Kostenlose Miro-Vorlagen zur Verbesserung Ihres Workflows

In den letzten Jahren hat die Technologie verschiedene Durchbrüche erlebt, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Effizienz zu verbessern. Dennoch bleibt die Produktivität ein Bereich, in dem die Erwartungen nicht mit den Ergebnissen übereinstimmen.

Für die meisten Unternehmen ist eine schlechte Zusammenarbeit im Team das größte Hindernis für die Produktivität. Eine Optimierung kann zu einer schnelleren Kommunikation, weniger Verzögerungen und letztendlich zu einer höheren Produktivität führen. Technische Hilfsmittel unterstützen dabei, aber Vorlagen können der heimliche Game-Changer sein.

Hier sind einige Miro-Vorlagen, mit denen Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Team optimieren können.

Bevor wir beginnen, sehen Sie sich zunächst ein kurzes Video-Tutorial zum Thema Prozesskartierung an.

Was sind Miro-Vorlagen?

Miro ist ein beliebter Online-Team-Collaboration-Space, der für gemeinsames Brainstorming, Planung und Durchführung von Projekten genutzt wird. Er ist bekannt für seine visuelle, interaktive Benutzeroberfläche.

Miro-Vorlagen sind eine Erweiterung des kollaborationsorientierten Designs von Miro. Es handelt sich um gebrauchsfertige, anpassbare Boards, mit denen Sie personalisierte, visuelle Setups und Workflows für die Zusammenarbeit an Projekten erstellen können. Sie decken verschiedene Elemente ab, darunter Brainstorming, Recherche, Design und Prozesskartierung.

🔍 Wussten Sie schon? Miro wurde ursprünglich 2011 in Russland als RealtimeBoard gegründet und 2019 in Miro umbenannt, benannt nach dem spanischen surrealistischen Maler Joan Miró wegen seines kreativen Geistes. 🎨

Was macht eine gute Miro-Vorlage aus?

Mehrere Elemente tragen zur Effektivität einer Miro-Vorlage bei. Hier sind fünf der wichtigsten:

Kollaborativität: Suchen Sie nach einer Vorlage, die Features wie Kommentare, Chat und Haftnotizen bietet, damit Sie und Ihr Team den Fortschritt einsehen und nahtloser zusammenarbeiten können

Anpassbarkeit: Wählen Sie eine Vorlage, deren Elemente Sie auf verschiedene Weise personalisieren können. So können Sie Workflows erstellen, die genau auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind

Klarheit: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit einem übersichtlichen Layout und einer minimalen Lernkurve, um Verwirrung zu vermeiden und den Prozess des Workflow-Setups zu optimieren

Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Vorlage, die sowohl den Anforderungen kleiner als auch großer Teams gerecht wird. Auf diese Weise können Sie sie mühelos skalieren

Optisch ausgewogen: Priorisieren Sie eine Vorlage, die optisch ausgewogen ist und die richtige Anzahl an visuellen Tools und Elementen verwendet. So vermeiden Sie Unübersichtlichkeit und sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss

5 Vorlagen für Miro Boards

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in Ihrer Workspace-Community mit diesen fünf ausgewählten Miro-Vorlagen:

1. Vorlage für Kanban-Framework

via Miro

Wenn Sie eine visuelle Vorlage zur Verbesserung Ihres Workflows suchen, sollten Sie die Kanban-Framework-Vorlage von Miro zu Ihrer Sammlung hinzufügen. Damit können Teams Karten mit detaillierten Aufgaben-Zeitleisten erstellen. So lassen sich der Status von Aufgaben verfolgen, Engpässe identifizieren und der Gesamtfortschritt des Projekts für alle Beteiligten leicht bestimmen.

Sobald eine Aufgabe erledigt ist, aktualisieren Sie Ihr Board und gehen Sie zur nächsten Karte im Workflow über. Auf diese Weise optimieren Sie das visuelle Projektmanagement großer Projekte mit mehreren Phasen und umfangreichen Aufgabenbereichen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Verschieben Sie Elemente mit einfachem Drag-and-Drop zwischen Phasen und erhalten Sie Updates in Echtzeit

Arbeiten Sie asynchron mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Benutzer in Kommentaren mit Tags versehen

Duplizieren Sie das Miro-Board pro Sprint oder Team für wiederholbare Prozesse

✅ Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die ein einfaches visuelles System zur Nachverfolgung von Fortschritten und zur Verwaltung von Aufgaben in verschiedenen Phasen suchen.

