So erstellen Sie einen digitalen Arbeitsplatz: Tools, Strategien und Best Practices

Ganz gleich, ob Sie ein Team aus Remote- und Hybrid-Mitarbeitern leiten oder selbst als unabhängiger Fachmann tätig sind – die Einrichtung eines digitalen Arbeitsplatzes ist heute entscheidend dafür, wie Arbeit erledigt wird.

Hier nehmen Projekte Form an, Ideen fließen und Ziele werden erreicht.

Der Aufbau eines effektiven digitalen Arbeitsplatzes bedeutet jedoch nicht nur, Tools anzuhäufen, sondern die richtigen auszuwählen, einfache Systeme einzurichten und Gewohnheiten zu schaffen, die den Mitarbeitern helfen, die Online-Zusammenarbeit tatsächlich zu genießen.

In diesem Blog erklären wir Ihnen genau, wie Sie eine Strategie für einen digitalen Arbeitsplatz entwickeln, von der Auswahl der richtigen Tools über die Festlegung klarer Erwartungen bis hin zur Aufrechterhaltung der Produktivität und der Zusammenarbeit in Echtzeit.

⭐ Vorgestellte Vorlage Die Vorlage für eine Strategie und einen Plan zur digitalen Transformation ist Ihre Startrampe für die Schaffung eines intelligenteren, besser vernetzten Arbeitsplatzes. Ganz gleich, ob Sie Tools, Prozesse oder die Unternehmenskultur optimieren möchten – mit dieser Vorlage bleibt alles auf Kurs. Kostenlose Vorlage Erstellen Sie eine Karte Ihrer Transformationsziele, stimmen Sie Stakeholder ab und verfolgen Sie Fortschritte – alles in einem einzigen kollaborativen Space

Was ist ein digitaler Arbeitsplatz?

Ein digitaler Arbeitsplatz ist eine virtuelle Umgebung, die Kommunikations-, Kollaborations- und Arbeitsmanagementsysteme in einem einzigen, einheitlichen Space zusammenführt. Ein gut strukturierter digitaler Arbeitsplatz mit den richtigen Tools für Remote-Arbeit verbessert die Effizienz, Flexibilität und Zusammenarbeit in verteilten Teams.

Im Kern ersetzt oder unterstützt eine digitale Arbeitsplatzlösung traditionelle Funktionen im Büro durch Cloud-basierte Plattformen und Software für eine reibungslose digitale Transformation. Sie unterstützt flexible Arbeitszeiten, ermöglicht Remote-Mitarbeitern, voll engagiert zu bleiben, und ermöglicht Teams, sich schnell an wechselnde Anforderungen anzupassen.

Für eine erfolgreiche Umstellung müssen Sie sich jedoch nicht nur auf die Tools konzentrieren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der Best Practices für digitale Arbeitsplätze. Dazu gehören die Festlegung klarer Kommunikationsnormen, das Management von Erwartungen und die Schaffung einer starken Kultur der Verantwortlichkeit.

Wenn alles richtig gemacht wird, wird der digitale Arbeitsplatz zu einem Space, in dem Remote-Mitarbeiter erfolgreich arbeiten, Projekte schneller vorankommen und die Zusammenarbeit nahtlos funktioniert, selbst wenn die Mitarbeiter kilometerweit voneinander entfernt sind.

👀 Wussten Sie schon? Remote-Rollen mit klar definierten Metriken erzielen eine Leistungssteigerung von 12 %, da es weniger Ablenkungen und mehr personalisierte Arbeitseinstellungen gibt.

Wesentliche Elemente eines erfolgreichen digitalen Arbeitsplatzes

Ein erfolgreicher digitaler Arbeitsplatz unterstützt die Kommunikation, vereinfacht die Zusammenarbeit und beseitigt Reibungsverluste in den täglichen Workflows.

Der Schlüssel liegt jedoch darin, zu wissen, was Ihre digitale Arbeitsplatzplattform enthalten muss und wie alles zusammenpasst.

Hier finden Sie die unverzichtbaren Elemente für die Einrichtung eines digitalen Workspace, der das Arbeitsmanagement, eine gute Work-Life-Balance sowie das Engagement und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter unterstützt.

Ohne klare, einheitliche Methoden zum Austausch von Ideen, zum Teilen von Updates und zur Abstimmung können selbst die kompetentesten digitalen Teams aus dem Takt geraten. Deshalb benötigen digitale Arbeitsplätze Tools, die sowohl die Echtzeit- als auch die asynchrone Kommunikation unterstützen, wie Chat-Apps, Videokonferenzplattformen und mehr.

