Free Project Canvas-Vorlagen für einen klaren Projekt-Plan

Wer nicht plant, plant sein Scheitern!

Es ist ein klassisches Sprichwort. Und wenn Sie jemals ein Projekt geleitet haben, wissen Sie genau, was damit gemeint ist. Ideen kommen aus allen Richtungen. Aufgaben stapeln sich. Termine loom. Und irgendwie wird von Ihnen erwartet, dass Sie all das unter einen Hut bringen.

Hier kommt ein solider Projekt-Plan ins Spiel. Aber selbst die besten Pläne können ohne eine klare Struktur scheitern.

Nutzen Sie Project Canvas. Damit können Sie die Fragen „Wer?“, „Was?“, „Warum?“ und „Wie?“ Ihres Projekts von der Produkteinführung bis zum Team-Sprint als Karte festlegen, ohne sich in Dokumenten zu verlieren.

Mit einer vorgefertigten Vorlage müssen Sie sich beim Erstellen Ihres Projekt Canvas nicht mit dem gefürchteten Syndrom der leeren Seite herumschlagen. In diesem Artikel geben wir Ihnen kostenlose Project Canvas-Vorlagen frei, mit denen Sie klar Plan, selbstbewusst vorgehen und den Prozess genießen können.

Was sind Project Canvas-Vorlagen?

Eine Projekt-Canva-Vorlage ist ein vorgefertigtes Layout oder Framework, das Sie ausfüllen können, um schnell Ihr eigenes Projekt-Canva zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Die meisten Vorlagen verwenden ein übersichtliches Rasterlayout, sodass sie leicht auszufüllen, zu freizugeben und bei Änderungen zu aktualisieren sind.

ein Project Canvas ist ein visuelles, einseitiges tool, mit dem Sie die Schlüsselelemente eines Projekts in einem übersichtlichen und strukturierten Format organisieren können*. Es unterteilt komplexe Pläne in einfache Blöcke – Ziele, Stakeholder, Zeitleiste, Aufgaben, Risiken und Erfolg – und fasst alles auf einer Seite zusammen.

Keine langen Dokumente oder verstreuten Notizen mehr. Ein Projekt-Canva bietet Ihnen einen schnellen Überblick über:

Zu erreichende Ziele

Menschen treiben die Arbeit voran

Zweck des Projekts

Projekt Canvas-Vorlagen eignen sich perfekt für Workshops, Plan-Sitzungen oder Kickoff-Meetings und schaffen eine solide Grundlage, bevor die Arbeit beginnt.

🧠 Wissenswertes: Project Canvas wurde von Alex Osterwalders Business Model Canvas inspiriert. Projektmanager schätzten die Einfachheit der einseitigen Seite und passten sie an, um Projekte schneller, mit weniger Verwirrung und deutlich weniger Gähnen zu Planen.

Was macht eine gute Projekt-Canva-Vorlage aus?

Eine gute Project Canvas-Vorlage bietet Ihnen einen klaren, visuellen Überblick über Ihr gesamtes Projekt, ohne die Dinge zu komplizieren. Hier sind die wichtigsten Kriterien, auf die Sie achten sollten:

einfaches Layout*: Leicht zu lesen, leicht auszufüllen

Flexibles Format : Arbeitet für jede Art von Projekt und jede Team-Größe

Visuelle Struktur : Raster oder Blöcke, die Info übersichtlich organisieren

Schnell zu aktualisieren : Änderungen sollten nicht bedeuten, dass man von vorne anfangen muss

Kollaborationsfreundlich : Einfaches Freigeben und Besprechen mit Ihrem Team

anpassbare Felder und Status*: Passen Sie sie an Ihren Workflow an, nicht umgekehrt

mehrere Ansichten*: Wechseln Sie je nach Bedarf zwischen Listenansicht, Board- oder Kalenderansicht

Wenn es Zeit spart und den Kopf frei macht, erfüllt es seinen Zweck.

Projekt-Vorlage

Fachleute verbringen durchschnittlich 18 Minuten damit, Dokumente von Grund auf neu zu erstellen. Mit Vorlagen können Sie bis zu 10 Stunden pro Monat sparen, was Ihnen mehr als 5 Arbeitstage pro Jahr zurückgibt!

