Die 10 besten Word-Alternativen für Mac ohne Microsoft im Jahr 2025

Microsoft Word ist zwar ein Synonym für Textverarbeitungssoftware, aber nicht für jeden geeignet.

Vielleicht ist es zu umfangreich. Vielleicht erscheint Ihnen das Abonnement unnötig. Oder vielleicht suchen Sie einfach nach einem Tool, das besser zu Ihrem Mac-Workflow passt.

Die gute Nachricht: Sie haben die Wahl.

Ob Sie Berichte schreiben, Notizen machen, Angebote für Clients erstellen oder an langen Inhalten arbeiten – es gibt Mac-freundliche Alternativen zu MS Office, die schnell, einfach und sogar kostenlos sind.

Und Sie müssen nicht auf Features wie Zusammenarbeit, Formatierung oder Dateifreigabe verzichten. Viele Tools bieten jetzt die gleichen (oder bessere) Funktionen für Ihre Textverarbeitungsanforderungen als MS Word, ohne den Preis oder den Ballast.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei einer Microsoft Word-Alternative für Mac achten sollten – und warum ClickUp Docs Ihr neuer bevorzugter KI-gestützter Begleiter (oder… Held?) für das Schreiben, Notieren und Dokumentieren auf macOS sein könnte.

Was sollten Sie bei einer Word-Alternative für Mac beachten?

Bei der Auswahl eines Mac-Word-Äquivalents geht es nicht nur darum, etwas zu finden, das wie Microsoft Word aussieht. Es geht darum, ein Tool zu finden, das zu Ihrer Art zu schreiben, Notizen zu machen und zusammenzuarbeiten passt – ohne Sie dabei auszubremsen.

Ob Sie Blogbeiträge verfassen, Geschäftsangebote vorbereiten oder Notizen für Meetings organisieren – hier finden Sie alles, was wirklich zählt.

Dateikompatibilität: Importieren/Exportieren von .doc- und .docx-Dateien nahtlos, Unterstützung nativer offener Formate (.odt, .rtf) und fehlerfreier Export von PDF-Dateien – so vermeiden Sie frustrierende Probleme mit Layout und Formatierung

Einfachheit und Geschwindigkeit: Bieten Sie eine intuitive, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche, gängige Formatierungs-Tools (Fettdruck, Überschriften, Listen) und eine minimale Einarbeitungszeit, damit Sie sich ganz auf das Schreiben konzentrieren können

Cloud-Zugriff und Offline-Nutzung: Synchronisieren Sie Dokumente in Echtzeit auf allen Geräten, ermöglichen Sie die Bearbeitung offline und speichern Sie automatisch mit Versionshistorie – perfekt für ununterbrochene Synchronisieren Sie Dokumente in Echtzeit auf allen Geräten, ermöglichen Sie die Bearbeitung offline und speichern Sie automatisch mit Versionshistorie – perfekt für ununterbrochene Produktivität auf Ihrem Mac , egal wo Sie sich befinden

Zusammenarbeit: Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit, hinterlassen Sie ganz einfach Kommentare und Vorschläge und kontrollieren Sie die Berechtigungen zum Freigeben, um die Teamarbeit zu optimieren und Verwirrung durch unterschiedliche Versionen zu vermeiden

Anpassung und Flexibilität: Greifen Sie auf gebrauchsfertige Greifen Sie auf gebrauchsfertige Dokumentvorlagen zu, wenden Sie Designs wie den dunklen Modus an und erstellen Sie benutzerdefinierte Verknüpfungen, um Ihren Workflow zu personalisieren und die Effizienz zu steigern

Kosten und Mac-Kompatibilität: Nutzen Sie wichtige Features zu geringen Kosten oder kostenlos, transparente Preise bei Upgrades und native macOS-Performance für eine reibungslose, zuverlässige Erfahrung

👀 Wussten Sie schon? Laut einem Bericht von Gartner bereuen 60 % der Softwarekäufer ihren Kauf innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Viele erwägen sogar einen Wechsel zu einem anderen Produkt. Möchten Sie bessere Entscheidungen treffen? Beginnen Sie damit, Ihre Tools an Ihren tatsächlichen Bedürfnissen auszurichten und nicht nur an auffälligen Features.