Kommunikation allein reicht jedoch nicht aus. Teams benötigen außerdem Tools für die Zusammenarbeit, mit denen sie gemeinsam Dokumente bearbeiten, Ideen sammeln, gemeinsame Aufgaben verwalten und Fortschritte nachverfolgen können, ohne endlose E-Mail-Ketten oder verstreute Dateien.

Wenn Sie für jede Aufgabe separate Tools verwenden, müssen Ihre Teams nur noch mehr Registerkarten verwalten. Das Ergebnis? Umschalten zwischen Tools, häufigeres Wechseln zwischen Kontexten und Zeitverlust durch die Suche nach Threads in Unterhaltungen.

Cloud-Speicher und Dokumentenverwaltung

In einem digitalen Arbeitsplatz ist der schnelle, sichere und organisierte Zugriff auf Dokumente für einen reibungslosen Ablauf von entscheidender Bedeutung. Cloud-Speicher fungiert als zentraler hub für alle Dateien und stellt sicher, dass sie von jedem Gerät mit einer Internetverbindung aus zugänglich sind.

Ein leistungsstarkes Dokumentenmanagementsystem ist mehr als nur Speicher. Es hilft Teams dabei, ihre digitalen Assets so zu strukturieren, dass sie leicht zu suchen, zu sortieren und abzurufen sind.

Features wie Versionskontrolle, Berechtigungseinstellungen, Zusammenarbeit in Echtzeit und Nachverfolgung von Aktivitäten verhindern Duplikate, schützen sensible Informationen und ermöglichen es mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig und ohne Konflikte an derselben Datei zu arbeiten.

Bei der Auswahl eines Cloud-Speichers sollten Sie auf folgende wichtige Eigenschaften achten:

✅ Einfaches Hochladen und Herunterladen von Dateien von jedem Gerät

✅ Zusammenarbeit und Bearbeitung in Echtzeit

✅ Automatische Dateisynchronisierung und Backup

✅ Versionsverlauf, Dateiwiederherstellung, Nachverfolgung von Aktivitäten und Audit-Protokolle

✅ Offline-Zugriff auf wichtige Dateien

✅ Rollenbasierte Zugriffs- und Berechtigungssteuerung

✅ Starke Datenverschlüsselung und Sicherheitsprotokolle

✅ Erweiterte Suche und Ordnerorganisation

📮ClickUp-Einblick: Jeder vierte Mitarbeiter verwendet vier oder mehr Tools, nur um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Ein wichtiges Detail kann in einer E-Mail versteckt sein, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp führt Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform zusammen. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit über Arbeit” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Projekt- und Aufgabenmanagement

Der Stand des Projektmanagements aus dem Projektmanagement-Handbuch von ClickUp

Unabhängig davon, ob Sie im Büro oder remote arbeiten, ist Projektmanagement aufgrund der Vielzahl der erforderlichen Schritte oft anstrengend.

Das richtige Tool für das Aufgabenmanagement verbessert die digitale Mitarbeitererfahrung insgesamt, indem es die Mitarbeiter auf die Ziele des Unternehmens fokussiert, ohne dass sie nach Kontext suchen müssen. Es verschafft Remote-Mitarbeitern Klarheit, unterstützt die Zusammenarbeit und hilft allen, auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Wenn Teams das Gefühl haben, die Kontrolle über ihre Arbeit zu haben, führt dies oft zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit und insgesamt besseren Ergebnissen.

Hier sind einige wichtige Features, auf die Sie bei einer Software für Projekt- und Aufgabenmanagement achten sollten:

➡️ Einfache Erstellung und Zuweisung von Aufgaben

➡️ Klare Fristen und Prioritäten

➡️ Visuelle Projektansichten (wie Listen, Boards oder Zeitleisten)

➡️ Nachverfolgung der Workload und Fortschritte des Teams

➡️ Integrierte Zeiterfassung

➡️ Tools für die Zusammenarbeit wie Kommentare, Tags und Dateifreigabe

➡️ Mobiler Zugriff für Flexibilität bei der Remote-Arbeit

➡️ Detaillierte Berichterstellung und Dashboards zur Leistungsüberwachung

Automatisierung und KI-Integration

Wenn Ihre Mitarbeiter herumklicken, nach Dateien suchen und dieselben Informationen an fünf verschiedenen Orten aktualisieren müssen, sinkt ihre Arbeitsmoral und wertvolle Zeit geht verloren. Tatsächlich kann das Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben bis zu 40 % der produktiven Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter kosten!

Aus diesem Grund müssen Ihre digitalen Plattformen und Geschäftsanwendungen über KI- Tools zur Automatisierung von Workflows verfügen, die sich um die sich wiederholenden Aufgaben kümmern. So haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit, sich auf Kernstrategien zu konzentrieren und Geschäftsprozesse zu verbessern.