Das spart Ihnen jede Menge Zeit und reduziert die Momente, in denen Sie sich fragen: "Wo sollen wir überhaupt anfangen?"

Wenn Sie nach einer zentralen Plattform für Ihre gesamte Planung suchen, sollten Sie ClickUp kennenlernen. Dieses Projektmanagement-Tool ist die Alles-App für die Arbeit – entwickelt, um Aufgaben, Dokumente, Whiteboards, Zeitleiste und mehr in einem einzigen Registerkarte zu verwalten, sodass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen.

Wir haben 15 Project Canvas-Vorlagen zusammengestellt, die alle wichtigen Boxen erfüllen: übersichtliches Layout, einfache Aktualisierung, anpassbare Felder und Formate, die Ihnen beim Denken helfen.

Lassen Sie uns loslegen.

1. Die ClickUp Lean Canvas-Vorlage

Vorlage herunterladen Erstellen Sie Aufgaben im Handumdrehen, indem Sie das Lean Canvas-Formular in der ClickUp Lean Canvas-Vorlage ausfüllen

Haben Sie unzählige Ideen im Kopf? Beginnen Sie mit der ClickUp Lean Canvas-Vorlage. Diese Vorlage eignet sich perfekt für die Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung und hilft Ihnen, Ideen schnell zu validieren.

Es führt Sie durch ein strukturiertes Formular, das den Kern Ihres Geschäfts erfasst, wie z. B. Problem, Lösung, Kundensegment und mehr. Füllen Sie einfach das Lean Canvas-Formular aus, klicken Sie auf „Senden“ und schon wird automatisch eine Aufgabe erstellt.

Sie erhalten zwei hilfreiche Ansichten:

listenansicht*: Sehen Sie alle aktuellen Herausforderungen auf einen Blick, zusammen mit Schlüssel-Info wie der von Ihnen in Betracht gezogenen Lösung, Ihrem Einzelziel und anderen wesentlichen Details

board-Ansicht*: Gruppieren Sie Ihre Business-Probleme nach Status in einem visuellen Layout im Drag-and-Drop-Stil, damit Sie genau wissen, wo Sie stehen

Dieses Beispiel für eine Lean-Canva-Vorlage ist übersichtlich, fokussiert und so aufgebaut, dass Sie Schritt für Schritt Klarheit gewinnen.

📌 Ideal für: Die Organisation von Business-Ideen, die Identifizierung von Schlüsselproblemen und die Validierung neuer Produkt- oder Dienstleistungskonzepte in einem strukturierten, visuellen Format.

💡 Bonus: Wenn Sie möchten – Sofortige Suche in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und im Internet

Verwenden Sie Talk to Text, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall.

Ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, LLM-unabhängige, Enterprise-gerechte Lösung Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Meine Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Dies ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.

2. Die ClickUp-Vorlage für einen schlanken Business-Plan

Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ihre großartige Idee in einen klaren, umsetzbaren Plan mit der ClickUp Lean Business-Plan-Vorlage

Jedes großartige Business beginnt mit einem unordentlichen Whiteboard. Mit der ClickUp Lean Business-Plan-Vorlage können Sie alles zu etwas viel Organisierterem und besser Teilbarem zusammenführen.

Was beinhaltet die Vorlage?

Die Plan-Liste gibt Ihnen einen abschlossenen Überblick über alle Aufgaben Ihres Business-Plan. Sie sehen, wer was verwaltet, wo alles steht und was als Nächstes ansteht

Die Liste der Prioritäten hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem Aufgaben nach Dringlichkeit gruppiert werden

Das Business Model Canvas unterteilt Ihr Projekt in Schlüssel-Blöcke – Problem, Lösung, Kanäle, Kundensegment und mehr

Das Projekt-Dokument fasst Ihren Plan in einem übersichtlichen kleinen Paket zusammen und skizziert das Gesamtbild, das Kernproblem und wie Sie es lösen möchten

📌 Ideal für: Die Aufteilung Ihres Business-Plan in klare, nachverfolgbare Aufgaben, wobei alles, von der Strategie bis zur Umsetzung, an einem Ort zusammengefasst bleibt.