Die besten Word-Alternativen für Mac auf einen Blick

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp ClickUp Docs für das Schreiben + die Erstellung von Aufgaben, KI-Schreibassistent (ClickUp Brain), Zusammenarbeit in Echtzeit, Notepad, Vorlagen, Docs Hub Einzelpersonen bis hin zu Teams in Unternehmen, die Dokumente neben Projekten und Zusammenarbeit verwalten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen LibreOffice Writer Vollständige Dateikompatibilität (. doc, .docx, .odt usw.), erweiterte Formatierung, Export in PDF/EPUB, integrierte Rechtschreibprüfung, Offline-Arbeit Einzelne Fachleute, die eine leistungsstarke Offline-Textverarbeitung mit Unterstützung für zahlreiche Formate benötigen Kostenlos und Open Source Apple Pages Echtzeit-Zusammenarbeit auf Apple-Geräten, über 90 Designvorlagen, Einbetten von Medien, Offline-Zugriff, iCloud-Synchronisierung Kostenlos und Open Source Kostenlos auf Apple-Geräten Google Docs Cloud-basierter Editor, Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit, automatisches Speichern, unbegrenzte Versionshistorie, Zugriff über den Browser Remote-Teams und Einzelpersonen, die eine flexible Zusammenarbeit in der Cloud benötigen Kostenlos mit Google-Konto; Business-Pläne über Google Workspace verfügbar Apache OpenOffice Writer Open Source, Offline-Zugriff, Unterstützung verschiedener Dateiformate, PDF-Export, grundlegende Bearbeitungsfunktionen Non-Profit-Organisationen oder kostenbewusste Benutzer, die eine einfache kostenlose Alternative zu MS Word benötigen Professionelle Autoren und Power-User auf Mac benötigen einen anpassbaren und schnellen Offline-Editor Scrivener Binder-Ansicht für die Organisation, Pinnwand/Gliederung für die Planung, Vorlagen für Romane/Skripte, Kompositionsmodus Autoren und Forscher, die komplexe, umfangreiche Inhalte wie Bücher, Dissertationen oder Drehbücher bearbeiten Einmalige Lizenz: 49 $ (Standard); 41,65 $ (Bildungseinrichtungen) Mellel Erweiterte Zitierfunktionen, Bibliografie-Tools, mehrsprachiger Satz, automatische Titel, benutzerdefinierte Stile, Unterstützung für Fuß- und Endnoten Akademische Autoren, Forscher und technische Autoren, die an strukturierten Dokumenten arbeiten Einmalige Lizenz: 69 $ Nisus Writer Pro Umfassende benutzerdefinierte Anpassungen (Verknüpfungen, Symbolleisten), PowerFind, Unterstützung für Sprachen mit Schreibrichtung von rechts nach links, Bookends-Integration Professionelle Autoren und Power-User auf Mac, die einen anpassbaren und schnellen Offline-Editor benötigen Einmalige Lizenz: 65 $ ONLYOFFICE DocSpace Echtzeit-Zusammenarbeit, Unterstützung für über 50 Formate, Plugins (Chat, Thesaurus), erweiterte Formatierungstools Teams verwalten gemeinsam genutzte Dokumente mit Bearbeitung in Echtzeit und Zugriffskontrollen Bezahlte Pläne beginnen bei 20 $/Administrator/Monat (Cloud) bzw. 6550 $/Server (lokal) BBEdit 15 Suche in mehreren Dateien mit regulären Ausdrücken, Syntaxhervorhebung, Git-Integration, Bearbeitung von Remote-Dateien, HTML-Vorschau Entwickler, technische Redakteure und Programmierer, die mit sauberem Text, Code oder Markup arbeiten Einmalige Lizenz: 59,99 $; Upgrades ab 29,99 $; Mehrbenutzer: benutzerdefinierte Preise

Die 10 besten Word-Alternativen für Mac

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Wir haben eine Liste mit zehn leistungsstarken Alternativen zu Microsoft Word zusammengestellt, die Ihnen beim Schreiben, Zusammenarbeiten und Organisieren helfen, ohne dass Sie sich auf Microsoft verlassen müssen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projekt- und Dokumentenmanagement mit Zusammenarbeit)

Erstellen Sie Ihr ClickUp-Dokument ganz nach Ihren Wünschen. Hier starten Erstellen Sie Dokumente, bearbeiten Sie sie gemeinsam in Echtzeit, fügen Sie Kommentare hinzu und markieren Sie andere Mitwirkende in ClickUp Docs

ClickUp ist mehr als nur ein Schreibtool. Es ist die App für alles, was Sie bei der Arbeit tun müssen, entwickelt für Menschen, die mehr von ihren Dokumenten erwarten und mehr erledigen müssen.

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente genau wie in Microsoft Word erstellen, formatieren und bearbeiten. Aber hier sind Dokumente nicht nur passive Repositorys für Informationen. Sie sind so interaktiv, wie Sie es möchten.

Möchten Sie ausgewählten Text aus Ihrem Dokument in ein Aktionselement umwandeln? Mit der Möglichkeit, ClickUp-Aufgaben aus Dokumenten mit einem Klick zu erstellen, ist das kein Problem.