Das sollten Sie bei Tools für Automatisierung und KI beachten:

⚡️ Intelligente Vorschläge für Aufgaben und Prioritäten

⚡️ Einfache Möglichkeiten zur Automatisierung sich wiederholender Schritte

⚡️ Integrierte Verbindungen zu Ihren Projektmanagement-Tools

⚡️ Echtzeit-Updates, die geräteübergreifend funktionieren

⚡️ Setup ohne Code, sodass jeder in Ihrem Team es verwenden kann

⚡️ Einfache Dashboards zur Nachverfolgung, was funktioniert

⚡️ Starke Sicherheit und Berechtigungssteuerung

💡Profi-Tipp: In einer digitalen Umgebung kann KI dabei helfen, die Arbeit still im Hintergrund zu erledigen, ohne dass ständige manuelle Aktualisierungen erforderlich sind. Die KI-gestützten Felder von ClickUp sind ein perfektes Beispiel dafür.

🧠 Wissenswertes: Die Pomodoro-Technik, eine beliebte Methode zum Zeitmanagement, wurde tatsächlich nach einem tomatenförmigen Küchen-Timer benannt!

So erstellen Sie Schritt für Schritt einen digitalen Arbeitsplatz

Ihr digitaler Workspace sollte alle digitalen Tools an einem Ort zusammenführen, von der Kommunikation und Zusammenarbeit bis hin zur Aufgabenverwaltung und Dokumentation.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie dies erreichen können.

Bewerten Sie Ihre aktuelle Arbeitsumgebung

Bevor Sie mit dem Aufbau eines digitalen Arbeitsplatzes beginnen, sollten Sie einen Schritt zurücktreten und sich fragen: Was läuft derzeit in Ihrem Setup? Sprechen Sie mit Mitarbeitern aus Ihrem gesamten Unternehmen, um zu verstehen, wie sie täglich arbeiten. Stellen Sie Fragen wie:

Welche Tools verwenden Sie am häufigsten und was stört Sie daran?

Wo sehen Sie Kommunikationslücken?

Was dauert zu lange oder wird übersehen, wie Statusprüfungen, Dateisuche oder Verwirrung bei Versionen?

Vielleicht jongliert Ihr Marketingteam mit fünf verschiedenen Apps, nur um den Fortschritt einer Kampagne zu verfolgen. Oder Ihre Entwickler können Feedback nicht nachverfolgen, weil es in endlosen Chat-Threads untergeht. Das sind die Lücken, die Sie mit Ihrer Strategie für die digitale Transformation zuerst schließen sollten.

Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um Mitarbeiterfeedback zu sammeln, bestehende Workflows zu skizzieren und die Anforderungen Ihres Teams zu dokumentieren.

Sammeln Sie Feedback und machen Sie es mit ClickUp-Formularen umsetzbar

Nehmen wir an, Ihr HR-Team verliert immer wieder den Überblick über die Schritte zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Sie könnten ein ClickUp-Dokument mit dem Namen „Aktueller Einarbeitungsprozess“ erstellen, jeden Schritt mit einem Tag versehen und das Team direkt zu unklaren oder veralteten Punkten kommentieren lassen. Jetzt sind alle Beiträge organisiert, sichtbar und leicht umsetzbar.

Sobald Sie wissen, was in Ihrem aktuellen Setup fehlt, ist es an der Zeit, Tools auszuwählen, die den Anforderungen Ihres Teams entsprechen.

Das Ziel ist nicht, die auffälligsten Apps auszuwählen oder Ihre Technologie nur um ihrer selbst willen zu stapeln. Es geht darum, Tools zu finden, die einfach zu übernehmen sind, gut zusammenarbeiten und die Probleme lösen, mit denen Ihr Team täglich konfrontiert ist, damit die Mitarbeiter nicht ständig zwischen Registerkarten wechseln müssen.

Verwalten Sie Projekte, verfolgen Sie Aufgaben und erreichen Sie Ihre Ziele auf strukturierte Weise mit ClickUp Projektmanagement

Mit dem Projektmanagement von ClickUp erhalten Sie eine Plattform, die flexibel genug ist, um sich an unterschiedliche Workflows anzupassen, ohne dass Sie fünf weitere Tools benötigen, um die Lücken zu füllen. Sie können festgelegte Ziele verwalten, sie in Aufgaben aufteilen, den Fortschritt verfolgen und sogar Dokumente und Team-Chats verwalten.

Angenommen, Sie leiten ein Produktteam, das an der Einführung eines neuen Features arbeitet. Anstatt Updates über Chat-Apps, Tabellenkalkulationen und E-Mail-Threads zu jonglieren, können Sie einen ClickUp-Workspace erstellen, der den gesamten Prozess nachverfolgt.

