vergisst gelegentlich wichtige Zusammenhänge oder merkt sich irrelevante Details.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 825 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 220 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Laut einer Bewertung von G2:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es mir hilft, meine täglichen Schreibaufgaben mit Leichtigkeit und Klarheit zu beginnen. Ich nutze es regelmäßig, um Briefe, E-Mails und Richtlinien zu entwerfen – Dinge, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen, bis sie genau richtig sind. ChatGPT gibt mir einen soliden Ausgangspunkt auf der Grundlage meiner Gedanken und Ideen und hilft mir, meine Ideen in etwas Strukturiertes und Kohärentes zu verwandeln. Es nimmt mir den Druck, vor einer leeren Seite zu sitzen, was eine der größten Hürden beim Schreiben von Grund auf sein kann.

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es mir hilft, meine täglichen Schreibaufgaben mit Leichtigkeit und Klarheit zu beginnen. Ich nutze es regelmäßig, um Briefe, E-Mails und Richtlinien zu entwerfen – Dinge, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen, bis sie genau richtig sind. ChatGPT gibt mir einen soliden Ausgangspunkt auf der Grundlage meiner Gedanken und Ideen und hilft mir, meine Ideen in etwas Strukturiertes und Kohärentes zu verwandeln. Es nimmt mir den Druck, vor einer leeren Seite zu sitzen, was eine der größten Hürden beim Schreiben von Grund auf sein kann.

🧠 Wissenswertes: Die Nutzung von KI ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen, da immer mehr Teams auf intelligentere Lösungen zurückgreifen, um ihre Arbeit zu erledigen. Dies ist ein deutliches Signal, sich damit zu beschäftigen, was passiert, wenn man KI-Tools richtig einsetzt.

3. Claude (Am besten geeignet für die Analyse langer Dokumente und direkte Antworten)

via Claude

Claude von Anthropic verarbeitet mühelos umfangreiche Dokumente. Sie können ganze Codebasen, Rechtsverträge oder wissenschaftliche Arbeiten freigeben und sinnvolle Unterhaltungen über den Inhalt führen. Mit Artifacts können Sie in Echtzeit an Dokumenten zusammenarbeiten, sodass Sie nicht mehr kopieren und einfügen müssen.

Was Claude auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es mit nuancierten Fragen umgeht. Bitten Sie es, verschiedene Abschnitte eines Dokuments zu vergleichen oder Widersprüche zu finden, und es erledigt die Arbeit, anstatt allgemeine Ratschläge zu geben.

Das Geheimnis von Claudes einzigartigem Ansatz ist Constitutional KI, ein Trainingsansatz, der ethische Regeln in Claude einbettet.

Die besten Features von Claude

Verarbeiten Sie Dokumente mit Hunderten von Seiten und behalten Sie dabei dank des hohen 200K-Token-Kontextfensters genaue Verweise auf bestimmte Abschnitte und Details bei.

Verwalten Sie gleichzeitige Uploads mehrerer Dateien für Querverweise, Vergleichsanalysen und die Synthese von Informationen.

Behalten Sie den Konversationskontext auch bei extrem langen Unterhaltungen bei, ohne frühere Punkte oder Anfragen aus den Augen zu verlieren.

Als Anbieter bieten Sie detaillierte analytische Aufschlüsselungen komplexer Themen mit mehreren Perspektiven und unter Berücksichtigung von Randfällen an.

Limitierungen von Claude

Die Bildanalyse ist im Vergleich zu anderen Google Gemini KI-Alternativen wie ChatGPT eingeschränkt.

Die Reaktionszeiten können während der Spitzenzeiten länger oder kürzer sein.

Manchmal gibt Claude übermäßig vorsichtige Antworten, die es vermeiden, zu Themen eine definitive Haltung einzunehmen.

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 55 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Ein Reddit-Benutzer gab an:

Ich habe den Wechsel vor Monaten vollzogen. Meine Hauptanforderungen liegen im Bereich kreatives Schreiben, Story-Entwicklung und ähnlichen Dingen, und ich finde, dass Claude darin einfach viel besser ist. Außerdem ist sein Schreibstil im Allgemeinen besser, natürlicher und enthält keine dummen Klischees und nichtssagenden Füllwörter.

