Fireflies AI Preise: Pläne, Features und Alternativen

Fireflies AI ist ein benutzerfreundliches Tool zur Transkription von Meetings, das eine mobile App bietet und sich in mehrere Tools von Drittanbietern integrieren lässt. Einige praktische Features, wie die erweiterte Suche oder Integrationen, sind jedoch kostenpflichtig. Alle Pläne begrenzen außerdem das KI-Guthaben und die Dauer der Meeting-Aufzeichnungen.

Bevor Sie sich committen, sollten Sie sich unbedingt mit der Preisstruktur von Fireflies vertraut machen. Wenn Sie nicht aufpassen, zahlen Sie möglicherweise für Features, die Sie nicht benötigen, oder verpassen diejenigen, die Sie benötigen.

Der richtige Plan kann Ihnen helfen, Meetings zu optimieren, produktiv zu bleiben und den besten Wert zu erzielen, ohne Ihr Budget zu strapazieren.

Schauen wir uns also die Preispläne und Features von Fireflies.ai im Detail an. Wenn Sie immer noch nichts Passendes finden, stellen wir Ihnen als Alternative den KI-Notiztaker von ClickUp vor.

ClickUp vs. Fireflies AI für die Automatisierung von Meetings

Hier ist ein kurzer Feature-Vergleich für den Einstieg:

Feature ClickUp Fireflies. ai Transkription von Meetings ✔️ Automatische Transkription von Zoom-, Google Meet- und MS Teams-Meetings über ClickUp AI Notetaker ✔️ KI-gestützte Transkription mit mehreren Integrationen Extraktion von Aktionselementen ✔️ ClickUp AI Notetaker generiert automatisch Meeting-Aufgaben und Zusammenfassungen ✔️ Fasst Meetings zusammen und bietet KI-Aufgabenvorschläge Aufgabenintegration ✅ Nativ: Wandeln Sie Aktionselemente sofort in ClickUp-Aufgaben um und fügen Sie Notizen zu Workflows hinzu Teams, die Meetings, Maßnahmen und Umsetzung an einem Ort wünschen Zentralisierter Workspace ✅ Umfassende Plattform für das Arbeitsmanagement (Aufgaben, Dokumente, Dashboards usw.) ❌ Konzentriert sich ausschließlich auf Meeting Intelligence Meeting-Kontext in Aufgaben ✅ Meeting-Notizen, Aufzeichnungen und Transkripte direkt in den relevanten Aufgaben ❌ Notizen werden in Fireflies gespeichert und nicht automatisch mit Aufgaben verknüpft, es sei denn, sie werden manuell exportiert Durchsuchbare Wissensdatenbank ✅ Einheitliche Suche über Aufgaben, Dokumente, Notizen und Meeting-Aufzeichnungen hinweg ❌ Durchsucht nur transkribierte Meetings KI-gestützte Zusammenfassungen ✅ Zusammenfassungen innerhalb von Aufgaben, nächste Schritte und Thread-bezogene Kommentare über ClickUp Brain ✅ Intelligente Zusammenfassungen und Themenerkennung Ideal für Teams, die Meetings + Maßnahmen + Umsetzung an einem Ort wünschen Teams, die eigenständige Meeting-Intelligenz wünschen

Was ist Fireflies.ai?

über Fireflies AI

Fireflies AI ist ein intelligenter Meeting-Assistent, der Unterhaltungen in Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Dieses KI-gestützte Tool hört Ihren Meetings zu, identifiziert Sprecher und filtert die wichtigsten Punkte heraus. Sie können genau nachverfolgen, was gesagt wurde und von wem.

Es generiert gemeinsam nutzbare KI-Zusammenfassungen und Aktionselemente, sodass Ihr Team immer auf dem Laufenden bleibt und schnell auf Folgemaßnahmen reagieren kann. Fireflies. ai lässt sich nahtlos in beliebte Meeting-Tools wie Zoom, MS Teams und Gmeet integrieren und ist somit eine mühelose Erweiterung Ihres Remote- oder Hybrid-Workflows.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Automatische Transkription mit Sprecherbeschreibungen: Transkribieren Sie Meetings präzise mit klarer Sprecheridentifizierung und Analyse der Sprechzeiten. Manuelle Notizen sind nicht mehr erforderlich

