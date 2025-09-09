Die 10 besten Alternativen zu TMetric für eine intelligentere Zeiterfassung und Produktivität

Sie beenden einen produktiven Tag und klopfen sich selbst auf die Schulter, weil Sie alles auf Ihrer Liste abgehakt haben. Aber dann überprüfen Sie Ihre protokollierte Zeit und stellen fest, dass die Hälfte Ihrer Stunden der Arbeit nicht erfasst wurde.

Der Timer hatte wieder einmal stillschweigend aufgehört zu laufen, weil die Desktop-App während eines System-Updates eingefroren war. Jetzt fehlen Ihnen tatsächliche Arbeitsstunden in den abrechnungsfähigen Stunden.

Wenn Sie TMetric verwenden und mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, ist es vielleicht an der Zeit, etwas zu ändern.

Hier sind einige der besten Alternativen zu TMetric, die mehr Zuverlässigkeit bieten. 🧰

Limitations von TMetric

TMetric bietet großartige Zeiterfassung, ist jedoch nicht ganz frei von Problemen. Wenn Sie als Freiberufler mit mehreren Kunden arbeiten oder als Teamleiter versuchen, internen Workflow zu optimieren, sind hier einige häufige Hindernisse aufgeführt, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert werden. 💁

Keine Offline-Nachverfolgung auf Mobilgeräten: Sie benötigen einen Internetzugang, um Sie benötigen einen Internetzugang, um die Zeit für Aufgaben und Projekte zu erfassen oder Urlaub zu beantragen; diese Features sind nur in der Web-App verfügbar

Limit-Integrationen: Integrationen mit einigen tools, wie Notion, funktionieren nur mit der Webversion, nicht mit der Desktop-App

Grundlegende Projektmanagement-Features: Dem Tool fehlen erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Optionen für Dashboard, und Sie können keine Fälligkeitstermine einstellen, was die Priorisierung von Aufgaben erschwert

*berichte müssen bereinigt werden: Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Zeit für die Bearbeitung von Berichten aufwenden, bevor Sie diese an Kunden freigeben können

häufige Abstürze: *Die Version stürzt häufig ab, insbesondere unter Windows, was sie unzuverlässig macht

🔍 Wussten Sie schon? Vor der Einführung von Lochkarten und Apps verwendeten frühe Zivilisationen in Ägypten, Babylon, Griechenland, China und mittelalterlichen islamischen Gesellschaften Sonnenuhren, Wasseruhren und sogar Sternpositionen, um die Zeit für die Landwirtschaft und das tägliche Leben zu messen.

TMetric-Alternativen auf einen Blick

Hier ist eine Tabelle, in der die besten Alternativen zu TMetric aufgeführt sind:

tool* Beste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Erweiterte Verwaltung von Aufgaben, integrierte Zeiterfassung, anpassbare Workflows und robuste Integrationen Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Unternehmen, die die Zeit über mehrere Projekte und Geräte hinweg mit intelligenten KI-Einblicken nachverfolgen möchten Kostenlos; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen möglich Toggl Track Zeiterfassung mit einem Klick, detaillierte Berichterstellung und Projekt-Dashboards Einzelpersonen, Freiberufler und kleine Teams, die eine einfache, flexible Zeiterfassung benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer Harvest Einfache Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Spesenabrechnung Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Teams, die Zeiterfassung mit Rechnungsstellung benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,75 $/Monat pro Benutzer Rescue Time Automatische Zeiterfassung, Ablenkungs- und Zeitblockierung sowie Berichte zur Produktivität Einzelpersonen und Freiberufler, die ihre Konzentration steigern möchten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer Clockify Unbegrenzte Zeiterfassung, Berichterstellung und Teamverwaltung Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Teams, die eine unbegrenzte Zeiterfassung und Schichtplanung benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4,99 $/Monat pro Benutzer Time Doctor Mitarbeiterüberwachung, Ablenkungswarnungen, detaillierte Berichte zur Produktivität und Integration der Gehaltsabrechnung Kleine bis mittelständische Geschäfte und Remote-Teams, die detaillierte Funktionen zur Mitarbeiterüberwachung und Lohnabrechnung benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 8 $/Monat pro Benutzer Everhour Zeiterfassung, Budgetierung und Berichterstellung in Echtzeit Kleine bis mittelständische Unternehmen, die eine integrierte Zeiterfassung für ihr Projektmanagement-Tools benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer Hubstaff Mitarbeiterüberwachung, GPS-Nachverfolgung und Messung der Produktivität Kleine bis mittelständische Geschäfte sowie Remote- und Feldteams, die einen Überblick über die Produktivität benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7 $/Monat pro Benutzer Meine Stunden Unbegrenzte Projekte, Kundenverwaltung, Spesennachverfolgung und Berichterstellung Einzelpersonen, Freiberufler und kleine Teams, die mehrere Clients betreuen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 9 $/Monat pro Benutzer TimeCamp Automatische Zeiterfassung, Analyse der Produktivität und Rechnungsstellung Kleine bis mittelständische Geschäfte, die automatische Nachverfolgung, Analyse- und Anwesenheit-tools benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 1,99 $/Monat pro Benutzer

