die 8 besten Baserow-Alternativen für anpassbare Datenbanken im Jahr 2025

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr No-Code-Datenbank-Tool Sie eher behindert als voranbringt? Baserow bietet zwar eine übersichtliche Benutzeroberfläche und ein einfaches Setup. Doch mit zunehmendem Datenvolumen zeigen sich Schwächen: verzögerte Zusammenarbeit, eingeschränkte Automatisierung und zu viel manuelle Arbeit.

Ganz gleich, ob Sie interne Tools entwickeln, Workflows über mehrere Teams hinweg verwalten oder große Datenmengen nachverfolgen – Sie benötigen mehr als einen einfachen Builder. Sie benötigen Skalierbarkeit, intelligente Automatisierung und integrierte Zusammenarbeit in Echtzeit.

Deshalb haben wir die besten Baserow-Alternativen zusammengestellt. Jede davon wurde entwickelt, um komplexe Projekte zu bewältigen, langweilige Aufgaben zu automatisieren und Ihr Team bei der Synchronisierung zu unterstützen (ohne Sie in den Wahnsinn zu treiben). Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Workflow zu verbessern, eine Aufgabe (und Tabelle) nach der anderen.

Warum sollten Sie sich für Baserow-Alternativen entscheiden?

Baserow ist eine gute Wahl, wenn Sie erste Schritte in der Welt ohne Code machen möchten. Aber hier ist der Haken: Moderne Teams brauchen mehr als eine überarbeitete Vorlage für Tabellenkalkulationen.

Hier sind die Gründe, warum sich viele für eine bessere Aufgaben- und Projektdatenbank-Software anstelle von Baserow entscheiden:

Effizientere Verwaltung von Aufgaben und Projekten: Greifen Sie auf fortschrittliche Tools zu, um Aufgaben zuzuweisen, Fortschritte zu verfolgen und komplexe Projekte mühelos zu organisieren

Zusammenarbeit in Echtzeit: Erhalten Sie sofortige Updates und Koordination über mehrere Teams hinweg mit Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Skalieren Sie Ihre Datenbanken sicher: Bewältigen Sie wachsende Datenanforderungen mit Plattformen, die größere, skalierbarere Datenbanken unterstützen

Einfache Automatisierung von Workflows: Optimieren Sie Abläufe und eliminieren Sie manuelle Arbeit mit Funktionen zur Automatisierung von Workflows

Vollständige Anpassung von Workspaces: Passen Sie Ansichten, Datenbanken und Formulare mit umfangreichen Anpassungsoptionen an die Anforderungen Ihres Teams an

Reibungslose Kommunikation: Nutzen Sie integrierte Chat-Funktionen, Kommentare, Benachrichtigungen und Integrationen, um die Kommunikation und Produktivität Ihres Teams zu stärken

Reibungslose Integration in Ihre Tech-Stack: Verbinden Sie sich über ein breiteres Integrations-Ökosystem mit Ihren bevorzugten Tools und Apps

👀 Wussten Sie schon? Edgar F. „Ted“ Codd, ein englischer Informatiker und Mathematiker, wird die Entwicklung der grundlegenden Theorie des modernen Datenbankmanagements, insbesondere des relationalen Modells, zugeschrieben.