Möchten Sie einen Teamkollegen auf etwas aufmerksam machen? Erwähnen Sie ihn einfach an einer beliebigen Stelle im Dokument mit @ oder hinterlassen Sie einen zugewiesenen Kommentar, den er bestätigen und bearbeiten kann.

erwähnen Sie Kollegen oder weisen Sie ihnen Kommentare zu, die sie bei der Zusammenarbeit an ClickUp-Dokumenten bearbeiten sollen

Wie wäre es mit der Einbettung von Rich Media oder Widgets wie Produkt-Roadmaps oder Aufgabenlisten? Auch das ist möglich! Und natürlich können Sie jedes Dokument nach Ihren Wünschen formatieren – mit zahlreichen Optionen für Schriftarten, Farben, Banner, formatierte Listen und vielen weiteren Elementen.

Bearbeiten Sie Ihre Notizen, Pläne, Vorschläge und Berichte live gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Docs

Dokumente in ClickUp sind umsetzbar und bleiben immer mit Ihrer Arbeit verbunden. Sie können sie mit Aufgaben verknüpfen, an Ordner anhängen und als Teil des Workflows Ihres Teams verwenden, nicht nur als eigenständige Datei. Sie können dasselbe Dokument mit Ihrem Team in Echtzeit bearbeiten, sodass alle immer die neueste Version sehen und buchstäblich auf derselben Seite bleiben.

Wenn Ihnen Dokumente für schnelle Notizen zu aufwendig sind, brauchen Sie auch keine separate Notiz-App. Mit ClickUp Notepad erhalten Sie einen einfachen Space, um schnelle Gedanken, Meeting-Notizen oder To-dos festzuhalten. Notizen bleiben dabei nicht isoliert. Sie können sie in Dokumente oder Aufgaben umwandeln, wann immer Sie bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen.

Erstellen Sie To-Do-Listen und organisieren Sie diese in ClickUp Notepad

Wenn Sie wenig Zeit haben, hilft Ihnen ClickUp Brain in Schritten weiter. Es handelt sich um einen in Dokumente integrierten KI-Assistenten, der lange Inhalte zusammenfassen, umständliche Absätze in ausgefeilte und professionelle Texte umformulieren oder sogar Inhalte generieren kann, wenn Sie nicht weiterkommen. Ganz gleich, ob Sie einen Blogbeitrag skizzieren oder einen Rohentwurf für einen Geschäftsbericht bereinigen – Sie sparen Zeit für Routinearbeiten und können sich ganz auf die Botschaft konzentrieren.

Stellen Sie ClickUp Brain Fragen und erhalten Sie sofort eine Antwort

Erfahren Sie, wie Sie dank ClickUp Brain mit KI schreiben können, ohne Ihren Workspace zu verlassen:

ClickUp funktioniert so, wie Sie denken. Word-Dokumente befinden sich nicht in einem unübersichtlichen Ordnersystem. Sie befinden sich in der übersichtlichen Hierarchie von ClickUp – Workspace, Space, Ordner, Liste, Aufgabe. Sie können Dokumente nach Client, Projekt oder Workflow organisieren. Alles ist verknüpft und leicht zu finden. Kein Suchen mehr in verstreuten Dateien.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie auch bei wachsendem Umfang den Überblick behalten? Verwenden Sie den Docs Hub in ClickUp, um alle Ihre Dokumente – eigene, erstellte und freigegebene – an einem Ort zu finden. Sie können sogar ClickUp AI bitten, sie mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache schnell zu finden, oder die ClickUp Connected Search verwenden, wenn Sie sich an die Schlüsselwörter des Dokuments erinnern!

Alles wird auf allen Ihren Geräten synchronisiert. Sie können ClickUp für Mac herunterladen und genießen Sie ein reibungsloses Desktop-Erlebnis, das schnell läuft, gut auf Gesten reagiert und sich nahtlos in Ihre macOS-Umgebung einfügt.

Die besten Features von ClickUp

Mit dem Dokumenten-Hub von ClickUp bleiben alle Ihre Dokumente an einem zentralen Speicherort organisiert und leicht zu finden

Einfaches Verwalten detaillierter Wikis mit verschachtelten Seiten

Schreiben Sie ohne Ablenkungen, indem Sie mit dem Fokusmodus nur den Abschnitt markieren, an dem Sie gerade arbeiten

Verstecken Sie alte oder ungenutzte Dokumente , ohne sie zu löschen, und sorgen Sie so für einen übersichtlichen und durchsuchbaren Workspace

Strukturieren Sie Ihr Dokument mit übersichtlichen Überschriften, ausblendbaren Abschnitten und einer anklickbaren Übersicht, um lange Inhalte einfach zu navigieren

Verfolgen Sie, wer ein Dokument erstellt und zuletzt bearbeitet hat , zusammen mit Zeitstempeln für eine bessere Versionskontrolle

Starten Sie Projekte oder Dokumente schnell mit vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen für alles, von Meeting-Notizen bis hin zu SOPs

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie eine leicht zu verwaltende Wissensdatenbank erstellen möchten, beginnen Sie mit einer Vorlage. Die Vorlagen für Wissensdatenbanken von ClickUp bieten eine solide Struktur für die Organisation interner Anleitungen, Onboarding-Dokumente und FAQs für Teams.