Die besten TMetric-Alternativen

TMetric eignet sich zwar hervorragend für die Erfassung von Arbeitsstunden, lässt jedoch oft den Gesamtzusammenhang außer Acht: wie diese Zeit die Verbindung zu den zu erbringenden Leistungen herstellt, sich auf die Bandbreite des Teams auswirkt und die Fristen beeinflusst.

Werfen wir einen Blick auf die beste Software für Zeiterfassung, die speziell für diese Probleme entwickelt wurde. ⚒️

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projekt- und Zeitmanagement)

Beginnen Sie mit der Zeiterfassung in ClickUp Erfassen Sie die aufgewendete Zeit basierend auf Aufgaben, Projekten oder Teammitgliedern mit der integrierten Zeiterfassung in ClickUp

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, bietet mehr als nur grundlegende Zeiterfassung. Es handelt sich um ein All-in-One-Kontrollzentrum für die Verwaltung von Zeit, Workflows, Fristen und Ergebnissen.

Eine häufige Herausforderung bei der Zeiterfassung ist der Umgang mit mehreren Geräten und Arbeitsumgebungen. Wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen, unterwegs sind oder zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln, vergisst man leicht, die Stunden zu protokollieren.

ClickUp Projekt Zeiterfassung löst dieses Problem im Handumdrehen. Sie können Timer starten und stoppen – vom Desktop, vom Mobilgerät oder sogar über eine Browser-Erweiterung. Sie geben die Zeit lieber nachträglich ein? Sie können die Zeit manuell protokollieren oder Einträge sogar rückdatieren.

Erfassen Sie Ihre Zeit live oder nach dem Abschließen von Aufgaben mit der nativen Zeiterfassung von ClickUp auf Desktop-Computern, Mobilgeräten und im Web

📌 Ein freiberuflicher Designer kann beispielsweise die Live-Zeit während der Arbeit an einer Neugestaltung der Homepage erfassen, während ein Remote-Entwicklungsteam es möglicherweise vorzieht, seine Sprint-Stunden nachträglich zu protokollieren. Alle Zeiteinträge sind direkt mit Aufgaben verknüpft, sodass jede Minute erfasst und nachvollziehbar ist.

Die Nachverfolgung ist jedoch nur die halbe Miete. Genauso wichtig ist es zu verstehen, wohin diese Zeit fließt. TMetric-Benutzer verwenden hierfür separate Tabellenkalkulationen, um dies zu erledigen, was zu Reibungsverlusten und einer unübersichtlichen Arbeit führt.

ClickUp beseitigt dieses Problem mit ClickUp Timesheets.

Mit den anpassbaren Zeiterfassungsbögen können Sie Einträge nach Tag, Aufgabe oder Team gruppieren und filtern. So erhalten Sie einen Überblick über das Gesamtbild oder können sich mit den Details befassen.

Ein Projektmanager, der ein verteiltes Team leitet, kann das Dashboard für Zeiterfassungsbögen nutzen, um zu erkennen, wann das Zeitbudget überschritten wird oder wann jemand überlastet ist. Ebenso kann ein Einzelberater Berichte erstellen, die er seinen Rechnungen beifügen kann, abgeschlossen mit einer Aufschlüsselung nach abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Leistungen.

Lassen Sie ClickUp Timesheets genaue Berichte über die produktive Zeit erstellen

Team-Mitglieder können außerdem Timesheets zur Überprüfung einreichen, und Administratoren können diese genehmigen oder Änderungen anfordern – ideal für Unternehmen, die Zeiterfassung für Compliance- oder Gehaltsabrechnungszwecke benötigen.

