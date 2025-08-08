Kostenlose Vorlagen für Vertragszusätze zum einfachen Aktualisieren bestehender Vereinbarungen

Wenn sich Geschäfte weiterentwickeln, sollten Ihre Vereinbarungen das auch tun.

Mündliche Vereinbarungen? Riskant. Informelle E-Mails? Nicht durchsetzbar. Ohne einen unterzeichneten Nachtrag läuft Ihr Geschäft mit veralteten Bedingungen weiter, was zu Reibereien führen kann.

Hier kommt eine Vorlage für einen Vertragszusatz ins Spiel.

In diesem Blog finden Sie kostenlose und anpassbare Vorlagen, mit denen Sie jede ursprüngliche Vereinbarung klar, strukturiert und im gegenseitigen Einvernehmen ändern können.

Was sind Vorlagen für Vertragszusätze?

Ein Vertragszusatz ist ein separates Dokument, das einen bestehenden Vertrag ergänzt, ohne ihn zu ersetzen. Er enthält die konkreten Änderungen, sei es die Anpassung des Liefertermins, die Aktualisierung von Klauseln oder das Hinzufügen neuer Bestimmungen.

Mit einer Vorlage für einen Vertragszusatz können Sie:

Ändern Sie schnell jeden Originalvertrag

Bedingungen klar beschreiben und präzisieren

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite sind

Sparen Sie Zeit, Aufwand und die Kosten für einen Rechtsbeistand

Erstellen Sie strukturierte, konforme Dokumente, die offiziell wirken

Die Verwendung einer Vorlage für einen Vertragszusatz ist in der Regel ideal für Geschäftsszenarien, in denen neue Bedingungen hinzugefügt oder Verpflichtungen geändert werden müssen.

Anstatt die gesamte Vereinbarung neu zu schreiben, verwenden Sie einfach ein Formular für einen Nachtrag, um die Vertragsbedingungen zu aktualisieren, die neuen Spezifikationen einzufügen und die Zustimmung aller Beteiligten mit ihren Signaturen zu bestätigen – alles gemäß der ursprünglichen Vereinbarung.

Die besten Vorlagen für Vertragszusätze auf einen Blick

Was macht eine gute Vorlage für einen Vertragszusatz aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für einen Vertragszusatz hilft Ihnen, bestimmte Änderungen klar zu kommunizieren, stellt die gegenseitige Zustimmung sicher und sorgt dafür, dass alle Beteiligten sich an die ursprüngliche Vereinbarung halten.

Hier sind die Schlüssel-Features, die eine ideale Vertragsvorlage enthalten sollte:

Eindeutiger Verweis auf den ursprünglichen Vertrag : Eine gute Vorlage sollte das Datum der ursprünglichen Vereinbarung, den Titel und die beteiligten Parteien enthalten, um die Änderungen genau zu verankern

Festgelegter Umfang der Änderungen : Es sollten die spezifischen Änderungen, die durch den Nachtrag vorgenommen werden, identifiziert und beschrieben werden, sei es ein Liefertermin, eine Bestimmung oder eine Vertragsbedingung

Klausel zum Datum des Inkrafttretens : Eine gute Vertragsvorlage muss angeben, wann die Änderungen in Kraft treten, um Zeitleisten zu klären und Streitigkeiten zu vermeiden

Bestätigung des gegenseitigen Einverständnisses : Wählen Sie eine Lösung, die klar festhält, dass beide Parteien den Änderungen freiwillig zustimmen und dass die ursprüngliche Vereinbarung in vollem Umfang in Kraft bleibt

Felder für die Signaturen aller Parteien : Es sollte Platz für Signaturen, Datum, Namen in Druckbuchstaben und Titel der Parteien vorhanden sein, damit der Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt werden kann

Optionaler Abschnitt für den Notar : Wählen Sie bei Bedarf eine Vorlage mit einem Notar-Block, um Änderungen je nach Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit offiziell zu bestätigen

Strukturiertes Format: Das Dokument sollte mit klaren Überschriften und Abschnitten organisiert sein, damit es leicht zu überblicken und zu verstehen ist