Limits von ClickUp

Einige Benutzer empfinden die vielen Features von ClickUp als Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Eine G2-Rezension lobt die Vielseitigkeit des Tools:

ClickUp zentralisiert alle unsere Arbeiten – Aufgaben, Dokumente, Chats und Ziele – an einem Ort. Die Flexibilität ist unübertroffen: Benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierungen und Integrationen machen es einfach, Workflows an die Bedürfnisse jedes Teams anzupassen. Ich schätze besonders, wie ClickUp Tiefe (leistungsstarke Features wie Abhängigkeiten und Dashboards) mit Benutzerfreundlichkeit in Einklang bringt. Es hat die Nachverfolgung von Projekten, die Zusammenarbeit im Team und die Kommunikation reibungsloser und weitaus transparenter gemacht.

ClickUp zentralisiert alle unsere Arbeiten – Aufgaben, Dokumente, Chats und Ziele – an einem Ort. Die Flexibilität ist unübertroffen: Benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierungen und Integrationen machen es einfach, Workflows an die Bedürfnisse jedes Teams anzupassen. Ich schätze besonders, wie ClickUp Tiefe (leistungsstarke Features wie Abhängigkeiten und Dashboards) mit Benutzerfreundlichkeit in Einklang bringt. Es hat die Nachverfolgung von Projekten, die Zusammenarbeit im Team und die Kommunikation reibungsloser und weitaus transparenter gemacht.

2. LibreOffice Writer (Am besten geeignet für umfassende Textverarbeitung mit breiter Dateikompatibilität)

über LibreOffice Writer

LibreOffice Writer bietet Mac-Benutzern alles, was sie zum Erstellen professioneller Word-Dokumente benötigen – ohne Abonnement.

Die Software unterstützt eine Vielzahl von Formaten, darunter .doc, .docx, .odt, .rtf und .html, und ist damit eine leistungsstarke MS Word-Alternative für Benutzer, die eine breite Kompatibilität wünschen. Mit erweiterten Formatierungstools, integrierten Vorlagen und Exportoptionen können Sie mit LibreOffice Writer hochwertige Dokumente erstellen.

Die besten Features von LibreOffice Writer

Zugriff auf erweiterte Formatierungsoptionen: Formatvorlagen, Tabellen, Kopfzeilen, Fußnoten

Exportieren Sie in PDF, EPUB und andere gängige Formate

Verbessern Sie Ihr Schreiben mit integrierter Rechtschreibprüfung, Thesaurus und Wortzähler

Nutzen Sie Dokumentvorlagen für eine einheitliche Struktur

Arbeiten Sie komplett offline – für die Nutzung des Tools ist keine Internetverbindung erforderlich

Einschränkungen von LibreOffice Writer

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Mac-Apps veraltet

Steilere Lernkurve aufgrund des Umfangs der Features

Keine integrierte Cloud-Synchronisierung oder Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für LibreOffice Writer

Kostenlos und Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu LibreOffice Writer

G2 : 4,1/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über LibreOffice Writer sagen

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Ich schätze LibreOffice als leistungsstarke Open-Source-Suite mit einem umfangreichen Feature-Set und Kompatibilität mit verschiedenen Dokumentformaten. Die gemeinschaftsbasierte Entwicklung gewährleistet regelmäßige Updates und Verbesserungen.

Ich schätze LibreOffice als leistungsstarke Open-Source-Suite mit einem umfangreichen Feature-Set und Kompatibilität mit verschiedenen Dokumentformaten. Die gemeinschaftsbasierte Entwicklung gewährleistet regelmäßige Updates und Verbesserungen.

3. Apple Pages (Am besten für Mac-Benutzer geeignet, die elegantes Design und nahtlose Integration suchen)

über Apple Pages

Apple Pages ist in den meisten Apple-Geräten integriert. Es wurde für Mac-Benutzer entwickelt, die Wert auf Design legen, in Echtzeit zusammenarbeiten möchten und ein Tool bevorzugen, das sich nahtlos in das Apple-Ökosystem einfügt.

Alles fühlt sich wie auf einem Mac an – von flüssigen Übergängen bis hin zur tiefen Integration mit iCloud, Nachrichten und FaceTime. Sie können live mit Teamkollegen auf dem Mac, iPad, iPhone oder sogar in einem Browser zusammenarbeiten.

Wenn Sie von Microsoft Word wechseln, können Sie mit Pages MS Word-Dateien problemlos öffnen, bearbeiten und exportieren.