Mit den Zeitmanagement-Features von ClickUp können Sie Zeitschätzungen für Aufgaben festlegen und diese mit den tatsächlich protokollierten Stunden vergleichen. Nehmen wir an, Sie schätzen, dass Sie 8 Stunden für das Verfassen eines Kundenangebots benötigen, protokollieren aber 12 Stunden. Das ist ein Zeichen dafür, dass Sie Ihre Angebote für zukünftige Arbeit anpassen oder Ihren Schreibprozess optimieren müssen. Mit der Zeit helfen solche Erkenntnisse Teams dabei, effizienter zu werden und Burnout zu vermeiden.

Die Nutzung solcher Features ist zwar der beste Tipp für das Zeitmanagement, doch auch die Terminplanung und die Sichtbarkeit der Workload stellen erhebliche Hürden dar. Dies gilt insbesondere für Teams, die über Zeitzonen hinweg koordinieren oder mit wechselnden Terminen jonglieren müssen.

Der KI-gestützte ClickUp-Kalender ist die beste Möglichkeit, um Termine für verschiedene Kunden zu verwalten. Er kennzeichnet Aufgaben zur besseren Übersichtlichkeit mit Farbe und synchronisiert sich mit Google oder Outlook, um alles aufeinander abzustimmen. Sie können alle Aufgaben nach Tag, Woche oder Monat anzeigen und erhalten eine umfassende Übersicht über die Arbeitsbelastung und Termine, sodass Sie keine Fälligkeitsdaten mehr verpassen.

Erhalten Sie eine Ansicht Ihres gesamten Zeitplans und verwalten Sie ihn mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp, in dem Aufgaben, Projekte und Termine in einem integrierten Bereich zusammengeführt werden

Beispielsweise kann ein freiberuflicher Content-Stratege, der drei Kundenblogs verwaltet, für jeden Artikel ein benutzerdefiniertes Datumsfeld wie „Entwurf fällig“, „Kundenprüfung“ und „Veröffentlichungsdatum“ einstellen. Der Kalender zeigt alle anstehenden Content-Meilensteine an, ermöglicht das Verschieben von Aufgaben per Drag & Drop, um Veröffentlichungszyklen anzupassen, und synchronisiert alles mit Ihrem Google Kalender.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mit ClickUp Kalender Ihre wichtigste Arbeit automatisch priorisieren und planen können:

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie erfasste Zeiten in kontextbezogene Erkenntnisse mit ClickUp Brain, der weltweit umfassendsten Arbeits-KI. Fragen Sie sich beispielsweise „Womit habe ich meinen Tag/meine Woche verbracht?“, um eine von der KI organisierte Zeitleiste und Erkenntnisse zu erhalten, die Ihren Aufwand mit den tatsächlichen Ergebnissen in Verbindung bringen. Das ist intelligenter als Zeiterfassung – es ist Kontextverfolgung. Verwenden Sie ClickUp Brain, um zu analysieren, wie und wo Sie Ihre Zeit verbringen

Die besten Features von ClickUp

Verbindung mit externen Tools: Integrieren Sie Ihren Workflow mit Tools wie Toggl, Hubstaff und Google Kalender mit Integrieren Sie Ihren Workflow mit Tools wie Toggl, Hubstaff und Google Kalender mit ClickUp Integrations

Visualisieren Sie alles an einem Ort: Führen Sie die Zeiterfassung, den Workflow, den Projekt-Status und die abrechnungsfähigen Stunden in einer übersichtlichen Ansicht mit anpassbaren Karten in Führen Sie die Zeiterfassung, den Workflow, den Projekt-Status und die abrechnungsfähigen Stunden in einer übersichtlichen Ansicht mit anpassbaren Karten in den ClickUp-Dashboards nach

mühelos zusammenarbeiten und dokumentieren: *Verfassen, Bearbeitung, freigeben und speichern Sie Berichte, Projektbeschreibungen, SOPs oder Client-Notizen mit ClickUp Dokument

Erstellen Sie einen intelligenten Workflow: Sparen Sie Zeit bei Updates, Zusammenfassungen oder Schreibaufgaben, indem Sparen Sie Zeit bei Updates, Zusammenfassungen oder Schreibaufgaben, indem Sie KI für ein besseres Zeitmanagement nutzen . ClickUp Brain, die weltweit umfassendste Arbeits-KI, fasst Meetings automatisch zusammen, generiert Ideen für Inhalte und entwirft Client-E-Mails für Sie direkt in ClickUp

Limit von ClickUp

Aufgrund ihres breiten Bereichs an Features kann die Plattform für Erst-Benutzer etwas überwältigend wirken

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den gesamten Arbeitsablauf des Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren. Die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, zwischen mehreren Ansichten (wie Liste, Tafel und Kalender) zu wechseln und andere Tools zu integrieren, hat meine tägliche Produktivität erheblich gesteigert. Es ist eine All-in-One-Plattform, die sich perfekt an unseren Arbeitsablauf anpasst und das Teammanagement wesentlich effizienter macht.