2. Vorlage für die Planung von Ereignissen

via Miro

Eine der effektivsten Methoden, um den Erfolg eines Ereignisses sicherzustellen, ist eine gründliche Planung von Anfang an. Hier kommt die Vorlage für die Veranstaltungsplanung von Miro ins Spiel.

Diese Vorlage wurde zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team entwickelt und ermöglicht es Ihnen, eine visuelle Checkliste aller Aufgaben für ein Ereignis zu erstellen und diese Ihren Teammitgliedern zuzuweisen, wodurch Verwirrung minimiert und Verantwortlichkeiten festgelegt werden.

Nutzen Sie es außerdem als digitalen Raum für Brainstorming. Laden Sie alle Beteiligten ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und Marketingpläne, Tagesordnungen und andere Ideen vorzuschlagen. Anschließend können Sie die Vorlage bearbeiten und kopieren, um sie für andere Ereignisse wiederzuverwenden.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie Abschnitte für die Verwaltung von Logistik, Marketing, Lieferanten und Gästen an

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Aufgabenkarten, die Status-Tags und Prioritätsstufen enthalten

Geben Sie das Miro-Board für externe Anbieter frei, um die Zusammenarbeit zu zentralisieren

✅ Ideal für: Planer, die Zeitleisten, Aufgaben und Lieferanten koordinieren, um Ereignisse von Anfang bis Ende zu organisieren.

3. Mindmap-Vorlage

via Miro

Die Mindmap-Vorlage von Miro wurde für Teams entwickelt, die einen logischen Rahmen benötigen, um ihre Ideen zu visualisieren und Ineffizienzen im Workflow zu identifizieren, bevor sie loslegen.

Sie sind anpassbar und sofort einsatzbereit und ermöglichen Ihnen, Konzepte zu brainstormen und den besten Weg zu ihrer Umsetzung auszuwählen. So schließen Sie die Lücke zwischen einer Idee und ihrer Umsetzung.

Die Vorlage ist außerdem sehr benutzerfreundlich und verfügt über einen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie die Karte ausfüllen und den Entwurf erstellen können.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Ideen können frei verschoben und neu positioniert werden, um Ihre Gedanken im Laufe der Entwicklung neu zu strukturieren

Brainstorming mit Teamkollegen in Echtzeit

Exportieren Sie Ihre Karte als PDF oder Bild für Präsentationen oder zur Offline-Nutzung

✅ Ideal für: Alle, die neue Ideen erkunden, Gedanken organisieren oder Konzepte auf kreative, visuelle Weise planen möchten.

4. Vorlage für Benutzerprofile

via Miro

Entwickeln Sie ein neues Produkt? Sehen Sie sich die Vorlage „Benutzerpersönlichkeit” von Miro an, um Details zu Ihren Einzelzielen zu zentralisieren.

Es handelt sich um eine kollaborative Ressource, mit der Sie und Ihr Team Ihr ideales Benutzerprofil definieren können. Tauchen Sie tief in deren Demografie, Persönlichkeit, Ziele, Verhalten, Schwachstellen usw. ein.

Die Vorlage bietet eine solide Grundlage, um alle gesammelten Informationen zu vereinheitlichen und deren Verwendung zu definieren. Sie ist außerdem optisch ansprechend und verfügt über Features wie Haftnotizen und Farbcodierungen, um das Wissensmanagement zu vereinfachen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie jede Personenkarte mit Fotos, Namen und fiktiven Biografien an

Arbeiten Sie funktionsübergreifend zusammen, indem Sie Marketing-, Design- und Entwicklungsteams einladen

Speichern Sie alle Ihre Personas in einem Miro-Board, um sie einfach abrufen und vergleichen zu können

✅ Ideal für: Marketing-, UX- oder Produktteams, die detaillierte Benutzerprofile erstellen möchten, um fundierte Entscheidungen zu Design und Inhalten zu treffen.

5. Vorlage für Strategiekarten

via Miro

Die Strategie-Karte von Miro ist ein praktisches, visuelles Tool, mit dem jedes Unternehmen Strategien planen und Fortschritte nachverfolgen kann. Von der Finanzabteilung bis zum operativen Geschäft werden alle funktionalen Aspekte eines Unternehmens zusammengeführt, um aufzuzeigen, wie sie zur Erreichung der Ziele beitragen. Dies fördert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und steigert die Produktivität.