Erstellen Sie Aufgaben für jede Entwicklungsphase, fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu, weisen Sie Teammitglieder zu und fügen Sie Checklisten und Unteraufgaben direkt in die Aufgabe selbst ein. Auf diese Weise weiß jeder, was gerade passiert, wer was tut und wo der Stand der Dinge ist, ohne fragen zu müssen.

Halten Sie Ihre Teams mit Diskussionen innerhalb von Aufgaben, Erwähnungen und Echtzeit-Updates mit ClickUp Chat auf dem Laufenden

Außerdem erhalten Sie den ClickUp-Chat, mit dem Sie alles im Blick behalten können. Wenn Ihr Team beispielsweise eine Frist bespricht oder Feedback zu einer Aufgabe überprüft, sieht jeder den vollständigen Kontext im integrierten Chat und kann die einzelnen Schritte leicht diskutieren. Das ist einfach und direkt und erspart Ihnen die Suche nach Updates auf verschiedenen Plattformen.

Fassen Sie Aktionselemente und Threads zusammen, verfolgen Sie Aktivitäten und Fortschritte und erhalten Sie Vorschläge zur Verbesserung des Workflows mit ClickUp Brain

Darüber hinaus kann ClickUp Brain Ihre Projektziele, Fortschritte und Aktionselemente über Aufgaben und Dokumente hinweg sofort zusammenfassen, sodass Sie nicht mehr Seiten mit Notizen oder Updates durchforsten müssen. Noch besser: Es kann Ihnen Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Workflows machen, basierend auf der Arbeitsweise Ihres Teams.

Sie können Hindernisse identifizieren, verpasste Termine hervorheben und feststellen, wo sich Aufgaben stapeln. ClickUp Brain liefert Ihnen intelligente, umsetzbare Erkenntnisse ohne manuellen Aufwand. ClickUp Brain kann auch Trends der digitalen Transformation aufdecken, damit Sie einen digitalen Workspace schaffen können, der alle Anforderungen Ihrer Remote-Mitarbeiter erfüllt.

Automatisierte digitale Workflows einrichten

Ob es um die Einführung einer Kampagne, die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters oder den Abschluss eines Support-Tickets geht – klare digitale Workflows für jeden Geschäftsprozess sparen Zeit und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Hier sind einige einfache Tipps für den Einstieg:

✔ Beginnen Sie klein, indem Sie jeweils einen gemeinsamen Prozess auswählen und die Schlüsselschritte auf einer Karte festhalten

✔ Weisen Sie eindeutige Eigentümer zu und verfolgen Sie deren Aktivitäten

✔ Setzen Sie realistische Fristen, um genügend Zeit für qualitativ hochwertige Arbeit zu haben, aber halten Sie den Arbeitsfluss aufrecht

✔ Verwenden Sie visuelle Tools wie Zeitleisten, Boards und Kalender, um Workflows übersichtlicher zu gestalten

✔ Erstellen Sie einen Standard-Kommunikationsprozess mit Vorlagen für Kommunikationspläne, damit Teams von Anfang bis Ende synchronisiert bleiben

Richten Sie mit ClickUp-Automatisierungen standardisierte Workflows ein

Sobald Sie die Struktur festgelegt haben, richten Sie mit ClickUp-Automatisierungen Workflows ein. Hier ist ein Beispiel dafür, wie Ihr Remote-Entwicklerteam ClickUp-Automatisierungen nutzen kann:

Wenn ein Fehler als „Zur Überprüfung bereit“ markiert ist, weisen Sie ihn automatisch der Qualitätssicherung zu und legen Sie ein Fälligkeitsdatum von zwei Tagen oder eine andere für Ihren Workflow geeignete Zeitleiste fest

Sobald ein Fehler mit hoher Priorität hinzugefügt wird, versehen Sie ihn mit der Beschreibung „Dringend“, fügen Sie ihn in den aktuellen Sprint ein und benachrichtigen Sie Ihre Code-Editoren

Wenn eine Aufgabe in der Liste „Frontend-Sprint“ erstellt wird, weisen Sie sie automatisch dem leitenden Entwickler zu und versehen Sie sie mit dem Tag „Spezifikation erforderlich“

Sobald ein Sprint geschlossen ist, starten Sie automatisch den nächsten, um ohne Verzögerungen weiter voranzukommen

Nachdem ein Pull Request genehmigt wurde, aktualisieren Sie die zugehörige Aufgabe auf „Bereit zur Bereitstellung“ und senden Sie eine Slack-Benachrichtigung an den Release Manager

Sicherheit und Compliance gewährleisten

Durch Remote-Zugriff, Cloud-Speicher und die Verwendung mehrerer Tools steigt das Risiko für Ihre sensiblen Kundendaten, internen Dokumente und Projektinformationen.