📖 Lesen Sie auch: Vorlage für Timesheet

2. Toggl Track (Am besten geeignet für Freiberufler, die eine einfache und flexible Zeiterfassung benötigen)

via Toggl Track

Toggl Track bietet Freiberuflern, Remote-Teams und Projektmanagern alle tools, die sie benötigen, um Zeit in Geld zu verwandeln. Mit der App können Sie Stundensätze einstellen, abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten erfassen und detaillierte Timesheet-Berichte erstellen, die genau widerspiegeln, wie Ihr Team jede Stunde verbringt.

Mit dem integrierten Rechnungsstellungstool von Toggl können Sie Zeiteinträge in übersichtliche, professionelle Rechnungen umwandeln – ohne Tabellenkalkulationen und ohne Kopieren und Einfügen. Das bedeutet, dass Sie schneller bezahlt werden und Ihre Kunden immer wissen, wofür sie bezahlen. Sie können auch die erfasste Zeit analysieren, um die Rentabilität zu verbessern, Umsätze zu prognostizieren und Ihre Projekte besser zu planen.

Die besten Features von Toggl Track

Aktivieren Sie die Hintergrund-Nachverfolgung, um App- und Website-Aktivitäten automatisch zu erfassen und sie schließlich in Zeiteinträge umzuwandeln

Profitieren Sie von robuster Sicherheit mit GDPR-Konformität, ISO 27001-Zertifizierung und einer Verfügbarkeitsgarantie von 99,99 %

Profitieren Sie von Anti-Überwachungs-Nachverfolgung, wie z. B. kein Screenshot oder Kameraüberwachung

Einschränkungen von Toggl Track

Manchmal wird die Zeiterfassung im Hintergrund unterbrochen, und Benutzer müssen sicherstellen, dass die Uhr weiterhin läuft

Preise für Toggl Track

Free

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Toggl Track Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Toggl Track?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

Mir gefällt, dass ich es an die verschiedenen Projekte, an denen ich arbeite, benutzerdefiniert anpassen kann. Es ist sehr nützlich für unabhängige Auftragsarbeit.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie mit Zeitblöcken Ihre Produktivität steigern können: Tipps und Vorlagen

3. Harvest (Am besten geeignet für kleine Geschäfte, die Zeiterfassung mit Rechnungsstellung benötigen)

via Harvest

Mit den Projekt- und Team-Setup-Tools von Harvest können Sie in wenigen Minuten neue Projekte erstellen, Aufgaben zuweisen und Mitarbeiter einladen. Sobald alles eingerichtet ist, ist die Zeiterfassung ganz einfach: Verwenden Sie Echtzeit-Timer, manuelle Einträge oder sogar Google Kalender-Integrationen, um jede abrechnungsfähige Stunde genau zu erfassen.

Außerdem bietet es eine Zeitleiste, mit der Sie genau sehen können, wie die Zeit Ihres Teams auf die Projekte verteilt ist. Mit den Berichten Teamübersicht und Projektfortschritt können Sie sehen, wer überlastet oder nicht ausgelastet ist, und erkennen, wenn Projekte aus dem Ruder laufen. Sie können auch automatische Erinnerungen und Dankes-E-Mails einrichten, damit Sie weniger Zeit mit der Einforderung von Zahlungen verbringen müssen.