Die besten Features von Apple Pages

Genießen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit auf allen Apple-Geräten und im Internet

Profitieren Sie von über 90 von Apple entworfenen Vorlagen für Lebensläufe, Berichte, Bücher und mehr

Nutzen Sie integrierte Tools für die Nachverfolgung von Änderungen, Kommentare und Markierungen

Erhalten Sie Support für das Einbetten von Bildern, Audio, Videos und interaktiven Elementen

Speichern Sie Ihre Arbeit automatisch, synchronisieren Sie sie mit iCloud und bearbeiten Sie Dokumente ganz einfach offline

Einschränkungen von Apple Pages

Keine erweiterten Tools für Automatisierung oder Workflows

Eingeschränkte Integration mit Nicht-Apple-Plattformen

Nicht ideal für komplexe Formatierungen wie akademische Zitate oder Makros

Preise für Apple Pages

Apple Pages kann kostenlos heruntergeladen und auf allen Apple-Geräten verwendet werden

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Pages

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

4. Google Docs (am besten für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Bearbeitung in der Cloud)

über Google Docs

Google Docs ist ein browserbasiertes Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie Dokumente von überall aus ganz einfach schreiben, bearbeiten und freigeben können. Es wurde für Teams entwickelt, ist aber genauso nützlich für die Arbeit alleine. Mac-Benutzer können ohne Installation darauf zugreifen, und alles wird in Echtzeit in der Cloud synchronisiert.

Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können sehen, wer gerade Bearbeitungen vornimmt, Kommentare hinzufügen und zu jeder früheren Version zurückkehren – ohne jemals auf „Speichern“ klicken zu müssen. Es ist eine der zugänglichsten Optionen für Mac-Benutzer, die nach einer Alternative zu Microsoft Word suchen, insbesondere für Teams, die Wert auf Geschwindigkeit und Flexibilität legen.

Die besten Features von Google Docs

Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern dank Live-Cursor-Nachverfolgung

Erstellen Sie gemeinsam Dokumente mit Kommentaren, Vorschlägen und integriertem Chat für Teams

Automatisches Speichern mit unbegrenzter Versionshistorie

Greifen Sie von jedem Browser und Gerät auf Ihre Daten zu

Entdecken Sie Dutzende von Vorlagen für Lebensläufe, Berichte und mehr

Einschränkungen von Google Docs

Für den vollen Funktionsumfang ist eine aktive Internetverbindung erforderlich

Bei komplexen Microsoft Word-Dateien kann die Formatierung verloren gehen

Eingeschränkte Offline-Bearbeitung und weniger erweiterte Layout-Optionen im Vergleich zu Alternativen zu Google Docs

Preise für Google Docs

Kostenlos mit einem Google-Konto

Kostenpflichtige Pläne für Unternehmen sind über Google Workspace verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Google Docs

Capterra : 4,7/5 (über 28.000 Bewertungen)

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Was Benutzer aus der Praxis über Google Docs sagen

Sehen Sie, was ein Capterra-Benutzer über dieses Tool zu sagen hat:

Ich liebe Google Docs und nutze es fast täglich, egal ob ich schnell meine Geschichten durchlesen oder Dokumente bearbeiten muss, was ich sowohl online als auch offline tun kann. Ich schätze es sehr, dass ich meine Dokumente offline bearbeiten kann und die Änderungen erst übernommen werden, wenn ich wieder online bin.

Ich liebe Google Docs und nutze es fast täglich, egal ob ich schnell etwas in meinen Texten nachlesen oder Dokumente bearbeiten muss, was ich sowohl online als auch offline tun kann. Ich schätze es sehr, dass ich meine Dokumente offline bearbeiten kann und die Änderungen erst übernommen werden, wenn ich wieder online bin.

📖 Lesen Sie auch: Unverzichtbare MacBook-Hacks für maximale Produktivität

5. Apache OpenOffice Writer (Am besten für Benutzer geeignet, die eine kostenlose Open-Source-Textverarbeitung suchen)

über Apache OpenOffice Writer

Apache OpenOffice Writer ist eine gute Wahl, wenn Sie eine einfache Offline-Textverarbeitung suchen, die keinen Cent kostet. Die Software ist quelloffen, plattformübergreifend und für Benutzer konzipiert, die eine schnörkellose Alternative zu Microsoft Word bevorzugen.

Es deckt alle wesentlichen Funktionen ab – Schreiben, Bearbeiten und Formatieren – und unterstützt alle gängigen Dateiformate. Die Benutzeroberfläche wirkt etwas veraltet, aber das Tool ist zuverlässig. Es eignet sich ideal für einfache Aufgaben wie Berichte, Briefe und Formulare, wenn Sie keine Cloud-Synchronisierung oder Zusammenarbeit benötigen.