Die besten Baserow-Alternativen auf einen Blick

Sie möchten die TL;DR-Version? Hier ist Ihr Spickzettel, bevor wir uns in die Details stürzen. Diese Tools bieten Ihnen neue Möglichkeiten, Projekte zu verwalten, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen, die ein All-in-One-Projekt- und Datenmanagement benötigen Benutzerdefinierte Felder, Tabellen- und Listenansichten, Automatisierungen Kostenlose Pläne verfügbar, Anpassungen für Unternehmen verfügbar Airtable Kleine bis mittelgroße Teams und Projektmanager, die visuelle Datenbanken mit einer einfachen Benutzeroberfläche benötigen Gitteransicht, Blöcke, Automatisierungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Benutzer Quickbase Unternehmen und große Teams, die komplexe Workflows und Apps für Unternehmen verwalten Low-Code-Builder, Automatisierung, Berichterstellung Kostenlose Testversion für 30 Tage, ab 35 $/Benutzer Coda Funktionsübergreifende Teams und Abteilungen, die eine Kombination aus Dokumenten und Datenbanken benötigen Seiten, Tabellen, Pakete Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer Tadabase Kleine Unternehmen und Betriebsteams, die benutzerdefinierte Business-Apps erstellen Drag-and-Drop-Builder, rollenbasierter Zugriff Ab 50 $/Benutzer Knack Kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, die einfache Online-Datenbanken und Workflow-Automatisierung benötigen Online-Datenbanken, Automatisierung von Workflows Ab 59 $/Benutzer NocoDB Entwickler und technische Teams, die eine Open-Source-Alternative zu Airtable für kollaborative Datenbanken suchen Tabellenkalkulationsähnliche Benutzeroberfläche, API-Integration Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Benutzer Caspio Unternehmen und regulierte Branchen, die eine App-Erstellung ohne Code mit erweiterter Sicherheit benötigen Point-and-Click-Builder, Integrationen Ab 100 $/Benutzer

Die besten Baserow-Alternativen

Also gut, krempeln wir die Ärmel hoch und tauchen wir ein in die Welt der Schwergewichte. Dies sind nicht nur Excel-Datenbank-Klone, sondern Baserow-Alternativen, die mit Sicherheit Ihr nächstes Tool werden, egal ob Sie Einfachheit oder Leistung auf Unternehmensniveau suchen.

1. ClickUp (All-in-One-Projekt- und Datenmanagement)

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus Erstellen Sie mit ClickUp Tabellenkalkulationen und leistungsstarke visuelle Datenbanken ohne Code

Wenn Sie sich schon immer eine App für alles für die Arbeit gewünscht haben, die genauso hart arbeitet wie Sie, wird ClickUp Ihr neuer bester Freund werden.

Es kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Über die Aufgaben hinaus transformiert ClickUp Ihren gesamten Workflow und vereint Projektmanagement, Dokumente, Datenbanken und Zusammenarbeit in Echtzeit in einem umfassenden Paket.

Ansichten in ClickUp

Eines der leistungsstärksten (und beliebtesten) Features ist Benutzerdefinierte Ansichten. Damit können Sie Ihre Aufgaben und Berichte ganz nach Ihren Wünschen anzeigen – ganz ohne Programmierung.

Die ClickUp-Tabellenansicht zeigt beispielsweise jede Aufgabe als Zeile und Felder als Spalten an. Stellen Sie sich Ihre Projektaufgaben und Daten wie in einer Tabellenkalkulation vor, nur intelligenter – vollständig interaktiv, anpassbar und direkt mit Ihren Workflows verknüpft.

Erstellen Sie über 15 Arten von benutzerdefinierten Feldern mit der Tabellenansicht von ClickUp

Sie können zwischen der Tabellen- und Listenansicht wechseln, um unterschiedliche Perspektiven zu erhalten – die Tabelle für datenintensive Arbeiten, die Liste für die einfache Nachverfolgung von Aufgaben. Mit diesen Ansichten können Sie auch Massenaktionen vereinfachen und Tastaturverknüpfungen verwenden, um wiederkehrende Aktualisierungen zu beschleunigen.

Baserow bietet zwar Datenbanktabellen, aber die Tabellenansicht von ClickUp ist nahtlos mit dem Projekt- und Aufgabenmanagement verknüpft, sodass Sie Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und Projektdaten aktualisieren können, ohne zwischen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Die benutzerdefinierten Felder von ClickUp sind außerdem eng in Aufgaben und Projektmanagement-Features integriert, sodass Sie sowohl strukturierte Daten als auch umsetzbare Arbeitselemente an einem Ort verwalten können.