Und wenn Ihr Unternehmen in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen oder dem Rechtswesen tätig ist, sind angemessene Vorkehrungen für die Datensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften noch wichtiger.

Richten Sie klare Zugriffskontrollen ein, legen Sie fest, wer was anzeigen oder bearbeiten darf, und überprüfen Sie Ihre Systeme regelmäßig auf potenzielle Sicherheitslücken. Einfache Fehler wie das Freigeben des falschen Dokuments oder das Erteilen zu weitreichender Berechtigungen können schwerwiegende Folgen haben.

ClickUp hilft Ihnen mit flexiblen Berechtigungen und Einstellungen zum Datenschutz, die Kontrolle zu behalten. Sie können den Zugriff auf jeder Ebene verwalten: Workspaces, Spaces, Ordner, Listen und sogar einzelne Aufgaben.

Sie können beispielsweise Managern die Bearbeitung eines Sprint-Plans erlauben, während der Rest des Teams nur Lesezugriff erhält. Mit ClickUp können Sie auch Gäste und externe Mitarbeiter sicher verwalten, sodass Sie Clients oder Lieferanten einbinden können, ohne sensible interne Informationen preiszugeben.

🧠 Fun Fact: Personen, die Vollzeit im Homeoffice arbeiten, verursachen weniger als 50 % der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu denen, die ins Büro pendeln.

Häufige Herausforderungen in digitalen Arbeitsumgebungen meistern

Selbst mit den richtigen Tools und dem richtigen Setup bringen digitale Arbeitsplätze ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Dinge wie schlechte Kommunikation, eine Überlastung durch Tools und unklare Erwartungen können Teams ausbremsen. Wenn Sie nicht aufpassen, kann die Flexibilität der Remote-Arbeit schnell etwas unübersichtlich werden.

Diese Probleme sind jedoch nicht ungewöhnlich und lassen sich auch beheben. Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, worauf Sie achten müssen, und frühzeitig zu handeln.

Remote-Teams effektiv verwalten

Wenn Menschen nicht denselben physischen Raum teilen, können kleine Probleme schnell zu größeren Problemen werden: verpasste Termine, doppelte Arbeit oder einfach das Gefühl, nicht auf dem Laufenden zu sein. Mit den richtigen Gewohnheiten und Tools können Remote-Teams jedoch sogar fokussierter, flexibler und produktiver sein als herkömmliche Teams.

Hier sind einige einfache Möglichkeiten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten:

✅ Klare Erwartungen für Aufgaben, Fristen und Kommunikation festlegen

✅ Verwenden Sie eine kostenlose Projektmanagement-Software, um Updates, Dateien und Aufgaben an einem Ort zu speichern

✅ Halten Sie kurze, regelmäßige Besprechungen ab, um in Verbindung zu bleiben und Hindernisse frühzeitig zu erkennen

✅ Konzentrieren Sie sich auf Ergebnisse, nicht auf Online-Stunden, und vertrauen Sie Ihrem Team bei der Verwaltung seiner Zeit

✅ Verwenden Sie freigegebene Kalender und Dashboards für mehr Sichtbarkeit in allen Projekten

✅ Dokumentieren Sie Prozesse, damit Ihre Mitarbeiter ohne Wartezeiten finden, was sie brauchen

✅ Fördern Sie asynchrone Kommunikation, damit jeder Zeit zum Nachdenken und Antworten hat

✅ Verwenden Sie Vorlagen zur Steigerung der Produktivität, um die Workflows für Ihr digitales Team zu vereinfachen

👀 Wussten Sie schon? Der langfristige Wert von KI für das Geschäft wird auf 4,4 Billionen US-Dollar an potenzieller Produktivitätssteigerung durch Anwendungsfälle in Unternehmen geschätzt

Vermeiden Sie SaaS- und KI-Wildwuchs, um reibungslosere Workflows zu gewährleisten

Einer der größten Fehler, den Teams bei der Digitalisierung begehen, ist, dass sie zu schnell zu viele Tools hinzufügen. Plötzlich springen die Mitarbeiter zwischen fünf Apps hin und her, nur um eine einzige Aufgabe abzuschließen, und niemand weiß mehr so recht, wo sich was befindet.

Anstatt zu helfen, bremst die Technologie alle aus. Der Schlüssel liegt darin, Ihre Tools zu vereinfachen und sich auf solche zu konzentrieren, die mehrere Anforderungen abdecken. Genauso wichtig ist es, dass Ihr Team weiß, wie man sie verwendet, und sich dabei wohlfühlt.

