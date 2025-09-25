Twist vs. Slack: Welche Team-Chat-App ist die beste für Sie?

Es ist nicht einfach, die Kommunikation im Team klar und organisiert zu halten.

Nachrichten stapeln sich, Updates gehen unter, und ehe man sich versieht, durchforstet man endlose Unterhaltungen, nur um das Wesentliche zu finden.

Einige Teams profitieren von sofortigem Feedback und dynamischer Zusammenarbeit, während andere Wert auf durchdachte Kommunikation und asynchrone Zusammenarbeit legen. Der Schlüssel liegt darin, ein Tool zu wählen, das zur Art und Weise, wie Ihr Team arbeitet, passt.

Und genau hier beginnt die Debatte Twist vs. Slack. Slack sorgt für einen flüssigen Gesprächsfluss, was perfekt für schnell arbeitende Teams ist. Twist hingegen konzentriert sich auf tiefgehende, strukturierte Diskussionen und eignet sich hervorragend für Teams, die konzentrierte Arbeit gegenüber ständigen Unterbrechungen bevorzugen.

Beide erfüllen unterschiedliche Anforderungen, aber welches ist die Arbeit für Ihr Team? Finden wir es heraus.

Twist und Slack im Überblick

Hier ist ein kurzer Vergleich, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

Feature Twist Slack clickUp (Bonus)* Kommunikationsstil Thread-First-Ansatz Instant-Messaging-Ansatz Kombiniert Projekt- und Aufgabenmanagement mit Chatten; Chat-Threads können mit Aufgaben und Dokumenten verknüpft werden Meetings & Anrufe Keine integrierten Sprach- und Videoanrufe Verbesserte Zusammenarbeit mit Huddles und Clips; unterstützt Anrufe/freigeben Unterstützt Video-/Sprachanrufe und das Freigeben des Bildschirms; lässt sich mit Zoom, Google Meet und anderen Tools integrieren KI-Fähigkeiten Eingeschränkte Automatisierung über Zapier KI zum Erstellen von Zusammenfassungen, Erfassen von Meeting-Notizen, Automatisierung von Aufgaben und Optimieren der Suche Integrierte KI zum Erstellen von Aufgaben, Generieren von Zusammenfassungen, Unterstützung beim Schreiben, Erstellen von Meeting-Notizen, Automatisierungen und Suchoptimierung direkt in Aufgaben, Dokumenten und Chats Automatisierung Automatisierung über Zapier mit Limit Workflow-Automatisierungen, Erinnerungen, Integrationen Umfassende native Automatisierung (z. B. Statusaktualisierungen, Aufgabenvergabe, Anpassung von Fälligkeitsterminen, benutzerdefinierte Workflows und mehr) und KI-Autopilot-Agenten *dateien freigeben Freigeben Sie bis zu 100 MB in Threads/Kommentaren Freigeben Sie bis zu 1 GB in Nachrichten/Kanälen Fügen Sie Anhänge mit einer Größe von bis zu 1 GB in Aufgaben, Dokumente und Kommentare ein; erweiterte Dateiverwaltung mit Versionierung und Einbettung Benutzeroberfläche Übersichtlich und minimalistisch Übersichtlich und intuitiv Hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche mit flexiblen Ansichten (Liste, Tafel, Kalender, Gantt usw.) Sicherheit DSGVO-konform SOC2-, SOC3- und ISO/IEC-konform SOC2 Typ II, DSGVO, HIPAA und ISO/IEC-konform; Sicherheit auf Unternehmen-Niveau Support Standard- und Prioritäts-Support, Wissensdatenbank Standard-/Priorität-Support; dedizierter Support für Unternehmen 24/7-Support für alle Pläne Preise Kostengünstige, begrenzte Pläne Teuer, viele Preisstufen Free-Plan, benutzerdefiniert für Unternehmen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Was ist Twist?

via Twist

Twist ist ein Team-Kommunikationstool für asynchrone Zusammenarbeit. Sie können in Ruhe und in Ihrem eigenen Tempo antworten, ohne den Druck von Echtzeit-Nachrichten.

Das Tool ermöglicht es Benutzern, sich mit minimalen Unterbrechungen auf konzentrierte Arbeit zu fokussieren.

Es sorgt für eine strukturierte Unterhaltung und trennt Diskussionen nach Themen. So werden Antworten kontextbezogen angezeigt, sodass Sie nicht ständig scrollen müssen, um wichtige Updates zu finden. Standardmäßig sendet Twist keine ständigen Benachrichtigungen für jede neue Nachricht, die erscheint. Benutzer werden benachrichtigt, wenn sie erwähnt werden oder wenn sie einem bestimmten Thread folgen.