Vorlagen für Vertragszusätze

Hier finden Sie die besten kostenlosen und anpassbaren Vertragsvorlagen, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre Aktualisierungen klar, durchsetzbar und einfach zu verwalten sind, ohne dass Sie von vorne beginnen müssen:

1. ClickUp-Vorlage für einen Vertragszusatz

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze können Sie Vertragsänderungen ganz einfach nachverfolgen, ändern und formalisieren

Mit der ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze können Sie einen bestehenden Vertrag ändern, ohne die ursprüngliche Vereinbarung neu schreiben zu müssen. Dank der integrierten Aufgabenverwaltung, Ansichten und Automatisierungs-Features können Sie Vertragsänderungen nachverfolgen, Bestimmungen organisieren und mit den beteiligten Parteien an einem zentralen Ort zusammenarbeiten.

Ob Sie einen Liefertermin anpassen, eine Klausel aktualisieren oder neue Bedingungen hinzufügen möchten – diese Vorlage optimiert den Prozess, sodass Sie Bedingungen klar formulieren und sicherstellen können, dass alle Parteien schnell und rechtssicher zustimmen.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse an – egal, ob für Partnerschaften, Client-Kooperationen oder Joint Ventures

Legen Sie Bedingungen für gemeinsame Initiativen, die Zuweisung von Ressourcen und Kommunikationsprotokolle fest

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und geben Sie Ihr Dokument mit dem Nachtrag und Ihre Bearbeitungen für interne Teams und externe Stakeholder frei

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, Freiberufler und Eigentümer von Unternehmen, die häufig Vereinbarungen überarbeiten oder eine rechtsverbindliche, nachverfolgbare Möglichkeit zur Aktualisierung von Vertragsbedingungen benötigen.

2. ClickUp-Vorlage für Vertragsüberprüfungen

Kostenlose Vorlage Überprüfen, vergleichen und verwalten Sie Verträge sicher mit der ClickUp-Vorlage für die Vertragsüberprüfung

Die Vorlage für die Vertragsüberprüfung von ClickUp hilft Rechtsabteilungen, Projektmanagern und Stakeholdern bei der Zusammenarbeit bei der Vertragsbewertung und stellt gleichzeitig sicher, dass keine wichtigen Klauseln oder Compliance-Probleme übersehen werden.

Die Vorlage eignet sich ideal zur Optimierung der rechtlichen Dokumentation und bietet ein zentrales System zur Nachverfolgung des Vertragsstatus, zur Identifizierung von Risiken und zur Zuweisung von Folgeaktionen. Dank des strukturierten Layouts und der anpassbaren Ansichten können Sie Vertragsüberprüfungen von Anfang bis zur Signatur sicher verwalten, Zeit sparen und kostspielige Fehler vermeiden.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Überprüfen und verfolgen Sie Lieferantenvereinbarungen, um klare Leistungen, Zahlungsbedingungen und Servicelevels sicherzustellen

Sammeln Sie Beiträge aus den Bereichen Recht, Finanzen und Betrieb an einem Ort, um Überprüfungen und Genehmigungen zu optimieren

Ermöglichen Sie den Projektbeteiligten , Kommentare abzugeben, Änderungen vorzuschlagen und Änderungen in Echtzeit zu verfolgen, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Teams oder Organisationen vereinfacht wird.

🔑 Ideal für: Rechtsteams, Berater und Projektmanager, die regelmäßig komplexe Vertragsprüfungen durchführen und ein strukturiertes, kollaboratives System benötigen.

3. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie den Vertragslebenszyklus mit Präzision und Compliance mit der ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement

Die ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement hilft Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Verträge zu zentralisieren, Fortschritte zu verfolgen und Verlängerungen mühelos zu verwalten. Durch die Organisation von Dokumenten und Beteiligten an einem Ort wird sichergestellt, dass nichts übersehen wird.