Intelligente Zusammenfassungen mit Aktionspunkten: Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen von Meeting-Diskussionen und -Entscheidungen und extrahieren Sie Schlüsselpunkte und Aktionspunkte, um Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen von Meeting-Diskussionen und -Entscheidungen und extrahieren Sie Schlüsselpunkte und Aktionspunkte, um Meetings produktiver zu gestalten . Sie können auch zuvor aufgezeichnete Video- und Audiodateien transkribieren und zusammenfassen

Durchsuchbare Meeting-Notizen: Finden Sie mit intelligenten Suchfiltern, Stichwörtern, Phrasen und Sprechern jeden Moment aus vergangenen Anrufen und Meetings

Mehrsprachiger Support: Transkribieren Sie Meetings in über 100 Sprachen und wechseln Sie automatisch zwischen den Sprachen

Audio-Wiedergabe synchronisiert mit Transkript: Spielen Sie Unterhaltungen ganz einfach mit Zeitstempeln ab und folgen Sie den Spielen Sie Unterhaltungen ganz einfach mit Zeitstempeln ab und folgen Sie den Meeting-Protokollen , um den Kontext besser zu verstehen

Chrome-Erweiterung: Installieren Sie die Fireflies AI-Erweiterung, um automatisch Echtzeit-Transkripte Ihrer Google Meet-Anrufe zu erstellen

Integrationen: Verbinden Sie Fireflies mit Ihrem Kalender, Ihren Meeting-Tools, CRMs, Slack, Notion und mehr, um Workflows vor und nach Meetings zu optimieren

Plattformübergreifender Zugriff: Verwenden Sie Fireflies im Web für virtuelle Meetings und transkribieren Sie persönliche Unterhaltungen mit der mobilen App von Fireflies

👀 Wussten Sie schon? Die Vergessenskurve von Ebbinghaus zeigt, dass Menschen 50 % der Informationen innerhalb der ersten Stunde nach dem Lernen wieder vergessen. Ein zuverlässiger KI-Meeting-Notiztaker hilft Ihnen dabei, dies zu vermeiden, indem er sicherstellt, dass Sie alle Meeting-Daten organisiert und griffbereit haben.

📮ClickUp Insight: 49 % der Teilnehmer unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings machen immer noch handschriftliche Notizen – ein überraschender Trend im digitalen Zeitalter. Diese Vorliebe für Stift und Papier kann eine persönliche Präferenz sein oder ein Zeichen dafür, dass digitale Tools für Notizen noch nicht vollständig in die Workflows integriert sind. Gleichzeitig ergab eine andere Umfrage von ClickUp, dass 35 % der Befragten 30 Minuten oder mehr damit verbringen, Meetings zusammenzufassen, Aktionspunkte freizugeben und Teams auf dem Laufenden zu halten. 👀 ClickUp AI Notetaker beseitigt diesen Verwaltungsaufwand! Lassen Sie KI Ihre Meetings automatisch erfassen, transkribieren und zusammenfassen und gleichzeitig Aktionspunkte identifizieren und zuweisen – handschriftliche Notizen oder manuelle Nachverfolgungen sind nicht mehr erforderlich! Steigern Sie Ihre Produktivität um bis zu 30 % durch die sofortigen Meeting-Zusammenfassungen, automatisierten Aufgaben und zentralisierten Workflows von ClickUp.

Fireflies.ai Preispläne

Fireflies.ai bietet mehrere Preisstufen an. Die Wahl der richtigen Option hängt jedoch davon ab, wie Sie arbeiten und wie viel Hilfe Sie von Ihrem KI-Assistenten benötigen.

Sind Sie nur auf der Suche nach intelligenten Meeting-Transkripten? Oder benötigen Sie eine umfassende Meeting-Management-Software mit intelligenten Funktionen, Integrationen und Automatisierungen?

Schauen wir uns die Preispläne genauer an, damit Sie den maximalen ROI aus dem Tool herausholen können.

Free

Mit dem Free-Plan von Fireflies können Sie Meetings auf Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und 10 weiteren Plattformen mit automatischer Spracherkennung, Zeitstempeln und globaler Suche aufzeichnen.