Twist wurde von Doist entwickelt und ist ideal für Teams, die eine asynchrone Kommunikation im Forum-Stil benötigen. Es eignet sich besonders für Remote-Teams, die über verschiedene Zeitzonen verteilt sind.

📚 Lesen Sie auch: Asynchrone Kommunikations-tools

Features von Twist

Hier sind einige der wichtigsten Features von Twist, die eine strukturierte, fokussierte Zusammenarbeit für Teams unterstützen, die asynchrone Kommunikation bevorzugen.

Feature Nr. 1: Thread-basierte Unterhaltungen

In Twist dient ein Kanal als dedizierter Raum für Projekt-, Client- oder themenspezifische Diskussionen. Innerhalb dieser Kanäle sorgen Threads für eine strukturierte Unterhaltung, indem sie verwandte Nachrichten gruppieren.

Es gibt keine Möglichkeit, eigenständige Nachrichten in einem Kanal zu senden. Jede Nachricht muss Teil eines bestehenden Threads sein, oder Sie können einen neuen Thread im entsprechenden Kanal erstellen.

Auf diese Weise bleibt die Kommunikation fokussiert und Nachrichten gehen nicht verloren. Die Thread-Struktur erleichtert die Nachverfolgung und das erneute Aufrufen von Diskussionen, ohne den Kontext zu verlieren.

💡 Wussten Sie schon? Sie können eine E-Mail genau wie eine Nachricht an einen Twist-Thread senden? Twist gibt Ihnen für jeden Thread eine spezielle E-Mail-Adresse. Leiten Sie eine E-Mail an diese Adresse weiter, und sie wird in der Unterhaltung angezeigt.

Feature Nr. 2: Übersichtliche Nachrichtenformatierung

Mit Twist ist es ganz einfach, den gesamten Kontext an einem Ort zu behalten. Anstatt Updates auf mehrere kurze Nachrichten aufzuteilen, können Benutzer detaillierte Antworten innerhalb eines Threads schreiben, genau wie beim Verfassen einer gut strukturierten E-Mail.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie den Fortschritt des Projekts dokumentieren, Diskussionen zusammenfassen oder die nächsten Schritte freigeben möchten. Sie können Verweise miteinander verknüpfen, Dateien hinzufügen und alles in einem einzigen Thread zusammenfassen, sodass jeder leicht folgen kann. Team-Mitglieder können wichtige Informationen auf einen Blick erfassen, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen.

Feature Nr. 3: Posteingang

Der Posteingang ist Ihr Zuhause in Twist. Hier werden alle Ihnen zugewiesenen Threads und Direktnachrichten gesammelt, damit Ihnen keine wichtigen Updates entgehen. Auf diese Weise können Sie Ihre Antworten priorisieren, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen, jede Unterhaltung zu überprüfen. Nachdem Sie auf die Nachricht geantwortet haben, können Sie den Thread als erledigt markieren, um ihn aus Ihrem Posteingang zu entfernen.

Feature Nr. 4: Durchsuchbares Archiv

Das Tool speichert automatisch alle Unterhaltungen, Threads und Nachrichten bis zu einem Monat lang im Free-Plan. Dank der erweiterten Suchfilter lassen sich Nachrichten, Diskussionen und geteilte Dateien ganz einfach finden, ohne den gesamten Chatverlauf durchgehen zu müssen. Filtern Sie Ihre Suche einfach nach Stichwörtern, Teilnehmern oder bestimmten Threads.

Das durchsuchbare Archiv in Twist sorgt für eine übersichtliche Organisation der Kommunikation und ermöglicht einen schnellen Zugriff.

Preise für Twist

Twist bietet zwei monatliche Abonnement-Pläne, deren Preis pro Benutzer berechnet wird:

free-Plan: *Kostenlos

Unbegrenzt: 6 $ pro Benutzer/Monat

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage ergab, dass Wissensarbeiter durchschnittlich sechs tägliche Verbindungen an ihrem Arbeitsplatz unterhalten. Dies hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen regen Austausch über E-Mails, Chatten und Projektmanagement-tools zu beinhalten. Was wäre, wenn Sie all diese Unterhaltungen an einem Ort zusammenführen könnten? Mit ClickUp ist das möglich! Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und smarter zu arbeiten. Sie können beispielsweise einfach Ihrer ClickUp AI eine Frage stellen, und sie findet das, was Sie brauchen, ohne dass Sie sechs Personen anfragen müssen!

Was ist Slack?

via Slack

Slack ist ein Echtzeit-Messaging- und Kollaboration-tool, das Teams in Verbindung hält. Die Benutzeroberfläche und Features sind auf synchrone, sofortige Kommunikation ausgelegt, was das Tool für schnelle Entscheidungsfindungen unverzichtbar macht.