Die Vorlage vereinfacht außerdem die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen, verbessert die Compliance und verringert das Risiko von Terminüberschreitungen oder veralteten Vereinbarungen. Ganz gleich, ob Sie Client-Vereinbarungen oder Lieferantenverträge verwalten, Sie haben alles von der Anforderung bis zur Verlängerung im Blick.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Entwerfen, überprüfen und akzeptieren Sie Änderungen in jeder Phase und erstellen Sie organisierte Vertrags-Workflows

Kategorisieren und analysieren Sie Verträge nach Art, Abteilung und Unterzeichnungsdatum, um sie übersichtlich zu organisieren

Arbeiten Sie effizient mit Teams zusammen, indem Sie Mitglieder oder Gäste zur Verwaltung von Verträgen im ClickUp-Workspace einladen

🔑 Ideal für: Rechtsteams, Beschaffungsabteilungen, Start-ups und Unternehmen, die Verträge mit Lieferanten, Clients oder interne Verträge verwalten.

4. ClickUp-Vertragsvorlage

Kostenlose Vorlage Erstellen, verwalten und verfolgen Sie Vertragsvereinbarungen effizient mit der ClickUp-Vorlage für Vertragsvereinbarungen

Die ClickUp-Vertragsvorlage hilft Unternehmen dabei, klare, rechtlich fundierte Vereinbarungen für die Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern zu erstellen. Sie vereinfacht die Festlegung von Rollen, Leistungen, Fristen und Zahlungsbedingungen und schützt gleichzeitig beide Parteien vor möglichen Streitigkeiten.

Diese Vorlage sorgt in jeder Phase für Verantwortlichkeit und Transparenz, indem sie die Vertragsgestaltung in einen optimierten Workflow verwandelt. Von der Erfassung der Auftragnehmerdaten bis zur Überwachung der Meilensteine des Projekts – alles wird in einem gemeinsamen Workspace organisiert.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Weisen Sie Aufgaben an Rechts-, Personal- oder Projektmanager zu, um Auftragnehmerdaten wie Kontaktinformationen, Steuer-ID und Zertifizierungen zu erfassen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Auftragnehmern oder Stakeholdern zusammen, indem Sie Inline-Kommentare und freigegebene Dokumente verwenden, um Vertragsbedingungen zu finalisieren

Automatisieren Sie Erinnerungen und Genehmigungs-Workflows, um interne Überprüfungen zu optimieren und rechtliche Prozesse auf Kurs zu halten

🔑 Ideal für: Freiberufliche Manager, HR-Teams, Agenturen oder Rechtsabteilungen, die mit Drittanbietern oder unabhängigen Auftragnehmern zusammenarbeiten.

5. Vorlage für ClickUp-Kaufvertrag

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Kaufbedingungen, Genehmigungen und Fristen mit der ClickUp-Vorlage für Kaufverträge

Die Vorlage für Kaufverträge von ClickUp bietet eine gebrauchsfertige Struktur für die Erstellung, Nachverfolgung und Verwaltung von Kaufverträgen.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, bessere Konditionen auszuhandeln, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und jeden Schritt des Vertragsprozesses zu optimieren. Vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Signatur wird alles in einem organisierten Flow abgewickelt, um maximale Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Zentralisieren Sie alle Details Ihrer Kaufverträge an einem Ort mit Dokumenten, damit alle Beteiligten Zugriff auf die neueste Version haben

Weisen Sie den Teams in den Bereichen Recht, Finanzen und Beschaffung die Verantwortung für die Erfassung von Käufer-/Verkäufer-Infos, Zahlungsbedingungen und Elementbeschreibungen zu

Optimieren Sie Workflows zur Dokumentenprüfung mit Aufgabenzuweisungen, Fälligkeitsdaten und kommentargestützter Zusammenarbeit

🔑 Ideal für: Beschaffungsteams, Geschäftsinhaber, Rechtsabteilungen und Betriebsleiter, die routinemäßige oder hochwertige Einkäufe in Branchen wie Fertigung, IT oder Einzelhandel abwickeln.

6. Vorlage für eine ClickUp-Partnerschaftsvereinbarung

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Bedingungen und verfolgen Sie Verantwortlichkeiten mit der Vorlage für eine Partnerschaftsvereinbarung von ClickUp

Die Vorlage für eine ClickUp-Partnerschaftsvereinbarung hilft Unternehmen dabei, klare, professionelle Verträge für strategische Allianzen, Joint Ventures oder Kapitalbeteiligungen zu entwerfen. Sie wurde entwickelt, um Missverständnisse zu reduzieren und sicherzustellen, dass alle Partner von Anfang an ihre Rechte, Pflichten und Beiträge verstehen.