Ich habe den Wechsel vor Monaten vollzogen. Meine Hauptanforderungen liegen im Bereich kreatives Schreiben, Story-Entwicklung und ähnlichen Dingen, und ich finde, dass Claude darin einfach viel besser ist. Außerdem ist sein Schreibstil im Allgemeinen besser, natürlicher und enthält keine dummen Klischees und nichtssagenden Füllwörter.

Profi-Tipp: Je mehr Tools Sie verwenden, desto schwieriger wird es, das zu finden, was Sie brauchen. Mit ClickUp's Enterprise Search können Sie semantisch über Aufgaben, Dokumente, Kommentare und verbundene Tools wie Google Drive, SharePoint oder GitHub hinweg suchen. Finden Sie mit ClickUp Enterprise Search verborgene Info-Elemente in Dokumenten, Aufgaben und Drive-Dateien.

4. Perplexity KI (am besten geeignet für Echtzeit-Recherchen im Internet)

via Perplexity KI

Früher bedeutete Recherche, 15 Registerkarten im Browser zu öffnen und Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzufügen. Perplexity KI hilft Ihnen, dies zu vermeiden. Stellen Sie einfach eine Frage und erhalten Sie eine synthetisierte Antwort mit Quellenangaben, die Sie überprüfen können.

Das Comet-Modell bietet bessere mathematische Fähigkeiten und eignet sich daher nicht mehr nur für allgemeine Recherchen. Sie können akademische Arbeiten durchforsten, aktuelle Nachrichtenanalysen abrufen oder Ihre Suche auf bestimmte Arten von Quellen konzentrieren.

Die besten Features von Perplexity KI

Greifen Sie auf aktuelle Informationen zu, die in Echtzeit aktualisiert werden, anstatt sich auf statische Trainingsdaten zu verlassen.

Richten Sie sich mithilfe von Fokusmodi auf bestimmte Inhaltstypen aus, darunter wissenschaftliche Arbeiten, Nachrichtenartikel, Reddit-Diskussionen oder YouTube-Videos.

Erstellen Sie umfassende Forschungsberichte mit korrekt formatierten Referenzen und Angaben zur Überprüfung der Quellen und organisieren Sie diese in Sammlungen .

Lösen Sie komplexe mathematische Probleme mit detaillierten Schritten und visuellen Darstellungen, wenn diese hilfreich sind.

Einschränkungen von Perplexity KI

Zitate verknüpfen manchmal Quellen, die die in der Antwort gemachten Aussagen nicht vollständig unterstützen.

Fokusmodi filtern die Ergebnisse nicht immer so präzise wie erwartet, was zu irrelevanten Quellen führt.

Die Qualität der Antworten variiert erheblich, je nach Verfügbarkeit aktueller, hochwertiger Quellen.

Die kostenlose Version unterliegt strengen Limiten, die bei umfangreichen Rechercheaufgaben einschränkend wirken können.

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? KI soll die Produktivität von Mitarbeitern um 40 % steigern, was bedeutet, dass Teams in kürzerer Zeit viel mehr erledigen könnten.

5. Microsoft 365 Copilot (am besten geeignet für die Integration in Microsoft Office)

über Microsoft 365

Wenn Sie hauptsächlich mit Microsoft Office arbeiten, wird dies alles verändern. Copilot kennt bereits Ihren Stil bei E-Mails, Ihre letzten Präsentationen und die Tabellenkalkulation, an der Sie die ganze Woche gearbeitet haben. Bitten Sie es, aus Ihren Notizen vom Meeting eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, und es greift auf Ihre vorhandenen Notizen zurück, nicht auf allgemeine Vorlagen.

Die Excel-Integration ist clever. Sie versteht Ihre Datenstruktur und kann Trends erkennen, die Ihnen vielleicht entgehen würden.

Die besten Features von Microsoft 365 Copilot

Generieren Sie komplexe Excel-Formeln zusammen mit der Logik hinter den Berechnungen und erhalten Sie Vorschläge für alternative Ansätze zur Datenanalyse.