Slack ersetzt umständliche E-Mail-Verläufe und unorganisierte Kommunikation durch strukturierte Kanäle, Direktnachrichten und nahtlose Integrationen. Es bietet im Wesentlichen einen zentralen hub, an dem Teams chatten, Dateien freigeben und effizient zusammenarbeiten können.

Als Teil von Salesforce eignet sich Slack am besten für Teams, die in einem schnelllebigen Umfeld arbeiten, insbesondere für solche, die sofortige Antworten benötigen.

Features von Slack

Sehen wir uns nun die wichtigsten Features an, die Slack zu einem idealen Tool für nahtlose Kommunikation in Echtzeit machen.

Feature Nr. 1: Instant Messaging und Kanäle

Die Zusammenarbeit im Team beginnt in Slack mit einem Kanal. Kanäle, ob öffentlich oder privat, dienen als dedizierte Räume für Projekte, Abteilungen oder bestimmte Diskussionen.

Nachrichten werden direkt in Kanälen gepostet, und Benutzer können innerhalb von Nachrichten Threads erstellen, um Diskussionen fokussiert, übersichtlich und leicht nachvollziehbar zu halten.

Slack unterstützt auch Einzelgespräche über Direktnachrichten. Auf diese Weise können Teammitglieder notwendige Informationen privat freigeben, ohne das gesamte Team einzubeziehen.

Feature Nr. 2: Huddles und Clips

Slack bietet Ihnen die Möglichkeit, schnelle Audio- und Video-Sitzungen mit Ihrem Team zu führen, ohne ein Meeting planen zu müssen. Mit Huddles können Sie Dokumente, Vorlagen, Referenzen und sogar Ihren Bildschirm in Echtzeit freigeben, um eine interaktivere und kontextbezogenere Unterhaltung zu führen.

Wenn ein Team-Mitglied nicht verfügbar ist, können Sie mit Clips sogar Video-, Sprach- oder Bildschirmaufnahmen aufzeichnen und versenden. So kann das Team-Mitglied die Details in Ruhe überprüfen und es geht keine Information verloren.

📚 Lesen Sie auch: Die beste Bildschirm-Freigabe-Software für Remote-Meetings

Feature Nr. 3: Slack KI

Slack AI hilft Benutzern, sofort Antworten zu finden. Ob „An wen kann ich mich wegen Problemen mit der Ladezeit der Seite wenden?“ oder „Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus der gestrigen Diskussion?“, Slack durchsucht öffentliche Unterhaltungen und freigegebene Dateien, um die relevantesten Informationen zu finden.

Es bietet intelligente Zusammenfassungen, Thread-Zusammenfassungen und erweiterte Suchfunktionen, sodass Benutzer lange Unterhaltungen nachverfolgen können, ohne jede einzelne Nachricht lesen zu müssen. Außerdem können während Huddles Notizen gemacht und Routineaufgaben durch die Integration mit dem Workflow Builder automatisiert werden.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie den Befehl /remind von Slack, um persönliche oder Team-Erinnerungen in jedem Kanal oder jeder Direktnachricht festzulegen. Wenn Sie beispielsweise „/remind me to check the report at 3 PM” (Erinnere mich daran, den Bericht um 15 Uhr zu überprüfen) eingeben, sendet Ihnen Slackbot zur angegebenen Zeit eine Erinnerung.

Feature #4: Vorlagen und Canvas

Die einsatzbereiten Vorlagen von Slack bieten Teams einen schnellen Start mit vorkonfigurierten Kanälen, optimierten Workflows, Arbeitsbereichen und Listen. Diese Vorlagen vereinfachen häufige Aufgaben wie Projektmanagement, Onboarding und Meeting-Management und helfen den Teams, sich auf die Umsetzung statt auf Setup zu konzentrieren.

Slack Canvas dient als dedizierter Arbeitsbereich zum Organisieren und Freigeben wichtiger Informationen. Teams können Dokumente direkt in Slack erstellen, Bearbeiten und gemeinsam daran arbeiten. Diese Struktur macht Ressourcen zugänglich und griffbereit, ohne dass zwischen mehreren tools gewechselt werden muss.

Preise für Slack

Kostenlos: Kostenlos

Pro: 8,75 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft+: 18 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Twist vs. Slack: Vergleich der Features

Sowohl Twist als auch Slack sind leistungsstarke Team-Communication-tools, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze für die Zusammenarbeit. Während Twist asynchrone Diskussionen in den Vordergrund stellt, ist Slack für die schnelle Zusammenarbeit in Echtzeit ausgelegt.