Mit dieser Vorlage können Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, Bedingungen anpassen und Fortschritte mithilfe der dynamischen Ansichten von ClickUp nachverfolgen.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Definieren Sie den Zweck und Umfang Ihrer Partnerschaft in einem freigegebenen ClickUp-Dokument , damit alle von Anfang an auf dem gleichen Stand sind

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie Kommentare, Dateianhänge und Partner-Tags für Feedback hinzufügen

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen zu Aufgabenaktualisierungen, Dokumentenprüfungen oder Eingabeanfragen von Beteiligten

🔑 Ideal für: Geschäftsinhaber, Rechtsteams oder Start-ups, die formelle Partnerschaften eingehen, insbesondere in den Bereichen Beratung, Technologie oder Joint Ventures.

7. Vorlage für einen Vertrag über Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der Vorlage für Projektmanagement-Dienstleistungsverträge von ClickUp klare Erwartungen und Zeitleisten fest

Die Vorlage für einen Vertrag über Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp definiert klar und übersichtlich den Projektumfang, die Verantwortlichkeiten, die zu erbringenden Leistungen, die Zeitleisten und die Zahlungsbedingungen. Sie ist besonders wertvoll für Projektmanager, die Vereinbarungen schnell formalisieren und dabei Professionalität und Klarheit wahren müssen.

Die Vorlage optimiert die Erstellung von Verträgen und stellt sicher, dass Dienstleister und Clients von Anfang an aufeinander abgestimmt sind. Dies reduziert Missverständnisse und legt den Grundstein für eine erfolgreiche Projektabwicklung.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Definieren Sie Umfang, Leistungen und Zeitleisten, um von Anfang an klare Erwartungen an das Projekt zu stellen

Automatisieren Sie Benachrichtigungen und Aktualisierungen, damit alle während der gesamten Vertragslaufzeit auf dem Laufenden bleiben

Speichern Sie alle Versionen, Überarbeitungen und Anhänge Ihrer Verträge an einem Ort, um sie einfach zu verwalten

🔑 Ideal für: Projektmanager, Agenturen und Berater, um Clients und deren relevante Projekte mit definierten Umfang und Fristen zu verwalten.

8. Vorlage für ClickUp-Beratungsvertrag

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie sichere, detaillierte Beratungsverträge mit der Vorlage für Beratungsverträge von ClickUp

Die Vorlage für ClickUp-Beratungsverträge vereinfacht die Erstellung eines rechtsgültigen Vertrags, indem sie einen übersichtlichen Workspace zur Dokumentation von Umfang, Zahlung, Vertraulichkeit und mehr bereitstellt.

Mit dieser Vorlage können Sie die Kommunikation mit Ihren Clients optimieren und Erwartungen frühzeitig abstimmen. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Client gewinnen oder ein einmaliges Projekt starten – diese Vorlage für einen Beratungsvertrag schützt Ihre Arbeit und Ihr Geschäft.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Legen Sie den Umfang der Beratungsleistungen fest, damit beide Parteien klare Erwartungen haben

Legen Sie Zahlungsbedingungen und -pläne fest, um Unklarheiten hinsichtlich der Vergütung zu vermeiden

Legen Sie Vertraulichkeitsklauseln fest, um sensible Geschäftsinformationen zu schützen

🔑 Ideal für: Unabhängige Berater, Marketingagenturen, Business-Coaches und Rechts- oder Finanzberater, die Client-Vereinbarungen abschließen.

9. Vorlage für eine Arbeitsvereinbarung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bringen Sie Ihr Team auf einen Nenner und steigern Sie die Verantwortlichkeit mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen

Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen unterstützt Teams bei der Definition von Rollen, der Festlegung von Erwartungen und dem Aufbau gegenseitigen Vertrauens. Sie bringt Struktur in Projekte und stellt sicher, dass alle Teammitglieder vom ersten Tag an aufeinander abgestimmt und verantwortlich sind.