So vermeiden Sie eine Überlastung durch Tools und integrieren Ihr Team reibungslos:

👀 Überprüfen Sie Ihre aktuellen Tools und entfernen Sie selten verwendete oder sich überschneidende Tools

👀 Wählen Sie flexible Plattformen, die Features wie Dokumente, Aufgaben, Chat und Ziele kombinieren

👀 Limitieren Sie neue Tools auf ein oder zwei gleichzeitig, um Verwirrung zu vermeiden

👀 Bieten Sie praktische Schulungen oder Anleitungen an, anstatt nur Leitfäden zu versenden

👀 Erstellen Sie eine interne Wissensdatenbank, die auf den tatsächlichen Workflow Ihres Teams zugeschnitten ist

👀 Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter frühzeitig, Fragen zu stellen, damit sie nicht stecken bleiben oder frustriert sind

👀 Überprüfen Sie regelmäßig die Nutzung und entfernen Sie Tools, die keinen klaren Wert bieten

💟 Bonus-Tipp: Brain MAX verhindert die Ausbreitung von KI, indem es alle Ihre bevorzugten KI-Modelle, Arbeits-Apps und Daten in einem dedizierten Desktop-Begleiter zusammenführt. Anstatt zwischen ChatGPT, Perplexity, Notion AI und einem Dutzend anderer Tools hin- und herzuwechseln, die jeweils eigene Anmeldungen, Kontexte und Einschränkungen haben, vereint Brain MAX alles in einem einzigen, optimierten Space. Sie erhalten sofortigen Zugriff auf GPT-4. 1, Claude, Gemini und mehr sowie eine vernetzte Suche in ClickUp, Google Drive, Figma und darüber hinaus. Kein Kopieren und Einfügen, keine erneuten Eingabeaufforderungen und kein Verlust von Unterhaltungen mehr. Das ist das Ende der isolierten KI-Tools und der Beginn einer wirklich nahtlosen, produktiven Arbeit.

Warum ClickUp die beste Lösung für einen digitalen Arbeitsplatz ist

Wie Sie oben bei Brain MAX sehen können ⬆️, ist es unser Ziel, Ihnen dabei zu helfen, Zeit zu sparen und produktiver zu sein!

ClickUp bietet eine intelligentere Möglichkeit, die Arbeit zu verwalten, ohne ständig zwischen Registerkarten hin- und herwechseln zu müssen. Unsere Plattform vereint Dokumente, Chat, KI und Aufgabenverwaltung in einem einzigen, einheitlichen Workspace.

Sie können mit Ihrem Remote-Team planen, Aufgaben zuweisen, zusammenarbeiten und nachverfolgen, deren Fortschritte verfolgen und sogar Verbesserungsvorschläge innerhalb des Workflows erhalten.

Und mit den integrierten KI-gestützten Workflows hilft Ihnen ClickUp, schneller voranzukommen, organisiert zu bleiben und bessere Entscheidungen zu treffen.

Bazza Gilbert, Produktmanager bei AccuWeather, drückt es so aus:

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gemacht. Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Remote-Teams in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates flüssig zu liefern. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, Prioritäten können leicht neu geordnet werden, und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr flüssig.

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gemacht. Durch die Erstellung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden, können Remote-Teams Erwartungen besser verstehen und Status-Updates flüssig bereitstellen. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, Prioritäten können leicht neu organisiert werden und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr flüssig.

All-in-One-Plattform für Projektmanagement, Zusammenarbeit und Automatisierung

Einer der größten Vorteile der Verwendung von ClickUp für Remote-Arbeit ist die nahtlose Integration von Automatisierung und Zusammenarbeit. Sie können sich wiederholende Aktionen automatisieren, z. B. das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren von Status, das Senden von Erinnerungen oder das Verschieben von Elementen zwischen Listen, wodurch Ihr Team manuelle Nachverfolgungen erspart bleiben.

Die Zusammenarbeit verläuft ebenso reibungslos. Teams können direkt zu Aufgaben Kommentare hinzufügen, Teammitglieder mit Tags versehen, Dokumente freigeben und chatten, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Ganz gleich, ob Sie Feedback überprüfen, Arbeit weitergeben oder alle auf dem Laufenden halten – alles bleibt an einem Ort und läuft schneller und reibungsloser.

Verwandeln Sie Aktionselemente in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben

ClickUp Aufgaben bieten Ihnen die Struktur und Flexibilität, um nahezu jede Aufgabe zu bewältigen. Jede Aufgabe enthält Details wie Beschreibungen, Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Mitarbeiter.