Keines der beiden Tools ist von Natur aus besser – es hängt alles davon ab, was Ihr Team benötigt, einschließlich des Workflows, der Kommunikationserwartungen und der Dringlichkeit Ihrer Arbeit.

Schauen wir uns einmal genauer an, wie Slack und Twist im Vergleich zueinander abschneiden.

Feature #1: Kommunikationsstil

Die Art und Weise, wie ein Team kommuniziert, wirkt sich direkt auf die Produktivität, die Zusammenarbeit und die Effizienz des Workflows aus. Sowohl Slack als auch Twist wurden entwickelt, um Teams bei der effektiven Zusammenarbeit zu unterstützen, verfolgen jedoch unterschiedliche Kommunikationsstile, die auf unterschiedliche Arbeitsumgebungen zugeschnitten sind.

Twist

Twist wurde für die asynchrone Kommunikation entwickelt. Es ermöglicht den Mitgliedern, in ihrem eigenen Tempo zu antworten, ohne unter Druck zu stehen, sofort reagieren zu müssen. Um die asynchrone Zusammenarbeit zu unterstützen, verwendet Twist Thread-Unterhaltungen innerhalb von Kanälen.

Diese Struktur sorgt für eine übersichtliche Diskussion, reduziert Unordnung in den Nachrichten und stellt sicher, dass die Mitglieder des Teams konzentriert bleiben. Anstelle von ständigen Unterbrechungen führen die Teams sinnvolle, durchdachte Unterhaltungen, ohne die Nachverfolgung wichtiger Updates zu verlieren.

Slack

Slack konzentriert sich jedoch auf synchrone und asynchrone Kommunikation und unterstützt schnelle Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit in Echtzeit und zügige Diskussionen mit erweiterten Features wie Huddles, Clips, Canvases und Workflow Builder.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! Twist ist ideal für Teams, die strukturierte, ablenkungsfreie Diskussionen benötigen, und Slack ist die beste Wahl für Teams, die Echtzeit-Kommunikation benötigen.

📚 Lesen Sie auch: Strategien für die Team-Kommunikation für eine effektive Zusammenarbeit

Feature Nr. 2: Design und Benutzeroberfläche

Ganz gleich, ob Sie den größten Teil Ihres Tages mit einer App verbringen oder diese nur für wichtige Updates nutzen – Sie benötigen ein tool, das übersichtlich und benutzerfreundlich ist und die Kommunikation nicht unnötig kompliziert macht.

Sowohl Twist als auch Slack bieten intuitive Benutzeroberflächen, wurden jedoch mit unterschiedlichen Prioritäten entwickelt.

Twist

Die Benutzeroberfläche von Twist basiert auf einer Thread-Struktur, die einem E-Mail-Posteingang ähnelt. Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche von Twist werden Threads, Posteingang und Nachrichten angezeigt, auf der rechten Seite der ausgewählte Thread und die gesamte Unterhaltung. Durch dieses geteilte Layout können Benutzer Diskussionen verfolgen, ohne den Kontext zu verlieren.

Sie können auch neue Mitarbeiter im Thread Tag, damit diese sich schnell über vergangene Diskussionen informieren können, ohne separate Einweisungen zu benötigen. Benutzer können auch Links, Dateien und Referenzen innerhalb von Threads anhängen, sodass alle relevanten Informationen an einem Ort gespeichert sind.

Twist bietet außerdem ein ruhiges, minimalistisches Design, das konzentrierte Arbeit unterstützt. Es verzichtet auf Echtzeit-Chat-Hinweise wie Tippanzeigen oder Online-Status, die manche Teams bei konzentrierter Arbeit als störend empfinden können. Darüber hinaus können Benutzer zwischen einem dunklen und einem hellen Modus wechseln, um die Bedienung noch komfortabler zu gestalten.

Slack

Die Benutzeroberfläche von Slack ist lebendig und interaktiv. Alle Unterhaltungen sind griffbereit, da Kanäle, Direktnachrichten und Threads in einer einzigen sichtbaren Seitenleiste angeordnet sind. Das Tool verfolgt einen „Direct Message First”-Ansatz, der seinen Fokus auf flüssige Kommunikation in Echtzeit widerspiegelt. Features wie Huddles, Clips, Canvases und Templates helfen Teams dabei, nahtlos zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Neben dem Wechsel zwischen Dunkel- und Hellmodus können Benutzer sogar benutzerdefinierte Designs erstellen, um ihren Arbeitsbereich zu personalisieren.

🏆 Gewinner: Sowohl Slack als auch Twist bieten eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche, aber Slack bietet mit seinen personalisierten Designs und Anpassungen des Layouts mehr Kontrolle über das Design.