Fügen Sie Ihren Aufgaben und Projekten benutzerdefinierte Datenfelder hinzu, um Ihren Workflow anzupassen

Sie können benutzerdefinierte Felder zu Listen, Ordnern, Spaces oder Ihrem gesamten Workspace hinzufügen und alle für Ihr Team relevanten Datenpunkte verfolgen, z. B. Client-Details, Projektphasen oder Budgetzahlen.

Dadurch erhalten Aufgaben einen Kontext, wodurch Berichte aussagekräftiger werden. Sie können auch die Sichtbarkeit und Berechtigungen in Feldern kontrollieren, um sicherzustellen, dass sensible Daten geschützt sind.

Darüber hinaus können Sie Formelfelder für automatische Berechnungen ohne Programmierung verwenden, um manuelle Fehler zu reduzieren.

ClickUp-Automatisierungen

Möchten Sie mehr als nur Nummern automatisieren? Probieren Sie ClickUp Automations aus, das alle sich wiederholenden Aufgaben automatisch erledigt. Denken Sie an: Aufgaben an Teammitglieder zuweisen, Status aktualisieren oder Erinnerungen versenden.

Bleiben Sie proaktiv, indem Sie ClickUp-Automatisierungen einrichten, um den Bedarf an manuellen Aufgaben zu reduzieren

Sie können Regeln erstellen, die Aktionen basierend auf dem Status einer Aufgabe, Änderungen der Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten auslösen. Diese können auf Space-, Ordner- oder Liste-Ebene eingerichtet werden.

Baserow konzentriert sich auf die Datenbankverwaltung und verfügt über keine native Automatisierung von Workflows für Aufgaben und Projektprozesse. Die Automatisierungen von ClickUp wurden jedoch für das Projektmanagement entwickelt, sodass Workflows einfach durchgesetzt werden können und Teams auf Kurs bleiben.

ClickUp-Dokumente

Darüber hinaus zentralisiert ClickUp Docs alle Projektdaten, Aufgaben und Dokumente für einen einfachen Zugriff.

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs teamübergreifend zusammen

Teammitglieder können Kommentare hinterlassen, Kollegen mit Tags versehen, Dateien anhängen und sogar gemeinsame Dokumente innerhalb von Aufgaben erstellen. Dank detaillierter Berechtigungen unterstützt es mehrere Teams, die an komplexen Projekten arbeiten.

Sie können Ihre Dokumente auch wie ein Profi organisieren, indem Sie Seiten und Unterseiten verwenden, um eine klare Hierarchie der Inhalte zu erstellen. Ordnen Sie sie ganz einfach per Drag & Drop neu an und verschachteln Sie verwandte Seiten für eine bessere Struktur.

ClickUp Dashboards

Für mehr Übersichtlichkeit probieren Sie die Dashboards von ClickUp aus. Damit können Sie schnell persönliche Fortschritte, die erfasste Zeit Ihres Teams und die Projektleistung sehen und messen.

Verfolgen und analysieren Sie Ihre Ziele detailliert oder auf einen Blick mit den Dashboards von ClickUp

Dashboards konsolidieren alle Ihre Projektdaten – Aufgaben, Zeitleisten, Fortschritte und Leistungsmetriken – in einer einzigen, anpassbaren Oberfläche, sodass Sie nicht mehr zwischen mehreren Tools oder Tabellenkalkulationen wechseln müssen.

Sie können Dashboards mit einer Vielzahl von Widgets wie Diagrammen, Aufgabenlisten, Kalendern, Zeiterfassung und Zielverfolgung anpassen, um genau die Informationen anzuzeigen, die Ihr Team benötigt.