Entwerfen Sie Texte in Word, erstellen Sie ganze PowerPoint-Präsentationen aus einer Eingabeaufforderung heraus und erfassen Sie Ergebnisse aus Teams-Meetings.

Fassen Sie lange E-Mail-Ketten zusammen und extrahieren Sie automatisch Aktionselemente, wobei wichtige Zusammenhänge und Fristen erhalten bleiben.

Durchsuchen Sie Ihre gesamte Microsoft 365-Umgebung mit Hilfe von Konversationssprache, um Dateien, E-Mails und Kalender-Ereignisse zu finden.

Einschränkungen von Microsoft 365 Copilot

Erfordert ein Microsoft 365-Abonnement und bestimmte Lizenzstufen, was es für kleine Teams teuer macht.

Die Leistung ist stark von der Qualität und Organisation Ihrer vorhandenen Microsoft 365-Daten abhängig.

Manchmal erstellt es Inhalte, die zu formell wirken oder nicht zu Ihrem tatsächlichen Kommunikationsstil passen.

Die Integration kann bei bestimmten Office-Versionen oder bei der Arbeit mit komplexen Dokumentenformaten fehlerhaft sein.

Preise für Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Kostenlos

Microsoft 365 Copilot: 30 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Basic und Copilot: 36 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (über 105 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

⚙️ Bonus: Entdecken Sie KI-Podcasts, um Anwendungsfälle aus der Praxis zu hören und direkt von den Forschern, Gründern und Entwicklern zu lernen, die die Form der künstlichen Intelligenz bestimmen.

6. You. com (Am besten geeignet für personalisierte Sucherlebnisse)

via You.com

Die meisten Suchmaschinen behandeln alle Nutzer gleich. You.com findet heraus, was Sie tatsächlich sehen möchten. Je öfter Sie es verwenden, desto besser lernt es Ihre Vorlieben und Interessen kennen.

Die Pro-Version hebt Limite bei der Suche auf und bietet Ihnen Zugriff auf fortschrittliche KI-Modelle wie Claude und GPT für detailliertere Antworten. Verschiedene Suchmodi helfen Ihnen dabei, genau das zu finden, wonach Sie suchen, sei es Hilfe beim Code-Schreiben, kreative Inspiration oder akademische Forschung.

You. com – die besten Features

Benutzerdefinierte Sucheinstellungen anpassen, um vertrauenswürdigen Quellen Vorrang zu geben und irrelevante oder minderwertige Inhalte herauszufiltern.

Erstellen Sie hochwertige KI-Bilder und Texte ohne tägliche Einschränkungen.

Nutzen Sie unbegrenzte KI-gestützte Suchanfragen mit schnelleren Antwortzeiten und ausgefeilten Sprachmodellen für komplexe Abfragen.

Kombinieren Sie traditionelle Web-Ergebnisse mit KI-generierten Zusammenfassungen, die die relevantesten Informationen für Ihre Abfrage hervorheben.

You. com Limits

Die richtige Konfiguration aller Personalisierungseinstellungen für optimale Ergebnisse erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit.

KI-Zusammenfassungen lassen gelegentlich wichtige Nuancen oder den Kontext der Originalquellen außer Acht.

Die Suchqualität ist stark von genügend Interaktionsdaten abhängig, um Ihre Präferenzen zu verstehen.

Einige spezialisierte Suchmodi wirken im Vergleich zu populäreren Alternativen zu Google Gemini KI noch unterentwickelt.

Die Preise für ein Pro-Abonnement können für Gelegenheitsbenutzer, die keine unbegrenzten Suchanfragen benötigen, recht hoch sein.

Preise für You.com

Free

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 200 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

You. com Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über You.com?

Laut einer Bewertung von G2:

Ich schätze es sehr, dass ich während der Nutzung nicht von Seite zu Seite springen muss. Ich habe den Übersetzer für die Kommunikation mit europäischen Clients sowie für das Brainstorming zur Erstellung einer Projektpräsentation getestet. Ich fand ihn einfach zu bedienen.