Feature Nr. 3: Integrationen

Integrationen mit anderen Apps helfen dabei, Aufgaben zu verwalten, Dateien zu teilen, wichtige Daten zu synchronisieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Schauen wir uns einmal genauer an, wie Twist und Slack mit Integrationen umgehen.

Twist

Twist lässt sich mit wichtigen tools wie Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello und einigen weiteren (genauer gesagt 33) integrieren, um asynchrone Kommunikation und nahtlosen Dateifreigabe zu unterstützen. Die minimalistischen Integrationen passen zum strukturierten und ablenkungsfreien Workflow, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen.

Slack

Slack lässt sich mit über 2.400 tools aus verschiedenen Kategorien wie Analytik, Kundensupport, Dateiverwaltung, Sicherheit und Compliance und vielem mehr integrieren. Dank dieser Slack-Integrationen können Teams Projekte verwalten, Aufgaben nachverfolgen und Updates freigeben, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

🏆 Gewinner: Slack gewinnt, weil es die umfangreichste Integrationsbibliothek bietet, die es Teams erleichtert, ihre Arbeit zu optimieren.

Feature #4: benutzerdefinierte Benachrichtigungen

Ein gutes Kommunikations-Tool sollte die Kontrolle über Benachrichtigungen ermöglichen, damit Benutzer keine wichtigen Nachrichten verpassen und gleichzeitig nicht ständig abgelenkt werden. Sowohl Twist als auch Slack bieten Benachrichtigungsmanagement, aber ihre Ansätze unterscheiden sich erheblich.

Twist

Twist sorgt für einfache und ablenkungsfreie Benachrichtigungen, indem nur bei Erwähnungen, zugewiesenen Aufgaben und verfolgten Threads Benachrichtigungen gesendet werden.

Benutzer haben die volle Kontrolle darüber, wie sie Benachrichtigungen erhalten, und können zwischen E-Mail-, Mobil- oder Desktop-Benachrichtigungen wählen. Mit Twist können Benutzer auch ihre Freizeit einstellen, die unter ihrem Namen angezeigt wird, sodass Teamkollegen wissen, wann sie im Urlaub sind, schlafen oder sich auf konzentriertes Arbeiten konzentrieren.

Darüber hinaus gibt es einen „Nicht stören”-Modus (DND) und eine Option, um DND wöchentlich zu planen, was Teams dabei hilft, die Arbeitszeiten der anderen zu respektieren.

Slack

Slack hingegen bietet mehr Kontrolle über die Verwaltung von Benachrichtigungen. Benutzer können Benachrichtigungen auf Kanal-, Schlüsselwort- oder Direktnachrichtenebene benutzerdefiniert anpassen, um sicherzustellen, dass sie nur die relevantesten Updates erhalten.

Die Plattform ermöglicht es Benutzern auch, ihre Profil-Einstellung auf „Abwesend” zu setzen oder den Modus „Nicht stören” (DND) zu aktivieren, wenn sie Benachrichtigungen stummschalten und sich ohne Ablenkungen konzentrieren möchten.

🏆 Gewinner: Während Twist Ablenkungen minimiert, liegt Slack dank seiner größeren Flexibilität und besseren Kontrolle über die Verwaltung von Benachrichtigungen vorn, sodass Benutzer die benötigten Updates ohne unnötige Störungen erhalten.

Feature Nr. 5: Suche und Nachrichtenverlauf

Benutzer müssen sofortigen Zugriff auf frühere Nachrichten, Diskussionen und freigegebene Dateien haben, ohne Zeit mit dem Scrollen durch unübersichtliche Unterhaltungen zu verschwenden. Sowohl Twist als auch Slack ermöglichen es Benutzern, frühere Nachrichten abzurufen, aber sie gehen unterschiedlich mit dem Nachrichtenverlauf und der Suche um.

Twist

Der Free-Plan von Twist bietet Zugriff auf Kommentare und Nachrichten eines Monats, während der Unlimited-Plan den vollständigen Unterhaltungsverlauf freischaltet.

Die Suchfunktion hilft Benutzern, bestimmte Informationen in Threads zu finden, indem sie die Suche nach Threads und Nachrichten ermöglicht. Benutzer können die Ergebnisse weiter filtern, indem sie Kriterien wie Thread-Namen oder Teilnehmer angeben. Dieses erweiterte Suchkriterium erleichtert das Auffinden relevanter Diskussionen, ohne endlos scrollen zu müssen.

Slack

Der Free-Plan von Slack bietet Zugriff auf über 10.000 vergangene Nachrichten, während die kostenpflichtigen Pläne den vollständigen Unterhaltung-Verlauf freischalten.