Außerdem sorgt es dafür, dass alle Abteilungen auf die übergeordneten Ziele des Unternehmens ausgerichtet sind, wodurch maximale Arbeitseffizienz und -effektivität gewährleistet sind.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie strategische Ziele an die Vision und KPIs Ihres Unternehmens an

Zeigen Sie Ursache-Wirkungs-Beziehungen mit Pfeilen und Verbindungslinien

Fügen Sie Daten, Links oder Berichte zu strategischen Zielen hinzu, um tiefere Einblicke zu gewinnen

✅ Ideal für: Teams, die Geschäftsziele mit Initiativen und Ergebnissen abstimmen, um sich auf das zu konzentrieren, was zu Ergebnissen führt.

Einschränkungen bei der Verwendung einer Miro Board-Vorlage

Obwohl innovativ, gibt es verschiedene Aspekte, in denen Miro-Vorlagen Mängel aufweisen und zu Ineffizienzen im Workflow führen können. Hier sind einige der größten Nachteile:

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Auch wenn Sie Ihr bestehendes Board auf Miro anpassen können, ist es nicht möglich, es für hochspezifische oder Nischen-Workflows anzupassen. Dies ist ein Hindernis für Teams, die Auch wenn Sie Ihr bestehendes Board auf Miro anpassen können, ist es nicht möglich, es für hochspezifische oder Nischen-Workflows anzupassen. Dies ist ein Hindernis für Teams, die eine fortgeschrittene Automatisierung von Workflows oder die Integration von Tools benötigen

Leistungsprobleme: Wenn Sie Ihr Miro-Board mit zu vielen Elementen, wie z. B. Teammitgliedern, füllen, kommt es zu Verzögerungen und Abstürzen. Daher eignet es sich nur für kleinere Teams mit begrenzten Anforderungen an das Projektmanagement

Steile Lernkurve: Obwohl die Miro-Vorlagen einfach erscheinen, können sie für Anfänger schwierig zu bearbeiten und zu verwenden sein. Für eine nahtlose Implementierung müssen Ihre Teammitglieder lernen, wie sie auf der Plattform navigieren und diese verwalten, was die Komplexität erhöht

Manuelle Versionskontrolle: Obwohl Miro cloudbasiert ist, fehlt eine integrierte Versionshistorie für die Vorlagen. Das bedeutet, dass Sie alle Änderungen manuell nachverfolgen müssen, was insbesondere bei großen Projekten schwierig sein kann

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie jeden Abschnitt Ihrer Vorlage in einen Rahmen und präsentieren Sie Ihr Board wie eine Präsentation. So können Sie Ideen ganz einfach präsentieren, ohne PowerPoint zu öffnen. 🧑🏻‍💻

📮 ClickUp Insight: Ungefähr 43 % der Arbeitnehmer versenden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusster geführte Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf eine mangelnde nahtlose Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Wechseln zwischen Plattformen und Kontexten zu vermeiden, benötigen Sie eine App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – und das alles mit KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

Alternative Workflow-Vorlagen von ClickUp

Die alles App für die Arbeit, ClickUp, bietet Vorlagen, die den perfekten Ersatz für Miro-Vorlagen darstellen. Mit einem breiten Bereich an vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen erweist sie sich als hilfreich in Situationen, in denen Effizienz und Zusammenarbeit unerlässlich sind.

Entdecken Sie einige der besten ClickUp-Vorlagen für Teams:

1. Einfache Mindmap-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verbinden Sie Ziele, Themen, Workflows oder Teamverantwortlichkeiten visuell mit der einfachen Mindmap-Vorlage von ClickUp

Das Festhalten von Ideen sollte reibungslos funktionieren und keine lästige Formatierungsarbeit sein. Die ClickUp Simple Mind Map-Vorlage bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Umgebung, in der Ideen auf natürliche Weise in Unterthemen, Themen oder Entscheidungen unterteilt werden können.

Im Gegensatz zur Arbeitsfläche von Miro, die oft manuelles Verknüpfen erfordert, verknüpft diese Vorlage Ideen mit umsetzbaren ClickUp-Aufgaben oder -Dokumenten, sodass Sie besser organisiert und fokussiert bleiben.

Ob Brainstorming, Kampagnenplanung oder Strukturierung von Inhalten – die Mindmap-Ansicht sorgt für einen flüssigen und dynamischen Ablauf und gewährleistet gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit in Ihrem gesamten Workspace.