Im Gegensatz zu Baserow, das in erster Linie ein Datenbank-Tool ist, kombiniert ClickUp Datenvisualisierung, umsetzbares Projekt- und Aufgabenmanagement sowie Zusammenarbeit und bietet gleichzeitig umfassendere Anpassungsmöglichkeiten und Automatisierung von Workflows auf einer einzigen Plattform.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und kritische Pfade, um komplexe Projekt-Zeitleisten zu verwalten

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps und ClickUp Whiteboards , um Ideen zu sammeln und visuell zu verknüpfen

Nutzen Sie die integrierte Zeiterfassung und Workload-Ansichten, um die Ressourcenzuweisung zu optimieren

Mit den Vorlagen von ClickUp müssen Sie keine Strukturen mehr von Grund auf neu aufbauen und verkürzen die Einarbeitungszeit

Reduzieren Sie die Anzahl der Tools und steigern Sie die Produktivität von Teams, die sowohl Daten als auch Workflows verwalten, durch Zusammenarbeit in Echtzeit, Kommentare und @Erwähnungen

Einschränkungen von ClickUp

Geringe Lernkurve für Benutzer, die das Produkt zum ersten Mal verwenden

Gelegentliche Leistungsrückgänge bei sehr großen Workspaces

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den gesamten Workflow des Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren. Die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, zwischen mehreren Ansichten (wie Liste, Board und Kalender) zu wechseln und andere Tools zu integrieren, hat meine tägliche Produktivität erheblich gesteigert. Es ist eine All-in-One-Plattform, die sich perfekt an unseren Workflow anpasst und das Team-Management wesentlich effizienter macht.

Bonus: Lernen Sie ClickUp Brain Max kennen, eine kontextbezogene KI, die sich nahtlos in Ihren Workspace einfügt. So geht's: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, das Internet und mehr.

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Befehle für Ihre Arbeit zu erteilen – ganz ohne Hände und überall.

Brain MAX ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige Lösung

Kennt Ihre Projekte, Ihr Team, Ihre Termine und Ihre Arbeitshistorie – damit Sie Antworten und Automatisierung erhalten, die wirklich Sinn machen

2. Airtable (Am besten geeignet für visuelle Datenbanken mit einfacher Benutzeroberfläche)

über Airtable

Wenn Ihnen Baserow etwas zu einfach ist, könnte Airtable eine Verbesserung darstellen. Es kombiniert eine elegante, benutzerfreundliche Oberfläche mit der Flexibilität, die Power-User benötigen.

Sie möchten Visualisierungen? Airtable bietet Ihnen Blocks, mit denen Sie ohne Programmierkenntnisse benutzerdefinierte Dashboards, Diagramme und andere visuelle Elemente erstellen können.

Airtable verleiht der Automatisierung eine neue Dimension. Sie können Workflows einrichten, die sich wiederholende Aufgaben wie das Aktualisieren von Datensätzen oder das Versenden von E-Mails übernehmen. Mit unzähligen Integrationen, die Ihre Apps und Daten synchronisieren, können Sie mit Airtable smarter arbeiten, ohne sich mit Programmierung auskennen zu müssen.

Die besten Features von Airtable

Organisieren Sie Aufgaben und Projekte mühelos mit einer intuitiven Rasteransicht

Erweitern Sie die Funktionalität mit modularen Blöcken für Diagramme, Karten und Zeitleisten

Automatisieren Sie Workflows und verbinden Sie sich nahtlos mit beliebten Apps von Drittanbietern

Greifen Sie auf eine riesige Bibliothek mit Airtable-Vorlagen zu, um schneller loszulegen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren, Anhängen und Erinnerungen zusammen

Limits von Airtable

Mit wachsender Teamgröße kann es teuer werden

Im Vergleich zu einigen unternehmensorientierten Plattformen eingeschränkte Tools für die Berichterstellung

Preise für Airtable

Free

Team : 24 $/Monat pro Benutzer

Business : 54 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2 : 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Airtable?