Schlüssel-Features

Transkribieren und fassen Sie Meetings in mehreren Sprachen zusammen

Laden Sie Audio- und Videodateien hoch, um Transkriptionen zu erstellen

Greifen Sie auf die mobile App von Fireflies zu, um persönliche Unterhaltungen aufzuzeichnen und zu transkribieren

Teilen Sie einen Team-Workspace mit globaler Suche

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihrer Daten mit GDPR- und SOC 2 Typ II-Konformität

Limits

Der Free-Plan von Fireflies hat ein Speicher-Limit von 800 Minuten/Platz und ein Aufzeichnungslimit von 2 Stunden

Sie erhalten nur begrenzte KI-Zusammenfassungen und nur 20 KI-Guthaben, die Sie für den nativen KI-Assistenten, KI-Apps, Magic Soundbites und benutzerdefinierte Zusammenfassungsabschnitte verwenden können

Sie erhalten Zugang zu nur 3 öffentlichen Kanälen

Intelligente Suchfilter, Stimmungsanalyse und Nutzungsanalysen fehlen

Es werden keine Integrationen angeboten

🎯 Für wen ist es geeignet: Einzelbenutzer, Studenten und kleinere Teams, die nur grundlegende Meeting-Notizen und Transkripte ohne zusätzliche Features oder Integrationen benötigen, können den Free-Plan von Fireflies ausprobieren.

Preise

Free Forever

Pro

Fireflies. ai bietet einen Pro-Plan mit unbegrenzten Transkriptionen und KI-Zusammenfassungen. Dieser Plan sollte für ein kleines Unternehmen mit 4 oder 5 Mitarbeitern ausreichend sein.

Schlüssel-Features

Erstellen Sie unbegrenzt Transkriptionen und KI-Zusammenfassungen und nutzen Sie den KI-Meeting-Assistenten von Fireflies, AskFred

Rufen Sie relevante Meeting-Informationen wie Kandidaten-Scorecards und Budgets automatisch ab

Arbeiten Sie in unbegrenzten öffentlichen Kanälen zusammen und laden Sie Transkripte und Aufzeichnungen herunter

Limits

Dieser Plan hat eine Speicherbegrenzung von 8.000 Minuten pro Platz (das ist zwar 10-mal so viel wie im Free-Plan, aber wenn Sie in einer Position sind, in der Sie an vielen Meetings teilnehmen, wird Ihnen der Speicherplatz dennoch ausgehen)

Sie erhalten nur 20 KI-Guthaben, genau wie beim Free-Plan

Erweiterte Features wie Unterhaltungsintelligenz und Team-Einblicke für Administratoren fehlen

🎯 Für wen ist es geeignet: Kleine Unternehmen und Start-ups, die wöchentliche Meetings abhalten und grundlegende KI-Meeting-Intelligenz benötigen, werden diesen Plan nützlich finden.

Preise

18 $/Monat pro Platz

Business

Mit dem Fireflies Business-Plan erhalten Sie unbegrenzte Transkriptionen und privaten Speicherplatz, Videoaufzeichnungen und erweiterte Analysen.

Schlüssel-Features

Nehmen Sie Videos von Meetings auf, speichern Sie sie auf der Plattform und greifen Sie auf AskFred zu, um KI-Highlights und Aktionselemente aus Meetings zu extrahieren

Arbeiten Sie gemeinsam in unbegrenzten öffentlichen und privaten Kanälen und Team-Workspaces

Nutzen Sie die intelligente Suche, Stimmungsanalyse und Fragenerkennung, um schneller wichtige Erkenntnisse aus Meetings zu gewinnen

Zugriff auf Unterhaltungsintelligenz und Teamkontrolle für Administratoren

Integrieren Sie Fireflies AI in Plattformen von Drittanbietern für ein zentralisiertes Meeting-Management

Limits

Sie erhalten nur 30 KI-Guthaben

Das Limit für die Aufzeichnung eines einzelnen Meetings ist auf 3 Stunden festgelegt

Dieser Plan bietet keine HIPAA-Konformität

🎯 Für wen es geeignet ist: Mittelständische Unternehmen und schnell wachsende Geschäfte, die häufig an virtuellen Meetings zusammenarbeiten und detailliertere KI-Meeting-Analysen benötigen, können in den Business-Plan investieren.

Preise

29 $/Monat pro Platz

Enterprise

Wenn Sie ein großes Unternehmen mit verschiedenen Teams leiten und täglich mehrere Meetings abhalten, entscheiden Sie sich für den Enterprise-Plan von Fireflies. Neben unbegrenztem Guthaben für Transkriptionen und KI-Zusammenfassungen erhalten Sie detaillierte Meeting-Analysen, schnellen Support und API-Zugriff für die unternehmensweite Bereitstellung.