Mit den integrierten ClickUp-Features können Sie mit dieser Vorlage jeden Aspekt Ihrer Arbeitsvereinbarung auf einer Karte festhalten – von Leitbildern bis hin zu Leistungsbewertungen.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Legen Sie Fristen effektiv fest, indem Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten erstellen und so die rechtzeitige Fertigstellung von Projektphasen sicherstellen

Vereinbaren Sie Methoden zur Konfliktlösung, um Meinungsverschiedenheiten konstruktiv beizulegen

Überprüfen und aktualisieren Sie Vereinbarungen regelmäßig, um sie an die sich ändernden Anforderungen und Dynamiken Ihres Teams anzupassen

🔑 Ideal für: Agile Teams, Projektmanager oder Start-up-Teams, die Abstimmung und Verantwortlichkeit benötigen, um erfolgreich zu sein.

10. ClickUp-Vorlage für Mietverträge in Texas

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie das Leasing in Texas mit der Vorlage für gewerbliche Mietverträge von ClickUp

Die Vorlage „ClickUp-Mietvertrag für Texas“ vereinfacht den Vermietungsprozess für Vermieter und Immobilienverwalter in Texas. Sie bietet einen zentralen, benutzerfreundlichen Workspace zum Erstellen, Verwalten und Speichern rechtsverbindlicher Mietverträge, die sowohl die Rechte des Vermieters als auch die des Mieters schützen.

Diese Vorlage bietet vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über Mietbedingungen, Zeitleisten, Mieterdaten und Kommunikation. Sie wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, professionell und organisiert zu bleiben und die Mietgesetze von Texas einzuhalten – unabhängig davon, ob Sie eine einzelne Immobilie oder mehrere Einheiten verwalten.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln Sie wichtige Mieter-Infos, um detaillierte Aufzeichnungen über jeden Mieter und jede Immobilie zu führen

Geben Sie Mietzahlungsbeträge, Fälligkeitsdaten und akzeptierte Zahlungsmethoden an, um Transparenz zu gewährleisten

Dokumentieren Sie rechtliche Hinweise und die Einhaltung der Gesetze des Bundesstaates Texas, um die Gültigkeit sicherzustellen

🔑 Ideal für: Immobilienverwalter, Immobilienmakler oder Vermieter in Texas, die einen optimierten Prozess für die Erstellung und Verwaltung von gewerblichen Mietverträgen suchen.

11. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsvertrag

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Serviceerwartungen und vereinfachen Sie Client-Verträge mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge

Haben Sie Schwierigkeiten, klare Dienstleistungsverträge zu erstellen, die sowohl Sie als auch Ihre Clients schützen? Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge vereinfacht den Prozess mit integrierten Abschnitten zu Leistungsumfang, Zahlungsbedingungen und Zeitleisten, um Missverständnisse zu reduzieren und eine einheitliche Auslegung zu gewährleisten.

Diese Vorlage vereinfacht die Zusammenarbeit und Überprüfung und bietet Ihnen alle Tools, die Sie für die Verwaltung von Verträgen von der Erstellung bis zur Signatur benötigen. Damit können Sie professionelle Dienstleistungsverträge erstellen, die Ihre Projekte auf Kurs halten und Ihre Clients auf dem Laufenden halten.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie Vertraulichkeitsklauseln hinzu, um sensible Informationen zu schützen, die während des Auftrags freigegeben werden

Legen Sie die Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl für den Dienstleister als auch für den Client fest

Dokumentieren Sie Methoden zur Streitbeilegung, um Konflikte effizient und professionell zu lösen

🔑 Ideal für: Freiberufler, Agenturen und dienstleistungsorientierte Unternehmen, die klare Vereinbarungen benötigen, um Umfang, Zeitleisten und Zahlungsbedingungen mit ihren Clients festzulegen.

12. ClickUp-Vorlage für Mietverträge

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Immobilienverwaltung mit anpassbaren Verträgen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Mietverträge

Die ClickUp-Vorlage für Mietverträge wurde für Vermieter entwickelt, die den Vermietungsprozess optimieren möchten. Sie hilft Ihnen beim Entwerfen, Verwalten und Speichern rechtsverbindlicher Mietverträge, die Erwartungen klären, Ihre Rechte schützen und das Risiko von Streitigkeiten verringern.