Die besten Features von Harvest

Führen Sie die Nachverfolgung interner Kosten durch, um sie mit abrechnungsfähigen Stunden zu vergleichen, und zeigen Sie Tages- und Wochensummen für Einzelpersonen und Teams in der Ansicht an

Verwandeln Sie erfasste Zeiten und Ausgaben in professionelle Rechnungen und versenden Sie diese per Web, PDF oder Ausdruck

Integrieren Sie mehr als 50 tools wie Asana, Trello, QuickBooks und Slack, um eine Übersicht über die Rentabilität und die Teamleistung zu erhalten

Limit-Einschränkungen von Harvest

Es fehlt ein Dashboard, über das Administrator teambezogene Statistiken einsehen können

Preise von Harvest

Free

Pro: 13,75 $/Monat pro Benutzer

Premium: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Harvest

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Harvest?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hatte:

Die Plattform verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, ist kostenlos nutzbar und bietet Flexibilität bei der Bearbeitung der Zeiterfassung für eine Aufgabe. Sie lässt sich problemlos mit anderen Projektmanagement-Plattformen wie Asana implementieren.

🧠 Wissenswertes: Der Code Hammurabi (um 1772 v. Chr.) enthielt Gesetze zur Nachverfolgung von Arbeitszeit und zur Bezahlung von Löhnen auf der Grundlage der geleisteten Arbeitszeit. Das ist fast 4.000 Jahre vor Ihrer Projektmanagement-App.

4. Rescue Time (Am besten geeignet für Personen, die ihre Konzentration steigern und ihre digitalen Gewohnheiten automatisch zur Nachverfolgung nutzen möchten)

via Rescue Time

Das Beste an Rescue Time ist, dass es still im Hintergrund läuft und automatisch die Nutzung von Apps, Websites und Dateien sowie deren Dauer nachverfolgt. Das automatische Feature zur Zeiterfassung kategorisiert außerdem alle Ihre Aktivitäten nach Art und nach dem Produktivitätsniveau. Diese Daten fließen in detaillierte Berichte und einen übersichtlichen Produktivitätspuls ein, der Ihnen eine tägliche Bewertung Ihrer digitalen Gewohnheiten liefert.

Freiberufler und kundenorientierte Teams werden auch die visuellen Arbeitszeitnachweise zu schätzen wissen, die Ihren Tag detailliert darstellen, sodass Sie auf einfache Weise abrechnungsfähige Stunden protokollieren oder überprüfen können, wie viel Zeit in ein Projekt geflossen ist. Am Ende erhalten Sie einen wöchentlichen Bericht , der Ihnen bei der Vorausplanung hilft.

Die besten Features von Rescue Time

Stellen Sie Timer für konzentrierte Arbeit ein und spielen Sie sogar Hintergrundmusik über Spotify oder YouTube mit Focus Sessions ab

Entwickeln Sie bessere Gewohnheiten mit dem RescueTime Assistant und seinen automatischen Erinnerungen

Legen Sie benutzerdefinierte Ziele und Benachrichtigungen fest, um Ihren Fortschritt mit Echtzeit-Updates, einem wöchentlichen E-Mail-Bericht und detaillierten Zielanalysen auf einem persönlichen Dashboard nachzuverfolgen

Limit von Rescue Time

Es ist nicht möglich, Zeiträume für bestimmte Projekte zu kennzeichnen

Preise für Rescue Time

Lite: Kostenlos

Premium: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 9 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Rescue Time

G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rescue Time?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand:

RescueTime läuft im Hintergrund und zeichnet automatisch die Zeit auf, die ich mit zahlreichen Apps und Websites verbringe, sodass ich eine klare Ansicht über meine täglichen Aktivitäten habe.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter verwenden personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Workflow-Management-Tools bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungs-Features, was eine effektive Priorisierung behindern kann. Die KI-gestützten Planungs- und Zeiterfassung von ClickUp helfen Ihnen dabei, diese Vermutungen in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Das Tool kann sogar optimale Fokusfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre tatsächliche Arbeitsweise anpasst!

5. Clockify (Am besten geeignet für Teams, die eine unbegrenzte Zeiterfassung und Schichtplanung benötigen)

via Clockify

Clockify ist eine Plattform zur Zeiterfassung und Produktivität, die Arbeitszeiten protokolliert, Projekte verfolgt und mit minimalem Setup für Transparenz sorgt. Haben Sie etwas vergessen zu protokollieren? Kein Problem, Sie können frühe Einträge Bearbeitung und die Zeit nach Client, Projekten oder Aufgaben kategorisieren.

Besonders profitieren Sie von den Tools zur Zeiterfassung der Plattform, darunter Massenbearbeitung, Genehmigungsworkflows und Dashboard zur Zeiterfassung. Mit den integrierten Funktionen zur Schichtplanung und Projektplanung können Sie die Workload Ihres Teams planen und die geschätzte mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit vergleichen.