Die besten Features von Apache OpenOffice Writer

Arbeiten Sie mit .doc-, .docx-, .odt-, .rtf- und .html-Dateien

Polieren Sie Texte mit Features wie Rechtschreibprüfung, Autokorrektur und Wortzählung

Dateien mit einem Klick in PDF exportieren

Nutzen Sie die mehrseitige Bearbeitungsansicht für lange Dokumente

Limits von Apache OpenOffice Writer

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und möglicherweise etwas umständlich

Keine Cloud-Speicher oder Features für die Zusammenarbeit

Sie müssen die vollständige Suite installieren, um Writer verwenden zu können

Preise für Apache OpenOffice Writer

Kostenlos und Open Source

Bewertung und Rezensionen zu Apache OpenOffice Writer

G2 : 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Apache OpenOffice sagen

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Ich habe OpenOffice zum ersten Mal verwendet, als ich für eine finanziell angeschlagene gemeinnützige Organisation gearbeitet habe. Ich habe es als Alternative zur lizenzierten Software empfohlen. Ich habe es nie bereut. Ich verwende lizenzierte Software (die große M) nur, wenn die Organisation, für die ich arbeite, eine Unternehmenslizenz erworben hat. Ich verwende OpenOffice seit über 10 Jahren beruflich!

Ich habe OpenOffice zum ersten Mal verwendet, als ich für eine finanziell angeschlagene gemeinnützige Organisation gearbeitet habe. Ich habe es als Alternative zur lizenzierten Software empfohlen. Ich habe es nie bereut. Die einzige Situation, in der ich lizenzierte Software (die große M) verwende, ist, wenn die Organisation, für die ich arbeite, eine Unternehmenslizenz erworben hat. Ich verwende OpenOffice seit über 10 Jahren professionell!

6. Scrivener (Am besten geeignet für umfangreiche Schreibprojekte wie Romane und Forschungsarbeiten)

Scrivener wurde für Autoren entwickelt, die an großen, komplexen Dokumenten arbeiten. Wenn Sie einen Roman, eine Abschlussarbeit oder eine Forschungsarbeit schreiben, bietet Ihnen Scrivener die Tools, um Ihre Arbeit in kleinere Teile zu zerlegen, übersichtlich zu organisieren und alles an einem Ort zu speichern.

Sie können zwischen Szenen, Notizen, Gliederungen und Entwürfen wechseln, ohne die App zu wechseln. Die Benutzeroberfläche ist auf Konzentration ausgelegt, und die Struktur hilft Ihnen, große Mengen an Inhalten zu verwalten, ohne den Überblick zu verlieren.

Die besten Features von Scrivener

Verwenden Sie die Binder-Ansicht zum Organisieren von Entwürfen, Notizen und Kapiteln

Vertrauen Sie auf die Pinnwand und den Outliner für die visuelle Planung

Ansicht von Recherchen und Entwürfen nebeneinander im geteilten Bildschirm

Reduzieren Sie Ablenkungen beim Schreiben mit dem Kompositionsmodus

Starten Sie Ihre Projekte mit benutzerdefinierten Vorlagen für das Schreiben von Büchern, Dokumenten und Skripten

Einschränkungen von Scrivener

Aufgrund seiner Komplexität ist die Einarbeitung zeitaufwändig

Keine Zusammenarbeit in Echtzeit oder Synchronisierung in der Cloud

Die Synchronisierung zwischen Geräten erfordert Speicher von Drittanbietern

Preise für Scrivener

Standardlizenz für macOS : 49,00 $ (einmalige Gebühr)

Bildungslizenz für macOS: 41,65 $ (einmalige Gebühr)

Bewertung und Rezensionen zu Scrivener

G2 : 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Scrivener sagen

Sehen Sie, was ein Capterra-Benutzer über dieses Tool zu sagen hat:

Kaufen Sie es einfach oder probieren Sie zumindest die Testversion aus. Ich verwende es für lange Bücher, Artikel und so ziemlich alles. Ich liebe es. Nichts, was ich gefunden habe, kommt auch nur annähernd daran heran. Ich verwende übrigens Version 3.0 auf einem Mac, aber die Windows-Version erhält ebenfalls gute Bewertungen.

Kaufen Sie es einfach oder probieren Sie zumindest die Testversion aus. Ich verwende es für lange Bücher, Artikel und so ziemlich alles. Ich liebe es. Nichts, was ich gefunden habe, kommt auch nur annähernd daran heran. Ich verwende übrigens Version 3.0 auf einem Mac, aber die Windows-Version erhält ebenfalls gute Bewertungen.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Automatisierung von Dokumenten

7. Mellel (Am besten geeignet für akademisches und technisches Schreiben mit anspruchsvollen Formatierungsanforderungen)

via Mellel

Mellel wurde für Autoren entwickelt, die Struktur und Präzision benötigen. Es ist besonders nützlich für Akademiker, Forscher und technische Autoren, die mit langen, detaillierten Dokumenten und komplexen Formaten arbeiten.