Diese Vorlage vereinfacht die Erstellung von Verträgen, indem sie wichtige rechtliche Elemente wie Mietdetails, Regeln und Zugangsbedingungen für die Immobilie enthält

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Legen Sie Mietbedingungen und Dauer fest, um die Länge und Bedingungen des Mietzeitraums klar zu definieren

Legen Sie Richtlinien für die Verlängerung oder Kündigung des Mietvertrags fest, um Missverständnisse am Ende des Vertrags zu vermeiden

Dokumentieren Sie rechtliche Hinweise und Compliance-Anforderungen, um sicherzustellen, dass der Vertrag gültig und durchsetzbar ist

🔑 Ideal für: Unabhängige Vermieter, Immobilienverwalter und Immobilienmakler, die einen zuverlässigen, wiederholbaren Prozess für die Verwaltung von Mietverträgen für Wohn- oder Gewerbeimmobilien mit Mietern benötigen.

13. Vorlage für Vertragszusatz von PandaDoc

via PandaDoc

Die Vorlage für Vertragsnachträge von PandaDoc vereinfacht die Änderung bestehender Vereinbarungen zwischen zwei oder mehr Parteien. Diese Vorlage stellt sicher, dass alle Änderungen klar dokumentiert, rechtlich anerkannt und leicht nachzuverfolgen sind.

Diese Vorlage für einen Nachtrag bietet eine effiziente Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, ohne den gesamten Vertrag neu zu verfassen. Sie bietet ein einheitliches Format für die Überarbeitung von Projektbedingungen, die Aktualisierung von Leistungsbedingungen oder die Verlängerung von Zeitleisten und gewährleistet so eine nahtlose Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie die Vorlagen an, indem Sie Vertragsparteien, Vertragsreferenzen und Änderungsdetails in bearbeitbare Platzhalter einfügen

Dokumentieren Sie Änderungen mithilfe der Anlagen A und B, um frühere und aktualisierte Bestimmungen darzustellen

Behalten Sie die ursprünglichen Vertragsbedingungen bei, indem Sie festhalten, dass alle nicht geänderten Abschnitte weiterhin in vollem Umfang gültig bleiben

🔑 Ideal für: Rechtsabteilungen, Vertragsmanager, Freiberufler und Geschäftsinhaber, die Vereinbarungen ändern müssen, dabei aber Rechtssicherheit und Klarheit wahren möchten.

14. Vorlage für Vertragszusatz von Juro

via Juro

Die Vorlage für Vertragsnachträge von Juro hilft Unternehmen dabei, bestehende Vereinbarungen zu ändern, insbesondere in Bezug auf Haftung und Datenschutz. Sie stellt sicher, dass Aktualisierungen klar, durchsetzbar und konform sind, ohne den ursprünglichen Vertrag ungültig zu machen.

Diese Vorlage hilft Unternehmen dabei, Vertragsänderungen zu verwalten und gleichzeitig Datenschutzgesetze wie die DSGVO und den CCPA einzuhalten. Damit eignet sie sich ideal für rechtliche Präzision und Zusammenarbeit.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Klären Sie Verantwortlichkeiten, indem Sie die Rollen von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern für den Umgang mit Daten definieren

Limitieren Sie Risiken mit umfassenden Haftungsklauseln, einschließlich Obergrenzen und Ausschlüssen

Optimieren Sie die Einhaltung von DSGVO-/CCPA-konformen Datenschutzpraktiken und Aufbewahrungsrichtlinien

🔑 Ideal für: Rechtsteams, SaaS-Anbieter, Fintech-Unternehmen, Gesundheitsunternehmen oder alle B2B-Organisationen, die mit sensiblen Daten umgehen und nach der Unterzeichnung Bedingungen anpassen müssen, ohne dabei die Compliance zu verletzen.

15. Vorlage für Vertragszusatz von Business in a Box

über Business in a Box

Mit der Vorlage für einen Vertragszusatz von Business in a Box können Unternehmen bestehende Vereinbarungen klar und rechtlich wirksam ändern, ohne den gesamten Vertrag neu schreiben zu müssen.