Die besten Features von Clockify

Überwachen Sie die Anwesenheit und Produktivität Ihres Teams mit Dashboards und detaillierten Aktivitätsberichten

Richten Sie Kiosksysteme vor Ort ein, an denen sich Ihre Mitarbeiter an physischen Standorten ein- und ausstempeln können

Aktivieren Sie die Leerlauferkennung , um inaktive Zeiträume zu identifizieren und zu entscheiden, ob Leerlaufzeiten berücksichtigt oder verworfen werden sollen

Limit von Clockify

Die mobile App verfügt nicht über dieselben Funktionen wie die Version

Preise von Clockify

Free Forever

Basic : 4,99 $/Monat pro Benutzer

Standard : 6,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 9,99 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: 14,99 $/Monat pro Benutzer

produktivität Suite: *15,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clockify?

Ein Benutzer auf G2 hat dieses Feedback freigegeben:

Die Anwendung ist äußerst hilfreich und einfach zu bedienen, egal ob Sie Arbeitszeiten für die Arbeit, persönliche Projekte oder einfach nur Ihre Produktivität erfassen möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Stempelkarten waren einst aus dem Büroalltag nicht wegzudenken! Daniel M. Coopers Erfindung aus dem Jahr 1894, der Rochester Recorder, war das erste kartengestützte System, mit dem Unternehmen Arbeitszeiten automatisch erfassen konnten. Es war analoge Automatisierung vom Feinsten.

6. Time Doctor (am besten geeignet für Remote-Teams, die detaillierte Funktionen zur Mitarbeiterüberwachung und Lohnabrechnung benötigen)

via Time Doctor

Time Doctor ist eine umfassende Plattform für das Produktivitätsmanagement für Remote-, Hybrid- und Büro-Teams, die von Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit profitieren. Sie können damit benutzerdefinierte Zeitpläne erstellen und geplante Stunden mit der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit vergleichen, um die Workload zu optimieren und Burnout zu reduzieren.

Für Geschäfte, die ihren Kunden stundenweise abrechnen, glänzt Time Doctor mit automatisierten Funktionen für die Lohnabrechnung und Rechnungsstellung. Erstellen Sie anhand der protokollierten Stunden präzise Rechnungen und bezahlen Sie Ihr Team nahtlos, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Teams verlassen sich auch darauf, um Offline-Zeiten zu erfassen und sicherzustellen, dass Arbeiten, die außerhalb des Bildschirms oder bei schlechter Internetverbindung erledigt werden, dennoch berücksichtigt werden.

Die besten Features von Time Doctor

Erstellen Sie Screenshots und führen Sie in regelmäßigen Abständen Mitarbeiterüberwachungen durch , um die Arbeit zu überprüfen und Nachweise für die Aktivitäten zu liefern

Messen Sie das Aktivitätsniveau anhand der Tastatur- und Mausnutzung, ohne die tatsächlichen Tastenanschläge aufzuzeichnen, um die Produktivität zu bewerten

Erhalten Sie Ablenkungswarnungen, wenn Sie nicht arbeitsbezogene Websites besuchen, um konzentriert zu bleiben

Limit von Time Doctor

Es liefert keine Explorer-Daten, um die Ursachen und Muster für Leerlaufzeiten oder unproduktive Stunden zu verstehen

Preise von Time Doctor

Basic: 8 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Time Doctor

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Time Doctor?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich schätze Time Doctor sehr für seine robusten Nachverfolgung-Features, die mir ein klares Bild von der Produktivität unseres Teams vermitteln. Es hilft mir, die Gesamtarbeitszeit im Registerkarte zu behalten und zu erkennen, was als produktive und unproduktive Zeit gilt, und sogar Leerlaufzeiten zu erfassen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Time Doctor für ein besseres Aufgabenmanagement

via Everhour

Everhour ist ein intelligentes, intuitives Tool für Projektmanagement, Nachverfolgung und Budgetierung, das sich direkt in die tools integrieren lässt, die Ihr Team bereits verwendet, wie Asana, Trello und ClickUp. Sie können zeit- oder gebührenbasierte Budgets festlegen, wiederkehrende Zeitlimits erstellen und die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit den Schätzungen vergleichen.