Schlüssel-Features

Mit der Regel-Engine Meetings automatisch freigeben und zu Kanälen hinzufügen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Datenaufbewahrung, um alle Meeting-Highlights zu organisieren, und richten Sie eine Super-Administrator-Rolle ein

Erhalten Sie Zugang zu einem dedizierten Kundenbetreuer, Unterhaltungsintelligenz, Nutzungsanalysen und Team-Einblicken für Administratoren

Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Daten mit GDPR-, SOC 2 Typ II- und HIPAA-Konformität

Limits

Dieser Plan hat auch ein KI-Guthabenlimit von 30 Guthaben

Sie können nur Meetings mit einer Dauer von bis zu 4 Stunden aufzeichnen

🎯 Für wen es geeignet ist: Große Unternehmen, die neben präzisen Transkriptionen und KI-Zusammenfassungen umfangreiche KI-Tools für Meetings und Sicherheit auf Unternehmensebene benötigen

Preise

39 $/Monat pro Platz

📖 Lesen Sie auch: So geben Sie Notizen frei und arbeiten gemeinsam daran

Ist Fireflies.ai seinen Preis wert?

Fireflies. ai bietet einige hervorragende Transkriptionsfunktionen, aber das tun auch einige andere KI-Transkriptionstools. Was zeichnet also die Preispläne von Fireflies. ai aus (oder lässt sie hinter anderen zurück)?

Finden wir es heraus, damit Sie einen Plan wählen können, der Ihren Anforderungen und Ihrem Budget am besten entspricht.

Vorteile von Fireflies. ai Preise

Hier sind einige Vorteile, die Fireflies zu einem der herausragenden KI-Generatoren für Meeting-Protokolle machen:

Free-Plan mit großzügigen Features: Bietet grundlegende Transkription, Zusammenfassungen, Zugriff auf die mobile App und Compliance-Features kostenlos. Der Free-Plan eignet sich ideal für gelegentliche Benutzer wie Studenten und Freiberufler mit einem kleinen Team, die das Produkt zunächst testen möchten

Gestaffelte Preise für unterschiedliche Anforderungen: Es stehen mehrere Preispläne zur Auswahl, je nach Größe Ihres Teams, Häufigkeit Ihrer Meetings und Komplexität Ihrer Workflows

Mehrsprachiger Transkriptions-Support: Übersetzt Meeting-Protokolle in über 100 Sprachen mit automatischer Spracherkennung und eignet sich somit ideal für globale Teams

KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen: Extrahiert Aktionspunkte, Entscheidungen und Schlüsselmomente, damit Sie keine Zeit mit redundanten Nachfassaktionen und manuellen Notizen verschwenden. Darüber hinaus zeichnet der höherwertige Plan Audio- und Video-Dateien auf und speichert Meetings in einem privaten Speicher

Durchsuchbare Meeting-Datenbank: Findet bestimmte Schlüsselwörter, Redner und Themen aus vergangenen Meetings mithilfe intelligenter Suchfilter und einer globalen Suche und spart so Stunden an manueller Suche

Starkes Integrations-Ökosystem: Zeichnet Meetings auf Zoom, Microsoft Teams und anderen Plattformen auf. Sie können auch die Chrome-Erweiterung herunterladen, um Live-Meetings auf Google Meet aufzuzeichnen

Unterhaltungsintelligenz: Erhalten Sie tiefere Einblicke mit Features wie Stimmungsanalyse, Fragenerkennung und Nutzungsanalysen auf Administratorebene mit Business- und Enterprise-Plänen

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

Nachteile von Fireflies. ai Preise

Bevor Sie sich für einen Preisplan entscheiden, sollten Sie diese Nachteile von Fireflies.ai berücksichtigen:

Begrenztes KI-Guthaben auch bei kostenpflichtigen Plänen: Alle kostenpflichtigen Tarife, einschließlich Business und Enterprise, sind mit einem Limit für KI-Guthaben ausgestattet. Dies ist sehr einschränkend, wenn Sie sich stark auf einen KI-Meeting-Assistenten verlassen, um Aktionselemente und Highlights zu extrahieren

Limits für Speicher und Aufzeichnungsdauer: Selbst höhere Pläne haben Limits für Speicher und Aufzeichnungsdauer, z. B. 2 Stunden bei Pro, 3 Stunden bei Business und 4 Stunden bei den Enterprise-Plänen. Dies ist eine große Hürde für Teams mit langen oder häufigen Meetings