Eine G2-Bewertung lautet:

Airtables eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung und Aufzeichnung von Daten und verfügt über eine großartige Benutzeroberfläche. Es ist einfach und leicht zu erlernen, seine Automatisierungen sind leistungsstark und können so viel leisten. Am besten gefällt mir die Verknüpfung von Tabellen, da dadurch Suchfelder möglich sind, die eine hervorragende Segmentierung der Daten ermöglichen.

💡 Profi-Tipp: Sehen Sie sich die integrierten Vorlagen an, bevor Sie ganz von vorne beginnen. Viele dieser Tools bieten vorgefertigte Setups für Dinge wie Projektverfolgung oder CRM, mit denen Sie Zeit sparen und das Rad nicht neu erfinden müssen.

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen regelmäßig Automatisierungstools und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies verdeutlicht ein großes ungenutztes Potenzial für Produktivität – die meisten Teams verlassen sich immer noch auf manuelle Arbeit, die rationalisiert oder eliminiert werden könnte. Mit den KI-Agenten von ClickUp ist es ganz einfach, automatisierte Workflows zu erstellen, selbst wenn Sie noch nie zuvor Automatisierung eingesetzt haben. Mit Plug-and-Play-Vorlagen und Befehlen in natürlicher Sprache wird die Automatisierung von Aufgaben für alle im Team zugänglich! 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF hat mit den dynamischen Dashboards und automatisierten Diagrammen von ClickUp die Zeit für die Berichterstellung um 40 % reduziert und so stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke verwandelt.

📖 Lesen Sie auch: So exportieren Sie Daten aus Airtable in andere Apps

3. Quickbase (Am besten geeignet für komplexe Workflows und Apps für Unternehmen)

über Quickbase

Quickbase ist eine Plattform ohne Code, die für komplexere Workflows entwickelt wurde – denken Sie an Genehmigungen, Compliance und mehrstufige Prozesse, die eine enge Koordination erfordern. Sie wird häufig von größeren Teams verwendet, die benutzerdefinierte Apps erstellen, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und den Datenfluss zwischen Abteilungen aufrechterhalten möchten.

Im Vergleich zu Baserow ist es eher auf „schwere“ Aufgaben ausgerichtet. Außerdem erhalten Sie solide Tools für die Berichterstellung und starke Features für die Sicherheit, wodurch es sich gut für Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen eignet.

Die besten Features von Quickbase

Erstellen Sie maßgeschneiderte Apps mit einem visuellen Low-Code-Builder

Erstellen Sie mehrstufige Genehmigungsketten mit bedingter Logik für komplexe Workflows

Erstellen Sie Berichte und Analysen in Echtzeit für eine bessere Entscheidungsfindung

Nahtlose Verbindung mit bestehenden Systemen und Tools von Drittanbietern

Sorgen Sie für robuste Sicherheit und Compliance in all Ihren Projekten

Limits von Quickbase

Durch den höheren Preis eignet es sich besser für Unternehmensbudgets

Lernkurve für fortgeschrittene benutzerdefinierte Anpassungen

Quickbase-Preise

Kostenlose Testversion für 30 Tage

Team : Ab 35 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Business : Ab 55 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Quickbase

G2 : 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Quickbase?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Quick Base bietet anpassbare Datenbankanwendungen, schnelle Entwicklung, Cloud-Zugriff, Skalierbarkeit, Integrationsmöglichkeiten, Sicherheit und Automatisierung und verbessert so die Effizienz Ihres Unternehmens. .

4. Coda (Am besten für Dokumente + Datenbanken geeignet)

via Coda

Coda verbindet das Gefühl eines Dokuments mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank und bietet Teams einen flexiblen Space zum Erstellen benutzerdefinierter Workflows, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Es kombiniert Text, Tabellen und App-ähnliche Features an einem Ort, sodass Sie schreiben, organisieren und automatisieren können, ohne die Seite zu verlassen.