3. Die ClickUp-Vorlage für das Business-Modell-Canva

Vorlage herunterladen Erwecken Sie Ihr Business mit der ClickUp Business Model Canvas-Vorlage zum Leben, in der jede Idee ihren Platz findet!

Die Erstellung Ihrer Karte des Geschäfts sollte Spaß machen. Die ClickUp Business Model Canvas-Vorlage gliedert es visuell auf, sodass Sie jeden Teil erfassen können, ohne die Nachverfolgung zu verlieren.

Um mit diesem visuellen tool zu beginnen, nehmen Sie eine Haftnotiz aus der Symbolleiste, indem Sie auf das Symbol „Haftnotizen” klicken (oder einfach Shift+N drücken). Jede Notiz passt in einen farben-Code-Bereich, der dazu dient, Ihre Ideen zu organisieren.

Vergessen Sie nicht, die Farbe Ihrer Haftnotizen an den Bereich des Boards anzupassen, an dem Sie gerade Ihre Arbeit verrichten, um für zusätzliche Übersichtlichkeit zu sorgen. Und wenn Sie jemals eine kurze Erinnerung daran benötigen, was die einzelnen Teile bedeuten, finden Sie diese in der Legende auf der linken Seite.

📌 Ideal für: Visuelle Denker, die ihr Business auf klare, farbenfrohe und interaktive Weise aufbauen und organisieren möchten.

4. Die ClickUp Startup Canvas Whiteboard-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Starten Sie Ihr nächstes großes Projekt mit der ClickUp Startup Canvas Whiteboard-Vorlage – dem ersten echten Entwurf für Ihr Startup

Große Ideen für ein kleines Start-up sind spannend – aber chaotisch. Die ClickUp Startup Canvas Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen dabei, einen Zoom einzulegen, sich zu organisieren und Ihren gesamten Start-up-Plan an einem Ort zu skizzieren.

Das interaktive Whiteboard ist der Anbieter eines visuellen Workspace, in dem Ideen dargestellt und der Fortschritt in Echtzeit verfolgt werden können.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie Offen und Abgeschlossen, um zu überwachen, was sich gerade tut.

Fügen Sie Benutzerdefinierte Felder hinzu, um alle Details zu sortieren, zu kategorisieren und im Blick zu behalten

Verwenden Sie eine spezielle Whiteboard-Ansicht, um alles an der Front zu halten – keine Registerkarten, keine Unordnung

Sie brauchen mehr Power? Diese Vorlage bietet sie Ihnen. Tag Teammitglieder, weisen Sie Priorität zu und unterteilen Sie Aufgaben in Unteraufgaben, damit nichts übersehen wird. Das ist Start-up-Plan bis ins Detail, ganz ohne Stress.

📌 Ideal für: Gründer und Start-up-Teams, die einen klaren, visuellen Plan benötigen, um Ideen in der frühen Phase zu lancieren, deren Nachverfolgung zu gewährleisten und zu verwalten.

🧠 Wissenswertes: Vorlagen sind altbewährte Zeitsparer, die sich weiterentwickelt haben! Die allererste „Vorlage” war eine Holzschablone, die von alten chinesischen Schriftgelehrten zum Kopieren von Kalligraphie verwendet wurde! Heute verwenden wir Drag-and-Drop-Vorlagen, um Partys zu planen, Projektmanagement zu betreiben und sogar Memes in wenigen Minuten zu entwerfen.

5. Die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage

Vorlage herunterladen Sorgen Sie für intelligentere Team-Sitzungen mit der ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage, bei der jede Stimme eine Haftnotiz erhält

Brainstorming mit einem Team kann chaotisch werden, aber diese Vorlage sorgt für Energie und bietet gleichzeitig genau die richtige Struktur. Die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage wurde für offenes, gemeinsames Denken entwickelt, das tatsächlich zu Ergebnissen führt.