Keine Integrationen im Free-Plan: Die kostenlose Version unterstützt keine Integrationen mit Kalendern, CRMs oder Tools zur Produktivität. Für einen zentralisierten Tech-Stack müssen Sie einen kostenpflichtigen Plan abonnieren

Wesentliche Features sind in höheren Tarifen gesperrt: Die niedrigeren Tarife bieten nur eingeschränkte Analysefunktionen und die Smart-Filter-Feature. Unterhaltungsintelligenz und Administrator-Kontrollen für Teams sind nur in den Tarifen Business oder Enterprise verfügbar

Keine Add-Ons: Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern können Sie keine Add-Ons hinzufügen, wenn Sie zusätzliche Features benötigen, ohne viel Geld für die Business- oder Enterprise-Pläne auszugeben

KI-Einschränkungen für den Einsatz im Gesundheitswesen: HIPAA-Konformität wird nur in den Enterprise-Plänen angeboten. Dies ist ein großes Hindernis, wenn Sie ein kleines Unternehmen im Gesundheitswesen oder in anderen regulierten Branchen sind

Warum Alternativen zu Fireflies AI in Betracht ziehen?

Fireflies.ai ist zwar eine nützliche Plattform für die Automatisierung von Meeting-Notizen, aber Sie sollten einige Nachteile berücksichtigen, bevor Sie in einen Plan investieren.

Hier sind einige Gründe, warum Sie Fireflies AI-Alternativen in Betracht ziehen sollten:

1. Eingeschränkte Optionen für kleinere Teams

Fireflies bietet zwar gestaffelte Preise, aber einige wichtige Features wie Integrationen, längere Aufzeichnungen und erweiterte Suche sind nur in den höheren Plänen enthalten.

In den Free- und Pro-Plänen können Sie nicht auf Stimmungsanalysen und Diskussionsintelligenz zugreifen oder Videos von Meetings aufnehmen und herunterladen. Außerdem erhalten Sie im Free-Plan nur drei private Kanäle.

Wenn Sie also ein kleineres Team mit einem begrenzten Budget haben, müssen Sie sich entweder mit diesen Einschränkungen abfinden oder sich für höherwertige Pläne entscheiden, bei denen Sie möglicherweise nicht einmal alle Features nutzen werden.

Wie es in einer G2-Bewertung heißt:

Außerdem sind einige der fortgeschritteneren Features – wie tiefere Integrationen oder Analysen – nur in den höherwertigen Plänen verfügbar. Das lohnt sich, wenn Sie das Tool häufig nutzen, kann aber einschränkend sein, wenn Sie gerade erst anfangen oder mit einem kleineren Team arbeiten.

Außerdem sind einige der fortgeschritteneren Features – wie tiefere Integrationen oder Analysen – nur in den höherwertigen Plänen verfügbar. Das lohnt sich, wenn Sie das Tool häufig nutzen, kann aber einschränkend sein, wenn Sie gerade erst anfangen oder mit einem kleineren Team arbeiten.

2. Speicher und KI-Nutzungsbeschränkungen

Während die kostenpflichtigen Pläne unbegrenzte Transkriptionen ermöglichen, sind alle Pläne mit einem Guthabenlimit und einer Begrenzung der Aufnahmedauer verbunden. Der Free-Plan bietet jedem Mitglied nur 800 Minuten Speicher. Wenn Sie sehr häufig Meetings abhalten, müssen Sie teurere Pläne abonnieren und die Kosten für unnötige Features tragen.

Darüber hinaus ist selbst der Enterprise-Plan auf 50 KI-Guthaben limitiert. Daher ist Fireflies keine praktikable Option für Teams, die häufig einen KI-Meeting-Assistenten benötigen.

Ein G2-Benutzer weist auch auf das Problem solcher Einschränkungen hin:

Ich würde Ihnen empfehlen, mit dem KI-Guthaben sehr vorsichtig umzugehen. Das ist so eingestellt, dass Sie mit jedem Meeting eine neue Guthabenstufe erreichen. Seien Sie also vorsichtig, denn Sie könnten schnell Geld verbrennen, ohne einen nennenswerten Mehrwert zu erhalten.

Ich würde Ihnen empfehlen, sehr vorsichtig mit dem KI-Guthaben umzugehen. Das ist so eingestellt, dass Sie mit jedem Meeting in eine neue Guthabenstufe gelangen. Seien Sie also vorsichtig, denn Sie könnten schnell Geld verbrennen, ohne einen nennenswerten Mehrwert zu erhalten.