Wo Coda Baserow übertrifft, ist seine Vielseitigkeit. Anstatt mit separaten Tools für Dokumente, Aufgaben und Tabellen zu jonglieren, können Sie alles in einem dynamischen Dokument zusammenführen. Seiten und Tabellen arbeiten Hand in Hand, sodass Sie neben schriftlichen Plänen oder Meeting-Notizen auch interaktive Datenbanken erstellen können.

Mit Packs und Schaltflächen können Sie eine Verbindung zu Tools für die Zusammenarbeit wie Slack, Jira oder Google Kalender herstellen und Aktionen auslösen, ohne Ihr Dokument zu verlassen. Wenn Sie nach Alternativen zu Airtable suchen, aber etwas Ganzheitlicheres wünschen, ist Coda eine Überlegung wert.

Die besten Features von Coda

Kombinieren Sie Dokumente, Datenbanken und Apps in einer gemeinsamen Arbeitsfläche

Erstellen Sie interaktive Tabellen mit relationalen Daten und Formeln

Automatisieren Sie Workflows mit Schaltflächen, Packs und Integrationen

Passen Sie Seiten genau an Ihre Prozesse und Ihren Stil an

Geben Sie Aktualisierungen in Echtzeit über Teams-Seiten mit synchronisierten Dokumentänderungen frei

Einschränkungen von Coda

Aufgrund seiner Flexibilität kann es anfangs etwas überwältigend wirken

Fortgeschrittene Features erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit

Preise für Coda

Free-Plan verfügbar

Pro : 12 $/Monat pro Dokumentersteller

Team : 36 $/Monat pro Dokumentenersteller

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Coda?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es bietet unzählige Möglichkeiten. Sie können Dokumentationen schreiben, (komplexe) Tabellen erstellen, Seiten innerhalb von Seiten erstellen, Personen und Seiten erwähnen, mit Miro, Google Tabellen/Docs/etc. integrieren, Bilder und Links einfügen ... Ich denke, es ist das vollständigste Tool, das ich je verwendet habe. [Aber] Einige Features und Möglichkeiten sind nicht sehr klar und intuitiv. Obwohl die Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich ist, muss man erst herausfinden, wie bestimmte Funktionen verwendet werden.

5. Tadabase (Am besten für benutzerdefinierte Business-Apps geeignet)

via Tadabase

Tadabase ist wie ein Spielplatz ohne Code für Geschäftsgründer, die ihre App-Ideen schnell verwirklichen möchten. Es verzichtet auf Komplexität zugunsten einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche, die es einfach macht, alles von Client-Portalen bis hin zu internen Nachverfolgungssystemen ohne Programmieraufwand zu realisieren.

Tadabase übertrifft Baserow durch seine umfangreichen Anpassungsoptionen und Kontrollmöglichkeiten. Sie können mithilfe rollenbasierter Zugriffsrechte genau festlegen, was jeder Benutzer sieht, elegante Formulare und Berichte erstellen und Apps entwerfen, die auf allen Geräten gut aussehen. Es wurde für Teams entwickelt, die eine voll funktionsfähige App wünschen, die ihren Workflow bis ins kleinste Detail widerspiegelt.

Die Automatisierungs-Features sorgen außerdem für weniger manuelle Arbeit und mehr Zeit für das, was Ihr Geschäft wirklich voranbringt.

Die besten Features von Tadabase

Richten Sie erweiterte Benutzerberechtigungen ein, um den Zugriff sicher anzupassen

Entwerfen Sie ausgefeilte, für Mobilgeräte optimierte Apps mit Formularen, Diagrammen und Berichten

Automatisieren Sie Workflows und Warnmeldungen, damit hinter den Kulissen alles reibungslos läuft

Erstellen Sie kundenorientierte Portale mit markenspezifischen Anmeldungen und einer reaktionsschnellen Benutzeroberfläche