Es bietet eine schnelle und flexible Suche über Kanäle, Direktnachrichten und freigegebene Dateien hinweg. Mit KI-gestützten Vorschlägen, Suchmodifikatoren und Filtern können Benutzer schnell bestimmte Nachrichten finden, ohne lange Chatten-Verläufe durchsuchen zu müssen.

Mit Slack können Sie auch innerhalb eines bestimmten Kanals nach Inhalten suchen oder sogar bestimmte Kanäle von Ihrer Suche ausschließen.

🏆 Gewinner: Slack liegt mit seiner KI-gestützten Suche, intelligenten Filtern und dem Zugriff auf unbegrenzte Nachrichtenhistorien in kostenpflichtigen Tarifen vorn, wodurch es einfacher ist, vergangene Unterhaltungen, Dateien oder Updates in Sekundenschnelle zu finden.

Twist vs. Slack auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um herauszufinden, wie die Leute in der Debatte Twist vs. Slack entscheiden. Wenn man auf Reddit nach „Twist vs. Slack” sucht, sind sich viele Benutzer einig, dass der strukturierte Ansatz von Twist die Unterhaltung übersichtlich und leicht verständlich macht.

Ein Reddit-Benutzer bevorzugte Twist gegenüber Slack aufgrund seiner chatten-Features

Ich liebe Twist und bevorzuge es. Und das sage ich als jemand, der Slack seit seiner Veröffentlichung sowohl für geschäftliche als auch für private Gruppen nutzt. Was mir an Twist am besten gefällt, ist, wie strukturiert diese Gruppengespräche sind, bis hin zur Betreffzeile.

Ich liebe Twist und bevorzuge es. Das sage ich als jemand, der Slack seit seiner Veröffentlichung sowohl für geschäftliche als auch für private Gruppen nutzt. Was mir an Twist am besten gefällt, ist, wie strukturiert diese Gruppengespräche sind, bis hin zur Betreffzeile.

Ein anderer Reddit-Benutzer lobte das tool dafür, dass es die Arbeit-Unterhaltung fokussiert und organisiert hält

Twist eignet sich sehr gut für sinnvolle, fokussierte Threads. In Slack neigen die Nutzer schnell dazu, vom Thema abzuschweifen. In Twist ist dies weniger wahrscheinlich, da es eher nach Themen als nach Chatrooms strukturiert ist.

Twist eignet sich sehr gut für sinnvolle, fokussierte Threads. In Slack neigen die Nutzer schnell dazu, vom Thema abzuschweifen. In Twist ist dies weniger wahrscheinlich, da es eher nach Themen als nach Chatrooms strukturiert ist.

Andere Reddit-Benutzer geben frei, dass Slack-Kanäle sich gut für gezielte Diskussionen und schnelle Abklärungen eignen.

Slack ähnelt eher dem Chatten mit verschiedenen Räumen zu unterschiedlichen Themen. Und wie jedes Chatten hat es einen Echtzeit-Effekt: Was gestern passiert ist, ist heute schon vergessen. Es ist kein guter Ort, um Ideen zu sammeln. Aber es eignet sich gut, um etwas zu besprechen, das gerade passiert, um herauszufinden, wer für etwas verantwortlich ist, oder um schnelle Antworten auf einfache Fragen zu erhalten.

Slack ähnelt eher dem Chatten mit verschiedenen Räumen zu unterschiedlichen Themen. Und wie jedes Chatten hat es einen Echtzeit-Effekt: Was gestern passiert ist, ist heute schon Vergangenheit. Es ist kein guter Ort, um Ideen zu sammeln. Aber es eignet sich gut, um etwas zu besprechen, das gerade passiert, um herauszufinden, wer für etwas verantwortlich ist, oder um schnelle Antworten auf einfache Fragen zu erhalten.

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne: Excel, Word und ClickUp

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Twist und Slack

Slack und Twist sorgen dafür, dass Teams miteinander kommunizieren. Mit diesen Team-Kommunikations-Apps können Sie chatten, Gruppendiskussionen organisieren und sogar Aufgaben zuweisen. Aber wie geht es dann weiter?

Wie können Sie den Fortschritt nachverfolgen, wenn Aufgaben in einem Projektmanagement-Tool verwaltet werden, während Aktualisierungen in Chat-Threads untergehen? Die Unterhaltung läuft schnell, aber die Umsetzung hinkt hinterher.

Wenn Arbeit und Kommunikation nicht in Verbindung stehen, entstehen Lücken, die zu Work Sprawl führen. Teams verlieren den Überblick, jagen Updates hinterher und verschwenden Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Apps. Diskussionen fließen, aber die Umsetzung wirkt zerstreut.