3. Mangelnde Anpassungsmöglichkeiten für Teams

Fireflies ist ein solides KI-Transkriptionstool. Es ist jedoch nicht dafür ausgelegt, Workflows anzupassen. Die Funktionen für die Zusammenarbeit im Team beschränken sich auf die Bearbeitung von Transkriptionen und Zusammenfassungen, während einige Alternativen auch integrierte Chat-Features bieten.

Außerdem können Sie ohne Tools von Drittanbietern die Aktionen nach dem Meeting nicht vollständig automatisieren oder die Freigabe von Erkenntnissen nicht umfassend anpassen.

4. Schlechte Integration in den Free- und Pro-Plänen

Mit den Free- und Pro-Plänen können Sie zwar Live-Meetings von Zoom und anderen Plattformen verarbeiten, aber das ist auch schon alles, was Sie in diesen beiden Tarifen an Integrationen erhalten. Die Synchronisierung mit CRM, Planungsplattformen und anderen Tools von Drittanbietern ist nur in den Business- und Enterprise-Plänen enthalten.

ClickUp: Die beste Alternative zu Fireflies AI

Sie müssen mehr Geld ausgeben, um erweiterte Features und mehr KI-Guthaben auf Firefly zu erhalten. Warum sollten Sie solche Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, wenn es mit ClickUp eine bessere und günstigere Alternative gibt?

ClickUp ist Ihre All-in-One-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp bietet Ihnen mit ClickUp Brain die umfassendste KI für die Arbeit weltweit in Form eines Formulars.

Es verfügt nicht nur über den vollständigen Kontext Ihrer Arbeit in ClickUp und verbundenen Apps, sondern nutzt diesen auch, um gemeinsam mit Ihnen zu denken, Ideen zu entwickeln, zu schreiben und zu analysieren.

Mit ClickUp Meetings werden alle Ihre Synchronisierungen durch kontextbezogene KI unterstützt.

Finden Sie die richtigen Termine und planen Sie Meetings mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache

Sie beginnen mit der Planung von Meetings im AI-Kalender von ClickUp über Befehle in natürlicher Sprache.

Geben Sie beispielsweise „Um 15 Uhr einen Rückruf bei Megan vereinbaren” ein, und ClickUp Brain blockiert die Zeit für Sie und Megan in Ihren jeweiligen Kalendern. Sie können Brain auch bitten, nach Überprüfung Ihrer beiden Terminkalender einen für beide Seiten passenden Termin für ein Meeting zu finden.

Planen Sie Meetings mit natürlicher Sprache mithilfe des KI-gestützten Kalenders von ClickUp

Automatisieren Sie das Erstellen von Meeting-Notizen

Es ist schon schwer genug, in überfüllten Meetings oder aufeinanderfolgenden Vorträgen den Überblick zu behalten. Wenn Sie dann noch notieren müssen, wer was gesagt hat, kann es sehr schnell sehr unübersichtlich werden. Sie könnten wichtige Details übersehen oder, schlimmer noch, den Faden der Diskussion komplett verlieren.

Mit dem ClickUp AI Notetaker müssen Sie sich darüber nie wieder Gedanken machen.

Laden Sie ihn zu Ihren Meetings ein und lassen Sie ihn Ihre Diskussion auf Video aufzeichnen und mit Sprecherbeschreibungen transkribieren. Außerdem erstellt er detaillierte Meeting-Notizen, die nach dem Meeting in Ihrem Posteingang landen, komplett mit einer Zusammenfassung, einer wortgetreuen und mit Zeitstempeln versehenen Abschrift und automatisch erstellten Abschnitten für wichtige Erkenntnisse und Aktionspunkte. So können Sie jederzeit auf wichtige Momente und Highlights des Meetings zurückgreifen.

🎥 Hier ein kleiner Einblick in die Funktionsweise:

💡 Profi-Tipp: Sie haben zu wenig Zeit, um ein ganzes Transkript nach Erkenntnissen zu durchsuchen? Fragen Sie einfach ClickUp Brain: „Was war der wichtigste Einwand, der im Kundengespräch am 10. Juli erwähnt wurde?“ und Sie erhalten die richtige Antwort auf Knopfdruck. Mit ClickUp Brain können Sie jede Transkription durchsuchen

So hat sich der Workflow eines Redditors nach der Verwendung des KI-Notiznehmers von ClickUp verbessert:

via Reddit

Arbeiten Sie gemeinsam an Meeting-Agenden, Notizen und Aktionselementen

92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Aber was wäre, wenn Sie einen zentralen Hub hätten, in dem alle Meeting-Protokolle für immer gespeichert, sortiert und organisiert werden könnten, ganz nach Ihren Wünschen?