Mit Tools für automatische Titel, Live-Bibliografien, mehrsprachigen Satz und erweiterte Notizsysteme gibt Ihnen Mellel die volle Kontrolle darüber, wie Ihre Seiten organisiert und präsentiert werden. Es wurde für anspruchsvolles Schreiben entwickelt, insbesondere wenn Zitierungen, Referenzen und Formatierungsregeln eine Rolle spielen.

Die besten Features von Mellel

Verwenden Sie automatische Titel und die Gliederungsansicht zum Verwalten der Dokumentstruktur

Erhalten Sie mehrere Fußnoten- und Endnotenströme

Greifen Sie mit Bookends auf Live-Support für Zitate und Bibliografien zu

Schreiben Sie dank der integrierten Rechts-nach-Links-Oberfläche und mehrsprachigen Dokumenten ganz einfach in verschiedenen Sprachen

Nutzen Sie benutzerdefinierte Stile für ein einheitliches Format auf langen Seiten

Einschränkungen von Mellel

Die Benutzeroberfläche ist für Word-Benutzer möglicherweise ungewohnt

Keine Echtzeit-Zusammenarbeit oder Cloud-Features

Aufgrund der speziellen Features ist die Einarbeitung zeitaufwändig

Preise für Mellel

Mellel für Mac: 69 $ (einmalige Zahlung)

Bewertungen und Rezensionen zu Mellel

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Mellel sagen

Ein Benutzer auf G2 teilt seine Erfahrungen:

Hier sind einige Bereiche, in denen ich Mellel empfehle/mag: 1. Der Preis ist angemessen für den Nutzen. 2. Die automatischen Titel und Outlines sind ein großartiges Feature. 3. Die kostenlose Testversion ist ebenfalls hervorragend, denn wer das Programm einmal ausprobiert hat, wird es immer wieder verwenden.

Hier sind einige Bereiche, in denen ich Mellel empfehle/mag:

1. Der Preis ist angemessen für den Nutzen. 2. Die automatischen Titel und Outlines sind ein großartiges Feature. 3. Die kostenlose Testversion ist ebenfalls hervorragend, aber wer es einmal ausprobiert hat, wird es immer wieder verwenden.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

8. Nisus Writer Pro (Am besten für professionelles Schreiben mit umfangreichen benutzerdefinierten Optionen)

via Nisus Writer Pro

Nisus Writer Pro wurde für Autoren entwickelt, die die volle Kontrolle über ihre Tools haben möchten. Es ist schnell, flexibel und speziell für macOS entwickelt. Von langen Formularen bis hin zu technischen Texten bietet es die Leistungsfähigkeit eines professionellen Editors mit der Einfachheit einer Mac-App.

Sie können fast alles anpassen – Symbolleisten, Verknüpfungen, Stile und Makros. Ganz gleich, ob Sie in einer oder fünf Sprachen schreiben, erweiterte Such- und Ersetzungsfunktionen benötigen oder sich wiederholende Aufgaben automatisieren möchten, Nisus Writer Pro hilft Ihnen bei Ihrer Arbeit.

Die besten Features von Nisus Writer Pro

Schreiben Sie ganz nach Ihren Wünschen mit vollständigen Tastaturverknüpfungen und benutzerdefinierten Symbolleisten

Dank der erweiterten Suche mit PowerFind und regulären Ausdrücken finden Sie alles ganz einfach

Integrierte Unterstützung für Sprachen mit Schreibrichtung von rechts nach links und mehrere Sprachen

Änderungen, Kommentare und Versionshistorie ganz einfach nachverfolgen

Integration mit Bookends für die Verwaltung von Zitaten

Limits von Nisus Writer Pro

Eingeschränkte Kompatibilität außerhalb des Apple-Ökosystems

Keine Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für Nisus Writer Pro

Standardlizenz: 65 $ (einmalige Zahlung)

Bewertungen und Rezensionen zu Nisus Writer Pro

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Nisus Writer Pro sagen

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Das Tool verfügt über leistungsstarke Features wie einen Inhaltsverzeichnis-Generator, einen dunklen Modus, eine geteilte Ansicht und vieles mehr.

Das Tool verfügt über leistungsstarke Features wie einen Inhaltsverzeichnis-Generator, einen dunklen Modus, eine geteilte Ansicht und vieles mehr.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten

9. ONLYOFFICE DocSpace (Am besten für die gemeinsame Bearbeitung mit Kompatibilität zwischen verschiedenen Formaten)

via ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Document Editor vermittelt Ihnen das Gefühl von Microsoft Word, bietet jedoch eine stärkere Zusammenarbeit und Unterstützung für mehr Formate. Es wurde für Teams entwickelt, die gemeinsam an Projekten arbeiten müssen, ohne die Kontrolle über Formatierung oder Struktur zu verlieren.