Hier kommt ClickUp’s All-in-One-App ins Spiel. Sie vereint Chatten, Aufgaben und Projekte an einem Ort, sodass Sie sich von unzusammenhängenden Arbeitsabläufen und unnötigem Wechseln zwischen verschiedenen Tabs verabschieden können.

Bevor wir darauf eingehen, warum ClickUp die bessere Alternative ist, hier eine überraschende Erkenntnis aus unserer Umfrage:

ClickUp hat die Nase vorn Nr. 1: ClickUp Chatten

ClickUp Chatten ist mehr als nur ein Messaging-Tool: Es hält Ihre Unterhaltungen in Verbindung mit Ihrer Arbeit.

Teams können chatten, Updates freigeben und Maßnahmen ergreifen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Anstatt verstreute Nachrichten auf verschiedenen Plattformen zu haben, bleibt alles in ClickUp, sodass Diskussionen zu nachverfolgbaren Aufgaben werden.

Hier sind die Vorteile des Chatten-Features von ClickUp:

Verwandeln Sie Nachrichten in umsetzbare Aufgaben : Verwandeln Sie jede Nachricht mit einem einzigen Klick in eine Aufgabe und verknüpfen Sie sie mit relevanten Dokumenten, Aufgaben und Chats

Integriertes Chatten : Greifen Sie von einem zentralen Ort aus auf alle Unterhaltungen zu, egal ob sie zu einer Aufgabe, einem Projekt oder einer allgemeinen Diskussion gehören

Eingebettete Nachrichten : Mit Chatten können Sie Videos, Dokumente, Webseiten und Tabellenkalkulationsdatenbanken in Ihre Nachricht einbetten, um eine vollständig kontextbezogene Kommunikation zu ermöglichen

Asynchron und synchron: Bietet alles, was Sie von einem Kommunikations-Tool erwarten, d. h. Chatten und Kanäle, Direktnachrichten, Clips, Threads, Aktivitätsfeed, Erinnerung und Integrationen

Sprach- und Videoanrufe: Führen Sie Video- und Sprachanrufe mit Ihren Team-Mitgliedern, um Projekte schnell zu besprechen

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Greifen Sie mit nur einem KI-Tool auf mehrere LLMs zu, suchen Sie im Internet und vieles mehr

Die KI von ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams arbeiten, indem sie Gespräche, Aufgaben und Wissen mit intelligenter Automatisierung und sofortigen Antworten verbindet. Anstatt Zeit damit zu verbringen, nach Informationen zu suchen, Meeting nachzuholen oder sich wiederholende Arbeit zu erledigen, kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren: die Erledigung der anstehenden Aufgaben.

Mit der in alle Bereiche von ClickUp integrierten KI arbeiten Sie schneller, bleiben auf dem Laufenden und verpassen nichts mehr. Hier sind die herausragenden Merkmale von ClickUp AI:

clickUp Brain:* Fassen Sie Threads, Nachrichten und Meetings in Sekundenschnelle zusammen. Extrahieren Sie wichtige Erkenntnisse, entwerfen Sie Antworten und erhalten Sie Antworten aus der Wissensdatenbank, den Aufgaben und den verbundenen tools Ihres Unternehmens – alles ohne ClickUp zu verlassen

*zugriff auf mehrere LLM und Websuche: Nutzen Sie mehrere große Sprachmodelle (LLMs) oder suchen Sie im Internet nach der genauesten und aktuellsten KI, um Sie zu unterstützen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist

*kI-Agenten: Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse und Arbeitsabläufe. Lassen Sie KI-Agenten Status aktualisieren, Erinnerungen versenden und Routine-Schritte erledigen, damit sich Ihr Team auf wichtige Arbeit konzentrieren kann.

AI Notetaker: Verpassen Sie nie wieder ein Detail in Meetings. Der AI Notetaker nimmt an Ihren Anrufen teil, transkribiert Unterhaltungen und erstellt klare, umsetzbare Notizen Verpassen Sie nie wieder ein Detail in Meetings. Der AI Notetaker nimmt an Ihren Anrufen teil, transkribiert Unterhaltungen und erstellt klare, umsetzbare Notizen

Fragen Sie KI von überall aus: Benötigen Sie Hilfe oder Antworten? Fragen Sie einfach „KI“ aus jedem Chatten, jeder Aufgabe, jedem Dokument oder jedem Projekt heraus. Sie erhalten sofort Zusammenfassungen, können Inhalt generieren oder Informationen finden

Trainieren Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten in ClickUp, um asynchrone Workflows zu verarbeiten

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Funktion „Catch Me Up” von ClickUp, um ungelesene Nachrichten in jedem Kanal bis zu 14 Tage zurück schnell zusammenzufassen. Das ist der schnellste Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben, ohne jede Unterhaltung durchblättern zu müssen.