Warum Sie es lieben werden:

Verwandeln Sie Ideen direkt aus Mindmap-Knoten in ClickUp-Aufgaben

Fügen Sie jedem Bereich Kommentare, Fristen oder Dateien hinzu

Verwenden Sie die Zoom-Navigation und Farbcodes, um visuelle Unübersichtlichkeit zu reduzieren

Exportieren Sie Karten oder geben Sie Live-Versionen für Mitwirkende frei

✅ Ideal für: Teams, die Brainstormings in strukturierte, nachvollziehbare Maßnahmen umsetzen möchten.

Das sagt Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bei Lulu Press, über die Verwendung von ClickUp:

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir lieben es, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser kreatives Team sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir lieben es, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gestaltet.

2. ClickUp-Vorlage für Datenflussdiagramme

Kostenlose Vorlage Verstehen Sie den Datenfluss, um mit der ClickUp-Vorlage für Datenflussdiagramme schnell Ineffizienzen zu identifizieren

Bei Projekten mit großem Umfang schleichen sich schnell Ineffizienzen ein. Diese zu identifizieren und zu beseitigen kann jedoch schwierig sein. Hier hilft die ClickUp-Vorlage für Datenflussdiagramme.

Diese klare, einfache und visuell übersichtliche Vorlage bietet eine umfassende Übersicht über den Datenfluss innerhalb eines Teams. So können Sie durch die Festlegung von Verantwortlichkeiten Hindernisse für Projekte erkennen und beseitigen.

Die Vorlage ist außerdem sehr benutzerfreundlich, sodass Sie sie ganz einfach kopieren und für verschiedene Teams oder Projekte anpassen können.

Warum Sie es lieben werden:

Verknüpfen Sie jeden Datenknoten mit ClickUp-Dokumenten oder ClickUp-Aufgaben , um weitere Informationen zu erhalten

Verwenden Sie farbcodierte Pfeile, um Lese-/Schreib- oder Echtzeit-/statische Flows zu unterscheiden

Arbeiten Sie mit Entwicklern, Projektmanagern und Designern im selben Workspace zusammen

Passen Sie Datenquellen, Prozesse und Speicherorte an Ihre Workflows an

✅ Ideal für: Entwickler und Systemarchitekten, die klar definieren müssen, wie Daten durch Softwaresysteme fließen.

3. ClickUp-Vorlage für Konzeptkarten

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Konzeptkarten, um einfache, aber leistungsstarke Konzeptkarten zu erstellen

Ähnlich wie eine Mindmap ist eine Konzeptkarte ein visuelles Tool, mit dem Sie die Beziehung zwischen zwei Konzepten definieren können, um eine Idee klarer zu erklären. Mit der ClickUp-Vorlage für Konzeptkarten können Sie solche Tools erstellen, indem Sie einfach nach einer Idee suchen, diese auswählen und dann mit dem Drag-and-Drop-Editor der Vorlage eine Konzeptkarte erstellen.

Knoten können Teammitgliedern zugewiesen, mit Anmerkungen versehen und nach Typ oder Priorität mit Tags versehen werden – dafür benötigen Miro-Vorlagen Plugins. Sie können auch Ihre Workplace-Community einladen, sich an der Erstellung der Karte zu beteiligen.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Hierarchien und Querverbindungen zwischen Konzepten

Klären Sie Beziehungen zwischen Ideen mithilfe klarer Layouts mit Knoten und Verbindungen

Passen Sie die Formen der Knoten an, um Ideen, Prozesse oder Stakeholder zu kennzeichnen

Verwenden Sie Farbcodierungen, um Themen, Prioritäten oder Kategorien hervorzuheben

✅ Ideal für: Strategen und Pädagogen, die komplexe Ideen miteinander verbinden und die Beziehungen zwischen ihnen visualisieren möchten.

4. ClickUp-Vorlage für Fischgräten-Diagramme

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Fischgräten-Diagramme ganz ohne Fachwissen professionelle Fischgräten-Diagramme

Das Fischgräten-Diagramm, auch bekannt als Ishikawa- oder Ursache-Wirkungs-Diagramm, ist ein beliebtes japanisches Tool, das bei der Problemlösung und Ursachenanalyse hilft. Wenn Sie jedoch kein Experte sind, kann die Erstellung mehrere Testversionen und Fehler erfordern.

Glücklicherweise gibt es hier die ClickUp-Vorlage für Fischgräten-Diagramme. Mit ihrer Hilfe erstellen Sie mühelos in wenigen Minuten professionelle Fischgräten-Diagramme.