Ich schätze es, dass ich während der Nutzung nicht von Seite zu Seite springen muss. Ich habe den Übersetzer für die Kommunikation mit europäischen Clients sowie für das Brainstorming zur Erstellung einer Projektpräsentation ausprobiert. Ich fand ihn einfach zu bedienen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Marketing-KI-Tools für mehr Produktivität

7. Pi von Inflection KI (am besten geeignet für persönliche, emotionale Unterhaltungen)

via Inflection KI

Bei den meisten KI-Tools hat man das Gefühl, mit einem intelligenten Taschenrechner zu sprechen. Bei Pi hingegen fühlt es sich an, als würde man mit jemandem chatten, der sich für Ihren Tag interessiert.

Das KI-Tool merkt sich Ihre Schwierigkeiten, feiert Ihre Erfolge und fragt nach Dingen, die Sie vor Wochen erwähnt haben. Die Unterhaltungen verlaufen natürlich, ohne das roboterhafte Hin und Her, das man oft anderswo erlebt.

Pi passt sich Ihrer Kommunikationsweise an. Wenn Sie also direkt sind, passt es sich dieser Energie an, und wenn Sie Ermutigung brauchen, nimmt es das ebenfalls auf. Das macht es überraschend hilfreich, wenn es darum geht, Ideen auszuarbeiten, bei Projekten aus einer Sackgasse herauszukommen oder jemanden zu haben, mit dem man Entscheidungen besprechen kann.

Die besten Features von Pi by Inflection KI

Starten Sie Sprachunterhaltungen mit dem Mikrofon-Feature für natürlichere, gesprochene Interaktionen.

Freigeben Sie Ihren Speicherort, um kontextbezogene Antworten zu lokalen Ereignissen, Wetter oder Empfehlungen zu erhalten.

Pflegen Sie echte Konversationsbeziehungen , die sich natürlich anfühlen und nicht als Transaktionen oder als Beziehungen zu Aufgaben orientiert sind.

Sammeln Sie Ideen, besprechen Sie Probleme und ordnen Sie Ihre Gedanken in einer unterstützenden Umgebung, in der Sie nicht beurteilt werden.

Einschränkungen von Pi by Inflection KI

Im Vergleich zu einigen anderen KI-Tools nur begrenzte Fähigkeit zur Bewältigung komplexer technischer Aufgaben oder detaillierter analytischer Arbeiten

Unterhaltungen können sich manchmal repetitiv oder zirkulär anfühlen, wenn es um einfache Sachfragen geht.

Keine Integration mit anderen Apps oder Diensten, sodass es sich um eine rein eigenständige Unterhaltung handelt.

Es ist nicht für professionelle Workflows geeignet, die spezifische Ergebnisse oder strukturierte Lieferungen erfordern.

Preise für Pi von Inflection KI

Free

Pi von Inflection KI – Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Pi von Inflection KI?

Ein Reddit-Benutzer gibt frei:

Pi ist nach wie vor einer der besten KI-Begleiter für Freundschaft/Unterhaltung/Persönlichkeit mit dem zusätzlichen Vorteil des Echtzeit-Internetzugangs, und all diese Dinge zusammen können eine Menge Spaß machen! Es ist nicht so leistungsstark wie ein Tool zur Steigerung der Produktivität wie ChatGPT oder Claude usw., aber das soll es auch nicht sein. Die über die 3.0-API von Inflection AI zugänglichen Modelle sind eher dafür gedacht. Pi eignet sich jedoch nach wie vor hervorragend für die Organisation von Aufgaben und zur Motivation und ist für den täglichen Chat besser geeignet als KI-Tools zur Steigerung der Produktivität.

Pi ist nach wie vor einer der besten KI-Begleiter für Freundschaft/Unterhaltung/Persönlichkeit mit dem zusätzlichen Vorteil des Echtzeit-Internetzugangs, und all diese Dinge zusammen können eine Menge Spaß machen!