Sie können gemeinsam in Echtzeit bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Änderungen geräteübergreifend nachverfolgen. Es funktioniert gut mit .docx, .odt, .pdf und Dutzenden anderer Formate, sodass Sie Dateien ohne Konvertierungen oder Kompatibilitätsprobleme freigeben können.

Die besten Features von ONLYOFFICE DocSpace

Genießen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit rollenbasierter Zugriffskontrolle

Nutzen Sie über 50 Dateiformate, darunter .docx, .odt, .pdf und .html

Einfache Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Änderungen über Versionshistorie, Kommentare und integrierten Chat

Erhalten Sie erweiterte Formatierungstools für professionelle Dokumente

Erweitern Sie die Funktionen mit Plugins (wie Thesaurus, Übersetzer oder WordPress)

Einschränkungen von ONLYOFFICE DocSpace

Keine native Mac-App über den Mac App Store

Gelegentliche Formatierungsprobleme bei komplexen Word-Dokumenten

Preise für ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : 20 $ pro Administrator/Monat

Enterprise On-Premises: 6550 $ pro Server

Bewertungen und Rezensionen zu ONLYOFFICE DocSpace

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über ONLYOFFICE DocSpace sagen

Direkt aus einer G2-Bewertung:

DocSpace innerhalb von ONLYOFFICE zeigt seine Fähigkeit, Tools für die Zusammenarbeit wie Dokumenteneditor, Chat und Videoanrufe auf einer Plattform zu verbinden. Dies erleichtert das Freigeben von Dokumenten und Dateien für mein Team und vereinfacht so den Workflow unserer verschiedenen Projekte.

DocSpace innerhalb von ONLYOFFICE zeigt seine Fähigkeit, Tools für die Zusammenarbeit wie Dokumenteneditor, Chat und Videoanrufe auf einer Plattform zu verbinden. Dies erleichtert das Freigeben von Dokumenten und Dateien für mein Team und vereinfacht so den Workflow unserer verschiedenen Projekte.

10. BBEDIT 15 (Am besten geeignet für die Bearbeitung von Texten und das Codieren mit leistungsstarken Suchfunktionen)

via BBEDIT 15

BBEdit 15 wurde für Menschen entwickelt, die mit Rohtext arbeiten – Entwickler, technische Redakteure und alle, die Präzision benötigen. Es ist kein typiges Textverarbeitungsprogramm. Es ist ein Tool für sauberes, strukturiertes Schreiben und Bearbeiten in großem Umfang.

Sie können Tausende von Dateien durchsuchen, Inhalte mit Mustern bearbeiten und in Dutzenden von Programmier- oder Auszeichnungssprachen schreiben. Es ist schnell, fokussiert und für Mac-Benutzer konzipiert, die eine umfassende Kontrolle über ihre Texte benötigen.

BBEDIT 15 beste Features

Greifen Sie auf die Suche und Ersetzung mehrerer Dateien mit Unterstützung für Grep-Muster zu

Erhalten Sie Support für Syntaxhervorhebung und Code-Folding für viele Sprachen

Integration mit Git und Subversion

Verwenden Sie integriertes FTP und SFTP für die Bearbeitung aus der Ferne

Live-Vorschau für HTML- und Markdown-Text

BBEDIT 15 Einschränkungen

Keine Zusammenarbeit oder Bearbeitung in Echtzeit

Nicht für formatierte Dokumente oder Seiten-Layouts geeignet

Steile Lernkurve, wenn Sie an herkömmliche Textverarbeitungsprogramme gewöhnt sind

Preise für BBEDIT 15

Einzelplatzlizenz : 59,99 $

Upgrade von 14. x : 29,99 $

Upgrade von 13. x oder früher : 39,99 $

Upgrade aus dem Mac App Store : 39,99 $

Preise für mehrere Benutzer: Benutzerdefinierte Preise

BBEDIT 15 Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die beste Schreibassistenz-Software mit KI

Warum ClickUp mehr als nur eine Word-Alternative ist

ClickUp ist eine leistungsstarke Alternative zu Microsoft Office Word für Benutzer, die mehr als nur eine leere Seite benötigen. Es ist ein Space zum Schreiben, Planen, Nachverfolgen und Freigeben – alles aus einer Hand. Wenn Sie bereit sind, über einfache Textverarbeitungsprogramme hinauszugehen, sollten Sie sich ClickUp genauer ansehen – nicht nur als Ersatz für Word, sondern als Ersatz für Ihre gesamte Office-Suite.

Es wurde für Teams entwickelt, die alles miteinander verbinden möchten. Notizen werden mit Aufgaben verknüpft. Dokumente befinden sich dort, wo die Arbeit stattfindet. Kommentare werden zu nächsten Schritten. Kein Wechseln zwischen Registerkarten, kein Durchsuchen von Ordnern.

Probieren Sie ClickUp noch heute aus und bringen Sie Ihre Dokumente und Ihren Workflow an einen Ort.