Identifizieren Sie das Problem, mit dem Sie zu kämpfen haben, und die Vorlage wird dessen Komponenten aufschlüsseln, um Ihnen dabei zu helfen, mögliche Lösungen zu finden. Darüber hinaus können Sie Teammitglieder bestimmten Bereichen zuweisen (z. B. „Tools” oder „Schulung”), unterstützende Daten anhängen und Elemente für Abhilfemaßnahmen erstellen, wodurch die Analyse nahtlos mit den nächsten Schritten verknüpft wird.

Warum Sie es lieben werden:

Diagnose wiederkehrender Probleme und visuelle Analyse systemischer Ursachen

Passen Sie Diagrammbereiche wie Methoden, Materialien, Personen und Maschinen an

Fügen Sie Daten, Beispiele oder Problemprotokolle zu bestimmten Ursachen hinzu, um für Klarheit zu sorgen

Verknüpfen Sie Ursachen mit Aktionselementen oder Problemverfolgern für die Nachverfolgung

✅ Ideal für: Betriebs- und Qualitätsteams, die Probleme lösen, indem sie potenzielle Ursachen in verschiedenen Kategorien identifizieren.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

5. ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme

Kostenlose Vorlage Standardisieren Sie Prozesse in Ihrem gesamten Unternehmen mit der ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme

Suchen Sie nach einem Tool, mit dem Sie Ihre Standardarbeitsanweisungen (SOPs) erstellen und verfeinern können? Holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme. Diese anfängerfreundliche Ressource ermöglicht es Ihnen, Ihre Prozessdokumente zu standardisieren.

Im Gegensatz zu anderen Flussdiagramm-Vorlagen können Sie mit dieser Vorlage Ihre Prozesse ganz einfach entwerfen, verwalten und visualisieren.

Sie können visuelle Diagramme erstellen, in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten und den Fortschritt des Projekts verfolgen. Dies ist nützlich, um die Prozesseffizienz zu steigern und eine unternehmensweite Abstimmung zu erreichen.

Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie bedingte Logik, um Genehmigungswege oder Entscheidungsbäume zu simulieren

Automatische Erstellung von Aufgaben aus jedem Knoten für eine nahtlose Prozessausführung

Erstellen Sie Schritt für Schritt Workflows mit professionellen Flussdiagramm-Symbolen

Visualisieren Sie Entscheidungspunkte, um Ineffizienzen oder Engpässe frühzeitig zu erkennen

✅ Ideal für: Teams, die schrittweise Workflows dokumentieren, verbessern oder abteilungsübergreifend kommunizieren müssen.

6. ClickUp-Vorlage für Projektkartierung

Kostenlose Vorlage Optimieren und organisieren Sie Ihre Projekte visuell mit der ClickUp-Vorlage für Projektkartierung

Die ClickUp-Vorlage für Projektkartierung bietet eine umfassende Top-Down-Ansicht des gesamten Projektumfangs, einschließlich der zu erbringenden Leistungen, Meilensteine und Eigentümerschaft der Teams.

Es ersetzt die isolierten Projektvisualisierungen von Miro durch integrierte Boards, die mit Live-Aufgabentafeln und Gantt-Diagrammen verbunden sind.

Strukturieren Sie Ihr Projekt nach Phasen, Abteilungen oder Kundenanforderungen und synchronisieren Sie die Ergebnisse mit der Nachverfolgung des Fortschritts. Die Projektplan-Mindmap-Ansicht erleichtert die Organisation von Projektaufgaben an einem Ort.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie funktionsübergreifende Initiativen mit einem modularen Layout

Zeitleisten, Abhängigkeiten und Eigentümerschaft mit farbcodierten Swimlanes abgleichen

Verknüpfen Sie jeden Knoten mit Aufgaben, Dateien oder Threads mit Feedback von Stakeholdern

Aktualisieren Sie den Fortschritt in Echtzeit, ohne Diagramme manuell neu zeichnen zu müssen

✅ Ideal für: Projektleiter, die komplexe Initiativen über mehrere Teams oder Anbieter hinweg überwachen.

7. ClickUp-Vorlage für Business-Brainstorming

Kostenlose Vorlage Stellen Sie mit der ClickUp-Vorlage „Business Brainstorming“ eine Sammlung nützlicher Geschäftsideen auf einem Board zusammen

Die ClickUp Business Brainstorming-Vorlage ist eine weitere großartige Ressource zur Verbesserung Ihres internen Workflows. Ganz gleich, ob Sie ein geschäftliches Problem lösen oder an einer bahnbrechenden Idee arbeiten müssen, sie bringt Ihr Team zusammen, damit Sie gemeinsam loslegen können.