Die Plattform bietet Managern außerdem Sichtbarkeit in die Verfügbarkeit ihres Teams, wodurch sich die Workload leichter ausgleichen lässt. Dies trägt wesentlich dazu bei, die Planung effektiver zu gestalten und Burnout bei Mitarbeitern zu vermeiden. Everhour vereinfacht auch die Abrechnung und Rechnungsstellung . Sie können professionelle Rechnungen auf der Grundlage der erfassten Zeiten und Ausgaben erstellen und diese sogar mit Buchhaltungstools wie QuickBooks und Xero synchronisieren, um einen vollständig vernetzten Workflow zu erzielen.

Die besten Features von Everhour

Verwenden Sie Budget-Einstellungen, um die Berichterstellung für alle zu unterbinden, wenn das Budget überschritten wird

Überschreiben Sie den Basispreis für ein Projekt und weisen Sie jeder Aufgabe einen bestimmten Preis zu

Vergrößern und verkleinern Sie die Ansicht, suchen, filtern und sortieren Sie, um bestimmte Teammitglieder und Aufgaben schnell anzuzeigen

Limit von Everhour

Sie können nicht mehr als ein Tag für eine Aufgabe hinzufügen, ohne einen neuen Eintrag in der Berichterstellung zu erstellen

Preise für Everhour

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Everhour-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Everhour?

Ein Auszug aus einem Erfahrungsbericht eines echten Benutzers lautet:

Wir verwenden Everhour zusammen mit linear. app, um nicht nur die Stunden, sondern auch unsere Projektbudgets als IT-Beratungsunternehmen zu erfassen. Die verschiedenen Tabellen, Diagramme und anderen analytischen Darstellungen machen es wirklich einfach, zu verfolgen, wer an was arbeitet.

🧠 Wissenswertes: 1888 erfand Willard Bundy die erste mechanische Stechuhr, mit der Unternehmen leichter die Nachverfolgung durchführen konnten, wann ihre Mitarbeiter ihre Schichten begannen oder beendeten.

8. Hubstaff (Am besten geeignet für Außendienst-Teams und Remote-Geschäftsbetriebe, die GPS und Überwachung der Produktivität benötigen)

via Hubstaff

Mit Hubstaff erhalten Manager eine vollständige Sichtbarkeit der Produktivität dank App- und URL-Nachverfolgung, Aktivitätslevel basierend auf Tastatur-/Mausbewegungen und optionalen Screenshots, die aus Datenschutzgründen unscharf dargestellt oder gelöscht werden können.

Wenn Sie Budgets und Fristen verwalten, können Sie mit Hubstaff außerdem Projektbudgets festlegen, Benachrichtigungen erhalten, wenn Sie sich den Grenzen nähern, und detaillierte Berichte verwenden, um Zeit, Produktivität und Kosten teamübergreifend zu verfolgen. Die Plattform bietet über 20 anpassbare Berichte, sodass Sie sich genau auf das konzentrieren können, was wichtig ist.

Bonus Features wie Idle Time Discard, Achievement Abzeichen und Datenschutz-First-Kontrollen (keine Tastenanschlagprotokollierung, keine Webcam-Überwachung) sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Autonomie.

Die besten Features von Hubstaff

Überwachen Sie die Standorte Ihrer Mitarbeiter und führen Sie Nachverfolgung der Arbeitszeit mit der GPS-Zeiterfassungs-App für mehrere Arbeitsorte und Geofencing-Features

Automatisierung der Gehaltsabrechnung mit Integrationen wie PayPal, Wise und Gusto

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitstermine fest und nutzen Sie Kanban-Boards für das Projektmanagement , einschließlich Sprints, Zeitleiste und benutzerdefinierten Workflow

Limit von Hubstaff

Einige Benutzer berichten, dass die Aktivitätsnachverfolgung als zu aufdringlich empfunden werden kann, insbesondere bei häufigen Screenshots

Preise von Hubstaff

Kostenlose Testversion

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 9 $/Monat pro Benutzer

Team: 12 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: 12 $/Monat pro Benutzer

Hubstaff-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hubstaff?

Eine Rezension formuliert es so:

Damit kann ich die Produktivität überwachen, ohne aufdringlich zu sein, genaue Berichte für Kunden erstellen und vollständige Transparenz über die erledigte Arbeit gewährleisten. Die Integration mit anderen Projektmanagement-Tools ist ebenfalls ein großes Plus.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für die Zeiterfassung im Projektmanagement

9. My Hours (Am besten geeignet für Freiberufler und Berater, die mehrere Clients und Projekte verwalten)

via My Hours

My Hours ist eine Cloud-basierte Zeiterfassung, die den Aufwand für die Pflege von Stundenzetteln und das Abschließen administrativer Aufgaben reduziert. Sie bietet umfangreiche Features wie Aufgabenzuweisung, Projektbudgetierung und anpassbare Stundensätze nach Projekt, Aufgabe oder Benutzer.