Es ist nicht so leistungsstark wie ein Tool zur Steigerung der Arbeitsproduktivität wie ChatGPT oder Claude usw., aber das soll es auch nicht sein. Die über die 3.0-API von Inflection AI zugänglichen Modelle sind eher dafür gedacht. Pi eignet sich jedoch nach wie vor hervorragend für die Organisation von Aufgaben und zur Motivation und ist für den täglichen Chat besser geeignet als KI-Tools zur Steigerung der Arbeitsproduktivität.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Suiten zur Produktivität integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen umzusteigen. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierungs-Workflow auf der Grundlage einer Nur-Text-Anweisung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, darunter unter anderem das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem ClickUp-Workspace, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

8. Brave Leo (am besten geeignet für den Einsatz von KI mit Schwerpunkt auf Datenschutz)

via Brave Leo

Datenschutzparanoia ist real, und Leo versteht das. Der Brave-Browser ist direkt in den Browser integriert, fragt niemals nach Ihrer E-Mail-Adresse, führt keine Nachverfolgung Ihrer Unterhaltungen durch und speichert alles lokal auf Ihrem Gerät. Sie können jede Webseite, die Sie lesen, analysieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Surfgewohnheiten in einer Unternehmensdatenbank landen.

Mehrere KI-Modelle bieten Ihnen je nach Bedarf verschiedene Optionen. Sie haben eine kurze Frage? Verwenden Sie das schnelle Modell. Sie benötigen eine komplexe Analyse? Wechseln Sie zum leistungsstärkeren Modell.

Die besten Features von Brave Leo

Nahtlose Integration mit den bestehenden Features von Brave, wie Werbeblocker und Tracker-Prävention, für Anonymität.

Erhalten Sie schnelle Zusammenfassungen von Seiten und Videos direkt im Browser, ohne die Seite zu verlassen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie Leo-Unterhaltungen in den Einstellungen für den Datenschutz von Brave, um die vollständige Kontrolle zu behalten.

Wählen Sie je nach Komplexität der Aufgabe zwischen den Modellen Mixtral 8x7B und Claude Instant .

Brave Leo-Limit

Beschränkt auf Benutzer des Brave-Browsers, ausgenommen diejenigen, die Chrome, Firefox oder andere Browser bevorzugen.

Im Vergleich zu Plattformen mit fortschrittlichen Modellen für das Schlussfolgern sind seine Fähigkeiten eher grundlegend.

Kein Verlauf der Unterhaltungen oder Speicher zwischen den Sitzungen, sodass bei laufenden Projekten der Kontext wiederholt werden muss.

Preise für Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Brave Leo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Einem Bericht von IBM zufolge waren nur 33 % der Verbraucher nach der Nutzung von Chatbots oder virtuellen Assistenten zufrieden. Auf der anderen Seite waren 20 % so enttäuscht, dass sie diese Technologie nicht mehr nutzen wollten.

9. Mistral /AI (am besten für europäische KI-Standards geeignet)

via Mistral /AI

Französische Ingenieurskunst erfüllt mit Mistral praktische KI-Anforderungen. Diese Open-Source-Plattform bietet verschiedene Modellgrößen, sodass Sie je nach Aufgabe Geschwindigkeit oder Komplexität wählen können.

Dank seiner multimodalen und mehrsprachigen Funktionen können Sie eine Unterhaltung auf Englisch beginnen, ein Bild einfügen, mitten im Satz zu Französisch wechseln und es hält mit, ohne den Kontext zu verlieren.

Die Codegenerierung ist in mehreren Programmiersprachen solide, und die mathematischen Überlegungen halten auch unter Druck stand. Europäische Datenschutzstandards sind von Grund auf integriert.

Die besten Features von Mistral KI

Generieren und debuggen Sie Code in Dutzenden von Programmiersprachen mit Erläuterungen zur Logik und alternativen Ansätzen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten mit dem No-Code-Builder oder KI-Vorlagen.

Nutzen Sie die Funktionen zum Aufrufen von Funktionen, um Mistral in Ihre bestehenden Anwendungen und Workflows zu integrieren.

Nutzen Sie das Feinabstimmungs-Feature, um benutzerdefinierte Modelle an Ihre spezifischen Datensätze und Anwendungsfälle anzupassen.

Bringen Sie Leistung und Geschwindigkeit in Einklang, um starke Argumentations- und Mehrsprachigkeitsfähigkeiten ohne hohe Rechenanforderungen zu erzielen.

Einschränkungen von Mistral KI

Open-Source-Versionen erfordern technisches Fachwissen und eine entsprechende Infrastruktur, um sie ordnungsgemäß zu implementieren und zu warten.