Mit dieser Vorlage können Sie viel mehr als nur Ideen diskutieren – Sie können sie nach ihrer Kreativität und Effektivität priorisieren, Teams für ihre Umsetzung koordinieren und den Fortschritt genau überwachen.

Der zentrale Wert der Vorlage liegt in ihrer Kollaborationsfähigkeit. Jeder kann Kommentare hinzufügen, anzeigen und beantworten, um eine offene Kommunikation zu fördern und Ineffizienzen zu minimieren.

Warum Sie es lieben werden:

Erinnern Sie sich direkt auf dem Whiteboard an Termine und Fälligkeitsdaten

Starten Sie Ideenfindungssitzungen mit einer flexiblen Leinwand in offenem Format

Verwenden Sie Haftnotizen oder Knoten im Mindmap-Stil, um die Beiträge Ihres Teams schnell festzuhalten

Teilen Sie das Board teamübergreifend für eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit

✅ Ideal für: Startups und Innovationsteams, die gemeinsam Geschäftsideen entwickeln, festhalten und verfeinern möchten.

8. ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management

Kostenlose Vorlage Nutzen Sie die agile Scrum-Management-Vorlage von ClickUp, um wichtige Projekte schnell und effizient abzuschließen

Fällt es Ihnen schwer, die agile Scrum-Projektmanagement-Technik in Ihrem Team zu implementieren? Nutzen Sie die ClickUp Agile Scrum Management-Vorlage, die agile Philosophien mit Scrum-Aktivitäten kombiniert, um die Projektdurchführung zu beschleunigen.

Es bietet flexible Features für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Berichterstellung, ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Sprints und Roadmap-Plänen und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit.

Sie können auch Prioritäten zuweisen und Abhängigkeiten definieren, um mehr Klarheit zu schaffen. Ziehen Sie Stories über Spalten, weisen Sie Entwickler oder QA-Eigentümer zu und automatisieren Sie Sprint-Kadenz. Im Gegensatz zu Miro wird alles mit Aufgaben, Geschwindigkeitsdiagrammen und benutzerdefinierten Workflows synchronisiert.

Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie Stories und Epics mithilfe vertikaler/horizontaler Swimlane-Strukturen

Ansicht von IB-Limits, Abhängigkeiten und Burndown-Fortschritt im Kontext

Organisieren Sie Ihre Sprints mit vorgefertigten Backlog-, Sprint- und Review-Boards

Steuern Sie die Geschwindigkeit und den Fortschritt von Sprints mit integrierten Burndown-Diagrammen

✅ Ideal für: Agile Teams, die Sprint-Zyklen, Backlogs und Stand-ups verwalten, um die Produktentwicklung auf Kurs zu halten.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Scrum” stammt aus einem Artikel der Harvard Business Review aus dem Jahr 1986, in dem leistungsstarke Teams mit Rugby-Scrums verglichen wurden, bei denen die Spieler eng zusammenarbeiten, um den Ball vorwärts zu bewegen. 🏉

9. ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flow

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flows das beste Benutzererlebnis für Ihr Publikum

Eine gute Benutzererfahrung ist entscheidend für die Steigerung des Umsatzes, die Kundenbindung und die Verbesserung des Markenimages. Mit der ClickUp-Vorlage für den Benutzer-Flow können Sie die Customer Journey visualisieren und so die Schwachstellen Ihrer Kunden identifizieren und beseitigen.

Jeder Knoten ist mit Forschungsnotizen, Mockups oder Benutzerdaten verknüpft. Sie können Überprüfungszyklen zuweisen, Feedback sammeln und an die Entwicklung oder das Design weiterleiten – alles ohne Kontextverlust. Darüber hinaus hilft es Ihnen, effiziente Wege zu entwerfen und eine benutzerfreundliche Oberfläche zu erstellen, sodass Kunden bei der Nutzung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung nur minimale Unterbrechungen erleben.