Es gibt neun Diskussionsbereiche, die Ihnen als Leitfaden für die Sitzung dienen. Einige der enthaltenen Themen sind:

Team Rhythm: Verbessern Sie die Art und Weise, wie Ihr Team zusammenarbeitet

Teamkommunikation: Entscheiden Sie, wie und was Sie freizugeben möchten

Teamrollen: Klären Sie, wer welche Aufgaben zu erledigen hat

Teamressourcen: Finden Sie heraus, welche tools oder welche Unterstützung Ihr Team benötigt

Wählen Sie ein Thema aus, auf das Sie sich konzentrieren möchten, oder gehen Sie alle Themen nacheinander durch. Sobald Sie einen Abschnitt ausgewählt haben, lassen Sie jedes Mitglied eines Teams eine Haftnotiz nehmen, seine Idee notieren und auf das Board kleben.

Benötigen Sie weitere Themen? Duplizieren Sie einfach ein beliebiges Element mit Strg/Cmd+D oder klicken Sie auf das Menü … und wählen Sie Duplizieren. Und wenn Sie bereit sind, die Magie zu teilen, klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben und senden Sie sie an Ihr Team.

📌 Ideal für: Teams, die klar, strukturiert und kooperativ brainstormen möchten.

6. Die ClickUp Business Brainstorm-Vorlage

Vorlage herunterladen Verwandeln Sie rohe Ideen in konkrete Maßnahmen mit der ClickUp Business Brainstorm-Vorlage

Sie haben Ideen aus allen Bereichen? Diese ClickUp Business Brainstorming-Vorlage bietet Ihnen einen Ort, an dem Sie diese Ideen sammeln und in die Tat umsetzen können.

Das Whiteboard-Layout basiert auf vier Kategorien:

Was wir lieben

Was wir wissen

Was wir brauchen

Wofür sind die Leute bereit zu zahlen?

Jede Zeile steht für den Beitrag eines Teammitglieds, aber Sie können das Format an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen. Wie bei den vorherigen Vorlagen können Sie Haftnotizen verwenden, um Ideen zu notieren, sie in Farbe zu kennzeichnen und in die richtige Kategorie zu ziehen. Das geht schnell, ist flexibel und ideal für die Zusammenarbeit im Team.

Und wann ist es Zeit, loszulegen? Wandeln Sie diese Haftnotizen mit wenigen Klicks in umsetzbare Aufgaben um.

📌 Ideal für: Teams, die neue Business-Ideen ausloten und bereit sind, diese vom Brainstorming in die Umsetzung zu bringen

7. Die ClickUp-Projekt-Roadmap-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Planen, verfolgen und realisieren Sie Ihr nächstes großes Projekt mit der ClickUp-Projekt-Roadmap-Vorlage

Die nächste Vorlage auf unserer Liste ist perfekt für Produktmanager, Planer und Launch-Day-Warriors – die ClickUp Projekt Roadmap Template. Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihre Zeitleisten, Produktionsphasen und Team-Kapazitäten im Blick zu behalten.

Mit fünf flexiblen Ansichten können Sie alle beweglichen Teile mühelos verwalten:

listenansicht:* Organisieren Sie Aufgaben, Releases und Abhängigkeiten in einer intelligenten Liste

Workload-Ansicht: Sehen Sie die Auslastung Ihres Teams auf einen Blick und nehmen Sie bei Bedarf Neuzuweisungen vor

*kalender-Ansicht: Markieren Sie Schlüssel-Termine, damit Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht

gantt-Ansicht:* Erkennen Sie Abhängigkeiten und Meilensteine in einer visuellen Zeitleiste

*board-Ansicht: Verwenden Sie Drag-and-Drop-Kanban zur Nachverfolgung des Fortschritts auf Ihre Weise

Diese vollständig anpassbare und einsatzbereite Vorlage sorgt für einen klaren Überblick über Ihre Produkt-Roadmap vom Start bis zur Markteinführung.