Mit ClickUp Docs und Docs Hub erhalten Sie genau das – einen Ort, an dem Sie alle Ihre Meeting-Agenden einsehen, gemeinsam mit Ihren Teamkollegen Meeting-Notizen erstellen und Diskussionen mit Aktionselementen verknüpfen können.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team live oder asynchron in ClickUp-Dokumenten zusammen

Sobald Ihre Meetings transkribiert sind, erhalten Sie das Transkript automatisch als Dokument in Ihrem ClickUp-Posteingang. Sie können dann die Meeting-Protokolle gemeinsam bearbeiten und einfachen Text aus einem Dokument in ClickUp-Aufgaben umwandeln. Es ist auch möglich, Kommentare für Maßnahmen und Feedback an die richtige Person zuzuweisen.

Wenn Sie Notizen übersichtlich formatieren oder für interne und externe Nachfassaktionen präsentabel gestalten möchten, probieren Sie die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle aus. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrem Team brainstormen oder sich mit Clients abstimmen – mit dieser Vorlage bleibt Ihre Agenda übersichtlich, Entscheidungen werden dokumentiert und die nächsten Schritte sind umsetzbar.

Kostenlose Vorlage Erhalten Sie eine kollaborative, aktionsorientierte Aufzeichnung, die Meeting-Protokolle dort einbettet, wo die Arbeit erledigt wird – über die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Warum es nützlich ist:

Bleiben Sie organisiert mit einer integrierten Struktur für Tagesordnungen, Notizen und Ergebnisse

Weisen Sie mit der ClickUp-Aufgabenintegration sofort Aktionselemente zu

Sparen Sie Zeit mit einem wiederverwendbaren, einheitlichen Format für alle Meetings

Arbeiten Sie live zusammen, damit alle (im wahrsten Sinne des Wortes) auf derselben Seite sind

Verfolgen Sie die Verantwortlichkeiten mit datierten Notizen und Sichtbarkeit der Mitarbeiter

Möchten Sie eine Diskussion in Echtzeit führen? Verwenden Sie den ClickUp-Chat, um Ihr Team einzeln anzuschreiben. Oder führen Sie eine offene Unterhaltung in speziellen Projekt- oder Aufgabenkanälen, um den Kontext verbunden und sichtbar zu halten.

Sehen Sie selbst, warum dies so viel besser ist als die Investition in Transkriptionstools, bei denen die Zusammenarbeit nur eine Nebensache ist

Bestimmte Teile von Meetings zur Referenz aufzeichnen

Sie müssen sich für den Fireflies. ai Business- oder Enterprise-Plan anmelden, wenn Sie Meeting-Clips zur visuellen Referenz aufzeichnen möchten. Mit ClickUp Clips können Sie jedoch relevante Teile von Online-Meetings auf jeder Plattform ganz einfach erfassen, selbst wenn Sie den kostenlosen Plan nutzen.

Nehmen Sie Ihren Bildschirm mühelos mit ClickUp Clips auf

Mit diesem Feature können Sie ganz einfach Ihren Bildschirm, Ihre Webcam und Ihre Stimme aufzeichnen. Sie können damit Clips von virtuellen Meetings aufnehmen und direkt in ClickUp speichern. Anschließend können Sie sie in ClickUp-Dokumente einbetten, über den ClickUp-Chat teilen und sogar zu ClickUp-Aufgaben hinzufügen, damit Ihr Team den Kontext klar versteht.

Vom Gespräch zur Aufgabe – in Sekundenschnelle

Niemand hat Zeit, riesige Transkriptionsdateien zu durchforsten, um bestimmte Informationen zu finden. Das ist anstrengend und eine enorme Verschwendung von Energie und Zeit. Mit Fireflies.ai können Sie Zusammenfassungen erstellen und KI-Highlights herausziehen, aber das Guthaben ist sehr begrenzt.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Zusammenfassungen von Meetings und wandeln Sie Aktionspunkte in Aufgaben um

Sie können ClickUp Brain bitten, Zusammenfassungen von Meetings zu erstellen und Lücken in Ihrer Meeting-Agenda zu finden. Darüber hinaus können Sie die Highlights des Meetings in Aktionselemente umwandeln und diese direkt aus ClickUp Brain in Ihre Aufgabenliste importieren.