Warum Sie es lieben werden:

Entwickeln Sie Produkterlebnisse auf der Grundlage realer Benutzerpfade und Anwendungsfälle

Verknüpfen Sie Bildschirme mit Benutzerforschungs- und Design-Assets und weisen Sie UX- und Entwicklungs-Eigentümern Phasen der Customer Journey zu

Passen Sie Touchpoints, Bildschirme und Interaktionen an Ihr Produkt an

Fügen Sie Notizen oder Bedingungen für Entscheidungsmomente im Flow hinzu

✅ Ideal für: UX-Designer und Produktmanager, die Benutzerreisen für Websites, Apps oder digitale Plattformen kartieren müssen.

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach einer Mindmap-Lösung, mit der Sie mehr als nur Ihre Gedanken organisieren können? Testen Sie ClickUp Mindmaps! Sie sind übersichtlich, einfach und benutzerfreundlich und ermöglichen es Ihnen, Ideen in die Tat umzusetzen, sodass Ihre Gedanken in die Tat umgesetzt werden. So hilft es Ihnen: Passen Sie Bereiche an Ihre Ziele und Prioritäten an, damit nichts Wichtiges verloren geht ⚒️

Ideen sofort in Aufgaben umwandeln, um ohne Verzögerung vom Denken zum Handeln überzugehen 🔁

Erkennen Sie Hindernisse frühzeitig, indem Sie Abhängigkeiten auf einen Blick auf einer Karte darstellen ✋🏻 ClickUp Mindmaps

10. ClickUp-Vorlage für Impact Mapping

Kostenlose Vorlage Stellen Sie sich die Auswirkungen Ihrer Maßnahmen auf Ihr Projekt und Ihr Geschäft mit der ClickUp-Vorlage für Wirkungsanalyse vor

Die ClickUp-Vorlage für Impact Mapping richtet die Produktstrategie an den Geschäftszielen aus. Im Gegensatz zu generischen Whiteboards strukturiert diese Vorlage die Auswirkungen anhand von vier Säulen: Ziele, Akteure, Auswirkungen und Ergebnisse.

Mit dieser interaktiven, benutzerfreundlichen Vorlage können Benutzer Aktionspläne entwerfen, Änderungen auf einer Karte festhalten und deren Auswirkungen klar und prägnant visualisieren. Teams können außerdem nachvollziehen, wie sich Produkt-Features auf das Benutzerverhalten auswirken, und sich direkt an strategischen Zielen ausrichten.

Warum Sie es lieben werden:

Ordnen Sie Produktentscheidungen anhand der Hierarchie der Auswirkungen den Geschäftsergebnissen zu

Erstellen Sie Ergebnisse, die auf klar definierten Benutzerverhalten basieren

Verwenden Sie die Karte, um Grenzen zu definieren und Ideen mit geringer Wirkung zu eliminieren

Heben Sie Chancen mit hohem Hebelpotenzial visuell durch Farben oder Beschreibungen hervor

✅ Ideal für: Produktverantwortliche und strategische Teams, die die Ziele der Benutzer mit den Geschäftsergebnissen verbinden möchten, um die Arbeit effektiv zu priorisieren.

11. ClickUp-Vorlage für User Story Mapping

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie die Übersichtlichkeit und verstehen Sie die Bedürfnisse der Benutzer mit der ClickUp-Vorlage für User Story Mapping

Story Mapping hilft Teams dabei, große Features in inkrementelle Werte für den Benutzer aufzuteilen. Die ClickUp-Vorlage für User Story Mapping legt Ziele auf der obersten Ebene fest, wobei die Aufgaben horizontal nach Funktionen und vertikal nach Priorität gruppiert sind.

Im Gegensatz zum statischen Layout von Miro ist jede Karte eine ClickUp-Aufgabe mit Feldern für Status, Sprint und Eigentümer. So sind Fortschritte über alle Releases hinweg sichtbar und messbar.

Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie Roadmaps, die sich auf Benutzer-Stories statt auf Feature-Checklisten konzentrieren

Kategorisieren Sie Funktionen und Prioritäten ganz einfach per Drag & Drop

Überwachen Sie den Fortschritt von Aufgaben über mehrere Sprints und Releases hinweg

Übergeben Sie entwicklungsreife Stories, ohne Dokumentationen zu duplizieren

✅ Ideal für: Produkt- und Entwicklungsteams, die kundenorientierte Backlogs und Release-Pläne erstellen.

12. ClickUp-Vorlage für Projekt-Roadmap-Whiteboard

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Projekt-Roadmap“ für Whiteboards, um die Produktentwicklung zu planen

Wenn Sie mehrere Aufgaben und Termine unter einen Hut bringen müssen, hol dir Hilfe von der ClickUp Projekt-Roadmap-Whiteboard-Vorlage.