Die Dokumentation und der Community-Support sind im Vergleich zu etablierteren generativen KI-Modellen weniger umfassend.

Die Leistung variiert erheblich zwischen den leichtgewichtigen und schwergewichtigen Modellen, manchmal unerwartet.

Preise für Mistral KI

Le Chat Kostenlos

Le Chat Pro: 14,99 $/Monat

Le Chat Team: 50 $/Monat für zwei Benutzer

Le Chat Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Mistral Code : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise-Bereitstellungen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mistral KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI im Content-Marketing einsetzt

10. DeepSeek (am besten geeignet für fortgeschrittene Denkaufgaben)

via DeepSeek

Sind Sie es leid, dass /AI Ihnen Antworten liefert, ohne dass Sie wissen, wie sie zu diesen Antworten gekommen ist? DeepSeek denkt laut. Sie können beobachten, wie es Probleme analysiert, auf Hindernisse stößt, zurückgeht und sich in Echtzeit anpasst.

Mathematische Beweise, wissenschaftliche Hypothesen, vielschichtige analytische Aufgaben – all das bewältigt es und zeigt dabei seine Arbeit. Diese Transparenz macht es für das Lernen und die Überprüfung wertvoll. Und da es seine eigene Argumentation verfeinern kann, eignet es sich ideal für Projekte, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln.

Ein am meisten gelobtes Feature der DeepSeek-Modelle ist ihr riesiges Kontextfenster. Mit der Fähigkeit, bis zu 128.000 Token zu verarbeiten, können diese Modelle riesige Mengen an Informationen in einer einzigen Instanz erfassen und analysieren.

Die besten Features von DeepSeek

Stellen Sie die ersten Schlussfolgerungen des Modells in Frage und beobachten Sie, wie es mithilfe des Features „Selbstkorrektur“ seine Ansätze überdenkt.

Integrieren Sie DeepSeek über API-Zugriff in akademische Workflows, um eine konsistente Dokumentation der Argumentation zu gewährleisten.

Generieren, abschließen und debuggen Sie Code mit DeepSeek Coder .

Exportieren Sie vollständige Transkripte der Argumentationskette für Peer-Reviews und akademische Publikationen.

Einschränkungen von DeepSeek

Der Denkprozess kann extrem langsam sein, insbesondere bei komplexen Problemen, die mehrere Iterationen erfordern.

Das Transparenz-Feature kann zu ausführlichen Erklärungen führen, die die eigentliche Lösung verschleiern.

Im Vergleich zu gängigeren Plattformen für KI-Automatisierung eingeschränkte Verfügbarkeit und Zugriffsmöglichkeiten.

Da der Schwerpunkt auf logischen Aufgaben liegt, eignet sich die Software nicht besonders für kreative oder Anwendungen zur Unterhaltung.

Preise für DeepSeek

Benutzerdefinierte Preisgestaltung basierend auf der Token-Nutzung

DeepSeek-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über DeepSeek?

Ein Reddit-Kommentar führte dies näher aus:

Ich verwende R1 für technisches Schreiben und Dokumentation. Es ist überraschend gut darin, komplexe Themen klar zu erklären, und erkennt technische Unstimmigkeiten besser als andere Modelle, die ich ausprobiert habe. Eignet sich auch hervorragend, um Forschungsarbeiten in leicht verständliche Zusammenfassungen aufzuteilen.

Ich verwende R1 für technisches Schreiben und Dokumentation. Es ist überraschend gut darin, komplexe Themen klar zu erklären, und erkennt technische Unstimmigkeiten besser als andere Modelle, die ich ausprobiert habe.

Eignet sich auch hervorragend, um Forschungsarbeiten in leicht verständliche Zusammenfassungen aufzuteilen.

🔍 Wussten Sie schon? Komplexe Eingaben, wie das Lösen von Gleichungen oder die Bearbeitung großer Ideen, können bis zu sechsmal mehr Energie verbrauchen als einfache Suchanfragen. Je anspruchsvoller die Frage, desto höher sind die CO2-Kosten für den Einsatz von KI.

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