Bringen Sie Meetings und Workflows zusammen und steigern Sie Ihre Produktivität um das Zehnfache

Firefly bietet möglicherweise keine Integrationen ohne hochpreisige Pläne an, ClickUp hingegen schon. Mit ClickUp Integrations können Sie die Synchronisierung mit über 1000 beliebten Tools wie Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, Kalendern und mehr durchführen, selbst wenn Sie den Free-Plan nutzen.

Synchronisieren Sie Ihre gesamte Technologie mit ClickUp-Integrationen

ClickUp lässt sich auch in CRMs, Terminplanungs-Apps und Kommunikationsplattformen integrieren. So können Sie Ihre Vertriebsdaten organisieren, Meetings planen und über eine einzige Plattform mit allen Beteiligten in Verbindung bleiben.

💡 Profi-Tipp: Verknüpfen Sie Ihr Zoom-Konto mit ClickUp, um leistungsstarke Automatisierungen für Meetings freizuschalten. Starten Sie einen Zoom-Anruf direkt aus einer Aufgabe heraus

Starten Sie einen Zoom-Anruf direkt aus ClickUp heraus

Sobald das Meeting beendet ist, wird das Meeting-Protokoll automatisch als Kommentar zur Aufgabe hinzugefügt

Warum ClickUp für die meisten Teams besser ist als Fireflies AI

Während Fireflies.ai sich hervorragend für die eigenständige Transkription eignet, geht ClickUp weit darüber hinaus, indem es Meetings in umsetzbare Arbeit innerhalb Ihrer einheitlichen Produktivitätsplattform verwandelt: Erstellung von Aufgaben mit einem Klick aus Meeting-Zusammenfassungen

Der Kontext eines Meetings entsteht dort, wo die Arbeit stattfindet – in Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten

Mit ClickUp Brain können Sie nicht nur transkribieren, sondern auch interpretieren, zusammenfassen und nächste Schritte in Echtzeit vorschlagen

Kein Wechseln zwischen Apps, kein Kopieren und Einfügen, kein Verlust von Kontext

Wenn Sie genug von isolierten Tools haben und mit Meetings echte Fortschritte erzielen möchten, bietet Ihnen ClickUp die Möglichkeit, vom „Darüber reden“ zum „Einfach erledigen“ zu gelangen – alles in einem einzigen Workspace.

Erstellen Sie KI-Meeting-Notizen und -Zusammenfassungen, lassen Sie Ihr Team an der Meeting-Agenda mitarbeiten und nehmen Sie sogar Clips aus Live-Meetings auf. Im Gegensatz zu Fireflies. ai können Sie mit ClickUp all dies und noch mehr tun, ohne sich Gedanken über das Aufbrauchen Ihres KI-Guthabens machen zu müssen.

Wie Marcos Vinícius Costa de Carvalho, Business Analytics Analyst bei ACE, es ausdrückt:

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Erledigungen zu führen.

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Erledigungen zu führen.

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

Übersicht über die Preise von ClickUp

ClickUp bietet mehrere Preispläne für unterschiedliche Teamgrößen und Budgets. Hier finden Sie eine Übersicht über die Abonnement-Pläne:

Verzichten Sie mit ClickUp auf die KI-Guthaben und die Begrenzung der Meeting-Dauer von Fireflies

Fireflies. ai ist ein großartiges Tool, solange Sie es für einfache Transkriptionen und Zusammenfassungen benötigen. Wenn Sie jedoch Zugriff auf KI-Assistenten und Tools für die Zusammenarbeit benötigen, ohne Geld für unnötige Features auszugeben, sollten Sie sich nach einer Alternative wie ClickUp umsehen.

Dank flexibler Add-Ons und kollaborativer Workspaces werden Sie nie das Gefühl haben, dass Ihnen aufgrund von Transkriptionsbeschränkungen wichtige Features fehlen, unabhängig davon, für welchen Plan Sie sich entschieden haben. Sie können Meeting-Protokolle mit Teamkollegen bearbeiten, Meetings direkt starten und aufzeichnen und sogar Aktionspunkte in Aufgaben umwandeln!

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!