My Hours unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern mit integrierten Genehmigungsworkflows und Benachrichtigungen, um die Genauigkeit der Zeiterfassung zu gewährleisten. Teams können detaillierte Berichte erstellen, um die Produktivität und abrechnungsfähige Stunden zu analysieren, die automatische Zustellung von Berichten planen und sogar Rechnungen direkt über die Plattform versenden.

Die besten Features von My Hours

Planen Sie die automatische Zustellung von Berichten per E-Mail, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Sperren Sie Protokollierte Zeit für bestimmte Zeiträume und laden Sie Prüfprotokolle zur Einhaltung von Vorschriften herunter

Erstellen und versenden Sie professionelle Rechnungen direkt aus den protokollierten Stunden heraus – dank Integrationen für gängige Rechnungsstellungstools

Limit von My Hours

Sie müssen das Feld der Aufgabe auf Projektbene als obligatorisch einstellen

Preise für My Hours

Free

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu My Hours

G2: 4,6/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 980 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über My Hours?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Wir schätzen die Möglichkeit, Projektbudgets direkt anhand der dafür aufgewendeten Zeit zu verwalten, sodass das gesamte Team genau weiß, ob wir vor oder hinter dem Zeitplan liegen.

🔍 Wussten Sie schon? Der Markt für Zeiterfassung wird bis 2032 voraussichtlich eine Größe von 11,48 Milliarden US-Dollar erreichen und während des Prognosezeitraums eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 16,5 % aufweisen.

via TimeCamp

TimeCamp ist ein leistungsstarkes Zeiterfassung-Tool für die automatische und manuelle Zeitverwaltung. Es funktioniert über das Internet, auf Desktop-Computern, Mobilgeräten und Browser-Erweiterungen und erleichtert so die genaue Erfassung von Arbeitsstunden.

Über die Zeiterfassung hinaus liefert es Einblicke in die Produktivität des Teams. Es überwacht die Nutzung von Apps und Websites, kategorisiert Aktivitäten nach Produktivitätsstufen und kann sogar Screenshots für eine verbesserte Nachvollziehbarkeit aufnehmen. Sie können Anwesenheiten verfolgen, Urlaubsanträge verwalten und detaillierte Berichte für Leistungsbeurteilungen, Gehaltsabrechnungen und Rechnungsstellungen erstellen.

Die besten Features von TimeCamp

Passen Sie Produktivität, Leerlaufzeiterkennung und Datenschutz-Tracking für eine benutzerdefinierte Nachverfolgung an

Analysieren Sie Ihre Bildschirmaktivitäten mit der KI-Zeiterfassung, um manuelle Einträge zu vermeiden

Verstehen Sie Nutzungsmuster, um unproduktive Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter zu minimieren

Limit von TimeCamp

Das Widget der Desktop-Zeiterfassung ist nicht so funktional, sodass Sie immer wieder auf die Website zurückkehren müssen

Preise von TimeCamp

Free

Starter: 1,99 $/Monat pro Benutzer

Premium: 3,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 5,99 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *14,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeCamp

G2: 4,7/5 (über 340 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 590 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TimeCamp?

Hier ist, was ein Capterra-Benutzer über TimeCamp zu sagen hatte:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre erfasste Zeit einzugeben. Sie können Ihre Aufgaben in Echtzeit registrieren oder sie pro Tag oder Woche eingeben. Dies ermöglicht allen unseren Mitarbeitern die Flexibilität, die Nachverfolgung so zu gestalten, wie sie es wünschen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu TimeCamp

Wechseln Sie zu ClickUp für bessere Zeiterfassung und intelligentere Teamzusammenarbeit

Bei so vielen großartigen Nachverfolgung-tools auf dem Markt ist klar, dass Sie sich nicht mit den Grundlagen zufrieden geben müssen.

Benötigen Sie Hilfe dabei, Termine einzuhalten, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihre Ziele mit nur wenigen Klicks schneller zu erreichen?

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, kombiniert genaue Zeiterfassung, anpassbare Stundenzettel, Arbeitslastmanagement und Kalender-Synchronisierung – alles auf einer Plattform.