Um Arbeit zu erledigen, sind oft Beiträge von mehreren Teammitgliedern erforderlich. Wenn Aufgaben jedoch hin und her diskutierte werden, können Anfragen verloren gehen und die Verantwortlichkeiten werden unklar.

So sorgt ClickUp Assign Comments dafür, dass Diskussionen auf Kurs bleiben:

Kommentare zuweisen : Weisen Sie Kommentaren den betroffenen Mitgliedern im Kontext einer Aufgabe zu

Verantwortlichkeiten klar definieren : Zugewiesene Kommentare erscheinen im Posteingang und in der Aufgabenliste des Empfängers, sodass dieser immer weiß, welche Maßnahmen erforderlich sind

kommentare als gelöst markieren*: Sobald die zugewiesene Aufgabe erledigt ist, markieren Sie den Kommentar als gelöst, um den Arbeitsbereich übersichtlich zu halten und Diskussionen fokussiert zu führen

Thread-Diskussionen: Sorgen für übersichtliche und fokussierte Unterhaltungen mit Thread-Antworten

Kommentare zitieren: Markieren Sie bestimmten Text, um präzises Feedback oder Fragen zu erhalten

💡 Profi-Tipp: Auch Ihren Clients oder externen Mitarbeitern können Kommentare zugewiesen werden, sofern sie Zugriff auf die Aufgabe haben. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, Genehmigungen zu optimieren oder schnelle Rückmeldungen zu erhalten, ohne lange E-Mail-Ketten zu verursachen.

ClickUp One Up #4: ClickUp-Aufgaben

Zentralisieren Sie Aufgabe-Besprechungen über Teams hinweg mit ClickUp-Aufgabe

ClickUp Aufgaben steht im Mittelpunkt der Ausführung und vereint Aufgaben, Fristen, Diskussionen und Nachverfolgung an einem Ort. Anstelle von verstreuten To-do-Listen und endlosen Nachfassaktionen können Teams planen, zusammenarbeiten und Maßnahmen ergreifen – alles innerhalb einer einzigen Aufgabe.

So sorgt ClickUp Aufgabe für die Abstimmung zwischen Teams:

Benutzerdefinierte Aufgaben-Status : Legen Sie Prioritäten fest, definieren Sie die Dringlichkeit von Aufgaben und setzen Sie Fristen, um die Projekte im Zeitplan zu halten

Abhängigkeit Ansichten : Nachverfolgen Sie die Auswirkungen auf Projekte, indem Sie Aufgaben und Abhängigkeiten verknüpfen

Zusammenarbeit innerhalb von Aufgaben : Besprechen Sie die Arbeit, tag Teamkollegen und fügen Sie Dateien innerhalb der Aufgabe selbst als Anhang hinzu

benutzerdefinierte Aufgaben-Strukturen für jeden Workflow*: Unterteilen Sie Ihre Arbeit in Unteraufgaben, Checklisten oder Abhängigkeiten und weisen Sie mehrere Team-Mitglieder zu

👉 Probieren Sie Folgendes aus: Haben Sie gerade ein Update in einem Thread gepostet? Erstellen Sie direkt aus Ihrer Nachricht eine Aufgabe, damit diese Nachverfolgung und zugewiesen wird und nicht im Chatten untergeht.

notiz*: Sind Sie in die Debatte um Slack und ClickUp verwickelt? Während Sie sich entscheiden, sollten Sie bedenken, dass ClickUp mit Slack integriert ist, sodass Teams direkt aus Slack-Unterhaltungen heraus Aufgaben erstellen, Erinnerungen festlegen und Status aktualisieren können.

Optimieren Sie Ihre Workflows und Kommunikation mit ClickUp

Sowohl Twist als auch Slack sind solide Business-Tools für Unternehmen jeder Größe.

Sie helfen Teams dabei, in Verbindung zu bleiben, Updates freizugeben und zusammenzuarbeiten – egal ob in Echtzeit oder asynchron. Aber Kommunikation allein reicht nicht aus, um Arbeit zu erledigen.

Teams benötigen ein zentrales System, in dem Aufgaben, Projekte und Diskussionen in Verbindung stehen. Ohne ein solches System verteilt sich die Arbeit auf mehrere tools, was es schwieriger macht, den Fortschritt zu verfolgen und den Kontext an einem Ort zu behalten.

Melden Sie sich bei ClickUp an und vereinen Sie Chatten, Aufgaben, Projekte und Automatisierung – alles auf Basis von KI. Erleben Sie nahtlose Zusammenarbeit, die Unterhaltungen in Taten umsetzt.