Limits von Tadabase

Es braucht Zeit, um die erweiterten Features zu beherrschen

Die Integrationsmöglichkeiten sind eingeschränkter als bei einigen Mitbewerbern

Preise für Tadabase

Für Teams und Einzelpersonen

Starter : 50 $/Monat

Wachstum : 125 $/Monat

Professional : 250 $/Monat

Elite: 450 $/Monat

Für Agenturen und Wiederverkäufer

Essentials : 500 $/Monat

Erweitert : 750 $/Monat

Elite: 1.000 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tadabase

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (über 25 Bewertungen)

6. Knack (Am besten für kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen geeignet)

via Knack

Knack hält die Dinge erfrischend einfach und bietet gleichzeitig ernstzunehmende Leistung unter der Haube. Es wurde für kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen entwickelt, die eine unkomplizierte Möglichkeit benötigen, Online-Datenbanken aufzubauen und Workflows zu optimieren, ohne sich um technische Probleme kümmern zu müssen.

Was Knack von Baserow unterscheidet, ist der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und die große Auswahl an Vorlagen, die einen schnellen Einstieg ermöglichen.

Mit Knack können Sie alles von Verzeichnissen und Inventarsystemen bis hin zu Ereignisregistrierungen und CRMs ohne Programmierkenntnisse erstellen. Die Automatisierung von Workflows sorgt dafür, dass sich wiederholende Aufgaben wie Genehmigungen oder Benachrichtigungen im Hintergrund abgewickelt werden, während Sie dank anpassbarer Benutzerrollen genau kontrollieren können, wer was sieht.

Die besten Features von Knack

Erstellen Sie Online-Datenbanken mit einem intuitiven Builder

Automatisieren Sie Aufgaben und optimieren Sie Genehmigungsprozesse ganz einfach

Passen Sie Benutzerrollen und Berechtigungen für einen sicheren Zugriff an

Starten Sie CRMs, Verzeichnisse oder Inventar-Tools aus branchenspezifischen Starter-Kits

Genießen Sie für ein nahtloses Erlebnis mobiloptimierte Layouts

Limits

Eingeschränkte Tools für erweiterte Analysen und Berichterstellung

Kann durch Add-Ons für erweiterte Features kostspielig werden

Knack-Preise

Starter : 59 $/Monat

Pro : 119 $/Monat

Unternehmen : 269 $/Monat

Plus: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Knack?

Eine G2-Bewertung lautet:

Knack ist so einfach, dass fast jeder sehr nützliche Datenbank-Apps erstellen kann. Gleichzeitig ist es extrem robust und bietet Benutzern mit etwas mehr Erfahrung sehr hochwertige Funktionen. Die etwas eingeschränkten Möglichkeiten zur Formatierung und zum Layout von Detailberichten und Formularen.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Datenbank” stammt ursprünglich aus dem Militärbereich und wurde um 1964 geprägt. Damals ging es noch nicht um Apps oder Websites, sondern um gemeinsam genutzte Datensysteme für Zeitmultiplex-Computer, die in der Verteidigung eingesetzt wurden!

7. NocoDB (Beste Open-Source-Alternative zu Airtable)

via NocoDB

NocoDB ist eine gute Option, wenn Sie die Flexibilität von Airtable, aber die Freiheit von Open-Source-Tools wünschen. Es verwandelt jede SQL-Datenbank in eine intelligente, kollaborative Tabellenkalkulations-Benutzeroberfläche, mit der Sie Daten visuell verwalten können, ohne die Kontrolle über Ihr Backend aufzugeben.

Was NocoDB von Baserow abhebt, ist seine Open-Source-Natur und sein API-first-Design. Sie erhalten vollständige Transparenz, die Möglichkeit zum Selbsthosting und eine Plattform, die Entwickler wegen ihrer Anpassungsfähigkeit lieben. Die tabellenkalkulationsähnliche Oberfläche ist vertraut und benutzerfreundlich, aber sie ist so konzipiert, dass sie skalierbar ist und sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt.