📌 Ideal für: Kartierung von Produkt-Zeitleisten, Koordination funktionsübergreifender Teams und Markteinführung ohne Überraschungen in letzter Minute

8. Die ClickUp-Projekt-Charta-Vorlage

Vorlage herunterladen Verschaffen Sie Ihrem nächsten Projekt einen klaren Vorsprung mit der ClickUp-Projektcharta-Dokument-Vorlage

Bevor die eigentliche Arbeit beginnt, ist es hilfreich, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, und genau das leistet diese Vorlage. Mit der ClickUp-Projektcharta-Vorlage können Sie den Zweck, die Beteiligten, die Pläne und die Risiken Ihres Projekts mühelos in einem einzigen Dokument organisieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Nutzen Sie /AI, um Prozesse zu beschleunigen, und fügen Sie während der Überprüfungen Kommentare hinzu

Fügen Sie Link-Aufgaben oder Ordner direkt aus dem Dokument hinzu

Behandeln Sie alle wesentlichen Aspekte, von der Skizzierung des „Warum” Ihres Projekts bis hin zur Zuweisung von Eigentümern und zur Karte von Erfolgsmetriken

Space für Notizen zu Stakeholdern, Kommunikationskanälen, wichtigen Ergebnissen und Risiken –

📌 Ideal für: Einstellung der Projekt-Erwartungen, Definition des Umfangs und Dokumentation der großen und kleinen Details vor dem Start.

💡 Profi-Tipp: Bei einem erfolgreichen Projekt geht es nicht nur darum, Dinge zu erledigen, sondern auch darum, den Zeitplan und das Budget einzuhalten und Risiken vorzubeugen. Starten Sie mit den richtigen Vorlagen durch: Master-Zeitplan-Vorlagen : Halten Sie alle Aufgaben und Meilensteine im Blick auf die Nachverfolgung

Projekt-Budget-Vorlagen : Planen, Nachverfolgung und passen Sie Ihre Finanzen ganz einfach an

Risikobewertungs-Vorlagen : Erkennen Sie potenzielle Probleme, bevor sie Ihr Projekt zum Scheitern bringen Bewältigen Sie alle Aspekte des Projekt-Planings souverän, ganz einfach in ClickUp.

9. Die ClickUp-Projektarbeitsplan-Vorlage

Vorlage herunterladen Planen Sie intelligenter, arbeiten Sie besser, und erreichen Sie jeden Meilenstein mit der ClickUp-Projekt-Arbeit-Plan-Vorlage

Sind Sie es leid, dass Projekt-Zeitleisten unübersichtlich und Verantwortlichkeiten unklar sind? Die ClickUp-Projektarbeitsplan-Vorlage bringt die Reihenfolge in das Chaos mit einem gebrauchsfertigen Layout zur Organisation jeder Phase Ihres Projekts.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Setzen Sie klare Ziele und Fälligkeitsdaten, um Ihr Team aufeinander abzustimmen

Weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung von Meilensteinen für eine bessere Verantwortlichkeit durch

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, um Workflows zu optimieren

Nutzen Sie Gantt-Diagramme und Formular-Formulare für die visuelle Nachverfolgung des Fortschritts

📌 Ideal für: Teams, die vom ersten Tag an vollständige Sichtbarkeit über den Projektfortschritt, die Fristen und die Verantwortlichkeiten wünschen.

10. Die ClickUp-Projektplan-Vorlage

Vorlage herunterladen Verzichten Sie auf Spekulationen und planen Sie wie ein Profi mit der ClickUp-Projekt-Planungs-Vorlage

Wenn das Jonglieren mit Zeitleisten, Teams und Budgets sich wie ein Vollzeitjob anfühlt, ist dies genau das Richtige für Sie. Die ClickUp-Projekt-Zeitleiste-Vorlage hilft Ihnen, vom Start bis zum Abschließen organisiert zu bleiben, dank eines visuell orientierten Ansatzes, der die Planung viel weniger chaotisch erscheinen lässt.

Es bietet flexible Ansichten, damit Ihr Zeitplan gelöscht bleibt und Ihr Team auf Kurs bleibt:

listenansicht* für eine übersichtliche Aufschlüsselung jedes Projekts

board Ansicht* zur Nachverfolgung von Phasen und Fortschritten im Kanban-Stil

zeitleiste Ansicht* für ein lineares Layout, das sich ideal für das Planen und die Ressourcenzuweisung eignet

Mit benutzerdefinierten Feldern wie Projektphasen, Ausführendes Team, Zeitleiste und Budget können Sie alles von der Dauer bis zur Abteilung verfolgen, ohne zwischen den Registerkarten hin- und herspringen zu müssen

📌 Ideal für: Manager und Teams, die mehrere Projekte kartieren und die Fortschritte, Zeitleisten und Budgets an einem Ort verfolgen müssen.

11. Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement

Free Vorlage herunterladen Bringen Sie jedes Projekt mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage voran

Wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig verwalten, ist Multitasking unverzichtbar. Die ClickUp-Projektmanagement-Vorlage sorgt dafür, dass nichts aus dem Ruder läuft. Sie ist Ihr All-in-One-Kontrollzentrum für die Verwaltung von Zeitleisten, Teams, Aufgaben und allem, was dazwischen liegt.

Diese Vorlage ist für Projektmanager äußerst anpassungsfähig, egal ob Sie:

Einführung eines neuen Produkts mit Dutzenden von beweglichen Teilen

Koordination einer cross-funktionalen Marketingkampagne

Überwachung der Client-Leistungen mit mehreren Stakeholdern

Verwaltung interner Abläufe über Abteilungen hinweg

Es verfügt über integrierte Ansichten, um den Fortschritt nach Status, Priorität oder Frist zu verfolgen, sowie benutzerdefinierte Felder, um Mitglieder zu taggen, Ziele festzulegen und Anhänge anzuhängen. Gantt-Diagramme, Dokumente, Workload-Ansichten und mehr – alles ist bereits integriert, sodass Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, anstatt sie erst einzurichten.

📌 Ideal für: Teams, die komplexe Projekte verwalten und vollständige Sichtbarkeit, Flexibilität und Zusammenarbeit an einem Ort wünschen.

12. Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement auf einer Seite

Free Vorlage herunterladen Erzielen Sie schneller Zustimmung mit einer klaren Übersicht des Projekts mithilfe der ClickUp-Vorlage für einseitige Projektmanagement-Übersichten

Zu viele Details können Führungskräfte und Stakeholder ausbremsen. Wenn Sie nur das Was, Warum und Wer benötigen, insbesondere zum Freigeben an Führungskräfte, bietet die ClickUp-Vorlage für einseitige Projektmanagement-Übersichten genau den Schritt, der erforderlich ist – ohne Unordnung und Chaos.

Dies ist ideal für Situationen, in denen ein vollständiges Projektmanagement-Setup übertrieben erscheint:

Präsentation eines neuen Projekts vor der Geschäftsleitung

Zusammenfassung der Projekt-Ziele und Eigentümerschaft für Clients

Kleine interne Teams auf eine schnell umzusetzende Initiative abstimmen

Erstellen Sie ein Kickoff-Dokument, das jeder tatsächlich lesen kann

Mit einem übersichtlichen Dokument können Sie den Projekt-Titel, die Dauer, die Ziele, die Stakeholder, den Umfang und die Erfolg-Metriken festlegen. Es handelt sich um eine hochrangige Momentaufnahme, die alle auf der gleichen Seite hält (im wahrsten Sinne des Wortes).

📌 Ideal für: Die Kommunikation von Projekt-Übersichten, wenn Geschwindigkeit und Klarheit wichtiger sind als die Nachverfolgung einzelner Aufgaben.

13. Die ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang

Free Vorlage herunterladen Schnelle Abstimmung, bessere Ergebnisse und klarer Start für jedes Client-Projekt mit der ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang

Die ClickUp-Vorlage für den Arbeitsumfang schafft die Phase für ein erfolgreiches Projekt oder eine erfolgreiche Partnerschaft. Keine Verwirrung, keine Missverständnisse, sondern klare Erwartungen vom ersten Tag an. Von Lieferanten bis hin zu Clients erhält jeder vollständige Sichtbarkeit über den Projektumfang.

Der Umfang der von Ihnen zu erstellenden Karte der Arbeit umfasst:

Schlüssel-Projektdetails wie Ziele, Zeitleiste, Budget und Stakeholder

Verantwortlichkeiten von Anbietern und Clients, damit alle in Synchronisierung bleiben

Meilensteine und Termine, die die Zeitleiste für die Lieferung vorgeben

Kommunikations- und Änderungsmanagement-Pläne für den Umgang mit unerwarteten Herausforderungen

Und wenn alle Teile an ihrem Platz sind? Halten Sie die endgültigen Genehmigungen direkt im Dokument fest, um den Vertrag abzuschließen.