Sie können größere Projekte in Unteraufgaben aufteilen, Checklisten hinzufügen und sogar Aufgaben mit Abhängigkeiten verknüpfen. So sehen Sie auf einen Blick, was zuerst erledigt werden muss und wo es zu Verzögerungen kommen könnte.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben auch mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Status anpassen, die dem Workflow Ihres Teams entsprechen. Mit mehreren Ansichten wie Liste, Board, Kalender, Gantt und der Ansicht „Alles“ behalten Sie die Arbeit aus jedem Blickwinkel im Blick. Jeder sieht, was er braucht, ohne lange suchen zu müssen.

Darüber hinaus kann unsere integrierte KI, ClickUp Brain, sogar dabei helfen, Aufgabenaktualisierungen zusammenzufassen, nächste Schritte vorzuschlagen und Ihre Tagesplanung zu optimieren.

Anpassbare Dashboards und Integrationen für nahtlose Workflows

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards einfache Nachverfolgungssysteme ohne Code

Mit ClickUp Dashboards haben Sie die volle Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Arbeit anzeigen und verwalten. Sie können alles an einem Ort verfolgen, von Projektzeitleisten und Team-Workloads bis hin zu Zielen und Zeiterfassung. Fügen Sie einfach die Widgets hinzu, die Sie benötigen, z. B. Aufgabenlisten, Diagramme, Kalender oder Sprint-Burndown-Diagramme, um genau zu sehen, was für Sie und Ihr Team wichtig ist.

Es lässt sich außerdem nahtlos mit anderen Tools in Ihrem digitalen Arbeitsplatz verbinden. Mit über 1000 Integrationen für Tools wie Slack, GitHub, Zoom, Google Drive und mehr zieht ClickUp Updates in Ihren Workspace, sodass Sie nicht mehr in verschiedenen Apps nach Informationen suchen müssen.

Ein GitHub-Commit kann beispielsweise automatisch eine Aufgabe aktualisieren, und Sie können einen Link zu einem Zoom-Meeting direkt in die Kalender-Ansicht einfügen. So bleibt Ihr Workflow verbunden, übersichtlich und effizient.

KI-gestützte Features zur Steigerung der Produktivität

Die KI-Suite von ClickUp wurde entwickelt, um Ihre Arbeitsweise zu verändern und Ihren digitalen Workspace intelligenter und effizienter zu gestalten.

Das Herzstück dieser Suite sind die ClickUp Autopilot Agents – intelligente Assistenten, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren und für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Projekte sorgen. Mit Agents können Sie Routinetätigkeiten delegieren und Ihrem Team Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben verschaffen.

Setzen Sie ClickUp AI Agents ein – automatisieren Sie Aufgaben, beantworten Sie Fragen und erledigen Sie mehr

Aber Agenten sind nur der Anfang. Die KI-Features von ClickUp arbeiten zusammen, um jeden Aspekt Ihres Workflows zu optimieren, von der Kommunikation bis zum Projektmanagement. So kann ClickUp AI Ihre Produktivität steigern:

🤖 Agenten: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Arbeit, die Aktualisierung von Status, das Versenden von Erinnerungen und das Verschieben von Aufgaben zwischen Listen, damit sich Ihr Team auf wichtige Aufgaben konzentrieren kann

🤖 Intelligente Prozessautomatisierung: Agenten können auf der Grundlage von Aufgabenaktualisierungen Aktionen auslösen, z. B. das Benachrichtigen des nächsten Team-Mitglieds oder das Starten der nächsten Projektphase, wodurch nahtlose Übergaben und weniger manuelle Schritte gewährleistet werden

🤖 ClickUp Brain: Fassen Sie Updates sofort zusammen, generieren Sie Aktionselemente und priorisieren Sie Ihre Aufgaben für den Tag, sodass Sie weniger häufig nachschauen müssen

🤖 KI-gestützte Schreibhilfe: Verfassen Sie E-Mails, Meeting-Notizen und Dokumente schneller mit intelligenten Vorschlägen und der automatischen Generierung von Inhalten

🤖 KI-Notizbuch: Erfassen Sie automatisch Meeting-Protokolle, markieren Sie Schlüsselpunkte und schlagen Sie Folgeaktionen vor, damit nichts unter den Tisch fällt

🤖 Intelligente Suche und Einblicke: Finden Sie schnell Informationen, zeigen Sie relevante Aufgaben an und erhalten Sie datengestützte Einblicke, um bessere Entscheidungen zu treffen

Mit den leistungsstarken KI-Features von ClickUp – insbesondere mit Agents – kann Ihr Team smarter arbeiten, auf dem gleichen Stand bleiben und Projekte mühelos vorantreiben. Ob Sie Workflows automatisieren oder sofortige Einblicke gewinnen möchten, ClickUp AI ist Ihr Partner für mehr Produktivität.