Die besten Features von NocoDB

Stellen Sie sofort eine Verbindung zu bestehenden relationalen Datenbanken her und verwandeln Sie diese in eine intelligente Tabellenkalkulationsschnittstelle

Arbeiten Sie mit Teams über eine vertraute, intuitive Raster-, Galerie-, Kanban- und Formularansicht zusammen

Stellen Sie mit leistungsstarken Verknüpfungsfeldern Beziehungen zwischen Tabellen her, um relationale Daten zu modellieren

Automatisieren Sie Prozesse durch die Integration mit Workflow-Management-Software wie Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, E-Mail und anderen APIs von Drittanbietern über den integrierten App Store

Geben Sie Datenbanken oder Ansichten öffentlich oder privat frei, mit Optionen für den Passwortschutz

Limits von NocoDB

Erfordert technisches Know-how, um alle Funktionen voll auszuschöpfen

Im Vergleich zu kostenpflichtigen Plattformen weniger ausgefeilte Benutzeroberfläche

Preise für NocoDB

Cloud

Free

Team : 15 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Selbst gehostet

Free

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu NocoDB

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

8. Caspio (Am besten für die Erstellung von Apps ohne Code für Unternehmen geeignet)

via Caspio

Caspio ist auf Unternehmen zugeschnitten. Es bietet Ihnen eine vollwertige Umgebung zur App-Erstellung, in der Sie benutzerdefinierte Geschäfts-Apps entwerfen, bereitstellen und verwalten können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Wenn Sie mit sensiblen Daten oder komplexen Workflows arbeiten, ist Caspio genau das Richtige für Sie – und noch einiges mehr.

Caspio übertrifft Baserow in puncto Sicherheit, Skalierbarkeit und robusten Integrationsoptionen für Unternehmen. Die Point-and-Click-Oberfläche erleichtert die Erstellung von Apps, die genau Ihren Anforderungen entsprechen, während integrierte Compliance-Features (wie HIPAA- und GDPR-Support) es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Branchen mit strengen Datenschutzbestimmungen machen.

Die besten Features von Caspio

Stellen Sie Unternehmens-Apps mithilfe von geführten Vorlagen und Tools zum Datenimport schneller bereit

Integrierte Compliance-Tools für regulierte Branchen

Skalierbare Infrastruktur zur Unterstützung wachsender Datenanforderungen

Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit beliebten Business-Tools

Sicherheit und Governance-Kontrollen auf Unternehmensebene

Limits von Caspio

Die Preise liegen im höheren Bereich

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu neueren Plattformen veraltet wirken

Preise für Caspio

Lite : 100 $/Monat

Plus : 300 $/Monat

Business : 600 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Caspio

G2 : 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Ihre perfekte Datenbank erwartet Sie bei ClickUp

Ob Sie nun Einfachheit, Open-Source-Freiheit oder Leistungsstärke für Unternehmen suchen, diese Baserow-Alternativen sind einen Versuch wert.

Jedes der hier vorgestellten Tools wurde entwickelt, um die Lücken von Baserow zu schließen und Ihnen eine bessere Automatisierung, umfassendere benutzerdefinierte Anpassungen und eine stärkere Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Teams zu bieten.

Der Schlüssel liegt darin, das benutzerdefinierte Datenbank-Tool auszuwählen, das am besten zu Ihrem individuellen Workflow und der Größe Ihres Teams passt.

ClickUp ist eine hervorragende Baserow-Alternative für Teams, die eine flexible All-in-One-Plattform suchen, die anpassbare Datenbanken mit leistungsstarkem Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit zusammenführt.

Die Features sind darauf ausgelegt, Ihnen bei der Verwaltung komplexer Projekte, der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und der Abstimmung mehrerer Teams zu helfen – alles in einem einzigen, intuitiven Workspace.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und transformieren Sie die Zusammenarbeit Ihres Teams und die Verwaltung skalierbarer Datenbanken.