📌 Ideal für: Agenturen, Berater oder Projekt-Teams, die mit externen Clients zusammenarbeiten und eine formelle, unterzeichnete Projekt-Vereinbarung benötigen.

14. Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Whiteboard

Vorlage herunterladen Machen Sie Ihren Pitch unübersehbar mit der ClickUp-Whiteboard-Vorlage für Projektvorschläge

Wenn es darum geht, ein neues Projekt vorzustellen, brauchen Sie mehr als nur ein paar Stichpunkte und eine Präsentation, die die Zuhörer einschläfert.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Projekt-Whiteboard ins Spiel. Anstatt Ideen in einem Dokument zu sammeln, erhalten Sie einen visuellen, interaktiven Raum, in dem Sie Ihren Vorschlag ausarbeiten können – von Zielen und Strategien bis hin zu Zeitleiste, Schlüsselaktivitäten und gewünschten Ergebnissen.

Sie ist flexibel genug, um sich an jede Art von Projekt-Präsentation anzupassen, aber strukturiert genug, um Ihre Stakeholder auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Fügen Sie Haftnotizen für Objekte hinzu

Verwenden Sie Formen, um Strategien zu verknüpfen

Fügen Sie Grafiken ein, um Ihre Argumente zu untermauern

Alles ist editierbar, verschiebbar und für die Zusammenarbeit im Team konzipiert. Mit den integrierten Whiteboard-tools von ClickUp teilen Sie nicht nur eine Idee, sondern laden auch zu Feedback ein, stimmen Teams aufeinander ab und bereiten die Phase für die Umsetzung vor.

📌 Ideal für: die Vorstellung einer neuen internen Initiative, die Erstellung von Client-Angeboten oder die Abstimmung vor Projektbeginn.

🎥 Sehen Sie sich das Video an: Verwirklichen Sie Ihre Projekt-Ideen mit ClickUp Whiteboards! Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie das geht:

💡Profi-Tipp: Möchten Sie nach der Präsentation weitermachen? Wandeln Sie Haftnotizen mit einem Klick in Aufgaben um und beginnen Sie direkt von Ihrem ClickUp Whiteboard aus mit der Umsetzung.

15. Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Anforderungen

Vorlage herunterladen Erfassen Sie jedes Detail und halten Sie Ihre Projektanforderungen mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagementanforderungen auf dem neuesten Stand

Das Jonglieren mit Client-Anforderungen, Lieferungen und Genehmigungen kann chaotisch werden. Mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagementanforderungen können Sie Projektziele, Umfang, Schlüssel-Stakeholder und Meilensteine in einem übersichtlichen, organisierten ClickUp-Workspace dokumentieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Führen Sie eine mühelose Nachverfolgung durch, was zum Projektumfang gehört und was nicht

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, damit jeder seine Rolle klar versteht

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für Budgets, Risiken und Kommunikationspläne

Fügen Sie Abschnitte zum Abzeichnen hinzu, um die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

📌 Ideal für: Teams und Projektmanagement-Experten, die Projektanforderungen vor Arbeitsbeginn klar definieren, kommunizieren und genehmigen möchten, um Scope Creep und Verwirrung zu vermeiden.

Finden Sie die perfekte Project Canvas-Vorlage für einen klaren Plan

Wenn Ihr Team mit verstreuten Notizen, uneinheitlichen Zielen oder verpassten Terminen zu kämpfen hat, ist es an der Zeit, Ihren Plan-Prozess des Projekts zu überdenken.

Das richtige Projekt-Canva sollte Ihrem Team Klarheit verschaffen und Ihre Objekte, Risiken, Projektleistungen und Erfolg an einem Ort in Karte zusammenfassen.

Die kostenlosen Projekt-Canva-Vorlagen von ClickUp bieten Ihnen genau das.

Mit einem intuitiven Layout, Features für die Zusammenarbeit und allem, was Sie für einen erfolgreichen Start benötigen, vereinfacht es das Planen und sorgt dafür, dass Ihr Team am gleichen Strang zieht.

Sind Sie bereit, Ihre nächste große Karte zu erstellen? Probieren Sie ClickUp kostenlos aus.