Sie eignet sich ideal zum Aktualisieren von Bedingungen wie Fristen, Preisen oder Verantwortlichkeiten, während der ursprüngliche Vertrag erhalten bleibt. Diese Vorlage vereinfacht den Änderungsprozess und stellt sicher, dass Änderungen klar dokumentiert und rechtlich anerkannt sind.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Einfach anzupassen mit ausfüllbaren Feldern für Namen, Daten und spezifische Änderungsbedingungen

Behalten Sie die Struktur bei, indem Sie auf die ursprüngliche Vereinbarung verweisen, ohne davon unberührte Klauseln zu ändern

Sorgen Sie für rechtliche Klarheit mit Abschnitten zu Änderungen, unveränderten Bedingungen und definierten Begriffen

🔑 Ideal für: Freiberufler, Kleinunternehmer, Rechtsabteilungen, Berater oder Anbieter, die eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit benötigen, Verträge in Bezug auf Umfang, Zahlung oder Leistungen im gegenseitigen Einvernehmen anzupassen.

16. Vorlage für einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag von eSign

via eSign

Müssen Sie einen Arbeitsvertrag aktualisieren, ohne von vorne anzufangen? Mit der Vorlage für einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag mit elektronischer Signatur können Sie ganz einfach Gehalt, Aufgaben oder Bedingungen ändern, ohne den ursprünglichen Vertrag zu verändern.

Sie sind ideal für Personalverantwortliche und gewährleisten klare, durchsetzbare Aktualisierungen mit rechtsverbindlicher Sprache, wodurch Änderungen während Aktionen, Richtlinienaktualisierungen oder Umstrukturierungen vereinfacht werden.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Füllen Sie die Vorlagen nahtlos aus, indem Sie die Spaces für Angaben zum Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Daten und Signaturen ausfüllen

Führen Sie die Änderungen in einem speziellen Textfeld auf, um bestimmte Vertragsänderungen zu skizzieren

Stellen Sie die Rechtsgültigkeit sicher, indem beide Parteien die gegenseitige Vereinbarung mit ihrer Signatur bestätigen

🔑 Ideal für: Personalabteilungen, Start-ups, Unternehmensleiter und freiberufliche Clients, die formelle Anpassungen von Rollen, Vergütungen oder Beschäftigungsbedingungen benötigen.

17. Vorlage für einen Nachtrag zum Kaufvertrag von PDF Filler

über PDF Filler

Die PDF-Vorlage für einen Nachtrag zum Kaufvertrag ermöglicht rechtlich bindende Aktualisierungen der Bedingungen einer Immobilientransaktion nach Unterzeichnung des ursprünglichen Vertrags und sorgt so für Klarheit zwischen Käufern und Verkäufern bei Anpassungen.

Die Vorlage ist klar strukturiert und einfach auszufüllen und hilft Immobilienfachleuten und Clients, Verwirrung zu vermeiden, Risiken zu reduzieren und bei Vertragsänderungen die staatlichen und gesetzlichen Standards vollständig einzuhalten.

🌟 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Ändern Sie die Kaufbedingungen direkt in einem großen Abschnitt, in den Sie die vorgeschlagenen Änderungen an der Vereinbarung eintragen können

Geben Sie die Beteiligung der Parteien an, indem Sie ankreuzen, ob der Käufer oder Verkäufer die Änderung vorschlägt

Halten Sie den Zeitpunkt fest, indem Sie in speziellen Feldern „Spaces“ das Datum und die Uhrzeit der Signatur und Annahme durch jede Partei eintragen

🔑 Ideal für: Immobilienmakler, Makler, Hauskäufer und Immobilienverkäufer, die Änderungen während des Verkaufsprozesses von Wohn- oder Gewerbeimmobilien verwalten, z. B. Terminänderungen, Reparaturvereinbarungen oder Preisaktualisierungen.

Schließen Sie mit ClickUp jedes Geschäft souverän ab!