Es handelt sich um eine innovative Roadmap-Vorlage, mit der Sie einen klaren, übersichtlichen Überblick über Ihr gesamtes Projekt erhalten. Sie legt Ziele, Meilensteine und Ergebnisse in einem visuellen Format fest, sodass Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Durch einfaches Anklicken der einzelnen Phasen können Sie Zeitleisten anpassen, Verantwortlichkeiten zuweisen und sicherstellen, dass alle auf dem richtigen Weg sind. Diese Whiteboard-Vorlage ist ideal, wenn Sie viel zu verwalten haben, aber dennoch alles einfach, strukturiert und zielorientiert halten möchten.

Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie Ziele, Meilensteine und abteilungsübergreifende Pläne an einem Ort

Präsentieren Sie Roadmaps mit Live-Status-Indikatoren und Prognosen

Fügen Sie Meilenstein-Markierungen hinzu, um wichtige Termine oder Starts hervorzuheben

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, um die Planung dynamisch an veränderte Zeitleisten anzupassen

✅ Ideal für: Projektmanager, die Zeitleisten, Ergebnisse und Meilensteine über Monate oder Quartale hinweg planen.

💡 Profi-Tipp: Begnügen Sie sich nicht nur mit einer Whiteboard-Vorlage – mit ClickUp Whiteboards können Sie dieses Tool für die Zusammenarbeit im Team in Ihr Kernarsenal für den Arbeitsplatz integrieren. Verwenden Sie es, um Projektideen, Umfang, Ansätze, Aufgaben, Abhängigkeiten usw. mit Ihrem Team in Echtzeit visuell zu besprechen. So hilft es Ihnen: Verbessern Sie die Teamabstimmung, indem Sie alle Ideen an einem übersichtlichen, gemeinsamen Space sehen ✨

Reduzieren Sie Missverständnisse, damit Projekte ohne kostspielige Verzögerungen vorankommen ⬇️

Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung durch sofortige und visuelle Zusammenarbeit 🏃🏻 ClickUp Whiteboards

13. ClickUp-Vorlage für Swimlane-Flussdiagramme

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Prozesse, stimmen Sie Teams aufeinander ab und sorgen Sie für Effizienz in Ihrem Workflow mit der ClickUp-Vorlage für Swimlane-Flussdiagramme

Die ClickUp-Vorlage für Swimlane-Flussdiagramme bietet vertikale und horizontale Segmentierung und sorgt so für eine klare Prozessorganisation. Verwenden Sie sie, um Verantwortlichkeiten nach Rolle, Zeitleiste, Abteilung oder Phase der Initiative zu trennen.

Mit nur wenigen Klicks können Sie Abhängigkeiten auf einer Karte darstellen, Engpässe reduzieren und den Aufwand im gesamten Board aufeinander abstimmen. Bei der Verwaltung einer Vielzahl von beweglichen Teilen hilft Ihnen diese Vorlage, die Synchronisierung zu gewährleisten und den Schwung aufrechtzuerhalten.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Engpässe und Hindernisse in Teams und filtern Sie Ansichten nach Eigentümer, Frist oder Kategorie

Passen Sie jede Swimlane mit Titeln, Verantwortlichkeiten und Aktionen an

Arbeiten Sie live zusammen, um Prozesse mit den Beteiligten zu überprüfen oder neu zu gestalten

Verwandeln Sie Schritte in ClickUp-Aufgaben und weisen Sie diese direkt vom Board zu

✅ Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die rollenbasierte Verantwortlichkeiten in dynamischen Workflows verwalten.

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit der besten Alternative zu Miro-Vorlagen – ClickUp

Ganz gleich, ob Sie Strategien entwerfen, Ereignisse planen oder Sprints durch agile Zyklen führen – mit der richtigen Vorlage sparen Sie Zeit und schaffen Klarheit. In diesem Zusammenhang bietet Miro zweifellos eine Reihe leistungsstarker visueller Tools.

Wenn Sie jedoch nach noch mehr Flexibilität, Zusammenarbeit und Kontrolle suchen, ist ClickUp die richtige Wahl.

Entdecken Sie also den Bereich mit kostenlosen Workflow-Vorlagen von ClickUp und verändern Sie die Art und Weise, wie Ihr Team denkt, plant und Ergebnisse liefert – alles an einem Ort. Sind Sie bereit, die beste Alternative zu Miro-Vorlagen zu erleben? Testen Sie ClickUp noch heute – melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an!