Erstellen Sie mit ClickUp einen intelligenteren digitalen Arbeitsplatz

Ein gut aufgebauter digitaler Workspace schafft Klarheit, reduziert unnötige Arbeit, erleichtert es, konzentriert und aufeinander abgestimmt zu bleiben, und verbessert die Flexibilität am Arbeitsplatz. Mit dem richtigen Setup können Teams von überall aus zusammenarbeiten, in Sekundenschnelle auf alles zugreifen, was sie benötigen, und Projekte ohne ständige Check-ins oder Verwirrung vorantreiben.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben verwalten, die Kommunikation optimieren, Prozesse dokumentieren, sich wiederholende Arbeiten automatisieren und Ziele nachverfolgen – alles auf einer einzigen Plattform. Ganz gleich, ob Sie neue Mitarbeiter einarbeiten, Kampagnen starten oder den täglichen Betrieb verwalten – unsere Plattform bietet Ihrem Team die Struktur und Sichtbarkeit, um schneller voranzukommen und besser zu arbeiten.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau eines digitalen Arbeitsplatzes, der Ihr Team auf Kurs hält, fokussiert und bereit macht, schneller voranzukommen – unabhängig davon, wo es gerade arbeitet.

Häufig gestellte Fragen

Wie erstellt man einen digitalen Arbeitsplatz?

Die Einrichtung eines digitalen Arbeitsplatzes beginnt mit der Identifizierung der Tools und Technologien, die Ihr Team für die Zusammenarbeit, Kommunikation und Verwaltung der Arbeit online benötigt. Wählen Sie zunächst eine einheitliche Plattform wie ClickUp, die Projektmanagement, Freigabe von Dokumenten, Chatten und Automatisierung vereint. Richten Sie anschließend klare Prozesse für die Kommunikation, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Speicherung von Dateien ein, damit jeder weiß, wo er Informationen findet und wie man effizient zusammenarbeitet. Bieten Sie Schulungen und Support an, um Ihrem Team die Umstellung auf neue Tools zu erleichtern, und überprüfen Sie regelmäßig Ihr Setup, um es an Ihre sich ändernden Anforderungen anzupassen.

Was ist ein Beispiel für einen digitalen Arbeitsplatz?

Ein digitaler Arbeitsplatz ist jede virtuelle Umgebung, in der Mitarbeiter von überall aus arbeiten, zusammenarbeiten und kommunizieren können. Ein Beispiel: Ein Marketing-Team, das ClickUp für die Verwaltung von Kampagnen, Google Workspace für die Zusammenarbeit an Dokumenten und Slack für Instant Messaging verwendet, arbeitet in einem digitalen Arbeitsplatz. Alle wichtigen Arbeiten – Planung, Meetings, Dateifreigabe und Updates – finden online statt, sodass die Mitglieder des Teams einfach in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten können, egal ob sie im Büro oder remote sind.

Wie richte ich ein digitales Büro ein?

Um ein digitales Büro zu schaffen, digitalisieren Sie zunächst Ihre Kerngeschäftsprozesse und verlagern Sie diese auf Cloud-basierte Plattformen. Wählen Sie Tools, die die täglichen Aktivitäten Ihres Teams unterstützen, z. B. Projektmanagement, Dokumentenspeicher, Videokonferenzen und interne Kommunikation. Integrieren Sie diese Tools, um einen nahtlosen Workflow zu schaffen, und legen Sie digitale Richtlinien für Sicherheit, Zusammenarbeit und Datenmanagement fest. Fördern Sie eine Kultur der Transparenz und Flexibilität, damit Ihr Team in einer virtuellen Umgebung arbeiten kann, die die Effizienz und Konnektivität eines physischen Büros widerspiegelt.

Was ist eine Strategie für den digitalen Arbeitsplatz?

Eine Strategie für den digitalen Arbeitsplatz ist ein Plan, der festlegt, wie ein Unternehmen digitale Tools und Technologien einsetzt, um seine Mitarbeiter zu unterstützen, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Geschäftsziele zu erreichen. Diese Strategie umfasst alles von der Auswahl der richtigen Software und der Einrichtung von Workflows bis hin zur Förderung einer Kultur der digitalen Akzeptanz und kontinuierlichen Verbesserung. Eine starke Strategie für den digitalen Arbeitsplatz stellt sicher, dass Technologie die Produktivität steigert, Remote- oder hybride Arbeit unterstützt und mit der langfristigen Vision des Unternehmens im Einklang steht.