Die Erstellung formeller, aber nicht rechtsverbindlicher Vereinbarungen ist der Schlüssel zur Festlegung klarer Erwartungen in Partnerschaften, Kooperationen und Joint Ventures. Diese Dokumente helfen, Missverständnisse zu vermeiden, Verantwortlichkeiten zu definieren und Vertrauen aufzubauen, ohne die rechtlichen Komplexitäten eines Vertrags.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, hilft Fachleuten, Geschäftsinhabern und Teams mit leistungsstarken Tools wie Dokumenten, Aufgaben, Automatisierungen und integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit, auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können Bedingungen festlegen, Verantwortlichkeiten zuweisen, Fortschritte verfolgen und Transparenz gewährleisten – alles an einem Ort.

Mit ClickUp werden Ihre informellen Vereinbarungen zu strukturierten, umsetzbaren Plänen, die die Beziehungen zwischen Agentur und Client sowie die Geschäftsergebnisse stärken.

✅ Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen

Wie schreibt man einen Vertragszusatz?

Um einen Vertragszusatz zu verfassen, geben Sie dem Dokument zunächst einen eindeutigen Titel als „Zusatz“ zum ursprünglichen Vertrag und verweisen Sie auf die ursprüngliche Vereinbarung anhand ihres Titels und Datums. Geben Sie die beteiligten Parteien und die Abschnitte oder Bedingungen an, die geändert oder hinzugefügt werden. Geben Sie die neuen Bedingungen, Änderungen oder Ergänzungen klar an und verwenden Sie zur Übersicht nummerierte Punkte oder Aufzählungszeichen. Beide Parteien sollten den Nachtrag überprüfen, unterzeichnen und datieren und sicherstellen, dass er dem Originalvertrag beigefügt oder mit diesem aufbewahrt wird. Dieser Prozess trägt dazu bei, dass alle Änderungen rechtlich anerkannt sind und in Zukunft leicht nachgeschlagen werden können.

Was ist ein Beispiel für einen Nachtrag?

Ein Beispiel für einen Nachtrag wäre ein Dokument, das einen neuen Zahlungsplan zu einem bestehenden Dienstleistungsvertrag hinzufügt. Wenn beispielsweise zwei Unternehmen einen Vertrag über monatliche Dienstleistungen haben, aber die Zahlungsbedingungen ändern möchten, können sie einen Nachtrag erstellen, in dem es heißt: „Mit Wirkung zum 15. August 2025 wird der in Abschnitt 3 der ursprünglichen Vereinbarung festgelegte Zahlungsplan durch Folgendes ersetzt: Die Zahlungen erfolgen am 1. jedes Monats per Banküberweisung. “ Beide Parteien würden diesen Nachtrag unterzeichnen und datieren, wodurch er zu einem offiziellen Bestandteil des Vertrags wird.

Wie verfasst man einen Nachtrag zu einem Vertrag?

Das Verfassen einer Vertragsänderung umfasst die Erstellung eines Dokuments, in dem eindeutig angegeben ist, dass es sich um eine „Änderung” der ursprünglichen Vereinbarung handelt, und in dem auf den Titel und das Datum des ursprünglichen Vertrags verwiesen wird. Geben Sie an, welche Klauseln oder Abschnitte geändert werden, und beschreiben Sie die neuen Bedingungen oder Korrekturen im Detail. Verwenden Sie eine klare Sprache, um Missverständnisse zu vermeiden. Beide Parteien sollten die Änderung unterzeichnen und datieren, und sie sollte dem ursprünglichen Vertrag als Anhang beigefügt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Änderung rechtsverbindlich und bei Bedarf leicht zu finden ist.

Was ist ein allgemeiner Nachtrag zu einem Vertrag?

Ein allgemeiner Nachtrag zu einem Vertrag ist ein ergänzendes Dokument, das Bestimmungen der ursprünglichen Vereinbarung ergänzt, präzisiert oder ändert, ohne den gesamten Vertrag zu ersetzen. Er kann für eine Vielzahl von Änderungen verwendet werden, z. B. zur Verlängerung von Fristen, zur Aktualisierung von Zahlungsbedingungen oder zum Hinzufügen neuer Klauseln. Der allgemeine Nachtrag sollte auf den ursprünglichen Vertrag verweisen, die Änderungen genau bezeichnen und von allen beteiligten Parteien unterzeichnet werden. Er wird mit seiner Unterzeichnung rechtsverbindlich und gilt als Teil des ursprünglichen Vertrags.